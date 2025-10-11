Automatyzacja biznesowa WhatsApp: jak to działa + przykłady

Właściciel agencji marketingu cyfrowego odkrył, że reklamy na Facebooku i Instagramie przyniosły wiele potencjalnych klientów, ale niewiele sprzedaży. Zmęczony odpowiadaniem na niekończące się wiadomości WhatsApp, które w większości dotyczyły cen, skonfigurował chatbota WhatsApp do obsługi zapytań klientów.

Wynik został udostępniony na Reddicie: „Drugiego dnia otrzymaliśmy 340 zapytań, 48 potencjalnych klientów i 4 transakcje sprzedaży!…Automatyzacja to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie”.

I tak właśnie jest! Automatyzacja WhatsApp Business pomaga natychmiast odpowiadać klientom za pomocą niestandardowych odpowiedzi.

Jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji, w której zapytania klientów pochłaniają czas Twojego zespołu bez rzeczywistej sprzedaży, ten artykuł na temat automatyzacji WhatsApp Business pomoże Ci podjąć kolejne kroki.

🌟 Funkcjonalny szablon Szablon automatyzacji e-mail ClickUp zapewnia zakończony przegląd przepływu pracy związanej z pocztą elektroniczną, ułatwiając wizualizację każdego kroku, przypisywanie obowiązków i automatyczne wysyłanie wiadomości jako wyzwalacz po wykonaniu określonych czynności. Doskonale nadaje się do automatyzacji sekwencji powitalnych, odpowiedzi na formularze lub wiadomości e-mail z dalszymi informacjami — wszystko to bez konieczności ręcznego wysyłania czegokolwiek Pobierz darmowy szablon Organizuj i automatyzuj zadania, aby realizować kampanie o powodzeniu dzięki szablonowi automatyzacji e-mail ClickUp

Czym jest automatyzacja biznesowa WhatsApp?

Automatyzacja WhatsApp Business wykorzystuje API WhatsApp i oprogramowanie do automatyzacji w celu zautomatyzowania zadań, takich jak odpowiadanie na zapytania klientów, wysyłanie automatycznych wiadomości i zarządzanie rutynowymi zadaniami.

Zwiększa to zadowolenie klientów, wspiera realizację celów komunikacyjnych i dostarcza cennych informacji, jednocześnie oszczędzając czas zapracowanym zespołom.

Oto, jak konkretnie może Ci to pomóc:

Wysyłaj wiadomości powitalne, pozdrowienia i szybkie odpowiedzi na typowe zapytania niestandardowe

*zautomatyzuj działania następcze, przypomnienia o spotkaniach, przypomnienia o płatnościach i potwierdzenia zamówień

Zmniejsz ilość powtarzalnych zadań dzięki narzędziom do automatyzacji WhatsApp, aby zaoszczędzić czas i pieniądze

Skaluj swoją aplikację WhatsApp Business, aby obsługiwać więcej interakcji z klientami bez dodatkowego personelu

Dlaczego warto zautomatyzować komunikację biznesową w WhatsApp?

63% konsumentów oczekuje, że firmy będą rozumiały ich konkretne potrzeby i oczekiwania. Oznacza to, że większość Twoich klientów wymaga niestandardowych odpowiedzi i rozwiązań swoich problemów. Automatyzacja WhatsApp Business może zapewnić niestandardowe i ukierunkowane odpowiedzi za każdym razem.

Gotowa automatyzacja WhatsApp zapewnia zespołom biznesowym współpracę w czasie rzeczywistym, szybszą i na większą skalę. Oto jak to działa:

Automatyzacja rutynowych zadań : korzystaj z automatycznych odpowiedzi na często zadawane pytania, wysyłaj potwierdzenia zamówień i udostępniaj przypomnienia o spotkaniach, dzięki czemu pracownicy będą mieli więcej czasu na ważniejsze zadania

Oferuj natychmiastowe wsparcie przez całą dobę : dzięki narzędziom do automatyzacji WhatsApp możesz odpowiadać na przychodzące wiadomości w dowolnym momencie, zwiększając zadowolenie i zaufanie klientów

Rozwijaj się bez dodatkowych kosztów : Automatyzacja wiadomości WhatsApp oznacza, że możesz zarządzać większą liczbą interakcji z klientami bez zatrudniania dodatkowych osób, oszczędzając pieniądze, a jednocześnie zachowując osobisty charakter obsługi

Zbieraj cenne dane: Każdy zautomatyzowany czat pozwala gromadzić informacje, które pomogą ulepszyć proces sprzedaży, udoskonalić oferty i wzmocnić zarządzanie relacjami z klientami

ponad 10 przykładów automatyzacji biznesowej WhatsApp

Jeśli zastanawiasz się, jak wdrożyć automatyzację WhatsApp Business, oto kilka rzeczywistych, praktycznych sposobów, w jakie firmy korzystają z niej na co dzień:

1. Automatyczne odpowiedzi na często zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania niestandardowych klientów dotyczą zazwyczaj szczegółów produktu, dostawy, zwrotów, płatności lub zasad.

Oto kilka przykładów:

🔹 „Jak długo będę czekać na moje zamówienie?”

🔹 „Jakie są zasady zwrotu towaru?”

🔹 „Jakie formy płatności akceptujecie?”

Ustawienie automatycznych odpowiedzi pozwala zaoszczędzić czas, zapewnia płynne działanie aplikacji WhatsApp Business i zwiększa zadowolenie klientów.

Oto jak przeprowadzić automatyzację odpowiedzi WhatsApp na często zadawane pytania:

krok 1:* Otwórz aplikację WhatsApp Business i przejdź do ustawienia > Narzędzia biznesowe

*krok 2: Wybierz potrzebną automatyczną odpowiedź WhatsApp — wiadomość powitalną dla nowych klientów, wiadomość o nieobecności po godzinach pracy lub szybkie odpowiedzi, aby szybko obsługiwać typowe zapytania niestandardowe

Krok 3: Napisz automatyczną odpowiedź. Niech będzie jasna, uprzejma i pomocna. Dodaj szczegóły, takie jak czas, w którym można spodziewać się odpowiedzi od człowieka, lub inne sposoby uzyskania pomocy

za pośrednictwem WhatsApp

krok 4:* Ustal harmonogram i zdecyduj, kto otrzyma te odpowiedzi — wszyscy, nowi kontakty lub wybrani klienci

Krok 5: Zapisz ustawienia, aby aktywować automatyzację WhatsApp Business

za pośrednictwem WhatsApp

📌 Przykład: Oto proste powitanie, które możesz ustawić od razu: „Witaj [Imię], dziękujemy za kontakt z [nazwa Twojej firmy]! Odpowiemy w ciągu 24 godzin”.

2. Wiadomości dotyczące odzyskiwania porzuconych koszyków

Około 7 na 10 osób robiących zakupy online dodaje produkty do koszyka, ale opuszcza stronę bez dokonania zakupu. To ogromna stracona szansa dla każdej platformy e-commerce lub małej firmy.

Gdy klienci wyrażą zgodę, możesz zautomatyzować wysyłanie wiadomości WhatsApp wyzwalanych przez porzucone koszyki w Twojej witrynie lub aplikacji. Wiadomości te mogą zawierać zdjęcia, szczegóły produktu i bezpośredni link do koszyka, co ułatwia kontynuowanie zakupów od miejsca, w którym zostały przerwane.

Inteligentny przepływ obsługi porzuconych koszyków często obejmuje:

Pierwsze przypomnienie w ciągu kilku godzin

Druga wiadomość z niewielką zachętą, taką jak rabat lub bezpłatna wysyłka, po 24 godzinach

Ostateczna kontrola po 48 godzinach z sugestiami dotyczącymi produktów lub krótką wiadomością z podziękowaniem i prośbą o opinię

Świetnym przykładem jest firma detaliczna Lojas Renner. Dzięki automatyzacji odzyskiwania porzuconych koszyków za pomocą integracji WhatsApp Business API osiągnęła ona wskaźnik przeczytania o 70% wyższy niż w przypadku innych kanałów i odnotowała większą liczbę klientów powracających w celu zakończenia zakupów, często dodających do koszyków jeszcze więcej elementów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie masz pewności, jak właściwie wykorzystać WhatsApp dla swoich klientów i zespołu? Przeczytaj nasz post WhatsApp Business a WhatsApp Personal: które narzędzie do komunikacji wybrać? Wyjaśnia on wszelkie wątpliwości, dzięki czemu możesz wybrać najlepsze rozwiązanie i osiągnąć swoje cele komunikacyjne.

3. Potwierdzanie i śledzenie zamówień

Potwierdzanie zamówień i aktualizacje dotyczące śledzenia przesyłek to jedne z najprostszych sposobów budowania zaufania nowych i powracających klientów.

Dzięki automatyzacji WhatsApp Business możesz automatycznie wysyłać potwierdzenia zamówień, szczegóły wysyłki i aktualizacje dostawy bezpośrednio na WhatsApp swoich klientów. Wszystko to bez konieczności zadawania przez nich pytania „Gdzie jest moje zamówienie?”

dodatkowo masz możliwość dołączenia podziękowania, kuponu na dodatkowe produkty, linków do mediów społecznościowych, a nawet zaproszenia do prywatnej społeczności. * Dzięki temu kupujący są na bieżąco informowani, co zwiększa szanse na ponowne zakupy i silniejsze zaangażowanie klientów.

Aby to ustawić:

Utwórz lub wybierz zweryfikowany szablon WhatsApp do aktualizacji zamówień

za pośrednictwem CM

Spersonalizuj ją, dodając imię klienta, link śledzenia i opcjonalną ofertę dodatkową

Włącz narzędzie do automatyzacji WhatsApp, aby wysyłać aktualizacje w odpowiednim czasie

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony planów komunikacji projektowej

4. Przypomnienia o spotkaniach

Niepojawienie się klientów i zapomniane rezerwacje są utrapieniem dla firm usługowych, od klinik i salonów po sesje coachingowe i doradztwo.

Automatyzacja WhatsApp Business ułatwia automatyczne wysyłanie wiadomości, w tym przypomnień o spotkaniach, dzięki czemu Twoi klienci pamiętają o nich i pojawiają się na czas.

📌 Przykład: „Cześć [Imię], to przypomnienie o Twojej wizycie w [Nazwa firmy] w dniu [Data] o godz. [Godzina]. Proszę zabrać ze sobą ID. Odpowiedz RESCHEDULE, jeśli potrzebujesz nowego terminu. ”

Aby ustawić przypomnienia o spotkaniach w aplikacji WhatsApp Business:

Skorzystaj z integracji WhatsApp Business API, aby stworzyć połączenie między swoim systemem rezerwacji

Stwórz przejrzysty, przyjazny szablon WhatsApp dla swoich przypomnień

za pośrednictwem Kommo

Spersonalizuj go, dodając imię i nazwisko niestandardowego klienta, datę, godzinę i wszelkie specjalne instrukcje

Zaplanuj wysłanie wiadomości na 24–48 godzin przed spotkaniem

👀 Ciekawostka: Dzięki 2 miliardom użytkowników na całym świecie i średniemu wskaźnikowi otwarć wynoszącemu 98%, WhatsApp jest jednym z najprostszych sposobów dotarcia do klientów w dowolnym miejscu i czasie oraz podtrzymania rozmowy na każdej scenie lejka sprzedażowego.

5. Boty do kwalifikacji potencjalnych klientów

za pośrednictwem WhatsApp

boty do kwalifikacji potencjalnych klientów w WhatsApp to inteligentni, zautomatyzowani asystenci, którzy pomagają odfiltrować poważnych nabywców od przypadkowych przeglądarek, oszczędzając zespołowi sprzedaży wiele godzin ręcznej pracy*. Dzięki automatyzacji WhatsApp Business boty te angażują nowych potencjalnych klientów, zadają kluczowe pytania i wysyłają najlepszych potencjalnych klientów bezpośrednio do systemu CRM lub lejka sprzedażowego.

Oto jak to działa. Rozpoczynają rozmowy z każdym, kto kliknie reklamę, Twoją stronę internetową lub integrację WhatsApp Business API. Za pomocą prostych, przyjaznych pytań określają potrzeby, budżet i oś czasu każdego potencjalnego klienta.

Gromadzą one przydatne informacje, takie jak dane kontaktowe i preferencje, dzięki czemu Twój zespół sprzedaży może podjąć dalsze działania w oparciu o kontekst.

Gdy bot zdobędzie potencjalnego klienta, może być wyzwalaczem automatycznych wiadomości, zaktualizować CRM lub natychmiast powiadomić zespół, nie tracąc żadnych okazji.

Reklamy Pediasure Indonesia na Facebooku są dobrym przykładem automatyzacji biznesowej WhatsApp w generowaniu leadów. Użytkownicy, którzy kliknęli na reklamy na Facebooku, byli kierowani do WhatsApp z botami leadowymi. Pozwoliło to obniżyć koszt pozyskania leadów o 64% przy jednoczesnej poprawie wyników w zakresie pozyskiwania klientów. źródło: Facebook

📮 ClickUp Insight: Prawie 45% pracowników twierdzi, że rozważało wykorzystanie automatyzacji, ale nie podjęło jeszcze decyzji. Ograniczony czas, zbyt duży wybór lub brak wiedzy, od czego zacząć, często powstrzymują ludzi przed podjęciem decyzji. Dzięki łatwym w tworzeniu agentom AI ClickUp i prostym komendom w języku naturalnym rozpoczęcie pracy z automatyzacją jest wreszcie proste. Od automatycznego przypisywania zadań po tworzenie podsumowań projektów opartych na sztucznej inteligencji — możesz odblokować inteligentne cykle pracy i tworzyć niestandardowych agentów AI w ciągu zaledwie kilku minut, bez konieczności długiego szkolenia. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma QubicaAMF skróciła czas raportowania o 40% dzięki dynamicznym pulpitom nawigacyjnym i automatycznym wykresom ClickUp, zamieniając godziny ręcznej pracy w natychmiastowe, przydatne informacje.

6. Przypomnienia o płatnościach

Opóźnienia w płatnościach i brakujące faktury mogą zakłócić przepływ środków pieniężnych w firmie. Automatyzacja WhatsApp Business ułatwia wysyłanie powiadomień, w tym przyjaznych, terminowych przypomnień o płatnościach, bezpośrednio do klientów

Możesz ustawić automatyczne wiadomości za pośrednictwem interfejsu API WhatsApp Business lub połączyć swoje dane płatnicze z zaufanym narzędziem do automatyzacji.

Po zintegrowaniu system może sprawdzać status płatności i wysyłać przypomnienia o terminach płatności lub zaległych płatnościach, pomagając uniknąć niezręcznych rozmów telefonicznych i ręcznego śledzenia płatności.

📌 Przykład: „Cześć [Imię], przypominamy, że dzisiaj upływa termin płatności kwoty [Kwota] za fakturę [Nr]. Aby dokonać płatności, skorzystaj z poniższego linku: [Link do płatności]. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, po prostu odpowiedz na tę wiadomość. Dziękujemy, [Nazwa Twojej firmy]. ”

7. Zbieranie opinii po wykonaniu usługi

Każda firma, która chce poprawić jakość obsługi klienta, powinna aktywnie zbierać opinie od klientów.

Dzięki automatyzacji WhatsApp Business i skutecznym działaniom marketingowym w WhatsApp możesz wysyłać krótkie ankiety, szybkie sondaże, a nawet interaktywne czaty zaraz po dokonaniu zakupu, rezerwacji lub skorzystaniu z usługi

Powodzenie przepływu danych zaczyna się od określenia, czego chcesz się dowiedzieć, a następnie stworzenia przejrzystych szablonów WhatsApp z prostymi pytaniami. Automatyzacja zajmuje się wysyłaniem przypomnień, zbieraniem odpowiedzi i przechowywaniem opinii w systemie CRM lub na pulpicie nawigacyjnym, co ułatwia analizę.

Na przykład możesz wysłać wiadomość o treści: „Witaj [Imię], dziękujemy za wybranie naszej firmy. Jak oceniasz swoje doświadczenia w skali od 1 do 5? Twoja opinia pomoże nam lepiej służyć Ci pomocą”.

🧠 Czy wiesz, że... Barclays przewiduje, że wykorzystanie „gospodarki opartej na opiniach” może przynieść w Wielkiej Brytanii w ciągu najbliższej dekady zyski w wysokości 3,2 miliarda dolarów.

8. Transmisje promocyjne (z opcją wyrażenia zgody)

Transmisje promocyjne w WhatsApp to skuteczny sposób na utrzymanie zainteresowania klientów ofertami specjalnymi, aktualizacjami produktów lub ofertami sezonowymi — ale tylko wtedy, gdy robi się to właściwie.

Dzięki WhatsApp Business API możesz wysyłać masowe wiadomości do klientów, którzy wyraźnie wyrazili na to zgodę, jednocześnie zapewniając im łatwy sposób rezygnacji w dowolnym momencie.

Najpierw zawsze uzyskaj wyraźną zgodę. Klienci mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej, prostego chatbota WhatsApp lub podczas pierwszej rozmowy w aplikacji WhatsApp Business. Przekaż jasne informacje o tym, co otrzymają, np. ekskluzywne rabaty, nowości lub korzyści lojalnościowe.

Po uzyskaniu zgody starannie przygotuj promocyjne wiadomości WhatsApp. Dodaj zdjęcia, wideo lub przyciski akcji, które są połączone z Twoim katalogiem lub stroną internetową. Spersonalizuj każdą wiadomość, dodając imię klienta lub szczegóły poprzednich zakupów, aby Twoje promocje były trafne i nie wyglądały na spam.

📖 Przeczytaj również: Zalety i wady WhatsApp

Czy wiesz , że 85% klientów twierdzi, że programy lojalnościowe sprawiają, że są bardziej skłonni do dalszych zakupów u danej marki?

Właśnie dlatego coraz więcej firm decyduje się na automatyzację WhatsApp Business, aby aktualizacje dotyczące lojalności były natychmiastowe, spersonalizowane i łatwo dostępne.

Dzięki WhatsApp Business API możesz informować klientów o nowych produktach, wysyłać specjalne rabaty i udostępniać ograniczone czasowo nagrody. Inteligentne chatboty WhatsApp mogą nawet sugerować oferty na podstawie poprzednich zakupów.

Aktualizacje dotyczące lojalności za pośrednictwem WhatsApp pomagają również detalistom i partnerom handlowym być na bieżąco dzięki informacjom o wynikach w czasie rzeczywistym i szybkim ogłoszeniom o kampaniach.

📌 Przykład: „Cześć [Imię], Twój bilans lojalnościowy właśnie osiągnął 1500 punktów. Wykorzystaj je, aby uzyskać 20% zniżki na następne zamówienie. Kliknij tutaj, aby zrealizować swoją nagrodę”.

10. Pozyskiwanie nowych klientów niestandardowych

Pozyskiwanie nowych klientów to jeden z najważniejszych momentów budowania zaufania i ustawienia tonu całej podróży klienta. Dzięki automatyzacji WhatsApp Business możesz sprawić, że proces ten będzie płynny, przejrzysty i spersonalizowany dla Twoich klientów. Oto jak to zrobić:

Gdy klient się zarejestruje, aplikacja WhatsApp Business może automatycznie wysłać mu ciepłe powitanie, udostępnić kroki ustawień lub poprowadzić go przez pierwsze czynności, które musi wykonać.

dobry przepływ wdrażania nowego klienta obejmuje powitanie go po imieniu, potwierdzenie jego danych oraz udostępnianie pomocnych wskazówek lub linków, które pozwolą mu od razu rozpocząć korzystanie z usługi. *

Przykład: Wiodące marki również ufają WhatsApp w zakresie wdrażania nowych pracowników. Martine van der Lee, dyrektor ds. mediów społecznościowych w KLM, udostępnia: WhatsApp to nowy kanał komunikacji KLM Royal Dutch Airlines z klientami. Po wyrażeniu zgody klienci KLM otrzymują informacje o lotach i dokumenty oraz mają dostęp do całodobowego wsparcia ze strony największego na świecie zespołu ds. mediów społecznościowych. WhatsApp to nowy kanał komunikacji KLM Royal Dutch Airlines z klientami. Po wyrażeniu zgody klienci KLM otrzymują informacje o lotach i dokumenty oraz mają dostęp do całodobowego wsparcia ze strony największego na świecie zespołu ds. mediów społecznościowych.

11. Potwierdzenia rejestracji na wydarzenia

Wysyłanie potwierdzeń rejestracji na wydarzenia za pomocą automatyzacji WhatsApp Business to łatwy sposób na uspokojenie uczestników i natychmiastowe informowanie ich o wszystkim.

Typowe potwierdzenie może wyglądać następująco: „Witaj [Imię], dziękujemy za rejestrację na [Nazwa wydarzenia]. Twoje miejsce zostało potwierdzone na [Data] o godz. [Godzina]. Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje o wydarzeniu: [Link]. Czekamy na Ciebie”.

Dzięki WhatsApp Business API możesz połączyć swój system zarządzania wydarzeniami, aby automatycznie wysyłać potwierdzenia w momencie rejestracji.

Upewnij się, że formularz wydarzenia zbiera prawidłowe numery WhatsApp, aby każde potwierdzenie dotarło do właściwej osoby

📚 Dodatkowa lektura: Chcesz sprawnie realizować swoje projekty i zrobić więcej? Przykłady cyklu pracy i przypadki użycia pokazują, jak tworzyć inteligentne cykle pracy, które pozwalają zespołowi realizować zadania zgodnie z planem i osiągać wyznaczone cele.

ClickUp ułatwia automatyzację biznesową WhatsApp

Jednym z największych problemów związanych z automatyzacją WhatsApp Business nie jest wysyłanie wiadomości, ale raczej obsługa tego, co dzieje się po jej wysłaniu.

Większość firm konfiguruje automatyzację WhatsApp dla wiadomości wychodzących, takich jak aktualizacje zamówień, przypomnienia o porzuconych koszykach i przypomnienia o spotkaniach. Jednak gdy klienci odpowiadają prostymi pytaniami, np. „Czy mogę otrzymać fakturę?” lub „Czy ten produkt jest dostępny w kolorze niebieskim?”, odpowiedzi te często giną w wątkach czatu.

W wyniku klient musi czekać, a co gorsza, może przejść do konkurencji, która reaguje szybciej.

ClickUp rozwiązuje ten problem, zapewniając, że każda odpowiedź w WhatsApp natychmiast przekształca się w jasny kolejny krok, który Twój zespół może zobaczyć, śledzić i zakończyć, zanim klient poczuje się zignorowany.

*zarządzaj cyklami pracy, które są wyzwalaczem wiadomości WhatsApp, dzięki ClickUp Automatyzacji i niestandardowym Agentom

Twórz inteligentne cykle pracy, które uruchamiają aktualizacje dokładnie w momencie postępu zadań dzięki ClickUp Automatyzacji

Dzięki ClickUp Automatyzacjom możesz tworzyć cykle pracy, które wysyłają wiadomości WhatsApp, gdy mają miejsce rzeczywiste działania. Jeśli status zadania zmieni się na „Opłacone” w ClickUp, klient automatycznie otrzyma potwierdzenie zamówienia lub wiadomość z podziękowaniem na WhatsApp.

Dzięki agentom AI ClickUp AI i niestandardowym wyzwalaczom możesz uczynić automatyzację bardziej inteligentną. Niestandardowego agenta AI można dostosować do czytania wiadomości, ustalania priorytetów zadań i kierowania ich do odpowiedniej osoby. Dzięki temu cykle pracy WhatsApp automatycznie obsługują rutynowe pytania, pozostawiając zespołowi tylko te ważne.

Nie musisz przypominać zespołowi o ręcznym wysyłaniu wiadomości. Cykliczny cykl pracy zapewnia połączenie aktualizacji CRM i WhatsApp, dzięki czemu Twoja marka zawsze wygląda profesjonalnie i szybko reaguje.

Oto wizualny przewodnik ilustrujący, w jaki sposób ClickUp Automations usprawnia automatyzację cyklu pracy :

📖 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy dla WhatsApp dla Business

Zamień każdą odpowiedź w WhatsApp w automatyczną aktualizację statusu lub zadanie następcze dzięki ClickUp

Kiedy klient odpowiada na WhatsApp, aby potwierdzić spotkanie, poprosić o zmianę lub uzyskać więcej szczegółów, ClickUp natychmiast aktualizuje status w Twoim procesie lub tworzy zadanie do wykonania dla odpowiedniego członka zespołu.

Na przykład, gdy w WhatsApp pojawia się nowa wiadomość od potencjalnego klienta, ClickUp przechwytuje informacje o kliencie, wypełnia kluczowe dane i przypisuje ją do odpowiedniego przedstawiciela handlowego z jasno określonym terminem. Wszyscy wiedzą, co należy zrobić dalej, żadna odpowiedź nie pozostaje bez odpowiedzi, a żadna ciepła wiadomość nie traci na aktualności, podczas gdy Twój zespół zastanawia się, kto jest za nią odpowiedzialny.

Generuj niestandardowe odpowiedzi WhatsApp za pomocą ClickUp Brain i Brain Max

ClickUp Brain pomaga tworzyć różne spersonalizowane odpowiedzi WhatsApp w oparciu o różne scenariusze niestandardowych klientów, które można następnie dodać do zaplecza. Wynik? Klienci otrzymują odpowiedzi w czasie rzeczywistym, idealnie dopasowane do ich zapytania.

Wypróbuj ClickUp Brain za darmo Generuj szablony odpowiedzi WhatsApp Business dla różnych zastosowań biznesowych za pomocą ClickUp Brain

Czy Twój niestandardowy klient szuka informacji o swoim zamówieniu?

Chcesz przekazać kupującym przypomnienie o porzuconych koszykach?

Wystarczy wpisać scenariusz i rodzaj odpowiedzi, jakiej oczekujesz (styl, ton, format), a ClickUp AI dostosuje ją w niestandardowy sposób do Twoich wymagań.

Twórz niestandardowe automatyzacje za pomocą ClickUp Brain

A to nie wszystko!

Dzięki ClickUp Brain MAX możesz: Natychmiastowe wyszukiwanie w ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint i WSZYSTKICH podłączonych aplikacjach + w Internecie

Użyj funkcji Talk to Text, aby zadawać pytania, dyktować i wydawać komendy głosowe — bez użycia rąk, w dowolnym miejscu

Zastępuje dziesiątki niepołączonych narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Claude i Gemini , jednym, kontekstowym rozwiązaniem gotowym do użycia w przedsiębiorstwie Wypróbuj Brain MAX — superaplikację AI, która naprawdę Cię rozumie, ponieważ zna Twoją pracę. Porzuć rozbudowane narzędzia AI, używaj głosu do wykonywania zadań, tworzenia dokumentów dotyczących zasad, przydzielania zadań członkom zespołu i nie tylko.

zachowaj przejrzystość kontekstu dzięki czatowi ClickUp*

Zsynchronizuj pracę swojego zespołu, zamieniając czaty w zadania i łącząc każdą połączoną odpowiedź WhatsApp z odpowiednim miejscem za pomocą ClickUp Chat

ClickUp Chat zapewnia spójność działań całego zespołu podczas obsługi odpowiedzi w WhatsApp. Twój zespół sprzedaży może omawiać dalsze działania bezpośrednio w ClickUp, udostępniać zrzuty ekranu, przesyłać pliki i zamieniać wiadomości w zadania za pomocą jednego kliknięcia.

Możesz połączyć czaty bezpośrednio z zadaniami w procesie sprzedaży, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco. ClickUp eliminuje potrzebę szukania informacji w różnych lokalizacjach i przechodzenia między niepołączonymi aplikacjami, zapewniając przejrzystość działań i postępów w jednym miejscu.

Zgodność z przepisami i najlepsze praktyki dotyczące automatyzacji WhatsApp

Aby automatyzacja WhatsApp Business była zgodna z przepisami i przyjazna dla klientów, postępuj zgodnie z poniższymi prostymi najlepszymi praktykami, które pozwolą chronić Twoją markę i budować zaufanie:

Zawsze uzyskaj jasną, udokumentowaną zgodę od swoich klientów przed wysłaniem jakichkolwiek wiadomości WhatsApp, zwłaszcza z promocją

Używaj wyłącznie zatwierdzonych szablonów wiadomości do inicjowania rozmów i przestrzegaj 24-godzinnego okna obsługi niestandardowego klienta w przypadku odpowiedzi

Aktualizuj profil swojej firmy, podając prawidłowe dane kontaktowe, aby klienci dokładnie wiedzieli, z kim rozmawiają

Natychmiast respektuj wszystkie prośby o rezygnację i unikaj wysyłania nieoczekiwanych lub wprowadzających w błąd wiadomości

Nigdy nie udostępniaj poufnych danych osobowych ani danych dotyczących płatności i przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących prywatności danych osobowych

Korzystaj z jasnych ścieżek eskalacji, takich jak obsługa przez człowieka lub wsparcie telefoniczne, aby klienci mogli w razie potrzeby uzyskać pomoc wykraczającą poza możliwości bota

🧠 Czy wiesz, że... Pracownicy biurowi spędzają około 42% czasu na współpracy, ale 70% z nich uważa, że lepsza współpraca mogłaby zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność. Jak poprawić współpracę w miejscu pracy – dokładnie wyjaśnia, jak sprawić, by praca zespołowa była bardziej efektywna.

ClickUp zajmuje się automatyzacją, więc możesz się zrelaksować

Jeśli dotarłeś aż tutaj, to już wiesz, że automatyzacja biznesowa WhatsApp stanowi różnicę między utraconymi wiadomościami a zamkniętymi transakcjami, między marnowaniem czasu na powtarzające się odpowiedzi a rzeczywistym rozwojem Twojej firmy.

Jednak sama automatyzacja nie stanowi kompleksowego rozwiązania. Nawet najinteligentniejszy bot nie pomoże Ci bez odpowiedniego systemu do rejestrowania, śledzenia i reagowania na każdą rozmowę w WhatsApp.

Dlatego integracja WhatsApp z ClickUp przekształca każde powiadomienie w jasny kolejny krok, każdą odpowiedź w zadanie, które można śledzić, a każdego potencjalnego klienta w przychód, którego nie możesz stracić.

Co dalej z Twoją firmą? Zarejestruj się teraz w ClickUp i przekonaj się, jak płynnie działa automatyzacja, gdy cały zespół jest na tej samej stronie!

Często zadawane pytania dotyczące automatyzacji biznesowej WhatsApp

Tak, WhatsApp Business umożliwia użytkownikom łatwe ustawienie automatycznych odpowiedzi, w tym wiadomości powitalnych dla nowych klientów, wiadomości o nieobecności poza godzinami pracy oraz szybkich odpowiedzi na często zadawane pytania. Możesz je tworzyć i zarządzać nimi bezpośrednio w aplikacji w sekcji Narzędzia biznesowe.

Popularne narzędzia obejmują WhatsApp Business API (za pośrednictwem oficjalnych dostawców), kreatory chatbotów i integracje CRM. Wiele firm korzysta z platform takich jak ClickUp jako wyzwalacz wiadomości WhatsApp na podstawie aktualizacji zadań, działań klientów lub cykli pracy CRM.

Możesz połączyć swój sklep internetowy z WhatsApp Business API i ustawić automatyzację potwierdzania zamówień, aktualizacji wysyłek, przypomnień o porzuconych koszykach lub promocjach. Większość platform e-commerce, takich jak Shopify lub WooCommerce, posiada wtyczki lub integracje, które pomogą Ci to zrobić bez konieczności wykonywania ręcznych czynności.

Podstawowe funkcje automatyzacji, takie jak automatyczne odpowiedzi i szybkie odpowiedzi, są bezpłatne w aplikacji WhatsApp Business. Aby korzystać z zaawansowanych funkcji automatyzacji, takich jak wysyłanie wiadomości promocyjnych lub integracja z systemem CRM, potrzebujesz interfejsu API WhatsApp Business, który zazwyczaj wiąże się z kosztami naliczanymi przez oficjalnych dostawców lub narzędzia innych firm.