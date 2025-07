14 najlepszych agentów AI dla biznesu do automatyzacji i skalowania operacji

A co by było, gdyby ktoś (lub coś) natychmiast odpowiadał na Twoje e-maile, śledził potencjalnych klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i automatycznie generował raporty? Czy nie pozwoliłoby Ci to skupić się bardziej na strategii?

Kiedyś były to tylko mrzonki, ale dziś agenci AI dla biznesu sprawiają, że wszystko to staje się rzeczywistością.

Te inteligentne agenci sprawiają, że nasza praca jest szybsza, inteligentniejsza i, szczerze mówiąc, o wiele łatwiejsza. Od obsługi zapytań klientów i działań marketingowych po automatyzację analizy danych, szybko stają się podstawą nowoczesnych przedsiębiorstw.

Jednak przy ogromnej liczbie rozwiązań AI dostępnych na rynku wybór odpowiedniego może być przytłaczający. Aby Ci pomóc, zebraliśmy 15 najlepszych agentów AI, którzy zmieniają automatyzację biznesu.

Czym są agenci AI?

Agenci AI to programy wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do automatyzacji zadań, analizy danych i podejmowania decyzji na podstawie wzorców.

Ich zakres obejmuje proste chatboty oraz zaawansowane narzędzia AI do automatyzacji złożonych cykli pracy. Od podsumowywania notatek ze spotkań i zarządzania zadaniami projektowymi po pisanie kodu — agenci AI pomagają zarządzać operacjami i zwiększać wydajność.

Firmy korzystające z agentów AI odnotowują znaczące korzyści — redukcję kosztów, poprawę jakości obsługi klienta, analizę danych klientów i szybsze podejmowanie decyzji opartych na danych.

Na co należy zwrócić uwagę w agentach AI dla biznesu?

AI nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Różne branże i wymagania wymagają nowości, których nie wszystkie agenty AI są w stanie zapewnić. Wybierając jednego z nich, weź pod uwagę:

Funkcjonalność : Czy rozwiązuje konkretny problem? (Automatyzacja zadań, tworzenie treści, obsługa klienta itp. )

Łatwość obsługi : Jak intuicyjny jest interfejs? Czy zwiększy wydajność Twojego zespołu?

Integracja : Czy można połączyć z istniejącymi narzędziami (Google Drive, Slack, CRM itp.)?

Skalowalność : Czy będzie rosnąć wraz z potrzebami Twojej firmy?

Koszt: Czy oferuje dobrą wartość w stosunku do ceny?

Najlepsi agenci AI w skrócie

Oto krótkie zestawienie najlepszych agentów AI dla biznesu.

Agent AI Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Wydajność i automatyzacja zadań (wszystkie: Solo, SMB, Enterprise) Konfigurowalne zadania, dokumenty, czat, pulpity, AI Notetaker, integracje Dostępne za darmo, płatne od 7 USD/użytkownik/miesiąc Jasper AI AI do pisania tekstów marketingowych i sprzedażowych (SMB, Enterprise) Generowanie treści, SEO, współpraca zespołowa i Jasper Art Opłata od 49 USD miesięcznie Fireflies AI Transkrypcje spotkań i notatki (SMB, Enterprise) Transkrypcja, podsumowania, wyszukiwanie, elementy do działania, integracje Dostępne za darmo, płatne od 18 USD/użytkownik/miesiąc Drift AI Chatbot AI dla sprzedaży i marketingu (SMB, Enterprise) Chatboty, kwalifikacja potencjalnych klientów, rezerwacja spotkań, integracje Niestandardowe ceny Notion AI Zarządzanie wiedzą i tworzenie notatek (Solo, SMB, Enterprise) Notatki, zadania, podsumowania AI, szablony, kalendarz, tłumaczenia Dostępne bezpłatnie, płatne od 12 USD/użytkownik/miesiąc Salesforce Einstein AI CRM i analityka (Enterprise) Prognozy, automatyzacja, ocena potencjalnych klientów, rekomendacje Opłata od 75 USD/użytkownik/miesiąc Odzyskaj AI Planowanie i zarządzanie czasem (Solo, SMB, Enterprise) Automatyczne planowanie, czas skupienia, analityka, synchronizacja kalendarza Dostępne za darmo, płatne od 10 USD/użytkownik/miesiąc AutoGPT Autonomiczni agenci AI i automatyzacja (SMB, Enterprise, Tech) Autonomiczne zadania, dane w czasie rzeczywistym, integracja API, automatyzacja cyklu pracy Free (open-source), płatny (koszty API) Intercom AI Chatbot do obsługi klienta (SMB, Enterprise) Wsparcie wielokanałowe, czat AI, analiza nastrojów, integracje Opłata od 29 USD/użytkownik/miesiąc + opłata za użytkowanie LlamaIndex Pobieranie i indeksowanie danych (Enterprise, Tech) Wyszukiwanie AI, indeksowanie dokumentów, integracja wielu źródeł, wsparcie GPT Opłata od 50 USD miesięcznie ChatGPT Konwersacyjna sztuczna inteligencja i generowanie treści (Solo, SMB, Enterprise) Czat podobny do ludzkiego, podsumowywanie, burza mózgów, API, integracje Dostępne za darmo, płatne od 20 USD miesięcznie Kore. ai Konwersacyjna sztuczna inteligencja dla przedsiębiorstw (Enterprise) Boty bez kodowania, automatyzacja cyklu pracy, NLP, analityka, integracje Niestandardowe ceny GitHub Copilot Asystent kodowania AI (Solo, SMB, Enterprise, Dev Teams) Sugestie kodu, obsługa wielu języków, integracja z IDE, uczenie się na podstawie danych wejściowych Dostępne za darmo, płatne od 4 USD/użytkownik/miesiąc Workday AI HR, finanse i zarządzanie pracownikami (Enterprise) Automatyzacja HR, analityka, wdrażanie nowych pracowników, chatboty, integracje Niestandardowe ceny QuickBooks AI Księgowość i rachunkowość (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, małe i średnie przedsiębiorstwa) Księgowość, analizy, podatki, wykrywanie anomalii, integracje Opłata od 35 USD miesięcznie

Najlepsi agenci AI dla biznesu

Agenci AI dla biznesu stają się niezbędnymi narzędziami w różnych branżach, pomagając firmom usprawnić cykle pracy i poprawić wydajność. Wybór odpowiedniego rozwiązania jest niezbędny w morzu dostępnych opcji.

W tym celu przyjrzyjmy się najlepszym agentom AI dostępnym obecnie dla firm:

1. ClickUp Brain (najlepsze narzędzie do automatyzacji zadań i zwiększania wydajności oparte na sztucznej inteligencji)

ClickUp to więcej niż tylko narzędzie do zarządzania projektami — to aplikacja do pracy, która łączy wszystkie zadania, dokumenty, czaty i cele w jednym miejscu.

To, co naprawdę wyróżnia ClickUp, to głęboka integracja agentów AI, którzy współpracują z Tobą, sprawiając, że każdy element cyklu pracy jest inteligentniejszy i lepiej połączony. W centrum znajduje się ClickUp Brain, Twój osobisty agent AI, który jest zawsze gotowy do pomocy. Możesz zapytać Brain o wszystko — podsumować długi dokument, znaleźć najnowsze aktualizacje projektu, a nawet uzyskać szybkie odpowiedzi dotyczące zasad firmy. To tak, jakbyś miał kompetentnego współpracownika, który nigdy nie śpi.

Otrzymuj natychmiastowe aktualizacje dotyczące wszystkich zadań z obszaru roboczego za pomocą ClickUp Brain

Jeśli jesteś konsultantem zarządzającym wieloma klientami, możesz użyć Ask AI do natychmiastowego tworzenia projektów ofert, generowania agend spotkań lub podsumowywania długich wątków e-mail. Automatyzacja przypomina o zbliżających się terminach, przenosi zadania do następnego etapu po ich zaznaczeniu, a nawet wysyła wiadomości do klientów.

Zespoły zyskują jeszcze większą wartość dzięki ekosystemowi ClickUp opartemu na sztucznej inteligencji. Weźmy na przykład zespół ds. rozwoju produktu: agenci listy mogą automatycznie przypisywać zadania odpowiednim osobom, gdy pojawia się prośba o nową funkcję, a agenci czatu mogą podsumowywać spotkania dotyczące planowania sprintów i wskazywać przeszkody. Zespoły wsparcia mogą natomiast wykorzystać sztuczną inteligencję do segregowania zgłoszeń, sugerowania odpowiedzi i eskalowania pilnych problemów, dzięki czemu nic nie umknie ich uwadze.

Dodaj agenta ClickUp AI do swojego cyklu pracy, aby przyspieszyć jego przebieg

Prawdziwą siłą ClickUp jest sposób, w jaki agenci AI i automatyzacja współpracują ze sobą w każdej funkcji.

Możesz skonfigurować cykle pracy, w których agent czatu podsumowuje spotkanie, Brain tworzy elementy do działania jako zadania, a automatyzacja przypisuje te zadania odpowiednim członkom zespołu — wszystko bez ręcznej interwencji. Niezależnie od tego, czy jesteś samotnym przedsiębiorcą, który chce zachować porządek, czy dużą firmą dążącą do efektywnego skalowania, ClickUp dostosuje się do Twoich potrzeb. Jest to pojedyncza, ujednolicona platforma, na której AI nie tylko pomaga, ale aktywnie zwiększa wydajność, współpracę i rozwój wszystkich użytkowników.

A ponieważ prawdziwa praca nie odbywa się w próżni, ClickUp Brain integruje się z narzędziami, z których już korzysta Twój zespół. Narzędzia te obejmują Google Drive do przechowywania dokumentów, GitHub do śledzenia rozwoju oraz Salesforce do przechowywania danych klientów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Konfigurowalne zarządzanie zadaniami: Twórz, przypisuj i śledź zadania z niestandardowymi statusami, priorytetami, etykietami i polami, aby dopasować je do dowolnego cyklu pracy

Dokumenty i wiki: Współpracuj nad bogatymi dokumentami, bazami wiedzy i wiki bezpośrednio w ClickUp, korzystając z edycji i udostępniania w czasie rzeczywistym

Zintegrowany czat: Komunikuj się ze swoim zespołem za pomocą wbudowanych kanałów czatu i bezpośrednich wiadomości, dzięki czemu rozmowy będą powiązane z Twoją pracą

Tablice: Wizualizuj pomysły, twórz mapy procesów i przeprowadzaj burze mózgów wspólnie z innymi dzięki interaktywnym tablicom

Pulpity nawigacyjne i raportowanie: Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby śledzić cele, wskaźniki KPI, obciążenie pracą i postępy projektów za pomocą widżetów i wykresów w czasie rzeczywistym

Kalendarz i planowanie: Zarządzaj terminami, spotkaniami i wydarzeniami dzięki zintegrowanym widokom kalendarza i narzędziom do planowania

Śledzenie czasu: rejestruj czas poświęcony na zadania, ustalaj szacowany czas i generuj karty czasu pracy, aby zwiększyć wydajność i usprawnić rozliczenia

Szablony: Używaj lub twórz szablony zadań, dokumentów, list i projektów, aby ujednolicić i przyspieszyć powtarzające się prace

Integracje: Połącz ClickUp z setkami popularnych narzędzi, takich jak Slack, Google Drive, Zoom, GitHub i wiele innych, aby zapewnić płynny cykl pracy

AI Notetaker: Wykorzystaj Wykorzystaj AI Notetaker do automatycznego przechwytywania, organizowania i przekształcania notatek ze spotkań w praktyczne informacje

ClickUp AI Notetaker pozwala skupić się na pracy, rejestrując kluczowe dyskusje i organizując elementy do działania, aby uzyskać znaczące wyniki spotkań

Limity ClickUp

Funkcje AI wymagają dodatkowego płatnego dodatku

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w nauce podczas konfigurowania automatyzacji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp Brain prawdziwi użytkownicy?

Paddywise513, użytkownik ClickUp na Reddicie, mówi:*

Używam go cały czas, aby rozpocząć pracę. Musisz napisać bloga? Zacznij od Brain. Musisz stworzyć matrycę umiejętności, aby podnieść poziom swojej wiedzy? Zacznij od Brain. Musisz stworzyć szablon e-maila, aby skontaktować się z klientami? Zacznij od Brain!Jest naprawdę dobry w pomaganiu w rozpoczęciu projektów lub po prostu w stworzeniu wstępnego szkicu treści.

Używam go cały czas, aby rozpocząć pracę. Musisz napisać bloga? Zacznij od Brain. Musisz stworzyć matrycę umiejętności, aby podnieść poziom swojej wiedzy? Zacznij od Brain. Musisz stworzyć szablon e-maila, aby skontaktować się z klientami? Zacznij od Brain!Jest naprawdę dobry w pomaganiu w rozpoczęciu projektów lub po prostu w stworzeniu wstępnego szkicu treści.

2. Jasper AI (najlepszy asystent pisania AI dla zespołów marketingowych i sprzedażowych)

za pośrednictwem Jasper

Tworzenie wysokiej jakości treści na dużą skalę jest czasochłonne, ale Jasper AI może to ułatwić. Pomaga tworzyć wysokiej jakości, wolne od plagiatu treści dwa do pięciu razy szybciej na potrzeby blogów, mediów społecznościowych itp. Obsługuje również ponad 30 języków, dzięki czemu idealnie nadaje się do pisania i tłumaczenia wielojęzycznego.

Został stworzony w oparciu o doświadczenie marketingowe i wykorzystuje ponad 50 sprawdzonych frameworków do tworzenia atrakcyjnych tekstów — od tematów wiadomości e-mail po angażujące historie.

Współpracuj z członkami zespołu, zarządzaj projektami w sposób płynny i uzyskaj dostęp do przystępnych planów zarówno dla freelancerów, jak i przedsiębiorstw.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Twórz wysokiej jakości treści zorientowane na konwersję dla różnych platform

Spersonalizuj ton i styl, aby zachować spójność marki

Generuj treści przyjazne dla SEO dzięki integracji z Surfer SEO

Popraw współpracę zespołu dzięki udoskonalaniu treści wspomaganemu przez AI

Usprawnij cykle pracy marketingu dzięki integracjom z takimi narzędziami jak Dokumenty Google i HubSpot

Analizuj trendy i dostarczaj sugestie dotyczące treści oparte na AI

Twórz obrazy generowane przez AI za pomocą Jasper Art, aby uzupełnić treści pisemne

Ograniczenia Jasper AI

Możliwość tworzenia ogólnej treści bez szczegółowych podpowiedzi

Ceny mogą być wysokie dla małych zespołów

Zawartość generowana przez AI może wymagać edycji przez człowieka

Ceny Jasper AI

Twórca: 49 USD/miesiąc

Teams: 69 USD/miesiąc

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper AI

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

Co mówią o Jasper AI prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Używam Jasper do ulepszania swoich tekstów. Podsuwa mi pomysły i zapobiega blokadzie twórczej.

Używam Jasper do ulepszania swoich tekstów. Podpowiada mi pomysły i zapobiega blokadzie twórczej.

3. Fireflies AI (najlepsze narzędzie do transkrypcji spotkań i sporządzania notatek AI)

za pośrednictwem Fireflies AI

Czy Twój zespół często walczy o sporządzenie notatek podczas spotkań? Fireflies AI automatyzuje transkrypcję, rejestruje kluczowe spostrzeżenia i porządkuje dyskusje, dzięki czemu pracownicy mogą skupić się na rozmowie.

Niezależnie od tego, czy chodzi o rozmowy sprzedażowe, spotkania zespołu czy dyskusje z klientami, Fireflies nagrywa, transkrybuje i analizuje rozmowy z dokładnością zapewnianą przez AI.

Integruje się z Zoom, Microsoft Teams, Google Meet i innymi, ułatwiając działania następcze i zmniejszając ryzyko przeoczenia szczegółów.

Najlepsze funkcje Fireflies AI

Natychmiast podsumowuj kluczowe punkty, decyzje i elementy do działania

Wyszukuj poprzednie rozmowy dzięki zaawansowanej funkcji wyszukiwania głosowego

Analizuj trendy spotkań dzięki inteligencji konwersacyjnej opartej na AI

Współpracuj, dodając komentarze i oznaczając członków zespołu w transkrypcjach

Zautomatyzuj działania następcze, generując elementy do wykonania i podsumowania e-mailowe

Zabezpiecz nagrania dzięki szyfrowaniu klasy korporacyjnej i kontrolom prywatności

Ograniczenia Fireflies AI

Dokładność może się różnić w zależności od jakości dźwięku

Ograniczone funkcje planu Free

Ceny Fireflies AI

Free

Pro: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 29 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fireflies AI

G2: 4,7/5 (ponad 1240 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Fireflies AI prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Dokładność i synchronizacja dźwięku z tekstem transkrypcji jest bardzo pomocna. Nie jest to uciążliwe, ponieważ w ustawieniach można zaprogramować warunek, aby Fred (Fireflies) był zapraszany tylko wtedy, gdy tego chcesz. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektóre spotkania muszą mieć charakter prywatny. Porównywałem podobne rozwiązania AI i to jest najlepsze z nich wszystkich pod względem precyzji i poufności.

Dokładność i synchronizacja dźwięku z tekstem transkrypcji są bardzo pomocne. Nie jest to uciążliwe, ponieważ w ustawieniach można zaprogramować warunek zaproszenia Freda (Fireflies) tylko wtedy, gdy chcesz. Jest to bardzo ważne, ponieważ niektóre spotkania muszą mieć charakter prywatny. Porównywałem podobne rozwiązania AI i to jest najlepsze z nich wszystkich pod względem precyzji i poufności.

📮ClickUp Insight: Nasze badania dotyczące efektywności spotkań pokazują, że 25% spotkań obejmuje ośmiu lub więcej uczestników. Chociaż duże spotkania mogą być cenne dla koordynacji działań i podejmowania decyzji, często stwarzają one również wyzwania. W rzeczywistości, kolejne badanie ClickUp wykazało, że 64% osób ma trudności z określeniem kolejnych kroków w prawie połowie spotkań. Jako aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy, wypełniamy tę lukę, oferując kompleksowe rozwiązanie do zarządzania spotkaniami. ClickUp Meetings zmienia sposób współpracy zespołów dzięki dynamicznym agendom, a AI Notetaker rejestruje wszystkie cenne spostrzeżenia, eliminując nieporozumienia związane z dalszymi działaniami i zapewniając wszystkim spójność! 💫 Rzeczywiste wyniki: Teams korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% redukcję zbędnych rozmów i spotkań!

4. Drift AI (najlepszy chatbot oparty na sztucznej inteligencji do sprzedaży i marketingu)

za pośrednictwem Drift AI

Drift to oparta na sztucznej inteligencji platforma do angażowania kupujących, zaprojektowana w celu tworzenia bardziej spersonalizowanych i ludzkich interakcji w całym procesie zakupowym. Aktywnie słucha, uczy się i dostosowuje do zachowań kupujących, zapewniając, że każdy punkt kontaktu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i ma znaczenie.

Ponadto Drift pomaga przekształcić dane z rozmów w silniejsze relacje z klientami, zwiększyć liczbę potencjalnych klientów i osiągnąć wyższe przychody. Robi to, redefiniując jednocześnie doświadczenia związane z witrynami B2B.

Stworzony z myślą o modernizacji procesu zakupów B2B, Drift ewoluuje wraz z nim. Zamiast poruszać się po niepołączonych systemach, Twoje zespoły mogą skupić się na budowaniu procesów, zamykaniu transakcji i pogłębianiu relacji z klientami.

Najlepsze funkcje Drift AI

Natychmiast angażuj odwiedzających stronę internetową dzięki chatbotom opartym na AI

Automatycznie kwalifikuj potencjalnych klientów na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów

Umów spotkania sprzedażowe w czasie rzeczywistym bez konieczności wysyłania e-maili

Personalizuj rozmowy, korzystając z danych klientów i informacji o ich zachowaniach

Zintegruj się płynnie z Salesforce, HubSpot, Marketo i innymi

Zautomatyzuj odpowiedzi na często zadawane pytania i typowe zapytania klientów

Przekazuj potencjalnych klientów do przedstawicieli handlowych, gdy potrzebna jest bardziej szczegółowa rozmowa

Ograniczenia Drift AI

Może być kosztowne dla małych firm

Odpowiedzi generowane przez AI czasami nie oddają ludzkich niuansów

Ceny Drift AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Drift AI

G2: 4,4/5 (ponad 1250 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 190 recenzji)

Co mówią o Drift AI prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Zapewnia skategoryzowany i uporządkowany formularz zapytań. Praca z nim sprawia, że zadania są naprawdę łatwe. Używam go codziennie przez 8 godzin bez przerwy. Po prostu wykonuje swoją pracę!

Zapewnia skategoryzowany i uporządkowany formularz zapytań. Praca z nim sprawia, że zadania są naprawdę łatwe. Używam go codziennie przez 8 godzin bez przerwy. Po prostu wykonuje swoją pracę!

🧠 Ciekawostka: Niektórzy agenci AI potrafią wykrywać emocje klientów na podstawie tekstu i głosu, pomagając firmom reagować w odpowiednim tonie. ​

5. Notion AI (najlepsze narzędzie do zarządzania wiedzą i tworzenia notatek AI)

za pośrednictwem Notion AI

Notion to elastyczny, wieloplatformowy obszar roboczy, który łączy w jednym miejscu funkcje tworzenia notatek, zarządzania zadaniami i współpracy. Interfejs oparty na sztucznej inteligencji dostosowuje się do indywidualnych cykli pracy, ułatwiając organizację.

Możesz śledzić projekty osobiste i zawodowe za pomocą konfigurowalnych bloków, szablonów zarządzania projektami i baz danych. Możesz to zrobić, integrując się z innym oprogramowaniem, aby zwiększyć wydajność zespołu.

Najlepsze funkcje Notion AI

Synchronizuj harmonogramy i zadania bez wysiłku dzięki kalendarzowi Notion

Wykorzystaj Notion Mail — skrzynkę odbiorczą opartą na sztucznej inteligencji, która pozwala inteligentniej zarządzać wiadomościami e-mail

Generuj wysokiej jakości treści, podsumowania i elementy do działania

Udoskonalaj swoje teksty dzięki edycji opartej na sztucznej inteligencji i sugestiom dotyczącym przejrzystości

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, takie jak formatowanie i organizowanie notatek

Tłumacz teksty na wiele języków z dokładnością wspomaganą przez AI

Usprawnij zarządzanie projektami dzięki sugestiom zadań opartym na AI

Limity Notion AI

Zawartość generowana przez AI może wymagać ręcznego dopracowania

Brak głębokiej integracji z narzędziami do pisania innych firm

Ceny Notion AI

Free

Dodatkowo : 12 USD za licencję miesięcznie

Business : 24 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion AI

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2400 recenzji)

Co mówią o Notion AI prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Notion bardzo pomaga mi w wykonywaniu codziennych zadań i jest bardzo łatwy w użyciu. Jest to połączony obszar roboczy, w którym możemy robić notatki, zarządzać pracą i organizować ją w jednym miejscu. Strony są łatwe do uporządkowania, a szablony są przydatne.

Notion bardzo pomaga mi w wykonywaniu codziennych zadań i jest bardzo łatwy w użyciu. Jest to połączony obszar roboczy, w którym możemy robić notatki, zarządzać pracą i organizować ją w jednym miejscu. Strony są łatwe do uporządkowania, a szablony są przydatne.

👀 Czy wiesz, że? Rynek AI w Stanach Zjednoczonych jest wyceniany na 107 miliardów dolarów, co odzwierciedla silną pozycję tego kraju w rozwoju AI i inwestycjach w najnowocześniejsze technologie.

6. Salesforce Einstein (najlepsze narzędzie CRM i analityczne oparte na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Salesforce Einstein

Salesforce Einstein pomaga personalizować doświadczenia klientów, zwiększać wydajność i wprowadzać innowacje — bez pisania ani jednej linii kodu.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się sprzedażą, obsługą klienta, marketingiem czy analityką, Einstein pomaga w podejmowaniu decyzji, automatyzuje zadania i odkrywa informacje, które napędzają rozwój.

Potrzebujesz inteligentniejszych rekomendacji produktów? Prognoz sprzedaży opartych na AI? Zautomatyzowanej analizy danych? Einstein zajmie się tym wszystkim, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na tym, co naprawdę ważne — budowaniu silniejszych relacji z klientami i zwiększaniu przychodów.

Najlepsze funkcje Salesforce Einstein

Przewiduj zachowania klientów dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji

Zautomatyzuj rutynowe zadania CRM i wprowadzanie danych

Oceniaj potencjalnych klientów i możliwości, aby nadać priorytet najbardziej wartościowym perspektywom

Spersonalizuj interakcje z klientami dzięki rekomendacjom opartym na sztucznej inteligencji

Analizuj wyniki sprzedaży i prognozuj trendy przychodów

Zintegruj z wszystkimi produktami Salesforce, aby zapewnić płynny cykl pracy

Ograniczenia Salesforce Einstein

Pełna funkcjonalność wymaga ekosystemu Salesforce

Wysokie koszty dla małych firm

Ceny Salesforce Einstein

Einstein for Service: 75 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce Einstein

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Salesforce Einstein prawdziwi użytkownicy?

Recenzja firmy Gartner mówi:

Ogólnie jestem bardzo zadowolony z moich doświadczeń z Einsteinem. Mieliśmy już Salesforce, więc kiedy dowiedzieliśmy się o Einsteinie, nie zastanawialiśmy się długo nad wypróbowaniem go. Od wersji demonstracyjnej, przez poc, aż po wdrożenie – wszystko przebiegło gładko. Mimo że AI było modnym hasłem, cieszę się, że zdecydowaliśmy się pójść tą drogą.

Ogólnie jestem bardzo zadowolony z moich doświadczeń z Einsteinem. Mieliśmy już Salesforce, więc kiedy usłyszeliśmy o Einsteinie, nie zastanawialiśmy się długo nad wypróbowaniem go. Od wersji demonstracyjnej, przez poc, aż po wdrożenie – wszystko przebiegło gładko. Mimo że AI było modnym hasłem, cieszę się, że zdecydowaliśmy się pójść tą drogą.

🧠 Ciekawostka: Pierwszy chatbot, ELIZA (stworzony w latach 60. XX wieku), był tak przekonujący, że ludzie myśleli, że rozmawiają z prawdziwym terapeutą!

7. Reclaim AI (najlepsze narzędzie do planowania i zarządzania czasem oparte na AI)

za pośrednictwem Reclaim AI

reclaim AI to platforma do planowania oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga osobom indywidualnym i zespołom maksymalnie wykorzystać swój czas. Automatycznie tworzy spersonalizowane harmonogramy, chroni czas przeznaczony na pracę i dostarcza informacje na temat wydajności.

Platforma integruje się z różnymi narzędziami zwiększającymi wydajność, usprawniając planowanie zadań, koordynację spotkań i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Ma na celu pomóc użytkownikom zaoszczędzić dużo czasu w ciągu tygodnia pracy.

Najważniejsze funkcje Reclaim AI obejmują planowanie oparte na sztucznej inteligencji, inteligentne planowanie spotkań oraz szczegółowe analizy, które zapobiegają wypaleniu zawodowemu i zwiększają ogólną wydajność.

Odzyskaj najlepsze funkcje AI

Zautomatyzuj planowanie zadań w oparciu o obciążenie pracą i priorytety

Zablokuj czas skupienia, aby ograniczyć rozpraszanie uwagi i przerwy w pracy

Dynamicznie zmieniaj terminy spotkań w oparciu o dostępność w czasie rzeczywistym

Zrównoważ życie zawodowe i prywatne dzięki zarządzaniu czasem opartemu na AI

Synchronizuj kalendarze i optymalizuj planowanie w całym zespole

Zintegruj z Kalendarzem Google, Slackiem i narzędziami zwiększającymi wydajność

Odzyskaj ograniczenia AI

Najlepiej nadaje się dla użytkowników Google Workspace

Bez aplikacji komputerowej, tylko w wersji internetowej

Odzyskaj ceny AI

Lite : Free

Pakiet startowy: 10 USD za licencję miesięcznie

Business: 15 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: Ceny niestandardowe

Odzyskaj oceny i recenzje AI

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Reclaim AI prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Jest inteligentny i wypełnia mój kalendarz, nie wymagając ode mnie żadnego wysiłku (ani tracenia czasu na zastanawianie się, kiedy wszystko zrobić – zmora mojej pracy). Liczba funkcji pomogła CMA i pomoże również CYA.

Jest inteligentny i wypełnia mój kalendarz, nie wymagając ode mnie żadnego wysiłku (ani tracenia czasu na zastanawianie się, kiedy wszystko zrobić – zmora mojej pracy). Liczba funkcji pomogła CMA i pomoże również CYA.

8. AutoGPT (najlepszy autonomiczny agent AI do zaawansowanej automatyzacji)

za pośrednictwem AutoGPT

AutoGPT umożliwia tworzenie, wdrażanie i zarządzanie agentami AI, którzy wykonują zadania, optymalizują cykle pracy i natychmiast reagują na wyzwalacze. Ci zawsze dostępni asystenci działają nieprzerwanie, uwalniając Cię od powtarzalnych zadań.

Dzięki integracji typu low-code możesz tworzyć złożone automatyzacje cyklu pracy bez głębokiej wiedzy technicznej. Agenci AutoGPT działający w chmurze działają niezależnie, zapewniając wydajność i niezawodność bez ciągłego nadzoru.

Najlepsze funkcje AutoGPT

Działaj autonomicznie przy minimalnym udziale człowieka

Generuj i realizuj złożone zadania w oparciu o szerokie cele

Uzyskaj dostęp do danych w czasie rzeczywistym z Internetu, aby uzyskać aktualne informacje

Zintegruj z różnymi API i narzędziami zewnętrznymi, aby uzyskać płynną automatyzację

Dostosuj się do zmieniających się scenariuszy i dynamicznie udoskonalaj reakcje

Zautomatyzuj badania, tworzenie treści i opracowywanie strategii biznesowej

Ograniczenia AutoGPT

Wymaga wiedzy technicznej do konfiguracji i obsługi

Wysokie koszty obliczeniowe i zależność od wydajnego sprzętu

Brak zabezpieczeń, co powoduje, że jest podatny na generowanie niedokładnych lub nieistotnych wyników

Ceny AutoGPT

Oprogramowanie typu open source z kosztami wdrożenia zależnymi od użytkowania (obowiązują koszty API)

Oceny i recenzje AutoGPT

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,5/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o AutoGPT prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

AutoGPT wykorzystuje GPT-4 firmy OpenAI i jest pierwszym przykładem aplikacji, która wykorzystuje GPT-4 do wykonywania autonomicznych zadań. Jest bezpłatny i open source, co czyni go bardziej korzystnym dla użytkowników. Bardzo pomaga mi w nauce kodowania. Jest prosty w obsłudze i przyjazny dla użytkownika.

AutoGPT wykorzystuje GPT-4 firmy OpenAI i jest pierwszym przykładem aplikacji, która wykorzystuje GPT-4 do wykonywania autonomicznych zadań. Jest bezpłatny i open source, co czyni go bardziej korzystnym dla użytkowników. Bardzo pomaga mi w nauce kodowania. Jest prosty w obsłudze i przyjazny dla użytkownika.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Trenuj swoją AI za pomocą prawdziwych interakcji. Im więcej wysokiej jakości danych wprowadzisz, tym inteligentniejsza i bardziej naturalna stanie się Twoja AI.

9. Intercom AI (najlepszy chatbot do obsługi klienta oparty na sztucznej inteligencji)

przez Intercom

W pełni wielokanałowy i zintegrowany z niezbędnymi narzędziami wsparcia, Intercom to zaufana platforma obsługi klienta oparta na sztucznej inteligencji, stworzona z myślą o nowoczesnych firmach.

Obsługuje zgłoszenia w dowolnym języku, kanale lub strefie czasowej i zapewnia praktyczne informacje umożliwiające ulepszenie treści wsparcia. Płynnie zintegrowane centrum pomocy gwarantuje klientom stały dostęp do potrzebnej pomocy.

Agenci wsparcia odnotowują wzrost wydajności dzięki Fin AI Copilot, wspólnej skrzynce odbiorczej zapewniającej płynną współpracę oraz bieżącym rozmowom dotyczącym zgłoszeń, które eliminują silosy.

Menedżerowie mogą zwiększyć satysfakcję klientów, monitorując i optymalizując obsługę klienta dzięki analizom opartym na AI oraz automatyzując powtarzalne zadania za pomocą cykli pracy.

Najlepsze funkcje Intercom AI

Zautomatyzuj obsługę klienta dzięki chatbotom opartym na sztucznej inteligencji

Generuj spersonalizowane odpowiedzi na podstawie zapytań użytkowników

Płynnie eskaluj złożone rozmowy do agentów ludzkich

Analizuj nastroje i zachowania klientów, aby proaktywnie angażować ich w interakcje

Zintegruj z systemami CRM, helpdeskami i aplikacjami biznesowymi, aby zapewnić interakcje oparte na danych

Wsparcie dla wielokanałowej komunikacji na stronach internetowych, w aplikacjach i za pośrednictwem poczty e-mail

Ograniczenia AI Intercom

Odpowiedzi AI mogą czasami nie być dokładne w kontekście

Wyższe ceny w porównaniu z innymi rozwiązaniami chatbotowymi

Ceny Intercom AI

Ceny zaczynają się od 0,99 USD za rozwiązanie + 29 USD za licencję pomocy technicznej miesięcznie

Oceny i recenzje Intercom AI

G2 : 4,5/5 (ponad 3300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

Co o Intercom mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Uważam, że Intercom jest bardzo przyjazny dla użytkownika i oferuje wiele świetnych narzędzi AI. Można naprawdę wyszkolić AI, aby odpowiadała na wiele szczegółowych pytań. Wsparcie Intercom jest również bardzo przyjazne i pomocne.

Uważam, że Intercom jest bardzo przyjazny dla użytkownika i oferuje wiele świetnych narzędzi AI. Można naprawdę wyszkolić AI, aby odpowiadała na wiele szczegółowych pytań. Wsparcie Intercom jest również bardzo przyjazne i pomocne.

10. LlamaIndex (najlepsze narzędzie do wyszukiwania i indeksowania danych oparte na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem LlamaIndex

LlamaIndex to zaawansowana platforma danych, która upraszcza sposób, w jaki Twoja firma łączy duże modele językowe (LLM) z prywatnymi danymi.

Umożliwia płynne indeksowanie, pobieranie i wysyłanie zapytań dotyczących danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, dzięki czemu AI może generować odpowiedzi bardziej dostosowane do kontekstu.

Dzięki wbudowanym łącznikom do różnych źródeł danych, w tym baz danych, API i pamięci w chmurze, LlamaIndex zapewnia płynną integrację bez żadnych komplikacji.

Inteligentne mechanizmy wyszukiwania optymalizują dokładność, dzięki czemu jest to potężne narzędzie do wyszukiwania opartego na AI, automatyzacji i aplikacji do zarządzania biznesem.

Najlepsze funkcje LlamaIndex

Włącz wyszukiwanie oparte na AI i indeksowanie dokumentów

Pobieraj istotne informacje z dużych repozytoriów danych

Przetwarzaj dane nieustrukturyzowane do formatów zrozumiałych dla AI

Zintegruj z modelami AI, takimi jak GPT, aby uzyskać kontekstowe odpowiedzi

Wsparcie wielu źródeł danych, w tym plików PDF, baz danych i API

Usprawnij pozyskiwanie wiedzy na potrzeby analizy biznesowej

Ograniczenia LlamaIndex

Wymaga wiedzy technicznej w zakresie ustawień i integracji

Ograniczone bezpośrednie zastosowania dla użytkowników końcowych bez dodatkowego rozwoju

Ceny LlamaIndex

Pakiet startowy: 50 USD miesięcznie

Pro: 500 USD miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje LlamaIndex

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Nie znaleziono żadnych recenzji

Co o LlamaIndex mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Jako analityk danych zajmujący się dużymi modelami językowymi LLM, uważam LlamaIndex za bardzo pomocne narzędzie do zarządzania. Umożliwia mi ono wprowadzanie danych w formatach takich jak PDF lub API, bazy danych i Excel, co ułatwia mi szkolenie i wykonywanie LLM z wykorzystaniem licznych zestawów danych.

Jako analityk danych zajmujący się dużymi modelami językowymi LLM, uważam LlamaIndex za bardzo pomocne narzędzie do zarządzania. Dzięki niemu mogę wprowadzać dane w formatach takich jak PDF lub API, bazy danych i Excel, co ułatwia mi szkolenie i wykonywanie LLM z wykorzystaniem wielu zestawów danych.

11. ChatGPT (najlepszy chatbot AI do konwersacyjnej sztucznej inteligencji i generowania treści)

za pośrednictwem ChatGPT

ChatGPT to wszechstronny asystent AI, który pomaga we wszystkim, od tworzenia szkiców e-maili i generowania treści po kodowanie i obsługę klienta.

Zaawansowane możliwości językowe zapewniają kontekstowe, podobne do ludzkich odpowiedzi, dzięki czemu jest to cenne narzędzie do automatyzacji zadań i zwiększania wydajności.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów, czy usprawnia cykl pracy, ChatGPT dostosowuje się do Twoich potrzeb. Dzięki regularnym ulepszeniom i płynnej integracji jest niezawodnym towarzyszem opartym na sztucznej inteligencji, zarówno do użytku profesjonalnego, jak i codziennego.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Generuj odpowiedzi tekstowe podobne do ludzkich w obsłudze klienta, tworzeniu treści i nie tylko

Pomoc w burzy mózgów, podsumowywaniu i zadaniach badawczych

Zrozum i skutecznie odpowiadaj na zapytania w języku naturalnym

Dostosuj się do różnych branż, od marketingu po dokumentację techniczną

Zintegruj aplikacje i narzędzia za pomocą API, aby zautomatyzować cykle pracy

Ciągłe ulepszanie dzięki aktualizacjom modelu OpenAI

Limity ChatGPT

Odpowiedzi mogą czasami być niedokładne lub nieaktualne

Brak dostępu do sieci w czasie rzeczywistym w wersji bezpłatnej i niższych wersjach

Może generować stronnicze lub niespójne wyniki w zależności od podpowiedzi

Ceny ChatGPT

Dostępna wersja Free

ChatGPT Plus za 20 USD miesięcznie zapewnia szybsze odpowiedzi i dostęp do GPT-4

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4,7/5 (ponad 710 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 110 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Regularnie monitoruj wydajność AI — obserwuj wskaźniki, takie jak dokładność odpowiedzi i zadowolenie klientów, aby dostosować jej wydajność.

Co o ChatGPT mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Chatgpt udziela najlepszych odpowiedzi i jest bardzo łatwy do zrozumienia. Jest również łatwy w integracji i implementacji. Zapewnia bardzo dobrą obsługę klienta, a funkcje są niesamowite. Korzystam z niego bardzo często na co dzień.

Chatgpt udziela najlepszych odpowiedzi i jest bardzo łatwy do zrozumienia. Jest również łatwy w integracji i implementacji. Zapewnia bardzo dobrą obsługę klienta, a funkcje są niesamowite. Korzystam z niego bardzo często na co dzień.

12. GitHub Copilot (najlepszy asystent kodowania AI dla programistów)

za pośrednictwem GitHub Copilot

GitHub Copilot to asystent kodowania oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga programistom pisać kod szybciej i z mniejszą liczbą błędów.

Zintegrowany z popularnymi edytorami kodu, zapewnia sugestie w czasie rzeczywistym, autouzupełnia całe linie lub funkcje i dostosowuje się do stylu programisty.

Dzięki zaawansowanym modelom OpenAI Copilot rozumie kontekst, oferuje rekomendacje i ogranicza powtarzalne zadania, pozwalając programistom skupić się na innowacjach.

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Pomóż programistom dzięki sugestiom i uzupełnianiu kodu w czasie rzeczywistym

Generuj całe funkcje, fragmenty kodu i komentarze za pomocą AI

Wsparcie wielu języków programowania i frameworków

Korzystaj z opinii programistów, aby z czasem ulepszać sugestie

Zintegruj się płynnie z Visual Studio Code i JetBrains IDE

Zwiększ wydajność poprzez ograniczenie powtarzalnych zadań związanych z kodowaniem

Limity GitHub Copilot

Może generować nieprawidłowy lub niebezpieczny kod bez weryfikacji

Pełna funkcjonalność zależy od ekosystemu GitHub

Ograniczone opcje dostosowywania zachowania AI

Ceny GitHub Copilot

Free

Zespół: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: 21 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (ponad 140 recenzji)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Co o GitHub Copilot mówią prawdziwi użytkownicy

Recenzja G2 mówi:

W GitHub Copilot szczególnie cenię połączenie wydajności, elastyczności i różnorodności wykorzystywanych modeli AI. Nie tylko szybko uzupełnia kod, ale także aktywnie usprawnia mój cykl pracy, sugerując zoptymalizowane, uporządkowane i zorientowane na wydajność rozwiązania.

W GitHub Copilot szczególnie cenię połączenie wydajności, elastyczności i różnorodności modeli AI, z których korzysta. Nie tylko szybko uzupełnia kod, ale także aktywnie usprawnia mój cykl pracy, sugerując zoptymalizowane, uporządkowane i zorientowane na wydajność rozwiązania.

13. Workday AI (najlepsza sztuczna inteligencja dla działów HR, finansów i zarządzania pracownikami)

za pośrednictwem Workday AI

Workday AI zapewnia inteligencję w zarządzaniu pracownikami i finansami, pomagając firmom zautomatyzować operacje kadrowe, płacowe i finansowe.

Jego narzędzia oparte na sztucznej inteligencji zapewniają analizę predykcyjną, spersonalizowane rekomendacje i zautomatyzowane cykle pracy, które usprawniają podejmowanie decyzji i zwiększają wydajność.

Workday AI pomaga w pozyskiwaniu talentów, dopasowywaniu umiejętności i planowaniu siły roboczej, jednocześnie usprawniając procesy finansowe, takie jak prognozowanie i ocena ryzyka.

Zintegrowane z platformą Workday, nieustannie uczy się na podstawie danych, aby zwiększyć dokładność i zdolność adaptacji, pomagając organizacjom zoptymalizować operacje i realizować inteligentniejsze strategie biznesowe.

Najlepsze funkcje Workday AI

Zautomatyzuj procesy HR, takie jak rekrutacja, płace i śledzenie wydajności

Zapewnij oparte na AI informacje dotyczące planowania siły roboczej, zarządzania zadaniami i podejmowania decyzji

Usprawnij raportowanie finansowe i budżetowanie dzięki analizom predykcyjnym

Popraw proces wdrażania nowych pracowników i rekomendacje dotyczące rozwoju kariery

Oferuj chatboty oparte na sztucznej inteligencji do wsparcia działów HR i IT

Zintegruj z narzędziami innych firm dla przedsiębiorstw, aby uzyskać ujednolicone środowisko pracy

Limity AI w Workday

Wysokie koszty dla małych i średnich przedsiębiorstw

Aby uzyskać optymalną funkcjonalność, wymagany jest ekosystem Workday

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny Workday AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Workday AI

G2: 4,1/5 (ponad 1850 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 210 recenzji)

Co o Workday AI mówią prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

W Workday najbardziej cenię sobie przyjazny dla użytkownika interfejs, raportowanie w czasie rzeczywistym, elastyczność, płynną integrację i ciągłe ulepszenia.

W Workday najbardziej cenię sobie przyjazny dla użytkownika interfejs, raportowanie w czasie rzeczywistym, elastyczność, płynną integrację i ciągłe ulepszenia.

14. QuickBooks AI (Intuit Assist) (Najlepszy asystent księgowy i rachunkowy oparty na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem QuickBooks AI

Dzięki technologii Intuit Assist, QuickBooks AI pomaga małym firmom i księgowym zautomatyzować księgowość, śledzenie wydatków i przygotowywanie podatków.

Zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym, inteligentną kategoryzację i rekomendacje oparte na AI, które poprawiają zarządzanie przepływem gotówki i budżetowaniem. QuickBooks AI może generować raporty, wykrywać anomalie i oferować spersonalizowane porady finansowe, zmniejszając nakład pracy ręcznej i zwiększając dokładność.

Łatwa integracja z ekosystemem QuickBooks umożliwia użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji finansowych bez wysiłku, oszczędzając czas i minimalizując błędy.

Najlepsze funkcje QuickBooks AI (Intuit Assist)

Zautomatyzuj księgowość, śledzenie wydatków i fakturowanie

Dostarczaj analizy finansowe i prognozy oparte na AI

Pomoc w obliczeniach podatkowych i zaleceniach dotyczących zgodności z przepisami

Wykrywaj anomalie i sygnalizuj potencjalne błędy księgowe

Zintegruj z systemami bankowymi i płatniczymi

Oferuj wsparcie oparte na sztucznej inteligencji w przypadku zapytań finansowych

Ograniczenia QuickBooks AI (Intuit Assist)

Najlepiej nadaje się dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ograniczone możliwości dostosowywania do złożonych potrzeb księgowych

Wyniki analiz AI mogą wymagać ręcznej weryfikacji pod kątem dokładności

Ceny QuickBooks AI (Intuit Assist)

Prosty start: 35 USD/miesiąc

Dodatkowo: 99 USD/miesiąc

Zaawansowane: 235 USD/miesiąc

Oceny i recenzje QuickBooks AI (Intuit Assist)

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Brak dostępnych recenzji

Zabezpiecz swoją firmę na przyszłość dzięki ClickUp: najlepszemu agentowi AI dla biznesu

Agenci AI nie tylko ułatwiają dziś prowadzenie działalności biznesowej — kształtują przyszłość sposobu wykonywania pracy.

W miarę jak automatyzacja, analityka predykcyjna i podejmowanie decyzji oparte na AI stają się normą, firmy, które wykorzystają te narzędzia, będą wyprzedzać konkurencję.

Jeśli szukasz sztucznej inteligencji, która będzie rozwijać się wraz z Twoją firmą, ClickUp Brain jest idealnym rozwiązaniem. Inteligentna automatyzacja, wgląd w projekty i płynna integracja zapewniają wydajność Twojego zespołu, dostosowując się do przyszłych potrzeb.

Nie pozostawaj w tyle — wyprzedź konkurencję. Zarejestruj się za darmo i wypróbuj ClickUp Brain już dziś!