Free szablony wiadomości Slack do aktualizacji, przypomnień i nie tylko

Jeśli Twój dzień pracy toczy się na Slacku, wiesz już, jak bardzo może być on hałaśliwy.

Wątek zamienia się w chaos. Wiadomości gubią się w natłoku innych. Zanim się zorientujesz, ktoś po raz trzeci pyta: „Hej, sprawdzam tylko, czy wszystko w porządku?”

Właśnie w takich sytuacjach dobrze napisana wiadomość ma ogromne znaczenie. Szybkie przypomnienie, przyjazna zachęta lub jasna aktualizacja wysłana w odpowiednim momencie mogą zapewnić wszystkim synchronizację bez nadmiernej presji.

Ale czy możliwe jest tworzenie „idealnych” wiadomości Slack za każdym razem? Dodanie wartości do swoich słów wymaga wysiłku i czasu, których prawdopodobnie nie masz.

Jeśli więc śledzisz aktualizacje, udostępniasz postęp lub delikatnie motywujesz kogoś do działania, te gotowe do użycia szablony wiadomości Slack pozwolą Ci zaoszczędzić czas i zachować spokój. Wystarczy skopiować, dostosować i wysłać.

Jeśli jednak jesteś gotowy, aby zrezygnować ze Slacka i wypróbować narzędzie, które łączy czat, wiedzę i całą Twoją pracę w jednym kontekstowym obszarze roboczym AI, to jesteśmy tu, aby Ci pomóc!

💡 Porada dla profesjonalistów: Masz słabą pamięć? Niech komenda Slacka /remind stanie się Twoim inteligentnym pomocnikiem — zapamiętuje wszystko za Ciebie. Możesz używać jej do ustawiania przypomnień dla siebie, innych osób lub całych kanałów. na przykład: */przypomnienie o sprawdzeniu raportów o godz. 16:00.

Czym są szablony wiadomości Slack?

Szablony wiadomości Slack to gotowe formaty wiadomości, które można ponownie wykorzystać w typowych rozmowach służbowych, takich jak aktualizacje statusu, przypomnienia o spotkaniach, działania następcze dotyczące zadań lub meldunki.

Pomogą Ci one powiedzieć właściwą rzecz we właściwy sposób, bez konieczności wpisywania jej od nowa za każdym razem.

Elementy dobrego szablonu to:

Kluczowa wiadomość lub prośba

Uprzejmy i profesjonalny ton

Symbole zastępcze do personalizacji szczegółów

Nie musisz zastanawiać się nad sformułowaniami ani martwić się o ton wypowiedzi. Wystarczy wpisać konkretne informacje i wysłać wiadomość.

Szablony te są szczególnie przydatne dla zespołów zajmujących się powtarzającymi się aktualizacjami, komunikacją międzyfunkcyjną lub zarządzaniem wieloma interesariuszami w Slacku.

Oszczędzają czas, ograniczają nieporozumienia i zapewniają spójność komunikacji.

🧠 Ciekawostka: Użytkownicy Slacka wysyłają ponad 1,5 miliarda tekstów tygodniowo! To naprawdę dużo tekstów typu „tylko sprawdzam”!

Czym charakteryzuje się dobry szablon wiadomości Slack?

Dobry szablon wiadomości Slack pomaga komunikować się jasno, bez sztywności i ogólnikowości. Oto, na co należy zwrócić uwagę:

Prosty format: przekazuje wiadomość w kilku linijkach

Łatwa niestandardowa personalizacja: zamień nazwy, daty lub linki w kilka sekund

Przyjazny ton: profesjonalny, ale nie robotyczny

Zorientowane na cel: każda linijka powinna służyć jasnemu celowi (przypomnienie, aktualizacja, prośba)

Struktura wielokrotnego użytku: sprawdza się w przypadku powtarzających się wiadomości bez konieczności przepisywania

Szybkie wysyłanie: dostosowanie szablonu nie powinno zająć więcej niż minutę

Łatwe do skanowania: krótkie zdania, podziały linii i brak ścian tekstu

Jeśli Twój szablon pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć wielokrotnych wymian wiadomości w Slacku, to znaczy, że spełnia swoje zadanie.

📚 Przeczytaj również: Zalety i wady Slacka w pracy

Free szablony wiadomości Slack

Prawdopodobnie spędzają znaczną część tego czasu na zastanawianiu się, co powiedzieć. Piszą. Kasują. Przepisują. Zastanawiają się. I nadal wysyłają wiadomość z nadzieją, że ma ona sens.

Szablony pozwalają uniknąć niepotrzebnego zamieszania. Pomagają szybciej znaleźć właściwe słowa, nie stając się jednym z tych użytkowników.

Oto kilka gotowych szablonów wiadomości Slack, które możesz od razu wykorzystać w swoim cyklu pracy:

1. Szablon porządku spotkania

za pośrednictwem Slack

Ten szablon w stylu Canvas został stworzony z myślą o szybkich, skoncentrowanych spotkaniach. Zawiera przejrzyste sekcje i opisy, które pomagają przygotować się, śledzić i realizować zadania:

Tematy porządku obrad : Co należy omówić

Elementy do zrobienia : Kto co robi dalej

Kluczowe linki: dokumenty, prezentacje i wszystko, co może Ci się przydać

Ten format pomaga wszystkim być na bieżąco przed, w trakcie i po spotkaniu, nawet jeśli nie mogą wziąć udziału w rozmowie. Gdy pojawiają się elementy do wykonania, od razu przydziela się obowiązki.

Agenda jest dodawana jako zakładka w czacie, co ułatwia jej późniejsze szybkie przejrzenie. W ten sposób wyniki są śledzone, monitorowane i faktycznie realizowane.

A co najlepsze? Jest to narzędzie do współpracy. Każdy może dodawać tematy, umieszczać linki lub aktualizować elementy w czasie rzeczywistym.

👀 Czy wiesz, że... Przeciętny użytkownik Slacka jest aktywny przez 90 minut dziennie, w każdy dzień roboczy.

📚 Przeczytaj również: Jak korzystać ze Slacka do zarządzania projektami

2. Szablon „Zapytaj eksperta”

za pośrednictwem Slack

Ten szablon ma formę kanału Slack, który pozwala uporządkować wszystkie pytania i odpowiedzi ekspertów z Twojego zespołu w jednej uporządkowanej przestrzeni. Ustawienia obejmują:

spotkanie z ekspertami*: przypięta lista osób dostępnych do określonych zadań

Repozytorium pytań : wszystkie dotychczasowe zapytania i odpowiedzi, dostępne do wyszukiwania w dowolnym momencie

Formularz przesłanych pytań : szybki, intuicyjny sposób na poproszenie o pomoc

Narzędzie do śledzenia odpowiedzi emoji: Dowiedz się, co jest w trakcie postępu, a co jest zrobione

Zadaj pytanie, korzystając z formularza. Gdy ekspert je zobaczy i zacznie nad nim pracować, zareaguje symbolem 👀. Odpowiedź otrzymasz w tym samym wątku, więc nikt nie będzie musiał szukać odpowiedzi w różnych kanałach.

Gdy Twoje pytanie zostanie rozwiązane, zamkną pętlę za pomocą ✅. Czyste. Proste. Możliwe do śledzenia.

3. Szablon planu zastępstwa podczas nieobecności w biurze

za pośrednictwem Slack

Kiedy jesteś poza biurem, ostatnią rzeczą, jakiej pragniesz, jest chaos na kanałach Slack. Ten szablon planu zastępstw pomaga określić oczekiwania, przydzielić właścicieli zastępstw i zapewnić płynny przebieg cyklu pracy podczas Twojej nieobecności.

Zamiast rozproszonych wiadomości i pominiętych aktualizacji, członkowie zespołu dokładnie wiedzą, z kim się skontaktować, co jest w toku i jak eskalować problemy — wszystko jest udokumentowane w jednym miejscu.

Gotowa struktura do dokumentowania dat, właścicieli kopii zapasowych i obowiązków

Pola niestandardowe dla poziomów pilności i punktów eskalacji

Łatwe udostępnianie, dzięki czemu plany działania są dostępne tam, gdzie zespół już się komunikuje

Utrzymuje tempo realizacji projektu bez przeciążania jednej osoby

💡 Porada dla profesjonalistów: Masz dość ponownego wpisywania tych samych wiadomości Slack? Użyj /szablony add, aby zapisać wiadomość raz, a następnie /szablony send, aby udostępniać ją dowolnemu użytkownikowi lub kanałowi. Edytuj lub usuwaj w dowolnym momencie i uruchom /szablony help, aby uzyskać szybką pomoc.

4. Szablon zgłoszenia błędu i klasyfikacji

za pośrednictwem Slack

Ten szablon sprawia, że raportowanie błędów staje się płynnym, łatwym do śledzenia cyklem pracy. Łączy on komunikację zespołową w czasie rzeczywistym z prostym formularzem przesłanych problemów, dzięki czemu każdy może zgłaszać problemy bez konieczności kontaktowania się z pięcioma różnymi osobami.

Wspólny obszar roboczy zawiera jasne instrukcje dotyczące raportowania, dzięki czemu żadna informacja nie zostanie pominięta, a wszyscy będą postępować zgodnie z tą samą procedurą.

Nowe błędy trafiają bezpośrednio do listy śledzenia, a każda aktualizacja wyzwala automatyczne powiadomienie o statusie, dzięki czemu nie ma niejasności co do tego, nad czym się pracuje lub co zostało już naprawione.

Limits Slacka

Slack może być wszechstronną aplikacją do komunikacji zespołowej, ale nie został zaprojektowany z myślą o zarządzaniu projektami lub śledzeniu ich postępów.

Obejrzyj ten wideo, aby dowiedzieć się, jakie są najlepsze aplikacje do komunikacji

W rzeczywistości ponad 50% pracowników biurowych spędza więcej czasu na wyszukiwaniu plików niż na rzeczywistej pracy, a większość z nich jest ukryta w wątkach czatu.

W tym miejscu Slack zaczyna mieć pewne braki:

Brak wbudowanego zarządzania zadaniami : Możesz rozmawiać o pracy, ale nie ma ustrukturyzowanego sposobu przydzielania zadań ani śledzenia ich realizacji

Podstawowy asystent AI : AI Slacka głównie podsumowuje wiadomości, ale nie pomaga zbytnio w rzeczywistym wykonywaniu pracy

*brak widoczności projektu: Nie widać, co zostało zrobione, co jest w toku ani jak łączy się to z większymi celami

brak harmonogramów i terminów*: nie ma możliwości planowania pracy ani śledzenia postępów w czasie

Pliki i linki łatwo się gubią – zasoby udostępniane mogą szybko zniknąć, jeśli nie ma jednego miejsca, gdzie można je uporządkować

Slack zapewnia przepływ rozmów, ale jeśli chodzi o śledzenie rzeczywistej pracy, zaczynają pojawiać się problemy związane z tym narzędziem.

W tym przypadku przydatne są narzędzia takie jak ClickUp. Zobaczmy, jak to działa.

Alternatywa dla szablonów Slack

Jeśli wątek wiadomości w Slacku zaczyna przypominać niekończący się scroll, poznaj ClickUp. To aplikacja wszystko w jednym, stworzona z myślą o obsłudze rozmów i związanych z nimi zadań — dokumentów, formularzy, automatyzacji i innych elementów, wszystko w jednym miejscu.

Czat ClickUp: prawdziwe rozmowy, dokładnie tam, gdzie odbywa się praca

Zadbaj o spójność zespołów dzięki dyskusjom w ramach zadań, wzmiankom i aktualizacjom w czasie rzeczywistym dzięki czatowi ClickUp

Dzięki czatowi ClickUp możesz przenieść swoje rozmowy bezpośrednio do miejsca, w którym odbywa się praca. Potrzebujesz szybkiej narady? Rozpocznij rozmowę 1:1 lub grupową bez przełączania się między aplikacjami. Chcesz omówić element do wykonania? Czatuj bezpośrednio w dowolnej przestrzeni, folderze lub liście.

Bądź na bieżąco z przypisanymi i rozwiązanymi wiadomościami dzięki funkcji FollowUps w ClickUp Chat

Możesz tworzyć wątki odpowiedzi, aby zachować porządek, @wzmiankować członków zespołu, aby ich zaangażować, a nawet przeglądać wszystkie swoje działania następcze w jednym miejscu. Nie musisz już przeszukiwać bezpośrednich wiadomości, aby przypomnieć sobie, które z nich są Twoje.

To nie wszystko. Zebraliśmy zestaw własnych szablonów ClickUp, które służą nie tylko do wysyłania wiadomości. Sprawiają one, że ClickUp jest najlepszą aplikacją do komunikacji zespołowej i pomagają organizować pomysły, rejestrować elementy do wykonania i faktycznie posuwać pracę do przodu.

Zapoznaj się z nimi.

1. Szablon wiadomości błyskawicznej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wypróbuj szablon wiadomości błyskawicznej ClickUp, aby mieć pewność, że Twoje wiadomości Slack nie zostaną zignorowane, źle zinterpretowane lub zagubione w chaosie

Szablon wiadomości błyskawicznej ClickUp, stworzony jako zadanie w ClickUp, zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące pisania jasnych, praktycznych wiadomości i tworzenia solidnej pętli informacji zwrotnej. Zawiera on przydatne podzadania, takie jak:

📛 Stosuj odpowiednie konwencje nazewnictwa kanałów

📢 Zapobiegaj pomijaniu wiadomości

⏱️ Zanim opublikujesz, zatrzymaj się na chwilę

🛎️ Używaj wskaźników wiadomości

Każde podzadanie zawiera listę kontrolną, która przeprowadzi Cię przez najlepsze praktyki, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte, nawet gdy się spieszysz.

Możesz dostosować to zadanie do stylu komunikacji swojego zespołu i zapisać je jako szablon zadania wielokrotnego użytku, aby zapewnić spójność w całym zespole. Ta niewielka konfiguracja ma ogromny wpływ na przejrzystość i wydajność komunikacji.

📌 Idealne do: zmniejszenia nadmiaru wiadomości, uniknięcia nieporozumień i stworzenia spójnego procesu wysyłania wiadomości Slack między zespołami.

🧠 Ciekawostka: Ponieważ praca hybrydowa stała się normą, frekwencja w biurach jest o 30% niższa niż przed pandemią. To sprawia, że jasna i spójna komunikacja jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

2. Szablon matrycy wiadomości ClickUp

Pobierz darmowy szablon Nigdy więcej nie zastanawiaj się nad treścią wiadomości dzięki szablonowi ClickUp Messaging Matryca Template

Kiedy zespoły nie mówią tym samym językiem (w sensie przenośnym), wiadomości giną, a kampanie kończą się fiaskiem. Szablon ClickUp Messaging Matryca pozwala wszystkim zachować spójność marki i przekaz, bez konieczności poszukiwania rozproszonych informacji.

W środku znajdziesz dwie podstawowe listy:

mapa komunikatów*: śledzenie wszystkich Twoich planów marketingowych dzięki polom dotyczącym obietnicy marki, pozycji, rynku docelowego, wizji, misji i nie tylko

plan komunikacji*: mapa, która określa, kto powinien wiedzieć co, jak często i za pośrednictwem jakich kanałów

Widoki takie jak Plany, Priorytety, Matryca i Częstotliwość pomagają sortować zawartość według pilności, odbiorców i częstotliwości dostarczania. Dzięki polom niestandardowym, takim jak kanały komunikacji, hasła, cele i częstotliwość, możesz komunikować się jak profesjonalista.

📌 Idealne do: Tworzenia jednego źródła informacji o wprowadzaniu produktów na rynek, komunikacji marki i komunikacji wewnętrznej między zespołami.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych w czatach, wiadomościach e-mail i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji kluczowe informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami ClickUp nie musisz się już tym martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

3. Szablon komunikacji pracowniczej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zamień rozproszone wiadomości w jeden inteligentny system dzięki szablonowi komunikacji pracowniczej ClickUp

Koniec z sytuacjami typu „Czekaj, gdzie była ta aktualizacja?”.

Szablon komunikacji pracowniczej ClickUp zapewnia scentralizowaną przestrzeń do zarządzania każdym poziomem komunikacji między zespołami, działami i całą firmą.

Dzięki gotowym do użycia listom, takim jak Matryca komunikacji projektowej, Kanały działów i Metody obowiązujące w całej firmie, aktualizacje, spotkania i działania następcze są organizowane w jednym miejscu.

Od widoków czatu i kalendarza po tablicę i dokument — otrzymujesz pełen zestaw narzędzi do planowania, rozmów i archiwizacji, a wszystko to bez przełączania kart. Pola niestandardowe, takie jak listy rozwijane, tagi, długie teksty, a nawet linki do stron internetowych, pomagają modyfikować komunikaty dla dowolnych odbiorców.

📌 Idealne do: Uporządkowania komunikacji między działami, ułatwienia wyszukiwania i zawsze o krok przed rozproszonymi aktualizacjami.

4. Szablon planu komunikacji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj mądrzej, komunikuj się lepiej — zacznij od szablonu planu komunikacji ClickUp

Chcesz zaplanować komunikację w ramach projektu jak profesjonalista? Szablon planu komunikacji ClickUp jest idealnym rozwiązaniem.

Ten gotowy do edycji dokument dzieli strategię komunikacyjną na przejrzyste, praktyczne sekcje. Ustal cele, nakreśl szczegóły projektu i przeprowadź analizy SWOT i PEST — wszystko w jednym miejscu.

Zostaną również zidentyfikowani interesariusze, udokumentowane narzędzia i sfinalizowany plan, który odpowiada na pytania „co”, „kiedy” i „jak” dotyczące każdej aktualizacji.

Znajdziesz tam nawet przestrzeń na analizę konkurencji i ocenę po zakończeniu projektu, dzięki czemu nie tylko rozmawiasz, ale także uczysz się i doskonalisz swoje umiejętności.

📌 Idealne do: Tworzenia solidnej, popartej badaniami strategii komunikacyjnej, która wykracza poza powierzchowne aktualizacje.

📮ClickUp Insight: Zespoły osiągające słabe wyniki są 4 razy bardziej skłonne do korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły osiągające wysokie wyniki utrzymują wydajność, limitując swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czaty i połączenia w jednej platformie, uzupełnione o przepływy pracy oparte na AI. Gotowy do inteligentniejszej pracy? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

5. Szablon strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zacznij tworzyć swój wewnętrzny podręcznik komunikacji, korzystając z szablonu strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania ClickUp

Masz dość rozproszonych czatów i pytań typu „Czy rozmawialiśmy o tym?”? Szablon strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania ClickUp pomoże Ci przejść od niekontrolowanych rozmów do ustrukturyzowanego, udokumentowanego planu komunikacji wewnętrznej.

Oto jak to działa:

Oceń swoje obecne metody komunikacji, aby odkryć luki i opóźnienia

Wyznacz jasne, mierzalne cele — takie jak ograniczenie liczby spotkań lub przyspieszenie aktualizacji

Zabezpiecz swoje kanały komunikacji, niezależnie od tego, czy są to wiadomości e-mail, czat czy asynchroniczne wideo

Podziel swój plan na wykonalne, możliwe do śledzenia zadania, aby nic nie umknęło Twojej uwadze

📌 Idealne do: uporządkowania chaotycznej komunikacji wewnętrznej, ograniczenia wymiany wiadomości i stworzenia spójnego sposobu komunikacji w całym zespole.

6. Szablon tablicy komunikacyjnej ClickUp plan

Pobierz darmowy szablon Naszkicuj, plan i wyślij za pomocą szablonu tablicy ClickUp Communications Plan

Jeśli Twój plan komunikacji bardziej przypomina splątaną sieć niż uporządkowany przepływ, to jest to coś dla Ciebie.

Szablon tablicy komunikacyjnej ClickUp Communications Plan zapewnia wizualną przestrzeń typu „przeciągnij i upuść”, w której można stworzyć mapę każdego kroku komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Od planowania ogłoszeń o premierach po aktualizowanie procesów zespołowych — wszystko to można rozplanować za pomocą karteczek samoprzylepnych, kształtów, łączników i bloków oznaczonych kolorami.

Zawiera również konfigurowalne statusy do śledzenia i przenoszenia elementów między etapami, od „Planowanie” i „W trakcie” do „Opublikowane” lub „Sprawdzone”

📌 Idealne do: organizowania złożonych przepływów komunikacyjnych i przekształcania chaotycznych planów w jasne, możliwe do śledzenia elementy.

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz szybko przekształcić pomysły w działania? Zamień karteczki samoprzylepne w zadania za pomocą jednego kliknięcia i rozpocznij realizację bezpośrednio z Tablicy.

7. Szablon komunikacji zespołowej i matrycy spotkań ClickUp

Pobierz darmowy szablon Spraw, aby każde spotkanie było wartościowe dzięki szablonowi komunikacji zespołowej i matrycy spotkań ClickUp

Masz dość śledzenia aktualizacji i żonglowania kalendarzami? Szablon komunikacji zespołowej i matrycy spotkań ClickUp pomaga ustalić, kto powinien wiedzieć co, jak często i za pośrednictwem jakiego kanału, bez konieczności ciągłego uzgadniania.

Użyj widoku listy, aby uporządkować spotkania według odbiorców, widoku tablicy, aby pogrupować je według statusu, oraz widoku kalendarza, aby uzyskać wizualny przegląd miesięcznego harmonogramu. Dodaj kontekst za pomocą pól niestandardowych, takich jak cele spotkania, metoda komunikacji, harmonogram, odbiorcy i właściciel.

Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne spotkania, czy kwartalne przeglądy, wszystko jest uporządkowane i łatwe w zarządzaniu.

📌 Idealne do: porządkowania aktualizacji zespołu, cyklicznych spotkań i komunikacji projektu w jednym systemie udostępnianym wspólnie.

Oto, co Jodi Salice, dyrektor kreatywny w United Way Suncoast, ma do powiedzenia na temat ClickUp:

Nie mogę się nachwalić tej aplikacji. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnym rodzajom śledzenia i widoków, ClickUp po prostu nie może zawieść.

Nie mogę się nachwalić tej aplikacji. Dzięki automatyzacji, szablonom i różnym rodzajom śledzenia i widoków, ClickUp po prostu nie może zawieść.

ClickUp Brain: AI do obsługi wiadomości, która naprawdę działa

Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Jeśli potrzebujesz zakończonego rozwiązania AI, które rozumie pełny kontekst Twojej pracy i może tworzyć oraz wysyłać wiadomości w Twoim imieniu, zapoznaj się z ClickUp Brain. Zostało ono stworzone, aby na nowo przemyśleć sposób komunikacji zespołów. Podczas gdy Slack zapewnia przepływ rozmów, ClickUp Brain dba o to, aby żadna ważna informacja nie zaginęła w wątkach czatu lub nie została utracona w tłumaczeniu.

Rozpocznij każde spotkanie od jasnego porządku obrad, który ClickUp Brain przygotuje dla Ciebie w kilka sekund

Oto, jak poprawia to komunikację w Twoim zespole:

Twórz natychmiastowe podsumowania kluczowych aktualizacji za pomocą funkcji wyszukiwania AI ClickUp Enterprise AI Search w rozmowach, zadaniach lub dokumentach, aby Twój zespół zawsze otrzymywał najważniejsze informacje

Przepisz lub uprość wiadomości i komentarze oraz utwórz szablony wiadomości e-mail, aby zapewnić spójność komunikacji biznesowej

W ciągu kilku sekund uzyskaj wgląd w dane z projektów lub dyskusji, używając języka naturalnego (wystarczy wydawać komendy, a system udzieli odpowiedzi)

Zautomatyzuj powtarzające się wiadomości, takie jak przypomnienia lub aktualizacje statusu, dzięki ClickUp Automatyzacji , aby wysłać je tylko raz, a resztą zajęła się AI

Dzięki ClickUp Brain Twoje wiadomości nie są tylko wysyłane — są jasne, znaczące i skłaniają do działania.

🧠 Czy wiesz, że... Użytkownicy ClickUp Brain mają dostęp do wielu zewnętrznych modeli sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, Claude, Gemini i innych, bezpośrednio ze swojego obszaru roboczego ClickUp. Porzuć rozproszoną sztuczną inteligencję i skorzystaj z kontekstowej sztucznej inteligencji, która ma dostęp do wszystkich Twoich danych roboczych, aby tworzyć materiały kampanii niestandardowe dostosowane do Twoich potrzeb.

Znajdź idealny szablon zapewniający jasną komunikację

Jeśli Twój zespół utknął w rutynie powtarzania tych samych aktualizacji, ścigania odpowiedzi lub gubienia kluczowych informacji w niekończących się wątkach, czas przemyśleć sposób komunikacji.

Odpowiedni szablon wiadomości Slack pomaga szybciej komunikować się, zachować spójność i przebić się przez szum informacyjny, nie brzmiąc przy tym sucho ani mechanicznie.

Bezpłatne szablony ClickUp to coś więcej niż tylko wiadomości. Nadają one strukturę Twoim aktualizacjom, automatyzują przypomnienia i łączą komunikację z rzeczywistymi zadaniami, czego nie jest w stanie zrobić sam Slack.

Kiedy Slack staje się hałaśliwy lub chaotyczny, ClickUp pozwala zachować kontekst i śledzić wszystko.

Chcesz wysyłać aktualizacje, które naprawdę są czytane i realizowane? Wypróbuj ClickUp za darmo.