10 najlepszych alternatyw i konkurentów Anthropic AI w 2025 roku

AI będzie najbardziej przełomową technologią od czasu wynalezienia elektryczności.

I już spełnia tę obietnicę.

Około 72% profesjonalistów twierdzi, że AI pomaga im szybciej znaleźć informacje, a 66% twierdzi, że zwiększa ich ogólną wydajność.

Wielu profesjonalistów polega na Claude AI, opracowanym przez firmę Anthropic, jako uprzejmym, dbającym o bezpieczeństwo i rozważnym asystencie AI. Ale bądźmy szczerzy — czasami jest on zbyt ostrożny.

Zaangażowanie Anthropic w etyczną sztuczną inteligencję jest godne pochwały, ale co z szerszym kontekstem AI? Jest on pełen ambitnych konkurentów z zaawansowanymi możliwościami AI, bardziej elastycznymi opcjami wdrożenia i mniejszą liczbą odpowiedzi typu „Przykro mi, nie mogę w tym pomóc”.

Twój zespół może je preferować, gdy potrzebujesz bardziej spersonalizowanych, prostych odpowiedzi. Lub do obsługi złożonych, wielkoseryjnych cykli pracy bez żadnych problemów.

Niezależnie od tego, czy generujesz treści, tworzysz produkty oparte na sztucznej inteligencji, czy szukasz wielu modeli AI, które spełniają Twoje konkretne potrzeby, ten przewodnik zawiera najlepsze dostępne alternatywy dla Anthropic.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Anthropic AI?

Anthropic ma wiele zalet jako platforma AI, takich jak zgodność z zasadami etycznymi i przejrzystość. Istnieje jednak kilka powodów, dla których organizacje mogą rozważyć alternatywne rozwiązania w przestrzeni AI:

Potrzeba szerszych możliwości: Niektóre inne opcje oferują wsparcie dla multimodalnych danych wejściowych, takich jak tekst, obrazy i głos, co rozszerza możliwości wykorzystania AI w cyklach pracy

Lepsze ceny lub elastyczność rozwiązań open source: Narzędzia open source lub konkurencyjne cenowo zapewniają start-upom i małym zespołom większą swobodę bez utraty jakości wyników

Łatwiejsza integracja z istniejącymi narzędziami: Wiele alternatyw dla Anthropic zostało zaprojektowanych tak, aby można je było podłączyć do popularnych platform, co ułatwia dodanie technologii AI do obecnie używanych rozwiązań technologicznych

Większa kontrola i możliwość dostosowania: Niektóre platformy AI oferują głębszy dostęp do API, opcje szkolenia modeli oraz funkcje skalowalności dla zespołów tworzących specjalistyczne narzędzia lub produkty

Większa zgodność z przepisami i bezpieczeństwo danych: Niektórzy dostawcy AI lepiej dostosowują się do przepisów branżowych i oferują ochronę na poziomie przedsiębiorstw

Mniej ograniczeń użytkowania: Niektóre alternatywy zapewniają wyższe limity użytkowania lub brak ograniczeń dotyczących liczby wiadomości, dzięki czemu lepiej nadają się do długich sesji lub intensywnych cykli pracy badawczej

Specjalistyczne zastosowania techniczne: Narzędzia stworzone z myślą o zaawansowanym kodowaniu, nauce o danych lub badaniach i rozwoju wykraczają poza ogólne podejście Anthropic

👀 Czy wiesz, że... Nowoczesne modele AI, takie jak duże modele językowe (LLM), mogą przetwarzać okna kontekstowe zawierające do 200 000 tokenów, co odpowiada setkom stron tekstu, umożliwiając im zrozumienie i generowanie odpowiedzi na podstawie bardzo długich dokumentów lub rozmów. Ta funkcja zmienia zastosowania w dziedzinie prawa, badań naukowych i złożonej analizy danych.

Alternatywy dla Anthropic AI w skrócie

Oto krótkie podsumowanie przypadków użycia i funkcji każdej alternatywy dla Anthropic AI, którą omawiamy w tym poście:

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Wydajność oparta na sztucznej inteligencji dzięki dokumentom, zadaniom, automatyzacji, standupom i dostępowi do wielu modeli (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) Małe i duże zespoły zarządzające projektami, treścią i wiedzą w jednym obszarze roboczym Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw OpenAI GPT-4 Zaawansowane generowanie tekstu i kodu; GPT z pamięcią i instrukcjami; multimodalne dane wejściowe (obrazy, głos, pliki) Osoby indywidualne i zespoły przedsiębiorstw tworzące treści, automatyzacje i cykle pracy związane z analizą Dostępny plan Free (GPT-3. 5); Plany płatne zaczynają się od 20 USD/miesiąc; Niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Google Gemini Wielomodalne modele języka naturalnego (LLM); zintegrowane z aplikacjami Google Workspace; zaawansowane funkcje podsumowywania, pomocy w tworzeniu dokumentów i analizy obrazów Osoby indywidualne i średniej wielkości zespoły korzystające z narzędzi Google Workspace i asystentów AI Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 19,99 USD/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Microsoft Copilot Wbudowana sztuczna inteligencja w Microsoft 365 (Word, Excel, Teams); integracja z Microsoft Graph; wsparcie kodowania poprzez GitHub Copilot Małe i duże zespoły pracujące w ekosystemach Microsoft nad treścią, spotkaniami i rozwojem Plany płatne zaczynają się od 30 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw IBM Watsonx Modele podstawowe dla zadań związanych z kodowaniem, językiem i danymi geoprzestrzennymi; narzędzia do zarządzania modelami; ramy wyjaśnialności i zaufania AI Duże przedsiębiorstwa wymagające bezpiecznej, zgodnej z przepisami i zarządzanej sztucznej inteligencji do zastosowań branżowych Dostępna wersja próbna; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Perplexity AI Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym oparte na sztucznej inteligencji z cytatami; wyszukiwanie profesjonalne z dostępem do Internetu Osoby prywatne, badacze i analitycy, którzy potrzebują szybkich, dokładnych i przejrzystych odpowiedzi Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 20 USD/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Hugging Face Hosting, szkolenie i wdrażanie modeli open source (Transformers, Diffusers); dostęp do ponad 300 000 modeli; punkty końcowe wnioskowania i AutoTrain Programiści i zespoły ML tworzące lub dostosowujące modele NLP i wizji Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Mistral AI Modele o otwartej wadze (Mistral-7B, Mixtral); szybkie wnioskowanie, wsparcie dla samodzielnego hostingu; dostosowane do wnioskowania i wydajności Inżynierowie ML i zespoły ds. infrastruktury AI wdrażające lekkie modele otwarte Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Cohere Modele językowe gotowe do obsługi RAG, serie komend, wielojęzyczne osadzanie, API modelu, narzędzia wyszukiwania semantycznego Średnie i duże zespoły AI/ML pracujące nad niestandardowymi aplikacjami LLM Dostępna wersja próbna; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Amazon Bedrock W pełni zarządzana usługa umożliwiająca dostęp do modeli Anthropic, Cohere, Mistral, Meta i Amazon Titan; integruje się z ekosystemem AWS Zespoły Enterprise tworzące generatywne aplikacje AI w ramach infrastruktury AWS Dostępna wersja próbna; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw

Najlepsze alternatywy dla Anthropic

Przejdźmy do szczegółów. Jesteśmy przekonani, że po przeczytaniu tego artykułu będziesz mieć najlepsze rozwiązanie AI dla swojej pracy!

1. ClickUp (Najlepszy dla wydajności i współpracy opartej na AI)

Przełączaj się między modelami LLM za pomocą ClickUp Brain Uzyskaj dostęp do odpowiedniego LLM dla odpowiedniego zadania — od generowania treści po kodowanie — za pomocą ClickUp Brain

Być może jesteś programistą, który musi pogodzić planowanie sprintów, zależności zadań i śledzenie błędów na trzech platformach. A może jesteś badaczem AI, który próbuje uporządkować zbiory danych, zautomatyzować eksperymenty i współpracować z zespołem — nie tracąc przy tym głowy (ani plików). Potrzebujesz rozwiązania, które zarządza rzeczywistymi cyklami pracy, automatyzuje operacje i głęboko integruje się z systemami używanymi na co dzień.

Poznaj ClickUp, aplikację do pracy, która oferuje wszystko, oraz centrum dowodzenia wydajnością stworzone z myślą o wielozadaniowym miejscu pracy opartym na sztucznej inteligencji. Największa zaleta ClickUp jako alternatywy dla Anthropic? Łączy funkcje zarządzania projektami, zarządzania zadaniami i czatu w jednym miejscu — a wszystko to dzięki najbardziej spójnej sztucznej inteligencji do pracy na świecie.

Podczas gdy Anthropic AI wyróżnia się w zakresie ustrukturyzowanych rozmów i etycznych zabezpieczeń, ClickUp działa w terenie — pomagając zespołom faktycznie realizować zadania za pomocą generatywnej i agentowej sztucznej inteligencji (a nie tylko je omawiać!).

Wprowadź najpotężniejszy, kontekstowy model AI bezpośrednio do swojego obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain

Sercem kontekstowych funkcji AI ClickUp jest ClickUp Brain. Pomyśl o nim jak o proaktywnym menedżerze operacyjnym AI. Podsumowuje aktualizacje zadań, generuje treści (od prostych e-maili po złożone raporty z projektów), automatycznie ustala priorytety zadań i kieruje przepływem pracy zespołu w oparciu o kontekst w czasie rzeczywistym z obszaru roboczego ClickUp i połączonych aplikacji. Nie musisz już przełączać się między oprogramowaniem do zarządzania projektami a asystentem AI, aby zautomatyzować powtarzalne zadania.

Jego dodatkową zaletą jest to, że nie ogranicza Cię do jednego dużego modelu językowego. Zamiast tego możesz przełączać się między najlepszymi modelami LLM, takimi jak GPT, Claude (od samego Anthropic), DeepSeek, Gemini i innymi, bezpośrednio w ramach platformy.

Jeśli więc doceniasz przemyślany i ostrożny ton Anthropic AI, ale chcesz mieć swobodę przełączania się na coś szybszego lub bardziej kreatywnego do różnych rodzajów pracy, możesz zrobić jedno i drugie. Dzięki temu Twój zespół zyskuje pełną kontrolę nad kreatywnością, tonem i dokładnością techniczną bez konieczności zmiany kontekstu.

Twórz niestandardowe automatyzacje AI z podpowiedziami w języku naturalnym za pomocą ClickUp Brain

W przeciwieństwie do Anthropic, który jest bardziej konwersacyjny, ClickUp AI jest przeznaczony do tworzenia. Silnik automatyzacji ClickUp pozwala tworzyć niestandardowe cykle pracy bez pisania ani jednej linii kodu.

Chcesz, aby zadania były przenoszone automatycznie wraz ze zmianą terminów? Przypisywać członków zespołu na podstawie dostępności? A może wyzwalać aktualizacje projektu w miarę postępu prac? Możesz zautomatyzować ponad 100 rodzajów cykli pracy za pomocą komend w języku naturalnym, co ułatwia dostosowanie AI do rzeczywistej logiki biznesowej.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wyszkol agentów ClickUp Autopilot do obsługi zadań projektowych, takich jak segregowanie przychodzących zgłoszeń, sprawdzanie treści przed publikacją, odpowiadanie na często zadawane pytania na czacie lub kierowanie zadań do odpowiednich członków zespołu na podstawie priorytetów. Dzięki niestandardowym wyzwalaczom i instrukcjom w języku naturalnym ci agenci bez kodowania działają jak koordynatorzy projektów AI, oszczędzając zespołom wiele godzin ręcznej pracy każdego tygodnia. Wypróbuj agentów ClickUp Autopilot, aby szybko wykonać swoje zadania

Oprócz zarządzania zadaniami i automatyzacji cyklu pracy, ClickUp pomaga również efektywniej myśleć. Jak?

Jego system zarządzania zadaniami oparty na sztucznej inteligencji nie tylko organizuje zadania do wykonania, ale także przewiduje, co wymaga Twojej uwagi na podstawie Twoich nawyków, terminów i obciążenia pracą

Może on podzielić duże zadania na łatwiejsze do opanowania części, wskazać potencjalne przeszkody, a nawet zaproponować sesje intensywnej pracy w oparciu o godziny największej wydajności użytkownika dzięki kalendarzowi AI ClickUp

ClickUp porządkuje również wiedzę w sposób, który umożliwia zespołom łatwy dostęp, wykorzystanie i rozbudowę

Niezależnie od tego, czy jesteś szybko rozwijającym się startupem, zespołem badawczym koordynującym pracę w różnych strefach czasowych, czy firmą poszukującą możliwości współpracy w zakresie AI, platforma ta pomaga zapewnić, że żadne informacje nie zostaną utracone, a żadna praca nie zostanie powielona. Łączy ludzi, zasoby i informacje niczym sieć neuronowa, zapewniając przejrzystość w czasie rzeczywistym i wskazówki oparte na AI w całym cyklu pracy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Brain MAX (kompan AI na pulpit) wraz z Talk to Text , aby zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo — dyktuj aktualizacje, komendy lub opisy zadań bezpośrednio w cyklu pracy. Wbudowana sztuczna inteligencja transkrybuje i dopracowuje dane głosowe (do 4 razy szybciej niż pisanie), inteligentnie rozpoznaje kontekst projektu i @wzmianki, a nawet może przekształcić wypowiedziane pomysły w uporządkowane zadania lub dokumenty. Rejestruj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej o Brain MAX.

Najlepsze funkcje ClickUp

Korzystaj z pytań w języku naturalnym, aby łatwo wyszukiwać ważne dokumenty, zadania, wzmianki i komentarze w obszarze roboczym

Pobieraj pliki, wiadomości i informacje z połączonych aplikacji, takich jak Google Drive, GitHub i Slack, korzystając z funkcji wyszukiwania AI ClickUp Enterprise

Generuj aktualizacje, raporty statusu i podsumowania zadań jednym kliknięciem dzięki ClickUp Brain

Generuj bezbłędną zawartość, od dokumentów technicznych po materiały marketingowe, w preferowanym tonie i stylu

Twórz szablony AI, aby uzyskać przewagę w codziennej pracy

Zapewnij bezpieczeństwo i ochronę operacji dzięki zabezpieczeniom danych SOC 2, GDPR i HIPAA, uprawnieniom opartym na rolach, ścieżkom audytu i bezpiecznej obsłudze danych wrażliwych w ClickUp

Stwórz centralny system współpracy dzięki ponad 1000 integracji ClickUp

Limity ClickUp

Użytkownicy mogą napotkać trudności podczas konfigurowania bardziej złożonych cykli pracy

Funkcje mobilne mogą nie być w pełni zgodne z funkcjami wersji na pulpit

Ceny ClickUp

Recenzje i oceny ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

ClickUp stał się dosłownie drugim cyfrowym mózgiem naszej firmy zajmującej się produkcją audiowizualną, Onix Medios. Najbardziej podoba mi się poziom dostosowania do indywidualnych potrzeb: można zbudować własny system organizacyjny, który dokładnie odpowiada sposobowi myślenia i pracy […] Mój partner i ja używamy go od 3-4 lat, po tym jak polecił nam go znajomy, który korzysta z ClickUp od ponad 7 lat […] Bardzo cenię sobie również to, że ClickUp stale się rozwija: nowe funkcje, lepsza integracja, a teraz, dzięki sztucznej inteligencji, otwiera się wiele możliwości lepszej optymalizacji i automatyzacji procesów. Wydaje się żywy i ciągle się zmienia, zupełnie jak startup.

ClickUp stał się dosłownie drugim cyfrowym mózgiem naszej firmy zajmującej się produkcją audiowizualną, Onix Medios. Najbardziej podoba mi się poziom personalizacji: można zbudować własny system organizacyjny, który dokładnie odpowiada sposobowi myślenia i pracy […] Mój partner i ja używamy go od 3-4 lat, po tym jak polecił nam go znajomy, który korzysta z ClickUp od ponad 7 lat […] Bardzo cenię sobie również to, że ClickUp stale się rozwija: nowe funkcje, lepsza integracja, a teraz, dzięki sztucznej inteligencji, otwiera się wiele możliwości lepszej optymalizacji i automatyzacji procesów. Wydaje się żywy i ciągle się zmienia, zupełnie jak startup.

📮 ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety korzysta z asystentów głosowych (4%) lub automatycznych agentów (6%) w aplikacjach AI, podczas gdy 62% preferuje narzędzia konwersacyjne AI, takie jak ChatGPT i Claude. Niższe wykorzystanie asystentów i agentów może wynikać z faktu, że narzędzia te są często zoptymalizowane pod kątem konkretnych zadań, takich jak obsługa bez użycia rąk lub określone cykle pracy. ClickUp oferuje najlepsze cechy obu rozwiązań. ClickUp Brain to asystent AI obsługujący rozmowy, który może pomóc w wielu różnych sytuacjach. Z kolei agenci oparci na sztucznej inteligencji w kanałach czatu ClickUp mogą odpowiadać na pytania, klasyfikować problemy, a nawet wykonywać określone zadania!

2. OpenAI GPT-5 (najlepsze rozwiązanie do zaawansowanego rozwiązywania problemów)

za pośrednictwem OpenAI

GPT-5 to najbardziej zaawansowany model językowy OpenAI, wprowadzony na rynek w sierpniu 2025 r. Wyróżnia się zaawansowanym przetwarzaniem języka naturalnego (NLP), oferując wysokiej jakości generowanie tekstu, pomoc w kodowaniu i rozumowanie w długim kontekście.

Dostęp do niego można uzyskać za pośrednictwem API OpenAI, co ułatwia tworzenie chatbotów, asystentów pisania i narzędzi do interpretacji danych. Ekosystem oferuje funkcje przyjazne dla programistów i przejrzyste opcje cenowe. GPT-5 oferuje również zaawansowane funkcje multimodalne — umożliwia przetwarzanie tekstu, obrazów i głosu — dzięki czemu może tworzyć podpisy do obrazów, klasyfikować treści wizualne, a nawet interpretować wykresy.

Dla zespołów pracujących z różnymi mediami — marketingiem, projektowaniem, produktem lub wsparciem — jest to wszechstronny i wydajny wybór.

Najlepsze funkcje OpenAI GPT-5

Zrozum niuanse złożonych podpowiedzi, dzięki czemu odpowiedzi będą bardziej dostosowane do kontekstu i dostosowane do potrzeb

Utrzymuj kontekst rozmowy podczas bardzo długich wymian (do ~256 000 tokenów)

Zapewnij szybsze i dokładniejsze wyniki z mniejszą liczbą halucynacji i zmniejszonymi odchyleniami w porównaniu z wcześniejszymi modelami

Obsługuj dłuższe dane wejściowe — do 25 000 słów — zachowując spójność i trafność odpowiedzi

Limity OpenAI GPT-5

Badaczom bezpieczeństwa udało się szybko złamać zabezpieczenia GPT-5, co wzbudziło obawy dotyczące bezpieczeństwa

Pomimo dobrych wyników testów porównawczych, pierwsi użytkownicy zgłaszali pewne błędy matematyczne/geograficzne

Ceny OpenAI GPT-5 (za pośrednictwem ChatGPT)

Free

Plus : 20 USD/miesiąc

Pro : 200 USD/miesiąc

Team : 30 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Recenzje i oceny OpenAI GPT-5

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o OpenAI GPT-4 użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja na Reddicie mówi:

Wydaje się być nieco lepszy od o3 – który, dla przypomnienia, został wydany zaledwie kilka miesięcy temu – i znacznie lepszy od wczesnej wersji GPT-4, wydanej około dwa lata temu. Dostęp do niego mają nawet użytkownicy bezpłatni.

Wydaje się nieco lepszy od o3 – który, dla przypomnienia, został wydany zaledwie kilka miesięcy temu – i znacznie lepszy od wczesnej wersji GPT-4, wydanej około dwa lata temu. Dostęp do niego mają nawet użytkownicy bezpłatnej wersji.

🧠 Ciekawostka: Przed pojawieniem się GPT chatboty takie jak ELIZA (lata 60.) i ALICE (lata 90.) opierały się na skryptach opartych na regułach, aby naśladować rozmowy. Chociaż były one przełomowe jak na swoje czasy, brakowało im dynamicznej generacji odpowiedzi, którą oferują obecnie modele AI.

3. Google Gemini AI (najlepsze rozwiązanie do przetwarzania i analizy danych w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Google Gemini

W przeciwieństwie do Anthropic AI, platforma Google Gemini łączy w sobie funkcje multimodalne, umożliwiając płynną interakcję z tekstem, obrazami i dźwiękiem. Dzięki głębokiej integracji z ekosystemem Google jest naturalnym wyborem dla firm, które już korzystają z usług Google.

Gemini pomaga zoptymalizować cykle pracy i ogranicza potrzebę korzystania z wielu narzędzi, generując, edytując i analizując zawartość w znanych platformach, takich jak Dokumenty Google, Arkusze Google i Prezentacje Google. Pomaga również tworzyć dopracowane wiadomości e-mail i przeprowadzać analizy oparte na danych, które zwiększają wydajność dzięki AI.

Koncentrując się na skalowalności i bezpieczeństwie na poziomie przedsiębiorstwa, Gemini obsługuje firmy poszukujące inteligentnej i bezpiecznej technologii AI.

Najlepsze funkcje Google Gemini AI

Generuj tekst, obrazy i dźwięk oraz tłumacz między ponad 100 językami

Uzyskaj dostęp do informacji w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wyszukiwarki Google, co umożliwia uzyskanie aktualnych, trafnych odpowiedzi opartych na najnowszych danych

Wykorzystaj rozległą bazę wiedzy Google Knowledge Graph, aby dostarczać bogate w fakty, uporządkowane odpowiedzi dotyczące różnych dziedzin, takich jak osoby, miejsca i wydarzenia

Zintegruj się płynnie z Gmailem, Dokumentami, Arkuszami i Prezentacjami, oferując inteligentne sugestie, automatyczne podsumowania, analizy danych i generowanie treści bezpośrednio w cyklu pracy

Wsparcie automatyzacji na skalę przedsiębiorstwa w całym ekosystemie Google

Ograniczenia Google Gemini AI

Może odzwierzażać uprzedzenia obecne w danych szkoleniowych, co czasami skutkuje ograniczonym zrozumieniem kulturowym lub wypaczoną perspektywą

Ceny Google Gemini AI

Gemini Free

Gemini Advanced : 19,99 USD/miesiąc (w ramach Google One AI Premium)

Gemini Business : 24 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Recenzje i oceny Google Gemini AI

G2 : 4,4/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Google Gemini AI prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

W przeciwieństwie do tradycyjnych chatbotów, które obsługują tylko tekst, Gemini rozumie i przetwarza tekst, obrazy, audio i wideo w sposób płynny

W przeciwieństwie do tradycyjnych chatbotów, które obsługują tylko tekst, Gemini rozumie i przetwarza tekst, obrazy, audio i wideo w sposób płynny

4. Microsoft Copilot (najlepszy dla wydajności opartej na AI w ekosystemach Microsoft)

za pośrednictwem Microsoft Copilot

Jako jedna z najlepszych obecnie dostępnych aplikacji AI, Microsoft Copilot jest głęboko zintegrowana z ekosystemem Microsoft. Automatyzuje zadania i zapewnia inteligentną pomoc w różnych aplikacjach, w tym Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams i wyszukiwarce Bing.

W programie Word Copilot pomaga tworzyć dokumenty, sugerując zawartość na podstawie istniejących danych. W programie Excel analizuje trendy i generuje wizualizacje bez konieczności stosowania skomplikowanych formuł. Integracja Copilot z Microsoft 365 zapewnia płynną współpracę, a także oferuje najwyższej klasy funkcje bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. To połączenie sprawia, że jest to solidna alternatywa dla Anthropic AI.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Generuj fragmenty kodu, uzyskaj sugestie dotyczące autouzupełniania funkcji i debuguj w różnych językach

Zautomatyzuj zadania, twórz treści, analizuj dane i usprawnij współpracę w aplikacjach Microsoft

Zarządzaj wiadomościami e-mail, podsumowując wątki, sugerując odpowiedzi i tworząc agendy

Zintegruj z narzędziami takimi jak Visual Studio Code i GitHub, aby usprawnić cykl pracy

Włącz niestandardowych agentów do dokumentów, analiz i optymalizacji cyklu pracy dzięki Copilot Studio

Limity Microsoft Copilot

Najlepiej sprawdza się w przypadku użytkowników ekosystemu Microsoft 365, ograniczając kompatybilność między platformami

Wymaga długiego czasu nauki obsługi niestandardowych funkcji i zaawansowanych możliwości

Ceny Microsoft Copilot

Microsoft Copilot: Free

Microsoft Copilot Pro: 20 USD/miesiąc

Microsoft 365 Copilot: 31,50 USD/miesiąc

Recenzje i oceny Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Microsoft Copilot prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Szybko generuje pomysły, tworzy szkice e-maili, a nawet podsumowuje długie dokumenty. To tak, jakbym miał asystenta, który zajmuje się powtarzalnymi zadaniami, dzięki czemu mogę skupić się na ważniejszych sprawach. Integracja z narzędziami Office ułatwia pracę w różnych aplikacjach bez konieczności ciągłego przełączania się.

Szybko generuje pomysły, tworzy szkice e-maili, a nawet podsumowuje długie dokumenty. To tak, jakbym miał asystenta, który zajmuje się powtarzalnymi zadaniami, dzięki czemu mogę skupić się na ważniejszych sprawach. Integracja z narzędziami Office ułatwia pracę w różnych aplikacjach bez konieczności ciągłego przełączania się.

5. IBM Watson (najlepszy do optymalizacji cyklu pracy i zwiększania wydajności)

za pośrednictwem IBM Watson

IBM Watsonx to pakiet produktów AI zaprojektowanych w celu zintegrowania generatywnej sztucznej inteligencji z kluczowymi cyklami pracy w firmie, zwiększając wydajność różnych funkcji. Zapewnia elastyczność wyboru odpowiedniego modelu AI do swoich potrzeb, niezależnie od tego, czy są to modele open source, własne, czy też istniejące.

Możesz dostosowywać, optymalizować za pomocą podpowiedzi lub adaptować modele podstawowe przy użyciu danych prywatnych, a następnie wdrażać je w dowolny sposób — w chmurze, lokalnie lub w konfiguracji hybrydowej.

Podobnie jak Anthropic AI, Watsonx wyróżnia się naciskiem na odpowiedzialną sztuczną inteligencję, zapewniając, że wyniki są oparte na zaufanych danych i kontrolowanych procesach. Otwarta, przejrzysta technologia AI i silne zabezpieczenia ułatwiają zachowanie zgodności z przepisami i zapewniają odpowiedzialne wdrażanie sztucznej inteligencji, zwłaszcza w branżach podlegających regulacjom, takich jak finanse, opieka zdrowotna i administracja publiczna.

Najlepsze funkcje IBM Watson

Analizuj terabajty ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych — od opinii klientów po dzienniki czujników — aby odkrywać trendy, wykrywać anomalie i generować prognozy

Twórz, trenuj i wdrażaj modele uczenia maszynowego przy użyciu znanych frameworków (takich jak scikit-learn, XGBoost lub TensorFlow) w celu automatyzacji zadań i tworzenia prognoz

Dostosuj szkolenie modeli, aby zintegrować własne dane biznesowe z modelami IBM Watson Assistant

Wykorzystaj gotowe funkcje AI do zadań specyficznych dla branży, takich jak analiza sekwencjonowania genomowego w naukach przyrodniczych, wykrywanie oszustw w usługach finansowych lub ocena ryzyka kontraktowego w operacjach prawnych, korzystając z zestawów narzędzi NLP i ML firmy IBM

Limity IBM Watson

Modele podstawowe IBM (takie jak seria Granite) są bardziej dostosowane do zastosowań w przedsiębiorstwach i mają mniej możliwości w domenach otwartych niż modele o szerszym zastosowaniu, takie jak GPT-4 lub Claude 3

W porównaniu z OpenAI lub Hugging Face, IBM Watson ma bardziej ograniczoną społeczność, co może oznaczać mniej integracji typu plug-and-play, samouczków i innowacji tworzonych przez społeczność

Ceny IBM Watson

Lite : Free

Plus : Od 140 USD miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Recenzje i oceny IBM Watson

G2 : 4,5/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o IBM Watson prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia użytkownika G2:

umożliwia zespołom tworzenie i skalowanie sztucznej inteligencji z pewnością siebie. Połączenie elastyczności otwartego oprogramowania, zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa i wbudowanych modeli podstawowych sprawia, że jest to niezwykle potężne narzędzie do tworzenia sztucznej inteligencji w rzeczywistym świecie.

umożliwia zespołom tworzenie i skalowanie AI z pewnością siebie. Połączenie elastyczności otwartego oprogramowania, zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa i wbudowanych modeli podstawowych sprawia, że jest to niezwykle potężne narzędzie do rozwoju AI w świecie rzeczywistym.

👀 Czy wiesz, że... Wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na wydajność może zwiększyć wartość światowej gospodarki o 2,6 biliona do 4,4 biliona dolarów rocznie.

6. Perplexity AI (Najlepsze rozwiązanie do badań opartych na sztucznej inteligencji i wyszukiwania treści)

za pośrednictwem Perplexity AI

Deep Research firmy Perplexity AI jest często postrzegany jako jedna z najlepszych alternatyw dla Anthropic AI. Kiedy zadajesz Perplexity pytanie, otrzymujesz nie tylko odpowiedź, ale także linki do wyników wyszukiwania w Internecie i dokumentów, które zostały wykorzystane do sformułowania odpowiedzi. Nacisk na precyzję pomaga również badaczom akademickim i rynkowym w uzyskaniu praktycznych wniosków.

Chociaż brakuje mu głębokiej personalizacji dla przedsiębiorstw lub integracji danych prywatnych, jego szybkość, łatwość obsługi i rzetelne odpowiedzi sprawiają, że jest to narzędzie idealne zarówno dla pracowników wiedzy, jak i osób ciekawych świata.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Przyspiesz badania dzięki aktualnym, cytowanym odpowiedziom pobieranym bezpośrednio z czasopism naukowych, serwisów informacyjnych, forów i zaufanych stron internetowych

Natychmiast przeglądaj złożone tematy, takie jak trendy rynkowe, standardy techniczne lub nowe technologie — bez konieczności przeglądania dziesiątek zakładek

Automatyczne sugerowanie pytań uzupełniających, które pomagają pogłębić analizę i połączyć pozornie niepowiązane koncepcje

Zwiększ wydajność zespołu, zamieniając godziny ręcznego wyszukiwania na minuty wysokiej jakości, pozyskanych informacji — szczególnie dla analityków, strategów i twórców treści

Limity Perplexity AI

Opiera się na dostarczaniu odpowiedzi na podstawie istniejących treści internetowych, przez co jest mniej odpowiedni do zadań wymagających oryginalnego myślenia lub kreatywnego rozwiązywania problemów

Ceny Perplexity AI

Free : ograniczona liczba zapytań dziennie

Pro : 20 USD/miesiąc

Team i Enterprise: ceny niestandardowe

Recenzje i oceny Perplexity AI

G2 : 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (zbyt mało recenzji)

Co mówią o Perplexity AI prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Wspaniałe odpowiedzi, możliwość przeglądania stron internetowych, wyszukiwanie filmów wideo – wow. Wszystko to jest niesamowite i bardzo elastyczne, można przesyłać pliki PDF itp. i zadawać pytania na ich podstawie.

Wspaniałe odpowiedzi, możliwość przeglądania stron internetowych, wyszukiwanie filmów wideo – wow. Wszystko to jest niesamowite i bardzo elastyczne, można przesyłać pliki PDF itp. i zadawać pytania na ich podstawie.

7. Hugging Face (najlepsze rozwiązanie do dostosowywania i wdrażania sztucznej inteligencji typu open source)

za pośrednictwem Hugging Face

Jest to otwarta platforma społecznościowa, która demokratyzuje AI dzięki modelom open source (takim jak BERT, GPT-4) i narzędziom do współpracy w celu dostosowywania modeli. Hugging Face służy zarówno jako hub, jak i zestaw narzędzi, umożliwiając tworzenie, szkolenie i wdrażanie modeli AI dostosowanych do Twoich potrzeb.

Na przykład, jeśli Twoja firma z branży opieki zdrowotnej potrzebuje asystenta AI, możesz dostosować modele, aby rozumiały terminologię medyczną.

Zespoły programistów mogą współpracować bezpośrednio na platformie, testując różne modele przed zintegrowaniem ich z aplikacjami produkcyjnymi.

Najlepsze funkcje Hugging Face

Uzyskaj dostęp do tysięcy wstępnie wyszkolonych modeli do różnych zadań AI, w tym generowania tekstu i rozpoznawania obrazów

Twórz i prezentuj wersje demonstracyjne AI bez konieczności konfigurowania rozbudowanej infrastruktury

Nawiąż kontakt z badaczami AI, którzy udostępniają kod, modele i rozwiązania dla wyzwań związanych z wdrożeniem

Twórz niestandardowe rozwiązania dzięki Model Hub i jego integracji z PyTorch/TensorFlow

Limity Hugging Face

Pełne wykorzystanie możliwości platformy wymaga wiedzy technicznej

Wersja bezpłatna ma limit obliczeniowy dla szkolenia własnych modeli AI

Ceny Hugging Face

HF Hub: Free

Konto Pro: 9 USD/miesiąc

Enterprise Hub: Od 20 USD miesięcznie za użytkownika

Recenzje i oceny Hugging Face

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Hugging Face prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Codziennie prezentujemy różne narzędzia sztucznej inteligencji, które możesz wypróbować bezpłatnie i sprawdzić, czy odpowiadają Twoim potrzebom.

Codziennie prezentujemy różne narzędzia sztucznej inteligencji, które możesz wypróbować bezpłatnie i sprawdzić, czy odpowiadają Twoim potrzebom.

8. Mistral AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia dostosowywalnych rozwiązań AI)

za pośrednictwem Mistral AI

Koncentrując się na przejrzystości i zaufaniu, Mistral AI jest solidnym globalnym dostawcą rozwiązań open source w zakresie sztucznej inteligencji i polityki AI.

Łączy wysokowydajną sztuczną inteligencję z zrównoważonym rozwojem, oferując energooszczędne modele idealne dla start-upów i przedsiębiorstw dbających o środowisko. Mistral jest znany z nacisku na etyczne i zrównoważone praktyki w zakresie sztucznej inteligencji, konsekwentnie pracując nad rozwojem tej dziedziny w odpowiedzialny sposób.

Oferuje konfigurowalne modele AI klasy korporacyjnej, które można wdrożyć w różnych środowiskach, w tym lokalnie, w chmurze i na urządzeniach brzegowych. Ponadto zapewnia praktyczne wsparcie najlepszych inżynierów AI w zakresie płynnego wdrażania i dostarczania rozwiązań, gwarantując jednocześnie intuicyjną obsługę.

Najlepsze funkcje Mistral AI

Generuj różnorodne teksty, od artykułów i blogów po kreatywne treści, takie jak wiersze i scenariusze

Wykorzystaj inteligentne chatboty i wirtualnych asystentów do obsługi zapytań klientów, automatyzacji przepływu pracy i poprawy zaangażowania użytkowników

Analizuj teksty pod kątem nastrojów, klasyfikuj je do kategorii, takich jak wykrywanie spamu, i monitoruj nastroje związane z marką

Skorzystaj z funkcji wielojęzycznych do tłumaczenia i lokalizacji

Ograniczenia Mistral AI

Jako nowszy gracz na rynku, ma mniejszą społeczność i ekosystem w porównaniu z uznanymi dostawcami, co może ograniczać dostępne zasoby i integrację z rozwiązaniami innych firm

Ceny Mistral AI

Bezpłatnie

Pro: 14,99 USD/miesiąc

Zespół: 24,99 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Recenzje i oceny Mistral AI

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Mistral AI prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji G2:

Dzięki 7 miliardom parametrów model osiągnął doskonałe wyniki jak na swoją wielkość. Doskonale sprawdza się jako narzędzie wspomagające kodowanie lub podsumowujące.

Dzięki 7 miliardom parametrów model osiągnął doskonałe wyniki jak na swoją wielkość. Doskonale sprawdza się jako narzędzie wspomagające kodowanie lub podsumowujące.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas integracji systemów AI z procesami roboczymi należy priorytetowo traktować jakość danych i ich wstępne przetwarzanie. Wysokiej jakości, dobrze ustrukturyzowane dane znacznie poprawiają wydajność różnych modeli AI i ograniczają błędy, takie jak halucynacje lub stronniczość. Poświęcenie czasu na wstępne oczyszczenie i oznaczenie danych pozwala zaoszczędzić zasoby i zwiększyć dokładność wniosków wyciąganych na podstawie AI oraz automatyzacji.

9. Cohere AI (najlepsze rozwiązanie do rozumienia języka naturalnego na dużą skalę)

za pośrednictwem Cohere AI

Cohere upraszcza integrację NLP dzięki przyjaznym dla użytkownika interfejsom API do generowania tekstu, wyszukiwania semantycznego i automatyzacji przepływu pracy.

Programiści mogą łatwo dodawać funkcje NLP do aplikacji bez konieczności posiadania głębokiej wiedzy na temat sztucznej inteligencji — czego nie oferuje Anthropic AI. Ta prostota integracji przyspiesza wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w różnych obszarach działalności firmy.

Ponadto skupienie się na potrzebach przedsiębiorstw gwarantuje bezpieczne i skalowalne rozwiązania w zakresie obsługi klienta i tworzenia treści. Równowaga między bezpieczeństwem a dostępnością sprawia, że Cohere jest pragmatycznym wyborem dla firm poszukujących szybkiego wdrożenia sztucznej inteligencji bez konieczności przechodzenia przez stromą krzywą uczenia się związaną z Anthropic.

Najlepsze funkcje Cohere AI

Współpracuj z ponad 100 językami, aby ułatwić komunikację, obsługę klienta, analizę nastrojów i generowanie treści na różnych rynkach

Dostosuj zadania wyszukiwania, klasyfikacji i pobierania danych, korzystając z własnych danych

Wykorzystaj możliwości Cohere w zakresie przetwarzania języka naturalnego (NLP) do tworzenia podsumowań w czasie rzeczywistym, wyodrębniania tematów i klasyfikacji tekstu, pomagając zespołom zautomatyzować badania, tagowanie treści i procesy moderacji

Ograniczenia Cohere AI

Mniej skupia się na zadaniach AI niezwiązanych z konwersacją, takich jak analiza danych czy automatyzacja

Wymaga dodatkowej integracji w celu uzyskania szerszych rozwiązań dla przedsiębiorstw

Ceny Cohere AI

Indywidualne ceny

Recenzje i oceny Cohere AI

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

10. Amazon Bedrock (najlepsze rozwiązanie do tworzenia aplikacji Gen AI)

za pośrednictwem Amazon Bedrock

Jako w pełni zarządzana usługa, Amazon Bedrock zapewnia modele podstawowe (FM) od Amazon i innych wiodących firm zajmujących się AI poprzez API. Możesz wybierać spośród wielu modeli FM, aby wybrać model, który najlepiej pasuje do Twojego przypadku użycia.

Dzięki bezserwerowej platformie Amazon Bedrock możesz szybko rozpocząć korzystanie z usługi, eksperymentować z FM i dostosowywać je do własnych danych, czego brakuje w Anthropic AI. Umożliwia to płynną integrację i wdrażanie modeli do aplikacji przy użyciu narzędzi i funkcji AWS.

Agenci Bedrock upraszczają tworzenie aplikacji Gen AI, które dostarczają aktualnych odpowiedzi na podstawie własnej wiedzy i wykonują różne zadania.

Najlepsze funkcje Amazon Bedrock

Uzyskaj dostęp do wielu modeli do różnych zastosowań, w tym aplikacji tekstowych, treści wizualnych i bezpiecznej sztucznej inteligencji

Wyeliminuj konieczność zarządzania infrastrukturą dzięki architekturze bezserwerowej AWS Bedrock

Wdrażaj aplikacje na całym świecie za pośrednictwem sieci AWS

Limity Amazon Bedrock

Bedrock koncentruje się obecnie na wnioskowaniu modeli, a nie na szkoleniu. Chociaż można dostosowywać modele za pomocą inżynierii podpowiedzi lub generowania rozszerzonego o pobieranie (RAG), nie można dostosowywać modeli podstawowych bezpośrednio w Bedrock, tak jak w przypadku niektórych modeli Anthropic lub modeli open source

Możesz spotkać się z wielopoziomowym rozliczeniem, zwłaszcza jeśli łączysz Bedrock z usługami takimi jak Amazon SageMaker, RDS lub Lambda

Ceny Amazon Bedrock

Niestandardowe ceny

Recenzje i oceny Amazon Bedrock

G2 : 4,4/5 (ponad 35 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Amazon Bedrock prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Bardzo podoba mi się to, jak dobrze udokumentowane jest korzystanie z API dostarczanych przez AWS Bedrock. Firma udostępnia własne modele, a także modele innych firm, takich jak Meta. Jest to API, więc można z niego bardzo łatwo korzystać również na platformie AWS.

Bardzo podoba mi się to, jak dobrze udokumentowane jest korzystanie z API dostarczanych przez AWS Bedrock. Firma udostępnia własne modele, a także modele innych firm, takich jak Meta. Jest to API, więc można z niego bardzo łatwo korzystać również na platformie AWS.

Przejdź na ClickUp: najlepsza alternatywa dla Anthropic AI

Odpowiednia alternatywa dla Anthropic AI może znacznie usprawnić działanie Twojego zespołu. Każde z omówionych narzędzi oferuje unikalne funkcje, które usprawniają projekty, poprawiają komunikację i zwiększają wydajność.

Jednak ClickUp Brain wyróżnia się jako najlepsza platforma dla firm, badaczy AI, programistów i organizacji poszukujących solidnych alternatyw dla Anthropic AI w zakresie automatyzacji, generowania treści i analiz opartych na AI.

Wykorzystując zaawansowane modele sztucznej inteligencji i inteligentne systemy, ClickUp zmienia sposób, w jaki zespoły zarządzają zadaniami, współpracują i optymalizują cykle pracy — wszystko to z silnym naciskiem na bezpieczeństwo danych i płynną integrację.

Jeśli chcesz zoptymalizować cykl pracy i zwiększyć wydajność, ClickUp jest narzędziem dla Ciebie. Nie czekaj — zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo!