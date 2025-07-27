10 najlepszych szablonów Miro OKR do dostosowania celów w 2025 r

Ustalenie celów jest łatwe. Trudniejsze jest ich przestrzeganie, udostępnianie postępów zespołowi i utrzymanie koncentracji wszystkich członków.

OKR pomagają wprowadzić strukturę, ale nawet najlepsze ramy wymagają odpowiednich narzędzi, aby były skuteczne w codziennej pracy.

Szablony celów i kluczowych wyników Miro zapewniają zespołom przejrzystą przestrzeń do współpracy, w której mogą zaplanować najważniejsze zadania i wspólnie sprawdzać postępy.

W tym przewodniku przedstawimy najlepsze szablony Miro OKR, które pomogą zintegrować zespół i skierować go w tym samym kierunku. A jeśli szukasz czegoś bardziej intuicyjnego i łatwiejszego do śledzenia w dłuższej perspektywie, mamy również odpowiednią propozycję.

Co sprawia, że szablon Miro OKR jest dobry?

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze szablonu OKR w Miro:

Łatwa współpraca i aktualizacje: Wybierz szablon OKR dla zespołu Miro, który umożliwia członkom zespołu dodawanie notatek, aktualizowanie statusów lub komentowanie bez konieczności korzystania z samouczka dotyczącego ustawiania OKR

Wyraźne rozdzielenie celów i kluczowych wyników: Wybierz dobrze zaprojektowany, ważony szablon OKR, który ułatwia rozróżnienie między celami a mierzalnymi wynikami bez zagracania przestrzeni

Przestrzeń dla własności zespołu: Wybierz szablon planowania Miro OKR, w którym przypisujesz cele strategiczne lub wyniki poszczególnym osobom lub zespołom, dzięki czemu obowiązki pozostają widoczne i wspólne

Wbudowane śledzenie postępów: Wybierz szablon śledzenia OKR z elementami wizualnymi, takimi jak pola wyboru, suwaki lub paski postępu, aby pomóc zespołom Wybierz szablon śledzenia OKR z elementami wizualnymi, takimi jak pola wyboru, suwaki lub paski postępu, aby pomóc zespołom śledzić OKR i szybko zrozumieć, na jakim etapie są zadania

Przejrzystość wizualna: Priorytetowo traktuj szablony Miro OKR, które zawierają ikony, kodowanie kolorami i układy zapewniające przejrzystość wizualną. Narzędzie powinno zachęcać do ciągłego korzystania dzięki intuicyjnym Priorytetowo traktuj szablony Miro OKR, które zawierają ikony, kodowanie kolorami i układy zapewniające przejrzystość wizualną. Narzędzie powinno zachęcać do ciągłego korzystania dzięki intuicyjnym pulpitom OKR i łatwemu w użyciu formatowi

Możliwość dostosowania do cyklu pracy zespołu: wybierz szablony, które są wystarczająco elastyczne, aby dopasować się do Twoich procesów i priorytetów, bez konieczności zmiany sposobu pracy zespołu

🔎 Czy wiesz, że... Struktura wyznaczania celów OKR została po raz pierwszy opracowana w firmie Intel w latach 70. przez Andrew Grove'a. Jednak popularność zyskała dopiero w 1999 roku, kiedy John Doerr, który dowiedział się o OKR bezpośrednio od Grove'a, wprowadził je w małym startupie o nazwie Google. Reszta jest historią. OKR stały się częścią DNA Google i nadal są uznawane za kluczowy czynnik napędzający jego ogromny wzrost.

10 najlepszych szablonów Miro do celów i kluczowych wyników (OKR) dla zwinnych zespołów

Oto najlepsze szablony Miro OKR do ustalania celów i śledzenia postępów:

1. Szablon planowania OKR autorstwa Miro

za pośrednictwem Miro

Szablon planowania OKR firmy Miro pomaga przekształcić ambitne cele zespołu w coś, co wszyscy mogą wspólnie realizować. Oferuje wizualny obszar roboczy, w którym można mapować OKR na poziomie zespołu i dostosowywać kluczowe wyniki.

Dzięki przestrzeniom na przełamanie lodów, burzę mózgów, przegląd celów i kolejne kroki, ten szablon idealnie nadaje się do sesji planowania strategicznego.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Włącz swój zespół do procesu planowania OKR w czasie rzeczywistym

Oznaczaj współpracowników, ustalaj osie czasu i dostrzegaj zależności na pierwszy rzut oka

Wizualizuj połączenia między celami, kluczowymi wynikami i właścicielami zespołów

Korzystaj z karteczek samoprzylepnych, funkcji głosowania, etykiet i osi czasu, aby dodawać kontekst i zwiększać odpowiedzialność

🔑 Idealne dla: zespołów, które chcą wspólnie planować OKR w wizualnej przestrzeni do współpracy.

2. Szablon tablicy do tworzenia OKR autorstwa Miro

Szablon Tablica do tworzenia OKR od Miro służy jako przestrzeń do przemyśleń dla Twojego zespołu przed podjęciem jakichkolwiek decyzji. Został zaprojektowany z myślą o współpracy na wczesnym etapie, kiedy pomysły są jeszcze w fazie tworzenia i liczy się głos każdego.

Dzięki kolorowym kodom i gotowym sekcjom OKR możesz tworzyć szkice, kwestionować założenia i zbierać opinie całego zespołu przed sfinalizowaniem jakichkolwiek decyzji.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Dodawaj pomysły, zmiany i opinie za pomocą narzędzi wizualnych, które Twój zespół już zna

Zachęcaj do dyskusji i koordynacji działań w organizacji przed sfinalizowaniem celów

Przechowuj wszystko w jednej przestrzeni, od wstępnych pomysłów po gotowe do przeglądu wersje robocze

🔑 Idealne dla: zespołów na wczesnym etapie planowania, które potrzebują elastycznej przestrzeni do rejestrowania pomysłów, identyfikowania wzorców i wspólnego dostosowywania OKR.

3. Szablon celów i kluczowych wyników (OKR) autorstwa Miro

Każdy dobry kwartał zaczyna się od jasnych, widocznych celów. Szablon Cele i kluczowe wyniki (OKR) od Miro pomaga zespołowi określić, co chce osiągnąć i jak będzie mierzyć postępy, na wizualnej tablicy, którą łatwo aktualizować i udostępniać.

Każda sekcja pomaga wyznaczyć ambitne cele, połączyć kluczowe wyniki, przydzielić zespoły i śledzić aktualizacje. Niezależnie od tego, czy planujesz następny kwartał, czy przeglądasz postępy, zapewnia stały punkt odniesienia, który pozwala osiągnąć pożądane wyniki.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Wizualnie rozplanuj cele w przejrzystym, łatwym do zrozumienia układzie

Przypisz zespoły odpowiedzialne za każdy OKR i oznacz je kolorami dla większej przejrzystości

Zachowaj spójność podczas planowania strategicznego i spotkań dzięki temu prostemu szablonowi OKR dla małych zespołów

🔑 Idealne dla: zespołów poszukujących prostego sposobu definiowania, udostępniania i realizacji OKR.

4. Tablica OKR dla zespołów ds. produktów, UX i inżynierii — szablon autorstwa Miro

Szablon Tablica OKR dla zespołów ds. produktów, UX i inżynierii firmy Miro gromadzi wszystkich w jednej, wspólnej przestrzeni, gdzie mogą zdefiniować, jak wygląda powodzenie i jak je osiągnąć.

Zostały one zaprojektowane z myślą o wsparciu współpracy między różnymi działami, zapewniając spójność doświadczeń związanych z produktem. Możesz śledzić postępy na pierwszy rzut oka, wcześnie sygnalizować ryzyko i utrzymywać widoczność celów kwartalnych przez cały sprint.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Śledź indywidualny wkład poszczególnych osób w realizację OKR dotyczących produktów i zwiększ zaangażowanie pracowników

Korzystaj z wielu widoków, takich jak Portfolio, Zespół produktowy i Drużyna, dla różnych etapów planowania i działów

Wspieraj asynchroniczną współpracę między wieloma zespołami i strefami czasowymi

🔑 Idealne dla: Wielofunkcyjnych zespołów, które chcą zachować spójność w zakresie wspólnych celów dotyczących produktów i doświadczeń.

5. Szablon celów SMART autorstwa Miro

Czasami potrzebujesz tylko prostej przestrzeni, aby jasno myśleć i planować z zamierzonym celem. Szablon SMART Goals Template by Miro zapewnia przejrzysty układ do definiowania celów, które są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.

Przeprowadzi Cię przez każdy krok SMART, pomagając przekształcić ogólne zamierzenia w jasno określone cele, które możesz realizować.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Przejrzyj wszystkie kryteria SMART wraz z jasnymi podpowiedziami

Użyj wizualnej tablicy, aby zaplanować cele bez zbędnego zastanawiania się

Od samego początku skup się na realistycznych celach

🔑 Idealne dla: Każdy, kto potrzebuje prostej i konfigurowalnej przestrzeni do wyznaczania znaczących celów i mierzenia powodzenia.

🧠 Ciekawostka: Osoby, które zapisują swoje cele, mają o 42% większe szanse na ich osiągnięcie. Chcesz jeszcze bardziej zwiększyć swoje szanse? Udostępnij te cele znajomym. Odpowiedzialność działa.

6. Szablon do śledzenia celów dla małych firm autorstwa Miro

Szablon Small Business Goal Tracker Template by Miro jest przeznaczony dla rozwijających się zespołów, które potrzebują prostej, wspólnej przestrzeni do śledzenia celów, monitorowania postępów i świętowania powodzenia.

Dzięki gotowym sekcjom dla miesięcy, priorytetów i statusów nie musisz tracić czasu na konfigurowanie systemu. Jest on wizualny, elastyczny i łatwy do aktualizacji, dzięki czemu doskonale nadaje się do regularnych spotkań zespołu lub szybkich sprawdzeń.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Śledź cele biznesowe w obszarach sprzedaży, marketingu, operacji i nie tylko

Efektywnie przydzielaj czas i zadania dzięki strukturze tablicy Kanban

Zadbaj o przejrzystość postępów, aby wszyscy byli zaangażowani i odpowiedzialni

🔑 Idealne dla: Właścicieli małych firm i zespołów, które potrzebują przejrzystego, opartego na współpracy sposobu zarządzania celami.

7. Szablon ustalania celów autorstwa Miro

Nie wiesz, jak przekształcić pomysł w coś, co można osiągnąć? Szablon Ustalanie celów od Miro pomaga przejść od niejasnych intencji do określonych, możliwych do zrealizowania celów bez nadmiernego komplikowania procesu.

Ten szablon do ustalania celów jest pomocnym narzędziem dla osób indywidualnych lub zespołów, które dopiero zaczynają. Zawiera proste podpowiedzi i przestrzeń do refleksji nad celem, motywacją i kolejnymi krokami.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Wyjaśnij i udostępnij cele za pomocą prostych podpowiedzi do wypełnienia

Edytuj szablon, aby dodać dowolną liczbę celów

Określ jasno kroki niezbędne do osiągnięcia każdego celu

🔑 Idealne dla: osób lub zespołów, które potrzebują przystępnego punktu wyjścia do ustalania znaczących celów.

8. Szablon planu działania opartego na celach autorstwa Miro

Szablon Planu działania opartego na celach autorstwa Miro pomaga połączyć wizję ogólną z kamieniami milowymi, które pomogą ją zrealizować.

Zapewnia przejrzystą, wizualną oś czasu, która łączy wizję, cele i strategie firmy, dzięki czemu wszyscy wiedzą, co będzie dalej i dlaczego ma to znaczenie. Ułatwia ustalanie priorytetów pracy, wykrywanie zależności i dostosowywanie planów w miarę rozwoju sytuacji.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Wizualizuj swoje cele wraz z kluczowymi kamieniami milowymi i terminami

Sporządź listę tematów, kluczowych wskaźników powodzenia, celów i funkcji w jednej przestrzeni

Twórz i udostępniaj zespołowi przejrzyste, dostępne plany działania

🔑 Idealne dla: zespołów i liderów, którzy chcą tworzyć intuicyjne plany działania oparte na celach, aby osiągnąć pożądane wyniki.

9. Szablon wykresu mandali autorstwa Miro

Szablon Mandala Chart Template by Miro to nowy sposób na uporządkowanie celów i pomysłów poprzez wizualne podzielenie ich na powiązane ze sobą części.

Okrągła siatka zachęca do skupienia się na ośmiu kluczowych obszarach wokół głównego tematu, ułatwiając zarządzanie złożonymi planami.

Ten układ pomaga zrównoważyć priorytety i dostrzec połączenia, które mogą zostać pominięte w tradycyjnych listach. Oferuje przejrzystą, kreatywną ścieżkę, dzięki której cele pozostają powiązane i widoczne.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Dodaj obrazy, linki i załączniki, aby wzbogacić swoje pomysły o dodatkowy kontekst

Szybko dostrzegaj połączenia między różnymi obszarami zainteresowania

Spraw, aby ustalanie celów było angażujące i świeże dzięki unikalnemu projektowi

🔑 Idealne dla: osób lub zespołów poszukujących kreatywnych ram do wizualnego odkrywania nowych spostrzeżeń.

10. Szablon zwinnego planu działania dla produktu (teraz, później, w przyszłości) autorstwa Miro

Szablon Agile Product Roadmap (teraz, później, jeszcze później) firmy Miro pozwala zespołowi ds. produktów planować i ustalać priorytety zadań bez konieczności trzymania się ścisłych osi czasu.

Podziel plan działania na przejrzyste sekcje — Teraz, Następnie, Później — co pomoże Ci skupić się na tym, co jest ważne dzisiaj i co będzie ważne wkrótce. Dzięki sekcjom takim jak „Prawdopodobnie”, „Być może” i „Nigdy” wszyscy będą wiedzieć, co znajduje się w tabeli, a co zostało odłożone na później.

🌟 Dlaczego Ci się spodoba:

Organizuj inicjatywy według priorytetów bieżących i przyszłych

Grupy pracują nad strategicznymi tematami, aby zachować spójność z celami

Śledź postępy na poszczególnych scenach, od odkrycia do realizacji

🔑 Idealne dla: zespołów produktowych i projektowych, które potrzebują dynamicznego, opartego na tematach planu działania.

Ograniczenia Miro

Chociaż Miro ma doskonałe funkcje współpracy, ma również wiele ograniczeń, które utrudniają planowanie OKR. Przyjrzyjmy się im:

Stroma krzywa uczenia się: Chociaż narzędzie jest bogate w funkcje, użytkownicy, zwłaszcza nowi, często czują się przytłoczeni opcjami i nawigacją

Ograniczone możliwości pracy w trybie offline: Chociaż tryb offline jest dostępny, jest on ograniczony i nie oferuje pełnej funkcjonalności, co stanowi ryzyko dla zespołów potrzebujących niezawodnego dostępu bez internetu

Wydajność spada w przypadku dużych tablic: Tablice zawierające tysiące elementów mogą działać wolno. Raporty wskazują, że problemy z wydajnością często pojawiają się przy około 1000 obiektów i nasilają się wraz z ich wzrostem, zwłaszcza na mniej wydajnych urządzeniach

Ograniczenia eksportu i formatowania: Jakość eksportu może znacznie spaść, zwłaszcza w przypadku większych map, a opcje formatowania tekstu są podstawowe, co ogranicza możliwości uzyskania dopracowanego wyniku

Wąski zakres: Miro świetnie sprawdza się podczas tworzenia planów działania na tablicy, ale brakuje mu funkcji, które pomogłyby zespołom w realizacji wszystkich pozostałych zadań, od planowania i zarządzania zadaniami po raportowanie w czasie rzeczywistym i analizę opartą na sztucznej inteligencji (AI)

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurenci Miro

Alternatywne szablony Miro OKR

Jeśli szukasz rozwiązania, które oferuje bardziej szczegółowe śledzenie, wbudowaną automatyzację i ściślejsze połączenie z codzienną pracą, warto zapoznać się z alternatywą dla Miro.

ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, udostępnia szablony i pomaga zespołom zarządzać zadaniami, dokumentami, komunikacją i nie tylko w ramach jednej platformy opartej na sztucznej inteligencji AI.

Przyjrzyjmy się bliżej ClickUp i jego potężnym szablonom OKR, zaprojektowanym tak, aby cele były widoczne, możliwe do realizacji i naprawdę zintegrowane.

1. Szablon celów i OKR firmy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustal cele firmy, działu i zespołu dzięki szablonowi OKR i celów firmy ClickUp

Rozwijające się firmy często mają trudności z utrzymaniem spójności celów zespołu w miarę rozwoju. Szablon ClickUp Company OKRs and Goals to najlepszy szablon OKR dla start-upów i firm na wczesnym etapie rozwoju.

Ten dobrze zorganizowany szablon OKR zapewnia wspólną przestrzeń dla wszystkich zespołów do planowania, aktualizowania i śledzenia OKR w całej firmie. Obejmuje wszystko, od ustawienia celów po indywidualne OKR i wkłady, dzięki czemu łatwo jest zobaczyć, jak każdy wysiłek wiąże się z większym celem.

Pulpit nawigacyjny zapewnia kierownictwu aktualne informacje o postępach, a członkowie zespołu mogą skupić się na przypisanych zadaniach, terminach i wskaźnikach wydajności — wszystko to w jednym obszarze roboczym i w bardziej szczegółowy sposób.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Podziel cele wysokiego szczebla firmy na mierzalne plany działania, które poszczególne osoby i zespoły mogą śledzić na bieżąco

Wybierz spośród 30 niestandardowych opcji statusu, takich jak „Wymaga uwagi”, „Oczekuje na zatwierdzenie”, „Nie na dobrej drodze” itp. , aby uzyskać szczegółowe śledzenie

Twórz pola niestandardowe dla wskaźników KPI, terminów docelowych i odpowiedzialnych właścicieli

Dbaj o odpowiedzialność wszystkich dzięki regularnym sprawdzianom i aktualizacjom

Używaj formuł, aby mierzyć rzeczywiste wartości w porównaniu z wartościami docelowymi i oszczędzaj czas

🔑 Idealne dla: Założycieli start-upów, kierowników działów i szefów strategii zarządzających szybko rozwijającymi się zespołami i poszukujących jasnego, możliwego do śledzenia sposobu połączenia celów każdego zespołu z misją firmy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj widoku przesłanych OKR, aby łatwo dodawać nowe elementy do tablicy. Przejdź do widoku tablicy, aby zobaczyć wszystko na pierwszy rzut oka. Potrzebujesz pełnego obrazu? Widok wszystkich powiązanych elementów OKR łączy każde zadanie z jego celem. Planuj osie czasu z pewnością dzięki widokowi kalendarza OKR, który zapewnia jasne daty rozpoczęcia i zakończenia, pomagając Ci pozostać na dobrej drodze.

2. Szablon OKR ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wyznaczaj i osiągaj swoje cele dzięki szablonowi OKR ClickUp

Szablon ClickUp OKRs sprawia, że cele są proste, widoczne i łatwe do osiągnięcia dzięki przejrzystej i skalowalnej strukturze służącej do organizowania celów i kluczowych wyników (OKR) w różnych zespołach. Zapewnia wystarczającą strukturę, aby pozostać na dobrej drodze i dążyć do ciągłego doskonalenia bez poczucia przytłoczenia.

Zawiera kategorie ustalania celów, takie jak cele ambitne, oceny pewności i procentowy postęp. Ten szablon uwzględnia zarówno wskaźniki rozwoju osobistego, jak i wskaźniki dla całego przedsiębiorstwa.

Dzięki połączeniu zadań i wątkom komentarzy OKR stają się żywym dokumentem, a nie statycznym raportem.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Ustaw widoczność celów dla poszczególnych osób, działów lub całej organizacji, aby zapewnić dostęp do celów firmy

Zautomatyzuj cotygodniowe sprawdzanie postępów i alerty, aby śledzić powodzenie realizacji każdego celu

Wyświetlaj OKR-y zespołu w formie listy, tablicy, kalendarza lub historii aktywności

Podziel cele na mierzalne zadania i udostępnij je zespołowi

Oznaczaj własność, status i priorytety oraz obserwuj pozytywny wpływ dzięki polom niestandardowym

🔑 Idealne dla: osób, które po raz pierwszy wdrażają OKR, zespołów agile i działów HR prowadzących oceny wyników, które potrzebują przejrzystego, elastycznego sposobu zarządzania OKR bez zbyt wielu warstw.

📮 ClickUp Insight: 78% respondentów naszej ankiety tworzy szczegółowe plany w ramach procesu ustalania celów. Jednak aż 50% z nich nie śledzi tych planów za pomocą dedykowanych narzędzi. Dzięki ClickUp możesz płynnie przekształcać cele w zadania, które można wykonać, co pozwala osiągać je krok po kroku. Ponadto nasze pulpity bez kodowania jasno przedstawiają postępy, podkreślając osiągnięcia i zapewniając większą kontrolę i widoczność pracy. Ponieważ „nadzieja na najlepsze” nie jest niezawodną strategią. 💫 Rzeczywiste wyniki: Użytkownicy ClickUp twierdzą, że są w stanie wykonać o około 10% więcej pracy bez wypalenia zawodowego.

3. Szablon struktury OKR ClickUp

Pobierz darmowy szablon Upewnij się, że wszystkie działy pracują nad osiągnięciem tych samych celów dzięki szablonowi ClickUp OKR Framework

Zastanawiasz się, jak zapewnić, aby każdy członek zespołu dokładnie wiedział, w jaki sposób jego praca przyczynia się do postępów firmy? Szablon struktury OKR ClickUp pomaga zespołom zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność za wyznaczanie celów w sposób zrozumiały dla wszystkich i wspierający współpracę.

Ta struktura dzieli OKR według ram czasowych, jednostek biznesowych i typów inicjatyw, pomagając interesariuszom oceniać wkład wszystkich członków zespołu.

Dzięki polom niestandardowym ten szablon planowania OKR pomaga organizować cele według zespołu, typu i priorytetu bez dodatkowego wysiłku. Łączy się również bezpośrednio z cyklami pracy właścicieli celów, łącząc postępy z rzeczywistymi zadaniami i mierzalnym wpływem.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Twórz i śledź postępy w realizacji ogólnych celów i zadań dzięki widokowi globalnym OKR

Przypisuj działy i zespoły w całej organizacji za pomocą prostych list rozwijanych i pól osób

Przeciągaj i upuszczaj elementy w widoku osi czasu , aby planować terminy i czas trwania

Filtruj według działu, właściciela lub statusu w pulpitach nawigacyjnych w czasie rzeczywistym

Wizualizuj status i priorytety za pomocą tablicy postępów OKR w stylu Kanban

🔑 Idealne dla: Organizacji, które poszukują praktycznego i przejrzystego sposobu na podzielenie celów na konkretne kroki w różnych działach i zespołach.

Oto, co Andrea Park, koordynator ds. operacji biznesowych w Spekit, ma do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp:

Przejrzystość organizacyjna to jedna z najbardziej znaczących korzyści, jakie osiągnęliśmy od momentu wdrożenia ClickUp w zespole. Teraz w ClickUp każdy w organizacji może zobaczyć wszystkie OKR-y naszego zespołu, osoby za nie odpowiedzialne oraz postępy w ich realizacji. Patrząc wstecz, przed wdrożeniem ClickUp nie mieliśmy takiego poziomu przejrzystości, więc wszystkie nasze działy były od siebie odizolowane.

Przejrzystość organizacyjna jest jedną z najbardziej znaczących korzyści, jakie osiągnęliśmy od momentu wdrożenia ClickUp w zespole. Teraz w ClickUp każdy w organizacji może zobaczyć wszystkie OKR-y naszego zespołu, osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz postępy. Patrząc wstecz, przed wdrożeniem ClickUp nie mieliśmy takiego poziomu przejrzystości, więc wszystkie nasze działy były od siebie odizolowane.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Oto krótki przewodnik po pulpitach w ClickUp, który pomoże Ci od razu rozpocząć pracę.

4. Szablon celów SMART ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skup się na swoich krótko- i długoterminowych celach dzięki szablonowi ClickUp SMART Goals

Skuteczne ustalanie celów zaczyna się od jasności. Szablon ClickUp SMART Goals pomaga zespołom i osobom indywidualnym definiować cele konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Pomaga również określić terminy i wyznaczyć właścicieli, dzięki czemu cele pozostają skoncentrowane i realistyczne.

Ten szablon zawiera podpowiedzi, funkcję śledzenia kamieni milowych oraz synchronizację kalendarza, dzięki czemu terminy są dotrzymywane, a cele pozostają realistyczne. Zawiera pola na opis celu, wskaźniki, ramy czasowe, przeszkody i wiele więcej.

Niezależnie od tego, czy stosujesz je do rozwoju osobistego, czy do inicjatyw zespołowych, ta struktura zapewnia porządek i skupienie podczas planowania celów.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Zamień niejasne pomysły w cele SMART i łatwo zbieraj informacje o celach dzięki konfigurowalnemu widokowi arkusza celów SMART

Współpracuj przy użyciu tablicy ClickUp do burzy mózgów i planowania

Planuj cele osobiste lub zespołowe na tygodnie lub kwartały, aby dostosować indywidualne wyniki do większych celów strategicznych

Zidentyfikuj kluczowych graczy i terminy oraz zmierz wysiłek wymagany do osiągnięcia każdego celu

Organizuj zadania w sześciu różnych statusach: zakończone, w trakcie realizacji, nie na dobrej drodze, wstrzymane, na dobrej drodze, aby śledzić postępy

🔑 Idealne dla: osób indywidualnych, kierowników zespołów i specjalistów HR poszukujących prostego systemu do ustalania, udoskonalania i osiągania znaczących celów osobistych i zespołowych.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Obejrzyj ten film wideo, aby zapoznać się z tablicami ClickUp i wszystkimi możliwościami, jakie oferują.

5. Szablon planu działania SMART ClickUp

Pobierz darmowy szablon Opracuj inteligentne strategie osiągania celów dzięki szablonowi planu działania SMART ClickUp

Osiągnięcie celów SMART wymaga jasnego planu i konsekwentnych działań. Szablon planu działania SMART Goal Action Plan Template firmy ClickUp pomaga podzielić cele na łatwe do wykonania kroki z osiami czasu i właścicielami, dzięki czemu postępy są naturalne i stałe.

Zespoły mogą wyświetlać elementy do wykonania na wykresach Gantta, w widokach kalendarza lub na listach, w zależności od preferencji. Paski postępu i wskaźniki wydajności zapewniają przejrzystość, a wbudowana automatyzacja gwarantuje realizację celów zgodnie z harmonogramem.

Ten szablon OKR z funkcją śledzenia postępów pomaga zrównoważyć ambicje z codziennymi zadaniami, dzięki czemu realizacja dużych celów nie wydaje się przytłaczająca.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Śledź postępy, organizując zadania według statusu, np. zakończone, ocena, realizacja, nie rozpoczęte i planowanie

Monitoruj terminy i ustalaj terminy zadań za pomocą widoku osi czasu

Przeprowadzaj przeglądy po zakończeniu, aby zapewnić ciągłe doskonalenie

Monitoruj i analizuj postępy w realizacji celów dzięki widokowi Stan realizacji celów

Śledź własność i terminy dzięki przydatnym polom niestandardowym, takim jak stan realizacji celu, obszar celu, wynik, przeszkody, dział i wiele innych

🔑 Idealne dla: kierowników zespołów, trenerów wydajności i zespołów międzyfunkcyjnych realizujących wieloetapowe projekty i poszukujących jasnego, praktycznego sposobu ustalania i osiągania celów.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Ustalanie celów firmy nie musi oznaczać zaczynania od zera lub zastanawiania się nad każdym słowem. Dzięki ClickUp Brain otrzymujesz sztuczną inteligencję działającą w czasie rzeczywistym, która pomaga tworzyć jasne OKR, dzielić je na konkretne kroki i aktualizować postępy bez utraty rytmu. Używaj jej, aby doprecyzować opisy celów, sugerować mierzalne kluczowe wyniki lub odpowiadać na pytania dotyczące priorytetów zespołu bez przełączania się między zakładkami.

6. Szablon ClickUp do strategicznego marketingu OKR

Pobierz darmowy szablon Podejmuj mądre decyzje marketingowe dzięki szablonowi strategicznego planu marketingowego ClickUp

Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp konsoliduje cele marketingowe, budżety i projekty w jednej, wspólnej przestrzeni, gdzie postępy i priorytety pozostają widoczne. Pomaga zespołowi śledzić cele marketingowe wraz z krokami niezbędnymi do ich osiągnięcia, dzięki czemu praca zespołowa przebiega płynniej i jest bardziej celowa.

Obsługuje takie cele, jak zwiększenie liczby MQL, poprawa widoczności marki i zwiększenie produkcji treści. Kluczowe wyniki są bezpośrednio połączone z zadaniami kampanii, budżetami, osiami czasu i analizami wydajności, umożliwiając zespołom śledzenie zwrotu z inwestycji w czasie rzeczywistym.

🌟 Dlaczego pokochasz to rozwiązanie:

Dostosuj swoje marketingowe OKR do precyzyjnych wyników, które każdy może śledzić

Użyj widoku powitalnego , aby przedstawić plan członkom zespołu i nakreślić cele

Wizualizuj postępy za pomocą niestandardowych atrybutów, takich jak kwartał, kanał i typ OKR

Organizuj projekty, budżety i przekazywanie zadań w jednej, usprawnionej przestrzeni

Przeglądaj OKR-y za pomocą pulpitów analitycznych i osi czasu kampanii

Płynna współpraca dzięki aktualizacjom zespołu i wspólnej widoczności

🔑 Idealne dla: zespołów marketingowych, dyrektorów marketingu i działów kreatywnych zorientowanych na wyniki, które potrzebują praktycznego, opartego na współpracy sposobu planowania, śledzenia i realizacji kampanii.

Przejdź od planowania do postępów dzięki ClickUp

Szablony Miro do tworzenia OKR i wyznaczania celów stanowią doskonały punkt wyjścia dla osób myślących wizualnie i zespołów współpracujących. Są elastyczne, angażujące i pomocne podczas mapowania pomysłów, ustalania priorytetów lub uzgadniania celów, zwłaszcza na wczesnych etapach planowania.

Jeśli jednak chcesz pójść o krok dalej, na przykład śledząc postępy, przypisując własność i łącząc cele z rzeczywistą pracą, ClickUp oferuje jeszcze więcej.

Dzięki funkcjom takim jak pola niestandardowe, zintegrowana sztuczna inteligencja, automatyzacja zadań, wiele widoków i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym, ClickUp pomaga przekształcić cele OKR w wyniki bez utraty ani chwili. Zarejestruj się za darmo już dziś!