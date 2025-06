Chanty vs. Slack: które narzędzie komunikacyjne jest lepsze?

Wybór odpowiedniej aplikacji do czatu zespołowego jest trochę jak wybór współlokatora. Potrzebujesz kogoś niezawodnego, z kim łatwo się żyje i najlepiej nie ma skłonności do gubienia ważnych rzeczy (takich jak historia wiadomości).

Dodatkowy plus, jeśli nie pobierają opłat za korzystanie z podstawowych funkcji — nikt nie chce współlokatora, który każe płacić dodatkowo za przestrzeń w lodówce!

Jeśli chodzi o komunikację zespołową, Chanty i Slack to dwie popularne aplikacje do czatu zespołowego.

Jedno z nich jest proste i niedrogie, a drugie bogate w funkcje, ale kosztowne. Oba oferują udostępnianie plików, rozmowy wideo, wbudowane zarządzanie zadaniami i wszystkie narzędzia do współpracy, których potrzebujesz, aby Twój zespół był na bieżąco bez pasywno-agresywnych karteczek samoprzylepnych.

Ale które z nich zapewnia najlepsze wrażenia? Sprawdźmy to

A jeśli szukasz alternatywy dla Chanty lub Slack, nie martw się — ClickUp jest gotowy, aby wkroczyć do akcji i ulepszyć Twój cykl pracy!

Chanty vs. Slack w skrócie

Oto krótkie podsumowanie porównania tych dwóch narzędzi, a dodatkowo bonusowe narzędzie!

Funkcja Bonus: ClickUp Chanty Slack Łatwość obsługi Ujednolicona platforma z intuicyjnym interfejsem użytkownika; łatwa w obsłudze dla zespołów każdej wielkości Prosty i intuicyjny, odpowiedni dla małych zespołów Bogate w funkcje, ale wymaga nauki obsługi Wysyłanie wiadomości Nieograniczona historia wiadomości we wszystkich planach; czat połączony z zadaniami i dokumentami Nieograniczona historia wiadomości, nawet w planie Free Plan Free ogranicza historię wiadomości do 90 dni Integracje ponad 1000 integracji, w tym Slack, Google Drive, Zoom i wiele innych Ograniczone (~10 integracji, w tym Trello i Google Drive) ponad 2600 integracji z aplikacjami takimi jak Google Workspace, Zoom i Salesforce Połączenia audio i wideo Wbudowana funkcja SyncUps do połączeń głosowych/wideo; Clips do asynchronicznych wideo; integracja z Zoom, Teams itp. Nieograniczone połączenia głosowe i wideo Spotkania i rozmowy wideo z udostępnianiem ekranu (limity w zależności od planu) Zarządzanie zadaniami Natywne zarządzanie zadaniami za pomocą Kanban, Gantt, kalendarza, dokumentów i nie tylko Wbudowana tablica Kanban do organizacji zadań Brak natywnego zarządzania zadaniami. Opiera się na integracjach AI i automatyzacja Zaawansowana sztuczna inteligencja (ClickUp Brain), agenci autopilota, automatyzacja, podsumowania i wiele więcej Podstawowa automatyzacja, ograniczone funkcje AI Wbudowana sztuczna inteligencja Slack, a także integracje AI innych firm Ceny Plan Free Forever; przystępne cenowo płatne plany z większą liczbą funkcji Bardziej przystępna cena i plan Free Forever Wyższa cena; ograniczony plan bezpłatny Najlepsze dla Teams poszukujące kompleksowego rozwiązania do zarządzania pracą: czat, zadania, dokumenty, automatyzacja i AI Małe firmy i zespoły poszukujące prostego, ale skutecznego narzędzia do czatu Większe organizacje, które potrzebują rozbudowanej integracji i skalowalności

Czym jest Chanty?

za pośrednictwem Chanty

Chanty to platforma do współpracy zespołowej, zaprojektowana w celu uproszczenia komunikacji i poprawy wydajności. Dzięki ponad 10 000 aktywnych klientów Chanty łączy czat zespołowy, zarządzanie zadaniami i funkcje współpracy w jednej przyjaznej dla użytkownika platformie.

Ta podstawowa platforma do współpracy ma na celu uproszczenie komunikacji i wyeliminowanie konieczności przełączania się między różnymi aplikacjami lub wątkami e-mail w celu śledzenia informacji. Idealna dla małych zespołów, Chanty pomaga łączyć się, współpracować i wspólnie wykonywać więcej pracy.

Funkcje Chanty

Chanty oferuje solidny zestaw narzędzi do współpracy, które nie wymagają długiego szkolenia. Członkowie Twojego zespołu mogą od razu zacząć z nich korzystać, oszczędzając czas (i budżet), który poświęciliby na szkolenia.

Niezależnie od tego, czy chodzi o szybki czat zespołowy, sesję burzy mózgów czy organizację wszystkich zadań, Chanty zapewnia płynną komunikację w zespole i eliminuje frustrację. Przyjrzyjmy się pięciu najważniejszym funkcjom:

Funkcja nr 1: Nieograniczona liczba rozmów publicznych i prywatnych

za pośrednictwem Chanty

Korzystasz z bezpłatnego planu Chanty? Nie martw się — nadal masz nieograniczoną historię wiadomości zarówno w rozmowach publicznych, jak i prywatnych. Oznacza to brak znikających wiadomości, brak konieczności zapisywania czatów i brak nieoczekiwanych limitów ograniczających komunikację Twojego zespołu.

Wszystko pozostaje dostępne do wyszukiwania, dzięki czemu można łatwo znaleźć poprzednie rozmowy, udostępnione pliki i ważne linki bez konieczności tworzenia kopii zapasowych.

Funkcja nr 2: Zarządzanie zadaniami

za pośrednictwem Chanty

Wbudowane zarządzanie zadaniami w Chanty sprawia, że wszystko jest proste. Zamień dowolną wiadomość w zadanie, ustaw terminy i przypisz je członkom zespołu bez przełączania się między aplikacjami. Musisz zaktualizować stronę główną? Po prostu zamień prośbę w zadanie bezpośrednio z czatu.

Aby uzyskać jaśniejszy widok wszystkich zadań, Chanty zawiera tablice Kanban do wizualnego śledzenia postępów — ponieważ długa lista zadań nie zawsze pokazuje, co faktycznie zostało zrobione. Dzięki komunikacji zespołowej i zarządzaniu zadaniami w jednym miejscu, mniej jest niepotrzebnych dyskusji, a więcej skupienia na pracy.

Funkcja nr 3: Połączenia audio i wideo

za pośrednictwem Chanty

Chcesz wyjaśnić termin lub uzyskać szybką aktualizację projektu? Chanty umożliwia wysyłanie nieograniczonej liczby wiadomości głosowych, zapewniając prostą komunikację. Otrzymujesz również możliwość prowadzenia rozmów audio i wideo jeden na jeden, co pozwala na dyskusje w czasie rzeczywistym i płynniejszą współpracę.

Ponadto udostępnianie ekranu ułatwia przekazywanie wyjaśnień w formie wizualnej.

Jeśli członkowie Twojego zespołu pracują zdalnie lub preferują wirtualne spotkania, te funkcje pomogą usprawnić komunikację w zespole bez konieczności niekończącego się pisania.

Funkcja nr 4: Teambook

za pośrednictwem Chanty

Teambook Chanty to centralny hub, w którym znajdziesz wszystko — zadania, rozmowy, udostępnione pliki, linki i wiele więcej. Pomyśl o nim jak o centrum dowodzenia, w którym cała Twoja praca jest uporządkowana w jednym miejscu.

Dzięki szybkiemu dostępowi do historii wiadomości i członków zespołu znalezienie potrzebnych informacji jest łatwe. Koniec z niekończącym się przewijaniem i wyszukiwaniem — teraz masz do dyspozycji uporządkowaną przestrzeń, która zapewnia płynną i wydajną współpracę zespołu.

Funkcja nr 5: Integracje

za pośrednictwem Chanty

Integracje z usługami innych firm pomagają pracować mądrzej, przechowując wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu nie musisz ciągle przełączać się między aplikacjami.

Załóżmy, że często korzystasz z Google Drive. Integracja z Google Drive pozwala otwierać i udostępniać pliki bezpośrednio, zamiast pobierać je, przesyłać do Chanty, a następnie ponownie otwierać.

Chanty łączy się z różnymi narzędziami do współpracy, takimi jak Zapier, Giphy, YouTube, Dropbox i innymi. Plan bezpłatny obejmuje 10 integracji, natomiast plany płatne oferują nieograniczoną liczbę integracji, co pomaga usprawnić cykle pracy bez konieczności korzystania z wielu platform.

Ceny Chanty

Chanty oferuje proste i przystępne ceny, co czyni go solidnym wyborem dla małych firm. Oto krótki przegląd planów:

Free Forever (obejmuje 5 członków zespołu, 1 użytkownika gościnnego i 20 GB przestrzeni dyskowej na pliki dla każdego zespołu)

Business: 4 USD/miesiąc (obejmuje nieograniczoną liczbę połączeń audio i wideo, udostępnianie ekranu oraz 20 GB przestrzeni dyskowej na użytkownika)

Enterprise: Niestandardowe ceny (obejmuje white labeling, pulpity, raportowanie, dedykowanego menedżera ds. sukcesu klienta, kompatybilność z AI i wiele więcej)

🧠 Ciekawostka: Przed stworzeniem Chanty, założyciel Dmytro Okunyev prowadził trzy różne firmy zajmujące się tworzeniem stron internetowych. Jak na ironię, miał trudności ze znalezieniem idealnego narzędzia do komunikacji ze swoimi zespołami. Po przetestowaniu wielu aplikacji do współpracy i stwierdzeniu, że są one zbyt skomplikowane lub brakuje im kluczowych funkcji, postanowił stworzyć własną.

Czym jest Slack?

przez Slack

Slack to oparta na chmurze platforma komunikacji zespołowej stworzona z myślą o organizacji pracy i płynnym przepływie informacji bez zaśmiecania skrzynek e-mail.

Slack to więcej niż tylko aplikacja do czatu — to cyfrowy obszar roboczy, w którym zespoły mogą udostępniać pliki, współpracować w czasie rzeczywistym i pozostawać w kontakcie, zarówno w biurze, jak i zdalnie. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i rozbudowanym integracjom Slack pomaga usprawnić cykle pracy i zapewnić płynną współpracę zespołów.

🧠 Ciekawostka: Slack to w rzeczywistości akronim! Nazwa oznacza Searchable Log for All Communication and Knowledge (wyszukiwalny dziennik całej komunikacji i wiedzy)

Funkcje Slack

Interfejs Slack jest pełen funkcji zaprojektowanych z myślą o usprawnieniu komunikacji w zespole. Pomaga przełamać bariery, zmniejszyć tarcia i stworzyć bardziej połączony obszar roboczy, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na pracy, zamiast zajmować się wiadomościami i narzędziami.

Oto kilka kluczowych funkcji, które sprawiają, że Slack jest popularnym wyborem dla firm niezależnie od ich wielkości:

Funkcja nr 1: Kanały

przez Slack

Kanały są sercem Slacka — to właśnie tam odbywa się praca. Pomagają zespołom organizować dyskusje według projektów, tematów lub działów, dzięki czemu rozmowy są uporządkowane i łatwe do śledzenia.

Możesz tworzyć kanały publiczne do otwartej współpracy lub kanały prywatne do bardziej ukierunkowanych dyskusji. Ponadto dzięki historii wiadomości z funkcją wyszukiwania (ograniczonej do 90 dni w planie Free Slack) łatwo jest powrócić do poprzednich decyzji i pozostać na bieżąco bez niekończących się dyskusji.

Funkcja nr 2: Bezpośrednie wiadomości

przez Slack

Wiadomości bezpośrednie (DM) w Slacku umożliwiają prowadzenie rozmów jeden na jeden lub w małych grupach w ramach prywatnych czatów — idealnych do zadawania szybkich pytań lub prowadzenia poufnych dyskusji.

Jeśli grupowa wiadomość prywatna przerodzi się w coś większego, możesz przekształcić ją w prywatny kanał, aby zachować porządek w rozmowach. Wiadomości prywatne pomagają pozostać w kontakcie ze współpracownikami bez zaśmiecania kanałów publicznych.

Funkcja nr 3: Wbudowana sztuczna inteligencja (AI)

przez Slack

Wbudowana sztuczna inteligencja Slacka pomaga zespołom pracować wydajniej, podsumowując rozmowy, wyświetlając ważne aktualizacje i ułatwiając wyszukiwanie informacji. Dla dużych zespołów lub bardzo zapracowanych menedżerów jest to wszechstronny asystent.

Przegapiłeś kluczową dyskusję? Potrzebujesz szybkiego podsumowania obciążenia pracą swojego zespołu? Szukasz szczegółów ze starego projektu? Slack AI skanuje Twoje wiadomości i wyświetla dokładnie to, czego potrzebujesz — bez konieczności przewijania w nieskończoność.

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, przedstawicielem handlowym, freelancerem czy programistą, narzędzie to eliminuje zakłócenia, dzięki czemu możesz skupić się na pracy, która ma znaczenie.

Funkcja nr 4: Slack Connect

przez Slack

Współpraca nie ogranicza się do Twojego wewnętrznego zespołu; w procesie tym muszą również uczestniczyć Twoi klienci, dostawcy i partnerzy.

Slack Connect ułatwia to zadanie, przenosząc konta zewnętrznych współpracowników do kanałów Slacka, co pozwala ograniczyć niekończące się łańcuchy e-maili. Zamiast czekać na odpowiedzi, możesz czatować, udostępniać pliki i finalizować decyzje w czasie rzeczywistym.

To jak rozszerzenie obszaru roboczego poza granice firmy, bez chaosu rozproszonych e-maili.

📮ClickUp Insight: 83% pracowników wiedzy korzysta głównie z poczty elektronicznej i czatu do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% dnia pracy traci się na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji do pracy, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty są zebrane w jednym miejscu! Czas na centralizację i energię!

Funkcja nr 5: Spotkania

przez Slack

Pomysły powstają podczas spotkań zespołu, a Slack Huddles umożliwia prowadzenie dyskusji bez konieczności organizowania formalnych rozmów.

Spotkania zaczynają się jako czaty audio, ale w razie potrzeby można do nich dodać wideo, udostępnianie ekranu i wiadomości. Doskonale nadają się do szybkich konsultacji, burzy mózgów lub rozwiązywania problemów bez konieczności planowania pełnego spotkania.

Nawet w ramach planu Free możesz rozpocząć rozmowę w dwóch osobach. Potrzebujesz więcej osób do rozmowy? Plany płatne pozwalają dodać do 50 uczestników.

➡️ Przeczytaj również: Jak wykorzystać komunikację asynchroniczną do usprawnienia cyklu pracy

Ceny Slack

Slack działa w modelu freemium, co oznacza, że otrzymujesz bezpłatny plan z podstawowymi funkcjami i możesz go rozszerzyć o bardziej zaawansowane narzędzia. Oto zestawienie cen:

Free (oferuje 90 dni historii wiadomości, 10 integracji aplikacji i jeden obszar roboczy)

Pro: 8,75 USD miesięcznie za użytkownika (obejmuje całą historię wiadomości i integrację ze Slackiem, wsparcie dla dodatku AI, listę i współpracę nad dokumentami)

Business+: 15 USD miesięcznie za użytkownika (obejmuje eksport danych wszystkich wiadomości, logowanie jednokrotne oparte na SAML oraz wsparcie 24/7 z czasem pierwszej odpowiedzi wynoszącym cztery godziny)

Enterprise Grid: Niestandardowe ceny (obejmuje nieograniczoną liczbę użytkowników, wbudowany katalog pracowników, wsparcie w zakresie zapobiegania utracie danych, priorytetowe wsparcie i wiele więcej)

🧠 Ciekawostka: Zespół odpowiedzialny za stworzenie Slacka pierwotnie pracował nad grą online o nazwie Glitch, ale narzędzie komunikacyjne, które stworzyli, okazało się bardziej przydatne niż sama gra.

Chanty vs. Slack: porównanie funkcji

Porównajmy Chanty i ClickUp, aby sprawdzić, które z tych narzędzi zapewnia lepszą współpracę. Przedstawimy wszystkie funkcje, abyś mógł zdecydować, które narzędzie najlepiej pasuje do cyklu pracy Twojego zespołu.

Funkcja nr 1: Wiadomości i kanały

Oba narzędzia mają być kompleksowymi aplikacjami do przesyłania wiadomości, ale jak wypadają w porównaniu?

Slack świetnie sprawdza się w organizacji. Jego kanały można dostosować do potrzeb zespołu, korzystając z opcji dyskusji publicznych i prywatnych, wątków rozmów oraz rozbudowanej funkcji wyszukiwania. Jednak dla niektórych użytkowników ograniczenie liczby wiadomości do 90 w planie Free może być czynnikiem decydującym.

Z kolei Chanty zapewnia prostotę i dostępność. Oferuje nieograniczoną liczbę rozmów publicznych i prywatnych, dzięki czemu nie stracisz ważnych dyskusji ani udostępnionych plików, co czyni go doskonałym wyborem dla zespołów, które w dużym stopniu polegają na komunikacji tekstowej.

🏆 Zwycięzca: Chanty. Funkcje organizacyjne Slacka są świetne, ale 90-dniowy limit wiadomości w planie Free Plan jest dla wielu zespołów czynnikiem decydującym. Chanty przechowuje wszystkie rozmowy w nienaruszonej formie — bez dodatkowych opłat — co czyni go lepszym wyborem do przesyłania wiadomości.

Funkcja nr 2: Zarządzanie zadaniami

Chanty zawiera wbudowane funkcje zarządzania zadaniami, które umożliwiają tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań bezpośrednio w rozmowach. Jest to proste rozwiązanie, które sprawdza się w zespołach nietechnicznych, ale brakuje mu zaawansowanych funkcji, które mogłyby usprawnić cykl pracy.

Z drugiej strony, Slack nie ma natywnego zarządzania zadaniami, ale rekompensuje to integracjami. Możesz połączyć narzędzia takie jak Trello, Asana lub ClickUp, a jednocześnie korzystać z szablonów, list i kanw, aby efektywnie organizować pracę.

🏆 Zwycięzca: Slack. Wbudowane narzędzie do zarządzania zadaniami w Chanty jest wygodne, ale dość podstawowe. Slack zapewnia zespołom większą elastyczność, zwłaszcza w przypadku złożonych cykli pracy.

Funkcja nr 3: Konferencje audio i wideo

Zarówno Chanty, jak i Slack oferują spotkania audio i wideo 1:1 w ramach bezpłatnych planów, umożliwiając wirtualną komunikację twarzą w twarz. Jeśli jednak Twój zespół potrzebuje spotkań grupowych, konieczna będzie aktualizacja.

Jeśli najważniejszy jest dla Ciebie koszt i potrzebujesz tylko podstawowych funkcji do spotkań, lepszym wyborem będzie Chanty. Jeśli jednak zależy Ci na zaawansowanych funkcjach i lepszym wsparciu, warto zapłacić więcej za Slack.

🏆 Zwycięzca: Remis. Chanty wygrywa pod względem przystępności cenowej, podczas gdy Slack uzasadnia wyższą cenę bardziej zaawansowanymi funkcjami. Najlepszy wybór zależy od tego, co jest ważniejsze dla Twojego zespołu: oszczędność kosztów czy funkcjonalność.

Funkcja nr 4: Integracje

Slack dominuje w zakresie integracji, oferując kompatybilność z ponad 2600 aplikacjami innych firm, co czyni go potężnym narzędziem dla zespołów korzystających z wielu narzędzi.

Z zaledwie 22 integracjami Chanty nie spełnia oczekiwań, ponieważ brakuje mu kluczowych aplikacji, takich jak Gmail i Google Forms. Jeśli cykl pracy zależy od płynnych połączeń między aplikacjami, Slack jest zdecydowanym zwycięzcą.

🏆 Zwycięzca: Slack. Dzięki szerszemu zakresowi integracji usprawnia cykle pracy, łącząc niezbędne narzędzia bezpośrednio z platformą, co ogranicza konieczność przełączania się między aplikacjami.

Funkcja nr 5: Ceny

Chanty oferuje trzy poziomy cenowe: Free, Business (4 USD za użytkownika miesięcznie) oraz Enterprise z niestandardowymi cenami dostosowanymi do Twoich potrzeb.

Z drugiej strony Slack oferuje bezpłatny plan z ograniczeniami, a także plan Pro (8,75 USD za użytkownika miesięcznie), Business+ (15 USD za użytkownika miesięcznie) oraz Enterprise Grid dla większych organizacji.

Jeśli szukasz bogatej w funkcje, niezawodnej platformy i możesz zainwestować więcej, Slack jest najlepszym wyborem. Jednak dla zespołów, które priorytetowo traktują przystępną cenę bez utraty podstawowych funkcji, Chanty jest mądrzejszym wyborem.

🏆 Zwycięzca: Chanty. Dla zespołów z ograniczonym budżetem Chanty oferuje niezbędne narzędzia do współpracy po znacznie niższych kosztach, co czyni go lepszym wyborem dla tych, którzy potrzebują przystępnej ceny bez rezygnacji z podstawowych funkcji.

Podsumowując, Chanty jest idealnym rozwiązaniem dla małych zespołów poszukujących prostego i ekonomicznego rozwiązania, natomiast Slack jest odpowiedni dla większych organizacji potrzebujących zaawansowanych funkcji i integracji. Jeśli kluczowy jest budżet, wybierz Chanty; jeśli zależy Ci na funkcjonalności i skalowalności, wybierz Slack.

Chanty vs. Slack na Reddicie

Sprawdziliśmy Reddit, aby zobaczyć, co prawdziwi użytkownicy sądzą o Chanty i Slack, i Chanty od razu wyróżnia się jako rozwiązanie przyjazne dla budżetu, szczególnie dla małych zespołów.

Wyszukując hasło „Chanty vs Slack” na Reddicie, można zauważyć, że użytkownicy chwalą Chanty za przystępną cenę i możliwość korzystania przez małe zespoły.

Użytkownik DonDigidon999 na subreddicie r/Slack pisze:

Jeśli szukasz alternatywy dla Slacka, która oferuje lepszą separację obszarów roboczych bez nadwyrężania budżetu, polecam Chanty. Działa podobnie jak Slack, ale jest znacznie tańszy i oferuje bezpłatną wersję bez limitów wiadomości. To solidna opcja dla mniejszych zespołów i społeczności, takich jak Twoja.

Jeśli szukasz alternatywy dla Slacka, która oferuje lepszy podział obszarów roboczych bez nadwyrężania budżetu, polecam Chanty. Działa podobnie jak Slack, ale jest znacznie tańszy i oferuje bezpłatną wersję bez limitów wiadomości. To solidna opcja dla mniejszych zespołów i społeczności, takich jak Twoja.

W innym wątku na subreddicie użytkownik philsimon podkreśla, jak dobrze Slack sprawdza się we współpracy i oferuje najwyższej klasy wsparcie:

Slack to znacznie więcej niż tylko wysyłanie wiadomości. Pomyśl o nim jak o swojej cyfrowej centrali. Społeczność jego twórców jest bez wątpienia najlepsza na świecie w dziedzinie współpracy.

Slack to znacznie więcej niż tylko wysyłanie wiadomości. Potraktuj go jako swoją cyfrową siedzibę. Społeczność programistów Slacka jest bez wątpienia najlepsza na świecie w dziedzinie współpracy.

Jednak nie każdy jest zadowolony z samej jasnej komunikacji — wielu użytkowników potrzebuje platformy z bardziej rozbudowanymi funkcjami, które zapewnią wsparcie dla ich cyklu pracy.

Użytkownik eltitrainedpro pyta:

Czy istnieją darmowe narzędzia, które oferują podobny zestaw funkcji jak Slack, z odpowiednim rozdzieleniem obszarów roboczych i bez wysokich kosztów?

Czy istnieją darmowe narzędzia, które oferują podobny zestaw funkcji jak Slack, z odpowiednim rozdzieleniem obszarów roboczych i bez wysokich kosztów?

Być może mamy na to odpowiedź.

➡️ Przeczytaj również: Slack vs. ClickUp: które narzędzie do komunikacji zespołowej jest najlepsze?

Poznaj ClickUp — najlepszą alternatywę dla Chanty i Slack

Zarówno Chanty, jak i Slack zmieniły sposób komunikacji zespołów, ale problem polega na tym, że rozmowy o pracy zaczęły zastępować rzeczywistą pracę.

Slack zrewolucjonizował komunikację w miejscu pracy, ale ciągłe wysyłanie wiadomości, niekończące się wątki i nadmiar powiadomień często odwracają uwagę zespołów od znaczącego postępu.

ClickUp ponownie skupia uwagę na realizacji zadań. Łączy prostotę Chanty z bogactwem funkcji Slacka, bez rozpraszania uwagi i przełączania kontekstu. Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Dzięki temu Twoja praca zyskuje miejsce, w którym może się rozwijać, a nie tylko miejsce, gdzie o niej rozmawiasz.

Oto dlaczego ClickUp jest najlepszą alternatywą zarówno dla Chanty, jak i Slack.

Przewaga ClickUp nr 1: zintegrowany czat

Dzięki ClickUp Chat możesz cieszyć się optymalną współpracą i organizować czaty w przestrzeniach

ClickUp Chat zmienia komunikację w zespole, płynnie integrując ją z cyklem pracy. Zamiast rozproszonych wiadomości, rozmowy pozostają połączone z zadaniami, dzięki czemu wszystko jest w kontekście.

W przestrzeniach możesz organizować czaty odzwierciedlające strukturę zespołu, dzięki czemu współpraca staje się bardziej intuicyjna.

Dzięki funkcjom takim jak posty do ogłoszeń i działania do podjęcia, wszyscy pozostają na bieżąco bez niekończących się wymian wiadomości. Ponadto wsparcie oparte na sztucznej inteligencji usprawnia pracę — niezależnie od tego, czy potrzebujesz podsumować długie wątki w celu uzyskania szybkich aktualizacji, czy automatycznie przekształcić dyskusje w zadania, czat ClickUp poradzi sobie z tym bez wysiłku.

Przewaga ClickUp nr 2: agenci autopilota na czacie

Odkryj wydajność bez użycia rąk dzięki agentom Autopilot w czacie ClickUp

Wspomagane sztuczną inteligencją agenty Autopilot ClickUp wprowadzają inteligentną automatyzację bezpośrednio do Twoich rozmów. Te agenci oparci na sztucznej inteligencji mogą odpowiadać na pytania, podsumowywać wątki, tworzyć zadania, a nawet wyzwalać cykle pracy — wszystko to w ramach kanałów czatu. Niezależnie od tego, czy korzystasz z gotowego agenta, czy projektujesz własnego za pomocą kreatora bez kodowania, agenci dostosowują się do potrzeb Twojego zespołu i działają zgodnie z Twoimi instrukcjami.

Agenci mogą monitorować aktywność czatu, reagować na określone wyzwalacze i utrzymywać spójność zespołu, publikując aktualizacje, raporty lub odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Dzięki dostępowi do wiedzy obszaru roboczego i źródeł zewnętrznych zapewniają, że Twój zespół nigdy nie przegapi żadnej informacji.

Przewaga ClickUp nr 3: SyncUps do współpracy w czasie rzeczywistym

Natychmiastowe połączenie dzięki SyncUps — wbudowanej funkcji spotkań głosowych i wideo w ClickUp

Syncups w czacie to odpowiedź ClickUp na płynną współpracę zespołową w czasie rzeczywistym. Uruchamiaj doraźne rozmowy głosowe lub wideo bezpośrednio z dowolnego kanału czatu lub zadania, bez przełączania aplikacji. Są idealne do szybkich stand-upów, sesji burzy mózgów lub rozwiązywania problemów w locie.

Każda synchronizacja jest automatycznie połączona z kontekstem pracy, dzięki czemu podczas rozmowy możesz odwołać się do zadań, dokumentów i historii czatu. Po zakończeniu spotkania ClickUp może wygenerować podsumowania i elementy do działania przy użyciu AI, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zwiększ odpowiedzialność swojego zespołu, korzystając z wątków komentarzy w zadaniach ClickUp. Zapobiega to nieporozumieniom i zapewnia, że wszyscy są na bieżąco — koniec z pytaniami typu „kto miał się tym zająć?”!

Przewaga ClickUp nr 4: Clipy ClickUp

Nagraj swój ekran i twórz interaktywne filmy demonstracyjne dzięki funkcji Clip w ClickUp

Czasami tekst nie wystarcza, aby wyjaśnić koncepcje, pokazać błędy i przekazać swoje myśli.

ClickUp Clips umożliwia nagrywanie ekranu, udostępnianie instrukcji i szybkie przekazywanie aktualizacji — bez konieczności organizowania spotkań. Funkcja asynchronicznych wideo to płynny sposób na utrzymanie spójności w zespole.

Idealny dla zespołów pracujących asynchronicznie, Clips zapewnia jasne i zwięzłe strategie komunikacyjne bez niekończących się wymian wiadomości.

Przeczytaj również: Darmowe szablony planów komunikacji projektowej: Excel, Word i ClickUp

ClickUp One-Up #5: Integracje, połączone wyszukiwanie i wiele więcej

Zintegruj Slack z ClickUp, aby usprawnić cykl pracy i tworzyć natychmiastowe zadania, ustawiać przypomnienia lub śledzić aktualizacje w Slacku

Jesteś głęboko zanurzony w ekosystemie Slack? ClickUp usprawnia cykl pracy, zamiast go zakłócać. Integracja ze Slackiem pozwala tworzyć zadania, ustawiać przypomnienia i śledzić aktualizacje, dzięki czemu praca pozostaje uporządkowana bez konieczności opuszczania okna czatu. Możesz nadal korzystać ze Slacka w ClickUp, aż będziesz gotowy na pełne przejście.

Ale ClickUp to coś więcej niż tylko organizowanie rozmów — to narzędzie, które myśli za Ciebie. ClickUp Brain i ClickUp Connected Search, oparte na funkcjach AI, mogą podsumowywać czaty, generować elementy do działania i automatyzować powtarzalne zadania, ograniczając ręczną koordynację.

Znajdź rozmowy, wątki czatu i transkrypcje spotkań za pomocą ClickUp Brain

Może nawet pełnić funkcję inteligentnego asystenta, pobierając istotne informacje z głębi obszarów roboczych i zawsze zapewniając kontekst pracy.

➡️ Przeczytaj również: Najlepsze integracje aplikacji Slack (funkcje, ceny)

Przed wprowadzeniem ClickUp spotkania i wymiana wiadomości e-mail prowadziły do powstania czarnej dziury, w której elementy pozostawały niewidoczne i bez nadzoru. Z tego powodu zadania nie były sprawdzane na czas i nikt nie wiedział, jak przebiega proces twórczy. Teraz wszyscy członkowie zespołu mogą wyraźnie zobaczyć, kiedy należy wykonać zadania, rozmawiać i współpracować w ramach zadań.

Przed wprowadzeniem ClickUp spotkania i wymiana wiadomości e-mail prowadziły do powstania czarnej dziury, w której elementy pozostawały niewidoczne i bez nadzoru. Z tego powodu zadania nie były sprawdzane na czas i nikt nie wiedział, jak przebiega proces twórczy. Teraz wszyscy członkowie zespołu mogą wyraźnie zobaczyć, kiedy należy wykonać zadania, rozmawiać i współpracować w ramach zadań.

ClickUp: idealne narzędzie do współpracy w niedoskonałym świecie

Chanty czy Slack?

Wszystko zależy od Twoich potrzeb. Chanty zapewnia prostotę i przystępną cenę, a Slack oferuje integrację i skalowalność — za odpowiednią cenę. Prawda jest jednak taka, że oba rozwiązania mają swoje wady. Slack może szybko stać się kosztowny, a Chanty nie oferuje zaawansowanych funkcji, których potrzebują rozwijające się zespoły.

Zamiast wybierać jedno rozwiązanie i godzić się na kompromisy, dlaczego nie skorzystać z narzędzia, które faktycznie oferuje wszystko? ClickUp zapewnia wbudowany czat, zarządzanie zadaniami i potężne narzędzia do współpracy — bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.

Koniec z żonglowaniem zadaniami i przełączaniem się między oknami. Teraz masz jedno miejsce, w którym Twój zespół może rozmawiać, planować i realizować zadania. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i spraw, aby czat stał się naturalną częścią Twojej pracy, a nie kolejną zakładką, do której musisz przełączać się.