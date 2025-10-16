Jak korzystać z funkcji zamiany głosu na tekst ChatGPT: prosty przewodnik

Czasami pojawia się natłok pomysłów. Ostatnią rzeczą, na jaką masz ochotę, jest przerywanie pracy, aby coś wpisać lub utrata wątku myśli podczas szukania długopisu i kartki, aby zapisać te pomysły.

Funkcja zamiany głosu na tekst ChatGPT jest idealna do szybkiego rzucania pomysłami.

Podczas spotkania możesz poprosić funkcję zamiany głosu na tekst ChatGPT o natychmiastową informację zwrotną na temat niedopracowanych pomysłów w miarę ich wypowiadania.

Omów ogólne koncepcje, a ChatGPT zarejestruje je, uporządkuje, a nawet rozwinie w czasie rzeczywistym.

Ułatwia to życie, prawda?

Zobaczmy, jak używać funkcji zamiany głosu na tekst ChatGPT do rejestrowania pomysłów.

Czym jest funkcja zamiany głosu na tekst w ChatGPT?

Funkcja zamiany głosu na tekst ChatGPT (zwana trybem głosowym) pozwala mówić zamiast pisać, zamieniając wypowiedziane słowa na tekst pisany w czasie rzeczywistym. Wykorzystując automatyczne rozpoznawanie mowy (ASR), rejestruje to, co mówisz, i przekształca to w podpowiedzi lub notatki, które ChatGPT może zrozumieć i na które może odpowiedzieć.

Pisanie wymaga zatrzymania się, aby uporządkować myśli. Natomiast wprowadzanie głosowe (lub komendy głosowe) nadąża za naturalnym tempem myślenia. Możesz mówić zakończonym zdaniami, zmieniać zdanie w trakcie wypowiedzi lub snować wstępne pomysły, nie martwiąc się o interpunkcję lub ortografię.

Krótko mówiąc, funkcja zamiany głosu na tekst ChatGPT sprawia wrażenie mniej rozmowy z chatbotem, a bardziej rozmowy z ekspertem.

Jak widać powyżej, funkcja wprowadzania głosowego w narzędziach AI jest wykorzystywana w dynamicznych sytuacjach, takich jak spotkania i burze mózgów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystać AI do sporządzania notatek ze spotkań, obejrzyj to wideo.

Tryb głosowy ChatGPT a pisanie na klawiaturze

Oto porównanie wprowadzania głosowego z tradycyjnym pisaniem podczas korzystania z ChatGPT:

Aspekt Wprowadzanie głosowe Pisanie Szybkość Rejestruje myśli w trakcie mówienia, szybciej niż podczas pisania. Wolniejsze; limitowane szybkością pisania na klawiaturze Przepływ pomysłów Pozwala pozostać w danej chwili; bez zmiany kontekstu. Może zakłócać przepływ pracy podczas przechodzenia między myśleniem a pisaniem. Wysiłek Bez użycia rąk i przy minimalnym wysiłku Wymaga ciągłego ręcznego wprowadzania danych. Ton i ekspresja Naturalny, konwersacyjny ton jest dobrze słyszalny. Domyślnie bardziej formalny lub zredagowany ton Spontaniczne przechwytywanie Świetne rozwiązanie dla ulotnych pomysłów i dyskusji na żywo. Trudniej uchwycić szybko zmieniające się myśli Przykłady zastosowań Spotkania, burze mózgów, szybkie notatki Szczegółowe edycje, uporządkowane długie teksty, podpowiedzi techniczne, kodowanie, treści wymagające intensywnego formatowania, ciche otoczenie

👀 Czy wiesz, że... Technologia ASR przetwarza mowę znacznie szybciej niż ludzie potrafią pisać na klawiaturze. Nowoczesne systemy rozpoznawania mowy przetwarzają ponad 200 słów na minutę, podczas gdy średnia prędkość pisania na klawiaturze wynosi około 40–60 słów na minutę.

Wymagania systemowe dla trybu głosowego ChatGPT

Nie lubisz utknąć w rozwiązywaniu problemów? Zanim zaczniesz korzystać z funkcji zamiany głosu na tekst w ChatGPT, sprawdź, czy Twoja technologia osiąga podstawowe wymagania:

Sprawdź kompatybilność z urządzeniami z systemem Windows/Mac/Android/iOS. Możesz używać najnowszej wersji aplikacji ChatGPT lub obsługiwanej przeglądarki, takiej jak Google Chrome lub Microsoft Edge.

Niezbędny jest działający mikrofon. Wbudowany mikrofon jest dobry, ale słuchawki lub mikrofon zewnętrzny zapewniają wyraźniejszy dźwięk.

Aby zapewnić płynne działanie, pobierz i zainstaluj aplikację ChatGPT (na komputer lub urządzenie mobilne). Jeśli wolisz korzystać z przeglądarki, nie ma problemu, ponieważ ChatGPT wprowadził czat głosowy również na komputery stacjonarne.

Konieczne jest stabilne połączenie internetowe. Funkcja wprowadzania głosowego ChatGPT opiera się na sztucznej inteligencji w chmurze. Wszelkie opóźnienia powodują zakłócenia w rozpoznawaniu mowy w czasie rzeczywistym.

Użytkownicy pulpitów muszą mieć system Windows 10 lub nowszy albo najnowszą wersję systemu Mac OS.

Jeśli korzystasz z przeglądarki Chrome lub Edge, dodatki do przeglądarki, takie jak Voice Control for ChatGPT , pomogą Ci rozpocząć bezpośrednią rozmowę bez konieczności pobierania jakichkolwiek plików.

👀 Czy wiesz, że... Tryb głosowy ChatGPT wykorzystuje Whisper do rozpoznawania mowy, a oddzielny model zamiany tekstu na mowę (TTS) przekształca odpowiedzi GPT z powrotem na dźwięk.

Jak włączyć wprowadzanie głosowe w ChatGPT

Funkcja wprowadzania głosowego ChatGPT działa w aplikacji mobilnej (iOS i Android) oraz w przeglądarce na komputerze stacjonarnym, ale nie jest domyślnie włączona. Należy upewnić się, że jest włączona:

1. Otwórz ustawienie ChatGPT

Na telefonie komórkowym: dotknij swojego zdjęcia profilowego i przejdź do ustawień.

W sieci: kliknij swoje imię lub ikonę profilu i przejdź do ustawień.

2. Przejdź do ustawień głosu

Wybierz Głos lub Mowa w sekcji „Funkcje” lub „Funkcje beta” (może to być wyświetlane jako Tryb głosowy).

3. Wybierz głos

Wybierz jeden z dostępnych głosów (np. Ember, Breeze, Cove, Juniper, Sky).

4. Potwierdź dostęp do mikrofonu

Udziel ChatGPT pozwolenia na korzystanie z mikrofonu urządzenia.

Po włączeniu tej funkcji zobaczysz ikonę słuchawek (na urządzeniach mobilnych) lub ikonę mikrofonu (w przeglądarce internetowej), aby rozpocząć rozmowę głosową.

👀 Czy wiesz, że... ChatGPT odnotował ogromną zmianę w kierunku użytku osobistego. Badanie obejmujące około 1,5 miliona podpowiedzi w okresie około 13 miesięcy wykazało, że ponad 70% podpowiedzi dotyczyło użytku osobistego, niezwiązanego z pracą, co stanowi wzrost z około 53%.

Jak korzystać z funkcji wprowadzania głosowego w aplikacjach mobilnych i internetowych ChatGPT

W aplikacji mobilnej (iOS/Android)

1. Otwórz aplikację ChatGPT i dotknij ikony słuchawek w prawym dolnym rogu ekranu.

2. Wybierz głos spośród dziewięciu dostępnych opcji.

3. Zacznij mówić, gdy aplikacja wyświetli podpowiedź. ChatGPT transkrybuje Twój głos w czasie rzeczywistym i odpowiada na głos, jeśli chcesz.

4. Możesz nawet poprosić bota, aby kontynuował od miejsca, w którym potrzebujesz więcej informacji.

W aplikacji internetowej

Otwórz ChatGPT w przeglądarce i kliknij ikonę mikrofonu na pasku wiadomości.

2. Wystarczy wypowiedzieć podpowiedź, a pojawi się ona w formie tekstu. ChatGPT odpowie jak zwykle.

3. Po zakończeniu czatu otrzymujesz jego transkrypcję.

Jak poprawić dokładność rozpoznawania głosu ChatGPT?

Chociaż ChatGPT w większości przypadków świetnie radzi sobie z przetwarzaniem danych wyjściowych, rozpoznawanie głosu może czasami zawieść.

Jak więc poprawić dokładność rozpoznawania głosu? Zobaczmy, jak to zrobić:

Mów krótkimi zdaniami: Jeden Jeden z użytkowników Reddit sporządził notatkę , że bardzo dobrze sprawdza się używanie krótkich, 15-20-sekundowych wypowiedzi, a czasem nawet dłuższych.

Sprawdź ustawienia językowe: Upewnij się, że ChatGPT jest ustawiony na język, którym się posługujesz. Whisper obsługuje wiele języków, ale nieprawidłowe ustawienia mogą obniżyć dokładność

Unikaj nakładania się głosów: Jeśli rozmawia kilka osób, aby uzyskać najlepsze wyniki, w danym momencie powinna mówić tylko jedna osoba

Tryb mikrofonu z izolacją głosu: Jeśli korzystasz z trybu głosowego w systemie iOS, włączenie trybu mikrofonu z izolacją głosu pomaga uniknąć zakłóceń i poprawia czystość dźwięku

Używaj podpowiedzi interpunkcyjnych: Podczas tworzenia notatek lub zawartości ze spotkań, powiedz „przecinek”, „okres” lub „znak zapytania”, jeśli chcesz uzyskać uporządkowany tekst

👀 Czy wiesz, że... ChatGPT przewyższa pracowników crowdsourcingowych w niektórych zadaniach związanych z adnotacjami tekstowymi. W badaniu ChatGPT okazał się lepszy od pracowników crowdsourcingowych MTurk w zadaniach takich jak wykrywanie stanowiska, wykrywanie tematu itp., zarówno pod względem dokładności, jak i zgodności; koszt jednej adnotacji był znacznie niższy (~0,003 USD).

⚡ Archiwum szablonów: Darmowe szablony notatek ze spotkań dla różnych rodzajów spotkań

Najlepsze przykłady zastosowań funkcji wprowadzania głosowego ChatGPT

W instancjach, gdy pisanie na klawiaturze spowalnia pracę lub przerywa tok myślenia, funkcja wprowadzania głosowego ChatGPT jest doskonałym wyborem.

Oto kilka sposobów wykorzystania tej funkcji w codziennym życiu, poza najbardziej oczywistym: rejestrowaniem pomysłów.

1. Ćwiczenia rozmów kwalifikacyjnych z AI

A co, gdybyś miał trenera, który mógłby symulować pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Kogoś, z kim mógłbyś ćwiczyć i kto udzielałby Ci informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym?

Oto jak to zrobić za pomocą AI.

Na przykład, zacznij od dodania informacji o roli i osobie odpowiedzialnej za rekrutację (opis stanowiska, informacje o firmie, wyzwania menedżera i pytania do rozmowy kwalifikacyjnej), a następnie prześlij swoje CV do ChatGPT. Następnie podpowiedź o wygenerowanie pytań do rozmowy kwalifikacyjnej.

Teraz przełączasz się na interfejs głosowy. Dlaczego warto zacząć od interfejsu tekstu, a nie bezpośrednio od trybu głosowego? Ponieważ tekst pozwala na:

Wklej opis stanowiska, CV i informacje o firmie bez błędów dyktowania

Określ profil osoby przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną oraz kryteria oceny (umiejętności, kultura, kompetencje związane z rolami)

Twórz zasoby, które będziesz ponownie wykorzystywać — bank pytań, pytania uzupełniające, arkusz punktacji i próbka odpowiedzi

Zablokuj je na czacie, aby łatwo było się do nich odwołać.

Robienie tego za pomocą głosu jest podatne na błędy i trudniejsze do edycji.

Następnie przejdź do trybu głosowego, aby uzyskać realistyczne ćwiczenia. Poproś ChatGPT, aby „wystąpił w roli prowadzącego wywiad”

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Po każdym pytaniu poproś o trzy punkty z informacją zwrotną (jasność, struktura i wpływ) oraz pytanie uzupełniające.

2. Nauka nowego języka dzięki tłumaczeniu w czasie rzeczywistym

Możesz mówić w jednym języku — na przykład angielskim — a ChatGPT odpowie w innym, zakończonym podaniem wskazówek dotyczących wymowy.

Wystarczy powiedzieć „Czy możesz mi pomóc ćwiczyć [język]?”, a program podpowie Ci, jak rozpocząć rozmowę, poda podstawowe słownictwo lub liczby.

Ponieważ pamięta, gdzie skończyłeś, czujesz się jakbyś miał stałego nauczyciela języka. Nie potrzebujesz już Duolingo.

3. Uzyskaj odpowiedzi dotyczące rzeczywistych obiektów

Dzięki funkcji Advanced Voice możesz wykorzystać multimodalne możliwości ChatGPT, aby opisać to, co widzisz. Możesz wypróbować tę funkcję bezpośrednio na stronie internetowej ChatGPT lub w aplikacji mobilnej.

Otwórz aparat w trybie głosowym, skieruj go na obiekt i zadaj pytanie.

Niezależnie od tego, czy chodzi o identyfikację obrazu, czy gatunku rośliny, ChatGPT potrafi rozpoznać to, co widok, i w ciągu kilku sekund podać, co to jest.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Po zidentyfikowaniu przez ChatGPT tego, co jest w widoku, nie poprzestawaj na tym; wykorzystaj jego zdolności przypominające pamięć. Powiedz: „Podsumuj tę rozmowę, abym mógł ją zapisać jako notatka”. W ten sposób nie tylko rozpoznajesz obiekty, ale także natychmiast przekształcasz te informacje w użyteczne, uporządkowane wyniki, podobnie jak w przypadku dyktafonu AI, który tworzy gotowe do użycia transkrypcje.

4. Dostępność dla różnych potrzeb

Tryb głosowy sprawia, że ChatGPT jest bardziej dostępny dla osób z wadami wzroku lub dysleksją.

Możesz zadawać pytania głosowo i słuchać odpowiedzi odczytywanych w preferowanym tempie. Wystarczy jedno dotknięcie, aby rozpocząć lub zatrzymać, dzięki czemu możesz nawigować i uczyć się bez konieczności używania klawiatury.

5. Szybsza burza mózgów

Kiedy pomysły pojawiają się szybciej niż jesteś w stanie je wpisać, tryb głosowy nadąża za nimi. ChatGPT staje się Twoim partnerem do rozmów. Możesz rzucać pomysłami, a tryb głosowy rozmawia z Tobą, pomagając Ci rozwijać myśli.

Dzięki natychmiastowej reakcji nie tracisz tempa. Pozostajesz w kreatywnym przepływie, aż pomysł zostanie w pełni zrealizowany.

6. Szybkie przypomnienia i zadania

Wprowadzanie głosowe ułatwia rejestrowanie drobnych zadań w momencie ich pojawienia się. Wygłaszanie poleceń takich jak „Wyślij raport do godziny 17” lub „Skontaktuj się z Samem” pomaga zapisać zadania, zanim wypadną z pamięci, co jest przydatne podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie.

7. Spotkania i dyskusje

Po spotkaniu łatwiej jest wypowiedzieć swoje notatki niż wpisywać je od podstaw. Możesz szybko podyktować decyzje, elementy działania lub podsumowania, gdy szczegóły są jeszcze świeże, pozostając obecnym w rozmowie, zamiast zagłębiać się w robienie notatek.

Rozwiązywanie problemów z problemami z rozpoznawaniem głosu ChatGPT

Mimo że tryb głosowy ChatGPT jest obsługiwany przez Whisper i zazwyczaj działa dokładnie, czasami może źle zrozumieć słowa, mieć opóźnienia lub nie wychwycić dźwięku. Większość z tych problemów można szybko naprawić.

❗ Jeśli tryb głosowy nie uruchamia się lub ciągle się wyłącza, uruchom ponownie aplikację lub zakładkę przeglądarki i upewnij się, że połączenie internetowe jest stabilne. Sprawdź również, czy w ustawieniach urządzenia udzieliłeś uprawnień mikrofonowi.

❗ Czasami transkrypcja może nieoczekiwanie zmienić język. W takim przypadku przed ponownym rozpoczęciem mówienia należy ręcznie ustawić żądany język. Jeśli to nie pomoże, spróbuj wylogować się i zalogować ponownie lub ponownie zainstalować aplikację, aby całkowicie zresetować tryb głosowy.

❗ Unikaj nakładania się głosów. Jeśli w Twoim otoczeniu mówi kilka osób, Whisper może pomieszać słowa. Niech mówi tylko jedna osoba na raz.

❗ Wyłącz inne aplikacje audio. Muzyka lub wideo odtwarzane w tle mogą zakłócać działanie mikrofonu i zmniejszać dokładność rozpoznawania.

Agenci niestandardowi mogą być dostosowani do Twojego obszaru roboczego, przeszkoleni w zakresie Twoich dokumentów i zadań, aby generować wyniki uwzględniające kontekst. Zamiast tylko rejestrować słowa, pomagają one automatycznie przekształcać transkrypcje w zadania, plany i działania następcze.

ChatGPT a inne asystenty głosowe

W przeciwieństwie do tradycyjnych asystentów głosowych, którzy resetują się po każdym pytaniu, ChatGPT może rozwijać Twoje myśli. Oto porównanie ich mocnych stron.

Funkcja ChatGPT Siri Alexa Asystent Google Głębia konwersacji Utrzymuje długie, wieloetapowe rozmowy z kontekstem. Głównie krótkie, jednokrotne komendy Krótkie komendy, zapomina kontekst Limited możliwości kontynuacji, często traci kontekst Kreatywność i rozumowanie Generuje pomysły, analizuje informacje i przeprowadza burzę mózgów w czasie rzeczywistym. Minimalne rozumowanie, gotowe odpowiedzi Ograniczone rozumowanie, skupienie na zadaniach Trochę rozumowania, głównie wyszukiwanie faktów Styl odpowiedzi Wyraziste głosy przypominające ludzkie Robotyczny, formuła ton Robotyczny, przewidywalny ton Robotyczne, nieco bardziej naturalne Baza wiedzy Wykorzystuje szerokie dane szkoleniowe GPT. Opiera się na bazie wiedzy Apple Korzysta z usług i umiejętności Amazon Pobieranie danych z wyszukiwarki Google i usług Możliwości multimodalne Może analizować obrazy, dokumenty i tekst podczas czatów głosowych Tylko głos Tylko głos Najpierw głos, a potem limit powiązań wizualnych Zrozumienie działań następczych Rozumie niejasne lub zmieniające się podpowiedzi i wykorzystuje je do dalszej pracy Pamięć w limitie Brak prawdziwej pamięci Pamięć w limitie Przykłady zastosowań Burza mózgów, spotkania, zapisywanie pomysłów, nauka języków Ustawianie przypomnień, szybkie wyszukiwanie Inteligentne sterowanie domem, listy zakupów Szybkie wyszukiwanie, inteligentne sterowanie urządzeniami

Limity korzystania z trybu głosowego ChatGPT

Chociaż funkcja zamiany głosu na tekst sprawia, że ChatGPT jest szybszy i bardziej naturalny w użyciu, należy pamiętać o pewnych limitach:

limit edycyjny podczas mówienia:* Nie można łatwo cofnąć się i poprawić poszczególnych słów w środku zdania, tak jak podczas pisania na klawiaturze, a błędy często pozostają niezauważone aż do momentu wygenerowania transkrypcji (na przykład kodowanie vibe może stać się kodowaniem white 😂)

Długie formy mogą być nieuporządkowane: Wprowadzanie głosowe rejestruje strumień myśli, ale nie zawsze z idealną interpunkcją lub formatem, więc dłuższe odpowiedzi często wymagają ręcznego uporządkowania

trudniejsze do użycia w udostępnianych lub cichych przestrzeniach:* Wprowadzanie głosowe nie jest idealnym rozwiązaniem w biurach, bibliotekach lub środkach transportu publicznego, gdzie głośne mówienie może przeszkadzać lub być niepraktyczne

Brak funkcji offline: funkcja zamiany głosu na tekst ChatGPT nie działa bez połączenia z Internetem, w przeciwieństwie do natywnych narzędzi do dyktowania głosowego, które mogą działać lokalnie na urządzeniach

Nie nadaje się do złożonych zadań związanych z formatowaniem: ma trudności z zadaniami wymagającymi precyzyjnej struktury, takimi jak kod, tabele lub długie dokumenty, ponieważ głos nie nadaje się do przekazywania instrukcji dotyczących układu lub formatowania

Kwestie bezpieczeństwa: Według OpenAI, dźwięk z rozmów głosowych nie jest wykorzystywany do szkolenia modeli, chyba że użytkownik wyraźnie zdecyduje się na udostępnianie go, ale transkrypcje są nadal przechowywane w historii czatu. Jeśli użytkownik ma do czynienia z poufnymi materiałami służbowymi, może to nie spełniać rygorystycznych zasad dotyczących przetwarzania danych

