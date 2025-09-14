10 najlepszych narzędzi AI zgodnych z HIPAA zapewniających bezpieczeństwo opieki zdrowotnej w 2025 r

65% spośród 100 największych szpitali i systemów opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych doświadczyło ostatnio naruszenia bezpieczeństwa danych. Jest to wyraźne ostrzeżenie dla osób pracujących z chronionymi informacjami zdrowotnymi (PHI).

Korzystanie ze standardowych narzędzi AI bez zgodności z HIPAA (ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych) jest jak zamknięcie drzwi wejściowych i pozostawienie otwartych tylnych — ryzykujesz poważnym naruszeniem bezpieczeństwa w środowiskach, w których bezpieczeństwo danych jest sprawą niepodlegającą negocjacjom.

AI już teraz zmienia sposób sporządzania notatek klinicznych, zaangażowanie pacjentów i pracę administratora; niewłaściwe narzędzie może również otworzyć furtkę do naruszeń HIPAA.

Na tym blogu wybraliśmy narzędzia AI zgodne z HIPAA, które pomagają pracownikom służby zdrowia osiągnąć spotkania z wymogami regulacyjnymi bez utraty szybkości i dokładności. 🤖

Wybierając narzędzie AI do ustawień klinicznych lub komunikacji z pacjentami, należy wziąć pod uwagę, czy chroni ono poufne informacje i czy zapewnia wsparcie w zarządzaniu zgodnością z HIPAA. 🛡️

Oto, na co należy zwrócić uwagę:

*szyfrowanie danych: Wybierz narzędzie AI, które wykorzystuje szyfrowanie typu end-to-end (podczas przesyłania i przechowywania) w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi

Kontrola dostępu : korzystaj z dostępu opartego na rolach, uwierzytelniania wieloskładnikowego i dzienników audytowych z zabezpieczeniem przed manipulacją, aby monitorować wykorzystanie danych

Umowy o współpracy biznesowej (BAA) : Poproś swoich dostawców o podpisanie umów o współpracy biznesowej, potwierdzających, że spełniają oni obowiązki HIPAA jako partnerzy biznesowi

Bezpieczna pamięć w chmurze: Wybierz infrastrukturę zgodną z HIPAA i certyfikowaną SOC 2 Type II

Automatyczne wygasanie sesji: Poszukaj funkcji automatycznego wygasania sesji, aby zminimalizować ryzyko ujawnienia danych medycznych na urządzeniach pozostawionych bez nadzoru

Anonimizacja danych : upewnij się, że narzędzie oferuje wsparcie dla deidentyfikacji/pseudonimizacji w odpowiednich przypadkach

Monitorowanie w czasie rzeczywistym: Wybierz platformy z ciągłym monitorowaniem i alertami o nietypowym dostępie

Kontrola wersji: Korzystaj z kontroli wersji, aby śledzić zmiany w notatkach klinicznych, zachowując jednocześnie oryginały w celu zapewnienia zgodności z przepisami

Narzędzia te wykraczają poza zwykłą wygodę — zostały zaprojektowane w celu ochrony wrażliwych danych, automatyzacji rutynowych zadań i zapewnienia gotowości Twojej organizacji do audytu.

Narzędzie Najważniejsze funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp – Zarządzanie zadaniami zgodne z HIPAA – Śledzenie projektów – Współpraca w czasie rzeczywistym – Generatywna sztuczna inteligencja do dokumentacji Zespoły opieki zdrowotnej zarządzające cyklem pracy i zadaniami klinicznymi Free Forever; niestandardowe dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw Updox – Bezpieczna komunikacja – Udostępnianie dokumentów – Zintegrowana telezdrowie i planowanie – Przechowywanie w chmurze zgodne z HIPAA Pracownicy służby zdrowia i placówki medyczne potrzebujące bezpiecznej komunikacji z pacjentami i koordynacji kalendarza Niestandardowe ceny Jotform – Formularze zgodne z HIPAA – Szyfrowane przesłane – Automatyzacja cykli pracy – Integracja z systemami EHR Zespoły opieki zdrowotnej potrzebujące dostosowanych do indywidualnych potrzeb formularzy przyjęcia pacjenta i formularzy elektronicznych Free Plan; plany płatne już od 34 USD miesięcznie TrueVault – Automatyzacja obsługi DSAR – Śledzenie zgodności dostawców – Utrzymanie standardów HIPAA w zakresie prywatności danych Organizacje zarządzające wieloma dostawcami i potrzebami w zakresie prywatności Ceny zaczynają się od 49 USD miesięcznie za użytkownika IBM Watson Health – Interakcje z pacjentami oparte na AI – Infrastruktura chmury zgodna z HIPAA – Inteligentna automatyzacja na dużą skalę Systemy opieki zdrowotnej na poziomie Enterprise wymagające infrastruktury AI zgodnej z HIPAA na dużą skalę Niestandardowe ceny CareCloud – Tworzenie notatek klinicznych oparte na AI – Planowanie harmonogramów pracy dostawców usług medycznych – Zarządzanie rozliczeniami i cyklem przychodów Zespoły opieki zdrowotnej automatyzujące zadania kliniczne i administracyjne Niestandardowe ceny Fireflies – Transkrypcja spotkań – Zadania do wykonania – Współpraca między zespołami – Szyfrowanie zgodne z HIPAA Zespoły opieki zdrowotnej potrzebujące informacji na temat spotkań i współpracy Free Plan; od 18 USD miesięcznie za użytkownika Azure Health Bot – Wirtualni asystenci zgodni z HIPAA – Protokoły segregacji medycznej – Konfigurowalne opcje wdrażania Organizacje opieki zdrowotnej potrzebujące skalowalnych, bezpiecznych wirtualnych asystentów medycznych Pakiet Free; ceny zaczynają się od 500 USD miesięcznie Infermedica – Sprawdzone klinicznie narzędzia do sprawdzania objawów – Wstępna ocena przed wizytą – Pomoc w segregacji medycznej w czasie rzeczywistym Dostawcy służby zdrowia zdalnie pomagają pacjentom w sprawdzaniu objawów i segregacji medycznej Niestandardowe ceny Qventus – Planowanie operacji – Discharge planning – Cykl pracy koordynacji opieki medycznej Duże systemy szpitalne realizujące automatyzację cyklu pracy w szpitalach i koordynację okołooperacyjną Niestandardowe ceny

Niezależnie od tego, czy chodzi o organizację cyklu pracy pacjentów, automatyzację dokumentacji klinicznej, czy zarządzanie danymi medycznymi, te narzędzia AI zgodne z HIPAA spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące zgodności:

*clickUp (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego zarządzania projektami i przepływem pracy w służbie zdrowia)

W ciągu kilku sekund zamień notatki kliniczne na zgodne z HIPAA zadania ClickUp

ClickUp zapewnia dostawcom usług medycznych bezpieczną, scentralizowaną przestrzeń roboczą do zarządzania wszystkim — od przepływu pracy klinicznej i śledzenia projektów po zarządzanie zapasami i dokumentacją pacjentów.

Stworzony z myślą o złożoności operacji w służbie zdrowia, ClickUp dla zespołów medycznych usprawnia zadania administracyjne bez naruszania zgodności z HIPAA.

Zarządzaj całym cyklem pracy opieki zdrowotnej w bezpieczny i wydajny sposób — wszystko w jednym miejscu dzięki ClickUp

Zgodność na poziomie przedsiębiorstwa w zakresie ochrony danych medycznych

ClickUp oferuje wsparcie dla wymagań RODO i HIPAA, umożliwiając użytkownikom podpisanie umowy o współpracy biznesowej (BAA), co czyni go legalnym rozwiązaniem dla podmiotów zajmujących się przetwarzaniem chronionych informacji zdrowotnych (PHI). Dzięki szyfrowaniu danych w spoczynku i podczas przesyłania, zgodności z SOC 2 oraz kontroli dostępu opartej na roli platforma zapewnia ochronę poufnych informacji.

📮 ClickUp Insight: Podczas gdy 34% użytkowników korzysta z systemów AI z zakończonym zaufaniem, nieco większa grupa (38%) stosuje podejście „ufaj, ale weryfikuj”. Samodzielne narzędzie, które nie jest zaznajomione z kontekstem Twojej pracy, często niesie ze sobą większe ryzyko generowania niedokładnych lub niezadowalających odpowiedzi. Właśnie dlatego stworzyliśmy ClickUp Brain, sztuczną inteligencję, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i współpracę w całym obszarze roboczym, a także integruje się z narzędziami innych firm.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i widoczności

Dzięki ClickUp Security zespoły mogą włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe, automatyczne wygasanie sesji i szczegółowe dzienniki audytowe, aby zachować pełną widoczność i kontrolę nad danymi pacjentów.

Zespoły z branży opieki zdrowotnej używają ClickUp, żeby uprościć wszystko, od planowania harmonogramów pracy opiekunów i przydzielania zadań po rejestrowanie wniosków i przeglądanie umów. Widok obciążenia pracą, widok kalendarza i automatyzacja powtarzających się zadań na platformie pozwalają na koordynację działań między działami w czasie rzeczywistym.

*generatywna AI zgodna z HIPAA dzięki ClickUp Brain

🎥 Zobacz, jak automatyzacja zadań AI w ClickUp zmniejsza nakład pracy ręcznej i pomaga zespołom zachować zgodność z przepisami. Od automatycznego przypisywania zadań po aktualizowanie statusów i wysyłanie przypomnień — sztuczna inteligencja zapewnia bezpieczeństwo, identyfikowalność i wydajność przepływu pracy, ułatwiając zespołom zajmującym się opieką zdrowotną i zgodnością z przepisami skupienie się na opiece nad pacjentami, a nie na formalnościach.

Dzięki ClickUp Brain zespoły medyczne mogą wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję do automatycznego podsumowywania dokumentacji, generowania zawartości i uzyskiwania pomocy w zakresie dokumentacji w środowisku zgodnym z HIPAA.

Przykładowe zastosowanie:

Na przykład, gdy poproszono o wygenerowanie podsumowania pacjenta, oto próbka podpowiedzi i sposób, w jaki ClickUp Brain może na nią odpowiedzieć:

Wystarczy jedna szybka i proste podpowiedź dla ClickUp Brain

Odpowiedź: Oto, co odpowiedział ClickUp Brain:

Generuj podsumowania dotyczące pacjentów w ciągu kilku sekund dzięki ClickUp Brain

Talk to Text w Brain Max: rejestruj kontekst kliniczny bez spowalniania opieki

Dzięki ClickUp Brain Max lekarze mogą bezpiecznie dyktować notatki, zadania i działania następcze bezpośrednio w swoim obszarze roboczym ClickUp

Dla liderów szybkość i zgodność z przepisami muszą iść w parze. Funkcja Talk to Text w Brain Max umożliwia lekarzom i zespołom opieki dyktowanie notatek, zadań i działań następczych bezpośrednio w bezpiecznej przestrzeni roboczej, co zmniejsza liczbę kliknięć, zachowuje kontekst i minimalizuje ryzyko związane z kopiowaniem i wklejaniem.

Szybsza dokumentacja: zamień aktualizacje głosowe na uporządkowane notatki lub zadania w ciągu kilku sekund

Mniej przekazywania danych: przechowuj decyzje, działania i ścieżki audytu w jednym miejscu

zaprojektowane z myślą o przepływie pracy zgodnym z HIPAA: do użytku w środowisku zgodnym z HIPAA na podstawie umowy BAA* z dostępem opartym na roli, szyfrowaniem podczas przesyłania/przechowywania oraz automatycznymi limitami czasu

Wynik: mniej obciążeń administracyjnych, większa przejrzystość odpowiedzialności i mniej możliwości ujawnienia danych medycznych w niepołączonych narzędziach.

ClickUp usprawnia przepływ notatek klinicznych, dokumentacji badawczej i formularzy przyjęć, umożliwiając placówkom opieki zdrowotnej szybsze reagowanie zarówno na potrzeby pacjentów, jak i administracyjne. Niestandardowe szablony, pulpity nawigacyjne i integracje z narzędziami takimi jak Google Drive, Outlook, Slack i MS Teams pozwalają zbudować w pełni połączony system.

Od wniosków o aktualizację elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR) po śledzenie zapasów i zarządzanie pacjentami — ClickUp zapewnia bezpieczeństwo, porządek i skalowalność operacji.

Zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić wsparcie dla codziennych i długoterminowych potrzeb nowoczesnych placówek opieki zdrowotnej, pozostając jednocześnie zgodnym z normami regulacyjnymi.

najlepsze funkcje ClickUp*

Szyfruj wszystkie dane PHI przy użyciu algorytmu AES-256 w spoczynku i TLS 1. 2 podczas przesyłania

Zautomatyzuj planowanie wizyt pacjentów i cykl pracy zadań dzięki ClickUp Brain

Ogranicz dostęp do danych za pomocą niestandardowych ról i uprawnień opartych na rolach

Śledź aktywność użytkowników dzięki szczegółowym dziennikom audytowym i kontroli wersji

Twórz formularze rejestracyjne zgodne z HIPAA i łącz je z połączeniami zadań

Współpracuj w zakresie badań, dokumentacji i notatek klinicznych w czasie rzeczywistym

Zarządzaj obciążeniem pracą opiekunów i kalendarzami wizyt za pomocą harmonogramów typu „przeciągnij i upuść”

Przechowuj umowy i dokumentację pacjentów w bezpieczny sposób dzięki infrastrukturze chmurowej z certyfikatem SOC 2

Ograniczenia ClickUp

Zaawansowane funkcje, takie jak wsparcie HIPAA, są limitowane do Enterprise Plan

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania trudności w nauce obsługi niestandardowego dostosowywania funkcji ze względu na ich ogromną liczbę

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5,0 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5,0 (ponad 4000 recenzji)

Co użytkownicy mają do zrobienia na temat ClickUp?

Kaylee Hatch, menedżerka ds. marki w Home Care Puls, doskonale to podsumowuje:

ClickUp można dostosować do niemal wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem projektami. Jest wystarczająco zaawansowany technicznie, aby obsługiwać duże, wieloletnie projekty międzydziałowe, a jednocześnie można go dostosować do działania jako prosta codzienna lista kontrolna.

ClickUp można dostosować do niemal wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem projektami. Jest wystarczająco zaawansowany technicznie, aby obsługiwać duże, wieloletnie projekty międzydziałowe, a jednocześnie można go dostosować do działania jako prosta codzienna lista kontrolna.

🔍 Czy wiesz, że... Firma Vida Health zwiększyła wydajność marketingową o 50% dzięki ClickUp i zaoszczędziła ponad 8 godzin tygodniowo tylko na spotkaniach. W środowisku klinicznym taka oszczędność czasu może przełożyć się na szybszą opiekę nad pacjentami, mniej opóźnień administracyjnych i ściślejszą koordynację między zespołami zgodną z HIPAA.

2. Updox (najlepsze rozwiązanie do bezpiecznej komunikacji z pacjentami i koordynacji opartej na kalendarzu)

za pośrednictwem Updox

Updox łączy telezdrowie, udostępnianie dokumentów, komunikację z pacjentami i planowanie kalendarza w jednym, zgodnym z HIPAA obszarze roboczym. Jest przeznaczony dla pracowników służby zdrowia, którzy potrzebują niezawodnego, zintegrowanego rozwiązania, które płynnie łączy się z większością elektronicznych kartotek medycznych (EMR).

Umożliwia płynny przepływ wirtualnej opieki zdrowotnej i koordynacji w gabinecie, bez konieczności przełączania się między systemami. Dzięki Updox całe zarządzanie projektami opieki zdrowotnej przebiega przez scentralizowany system stworzony do bezpiecznego zarządzania chronionymi informacjami zdrowotnymi (PHI).

Updox upraszcza również koordynację między zespołami dzięki widokom kalendarza i scentralizowanemu dostępowi, dzięki czemu recepcja, dział rozliczeń i zespoły kliniczne mogą działać w sposób skoordynowany, bez konieczności poszukiwania plików lub danych pacjentów.

Najlepsze funkcje Updox

Wysyłaj i odbieraj bezpieczne wiadomości od pacjentów z centralnej skrzynki odbiorczej

Natychmiastowe udostępnianie, oznaczanie i przekazywanie faksów, formularzy i plików między działami

Akceptuj płatności od pacjentów za pomocą urządzeń mobilnych z wbudowanymi cyklami pracy rozliczeniowej

Ograniczenia Updox

Interfejs wydaje się przestarzały w porównaniu z nowszymi narzędziami

Ograniczone możliwości niestandardowego dostosowania do potrzeb większych przedsiębiorstw

Ceny Updox

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Updox

G2: 4,4/5,0 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,2/5,0 (ponad 110 recenzji)

Co mówią o Updox prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Najczęściej korzystamy z faksu UpDox. Dzięki niemu mamy łatwy dostęp do przychodzących i wychodzących faksów. Jest on również zintegrowany z naszym systemem EMR, więc przesyłanie dokumentów od innych dostawców jest dziecinnie proste.

Najczęściej korzystamy z faksu UpDox. Dzięki niemu mamy łatwy dostęp do przychodzących i wychodzących faksów. Jest on również zintegrowany z naszym systemem EMR, więc przesyłanie dokumentów od innych dostawców jest dziecinnie proste.

✨ Dodatkowa wskazówka: Wybierając narzędzie AI, zawsze upewnij się, że podpisujesz umowę o współpracy biznesowej (BAA) przed rozpoczęciem przetwarzania chronionych informacji zdrowotnych (PHI). Umowa o współpracy biznesowej nie jest opcjonalna. Jeśli dostawca AI nie chce jej podpisać, nie jest zgodny z HIPAA — niezależnie od tego, co twierdzi na swojej stronie internetowej.

3. Jotform (najlepsze rozwiązanie do rejestracji pacjentów i formularzy elektronicznych zgodnych z HIPAA)

za pośrednictwem Jotform

Jotform upraszcza gromadzenie danych pacjentów i zarządzanie nimi dzięki łatwym w tworzeniu, dostosowywalnym i w pełni zgodnym z HIPAA formularzom niestandardowym.

Wyróżnia się dla zespołów opieki zdrowotnej potrzebujących niezawodnych, bezkodowych rozwiązań do formularzy przyjęć, wniosków o wizyty, dokumentacji zgód i pobierania opłat. Po włączeniu zgodność z HIPAA obejmuje szyfrowanie formularzy, chronione przechowywanie w chmurze oraz dostępność umowy o współpracy biznesowej (BAA) dla podmiotów objętych przepisami.

Możesz spersonalizować swoje formularze, zautomatyzować cykl pracy i zsynchronizować odpowiedzi z aplikacjami w chmurze, systemami EHR lub tablicami projektowymi dzięki integracjom.

Najlepsze funkcje Jotform

Twórz formularze zgodne z HIPAA z logiką warunkową i szyfrowaną obsługą przesłanych danych

Akceptuj płatności od pacjentów za pośrednictwem Stripe, Square lub PayPal bezpośrednio w formularzach

Automatycznie generuj zadania na podstawie przesłanych formularzy za pomocą Jotform Boards

Zintegruj z ponad 150 aplikacjami, w tym narzędziami do przechowywania danych w chmurze, CRM i EHR

Ograniczenia Jotform

Jotform wymaga od użytkowników przejścia na plan Gold lub Enterprise, aby aktywować funkcje HIPAA

Zgodność z HIPAA dostępna tylko w planach Enterprise i Gold

Rozszerzone możliwości niestandardowego dostosowywania formularzy mogą wydawać się przytłaczające dla początkujących użytkowników

Ceny Jotform

Free Plan

Brąz : 39 USD miesięcznie za użytkownika

Silver: 49 USD miesięcznie za użytkownika

Gold: 129 USD/miesiąc na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jotform

G2 : 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jotform?

Użytkownik G2 mówi:

Bardzo łatwo jest połączyć się z moim profilem i formularzem e-mailowym co miesiąc, gdy otwierają się księgi. Używam go każdego dnia roboczego, aby zapoznać się z pomysłami klientów i upewnić się, że rysuję właściwe rzeczy; szczerze mówiąc, to zmieniło moje życie!

Bardzo łatwo jest połączyć się z moim profilem i formularzem e-mailowym co miesiąc, gdy otwierają się księgi. Używam go każdego dnia roboczego, aby zapoznać się z pomysłami klientów i upewnić się, że rysuję właściwe rzeczy; szczerze mówiąc, to zmieniło moje życie!

🔍 Czy wiesz, że... Tylko w 2024 r. naruszono bezpieczeństwo ponad 276 milionów dokumentacji medycznej. Stanowi to ponad 81% populacji Stanów Zjednoczonych, co wskazuje, że naruszenia bezpieczeństwa danych nie są już odosobnionymi wydarzeniami — mają charakter systemowy. Korzystanie z narzędzi AI niezgodnych z przepisami w ustawieniu klinicznym tylko zwiększa to ryzyko.

4. TrueVault (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji prywatności zgodnej z HIPAA i nadzoru nad dostawcami)

za pośrednictwem TrueV a ult

TrueVault koncentruje się na jednej rzeczy — zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności danych — i robi to dobrze. Dla organizacji opieki zdrowotnej, które muszą przestrzegać przepisów HIPAA i przepisów dotyczących zgody pacjentów w wielu stanach, TrueVault usprawnia proces, który w przeciwnym razie byłby złożony i logistycznie trudny.

Dzięki TrueVault otrzymujesz silnik automatyzacji, który obsługuje wnioski DSAR (wnioski o dostęp do danych) na czas i na dużą skalę.

Śledzenie dostawców w celu sygnalizowania potencjalnych zagrożeń dla prywatności, jednocześnie uwzględniając główne regulacje, takie jak HIPAA, CCPA i RODO, dzięki czemu doskonale nadaje się dla zespołów opieki zdrowotnej, które muszą spełniać zarówno federalne, jak i stanowe wymogi zgodności.

Najlepsze funkcje TrueVault

Zautomatyzuj obsługę wniosków DSAR zgodnych z HIPAA i śledzenie wniosków z poziomu centralnego pulpitu nawigacyjnego

Monitoruj ponad 2500 dostawców pod kątem ryzyka i luk w zgodności przy przetwarzaniu danych medycznych (PHI)

Uruchom hostowane Centrum prywatności, aby zapewnić pacjentom przejrzystość i możliwość rezygnacji

Generuj i przechowuj wymagane prawem powiadomienia dotyczące zgody i wykorzystania danych

Ograniczenia TrueVault

Brak narzędzi do współpracy w ramach platformy służących do planowania lub zarządzania dokumentami

Zaprojektowane przede wszystkim z myślą o zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności, a nie o szerszym zakresie cykli pracy klinicznych

Ceny TrueVault

Niezbędne: 49 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 79 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje TrueVault

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📖 Przeczytaj również: Jak opracować skuteczne zasady i procedury IT

5. IBM Watson Health (najlepsze rozwiązanie dla wielkoskalowej infrastruktury AI zgodnej z HIPAA)

za pośrednictwem IBM

IBM Watson Health wnosi poważne wsparcie dla przedsiębiorstw do narzędzi AI zgodnych z HIPAA. Narzędzie zapewnia głęboką integrację technologiczną, nadzór regulacyjny i inteligentną automatyzację na dużą skalę.

Od Watson Assistant do interakcji z pacjentami opartych na sztucznej inteligencji po infrastrukturę chmury zgodną z HIPAA — IBM oferuje kompleksowy zestaw rozwiązań do zarządzania klinikami. Platforma łączy generatywną sztuczną inteligencję, ochronę danych i automatyzację procesów w jednym ekosystemie.

Niezależnie od tego, czy optymalizujesz procesy kliniczne, zabezpieczasz dane pacjentów, czy realizujesz automatyzację infrastruktury IT, IBM umożliwia organizacjom opieki zdrowotnej zgodność z przepisami HIPAA na każdym kroku.

Najlepsze funkcje IBM Watson Health

Wdroż infrastrukturę chmury zgodną z HIPAA dla systemów PHI i klinicznych

Wykorzystaj chatboty oparte na AI, aby ograniczyć błąd ludzki i obsługiwać zapytania pacjentów przez całą dobę

Zastosuj automatyzację procesów opieki zdrowotnej w całym łańcuchu dostaw, planowaniu i systemach informatycznych

Popraw bezpieczeństwo danych dzięki dedykowanym narzędziom do ochrony danych i kontroli dostępu

Ograniczenia IBM Watson Health

Ustawienia i niestandardowe dostosowanie wymagają dedykowanego wsparcia technicznego

Nie nadaje się do małych gabinetów lub niewielkich cykli pracy

Ceny IBM Watson Health

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje IBM Watson Health

G2 : Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

🔍 Czy wiesz, że? 79% najlepszych szpitali uzyskało ocenę D lub niższą w ramach systemu zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa. Większość wiodących instytucji nie spełnia podstawowych standardów bezpieczeństwa. Wybór dostawców AI, którzy świadczą wsparcie dla SOC 2, HIPAA i BAA, ma kluczowe znaczenie dla wypełnienia tej luki.

6. CareCloud (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej i cyklu pracy klinicznego oparte na AI)

za pośrednictwem CareCloud

CareCloud oferuje kompleksowy zestaw narzędzi AI zgodnych z HIPAA, zarządzanie elektroniczną dokumentacją medyczną (EHR) oraz optymalizację cyklu przychodów — wszystko dostosowane do współczesnych praktyk opieki zdrowotnej.

Przewagą platformy jest wbudowany silnik sztucznej inteligencji CirrusAI Guide, który wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do diagnozowania w czasie rzeczywistym, automatyzuje tworzenie notatek klinicznych i wspiera planowanie leczenia.

Dzięki narzędziom do dokumentacji opartym na AI CareCloud lekarze mogą pominąć ręczne wprowadzanie danych i skupić się bardziej na opiece. CirrusAI Guide wyróżnia się na tle standardowych narzędzi EHR, skracając czas potrzebny na dokumentację. System integruje harmonogramy, rozliczenia i dokumentację, ułatwiając zespołom zarządzanie wirtualnymi wizytami i kalendarzami personelu.

Najlepsze funkcje CareCloud

Zautomatyzuj notatki kliniczne za pomocą narzędzi do dokumentacji opartych na AI

Usprawnij planowanie wizyt dostawcy i kontakt z pacjentami za pomocą jednego pulpitu nawigacyjnego

Zoptymalizuj rozliczenia, roszczenia i windykację dzięki narzędziom cyklu przychodów opartym na sztucznej inteligencji

Ograniczenia CareCloud

Funkcje raportowania mogą wymagać dodatkowych ustawień w celu dostosowania do niestandardowych potrzeb

Niektórzy użytkownicy dokonują raportowania początkowej krzywej uczenia się podczas wdrażania

Ceny CareCloud

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje CareCloud

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 3,5/5,0 (ponad 110 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o CareCloud?

Użytkownik G2 mówi:

W CareCloud Community najbardziej podoba mi się to, jak łatwo można planować spotkania z klientami; zwiększa to współpracę w sieci. Podoba mi się również obsługa klienta, ponieważ pracownicy są bardzo cierpliwi i pomocni, gdy chodzi o odpowiadanie na pytania.

W CareCloud Community najbardziej podoba mi się to, jak łatwo można planować spotkania z klientami; zwiększa to współpracę w sieci. Podoba mi się również obsługa klienta, ponieważ pracownicy są bardzo cierpliwi i pomocni, odpowiadając na pytania.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie polegaj na ogólnych narzędziach o niejasnych zapewnieniach dotyczących bezpieczeństwa. To, że narzędzie wykorzystuje szyfrowanie, nie oznacza, że spotyka standardy HIPAA. Szukaj certyfikatów takich jak SOC 2 Type II, ISO 27001 i HIPAA.

7. Fireflies (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji spotkań zgodnych z HIPAA i współpracy w zakresie opieki zdrowotnej)

za pośrednictwem Fireflies

Fireflies zamienia Twoje spotkania w przeszukiwalne, podsumowane i bezpieczne zapisy. Dla zespołów opieki zdrowotnej oznacza to automatyzację dokumentacji klinicznej, dokładne interakcje z pacjentami i udostępnianie wiedzy przez zespoły, a wszystko to przy zachowaniu zgodności z HIPAA.

Dzięki zabezpieczeniom SOC 2, GDPR i HIPAA (w tym umowom o współpracy biznesowej) Fireflies zapewnia szyfrowanie i bezpieczne przechowywanie danych audio, transkrypcji i notatek.

Platforma zapewnia płynny sposób rejestrowania i ponownego przeglądania dyskusji, niezależnie od tego, czy konsultujesz się z pacjentami, przeprowadzasz wewnętrzne przeglądy przypadków, czy synchronizujesz dane między działami.

Najlepsze funkcje Fireflies

Transkrybuj i podsumowuj spotkania zgodne z HIPAA dzięki kompleksowemu szyfrowaniu

Użyj AskFred, aby błyskawicznie wysyłać zapytania i odzyskiwać poprzednie rozmowy z AI

Automatycznie wykrywaj mówców i generuj elementy do wykonania na podstawie dowolnego spotkania

Synchronizuj notatki i transkrypcje w ponad 50 narzędziach, w tym EHR, CRM i platformach do planowania

Ograniczenia Fireflies

Zaawansowana analityka może wymagać planu premium

Hałas w tle może czasami zmniejszać dokładność transkrypcji

Ceny Fireflies. ai

Free Plan

Plan Pro : 18 USD miesięcznie za użytkownika

Plan biznesowy : 29 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Plan: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Fireflies. ai

G2 : 4,8/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Fireflies.ai?

Użytkownik G2 mówi:

Korzystanie z Fireflies zrewolucjonizowało sposób, w jaki pracuję. Teraz mogę udostępniać notatki z uczestnikami spotkania, a także dokładnie rejestrować przebieg spotkania, punkty działania i kolejne kroki. Moi klienci również są bardzo zadowoleni.

Korzystanie z Fireflies zrewolucjonizowało sposób, w jaki pracuję. Teraz mogę udostępniać notatki z uczestnikami spotkania, a także dokładnie rejestrować przebieg spotkania, punkty działania i kolejne kroki. Moi klienci również są bardzo zadowoleni.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Włącz dostęp oparty na roli i rejestrowanie audytowe. Nawet najlepsze narzędzia są tak bezpieczne, jak osoby, które z nich korzystają. Upewnij się, że Twoja platforma oferuje wsparcie dla uprawnień na poziomie użytkownika, uwierzytelniania wieloskładnikowego i ścieżek audytu do śledzenia, kto i kiedy uzyskał dostęp do danych.

8. Azure Health Bot (najlepsze rozwiązanie do tworzenia wirtualnych asystentów medycznych zgodnych z HIPAA)

za pośrednictwem Azure

Azure Health Bot został stworzony z myślą o bezpiecznym, skalowalnym i dostosowywalnym zaangażowaniu pacjentów opartym na AI. Umożliwia wdrożenie agentów konwersacyjnych przeszkolonych w zakresie terminologii klinicznej, opartych na protokołach segregacji medycznej i zgodnych z HIPAA.

Możesz wdrażać boty na stronach internetowych, portalach pacjentów lub w Teams, stosując rygorystyczne zasady dotyczące przechowywania danych, zgody użytkowników i rejestrowania audytów, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłych zasad przechowywania danych, zgody użytkowników i ścieżki audytu.

Dzięki ponad 50 globalnym certyfikatom zgodności, w tym HITRUST, ISO 27001 i SOC 2, rozwiązanie to zostało zaprojektowane do spotkania rygorystycznych wymagań regulacyjnych.

Najlepsze funkcje Azure Health Bot

Twórz boty zgodne z HIPAA z wbudowanymi protokołami segregacji medycznej i bazami wiedzy klinicznej

Zintegruj z systemami EMR za pomocą połączeń danych FHIR, aby spersonalizować interakcje z pacjentami

Egzekwuj politykę prywatności dzięki kontrolom zgody, limitom czasu sesji i ścieżkom audytu

Wdrażaj boty w wielu kanałach, w tym w Microsoft Teams i niestandardowych witrynach internetowych

Ograniczenia Azure Health Bot

Wymaga ustawień technicznych i wiedzy specjalistycznej na temat platformy Azure, aby w pełni wdrożyć rozwiązanie

Najbardziej odpowiednie dla organizacji już korzystających z infrastruktury Microsoft

Ceny usługi Azure Health Bot

Bezpłatny poziom

Poziom standardowy: 500 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Azure Health Bot

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Azure Health Bot w praktyce?

Użytkownik G2 mówi:

„Łatwa subskrypcja, rozwój i integracja. Usługi internetowe są bardzo łatwe do wykorzystania w projekcie, oferują również przewodnik użytkownika, który jest bardzo pomocny podczas integracji. SDK są bardzo proste i łatwe w użyciu.

łatwa subskrypcja, rozwój i integracja. Usługi internetowe są bardzo łatwe do wykorzystania w projekcie, oferują również przewodnik użytkownika, który jest bardzo pomocny podczas integracji. SDK są bardzo proste i łatwe w użyciu.

🔍 Czy wiesz, że? Sto procent analizowanych szpitali miało problemy z konfiguracją SSL/TLS. Nawet podstawowe praktyki szyfrowania są często pomijane. Potwierdza to potrzebę stosowania narzędzi, które oferują kompleksowe szyfrowanie i bezpieczne przechowywanie w chmurze w standardzie, a nie jako opcjonalne dodatki.

9. Infermedica (najlepsze rozwiązanie do wirtualnej segregacji medycznej i sprawdzania objawów zgodne z HIPAA)

za pośrednictwem Infe r medica

Infermedica specjalizuje się w opartej na AI segregacji medycznej i ocenie objawów. Zapewnia to dostawcom służby zdrowia bezpieczny sposób kierowania pacjentów jeszcze przed ich przybyciem do kliniki.

Platforma Medical Guidance Platform łączy w sobie dynamiczny moduł sprawdzania objawów, moduł przyjmowania pacjentów przed wizytą oraz moduł wspomagający pielęgniarki w segregacji pacjentów, co pozwala usprawnić cykl pracy i ograniczyć liczbę wizyt osobistych, których można uniknąć.

To, co wyróżnia Infermedica, to jej dokładność kliniczna. System jest szkolony w oparciu o sprawdzone protokoły medyczne. Działa zgodnie z wytycznymi Schmitt-Thompson, standardowymi protokołami segregacji medycznej powszechnie stosowanymi przez pielęgniarki i call center do oceny objawów pediatrycznych przez telefon i określenia odpowiednich kroków opieki.

Infermedica gromadzi informacje o objawach, danych demograficznych i czynnikach ryzyka, aby zapewnić wskazówki w czasie rzeczywistym, zachowując zgodność z normami HIPAA, RODO, SOC 2 i ISO 27001.

Najlepsze funkcje Infermedica

Pomóż pacjentom dzięki sprawdzonym klinicznie narzędziom do sprawdzania objawów i segregacji medycznej

Zautomatyzuj gromadzenie danych przed wizytą, aby zmniejszyć obciążenie pracą związane z przyjmowaniem pacjentów

Wprowadź asystenta pielęgniarskiego w roli wsparcia dla szybszych i bezpieczniejszych decyzji dotyczących segregacji medycznej

Zintegruj się za pomocą API, aby nawiązać połączenie z danymi dotyczącymi objawów bezpośrednio z Twoją elektroniczną dokumentacją medyczną (EMR) lub platformą

Ograniczenia Infermedica

Niestandardowe wdrożenie może wymagać wsparcia w zakresie złożonych integracji

Pulpit raportowania jest mniej zaawansowany w porównaniu z platformami o rozbudowanych funkcjach analitycznych

Ceny Infermedica

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Infermedica

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Infermedica mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik Capterra mówi:

„API Infermedica charakteryzuje się wysoką precyzją z medycznego punktu widzenia, co buduje zaufanie do wyników. Z technicznego punktu widzenia API jest elastyczne, co pozwala dostosować nasze rozwiązanie do wymagań klienta”.

„API Infermedica charakteryzuje się wysoką precyzją z medycznego punktu widzenia, co buduje zaufanie do wyników. Z technicznego punktu widzenia API jest elastyczne, co pozwala dostosować nasze rozwiązanie do wymagań klienta”.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dokładnie zapoznaj się z polityką aktualizacji dostawców. Zgodność z HIPAA nie jest jednorazowymi ustawieniami. Wybierz dostawców, którzy zapewniają regularne aktualizacje zabezpieczeń, monitorowanie w czasie rzeczywistym i wsparcie w reagowaniu na incydenty, aby zachować zgodność w miarę ewolucji zagrożeń.

10. Qventus (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji procesów szpitalnych i koordynacji okołooperacyjnej)

za pośrednictwem Qventus

Qventus wprowadza automatyzację opartą na AI na pierwszy plan działalności szpitali, zastępując ręczne zadania administratora inteligentnymi systemami. Platforma łączy się bezpośrednio z elektronicznymi kartotekami medycznymi (EHR), aby zautomatyzować planowanie wypisów, harmonogramowanie przypadków i zarządzanie obciążeniem.

Jego zespoły AI monitorują cykle pracy, przewidują wąskie gardła i podejmują natychmiastowe działania w celu koordynacji zadań między działami. Rozwiązanie Perioperative Care Coordination umożliwia zespołom przedprzyjęciowym bardziej efektywne przygotowanie pacjentów, co daje wynik nawet 40-procentowego spadku liczby odwoływanych operacji.

Moduł Inpatient Capacity automatyzuje planowanie wczesnego wypisywania pacjentów ze szpitala i mobilizuje zasoby wsparcia, aby przyspieszyć zwolnienie łóżek bez zwiększania obciążenia personelu. Orbita pomaga zespołom opieki zdrowotnej bezpiecznie angażować pacjentów poprzez automatyczne rozmowy, przypomnienia i narzędzia do koordynacji opieki.

Najlepsze funkcje Qventus

Zautomatyzuj planowanie operacji i przygotowania przedoperacyjne dzięki asystentom operacyjnym /AI

Skróć czas pobytu w szpitalu i szybciej zwalniaj łóżka szpitalne dzięki planowaniu wypisu zintegrowanemu z elektroniczną dokumentacją medyczną (EHR)

Zwiększ wykorzystanie sal operacyjnych i ogranicz liczbę odwołań dzięki skoordynowanym cyklom pracy opieki medycznej

Wzmocnij pozycję personelu pierwszej linii, eliminując utrudnienia administracyjne we wszystkich obszarach opieki

Ograniczenia Qventus

Przeznaczone dla dużych systemów szpitalnych o złożonej infrastrukturze

Wymaga integracji z istniejącymi platformami EHR i cyklami pracy

Ceny Qventus

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Qventus

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

📖 Przeczytaj również: Jak przygotować się do audytu zgodności IT i zdać go pomyślnie

11. Orbita (najlepsze rozwiązanie do obsługi pacjentów zgodne z HIPAA i automatyzacji cyfrowych drzwi wejściowych)

via Or b ita

Orbita zapewnia zautomatyzowaną obsługę pacjentów, od pierwszego kontaktu po wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia. Wirtualni asystenci oparci na AI zmniejszają utrudnienia związane z planowaniem wizyt, edukacją pacjentów i koordynacją opieki, działając w środowisku zgodnym z HIPAA.

Podstawą jest Orbita Digital Front Door, chatbot integrujący wyszukiwanie konwersacyjne, sprawdzanie objawów i rezerwację wizyt. Dzięki zrozumieniu języka naturalnego asystenci ci zmniejszają obciążenie call center i skutecznie kierują pacjentów.

System Care Navigation oferuje wsparcie w zakresie przyjmowania pacjentów, dokumentacji, przygotowania przed zabiegiem i przypomnień pooperacyjnych. To oprogramowanie do zarządzania projektami w służbie zdrowia śledzi gotowość pacjentów, identyfikuje osoby zagrożone i umożliwia dostawcom usług medycznych prognozę liczby zabiegów.

Najlepsze funkcje Orbita

Użyj narzędzi do śledzenia gotowości pacjentów i zgodności z procedurami przed zabiegiem

Zmniejsz obciążenie pracą, obsługując kontakty z klientami za pośrednictwem e-mail, SMS-ów i połączeń głosowych

Spersonalizuj zaangażowanie pacjentów, zachowując zgodność z HIPAA w zakresie cyklu pracy danych

Ograniczenia Orbita

Wymaga integracji z wysiłkiem w celu pełnego połączenia z istniejącymi systemami EHR

Zestaw funkcji może być większy niż potrzebny w przypadku mniejszych klinik

Ceny Orbita

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Orbita

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co o Orbita mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Orbita to doskonały asystent głosowy i chatbot oparty na AI, który doskonale sprawdza się w branży opieki zdrowotnej. Jego zdolność do usprawniania komunikacji zewnętrznej i funkcji samoobsługi świadczy o jego niezwykłej wydajności. Cechy te znacznie przyczyniają się do zwiększenia wydajności i poprawy komfortu użytkowania.

Orbita to doskonały asystent głosowy i chatbot oparty na AI, który doskonale sprawdza się w branży opieki zdrowotnej. Jego zdolność do usprawniania komunikacji zewnętrznej i funkcji samoobsługi świadczy o jego niezwykłej wydajności. Cechy te znacznie przyczyniają się do zwiększenia wydajności i poprawy komfortu użytkowania.

📖 Przeczytaj również: Jak wdrożyć ramy ryzyka cyberbezpieczeństwa

Oprócz najlepszych propozycji, oto kilka innych narzędzi AI zgodnych z HIPAA, które zapewniają zespołom opieki zdrowotnej szerokie możliwości.

: To bezpieczna platforma komunikacyjna, która centralizuje wiadomości od pacjentów, pocztę głosową i SMS-y w jednej Skrzynce odbiorczej zgodnej z HIPAA Spruce Health: To bezpieczna platforma komunikacyjna, która centralizuje wiadomości od pacjentów, pocztę głosową i SMS-y w jednej Skrzynce odbiorczej zgodnej z HIPAA

: DeepScribe to medyczny sekretarz oparty na AI, który słucha podczas wizyt pacjentów i automatycznie generuje dokumentację kliniczną DeepScribe: DeepScribe to medyczny sekretarz oparty na AI, który słucha podczas wizyt pacjentów i automatycznie generuje dokumentację kliniczną

: Jest to wirtualny asystent medyczny, który pomaga pacjentom w sprawdzaniu objawów, segregacji medycznej, planowaniu wizyt i kontynuacji leczenia Gyant: Jest to wirtualny asystent medyczny, który pomaga pacjentom w sprawdzaniu objawów, segregacji medycznej, planowaniu wizyt i kontynuacji leczenia

Chroń prywatność pacjentów, usprawniając jednocześnie cykl pracy w ClickUp

Narzędzia AI zgodne z HIPAA są obecnie standardem dla zespołów opieki zdrowotnej, które chcą zachować bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i konkurencyjność. Niezależnie od tego, czy zarządzasz poufnymi danymi pacjentów, automatyzujesz formularze rejestracyjne, czy skalujesz operacje, odpowiednia technologia ma wymierny wpływ na wyniki.

Każde narzędzie z tej listy ma coś wyjątkowego do zaoferowania, od kompleksowych systemów EHR po automatyzację ukierunkowaną na prywatność i tworzenie notatek oparte na AI. Jeśli jednak szukasz jednej platformy, która łączy zarządzanie zadaniami, bezpieczną współpracę i ochronę na poziomie HIPAA, ClickUp jest najlepszym wyborem.

Zachowaj zgodność z przepisami, zmniejsz ryzyko i zarządzaj swoją działalnością w zakresie opieki zdrowotnej w bardziej inteligentny sposób. Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅