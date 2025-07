Darmowe szablony książek kucharskich do organizowania i udostępniania ulubionych potraw

Masz dość zapisywania przepisów na serwetkach lub przeszukiwania chaotycznych szuflad kuchennych w poszukiwaniu przepisu na lasagne?

Wpisywanie każdego przepisu od podstaw może być męczące. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kucharzem domowym, czy po prostu jesteś dumny ze swojego sekretnego przepisu na naleśniki, darmowe szablony książek kucharskich pomogą Ci zamienić kulinarny chaos w pięknie zorganizowaną kolekcję.

W końcu udostępnianie przepisów powinno być tak proste jak ich przygotowanie, bez zbędnego formatowania.

Szablony te ułatwiają zapisywanie, sortowanie, a nawet udostępnianie ulubionych potraw znajomym, rodzinie lub sąsiadom, którzy nadal są Ci winni pojemnik Tupperware.

Chcesz wprowadzić porządek w swojej kuchni? Porozmawiajmy o darmowych szablonach, które sprawią radość autorowi książek kucharskich drzemiącemu w Tobie.

Czym są szablony książek kucharskich?

Szablony książek kucharskich to gotowe układy, które zamieniają Twoje przepisy w przejrzystą, uporządkowaną i gotową do udostępnienia formę. Zapewniają przestrzeń na listę składników, dodawanie kroków i własne notatki.

Ponadto są to bardzo wygodne narzędzia do efektywnego zarządzania żywnością. Dzięki odpowiedniemu rozwiązaniu możesz:

Natychmiastowa strukturyzacja różnych przepisów krok po kroku

Lepiej zarządzaj czasem i unikaj powtarzalnego formatowania i projektowania

Instrukcje powinny być jasne i możliwe do powtórzenia

Wydrukuj lub udostępnij przepisy, które naprawdę dobrze wyglądają

Twórz plany lunchów dla zespołu , niestandardowe harmonogramy posiłków lub kolekcje tematyczne

Brzmi jak pomocnik szefa kuchni w pisaniu przepisów, prawda? Te rozwiązania sprawdzają się najlepiej dla domowych kucharzy, szefów kuchni, dietetyków, nauczycieli lub blogerów kulinarnych. Dodatkowo, dzięki elektronicznej wersji, zapisywanie klasycznych przepisów babci lub tworzenie swojej pierwszej książki kucharskiej staje się łatwe i efektowne.

🧠 Ciekawostka: Pierwsza znana książka kucharska pochodzi z 1700 r. p.n.e. i została wyryta na czterech glinianych tabliczkach w starożytnej Mezopotamii! Szablony są nowoczesną wersją tego, co zaczęło się ponad 3000 lat temu.

Co sprawia, że szablon książki kucharskiej jest dobry?

Dobrze zaprojektowany szablon książki kucharskiej powinien być tak intuicyjny, jak samo gotowanie według przepisu. Pamiętaj o pięciu kluczowych funkcjach, dzięki którym szablon będzie prosty, elastyczny i przyjazny dla użytkownika:

Układy z wizualnymi wskazówkami: Korzystaj z szablonów o przejrzystym wyglądzie, wyposażonych w nagłówki sekcji, ikony lub ilustracje. Przejrzysta struktura wizualna ułatwia czytelnikom przeglądanie, śledzenie i gotowanie

Wybieralne pola danych : wybierz szablony z rozwijanymi listami i edytowalnymi polami — na porcje, miary, czas przygotowania i inne informacje — aby aktualizacje były spójne i szybkie

Konfigurowalne sekcje : wybierz układy, które pozwalają dostosować pola, takie jak składniki, kroki i notatki, aby każdy przepis odzwierciedlał Twój styl i warianty

Wbudowane narzędzia do śledzenia : wybierz szablony zawierające funkcje takie jak planer posiłków, kalkulator kosztów lub lista zakupów spożywczych, które zapewnią wsparcie podczas gotowania i planowania budżetu

Kompatybilność z wieloma formatami: wybierz strony, które możesz łatwo wyeksportować jako : wybierz strony, które możesz łatwo wyeksportować jako szablony przepisów do Dokumentów Google , plików PDF, a nawet PNG w celu edycji, drukowania lub udostępniania swoich dzieł w dowolnym miejscu

20 najlepszych szablonów książek kucharskich

Przekształcenie pysznych przepisów w coś, czym warto się podzielić, nie oznacza konieczności publikowania pełnej książki kucharskiej. Niezależnie od tego, czy zbierasz ulubione przepisy rodzinne, tworzysz zawartość bloga, czy przygotowujesz coś do druku, odpowiedni szablon przepisu ma ogromne znaczenie.

Oto kilka darmowych szablonów, które pomogą Ci uporządkować, dostosować i zaprezentować swoje kulinarne dzieła — bez konieczności podpisywania umowy wydawniczej.

1. Szablon książki kucharskiej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj posiłki jak profesjonalista i usprawnij swój tydzień dzięki szablonowi ClickUp Cookbook

Planowanie odbiera Ci radość z gotowania? Szablon książki kucharskiej ClickUp może szybko stać się Twoim ulubionym narzędziem do organizowania posiłków. Dzięki tablicy posiłków w stylu Kanban doskonale nadaje się do planowania posiłków na cały tydzień i przydzielania potraw małym zespołom.

Zawiera również widok kalendarza, dzięki czemu zawsze będziesz przygotowany, nawet jeśli chodzi o czas gotowania i składniki. Ponadto ClickUp oferuje narzędzie do dokumentacji oparte na sztucznej inteligencji o nazwie ClickUp Docs, które pozwala zespołom zaoszczędzić czas poświęcany na pisanie.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Szybko przesyłaj szczegóły posiłków za pomocą przyjaznego formularza

Zarządzaj szczegółowymi przepisami w tej samej przestrzeni dzięki zintegrowanemu widokowi dokumentów

Efektywnie realizuj nadchodzące zadania dzięki przejrzystym statusom posiłków, takim jak „burza mózgów”, „do ugotowania” i „anulowane”

🔑 Idealny dla: Kucharzy domowych lub małych zespołów szefów kuchni, którzy chcą wizualizować planowanie posiłków i usprawnić przygotowywanie potraw.

💡 Porada dla profesjonalistów: Zaplanuj z wyprzedzeniem posiłki na cały tydzień i podstawowe dania. Dzięki temu zaoszczędzisz pieniądze, kupując produkty hurtowo. Pamiętaj jednak o terminie przydatności do spożycia i stosuj naturalne metody przechowywania.

2. Szablon przepisu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Rób mądrzejsze zakupy i gotuj regularnie dzięki szablonowi przepisów ClickUp

Potrzebujesz cyfrowego pudełka na przepisy, dzięki któremu nie przegapisz żadnego kroku? Szablon ClickUp Recipe Template jest właśnie dla Ciebie. Podłącz go do dowolnego planu posiłków, korzystaj z wbudowanych list kontrolnych, aby sprawnie robić zakupy spożywcze, i śledź wszystko, od przygotowania do podania na talerz.

Dodawaj szybkie aktualizacje w sekcji komentarzy. Możesz nawet połączyć ją z szablonami kosztów, aby mieć kontrolę nad posiłkami i budżetem.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Uprość proces gotowania i zakupy dla rodziny lub osób, za które odpowiadasz, dzięki niestandardowym polom, takim jak wielkość porcji i informacje o dostawcy

Organizuj kolejne kroki i elementy wizualne dzięki dedykowanym przestrzeniom na instrukcje i zdjęcia

Śledź, ile czasu poświęcasz na gotowanie, dzięki funkcji śledzenia czasu za pomocą jednego kliknięcia

🔑 Idealny dla: Domowych kucharzy i osób przygotowujących posiłki, którzy potrzebują niezawodnego, wielokrotnego użytku systemu do zarządzania przepisami i listami zakupów.

3. Szablon kosztów przepisów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Trzymaj się budżetu, dostosuj kuchnię do swoich potrzeb i przygotuj idealne dania dzięki szablonowi kosztów przepisów ClickUp

Szablon kosztów przepisów ClickUp został stworzony dla szefów kuchni zarządzających wieloma potrawami i ograniczonym budżetem. Rozwiązanie wyróżnia się niestandardowymi widokami, które mapują składniki potraw, od ilości i jednostek miary po koszty elementów.

Dostępny jest również widok tablicy, który pozwala na natychmiastowe sprawdzenie kosztów przez szefów kuchni przygotowujących się do wydarzeń cateringowych. Krótko mówiąc, jest skonfigurowany tak, aby zminimalizować marnotrawstwo, usprawnić zarządzanie zapasami i zapewnić wsparcie w podejmowaniu mądrzejszych decyzji zakupowych.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Monitoruj zapasy bez wysiłku dzięki polom na składniki oznaczonym kolorami

Zautomatyzuj śledzenie kosztów dzięki wbudowanym polom Formuła, które obliczają koszt jednej porcji

Usprawnij zarządzanie składnikami na dużą skalę dzięki opcjom wprowadzania zbiorczego w menu rozwijanych

🔑 Idealny dla: Profesjonalnych kucharzy i restauratorów, którzy muszą kontrolować koszty składników. Doskonały również dla menedżerów cateringowych do planowania zapasów i optymalizacji budżetu wydarzeń.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Kiedy koszty przepisów kulinarnych rosną, najlepiej przeanalizować swoje nawyki związane z wydatkami. Skorzystaj z aplikacji do śledzenia nawyków, które pomogą ograniczyć chęć dokonywania niepotrzebnych zakupów lub wykryć wzorce powodujące wzrost rachunków za artykuły spożywcze.

Nie chcesz zajmować się pisaniem? AI wygeneruje dla Ciebie urocze małe karty z przepisami!

4. Szablon kosztów przepisów kulinarnych dla restauracji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ujednolicie koszty i efektywnie zarządzajcie operacjami w kuchni dzięki szablonowi kosztów przepisów kulinarnych ClickUp dla restauracji

Potrzebujesz pełnej widoczności zużycia składników i cen menu? Szablon kosztów przepisów restauracyjnych ClickUp został stworzony dla szefów kuchni i zespołów restauracyjnych, którzy wymagają precyzji.

Niestandardowe pola pomagają mapować porcje, dostawców i wymagania dotyczące poszczególnych potraw, dzięki czemu jest to rozwiązanie skoncentrowane na składnikach. Dzięki temu idealnie nadaje się do kontroli porcji i negocjacji z dostawcami. Krótko mówiąc, ten szablon standaryzuje cykle pracy, ogranicza marnotrawstwo i pozwala utrzymać budżet.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Zoptymalizuj budżet i proces zamawiania dzięki polom formuł, takim jak wydajność przepisu i istniejące zapasy

Twórz instrukcje gotowania dla każdego dania z powiązanymi zależnościami zadań

Wysyłaj dostawcom przypomnienia e-mailowe o konieczności złożenia kolejnego zamówienia dzięki szybkiej automatyzacji opartej na statusie składników

🔑 Idealny dla: menedżerów restauracji, szefów kuchni i zespołów kulinarnych, którzy potrzebują szczegółowego rozbicia kosztów, dostosowania zapasów i widoczności dostawców. Doskonale nadaje się również do automatyzacji wydatków, dzięki czemu mogą oni skupić się bardziej na gotowaniu.

📮 ClickUp Insight: 63% respondentów naszej ankiety ocenia swoje osobiste cele pod kątem pilności i ważności, ale tylko 25% organizuje je według ram czasowych. Co to oznacza? Wiesz, co jest ważne, ale niekoniecznie kiedy. ⏳ Cele ClickUp, wzbogacone o pomoc AI ClickUp Brain, zapewniają jasność. Pomagają podzielić duże cele na ograniczone czasowo, wykonalne kroki. ClickUp Brain zapewnia inteligentne sugestie dotyczące osi czasu i pozwala śledzić postępy w czasie rzeczywistym oraz automatycznie zmienia status zadań po ich zakończeniu. 💫 Prawdziwe wyniki: Użytkownicy zgłaszają dwukrotny wzrost wydajności po przejściu na ClickUp .

5. Szablon planowania posiłków ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź cele żywieniowe, unikaj przygotowywania posiłków w ostatniej chwili i twórz różnorodne dania dzięki szablonowi planowania posiłków ClickUp

Nie chcesz, aby Twoje plany na lunch były ograniczone zawartością lodówki? Szablon planowania posiłków ClickUp pozwoli Ci wyjść z tej rutyny i wyprzedzić ją.

Rozwiązanie to pomaga planować posiłki na tygodnie, a nawet miesiące dzięki widokowi kalendarza. Możesz również użyć tablicy Kanban, aby uporządkować potrawy zgodnie z dietą.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Dodaj instrukcje i utrzymuj porządek w kuchni dzięki wbudowanym opcjom podzadań

Stwórz mapę tego, co każdy posiłek robi dla Twojego organizmu, korzystając z pól danych dotyczących węglowodanów, kalorii i tłuszczów

Planuj harmonogram pracy, czas przygotowań i sprawy do załatwienia w jednym miejscu dzięki sekcji podsumowania

🔑 Idealny dla: osób dbających o zdrowie, przygotowujących posiłki z wyprzedzeniem oraz rodzin, które chcą mieć urozmaicony jadłospis, nie tracąc z oczu celów żywieniowych i potrzeb dietetycznych.

6. Szablon planowania menu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź najpopularniejsze dania, usprawnij przygotowania i twórz menu dopasowane do mocnych stron Twojego zespołu dzięki szablonowi planowania menu ClickUp

Szablon planowania menu ClickUp został zaprojektowany do tworzenia menu restauracyjnych, w których czas, przygotowanie i role zespołu są idealnie dopasowane. Jego uporządkowane ustawienia folderów i scentralizowane dokumenty z przepisami usprawniają zaopatrzenie i organizację posiłków.

Niestandardowe statusy dzielą nawet najbardziej skomplikowane przygotowania na łatwe do wykonania kroki, a szczegółowe widoki zapewniają spójność podczas każdej zmiany. Pomaga to również członkom zespołu uzyskać dokładne instrukcje, notatki i zadania, których potrzebują, dokładnie wtedy, gdy są potrzebne.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Dostosuj codzienne specjały za pomocą jednego kliknięcia, sprawdzając dostępność składników

Popraw czytelność menu dzięki oddzielnym plikom, które można eksportować, zawierającym menu na lunch, podwieczorek, kolację i nie tylko

Przydziel zadania przygotowawcze konkretnym kucharzom i usprawnij przekazywanie obowiązków w oparciu o rodzaj kuchni dzięki konfigurowalnym przypisaniom zadań i filtrom

🔑 Idealny dla: właścicieli restauracji, szefów kuchni i kierowników kuchni, którzy muszą koordynować złożone menu, zarządzać wieloma zmianami i konsekwentnie realizować menu w całym zespole.

7. Szablon ClickUp do zarządzania zapasami restauracji

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj przechowywaniem składników, śledź terminy ponownego zamawiania i optymalizuj koszty zapasów dzięki szablonowi ClickUp Restaurant Inventory Template

Chcesz wyjść poza budżety i plany posiłków i osiągnąć doskonałość operacyjną? Szablon ClickUp Restaurant Inventory Template został stworzony dla szefów kuchni i menedżerów, którzy dążą do doskonałości w obsłudze i wynikach finansowych.

Ten szablon zawiera pięć statusów zadań, które umożliwiają aktualizowanie informacji o każdym składniku w czasie rzeczywistym. Pole lokalizacji przechowywania pomaga nawet nowym członkom zespołu dokładnie wiedzieć, gdzie wszystko się znajduje. Ponadto automatyzacja ClickUp pomaga wyzwalać działania na podstawie aktualnych poziomów zapasów.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Zapobiegaj brakom zapasów i nadmiernym zamówieniom dzięki aktualnym, obliczonym punktom ponownego zamówienia

Przydzielaj i szacuj ilości składników dzięki specjalnemu widokowi tygodniowego zużycia

Zarządzaj budżetami i negocjuj koszty jednostkowe dzięki szczegółowemu śledzeniu kosztów i polom dostawców

🔑 Idealny dla: operatorów restauracji, kierowników magazynów i zespołów kulinarnych, którzy potrzebują pełnej kontroli nad stanem zapasów, kosztami i logistyką magazynowania.

Zweryfikowany recenzent G2 mówi:

Korzystam z ClickUp, aby mieć pewność, że o niczym nie zapomnę. Używam go do śledzenia filmów, które chcę obejrzeć, przepisów, które chcę wypróbować, oraz książek, które chcę przeczytać. Wykorzystuję go również do tworzenia szablonów procesów, aby mieć pewność, że wszystkie kroki zostaną wykonane podczas realizacji skomplikowanych projektów.

8. Prosty szablon książki kucharskiej od Template. Net

źródło: Template. Net

Jeśli chcesz mieć przejrzysty, konfigurowalny układ, aby zacząć kompilować ulubione przepisy, szablon Simple Recipe Book Template od Template.Net to solidny początek. Zawiera dedykowane przestrzenie na zdjęcia, dzięki czemu wszystko wygląda atrakcyjnie, oraz łatwe do śledzenia pola tekstowe na wszystkie składniki i instrukcje.

Ponadto jest kompatybilny z programami Microsoft Word, Apple Pages, Publisher i InDesign, co zapewnia elastyczną edycję i eksport.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Dopasuj styl osobisty lub styl marki dzięki konfigurowalnym czcionkom, kolorom i układom

Dodaj wyjątkowy akcent do każdego przepisu dzięki przestrzeniom na osobiste notatki lub wskazówki

🔑 Idealny dla: Domowych kucharzy, blogerów kulinarnych, studentów kulinarnych i profesjonalnych szefów kuchni poszukujących łatwego w użyciu, dostosowywalnego narzędzia do dokumentowania przepisów.

9. Szablon książki kucharskiej dla dzieci autorstwa Template. Net

źródło: Template. Net

Szablon książki kucharskiej dla dzieci autorstwa Template.Net to zabawny i łatwy sposób na zaprojektowanie książki kucharskiej, którą pokochają dzieci. Dzięki jasnym obrazom, edytowalnym układom i formatom krok po kroku upraszcza gotowanie młodym kucharzom, jednocześnie sprawiając, że doświadczenie to staje się edukacyjne i ekscytujące.

Niezależnie od tego, czy chodzi o pamiątki rodzinne, czy projekty szkolne, ten szablon jest idealnym narzędziem do rozbudzenia kulinarnej ciekawości.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Popraw czytelność dla dzieci dzięki prostym instrukcjom krok po kroku i dużej ilości białej przestrzeni

Dodaj umiejętności kulinarne, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, podstawy gotowania i informacje o produktach spożywczych w specjalnych przestrzeniach

Zwiększ atrakcyjność przepisów dzięki żywym zdjęciom i ilustracjom, korzystając z edytora typu „przeciągnij i upuść”

🔑 Idealny dla: Nadrzędnych, nauczycieli i liderów programów młodzieżowych, którzy chcą tworzyć angażujące, przyjazne dla dzieci książki kucharskie, dzięki którym gotowanie stanie się zabawą i nauką.

10. Szablon książki kucharskiej z rodzinnymi przepisami autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Template. Net

Chcesz zamienić ręcznie zapisane karty z przepisami i ulubione dania rodzinne w piękną książkę kucharską? Szablon książki kucharskiej z rodzinnymi przepisami od Template.Net pomoże Ci stworzyć profesjonalnie wyglądającą kolekcję, która uchwyci kulinarne tradycje Twojej rodziny.

Ponadto możesz dostosować wszystko, od projektu okładki po cliparty i ramki, dzięki czemu książka kucharska będzie naprawdę Twoja. Pozostaje tylko wydrukować ją i udostępnić kulinarne dziedzictwo swojej rodziny!

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Dodaj zdjęcia rodzinne obok przepisów, aby ożywić historie i wspomnienia

Prezentuj swoje przepisy tak, jak chcesz, dzięki wielu opcjom układu

Formatuj sekcje przepisów według dania, okazji lub członków rodziny dzięki funkcji natychmiastowej zmiany kolejności stron

🔑 Idealny dla: Kucharzy domowych i entuzjastów jedzenia, którzy chcą zachować i udostępniać cenne rodzinne przepisy w profesjonalnie zaprojektowanym formacie.

11. Profesjonalny szablon książki kucharskiej autorstwa Template. Net

źródło: Template. Net

Profesjonalny szablon książki kucharskiej autorstwa Template.Net pomaga uporządkować przepisy w przejrzystym, profesjonalnym układzie. Zawiera uporządkowane sekcje dotyczące składników, instrukcji, czasu przygotowania i wielkości porcji, a wszystko to w formacie ułatwiającym szybkie odnalezienie potrzebnych informacji.

Elegancki wygląd poprawia czytelność, nie tracąc przy tym na elegancji. Krótko mówiąc, szablon ten doskonale nadaje się do prezentacji Twoich kulinarnych dzieł.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Zapisz każdy szczegół przepisu dzięki gotowym sekcjom na składniki, kroki przygotowania i wielkość porcji

Podkreśl swoje potrawy w apetyczny sposób dzięki wbudowanym miejscom na zdjęcia

Aktualizuj i personalizuj swój projekt online bez doświadczenia w kodowaniu dzięki redaktorowi typu „przeciągnij i upuść”

🔑 Idealny dla: blogerów kulinarnych, szefów kuchni, instruktorów kulinarnych i domowych kucharzy, którzy chcą tworzyć profesjonalnie wyglądające kolekcje przepisów

🧠 Ciekawostka: Nawet dzisiaj książki w wersji papierowej sprzedają się lepiej niż e-booki! Jednak trendy się zmieniają, więc aby wyprzedzić konkurencję, warto zaprojektować swoje książki kucharskie zarówno w formacie drukowanym, jak i cyfrowym.

12. Szablon retro książki kucharskiej autorstwa Template.net

za pośrednictwem Template.net

Chcesz nadać swoim kulinarnym kreacjom uroku połowy XX wieku? Szablon Retro Cookbook Template autorstwa Template.Net idealnie łączy nostalgię i użyteczność. Zawiera elementy wzornictwa inspirowane stylem vintage, klasyczną typografię i ozdobne ramki.

Dzięki wstępnie sformatowanym kartom z przepisami, rustykalnym stronom i ramkom na zdjęcia szablon książki kucharskiej jest przyjemny w użyciu i łatwy do uporządkowania.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Uchwyć ciepło tradycyjnych książek kucharskich dzięki stonowanej kolorystyce i dekoracyjnym wzorom

Dodaj odrobinę nowoczesnego uroku dzięki animacjom dostępnym za jednym kliknięciem

🔑 Idealny dla: Domowych kucharzy, blogerów kulinarnych i małych firm gastronomicznych, które chcą zachować tradycyjne przepisy i stworzyć książki kucharskie łączące w sobie estetykę vintage.

13. Szablon świątecznej książki kucharskiej autorstwa Template. Net

źródło: Template. Net

Szablon świątecznej książki kucharskiej Template.Net to w pełni edytowalna książka kucharska pełna ilustracji o tematyce świątecznej. Rozwiązanie zawiera również świąteczne schematy kolorów i podzielone na kategorie sekcje przepisów, które poprawią nastrój.

Są one również dostępne w postaci gotowych kart z przepisami, które możesz wysłać jako sezonowe pozdrowienia. Dodatkowo jest mnóstwo przestrzeni na sugestie dotyczące przygotowania potraw i dodawanie osobistych notatek.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Zabezpiecz swoje dzieła, dodając stronę z informacją o prawach autorskich do publikacji

Nawiąż skuteczniejszy kontakt z czytelnikami dzięki świątecznej wiadomości od autora w przestrzeni autora

🔑 Idealny dla: Domowych kucharzy, blogerów kulinarnych i wszystkich, którzy tworzą świąteczną książkę kucharską na prezent lub do publikacji.

14. Szablon domowej książki kucharskiej autorstwa Template. Net

źródło: Template. Net

Jeśli chcesz mieć książkę kucharską, którą przekażesz kolejnym pokoleniom, szablon „The Homemade Cookbook” od Template.Net nadaje jej osobisty charakter. Gotowe rozwiązanie wyróżnia się przede wszystkim stonowaną kolorystyką, ręcznie rysowanymi akcentami i intuicyjnym układem przepisów, które nadają każdej stronie ciepła i osobowości.

Chociaż ta książka kucharska jest przytulna i osobista, ma przejrzystą strukturę, dzięki czemu jest łatwa do czytania i dostosowania, a jednocześnie łączy wartość sentymentalną z praktycznym wyglądem.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Dzięki szybkim emoji i wizualnym wskazówkom dotyczącym składników wszystko będzie łatwe do zrozumienia

Zmieniaj wygląd w dowolnym momencie dzięki funkcji zmiany tła, która nie ma wpływu na pozostałą zawartość

🔑 Idealny dla: Domowych kucharzy, rodzin zbierających starsze wersje przepisów oraz wszystkich, którzy chcą stworzyć bardzo osobistą, a jednocześnie praktyczną książkę kucharską z domowymi przepisami.

15. Spersonalizowany szablon książki kucharskiej autorstwa Template. Net

źródło: Template. Net

Chcesz stworzyć książkę kucharską naprawdę swoją? Szablon spersonalizowanej książki kucharskiej od Template.Net wyróżnia się wysokim poziomem dostosowania, zachowując jednocześnie lekki, osobisty motyw.

Korzystając z platformy, możesz płynnie dodawać motywy marki, podpisywać wszystkie swoje kulinarne dzieła i wplatać szeroki zakres elementów projektowych. Ponadto przełączanie między formatami cyfrowym i drukowanym jest bardzo proste.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Dostosuj wygląd książki kucharskiej za pomocą okładek, ramek i clipartów, aby dopasować ją do swojego stylu gotowania

Ukryj wybrane strony z przepisami przed udostępnieniem, aby ostateczna wersja książki kucharskiej była dostosowana do odbiorców dzięki niestandardowej opcji warstwowania

🔑 Idealny dla: Domowych kucharzy, blogerów kulinarnych i wszystkich, którzy chcą zachować i udostępniać swoje ulubione przepisy w spersonalizowanym, atrakcyjnym formacie.

16. Szablon zdrowej książki kucharskiej autorstwa Template. Net

źródło: Template. Net

Szablon Zdrowa książka kucharska autorstwa Template.Net to idealny szablon menu dla kawiarni i marek wellness, które koncentrują się na doskonaleniu przejścia od fast foodów do zdrowego odżywiania. Podobnie jak wiele innych rozwiązań, oferuje połączenie zdjęć potraw i instrukcji gotowania.

Szablon wyróżnia się również dzięki gotowym ikonom tła, które nadają całości zdrowy charakter. Pobierz go jako szablon Dokumentów Google lub plik PDF, który możesz bezpośrednio przesłać na swoją stronę internetową.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Kategoryzuj posiłki za pomocą układu uwzględniającego cele dietetyczne, takie jak poziom węglowodanów, kalorii i białka

Podkreśl wartościowe składniki za pomocą ikonek oznaczających superfoods i zdrowe zamienniki

Przewodź czytelnikom dzięki zdrowym wskazówkom kulinarnym i uproszczonym ilustracjom przygotowania potraw

🔑 Idealny dla: kawiarni dbających o zdrowie, marek fitness i blogerów kulinarnych tworzących kolekcje pożywnych posiłków.

17. Szablon książki kucharskiej restauracji autorstwa Template. Net

źródło: Template. Net

Chcesz wyeksponować specjały swojego szefa kuchni? Szablon książki kucharskiej restauracji autorstwa Template.Net to potężne narzędzie do budowania marki opartej na smaku.

Dzięki niemu Twoje przepisy będą miały elegancki, profesjonalny układ, który robi wrażenie i jest łatwy do naśladowania. To również doskonały sposób, aby stać się wybitnym autorytetem w dziedzinie kuchni.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Zaprezentuj swoje popisowe dania dzięki wysokiej jakości układom graficznym, które przyciągają wzrok

Dodaj notatki szefa kuchni i historie pochodzenia, aby nadać każdej potrawie niepowtarzalny charakter

Organizuj przepisy według dań lub menu degustacyjnego, aby odzwierciedlić strukturę swojej restauracji

🔑 Idealny dla: profesjonalnych szefów kuchni, właścicieli restauracji i marek kulinarnych tworzących prezentacyjne książki kucharskie lub publikujących swoje autorskie menu.

18. Szablon książki kucharskiej PowerPoint firmy Microsoft

za pośrednictwem Microsoft

Szablon książki kucharskiej PowerPoint firmy Microsoft został specjalnie zaprojektowany, aby robić wrażenie. Dostarczany w formacie .pptx, jest idealny dla menedżerów restauracji i szefów kuchni, którzy chcą przedstawić plany posiłków lub koncepcje menu interesariuszom.

Układ jednej potrawy na stronie sprawia, że szablon jest szczególnie przydatny dla zespołów kuchennych przygotowujących się do dużych wydarzeń, takich jak kolacje próbne lub sesje degustacyjne. Chcesz połączyć go z wewnętrznymi prezentacjami marki lub ofertą kulinarną? Ten szablon można łatwo zintegrować i wyeksportować do plików PDF lub formatów graficznych w celu wydrukowania lub udostępnienia w formie cyfrowej.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Konwertuj slajdy na gotowe do druku pliki PDF lub obrazy cyfrowe za pomocą kilku kliknięć dzięki opcjom eksportowania programu Microsoft Office

Stwórz angażującą narrację dla widzów dzięki szerokiemu zakresowi wbudowanych animacji slajdów i tekstu

🔑 Idealny dla: Organizatorów wydarzeń, szefów kuchni, menedżerów restauracji i osób prezentujących przepisy podczas spotkań zespołów, ofert cateringowych lub prezentacji firmowych.

19. Szablon okładki książki kucharskiej od Canva

za pośrednictwem Canva

Lubisz czasopisma? Szablon okładki książki kucharskiej od Canva jest właśnie dla Ciebie. Ten bogaty wizualnie szablon otwiera się na dostosowywalną stronę tytułową Twojej broszury oraz dodatkową stronę na informacje o autorze.

Każdy aspekt tego rozwiązania można dostosować za pomocą narzędzi edycyjnych Canva, w tym kształtów, obrazów, a nawet biblioteki produktów twórców. Chociaż rozwiązanie Canva zostało zaprojektowane głównie z myślą o otwarciu książki, umożliwia również dodawanie stron, aby stworzyć pełnoprawną książkę kucharską.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Dodaj zawartość multimedialną ze swoich zasobów lub profesjonalnie zaprojektowaną bibliotekę obrazów i układy okładek

Dopasuj ton treści dzięki nakładkom tekstur opartym na sztucznej inteligencji i narzędziom do edycji tła

Dostosuj szerokość grzbietu i wymiary okładki do platform publikacji własnych lub standardowych formatów druku

🔑 Idealny dla: Domowych kucharzy, blogerów kulinarnych, autorów książek kucharskich lub samodzielnych wydawców tworzących eleganckie, przyciągające wzrok okładki do cyfrowych lub drukowanych książek kucharskich.

20. Szablon książki kucharskiej autorstwa Freepik

źródło: Freepik

Szablon książki kucharskiej autorstwa Freepik to kolorowy, ręcznie rysowany układ, który sprawi, że Twoje przepisy będą się wyróżniać. Zawiera jedną stronę na składniki, instrukcje i wskazówki dotyczące gotowania, dzięki czemu jest prosty i przejrzysty.

Oprócz formatu książki kucharskiej Freepik oferuje narzędzia platformowe, takie jak Upscale, Turn into Video i eksperymentalną edycję, które pomogą przekształcić tę książkę kucharską dokładnie tak, jak sobie wyobrażasz.

🌟 Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Natychmiast przyciągnij uwagę dzięki szerokiemu zakresowi żywych, ilustrowanych okładek

Zyskaj pełną kontrolę nad elementami projektu dzięki wielu formatom plików, w tym plikom wektorowym i podstawowym plikom JPG

Natychmiast generuj nowe wizualizacje okładki dzięki alternatywnej funkcji generowania obrazów opartej na AI

🔑 Idealny dla: Kucharzy-hobbystów, lekcji gotowania dla dzieci, blogerów kulinarnych lub każdego, kto tworzy lekką i łatwą w użyciu książeczkę z przepisami.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie masz pomysłu na następny posiłek? Wypróbuj generator przepisów AI. To zaskakująco przyjemny i szybki sposób na odkrywanie nowych, kreatywnych pomysłów na posiłki i tworzenie menu.

Idealna dokumentacja i planowanie przepisów dzięki ClickUp

Dobrze zorganizowany zbiór przepisów może sprawić, że gotowanie przestanie być przykrym obowiązkiem, a stanie się czystą przyjemnością. Gdy Twoje ulubione dania są uporządkowane i łatwo dostępne, mniej czasu spędzasz na szukaniu, a więcej na tworzeniu — podobnie jak Twoi odbiorcy!

Przeanalizowaliśmy szablony dla każdego rodzaju kuchni, ale najlepsze z nich wykraczają poza tekst i obrazy. Pomyśl o zarządzaniu zadaniami związanymi z przygotowaniami, AI do burzy mózgów na temat smaków i widokach kalendarza do śledzenia postępów.

ClickUp oferuje to wszystko i wiele więcej. Dokumentuje nawet kolejne kroki od momentu rozpoczęcia tworzenia i pomaga zautomatyzować udostępnianie książek kucharskich. Krótko mówiąc, jest to najlepszy pomocnik w kuchni zarówno dla domowych kucharzy, jak i profesjonalnych szefów kuchni.

Chcesz zamienić rozrzucone składniki w idealne danie? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!