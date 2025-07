10 najlepszych alternatyw dla Acuity Scheduling, które warto wypróbować w 2025 roku

Acuity Scheduling to solidny wybór dla małych firm i osób prowadzących jednoosobową działalność — jest przejrzysty, prosty i pozwala wykonać zadanie.

Jednak wraz z rozwojem firmy możesz poczuć się ograniczony przez ograniczone możliwości dostosowywania, nieporęczne integracje lub funkcje, które po prostu nie skalują się.

Nagle zaczynasz łatać dziury dodatkowymi narzędziami i poświęcając na to dodatkowy czas.

Jeśli Acuity zaczyna spowalniać Twoją pracę, być może nadszedł czas, aby przejść na wyższy poziom.

Zebraliśmy najlepsze alternatywy dla Acuity Scheduling, oferujące płynniejszą automatyzację, lepsze funkcje zespołowe i integracje dostosowane do Twojego cyklu pracy, dzięki czemu możesz skupić się mniej na planowaniu, a więcej na rozwoju.

Najlepsze alternatywy dla Acuity Scheduling w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Najlepsze rozwiązanie dla osób prywatnych, małych firm, agencji i przedsiębiorstw potrzebujących kompleksowego rozwiązania do planowania, zarządzania zadaniami i współpracy zespołowej Kalendarz ClickUp, zadania ClickUp, ClickUp Brain Dostępny plan Free; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Trafft Najlepsze rozwiązanie dla małych firm i przedsiębiorców indywidualnych, którzy potrzebują całodobowej rezerwacji terminów i wsparcia w wielu lokalizacjach Kody QR, formularze rezerwacji Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie Amelia Najlepsze rozwiązanie dla małych firm, agencji i dostawców usług z witrynami WordPress, którzy potrzebują konfigurowalnego systemu rezerwacji i zarządzania pracownikami Wtyczka do rezerwacji, zarządzanie pracownikami Ceny już od 49 USD miesięcznie Doodle Najlepsze rozwiązanie dla małych firm, agencji i rekruterów planujących rozmowy kwalifikacyjne lub spotkania grupowe z kandydatami Synchronizacja z narzędziami do spotkań, śledzenie wyników rekruterów i przebiegu rozmów kwalifikacyjnych Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 14,95 USD miesięcznie SimplyBook. me Najlepsze rozwiązanie dla małych firm, agencji i dostawców usług, którzy potrzebują dostosowywalnych stron rezerwacji i zarządzania klientami Punkt sprzedaży, automatyczne prośby o opinie Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie YouCanBook. me Najlepsze rozwiązanie dla jednoosobowych przedsiębiorców i małych firm potrzebujących prostego i niedrogiego systemu rezerwacji online Dostosowanie strefy czasowej, osadzanie strony rezerwacji Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie Goldie Najlepsze rozwiązanie dla jednoosobowych przedsiębiorców, salonów i niezależnych dostawców usług kosmetycznych, którzy potrzebują profili klientów i list oczekujących Listy oczekujących, profile klientów i referencje Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 19,99 USD miesięcznie Fresha Najlepsze rozwiązanie dla małych firm i agencji z branży kosmetycznej/wellness, które potrzebują platformy usługowej i zautomatyzowanych kampanii Rynek usług, zautomatyzowane kampanie, automatyczny czas buforowy Dostępny plan Free; niestandardowe ceny Noterro Najlepsze rozwiązanie dla małych klinik zdrowia i wellness, które potrzebują planowania wizyt lekarskich i zarządzania dokumentacją pacjentów Przypomnienia głosowe, rezerwacje warsztatów i seminariów, etykiety predykcyjne dla kart pacjentów Płatne plany zaczynają się od 30 USD miesięcznie GoReminders Najlepsze rozwiązanie dla małych firm i dostawców usług potrzebujących automatycznych kampanii wiadomości i przypomnień Aplikacja z przypomnieniami do kalendarza, szablony przypomnień o wiadomościach, masowe wysyłanie tekstów Płatne plany zaczynają się od 9 USD miesięcznie

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywnych rozwiązaniach dla Acuity Scheduling?

Ponad 70% konsumentów woli umawiać spotkania online.

Musisz jednak upewnić się, że Twój system rezerwacji online jest niezawodny. Powinien zapewniać użytkownikom płynne działanie, a jednocześnie dostarczać Twojej firmie wszystkie narzędzia niezbędne do planowania spotkań.

Jeśli Acuity Scheduling nie spełnia tych standardów, oto kilka cech, na które należy zwrócić uwagę w alternatywnych rozwiązaniach:

Rezerwacje online : umożliwia planowanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, automatyczne przypomnienia i synchronizację kalendarza za pośrednictwem poczty e-mail i SMS-ów

Śledzenie historii klienta : rejestruje historię usług, preferencje i notatki, aby spersonalizować obsługę klienta i zwiększyć jego retencję

Przetwarzanie płatności : Obsługa integracji z punktami sprzedaży, wiele opcji płatności i automatyczne fakturowanie zapewniają płynną realizację transakcji

Planowanie pracy personelu : przypisuje terminy spotkań, śledzi godziny pracy i zapobiega nadmiernej rezerwacji terminów, jednocześnie monitorując wydajność w celu rozwoju zespołu

Narzędzia marketingowe : Automatyzacja kampanii e-mailowych i SMS-owych, promocji i programów lojalnościowych, aby utrzymać zaangażowanie klientów i zachęcić ich do powrotu

Śledzenie zapasów : śledzi poziomy zapasów i wysyła powiadomienia, aby nigdy nie zabrakło produktów potrzebnych klientom

Raporty i analizy : dostarczają dane dotyczące przychodów, rezerwacji i wydajności, wspierając podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych

Dostęp z urządzeń mobilnych : pozwala zarządzać rezerwacjami, personelem i klientami z dowolnego miejsca dzięki w pełni funkcjonalnej aplikacji mobilnej

Inteligentna integracja: Łączy się ze stronami internetowymi, mediami społecznościowymi, narzędziami księgowymi i marketingowymi, aby usprawnić cykl pracy w jednym miejscu

👀 Czy wiesz, że... Duże firmy mogą zaoszczędzić aż 100 milionów dolarów rocznie, ograniczając liczbę niepotrzebnych spotkań i skracając listy zaproszonych osób.

Najlepsze alternatywy dla Acuity Scheduling

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w alternatywie dla Acuity Scheduling, oto najlepsze opcje, które spełniają te wymagania.

Zapoznaj się z kluczowymi funkcjami, ograniczeniami, cenami i ocenami, aby wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.

1. ClickUp (najlepszy do usprawniania planowania i współpracy zespołowej)

Planuj spotkania zgodnie z priorytetami, zadaniami i celami dzięki ClickUp

ClickUp, kompleksowa aplikacja do pracy, to potężne narzędzie dla zespołów, które chcą ujednolicić zarządzanie zadaniami, planowanie i współpracę w jednej intuicyjnej platformie opartej na sztucznej inteligencji. Szeroki zestaw funkcji wyróżnia ją spośród alternatyw dla Acuity Scheduling, szczególnie dla firm, które oczekują czegoś więcej niż tylko rezerwacji terminów.

Zacznijmy od kalendarza ClickUp. To nie tylko podstawowy selektor daty i godziny — to inteligentne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga planować zadania, harmonogramy zespołów i rezerwacje.

Interfejs typu „przeciągnij i upuść”, widoki oznaczone kolorami oraz automatyczne blokowanie czasu pomagają w łatwym zarządzaniu terminami. Niezależnie od tego, czy zarządzasz harmonogramem dziennym, tygodniowym czy miesięcznym, funkcje planowania oparte na sztucznej inteligencji ClickUp zapewniają efektywną organizację kalendarza i dostosowanie go do dostępności zespołu.

Poproś AI o zajęcie się żmudnymi zadaniami, takimi jak planowanie wszystkich spotkań

Na przykład, jeśli masz dość kopiowania i wklejania tych samych zadań, ustaw je jako zadania powtarzające się. Możesz też skorzystać z automatyzacji ClickUp i agentów Autopilot, aby automatycznie obsługiwać powtarzające się zadania, co idealnie sprawdza się w przypadku regularnych spotkań lub wizyt serwisowych.

Zautomatyzuj powtarzające się zadania lub skonfiguruj agenty Autopilot ClickUp, aby zajęli się nimi za Ciebie!

Kolejną przydatną funkcją AI jest ClickUp AI Notetaker — zaprojektowana specjalnie dla osób, które nie znoszą robić notatek podczas spotkań i boją się przegapić kluczowe informacje.

Transkrybuj rozmowy ze spotkań bez wysiłku dzięki ClickUp AI Notetaker

Transkrybuje rozmowy w czasie rzeczywistym i organizuje je bezpośrednio w obszarze roboczym. Jeśli notatki ze spotkania zawierają elementy wymagające podjęcia działań, ClcikUp Brain może automatycznie przypisać je współpracownikom wraz z terminami. Dzięki temu nigdy nie przegapisz żadnych działań następczych i nigdy więcej nie stracisz z oczu wniosków klientów ani decyzji podjętych podczas spotkania.

Te funkcje AI dorównują samodzielnym asystentom AI i są w pełni zintegrowane z ekosystemem ClickUp. Nie musisz używać wielu aplikacji do planowania, spotkań i współpracy.

Jeśli chcesz jeszcze bardziej uprościć planowanie, wypróbuj szablon ClickUp Appointment Book. Pozwala on wizualizować terminy spotkań, zarządzać szacowanym czasem i śledzić prośby o zmianę terminu w jednym miejscu.

Pobierz darmowy szablon Skonfiguruj prosty system rezerwacji spotkań za pomocą szablonu ClickUp Appointment Book

Po zaproszeniu współpracowników lub klientów mogą oni wyświetlić Twoją dostępność i bezpośrednio zarezerwować czas. To płynny sposób na scentralizowanie rezerwacji i interakcji z klientami — koniec z nieuporządkowanymi arkuszami kalkulacyjnymi i przegapionymi spotkaniami. Możesz też używać przypomnień ClickUp dla siebie, swojego zespołu lub klientów, aby żadne zadanie ani spotkanie nie umknęło Twojej uwadze. Wystarczy dotknąć zaplanowanego zadania lub spotkania, aby utworzyć alerty i załączyć pliki za pomocą ikony spinacza, dzięki czemu wszyscy będą przygotowani.

Podsumowując: dzięki głębokiej personalizacji, zaawansowanej automatyzacji, gotowym szablonom i wbudowanym funkcjom AI, ClickUp pomaga poświęcić mniej czasu na logistykę, a więcej na rozwój firmy. Idealna alternatywa dla Acuity dla zespołów każdej wielkości.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj zmiany, zarządzaj dostępnością zespołu i koordynuj osie czasu projektów dzięki szablonowi harmonogramu zespołu ClickUp

Skonfiguruj automatyczne przypomnienia, aktualizuj niestandardowe statusy zadań lub przypisuj członków zespołu na podstawie typu spotkania za pomocą ponad 50 wyzwalaczy akcji

Zaplanuj każdą godzinę swojego dnia lub cykl pracy zespołu dzięki szablonowi harmonogramu 24-godzinnego ClickUp

Dodaj linki do spotkań w kalendarzu ClickUp, aby dołączyć bez opóźnień

Zautomatyzuj śledzenie czasu, uruchamiając lub zatrzymując timery po zmianie statusu zadania — idealne rozwiązanie dla dostawców usług, którzy rozliczają się według stawki godzinowej lub potrzebują dokładnych rejestrów czasu spotkań

Gromadź dane klientów za pomocą szablonów formularzy ClickUp, aby bezpośrednio rejestrować preferencje i prośby klientów w systemie planowania

Dostosuj pulpity ClickUp , aby śledzić wydajność zespołu i interakcje z klientami

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą początkowo czuć się nieco przytłoczeni bogactwem funkcji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja TrustRadius brzmi:

Używam ClickUp do centralizacji mojej codziennej pracy. Pomaga mi to w każdym aspekcie. Jeśli chcę zarządzać spotkaniami z klientami lub zespołem lub sprawdzić status mojej poprzedniej pracy, ClickUp jest do tego najlepszy.

Używam ClickUp do centralizacji mojej codziennej pracy. Pomaga mi to w każdym aspekcie. Jeśli chcę zarządzać spotkaniami z klientami lub zespołem lub sprawdzić status mojej poprzedniej pracy, ClickUp jest do tego najlepszy.

2. Trafft (najlepszy do rezerwacji terminów 24/7)

za pośrednictwem Trafft

59% osób ma dość czekania na linii, aby umówić się na spotkanie w godzinach pracy biura. Trafft zapewnia Twoim klientom wygodę rezerwacji online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu klienci mogą umawiać, zmieniać lub odwoływać spotkania w dogodnym dla siebie czasie, bez konieczności czekania na linii lub dostosowywania się do tradycyjnych godzin pracy biura.

Umożliwia również rezerwację bezpośrednio przez stronę internetową lub kanały mediów społecznościowych, co ogranicza problemy z widocznością i wyszukiwaniem.

W przeciwieństwie do Acuity, Trafft oferuje również kreator stron internetowych do rezerwacji bez konieczności kodowania, więc nie potrzebujesz programisty na swoim koncie. Posiada również wsparcie dla wielu lokalizacji i języków, powtarzające się i grupowe spotkania oraz automatyzację przypomnień i zmiany harmonogramu.

Najlepsze funkcje Trafft

Wybierz dostępne terminy, określ szczegóły spotkania i wygeneruj kody QR oraz połączenia dla klientów

Uzyskaj dostęp do bezpłatnej wtyczki do rezerwacji terminów dla swojej witryny WordPress

Zintegruj formularze rezerwacji z istniejącą stroną internetową za pomocą ramek iframe, aby klienci mogli bezpośrednio rezerwować terminy

Odpowiadaj na rezerwacje i potwierdzaj je za pomocą spersonalizowanych wiadomości zgodnych z wizerunkiem marki

Limity Trafft

Funkcje układu nie są zbyt wszechstronne

Brakuje zaawansowanej integracji

Ceny Trafft

Free

Pakiet startowy: 29 USD/miesiąc

Skalowanie: 69 USD/miesiąc

Enterprise: Od 250 USD miesięcznie

Recenzje i oceny Trafft

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Trafft prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się, że ma wiele różnych funkcji i można korzystać z webhooków. Podoba mi się zespół ludzi stojący za tym produktem.

Podoba mi się, że ma wiele różnych funkcji i można korzystać z webhooków. Lubię ludzi stojących za tym produktem.

3. Amelia (najlepsza dla stron internetowych WordPress)

za pośrednictwem Amelia

Częstym problemem związanym z Acuity Scheduling jest brak personalizacji i zaawansowanych funkcji w podstawowych pakietach. Amelia, wtyczka WordPress, rozwiązuje oba problemy. Posiada wysoce konfigurowalne formularze rezerwacji, układy i zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie pracownikami i zasobami, nawet w planie podstawowym.

Narzędzia do zarządzania wydarzeniami i wizualny kalendarz Amelia są szczególnie przydatne dla firm organizujących zajęcia lub wydarzenia. Ponadto otrzymujesz przejrzysty pulpit analityczny, który umożliwia śledzenie potencjalnych klientów, udanych spotkań, nieobecności i nie tylko.

Najlepsze funkcje Amelia

Uzyskaj integrację płatności z Stripe, PayPal i Square

Korzystaj z planowania zasobów, aby efektywnie zarządzać sprzętem i innymi zasobami oraz przydzielać je

Projektuj dostosowane do potrzeb pakiety usług z wieloma ofertami

Zarządzaj harmonogramami pracowników, ustalaj godziny pracy i obsługuj wnioski o urlop

Ograniczenia Amelia

Nie jest to idealne narzędzie do planowania, jeśli nie masz strony internetowej na WordPressie

Integracja z Kalendarzem Google często przestaje działać

Ceny Amelia

Pakiet startowy: 49 USD/rok

Standard: 99 USD/rok

Pro: 184 USD/rok

Elite: 638 USD/rok

Recenzje i oceny Amelia

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

👀 Czy wiesz, że: Firmy korzystające z systemów rezerwacji online odnotowują średni wzrost przychodów o 27%

za pośrednictwem Doodle

35% rekruterów twierdzi, że planowanie i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych jest najbardziej czasochłonną częścią ich pracy, a 67% spędza od 30 minut do dwóch godzin tylko na koordynowaniu spotkań z kandydatami. Chociaż Acuity Scheduling oferuje dobrą automatyzację spotkań z klientami, nie jest przeznaczony do radzenia sobie z chaosem związanym z planowaniem rozmów kwalifikacyjnych.

Doodle oferuje interfejs oparty na ankietach, który upraszcza planowanie grupowe i eliminuje niekończące się wątki e-mailowe. Pozwala zaproponować wiele terminów i wybrać ten, który najbardziej odpowiada kandydatom.

Najlepsze funkcje Doodle

Synchronizuj z narzędziami do spotkań online , takimi jak Zoom, Google Meet lub Webex, i automatycznie dodawaj linki do wideo do każdego zarezerwowanego spotkania

Dostosuj zaproszenia do rezerwacji zgodnie z wizerunkiem swojej marki

Konfiguruj rozmowy kwalifikacyjne za pomocą jednego kliknięcia, aby usprawnić rekrutację

Śledź wyniki rekruterów na pulpicie nawigacyjnym

Ograniczenia Doodle

Planowanie wielu wydarzeń może być dość uciążliwe

Powiadomienia o kompilacji ankiet nie pojawiają się często

Ceny Doodle

Free

Podstawowy : 12,95 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 14,95 USD/miesiąc na użytkownika

Team: 19,95 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników

Recenzje i oceny Doodle

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1800 recenzji)

Co mówią o Doodle prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się, że Doodle jest łatwy w użyciu i bezpłatny, a wyniki wyświetla natychmiast. Bardzo podoba mi się to, że prawie wszyscy z niego korzystają.

Podoba mi się, że Doodle jest łatwy w użyciu i darmowy, a wyniki są widoczne natychmiast. Bardzo podoba mi się, że prawie wszyscy z niego korzystają.

5. SimplyBook.me (najlepsze rozwiązanie do dostosowywania strony rezerwacji)

za pośrednictwem SimplyBook.me

W przeciwieństwie do Acuity, SimplyBook.me pozwala dostosować stronę rezerwacji do osobowości marki i specyfikacji usług. Twoi klienci dokładnie wiedzą, kim jesteś, jakie są Twoje wartości i jakie usługi oferujesz. Możesz tworzyć profile klientów, aby spersonalizować usługi i zbierać opinie klientów bezpośrednio z platformy.

Elastyczność SimplyBook.me sprawia, że rozwiązanie to doskonale nadaje się dla firm usługowych o unikalnych cyklach pracy lub wymagających zgodności z przepisami. W porównaniu z Acuity oferuje bardziej szczegółową kontrolę nad procesem rezerwacji i priorytetowo traktuje bezpieczeństwo informacji.

Najlepsze funkcje SimplyBook.me

Zarządzaj codzienną sprzedażą, napiwkami i zaliczkami w formie kart, gotówki i płatności online dzięki funkcji punktu sprzedaży (PoS)

Wysyłaj automatyczne prośby o opinie po spotkaniu i umieszczaj recenzje na swojej stronie internetowej bezpośrednio z platformy

Twórz profile dla obecnych i nowych klientów oraz uzyskaj dostęp do historii usług i preferencji, aby spersonalizować ich doświadczenia

Wybierz układ strony rezerwacji spośród ponad 20 motywów i szablonów

Limity SimplyBook.me

Ręczna konfiguracja zajmuje dużo czasu

Użytkownicy nie mogą rezerwować wielu terminów jednocześnie

Cennik SimplyBook.me

Free

Podstawowy: 9,9 USD/miesiąc

Standard: 29,9 USD/miesiąc

Premium: 59,9 USD/miesiąc

Recenzje i oceny SimplyBook.me

G2: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1200 recenzji)

Co mówią o SimplyBook.me użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Nowoczesny program, wygląda dobrze na wielu urządzeniach. Wiele możliwości konfiguracji.

Nowoczesny program, wygląda dobrze na wielu urządzeniach. Wiele możliwości konfiguracji.

6. YouCanBook. me (Najlepsze dla małych firm i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

za pośrednictwem YouCanBook.me

Szukasz zaawansowanego oprogramowania do planowania dla swojej małej firmy, które nie zrujnuje Twojego budżetu? Jeśli Acuity Scheduling nieco przekracza Twój budżet, wypróbuj YouCanBook. me.

Możesz go używać do tworzenia regularnego harmonogramu tygodniowego lub dostosowywania dostępności dla określonych tygodni. To narzędzie pozwala definiować czas trwania spotkań, dodawać bufory czasowe między spotkaniami, a także ustawiać minimalne lub maksymalne okresy powiadomień o rezerwacjach.

Najlepsze funkcje YouCanBook.me

Wykrywaj i dostosowuj różne strefy czasowe dla rezerwacji

Wysyłaj automatyczne e-maile z potwierdzeniem i przypomnienia SMS do klientów

Twórz i osadzaj stronę rezerwacji bezpośrednio na swojej stronie internetowej, korzystając z różnych opcji, takich jak osadzanie wbudowane, wyskakujące okna dialogowe lub pływające przyciski

Dostępna jest bogata w funkcje bezpłatna wersja

Limity YouCanBook.me

Nie oferuje indywidualnej personalizacji powiadomień

Proces eksportowania danych jest zbyt skomplikowany

Cennik YouCanBook.me

Free

Indywidualny: 9 USD/miesiąc

Profesjonalna: 13 USD/miesiąc

Teams: 18 USD/miesiąc

Recenzje i oceny YouCanBook.me

G2: 4,7/5 (ponad 1900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 340 recenzji)

Co mówią o YouCanBook.me użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

YCBM to świetne narzędzie do planowania, gdy działa, ale wymaga więcej „podstawowych” funkcji.

YCBM to świetne narzędzie do planowania, gdy działa, ale wymaga więcej „podstawowych” funkcji.

7. Goldie (najlepsze rozwiązanie dla salonów i niezależnych dostawców usług kosmetycznych)

za pośrednictwem Goldie

Jeśli jesteś samodzielnym profesjonalistą lub prowadzisz małą firmę w wielu lokalizacjach, Goldie jest idealną alternatywą dla Acuity Scheduling. Godie to lekkie, mobilne narzędzie, które oferuje przyjazny dla użytkownika sposób tworzenia własnej strony internetowej, oferowania klientom samodzielnego planowania i przetwarzania płatności za pomocą kart zapisanych w systemie.

Goldie pozwala również zautomatyzować kampanie marketingowe. Możesz ogłaszać nowe usługi, a nawet udostępniać oferty specjalne, aby wypełnić pozostałe terminy i łatwo zarządzać swoim czasem.

Najlepsze funkcje Goldie

Przechowuj szczegółowe profile klientów, w tym dane kontaktowe i historię spotkań

Zbieraj szczegółowe informacje o klientach podczas procesu rezerwacji dzięki konfigurowalnym polom

Wyświetlaj swoje prace, dodając zdjęcia do strony rezerwacji online, aby budować zaufanie

Zarządzaj w pełni zarezerwowanymi harmonogramami, umożliwiając klientom dołączenie do listy oczekujących, aby wypełnić ostatnie wolne terminy i zoptymalizować wykorzystanie czasu

Limity Goldie

Funkcja wysyłania wiadomości zbiorczych często nie spełnia swojego zadania, ponieważ wiadomości nie są dostarczane na czas

Platforma nie oferuje wsparcia w wielu językach

Ceny Goldie

Free

Pro: 19,99 USD/miesiąc

Pro Plus: 39,99 USD/miesiąc

Recenzje i oceny Goldie

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

Co mówią o Goldie prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Łatwy w użyciu i nawigacji. Świetnie, że mogę dodawać zdjęcia i notatki. Łatwo znaleźć różne sekcje aplikacji.

Łatwy w użyciu i nawigacji. Świetnie, że mogę dodawać zdjęcia i notatki. Łatwo znaleźć różne sekcje aplikacji.

8. Fresha (najlepsze rozwiązanie do wykorzystania jako rynek usług)

za pośrednictwem Fresha

Chociaż Acuity Scheduling pozwala zarządzać terminami, nie oferuje narzędzi, które pomogą Ci generować więcej rezerwacji. Fresha to robi. To oprogramowanie do rezerwacji online oferuje platformę, na której klienci mogą znaleźć i zweryfikować Twoją firmę na podstawie opinii klientów oraz zarezerwować terminy.

Zaprojektowany z myślą o gabinetach kosmetycznych i centrach odnowy biologicznej, Fresha pozwala przyjmować rezerwacje dla wielu klientów jednocześnie, co idealnie sprawdza się w przypadku sesji grupowych lub wydarzeń. Możesz również zabezpieczyć terminy częściową lub pełną płatnością z góry, ograniczając liczbę anulacji i niepojawień się klientów.

Najlepsze funkcje Fresha

Rezerwuj terminy bez prowizji

Automatycznie wysyłaj klientom wiadomości z instrukcjami dotyczącymi pielęgnacji po zabiegu

Ustaw bufor czasowy między spotkaniami, określ, z jakim wyprzedzeniem klienci mogą rezerwować terminy, i zarządzaj zasadami anulowania rezerwacji, aby zapobiec problemom z harmonogramem w pracy

Przechowuj szczegółowe profile klientów, śledź historię spotkań i personalizuj usługi w oparciu o preferencje

Skonfiguruj automatyczne kampanie, polecenia klientów i rabaty promocyjne, aby zwiększyć liczbę rezerwacji i utrzymać klientów

Ograniczenia Fresha

Pakiety sesji czasami nie działają

Droższe niż inne alternatywy dla Acuity

Ceny Fresha

Free

Team : 9,95 USD/miesiąc (14-dniowa wersja próbna)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Recenzje i oceny Fresha

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 1400 recenzji)

Co mówią o Fresha prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Przełączyliśmy się z Bookera, z którym współpracowaliśmy przez 8 lat, i jak dotąd doświadczenia są świetne. Podoba mi się, że Fresha działa świetnie na wszystkich urządzeniach i że nasi klienci mogą zrobić prawie wszystko ze swoich telefonów, w tym dokonywać i zmieniać rezerwacje, wypełniać formularze konsultacyjne, dodawać karty płatnicze, przeglądać historię itp. Nasi klienci mogą w kilku kliknięć łatwo zarezerwować termin i sprawdzić dostępność swojego ulubionego terapeuty.

Przełączyliśmy się z Booker, z którym współpracowaliśmy przez 8 lat i jak dotąd doświadczenia są świetne. Podoba mi się, że Fresha działa świetnie na wszystkich urządzeniach i że nasi klienci mogą zrobić prawie wszystko ze swoich telefonów, w tym dokonywać i zmieniać rezerwacje, wypełniać formularze konsultacyjne, dodawać karty płatnicze, przeglądać historię itp. Nasi klienci mogą w kilku kliknięciach łatwo zarezerwować termin i sprawdzić dostępność swojego ulubionego terapeuty.

👀 Czy wiesz, że: Spersonalizowane usługi często powodują wzrost przychodów o 10% do 15%. Dlatego pamiętaj, aby zapytać klienta o jego preferencje, aby spersonalizować sesje.

9. Noterro (najlepsze rozwiązanie dla klinik zdrowia i wellness)

za pośrednictwem Noterro

Raporty pokazują, że pacjenci, zwłaszcza ci z długotrwałymi schorzeniami, są o 67% bardziej skłonni do rezerwowania wizyt lekarskich przez Internet. Jeśli więc prowadzisz praktykę lekarską lub klinikę, Noterro jest idealną alternatywą dla Acuity, która pozwoli Ci skonfigurować system rezerwacji wizyt.

Oprócz planowania możesz zarządzać ubezpieczeniami, dodając kody rozliczeniowe, diagnostyczne i modyfikujące oraz eksportując formularze CMS-1500, aby przyspieszyć cykl pracy związany z roszczeniami. Oferuje również sugestie dotyczące etykietowania historii medycznej pacjentów w celu lepszej organizacji.

Najlepsze funkcje Noterro

Skonfiguruj łatwo system rezerwacji wizyt medycznych online i zaoferuj samodzielne planowanie

Zarządzaj klinikami w wielu lokalizacjach z jednego miejsca

Twórz rezerwacje grupowe na warsztaty i seminaria

Wysyłaj klientom przypomnienia głosowe

Ograniczenia Noterro

Dostarczanie potwierdzeń e-mail jest wadliwe

Usunięcie notatek po ich utworzeniu jest bardzo trudne

Ceny Noterro

Podstawowy: 30 USD/miesiąc

Dodatkowo: 50 USD/miesiąc

Maksymalnie: 70 USD/miesiąc

Recenzje i oceny Noterro

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 600 recenzji)

10. GoReminders (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji kampanii wiadomości)

za pośrednictwem GoReminders

Chociaż Acuity integruje się z narzędziami do marketingu e-mailowego, nie ma wbudowanej funkcji wysyłania wiadomości do klientów o wolnych terminach i ofertach. Oprócz kalendarza i planowania spotkań, GoReminder umożliwia wysyłanie wiadomości zbiorczych z spersonalizowanymi ofertami i przypomnieniami do klientów.

Łączy się również z oprogramowaniem CRM i łatwo pobiera dane klientów. Dzięki temu możesz analizować wzorce sprzedaży, oceniać wyniki i odpowiednio dostosowywać swoje strategie.

Najlepsze funkcje GoReminders

Dostosuj szablony przypomnień dla poszczególnych klientów, dodając specjalne etykiety oraz datę i godzinę spotkania

Zautomatyzuj potwierdzanie spotkań

Zarządzaj terminami w podróży dzięki aplikacji z przypomnieniami w kalendarzu

Limity GoReminders

Trudno jest sprawdzić dostępność członków personelu, gdy pojawia się klient bez umówionego spotkania

Funkcja wysyłania wiadomości zbiorczych może działać nieprawidłowo

Ceny GoReminders

Ceny zaczynają się od 29 USD miesięcznie

Recenzje i oceny GoReminders

G2: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o GoReminders prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się wygoda korzystania z aplikacji oraz to, że mamy wszystkich naszych klientów na jednej liście, na której możemy ustawiać terminy spotkań i wysyłać przypomnienia o każdym spotkaniu, a także wysyłać wiadomości lub wszelkiego rodzaju przypomnienia roczne w dowolnym momencie. To bardzo łatwe i szybkie.

Podoba mi się wygoda korzystania z aplikacji oraz to, że mamy wszystkich naszych klientów na jednej liście, gdzie możemy ustawiać terminy spotkań i wysyłać przypomnienia o każdym spotkaniu, a także wysyłać wiadomości lub przypomnienia roczne w dowolnym momencie. To bardzo proste i szybkie.

Wyjdź poza podstawowe funkcje planowania Acuity i zarządzaj wszystkim za pomocą ClickUp

Jeśli masz dość obejść i łączenia różnych aplikacji, aby rezerwacje były wykonywane tak, jak chcesz, wypróbuj jedną z powyższych alternatyw dla Acuity Scheduling. Niektóre oferują doskonałe możliwości dostosowywania, inne są wyposażone w funkcje planowania i automatyzacji oparte na sztucznej inteligencji, a jeszcze inne generują wnikliwe analizy dotyczące spotkań.

Jeśli chcesz mieć wszystkie te funkcje w jednej aplikacji, wybierz ClickUp. Jest łatwa w obsłudze, niedroga i tak bogata w funkcje, że będziesz się zastanawiać, dlaczego nie zacząłeś z niej korzystać wcześniej.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś! Skonfiguruj system rezerwacji spotkań, który zadowoli Twoich klientów i pomoże Twojemu zespołowi szybciej i lepiej zarządzać pracą.