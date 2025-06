Najlepszy generator AI PNG do tworzenia wysokiej jakości przezroczystych obrazów

W 1966 roku grupa dzieci została poproszona o przewidzenie, jak będzie wyglądało życie w przyszłości, a konkretnie, jak będzie wyglądało życie na początku XXI wieku.

Ich odpowiedzi obejmowały szeroki zakres tematów, od obaw dotyczących mieszkalnictwa po ekscytację związaną z przyszłymi udogodnieniami. Jedna prognoza wyróżniała się jednak na tle pozostałych: automatyzacja — i mieli rację.

Obecnie narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą wygenerować niemal wszystko w ciągu kilku sekund, w tym wysokiej jakości przezroczyste obrazy PNG. Jest to szczególnie pomocne dla projektantów i firm, ponieważ pozwala im wizualnie wyrazić swoje pomysły za pomocą prostych podpowiedzi.

Aby pomóc Ci zaoszczędzić czas, tworzyć obrazy i przyspieszyć proces twórczy, przygotowaliśmy listę najlepszych generatorów AI PNG, z których możesz skorzystać od razu.

Najlepsze generatory AI PNG w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Współpracujące wizualizacje generowane przez AI Wbudowany generator obrazów AI, tablice w czasie rzeczywistym, podpowiedzi tekstowe do obrazów, zarządzanie projektami Free; płatne od 7 USD/miesiąc Adobe Firefly Wysokiej jakości grafika AI w różnych mediach Ustawienia wstępne tekstu do obrazu, płynna integracja z Adobe CC, zawartość gotowa do użytku komercyjnego Free; płatne od 9,99 USD/miesiąc Canva AI Dostępne, kompleksowe narzędzia do projektowania AI Magic Studio, usuwanie tła, Dream Lab do zamiany tekstu na obraz, współpraca w chmurze Free; płatne od 10 USD/miesiąc Picsart AI Szybkie, przyjazne dla początkujących narzędzia kreatywne usuwanie tła jednym kliknięciem, ulepszanie AI, interfejs dostosowany do urządzeń mobilnych, szablony społecznościowe Free; płatne od 13 USD/miesiąc Midjourney Artystyczna kontrola i surrealistyczna grafika Discord/aplikacja internetowa, powiększanie/przesuwanie obrazu, stylizacja podpowiedzi, zaawansowane ustawienia Tylko płatna wersja; od 10 USD miesięcznie Runway ML Generowanie wideo AI Generowanie tekstu/wideo/obrazów, Gen-3, zaawansowana edycja, współpraca z markami Free; płatne od 15 USD/miesiąc DALL·E 3 Proste i dokładne generowanie obrazów Płynna integracja z ChatGPT, bezpieczne generowanie treści, podstawowe retuszowanie Free (z znakiem wodnym); ChatGPT Plus 20 USD/miesiąc Fotor AI Free, szeroki wybór stylów Dziesiątki artystycznych ustawień wstępnych, wsparcie dla tekstu/obrazu do obrazu, zamiana twarzy, podstawowe narzędzia fotograficzne Free; płatne od 8,99 USD/miesiąc Leonardo AI Zasoby gier i niestandardowe dostosowywanie podpowiedzi Ustawienia stylów, niestandardowe modele, społeczność Discord Free; płatne od 10 USD/miesiąc NightCafe Generowanie grafiki AI przez społeczność Szeroka gama modeli, wyzwania, codzienne darmowe kredyty, obsługa wielu platform Free; płatne od 5,99 USD/miesiąc Jasper Art Wizualizacje marketingowe na dużą skalę Unlimited gen, kontrola stylu marki, usuwanie tła Płatny; od 39 USD miesięcznie

Czego należy szukać w generatorze AI PNG?

Przed wyborem odpowiedniego generatora obrazów AI PNG zastanów się, jakie obrazy chcesz tworzyć. Wizualizacje produktów do celów komercyjnych? Unikalna grafika do materiałów marketingowych lub grafika cyfrowa z przezroczystym tłem?

Gdy już to ustalisz, oto kilka podstawowych funkcji, o których należy pamiętać przy wyborze narzędzia:

Narzędzia do zamiany tekstu na obraz, które przekształcają proste podpowiedzi w gotowe obrazy PNG za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Opcje przesyłania i remiksowania materiałów wizualnych z nieograniczonymi możliwościami dzięki treści generowanej przez AI

Funkcje opisu obrazów, które analizują i generują zawartość na podstawie przesłanych zdjęć

Intuicyjny interfejs, który upraszcza proces twórczy

Niestandardowe opcje dostosowywania proporcji, filtrów kolorów i tła

Wysoka rozdzielczość zapewnia ostrość szczegółów i wyraźne krawędzie

Szeroki zakres stylów artystycznych, które pasują do wszystkiego, od minimalistycznych ikon po estetykę obrazów olejnych

Najlepsze generatory AI PNG

Oto lista najlepszych generatorów AI PNG.

Te generatory grafiki AI zostały zaprojektowane, aby pomóc Ci tworzyć obrazy PNG w wysokiej rozdzielczości z przezroczystym tłem — idealnie dopasowane do Twojej marki, stylu obrazów i stylu graficznego.

1. ClickUp (najlepszy do współpracy nad wizualizacjami generowanymi przez AI)

Wypróbuj ClickUp za darmo Generuj obrazy AI za pomocą narzędzi opartych na sztucznej inteligencji i kompleksowego zarządzania projektami dzięki ClickUp

Istnieje wiele generatorów obrazów AI, ale bardzo niewiele z nich łączy narzędzia oparte na sztucznej inteligencji z kompleksowym zarządzaniem projektami.

Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp znacznie ułatwia życie zespołom projektowym, wprowadzając potężne narzędzia AI bezpośrednio do ich codziennego cyklu pracy.

Jedną z najciekawszych funkcji jest generator obrazów AI, który jest wbudowany bezpośrednio w tablice ClickUp. Oznacza to, że możesz zamienić swoje pomysły w wysokiej jakości obrazy PNG, po prostu opisując, czego chcesz — bez konieczności przełączania się między różnymi aplikacjami lub czekania na natchnienie.

Podpowiedź: „Utwórz obraz mózgu z neuronami aktywnymi wokół niego”.

Widok wyniku na poniższym obrazku!

Generuj obrazy przy użyciu AI w tablicach ClickUp, korzystając z podpowiedzi

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów, szkicujesz przepływy użytkowników, czy po prostu potrzebujesz szybkiej wizualizacji na spotkanie, możesz generować obrazy na miejscu i umieszczać je bezpośrednio na tablicy.

Same tablice są przełomowym rozwiązaniem dla współpracy. Pozwalają całemu zespołowi pracować razem w czasie rzeczywistym, dodając notatki, kształty, a teraz także obrazy generowane przez AI — wszystko w jednym miejscu. Możesz łatwo przenosić elementy, łączyć pomysły, a nawet zamieniać elementy tablicy w zadania do wykonania za pomocą jednego kliknięcia.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakresie kierowania kreatywnością? ClickUp Brain, zintegrowany asystent AI, korzysta z uczenia maszynowego i baz danych dzieł sztuki, aby pomóc zespołom projektowym:

✅ Twórz inteligentniejsze podpowiedzi tekstowe

✅ Pokonaj blokady twórcze

✅ Ulepsz swoje obrazy generowane przez AI

Zamień pomysły w działania dzięki ClickUp Brain

Łącząc generowanie obrazów oparte na sztucznej inteligencji z tablicami do współpracy i solidnym zarządzaniem projektami, ClickUp dla zespołów projektowych łączy wszystko, czego potrzebuje Twój zespół, w jednej platformie. Możesz przechowywać zasoby, zarządzać opiniami i śledzić każdy krok procesu twórczego bez opuszczania ClickUp. To inteligentniejszy, szybszy i bardziej zintegrowany sposób wspólnego projektowania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Skorzystaj z podpowiedzi opartych na sztucznej inteligencji, aby szybko tworzyć wysokiej jakości treści i pomysły wizualne

Zaznacz dowolny tekst i popraw go za pomocą zintegrowanego paska narzędzi AI

Automatycznie generuj podsumowania i elementy do wykonania, aby usprawnić cykl pracy projektowej i zarządzanie projektami

Tłumacz zawartość, poprawiaj gramatykę i dopracowuj teksty w ramach tej samej platformy

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki tablicom ClickUp — idealnym do wizualnych burz mózgów, szkiców i obrazów generowanych przez AI

Uruchamiaj zadania bezpośrednio z tablic ClickUp, aby natychmiast uchwycić kreatywne pomysły

Korzystaj z szablonów, aby projektować cykle pracy wspierające proces projektowania

Zostawiaj jasne instrukcje na obrazach dzięki oprogramowaniu do adnotacji obrazów ClickUp

Użyj ClickUp Clips , aby przekazać zespołowi szczegółowe informacje zwrotne

Limity ClickUp

Szeroki zakres funkcji platformy może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp:

Oceny i recenzje ClickUp:

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

Recenzja G2 mówi:

Clickup jest niezwykle elastyczny w użyciu i oferuje wiele funkcji, które w innym przypadku wymagałyby dodatkowych narzędzi. Początkowe ustawienia i wdrożenie narzędzia są na początku bardzo złożone, ale możliwe do opanowania. Cena jest całkowicie rozsądna i uzasadniona. Używam Clickup w codziennej pracy i jestem zadowolony.

Clickup jest niezwykle elastyczny w użyciu i oferuje wiele funkcji, które w innym przypadku wymagałyby dodatkowych narzędzi. Początkowa konfiguracja i wdrożenie narzędzia są na początku bardzo złożone, ale możliwe do opanowania. Cena jest całkowicie rozsądna i uzasadniona. Używam Clickup w codziennej pracy i jestem zadowolony.

2. Adobe Firefly (najlepsze rozwiązanie do tworzenia wysokiej jakości wizualizacji generowanych przez AI w różnych mediach)

Adobe Firefly to kompleksowy pakiet kreatywny do tworzenia obrazów, wideo, audio, wektorów i szablonów projektów graficznych.

Adobe Firefly, narzędzie AI stworzone dla projektantów, marketerów i twórców treści, wprowadza możliwości generowania plików AI PNG do sprawdzonego ekosystemu kreatywnego Adobe.

Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć oszałamiające obrazy z przezroczystym tłem, odkrywać nowe style artystyczne, czy eksperymentować z cyklem pracy tekst-obraz, to narzędzie zapewnia pełną kontrolę nad kreatywnością. Co więcej, jest ono płynnie zintegrowane z narzędziami takimi jak Photoshop, Illustrator i Adobe Express.

Najlepsze funkcje Adobe Firefly

Wypróbuj funkcję zamiany tekstu na obraz z imponującymi ustawieniami stylów artystycznych i efektami

Ciesz się precyzyjną kontrolą proporcji wszystkich obrazów PNG

Generuj wideo, audio i obrazy AI przy użyciu tego samego intuicyjnego interfejsu

Zintegruj z programami Photoshop, Illustrator i Adobe Express

Twórz bezpieczne treści gotowe do wykorzystania komercyjnego

Limity Adobe Firefly

Brak podpowiedzi negatywnych, aby wykluczyć niepożądane elementy

Długość klipów wideo jest ograniczona do pięciu sekund

Tekst w generowanych obrazach często pojawia się zniekształcony lub niedokładny

Ceny Adobe Firefly

Free

Firefly Standard : 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Firefly Pro : 29,99 USD/miesiąc na użytkownika

Firefly Premium : 199,99 USD miesięcznie za użytkownika

Creative Cloud Wszystkie aplikacje: 59,99 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Adobe Firefly

G2 : 4,6/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Opinie użytkowników o Adobe Firefly

Recenzja G2 mówi:

Adobe Firefly jest niezwykle intuicyjny, zwłaszcza jeśli znasz ekosystem Adobe. Uważam, że jest pomocny w szybkim generowaniu pomysłów i tworzeniu wysokiej jakości treści na media społecznościowe bez konieczności posiadania rozległych umiejętności projektowych.

Adobe Firefly jest niezwykle intuicyjny, zwłaszcza jeśli znasz ekosystem Adobe. Uważam, że jest pomocny w szybkim generowaniu pomysłów i tworzeniu wysokiej jakości treści na media społecznościowe bez konieczności posiadania rozległych umiejętności projektowych.

✨ Ciekawostka: Generatory obrazów AI mogą nauczyć się stylu dowolnego artysty, przekształcając jego algorytmy i wizję w cyfrowy pędzel, który naśladuje wszystko, od sztuki renesansowej po nowoczesne abstrakcyjne projekty.

za pośrednictwem Canva

Canva jest już popularnym narzędziem do projektowania graficznego dzięki łatwym w użyciu funkcjom.

Dzięki AI Canva oferuje funkcje Magic Studio i Dream Lab, które pozwalają użytkownikom bez wysiłku generować obrazy AI, ulepszać zdjęcia, usuwać tła, dostosowywać kolory i zmieniać format projektów za pomocą prostych podpowiedzi tekstowych i obrazkowych.

Ponadto Canva jest w pełni oparta na chmurze, co oznacza, że możesz pracować z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu.

Najlepsze funkcje Canva AI

Korzystaj z funkcji zamiany tekstu na obraz za pomocą Dream Lab, aby szybko uzyskać piękne obrazy generowane przez AI

Uzyskaj dostęp do narzędzi AI do usuwania tła, zmiany rozmiaru i ulepszania obrazów

Twórz treści dla wszystkich głównych platform dzięki zoptymalizowanym proporcjom obrazu

Korzystaj z tysięcy szablonów przewodników stylistycznych, zestawów marek i płynnej współpracy zespołowej

Ograniczenia Canva AI

Niektóre funkcje mogą wydawać się ograniczone dla profesjonalnych projektantów

Tekst generowany przez AI w obrazach może wydawać się niespójny lub niedokładny

Ceny Canva AI

Free

Canva Pro : 15 USD/miesiąc na użytkownika

Canva Teams : 10 USD/miesiąc na użytkownika

Canva Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Canva AI

G2 : 4,7/5 (ponad 4450 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 45 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Canva AI

Recenzja na Reddicie:

Jedną z ciekawych funkcji jest Magic Media, która pozwala zamienić tekst na obrazy, wideo lub grafiki. Wystarczy wpisać, co chcesz, a Canva stworzy to dla Ciebie. Dzięki temu nie musisz szukać idealnego zdjęcia stockowego ani zastanawiać się, jak samodzielnie stworzyć grafikę.

Jedną z ciekawych funkcji jest Magic Media, która pozwala zamienić tekst na obrazy, wideo lub grafiki. Wystarczy wpisać, co chcesz, a Canva stworzy to dla Ciebie. Dzięki temu nie musisz szukać idealnego zdjęcia stockowego ani zastanawiać się, jak samodzielnie stworzyć grafikę.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Masz problem z nauką obsługi Figma lub cenami? Najlepsze alternatywy i konkurenci Figma to zestawienie 10 najlepszych narzędzi, które są łatwiejsze w użyciu, niedrogie, a jednocześnie zapewniają wiele możliwości współpracy przy projektowaniu.

4. Picsart AI (najlepszy do szybkiej edycji obrazów i wideo, przyjazny dla początkujących)

za pośrednictwem Picsart

Picsart był jednym z pierwszych pakietów kreatywnych stworzonych zarówno dla początkujących, jak i małych firm. Jednak dodanie AI pomaga szybko przejść od pomysłu do realizacji.

Dzięki narzędziom takim jak generator obrazów AI, narzędzie do usuwania tła AI i ulepszanie AI, użytkownicy mogą tworzyć wysokiej jakości grafiki w ciągu kilku minut. Aplikacja mobilna Picsart jest szczególnie popularna, ponieważ umożliwia łatwą edycję w podróży, od generowania obrazów AI PNG po szablony gotowe do użycia w mediach społecznościowych.

Otrzymasz również dostęp do ponad 20 generatywnych narzędzi AI, inspiracji społeczności poprzez „Przestrzenie” oraz funkcji dostosowanych do twórców z różnych branż — od mody po nieruchomości.

Najlepsze funkcje Picsart AI

Twórz obrazy, pliki GIF i krótkie filmy wideo generowane przez AI, korzystając z prostych podpowiedzi tekstowych

Korzystaj z narzędzi AI dostępnych za jednym kliknięciem, takich jak usuwanie tła, zmiana stylu i zamiana obiektów

Odkryj intuicyjny interfejs na urządzeniach mobilnych i w przeglądarce internetowej — idealny dla początkujących

Korzystaj z edycji zbiorczej, zestawów marek i narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym

Uzyskaj dostęp do plików PNG do pobrania, niestandardowych czcionek i wielu proporcji obrazu

Ograniczenia Picsart AI

Niektóre narzędzia AI wymagają dodatkowych zakupów w aplikacji (np. generowanie awatarów)

Interfejs może wydawać się nieuporządkowany lub skomplikowany dla nowych użytkowników sieci

Zaawansowane funkcje nadal pozostają w tyle za profesjonalnymi narzędziami, takimi jak Adobe Photoshop

Ceny Picsart AI

Free

Plus : 13 USD/miesiąc na użytkownika

Pro : 15 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Picsart AI

G2 : 4,5/5 (ponad 575 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Picsart AI

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się, że Picsart ma tak wiele szablonów i narzędzi do edycji zdjęć, które pomagają mi poprawiać, dostosowywać i sprawiać, że moje zdjęcia są wyjątkowe. Świetne narzędzia do edycji zdjęć rodzinnych i mediów społecznościowych. Narzędzia są bardzo łatwe w użyciu i pozwalają wdrożyć wszystko, czego potrzebujesz do pracy. Używam Picsart cały czas do swoich zdjęć i nigdy nie musiałem kontaktować się z obsługą klienta, ponieważ bardzo łatwo zintegrowałem go z moimi procesami, ale jestem pewien, że obsługa klienta byłaby świetna, biorąc pod uwagę jakość produktu.

Podoba mi się, że Picsart ma tak wiele szablonów i narzędzi do edycji zdjęć, które pomagają mi poprawiać, dostosowywać i sprawiać, że moje zdjęcia są wyjątkowe. Świetne narzędzia do edycji zdjęć rodzinnych i mediów społecznościowych. Narzędzia są bardzo łatwe w użyciu i pozwalają wdrożyć wszystko, czego potrzebujesz do pracy. Używam Picsart cały czas do swoich zdjęć i nigdy nie musiałem kontaktować się z obsługą klienta, ponieważ bardzo łatwo zintegrowałem go z moimi procesami, ale jestem pewien, że obsługa klienta byłaby świetna, biorąc pod uwagę jakość produktu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Masz problem z uporządkowaniem pomysłów zespołu poza punktami? Jak stworzyć tablicę pomysłów do burzy mózgów pokazuje, jak używać tablic wizualnych, aby pobudzić kreatywność, uporządkować współpracę i przekształcić chaotyczne myśli w realne plany.

📮 ClickUp Insight: Połowa naszych użytkowników napotyka trudności podczas wdrażania AI — 23% nie wie, od czego zacząć, a 27% uważa, że potrzebuje więcej szkoleń, aby wykonywać zaawansowane zadania. ClickUp przełamuje tę barierę dzięki interfejsowi w stylu czatu, który jest tak prosty jak wysyłanie SMS-ów. Teams mogą zacząć od podstawowych podpowiedzi i płynnie odkrywać zaawansowane funkcje automatyzacji — bez stromego krzywej uczenia się i bez kłopotów.

5. Midjourney (najlepszy do kontroli artystycznej i surrealistycznych, efektownych wizualizacji)

za pośrednictwem Midjourney

Midjourney powstało jako narzędzie oparte na platformie Discord. Znane z oszałamiającej grafiki, surrealistycznego stylu, niepowtarzalnego charakteru i kinowych kompozycji, Midjourney jest szeroko cenione przez artystów cyfrowych, marketerów i twórców pragnących przekraczać granice.

Midjourney pozwala generować obrazy AI PNG, grafiki koncepcyjne i fantastyczne krajobrazy z ekstremalną kontrolą stylistyczną za pomocą prostych lub zaawansowanych podpowiedzi tekstowych.

To popularne narzędzie oferuje teraz również aplikację internetową z elastycznymi planami i wsparciem dla przezroczystego tła.

Najlepsze funkcje Midjourney

Ciesz się najlepszą w swojej klasie jakością generowania obrazów z niezrównaną kontrolą stylu artystycznego

Korzystaj z iteracyjnych wariantów obrazów, zoomu, panoramowania i powiększania obrazów

Prześlij zdjęcia referencyjne, aby określić styl obrazu i spójność charakteru

Dostosuj intensywność podpowiedzi, stylizację i proporcje obrazu dzięki zaawansowanym ustawieniom

Dołącz do aktywnej społeczności i galerii, aby odkrywać i czerpać inspirację z podpowiedzi

Limity Midjourney

Obecnie nie jest dostępny żaden plan Free

Tryb ukryty (prywatna data powstania obrazu) jest dostępny tylko w planach wyższych poziomów

Interfejs może wydawać się przytłaczający dla początkujących użytkowników

Ceny Midjourney

Podstawowy : 10 USD/miesiąc na użytkownika

Standard : 30 USD/miesiąc na użytkownika

Pro : 60 USD/miesiąc na użytkownika

Mega: 120 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Midjourney

G2 : 4,4/5 (ponad 85 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Midjourney

Recenzja Trustpilot mówi:

Najbardziej przyjazny dla użytkownika interfejs spośród wszystkich generatorów obrazów AI. Nie wchodzi w szczegóły (jak Stable diffusion); robi to, czego potrzebuje użytkownik.

Najbardziej przyjazny dla użytkownika interfejs spośród wszystkich generatorów obrazów AI. Nie wchodzi w szczegóły (jak Stable diffusion); robi to, czego potrzebuje użytkownik.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Czujesz się ograniczony cenami lub wsparciem Midjourney? Najlepsze alternatywy i konkurenci Midjourney w zakresie generowania obrazów AI to 11 potężnych narzędzi, które oferują większą elastyczność, lepsze wsparcie i unikalne funkcje kreatywne.

6. Runway ML (najlepsze rozwiązanie do generowania wideo AI i opowiadania historii za pomocą multimediów)

za pośrednictwem Runway

Runway na nowo definiuje sposób tworzenia wizualnych opowieści — dzięki narzędziom AI stworzonym specjalnie dla filmowców, projektantów i twórców treści.

Od teledysków, przez reklamy, po pełnometrażowe filmy — modele Gen-3 Alpha i Act-One firmy Runway pozwalają użytkownikom generować wysokiej jakości, kontrolowane wideo za pomocą zaledwie kilku podpowiedzi.

Runway obsługuje również wspólną edycję, przechowywanie zasobów, niestandardowe głosy i wiele więcej — wszystko w przejrzystym, profesjonalnym interfejsie.

Kolejnym imponującym faktem jest to, że korzystają z niego już takie marki jak Lionsgate i Madonna.

Najlepsze funkcje Runway

Korzystaj z funkcji generowania tekstu do wideo, wideo do wideo i obrazu do wideo z wysokim realizmem

Korzystaj z zaawansowanych funkcji oprogramowania do edycji zdjęć, takich jak zwolnione tempo, usuwanie tła i rozmycie twarzy

Korzystaj z niestandardowego tworzenia głosu do synchronizacji ruchu warg AI i cyklu pracy tekst-mowa

Korzystaj z przejrzystego, intuicyjnego interfejsu użytkownika, który wspiera współpracę zespołową w czasie rzeczywistym

Ograniczenia dotyczące pasa startowego

Strome krzywe uczenia się dla początkujących, którzy nie znają narzędzi wideo

Wymaga dobrego połączenia internetowego i nowoczesnego sprzętu

Znaki wodne i limity czasowe obowiązują użytkowników planu Free

Ceny startowe

Free

Standard : 15 USD/miesiąc na użytkownika

Pro : 35 USD/miesiąc na użytkownika

Unlimited : 95 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Runway

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Runway

Recenzja Product Hunt mówi:

Ceny są zdecydowanie zbyt wysokie. Jeśli wykupisz subskrypcję Unlimited (Relaxed), wygenerowanie 10-sekundowego wideo zajmuje około 20 minut. Nie można też dodawać filmów do kolejki, trzeba czekać, aż zostaną one wygenerowane jeden po drugim AI w połowie przypadków źle interpretuje podpowiedzi. To powoduje stratę czasu i kredytów. Do tego dochodzi nadwrażliwa cenzura. Nawet osoby w koszulkach z krótkim rękawem są zbyt ryzykowne. Nie informują też, na czym polega problem. Zanim zorientujesz się, co dokładnie jest nie tak, Twoje konto zostaje zawieszone. Mówią, że można się od tego odwołać, ale to kłamstwo. Po prostu wspominają, że ich decyzja jest ostateczna, nie podają żadnego wyjaśnienia i każą odejść. Wszystko jest lepsze niż ten przeceniony bałagan.

Ceny są zdecydowanie zbyt wysokie. Jeśli wykupisz subskrypcję Unlimited (Relaxed), wygenerowanie 10-sekundowego wideo zajmuje około 20 minut. Nie można też dodawać wideo do kolejki, trzeba czekać, aż zostaną one wygenerowane pojedynczo

AI w połowie przypadków źle interpretuje podpowiedzi. To powoduje stratę czasu i kredytów. Do tego dochodzi nadwrażliwa cenzura. Nawet osoby w koszulkach z krótkim rękawem są zbyt ryzykowne. Nie informują też, w czym tkwi problem. Zanim zorientujesz się, co dokładnie jest nie tak, Twoje konto zostaje zawieszone.

Mówią, że można się od tego odwołać, ale to kłamstwo. Po prostu wspominają, że ich decyzja jest ostateczna, nie podają żadnego wyjaśnienia i każą odejść. Wszystko jest lepsze niż ten przeceniony bałagan.

✨ Ciekawostka: Pierwsze cyfrowe dzieła sztuki powstały z przekształconego systemu przeciwlotniczego. Podczas II wojny światowej John Whitney i jego brat James przekształcili komputer analogowy — pierwotnie zbudowany do namierzania samolotów wroga — w przełomową maszynę do rysowania, która stała się podstawą komputerowo generowanej sztuki cyfrowej.

📖 Przeczytaj również: Niezbędne przykłady podpowiedzi Midjourney dla artystów i projektantów

7. DALL·E 3 (Najlepszy do prostego i dokładnego generowania obrazów AI za pomocą ChatGPT)

via DALL E

DALL·E 3 to najnowszy generator obrazów OpenAI, cieszący się taką samą popularnością jak ChatGPT. Ten generator obrazów AI jest głęboko zintegrowany z ChatGPT, umożliwiając użytkownikom burzę mózgów, udoskonalanie podpowiedzi i edycję wygenerowanych obrazów.

Niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać fotorealistyczną scenę, czy fantazyjny szkic, DALL·E 3 doskonale radzi sobie z interpretacją opisów tekstowych, zarówno krótkich, jak i złożonych podpowiedzi. Zawiera również podstawowe narzędzie do retuszowania, które pozwala modyfikować określone obszary tekstu na obrazie, a wszystko to w intuicyjnym interfejsie ChatGPT.

W przeciwieństwie do innych narzędzi, DALL·E 3 jest zoptymalizowany pod kątem łatwości użytkowania, a nie kontroli — aby generować szybkie, dopracowane obrazy bez konieczności długiego szkolenia.

Najlepsze funkcje DALL·E 3

Generuj szczegółowe, wysokiej jakości obrazy na podstawie krótkich lub długich podpowiedzi tekstowych

Skorzystaj z prostej funkcji retuszowania, która umożliwia lokalną edycję obrazów

Korzystaj za pośrednictwem Bing Image Creator lub ChatGPT Plus

Korzystaj z bezpiecznej, komercyjnie wykorzystywanej zawartości dzięki wbudowanym zabezpieczeniom

Ograniczenia DALL·E 3

Bez przesyłania obrazów, odniesień do stylów lub wsparcia dla rozszerzania obszaru roboczego

Brakuje szczegółowej kontroli dostępnej w narzędziach takich jak Midjourney lub Stable Diffusion

Nie generuje postaci publicznych ani treści wrażliwych

Ceny DALL·E 3

Free (z znakiem wodnym)

ChatGPT Plus: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje DALL·E 3

G2 : 3,9/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o DALL. E 3?

Recenzja Capterra mówi:

DALL-E 3 generuje bardzo szczegółowe, kreatywne i oszałamiające wizualnie obrazy, które są ściśle zgodne z podpowiedziami. Jego zdolność do interpretowania złożonych opisów, generowania pomysłowych wizualizacji i zachowania spójności jakości obrazu jest imponująca. Integracja z narzędziami tekstowymi zwiększa użyteczność, czyniąc go dostępnym zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Dodatkowo, ulepszenia w zakresie realizmu i wszechstronności artystycznej sprawiają, że wyróżnia się on w różnych kreatywnych projektach.

DALL-E 3 generuje bardzo szczegółowe, kreatywne i oszałamiające wizualnie obrazy, które są ściśle zgodne z podpowiedziami. Jego zdolność do interpretowania złożonych opisów, generowania pomysłowych wizualizacji i zachowania spójności jakości obrazu jest imponująca. Integracja z narzędziami tekstowymi zwiększa użyteczność, dzięki czemu jest dostępny zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Dodatkowo, ulepszenia w zakresie realizmu i wszechstronności artystycznej sprawiają, że wyróżnia się on w różnych kreatywnych projektach.

📖 Przeczytaj również: Alternatywy dla Dall-E do tworzenia obrazów AI

8. Fotor AI Image Generator (najlepszy darmowy generator obrazów z szeroką gamą stylów)

za pośrednictwem Fotor AI

Generator obrazów AI Fotor jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą tworzyć dzieła sztuki, awatary lub obrazy produktów przy minimalnym wysiłku. Ten generator obrazów artystycznych obsługuje również generowanie obrazów z tekstu i obrazów z obrazów, oferując dziesiątki opcji stylów artystycznych, takich jak kreskówka, obraz olejny, anime, szkic i 3D.

Fotor zawiera również narzędzia do skalowania, usuwania tła i zamiany twarzy, a wszystko to w przyjaznym dla użytkownika pakiecie do edycji zdjęć.

Najlepsze funkcje Fotor

Free do wykorzystania z 8 kredytami + codzienne bonusy

Korzystaj z funkcji zamiany tekstu na obraz i obrazu na obraz oraz wsparcia

Korzystaj z dziesiątek stylów, w tym NFT, logo, anime i makiet produktów

Skorzystaj z podstawowych narzędzi do edycji zdjęć (powiększanie, usuwanie tła itp.)

Ograniczenia Fotor

Niespójny interfejs użytkownika między narzędziami

Ograniczona kontrola kreatywna w porównaniu z Pro Tools

Brak zaawansowanych opcji dostosowywania, takich jak odniesienia do stylu lub rozszerzanie obszaru roboczego

Ceny Fotor

Plan Free

Pro : 8,99 USD/miesiąc na użytkownika

Pro+: 19,99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Fotor

G2 : 4,2/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 950 recenzji)

Opinie użytkowników o Fotor

W recenzji G2 napisano:

Największą zaletą aplikacji jest zakres funkcji oferowanych za darmo lub za niewielką opłatą. Łatwość obsługi to kolejna zaleta, która sprawia, że ta aplikacja jest jednym z najlepszych przykładów wykorzystania AI w edytorze zdjęć.

Największą zaletą aplikacji jest zakres funkcji oferowanych za darmo lub za niewielką opłatą. Łatwość obsługi to kolejna zaleta, która sprawia, że ta aplikacja jest jednym z najlepszych przykładów wykorzystania AI w edytorze zdjęć.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Porzuć niechlujne karteczki samoprzylepne — Szablony i techniki burzy mózgów to 11 bezpłatnych, uporządkowanych szablonów, które pomogą zespołom przekształcić rozproszone myśli w strategiczne plany i zapewnią płynną współpracę.

9. Leonardo AI (najlepszy do zasobów gier i kontroli stylistycznej)

za pośrednictwem Leonardo AI

Pierwotnie zaprojektowany, aby pomóc twórcom gier w tworzeniu grafiki koncepcyjnej i zasobów wizualnych, Leonardo AI ewoluował w pełny pakiet kreatywny.

Leonardo AI oferuje precyzyjnie dostrojone modele, gotowe style i pomoc techniczną w postaci losowego generatora podpowiedzi i narzędzia do ich ulepszania — a wszystko to w przejrzystym interfejsie.

Podczas gdy bezpłatny plan tego generatora obrazów AI oferuje unikalnie generowane obrazy i hojny system tokenów, użytkownicy premium mają dostęp do narzędzi edycji po wygenerowaniu, niestandardowych modeli i zaawansowanych opcji pomocy.

Najlepsze funkcje Leonardo AI

Ciesz się szybkim generowaniem obrazów (10–20 sekund na partię)

Skorzystaj z pomocnych narzędzi AI do tworzenia podpowiedzi artystycznych i wskazówek dotyczących stylu

Skorzystaj z bezpłatnego planu z 150 tokenami co 8 godzin

Wsparcie dla projektowania postaci, grafiki koncepcyjnej, makiet produktów i nie tylko

Dołącz do aktywnej społeczności Discord i skorzystaj z silnego wsparcia twórców

Ograniczenia Leonardo AI

Narzędzia do edycji po wygenerowaniu są dostępne wyłącznie dla użytkowników płatnej wersji

Plan Free nie obejmuje generowania prywatnych obrazów

Niektóre szczegóły podpowiedzi mogą zostać zignorowane na rzecz ogólnego „klimatu”

Ceny Leonardo AI

Free

Plan dla praktykantów : 10 USD/miesiąc na użytkownika

Plan Artisan : 30 USD/miesiąc na użytkownika

Plan Maestro : 60 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Leonardo AI

G2 : 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o Leonardo AI

Recenzja Trustpilot mówi :

Z pewnością jedno z lepszych narzędzi do animacji dostępnych dla konsumentów. Leonardo bardzo mi pomógł i dzięki niemu mój kanał w ciągu dziewięciu dni zyskał 3500 subskrybentów.

Z pewnością jedno z lepszych narzędzi do animacji dostępnych dla konsumentów. Leonardo bardzo mi pomógł i dzięki niemu mój kanał zyskał 3500 subskrybentów w dziewięć dni.

✨ Ciekawostka: Pierwsze oprogramowanie do rysowania cyfrowego dla zwykłych użytkowników — MacPaint — zadebiutowało na oryginalnym komputerze Apple Macintosh na początku lat 80. XX wieku. Umożliwiało ono rysowanie, edytowanie i eksportowanie grafiki, zanim większość ludzi słyszała o „sztuce cyfrowej”

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia do inżynierii podpowiedzi dla generatywnej sztucznej inteligencji

10. NightCafe (najlepszy do tworzenia treści społecznościowych i różnorodnych modeli)

za pośrednictwem NightCafe

NightCafe to jedna z najbardziej dostępnych i zorientowanych na społeczność platform sztuki AI. Platforma ta łączy w sobie szeroki wachlarz modeli generowania obrazów — w tym Flux, DALL·E 3, Stable Diffusion, SDXL, Ideogram, Imagen i wiele innych — w jednym intuicyjnym interfejsie.

Najbardziej ekscytujące jest to, że możesz codziennie zdobywać darmowe kredyty, biorąc udział w wyzwaniach, polubiając grafiki lub angażując się w czaty.

Najlepsze funkcje NightCafe

Dostęp do szerokiego zakresu modeli AI, w tym DALL·E 3, Flux, SDXL, Imagen i wielu innych

Dołącz do tętniącej życiem, aktywnej społeczności artystycznej, w której znajdziesz wyzwania, komentarze i możliwości współpracy

Korzystaj z codziennych darmowych kredytów oraz opcji przeniesienia na płatne plany

Korzystaj z unikalnych funkcji, takich jak generowanie zbiorcze, precyzyjne dostosowywanie modeli i zaawansowane opcje podpowiedzi

Uzyskaj dostęp do wsparcia na różnych platformach: w sieci, na urządzeniach mobilnych i tabletach

Limity NightCafe

Moderacja i ograniczenia dotyczące zawartości mogą wydawać się zbyt surowe

Ograniczone możliwości edycji lub retuszowania w porównaniu z platformami przeznaczonymi dla profesjonalistów

Podpowiedzi mogą być niespójne w różnych modelach

Ceny NightCafe

Free

AI Beginner: 5,99 USD/miesiąc na użytkownika

AI Hobbyist: 9,99 USD/miesiąc na użytkownika

Entuzjasta AI: 19,99 USD/miesiąc na użytkownika

AI Artist: 49,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje NightCafe

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

Co użytkownicy mówią o NightCafe

Recenzja Trustpilot:

NightCafé otworzyło mi wiele drzwi, to niesamowite miejsce, świetna społeczność, a jeśli nie możesz (lub nie chcesz) zostać członkiem Pro, nadal masz nieskończone możliwości, aby puścić wodze fantazji i tworzyć niesamowite dzieła sztuki AI. Bardzo polecam!

NightCafé otworzyło mi wiele drzwi, to niesamowite miejsce, świetna społeczność, a jeśli nie możesz (lub nie chcesz) zostać członkiem Pro, nadal masz nieskończone możliwości, aby puścić wodze fantazji i tworzyć niesamowite dzieła sztuki AI. Bardzo polecam!

📖 Przeczytaj również: Oszałamiające przykłady sztuki generowanej przez AI

11. Jasper Art (najlepszy dla zespołów marketingowych potrzebujących szybkich, spójnych wizualizacji)

za pośrednictwem Jasper Art

Jasper Art to funkcja generowania obrazów dostępna w ramach kompleksowej platformy treści AI firmy Jasper.

Ten generator obrazów AI PNG pozwala błyskawicznie tworzyć wysokiej jakości obrazy wolne od opłat licencyjnych na podstawie podpowiedzi tekstowej — bez konieczności zakupu licencji na zdjęcia stockowe i bez utrudnień związanych z projektowaniem.

Zintegrowane z ekosystemem Jasper, narzędzie to jest szczególnie przydatne dla osób, które już korzystają z Jasper do copywritingu, planowania kampanii lub automatyzacji komunikacji marki.

Dzięki wbudowanym narzędziom do edycji obrazów (takim jak usuwanie tła, kadrowanie, skalowanie i zmiana wyglądu) Jasper ułatwia szybkie tworzenie dopracowanych, spójnych z wizerunkiem marki grafik na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Jasper Art

Korzystaj z nieograniczonego generowania obrazów w ramach wszystkich planów

Wypróbuj narzędzia dostępne za jednym kliknięciem do usuwania tła, czyszczenia tekstu, skalowania i nie tylko

Korzystaj z funkcji tworzenia obrazów opartej na stylach, aby zachować spójność marki

Ciesz się wbudowaną prywatnością: obrazy nie są wykorzystywane do szkolenia modeli Jasper

Dostęp do użytku komercyjnego (z zastrzeżeniami dotyczącymi podobieństwa i praw autorskich)

Ograniczenia Jasper Art

Trudności z realizmem twarzy i części ciała (podobnie jak w przypadku wielu narzędzi AI)

Wymaga subskrypcji Jasper (od 39 USD miesięcznie)

Brak zaawansowanych funkcji retuszowania lub kontroli obszaru roboczego, takich jak w narzędziach Midjourney lub SDXL

Ceny Jasper Art

Twórca : 39 USD/miesiąc za licencję

Pro: 59 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Jasper Art

G2 : 4,7/5 (ponad 1240 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1840 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Jasper Art

Recenzja Capterra mówi:

Podoba mi się, jak ten asystent AI generuje niesamowitą zawartość w kilka sekund. W przeciwieństwie do innych programów, pomaga mi przezwyciężyć blok twórczy i tworzyć oryginalne rzeczy, dzięki czemu nie tracę czasu na wpatrywanie się w pusty ekran.

Podoba mi się, jak ten asystent AI generuje niesamowitą zawartość w kilka sekund. W przeciwieństwie do innych programów, pomaga mi przezwyciężyć blokę twórczą i tworzyć oryginalne rzeczy, dzięki czemu nie tracę czasu na wpatrywanie się w pusty ekran.

📖 Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w projektowaniu graficznym

Zawsze idealne wyniki dzięki ClickUp

Jayson Ermac, kierownik ds. procesów w AI bees, podkreślił w swojej opinii:

ClickUp oferuje narzędzia do wizualizacji procesów, celów itp. Jest to szczytowe osiągnięcie w dziedzinie współpracy, które jest stale ulepszane, zwłaszcza dzięki dodaniu widoku tablicy.

ClickUp oferuje narzędzia do wizualizacji procesów, celów itp. Jest to szczytowe osiągnięcie w dziedzinie współpracy, które jest stale ulepszane, zwłaszcza dzięki dodaniu widoku tablicy.

To wiele mówi o doświadczeniach z ClickUp. Jako jeden z najlepszych generatorów obrazów AI, ClickUp sprawia, że wszystko przebiega płynnie (i jest nawet zabawne) — od przekształcenia podpowiedzi tekstowej w przezroczysty plik PNG w kilka sekund po uruchomienie pełnej kampanii.

Wciąż przeskakujesz między pięcioma zakładkami, aby zarządzać jednym projektem? Być może nadszedł czas, aby usprawnić cykl pracy dzięki aktualizacji opartej na formacie PNG.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i stwórz swoje kolejne arcydzieło AI!