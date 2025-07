17 najlepszych narzędzi komunikacji korporacyjnej w 2025 roku

Znasz to uczucie, kiedy komunikacja w Twoim zespole jest kompletnym chaosem?

Ważne aktualizacje giną w wątkach e-maili, pliki są rozrzucone po pięciu różnych platformach, a kluczowe dokumenty są zawsze udostępniane w jednym miejscu, którego nikt nie sprawdza.

Indeks trendów w pracy firmy Microsoft (obejmujący 31 000 użytkowników na całym świecie) pokazuje, że 60% dnia pracy poświęca się na e-maile, czaty i spotkania.

Ale jest też dobra wiadomość: odpowiednie narzędzia komunikacji korporacyjnej mogą przekształcić ten chaos w coś, co naprawdę działa.

Przemyślane wdrożenie tych platform pozwala wszystkim pracownikom pozostawać w synchronizacji (niezależnie od miejsca pracy), usprawnia udostępnianie informacji i gwarantuje, że ważne szczegóły nie znikną w cyfrowej przestrzeni.

Zebraliśmy 17 najlepszych narzędzi do komunikacji korporacyjnej, które pomogą Ci znaleźć rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb Twojego zespołu. Każde z tych narzędzi do komunikacji między pracownikami zostało wybrane na podstawie wyróżniających się funkcji, ocen użytkowników oraz zdolności do rozwiązywania rzeczywistych wyzwań komunikacyjnych, przed którymi stają nowoczesne firmy każdego dnia.

Oto tabela zawierająca 17 najlepszych narzędzi do komunikacji korporacyjnej, umożliwiająca szybkie porównanie:

Wybór narzędzi komunikacyjnych polega na znalezieniu rozwiązań, które faktycznie odpowiadają sposobowi pracy Twoich zespołów w rzeczywistości. Niewłaściwe narzędzia powodują ciągłe tarcia i frustrację, podczas gdy te właściwe stają się niemal niewidoczne, wspierając współpracę bez przeszkadzania.

Oceniając opcje dla swojej organizacji, należy wziąć pod uwagę następujące kluczowe czynniki:

Możliwości integracji: Twoje narzędzia komunikacyjne nie powinny funkcjonować w izolacji. Poszukaj platform, które płynnie łączą się z oprogramowaniem do zarządzania projektami, CRM i innymi niezbędnymi narzędziami biznesowymi. Celem jest ujednolicenie cyklu pracy, a nie tworzenie kolejnych odizolowanych silosów

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: Ponieważ kanały te codziennie przepływają poufne informacje, solidne zabezpieczenia nie są opcjonalne. Priorytetowo traktuj narzędzia z kompleksowym szyfrowaniem, uprawnieniami opartymi na rolach i funkcjami zgodności z przepisami, które odpowiadają wymaganiom Twojej branży

Skalowalność: Narzędzie, które doskonale sprawdza się w 20-osobowym zespole, może zawieść pod obciążeniem 200 użytkowników. Wybierz platformy, które mogą rosnąć wraz z Twoją firmą, obsługując większą liczbę użytkowników, zwiększone potrzeby w zakresie przechowywania danych i bardziej złożone cykle pracy bez problemów z wydajnością

Doświadczenie użytkownika: Nawet najpotężniejsze narzędzie jest bezużyteczne, jeśli zespół nie chce z niego korzystać. Poszukaj intuicyjnych interfejsów, dostępności na urządzeniach mobilnych i funkcji, które odpowiadają naturalnemu sposobowi komunikacji Twojego zespołu. Najlepsze narzędzie to takie, które ludzie faktycznie stosują

Funkcje oparte na sztucznej inteligencji: Najbardziej innowacyjne narzędzia komunikacyjne wykorzystują obecnie sztuczną inteligencję do wykonywania najtrudniejszych zadań — podsumowywania długich rozmów, automatyzacji rutynowych zadań i wydobywania wniosków, które w przeciwnym razie pozostałyby ukryte w danych komunikacyjnych

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zunifikowanej komunikacji i zarządzania zadaniami)

Jeśli masz dość przełączania się między pięcioma różnymi aplikacjami, aby wykonać swoją pracę, ClickUp może być właśnie dla Ciebie. Wyróżnia się połączeniem solidnych funkcji komunikacyjnych z zaawansowanymi możliwościami zarządzania zadaniami i projektami w jednej platformie.

Zamiast typowego scenariusza — wiadomości w Slacku, dokumenty w Google Drive, śledzenie projektów w Asanie i rozmowy wideo w Zoom — ClickUp łączy wszystko w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym ze zintegrowanym czatem. Tak, Twoje czaty i zadania są połączone!

Oznacza to mniej czasu poświęconego na przełączanie się między zadaniami, a więcej na ich rzeczywiste wykonywanie.

Oto jak wygląda taki cykl pracy w ClickUp: Zaczynasz od utworzenia nowego dokumentu bezpośrednio w ClickUp za pomocą ClickUp Docs, na przykład notatek ze spotkania, briefu projektu lub szkicu treści. Następnie łączysz ten dokument bezpośrednio z odpowiednim zadaniem w ClickUp — powiedzmy „Szkic wpisu na blogu”. Następnie przypisujesz członków zespołu do zadania i dodajesz osoby obserwujące, aby wszyscy, którzy muszą być na bieżąco, otrzymywali powiadomienia.

Współpracuj bezpiecznie w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem nad dokumentacją dzięki ClickUp Docs i uruchamiaj zadania bezpośrednio z dokumentów lub łącz je z zadaniami projektu!

Dzięki zintegrowanemu cyklowi pracy Twój zespół może szybko przejść do zadania i skomentować je (np. terminy lub priorytety) lub zostawić opinię bezpośrednio w dokumencie (sugestie dotyczące zawartości lub zmiany). Wszyscy mogą nawet edytować dokument wspólnie w czasie rzeczywistym, co sprawia, że współpraca przebiega płynnie i wydajnie.

To nie wszystko. Zestaw narzędzi komunikacyjnych ClickUp obejmuje wszystkie podstawowe funkcje: czat ClickUp do wysyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, dokumenty do wspólnego tworzenia dokumentów, tablice ClickUp do wizualnej burzy mózgów oraz ClickUp Clips do nagrywania ekranu i wysyłania wiadomości wideo. Funkcje te wspierają zarówno współpracę w czasie rzeczywistym, jak i komunikację asynchroniczną, dzięki czemu idealnie nadają się dla zespołów rozproszonych w różnych strefach czasowych lub pracujących według różnych harmonogramów.

Komunikuj się asynchronicznie ze swoim zespołem za pomocą klipów głosowych i wideo z wbudowaną transkrypcją

Szczególnie imponujący jest ClickUp Brain, asystent AI platformy, który może generować podsumowania wątków czatu dzięki funkcji „Catch me up” — idealnej do szybkiego nadrobienia zaległości w rozmowach, które przegapiłeś, gdy, no wiesz, faktycznie pracowałeś nad czymś innym.

Wszystkie notatki ze spotkań, czaty, komentarze do zadań i dokumenty można przeszukiwać za pomocą ClickUp Brain

Jednak prawdziwą siłą ckUp jest to, jak łączy komunikację bezpośrednio z działaniem. Rozmowy nie odbywają się w izolacji — są bezpośrednio powiązane z zadaniami, projektami i cyklami pracy. Członkowie zespołu mogą przekształcać wiadomości czatu w zadania do wykonania, komentować bezpośrednio elementy pracy i zachować kontekst całej komunikacji związanej z projektem.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wszystkie rozmowy, dokumenty i zadania w jednym miejscu — koniec z przełączaniem się między aplikacjami

Natychmiast przekształcaj czaty i komentarze w zadania do wykonania

Współpracuj nad dokumentami w czasie rzeczywistym i zbieraj opinie bezpośrednio w miejscu pracy

Oznaczaj członków zespołu i ustaw osoby obserwujące, aby wszyscy byli automatycznie informowani

Szybko znajdź każdą wiadomość, dokument lub zadanie dzięki zaawansowanej wyszukiwarce AI

Wykorzystaj AI do podsumowywania wątków i wyróżniania najważniejszych informacji

Zintegruj pocztę e-mail, Slack i inne narzędzia, aby scentralizować cykl pracy

Limity ClickUp

Dzięki tak wielu funkcjom zawartym w jednej platformie nowi użytkownicy będą potrzebowali trochę czasu, aby się z nią zapoznać

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Uwielbiam elastyczność ClickUp — każdy zespół, w każdym dziale (marketing, HR, finanse, prawny itp. ), może dostosować ClickUp do swojego unikalnego cyklu pracy. Funkcje takie jak pola niestandardowe są niezbędne do dostosowania platformy do konkretnych potrzeb i zapewnienia płynnej i wydajnej pracy. ClickUp łączy wszystko i wszystkich w jednym miejscu. Od zadań i dokumentów po cele i pulpity nawigacyjne — pomaga scentralizować współpracę. Dzięki wbudowanemu czatowi członkom zespołu jeszcze łatwiej jest pozostawać w kontakcie i koordynować działania w czasie rzeczywistym. ClickUp ewoluuje i ulepsza się każdego dnia, stale wprowadzając nowe funkcje i ulepszenia. Szczególnie cenne są automatyzacje — pomagają zespołom oszczędzać czas, ograniczać pracę ręczną i skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Uwielbiam elastyczność ClickUp — każdy zespół, w każdym dziale (marketing, HR, finanse, prawny itp. ), może dostosować ClickUp do swojego unikalnego cyklu pracy. Funkcje takie jak pola niestandardowe są niezbędne do dostosowania platformy do konkretnych potrzeb i zapewnienia płynnej i wydajnej pracy. ClickUp łączy wszystko i wszystkich w jednym miejscu. Od zadań i dokumentów po cele i pulpity — pomaga scentralizować współpracę. Dzięki wbudowanemu czatowi członkom zespołu jeszcze łatwiej jest pozostawać w kontakcie i koordynować działania w czasie rzeczywistym. ClickUp ewoluuje i ulepsza się każdego dnia, stale wprowadzając nowe funkcje i ulepszenia. Szczególnie cenne są automatyzacje — pomagają zespołom zaoszczędzić czas, ograniczyć pracę ręczną i skupić się na tym, co naprawdę ważne.

2. Slack (najlepszy do inteligentnej współpracy w obszarze roboczym)

za pośrednictwem Slack

Pamiętasz czasy, kiedy komunikacja w pracy oznaczała niekończące się wątki e-mailowe z ponad 25 osobami w kopii? Slack zmienił to wszystko, przenosząc rozmowy z zagraconych skrzynek odbiorczych do uporządkowanych kanałów z funkcją wyszukiwania. To podejście oparte na kanałach tworzy dedykowane przestrzenie do dyskusji zespołowych, koordynacji projektów, a nawet losowych rozmów przy wodzie o wczorajszym meczu.

Dzięki Slack Canvas — przestrzeni do wspólnej pracy nad dokumentami wbudowanej w kanały — zespoły mogą teraz łączyć czat w czasie rzeczywistym z bardziej uporządkowanym udostępnianiem informacji. Pomyśl o tym jak o cyfrowej tablicy, która pozostaje na swoim miejscu i pozwala organizować ważne informacje, które w przeciwnym razie zostałyby zagubione w strumieniu czatu.

Funkcje AI Slacka również stały się znacznie inteligentniejsze, oferując automatyczne podsumowania rozmów i kanałów, aby pomóc członkom zespołu szybko nadrobić zaległości. To przełom dla każdego, kto wraca z wakacji do setek nieprzeczytanych wiadomości (wszyscy to znamy).

Ulepszone narzędzie Huddles to prosty sposób na rozpoczęcie rozmowy audio lub wideo bez konieczności organizowania formalnych spotkań. Musisz szybko omówić coś z kolegą? Po prostu uruchom narzędzie Huddle, udostępnij swój ekran, jeśli to konieczne, i wróć do pracy.

Najlepsze funkcje Slack

Twórz dokumenty do wspólnej pracy bezpośrednio w kanałach, aby zapewnić bardziej uporządkowane udostępnianie informacji

Zautomatyzuj rutynowe zadania i otrzymuj generowane przez AI podsumowania rozmów, które przegapiłeś

Szybkie rozpoczynanie rozmów audio lub wideo z funkcją udostępniania ekranu

Połącz Slack z narzędziami takimi jak Google Drive, Zoom i Asana, aby zapewnić wydajność cyklu pracy

Znajdź poprzednie rozmowy i udostępnione pliki dzięki zaawansowanym filtrom wyszukiwania

Ograniczenia Slack

Bez starannego zarządzania ciągły strumień wiadomości może stać się przytłaczający i faktycznie obniżyć wydajność

Użytkownicy wersji Free mają dostęp tylko do wiadomości z ostatnich 90 dni — po tym czasie historia wiadomości znika w cyfrowej przestrzeni

Organizacja kanałów i funkcje takie jak wątki wymagają pewnego dostosowania w przypadku zespołów, które dopiero zaczynają korzystać z platformy

Bez odpowiedniego zarządzania kanałami informacje mogą stać się rozproszone i trudne do znalezienia, co powoduje problem, który miał rozwiązać Slack

Ceny Slack

Free

Pro: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Business+: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 33 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 24 000 recenzji)

Co o Slacku mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

Najbardziej podoba mi się to, że Slack przechowuje całą komunikację naszego zespołu w jednym miejscu, eliminując wiele łańcuchów e-maili. Kanały świetnie nadają się do organizowania komunikacji według tematu, projektu lub zespołu, ułatwiając znalezienie potrzebnych informacji. Posiada potężną funkcję wyszukiwania, która ogranicza stratę czasu podczas wyszukiwania informacji i daje prawidłowe odpowiedzi. Idealny do szybkich pytań, osobistych interakcji lub prywatnych dyskusji, ponieważ posiada doskonałą funkcję bezpośrednich wiadomości.

Najbardziej podoba mi się to, że Slack przechowuje całą komunikację naszego zespołu w jednym miejscu, eliminując wiele łańcuchów e-maili. Kanały świetnie nadają się do organizowania komunikacji według tematu, projektu lub zespołu, ułatwiając znalezienie potrzebnych informacji. Posiada potężną funkcję wyszukiwania, która skraca czas tracony na szukanie informacji i daje prawidłowe odpowiedzi. Idealny do szybkich pytań, osobistych interakcji lub prywatnych dyskusji, ponieważ posiada doskonałą funkcję bezpośrednich wiadomości.

3. Confluence (najlepsze rozwiązanie do scentralizowanego zarządzania wiedzą)

za pośrednictwem Confluence

Czy kiedykolwiek traciłeś godziny na szukanie ważnego dokumentu, który ktoś udostępnił „kilka miesięcy temu”? Confluence rozwiązuje ten problem, służąc jako centralny hub wiedzy zespołu, dokumentacji i współpracy. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów zarządzania dokumentami, które pełnią funkcję ulepszonych szafek na dokumenty, Confluence organizuje informacje na połączonych stronach i przestrzeniach, ułatwiając wyszukiwanie, aktualizowanie i udostępnianie ważnych treści.

Platforma zawiera obszerne szablony do wszystkiego, od wymagań projektowych po plany marketingowe, dzięki czemu zespoły nie muszą za każdym razem zaczynać od zera. Ta standaryzacja nie tylko oszczędza czas, ale także zapewnia spójność całej dokumentacji.

Integracja Confluence z innymi narzędziami Atlassian, takimi jak Jira, zapewnia płynny cykl pracy między planowaniem, dokumentacją i realizacją, co jest szczególnie cenne dla zespołów technicznych. Funkcje edycji wspólnej umożliwiają wielu członkom zespołu jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem, z przejrzystą historią wersji pokazującą, kto, co i kiedy zmienił.

Najlepsze funkcje Confluence

Szybko rozpocznij tworzenie dokumentacji dzięki gotowym szablonom dostosowanym do różnych potrzeb biznesowych

Organizuj informacje w logiczny sposób dzięki hierarchicznej strukturze stron i dedykowanym przestrzeniom dla zespołów lub projektów

Współpracuj nad dokumentami w czasie rzeczywistym z jasnym przypisaniem autorstwa i historią wersji

Szybko znajdź informacje dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania we wszystkich przestrzeniach, do których masz dostęp

Płynna integracja z Jira i innymi produktami Atlassian

Ograniczenia Confluence

Limit trzech aktywnych tablic na użytkownika

Nowi użytkownicy mogą początkowo mieć trudności z obsługą interfejsu i systemem organizacji

Bez odpowiedniego zarządzania przestrzenie mogą z czasem stać się nieuporządkowane

Aplikacja mobilna nie oferuje takiej samej funkcjonalności jak wersja komputerowa, co ogranicza wydajność pracy w podróży

Ceny Confluence

Free

Standard: 5,16 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 9,73 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Confluence

G2: 4,1/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Co o Confluence mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi :

Confluence umożliwia tworzenie materiałów, które można udostępniać w zespole lub całej organizacji zgodnie z wymaganiami. Są one dostępne dla wszystkich osób, które mają dostęp do danej tablicy. Jest to dobre narzędzie do udostępniania danych i edycji w tym samym czasie przez wiele osób z dostępem.

Confluence umożliwia tworzenie materiałów, które można udostępniać w zespole lub całej organizacji zgodnie z wymaganiami. Są one dostępne dla wszystkich osób, które mają dostęp do danej tablicy. Jest to dobre narzędzie do udostępniania danych i edycji w tym samym czasie przez wiele osób z dostępem.

4. Microsoft Teams (najlepsze rozwiązanie dla miejsc pracy korzystających z Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft Teams

Jeśli Twoja organizacja korzysta z Microsoft 365, Teams stanowi naturalne rozszerzenie, które łączy czat, spotkania wideo, przechowywanie plików i integrację aplikacji w jednym interfejsie. Został zaprojektowany do płynnej współpracy z narzędziami, z których Twój zespół korzysta na co dzień — Word, Excel, PowerPoint i pozostałymi elementami ekosystemu Microsoft.

Platforma naprawdę wyróżnia się, jeśli chodzi o wideokonferencje. Funkcje takie jak pokoje do rozmów w mniejszych grupach (gdzie uczestnicy mogą wybrać pokój, do którego chcą dołączyć podczas spotkania) sprawiają, że idealnie nadaje się do warsztatów i sesji szkoleniowych. Teams obsługuje również spotkania ogólne z funkcją nagrywania, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku komunikacji w dużych organizacjach, w której nie wszyscy mogą uczestniczyć na żywo.

To, co wyróżnia Teams, to ścisła integracja z aplikacjami pakietu Office. Musisz współpracować nad dokumentem? Możesz edytować pliki Word, Excel i PowerPoint bezpośrednio w Teams, a zmiany są synchronizowane w czasie rzeczywistym. Eliminuje to konieczność pobierania plików, wprowadzania zmian i ponownego przesyłania — cykl pracy, który nieuchronnie prowadzi do koszmaru związanego z kontrolą wersji.

Najlepsze funkcje Microsoft Teams

Edytuj pliki Word, Excel i PowerPoint bezpośrednio w aplikacji Teams

Organizuj spotkania z salami do rozmów w mniejszych grupach, transkrypcją na żywo i tłumieniem hałasów w tle

Automatyczne rozpoznawanie hierarchii firmy i struktur zespołów

Nagrywaj i odtwarzaj ważne komunikaty dotyczące całej firmy

Połącz się z ponad 700 aplikacjami biznesowymi bezpośrednio w interfejsie Teams

Ograniczenia Microsoft Teams

Może wymagać dużej mocy obliczeniowej, zwłaszcza na starszych komputerach — przygotuj się na intensywną pracę wentylatora laptopa

Konfiguracja i zarządzanie usługą Teams wymaga wiedzy technicznej, której mogą nie posiadać mniejsze organizacje

Niektóre funkcje powielają funkcje dostępne w innych produktach Microsoft, co może powodować niejasności dotyczące tego, którego narzędzia należy użyć w danej sytuacji

W miarę rozwoju organizacji użytkownicy mają czasem trudności ze znalezieniem odpowiednich treści podczas pracy w zespołach międzyfunkcyjnych i kanałach komunikacji

Ceny usługi Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials: 4 USD miesięcznie na użytkownika (rozliczane rocznie)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD miesięcznie na użytkownika (rozliczane rocznie)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (ponad 16 298 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 10 000 recenzji)

Co mówią o Microsoft Teams użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik Capterra mówi:

Podoba mi się, że Microsoft Teams ma znacznie bardziej przejrzysty interfejs użytkownika i jest znacznie łatwiejszy w nawigacji i obsłudze. Mam wrażenie, że działa szybciej, jakość wideo jest znacznie lepsza, jest znacznie mniej problemów, a połączenie wydaje się być bardziej niezawodne.

Podoba mi się, że Microsoft Teams ma znacznie bardziej przejrzysty interfejs użytkownika i jest znacznie łatwiejszy w nawigacji i obsłudze. Mam wrażenie, że działa szybciej, jakość wideo jest znacznie lepsza, jest znacznie mniej problemów, a połączenie wydaje się bardziej niezawodne.

5. Google Workspace (najlepszy do współpracy opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Google Workspace

Google Workspace łączy Gmaila, Kalendarz, Dysk, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Meet w płynnie zintegrowanym pakiecie, który stał się złotym standardem współpracy w czasie rzeczywistym. Siła platformy tkwi w intuicyjnym interfejsie i dostępności z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym – bez konieczności korzystania z nieporęcznej sieci VPN.

Dzięki integracji Gemini AI (dostępnej bez dodatkowych kosztów w planach Business i Enterprise) Google Workspace oferuje teraz inteligentną pomoc we wszystkich aplikacjach. Zespoły mogą tworzyć niestandardowe „Gems” — ekspertów AI stworzonych z myślą o konkretnych wyzwaniach biznesowych — którzy pomogą we wszystkim, od tworzenia treści po analizę danych.

Jednak prawdziwą supermocą Google zawsze była współpraca w czasie rzeczywistym. Możliwość jednoczesnej pracy nad tym samym dokumentem przez wielu członków zespołu – widoczne na bieżąco zmiany wprowadzane przez innych, możliwość dodawania komentarzy i czatowanie na pasku bocznym – zasadniczo zmieniła sposób współpracy zespołów. Koniec z wysyłaniem załączników pocztą e-mail i radzeniem sobie z konfliktami wersji.

Najlepsze funkcje Google Workspace

Uzyskaj dostęp do pomocy AI we wszystkich aplikacjach bez dodatkowych kosztów w planach Business i Enterprise

Zobacz zmiany wprowadzane przez innych użytkowników w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach na bieżąco

Twórz specjalistyczne „klejnoty” dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych

Przechodź płynnie między e-mailami, dokumentami, spotkaniami i pamięcią masową

Szybkie wyszukiwanie informacji we wszystkich aplikacjach obszaru roboczego

Limity Google Workspace

Wiele funkcji wymaga połączenia z Internetem, co może stanowić problem w obszarach o niestabilnym zasięgu

Poszczególne aplikacje mogą nie posiadać zaawansowanych funkcji dostępnych w dedykowanych alternatywach

Plany podstawowe mają ograniczoną przestrzeń dyskową, która szybko może okazać się niewystarczająca dla zaawansowanych użytkowników

Zarządzanie ustawieniami i uprawnieniami może stanowić wyzwanie dla dużych organizacji

Ceny Google Workspace

Business Starter: 8,40 USD miesięcznie za użytkownika (plan elastyczny)

Business Standard: 16,80 USD miesięcznie na użytkownika (plan elastyczny)

Business Plus: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika (plan elastyczny)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Google Workspace

G2: . 6/5 (43 407+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 17 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Google Workspace w prawdziwym życiu?

Użytkownik Capterra mówi:

To genialny, łatwy w użyciu pakiet narzędzi zwiększających wydajność, w pełni oparty na chmurze. Nie trzeba niczego instalować, a działa płynnie na każdym urządzeniu.

To genialny, łatwy w użyciu pakiet narzędzi zwiększających wydajność, w pełni oparty na chmurze. Nie wymaga instalacji i działa płynnie na każdym urządzeniu.

6. Zoom (najlepsze rozwiązanie do zunifikowanej komunikacji opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Zoom

Pamiętasz czasy, kiedy „let’s Zoom” nie było nawet zwrotem? Teraz jest to praktycznie czasownik. Zoom ewoluował od prostego narzędzia do wideokonferencji do kompleksowej platformy komunikacyjnej wspierającej spotkania, webinaria, czat i usługi telefoniczne. Znany ze swojej niezawodności i łatwości obsługi, Zoom może obsługiwać spotkania z udziałem nawet 1000 uczestników i tworzyć do 50 pokoi do dyskusji w mniejszych grupach.

Platforma AI Companion działa podczas spotkań, czatów i w wiadomościach e-mail, zapewniając inteligentną pomoc bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. To odświeżające podejście w świecie, w którym funkcje AI często wiążą się z wysokimi kosztami.

Funkcje takie jak transkrypcja w czasie rzeczywistym, automatyczne podsumowania spotkań i inteligentne nagrania ułatwiają rejestrowanie i udostępnianie informacji z komunikacji synchronicznej. Wypełnia to lukę między rozmowami na żywo a pracą asynchroniczną, co jest szczególnie cenne dla globalnych zespołów pracujących w różnych strefach czasowych.

Najlepsze funkcje Zoom

Otrzymuj podsumowania spotkań, najważniejsze informacje z czatów i pomoc w tworzeniu wiadomości e-mail bez dodatkowych kosztów

Utwórz do 50 oddzielnych sal sesji do dyskusji w małych grupach

Zorganizuj spotkanie dla nawet 1000 uczestników

Twórz dedykowane ustawienia sprzętu dla sal konferencyjnych

Organizuj wirtualne wydarzenia na dużą skalę z funkcjami rejestracji, ankiet i pytań i odpowiedzi

Limity Zoom

Pomimo wprowadzonych ulepszeń, niektóre organizacje nadal podchodzą ostrożnie do kwestii bezpieczeństwa w związku z wcześniejszymi kontrowersjami

Rosnący zestaw funkcji może być przytłaczający dla podstawowych użytkowników, którzy chcą tylko dołączyć do prostej rozmowy wideo

Zaawansowane funkcje wymagają planów wyższych poziomów, które w przypadku większych zespołów szybko się sumują

Ceny Zoom

Free

Zoom Workplace Pro: 16,99 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane miesięcznie)

Zoom Workplace Business: 21,99 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane miesięcznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4,5/5 (ponad 52 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 14 000 recenzji)

Co o Zoom mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Zoom Workplace wyróżnia się stałą wydajnością, nawet podczas dużych spotkań. Interfejs użytkownika jest intuicyjny, a platforma oferuje solidne funkcje, takie jak pokoje do spotkań w mniejszych grupach, transkrypcja na żywo i płynne udostępnianie ekranu. Integracja harmonogramu i kalendarza Zoom sprawia, że planowanie spotkań jest proste i wydajne. Obsługa klienta jest responsywna i kompetentna, zwłaszcza w okresach dużego zapotrzebowania lub w sytuacjach priorytetowych. Codziennie korzystamy z Zoom do spotkań, webinarów i współpracy zespołowej, dzięki czemu stał się on częścią naszego codziennego życia. Zoom płynnie integruje się z Google Workspace, Slack i Teams. Ponadto wdrożenie w różnych zespołach przebiegło szybko i bezproblemowo, przy minimalnych ustawieniach.

Zoom Workplace wyróżnia się stałą wydajnością, nawet podczas dużych spotkań. Interfejs użytkownika jest intuicyjny, a platforma oferuje solidne funkcje, takie jak pokoje do spotkań w mniejszych grupach, transkrypcja na żywo i płynne udostępnianie ekranu. Integracja harmonogramu i kalendarza Zoom sprawia, że planowanie spotkań jest proste i wydajne. Obsługa klienta jest responsywna i kompetentna, zwłaszcza w okresach dużego zapotrzebowania lub w sytuacjach priorytetowych. Codziennie korzystamy z Zoom do spotkań, webinarów i współpracy zespołowej, dzięki czemu stał się on częścią naszego codziennego życia. Zoom płynnie integruje się z Google Workspace, Slack i Teams. Ponadto wdrożenie w różnych zespołach przebiegło szybko i bezproblemowo, a ustawienia były minimalne.

7. Sprout Social (najlepsze rozwiązanie do proaktywnej obsługi klienta w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem Sprout Social

Media społecznościowe nie służą już wyłącznie marketingowi — stały się kluczowym kanałem komunikacji w obsłudze klienta, budowaniu społeczności i zarządzaniu reputacją marki. Sprout Social przekształca media społecznościowe z kanału nadawczego w potężne narzędzie dwukierunkowej komunikacji dla firm.

Platforma pomaga zespołom zarządzać obecnością w mediach społecznościowych w wielu sieciach, zapewniając jednocześnie narzędzia do angażowania klientów, planowania treści i analizy wydajności. Dzięki „Care by Sprout” platforma wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznej klasyfikacji i kierowania wiadomości, zapewniając terminowe odpowiedzi na zapytania klientów przez odpowiednich członków zespołu.

Sprout Social oferuje również oparte na sztucznej inteligencji dopasowywanie influencerów i zarządzanie relacjami, pomagając markom identyfikować odpowiednich twórców treści i nawiązywać z nimi współpracę. Kompleksowe analizy platformy zapewniają wgląd w zaangażowanie odbiorców i skuteczność kampanii, umożliwiając zespołom udoskonalanie strategii komunikacyjnych w oparciu o rzeczywiste dane.

Najlepsze funkcje Sprout Social

Automatycznie kategoryzuj i kieruj wiadomości społecznościowe do odpowiednich członków zespołu

Znajdź twórców odpowiednich treści i współpracuj z nimi

Zarządzaj wiadomościami ze wszystkich platform społecznościowych w jednym miejscu

Planuj i automatyzuj publikowanie postów w mediach społecznościowych na różnych platformach

Śledź wskaźniki wydajności i generuj niestandardowe raporty

Limity Sprout Social

Droższe od niektórych alternatywnych rozwiązań, co sprawia, że jest niedostępne dla mniejszych firm

Opanowanie wszystkich funkcji wymaga czasu

Krótki okres próbny na przetestowanie możliwości

Ceny Sprout Social

Standard: 249 USD/miesiąc (obejmuje 5 profili społecznościowych)

Professional: 399 USD/miesiąc (obejmuje 10 profili społecznościowych)

Zaawansowane: 499 USD/miesiąc (obejmuje 10 profili społecznościowych)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sprout Social

G2: 4,4/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 600 recenzji)

Co o Sprout Social mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

Ogólnie bardzo podoba nam się oferta Sprout Social. To jedna z najlepszych usług SAAS w zakresie mediów społecznościowych, z jakich korzystałem.

Ogólnie bardzo podoba nam się oferta Sprout Social. To jedna z najlepszych usług SAAS w zakresie mediów społecznościowych, z jakich korzystałem.

8. Calendly (najlepsze narzędzie do eliminowania problemów związanych z planowaniem)

za pośrednictwem Calendly

„Daj mi znać, kiedy będziesz Free”. „Co powiesz na wtorek o 14:00?” „Wtedy mam zajętość. A może w czwartek?” „Czwartek pasuje, ale dopiero po 15:00”. Brzmi znajomo? Takie uzgadnianie terminów to strata czasu i źródło niepotrzebnych napięć.

Calendly rozwiązuje ten problem, umożliwiając innym osobom rezerwowanie terminów w Twoim kalendarzu na podstawie Twojej rzeczywistej dostępności. Platforma automatycznie synchronizuje się z istniejącymi kalendarzami, aby zapobiec podwójnym rezerwacjom, i oferuje konfigurowalne reguły planowania, które chronią Twój czas.

Dzięki funkcji rozpoznawania stref czasowych Calendly automatycznie konwertuje godziny spotkań dla zespołów globalnych, ograniczając nieporozumienia i pominięte spotkania. Funkcja planowania typu „round-robin” równomiernie rozdziela spotkania między członków zespołu, co idealnie sprawdza się w przypadku zespołów sprzedaży, obsługi klienta i innych grup, które potrzebują sprawiedliwej dystrybucji spotkań.

Najlepsze funkcje Calendly

Automatyczna konwersja godzin spotkań na podstawie lokalizacji uczestników

Równomierny rozkład spotkań między członków zespołu

Ustal bufory czasowe, minimalne okresy powiadamiania i limity codziennych spotkań

Wysyłaj przypomnienia, informacje uzupełniające i notatki z podziękowaniami

Łącz się dzięki wideokonferencjom, CRM i innym narzędziom biznesowym

Limity Calendly

Ograniczone możliwości dostosowywania w planie Free

Brak wbudowanej funkcji wideokonferencji

Funkcje dla zespołów wymagają płatnych planów

Może wydawać się bezosobowe

Ceny Calendly

Free

Standard: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Teams: 20 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Calendly

G2: 4,7/5 (ponad 2300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co o Calendly mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Ogromna oszczędność czasu: koniec z niekończącymi się e-mailami w poszukiwaniu dogodnego terminu spotkania. Po prostu udostępniam link, a klienci wybierają termin — i gotowe, spotkanie jest zaplanowane i natychmiast dodane do mojego kalendarza. To ogromny wzrost wydajności każdego dnia. Bardzo podoba mi się możliwość połączenia kilku kalendarzy (Google, Outlook itp.) i automatycznego osadzania linków Zoom. Dzięki temu wszystko jest zsynchronizowane i nie ma konfliktów. Wykrywanie stref czasowych, okna buforowe między spotkaniami, automatyczne przypomnienia — wszystko to sprawia, że mój dzień przebiega zgodnie z planem i bez zakłóceń. Nie miałem potrzeby dzwonić do obsługi klienta, ale słyszałem, że jest na najwyższym poziomie. Bardzo łatwo zintegrować z innymi platformami technologicznymi.

Ogromna oszczędność czasu: koniec z niekończącymi się e-mailami w poszukiwaniu dogodnego terminu spotkania. Po prostu udostępniam link, a klienci wybierają termin — i gotowe, spotkanie jest zaplanowane i natychmiast dodane do mojego kalendarza. To ogromny wzrost wydajności każdego dnia. Bardzo podoba mi się możliwość połączenia kilku kalendarzy (Google, Outlook itp.) i automatycznego osadzania linków Zoom. Dzięki temu wszystko jest zsynchronizowane i nie ma konfliktów. Wykrywanie stref czasowych, okna buforowe między spotkaniami, automatyczne przypomnienia — wszystko to sprawia, że mój dzień przebiega zgodnie z planem i bez zakłóceń. Nie miałem potrzeby dzwonić do obsługi klienta, ale słyszałem, że jest na najwyższym poziomie. Bardzo łatwo wdrożyć z innymi platformami technologicznymi.

9. Mailchimp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej automatyzacji marketingu)

za pośrednictwem Mailchimp

Mailchimp ewoluował od prostego narzędzia do marketingu e-mailowego do kompleksowej platformy marketingowej, która pomaga firmom komunikować się z klientami za pośrednictwem wielu kanałów. Narzędzie Customer Journey Builder umożliwia zespołom tworzenie złożonych cykli pracy w ramach automatyzacji, które dostarczają spersonalizowane wiadomości w oparciu o zachowania i preferencje klientów.

Oprócz komunikacji cyfrowej Mailchimp może nawet wysyłać fizyczne pocztówki do odbiorców, łącząc wysiłki marketingowe online i offline. To wielokanałowe podejście zapewnia spójność komunikatów niezależnie od tego, w jaki sposób klienci preferują kontakt z Twoją marką.

Dzięki rozbudowanym funkcjom analitycznym i testom A/B zespoły mogą na bieżąco udoskonalać swoje strategie komunikacyjne w oparciu o dane dotyczące wydajności. Integracja platformy z platformami e-commerce i systemami CRM zapewnia ujednolicony widok interakcji z klientami, pomagając firmom w dostarczaniu bardziej trafnych i terminowych komunikatów.

Najlepsze funkcje Mailchimp

Twórz złożone cykle pracy z automatyzacją w celu spersonalizowanej komunikacji z klientami

Rozszerz marketing cyfrowy na pocztę tradycyjną

Śledź wyniki kampanii dzięki szczegółowym wskaźnikom i raportom

Przeprowadź testy A/B różnych komunikatów, aby zwiększyć zaangażowanie

Stwórz spójny wizerunek marki we wszystkich punktach kontaktu z klientem

Limity Mailchimp

Może stać się kosztowne wraz ze wzrostem liczby odbiorców

Ograniczona automatyzacja na niższych poziomach

Opanowanie złożonych funkcji wymaga czasu

Niektórzy użytkownicy uważają zarządzanie listami za ograniczające

Cennik Mailchimp

Free (do 500 kontaktów)

Essentials: Od 13 USD miesięcznie

Standard: Od 20 USD miesięcznie

Premium: Od 350 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Mailchimp

G2: 4,3/5 (ponad 12 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 16 500 recenzji)

Co o Mailchimp mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

Interfejs jest prosty, dzięki czemu mogę bardzo szybko uzyskać dostęp do potrzebnych funkcji. Wydajność jest doskonała, a aplikacja zużywa bardzo mało zasobów. Śledzenie w czasie rzeczywistym jest świetnym rozwiązaniem do wprowadzania zmian. Dane MailChimp są uporządkowane, dzięki czemu mogę je szybko przeczytać i przeanalizować. Śledzenie kliknięć jest włączone automatycznie, więc domyślne ustawienia są użyteczne.

Interfejs jest prosty, więc bardzo szybko uzyskuję dostęp do potrzebnych funkcji. Wydajność jest doskonała, a aplikacja zużywa bardzo mało zasobów. Śledzenie w czasie rzeczywistym jest świetnym rozwiązaniem do wprowadzania zmian. Dane MailChimp są uporządkowane, dzięki czemu mogę je szybko przeczytać i przeanalizować. Śledzenie kliknięć jest włączone domyślnie, więc ustawienia domyślne są użyteczne.

10. Troop Messenger (najlepszy dla organizacji dbających o bezpieczeństwo)

za pośrednictwem Troop Messenger

W dobie rosnącej liczby naruszeń bezpieczeństwa danych i obaw o prywatność bezpieczne kanały komunikacji są ważniejsze niż kiedykolwiek. Troop Messenger zapewnia solidne funkcje bezpieczeństwa dla organizacji o rygorystycznych wymaganiach dotyczących prywatności i ochrony danych.

Platforma oferuje opcje wdrożenia w chmurze i lokalnie, zapewniając zespołom IT pełną kontrolę nad miejscem przechowywania i przetwarzania wrażliwych danych. Ta elastyczność jest szczególnie cenna dla organizacji działających w branżach podlegających regulacjom lub mających określone wymagania dotyczące zgodności.

Unikalne funkcje, takie jak „Burnout”, umożliwiają tworzenie wiadomości samoniszczących się, które można wykorzystać do udostępniania poufnych informacji, a funkcja „Forkout” pozwala użytkownikom wysyłać wiadomości do wielu odbiorców bez tworzenia czatów grupowych. Aplikacja Troop Messenger działa również w sieciach o niskiej prędkości, dzięki czemu jest cennym narzędziem dla zespołów pracujących w odległych lokalizacjach lub obszarach o ograniczonej łączności.

Najlepsze funkcje Troop Messenger

Wybierz instalację w chmurze lub lokalną

Twórz wiadomości z funkcją samozniszczenia dla informacji poufnych

Wysyłaj wiadomości do wielu użytkowników bez tworzenia czatów grupowych

Wykorzystaj Kompleksowe ustawienia zabezpieczeń i zarządzanie użytkownikami

Limity Troop Messenger

Ograniczona integracja z usługami innych firm

Niektórzy użytkownicy zgłaszają ograniczenia w korzystaniu z urządzeń mobilnych

Ceny Troop Messenger

Premium: 2,50 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Business: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Troop Messenger

G2: 4,5/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Troop Messenger prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

W Troop Messenger najbardziej podoba mi się płynna integracja wielu trybów komunikacji w ramach jednej, bezpiecznej platformy. Możliwość przełączania się między wiadomościami bezpośrednimi, czatami grupowymi, połączeniami audio/wideo i udostępnianiem ekranu — bez opuszczania aplikacji — sprawia, że jest to niezwykle wydajne narzędzie do współpracy zespołowej. Obsługa samodzielnego hostingu i wdrożenia lokalnego to kolejna funkcja, która wyróżnia tę aplikację wśród organizacji o rygorystycznych wymaganiach dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych. Ponadto narzędzia takie jak „Burnout” (do poufnych czatów), wycofywanie/edycja wiadomości i zdalne wylogowywanie pokazują, że aplikacja została zaprojektowana z myślą zarówno o funkcjonalności, jak i kontroli.

W Troop Messenger najbardziej podoba mi się płynna integracja wielu trybów komunikacji w ramach jednej, bezpiecznej platformy. Możliwość przełączania się między wiadomościami bezpośrednimi, czatami grupowymi, połączeniami audio/wideo i udostępnianiem ekranu — bez opuszczania aplikacji — sprawia, że jest to niezwykle wydajne narzędzie do współpracy zespołowej. Obsługa samodzielnego hostingu i wdrożenia lokalnego to kolejna funkcja, która wyróżnia tę aplikację wśród organizacji o rygorystycznych wymaganiach dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych. Ponadto narzędzia takie jak „Burnout” (do poufnych czatów), wycofywanie/edycja wiadomości i zdalne wylogowywanie pokazują, że aplikacja została zaprojektowana z myślą zarówno o funkcjonalności, jak i kontroli.

11. Dialpad (najlepsze rozwiązanie do komunikacji głosowej opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Dialpad

Pomimo wzrostu popularności komunikacji tekstowej, rozmowy głosowe pozostają niezbędnym elementem wielu interakcji biznesowych. Dialpad modernizuje systemy telefoniczne dla firm dzięki opartym na chmurze funkcjom głosowym, wideo i przesyłania wiadomości, wzbogaconym o sztuczną inteligencję.

Funkcja transkrypcji w czasie rzeczywistym z niestandardowym słownikiem firmowym zapewnia dokładne uchwycenie terminologii branżowej podczas rozmów i spotkań. Ułatwia to późniejsze odnalezienie ważnych szczegółów bez konieczności robienia notatek lub ponownego odsłuchiwania nagrań.

Dzięki obsłudze spotkań z udziałem nawet 150 uczestników Dialpad służy zarówno do komunikacji wewnętrznej zespołu, jak i komunikacji zewnętrznej lub interakcji z klientami. Funkcje AI platformy zapewniają coaching w czasie rzeczywistym dla zespołów sprzedaży i wsparcia, oferując sugestie podczas rozmów i analizując wzorce konwersacji w celu usprawnienia przyszłych interakcji.

Najlepsze funkcje Dialpad

Automatyczne transkrypcje rozmów i spotkań z obsługą niestandardowego słownika

Sugestie w czasie rzeczywistym i analizy po zakończeniu rozmowy w celu wprowadzenia ulepszeń

Przenoś połączenia między telefonem stacjonarnym a komórkowym bez przerywania rozmowy

Organizuj wideokonferencje z udziałem nawet 150 uczestników

Rejestruj rozmowy na potrzeby szkoleń i zapewnienia jakości

Limity Dialpad

Niektóre integracje mają bardziej ograniczony zakres niż wyspecjalizowane narzędzia

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne problemy z korzystaniem z aplikacji mobilnej

Funkcje AI wymagają dostosowania i szkolenia

Dostępność funkcji w różnych poziomach może być myląca

Cennik Dialpad

Standard: 27 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane miesięcznie)

Pro: 35 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane miesięcznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Dialpad

G2: 4,4/5 (ponad 8000 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o Dialpad prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi :

Moje ogólne wrażenia z korzystania z Dial Pad nie są ani negatywne, ani pozytywne. Gdybym miał porównać ten system telefoniczny z tym, z którego korzystaliśmy przed migracją do Dial Pad, powiedziałbym, że wolę Dial Pad, ale nadal istnieje wiele ograniczeń związanych z integracją tego systemu telefonicznego z naszym CRM.

Moje ogólne wrażenia z korzystania z Dial Pad nie są ani negatywne, ani pozytywne. Gdybym miał porównać ten system telefoniczny z tym, z którego korzystaliśmy przed migracją do Dial Pad, powiedziałbym, że wolę Dial Pad, ale nadal istnieje wiele ograniczeń związanych z integracją tego systemu telefonicznego z naszym CRM.

12. Chanty (najlepsze narzędzie do zintegrowanego zarządzania zadaniami)

za pośrednictwem Chanty

Komunikacja bez działania to tylko szum. Chanty zdaje sobie z tego sprawę, łącząc komunikację zespołową z wbudowanym zarządzaniem zadaniami, umożliwiając zespołom przekształcanie rozmów w elementy, które można wykonać, bez konieczności przełączania się między platformami.

Konwersja wiadomości jednym kliknięciem na zadania, które można śledzić na tablicach Kanban, zapewnia płynny cykl pracy między komunikacją a realizacją. Integracja ta pomaga zapobiegać zagubieniu ważnych elementów do wykonania w strumieniu czatu — co jest częstym problemem w przypadku platform obsługujących wyłącznie wiadomości.

Platforma oferuje szybkie przesyłanie wiadomości oraz stabilne połączenia audio i wideo, poprawiając łączność zespołu niezależnie od lokalizacji. Funkcja „Ciche godziny” pomaga uniknąć zmęczenia powiadomieniami poprzez wyciszenie alertów podczas intensywnej pracy lub poza godzinami pracy, promując lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym przy zachowaniu możliwości komunikacji.

Najlepsze funkcje Chanty

Przekształcaj wiadomości w wizualne karty zadań za pomocą jednego kliknięcia

Wycisz powiadomienia podczas pracy wymagającej skupienia

Uzyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich poprzednich rozmów

Uzyskaj uporządkowany katalog wszystkich udostępnionych treści, plików i linków

Limity Chanty

Mniej połączeń z usługami innych firm niż w przypadku głównych konkurentów

Mniej rozbudowana organizacja dokumentów niż w przypadku specjalistycznych narzędzi

Niższe limity uczestników niż w przypadku dedykowanych platform do spotkań

Niektóre funkcje działają lepiej na pulpicie niż na urządzeniach mobilnych

Ceny Chanty

Free: Do 10 członków zespołu

Business: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Chanty

G2: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Co o Chanty mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi :

W Chanty najbardziej podoba mi się to, że pozwala mi prowadzić rozmowy, w tym połączenia, oraz śledzić postępy zadań w jednym miejscu. Bardzo pomaga mi to w zarządzaniu pracą i komunikacją. Podoba mi się również szeroki zakres integracji, który pozwala na dodanie lub zamówienie dowolnej integracji potrzebnej do usprawnienia cyklu pracy.

W Chanty najbardziej podoba mi się to, że pozwala mi prowadzić rozmowy, w tym połączenia, oraz śledzić postępy zadań w jednym miejscu. Bardzo pomaga mi to w zarządzaniu pracą i komunikacją. Podoba mi się również szeroki zakres integracji, który pozwala na dodanie lub zamówienie dowolnej integracji potrzebnej do usprawnienia cyklu pracy.

13. Dropbox (najlepszy do wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji i cyklu pracy dokumentów)

za pośrednictwem Dropbox

„Czy możesz mi ponownie przesłać ten plik? Nie mogę go znaleźć”. Ile razy słyszałeś tę prośbę? Dropbox ewoluował od prostego miejsca do przechowywania plików do inteligentnego obszaru roboczego do współpracy nad treścią i udostępniania, pomagając zespołom uniknąć tej powszechnej frustracji.

Funkcja Dash platformy umożliwia wyszukiwanie treści w obrazach, plikach wideo i audio, ułatwiając lokalizowanie informacji niezależnie od formatu. Ta zaawansowana funkcja wyszukiwania pozwala zaoszczędzić cenny czas, który w przeciwnym razie zostałby poświęcony na ręczne wyszukiwanie określonych treści.

Dzięki limitom rozmiaru plików wynoszącym 100 GB dla transferów i 50 GB dla pojedynczych przesyłanych plików Dropbox obsługuje duże pliki multimedialne i złożone dokumenty, które mogą przekraczać limity innych platform. Funkcje historii wersji i odzyskiwania platformy chronią przed przypadkowym usunięciem lub niepożądanymi zmianami, a szczegółowe uprawnienia udostępniania zapewniają kontrolę nad tym, kto może uzyskać dostęp do określonych treści, edytować je lub komentować.

Najlepsze funkcje Dropbox

Znajdź zawartość w różnych typach plików, w tym obrazach i wideo

Przesyłaj pliki o wielkości do 100 GB i przesyłaj pojedyncze pliki o wielkości do 50 GB

Śledź zmiany i przywracaj poprzednie wersje dokumentów

Ustaw konkretne uprawnienia dla różnych użytkowników i grup

Twórz procesy zatwierdzania dokumentów i systemy powiadomień

Limity Dropbox

Wyższe poziomy wymagane w przypadku znacznych potrzeb w zakresie pamięci masowej

Bardzo duże foldery mogą powodować problemy z synchronizacją

Mniej rozbudowana współpraca w czasie rzeczywistym niż w Google Workspace

Złożone struktury folderów mogą wpływać na skuteczność wyszukiwania

Ceny Dropbox

Free

Dodatkowo: 11,99 USD/miesiąc (2 TB przestrzeni dyskowej)

Rodzina: 19,99 USD/miesiąc (2 TB wspólnej przestrzeni dyskowej)

Business: Od 20 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Dropbox

G2: 4,4/5 (ponad 30 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 20 000 recenzji)

Co o Dropbox mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

Podoba mi się szybkość przesyłania dokumentów w Dropbox Business, zwłaszcza gdy pracuję nad wieloma dokumentami. Dropbox Business ułatwia organizowanie dokumentów i przechowywanie ich w określonych folderach, co zapewnia szybki dostęp do nich. Dropbox Business wykorzystuje bardzo zaawansowane funkcje kontroli dostępu i bezpieczeństwa plików, które gwarantują, że wszystkie przechowywane przeze mnie dokumenty są chronione przed dostępem osób trzecich.

Podoba mi się szybkość przesyłania dokumentów w Dropbox Business, zwłaszcza gdy pracuję nad wieloma dokumentami. Dropbox Business ułatwia organizowanie dokumentów i przechowywanie ich w określonych folderach, co zapewnia szybki dostęp do nich. Dropbox Business wykorzystuje bardzo zaawansowane funkcje kontroli dostępu i bezpieczeństwa plików, które zapewniają, że wszystkie przechowywane przeze mnie dokumenty są chronione przed dostępem osób trzecich.

14. Discord (najlepszy do budowania społeczności i zintegrowanej komunikacji)

przez Discord

Discord może wydawać się nietypowym wyborem do komunikacji biznesowej, ale coraz więcej organizacji odkrywa jego wartość dla współpracy zespołowej. Platforma łączy komunikację tekstową, głosową i wideo w strukturze pierwotnie zaprojektowanej dla społeczności graczy, ale zaskakująco dobrze dostosowanej do nowoczesnych środowisk pracy.

Organizacja platformy oparta na kanałach tworzy dedykowane przestrzenie dla różnych tematów, projektów lub działów. To, co wyróżnia Discord, to stałe kanały głosowe, które pozwalają członkom zespołu dołączać do rozmów audio i opuszczać je bez konieczności planowania spotkań, tworząc wirtualne biuro, które jest szczególnie cenne dla zespołów pracujących zdalnie.

Dzięki szczegółowym uprawnieniom opartym na rolach Discord oferuje precyzyjną kontrolę nad tym, kto ma dostęp do różnych kanałów i funkcji, zapewniając poufność i spełniając potrzeby poszczególnych działów. Platforma umożliwia przesyłanie plików o rozmiarze do 400 MB w ramach subskrypcji Nitro, ułatwiając udostępnianie większych dokumentów i plików multimedialnych.

Najlepsze funkcje Discord

Stwórz szczegółowe kontrole dostępu dla różnych grup użytkowników

Dołączaj do rozmów głosowych i opuszczaj je bez formalnych ustawień spotkań

Skup rozmowy dzięki odpowiedziom w wątkach

Szybko powielaj skuteczne struktury komunikacyjne

Podgląd linków i multimediów bezpośrednio na czacie

Ograniczenia Discord

Pierwotnie zaprojektowane z myślą o grach, niektóre funkcje profesjonalne są ograniczone

Konta standardowe mają limit rozmiaru przesyłanych plików

Ustawienia i zarządzanie serwerem wymagają wstępnej konfiguracji

Mniej funkcji związanych z zapewnieniem zgodności i administracją w przedsiębiorstwie

Ceny Discord

Free

Nitro Basic: 2,99 USD/miesiąc

Nitro: 9,99 USD/miesiąc

Wzmocnienie serwera: Różne poziomy, od 4,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Discord

G2: 4,3/5 (ponad 3936 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 500 recenzji)

Co o Discord mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

Uwielbiam ogromne możliwości dostosowywania i organizowania, jakie daje Discord, od prostych serwerów dla przyjaciół, przez serwery solor pełniące rolę zaawansowanych planerów, po duże oficjalne serwery, z których korzystam do gier i nie tylko!

Uwielbiam ogromne możliwości dostosowywania i organizowania, jakie daje Discord — od prostych serwerów dla znajomych, przez serwery solor pełniące rolę zaawansowanych planerów, po duże oficjalne serwery, z których korzystam do gier i nie tylko!

15. Workvivo (najlepsze rozwiązanie do budowania zaangażowania pracowników i społeczności)

za pośrednictwem Workvivo

Zdalne i hybrydowe modele pracy stworzyły nowe wyzwania dla utrzymania kultury firmy i zaangażowania pracowników. Workvivo odpowiada na te wyzwania, tworząc doświadczenie podobne do mediów społecznościowych, zaprojektowane specjalnie dla wewnętrznej komunikacji korporacyjnej.

Platforma łączy tradycyjne narzędzia komunikacyjne z funkcjami angażującymi, takimi jak uznanie, ankiety i kanały aktywności, tworząc dynamiczną kulturę cyfrowego miejsca pracy. Takie podejście pomaga zwalczać izolację i brak łączności, które mogą wystąpić, gdy zespoły nie są fizycznie razem.

Dzięki możliwości skalowania grup czatu do 500 członków Workvivo wspiera zarówno szeroką komunikację organizacyjną, jak i bardziej ukierunkowane dyskusje zespołowe. Nacisk platformy na uznanie pracowników i budowanie społeczności pomaga w tworzeniu połączeń między zespołami rozproszonymi, rozwiązując problemy związane z zaangażowaniem, które często towarzyszą komunikacji w zdalnych i hybrydowych miejscach pracy.

Najlepsze funkcje Workvivo

Funkcje podobne do platform społecznościowych dla konsumentów, takie jak polubienia, komentarze i udostępnianie

Podkreślaj osiągnięcia pracowników i kamienie milowe

Wsparcie dla maksymalnie 500 członków w jednej rozmowie

Dostarczaj odpowiednie informacje do określonych działów lub lokalizacji

Śledź uczestnictwo i identyfikuj luki w komunikacji

Limity Workvivo

Droższe niż podstawowe narzędzia komunikacyjne

Niektóre funkcje działają inaczej na urządzeniach mobilnych

Ceny Workvivo

Business Plan: Od około 20 000 USD rocznie dla 250–2000 pracowników

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Workvivo

G2: 4,7/5 (ponad 2173 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Workvivo prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

Workvivo zapewnia pełne zrozumienie powiązań między działami oraz przepływ informacji o najnowszych zmianach i aktualizacjach. Dzięki temu możemy publikować prezentacje wyjaśniające nowe koncepcje i mieć pewność, że dotrą one do wszystkich natychmiast. Podoba mi się, że możemy w uporządkowany sposób wyróżniać nowe decyzje i rozpowszechniać nowe instrukcje. Workvivo gwarantuje bezpośrednią komunikację, co zwiększa ciągłość doradztwa, dyskusji nad pomysłami i zbierania opinii na ich temat w przejrzysty sposób.

Workvivo zapewnia pełne zrozumienie powiązań między działami oraz przepływ informacji o najnowszych zmianach i aktualizacjach. Dzięki temu możemy publikować prezentacje wyjaśniające nowe koncepcje i mieć pewność, że dotrą one do wszystkich natychmiast. Podoba mi się, że możemy w uporządkowany sposób wyróżniać nowe decyzje i rozpowszechniać nowe instrukcje. Workvivo gwarantuje bezpośrednią komunikację, co zwiększa ciągłość doradztwa, dyskusji nad pomysłami i zbierania opinii na ich temat w przejrzysty sposób.

16. Staffbase (najlepsze rozwiązanie do ujednoliconej komunikacji wewnętrznej)

za pośrednictwem Staffbase

Dotarcie z ważnymi komunikatami do wszystkich pracowników może być trudnym zadaniem, zwłaszcza w organizacjach zatrudniających pracowników pierwszej linii, zespoły rozproszone lub pracowników bez stałego dostępu do komputera. Staffbase oferuje kompleksowe oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej, zaprojektowane z myślą o tych wyzwaniach.

Podejście oparte na urządzeniach mobilnych gwarantuje, że pracownicy pierwszej linii, którzy nie mają stałego dostępu do komputerów, nadal mogą otrzymywać ważne aktualizacje i uczestniczyć w komunikacji firmowej. Ta integracja pomaga stworzyć bardziej połączoną kadrę i zapewnia, że kluczowe informacje docierają do wszystkich, którzy ich potrzebują.

Platforma łączy funkcje poczty e-mail, intranetu i aplikacji dla pracowników w jednym rozwiązaniu, eliminując potrzebę korzystania z wielu narzędzi komunikacji wewnętrznej. Dzięki rozbudowanym funkcjom analitycznym zespoły ds. komunikacji mogą mierzyć zasięg i wpływ swoich komunikatów, co pomaga udoskonalać strategie i zapewniać, że ważne informacje docierają do odpowiednich odbiorców.

Najlepsze funkcje Staffbase

Dystrybucja treści jednocześnie za pośrednictwem poczty e-mail, intranetu i urządzeń mobilnych

Dostarczaj odpowiednie informacje w zależności od roli, lokalizacji lub działu

Zbieraj informacje dzięki ankietom, sondażom i komentarzom

Mierz zasięg wiadomości i zaangażowanie odbiorców

Limity Staffbase

Mniej odpowiednie dla małych organizacji

Wymaga znacznych ustawień i konfiguracji

Niektóre integracje innych firm są mniej wydajne niż specjalistyczne narzędzia

Cennik Staffbase

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Staffbase

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o Staffbase prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Jedną z największych zalet platformy jest przyjazny dla użytkownika interfejs. Nawet członkowie zespołu, którzy nie są zbyt obeznani z technologią, mogą szybko nauczyć się jej obsługi bez konieczności przechodzenia długich szkoleń. Platforma ma intuicyjny układ, dzięki czemu tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail jest bardzo proste.

Jedną z największych zalet platformy jest przyjazny dla użytkownika interfejs. Nawet członkowie zespołu, którzy nie są zbyt obeznani z technologią, mogą szybko nauczyć się jej obsługi bez konieczności przechodzenia długich szkoleń. Platforma została zaprojektowana w intuicyjny sposób, dzięki czemu tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail jest bardzo proste.

17. Happeo (najlepsze rozwiązanie do zarządzania intranetem i wiedzą oparte na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Happeo

Tradycyjne intranety firmowe często stają się cyfrowymi cmentarzyskami — miejscami, gdzie informacje umierają, rzadko są wykorzystywane, a jeszcze rzadziej aktualizowane. Happeo unowocześnia tę koncepcję dzięki dynamicznej platformie społecznościowej, która łączy narzędzia do zarządzania wiedzą, komunikacji i współpracy.

Sfederowana wyszukiwarka AI platformy przeszukuje intranet, Google Drive, Gmail i Microsoft 365, tworząc ujednolicone środowisko wyszukiwania, które pomaga pracownikom znaleźć informacje niezależnie od tego, gdzie są przechowywane. Eliminuje to frustrację związaną z koniecznością przeszukiwania wielu systemów w celu znalezienia potrzebnych informacji.

Dzięki funkcji tłumaczenia w czasie rzeczywistym Happeo wspiera globalne zespoły pracujące ponad barierami językowymi, zapewniając, że ważna komunikacja dociera do wszystkich pracowników w ich preferowanym języku. Strony platformy, kanały i katalog osób tworzą kompleksowe cyfrowe miejsce pracy, które łączy pracowników zarówno z informacjami, jak i współpracownikami.

Najlepsze funkcje Happeo

Znajdź informacje na wielu połączonych platformach dzięki federacyjnej wyszukiwarce AI

Korzystaj z tłumaczenia w czasie rzeczywistym, aby przełamać bariery językowe

Twórz interaktywne strony intranetowe z wbudowanymi aplikacjami i widżetami

Połącz formalną i nieformalną komunikację w znanym formacie

Limity Happeo

Oferuje ścisłą integrację z narzędziami Google, ale nie z pozostałymi

Aby zapewnić optymalne działanie, konieczna jest znaczna konfiguracja

Wyższe nakłady inwestycyjne niż w przypadku podstawowych narzędzi komunikacyjnych

Ceny Happeo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Happeo

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o Happeo prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi :

Jest bardzo łatwy i intuicyjny w obsłudze oraz oferuje świetny hub wiedzy (własne zasoby Happeo i aktywna społeczność użytkowników). Świetna wyszukiwarka. Łatwa integracja z Gsuite. Happeo zapewniło niesamowite, proaktywne wsparcie.

Jest bardzo łatwy i intuicyjny w użyciu oraz oferuje świetny hub wiedzy (własne zasoby Happeo i aktywna społeczność użytkowników). Świetna wyszukiwarka. Łatwa integracja z Gsuite. Happeo zapewniło niesamowite, proaktywne wsparcie.

Bądźmy szczerzy — nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, jeśli chodzi o narzędzia komunikacyjne. Odpowiednia kombinacja zależy wyłącznie od konkretnych potrzeb organizacji, jej kultury i istniejących zasobów technologicznych.

Zamiast próbować dopasować jedną platformę do wszystkich zadań, zastanów się, w jaki sposób różne narzędzia mogą zaspokoić różne potrzeby komunikacyjne — od współpracy w czasie rzeczywistym i koordynacji projektów po udostępnianie wiedzy i komunikację zewnętrzną. Poszukaj rozwiązań, które dobrze ze sobą współpracują, tworząc spójny cykl pracy zamiast izolowanych silosów komunikacyjnych.

Dla zespołów, które chcą uprościć swoją infrastrukturę technologiczną, ClickUp oferuje atrakcyjne, kompleksowe rozwiązanie łączące narzędzia komunikacyjne z zarządzaniem projektami i zadaniami. Dzięki integracji czatu, dokumentów i zarządzania cyklem pracy w jednej platformie ClickUp ogranicza ciągłe przełączanie się między aplikacjami, które obniża wydajność, i zapewnia powiązanie rozmów z elementami wymagającymi działania.

Pamiętaj — najlepsze narzędzia komunikacyjne to te, z których faktycznie korzysta Twój zespół. Zalecamy rejestrację w ClickUp, ponieważ jest to aplikacja stworzona do pracy!

Często zadawane pytania

Jakie są narzędzia komunikacji korporacyjnej?

Narzędzia do komunikacji korporacyjnej to różne aplikacje i platformy, które pomagają pracownikom firmy w udostępnianiu informacji i współpracy. Obejmują one takie rozwiązania, jak poczta e-mail, aplikacje do czatu (np. Slack lub Microsoft Teams), narzędzia do spotkań wideo (np. Zoom), oprogramowanie do zarządzania projektami (np. ClickUp) oraz platformy do udostępniania dokumentów (np. Google Workspace lub Dropbox). Narzędzia te ułatwiają zespołom pozostawanie w kontakcie, dzielenie się aktualnościami i wykonywanie pracy, niezależnie od tego, czy pracują w biurze, czy zdalnie.

Jakie jest 5 narzędzi komunikacyjnych?

Pięć popularnych narzędzi komunikacyjnych używanych w większości miejsc pracy to e-mail, komunikatory internetowe lub aplikacje do czatu, narzędzia do wideokonferencji, platformy do zarządzania projektami oraz narzędzia do współpracy nad dokumentami. Na przykład możesz używać Gmaila do wysyłania e-maili, Slacka do szybkich wiadomości, Zoom do rozmów wideo, ClickUp do zarządzania projektami, a Dokumenty Google do wspólnej pracy nad dokumentami. Narzędzia te pomagają zespołom szybko się komunikować i zapewniają wszystkim dostęp do tych samych informacji.

Czym jest 7C komunikacji korporacyjnej?

7 zasad to proste reguły, które pomagają zapewnić jasną i skuteczną komunikację w biznesie. Są to: jasność (łatwość zrozumienia), zwięzłość (krótkość i trafność), konkretność (precyzja i szczegółowość), poprawność (brak błędów), spójność (dobra organizacja), kompletność (zawiera wszystkie potrzebne informacje) oraz uprzejmość (grzeczność i szacunek). Przestrzeganie tych zasad pomaga uniknąć nieporozumień i budować lepsze relacje w pracy.