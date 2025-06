10 najlepszych alternatyw dla Anytype do bezpiecznego robienia notatek w 2025 r

Podoba Ci się idea kompleksowego obszaru roboczego, takiego jak Anytype, który stawia prywatność na pierwszym miejscu i pozwala organizować dane.

Być może jednak nie do końca spełniają one Twoje oczekiwania. Problemy z synchronizacją z Kalendarzem Google, ograniczona integracja lub krzywa uczenia się sprawiają, że korzystanie z nich nie zawsze jest najłatwiejsze.

Jeśli szukasz alternatywy, która oferuje takie samo bezpieczeństwo, ale ma lepszą funkcjonalność, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz płynnej współpracy, niezawodności w trybie offline, czy po prostu prostszego interfejsu, zebraliśmy najlepsze alternatywy dla Anytype do bezpiecznego tworzenia notatek.

Znajdźmy najlepszą alternatywę dla Ciebie.

Na co zwrócić uwagę w alternatywach dla Anytype?

Wybierając alternatywę dla Anytype, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, aby mieć pewność, że wybierasz najlepszą aplikację do robienia notatek, która zapewnia równowagę między bezpieczeństwem, użytecznością i funkcjami:

🎨 Interfejs użytkownika i obsługa: Przejrzysty, intuicyjny układ z zagnieżdżonymi stronami, etykietami i wyszukiwaniem AI sprawia, że organizowanie notatek jest dziecinnie proste

🔒Prywatność i bezpieczeństwo: kompleksowe szyfrowanie, przechowywanie danych lokalnie i przejrzyste zasady dotyczące danych zapewniają bezpieczeństwo Twoich notatek

📱Synchronizacja między urządzeniami: Jeśli zależy Ci na płynnej synchronizacji, wybierz oprogramowanie z niezawodnymi opcjami chmury, jednocześnie priorytetowo traktując bezpieczeństwo i dostęp offline

🤝 Funkcje współpracy: Potrzebujesz pracy zespołowej? Poszukaj funkcji edycji w czasie rzeczywistym, uprawnień i łatwego udostępniania

⚙️ Personalizacja i rozszerzalność: wtyczki, szablony i integracje pozwalają dostosować aplikację do cyklu pracy

📂 Dostęp offline i własność danych: Chcesz mieć pełną kontrolę? Upewnij się, że aplikacja działa w trybie offline bez wymuszania przechowywania danych w chmurze

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Odpowiednie narzędzie do robienia notatek to tylko część sukcesu. Równie ważne jest to, w jaki sposób robisz notatki. Chcesz zwiększyć przejrzystość, zapamiętywanie i wydajność? Zapoznaj się z tymi skutecznymi metodami robienia notatek, aby w pełni wykorzystać możliwości nowej aplikacji. ✍️

Alternatywy dla Anytype w skrócie

Aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie, przygotowaliśmy zestawienie alternatyw dla Anytype oparte na kluczowych funkcjach i cenach:

Nazwa narzędzia Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Dokumenty z funkcją współpracy, notatnik, AI Notetaker, tablice, łączenie zadań Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Dostępna wersja Free; płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownik/miesiąc Obsidian Dwukierunkowe łączenie, przechowywanie lokalne i widok graficzny Osoby prywatne Dostępna wersja bezpłatna; płatne plany zaczynają się od 5 USD/użytkownik/miesiąc Logseq Notatki oparte na konspekcie, tablica, powtarzanie z odstępami Osoby prywatne Free Forever AppFlowy Układ oparty na blokach, tablice Kanban, otwarte oprogramowanie z asystentem AI Osoby prywatne, małe firmy Dostępna wersja Free; płatne plany zaczynają się od 8 USD/użytkownik/miesiąc Supernotes Notatki w stylu kart notatek, kalendarz z mapą popularności, tryb offline Osoby prywatne, małe firmy Dostępna wersja Free; płatne plany zaczynają się od 11 USD miesięcznie Standardowe notatki Kompleksowe szyfrowanie, historia wersji, markdown, bezpieczny sejf Osoby prywatne Dostępna wersja Free; płatne plany zaczynają się od 63 USD rocznie Notion Notatki oparte na sztucznej inteligencji, szablony, redaktor blokowy Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępna wersja Free; płatne plany zaczynają się od 12 USD/użytkownik/miesiąc Evernote Notatki multimedialne, Web Clipper, dostęp offline, zarządzanie zadaniami Osoby prywatne, małe firmy Dostępna wersja bezpłatna; płatne plany zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie Microsoft OneNote Notatniki o dowolnym formacie, rysowanie, rozpoznawanie pisma ręcznego, AI Copilot Średnie firmy, przedsiębiorstwa Dostępna wersja bezpłatna; płatne plany zaczynają się od 69,99 USD rocznie Dynalist Hierarchiczne konspekty, powtarzające się zadania, szybkie przechwytywanie Osoby prywatne Dostępna wersja bezpłatna; płatne plany zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie

Najlepsze alternatywy dla Anytype

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania pracą i notatkami)

Wypróbuj ClickUp za darmo Pisz, udostępniaj i łącz wiki projektów, SOP lub notatki ze spotkań bez wysiłku dzięki ClickUp Docs

Zarządzanie pracą i notatkami w wielu aplikacjach szybko staje się chaotyczne. ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, zmienia to, łącząc zadania, dokumenty, notatki i spotkania w jednym, połączonym obszarze roboczym.

Zamiast przełączać się między kilkunastoma narzędziami, ClickUp oferuje zaawansowane funkcje, które pozwalają przechowywać wszystkie notatki dokładnie tam, gdzie są potrzebne.

Na przykład ClickUp Docs to potężne narzędzie do tworzenia uporządkowanej dokumentacji. Niezależnie od tego, czy piszesz notatki ze spotkań, standardowe procedury operacyjne (SOP), czy burzę mózgów, Docs pozwala na płynne tworzenie, formatowanie i organizowanie informacji.

W przeciwieństwie do tradycyjnych edytorów tekstu, integruje się bezpośrednio z cyklem pracy, dzięki czemu notatki nie są oddzielone od codziennych zadań i projektów.

Współpracuj z członkami zespołu i twórz zaawansowane dokumenty dzięki ClickUp Docs

W skrócie możesz👇:

Dostosuj dokumenty za pomocą nagłówków, tabel, objaśnień i szablonów, aby tworzyć estetyczne notatki, uporządkować informacje i ułatwić ich czytanie

Pracuj z zespołem nad tym samym dokumentem, dodawaj komentarze i przypisuj zadania bez przełączania się do innego narzędzia

Kontroluj, kto może wyświetlać, edytować lub komentować dokumenty — udostępniaj je zespołowi, klientom, a nawet publicznie, gdy zajdzie taka potrzeba

Organizuj, przenoś i formatuj zawartość w postaci bloków (tekst, obrazy, tabele itp.) w celu elastycznej edycji i układu

Kopiuj i udostępniaj bezpośrednie linki do określonych bloków zawartości, co ułatwia odwoływanie się do konkretnych sekcji w dokumentach lub przechodzenie do nich

Twórz kontekstowe linki między dokumentami i zadaniami, co pozwala na szybką nawigację i bogatszy kontekst projektu

Używaj @wzmianek, aby łączyć dokumenty, zadania lub osoby, a także wstawiać hiperlinki do zasobów wewnętrznych lub zewnętrznych, aby uzyskać płynne odsyłanie

Wielu użytkowników może jednocześnie edytować dokumenty, a zmiany są natychmiast widoczne dla wszystkich współpracowników

Strukturyzuj dokumenty za pomocą zagnieżdżonych stron i podstron, idealnych do tworzenia wiki lub szczegółowej dokumentacji

Importuj zawartość z innych aplikacji lub eksportuj dokumenty jako PDF, HTML lub markdown, aby zapewnić sobie mobilność

Następnie, gdy potrzebujesz tylko szybkiego miejsca, aby coś zapisać, Notatnik ClickUp jest zawsze pod ręką. W przeciwieństwie do Dokumentów, które są przeznaczone do zorganizowanej współpracy, Notatnik działa podobnie jak aplikacja z listą rzeczy do zrobienia, przeznaczona do osobistych, lekkich notatek.

Niezależnie od tego, czy jest to szybki pomysł, lista rzeczy do zrobienia, czy szkic wiadomości, domyślnie pozostaje prywatny, dopóki nie będziesz gotowy do podjęcia działania.

Rób notatki i zamieniaj je w zadania dzięki ClickUp Notepad

Jednak w przypadku bardziej uporządkowanego sporządzania notatek ClickUp oferuje gotowe do użycia szablony, które upraszczają cykl pracy.

Dla tych, którzy chcą szybko rozpocząć pracę z uporządkowaną strukturą, idealny będzie szablon ClickUp Daily Notes. Niezależnie od tego, czy śledzisz postępy, czy zapisujesz szybkie refleksje, ten szablon przechowuje wszystko w jednym miejscu.

Możesz też skorzystać z szablonu ClickUp Meeting Note Style Template, który został zaprojektowany specjalnie z myślą o przejrzystej dokumentacji spotkań. Pomaga on uporządkować porządek obrad, zapisać dyskusje i wyróżnić kluczowe decyzje, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte po zakończeniu rozmowy.

Dzięki tym szablonom możesz skupić się na tym, co najważniejsze, a organizacją zajmie się ClickUp.

Podczas gdy dokumenty i notatki pomagają w utrzymaniu długich, uporządkowanych notatek, ClickUp AI Notetaker całkowicie eliminuje konieczność sporządzania notatek ze spotkań. AI automatycznie dołącza do rozmów, transkrybuje dyskusje i podsumowuje kluczowe punkty, dzięki czemu możesz skupić się na rozmowie i natychmiast podjąć działania! Zobacz AI do sporządzania notatek w akcji tutaj:

Zamień każdą rozmowę w uporządkowane notatki dzięki ClickUp AI Notetaker

Podczas gdy AI Notetaker zajmuje się sporządzaniem podsumowań spotkań i pozwala Ci skupić się na prowadzeniu rozmowy, ClickUp Brain jeszcze bardziej zwiększa wydajność, działając jako Twój asystent pracy w czasie rzeczywistym. Zamiast przeszukiwać niekończące się zadania i dokumenty, możesz zapytać ClickUp Brain o wszystko, a on natychmiast wyszuka odpowiednie informacje.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz podsumowania poprzedniego spotkania, szybkiej aktualizacji zadania, czy spostrzeżeń z notatek dotyczących projektu, wszystko jest w zasięgu ręki.

Oprócz wyszukiwania informacji, ClickUp Brain pomaga pracować szybciej dzięki funkcji pisania opartej na sztucznej inteligencji, podsumowaniom i inteligentnym sugestiom. Może generować treści, udoskonalać pomysły i skracać długie teksty do kluczowych wniosków, dzięki czemu notatki są przejrzyste i łatwe do wykorzystania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Skorzystaj z ClickUp Notepad , prostej wbudowanej przestrzeni do szybkiego tworzenia osobistych notatek, dostępnej z dowolnego miejsca w ClickUp

Wykorzystaj ClickUp Docs do tworzenia dokumentów tekstowych do współpracy, z edycją w czasie rzeczywistym, osadzaniem i organizacją w folderach

Połącz notatki bezpośrednio z zadaniami ClickUp lub osadź dokumenty w zadaniach, aby mieć do nich łatwy dostęp

Szybko formatuj notatki za pomocą poleceń / dla nagłówków, list kontrolnych i osadzania

Zapisuj uporządkowane formaty notatek jako szablony do wielokrotnego użytku

Skorzystaj z tablic ClickUp do tworzenia wizualnych notatek z dowolnymi rysunkami, karteczkami samoprzylepnymi i mapami pomysłów.

Kontroluj dostęp do notatek dzięki szczegółowym uprawnieniom dla zespołów i gości

Limity ClickUp

Oferuje szeroki zakres funkcji, które mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Podoba mi się, jak ClickUp łączy wiele narzędzi zwiększających wydajność w jednym miejscu — zarządzanie zadaniami, dokumenty, tablice, raportowanie — ułatwiając organizację wszystkiego. Jest wystarczająco elastyczny, aby dopasować się do każdego cyklu pracy, a konfigurowalne widoki (takie jak lista, tablica i Gantt) pozwalają wyświetlać projekty w dowolnym formacie. Ponadto funkcje takie jak automatyzacja i szablony pomagają zaoszczędzić mnóstwo czasu. To jak hub wydajności, który dostosowuje się do Twoich potrzeb!

2. Obsidian (najlepszy do zarządzania wiedzą i dwukierunkowego łączenia)

za pośrednictwem Obsidian

Obsidian to popularny wybór wśród użytkowników do robienia notatek i organizowania zadań. Oferuje pełną kontrolę nad organizacją pomysłów. To, co go wyróżnia, to dwukierunkowe łączenie. Możesz łączyć notatki z książkami, osobami, miejscami lub pojęciami, budując sieć wiedzy, w której wszystko jest dostępne za jednym kliknięciem.

Obsidian Canvas pozwala również na przestrzenne mapowanie pomysłów, co idealnie sprawdza się podczas badań, burzy mózgów lub rozplątywania złożonych tematów w sposób, który ma dla Ciebie sens.

Kluczowe funkcje Obsidian

Wizualizuj powiązania między notatkami dzięki interaktywnemu widokowi graficznemu

Zapisuj notatki na swoim urządzeniu zamiast na zewnętrznym serwerze w chmurze dzięki pamięci lokalnej

Wykorzystaj kompleksową synchronizację notatek z szyfrowaniem z Obsidian Sync

Ograniczenia Obsidian

Funkcja wyszukiwania nie jest dokładna, zwłaszcza jeśli wyszukiwane hasło zawiera więcej niż jedno słowo

Brak możliwości współpracy w czasie rzeczywistym

Ceny Obsidian

Free Forever

Synchronizacja: 5 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane co miesiąc

Publikowanie: 10 USD za witrynę miesięcznie, rozliczane co miesiąc

Oceny i recenzje Obsidian

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Obsidian prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi :

Podoba mi się poczucie kontroli nad organizacją moich notatek, a tym samym mojego „drugiego mózgu”.

📢 Bonus: Przenieś swój cykl pracy na wyższy poziom dzięki tym potężnym szablonom Obsidian.

3. Logseq (najlepszy do tworzenia notatek opartych na konspektach i wymagających intensywnych badań)

za pośrednictwem Logseq

Logseq to otwarte oprogramowanie do tworzenia notatek, zaprojektowane z myślą o elastyczności, umożliwiające formatowanie i organizowanie notatek za pomocą Markdown i Org Mode. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji do notatek, jest ono zbudowane w oparciu o strukturę konspektu, w której każda notatka jest blokiem, który można bez wysiłku zagnieżdżać, zmieniać kolejność i łączyć.

Tablica Logseq pozwala również wizualnie mapować pomysły, tworzyć diagramy i łączyć koncepcje w sposób nieliniowy.

Kluczowe funkcje Logseq

Zapisuj codzienne przemyślenia bez wysiłku dzięki automatycznym wpisom do dziennika

Efektywnie ponownie wykorzystuj zawartość, odwołując się do bloków lub osadzając je w wielu notatkach

Zapamiętaj kluczowe pojęcia dzięki wbudowanym fiszkom z powtórkami w odstępach czasu

Ograniczenia Logseq

Brak systemu folderów do organizowania notatek, co może nie odpowiadać preferencjom organizacyjnym wszystkich użytkowników

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z wydajnością podczas zarządzania dużymi zbiorami danych

Ceny Logseq

Free, narzędzie typu open source

Oceny i recenzje Logseq

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Logseq prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie mówi:

Logseq to jedna z tych aplikacji, których projekt po prostu do mnie „trafił”. To świetny sposób na przechowywanie informacji. Jest po prostu bardzo sensowny. Wszystko, czego próbowałem przedtem lub potem, nie działa tak, jakbym tego chciał. Tak jak Logseq.

📮 ClickUp Insight: Nisko wydajne zespoły są 4 razy bardziej narażone na konieczność korzystania z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A może warto skorzystać z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w jednej platformie, uzupełnione o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Gotowy na inteligentniejszą pracę? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

4. AppFlowy (najlepsza alternatywa open source dla Notion)

za pośrednictwem Appflowy

AppFlowy to otwarta przestrzeń robocza, która łączy notatki, wiki i zarządzanie projektami w jednym miejscu. Organizuj swoje myśli na swój sposób za pomocą punktorów, list i cytatów, aby uzyskać lepszą strukturę.

Dzięki widokom Kanban, siatki i kalendarza zmiana perspektywy jest płynna, co ułatwia śledzenie projektów. A jeśli pisanie wydaje Ci się uciążliwe, asystent AI AppFlowy pomoże Ci przeprowadzić burzę mózgów, wygenerować zawartość, a nawet zająć się aktualizacjami projektu.

Kluczowe funkcje AppFlowy

Łatwo organizuj zawartość dzięki funkcji przeciągania i upuszczania oraz elastycznej strukturze opartej na blokach

Zarządzaj zadaniami wraz z notatkami za pomocą list rzeczy do zrobienia i tablic Kanban

Twórz dwukierunkowe połączenia między notatkami, aby uzyskać połączoną bazę wiedzy

Ograniczenia AppFlowy

Niektórzy użytkownicy mają problemy z udostępnianiem obszarów roboczych, gdzie przestrzenie publiczne i strony w obszarze „Ogólne” nie są widoczne dla innych użytkowników

Ceny AppFlowy

Free Forever

Pro: 12,5 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane co miesiąc

AI Max: 8 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje AppFlowy

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o AppFlowy prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie mówi:

Używam tej aplikacji do robienia notatek i synchronizacji między pulpitami i urządzeniami mobilnymi. Jak na razie wszystko działa bez zarzutu.

🔍 Dowiedz się więcej: Przetestowaliśmy najlepsze narzędzia open source zwiększające wydajność — sprawdź, które z nich wyróżniają się na tle innych!

5. Supernotes (najlepsze do tworzenia uporządkowanych notatek w stylu fiszek)

za pośrednictwem Supernotes

Supernotes zastępuje długie, nieuporządkowane dokumenty niewielkimi, połączonymi notatkami, ułatwiając organizowanie pomysłów bez bałaganu. Umieszczaj notatki w notatkach, aby wszystko było uporządkowane zgodnie z Twoimi preferencjami.

Kalendarz z mapą cieplną pokazuje najbardziej produktywne dni, pomagając Ci utrzymać się na właściwej drodze. A gdy potrzebujesz czegoś szybko, uniwersalna wyszukiwarka znajdzie notatki, etykiety i metadane w ciągu kilku sekund.

Kluczowe funkcje Supernotes

Twórz i edytuj notatki bez połączenia z Internetem dzięki automatycznej synchronizacji

Udostępniaj notatki innym użytkownikom, aby mogli je natychmiast edytować i komentować

Notatki są szyfrowane podczas przesyłania i przechowywania, dzięki czemu wszystkie Twoje dane pozostają prywatne

Limity Supernotes

Integracja z innymi narzędziami, takimi jak MS Office, może nie być płynna

Użytkownicy wersji Free mogą utworzyć maksymalnie 100 kartek

Ceny Supernotes

Starter: Free

Unlimited: 11 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Supernotes

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Supernotes prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Korzystam z supernotes od jakiegoś czasu i jest to świetne narzędzie do zapisywania notatek organizacyjnych (protokołów ze spotkań), pomysłów podczas burzy mózgów, które można później wykorzystać jako punkt odniesienia. Można tworzyć listy zadań. Aplikacja jest łatwa w użyciu i nie zajmuje dużo czasu, aby ją skonfigurować.

6. Standard Notes (najlepsze rozwiązanie do długoterminowego bezpiecznego przechowywania notatek)

za pośrednictwem Standard Notes

Standard Notes to nie tylko aplikacja do zapisywania myśli — obsługuje dokumenty w formacie RTF, arkusze kalkulacyjne, listy rzeczy do zrobienia, notatki w formacie Markdown, a nawet zaszyfrowane sejfy na hasła, a wszystko to z najwyższym poziomem bezpieczeństwa.

Popełniłeś błąd? Długa historia wersji pozwala przywrócić poprzednie zmiany, nawet po latach. Chcesz spersonalizowany obszar roboczy? Niestandardowe motywy pozwalają dostosować wygląd i styl do własnych preferencji. Dzięki kompleksowemu szyfrowaniu i uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu dostęp do notatek masz tylko Ty.

Kluczowe funkcje Standard Notes

Twórz niestandardowe widoki za pomocą filtrów logicznych, które ułatwiają efektywne organizowanie notatek

Zabezpiecz swoje notatki wieloma warstwami zabezpieczeń, takimi jak hasło i Face ID

Przypnij ważne notatki u góry, aby zapewnić szybki dostęp do często używanych informacji

Limity Standard Notes

Synchronizacja i odszyfrowywanie notatek w aplikacji mobilnej może czasami przebiegać wolno

Plik instalacyjny jest dość duży, więc nie nadaje się dla komputerów o słabej wydajności

Ceny Standard Notes

Standard: Free

Wydajność: 63 USD/rok

Profesjonalna: 84 USD/rok

Oceny i recenzje Standard Notes

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Standard Notes prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Najlepszą cechą Standard Notes jest jednak to, jak bardzo pomogła mi poprawić wydajność. Podoba mi się, jak łatwo jest mieć wszystko w jednym miejscu i móc naprawdę szybko i łatwo wyszukiwać informacje.

7. Notion (najlepszy do wspólnego tworzenia notatek i notatek opartych na AI)

za pośrednictwem Notion

Notion to elastyczne, wszechstronne narzędzie do tworzenia notatek o strukturze blokowej, które umożliwia dostosowywanie, zmianę kolejności i wzbogacanie notatek o obrazy, wideo i pliki, zapewniając bardziej dynamiczny obszar roboczy.

Wsparcie dla Markdown ułatwia formatowanie, a etykiety i połączenia sprawiają, że wszystko jest połączone i łatwe do znalezienia. Gdy notatki stają się długie, funkcja podsumowania oparta na AI Notion wyciąga kluczowe punkty, dzięki czemu otrzymujesz najważniejsze informacje bez konieczności przewijania.

Kluczowe funkcje Notion

Uporządkuj swoje notatki dzięki sugerowanym przez AI konspektom, nagłówkom i rozszerzeniom

Korzystaj z szerokiego szyku szablonów dostosowanych do różnych zastosowań

Znajduj konkretne treści dzięki rozbudowanym funkcjom wyszukiwania, w tym filtrom takim jak etykiety i data powstania

Ograniczenia Notion

Brak funkcji automatycznego dostosowywania terminów zadań zależnych od siebie

Chociaż bezpłatny plan osobisty Notion pozwala na tworzenie nieograniczonej liczby bloków do użytku indywidualnego, wspólne obszary robocze w planie bezpłatnym są ograniczone do 1000 bloków i limit ten można szybko osiągnąć

Ceny Notion

Podstawowe: Free

Dodatkowo: 12 USD/licencja miesięcznie

Business: 24 USD/licencja miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 2000 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

To zdecydowanie najlepszy interfejs użytkownika. Najlepszy, jaki widziałem. A dla kogoś takiego jak ja, kto wybiera oprogramowanie nie tylko na podstawie funkcji, ale także wyglądu, Notion wykonał świetną robotę! AI Notion, wow! Pomaga mi wykonać zadania w znacznie krótszym czasie niż wcześniej.

➡️ Przeczytaj również: ClickUp kontra Notion: najlepsze narzędzie do dokumentów dostosowane do Twoich potrzeb

8. Evernote (najlepszy do notatek multimedialnych i wycinków internetowych)

za pośrednictwem Evernote

Evernote przechowuje wszystko: tekst, obrazy, pliki audio, pliki PDF, a nawet odręczne notatki — wszystko w jednym miejscu. Dzięki Web Clipper możesz zapisywać strony internetowe, artykuły i fragmenty bez bałaganu, dzięki czemu ważne informacje są zawsze pod ręką.

A dla tych, którzy muszą pogodzić zadania z notatkami, wbudowana funkcja Zadania pozwala przypisywać obowiązki, ustawiać terminy i dodawać przypomnienia bez przełączania się między aplikacjami.

Kluczowe funkcje Evernote

Udostępniaj notatki i notatniki członkom swojego zespołu, umożliwiając wszystkim edycję i dodawanie treści

Zabezpiecz swoje notatki dzięki szyfrowaniu typu end-to-end i uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu

Uzyskaj dostęp do swoich notatek i edytuj je nawet bez połączenia z Internetem

Limity Evernote

Brak linków kotwic do szybkiego przechodzenia w obrębie długich notatek

Użytkownicy nie mogą już przypisywać kolorów do etykiet, tak jak w starszej wersji, co utrudnia ich wyszukiwanie

Ceny Evernote

Free Forever

Osobiste: 14,99 USD/miesiąc

Wersja profesjonalna: 17,99 USD/miesiąc

Teams: 24,99 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Evernote

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8200 recenzji)

Co mówią o Evernote prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Evernote to moja ulubiona aplikacja zwiększająca wydajność. Szczerze mówiąc, nie mogę bez niej żyć. Używam jej 10–20 razy dziennie. Jeśli dobrze wiesz, jak korzystać z Evernote, może ona stać się Twoim drugim mózgiem. Evernote to nie tylko miejsce do udostępniania notatek — możesz zapisywać w nim obrazy, pliki i strony internetowe. Evernote może służyć jako chmura do przechowywania cyfrowych notatek.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Wykorzystaj w pełni możliwości Evernote dzięki tym bezpłatnym i gotowym do użycia szablonom Evernote do notatek, zadań i projektów.

9. Microsoft OneNote (najlepszy do tworzenia notatek w dowolnym formacie)

za pośrednictwem Microsoft OneNote

Microsoft OneNote porządkuje Twoje pomysły za pomocą notatników, sekcji i stron, umożliwiając jednocześnie wpisywanie, szkicowanie lub wstawianie obrazów w dowolnym miejscu. Cyfrowy atrament i rozpoznawanie pisma ręcznego sprawiają, że robienie notatek jest naturalne, a niechlujne notatki można przekształcić w przejrzysty tekst z możliwością wyszukiwania. Copilot oparty na sztucznej inteligencji pomaga dodatkowo podsumowywać notatki i generować pomysły, a transkrypcja audio zamienia nagrania w uporządkowaną zawartość z możliwością wyszukiwania.

Najważniejsze funkcje Microsoft OneNote

Utwórz indeks z linkami do różnych stron lub sekcji w notatniku

Oznacz ważne notatki, projekty, zadania lub pomysły etykietami, takimi jak „Do zrobienia”, „Ważne” lub „Pytanie”, aby skutecznie je filtrować

Szybko zapisuj myśli, przypomnienia lub zadania w lekkim formacie notatek samoprzylepnych

Limity Microsoft OneNote

Narzędzie nie jest zbyt niezawodne podczas synchronizacji, ponieważ synchronizacja między wieloma urządzeniami zajmuje dużo czasu

Funkcja pisania odręcznego za pomocą pióra wymaga poprawy, ponieważ pociągnięcia nie są zbyt płynne

Ceny Microsoft OneNote

W ramach subskrypcji Microsoft 365 już od 69,99 USD rocznie

Oceny i recenzje Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Microsoft OneNote?

Recenzja G2 mówi:

Jest łatwa w użyciu, zawiera wiele funkcji, takich jak możliwość bezpośredniego dodawania plików audio i wideo do notatek, łatwe oznaczanie, wyszukiwanie i kategoryzowanie naszych plików.

🎁 Bonus: Darmowe szablony OneNote do zarządzania projektami

10. Dynalist (najlepszy do tworzenia hierarchicznych konspektów i zarządzania zadaniami)

za pośrednictwem Dynalist

Dynalist to Twoja osobista przestrzeń do myślenia, uporządkowana, gdy jej potrzebujesz, elastyczna, gdy nie jest potrzebna. Skrzynka odbiorcza Quick Capture pozwala błyskawicznie zapisywać pomysły, dzięki czemu nic nie zostanie utracone, zanim zdążysz to uporządkować.

Dynalist to coś więcej niż tylko notatki — to również lekki menedżer zadań. Etykiety dat, powtarzające się zadania i przypomnienia pomagają kontrolować terminy i bez wysiłku budować nawyki. Dzięki wbudowanym listom kontrolnym zaległe zadania zmieniają kolor na czerwony i wysyłają wymagane przypomnienia.

Kluczowe funkcje Dynalist

Dostosuj motywy, czcionki i poziomy powiększenia, aby stworzyć spersonalizowane ustawienia

Przenoś, usuwaj, etykietuj lub formatuj kilka punktów naraz, aby zaoszczędzić czas podczas edycji zbiorczej

Wybierz między widokiem tylko do odczytu a pełnym dostępem do edycji, aby zapewnić płynną współpracę

Ograniczenia Dynalist

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że nie mogą edytować wyników bezpośrednio w sekcji wyszukiwania. Zamiast tego muszą wrócić do pierwotnego punktu, aby wprowadzić zmiany, co może być uciążliwe

Podczas kopiowania i wklejania wielu wierszy aplikacja może pominąć jeden lub dwa wiersze, co wymaga ręcznego wprowadzenia każdego wiersza

Ceny Dynalist

Free Forever

Pro: 9,99 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Dynalist

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,7/5 (34 recenzje)

Co mówią o Dynalist prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Dynalist to niezwykle łatwe w użyciu oprogramowanie, które pozwala organizować pomysły w prostych listach. Używam go intensywnie do planowania zadań, robienia notatek z książek lub blogów, które przeczytałem, a także do burzy mózgów. Korzystam z planu pro i otrzymuję nawet codzienne kopie zapasowe do mojego konta Gmail i Dropbox.

Inteligentniejsze tworzenie notatek dzięki ClickUp

Przy tak ogromnej liczbie bezpiecznych aplikacji do robienia notatek prawdziwe pytanie brzmi: dlaczego poprzestać na robieniu notatek? ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, daje Ci więcej. ClickUp Docs porządkuje dokumentację, AI Notetaker transkrybuje i podsumowuje spotkania, a wbudowane szablony upraszczają powtarzające się notatki.

Potrzebujesz szybkich pomysłów? Notatnik ClickUp jest zawsze pod ręką. Dzięki zgodności z SOC 2, zgodności z RODO i szyfrowaniu na poziomie przedsiębiorstwa Twoje notatki pozostają bezpieczne, a Ty zachowujesz wydajność.

