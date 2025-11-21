Czym jest przetwarzanie dokumentów za pomocą AI? Korzyści, przykłady zastosowań i najlepsze narzędzia

Teams polegały na tradycyjnym OCR, aby wyodrębnić tekst z plików. System ten potrafił „czytać”, ale nie był w stanie niczego zrozumieć.

W związku z tym ludzie byli zmuszeni samodzielnie wykonywać żmudne zadania: poprawiać błędy, wypełniać brakujące pola i przekształcać nieuporządkowane dane w coś użytecznego.

AI zakończona całkowicie zmieniła tę dynamikę.

Nowoczesne inteligentne przetwarzanie dokumentów (IDP) interpretuje kontekst, strukturę i znaczenie. Formularze, faktury, umowy, odręczne notatki... /AI potrafi je zrozumieć w sposób, który wcześniej wymagał wielu godzin ludzkiej uwagi. Nagle powolna, ręczna praca porządkowania schodzi na dalszy plan, a cykle pracy wymagające przetwarzania dużej ilości dokumentów stają się niemal bez wysiłku.

W tym artykule wyjaśniamy, czym naprawdę jest przetwarzanie dokumentów za pomocą sztucznej inteligencji, gdzie najlepiej się sprawdza oraz jakie narzędzia wspierają przejście na inteligentniejsze i bardziej zautomatyzowane cykle pracy związane z dokumentami.

Czym jest przetwarzanie dokumentów za pomocą AI?

Przetwarzanie dokumentów za pomocą AI (znane również jako IDP) to proces wykorzystujący AI do automatyzacji ekstrakcji, kategoryzacji i walidacji danych z dokumentów.

Podczas gdy systemy OCR koncentrują się na ekstrakcji tekstu, inteligentne przetwarzanie dokumentów pozwala identyfikować i rozumieć kontekst oraz znaczenie zawartości w dokumentach procesowych (plikach PDF, e-mail i zeskanowanych obrazach).

Przetwarzanie dokumentów za pomocą AI łączy takie technologie jak:

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) przekształca zeskanowane obrazy lub pliki PDF na tekst nadający się do odczytu maszynowego poprzez ekstrakcję znaków i słów ze sformatowanych dokumentów.

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) polega na rozumieniu i interpretowaniu języka ludzkiego w dokumentach. Obejmuje to identyfikację podmiotów (nazw, dat, lokalizacji), wykrywanie intencji oraz wyodrębnianie związków i kontekstu.

Modele uczenia maszynowego nieustannie poprawiają swoją dokładność, ucząc się na podstawie informacji zwrotnych. Podczas gdy wstępnie wyszkolone modele rozpoznają wzorce, modele niestandardowe wymagają etykietowania danych i są szkolone na dokumentach dotyczących konkretnej dziedziny.

Wizja komputerowa identyfikuje i interpretuje elementy układu (tabele, pola wyboru, podpisy itp.) w dokumentach.

Głębokie uczenie umożliwia rozpoznawanie złożonych wzorców, takich jak związki między podmiotami i analizowanie danych nieustrukturyzowanych.

Narzędzia te konwertują dokumenty analogowe na formaty cyfrowe, które komputery mogą interpretować i rozumieć. Dzięki tej funkcji firmy mogą przetwarzać szeroki zakres dokumentów, w tym dokumenty nieustrukturyzowane, ustrukturyzowane i częściowo ustrukturyzowane o złożonym układzie, w wielu językach, a nawet zawierające treści odręczne.

👀 Czy wiesz, że... Pandemia COVID przyspieszyła wdrażanie technologii automatyzacji w różnych branżach. Według badania przeprowadzonego przez McKinsey ponad 52% firm pilotujących automatyzację eksperymentuje z inteligentnym przetwarzaniem dokumentów i OCR.

Jak działa przetwarzanie dokumentów przez AI?

Oto jak działa inteligentne przetwarzanie dokumentów, krok po kroku:

1. Pozyskiwanie dokumentów

System pobiera pliki z wielu źródeł, w tym z e-maila, dysków w chmurze, skanerów, systemów CRM, a nawet obrazów odręcznych notatek. Wszystko, co trzeba przetworzyć, liczy się jako dane dokumentowe. Obejmuje to:

Akceptowane formaty to pliki PDF, zeskanowane obrazy, e-mail, pliki DOCX i arkusze kalkulacyjne.

Przechwytywanie danych wejściowych z dysków udostępnianych, aplikacji w chmurze, skrzynek e-mail lub API

Obsługa przesyłania zbiorczego lub strumieniowego dokumentów o dużej objętości

ClickUp Brain, wbudowany asystent AI w ClickUp, może pomóc Ci zebrać dodatkowe dane bez dodawania kolejnych narzędzi do cyklu pracy.

2. Przetwarzanie wstępne

Dokumenty są czyszczone i normalizowane w celu poprawy dokładności. Czyste dane wejściowe oznaczają dokładniejsze przechwytywanie danych. Ten krok obejmuje:

Korygowanie przekrzywionych skanów lub obróconych stron

Odszumianie w celu usunięcia rozmycia, smug lub artefaktów

Poprawa kontrastu słabo widocznego lub niskiej rozdzielczości tekstu

Wyrównywanie linii tekstu lub segmentacja w dokumentach pisanych odręcznie

Ten krok ma kluczowe znaczenie, ponieważ nawet najbardziej zaawansowane modele AI mają problemy z niedokładnymi danymi wejściowymi.

3. Wyodrębnianie danych za pomocą OCR

Systemy OCR konwertują drukowane, wpisane lub odręczne znaki na tekst nadający się do odczytu maszynowego. System identyfikuje i wyodrębnia kluczowe dane z dokumentów, takie jak nazwiska, daty, sumy i warunki umów, w kontekście, nawet z dokumentów nieustrukturyzowanych, w których informacje nie są zgodne ze stałym szablonem dokumentu.

4. Wykrywanie układu i struktury

Inteligentne przetwarzanie dokumentów wykracza poza czytanie tekstu. Może interpretować strukturę dokumentu za pomocą wizji komputerowej i głębokiego uczenia się.

Na przykład podczas przetwarzania faktury system nie tylko wyodrębnia liczby, ale także rozumie, w jaki sposób są one uporządkowane w wierszach i kolumnach.

5. Rozumienie kontekstowe dzięki NLP

NLP umożliwia systemowi rozpoznawanie nazwanych podmiotów (np. dat, osób, lokalizacji), wnioskowanie o intencjach i interpretowanie semantyki.

Powiedz, kiedy etykiety nie są jasne. Nadal może rozróżniać termin od daty faktury na podstawie struktury zdania i wzorców językowych.

To właśnie dlatego inteligentne przetwarzanie dokumentów dostosowuje się do słownictwa specyficznego dla danej dziedziny, rozpoznaje skróty i synonimy. Pozwala to zrozumieć teksty częściowo ustrukturyzowane, w przypadku których tradycyjne metody oparte na słowach kluczowych zawiodłyby.

📮 ClickUp Insight: 30% pracowników uważa, że automatyzacja pozwoliłaby im zaoszczędzić 1–2 godziny tygodniowo, a 19% szacuje, że dzięki niej zyskałoby 3–5 godzin na głęboką, skoncentrowaną pracę. Nawet niewielkie oszczędności czasu sumują się: zaledwie dwie godziny zaoszczędzone tygodniowo to ponad 100 godzin rocznie — czas, który można poświęcić na kreatywność, myślenie strategiczne lub rozwój osobisty. 💯 Dzięki agentom AI ClickUp i ClickUp Brain możesz zautomatyzować cykl pracy, generować aktualizacje projektów i przekształcać notatki ze spotkań w konkretne kroki — wszystko w ramach tej samej platformy. Nie potrzebujesz dodatkowych narzędzi ani integracji — ClickUp zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do automatyzacji i optymalizacji dnia pracy w jednym miejscu. 💫 Rzeczywiste wyniki: Firma RevPartners obniżyła koszty SaaS o 50% dzięki konsolidacji trzech narzędzi w ClickUp — uzyskując ujednoliconą platformę z większą liczbą funkcji, ściślejszą współpracą i jednym źródłem informacji, które jest łatwiejsze w zarządzaniu i skalowaniu.

6. Etykietowanie i klasyfikacja danych

Dzięki głębszemu zrozumieniu zawartości i struktury, AI klasyfikuje i przykłada etykiety do kluczowych pól z wielu źródeł. Obejmuje to:

Klasyfikacja typów dokumentów (np. faktury, umowy, pokwitowania, formularze)

Oznaczanie metadanych, takich jak numer faktury, termin, kwota całkowita itp.

Uczenie się w czasie w celu poprawy dokładności klasyfikacji przy użyciu uczenia maszynowego

Przetwarzanie faktur i obsługa dokumentów nieustrukturyzowanych lub częściowo ustrukturyzowanych o dynamicznym układzie

7. Walidacja i weryfikacja krzyżowa

Systemy IDP weryfikują dane poprzez porównanie ich z znanymi wartościami, bazami danych lub regułami biznesowymi. W przypadku wystąpienia niespójności lub brakujących pól mechanizmy obsługi wyjątków oznaczają je do przeglądu lub wyzwalacze alertów wymagające interwencji człowieka.

8. Wyniki i integracja

Ostatni krok polega na przesłaniu danych z dokumentów do systemów niższego szczebla lub wykorzystaniu ich jako wyzwalacz kolejnych kroków:

Wysyłanie wyodrębnionych pól do systemów CRM, ERP lub baz danych za pośrednictwem API

Automatyzacja czynności takich jak zatwierdzanie, płatności lub powiadomienia

Rejestrowanie każdego kroku w celu zapewnienia ścieżki audytu i zgodności z przepisami

Integracja z narzędziami RPA w celu obsługi powtarzalnych zadań następczych

Dzięki odpowiednim narzędziom możesz zautomatyzować automatyzację przepływu pracy, od pozyskiwania danych po podejmowanie działań.

👀 Czy wiesz, że... Pierwszy procesor dokumentów został wynaleziony ponad 100 lat temu. W 1914 roku fizyk Emanuel Goldberg skonstruował maszynę, która potrafiła odczytywać znaki i przekształcać je na kod, na dziesięciolecia przed pojawieniem się komputerów!

Korzyści płynące z przetwarzania dokumentów za pomocą /AI

Ukryty koszt ręcznego przetwarzania dokumentów to nie tylko czas — to utrata wglądu, opóźnienia w podejmowaniu decyzji i powielanie wysiłków. AI przyspiesza ten proces. Firmy, które wdrażają IDP do przetwarzania dokumentów, odnotowują poprawę wydajności operacyjnej.

Przyjrzyjmy się, gdzie ma to największy wpływ na operacje wymagające przetwarzania dużej ilości dokumentów:

Zmniejsz wysiłek ręczny: Przenieś powtarzalne zadania, takie jak wprowadzanie danych, oznaczanie formularzy i przekazywanie plików, do zautomatyzowanego systemu, który działa przez całą dobę.

Poprawa dokładności: wbudowana walidacja, rozumienie kontekstowe i uczenie się oparte na ML minimalizują ryzyko błędu ludzkiego.

Wzmocnienie zgodności z przepisami: automatyczne śledzenie każdego kroku automatyczne śledzenie każdego kroku cyklu życia dokumentu , tworzenie przejrzystej ścieżki audytu, która stanowi wsparcie dla wewnętrznych i zewnętrznych regulacji.

Skalowanie dzięki automatyzacji: AI radzi sobie z rosnącą ilością danych bez konieczności zwiększania zatrudnienia w okresach sezonowego wzrostu lub ekspansji rynkowej.

Zmniejsz opóźnienia operacyjne: zautomatyzowane zautomatyzowane cykle pracy związane z zarządzaniem dokumentami oznaczają szybsze zatwierdzanie, uzgadnianie i audyty, eliminując niekończące się działania następcze i umożliwiając bezpośrednie przetwarzanie.

AI w praktyce: Automatyczne wyodrębnianie nazwisk i dat urodzenia z rejestrów amerykańskich służb imigracyjnych (USCIS) Jak to działa: USCIS wykorzystuje narzędzie AI do automatycznego wyodrębniania nazwisk i dat urodzenia z rejestrów FBI dotyczących sprawdzania przeszłości. Pozwala to zaoszczędzić czas funkcjonariuszom, którzy nie muszą już ręcznie przeglądać długich, nieuporządkowanych dokumentów. Jak to działa: System wykorzystuje model językowy przeszkolony do rozpoznawania prawdziwych pseudonimów i prawidłowych dat urodzenia. Ignoruje nazwy ulic, tekst zastępczy lub nieistotne informacje. Jeśli imię i nazwisko lub data urodzenia znajdują się już w pliku, nie oznaczy ich jako duplikaty. Człowiek w pętli:Urzędnicy sprawdzają i zatwierdzają sugestie AI. Decydują, czy zaznaczone imię i nazwisko lub data urodzenia są rzeczywiście istotne dla sprawy. Dlaczego ma to znaczenie: Narzędzie to przyspiesza weryfikację tożsamości podczas rozpatrywania spraw imigracyjnych (np. naturalizacja N-400), poprawia dokładność i zmniejsza obciążenie pracą ręczną. Nie ma to wpływu na prawa żadnej osoby ani na wyniki postępowania imigracyjnego. Status: Działa od 2022 r. i jest wykorzystywany w ramach przeglądu spraw w systemie USCIS ELIS.

Najlepsze przykłady zastosowań przetwarzania dokumentów za pomocą AI

Poniżej przedstawiono niektóre z najbardziej znaczących obszarów, w których przetwarzanie dokumentów za pomocą AI już teraz przynosi wymierne korzyści:

1. Przetwarzanie faktur

Jedno z najczęstszych (i najbardziej frustrujących) zastosowań. Zamiast ręcznie wprowadzać numery faktur, daty, kwoty i dane dostawców do systemu księgowego, AI może wyodrębnić dane, zweryfikować je i przekazać do zatwierdzenia.

📍 Przykład: Firma zajmująca się automatyzacją procesów od źródła do płatności przetwarza ponad 20 000 faktur miesięcznie, wykorzystując ekstrakcję danych opartą na AI. Jej zespół operacyjny poświęcał wcześniej ponad 20 minut na każdą fakturę, kategoryzując elementy w ponad 60 różnych szablonach. Dzięki automatyzacji udało się skrócić czas przetwarzania faktur do poniżej 5 minut, przy 98% dokładności ekstrakcji danych. Oto, w jaki sposób agent ClickUp może pomóc w weryfikacji szczegółów w takich instancjach:

2. Przegląd i analiza umów

AI może analizować obszerne dokumenty prawne i biznesowe, identyfikować kluczowe klauzule oraz wskazywać ryzyka lub brakujące terminy, oszczędzając zespołom prawnym wiele godzin ręcznego przeglądania dokumentów.

Dzięki temu język umów jest łatwiejszy do dokumentowania, podsumowywania i ponownego wykorzystania w przyszłych umowach. /AI nie tylko analizuje umowy lub przekształca dane, ale także tworzy dokumentację i biblioteki klauzul, które można ponownie wykorzystać.

📍 Przykład: Firma z branży nieruchomości wykorzystuje AI do przeglądu umów najmu. System sygnalizuje brakujące klauzule dotyczące wypowiedzenia umowy i automatycznie przycina etykiety obowiązków związanych z utrzymaniem nieruchomości, pomagając zespołom uniknąć kosztownych przeoczeń podczas negocjacji. Przykład tego, jak narzędzia AI, takie jak ClickUp Brain, pomagają w przeglądaniu dokumentów.

3. Weryfikacja KYC

Kluczowym czynnikiem usprawniającym proces pozyskiwania klientów i poprawiającym jakość obsługi klienta jest transformacja procesu „poznaj swojego klienta” (KYC). To, co tradycyjnie było doświadczeniem pełnym tarć, jest obecnie napędzane przez AI, z niewidzialną warstwą inteligencji. KYC oparte na AI przyspiesza pozyskiwanie klientów i wzmacnia zarządzanie ryzykiem.

4. Automatyzacja roszczeń ubezpieczeniowych

AI wyodrębnia dane z formularzy roszczeń, dokumentów wsparcia i obrazów, a następnie przekazuje je do podjęcia decyzji lub podjęcia dalszych działań — wszystko to przy minimalizacji błędów.

Masz dość ręcznego wyciągania danych z faktur lub dokumentów i sprawdzania każdego szczegółu do zrobienia? Dzięki AI Fields w ClickUp możesz zlecić automatyzacji wykonanie ciężkiej pracy. Po prostu prześlij fakturę lub dokument, a ClickUp AI wyodrębni kluczowe informacje — takie jak numery faktur, daty i sumy — bezpośrednio do pól niestandardowych, oszczędzając czas i zmniejszając liczbę błędów. AI pola może nawet zweryfikować, czy przechwycone dane są zgodne z oczekiwaniami, zaznaczyć wszelkie rozbieżności i automatycznie wywołać kolejne kroki cyklu pracy. Oznacza to mniej żmudnego wprowadzania danych, dokładniejsze zapisy i szybsze zatwierdzanie — wszystko w jednym miejscu. Pożegnaj się z ręcznym przetwarzaniem i powitaj inteligentniejsze, płynne zarządzanie dokumentami dzięki ClickUp AI.

5. Digitalizacja dokumentacji medycznej

Dostawcy usług medycznych borykają się z ogromnym obciążeniem związanym z zarządzaniem nieustrukturyzowaną, odręczną i niespójną dokumentacją medyczną, narażając się jednocześnie na ryzyko nieprzestrzegania przepisów dotyczących danych medycznych. Bez digitalizacji dokumentów dostęp do informacji o pacjentach i podejmowanie działań na ich podstawie pozostaje fragmentaryczne i nieefektywne.

Przetwarzanie dokumentów za pomocą AI odczytuje dokumentację medyczną, raporty laboratoryjne i odręczne notatki w celu digitalizacji i uporządkowania informacji o pacjentach, dzięki czemu można je wyszukiwać i wykorzystywać w różnych systemach.

Dzięki ClickUp Brain Twoja dokumentacja zostanie zdigitalizowana i będzie łatwo dostępna.

📍 Przykład: Platforma Omega Digital Platform (ODP) wykorzystuje AI, RPA, ML i NLP do usprawnienia operacji związanych z cyklem przychodów dla dostawców. Platforma automatyzuje zadania związane z dostępem pacjentów, środkową fazą cyklu przychodów i funkcjami biura biznesowego, zmniejszając obciążenie pracą, obniżając koszty kodowania przy zachowaniu ponad 95% dokładności, skracając czas oczekiwania na płatności o 30% i zwiększając ściągalność należności o 10–20%.

6. Formularze kadrowe i wdrażanie nowych pracowników

AI pomaga zespołom HR szybko i dokładnie przetwarzać CV, formularze podatkowe i dokumenty dotyczące zgodności podczas procesów rekrutacji i wdrażania nowych pracowników.

📍 Przykład: Rozwijający się startup technologiczny automatyzuje procesy związane z dokumentacją związaną z zatrudnieniem nowych pracowników. Nowi pracownicy przesyłają swoje formularze W-4 i formularze dotyczące bezpośrednich wpłat, a AI wyodrębnia dane, weryfikuje je i natychmiast aktualizuje system płacowy. Oto przykład przepływu pracy wspomaganego przez AI podczas wdrażania nowych pracowników:

Istnieje wiele narzędzi do obsługi dokumentów. Jednak tylko kilka z nich łączy automatyzację, inteligencję i wykonanie w jednej platformie.

Oto zestawienie najlepszych rozwiązań, zaczynając od tego, które spełnia wszystkie wymagania:

ClickUp (najlepsze rozwiązanie do integracji przetwarzania dokumentów, analizy AI i zautomatyzowanych cykli pracy)

Twórz niestandardowe agenty AI za pomocą ClickUp Brain, aby przetwarzać swoje dokumenty.

W ClickUp, pierwszym na świecie zintegrowanym środowisku pracy opartym na sztucznej inteligencji, dokumenty, dane, sztuczna inteligencja i zadania znajdują się pod jednym dachem. Chociaż nie jest to typowa platforma do inteligentnego przetwarzania dokumentów, oferuje funkcje, które pomagają lepiej zarządzać przepływem pracy związanym z dokumentami AI.

Użyj ClickUp Dokumentu do tworzenia zawartości strukturalnej.

ClickUp Dokumenty pomaga zespołom gromadzić i organizować informacje w formacie, który umożliwia wyszukiwanie, współpracę i jest ściśle połączony z wykonywaniem zadań.

Organizuj wiedzę za pomocą zagnieżdżonych stron, łącz tekst z zadaniami, oznaczaj dokumenty i łącz wszystko, aby pracować w ClickUp Docs.

Każdy dokument znajduje się w Twoim obszarze roboczym i może być połączony z zadaniami, celami i pulpitami nawigacyjnymi. Eliminuje to rozbieżności między dokumentacją a codziennymi działaniami zespołów.

Oto, w jaki sposób zapewnia to IDP: wsparcie

Strony zagnieżdżone umożliwiają tworzenie uporządkowanych baz wiedzy lub instrukcji obsługi o strukturze warstwowej.

połączone zadania pozwalają przekształcić dowolną linię tekstu w zadanie, zakończone z przypisanymi osobami odpowiedzialnymi, terminami wykonania i priorytetami.

Tagi dokumentów pomagają kategoryzować dokumenty według tematu, zespołu lub cyklu pracy, ułatwiając filtrowanie i wyszukiwanie.

Współpraca w czasie rzeczywistym zapewnia wszystkim widoczność aktualizacji, pełne śledzenie zmian i wątki komentarzy.

Uprawnienia i udostępnianie zapewniają kontrolę nad zapewniają kontrolę nad tym, kto może mieć widok, edytować lub udostępniać zawartość zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

Użyj ClickUp Brain do przetwarzania, wyodrębniania i wykorzystywania zawartości dokumentów.

ClickUp Brain to wbudowany asystent AI (szczerze mówiąc, przyszłość pracy), który pomaga zrozumieć dokumenty i wykorzystać je w praktyce. Oprócz wyszukiwania plików, to oprogramowanie wspomagające pisanie rozumie również kontekst dokumentów.

W skrócie:

Wyszukiwanie i pobieranie dokumentów: Wykorzystaj przetwarzanie języka naturalnego do przeszukiwania wszystkich dokumentów, stron lub komentarzy. Zadaj pytanie „Gdzie jest nowa lista kontrolna dotycząca wdrażania nowych pracowników?”, a Brain znajdzie ją dla Ciebie.

Szybko znajdź dowolny dokument, stronę lub komentarz, korzystając z wyszukiwania w języku naturalnym za pomocą ClickUp Brain.

Ekstrakcja danych: Brain może wyodrębnić dane strukturalne z zawartości nieustrukturyzowanej. Obejmuje to nazwy, daty, terminy lub pola niestandardowe ukryte w tekście. Informacje te można sformatować w tabelach, listach lub podsumowaniach w obszarze roboczym.

Wyodrębniaj nazwy, daty i inne kluczowe informacje oraz automatycznie formatuj je w tabele, listy lub podsumowania za pomocą ClickUp Brain.

Tworzenie i edycja zawartości: Musisz Musisz napisać dokument projektu od podstaw? Brain pomaga w pisaniu, przepisywaniu lub ulepszaniu fragmentów dokumentów. Może nawet tworzyć konspekty, listy kontrolne lub szablony pisania , aby pomóc Ci szybciej rozpocząć pracę.

Natychmiastowe pisanie, przepisywanie lub poprawianie dokumentów dzięki ClickUp Brain

⏳ Wskazówka dotycząca wydajności: Jeśli chcesz pójść o krok dalej, ClickUp Brain MAX oferuje dedykowanego asystenta AI na komputer stacjonarny, który działa poza obszarem roboczym ClickUp. Możesz: Wyszukuj informacje we wszystkich podłączonych aplikacjach (Google Drive, GitHub, SharePoint i inne).

Wykorzystaj funkcję zamiany głosu na tekst, aby przypisywać zadania, robić notatki lub generować zawartość bez użycia rąk.

Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI (GPT-4. 1, Claude, Gemini) w zależności od zadania.

Automatycznie twórz notatki ze spotkań, raporty z projektów i generuj obrazy dla złożonych procesów. To tak, jakbyś zapewnił swojemu zespołowi osobistego menedżera ds. operacji AI — takiego, który rozumie cały kontekst pracy i nie zmusza Cię do przeskakiwania między zakładkami.

Użyj automatyzacji ClickUp, aby utrzymać cykl pracy dokumentów w ruchu.

Chcesz mieć pewność, że Twoje dokumenty prowadzą do właściwych kolejnych kroków. Osiągnij to wszystko i wiele więcej dzięki ClickUp Automations i ClickUp niestandardowych agentów. Zdefiniuj konkretne wyzwalacze i działania, aby stworzyć agentów AI, którzy będą obsługiwać Twoje zadania w ClickUp.

Skorzystaj z reguł automatyzacji ClickUp, aby wyodrębnić informacje i uruchomić cykle pracy zgodnie z własnymi potrzebami.

Na przykład może kierować zadania na podstawie dostawcy, kwoty lub kategorii klienta w fakturze i formularzu danych. Możesz używać tych niestandardowych agentów do generowania zadań z umów (np. działania następcze, zatwierdzenia, przeglądy klauzul) i tworzenia list kontrolnych z przesłanych formularzy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Skorzystaj z dedykowanego asystenta AI w pasku bocznym, aby usprawnić powtarzalne zadania i zapewnić natychmiastowy kontekst.

Scentralizuj swoje zadania, dokumenty, cele i komunikację zespołu w jednej, kompleksowej platformie.

Skorzystaj z rozszerzonych opcji niestandardowego dostosowywania, w tym różnych widoków, takich jak tablica, lista i kalendarz, aby dopasować je do dowolnego przepływu pracy.

Zautomatyzuj tworzenie zadań, śledzenie postępów i ustalanie priorytetów za pomocą niestandardowych agentów AI.

Limitations ClickUp

Duża liczba funkcji sprawia, że nauka obsługi jest trudna, a interfejs może wydawać się zagmatwany lub przytłaczający.

Ceny ClickUp

tabela cenowa

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 600 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Opinia użytkownika:

ClickUp Brain MAX to niesamowite uzupełnienie mojego cyklu pracy. Sposób, w jaki łączy wiele modeli LLM w jednej platformie, sprawia, że odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst w całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Bardzo cenię sobie również bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa, które zapewnia spokój ducha podczas obsługi poufnych informacji. Najbardziej wyróżnia się to, jak pomaga mi to wyeliminować zakłócenia i myśleć jaśniej — niezależnie od tego, czy podsumowuję spotkania, tworzę zawartość, czy przeprowadzam burzę mózgów nad nowymi pomysłami. To tak, jakbym miał wszechstronnego asystenta AI, który dostosowuje się do moich potrzeb.

ClickUp Brain MAX to niesamowite uzupełnienie mojego cyklu pracy. Sposób, w jaki łączy wiele modeli LLM w jednej platformie, sprawia, że odpowiedzi są szybsze i bardziej niezawodne, a funkcja zamiany mowy na tekst w całej platformie pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Bardzo cenię sobie również bezpieczeństwo na poziomie przedsiębiorstwa, które zapewnia spokój ducha podczas obsługi poufnych informacji. Najbardziej wyróżnia się to, jak pomaga mi to przełamać szum informacyjny i myśleć jaśniej — niezależnie od tego, czy podsumowuję spotkania, tworzę zawartość, czy przeprowadzam burzę mózgów nad nowymi pomysłami. To tak, jakbym miał wszechstronnego asystenta AI, który dostosowuje się do moich potrzeb.

2. Rossum

Rossum jest znane z automatyzacji przesyłania wiadomości e-mail do systemu ERP oraz ekstrakcji bez schematu, co oznacza, że może pobierać dane z faktur lub formularzy o bardzo różnych układach. Nie musisz tworzyć żadnych szablonów dla swojego zastosowania. Pętla informacji zwrotnej „uczenie się na podstawie poprawek” pomaga dostosowywać modele w czasie rzeczywistym bez konieczności ponownego szkolenia technicznego.

Najlepsze funkcje Rossum

Wykorzystaj Rossum Aurora Document AI do precyzyjnej, zautomatyzowanej automatyzacji pozyskiwania danych ze złożonych dokumentów transakcyjnych.

Płynnie pobieraj dokumenty z różnych źródeł, w tym e-mail, API, dysków udostępnianych i sieci faktur elektronicznych, takich jak PEPPOL.

Skorzystaj z ergonomicznego ekranu walidacji, który umożliwia wydajną weryfikację przez człowieka i obsługę wyjątków.

Zautomatyzuj kompleksowe cykle pracy związane z dokumentami dla podstawowych funkcji biznesowych, takich jak rozliczenia z dostawcami i zarządzanie łańcuchem dostaw.

Ograniczenia Rossum

Wymaga znaczących zmian organizacyjnych dla zespołów, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z dedykowanego rozwiązania do inteligentnego przetwarzania dokumentów.

Czas wdrożenia może się wydłużyć w przypadku niszowych typów dokumentów lub gdy wymagany jest wysoki poziom niestandardowej logiki biznesowej.

Niektóre mniejsze zespoły mogą uznać pełną skalę funkcji platformy i jej ukierunkowanie na przedsiębiorstwa za bardziej zaawansowane niż to konieczne.

Ceny Rossum

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Rossum

G2: 4,5/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

3. Nanonets

Nanonets to oparta na AI platforma do inteligentnego przetwarzania dokumentów i automatyzacji cyklu pracy, znana z bezkodowego szkolenia modeli. Platforma obsługuje dokumenty w wielu formatach i językach. Doskonale sprawdza się w rzeczywistych scenariuszach operacyjnych, takich jak logistyka i opieka zdrowotna, gdzie występuje duża zmienność dokumentów. W przeciwieństwie do sztywnych systemów, Nanonets pozwala użytkownikom na ponowne szkolenie niestandardowych modeli przy użyciu zaledwie kilku plików próbkowych, bez pomocy programistów.

Najlepsze funkcje Nanonets

Zapewnia platformę bez kodowania i przejrzysty interfejs użytkownika do szkolenia modeli AI przy użyciu niewielkiej liczby próbkowych dokumentów.

Automatyzacja przepływów pracy od początku do końca dzięki wbudowanym silnikom decyzyjnym do walidacji danych, formatowania i kontroli przepływów.

Oferuje elastyczny model cenowy oparty na wykorzystaniu z opcją płatności zgodnie z rzeczywistym zużyciem, odpowiedni dla firm każdej wielkości.

Zapewnia wysoką dokładność ekstrakcji danych i jest często chwalony za łatwość ustawień oraz solidne możliwości integracji.

Limity nanonets

Natywne wsparcie i dokładność platformy mogą okazać się niewystarczające podczas przetwarzania dokumentów o bardzo niestandardowej strukturze lub dużej zmienności.

Indywidualna obsługa klienta nie jest dostępna w planach niższych poziomów.

Bezpłatny plan platformy ma niski limit stron i nie obejmuje zaawansowanych funkcji, takich jak niestandardowe przechwytywanie danych AI.

Ceny Nanonets

Free

Pakiet startowy (płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem): 0 USD/miesiąc + opłaty za użytkowanie (ok. 0,30 USD/strona)

Pro: 999 USD/miesiąc (obejmuje 10 000 stron)

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Nanonets

G2: 4,8/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

4. Docsumo

Docsumo zostało stworzone do ekstrakcji na poziomie elementu z dokumentów częściowo ustrukturyzowanych, takich jak faktury, wyciągi bankowe i zamówienia zakupu. Dzięki podejściu opartemu na walidacji użytkownicy mogą z góry zdefiniować reguły i wychwycić anomalie (np. rozbieżności podatkowe) przed wprowadzeniem danych do systemów niższego szczebla, co znacznie ogranicza konieczność ręcznej poprawy danych.

Najlepsze funkcje Docsumo

Osiągnij wysoki poziom bezdotykowego przetwarzania, często przekraczający 90%, w przypadku standardowych zastosowań dokumentów.

Wsparcie szybkiego pozyskiwania danych, często udostępniająca informacje do przeglądu w mniej niż 30 sekund od momentu przesłania.

Oferuj wstępnie wyszkolone modele dla ponad 100 rodzajów dokumentów specyficznych dla danej branży, z łatwą w użyciu integracją API.

Ograniczenia Docsumo

Pliki można przesyłać o limicie rozmiaru 20 MB na dokument.

Użytkownicy zaznaczyli, że proces ustawień może być bardziej złożony w porównaniu z konkurencją, co prowadzi do bardziej stromego początkowego krzywej uczenia się.

Ceny Docsumo

Free Plan: Free (14-dniowa wersja próbna)

Pakiet startowy: ~1500 USD/miesiąc (minimalny poziom wolumenu)

Wzrost: Niestandardowe ceny (w oparciu o wielkość)

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Docsumo

G2: 4,8/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

5. ABBYY Vantage

ABBYY Vantage oferuje modułowość opartą na umiejętnościach AI. Możesz podłączyć gotowe modele ekstrakcji (np. faktury, ID, rachunki za media) do cykli pracy bez konieczności szkolenia modelu od podstaw. ABBYY Marketplace oferuje dziesiątki gotowych umiejętności (takich jak OCR, tabele, ID i roszczenia), które są gotowe do użycia.

Najlepsze funkcje ABBYY Vantage

Oferuje platformę AI typu low-code, która wykorzystuje wstępnie wyszkolone „umiejętności” zapewniające ponad 90% dokładność rozpoznawania od razu po uruchomieniu.

Konwertuje dokumenty biznesowe do ustrukturyzowanego formatu JSON w celu płynnej integracji z systemami generatywnej sztucznej inteligencji i LLM.

Wykorzystuje uczenie maszynowe w połączeniu z weryfikacją przez człowieka w celu ciągłego poprawiania dokładności ekstrakcji i zmniejszenia kosztów walidacji.

Wsparcie złożonych dokumentów, w tym ekstrakcję danych ze struktur, półstruktur i odręcznych zapisów, dzięki szerokiemu zakresowi wstępnie wytrenowanych modeli.

Ograniczenia ABBYY Vantage

Tworzenie niestandardowych przepływów pracy lub „umiejętności” dla unikalnych i niszowych scenariuszy związanych z dokumentami może powodować blokady cyklu pracy.

Wdrożenia lokalne mają wysokie wymagania dotyczące pamięci masowej i zgłaszane problemy z raportowanym efektywnym zarządzaniem poprawkami.

Interfejs użytkownika służący do zarządzania uprawnieniami użytkowników i uzyskiwania dostępu do danych raportów jest oddzielony od interfejsu API i wymaga ekranu administracyjnego.

Ceny ABBYY Vantage

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ABBYY Vantage

G2: 4,5/5 (ponad 340 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 420 recenzji)

6. automatyzacja Anywhere IDP

Oparte na platformie automatyzacji Anywhere narzędzie IDP łączy ekstrakcję opartą na sztucznej inteligencji z natywną koordynacją RPA. Jego zaletą jest kompleksowa kontrola cyklu pracy — od pozyskiwania dokumentów po aktualizacje systemów niższego szczebla — bez konieczności stosowania zewnętrznych narzędzi. Gotowe boty do obsługi dokumentów w typowych zastosowaniach (takich jak faktury i roszczenia) umożliwiają szybkie wdrożenie w środowiskach korporacyjnych o złożonych potrzebach w zakresie automatyzacji.

Najlepsze funkcje automatyzacji Anywhere IDP

Zintegruj automatyzację dokumentów z podstawową platformą automatyzacji procesów robotycznych (RPA), aby uzyskać kompleksowy przepływ procesów.

Wykorzystaj Automator AI do automatycznego tworzenia i przyspieszania cykli pracy związanych z automatyzacją, co znacznie skraca czas potrzebny na opracowanie.

Skorzystaj z niskokodowego AI Agent Studio, gdzie użytkownicy mogą projektować i zarządzać własnymi agentami kognitywnymi do zaawansowanych zadań.

Ograniczenia automatyzacji Anywhere IDP

Użytkownicy zgłaszali ograniczenia dotyczące różnorodności komend automatyzacji i integracji z niektórymi niszowymi aplikacjami.

Opcje niestandardowego dostosowywania mogą być limitowane ze względu na to, że platforma skupia się na gotowych botach i szablonach.

Ceny automatyzacji Anywhere IDP

Wersja społecznościowa: Free

Pakiet startowy w chmurze: 750 USD/miesiąc (pakiet ryczałtowy)

Pakiet zaawansowany/Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Automation Anywhere IDP

G2: 4,5/5 (ponad 3990 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Jak rozpocząć pracę z przetwarzaniem dokumentów za pomocą AI

Wdrożenie przetwarzania dokumentów za pomocą AI nie musi oznaczać gruntownej przebudowy całego systemu. W rzeczywistości najbardziej powodujące zespoły zaczynają od niewielkich zmian. Oto prosty plan działania, który pomoże Ci rozpocząć pracę:

Zidentyfikuj cykle pracy charakteryzujące się wysokim poziomem tarcia

Zacznij od określenia, gdzie Twój zespół poświęca najwięcej czasu na obsługę dokumentów. Pomyśl o takich zadaniach, jak wprowadzanie faktur, zatwierdzanie polityk, wdrażanie nowych pracowników lub śledzenie zgodności.

Zadaj te pytania w odniesieniu do każdego procesu wymagającego przetwarzania dużej ilości dokumentów:

Czy pracownicy ręcznie wprowadzają te same dane do wielu systemów?

Czy zatwierdzanie lub przeglądanie dokumentów często opóźnia się z powodu niejasności co do ich własności?

Czy często dochodzi do wymiany informacji dotyczących brakujących lub niespójnych szczegółów dokumentów?

Czy członkowie zespołu poświęcają czas na zmianę formatu lub nazwy plików w celu zapewnienia przejrzystości?

Czy polegasz na wiadomościach e-mail lub czacie, aby śledzić status dokumentów lub przekazywanie zadań?

Jeśli odpowiedziałeś tak na co najmniej dwa pytania, prawdopodobnie znalazłeś doskonałego kandydata do przetwarzania dokumentów opartego na AI.

2. Sprawdź swoje obecne formaty dokumentów

Sporządź listę rodzajów dokumentów, z którymi najczęściej masz do czynienia — pliki PDF, zeskanowane formularze, szablony strukturalne lub nieuporządkowane załączniki do wiadomości e-mail. Pomoże Ci to wybrać narzędzie, które poradzi sobie z rzeczywistymi danymi wejściowymi, w tym złożonymi dokumentami, które trudno jest ujednolicić.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Prześlij próbkę każdego typu dokumentu do wybranego narzędzia w ramach bezpłatnej wersji próbnej (jeśli jest dostępna). Przed podjęciem decyzji sprawdź, jak dobrze klasyfikuje ono dokumenty, wyodrębnia pola i radzi sobie z różnicami w układzie.

3. Wybierz odpowiednie narzędzie AI dostosowane do swoich potrzeb

Nie wszystkie narzędzia do przetwarzania dokumentów są takie same. Niektóre specjalizują się w dokumentach ustrukturyzowanych, takich jak faktury i formularze. Inne są zaprojektowane, aby pomóc Ci zarządzać zawartością nieustrukturyzowaną, takimi jak notatki ze spotkań, umowy lub dokumenty dotyczące zasad. Dopasuj swój przypadek użycia do tego, co narzędzie robi najlepiej.

4. Zacznij od jednego typu dokumentu lub procesu

Zacznij od jednego przepływu pracy, np. przekształcania notatek ze spotkań w zadania lub przekazywania złożonych formularzy kadrowych, i zmierz zaoszczędzony czas. W ten sposób, jako użytkownik biznesowy, szybko zauważysz wartość bez zależności od dziale IT.

⚡ Archiwum szablonów: Systemy przetwarzania dokumentów oparte na AI często wymagają przejrzystych, powtarzalnych cykli pracy. Jednak wiele zespołów nie dysponuje standardową dokumentacją dotyczącą postępowania w sytuacjach wyjątkowych, weryfikacji przez człowieka i informacji zwrotnych dotyczących modelu. Szablony SOP pomagają zespołom dokumentować kroki przetwarzania dokumentów przez AI — od pozyskiwania i weryfikacji danych po obsługę wyjątków i ponowne szkolenie. Dzięki tym szablonom możesz osiągnąć spójność, szybsze wdrażanie nowych pracowników i cykle pracy gotowe do audytu zarówno dla interesariuszy technicznych, jak i nietechnicznych.

5. Skonfiguruj integracje i automatyzacje

Skonfiguruj automatyzacje, aby połączyć swoje dokumenty z systemami CRM, ERP, parserami PDF lub narzędziami do zarządzania zadaniami. Na tym etapie gotowe agenty autopilota ClickUp pozwalają reagować na wyzwalacze i publikować aktualizacje w określonej lokalizacji.

Gotowe agenty działają w Twoim imieniu w określonych kanałach i odpowiadają na pytania w sposób kontekstowy.

Zamień chaos w dokumentach w porządek dzięki ClickUp

Od lat zespoły tkwią w pętli chaosu związanego z dokumentami. Ważne informacje są rozproszone w zbyt wielu miejscach, zadania są ukryte w plikach PDF, a ludzie tracą godziny na przepisywanie, podsumowywanie i śledzenie tego, co powinno być oczywiste.

Zamiast tworzyć kolejne niepowiązane narzędzie, firma ClickUp zadała lepsze pytanie: co by było, gdyby sztuczna inteligencja mogła stać się częścią Twojej pracy? Co by było, gdyby rozumiała Twoje zadania, dokumenty, cele i wszystko pomiędzy?

Dzięki ClickUp Docs zespoły mogą tworzyć uporządkowaną, połączoną zawartość, która jest połączona z obsługiwanymi zadaniami. ClickUp Brain rozumie tę zawartość i pomaga przekształcić ją w działania, niezależnie od tego, czy oznacza to wyświetlenie kolejnych kroków, czy podsumowanie 10-stronicowego briefu w ciągu kilku sekund. A wszystko to dzięki ClickUp Automatyzacji, która zapewnia ciągłość działania.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby rozpocząć.

✅ Często zadawane pytania

Przetwarzanie dokumentów za pomocą AI służy do automatyzacji ekstrakcji, analizy i zarządzania danymi z dokumentów. Usprawnia ono zadania takie jak przetwarzanie faktur, analiza umów, wprowadzanie danych, sprawdzanie zgodności i wdrażanie klientów poprzez przekształcanie danych nieustrukturyzowanych (np. tekstu, obrazów, plików PDF) w ustrukturyzowane, przydatne informacje, oszczędzając czas i zmniejszając nakład pracy ręcznej.

Przetwarzanie dokumentów za pomocą AI jest bardzo dokładne i często osiąga 90–99% dokładności w zależności od narzędzia, jakości dokumentów i danych szkoleniowych. Zaawansowane modele uczenia maszynowego, takie jak te wykorzystujące NLP i wizję komputerową, poprawiają precyzję poprzez uczenie się na podstawie różnych typów dokumentów i korygowanie błędów w miarę upływu czasu, chociaż dokładność może się różnić w przypadku dokumentów złożonych lub niskiej jakości.

Tak, AI potrafi odczytywać zeskanowane dokumenty. Wykorzystując technologię OCR w połączeniu z uczeniem maszynowym, AI wyodrębnia tekst i dane ze skanów lub plików PDF, radząc sobie nawet z odręcznymi notatkami, skanami o niskiej rozdzielczości lub zniekształconymi dokumentami, dzięki czemu skutecznie digitalizuje fizyczne dokumenty.

AI przewyższa tradycyjne OCR, łącząc rozpoznawanie znaków z rozumieniem kontekstu. Podczas gdy OCR wyodrębnia tekst, AI interpretuje znaczenie, identyfikuje pola danych (np. daty, kwoty) i obsługuje formaty nieustrukturyzowane lub zróżnicowane. AI jest bardziej elastyczna w przypadku złożonych dokumentów, zmniejsza liczbę błędów i uczy się z biegiem czasu, w przeciwieństwie do opartego na regułach OCR, który boryka się z niespójnościami.

Kilka narzędzi wyróżnia się w automatyzacji przepływu dokumentów: ClickUp: oferuje solidne przetwarzanie dokumentów z automatyzacją opartą na sztucznej inteligencji do zarządzania zadaniami, ekstrakcji danych i integracji przepływu pracy, idealne dla zespołów usprawniających operacje od początku do końca ABBYY Vantage: specjalizuje się w inteligentnym przechwytywaniu danych z różnych typów dokumentów Nanonets: wykorzystuje sztuczną inteligencję do szybkiej i dokładnej ekstrakcji danych oraz automatyzacji przepływu pracy. Narzędzia te integrują się z istniejącymi systemami, zwiększając wydajność procesów wymagających przetwarzania dużej ilości dokumentów. Rossum: platforma oparta na AI, specjalizująca się w IDP, szczególnie w zakresie faktur, z automatyczną ekstrakcją i weryfikacją danych.