Najlepsze generatory AI SVG do skalowalnej grafiki wektorowej

Projektowanie skalowalnej grafiki wektorowej (SVG) może być frustrującym procesem. Niezależnie od tego, czy tworzysz ikony, logo, elementy interfejsu użytkownika czy ilustracje, potrzebujesz czystych, precyzyjnych wektorów, które można skalować bez utraty jakości.

Jednak ręczne śledzenie obrazów, dostosowywanie punktów kotwiczenia i precyzyjne dopracowywanie ścieżek zajmuje dużo czasu. Czas, który można poświęcić na bardziej kreatywną pracę.

Generatory AI SVG przejmują za Ciebie ciężką pracę. Narzędzia te pozwalają konwertować obrazy rastrowe na wektory, generować niestandardowe pliki SVG na podstawie podpowiedzi tekstowych i udoskonalać projekty za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Wystarczy przesłać obraz, wprowadzić podpowiedź lub dostosować kilka ustawień. AI zajmie się resztą, dostarczając w ciągu kilku sekund wyraźne, skalowalne wektory. Koniec z żmudnymi ręcznymi poprawkami i skomplikowanym oprogramowaniem do projektowania, takim jak Adobe Illustrator.

A kiedy już uzyskasz idealny plik SVG? Prześlij go bezpośrednio do ClickUp, aby zapewnić płynność, synchronizację i bezstresowy przebieg cyklu pracy projektowej.

Poznaj najlepsze generatory AI SVG do tworzenia wysokiej jakości skalowalnej grafiki wektorowej! Czas stworzyć niesamowite obrazy. 💃🏽

Czego należy szukać w generatorze AI SVG?

Potrzebujesz czystej, skalowalnej grafiki wektorowej (szybko). Ale nie każde narzędzie AI radzi sobie z tym zadaniem. Niektóre tworzą niechlujne ścieżki, inne mają problemy z detalami, a jeszcze inne nie zapewniają wystarczającej kontroli. Co więc naprawdę ma znaczenie?

Przeanalizujmy kluczowe funkcje, na które należy zwrócić uwagę, aby wybrać narzędzie warte swojej ceny.

Wysoka jakość wyników: Za każdym razem generuje czyste i idealnie dopasowane pliki SVG. Nie musisz już poprawiać dziwnych kształtów ani postrzępionych linii

Intuicyjny interfejs: Pozwala korzystać z każdej funkcji bez konieczności poświęcania czasu na naukę obsługi. Dużą zaletą wykorzystania AI w projektowaniu graficznym jest oszczędność czasu, a stroma krzywa uczenia się raczej nie sprzyja temu celowi

Szablony projektów: Oferuje szablony projektów graficznych, dzięki którym możesz szybko tworzyć profesjonalnej jakości obrazy wektorowe bez konieczności zaczynania od zera. Będzie to szczególnie pomocne, jeśli jesteś początkującym użytkownikiem

Podpowiedzi AI: Daje wiele opcji podpowiedzi obrazów AI. Te podpowiedzi tekstowe mogą dać Ci pomysł, od czego zacząć

Opcje dostosowywania: Pozwala dostosować kolory, kształty lub style do Twojej marki. Dobry generator AI SVG nie powinien ograniczać Cię do ogólnych projektów

Wiele opcji eksportu: Oferuje wiele formatów eksportu, takich jak SVG, PNG, JPEG i PDF dla wygenerowanego obrazu wektorowego. Daje to duże możliwości wykorzystania elementów wizualnych w treściach w wielu kanałach

👀 Czy wiesz, że... Pliki SVG są niezależne od rozdzielczości, co oznacza, że pozostają krystalicznie czyste bez względu na to, jak bardzo je powiększysz. Możesz zmieniać ich rozmiar w nieskończoność, bez utraty jakości obrazu!

Najlepsze generatory AI SVG w skrócie

Oto krótkie zestawienie najlepszych generatorów AI SVG:

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Zespoły każdej wielkości; cykl pracy i integracja SVG oparte na AI Generator obrazów AI, tablice, integracja z Figma, automatyzacja cyklu pracy, narzędzia do przekazywania opinii, szablony, zarządzanie zadaniami Free Forever; płatne plany zaczynają się od 7 USD miesięcznie Adobe (Express/Firefly) Osoby indywidualne i zespoły; konwersja obrazów do formatu SVG PNG/JPG do SVG, generator obrazów AI, szablony, tekst na obraz, pliki do 40 MB Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie Canva Osoby indywidualne i zespoły; edycja grafiki wektorowej Redaktor SVG, przeciąganie i upuszczanie, narzędzia do kolorowania, szablony, magiczna gumka, dostęp z urządzeń mobilnych/przeglądarki internetowej Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie Vectr Osoby indywidualne i małe zespoły; wektory na podstawie szczegółowych podpowiedzi Podpowiedzi AI (pozytywne/negatywne), grafika 3D, naklejki, usuwanie tła, konwersja PNG/JPG do SVG Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 3,99 USD miesięcznie SVGator Osoby prywatne i zespoły; animacje wektorowe Animuj pliki SVG, eksportuj do formatów SVG/Lottie/GIF/wideo, interaktywne elementy sterujące, obszar roboczy wykresów Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 38 USD miesięcznie Figma AI Teams; grafika wektorowa do interfejsów użytkownika, brandingu i prezentacji Podpowiedzi AI, konwersja rastra na wektory, tablice, ponad 150 pakietów ilustracji, współpraca zespołowa Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 5 USD miesięcznie Inkscape (rozszerzenia AI) Osoby prywatne i zespoły; diagramy wektorowe, oprogramowanie open source Rozszerzenia AI, palety kolorów, linie komend, narzędzia do tworzenia wykresów/diagramów SVG Free Vecta. io Osoby prywatne i zespoły; logo, ikony, diagramy Minifikator SVG, przeciąganie i upuszczanie Visio/AutoCAD, tworzenie konspektów tekstu, skalowanie/pomiar Free Vectorizer. ai Osoby indywidualne i zespoły; układanie kształtów wektorowych PNG/JPG do SVG, układanie kształtów geometrycznych, dostosowywanie krzywych/przerw Plany płatne zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie Boxy SVG Osoby prywatne: podstawowe projektowanie wektorowe Wbudowane symbole, regulacja kolorów, efekty, czcionki, generowanie metadanych Plany płatne zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

10 najlepszych generatorów AI SVG

Teraz przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom, ograniczeniom i cenom, aby sprawdzić, który generator SVG najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Zamieściliśmy również oceny i recenzje prawdziwych klientów, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.

1. ClickUp (najlepszy do cyklu pracy opartego na AI i integracji SVG)

Wypróbuj teraz Twórz obrazy z łatwością dzięki generatorowi obrazów AI w ClickUp Brain

ClickUp to nie tylko kolejne narzędzie do zarządzania projektami. To wszystko, czego potrzebujesz do pracy. Jeśli zmagasz się z rozproszonymi zadaniami związanymi z projektowaniem SVG, nieefektywnymi cyklami pracy lub przestarzałymi metodami współpracy, czas na zmianę!

Załóżmy, że Twoi graficy mają trudności z uzgodnieniem tego samego planu projektu SVG z powodu rozproszonej komunikacji i niepołączonych sesji burzy mózgów. Skorzystaj z tablic ClickUp, aby uniknąć takich problemów i przejść od razu do wspólnych kreatywnych dyskusji.

Pozwól swojemu zespołowi projektowemu realizować pomysły na tablicach ClickUp

Dodaj elementy burzy mózgów, takie jak kwadraty, koła i trójkąty, z paska narzędzi po lewej stronie tablic ClickUp. Aby wizualnie połączyć pomysły projektowe, po prostu użyj łączników na pasku narzędzi, aby połączyć zadania i pomysły projektowe za pomocą strzałek.

Twój zespół może dodawać notatki, załączać pliki i rysować ilustracje bezpośrednio na tablicy, aby udostępniać makiety i inspiracje. Przełożeni i inni członkowie zespołu mogą również dodawać komentarze z informacjami zwrotnymi. Wszyscy interesariusze mogą załączać briefy i automatyzować aktualizacje.

Ale solidny plan projektu to dopiero pierwszy krok. Musisz upewnić się, że wszystkie Twoje zespoły dają z siebie wszystko przy każdym projekcie SVG. Zadania ClickUp pozwalają przekształcić każdy krok w briefie projektowym w zadanie. Podziel je na foldery, dodaj podzadania i załącz przewodniki stylistyczne oraz inne zasoby bezpośrednio do zadań.

Załóżmy, że musisz zaprojektować obrazy wektorowe do e-maili z rabatami na nadchodzącą wyprzedaż BFCM. Dodaj podpowiedź ze specyfikacjami do ClickUp Brain, a w ciągu kilku sekund zostanie sporządzony szczegółowy plan krok po kroku.

Poproś ClickUp Brain o stworzenie planu cyklu pracy dla generowania plików SVG

Chcesz sprawdzić, czy wszystko jest w porządku? Wbudowana sieć neuronowa ClickUp wygeneruje szybkie podsumowania, wykryje brakujące elementy w Twoim planie i zasugeruje praktyczne ulepszenia. Możesz również zapytać Brain o trendy w projektowaniu graficznym lub najlepsze praktyki dotyczące generowania plików SVG, dzięki czemu Twoje wektory będą zawsze trafiały do odbiorców.

Możesz nawet dodawać priorytety do zadań projektowych, przypisywać je odpowiednim osobom i uzyskać dostęp do pełnego widoku osi czasu, przypisanych zadań zespołowych i postępów. Możesz użyć automatyzacji ClickUp, aby zautomatyzować te zadania projektowe i uniknąć kłopotów związanych z przypisywaniem poszczególnych obowiązków członkom zespołu projektowego.

Zautomatyzuj zadania związane z projektowaniem SVG dzięki ClickUp Brain

Nie masz czasu na konfigurowanie poszczególnych wyzwalaczy? Po prostu wyjaśnij, co chcesz zautomatyzować, używając prostego języka, a wbudowana sztuczna inteligencja ClickUp Brain natychmiast skonfiguruje automatyzację cyklu pracy projektowania i wyzwalacze, a także przypomnienia e-mailowe i powiadomienia w aplikacji!

A to nie wszystko! ClickUp integruje się również z Figma AI, popularnym generatorem wektorów AI.

Połącz swoje konto Figma w Centrum aplikacji ClickUp

Przejdź do Centrum aplikacji ClickUp, wyszukaj Figma i kliknij Połącz. Ty i Twoi administratorzy możecie przeglądać wszystkie foldery Figma bezpośrednio w ClickUp. Ułatwi to planowanie cyklu pracy, przydzielanie zadań i harmonogramowanie zadań SVG. ClickUp dla zespołów projektowych importuje nawet wszystkie projekty wektorowe z Figma i centralizuje je!

Integracja ta pozwala projektantom i programistom pracować z obrazami wektorowymi i prototypami bez konieczności przełączania się między platformami, usprawniając cykl pracy od koncepcji projektu do ostatecznego eksportu SVG.

Najlepsze funkcje ClickUp

Generuj persony projektowe, komponenty, briefy kreatywne i wiele więcej dzięki ClickUp Brain

Udostępniaj prototypy projektów interesariuszom w formie wiadomości wideo z narzędziami do przekazywania opinii o projekcie , takimi jak ClickUp Clips

Zautomatyzuj zatwierdzanie plików SVG, aby projekty były realizowane bez opóźnień

Twórz wizualne cykle pracy dla swoich zespołów projektowych dzięki tablicom ClickUp

Łatwo przekazuj szczegóły swoich projektów dzięki szablonom briefów projektowych

Dzięki szablonom przewodnika stylistycznego wszyscy członkowie zespołu projektowego będą pracować zgodnie z wytycznymi

Twórz pliki Figma dla swoich projektów SVG bezpośrednio w ClickUp dzięki łatwej integracji

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy, którzy nie mają doświadczenia z zaawansowaną technologią AI, mogą początkowo uznać platformę za zbyt skomplikowaną

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Nichole Pelaez, założycielka i dyrektor generalna Wild Me, recenzuje ClickUp:

Od dużych projektów po proste listy rzeczy do zrobienia — używamy ClickUp, aby realizować zadania. Jest on używany w całej firmie i rozwiązuje problem zarządzania zadaniami, umożliwiając podgląd postępów i zadań, które wymagają wykonania.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Dodaj opis zadania w każdym zadaniu ClickUp, wyjaśniając dokładnie, co należy zrobić, aby je zakończyć. Wpisz ukośnik (/ ) w polu opisu zadania i wybierz tabele, banery, szablony i inne elementy, aby szybko nakreślić instrukcje.

2. Adobe (najlepsze do konwersji istniejących obrazów do formatu SVG)

Udało Ci się stworzyć oszałamiającą grafikę, ale po zmianie rozmiaru lub dostosowaniu do innej zawartości staje się ona pikselowana. Skorzystaj z generatora wektorów AI firmy Adobe, aby przekształcić obrazy rastrowe w skalowalną grafikę wektorową. Dzięki temu wszystkie obrazy będą wyglądały ostro, niezależnie od zmiany rozmiaru i sposobu dodania.

Najlepsze funkcje Adobe

Zamień pliki PNG, JPEG i JPG na pliki SVG

Konwertuj teksty i podpowiedzi tekstowe na elementy wizualne za pomocą generatora obrazów AI

Twórz plakaty za pomocą darmowych szablonów

Ograniczenia Adobe

Dodawanie dat do projektów jest nieco uciążliwe

Może konwertować obrazy o rozmiarze do 40 MB

Ceny Adobe

Free

Adobe Express + Photoshop Express + Adobe Firefly: 9,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Adobe

G2: 4,5/5 (ponad 51 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 7300 recenzji)

Co o Adobe mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Każdego dnia używam programu Illustrator do pracy i projektów osobistych i naprawdę podoba mi się łatwość cyklu pracy. Jedną z rzeczy, które najbardziej lubię w programie Illustrator, jest jego precyzja. Grafika wektorowa składa się ze ścieżek, które są w zasadzie formułami matematycznymi definiującymi kształt i wygląd obiektu. Obiekty programu Illustrator można skalować do dowolnego rozmiaru bez utraty jakości. Jest to ogromna zaleta w porównaniu z grafiką rastrową, która składa się z pikseli i po powiększeniu może stać się rozmyta lub postrzępiona.

3. Canva (najlepsze do edycji grafiki wektorowej)

za pośrednictwem Canva

Canva oferuje oprogramowanie do edycji zdjęć z darmowym generatorem wektorów AI. Za jego pomocą możesz edytować pliki grafiki wektorowej online w dowolnej skali. Pozwala również tworzyć wyraźne logo, ikony i ilustracje do treści oraz publikować je bezpośrednio bez utraty jakości.

Najlepsze funkcje Canva

Przeciągnij i upuść plik SVG w wybrane miejsce na obszarze roboczym

Dostosuj kolory dokumentów i obrazów za pomocą narzędzi do zmiany kolorów dostępnych za jednym kliknięciem

Dostosuj własną kolorystykę do SVG zgodnych z wizerunkiem marki

Oczyść grafiki jednym kliknięciem dzięki magicznej gumce

Ograniczenia Canva

Wersja bezpłatna nie zawiera unikalnych szablonów graficznych

Ceny Canva

Free

Pro: 15 USD/miesiąc za licencję

Teams: 10 USD/miesiąc za licencję (minimum 3 licencje)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Canva

G2: 4,7/5 (ponad 4500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Co o Canva mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Podoba mi się, że mogę szybko tworzyć profesjonalnie wyglądające grafiki bez wysiłku. Szeroki zakres szablonów, zdjęć i opcji dostosowywania ułatwia tworzenie unikalnych projektów do wszelkich potrzeb, takich jak media społecznościowe, prezentacje czy projekty osobiste. Świetne jest również to, że mogę korzystać z niego na telefonie lub laptopie, dzięki czemu mogę projektować w dowolnym miejscu.

4. Vectr (najlepszy do tworzenia wektorów z szczegółowymi podpowiedziami)

za pośrednictwem Vectr

Jeśli szukasz darmowego generatora AI SVG, który sprawia, że tworzenie grafiki jest tak proste, jak pisanie na klawiaturze, Vectr jest narzędziem dla Ciebie. Możesz dodać to, co chcesz i czego nie chcesz do swojego obrazu wektorowego AI, dostosować plik SVG i format wektorowy, a następnie pobrać bezpośrednio z platformy.

Najlepsze funkcje Vectr

Dodaj podpowiedzi opisowe i negatywne, aby generować idealną grafikę wektorową

Wykorzystaj grafikę 3D i naklejki, aby grafika była bardziej atrakcyjna

Usuń tło, aby uzyskać czystszy wygląd generowanych wektorów

Zamień obrazy rastrowych PNG na pliki SVG i JPG, aby uzyskać ikony wektorowe

Ograniczenia Vectr

Reklamy w wersji bezpłatnej mogą być uciążliwe

Ceny Vectr

Free Forever

Pro: 3,99 USD/miesiąc

Premium: 7,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Vectr

G2: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Co o Vectr mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Jest prosty w obsłudze i zawiera wszystkie niezbędne narzędzia do podstawowej edycji lub tworzenia grafiki; wielokrotnie mi pomógł, a prosty interfejs sprawia, że jest łatwy do zrozumienia.

🧠 Ciekawostka: Najwcześniejsze formy tekstu pisanego miały postać obrazków lub piktogramów używanych do przedstawiania przedmiotów i idei. Aby zapisać nazwy, Sumerowie używali logogramów, łatwych do narysowania obrazków reprezentujących dźwięk zbliżony do słowa, które chcieli przekazać.

5. SVGator (najlepszy do generowania animacji wektorowych)

za pośrednictwem SVGator

Ludzie lepiej uczą się na podstawie animacji niż statycznych obrazów. Po co więc ograniczać swoją grafikę wektorową do obrazów, skoro można tworzyć animacje za pomocą SVGator? Ten generator wektorów pozwala dodawać, łączyć i przesuwać poszczególne elementy obrazu wektorowego zgodnie z własnymi upodobaniami.

Najlepsze funkcje SVGator

Animuj obrazy wektorowe, ilustracje i logo

Eksportuj obrazy wektorowe w wielu formatach, takich jak SVG, Lottie, Dart, wideo i GIF

Dostosuj działanie każdego kliknięcia, aby uzyskać większą kontrolę nad obrazem wektorowym i animacją

Znajdź właściwą pozycję za pomocą prostego wykresu

Ograniczenia SVGator

Generator AI często działa z opóźnieniem z powodu ciężkich komponentów obrazów wektorowych

Ceny SVGator

Free

Pro: 38 USD/miesiąc

Oceny i recenzje SVGator

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 25 recenzji)

Co mówią o SVGator prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Animowany kreator SVGator uprościł proces uruchamiania/zatrzymywania dowolnej animacji po najechaniu kursorem lub kliknięciu obrazu. Funkcje są dość rozbudowane, ale nie trzeba być profesjonalistą w dziedzinie animacji, aby korzystać z tego narzędzia. Jest to aplikacja internetowa, więc nie wymaga pobierania.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do adnotacji obrazów

6. Figma AI (najlepsze do projektowania grafiki wektorowej dla interfejsów użytkownika, brandingu i prezentacji)

za pośrednictwem Figma AI

Potrzebujesz grafiki wektorowej do pilnych projektów? Skorzystaj z generatora wektorów AI Figma, aby stworzyć idealne pliki SVG za pomocą zaledwie kilku słów. To narzędzie do generowania obrazów wektorowych automatyzuje również zadania projektowe i tworzy grafiki bezpośrednio w folderach projektu.

Najlepsze funkcje Figma

Dodaj podpowiedzi tekstowe AI i generuj wektory w kilka sekund

Zamień obrazy rastrowe na grafikę wektorową w idealnym formacie SVG

Współpracuj ze swoim zespołem projektowym na cyfrowych tablicach

Uzyskaj dostęp do 150 darmowych pakietów ilustracji wektorowych do szybkiego generowania plików SVG

Ograniczenia Figma

Jeśli nie masz doświadczenia w korzystaniu z narzędzi projektowych opartych na sztucznej inteligencji, możesz czuć się nieco przytłoczony

Ceny Figma

Starter: Free

Profesjonalna: 5 USD/miesiąc za licencję Collab, 15 USD/miesiąc za licencję Dev i 20 USD/miesiąc za licencję Full

Organizacja: 5 USD/miesiąc za licencję Collab, 25 USD/miesiąc za licencję Dev i 55 USD/miesiąc za licencję Full

Enterprise: 5 USD/miesiąc za licencję Collab, 35 USD/miesiąc za licencję Dev i 90 USD/miesiąc za licencję Full

Oceny i recenzje Figma

G2: 4,7/5 (ponad 1100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 790 recenzji)

Co mówią o Figma prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Chociaż idea Figma jest wspaniała, nie jest ona wcale przyjazna dla użytkownika. Na początku nasza firma przeprowadziła dziesiątki szkoleń trwających wiele miesięcy, co było dowodem na to, jak trudne w obsłudze jest to nowe oprogramowanie. Bardzo trudno jest korzystać z podstawowych narzędzi, takich jak widok ekranów. Jednak największą wadą dla naszego zespołu było śledzenie wszystkich różnych wersji edytowanych dokumentów i wyszukiwanie konkretnych elementów na ekranie do edycji. Wielu członków naszego zespołu chciało wrócić do sprawdzonych arkuszy Excel i Word, aby ułatwić kontrolę wersji dokumentów i korzystać z funkcji wyszukiwania. Myślę, że Figma ma kilka niedociągnięć, które należy poprawić, ale pomysł jest świetny.

📮ClickUp Insight: Nisko wydajne zespoły są 4 razy bardziej narażone na korzystanie z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co z korzystaniem z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w ramach jednej platformy, uzupełnionej o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Chcesz pracować mądrzej? ClickUp sprawdza się w każdym zespole, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

7. Inkscape z rozszerzeniami AI (najlepszy do tworzenia diagramów wektorowych)

za pośrednictwem Inkscape

Inkscape to darmowe narzędzie do projektowania, które oferuje rozszerzenia AI do generowania obrazów wektorowych. Można je pobrać bezpośrednio z menedżera rozszerzeń Inkscape lub rozpakować plik archiwum. Jest to dobra alternatywa dla Figma, która oferuje projekty sektora SVG, animacje i wiele więcej.

Najlepsze funkcje Inkscape z rozszerzeniami AI

Generuj palety kolorów

Twórz komendy za pomocą przeciągania i upuszczania

Twórz okręgi i sektory wielokątów do grafiki wektorowej

Edytuj pliki SVG i atrybuty formatu wektorowego za pomocą kreatora diagramów

Ograniczenia Inkscape z rozszerzeniami AI

Interfejs jest przestarzały i trudny w nawigacji

Ceny Inkscape z rozszerzeniami AI

Free

Inkscape z rozszerzeniami AI oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 390 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 500 recenzji)

Co mówią o Inkscape prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Ogólnie rzecz biorąc, moje doświadczenia z Inkscape były bardzo pozytywne. Program pozwolił mi tworzyć i edytować dokumenty oraz obrazy SVG, których potrzebowałem.

🧠 Ciekawostka: Sketchpad amerykańskiego inżyniera Ivana Sutherlanda jest jednym z pierwszych graficznych interfejsów użytkownika. Powstał jako projekt pracy doktorskiej Sutherlanda, ale przyniósł mu nagrodę Turinga!

8. Vecta. io (najlepsze do tworzenia logo, ikon i diagramów)

Potrzebujesz generatora SVG, który z nieskazitelną precyzją dostosuje się do różnych stylów artystycznych? Vecta. io to oprogramowanie dla Ciebie. Jest to platforma internetowa oparta na technologii AI, na której wystarczy wrzucić wszystkie dane, a ona wykona rysunki za Ciebie.

Wystarczy przesłać obrazy i rysunki, a ten generator wektorów zamieni je w pliki SVG!

Najlepsze funkcje Vecta. io

Twórz logo, ikony i wiele innych elementów w małych plikach wektorowych dzięki wbudowanemu narzędziu do minifikacji SVG

Przeciągaj i upuszczaj szablony Visio oraz rysunki AutoCAD, aby je edytować

Obrysuj tekst ścieżkami, aby łatwo zmieniać rozmiar i zapewnić lepszą przenośność

Dostosuj proporcje, piksele i rozmiar ilustracji za pomocą funkcji jednostek, skalowania i pomiaru

Ograniczenia Vecta. io

Nie jest to najlepsze narzędzie do tworzenia i edycji złożonej grafiki wektorowej

Ceny Vecta. io

Free (obecnie w fazie beta)

Oceny i recenzje Vecta. io

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

👀 Czy wiesz, że... Ponad 90% informacji przetwarzanych codziennie pochodzi z receptorów wzrokowych.

9. Vectorizer. ai (najlepszy do układania kształtów wektorowych)

za pośrednictwem Vectorizer.ai

Pracujesz z projektami geometrycznymi? Wiesz więc, jak trudno jest dopasować je do plików SVG za pomocą ogólnych narzędzi.

Vectorizer AI to szybki konwerter SVG, który rozwiązuje ten problem. Wystarczy tylko przesłać obraz. Przekształcenie obrazu w wektory o idealnym ułożeniu kształtów zajmie od 5 do 10 sekund.

Najlepsze funkcje Vectorizer.ai

Prześlij lub przeciągnij i upuść obraz na stronę

Konwertuj obrazy PNG i JPG na formaty wektorowe

Dopasuj skomplikowane kształty geometryczne idealnie do grafiki wektorowej

Dostosuj typy krzywych, styl rysowania, wypełniacze luk i wiele więcej

Ograniczenia Vectorizer.ai

Nie da się stworzyć obrazów wektorowych od podstaw

Ceny Vectorizer.ai

Aplikacja internetowa: 9,99 USD/miesiąc

API: Ceny zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Vectorizer. ai

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

📖 Przeczytaj również: Najlepsze szablony briefów projektowych do wykorzystania

10. Boxy SVG (najlepszy do podstawowego projektowania wektorowego)

za pośrednictwem Boxy SVG

Boxy SVG to proste narzędzie do edycji wektorów, idealne do podstawowych prac projektowych. Można go używać do tworzenia obrazów wektorowych w dowolnym systemie operacyjnym lub na dowolnym urządzeniu.

Najlepsze funkcje Boxy SVG

Wybierz wbudowane symbole, elementy i obiekty i dodaj je do swojego obrazu

Dostosuj kolor obiektu i tła

Dodawaj efekty, czcionki i animacje

Generuj metadane i opisy obrazów

Ograniczenia Boxy SVG

Nie masz dostępu do zaawansowanych funkcji wektoryzacji AI, takich jak podpowiedzi i automatyczna optymalizacja

Ceny Boxy SVG

Standard: 9,99 USD/rok

Premium: 9,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Boxy SVG

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Utwórz pliki SVG łatwo i precyzyjnie dzięki ClickUp

Wszystkie wymienione przez nas narzędzia do generowania wektorów AI mają swoje zalety i wady. Aby za każdym razem uzyskać doskonałe wyniki, należy wybrać narzędzie, które pomaga w projektowaniu i upraszcza zarządzanie projektami SVG.

To właśnie oferuje ClickUp. Cykl pracy oparty na sztucznej inteligencji i integracja SVG zapewniają kompleksowe rozwiązanie, które usprawnia tworzenie, zarządzanie i współpracę nad skalowalnymi grafikami wektorowymi.

Może zautomatyzować zadania projektowe, nakreślić cykle pracy i usprawnić współpracę zespołu. Możesz rysować plany i uzyskiwać opinie na temat swoich makiet. Jeśli korzystasz z Figma, połącz ją z ClickUp i zarządzaj wszystkimi projektami z jednego miejsca.

Oczywiście możesz również skorzystać z ClickUp Brain, aby generować podsumowania, sugestie ulepszeń, a nawet briefy projektowe!

Zarejestruj się w ClickUp, aby wydajnie i skutecznie tworzyć wysokiej jakości obrazy wektorowe i grafiki!