13 najlepszych narzędzi AI do wyszukiwania w intranecie na rok 2025

Jeśli kiedykolwiek wpisałeś pytanie w intranecie swojej firmy i otrzymałeś w odpowiedzi plątaninę nieaktualnych plików PDF i losowych wątków Slack, nie jesteś sam.

Odkryliśmy, że 1 na 5 profesjonalistów spędza ponad 3 godziny dziennie na poszukiwaniu plików, wiadomości lub dodatkowych informacji dotyczących swoich zadań. To prawie 40% całego tygodnia pracy zmarnowanego na coś, co powinno zająć tylko kilka sekund!

Tradycyjne wyszukiwarki intranetowe mają trudności z nadążaniem za rosnącą złożonością wiedzy wewnętrznej, której informacje są rozproszone w różnych narzędziach, takich jak Google Drive, Notion, SharePoint, Confluence, Slack i platforma do zarządzania projektami.

Jakie jest wyjście?

Narzędzia AI do wyszukiwania w intranecie.

Te platformy nowej generacji wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego (NLP), generowanie rozszerzone o funkcje wyszukiwania (RAG) oraz algorytmy kontekstowe, aby zrozumieć zapytania użytkowników i dostarczyć odpowiednie dokumenty, odpowiedzi lub podsumowania dokładnie wtedy, gdy są potrzebne.

W tym poście przedstawimy najlepsze narzędzia AI do wyszukiwania w intranecie, które warto wziąć pod uwagę w tym roku. Omówimy rzeczywiste przypadki użycia, wyróżniające się funkcje, ograniczenia, ceny i opinie użytkowników. Niezależnie od tego, czy skalujesz szybko rozwijający się startup, czy zarządzasz wiedzą w globalnym przedsiębiorstwie, znajdziesz tu narzędzie, które pozwoli Ci uzyskać cenne informacje! 🕵️‍♀️

Czego należy szukać w narzędziu do wyszukiwania w intranecie opartym na AI?

Wybór odpowiedniego rozwiązania do wyszukiwania w intranecie może znacznie zwiększyć wydajność zespołu, ograniczyć konieczność przełączania się między kontekstami i usprawnić ponowne wykorzystanie wiedzy. Oto, na co należy zwrócić uwagę:

Funkcje wyszukiwania federacyjnego: Poszukaj narzędzi, które przeszukują wiele platform — intranet, dyski w chmurze, menedżery zadań i wiki — bez konieczności wysyłania oddzielnych zapytań dla każdej z nich

Rozumienie języka naturalnego (NLU): Sposób wyszukiwania informacji zmienił się – od słów kluczowych przeszliśmy do konwersacji. Solidna wyszukiwarka AI powinna rozumieć pytania takie jak „Gdzie jest najnowszy plan działania na trzeci kwartał?” i nie wymagać podawania dokładnych słów kluczowych

Wyniki uwzględniające kontekst: Zaawansowane narzędzia zwracają wyniki na podstawie ról użytkowników, poziomów dostępu, ostatniej aktywności lub hierarchii organizacyjnej, dzięki czemu pracownicy widzą tylko te informacje, które są dla nich istotne. Oszczędza to czas i zwiększa indywidualną wydajność

Podsumowania i odpowiedzi oparte na AI: Najlepsze platformy nie tylko tworzą listy dokumentów — generują podsumowania, wyodrębniają kluczowe informacje lub udzielają bezpośrednich odpowiedzi, wykorzystując techniki takie jak RAG lub precyzyjnie dostrojone modele LLMs

Wysokie bezpieczeństwo danych i kontrola dostępu: Upewnij się, że rozwiązanie obsługuje SSO, dzienniki audytowe i indeksowanie oparte na uprawnieniach, aby uniknąć wewnętrznych wycieków danych

Analiza wyszukiwania i pętle informacji zwrotnej: Poszukaj platform, które pomogą Ci zidentyfikować luki w zawartości, zmierzyć wskaźniki powodzenia wyszukiwania i wyciągnąć wnioski z zachowań użytkowników, aby z czasem poprawić wyniki

Łatwe wdrożenie i integracja: Integracja typu „plug-and-play” z istniejącymi rozwiązaniami — Google Workspace, Office 365, Slack, ClickUp, Jira i innymi — upraszcza ustawienia i pozwala szybciej uzyskać wyniki

📮 ClickUp Insight: Przeciętny pracownik spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeszukiwanie e-maili, wątków Slacka i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w obszar roboczy może to zmienić. Wprowadź ClickUp Brain. Dostarcza natychmiastowych informacji i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund — dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Rzeczywiste wyniki: Dzięki ClickUp zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp – Połączone wyszukiwanie w zadaniach, dokumentach, Slacku, Dysku – ClickUp Brain + agenci Autopilot do proaktywnego działania – Automatyczne podsumowywanie dokumentów, generowanie podzadań i pobieranie danych z połączonych aplikacji – Uruchamianie wewnętrznych wiki z szablonami i zweryfikowaną zawartością Małe i duże zespoły potrzebujące scentralizowanego wyszukiwania opartego na AI + automatyzacji cyklu pracy Dostępny plan Free; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Glean – Odpowiedzi dostosowane do roli w różnych aplikacjach (Drive, Slack, Jira) – Ujednolicony wykres wiedzy z rozpoznawaniem akronimów/kontekstu – Wykonywanie zadań wieloetapowych za pośrednictwem warstwy AI Assistant Średnie i duże zespoły z złożonymi ekosystemami aplikacji Niestandardowe ceny Coveo – Wyszukiwanie kontekstowe oparte na rolach z RAG – Adaptacyjne rankingi AI, silnik reguł, autouzupełnianie – Agent Assist dla wewnętrznych działów pomocy technicznej Zespoły wsparcia Enterprise i branże podlegające regulacjom Niestandardowe ceny Guru – Karty wiedzy oparte na AI z integracją Slack/Teams – Agenci wiedzy monitorujący i aktualizujący nieaktualne informacje – Analiza wykorzystania i treści recenzowane przez innych użytkowników Zespoły zorientowane na wiedzę tworzące wewnętrzne wiki z wiarygodnymi informacjami Wersja próbna Free (30 dni); płatna od 18 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Qatalog – Wyszukiwanie federacyjne z indeksem zerowym w G Suite, Slacku i Salesforce – Odpowiedzi oparte na RAG we wspólnych wątkach zapytań – Adnotacje do zapytań i zgodność z przepisami przedsiębiorstwa Szybko zmieniające się małe i średnie zespoły wymagające szybkich ustawień i solidnej współpracy Wersja próbna Free (14 dni); płatna od 15 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Elastic Search – Wyszukiwanie pełnotekstowe + wektorowe z kontrolą DevOps – Otwarte oprogramowanie, skalowalne, konfigurowalne – Analityka za pośrednictwem Kibana + wsparcie LLM Zespoły intensywnie korzystające z DevOps oraz organizacje techniczne tworzące dostosowane systemy wyszukiwania Bezpłatna wersja próbna (14 dni); niestandardowe ceny zgodnie z rzeczywistym zużyciem Algolia – Projekt oparty na API z wyszukiwaniem neuronowym i tolerancją literówek – Indeksowanie w czasie rzeczywistym z czasem odpowiedzi poniżej 50 ms – Filtry oparte na rolach i dynamiczne fasetowanie Zespoły produktowe i inżynieryjne poszukujące szybkiego, inteligentnego wyszukiwania w aplikacjach Plan Free (10 tys. wyszukiwań miesięcznie); płatny od 0,50 USD za 1 tys. zapytań; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Sinequa – Wyszukiwanie semantyczne w ponad 200 źródłach treści – Asystenci dostosowani do konkretnych ról + gotowe aplikacje branżowe – Przepływy NLP bez kodowania + wysokie bezpieczeństwo Przedsiębiorstwa z branż regulowanych wymagające zaawansowanego, wielojęzycznego wyszukiwania Ceny niestandardowe oparte na wolumenie IBM Watson Discovery – Odpowiedzi oparte na fragmentach tekstu, OCR, analiza podmiotów/nastrojów – inteligentne rozumienie dokumentów + modelowanie trafności – integracja za pośrednictwem API i pulpitów analitycznych Zespoły prawne, ds. zgodności i korporacyjne analizujące duże zestawy dokumentów Wersja próbna bezpłatna; płatne plany od 500 USD/miesiąc; poziomy Enterprise i premium: ceny niestandardowe Google Cloud Vertex AI Search – Wyszukiwanie semantyczne + wektorowe z ugruntowaniem RAG – Łatwe osadzanie i dostosowywanie, integracja z BigQuery, GCS – Interfejs użytkownika bez kodowania do ustawień i zarządzania Przedsiębiorstwa korzystające już z Google Cloud, które potrzebują inteligentnej wyszukiwarki wymagającej niewielkich nakładów Niestandardowe ceny Korra. ai – Asystent oparty na czacie z bogatymi cytatami – Wyszukiwanie w dokumentach, zgłoszeniach, wideo – Uczy się wewnętrznego słownictwa i eskaluje złożone zapytania Małe i średnie zespoły korzystające z wewnętrznego wsparcia opartego na czacie Niestandardowe ceny Slab – Przejrzysta baza wiedzy z bogatym formatowaniem – Inteligentne sugestie kontekstowe i informacje dotyczące wyszukiwania – Łatwa hierarchia dokumentów i współpraca w czasie rzeczywistym Małe i średnie zespoły tworzące proste, ustrukturyzowane wewnętrzne wiki Plan Free (do 10 użytkowników); płatny od 8 USD/użytkownik/miesiąc; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Microsoft Viva – Wbudowane karty wiedzy w aplikacjach Teams, Outlook i SharePoint – Moduły do nauki, połączeń, pulsu i wglądu – Automatyczne etykietowanie + analiza wydajności z priorytetem prywatności Przedsiębiorstwa korzystające z Microsoft 365, które tworzą ujednolicone środowiska pracy dla pracowników Płatne plany od 4 do 12 USD/użytkownika/miesiąc w zależności od modułu; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

Czy narzędzie AI do intranetu naprawdę spełnia wszystkie wymagania z naszej listy? Niektóre z nich tak. Oto one:

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie dla małych i dużych zespołów potrzebujących scentralizowanego wyszukiwania opartego na AI + automatyzacji cyklu pracy)

Zacznij korzystać z ClickUp — to nic nie kosztuje Dzięki funkcjom zarządzania wiedzą AI ClickUp możesz przeszukiwać, porządkować i skalować zbiorową wiedzę swojego zespołu

Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp rozwiązuje podstawową przyczynę problemów z wyszukiwaniem w intranecie — rozproszenie narzędzi i wiedzy. Zamiast łączyć odpowiedzi z dziesiątek niepołączonych aplikacji, ClickUp centralizuje zadania, dokumenty, wiki i rozmowy w jednym przeszukiwalnym obszarze roboczym opartym na sztucznej inteligencji.

Potężna funkcja Connected Search w ClickUp nie tylko indeksuje i wyświetla te dane, ale także integruje wiedzę z zewnętrznych, połączonych aplikacji, takich jak Google Drive, Slack, GitHub i Figma.

Wyszukuj na różnych platformach, w plikach i aplikacjach dzięki ClickUp Connected Search

Połącz je z natywną sztuczną inteligencją ClickUp, ClickUp Brain, a uzyskasz zunifikowany, inteligentny intranet, który wyszukuje, rozumie i wykorzystuje informacje najbardziej wartościowe dla Ciebie.

Wynik? Możesz zadawać codzienne pytania, takie jak „O czym rozmawialiśmy podczas ostatniego spotkania z klientem?” lub „Pokaż mi plan działania na drugi kwartał”, a otrzymasz natychmiastowe, dokładne i uwzględniające kontekst odpowiedzi.

Umożliw wyszukiwanie zbiorowej wiedzy Twojej firmy — zadań, dokumentów, transkrypcji, czatów i nie tylko — dzięki ClickUp Brain

Wszystkie te systemy wykorzystują kontekst całej firmy, aby nie tylko wyświetlać pasujące elementy, ale także podsumowywać wnioski z nich wynikające, a nawet podejmować działania.

Możesz na przykład poprosić AI o:

Podsumuj wątek zadania i opublikuj aktualizacje w niestandardowym polu AI

Generuj podzadania z nadrzędnych zadań ClickUp i ich opisów

Stwórz agendę spotkania na podstawie kontekstu lub

Wyodrębnij informacje z Arkusza Google

Wszystko to bez konieczności przełączania się między narzędziami i poświęcania 23 minut na ponowne skupienie uwagi za każdym razem, gdy masz coś do zrobienia!

Te funkcje zarządzania wiedzą AI w ClickUp pozwalają przeglądać wieloletnią historię obszaru roboczego. Zapewniają one dłuższe i bardziej szczegółowe wyniki ukryte w starszych wersjach dokumentów i zadaniach — idealne do powtarzających się projektów lub audytów zgodności.

A ponieważ zachowania wyszukiwania w ClickUp są spersonalizowane i zoptymalizowane za pomocą sygnałów rankingowych i filtrów, otrzymujesz szybsze i bardziej trafne wyniki zapytań. Wystarczy zapytać pierwszych pracowników ClickUp: „wyszukiwanie jest najszybsze i najbardziej trafne w całej historii”.

Ale to nie wszystko.

Gdy AI wyświetli podsumowanie lub link, kontynuuje cykl pracy. Z tego widoku podpowiedzi możesz przekształcić wyniki w zadania lub dokumenty, skopiować wyniki lub skorzystać z sugestii AI, aby uzyskać więcej informacji. W połączeniu z automatyzacją ClickUp i agentami Autopilot, wyszukiwanie staje się cyklem pracy, a nie tylko narzędziem, co ogranicza ręczne przełączanie kontekstu i usprawnia codzienne operacje.

W cyklach pracy związanych z zarządzaniem wiedzą agenci Autopilot usprawniają konserwację i wyszukiwanie poprzez:

Automatyczne generowanie podsumowań wiedzy po opublikowaniu nowej dokumentacji

Etykietowanie i kategoryzowanie aktualizowanych dokumentów dotyczących zasad

Natychmiastowe odpowiedzi na pytania poprzez pobieranie i odwoływanie się do zasobów połączonych obszarów roboczych podczas wyszukiwania przez pracowników

Skonfiguruj agentów Autopilot w ClickUp, aby odpowiadać na częste pytania pracowników na czacie

Wyszukiwanie intranetowe ClickUp to nie tylko pasywne znajdowanie dokumentów — to zrozumienie ich, podejmowanie działań na ich podstawie i utrzymywanie wszystkiego w jednym scentralizowanym obszarze roboczym.

A jeśli chcesz skonfigurować swoją bazę wiedzy od podstaw, ClickUp oferuje również wiele darmowych szablonów do wyboru.

Szablon bazy wiedzy ClickUp zapewnia gotową strukturę do budowy wewnętrznego hubu wiedzy. Dzięki sekcjom zawierającym artykuły, często zadawane pytania i biblioteki zasobów, przypomina dopracowane centrum pomocy. Otrzymujesz wbudowane narzędzia organizacyjne, takie jak zagnieżdżone strony i hierarchia stron, które zapewniają spójną strukturę.

Pobierz darmowy szablon Scentralizuj najważniejsze zasoby wiedzy swojego zespołu dzięki szablonowi bazy wiedzy ClickUp

Dlaczego warto wypróbować:

Umożliwia zespołom prawie natychmiastowe uruchomienie bazy wiedzy bez zastanawiania się nad układem

Zapewnia spójną kategoryzację i formatowanie , kierując współpracowników dzięki strukturze

Poprawia wykrywalność dzięki zintegrowanej wyszukiwarce, etykietom i hierarchii

Najlepsze funkcje ClickUp

Limity ClickUp

Chociaż ClickUp Brain i Autopilot Agents są potężnymi narzędziami, ich skuteczność zależy od tego, jak dobrze zorganizowany jest obszar roboczy (np. konwencje nazewnictwa, uprawnienia, higiena treści)

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 aplikacja ClickUp została nazwana potężnym narzędziem:

Podoba mi się połączenie zarządzania zadaniami osobistymi z zarządzaniem wiedzą biznesową, szybkimi notatkami, a sztuczna inteligencja ClickUP jest FANTASTYCZNA. Jest niesamowicie kontekstowa i dosłownie bestią wśród asystentów. Zagnieżdżone dokumenty, hierarchia zadań, pola niestandardowe, zaawansowane filtrowanie... ta aplikacja ma wszystko i nie jest zbyt skomplikowana w obsłudze. Posiada również przydatną integrację ze standardowymi platformami biznesowymi, co jest świetnym rozwiązaniem

Podoba mi się połączenie zarządzania zadaniami osobistymi z zarządzaniem wiedzą biznesową, szybkimi notatkami, a sztuczna inteligencja ClickUP jest FANTASTYCZNA. Jest niesamowicie kontekstowa i dosłownie bestią wśród asystentów. Zagnieżdżone dokumenty, hierarchia zadań, pola niestandardowe, zaawansowane filtrowanie... ta aplikacja ma wszystko i nie jest zbyt skomplikowana w obsłudze. Posiada również przydatną integrację ze standardowymi platformami biznesowymi, co jest świetnym rozwiązaniem

🧠 Ciekawostka: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z narzędzi AI do zadań osobistych każdego dnia, a 55% używa ich kilka razy dziennie. A co z AI w pracy? Dzięki scentralizowanej sztucznej inteligencji obsługującej wszystkie aspekty zarządzania projektami, zarządzania wiedzą i współpracy, możesz zaoszczędzić nawet ponad 3 godziny tygodniowo, które w przeciwnym razie poświęciłbyś na wyszukiwanie informacji, podobnie jak 60,2% użytkowników ClickUp!

2. Glean (najlepsze rozwiązanie dla średnich i dużych zespołów z złożonym ekosystemem aplikacji)

za pośrednictwem Glean

Wyszukiwarka Glean dla przedsiębiorstw łączy się z każdym obszarem roboczym, z którego już korzystasz — Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Jira — i tworzy ujednolicony wykres wiedzy, który rozumie akronimy, język wewnętrzny i kontekst projektu.

Kiedy ktoś zadaje pytanie, Glean nie tylko wyszukuje dokumenty — dostarcza również podsumowaną, spersonalizowaną pod kątem roli odpowiedź, która oszczędza czas i energię zespołów.

Warstwa asystenta obsługuje również wieloetapowe podpowiedzi i wykonywanie zadań przez agentów, dzięki czemu może sugerować tworzenie szkiców wiadomości e-mail, ustawianie spotkań lub ustalanie priorytetów na liście rzeczy do zrobienia na podstawie instrukcji w języku naturalnym.

Wybierz najlepsze funkcje

Natychmiastowe połączenie wszystkich aplikacji w miejscu pracy — bez konieczności zmiany narzędzi

Personalizuj wyniki wyszukiwania na podstawie ról i ostatniej aktywności

Podsumowuj złożone wątki lub dokumenty w zwięzłych odpowiedziach

Chroń dane dzięki zabezpieczeniom i zgodności na poziomie przedsiębiorstwa

Poznaj ograniczenia

Ceny Glean są premium i nie są publicznie dostępne

Ustawienia mogą być skomplikowane, zwłaszcza zarządzanie uprawnieniami do źródeł danych

Brak elastycznych opcji wersji próbnej

Sprawdź ceny

Ceny niestandardowe

Zapoznaj się z ocenami i recenzjami

G2: 4,8/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Glean prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na G2 brzmi:

Możliwość łatwego dostępu do wszelkich informacji w naszych systemach jest niezwykle pomocna! Podoba mi się możliwość wyświetlenia wszystkich możliwych opcji podczas wyszukiwania informacji na potrzeby wewnętrzne LUB gdy muszę udostępnić coś klientowi. Naprawdę pomogło mi to zaoszczędzić czas podczas wyszukiwania lub zadawania pytań innym osobom.

Możliwość łatwego dostępu do wszelkich informacji w naszych systemach jest niezwykle pomocna! Podoba mi się, że mogę zobaczyć wszystkie możliwe opcje, gdy szukam informacji na potrzeby wewnętrzne LUB gdy muszę udostępnić coś klientowi. To naprawdę pomaga mi zaoszczędzić czas podczas wyszukiwania lub pytania innych osób.

3. Coveo (najlepsze rozwiązanie dla zespołów wsparcia w przedsiębiorstwach i branżach podlegających regulacjom)

za pośrednictwem Coveo

Coveo podnosi wyszukiwanie w intranecie do poziomu silnika kontekstowego opartego na generatywnej sztucznej inteligencji. Indeksuje wiele źródeł danych — Salesforce, ServiceNow, SharePoint i portale intranetowe — a następnie wykorzystuje uczenie maszynowe do dostosowania wyników do roli, zachowania i wzorców zapytań każdego użytkownika.

Podczas wpisywania Coveo sugeruje uzupełnienia, wyświetla odpowiednie dokumenty, a nawet może zaoferować spersonalizowane rekomendacje artykułów lub cykli pracy. Elastyczny silnik reguł pozwala administratorom precyzyjnie dostosować trafność wyników, a rozszerzenia Agent Assist i Self‑Service sprawiają, że rozwiązanie doskonale sprawdza się w wewnętrznych centrach pomocy. Coveo najlepiej sprawdza się w przedsiębiorstwach, które potrzebują precyzji, personalizacji i proaktywnego wyszukiwania na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Coveo

Zoptymalizuj trafność zapytań dzięki adaptacyjnemu rankingowi AI

Sugeruj uzupełnienia i zawartość podczas wpisywania przez użytkowników

Zintegruj je płynnie z kluczowymi platformami intranetowymi dla przedsiębiorstw (ServiceNow, Salesforce, Slack)

Rekomenduj wiedzę i elementy cyklu pracy w kontekście

Dopasuj trafność wyników za pomocą silnika reguł i analizy użytkowania

Ograniczenia Coveo

Ceny mogą wydawać się wysokie dla średnich zespołów

Wymaga konfiguracji (dostosowanie indeksu, reguły trafności) w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności

Ceny Coveo

Pro: Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Coveo

G2: 4,3/5 (ponad 130 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Coveo prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik serwisu G2 udostępnia swoją opinię:

Coveo pozwala nam stworzyć ujednolicony indeks całej naszej wiedzy o produktach. Korzystając z wbudowanych modeli uprawnień i niestandardowych dostosowań Coveo, możemy następnie dostarczać te treści na wiele sposobów. Łatwo jest dynamicznie filtrować wyniki wyszukiwania i ulepszać treści w oparciu o kontekst użytkownika... Czasami nowe funkcje były wprowadzane, a następnie nie były aktualizowane ani obsługiwane po upływie określonego okresu.

Coveo pozwala nam stworzyć ujednolicony indeks całej naszej wiedzy o produktach. Korzystając z wbudowanych modeli uprawnień i niestandardowych dostosowań Coveo, możemy następnie dostarczać te treści na wiele sposobów. Łatwo jest dynamicznie filtrować wyniki wyszukiwania i ulepszać treści w oparciu o kontekst użytkownika... Czasami nowe funkcje były wprowadzane, a następnie nie były aktualizowane ani obsługiwane po upływie określonego okresu.

4. Guru (najlepsze rozwiązanie dla zespołów skupionych na wiedzy, tworzących wewnętrzne wiki z wiarygodnymi informacjami)

za pośrednictwem Guru

Guru łączy wyszukiwanie w przedsiębiorstwie, wiki i bazę wiedzy opartą na AI w jeden płynnie zintegrowany system intranetowy.

Podczas wyszukiwania użytkowników Guru wyświetla odpowiednie „karty” (krótkie jednostki wiedzy), wzbogaca je o kontekst ze Slacka, Teams lub rozszerzeń przeglądarki, a nawet może proaktywnie sugerować odpowiedzi na podstawie roli i zachowania użytkownika.

Jego agenci wiedzy monitorują zawartość źródeł i mogą automatycznie aktualizować lub oznaczać nieaktualne informacje. Dla zespołów zmęczonych nieaktualnymi stronami lub „link rot”, Guru zapewnia strukturę i zaufanie do wiedzy organizacyjnej, jednocześnie umożliwiając wyszukiwanie w języku naturalnym i wątki w stylu Slacka do dyskusji.

Najlepsze funkcje Guru

Uzyskaj dostęp do recenzowanych, zweryfikowanych kart wiedzy, aby uzyskać dokładne i aktualne informacje

Proaktywnie sprawdzaj zawartość i wysyłaj przypomnienia o aktualizacjach dzięki Knowledge Agents

Zidentyfikuj luki w wiedzy i trendy w wykorzystaniu treści dzięki bogatym analizom

Ograniczenia Guru

Wymaga dyscypliny w utrzymywaniu recenzji kart — może ulec stagnacji, jeśli zostanie zaniedbane

Zorientowane na interfejs użytkownika; rozbudowana architektura informacji może sprawiać wrażenie nieuporządkowanej

Zaawansowane funkcje analityczne i agenci są dostępne tylko w wyższych poziomach

Ceny Guru

Bezpłatna wersja próbna: 30 dni

Wszystko w jednym: 18 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ekspertów

G2: 4,7/5 (ponad 2150 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 620 recenzji)

Co o Guru mówią prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta Capterra:

Intuicyjne, łatwe w użyciu i łatwe do tworzenia pomocnych dokumentów szkoleniowych! Doceniam możliwość korzystania z szablonów, które zapewniają spójność doświadczeń. Funkcja pomocy jest nieco nieintuicyjna. Chciałbym, aby funkcja sprawdzania pisowni i gramatyki podświetlała sugerowane zmiany, abym mógł zobaczyć, jakie zmiany zostaną wprowadzone, zamiast czytać i porównywać.

Intuicyjne, łatwe w użyciu i łatwe do tworzenia pomocnych dokumentów szkoleniowych! Doceniam możliwość korzystania z szablonów, które zapewniają spójność. Funkcja pomocy jest nieco nieintuicyjna. Chciałbym, aby funkcja sprawdzania pisowni i gramatyki podświetlała sugerowane zmiany, abym mógł zobaczyć, jakie zmiany zostaną wprowadzone, zamiast czytać i porównywać.

👀 Czy wiesz, że... 1 na 4 pracowników używa co najmniej czterech narzędzi tylko po to, aby zbudować kontekst w pracy. Kluczowy szczegół może być ukryty w e-mailu, rozwinięty w wątku Slacka i udokumentowany w oddzielnym narzędziu, co zmusza zespoły do marnowania czasu na poszukiwanie informacji zamiast wykonywania pracy.

5. Qatalog (najlepsze rozwiązanie dla szybko zmieniających się małych i średnich zespołów, które potrzebują szybkich ustawień i solidnej współpracy)

za pośrednictwem Capterra

Qatalog zamienia rozproszone dokumenty, bazy danych i skrzynki odbiorcze w połączony „inteligentny hub ”. Oferuje federacyjne wyszukiwanie w czasie rzeczywistym z funkcjami RAG, dzięki czemu otrzymujesz odpowiedzi oparte na kontekście, a nie tylko linki. Ponieważ nie indeksuje ani nie duplikuje danych, wszystko pozostaje na swoim miejscu, a jednocześnie jest natychmiast dostępne za pośrednictwem łączników do Google Workspace, Salesforce, Slack, Snowflake i innych.

Interfejs użytkownika Qatalog został również stworzony z myślą o współpracy na żywo: historia zapytań, wspólne tablice i odpowiedzi w wątkach ułatwiają wyszukiwanie i dystrybucję wyników.

Najlepsze funkcje Qatalog

Wdrożenie w ciągu kilku godzin, a nie miesięcy, dzięki architekturze z indeksem zerowym. Pobieranie danych na żywo ze źródeł zapewnia zawsze aktualne dane bez duplikatów

Uzyskaj dostęp do gotowych integracji z G Suite, Slackiem i Salesforce

Dodawaj adnotacje, udostępniaj i omawiaj odpowiednie wyniki wyszukiwania w ramach wspólnych przestrzeni zapytań

Zapewnij zgodność z wymogami przedsiębiorstwa dzięki projektowi stawiającemu na bezpieczeństwo i wbudowanemu dziedziczeniu uprawnień

Ograniczenia Qatalog

Mniej zaawansowanych funkcji AI, takich jak generatywne odpowiedzi w stylu internetowym

Może sprawiać trudności w przypadku złożonych danych zagnieżdżonych w zastrzeżonych bazach danych

W przypadku dużych firm zapytania na żywo mogą być wolniejsze niż w systemach indeksowanych

Ceny Qatalog

Bezpłatna wersja próbna: 14 dni

Pro: 15 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Qatalog

G2: 4,2/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Qatalog prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 docenia funkcje wyszukiwania i współpracy w Qatalog:

Jedną z najlepszych rzeczy, które podoba mi się w Qatalog, jest możliwość konsolidacji wszystkich naszych narzędzi do komunikacji i współpracy w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy chodzi o czatowanie ze współpracownikami, udostępnianie plików czy przydzielanie zadań, Qatalog ma wszystko. Imponująca jest również funkcja wyszukiwania – za pomocą kilku kliknięć mogę łatwo znaleźć wszystkie potrzebne informacje, co pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Jedną z najlepszych rzeczy, które lubię w Qatalog, jest możliwość konsolidacji wszystkich naszych narzędzi do komunikacji i współpracy w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy chodzi o czatowanie ze współpracownikami, udostępnianie plików czy przydzielanie zadań, Qatalog ma wszystko. Imponująca jest również funkcja wyszukiwania – za pomocą kilku kliknięć mogę łatwo znaleźć wszystkie potrzebne informacje, co pozwala mi zaoszczędzić mnóstwo czasu.

6. Elastic Search (najlepsze rozwiązanie dla zespołów intensywnie korzystających z DevOps oraz organizacji technicznych tworzących dostosowane systemy wyszukiwania)

za pośrednictwem Elastic Search

Elastic Search to sprawdzona platforma do wyszukiwania pełnotekstowego, wektorowego i opartego na AI w intranecie. Oparta na Apache Lucene, zapewnia skalowalne, dystrybucyjne wyszukiwanie z indeksowaniem w czasie rzeczywistym, podobieństwem wektorowym i bogatą analityką za pośrednictwem Kibana.

Elastic Cloud oferuje opcje bezserwerowe lub hostowane: płacisz tylko za to, co wprowadzasz lub zapytasz, z wbudowanymi funkcjami opartymi na LLM i wyszukiwaniem wektorowym.

Idealny dla zespołów prowadzących wewnętrzne operacje programistyczne lub mających złożone wymagania dotyczące zgodności, Elastic pozwala tworzyć wszystko, od prostych wyszukiwarek intranetowych po zaawansowane katalogi AI — choć wymaga to więcej ustawień i DevOps niż narzędzia typu plug-and-play.

Najlepsze funkcje Elastic Search

Wdrażaj własne potoki wyszukiwania z pełną kontrolą schematu, indeksu i węzłów

Płynna skalowalność dzięki poziomym fragmentom, replikom i indeksom wektorowym

Wysyłaj zapytania do bazy wiedzy za pomocą wyszukiwania strukturalnego, pełnotekstowego i semantycznego wektorowego

Analizuj wykorzystanie i wskaźniki za pomocą wbudowanych pulpitów Kibana

Rozszerz możliwości dzięki modelom LLM, alertom i niestandardowym wtyczkom/API

Limity Elastic Search

Wymaga wewnętrznego DevOps; nie jest gotowym rozwiązaniem dla zespołów nietechnicznych

Ceny oparte na zasobach mogą być wysokie

Ceny Elastic Search

Bezpłatna wersja próbna: 14 dni

Niestandardowe ceny w modelu pay-as-you-go w zależności od dostawcy chmury, regionu oraz tego, czy wybierzesz wdrożenie hostowane, czy bezserwerowe

Oceny i recenzje Elastic Search

G2: 4,3/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Elastic Search prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta G2:

Wyniki wyszukiwania są bardzo szybkie i podoba mi się funkcja faset. Użyłem go do przeszukania ponad miliona rekordów bazy danych zawierającej informacje o pracownikach, a wyszukiwanie zajęło milisekundy... Konfiguracja może być dość skomplikowana. Koszt konfiguracji może być dość wysoki.

Wyniki wyszukiwania są bardzo szybkie i podoba mi się funkcja faset. Użyłem go do przeszukania ponad miliona rekordów bazy danych zawierającej informacje o pracownikach, a wyszukiwanie zajęło milisekundy... Konfiguracja może być dość skomplikowana. Koszt ustawienia może być dość wysoki.

7. Algolia (najlepsze rozwiązanie dla zespołów produktowych i inżynieryjnych poszukujących szybkiego, inteligentnego wyszukiwania w aplikacji)

za pośrednictwem Algolia

Algolia wprowadza do intranetu wyszukiwanie wzbogacone o AI, przekształcając ukryte treści w natychmiast dostępną wiedzę. Jego konstrukcja oparta na API zapewnia odpowiedzi poniżej 50 ms i wspiera dynamiczne filtrowanie, tolerancję literówek, synonimy i filtry geolokalizacyjne — więc gdy ktoś wyszukuje „prezentacja sprzedaży za IV kwartał”, Algolia dostarcza dokładnie tę prezentację, najpierw podając kontekst.

Wbudowane ulepszenia AI, takie jak wyszukiwanie neuronowe i sugestie zapytań, pomagają znaleźć odpowiednią zawartość, nawet gdy użytkownicy używają niejasnych terminów.

Najlepsze funkcje Algolia

Wdrażaj funkcje wyszukiwania błyskawicznego przy minimalnym wysiłku programistycznym dzięki interfejsom API REST i gotowym bibliotekom interfejsów użytkownika

Wizualizuj analizy (za pośrednictwem API Insights) w celu optymalizacji wyszukiwania treści

Elastyczna skalowalność do milionów rekordów dzięki testom A/B

Zabezpiecz poufne dane dzięki SSO/SAML, szyfrowaniu i filtrowaniu uprawnień

Ograniczenia Algolia

Ceny w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem mogą wzrosnąć w przypadku dużej liczby zapytań

Wymaga ustawień programisty. Zespoły nietechniczne potrzebują wsparcia

Rekomendacje AI są dostępne za dodatkową opłatą, co zwiększa koszty korzystania z pełnego zakresu funkcji

Ceny Algolia

Budowanie (Free): Do 10 000 wyszukiwań miesięcznie

Rozwój (płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem): Poziom Free + 0,50 USD za 1000 dodatkowych wyszukiwań, 0,40 USD za 1000 dodatkowych rekordów

Premium: Ceny niestandardowe, rozliczane rocznie

Elevate: Ceny niestandardowe, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Algolia

G2: 4,5/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o Algolii prawdziwi użytkownicy?

Oto doświadczenia użytkownika Capterra z Algolia:

Świetne rozwiązanie umożliwiające inteligentne wyszukiwanie w naszym centrum pomocy i na głównej stronie internetowej. Bardzo pomogło w poprawie użyteczności dla użytkownika końcowego i nie było zbyt trudne do wdrożenia... nadal wymagało jednak wdrożenia przez nasz zespół techniczny (więc nie było to coś, co mogłem zrobić samodzielnie)..

Świetne rozwiązanie umożliwiające inteligentne wyszukiwanie w naszym centrum pomocy i głównej witrynie internetowej. Bardzo pomogło w poprawie użyteczności dla użytkownika końcowego i nie było zbyt trudne do wdrożenia... nadal wymagało jednak wdrożenia przez nasz zespół techniczny (więc nie było to coś, co mogłem zrobić samodzielnie)..

8. Sinequa (najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw z branż podlegających regulacjom, wymagających zaawansowanego, wielojęzycznego wyszukiwania)

za pośrednictwem Sinequa

Sinequa oferuje potężnego asystenta wyszukiwania opartego na GenAI, dostosowanego do odkrywania wiedzy na poziomie przedsiębiorstwa. Łączy ponad 200 repozytoriów treści (ERP, CRM, systemy plików) i wykorzystuje NLP oraz uczenie maszynowe, aby zapewnić dokładne odpowiedzi bez halucynacji AI.

Narzędzie do tworzenia asystentów bez kodowania z łatwością konfiguruje cykle pracy oparte na rolach — zespoły prawne, prawnicy i inżynierowie — zamieniając wyszukiwanie w proaktywnego asystenta wiedzy. Jest idealne dla przedsiębiorstw podlegających regulacjom, które przetwarzają ogromne ilości danych.

Najlepsze funkcje Sinequa

Zrozum semantykę zapytań dzięki opartemu na koncepcjach przetwarzaniu języka naturalnego (NLP) w ponad 21 językach

Twórz niestandardowych asystentów wyszukiwania bez projektantów przepływu

Wdrażaj gotowe aplikacje dla branż (badania i rozwój, zgodność z przepisami)

Zabezpiecz wrażliwą zawartość dzięki precyzyjnej kontroli dostępu

Uzyskaj pełny dostęp bez ukrytych kosztów dodatkowych modułów lub dodatków

Ograniczenia Sinequa

Ceny oparte na objętości mogą stać się kosztowne wraz ze wzrostem ilości danych

Wymaga planowania i konfiguracji — mniej gotowe do użycia niż SaaS

Koncentracja na przedsiębiorstwach może wykraczać poza potrzeby małych zespołów

Ceny Sinequa

Ceny niestandardowe oparte na wolumenie

Oceny i recenzje Sinequa

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Sinequa mówią prawdziwi użytkownicy?

Cytat z recenzji G2:

Sinequa to inteligentna platforma wyszukiwania dla przedsiębiorstw, charakteryzująca się elastyczną prezentacją, bezpieczeństwem i szybkością, która oferuje wspaniałe możliwości współpracy, takie jak etykiety, komentarze, powiadomienia e-mail, kolekcje, przeglądarka dokumentów z różnymi widokami i wieloma widokami wyników..

Sinequa to inteligentna platforma wyszukiwania dla przedsiębiorstw, charakteryzująca się elastyczną prezentacją, bezpieczeństwem i szybkością, która oferuje wspaniałe możliwości współpracy, takie jak etykiety, komentarze, powiadomienia e-mail, kolekcje, przeglądarka dokumentów z różnymi widokami i wieloma widokami wyników..

9. IBM Watson Discovery (najlepsze rozwiązanie dla zespołów prawnych, ds. zgodności i przedsiębiorstw analizujących duże zestawy dokumentów)

za pośrednictwem IBM Watson Discovery

IBM Watson Discovery łączy wyszukiwanie oparte na AI z dogłębną analizą i ekstrakcją dokumentów. Korzystając z funkcji Smart Document Understanding, pobiera pliki PDF, tabele i dokumenty, a następnie dostarcza odpowiedzi na poziomie fragmentów, analizę nastrojów i ekstrakcję encji.

Obejmuje wbudowany OCR, dostosowywanie NLP i potężny model trafności — idealny do wyszukiwania informacji prawnych, portali wsparcia i wewnętrznych botów z pytaniami i odpowiedziami. Dzięki pulpitom analitycznym i dostępowi do API zyskujesz pełną widoczność użytkowania i możesz dostosowywać model w miarę upływu czasu.

Najlepsze funkcje IBM Watson Discovery

Wyodrębnij encje, nastroje i fragmenty z nieustrukturyzowanych dokumentów

Przetwarzaj obrazy i przeszukuj pliki PDF za pomocą zintegrowanego OCR

Zintegruj za pomocą API z botami, aplikacjami i systemami zaplecza

Ograniczenia IBM Watson Discovery

W przypadku dużych zbiorów danych lub dużej liczby zapytań wymagane są wyższe poziomy cenowe

Ustawienia są złożone i mogą wymagać wsparcia lub konsultacji IBM

Ceny IBM Watson Discovery

Kaseta IBM Cloud Pak for Data: Ceny niestandardowe

Dodatkowo: Od 500 USD miesięcznie (30-dniowa wersja próbna)

Enterprise: Od 5000 USD miesięcznie

Premium: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje IBM Watson Discovery

G2: 4,5/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o IBM Watson Discovery użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 podkreśla, że narzędzie to:

Łatwe w użyciu i łączenie z dokumentami, zaawansowane możliwości przetwarzania języka naturalnego (NLP). Watson Discovery wykorzystuje NLP do wydobywania informacji z danych nieustrukturyzowanych, takich jak dokumenty tekstowe, e-maile i posty w mediach społecznościowych. Można to wykorzystać do identyfikacji trendów, wzorców i powiązań w danych, które byłyby trudne lub niemożliwe do znalezienia przy użyciu tradycyjnych metod... Może to być kosztowne

Łatwe w użyciu i łączenie z dokumentami, zaawansowane możliwości przetwarzania języka naturalnego (NLP). Watson Discovery wykorzystuje NLP do wydobywania wniosków z nieustrukturyzowanych danych, takich jak dokumenty tekstowe, e-maile i posty w mediach społecznościowych. Można to wykorzystać do identyfikacji trendów, wzorców i powiązań w danych, które byłyby trudne lub niemożliwe do znalezienia przy użyciu tradycyjnych metod... Może to być kosztowne

📮ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników wiedzy wysyła codziennie od 1 do 3 wiadomości do innych osób, aby uzyskać potrzebne informacje. A co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy AI ClickUp Brain przełączanie się między kontekstami stanie się przeszłością. Po prostu zadaj pytanie bezpośrednio w obszarze roboczym, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

10. Google Cloud Enterprise Search, znany również jako Vertex AI Search (najlepszy dla przedsiębiorstw korzystających już z Google Cloud i potrzebujących inteligentnej wyszukiwarki o niskim poziomie zaawansowania)

za pośrednictwem Google

Vertex AI Search to oferta Google Cloud w zakresie wyszukiwania dla przedsiębiorstw, która indeksuje dane — witryny internetowe, Cloud Storage, BigQuery — i oferuje wyszukiwanie semantyczne i wektorowe z natychmiastowym autouzupełnianiem i dostosowywaniem trafności. Wyniki są rzetelne, wiarygodne i kontekstowo dokładne.

Dzięki minimalnym ustawieniom zespoły mogą osadzić pasek wyszukiwania lub chatboty z faktograficznymi odpowiedziami przy użyciu RAG. Skalowalna, bezpieczna i zarządzana usługa Vertex AI Search jest idealna dla organizacji, które zainwestowały w stos Google Cloud i chcą wzbogacić modele LLM o rzeczywiste dane.

Najlepsze funkcje Google Cloud Enterprise Search

Ground AI z RAG zapewnia dokładne odpowiedzi poparte cytatami

Wprowadź autouzupełnianie i zmianę rankingu dzięki intuicyjnym narzędziom do dostosowywania

Osadź widżety wyszukiwania lub wzmocnij działanie agentów generatywnych za pomocą API

Limity Google Cloud Enterprise Search

Wymaga konta Google Cloud i pewnych ustawień w konsoli Vertex

Ceny Google Cloud Enterprise Search

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Cloud Enterprise Search

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Google Cloud Enterprise Search?

Recenzja G2 wskazuje:

Istniejąca wydajność wyszukiwania Google jest nadal dostępna, ale dodatkowo uzupełniona o generatywną sztuczną inteligencję. Rozwiązanie bez kodowania, łatwe w użyciu. Wbudowany scraper, dzięki czemu nie trzeba pisać żadnego kodu, a interfejs użytkownika jest dostępny od razu po uruchomieniu... Dopasowywanie wzorców URL, a także sposób generowania fragmentów, jest ukryty.

Obecna wydajność wyszukiwania Google pozostaje bez zmian, ale dodano do niej generatywną AI. Rozwiązanie bez kodowania, łatwe w użyciu. Wbudowany scraper, dzięki czemu nie trzeba pisać żadnego kodu, a interfejs użytkownika jest dostępny od razu po uruchomieniu... Dopasowywanie wzorców URL, a także sposób generowania fragmentów tekstu, pozostaje tajemnicą.

11. Korra. ai (najlepsze rozwiązanie dla małych i średnich zespołów korzystających z wewnętrznego wsparcia opartego na czacie)

za pośrednictwem Korra

Korra. ai wykorzystuje czat oparty na sztucznej inteligencji, aby przekształcić intranet w proaktywnego asystenta wiedzy. Przeszukuje platformy takie jak Confluence, Jira, Google Drive, a nawet treści wideo, a następnie przedstawia odpowiedzi w interfejsie konwersacyjnym wraz z bogatymi cytatami.

Oprócz dostarczania szybkich informacji Korra śledzi zapytania w czasie, ucząc się unikalnego słownictwa i przypadków użycia Twojego zespołu. W celu zapewnienia wsparcia wewnętrznego lub wdrożenia nowych pracowników Korra może odpowiadać na często zadawane pytania, sugerować linki do dokumentów i w razie potrzeby eskalować problemy do ekspertów.

Korra. ai najlepsze funkcje

Połącz istniejące silosy treści (dokumenty, wideo, systemy zgłoszeń)

Odpowiedz na czacie, podając źródła z zaznaczonymi cytatami

Automatycznie ucz się terminów specyficznych dla danej dziedziny na podstawie poprzednich wyszukiwań

Przekazuj nierozwiązane pytania współpracownikom

Ograniczenia Korra.ai

Najlepiej nadaje się do cyklu pracy opartego na czacie, mniej do wyszukiwania dokumentów zbiorczych

Jakość wyników zależy od dobrze skonstruowanego tagowania źródeł

Ceny Korra. ai

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Korra. ai

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Korra.ai prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

Spodoba Ci się sposób, w jaki możesz uzyskać bezpośredni dostęp do konkretnych, istotnych informacji, w tym dokładnej lokalizacji w filmie wideo, a także dokładnej lokalizacji w obszernym dokumencie!

Spodoba Ci się sposób, w jaki możesz uzyskać bezpośredni dostęp do konkretnych, istotnych informacji, w tym dokładnej lokalizacji w filmie wideo, a także dokładnej lokalizacji w obszernym dokumencie!

12. Slab (najlepsze rozwiązanie dla małych i średnich zespołów tworzących proste, ustrukturyzowane wewnętrzne wiki)

za pośrednictwem Slab

Potrzebujesz prostej, ale potężnej bazy wiedzy, która koncentruje się na wydajności zespołu? Slab jest właśnie dla Ciebie!

Dzięki bogatym formatom, intuicyjnej hierarchii dokumentów i solidnej integracji (Slack, Google, GitHub i inne) dodawanie i wyszukiwanie treści jest dziecinnie proste. Wyszukiwanie wzbogacone o AI wyróżnia wyniki zapytania w kontekście i wyświetla sugerowane powiązane treści, co znacznie skraca czas wyszukiwania.

Najlepsze funkcje Slab

Twórz pięknie zorganizowane dokumenty, korzystając z kolekcji, tematów i bogatych osadzeń

Sugeruj odpowiednie strony podczas pisania lub przeglądania

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom, wzmiankom i historii wersji

Śledź zaangażowanie dzięki informacjom o wyszukiwaniach i analizie zawartości

Limity pakietów

Brak zaawansowanego rankingu AI lub funkcji RAG z wielu źródeł

Głębokie hierarchie mogą być uciążliwe w przypadku dużych bibliotek wiedzy

Ceny ryczałtowe

Free: Do 10 użytkowników

Startup: 8 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 15 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Slab

G2: 4,6/5 (ponad 280 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 40 recenzji)

Co mówią o Slab prawdziwi użytkownicy?

Oto fragment recenzji G2:

Jest szybki, obsługuje bogate formatowanie bez przytłaczania użytkownika i płynnie integruje się z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i GitHub. Funkcja wyszukiwania również robi wrażenie — łatwo i szybko znajduję to, czego potrzebuję, co oszczędza czas całemu zespołowi.

Jest szybki, obsługuje bogate formatowanie bez nadmiaru funkcji i płynnie integruje się z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i GitHub. Funkcja wyszukiwania również robi wrażenie — łatwo i szybko znajduję to, czego potrzebuję, co pozwala zaoszczędzić czas całemu zespołowi.

13. Microsoft Viva (najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw korzystających z pakietu Microsoft 365, które chcą zapewnić pracownikom spójne środowisko pracy)

za pośrednictwem Microsoft Viva

Microsoft Viva wzbogaca pakiet Microsoft 365 o inteligencję, łącząc oparte na AI narzędzia do odkrywania wiedzy, analizy doświadczeń i komunikacji z codziennymi cyklami pracy.

Viva Topics wykorzystuje uczenie maszynowe do automatycznego oznaczania i selekcjonowania kart tematycznych, które pojawiają się dynamicznie w aplikacjach Teams, SharePoint i Outlook, udostępniając wiedzę za jednym kliknięciem.

Viva Insights zapewnia zarówno osobiste wskazówki dotyczące wydajności, jak i analizy organizacyjne.

Pakiet Viva Suite obejmuje funkcje Connections (wiadomości firmowe i społeczności), Learning, Glint, Puls i wiele innych, zapewniając pracownikom spójne środowisko pracy.

Najlepsze funkcje Microsoft Viva

Wyświetlaj karty tematyczne, które zostały automatycznie wygenerowane na podstawie zawartości

Wbuduj wiedzę w Teams, Outlook i SharePoint w sposób natywny

Popraw kondycję zespołu dzięki analizom wydajności z naciskiem na prywatność

Wspieraj społeczności i naukę dzięki modułom połączeń i nauki

Łatwo łącz moduły w pakiet za pomocą jednej licencji w pakiecie Viva Suite

Ograniczenia Microsoft Viva

Wymaga Microsoft 365 F1/F3/E3+ i zależnego wdrożenia Teams

Większość modułów wymaga oddzielnej licencji, co zwiększa złożoność i rozrost narzędzi

W niektórych organizacjach pokrywa się z istniejącymi rozwiązaniami intranetowymi lub analitycznymi

Ceny Microsoft Viva

Viva Topics: 5 USD/użytkownik/miesiąc

Viva Insights: 4 USD/użytkownik/miesiąc za wersję premium dla użytkowników indywidualnych + funkcje zaawansowane; informacje dla menedżerów/liderów za 6 USD/użytkownik/miesiąc

Viva Suite: 12 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje Microsoft Viva

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Microsoft Viva mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra udostępnia:

Viva Connections umożliwia tworzenie różnych kart odsyłających do portali SharePoint, wiadomości, platform edukacyjnych i wielu innych. Viva Learning pozwala zgrupować w jednym miejscu wiele platform edukacyjnych i oferuje ogromną liczbę szkoleń dotyczących różnych narzędzi oferowanych przez Microsoft 365.

Viva Connections umożliwia tworzenie różnych kart odsyłających do portali SharePoint, wiadomości, platform edukacyjnych i wielu innych. Viva Learning pozwala zgrupować wiele platform edukacyjnych w jednym miejscu i oferuje ogromną liczbę szkoleń dotyczących różnych narzędzi oferowanych przez Microsoft 365.

Które narzędzie AI do wyszukiwania w intranecie jest odpowiednie dla Ciebie?

Wybór odpowiedniego narzędzia do wyszukiwania w intranecie opartego na AI zależy od sposobu pracy zespołu i lokalizacji wiedzy.

Jeśli szukasz wysoce wyspecjalizowanych asystentów opartych na czacie, warto zwrócić uwagę na Korra. ai i Glean. Zespoły kierowane przez programistów mogą skłaniać się ku Elastic Search lub Algolia, które oferują pełną personalizację. Natomiast narzędzia takie jak Slab i Guru świetnie nadają się do tworzenia ustrukturyzowanych wewnętrznych wiki z inteligentnymi warstwami AI.

Jeśli jednak szukasz scentralizowanego obszaru roboczego opartego na sztucznej inteligencji, w którym wyszukiwanie jest tylko jednym z elementów składowych wydajności, ClickUp jest najlepszym wyborem.

ClickUp nie tylko pomaga znaleźć potrzebne informacje, ale także pomaga podjąć odpowiednie działania. Możesz: Wszystko — od zarządzania zadaniami, przez wiedzę, po automatyzację — w jednym miejscu

Wyszukuj zadania, dokumenty, komentarze i połączone narzędzia, takie jak Slack lub Drive

Podsumowuj rozmowy i automatycznie generuj zadania dzięki AI

Korzystaj z agentów Autopilot, aby proaktywnie zarządzać dokumentacją, odpowiadać na pytania lub tworzyć cykle pracy

Uruchom w pełni ustrukturyzowaną bazę wiedzy przy użyciu gotowych szablonów

Podczas gdy większość narzędzi dodaje AI do istniejących struktur, ClickUp wplata AI w każdą warstwę pracy. Oznacza to mniej przełączania się między aplikacjami, mniej izolowanej wiedzy i szybsze podejmowanie decyzji — poparte bogatymi w kontekst, aktualnymi odpowiedziami.

Jeśli Twój zespół ma dość przełączania się między aplikacjami w poszukiwaniu najnowszego planu, polityki lub dokumentu projektu, ClickUp oferuje jedno miejsce, w którym praca i wiedza w końcu się spotykają. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!