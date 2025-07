Notta AI vs. Otter AI: które narzędzie do transkrypcji jest odpowiednie dla Ciebie?

Nie możesz się zdecydować między Notta a Otter? Rozstrzygnijmy to raz na zawsze!

Jesteś po uszy w pracy, nieustannie korzystasz z Zoom, masz mnóstwo zadań do wykonania i gdzieś po drodze zapomniałeś, jaki dziś jest dzień. Brzmi znajomo?

Naturalnie, sięgasz po narzędzia do transkrypcji AI jako wsparcie — to mądre posunięcie. Ale teraz stoisz przed nowym dylematem: „Czy wybrać Notta, czy Otter?”

Oba zapewniają wyraźne transkrypcje, streszczenia, dokładność i elementy do działania, ale które z nich naprawdę spełnia Twoje oczekiwania i pasuje do Twojego cyklu pracy?

To porównanie Notta AI i Otter AI pomoże Ci zdecydować, które z tych narzędzi zasługuje na stałe miejsce w Twoim zestawie narzędzi zwiększających wydajność. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na przejrzystości, szybkości czy inteligencji, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie (i lepszą opcję – ClickUp ). Zaczynamy!

Notta vs. Otter w skrócie Funkcja Notta AI Otter AI Bonus: ClickUp AI Wsparcie wielu języków 58 języków Tylko w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim ponad 15 języków i integracje, takie jak Fireflies, obsługują ponad 60 języków Nagrywanie Audio i wideo Tylko audio Audio i wideo Integracje Zoom, Google Meet, Teams, Webex, Notion i inne aplikacje innych firm Zoom, Teams, Google Meet i inne aplikacje innych firm ponad 1000 integracji z konferencjami wideo i nie tylko Współpraca Skupia się bardziej na indywidualnej wydajności Edycja w czasie rzeczywistym, czat zespołowy i przypisywanie elementów do wykonania Współpraca w czasie rzeczywistym, czat ClickUp, komentarze, automatyzacja zadań, nagrywanie ekranu i wiele więcej Planowanie Wbudowany harmonogram wydarzeń Tylko synchronizacja kalendarza Wbudowany kalendarz ClickUp Ceny Free: 50 importów plików miesięczniePro: 13,49 USD/miesiąc dla jednego użytkownikaBusiness: 27,99 USD/miesiąc dla jednego użytkownikaEnterprise: Niestandardowe ceny Free: 3 pliki o znaczeniu ważnym na użytkownikaPro: 16,99 USD/miesiąc na użytkownikaBusiness: 30 USD/miesiąc na użytkownikaEnterprise: Ceny niestandardowe Dostępne jako dodatek do każdego płatnego planu

Czym jest Notta AI?

Notta AI to oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie do zamiany mowy na tekst, które transkrybuje wypowiadane słowa na tekst pisany w czasie rzeczywistym.

Pozwala nagrywać i transkrybować dźwięk z dowolnego przesłanego pliku wideo lub audio na czysty, edytowalny tekst. Jest to w zasadzie Twój asystent do robienia notatek AI. Możesz nawet uzyskać podsumowania generowane przez AI, jeśli wolisz pominąć zbędne informacje i przejść od razu do sedna (widzimy Was, miłośnicy TL;DR).

Dzięki Notta zawsze wiesz, kto co powiedział, bez konieczności późniejszego odgadywania, kto mówił.

👀 Czy wiesz, że... Nasza zdolność koncentracji spadła z 12 sekund w 2000 roku do zaledwie 8,25 sekundy w ciągu dwóch dekad. To mniej niż u złotej rybki!

Funkcje Notta AI

Notta AI nie służy tylko do zapisywania informacji. To Twoje wsparcie podczas spotkań (ponieważ wszyscy go potrzebujemy) — transkrybuje, organizuje, a nawet podsumowuje rozmowy, podczas gdy Ty możesz się zrelaksować.

Oto, co wyróżnia je spośród innych narzędzi AI do spotkań.

1. Funkcja nr 1: Automatyczna transkrypcja w czasie rzeczywistym

za pośrednictwem Notta

Spotkanie na żywo w Zoom, Google Meet lub Microsoft Teams? Notta Ci pomoże. Może automatycznie dołączać do spotkań i rozpoczynać transkrypcję w czasie rzeczywistym bez Twojego udziału.

Jeśli masz już plik audio lub wideo, po prostu go prześlij, a Notta wykona za Ciebie całą ciężką pracę, automatycznie transkrybując plik w ciągu kilku minut. Koniec z przewijaniem nagrań dziesięć razy, aby uchwycić to, co zostało powiedziane między łykami wody.

2. Funkcja nr 2: Wsparcie wielu języków

za pośrednictwem Notta

Chcesz transkrybować dwujęzyczne spotkania lub pracować z zespołami międzynarodowymi? Notta obsługuje 58 języków, więc Twoje rozmowy międzynarodowe nie będą brzmiały jak bełkot w transkrypcji.

Od angielskiego przez japoński po suahili — Notta pomaga w prowadzeniu jasnych rozmów ponad granicami — idealne rozwiązanie dla usług tłumaczeniowych lub osób posługujących się wieloma językami.

3. Funkcja nr 3: wszechstronna obsługa multimediów

za pośrednictwem Notta

Notta nie jest wybredna — przyjmie każdą zawartość audio i wideo, jaką posiadasz. Wywiady, podcasty, nagrane wykłady lub rozmowa z klientem sprzed dwóch tygodni?

Wystarczy wrzucić plik audio lub wideo, a Notta z łatwością przekształci go na tekst. Obsługuje różne formaty, dzięki czemu nie musisz martwić się konwersją plików tylko po to, aby uzyskać transkrypcję.

Po zakończeniu transkrypcji wyeksportuj swoje notatki do Notion, Slack lub innych platform w wielu formatach (TXT, DOCX, PDF, SRT).

4. Funkcja nr 4: Integracja i zarządzanie

za pośrednictwem Notta

Jako prawdziwy asystent spotkań AI, Notta integruje się z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams.

Dzięki funkcji automatycznego dołączania do spotkań możesz ją ustawić i zapomnieć o niej. Notta dołącza do rozmów, generuje protokoły ze spotkań i organizuje wszystko chronologicznie. Nie musisz już prosić uczestników o przesłanie ich wersji szczegółów spotkania.

Możesz również zintegrować je z narzędziami takimi jak Salesforce, HubSpot i ClickUp, aby zapewnić wydajność cyklu pracy.

5. Funkcja nr 5: Podsumowania i najważniejsze informacje generowane przez AI

za pośrednictwem Notta

Transkrypcje są świetne, ale Notta idzie o krok dalej, oferując podsumowania generowane przez AI. Wyodrębnia kluczowe punkty, dzięki czemu nie musisz przewijać transkrypcji każdego spotkania.

Możesz również przekształcić te zaznaczenia w klipy, które można udostępniać, ułatwiając komunikację z zespołem.

Ponadto możesz skorzystać z czatu AI, aby zadawać pytania dotyczące transkrypcji lub przekształcić elementy wymagające działania w gotowy szablon listy zadań. Ogólnie rzecz biorąc, sprawia to, że protokoły ze spotkań są użyteczne.

Ceny Notta AI

Free Forever

Pro: 13,49 USD/miesiąc dla jednego użytkownika

Business: 27,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Dodatek do tłumaczenia: od 10 USD miesięcznie za użytkownika; dostępny we wszystkich płatnych planach

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Połącz Notta z ulubionym oprogramowaniem do zarządzania spotkaniami lub szablonami notatek, aby prowadzić produktywne spotkania bez konieczności wpisywania ani jednego słowa.

Czym jest Otter AI?

Otter AI to kolejne inteligentne narzędzie do transkrypcji i sporządzania notatek, które zamienia wypowiedziane słowa na uporządkowane, możliwe do przeszukiwania i udostępniania notatki.

Od synchronizacji z Kalendarzem Google po automatyczne dołączanie do spotkań w Zoom, Otter tworzy transkrypcję na żywo, umożliwiającą współpracę. Pozwala również członkom zespołu komentować, zaznaczać i przypisywać elementy do wykonania w czasie rzeczywistym.

Otter AI pomaga dosłownie rejestrować spotkania, dzięki czemu możesz poświęcić mniej czasu na sporządzanie protokołów, a więcej na rzeczywistą pracę.

👀 Czy wiesz, że... Chociaż prawie 75% liderów regularnie sporządza lub udostępnia notatki ze spotkań i elementy do zrobienia, aż 48% uważa, że poświęca na to więcej czasu, niż by chciało.

Funkcje Otter AI

Otter to najlepszy pracownik Twojego zespołu, który robi notatki, organizuje je i dba o to, aby wszyscy byli na bieżąco. Przyjrzyj się bliżej zestawowi funkcji stworzonemu z myślą o zapracowanych umysłach i chaotycznych kalendarzach.

1. Funkcja nr 1: Współpraca nad transkrypcją w czasie rzeczywistym

za pośrednictwem Otter

Otter transkrybuje spotkania na żywo z imponującą dokładnością i umożliwia całemu zespołowi przejście do transkrypcji jak do udostępnionego dokumentu Google.

Podczas transkrypcji rozmów na żywo z Zoom, Google Meet lub Teams Twój zespół może jednocześnie zaznaczać kluczowe momenty, dodawać komentarze i obrazy. Dzięki temu transkrypcja staje się żywym, oddychającym planem projektu, a wszyscy są na bieżąco.

2. Funkcja nr 2: Podsumowania AI i identyfikacja mówców

za pośrednictwem Otter

Otter nie ogranicza się tylko do zapisywania wszystkiego — organizuje również zapisane informacje. Automatycznie identyfikuje mówców i podsumowuje kluczowe punkty w zgrabnych, krótkich akapitach.

Dodatkowa zaleta? Generuje nawet chmurę słów, dzięki czemu można łatwo dostrzec tematy spotkania.

3. Funkcja nr 3: Inteligentny asystent spotkań z integracją kalendarza

za pośrednictwem Otter

Otter nie czeka na instrukcje — integruje się z Kalendarzem Google i dokładnie wie, kiedy i gdzie się pojawić. Automatycznie dołącza do spotkań, transkrybuje je w czasie rzeczywistym i porządkuje wszystko w odpowiednim wydarzeniu kalendarza.

Dzięki temu Twoje „Kolejne kroki” z poniedziałkowej rozmowy nie zginą w morzu folderów o nazwie „Notatki ze spotkania – wersja ostateczna v2”.

za pośrednictwem Otter

Żonglujesz wieloma projektami lub działami? Otter porządkuje wszystko dzięki folderom współdzielonym, niestandardowym grupom i zorganizowanym zespołom.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się marketingiem, sprzedażą czy obsługą klienta, każdy ma dostęp do potrzebnych informacji. Koniec z przeszukiwaniem wątków w Slacku lub pytaniem „Hej, kto ma notatki z ostatniego czwartku?”. Ponadto automatycznie przypisuje elementy do wykonania ze spotkań, dzięki czemu żadne zadanie nie zostanie pominięte.

5. Funkcja nr 5: Generowanie treści przez AI

za pośrednictwem Otter

Czy kiedykolwiek wychodząc ze spotkania pomyślałeś: „Świetnie... teraz muszę jeszcze napisać e-mail z podsumowaniem”? Otter AI Chat przyjdzie Ci z pomocą. Po prostu poproś go o sporządzenie e-maili z podsumowaniem, wpisów na bloga, opisów do mediów społecznościowych lub streszczeń, a on przygotuje je na podstawie rzeczywistej rozmowy jako kontekstu.

Niezależnie od tego, czy synchronizujesz dane z zespołem na żywo, czy przeglądasz je później, czat Otter pomaga tworzyć jasną, dostosowaną do potrzeb treść w ciągu kilku minut.

Ceny Otter AI

Free Forever

Pro: 16,99 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z funkcji niestandardowego słownika Otter, aby nauczyć program żargonu branżowego, akronimów lub slangu zespołu. Znacznie poprawi to dokładność transkrypcji.

Notta AI kontra Otter AI: porównanie funkcji

Teraz, gdy wiesz już wszystko, co trzeba wiedzieć o obu narzędziach do transkrypcji AI, porównajmy je ze sobą i zobaczmy, które z nich wygrywa pod względem funkcji.

Funkcja nr 1: Dokładność transkrypcji

Notta AI: Oferuje bardzo dokładne transkrypcje, zwłaszcza podczas pracy z wcześniej nagranymi plikami multimedialnymi i plikami wielojęzycznymi. Jego mocną stroną jest przejrzystość i czystość formatu, nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Otter AI: Zapewnia doskonałą transkrypcję na żywo z dokładną identyfikacją mówców i formatowaniem. Najlepiej nadaje się do rozmów w czasie rzeczywistym.

🏆 Zwycięzca: Remis. Notta jest lepsza w transkrypcji wielojęzycznej, podczas gdy Otter wyróżnia się dokładną transkrypcją AI.

Funkcja nr 2: Wsparcie wielu języków

Notta AI: Obsługuje transkrypcję w 58 językach i oferuje tłumaczenie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu idealnie nadaje się dla zespołów międzynarodowych lub dwujęzycznych wywiadów.

Otter AI: Transkrybuje rozmowy wyłącznie w języku angielskim (amerykańskim i brytyjskim), hiszpańskim i francuskim.

🏆 Zwycięzca: Notta AI jest zdecydowanym zwycięzcą w kategorii zastosowań międzynarodowych i dwujęzycznych.

Funkcja nr 3: Interfejs użytkownika i współpraca

Notta AI: Przejrzysty interfejs z łatwą nawigacją. Funkcje współpracy są dostępne, ale nieco ograniczone w porównaniu z Otter.

Otter AI: Oferuje bardziej intuicyjną obsługę dzięki funkcjom współpracy, takim jak foldery współdzielone, komentowanie w czasie rzeczywistym i edytowalne transkrypcje. Idealne rozwiązanie dla zespołów i początkujących użytkowników.

🏆 Zwycięzca: Otter AI. Lepszy dla zespołów dzięki zaawansowanym funkcjom współpracy.

Funkcja nr 4: Podsumowania i notatki AI

Notta AI: Generuje podsumowania AI z szablonami list zadań, praktycznymi spostrzeżeniami i notatkami opartymi na osi czasu. Pomocne w przekształcaniu transkrypcji w zadania do wykonania.

Otter AI: Oferuje również generowane przez AI podsumowania i zaznacza kluczowe punkty, ale kładzie mniejszy nacisk na zarządzanie zadaniami.

🏆 Zwycięzca: Remis. Notta lepiej nadaje się do przekształcania rozmów w zadania, natomiast Otter wyróżnia się szybkim przeglądaniem i koordynacją pracy zespołu.

Funkcja nr 5: wsparcie AI w generowaniu treści

Notta AI: Doskonała do tworzenia podsumowań i list rzeczy do zrobienia, ale nie oferuje żadnych dodatkowych funkcji związanych z tworzeniem treści.

Otter AI: Wyróżnia się funkcją Otter Chat, która pozwala użytkownikom na natychmiastowe tworzenie e-maili, blogów i treści związanych z konkretnymi spotkaniami przy użyciu AI.

🏆 Zwycięzca: Otter AI wygrywa dzięki wykraczaniu poza notatki i tworzeniu pełnej zawartości.

Funkcja nr 6: Ceny

Notta AI: Bardziej hojny plan bezpłatny z dostępem do kluczowych funkcji. Plany płatne są dostępne w konkurencyjnych cenach dla użytkowników indywidualnych i zespołów.

Otter AI: Solidne funkcje, ale bardziej restrykcyjny plan bezpłatny i nieco wyższe poziomy cenowe.

🏆 Zwycięzca: Notta AI to bardziej przystępna cenowo opcja z bogatym pakietem bezpłatnych funkcji.

Notta AI kontra Otter AI na Reddicie

Oczywiście, funkcje strony internetowej pokazują tylko jedną stronę medalu. Ale co mówią prawdziwi użytkownicy, gdy nikt nie patrzy?

Przeszukaliśmy Reddit, aby znaleźć szczere, nieocenzurowane opinie na temat Notta i Otter AI — od zwykłych użytkowników, którzy przetestowali oba narzędzia w rzeczywistych scenariuszach pracy (i chaosu).

Użytkownik Wonderful-Ad-5952 recenzuje zarówno Notta AI, jak i Otter AI na r/AiNoteTaker.

Oto, co użytkownicy mówią o Notta AI.

Zalety: Transkrypcja w czasie rzeczywistym, streszczenia, identyfikacja mówców i tłumaczenie. Przyzwoite wsparcie językowe i integracja z platformą. Wady: Darmowe minuty szybko się wyczerpują. Czasami w streszczeniu pomijane są ważne punkty. Lista życzeń: Więcej darmowych minut + lepsza dokładność AI w przypadku akcentów i żargonu. Stosunek jakości do ceny: 6/10. Przeciętny wynik w konkurencyjnej przestrzeni.

Z drugiej strony, oto opinia na temat Otter AI.

Zalety: Wysoka dokładność, podsumowania w czasie rzeczywistym i dobry interfejs użytkownika. Czat AI to fajny dodatek. Wady: 30-minutowy limit spotkań w planie Free jest uciążliwy. Brak obsługi innych języków to duża wada. Lista życzeń: Więcej języków i wyższe limity w planie Free. Pomocny byłby tańszy plan dla użytkowników sporadycznych. Stosunek jakości do ceny: 7/10. Świetny wybór, jeśli używasz tylko języka angielskiego i masz stałą liczbę spotkań.

Inny użytkownik, KeepOnRising19, zwraca uwagę na problemy Otter z rozpoznawaniem różnych akcentów na forum r/Journalism.

Nie jest to dobre rozwiązanie dla osób z akcentem. Jestem autorem publikacji naukowych i większość moich wywiadów przeprowadzam z osobami, które mówią płynnie po angielsku, ale mają silny akcent i używają języka technicznego. Jeśli korzystam z tego narzędzia, zazwyczaj muszę poświęcić dużo czasu na czyszczenie transkrypcji.

Podsumowując, oba generatory protokołów spotkań AI mają swoje wady i zalety, a wszystko zależy od tego, czego oczekujesz od narzędzia AI.

Poznaj ClickUp: najlepsza alternatywa dla Notta AI i Otter AI

Notta i Otter są kompetentnymi narzędziami, ale jednym narzędziem, które robi to wszystko i jeszcze więcej, jest ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy!

ClickUp łączy notatki, zadania, dokumenty i spotkania w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy chcesz transkrybować spotkania, czy zamienić elementy do działania na zadania, które można śledzić, ClickUp zapewnia płynny przepływ wszystkich informacji.

Przewaga ClickUp nr 1: Śledź wszystkie swoje spotkania za pomocą inteligentnego kalendarza

Masz dość szukania linków do każdego spotkania? Poznaj kalendarz, który nie tylko pokazuje Twój harmonogram, ale także nadąża za Tobą. Kalendarz ClickUp wykorzystuje AI do automatycznego planowania idealnego dnia poprzez organizowanie zadań, spotkań i terminów w inteligentnej, elastycznej osi czasu.

Automatycznie blokuje czas skupienia, zmienia harmonogram w przypadku zmiany planów i pomaga zachować wydajność bez konieczności żonglowania zadaniami.

Przejmij kontrolę nad swoim dniem i planuj, ustalaj priorytety i automatycznie dostosowuj się dzięki kalendarzowi ClickUp

Dzięki dwukierunkowej synchronizacji z Kalendarzem Google wszystkie wydarzenia są idealnie zsynchronizowane. Pracujesz w Outlooku? Zsynchronizuj również ten program!

Dołącz do rozmów Zoom, Meet lub Teams jednym kliknięciem, przeciągaj i upuszczaj zadania, aby zmienić ich priorytety, a ClickUp AI natychmiast zamieni spotkania w przypisane zadania. To Twój codzienny planer, notatnik i menedżer czasu — wszystko w jednym eleganckim widoku.

Przewaga ClickUp nr 2: Automatyczne sporządzanie notatek i tworzenie zadań

Teraz, gdy bez problemów dołączyłeś do spotkania, porozmawiajmy o sporządzaniu notatek. ClickUp oferuje coś więcej niż tylko transkrypcję — to pełna automatyzacja wydajności.

Niezależnie od platformy, na której odbywa się spotkanie, ClickUp AI Notetaker dołącza do niego, nagrywa wszystko, transkrybuje na inteligentny, przeszukiwalny tekst i umieszcza go w Twoim obszarze roboczym.

Żadnych ręcznych notatek. Żadnego przełączania się między aplikacjami. Tylko czysta koncentracja.

Dołącz do spotkań, zapomnij o notatkach i pozwól AI robić notatki za Ciebie dzięki ClickUp AI Notetaker

Ale to nie wszystko. Następnie do akcji wkracza ClickUp Brain, który w ciągu kilku sekund podsumowuje spotkanie, wskazując kluczowe decyzje, przeszkody, priorytety i elementy do działania.

Możesz nawet zadawać pytania dotyczące treści spotkania, a narzędzie wyszuka odpowiedzi w transkrypcji.

Podsumuj spostrzeżenia i przypisz zadania, pozostając skupionym na rozmowie dzięki ClickUp Brain

A co najlepsze? Każdy element działania jest automatycznie konwertowany na zadanie, które można śledzić, przypisane i gotowe do wykonania. Ponadto możesz natychmiast udostępniać te notatki zespołowi, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco — koniec z pytaniami typu „co przegapiłem?”.

Użytkownik Reddit o pseudonimie Proud-Present-8870 dzieli się swoimi doświadczeniami z korzystania z ClickUp AI Notetaker na r/clickup.

…Pierwszy tydzień użytkowania… niesamowite. Pojawia się w moim kalendarzu, co jest bardzo mile widziane, a podsumowanie/transkrypcja/punkty do działania działają w 90% świetnie. Potrzebne są drobne poprawki. Desperacko szukam dodatkowych zastosowań. A to świetny znak…

Dzięki ClickUp Twoje notatki nie tylko informują, ale także pozwalają prowadzić produktywne spotkania, które napędzają kolejne działania.

Przewaga ClickUp nr 3: Wspólna edycja podsumowań spotkań

Gdzie trafiają wszystkie informacje po transkrypcji i podsumowaniu spotkania? Prosto do ClickUp Docs, obszaru roboczego stworzonego z myślą o współpracy.

W przeciwieństwie do statycznych aplikacji do notatek, ClickUp Docs umożliwia edycję na żywo, współpracę w czasie rzeczywistym i łatwe łączenie zadań.

Przekształć statyczne notatki w żywe, wspólne dokumenty dzięki ClickUp Docs

Cały zespół może wspólnie pracować nad jednym dokumentem, dodawać komentarze, przypisywać sekcje, a nawet osadzać zadania bezpośrednio w dokumencie. To tak, jakby Dokumenty Google zyskały nową wydajność — teraz każdy pomysł, decyzja lub burza mózgów może zostać natychmiast zrealizowana.

Przewaga ClickUp nr 4: Łączenie harmonogramowania i działań

Jeśli cały Twój tydzień to ciągłe spotkania, nie możesz przegapić funkcji ClickUp Meetings.

Dzięki rozbudowanym funkcjom edycji tekstu możesz tworzyć notatki dokładnie tak, jak chcesz. Podkreślaj kluczowe punkty, twórz przejrzyste agendy spotkań z listami kontrolnymi i natychmiast przypisuj zadania członkom zespołu bezpośrednio z dokumentów.

Każdy punkt dyskusji jest rejestrowany, śledzony i monitorowany, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

Twórz agendy z edycją tekstu sformatowanego, aby wyróżnić kluczowe punkty i zachować porządek dzięki ClickUp Meetings

Powtarzające się spotkania? Nie ma problemu. Synchronizacja kalendarza? Bez wysiłku. Dzięki poleceniom / możesz przyspieszyć formatowanie i tworzenie zadań, a ClickUp automatycznie łączy notatki ze spotkań z powiązanymi zadaniami i harmonogramami za pośrednictwem Kalendarza Google. Ta prosta funkcja pozwala zaoszczędzić wiele godzin pracy.

📮ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki uzupełniające lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów wymagających działania, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, wiadomościach e-mail lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić rozmowy w zadania do wykonania we wszystkich swoich zadaniach, czatach i dokumentach, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

Przewaga ClickUp nr 5: Dostęp do biblioteki szablonów ClickUp

Spójrzmy prawdzie w oczy, czasami notatki ze spotkań trzeba sporządzać ręcznie, aby mieć pewność, że wszystko zostało zapisane. Ale czy muszą być one tak zagmatwane i chaotyczne? Absolutnie nie! Właśnie w tym miejscu pojawia się szablon notatek ze spotkań ClickUp.

Dzięki szablonom notatek dla każdego spotkania — burzy mózgów, rozmowy z klientem, przeglądu sprintu i nie tylko — możesz rejestrować uczestników, elementy porządku obrad i punkty działania indywidualnie lub jako zespół.

Pobierz darmowy szablon Uprość każde spotkanie dzięki inteligentnym szablonom, które organizują, strukturyzują i bez wysiłku kierują kolejnymi krokami dzięki szablonowi notatek ze spotkania ClickUp

Oto jak możesz wykorzystać ten szablon notatek ze spotkania.

Organizuj notatki za pomocą zagnieżdżonych stron dla różnych typów spotkań

Dodaj wcześniej elementy agendy, aby rozmowa była skoncentrowana, i przygotuj swój zespół z wyprzedzeniem

Wyznacz osobę odpowiedzialną za sporządzanie notatek lub pozwól wszystkim uczestnikom spotkania dodawać informacje do wspólnego dokumentu ClickUp

Użyj ClickUp Brain, aby podsumować i przypisać zadania bezpośrednio z notatek

Przewaga ClickUp nr 6: Połącz cały obszar roboczy

Cóż, nie bez powodu nazywa się aplikacją „wszystkiego” — faktycznie łączy cały obszar roboczy. Dzięki ponad 1000 narzędzi, od Slack, Zoom i Microsoft Teams po Dropbox, GitHub i wiele innych, ClickUp Integrations oferuje wszystkie rozwiązania, których możesz potrzebować, dokładnie tam, gdzie ich potrzebujesz.

Oznacza to, że Twoje spotkania, zadania, notatki, pliki i cykle pracy mogą wreszcie znaleźć się w jednym miejscu. Koniec z przeskakiwaniem między zakładkami lub przeszukiwaniem niepołączonych aplikacji — ClickUp przenosi wszystko do jednego, łatwego w obsłudze, scentralizowanego obszaru roboczego.

Użytkownicy ClickUp często podkreślają, że funkcje współpracy i automatyzacji eliminują konieczność częstych spotkań zespołu.

Victoria Berryman, kierownik ds. operacji marketingowych w Seequent, mówi

Dzięki ClickUp zaoszczędziliśmy niezliczone godziny, eliminując zbędne spotkania poświęcone omawianiu aktualizacji projektów. Teraz nasze spotkania to czas na pracę nad rozwiązaniami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj automatyzacji ClickUp, aby utworzyć niestandardowe wyzwalacze dla działań po spotkaniu, takich jak „po utworzeniu podsumowania spotkania przypisz zadania i podzadania, ustaw terminy i powiadom zespół”.

Krótko mówiąc, ClickUp to wszechstronne narzędzie zwiększające wydajność, które zamienia każde spotkanie w łatwy, praktyczny krok w kierunku powodzenia, dzięki czemu jest idealną alternatywą dla Notta lub Otter AI.

Transkrypcja, zadania i sukces dzięki ClickUp

Oczywiście, Notta i Otter świetnie nadają się do słuchania (lub nawet podsłuchiwania) spotkań. Ale ClickUp nie tylko słucha — on działa.

Dzięki notatkom opartym na sztucznej inteligencji, natychmiastowemu tworzeniu zadań, łatwej automatyzacji i wbudowanym narzędziom do współpracy, jest to Twój wsłuchujący się i nigdy nie zapominający towarzysz spotkań oraz kreator cyklu pracy Twojego zespołu.

Koniec z przełączaniem się między aplikacjami i szukaniem elementów do wykonania. Wszystko już czeka na Ciebie — uporządkowane i gotowe do użycia. Załóż darmowe konto ClickUp i wypróbuj już dziś!