11 najlepszych alternatyw dla HeyGen do tworzenia wideo AI w 2025 r

Tworzenie profesjonalnie wyglądających filmów wideo było kiedyś zadaniem dla agencji, kosztownego oprogramowania lub wymagało wielu późnych nocy spędzonych na nauce sztuczek montażu. HeyGen zmienił to dzięki konfigurowalnym awatarom AI i możliwości tworzenia filmów z rzecznikiem prasowym w ciągu kilku godzin, a nawet minut.

Jeśli jednak napotkałeś ograniczenia związane z dostosowywaniem, cenami lub opcjami głosowymi, nie jesteś sam.

Wielu użytkowników uwielbia pomysł generowania wideo AI za pomocą HeyGen, ale uważa, że nie jest on wystarczająco elastyczny do konkretnych zastosowań, takich jak opowiadanie historii marki, wielojęzyczna zawartość lub dynamiczna współpraca zespołowa.

Dlatego w tym poście zebraliśmy najlepsze alternatywy dla HeyGen, które zapewniają większą kontrolę, kreatywność lub przystępną cenę — w zależności od tego, czego szukasz.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla HeyGen?

HeyGen ułatwia generowanie wideo AI, ale nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. Oto dlaczego użytkownicy szukają alternatyw (na podstawie prawdziwych recenzji):

Ograniczone możliwości dostosowywania awatarów i otoczenia: Użytkownicy zgłaszają ograniczenia kreatywności — brak rzeczywistej kontroli nad gestami, tłem lub elementami marki bez dodatkowych opłat

Jakość głosu może wydawać się robotyczna lub niespójna: Niektóre głosy nie mają emocjonalnych niuansów lub tempa, zwłaszcza w dłuższych lub wielojęzycznych wideo, co prowadzi do mniej angażujących wyników

Ceny szybko rosną wraz z wielkością zamówienia: Chociaż usługa jest początkowo bezpłatna, zaawansowane funkcje, takie jak klonowanie głosu lub wiele awatarów, szybko stają się drogie. Utrudnia to skalowanie HeyGen w przystępny cenowo sposób

Brak prawdziwego obszaru roboczego do współpracy dla zespołów: HeyGen nie posiada wbudowanych narzędzi do zarządzania projektami lub przeglądania, co może spowolnić pracę zespołów lub agencji zajmujących się HeyGen nie posiada wbudowanych narzędzi do zarządzania projektami lub przeglądania, co może spowolnić pracę zespołów lub agencji zajmujących się marketingiem wideo

Podstawowe funkcje edycji: Nie można zrobić nic poza zamianą scen lub nakładaniem tekstu. Bardziej spersonalizowana produkcja wideo (np. B-roll, nagrywanie ekranu, nakładanie warstw) wymaga innych narzędzi

Ograniczone narzędzia do pisania scenariuszy lub tworzenia pomysłów AI: Musisz mieć gotowy scenariusz; AI nie pomaga w burzy mózgów, tworzeniu konspektu ani w samym pisaniu scenariusza

Sporadyczne opóźnienia lub opóźnienia renderowania: Częstą skargą na stronach z recenzjami jest to, że czas renderowania może być długi podczas dużego ruchu, co ma wpływ na projekty wymagające szybkiej realizacji

Te ograniczenia sprawiły, że wybraliśmy narzędzia do tworzenia wideo, które znacznie przewyższają HeyGen pod względem funkcji niezbędnych do tworzenia profesjonalnych filmów. Zapoznaj się z nimi.

Alternatywy dla HeyGen w skrócie

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Kompleksowe zarządzanie projektami wideo, tworzenie skryptów AI za pomocą ClickUp Brain, wspólne dokumenty i tablice, sprawdzanie wideo oraz Clips do nagrywania z kamery internetowej/ekranu Małe i duże zespoły zarządzające produkcją wideo od scenariusza po opinie w jednym miejscu Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Synthesia Awatary AI w ponad 120 językach, konwersja skryptu do wideo, konwersja PowerPoint, generowanie wielu filmów, synchronizacja ruchu warg Średnie i duże zespoły tworzące wielojęzyczne szkolenia i filmy wewnętrzne Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 18 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw VEED Redaktor oparty na przeglądarce z awatarami AI, napisami, zamianą tekstu na mowę, Magic Cut, zmianą rozmiaru do mediów społecznościowych Freelancerzy i małe zespoły tworzące krótkie treści i filmy wideo przeznaczone do mediów społecznościowych Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Rask Klonowanie głosu, dubbing z synchronizacją ruchu warg, separacja mówców, eksport napisów, pamięć tłumaczeniowa Średnie i duże zespoły zajmujące się lokalizacją i tworzeniem treści, które wykorzystują wideo dla odbiorców na całym świecie Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 60 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw InVideo AI script-to-video, materiały filmowe, lektorskie, napisy, formaty eksportu gotowe do publikacji w mediach społecznościowych Małe zespoły i marketerzy tworzący treści związane z marką i dynamiczne filmy społecznościowe Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 35 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Runway Tekst na wideo, spójność awatarów Gen-4, usuwanie tła, efekty kinowe, narzędzia ruchu AI Kreatywne zespoły i indywidualni twórcy treści produkujący zaawansowane historie generowane przez AI Dostępny plan Free (ograniczone użytkowanie); Plany płatne zaczynają się od 15 USD/użytkownik/miesiąc; Niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Elai. io Konwertuj dokumenty na filmy z awatarami, interaktywne quizy, eksport SCORM, ponad 75 języków Małe i średnie zespoły ds. szkoleń i rozwoju oraz HR tworzące filmy szkoleniowe i materiały dla nowych pracowników Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw AI Studios (DeepBrain) ponad 2000 awatarów, ponad 150 języków, skrypty oparte na GPT, gesty, sterowanie głosowe Średnie i duże zespoły szkoleniowe, sprzedażowe i komunikacyjne tworzące realistyczne treści z awatarami Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD/użytkownika/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Lumen5 Zamień posty na blogu w wideo, zestawy materiałów o marce, materiały filmowe, eksport w wielu formatach Małe zespoły i samodzielni marketerzy przekształcający treści pisemne w zasoby wizualne Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Colossyan Creator Wsparcie SCORM, wielojęzyczne awatary, szablony wideo, quizy, funkcje e-learningu Małe i średnie zespoły ds. szkoleń i rozwoju oraz wdrażania tworzące treści wideo dla nowych pracowników lub na potrzeby wewnętrzne Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 27 USD/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Pierwsza godzina Kreator scenariuszy, ponad 100 awatarów, ponad 60 języków, dostęp oparty na rolach, zestawy marek Małe i średnie zespoły biznesowe skalujące komunikację wewnętrzną i materiały wyjaśniające Dostępna jest bezpłatna wersja próbna; płatne plany zaczynają się od 30 USD miesięcznie; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw

Najlepsze alternatywy dla HeyGen

Oto szczegółowe omówienie najlepszych alternatyw dla HeyGen:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami wideo i współpracy zespołowej)

Zarządzaj produkcją wideo od początku do końca w ClickUp Skorzystaj z ClickUp Brain, aby przyspieszyć cykl pracy nad produkcją wideo dzięki pomocy w tworzeniu scenariuszy, planowaniu oraz przedprodukcji i postprodukcji

Jeśli nie tylko tworzysz wideo, ale zarządzasz wszystkim, co się z nimi wiąże, ClickUp jest stworzony dla Ciebie.

W przeciwieństwie do HeyGen, który koncentruje się wyłącznie na awatarach generowanych przez AI, ClickUp pomaga kreatywnym zespołom planować, tworzyć scenariusze, nagrywać, przeglądać i śledzić postępy w całym procesie produkcji wideo. Pomyśl o tym mniej jako o edytorze wideo, a bardziej jako o centrum dowodzenia — czyli aplikacji do wszystkiego — dla zespołów zajmujących się treścią.

Zacznij od napisania scenariusza bezpośrednio w ClickUp Docs, gdzie współpracownicy mogą edytować tekst na żywo, dodawać komentarze z opiniami, oznaczyć członków zespołu do działania oraz osadzać linki referencyjne lub multimedia.

Twórz, edytuj i współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki bogatym formatom, zagnieżdżonym stronom i kontroli wersji w ClickUp Docs

Nie musisz działać samodzielnie. Skorzystaj z pomocy AI ClickUp Brain, aby wygenerować pierwszy scenariusz lub ulepszyć szkic na podstawie briefu kreatywnego. To nie jest zwykłe narzędzie GenAI.

To, co sprawia, że jest on potężniejszy niż Claude lub ChatGPT, to świadomość kontekstu. Posiada głęboką wiedzę na temat zadań, dokumentów i czatów w obszarze roboczym ClickUp, co pomaga dostosować wideo do konkretnych potrzeb i ogranicza konieczność ponownej pracy. Ponadto możesz uzyskać dostęp do najnowszych modeli LLM (w tym Claude, ChatGPT, Gemini i innych) bezpośrednio z ClickUp Brain!

Przełączaj się między wieloma modelami LLM za pomocą ClickUp Brain i optymalizuj model pod kątem wykonywanego zadania

Dzięki ClickUp Brain możesz skupić się na swojej wizji, a narzędzie pomoże Ci podsumować badania, przeformułować niezgrabne frazy, a nawet podzielić duży scenariusz na modułowe części.

Kiedy będziesz gotowy do stworzenia pomysłu lub wizualizacji fabuły, tablice ClickUp ułatwią Ci mapowanie scen, dodawanie adnotacji do nagrań głosowych i szkicowanie przepływu wideo — idealne rozwiązanie do tworzenia scenariuszy lub zatwierdzania przez klientów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Szablon scenariusza ClickUp doskonale nadaje się do wizualnego planowania scen i sekwencji przed rozpoczęciem nagrywania.

Następnie ClickUp Clips pozwala nagrywać instrukcje lub narracje z ekranu i kamery internetowej bezpośrednio w przeglądarce, bez konieczności przełączania aplikacji. Potrzebujesz powtórki? Przeglądaj i komentuj dowolne klipy, dokumenty lub tablice na platformie, bez konieczności wysyłania e-maili.

Z łatwością nagrywaj i udostępniaj swój ekran oraz dźwięk za pomocą ClickUp Clips, usprawniając komunikację i współpracę w zespole

A ponieważ wszystko znajduje się w zadaniach ClickUp, przypisanie kolejnych kroków, takich jak tworzenie animacji, pozyskiwanie materiałów dodatkowych lub przeglądanie cięć, jest tylko jednym kliknięciem. Niestandardowe statusy, priorytety zadań, zależności i czat ClickUp w czasie rzeczywistym pomagają kreatywnym zespołom pracować szybciej i pozostać w synchronizacji.

Aby jeszcze bardziej przyspieszyć pracę, możesz zacząć od szablonu produkcji wideo w ClickUp — gotowego do użycia obszaru roboczego, który pomaga planować zdjęcia i śledzić każdy etap procesu produkcji, od przygotowań po postprodukcję.

Pobierz darmowy szablon Natychmiast rozpocznij cykl pracy dzięki szablonowi produkcji wideo ClickUp, zaprojektowanemu do strukturyzowania nagrań, edycji i recenzji od początku do końca

Rejestruj daty zdjęć, talenty, lokalizacje, linki do plików i status zatwierdzenia za pomocą niestandardowych pól ClickUp. Przypisuj poszczególne zadania autorom, redaktorom i recenzentom oraz śledź wszystko za pomocą wbudowanych wykresów Gantta, kalendarzy i pulpitów nawigacyjnych, aby uzyskać przejrzysty obraz osi czasu i wąskich gardeł.

✅ Wybierz tę opcję, jeśli: Potrzebujesz scentralizowanej platformy do planowania, tworzenia scenariuszy, zarządzania i przeglądania projektów wideo wraz z zespołem. ⚠️ Nie wybieraj tej opcji, jeśli: Szukasz awatarów AI lub narzędzia skupionego wyłącznie na generowaniu gotowych treści wideo.

Najlepsze funkcje ClickUp

Nagrywaj i udostępniaj pomysły, opinie i sugestie natychmiast dzięki ClickUp Clips do komunikacji asynchronicznej

Transkrybuj klipy z sygnaturami czasowymi za pomocą AI

Osadzaj wideo w cyklu pracy , upuszczając klipy do dokumentów, komentarzy, czatu lub zadań

Pisz i podsumowuj scenariusze oraz szkice w kilka sekund dzięki ClickUp Brain (bez aplikacji AI innych firm)

Przeglądaj i dodawaj adnotacje do profesjonalnych plików wideo w ClickUp, korzystając z natywnych do profesjonalnych plików wideo w ClickUp, korzystając z natywnych funkcji sprawdzania

Przyspiesz przejście od preprodukcji do postprodukcji dzięki specjalnie zaprojektowanym szablonom cyklu pracy wideo

Limity ClickUp

Nie jest przeznaczony do edycji filmów z awatarami lub filmów kinowych

Ogromny zestaw funkcji może być przytłaczający dla użytkowników, którzy nie mają doświadczenia w pracy z cyklem pracy produkcji wideo

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 nazywa ClickUp „kompleksowym rozwiązaniem” dla wszystkich swoich zespołów i projektów:

Mamy skomplikowany proces produkcji wideo, który angażuje wiele osób na różnych scenach procesu, kilka rund przeglądów, a każdy unikalny produkt wymaga własnego terminu realizacji. Jestem w stanie usprawnić to wszystko dzięki automatyzacji dostępnej w ClickUp, dzięki czemu wszystko przebiega zgodnie z planem.

Mamy skomplikowany proces produkcji wideo, który angażuje wiele osób na różnych scenach procesu, kilka rund przeglądów, a każdy unikalny produkt wymaga własnego terminu realizacji. Jestem w stanie usprawnić to wszystko dzięki automatyzacji dostępnej w ClickUp, dzięki czemu wszystko przebiega zgodnie z planem.

📮ClickUp Insight: 62% naszych respondentów polega na narzędziach AI do konwersacji, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota i wszechstronne możliwości — generowanie treści, analiza danych i wiele innych — mogą być powodem, dla którego są tak popularne w różnych rolach i branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się do innej zakładki, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie z ClickUp Brain. Znajduje się on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie podpowiedzi w postaci zwykłego tekstu i udziela odpowiedzi, które są bardzo trafne w kontekście Twoich zadań! Zwiększ wydajność o 200% dzięki ClickUp!

2. Synthesia (najlepsze rozwiązanie do tworzenia filmów z awatarami AI do szkoleń i komunikacji wewnętrznej)

za pośrednictwem Synthesia

Chcesz tworzyć dopracowane filmy z awatarami AI, które idealnie nadają się do szkoleń, komunikacji wewnętrznej i treści wyjaśniających bez zatrudniania aktorów lub studiów?

Synthesia oferuje bogatą bibliotekę realistycznych awatarów z wyrazistą mimiką twarzy i naturalną synchronizacją ruchu warg w ponad 120 językach. Platforma wideo AI zapewnia wsparcie dla cyklu pracy od scenariusza do wideo, konwersję PowerPoint do wideo, niestandardowe awatary (poprzez przesłanie z kamery internetowej lub profesjonalne nagranie studyjne) oraz rosnący zestaw narzędzi do współpracy.

✅ Wybierz tę opcję, jeśli: Chcesz uzyskać dopracowane filmy z awatarami do szkoleń, wdrażania nowych pracowników lub komunikacji wielojęzycznej. ⚠️ Nie wybieraj tej opcji, jeśli: Potrzebujesz głębokiej kontroli kreatywnej nad projektowaniem scen, elementami wizualnymi lub cyklami pracy związanymi z edycją.

Najlepsze funkcje Synthesia

Eksportuj skrypty i generuj wideo w ponad 120 językach za pomocą jednego kliknięcia

Wykorzystaj naturalną synchronizację ruchu warg, aby zapewnić realizm.

Automatyzacja na dużą skalę poprzez generowanie wielu filmów wideo z dokumentów

Zachowaj styl swojej marki we wszystkich filmach dzięki zasobom i tłem wielokrotnego użytku

Ograniczenia Synthesia

Brak wsparcia dla zaawansowanej edycji scen — ograniczona elastyczność dynamicznych efektów wizualnych

Szybkość renderowania zależy od kolejki projektów i długości wideo

Ceny Synthesia

Pakiet startowy: 18 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Twórca: 64 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Synthesia

G2 : 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o Synthesia prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Dostępna jest szeroka gama materiałów i efektów, które można ze sobą łączyć, co daje dużą swobodę twórczą. Chociaż nie wszystkie awatary są idealne, można znaleźć takie, które dobrze pasują do danej treści.

Dostępna jest szeroka gama materiałów i efektów, które można ze sobą łączyć, co daje dużą swobodę twórczą. Chociaż nie wszystkie awatary są idealne, można znaleźć takie, które dobrze pasują do treści.

📚 Przeczytaj również: Alternatywy dla Synthesia do tworzenia filmów generowanych przez AI

za pośrednictwem VEED

VEED to przeglądarkowy redaktor stworzony dla twórców, którzy chcą mieć w jednym miejscu edycję wideo opartą na AI, napisy, awatary i nagrywanie ekranu.

VEED oferuje potężny zestaw funkcji: edycję metodą „przeciągnij i upuść”, zamianę tekstu na mowę, usuwanie wypełniaczy, nagrywanie ekranu/kamery internetowej oraz bibliotekę materiałów z funkcją wyszukiwania. Teams mogą współpracować w czasie rzeczywistym, a eksport obejmuje formaty specyficzne dla platform, nawet do 4K.

✅ Wybierz tę opcję, jeśli: Jesteś samodzielnym twórcą lub zespołem społecznościowym, który potrzebuje szybkiej edycji AI, napisów i publikacji w przeglądarce. ⚠️ Nie wybieraj tej opcji, jeśli: Potrzebujesz profesjonalnej edycji osi czasu lub wysokiej jakości narracji awatarów.

Najlepsze funkcje VEED

Automatyczna transkrypcja i tworzenie napisów do filmów w wielu językach

Usuń szumy i wypełniacze, aby uzyskać czysty dźwięk za pomocą jednego kliknięcia

Używaj awatarów AI lub klonowanych głosów do narracji w swoich filmach

Użyj Magic Cut, aby automatycznie usuwać cisze i przyspieszyć tempo

Automatyczna zmiana rozmiaru wideo dla serwisów Instagram, TikTok, YouTube itp.

Ograniczenia VEED

Plan Free dodaje znak wodny i ogranicza długość przesyłanych plików

Brakuje mu zaawansowanych kontroli osi czasu

Ceny VEED

Lite : 12 USD/użytkownik/miesiąc

Pro : 29 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje VEED

G2 : 4,6/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 3,3/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o VEED prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra udostępnia:

Funkcja dodawania napisów i tekstu jest najlepsza w VEED. Dzięki niej moje filmy są bardziej opisowe i interesujące dla widzów.

Funkcja dodawania napisów i tekstu jest najlepsza w VEED. Dzięki niej mogę tworzyć bardziej opisowe i interesujące filmy dla moich widzów.

👀 Czy wiesz, że? Najpopularniejsze zastosowania AI w produkcji / marketingu wideo to: Generowanie transkrypcji lub napisów (59% respondentów)

Burza mózgów lub tworzenie szkicu scenariusza (50%)

Tworzenie materiałów wizualnych lub poprawianie nagrań głosowych (35%)

4. Rask (najlepszy do dubbingowania i tłumaczenia wideo)

za pośrednictwem Rask

Idealny dla firm, które potrzebują płynnego tłumaczenia, dubbingu i lokalizacji, Rask oferuje to wszystko i wiele więcej, zachowując tożsamość mówcy i ton marki.

Umożliwia dubbing AI w ponad 130 językach z prawdziwą synchronizacją ruchu warg, separacją mówców i eksportem napisów (SRT). Unikalne funkcje obejmują klonowanie głosu w 29 językach, pamięć tłumaczeniową i obszary robocze dla zespołów. Dzięki temu idealnie nadaje się do wielkoskalowych, wielojęzycznych cykli pracy związanych z produkcją wideo.

✅ Wybierz tę opcję, jeśli: Musisz zlokalizować istniejące filmy na dużą skalę za pomocą dubbingu, klonowania głosu i dokładnych tłumaczeń. ⚠️ Nie wybieraj tej opcji, jeśli: zaczynasz od zera i potrzebujesz narzędzia do tworzenia nowych filmów.

Najlepsze funkcje Rask

Twórz nagrania lektorskie własnym głosem w 29 językach

Automatyczne etykietowanie wielu głosów w treściach z wieloma mówcami

Korzystaj z pamięci tłumaczeniowej, aby zachować spójność fraz

Limity Rask

Nie nadaje się do tworzenia nowych treści wideo — skupia się wyłącznie na lokalizacji

Ceny Rask

Twórca: Od 60 USD miesięcznie

Creator Pro: Od 150 USD/miesiąc

Business: Od 750 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Rask

G2 : 4,7/5 (ponad 270 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Rask prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji G2:

Domyślna transkrypcja i tłumaczenie działają w 99% przypadków od razu po uruchomieniu, klonowanie głosu również działa bardzo dobrze... W RaskAI generowane ruchy ust, nosa, a zwłaszcza brody były bardzo oczywiste i nie były ze sobą zsynchronizowane.

Domyślna transkrypcja i tłumaczenie działają w 99% przypadków od razu po uruchomieniu, klonowanie głosu również działa bardzo dobrze... W RaskAI generowane ruchy ust, nosa, a zwłaszcza brody były bardzo oczywiste i nie były ze sobą zsynchronizowane.

5. InVideo (najlepsze rozwiązanie do przekształcania scenariuszy w filmy marketingowe gotowe do publikacji w mediach społecznościowych)

za pośrednictwem InVideo

InVideo to kreator wideo przeznaczony przede wszystkim do mediów społecznościowych, wyposażony w skrypty oparte na sztucznej inteligencji, mówiące awatary, bibliotekę zasobów i edycję szablonów, który działa bezpośrednio w przeglądarce.

Umożliwia użytkownikom konwersję tekstu na gotowe do publikacji wideo na portalach społecznościowych z wykorzystaniem przejść, napisów i lektora. Biblioteka zawierająca miliony klipów ułatwia szybkie tworzenie treści związanych z marką. Użytkownicy doceniają stałą szybkość działania nawet pod obciążeniem.

✅ Wybierz tę opcję, jeśli: Chcesz szybko przekształcić scenariusze w filmy marketingowe z wykorzystaniem materiałów archiwalnych i automatycznego lektora. ⚠️ Nie wybieraj tej opcji, jeśli: Potrzebujesz oryginalnych elementów wizualnych, awatarów lub funkcji edycji filmowej.

Najlepsze funkcje InVideo

Natychmiast zamień podpowiedź w kompletny scenariusz lektorski

Konwertuj tekst na wideo. Automatycznie dopasowuj sceny i głosy jednym kliknięciem

Natychmiastowa zamiana klipów, nagrań lektorskich lub muzyki bez konieczności ponownego renderowania

Dodawaj napisy w wielu językach i dostosowuj synchronizację

Eksportuj jednym kliknięciem do formatów specyficznych dla platform (TikTok, YouTube itp.)

Limity InVideo

Szablony mogą wydawać się zbyt ogólne do zastosowań związanych z marką

Ceny InVideo

Free (nie obejmuje AI)

Dodatkowo: 35 USD/miesiąc

Maksymalnie: 60 USD/miesiąc

Generatywne: 120 USD/miesiąc

Team: 999 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje InVideo

G2 : 4,5/5 (ponad 160 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o InVideo prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta Capterra:

Dostępne są tysiące szablonów projektów, które zapewniają szeroki zakres funkcji, w tym muzykę, wideo i utwory. Jest to tak proste w użyciu, że wystarczy wpisać podpowiedź na podstawie wideo, które chcesz stworzyć, a wideo zostanie wygenerowane w ciągu kilku minut.

Dostępnych jest tysiące szablonów projektów, które zapewniają szeroki zakres funkcji, w tym muzykę, wideo i ścieżki dźwiękowe. Korzystanie z nich jest bardzo proste — wystarczy wpisać podpowiedź na podstawie wideo, które chcesz stworzyć, a wideo zostanie wygenerowane w ciągu kilku minut.

🧠 Ciekawostka: 51% marketerów korzystało z AI do produkcji wideo, w przeciwieństwie do 49%, którzy tego nie robili.

6. Runway (najlepsze rozwiązanie dla twórców treści opartych na AI, pracujących z tekstem i wideo)

za pośrednictwem Runway

Runway to potężne narzędzie dla twórców wideo opartego na AI, oferujące najnowocześniejsze funkcje zamiany tekstu na wideo, usuwania tła, rozszerzania wideo i edycji na poziomie studyjnym w jednym pakiecie opartym na chmurze.

Runway łączy modele tekst-wideo (Gen‑1/2/3/4), konwersję obrazu na wideo, efekty i narzędzia do rozszerzania scen — wszystko to wspierane przez innowacje na poziomie hollywoodzkim. Model Gen‑4 zachowuje spójność postaci w wielu ujęciach, co stanowi przełom w tworzeniu opowieści wideo.

✅ Wybierz tę opcję, jeśli: Jesteś zaawansowanym twórcą, który odkrywa możliwości opowiadania historii z wykorzystaniem AI, takie jak generowanie scen lub przekształcanie tekstu na wideo. ⚠️ Nie wybieraj tej opcji, jeśli: Nie masz doświadczenia w korzystaniu z narzędzi do marketingu wideo lub potrzebujesz prostej platformy do edycji treści społecznościowych.

Najlepsze funkcje Runway

Zachowaj postacie i obiekty w różnych ujęciach dzięki Gen 4 — za pomocą jednego obrazu referencyjnego

Z łatwością usuwaj tła, dodawaj przejścia i stylizuj sceny

Użyj opcji „Rozszerz wideo”, aby wydłużyć pionowe klipy w orientacji poziomej i odwrotnie

Limity Runway

Ponieważ jest to rozwiązanie przeznaczone głównie dla profesjonalistów, nowi użytkownicy muszą liczyć się z pewną krzywą uczenia się

Ceny Runway

Free (do jednorazowego użytku)

Standard: 15 USD/użytkownik/miesiąc

Pro: 35 USD/użytkownik/miesiąc

Unlimited : 95 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Runway

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Runway prawdziwi użytkownicy?

Oto, co napisał użytkownik G2 w swojej recenzji:

płynna liczba klatek na sekundę z kontrolą nad modyfikacjami w razie potrzeby, elementy sterujące do zmiany wyników są naprawdę elastyczne... czasami generacje mogą być dalekie od oryginału, gdy nie używa się materiałów referencyjnych

płynna liczba klatek na sekundę z kontrolą nad modyfikacjami w razie potrzeby, elementy sterujące do zmiany wyników są naprawdę elastyczne... czasami generacje mogą być dalekie od oryginału, gdy nie używa się materiałów referencyjnych

📚 Przeczytaj również: Szablony scenariuszy

7. Elai. io (najlepsze rozwiązanie do tworzenia interaktywnych filmów szkoleniowych z quizami i eksportem SCORM)

za pośrednictwem Elai.io

Zaprojektowany dla zespołów L&D, marketerów i edukatorów, Elai. io przekształca pliki PDF lub skrypty w interaktywne filmy szkoleniowe z narracją awatarów, wbudowanymi quizami i eksportem SCORM.

🧠 Ciekawostka: SCORM to skrót od Sharable Content Object Reference Model — zestaw standardów technicznych stosowanych w celu zapewnienia, że treści e-learningowe działają w każdym systemie LMS (Learning Management System). Jeśli Twoje narzędzie do tworzenia wideo eksportuje pliki SCORM, oznacza to, że Twoje filmy szkoleniowe można podłączyć bezpośrednio do platform takich jak Moodle, Docebo lub TalentLMS — wraz z funkcjami śledzenia postępów, quizami i danymi dotyczącymi ukończenia.

Zaczynasz od tekstu lub pliku PowerPoint, wybierasz spośród ponad 80 awatarów, wybierasz spośród ponad 75 języków i dodajesz klikalne quizy lub interakcje rozgałęziające. Doskonale sprawdza się w zastosowaniach e-learningowych wymagających zaangażowania odbiorców.

✅ Wybierz tę opcję, jeśli: Tworzysz ustrukturyzowane treści szkoleniowe i potrzebujesz narracji prowadzonej przez awatary, eksportu SCORM oraz interaktywności. ⚠️ Nie wybieraj tej opcji, jeśli: Zależy Ci na dużej swobodzie twórczej lub dopracowanych materiałach marketingowych z materiałami dodatkowymi i efektami specjalnymi.

Najlepsze funkcje Elai. io

Wspieraj naukę, generując interaktywne quizy i logikę rozgałęzień

Prześlij własnego awatara lub głos, aby zachować wierność marce

Ograniczenia Elai. io

Interfejs jest bardziej dostosowany do treści ustrukturyzowanych, oferując mniej swobody twórczej

Brakuje mu kinowej edycji

Ceny Elai. io

Free

Podstawowy: 29 USD/użytkownik/miesiąc

Zaawansowane : 59 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Elai. io

G2 : 4,6/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Elai. io prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Elai. io zmieniło nasz proces tworzenia treści, dając nam możliwość przeniesienia produkcji do naszej firmy. Teraz możemy szybciej reagować na zmiany w kursach, aktualizacje produktów i opinie uczniów... Niektóre głosy AI i awatary mają czasami problemy z synchronizacją ruchu warg i precyzyjną wymową, co często wymaga stosowania alternatywnych pisowni dla zachowania jasności.

Elai. io zmieniło nasz proces tworzenia treści, dając nam możliwość przeniesienia produkcji do naszej firmy. Teraz możemy szybciej reagować na zmiany w kursach, aktualizacje produktów i opinie uczniów... Niektóre głosy AI i awatary mają czasami problemy z synchronizacją ruchu warg i precyzyjną wymową, co często wymaga alternatywnych zapisów dla zachowania jasności.

8. AI Studios od DeepBrain AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia realistycznych awatarów i wielojęzycznych filmów korporacyjnych)

za pośrednictwem AI Studios firmy DeepBrain AI

Specjalizująca się w tworzeniu filmów z awatarami przypominającymi ludzi do celów marketingowych, obsługi klienta i szkoleń, firma AI Studios by DeepBrain AI oferuje dostęp do ponad 2000 awatarów i ponad 150 języków w modelu opartym na kredytach.

Oferuje intuicyjną edycję scen, gesty awatarów i narzędzia do tworzenia skryptów w stylu ChatGPT . To opłacalny wybór dla firm, które chcą lokalizować lub personalizować treści wideo na dużą skalę.

✅ Wybierz tę opcję, jeśli: Potrzebujesz filmów z awatarami w stylu biznesowym, profesjonalnie zrealizowanych w wielu językach. ⚠️ Nie wybieraj tej opcji, jeśli: Szukasz kreatywnej elastyczności, możliwości edycji złożonych scen lub krótkich treści społecznościowych.

Najlepsze funkcje AI Studios

Twórz filmy narracyjne bez kosztownego sprzętu

Odzwierciedlaj ludzkie emocje i naturalne ruchy za pomocą ekspresyjnych awatarów

Wybierz elastyczne poziomy minut wideo bez znaku wodnego

Ograniczenia AI Studios

Użytkownicy zgłaszają, że edycja kreatywna (np. integracja B-roll) jest w najlepszym razie podstawowa

Ceny AI Studios

Free

Osobiste: 29 USD/użytkownik/miesiąc

Team: Od 69 USD miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AI Studios

G2 : 4,3/5 (ponad 860 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o AI Studios prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 poleca to narzędzie:

Funkcje „tekst na wideo" i „URL na wideo" pozwalają zaoszczędzić wiele godzin pracy, co sprawia, że jest to przełomowe rozwiązanie dla zespołów marketingowych i zajmujących się tworzeniem treści

Funkcje „tekst na wideo” i „URL na wideo” pozwalają zaoszczędzić wiele godzin pracy, co stanowi przełom dla zespołów marketingowych i zajmujących się tworzeniem treści

9. Lumen5 (najlepsze rozwiązanie do konwersji wpisów na blogu w angażujące filmy wideo z brandingiem)

za pośrednictwem Lumen5

Lumen5 to przyjazny dla użytkownika kreator wideo AI, idealny dla marketerów i małych zespołów, którzy chcą szybko tworzyć dopracowane treści społecznościowe lub blogowe w formie wideo.

Lumen5 konwertuje tekst (np. posty na blogu lub skrypty) na angażujące wideo, wykorzystując AI do dopasowania elementów wizualnych, narracji i tempa — z dostępem do mediów stockowych i możliwości dostosowania do marki. Szablony i automatyczne układy pomagają zakończyć proces w ciągu kilku minut, przy minimalnych umiejętnościach projektowych.

✅ Wybierz tę opcję, jeśli: Chcesz przekształcić blogi lub skrypty w przejrzyste, markowe wideo przy minimalnym wysiłku. ⚠️ Nie wybieraj tej opcji, jeśli: Potrzebujesz narracji awatara, klonowania głosu lub zaawansowanych opcji edycji.

Najlepsze funkcje Lumen5

Z łatwością zastosuj swoje kolory, logo i czcionki do wszystkich filmów wideo

Eksportuj zawartość w wielu proporcjach (16:9, 9:16 itp.) za pomocą jednego kliknięcia

Użyj lektorów AI lub prześlij własne, aby spersonalizować wideo

Limity Lumen5

Jakość lektora i dokładność synchronizacji ruchu warg mogą się różnić

Niektórzy użytkownicy zgłaszają otrzymywanie roszczeń dotyczących praw autorskich podczas korzystania z zasobów stockowych w swoich filmach na YouTube

Ceny Lumen5

Społeczność: Free

Podstawowy: 29 USD/miesiąc

Pakiet startowy: 79 USD/miesiąc

Profesjonalny: 199 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Lumen5

G2 : 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 140 recenzji)

Co mówią o Lumen5 prawdziwi użytkownicy?

Najważniejsze informacje z recenzji Capterra:

Bardzo łatwe tworzenie filmów z tekstu i wpisów na blogu… Czasami znalezione filmy nie są zbyt dokładne, ale można ręcznie wybrać lepsze.

Bardzo łatwe tworzenie filmów z tekstu i wpisów na blogu… Czasami znalezione filmy nie są zbyt dokładne, ale można ręcznie wybrać lepsze.

📚 Przeczytaj również: Szablony skryptów podcastów

10. Colossyan Creator (najlepszy do skalowalnych treści e-learningowych z funkcjami interaktywnymi)

za pośrednictwem Colossyan Creator

Colossyan Creator to narzędzie do tworzenia filmów AI z naciskiem na szkolenia, z realistycznymi awatarami, wielojęzycznym wsparciem, wbudowanymi quizami i eksportem SCORM. Jest idealne do tworzenia treści e-learningowych i wdrażania zespołów.

Aplikacja konwertuje skrypty lub przesłane slajdy na filmy z narracją awatarów w ponad 70 językach, umożliwiając sceny w trybie konwersacji z wieloma awatarami i interaktywnymi quizami. To dobre rozwiązanie, jeśli chcesz zachować równowagę między użytecznością a skalą.

✅ Wybierz tę opcję, jeśli: Zajmujesz się e-learningiem lub HR i potrzebujesz wielojęzycznych, interaktywnych filmów szkoleniowych z obsługą SCORM. ⚠️ Nie wybieraj tej opcji, jeśli: Potrzebujesz kinowej narracji, formatów zorientowanych na media społecznościowe lub kreatywnego kierownictwa nad wizualizacją.

Najlepsze funkcje Colossyan Creator

Lokalizuj treści na całym świecie, automatycznie generując wideo w ponad 70 językach

Zapraszaj nieograniczoną liczbę widzów z kontrolą ról

Zintegruj płynnie z platformami LMS

Limity Colossyan Creator

Elastyczność twórcza i opcje edycji są ograniczone

Ceny Colossyan Creator

Free

Pakiet startowy: Od 27 USD miesięcznie

Business: Od 88 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Colossyan Creator

G2 : 4,5/5 (ponad 470 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Colossyan prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Awatary AI są realistyczne, a funkcja zamiany tekstu na mowę działa płynnie i oferuje wiele opcji głosowych. Bardzo doceniam wielojęzyczne wsparcie, które jest niezwykle pomocne przy tworzeniu różnorodnych materiałów szkoleniowych i wprowadzających.

Awatary AI są realistyczne, a funkcja zamiany tekstu na mowę działa płynnie i oferuje wiele opcji głosowych. Bardzo doceniam wielojęzyczne wsparcie, które jest niezwykle pomocne przy tworzeniu różnorodnych materiałów szkoleniowych i wprowadzających.

11. Hour One (najlepszy wybór dla hiperrealistycznych wirtualnych prezenterów w komunikacji korporacyjnej)

za pośrednictwem Hour One

Hour One to profesjonalny kreator wideo z awatarami AI, który zapewnia hiperrealistycznych wirtualnych prezenterów i szybką realizację — przeznaczony do marketingu, szkoleń i komunikacji wewnętrznej na dużą skalę.

Oferuje ponad 100 awatarów i wsparcie dla ponad 60 języków. Zapewnia również kreatory skryptów i szablonów, zestawy marek oraz bezpieczne narzędzia do współpracy.

✅ Wybierz tę opcję, jeśli: Potrzebujesz realistycznych prezenterów do komunikacji korporacyjnej, filmów wyjaśniających produkty lub wewnętrznych aktualizacji. ⚠️ Nie wybieraj tej opcji, jeśli: Chcesz stworzyć niedrogie wideo lub po prostu eksperymentujesz z wideo AI.

Najlepsze funkcje Hour One

Twórz filmy wideo w kilka minut dzięki kreatorom scenariuszy

Szybko rozpocznij pracę dzięki prostemu interfejsowi użytkownika

Zaproś redaktorów i widzów dzięki bezpiecznym uprawnieniom ról

Łatwe tłumaczenie wideo dzięki wsparciu wielu języków i wbudowanym napisom

Limity Hour One

Użytkownicy uważają, że niektóre awatary AI wyglądają niesamowicie

Konfiguracja niestandardowych awatarów może wymagać pomocy obsługi klienta

Ceny Hour One

Wersja próbna Free

Lite: 30 USD/miesiąc

Business: 112 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Hour One

G2 : 4,5/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Hour One prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia użytkownika G2 na temat tego narzędzia:

Renderowanie wideo przebiegło dość szybko, a funkcja udostępniania obszaru roboczego działała świetnie, ponieważ mój kolega mógł obserwować zmiany, które wprowadzałem w czasie rzeczywistym. Podobał mi się wybór awatarów, a klonowanie głosu było świetne... Struktura cenowa była dla mnie nieco niejasna, nie zdawałem sobie sprawy, jak rozliczana jest subskrypcja, dopóki nie natrafiłem na ograniczenia związane z moim typem subskrypcji.

Wideo zostało renderowane dość szybko, a funkcja współdzielonego obszaru roboczego działała świetnie, ponieważ mój kolega mógł obserwować zmiany, które wprowadzałem w czasie rzeczywistym. Podobały mi się opcje wyboru awatarów, a klonowanie głosu było świetne... Struktura cenowa była dla mnie nieco niejasna, nie zdawałem sobie sprawy, jak jestem rozliczany, dopóki nie natrafiłem na ograniczenia mojego typu subskrypcji.

📚 Przeczytaj również: Szablony do pisania treści

Wybór najlepszej alternatywy dla HeyGen

HeyGen otworzył drzwi do treści opartych na awatarach, ale wraz z rozwojem zespołów rosną również oczekiwania: lepsza kontrola, inteligentniejsza współpraca, elastyczne ceny i funkcje wykraczające poza zamianę twarzy lub synchronizację ruchu warg.

Narzędzia takie jak Synthesia i Colossyan doskonale sprawdzają się w tworzeniu szybkich filmów szkoleniowych z awatarami. Rask i DeepBrain wyróżniają się w lokalizacji. A w przypadku krótkich treści, które szybko się zmieniają, VEED, Runway i InVideo AI zapewniają stylowe rozwiązania.

To, co jest dla Ciebie „najlepsze”, zależy od Twojego przypadku użycia, wielkości zespołu i celów kreatywnych.

Jednak jeśli chcesz zarządzać całym procesem produkcji wideo — od tworzenia scenariusza po przeglądanie zadań — w ramach jednej platformy, polecamy ClickUp.

Chcesz odejść od rozproszonych cykli pracy? Wypróbuj ClickUp za darmo — i zobacz, co się stanie, gdy AI spotka się ze współpracą.