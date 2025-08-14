Darmowe szablony siatki 9 Box do planowania sukcesji

Co się stanie, jeśli jutro bez uprzedzenia odejdzie Twój najlepszy menedżer, a nie ma nikogo, kto mógłby go zastąpić? Jeśli poczułeś ucisk w żołądku, czas poważnie pomyśleć o stworzeniu ścieżki rozwoju dla przyszłych liderów. Potrzebujesz ludzi gotowych do podjęcia działań w kluczowym momencie, bez zakłócania ciągłości działalności firmy.

Planowanie sukcesji i mobilność wewnętrzna to nie tylko pola wyboru w formularzach HR — to Twoja przewaga w zatrzymywaniu i rozwijaniu najlepszych talentów.

👀 Czy wiesz, że: W rzeczywistości 28% pracowników twierdzi, że odeszłoby do firmy, która bardziej inwestuje w ich rozwój. Dlaczego więc nie skupić się na rozwoju talentów, które już posiadasz, aby poprowadzić firmę ku przyszłości?

Nie wiesz, od czego zacząć? Siatka 9 Box to mądry pierwszy krok. Pomaga ocenić wyniki pracowników i ich przyszły potencjał w jednym miejscu. Szybko zidentyfikujesz najlepszych pracowników i przyszłych liderów, w których warto zainwestować.

Określają one również jasno, w jaki sposób przekazywać informacje zwrotne, oferować szkolenia i możliwości rozwoju. Tego rodzaju wsparcie pomaga pracownikom rozwijać się, a co ważniejsze — pozostać w firmie.

Czym są szablony siatki 9 Box?

Szablony siatki dziewięciu pól to wizualne schematy, które pomagają menedżerom oceniać wyniki i potencjał pracowników za pomocą prostej matrycy 3×3. Te szablony oceny wyników dają zespołom jaśniejszy obraz wpływu każdej osoby i jej potencjału rozwoju w przyszłości.

Pomyśl o siatce 9 Box jako o mapie talentów, która wypełnia lukę między rozwojem talentów, procesem zarządzania wydajnością i planowaniem sukcesji. Otrzymujesz widok całej siły roboczej w pomniejszeniu. Ułatwia to dostrzeżenie pracowników osiągających najlepsze wyniki, stałych współpracowników oraz tych, którzy potrzebują odpowiedniego wsparcia, aby się rozwijać.

Oto przykładowy szablon:

model siatki 9 Box

🤔 Czujesz się przytłoczony? Rozbijmy na czynniki pierwsze szablon siatki 9 Box:

Oś pionowa dla wydajności (od niskiej do wysokiej)

Pokazuje, jak dobrze dana osoba radzi sobie w swojej obecnej roli.

Niska wydajność oznacza, że nie spełniają oczekiwań

Średnia wydajność oznacza, że pracownicy osiągają cele, ale mają potencjał do rozwoju

Wysoka wydajność oznacza, że nie tylko spełniają oczekiwania, ale konsekwentnie je przekraczają

Oś pozioma dla potencjału (od niskiego do wysokiego)

Pozwala to zmierzyć ich przyszłe obciążenie.

Niski potencjał wskazuje na ograniczoną zdolność do podjęcia większej odpowiedzialności

Umiarkowany potencjał oznacza, że pracownicy mogą się rozwijać przy odpowiednim wsparciu i rozwoju

Wysoki potencjał oznacza, że są gotowi do objęcia bardziej znaczących ról lub stanowisk kierowniczych

Zobaczmy teraz, co oznacza każda z dziewięciu pól:

Niska wydajność / niski potencjał: Nie spełnia oczekiwań i wymaga ponownej oceny pod kątem dopasowania do roli

Niska wydajność / średni potencjał: Wyniki poniżej oczekiwań, ale potencjał wzrostu przy wsparciu lub lepiej dopasowanej roli

Niska wydajność / wysoki potencjał: Obecnie nie osiąga oczekiwanych wyników, ale wykazuje silny potencjał przywódczy przy odpowiednim wsparciu

Średnia wydajność / niski potencjał: Spełnia podstawowe oczekiwania, ale nie ma potencjału, aby wyjść poza obecną rolę

Średnia wydajność / średni potencjał: Pracownik osiąga stałe wyniki i wykazuje pewien potencjał rozwoju przy odpowiednim wsparciu

Średnia wydajność / wysoki potencjał: Osiąga stałe wyniki i może podejmować większe wyzwania dzięki ukierunkowanemu rozwojowi

Wysoka wydajność / niski potencjał: Doskonale sprawdza się w obecnej roli, ale może nie nadawać się do pełnienia funkcji kierowniczych lub wykonywania złożonych zadań

Wysoka wydajność / średni potencjał: Osiąga dobre wyniki i może się dalej rozwijać dzięki ukierunkowanym szkoleniom lub nowym możliwościom

Wysoka wydajność / wysoki potencjał: Wyróżnia się jako najlepszy pracownik, gotowy do objęcia stanowiska kierowniczego lub pełnienia strategicznej roli o dużym znaczeniu

👀 Czy wiesz, że: Tylko 6% pracowników uważa, że ich organizacja wyróżnia się w zakresie wewnętrznej mobilności talentów, a 16% ocenia swoje wysiłki jako niewystarczające.

Czym charakteryzuje się dobry szablon siatki 9 Box?

Raport Deloitte wykazał, że 86% liderów biznesowych uważa planowanie za pilny i niezbędny priorytet, ale tylko 14% uważa, że robi to dobrze. Szablony siatki dziewięciu pól mogą pomóc Ci wypełnić tę lukę. Musisz jednak rozważyć, czy zawierają one wszystkie niezbędne elementy.

Oto kilka podstawowych elementów, które sprawiają, że szablon siatki 9 Box jest skuteczny:

Etykiety lub tytuły pól: Jasne nagłówki, takie jak „Najlepsi pracownicy” lub „Przyszli liderzy”, które sprawiają, że każda kategoria jest łatwa do zrozumienia na pierwszy rzut oka

Opisy pól: Krótkie objaśnienia dotyczące każdej sekcji siatki, zapewniające spójną ocenę pracowników

Jasne kryteria i przepływ: konkretne definicje niskiej, średniej i wysokiej wydajności lub potencjału, aby oceny były płynniejsze i bardziej obiektywne

Sekcja informacji o pracownikach: Przestrzeń do zapisania imienia i nazwiska, roli, działu oraz daty przeglądu, zapewniająca uporządkowane i łatwe do śledzenia dane

Pola na notatki i komentarze: Wyznaczone obszary do dodawania komentarzy i przypisywania działań przeglądowych odpowiednim interesariuszom w celu wspólnego planowania

Zalecenia dotyczące rozwoju: sugestie dotyczące rozwijania umiejętności powiązane z szkoleniami, promocjami i oprogramowaniem do oceny wyników — najlepiej z punktacją numeryczną zapewniającą spójność

Kodowanie kolorami: Wizualne oznaczenia (np. czerwony, żółty, zielony) podkreślające wzorce, wspierane przez legendę wyjaśniającą znaczenie każdej etykiety i oceny

Filtry zespołów lub działów: niestandardowe filtry według zespołu, roli lub lokalizacji ułatwiają analizę w różnych segmentach firmy

Dynamiczne osoby przypisane: przypisywanie zadań wraz ze śledzeniem osób odpowiedzialnych i terminów wykonania działań, zapewniające rozliczalność

Integracje: Synchronizacja z narzędziami Synchronizacja z narzędziami do śledzenia celów i zarządzania projektami w celu centralizacji danych i usprawnienia planowania sukcesji

Bezpłatne szablony siatki 9 Box w skrócie

16 darmowych szablonów siatki 9 Box

Możesz stworzyć siatkę 9 pól od podstaw — samodzielnie mapując osie, systemy punktacji i definicje ról. Możesz też pominąć ustawienia i skorzystać z darmowych szablonów ClickUp.

ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, zapewnia wszystko w jednym miejscu: tworzenie profili talentów, ustawianie punktów kontrolnych rozwoju, przypisywanie informacji zwrotnych i śledzenie planów sukcesji w różnych zespołach.

Dzięki ClickUp możesz tworzyć profile talentów, listy kontrolne i śledzić przyszłych liderów. Ponadto narzędzia do oceny pozwalają przypisywać plany rozwoju, ustawiać punkty kontrolne wzrostu i nie tylko — wszystko w jednym miejscu, co zapewnia płynne zarządzanie wydajnością pracowników i planowanie sukcesji.

Nasze zespoły wykorzystały formularze i szablony do standaryzacji niektórych cykli pracy. Wykorzystaliśmy również wbudowaną automatyzację, aby ułatwić niektóre cykle pracy, zwłaszcza tam, gdzie pola niestandardowe przechwytują informacje, które mogą pomóc w określeniu, komu należy przydzielić zadanie. Wreszcie, wykorzystaliśmy również integrację poczty e-mail i funkcje API do automatycznego generowania zadań, gdy niektóre platformy ostrzegają o możliwych problemach z wydajnością lub je pokazują.

1. Szablon dokumentu oceny wyników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Łatwo twórz profile wydajności pracowników dzięki szablonowi dokumentu oceny wydajności ClickUp

Nie można zidentyfikować talentów nowej generacji bez zrozumienia, jak obecnie funkcjonuje Twój zespół. Szablon dokumentu oceny wyników ClickUp pomaga wyłonić pracowników osiągających najlepsze wyniki z puli talentów i przygotować ich do przejęcia pałeczki dzięki praktycznym informacjom zwrotnym.

Ten szablon można wykorzystać do:

Oceń umiejętności, trajektorię rozwoju i aktualną rolę pracowników

Zbierz oceny własne i innych pracowników, aby uzyskać zrównoważony obraz sytuacji

Określ jasne cele w ramach konkretnej osi czasu, aby usprawnić zarządzanie wydajnością i mapowanie talentów

Podkreśl osiągnięcia, aby podnieść morale pracowników

Stwórz plan poprawy wydajności, korzystając z wbudowanych funkcji oprogramowania do zarządzania wydajnością, aby zapewnić wsparcie w odpowiednim czasie

🔑 Idealne dla: specjalistów HR, menedżerów i liderów zespołów do oceny wyników poszczególnych pracowników.

2. Kompleksowy szablon oceny wyników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj oceny wyników pracowników i wizualnie mierz postępy dzięki szablonowi oceny wyników ClickUp

Pomóż swoim pracownikom w refleksji, rozwoju i przejęciu odpowiedzialności za swoje działania jako następcy dzięki szablonowi oceny wyników ClickUp. Członkowie zespołu mogą go używać do przeprowadzania samooceny, a menedżerowie mogą przekazywać ustrukturyzowane informacje zwrotne, aby planować możliwości rozwoju kariery dla każdego pracownika.

Ten szablon mapy kariery pomoże Ci:

Wzmocnij pozycję pracowników dzięki samoocenie i ustal cele do oceny wyników pracy

Monitoruj ich rozwój za pomocą pasków postępu w celu oceny wyników

Prowadź wspólne rozmowy dotyczące kariery, aby zaplanować przyszłość pracownika w firmie

Przydziel zadania związane z oceną wyników pracowników kierownikom i interesariuszom

🔑 Idealne dla: zespołów HR, menedżerów i pracowników do oceny wyników, wsparcia planowania kariery i prowadzenia ustrukturyzowanych rozmów na temat przyszłego rozwoju.

3. Szablon kwartalnego przeglądu wyników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Regularnie informuj pracowników o obszarach wymagających poprawy i osiągnięciach, korzystając z szablonu kwartalnego przeglądu wyników ClickUp

👀 Czy wiesz, że: 63% osób odchodzi z pracy z powodu niewystarczającej lub niskiej jakości informacji zwrotnej? Bez ustrukturyzowanego i regularnego przekazywania informacji zwrotnej ryzykujesz utratę obiecujących pracowników i zniweczenie całego planu sukcesji.

Dzięki szablonowi kwartalnej oceny wyników ClickUp przekazywanie informacji zwrotnych stanie się rutyną.

Możesz go wykorzystać do:

Kategoryzuj i dodawaj atrybuty, aby śledzić cele, OKR i inne wskaźniki KPI

Przedstaw podsumowania dotyczące aktualnych wyników, osiągniętych celów, postępów i etyki pracy

Zidentyfikuj obszary wymagające poprawy w zakresie umiejętności miękkich, takich jak rozwiązywanie problemów i komunikacja

Podkreśl ich osiągnięcia i przekaż konstruktywną krytykę za miniony kwartał

Oceń wkład pracowników w skali od doskonałego, dobrego, średniego i słabego, a następnie stwórz ranking wyników pracowników

🔑 Idealne do: Oceniania zgodności pracowników z krótkoterminowymi celami, uznawania osiągnięć i ustalania celów SMART co kwartał.

4. Szablon formularza oceny pracownika ClickUp

Pobierz darmowy szablon Regularnie śledź wyniki pracowników i kamienie milowe dzięki szablonowi formularza oceny ClickUp

Regularne oceny wskazują pracowników, którzy konsekwentnie spełniają lub przekraczają oczekiwania. To właśnie te osoby mają największe szanse na odniesienie sukcesu w bardziej znaczących rolach w Twojej firmie.

Dzięki szablonowi formularza oceny ClickUp możesz łatwo śledzić wyniki i kamienie milowe, wcześnie wykrywać najlepsze talenty i pewnie planować sukcesję.

Ten szablon można wykorzystać do:

Śledź, ile godzin przepracował pracownik

Oceń, ile zadań zostało zakończonych, aby zmierzyć wydajność i efektywność zespołu

Monitoruj tempo osiągania kamieni milowych, aby zrozumieć potencjał i rozwój pracowników

Podkreśl osiągnięcia i kamienie milowe, które osiągnęli, i przyznaj oceny gwiazdkowe zestawom umiejętności pracowników

Wprowadź plan poprawy wydajności

Upewnij się, że oceny są oparte na spójnych, obiektywnych kryteriach

🔑 Idealne do: Codziennej i cotygodniowej oceny wyników pracowników i kamieni milowych.

🧠 Ciekawostka: Jack Welch, legendarny dyrektor generalny GE, ukuł formułę „4E i P” — energia, motywacja, przewaga i pasja — która później stała się inspiracją dla struktury siatki 9 pól.

5. Szablon tygodniowego raportu pracownika ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź wyniki pracowników i rozwiązuj ich problemy dzięki szablonowi tygodniowego raportu pracownika ClickUp

Szablon tygodniowego raportu pracownika ClickUp nie jest sam w sobie siatką 9 pól, ale stanowi potężne uzupełnienie, które pomaga pracownikom oceniać swoje postępy i wcześnie wykrywać przeszkody.

Dzięki temu Twoje zespoły zyskają platformę, na której będą mogły zgłaszać wyzwania i problemy pojawiające się w danym tygodniu. W ten sposób szybko rozwiążesz problemy, poprawisz satysfakcję w miejscu pracy i zatrzymasz najlepszych pracowników.

Ten szablon można wykorzystać do:

Śledź cotygodniowe działania, czas pracy i wkład pracowników — wszystko w jednym miejscu

Wykrywaj i rozwiązuj powtarzające się problemy w miejscu pracy — w tym strategie utrzymania pracowników — aby poprawić doświadczenia pracowników i zapewnić wsparcie dla powodzenia działań

Zachęcaj do samooceny za pomocą wbudowanej skali ocen

Pomóż pracownikom w tworzeniu planów doskonalenia i zapewnij wsparcie w razie potrzeby

🔑 Idealne dla: Zachęcanie następców do samodzielności i szybkie rozwiązywanie typowych problemów, z którymi się borykają.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników umysłowych stosuje spersonalizowane strategie zarządzania czasem. Jednak większość narzędzi do zarządzania cyklem pracy nie oferuje jeszcze solidnych wbudowanych funkcji zarządzania czasem lub ustalania priorytetów, co może utrudniać skuteczne ustalanie priorytetów. Funkcje planowania i śledzenia czasu oparte na sztucznej inteligencji ClickUp pomogą Ci przekształcić domysły w decyzje oparte na danych. Mogą nawet sugerować optymalne okna skupienia dla zadań. Stwórz niestandardowy system zarządzania czasem, który dostosuje się do Twojego stylu pracy!

6. Szablon raportu wydajności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Wizualizuj wyniki projektów, aby zidentyfikować najlepszych współpracowników dzięki szablonowi raportu wydajności ClickUp

Zarządzanie wydajnością może szybko stać się skomplikowane, zwłaszcza podczas skalowania zespołu i planowania sukcesji. Kto czym się zajmuje? Czy z czasem osiągają postępy? Przy tak wielu zmiennych elementach szablon raportu wydajności ClickUp zapewnia jaśniejszy widok. Łączy wszystko za pomocą inteligentnych, łatwych do odczytania elementów wizualnych, które pomagają kontrolować rozwój pracowników i postępy w projektach.

Ten szablon można wykorzystać do:

Monitoruj postępy i wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym

Zmierz przekroczenia kosztów podczas realizacji programu/projektu/kamienia milowego na osi czasu

Oszacuj czas, postępy i budżet za pomocą wizualizacji i wykresów

Przeanalizuj trendy w wydajności pracowników, aby zidentyfikować najlepszych pracowników i ich potencjał przywódczy

🔑 Idealne do: Wizualizacji wyników i wkładu w projekty, aby zrozumieć potencjał przywódczy pracownika.

7. Szablon planu 30, 60 i 90 dni ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustal punkty kontrolne oceny potencjału przywódczego i planowania sukcesji dzięki szablonowi planu 30-60-90 dni ClickUp

Stwórz punkty kontrolne do oceny wyników pracowników dzięki szablonowi planu 30-60-90 dni ClickUp. Ta siatka 9 pól pomoże Ci ocenić pracowników, których rozważasz do powierzenia ważniejszych obowiązków, i wybrać spośród nich najlepszych.

Ponadto może to pomóc w mierzeniu wydajności i postępów. Określ potrzeby szkoleniowe i oferuj wsparcie co trzydzieści dni, aby przygotować pracowników do pełnienia kluczowych ról.

Ten szablon pozwoli Ci:

Ustal indywidualne cele i zadania dla pracowników oraz monitoruj postępy

Oceń, jak pracownicy, którzy niedawno otrzymali promocję, odnajdują się w nowych rolach

Monitoruj kamienie milowe dzięki widokowi kalendarza

Znajdź najlepszych ludzi do pełnienia ról przywódczych dzięki okresowej ocenie wyników

Skorzystaj ze strukturalnego procesu oceny, aby ocenić potencjał przywódczy nowych pracowników

🔑 Idealne do: Znalezienia najlepszych pracowników do pełnienia ról kierowniczych.

8. Szablon planu działania dla pracowników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Doskonal umiejętności przywódcze swoich pracowników dzięki szablonowi planu działania dla pracowników ClickUp

Chcesz, aby Twoi pracownicy odnosili sukcesy w przyszłych rolach kierowniczych? Zapewnij im sukces organizacyjny dzięki szablonowi planu działania dla pracowników ClickUp. Daje im on jasny, praktyczny plan działania, dzięki któremu zdobędą umiejętności, sposób myślenia i doświadczenie potrzebne do pewnego rozwoju w kierunku stanowisk kierowniczych. Zarządzanie talentami nigdy nie było łatwiejsze.

Ten szablon można wykorzystać do:

Składaj raporty z incydentów, aby zapewnić odpowiedzialność zarówno pracowników, jak i ich przełożonych

Sporządź listę swoich ustaleń i poprzyj je danymi

Stwórz plan działania na rzecz wprowadzenia ulepszeń, aby stworzyć wysokowydajny zespół gotowy do podjęcia ról przywódczych

Dodaj osie czasu, statusy i notatki dla każdego działania poprawczego w sekcji „Inicjatywy naprawcze”

Śledź postępy zgodnie z problemem i ustal kryteria powodzenia jako zaliczenie lub niezaliczenie

Zbieraj cyfrowe podpisy pracowników i osób oceniających

🔑 Idealne rozwiązanie dla: Pomoc pracownikom w rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z wydajnością dzięki praktycznemu planowi działania.

👀 Czy wiesz, że: Nieco ponad 20% organizacji spodziewa się zmiany dyrektora generalnego w ciągu najbliższych 18 miesięcy, ale 45% obawia się, że nie ma nawet jednego kandydata wewnętrznego przygotowanego do objęcia tej roli.

9. Szablon planowania sukcesji ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj płynne przejście od obecnych do przyszłych następców dzięki szablonowi planowania sukcesji ClickUp

Szablony oceny wydajności pokażą Ci, gdzie każdy pracownik znajduje się pod względem zdolności przywódczych. Teraz nadszedł czas, aby nakreślić strategię zmiany ról i zarządzania talentami za pomocą szablonu planowania sukcesji ClickUp.

Pomoże Ci to:

Stwórz mapę swojego zespołu kierowniczego i jego hierarchii

Określ dokładnie, jak zmieni się rola i zakres obowiązków pracowników w wyniku promocji

Określ umiejętności i zdolności, które muszą rozwinąć, aby pełnić daną rolę

Stwórz bazę talentów przywódczych, aby zapewnić wsparcie dla swoich przyszłych celów

Śledź wyniki potencjalnych następców, aby nakreślić przyszłe role przywódcze

🔑 Idealne do: Szczegółowego określenia obecnej i przyszłej hierarchii, ról i obowiązków liderów w celu zapewnienia płynnego przejścia.

10. Szablon ClickUp do planowania sukcesji w firmie

Pobierz darmowy szablon Przekształć kroki swojego planu sukcesji w zadania i śledź postępy dzięki szablonowi ClickUp do planowania sukcesji w firmie

Szablon planowania sukcesji korporacyjnej ClickUp to kolejna struktura zarządzania talentami, której można użyć do sporządzenia mapy obowiązków przyszłych następców w firmie. Szablon ten doskonale nadaje się do zapewnienia następcom najlepszych możliwych wskazówek.

Ten szablon pomoże Ci:

Przekształć plan sukcesji w zadania, aby zapewnić, że wszystkie zainteresowane strony dokładają starań w przygotowaniu nowych liderów

Zautomatyzuj przekazywanie informacji zwrotnych pracownikom o wysokim potencjale, aby mogli stale doskonalić swoje umiejętności

Szczegółowo opisz program dla każdej roli kierowniczej i zapewnij niezbędne zasoby

🔑 Idealne do: Planowania i automatyzacji zadań oraz działań w celu budowania ścieżek rozwoju przywództwa.

11. Szablon planu rozwoju pracowników ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zapewnij przyszłym następcom ukierunkowane szkolenia dzięki szablonowi planu rozwoju pracowników ClickUp

Właściwe planowanie sukcesji wymaga czegoś więcej niż tylko znalezienia odpowiednich osób, które będą Twoimi następcami. Potrzebne są również działania w zakresie zarządzania talentami, aby zapewnić im niezbędne szkolenia i zasoby do podjęcia większych obowiązków.

Szablon planu rozwoju pracowników ClickUp może to zrobić za Ciebie, oferując szybki i praktyczny plan rozwoju pracowników.

Możesz go wykorzystać do:

Stwórz spersonalizowane inicjatywy rozwoju kariery dla każdego pracownika

Współpracuj z członkami zespołu i kierownictwem, aby przekazywać informacje zwrotne

🔑 Idealne rozwiązanie dla: Pomoc pracownikom w rozwoju ról kierowniczych dzięki ukierunkowanym mapom szkoleń i utrzymaniu planu sukcesji na właściwym torze.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do oceny wyników pracowników

12. Szablon analizy luk w umiejętnościach ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zidentyfikuj i wypełnij luki w umiejętnościach przyszłych następców dzięki szablonowi analizy luk w umiejętnościach ClickUp

Nie każdy będzie mistrzem w każdej dziedzinie — i to jest w porządku. Jednak przyszli liderzy powinni być elastyczni, strategiczni i otwarci na rozwój. Szablon analizy luk w umiejętnościach ClickUp pomaga wskazać obszary wymagające wsparcia i kieruje zespół w stronę rozwoju, którego potrzebuje, aby pewnie stawiać kolejne kroki.

Możesz go wykorzystać do:

Ustal wynik docelowy i wykorzystaj go jako punkt odniesienia do pomiaru umiejętności

Utwórz pola niestandardowe dla umiejętności pasujących do ról kierowniczych w Twojej firmie

Dostosuj pulpity nawigacyjne ClickUp , aby wizualizować i śledzić braki umiejętności według zespołu lub roli

Oferuj odpowiednio ukierunkowane opcje podnoszenia kwalifikacji

🔑 Idealne do: Wdrażania planów rozwoju celów w celu wypełnienia luk między obecnymi umiejętnościami pracowników a tymi, które będą im potrzebne do pełnienia przyszłych ról kierowniczych.

📊🎥 Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak pulpity nawigacyjne ClickUp mogą pomóc Ci wizualizować dane, śledzić postępy i podejmować świadome decyzje.

13. szablon siatki 9 Box autorstwa Whatfix

za pośrednictwem Whatfix

szablon siatki 9 pól firmy Whatfix to prosta struktura zarządzania talentami, która jasno definiuje każdą siatkę, dzięki czemu dokładnie wiesz, jak z niej korzystać. Możesz również dostosować pola do potrzeb swojej organizacji i skierować planowanie sukcesji w najlepszym dla siebie kierunku.

Ten szablon umożliwia:

Łatwo identyfikuj pracowników osiągających najlepsze wyniki i tych o największym potencjale

Zarządzaj planowaniem sukcesji i rozwojem przywództwa.

Wyróżnij konkretne potrzeby szkoleniowe, aby pomóc pracownikom w rozwoju

Zapewnij ustrukturyzowane podejście do działań związanych z zarządzaniem talentami oraz dyskusji między liderami zespołów i menedżerami

Przydziel zasoby na wysiłki związane z rozwojem pracowników

🔑 Idealne do: Ułatwienia skutecznego planowania sukcesji poprzez identyfikację i rozwój talentów o wysokim potencjale do pełnienia ról kierowniczych.

14. szablon siatki 9 Box autorstwa Miro

za pośrednictwem Miro

Szablon siatki 9 Box firmy Miro to świetny punkt wyjścia dla osób, które dopiero zaczynają planowanie sukcesji. Jest szczegółowy, ale łatwy do zrozumienia, z jasnymi kryteriami wydajności i potencjału zaznaczonymi wzdłuż osi X i Y — dzięki temu nie będziesz zgadywać, co oznacza każda siatka.

Ten szablon można wykorzystać do:

Klasyfikuj wyniki i potencjał pracowników jako wysokie, średnie lub niskie na obu osiach

Porównaj je z oczekiwaniami wobec osób pełniących role kierownicze w Twojej firmie

Dostosuj kolory i edytuj pola zgodnie z własnymi potrzebami

🔑 Idealne dla: Start-upów bez doświadczenia w planowaniu sukcesji i rozwoju talentów.

15. szablon oceny talentów w układzie 9 Box autorstwa TestGorilla

za pośrednictwem TestGorilla

Szablon przeglądu talentów 9 Box Grid firmy TestGorilla to gotowy do użycia arkusz Excel, który pomoże Ci w łatwej ocenie potencjału i wyników pracowników.

Zawiera gotowy do użycia układ referencyjny, dzięki któremu dokładnie widać, jak działa siatka 9 pól. Następnie można dostosować pola do własnych potrzeb w zakresie planowania sukcesji.

Ten szablon umożliwia:

Przeanalizuj wyniki pracowników z ostatnich trzech do sześciu miesięcy

Uprość ocenę wydajności i udziału w kluczowych projektach oraz wyników

Zobacz, jak współpracują z innymi członkami zespołu

🔑 Idealne do: Wizualnego przedstawienia wkładu każdego pracownika w celu dokładnego planowania sukcesji.

🧠 Ciekawostka: Skoro mowa o planowaniu sukcesji, czy wiesz, że popularny serial telewizyjny „Succession” był początkowo pomyślany jako film fabularny? Miał opowiadać o potężnej rodzinie medialnej, ale na szczęście dla nas przekształcił się w pełen dramatyzmu serial, który dziś oglądamy na okrągło.

16. PDF Szablon przeglądu talentów w 9 polach autorstwa Primalogik

za pośrednictwem Primalogik

Chcesz stworzyć szablon siatki 9 Box od podstaw? Szablon PDF 9 Box Gr id Talent Review Template firmy Primalogik to solidny punkt wyjścia. Określa on dokładnie, co należy uwzględnić w każdej siatce, aby skutecznie mierzyć wydajność i potencjał pracowników.

Ten szablon można wykorzystać do:

Przejrzyj talenty i oceń ich przydatność do zajmowania wyższych stanowisk kierowniczych

Zidentyfikuj i wypełnij luki w umiejętnościach oraz potrzeby szkoleniowe

🔑 Idealne do: Wykorzystania jako punkt odniesienia do stworzenia od podstaw szablonu siatki 9 pól.

Kształtuj swoich następców w inteligentny sposób dzięki ClickUp

Firmy, które co kwartał obsadzają kluczowe role pracownikami osiągającymi najlepsze wyniki, mają 2,2 razy większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników niż konkurencja. Chcesz uzyskać tę samą przewagę? Skorzystaj z szablonów siatki 9 Box do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania talentami i planowania sukcesji. Pomogą Ci one zidentyfikować najlepszych pracowników, ocenić ich potencjał i zbudować solidną ścieżkę rozwoju liderów.

