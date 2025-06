13 najlepszych alternatyw dla Bugsnag do monitorowania błędów w 2025 r

📌 Gdy monitorowanie błędów Crowdstrike nie wykryło krytycznego błędu w oprogramowaniu do weryfikacji zawartości przed wdrożeniem, spowodowało to awarie milionów systemów Windows na całym świecie. Szkody: Linie lotnicze uziemiły samoloty, szpitale odłożyły operacje, banki nie mogły przetwarzać transakcji, a nawet billboardy na Times Square wyświetlały niebieskie ekrany śmierci. Incydent ten pokazał, jak pojedynczy punkt awarii w monitorowaniu błędów może wywołać globalną kaskadę problemów.

Odpowiednie narzędzie do monitorowania błędów może zadecydować o katastrofie cyfrowej lub bezbłędnym wykonaniu zadania.

Chociaż Bugsnag jest popularnym wyborem do monitorowania błędów, ewoluujące wymagania projektów i potrzeba bardziej kompleksowych rozwiązań skłoniły zespoły do poszukiwania innych opcji.

Jeśli szukasz alternatywnych rozwiązań, które oferują solidne monitorowanie wydajności, rzeczywiste informacje o użytkownikach i możliwości płynnej integracji, to trafiłeś we właściwe miejsce. W tym przewodniku omówiono najlepsze dostępne alternatywy dla Bugsnag, które pomogą Ci znaleźć rozwiązanie idealnie dopasowane do potrzeb Twojego zespołu.

📊 Badania pokazują: Kompromisy w testowaniu oprogramowania to ryzykowna gra, która może mieć katastrofalne skutki. Według CISQ, słaba jakość oprogramowania kosztowała gospodarkę Stanów Zjednoczonych ponad 2 biliony dolarów w samym tylko 2020 roku.

Najlepsze alternatywy dla Bugsnag w skrócie

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* ClickUp Śledzenie i rozwiązywanie zadań związanych z błędami Szablony błędów, automatyzacja, współpraca w czasie rzeczywistym Plan Free; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Sentry Śledzenie błędów i diagnostyka w czasie rzeczywistym Ślady stosu, monitorowanie wydajności, stan wydania Plan Free; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Raygun Szczegółowe raportowanie awarii wraz z informacjami o wydajności Monitorowanie rzeczywistych użytkowników, odtwarzanie sesji, pulpity nawigacyjne Plany płatne zaczynają się od 40 USD miesięcznie Rollbar Ciągłe ulepszanie kodu i alerty w czasie rzeczywistym Grupowanie błędów wspomagane przez AI, kanał błędów na żywo Plan Free; płatne plany zaczynają się od 16 USD miesięcznie Datadog Ujednolicone monitorowanie wydajności i infrastruktury APM, logi, ślady, wskaźniki infrastruktury Plan Free; płatne plany zaczynają się od 18 USD miesięcznie AppSignal Kompleksowe monitorowanie aplikacji Ruby i Elixir Śledzenie błędów, wskaźniki wydajności, monitorowanie hostów Plan Free; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw New Relic Kompleksowa obserwowalność we wszystkich aplikacjach APM, logi, dane syntetyczne, pulpity Plan Free; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Honeybadger. io Kompleksowe monitorowanie dla zespołów programistów i operacyjnych Monitorowanie czasu działania, śledzenie błędów, monitorowanie cron Plan Free; płatne plany zaczynają się od 26 USD/miesiąc Airbrake Lekkie monitorowanie błędów dla zespołów programistów Śledzenie wdrożeń, alerty w czasie rzeczywistym, integracje Plany płatne zaczynają się od 19 USD miesięcznie LogRocket Monitorowanie frontendu z wglądem w zachowania użytkowników Powtarzanie sesji, analiza produktów, śledzenie wydajności Plan Free; płatne plany zaczynają się od 69 USD miesięcznie Better Stack Monitorowanie czasu działania i incydentów Strony statusu, alerty, pulpity, logi Plan Free; Niestandardowe ceny Splunk Observability Monitorowanie i analityka na poziomie przedsiębiorstwa Monitorowanie infrastruktury, APM, analityka w czasie rzeczywistym Niestandardowe ceny Instabug Raportowanie błędów w aplikacji i monitorowanie wydajności Powtórka sesji, ankiety użytkowników, raportowanie awarii Niestandardowe ceny

📊 Twardy fakt: 88% programistów uważa, że tradycyjne monitorowanie błędów nie spełnia ich oczekiwań. Naprawianie błędów i usterek w kodzie jest największym problemem programistów.

Najlepsze alternatywy dla Bugsnag

Jeśli szukasz narzędzi, które wykraczają poza możliwości Bugsnag — takich jak lepsze monitorowanie rzeczywistych użytkowników, głębszy wgląd w problemy związane z wydajnością lub bardziej elastyczna struktura cenowa — ta lista jest właśnie dla Ciebie.

Zobacz najlepsze propozycje.

1. ClickUp (najlepszy do śledzenia i rozwiązywania zadań związanych z błędami)

Rozpocznij pracę z ClickUp Usprawnij cały proces zarządzania błędami dzięki konfigurowalnym cyklom pracy i narzędziom do współpracy

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, pomaga zespołom efektywnie zarządzać zadaniami związanymi z błędami i je rozwiązywać. Dzięki wysoce konfigurowalnemu zarządzaniu zadaniami, dedykowanym szablonom błędów i funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym, ClickUp usprawnia cały proces śledzenia błędów. Zespoły mogą łatwo rejestrować, priorytetyzować i przypisywać błędy, dzięki czemu nic nie umknie ich uwadze dzięki zadaniom ClickUp.

ClickUp integruje się płynnie z popularnymi narzędziami dla programistów, takimi jak GitHub i Sentry, umożliwiając automatyczną synchronizację problemów i ujednolicony cykl pracy dla zespołów inżynierów. Pulpity nawigacyjne ClickUp zapewniają natychmiastową widoczność statusu błędów, obciążenia pracą zespołów i harmonogramów rozwiązywania problemów, a automatyzacja ClickUp pomaga wyeliminować powtarzalne ręczne kroki, przyspieszając rozwiązywanie błędów i poprawiając ogólną wydajność.

Sprawdź, jak automatyzacja ClickUp może pomóc Ci zarządzać przeglądami kodu, zautomatyzować śledzenie błędów i usprawnić przekazywanie projektów. 👇

Szablon śledzenia błędów ClickUp pomoże Ci skutecznie raportować, śledzić i rozwiązywać błędy oprogramowania. Dzięki konfigurowalnym widokom i wbudowanym formularzom usprawnia cały proces śledzenia błędów, ułatwiając zespołom utrzymanie porządku i spójności.

Pobierz darmowy szablon Oszczędzaj czas na śledzeniu problemów dzięki gotowym widokom, niestandardowym statusom, polom niestandardowym i nie tylko dzięki szablonowi śledzenia błędów ClickUp

Kluczowe funkcje szablonu:

Wiele konfigurowalnych widoków: lista, tablica (Kanban), obciążenie pracą, oś czasu i formularz

Wstępnie zdefiniowane statusy i pola niestandardowe do przejrzystego śledzenia postępów

Łatwe w użyciu formularze raportowania błędów, które można udostępniać lub osadzać

Zarządzanie obciążeniem pracą i osią czasu w celu monitorowania obciążenia zespołów i planowania inicjatyw

Konfiguracja bez kodowania dla szybkiego wdrożenia i współpracy

👍 Zalety: Platforma ClickUp typu "wszystko w jednym" centralizuje śledzenie błędów, przydzielanie zadań i współpracę. To ujednolicone podejście usprawnia cały proces rozwiązywania błędów, czyniąc go szybszym i bardziej wydajnym.

Najlepsze funkcje ClickUp

Organizuj błędy za pomocą dedykowanych list lub folderów: Twórz specjalne przestrzenie do śledzenia błędów, korzystaj z Twórz specjalne przestrzenie do śledzenia błędów, korzystaj z formularzy ClickUp do rejestrowania błędów i kategoryzuj je według zespołów lub ważności, aby zapewnić przejrzystą widoczność

Priorytetyzuj i kategoryzuj błędy: zastosuj zastosuj niestandardowe pola ClickUp do priorytetów (P0–P4), wpływu i powtarzalności, zgodnie ze zorganizowanym modelem priorytetyzacji

Automatyzacja cyklu pracy: Korzystaj Korzystaj z automatyzacji , aby przekazywać, eskalować i powiadamiać zespoły o krytycznych błędach w oparciu o ich ważność i liczbę zgłoszeń

Współpraca: Przechowuj wszystkie dyskusje, aktualizacje i zadania związane z błędami w zadaniach dotyczących błędów, korzystając z komentarzy, @wzmianek i przypisanych komentarzy

Śledź postępy wizualnie: Wykorzystaj widoki tablicy, listy, kalendarza lub Gantta, aby monitorować statusy błędów i osie czasu ich rozwiązywania

Raportuj i ulepszaj: Wykorzystaj Wykorzystaj pulpity ClickUp do analizowania trendów błędów i wydajności zespołu oraz dokumentuj wnioski w dokumentach lub na tablicach, aby zapewnić ciągłe doskonalenie

Ograniczenia ClickUp

Może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników ze względu na bogaty interfejs

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w nauce obsługi automatyzacji i szablonów

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Raúl Becerra, menedżer produktu w Atrato, mówi:

ClickUp nie tylko pozwala mi kontrolować projekty i wcześnie wykrywać zagrożenia, ale także pomaga mi jako indywidualnemu współpracownikowi w wykonywaniu codziennych zadań.

ClickUp nie tylko pozwala mi na bieżąco śledzić projekty i wcześnie wykrywać zagrożenia, ale także pomaga mi jako indywidualnemu współpracownikowi w codziennych zadaniach.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z konfigurowalnych cykli pracy, formularzy zgłoszeń i widoków w szablonie ClickUp do śledzenia błędów i problemów, aby usprawnić proces usuwania błędów, zoptymalizować współpracę i szybciej dostarczać lepsze produkty.

2. Sentry (najlepsze rozwiązanie do monitorowania błędów w czasie rzeczywistym i debugowania)

za pośrednictwem Sentry

Sentry to wiodące narzędzie do monitorowania błędów, które pomaga programistom wykrywać, klasyfikować i rozwiązywać błędy w aplikacjach internetowych, mobilnych i systemach zaplecza. Znane ze swoich możliwości działania w czasie rzeczywistym, Sentry oferuje pełny kontekst śladów stosu, breadcrumbs i zachowań użytkowników, aby szybko zlokalizować i naprawić problemy.

Niezależnie od tego, czy debugujesz błędy JavaScript, śledzisz żądania sieciowe, czy analizujesz wąskie gardła wydajności w aplikacjach opartych na chmurze, Sentry zapewnia zespołom inżynierów narzędzia potrzebne do wyprzedzania krytycznych błędów. Integruje się również z GitHub, Jira i Slack, aby przyspieszyć reagowanie na incydenty.

👍 Zalety: Jeśli szukasz narzędzia do monitorowania wydajności, które łączy monitorowanie wydajności aplikacji i raportowanie awarii, Sentry jest dobrym wyborem, szczególnie dla zespołów, które chcą podejmować decyzje oparte na danych i wykorzystywać praktyczne informacje.

Najlepsze funkcje Sentry

Śledzenie błędów w czasie rzeczywistym ze szczegółowymi śladami stosu

Monitorowanie wydajności aplikacji front-endowych i back-endowych

Powtórka sesji dla lepszej widoczności interakcji użytkowników

Niestandardowe alerty, grupowanie problemów i analiza trendów błędów

Integracje z GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira i innymi

Otwarte zestawy SDK dla kilkudziesięciu języków i frameworków

Ograniczenia Sentry

Niektórzy użytkownicy zgłaszają stromą krzywą uczenia się w przypadku zaawansowanych funkcji

Funkcje monitorowania wydajności mogą wymagać planu wyższego poziomu

Interfejs pulpitu może wydawać się zagracony dużą ilością danych

Ceny Sentry

Twórca: Free

Zespół: od 26 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Business: ceny niestandardowe

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sentry

G2: 4,4/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

Co o Sentry mówią prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Sentry ratuje mnie, gdy pojawia się problem poza zasięgiem testów: wiem o błędach, które trafiają do produkcji, zaraz po ich wystąpieniu i mam jasny widok na to, dlaczego się pojawiły. Mają nawet eksperymentalną funkcję rozwiązań AI, która działa całkiem nieźle!

Sentry ratuje mnie, gdy pojawia się problem poza zasięgiem testów: dowiaduję się o błędach, które przedostają się do produkcji, zaraz po ich wystąpieniu i uzyskuję jasny widok przyczyn ich wystąpienia. Mają nawet eksperymentalną funkcję AI, która działa całkiem nieźle!

3. Raygun (najlepszy do głębokiego śledzenia błędów i monitorowania rzeczywistych użytkowników)

za pośrednictwem Raygun

Raygun to potężne narzędzie do monitorowania błędów przeznaczone do monitorowania wydajności aplikacji i raportowania awarii w aplikacjach internetowych, mobilnych i komputerowych. Wyróżnia się monitorowaniem rzeczywistych użytkowników wraz ze szczegółową powtórką sesji i analizą zachowań użytkowników, pomagając zespołom zrozumieć, jak błędy wpływają na doświadczenia klientów.

Dzięki Raygun inżynierowie oprogramowania i zespoły produktowe otrzymują przydatne dane dotyczące problemów z wydajnością, stabilności aplikacji i wzorców błędów. Automatyczne alerty i analiza przyczyn źródłowych ułatwiają priorytetyzację błędów, które mają największy wpływ na użytkowników. Rozwiązanie integruje się również z popularnymi platformami, takimi jak GitHub, Jira i Slack, zapewniając płynne zarządzanie cyklem pracy.

👍 Zalety: Jeśli szukasz narzędzia, które wykracza poza podstawowe śledzenie błędów i oferuje bogate informacje na temat stabilności aplikacji i interakcji użytkowników, Raygun jest dobrą alternatywą dla Bugsnag.

Najlepsze funkcje Raygun

Monitorowanie rzeczywistych użytkowników z szczegółowym odtwarzaniem sesji

Raportowanie awarii i śledzenie błędów z pełnymi danymi diagnostycznymi

Monitorowanie wydajności aplikacji internetowych i mobilnych

Analiza przyczyn źródłowych i grupowanie błędów

Integracje z GitHub, Jira, Slack i innymi

Konfigurowalne alerty i pulpity

Ograniczenia Raygun

Może być kosztowne dla większych zespołów lub aplikacji o dużej objętości

Niektórzy użytkownicy wspominają, że interfejs może być początkowo skomplikowany

Ograniczone wsparcie offline dla aplikacji mobilnych

Ceny Raygun

Raportowanie awarii: od 40 USD miesięcznie

Puls (monitorowanie rzeczywistych użytkowników): od 80 USD miesięcznie

Monitorowanie wydajności aplikacji: od 80 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Raygun

G2: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Raygun prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

W Raygun najbardziej podoba mi się możliwość wysyłania alertów i powiadomień w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mogę być na bieżąco z wszelkimi problemami i natychmiast je rozwiązywać. Pomaga mi to utrzymać wysoki poziom satysfakcji klientów i zapewnić płynne działanie aplikacji przez cały czas.

W Raygun najbardziej podoba mi się możliwość wysyłania alertów i powiadomień w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mogę być na bieżąco z wszelkimi problemami i natychmiast je rozwiązywać. Pomaga mi to utrzymać wysoki poziom satysfakcji klientów i zapewnić płynne działanie moich aplikacji przez cały czas.

4. Rollbar (najlepszy do monitorowania błędów w czasie rzeczywistym i wsparcia ciągłego wdrażania)

za pośrednictwem Rollbar

Rollbar to popularne narzędzie do monitorowania błędów, które koncentruje się na śledzeniu błędów w czasie rzeczywistym i automatycznym grupowaniu błędów w celu zmniejszenia natężenia informacji dla programistów i zespołów inżynierów. Zapewnia bogate możliwości monitorowania wydajności aplikacji oraz obsługuje wiele języków i frameworków, co czyni go wszechstronną alternatywą dla Bugsnag.

Rollbar wyróżnia się silną integracją z procesami CI/CD, pomagając zespołom wykrywać błędy na wczesnym etapie wdrażania. Oferuje również szczegółowe monitorowanie wydajności, alerty i diagnostykę przyczyn źródłowych, dzięki czemu zespoły produktowe mogą utrzymać stabilność aplikacji i efektywnie optymalizować wydajność aplikacji.

👍 Zalety: Uzyskujesz jasną widoczność błędów występujących w aplikacjach internetowych i systemach zaplecza, a także narzędzia do przypisywania, priorytetyzowania i szybszego rozwiązywania problemów.

Najlepsze funkcje Rollbar

Śledzenie błędów w czasie rzeczywistym z automatycznym grupowaniem

Obsługa wielu języków i frameworków

Integracja z narzędziami CI/CD, takimi jak Jenkins, GitHub Actions i CircleCI

Monitorowanie wydajności i alerty

Niestandardowe cykle pracy do klasyfikacji problemów

Kompleksowy interfejs API do zaawansowanej personalizacji

Ograniczenia Rollbar

Ceny mogą być wysokie dla mniejszych zespołów lub start-upów

Niektórzy użytkownicy uważają, że zaawansowane funkcje są trudne do opanowania

Według niektórych opinii interfejs użytkownika mógłby być bardziej intuicyjny

Ceny Rollbar

Plan Free

Pakiet podstawowy: 16 USD/miesiąc za 25 000 wydarzeń

Zaawansowany: 32 USD/miesiąc za 25 000 wydarzeń

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Rollbar

G2: 4,4/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Rollbar prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi :

Jest to niezwykle ważne dla obsługi klienta. Narzędzie jest połączone z Slackiem, więc pierwszą rzeczą, jaką robimy każdego dnia, jest sprawdzenie kanału i wszystkich błędów zgłoszonych przez użytkowników. Dzięki temu mamy dostęp do wielu informacji, które pozwalają nam naprawić błędy w aplikacji.

Jest to niezwykle ważne dla obsługi klienta. Narzędzie jest połączone z Slackiem, więc pierwszą rzeczą, jaką robimy każdego dnia, jest sprawdzenie kanału i wszystkich błędów zgłoszonych przez użytkowników. Dzięki temu mamy dostęp do wielu informacji, które pozwalają nam naprawić błędy w aplikacji.

5. Datadog (najlepszy do kompleksowego monitorowania wydajności aplikacji i monitorowania infrastruktury)

za pośrednictwem Datadog

Datadog to oparta na chmurze platforma do monitorowania wydajności aplikacji i infrastruktury, zaprojektowana dla inżynierów oprogramowania, zespołów devops i zespołów produktowych. Zapewnia ujednoliconą widoczność całego stosu — serwerów, baz danych, aplikacji i usług innych firm.

Dzięki funkcjom takim jak pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, konfigurowalne alerty i szczegółowe analizy, Datadog pomaga zespołom szybko wykrywać problemy z wydajnością, monitorować stabilność aplikacji i zrozumieć zachowania użytkowników dzięki bogatym danym telemetrycznym. Obsługuje monitorowanie rzeczywistych użytkowników i gromadzenie logów, aby zapewnić pełny kontekst błędów i stanu systemu.

👍 Zaleta: Możliwość korelacji wskaźników, śladów i logów sprawia, że Datadog jest idealnym rozwiązaniem dla organizacji, które chcą połączyć śledzenie błędów z szerszym obrazem wydajności aplikacji i stanu infrastruktury.

Najlepsze funkcje Datadog

Kompleksowe monitorowanie wydajności aplikacji i infrastruktury

Interaktywne pulpity nawigacyjne i alerty w czasie rzeczywistym

Zarządzanie logami i analityka

Monitorowanie rzeczywistych użytkowników i odtwarzanie sesji

Szeroka integracja (AWS, Azure, Kubernetes itp.)

Wykrywanie anomalii oparte na sztucznej inteligencji

Ograniczenia Datadog

Może być kosztowne w miarę wzrostu skali użytkowania, zwłaszcza w przypadku pozyskiwania logów

Strome krzywe uczenia się dla nowych użytkowników ze względu na bogactwo funkcji

Niektórzy użytkownicy zgłaszają złożoność interfejsu użytkownika

Ceny Datadog

Free

Zalety: od 18 USD za host/miesiąc

Enterprise: niestandardowe ceny w zależności od funkcji i skali

Oceny i recenzje Datadog

G2: 4,5/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 900 recenzji)

Co mówią o Datadog prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi :

Datadog szczególnie dobrze radzi sobie z wykrywaniem incydentów. Datadog umożliwia monitorowanie stanu usług w czasie rzeczywistym, z alertami konfigurowanymi za pośrednictwem integracji, takich jak PagerDuty. Pomaga nam to szybko wykrywać problemy produkcyjne, minimalizować przestoje i utrzymywać zobowiązania SLA/SLO.

Datadog szczególnie dobrze radzi sobie z wykrywaniem incydentów. Datadog umożliwia monitorowanie stanu usług w czasie rzeczywistym, a alerty są konfigurowane za pomocą integracji, takich jak PagerDuty. Pomaga nam to szybko wykrywać problemy produkcyjne, minimalizować przestoje i dotrzymywać zobowiązań SLA/SLO.

6. AppSignal (najlepszy do łatwego monitorowania wydajności aplikacji internetowych i systemów zaplecza)

za pośrednictwem AppSignal

AppSignal to narzędzie do monitorowania wydajności zaprojektowane specjalnie dla programistów i zespołów inżynierów pracujących nad aplikacjami internetowymi i systemami zaplecza. Zapewnia prosty sposób monitorowania wydajności aplikacji, śledzenia błędów i analizowania zachowań użytkowników przy minimalnych ustawieniach.

AppSignal oferuje funkcje takie jak śledzenie błędów, monitorowanie rzeczywistych użytkowników i wskaźniki wydajności w przejrzystym, przyjaznym dla programistów interfejsie. Zapewnia przydatne informacje, łącząc logi, wskaźniki i ślady, co pomaga zespołom szybko identyfikować problemy z wydajnością i poprawiać stabilność aplikacji.

👍 Zalety: To dobra alternatywa dla Bugsnag dla zespołów, które potrzebują prostego, niezawodnego rozwiązania skupiającego się na monitorowaniu stanu aplikacji bez nadmiernej złożoności.

Najlepsze funkcje AppSignal

Śledzenie błędów i alerty

Monitorowanie rzeczywistych użytkowników z odtwarzaniem sesji

Wskaźniki wydajności i analityka

Proste ustawienia z obsługą popularnych frameworków (Ruby, Elixir, Node.js)

Automatyczna instrumentacja systemów zaplecza

Ograniczenia AppSignal

Ograniczona integracja w porównaniu z większymi platformami

Może brakować zaawansowanych funkcji potrzebnych w dużych przedsiębiorstwach

Ceny mogą być wysokie dla mniejszych zespołów w miarę wzrostu wykorzystania

Ceny AppSignal

Dostępna wersja próbna Free

Niestandardowe ceny planów dla przedsiębiorstw

Oceny i recenzje AppSignal

G2: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o AppSignal prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi :

Zapewnia wszystkie ważne narzędzia do monitorowania naszej aplikacji. Jest naprawdę prosty w implementacji, a dzięki AppSignal możemy z łatwością diagnozować wszelkie potencjalne problemy z naszą aplikacją i zapewnić jej płynne działanie. Firma stale ulepsza swoje usługi, a obsługa klienta jest fantastyczna.

Zapewnia wszystkie ważne narzędzia do monitorowania naszej aplikacji. Jest naprawdę prosty w implementacji, a dzięki AppSignal możemy z łatwością diagnozować wszelkie potencjalne problemy z naszą aplikacją i zapewnić jej płynne działanie. Firma stale ulepsza swoje usługi, a obsługa klienta jest fantastyczna.

7. New Relic (najlepszy do kompleksowego monitorowania wydajności aplikacji i analizy w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem New Relic

New Relic to potężna platforma do monitorowania wydajności aplikacji (APM), preferowana przez inżynierów oprogramowania, zespoły devops i zespoły produktowe. Zapewnia głęboką widoczność całego stosu — od interakcji użytkowników frontendu po infrastrukturę backendu i aplikacje oparte na chmurze.

Dzięki New Relic otrzymujesz szczegółowe monitorowanie błędów, monitorowanie rzeczywistych użytkowników, raportowanie awarii i monitorowanie wydajności — wszystko w jednej platformie. Analizy w czasie rzeczywistym i konfigurowalne pulpity nawigacyjne pomagają zespołom identyfikować problemy z wydajnością, optymalizować stabilność aplikacji i poprawiać ogólną jakość obsługi klienta.

👍 Zalety: New Relic wyróżnia się bogatymi funkcjami i skalowalnością, dzięki czemu jest odpowiedni dla organizacji potrzebujących narzędzia do monitorowania, które obejmuje wszystko, od żądania sieciowych po stan infrastruktury.

Najlepsze funkcje New Relic

Kompleksowe monitorowanie, w tym systemy zaplecza i interfejs użytkownika

Monitorowanie rzeczywistych użytkowników z odtwarzaniem sesji

Zaawansowane alerty i diagnostyka

Zaawansowane analizy i konfigurowalne pulpity

Wsparcie w chmurze i na miejscu

Ograniczenia New Relic

Może być skomplikowane w konfiguracji dla małych zespołów

Struktura cenowa może być kosztowna dla start-upów lub małych projektów

Bardziej stroma krzywa uczenia się ze względu na rozbudowane funkcje

Ceny New Relic

Free

Niestandardowe ceny dla planów standardowych, Pro i Enterprise

Oceny i recenzje New Relic

G2: 4,2/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 600 recenzji)

Co mówią o New Relic prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi :

Największą zaletą New Relic jest to, że wszystko znajduje się w jednym miejscu. Dzięki logom w czasie rzeczywistym, APM i monitorowaniu infrastruktury mam kompletny widok bez konieczności przełączania narzędzi. Interfejs użytkownika jest przejrzysty, pulpity można dostosowywać, a konfiguracja alertów jest bardzo prosta — pozwala wykrywać problemy, zanim się nasilą.

Największą zaletą New Relic jest to, że wszystko znajduje się w jednym miejscu. Dzięki logom w czasie rzeczywistym, APM i monitorowaniu infrastruktury otrzymuję kompletny widok bez konieczności przełączania narzędzi. Interfejs użytkownika jest przejrzysty, pulpity można dostosowywać, a konfiguracja alertów jest bardzo prosta — pozwala wykrywać problemy, zanim się nasilą.

8. Honeybadger. io (najlepszy do niezawodnego monitorowania błędów z prostymi ustawieniami)

za pośrednictwem Honeybadger.io

Honeybadger. io to proste narzędzie do monitorowania błędów zaprojektowane, aby pomóc programistom i zespołom inżynierów śledzić błędy, awarie i problemy z wydajnością w aplikacjach internetowych i systemach zaplecza. Zapewnia alerty o błędach w czasie rzeczywistym, szczegółowe dane o błędach oraz automatyczne zarządzanie incydentami.

👍 Zalety: Honeybadger. io wyróżnia się jako alternatywa dla Bugsnag dla zespołów poszukujących łatwego w użyciu, opartego na chmurze rozwiązania do monitorowania aplikacji, które koncentruje się na śledzeniu błędów i stabilności aplikacji bez nadmiernej złożoności.

Najlepsze funkcje Honeybadger. io

Monitorowanie błędów w czasie rzeczywistym wraz ze szczegółowymi raportami

Monitorowanie czasu działania w zestawie

Prosta integracja z popularnymi frameworkami i narzędziami

Inteligentne alerty ograniczające ilość niepotrzebnych powiadomień

Powtórka sesji w celu uchwycenia zachowań użytkowników

Ograniczenia Honeybadger. io

Ograniczone zaawansowane funkcje monitorowania wydajności w porównaniu z większymi platformami

Ceny mogą wzrosnąć wraz ze wzrostem liczby błędów

Mniej odpowiednie dla bardzo dużych, złożonych infrastruktur

Ceny Honeybadger. io

Plan Free

Zespół: 26 USD/miesiąc

Business: 80 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Honeybadger. io

G2: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

📮 ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety regularnie korzysta z narzędzi do automatyzacji i aktywnie poszukuje nowych możliwości automatyzacji. Podkreśla to istnienie znacznego niewykorzystanego potencjału w zakresie wydajności — większość zespołów nadal polega na pracy ręcznej, którą można usprawnić lub wyeliminować. Agenci AI ClickUp ułatwiają tworzenie zautomatyzowanych cykli pracy, nawet jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z automatyzacji. Dzięki szablonom typu plug-and-play i komendom opartym na języku naturalnym automatyzacja zadań staje się dostępna dla wszystkich członków zespołu! 💫 Rzeczywiste wyniki: QubicaAMF skróciło czas raportowania o 40% dzięki dynamicznym pulpitom i automatycznym wykresom ClickUp — przekształcając godziny ręcznej pracy w informacje w czasie rzeczywistym.

9. Airbrake (najlepszy do kompleksowego monitorowania błędów i alertów)

za pośrednictwem Airbrake

Airbrake to popularne narzędzie do monitorowania błędów znane z zaawansowanego śledzenia błędów, powiadomień w czasie rzeczywistym i szczegółowych raportów o błędach. Pomaga inżynierom oprogramowania i zespołom produktowym szybko identyfikować, diagnozować i naprawiać błędy wpływające na wydajność i stabilność aplikacji internetowych i systemów zaplecza.

👍 Zalety: Airbrake to dobra alternatywa dla Bugsnag dla zespołów potrzebujących solidnego raportowania awarii, szczegółowych śladów stosu oraz integracji z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami i rozwoju.

Najlepsze funkcje Airbrake

Powiadomienia o błędach w czasie rzeczywistym z konfigurowalnymi alertami

Szczegółowy kontekst błędu, w tym logi konsoli i żądania sieciowe

Wsparcie dla wielu języków programowania i frameworków

Integracja z Slack, Jira, GitHub i innymi

Grupowanie błędów w celu ograniczenia szumu

Ograniczenia Airbrake

Ceny mogą być wysokie dla większych zespołów lub przy dużej liczbie błędów

Interfejs użytkownika może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników

Ograniczone monitorowanie wydajności aplikacji w porównaniu z platformami typu "wszystko w jednym"

Ceny Airbrake

Dev: Od 19 USD miesięcznie

Podstawowy: od 38 USD/miesiąc

Zalety: od 76 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Airbrake

G2: 4,4/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 150 recenzji)

10. LogRocket (najlepszy do monitorowania rzeczywistych użytkowników i odtwarzania sesji)

za pośrednictwem LogRocket

LogRocket wyróżnia się jako potężne narzędzie do monitorowania rzeczywistych użytkowników i monitorowania wydajności, które wykracza poza zwykłe śledzenie błędów. Rejestruje interakcje użytkowników i zapewnia powtórkę sesji, dzięki czemu programiści i zespoły produktowe mogą dokładnie zobaczyć, czego doświadczyli użytkownicy przed wystąpieniem błędu lub problemu z wydajnością.

👍 Zalety: Poprawia stabilność aplikacji i jej kondycję dzięki połączeniu monitorowania wydajności z analizą zachowań użytkowników i szczegółową diagnostyką błędów.

Najlepsze funkcje LogRocket

Powtórka sesji, aby obejrzeć sesje użytkowników i zdiagnozować problemy

Monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym i śledzenie błędów

Rejestrowanie żądań sieciowych i logi konsoli

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Jira, GitHub i Slack

Przeglądowe pulpity łączące dane o błędach, zachowania użytkowników i wskaźniki wydajności

Ograniczenia LogRocket

Może być kosztowne wraz ze wzrostem liczby sesji użytkowników

Ustawienia wymagają pewnej nauki, aby zapewnić optymalne wykorzystanie

Najlepiej nadaje się do monitorowania front-endu; śledzenie błędów back-endu jest ograniczone

Ceny LogRocket

Free

Zespół: od 69 USD/miesiąc

Zalety: Ceny zaczynają się od 295 USD miesięcznie

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje LogRocket

G2: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o LogRocket prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Dzięki LogRocket coraz chętniej wydaję produkty po usunięciu wszystkich zauważalnych błędów, a następnie sprawdzam je w LogRocket z udziałem prawdziwych użytkowników. To tak, jakbym niewidzialnie zaglądał użytkownikom przez ramię.

Dzięki LogRocket coraz chętniej wydaję produkty po usunięciu wszystkich zauważalnych błędów, a następnie sprawdzam je w LogRocket z udziałem prawdziwych użytkowników. To tak, jakbym niewidzialnie zaglądał użytkownikom przez ramię.

11. Better Stack (najlepszy do monitorowania błędów pełnego stosu i monitorowania czasu działania)

za pośrednictwem Better Stack

Better Stack to oparte na chmurze narzędzie do monitorowania wydajności aplikacji i monitorowania błędów, zaprojektowane w celu zapewnienia pełnej widoczności aplikacji i infrastruktury. Łączy w sobie śledzenie błędów, monitorowanie wydajności i monitorowanie czasu działania w jednej platformie, co czyni je doskonałą alternatywą dla Bugsnag dla zespołów, które potrzebują zintegrowanego rozwiązania.

👍 Zalety: Dzięki Better Stack inżynierowie oprogramowania i zespoły DevOps mogą śledzić błędy, monitorować stabilność aplikacji i uzyskiwać przydatne informacje, które pozwalają poprawić wydajność aplikacji i szybko rozwiązywać problemy związane z wydajnością.

Najlepsze funkcje Better Stack

Kompleksowe monitorowanie, w tym backend, frontend i infrastruktura

Monitorowanie czasu działania z alertami w czasie rzeczywistym

Śledzenie błędów z szczegółową diagnostyką i logami

Zarządzanie incydentami i strony statusu do komunikacji

Łatwa integracja z Slack, PagerDuty i innymi

Lepsze limity stosu

Ceny mogą stanowić wyzwanie dla bardzo małych zespołów lub start-upów

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest mniej intuicyjny w porównaniu z konkurencją

Ograniczona zaawansowana analityka dla bardzo dużych wdrożeń

Lepsze ceny Stack

Plan Free

Płać na bieżąco: od 29 USD miesięcznie

Lepsze oceny i recenzje Stack:

G2: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o Better Stack prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi:

Pulpity nawigacyjne są przejrzyste i atrakcyjne wizualnie, co ułatwia śledzenie wydajności na pierwszy rzut oka. Pewnego razu mieliśmy krytyczny problem o północy, ale dzięki natychmiastowym powiadomieniom Better Stack w Slacku udało nam się go rozwiązać w mniej niż 10 minut.

Pulpity nawigacyjne są przejrzyste i atrakcyjne wizualnie, co ułatwia śledzenie wydajności na pierwszy rzut oka. Pewnego razu mieliśmy krytyczny problem o północy, ale dzięki natychmiastowym powiadomieniom Slack od Better Stack rozwiązaliśmy go w mniej niż 10 minut.

12. Splunk Observability (najlepsze rozwiązanie do monitorowania wydajności aplikacji klasy korporacyjnej)

za pośrednictwem Splunk Observability

Splunk Observability to potężna platforma do monitorowania wydajności aplikacji i monitorowania rzeczywistych użytkowników, zaprojektowana z myślą o dużych, złożonych środowiskach. Zapewnia zespołom inżynierów pełną widoczność aplikacji, infrastruktury i doświadczeń użytkowników dzięki zaawansowanej analityce i wnioskom opartym na sztucznej inteligencji (AI).

👍 Zalety: Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw potrzebujących dogłębnej diagnostyki, narzędzi monitorujących infrastrukturę oraz decyzji opartych na danych, opartych na kompleksowych danych o błędach i metrykach.

Rozwiązanie Splunk pomaga śledzić błędy, monitorować stabilność aplikacji i identyfikować problemy z wydajnością w czasie rzeczywistym w aplikacjach internetowych i systemach zaplecza.

Najlepsze funkcje Splunk Observability

Ujednolicony APM, monitorowanie infrastruktury i monitorowanie rzeczywistych użytkowników

Wykrywanie anomalii i analityka predykcyjna oparte na sztucznej inteligencji

Szczegółowe pulpity monitorowania wydajności z konfigurowalnymi alertami

Skalowalność dla dużych aplikacji opartych na chmurze i złożonych infrastruktur

Integracje z popularnymi narzędziami programistycznymi i platformami w chmurze

Ograniczenia Splunk Observability

Wyższe ceny w porównaniu z wieloma alternatywami, co może nie odpowiadać mniejszym zespołom

Bardziej stroma krzywa uczenia się ze względu na zaawansowane funkcje i złożoność

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że interfejs może być początkowo przytłaczający

Ceny Splunk Observability

Niestandardowe ceny w zależności od wykorzystania i skali

Oceny i recenzje Splunk Observability

G2: 4,4/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Splunk Observability?

Użytkownik G2 mówi:

Splunk zapewnia wskaźniki, takie jak śledzenie i logowanie w czasie rzeczywistym. Podoba mi się model kaskadowy śledzenia usług, dzięki któremu mogę wyraźnie zobaczyć zależności między usługami i ustalić, która usługa ma problem.

Splunk zapewnia wskaźniki, takie jak śledzenie i logowanie w czasie rzeczywistym. Podoba mi się model kaskadowy śledzenia usług, dzięki któremu mogę wyraźnie zobaczyć zależności między usługami i ustalić, która z nich ma problem.

13. Instabug (najlepszy do raportowania awarii aplikacji mobilnych i przekazywania opinii w aplikacji)

za pośrednictwem Instabug

Instabug to specjalistyczne narzędzie do monitorowania błędów przeznaczone dla aplikacji mobilnych, zapewniające szczegółowe raportowanie awarii, monitorowanie rzeczywistych użytkowników oraz informacje zwrotne od użytkowników bezpośrednio z poziomu aplikacji. Jest idealnym rozwiązaniem dla programistów aplikacji mobilnych i zespołów produktowych, którzy chcą poprawić stabilność aplikacji i wydajność aplikacji w oparciu o zachowania użytkowników w czasie rzeczywistym i ponowne odtwarzanie sesji.

👍 Zalety: Instabug oferuje bogate dane diagnostyczne, takie jak logi konsoli, żądania sieciowe i szczegóły urządzenia, które pomagają szybko zlokalizować problemy z wydajnością i błędy.

Najlepsze funkcje Instabug

Raportowanie błędów i awarii w aplikacji wraz ze szczegółowymi danymi diagnostycznymi

Monitorowanie rzeczywistych użytkowników z odtwarzaniem sesji dla aplikacji mobilnych

Zbieranie opinii użytkowników w celu poprawy jakości obsługi klienta

Integracje z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami i śledzenia błędów

Automatyczne alerty i funkcje zarządzania incydentami

Ograniczenia Instabug

Skupia się głównie na aplikacjach mobilnych, ma ograniczone możliwości monitorowania stron internetowych i zaplecza

Ceny mogą być wysokie dla małych zespołów lub start-upów

Niektórzy użytkownicy uważają, że początkowe ustawienia są skomplikowane w zależności od architektury aplikacji

Ceny Instabug

Pakiet startowy: niestandardowe ceny

Rozwój: niestandardowe ceny

Enterprise: niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Instabug

G2: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Instabug prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi :

Instabug zapewnia zespołom mobilnym niezrównaną wiedzę, która pozwala przewidywać, diagnozować i rozwiązywać problemy, zanim wpłyną one na użytkowników.

Instabug zapewnia zespołom mobilnym niezrównaną wiedzę, która pozwala przewidywać, diagnozować i rozwiązywać problemy, zanim wpłyną one na użytkowników.

🚨 Krytyczne ostrzeżenie: Średni koszt przestoju wzrósł do 9000 dolarów na minutę w przypadku dużych organizacji. W przypadku przedsiębiorstw o wyższym ryzyku, takich jak finanse i opieka zdrowotna, przestój może przekroczyć 5 milionów dolarów na godzinę w niektórych scenariuszach — i to nie uwzględniając potencjalnych kar i grzywien.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Bugsnag

Chociaż Bugsnag jest dobrym narzędziem do monitorowania błędów, może nie być najlepszym rozwiązaniem dla każdego zespołu. Niektórzy użytkownicy zgłaszają ograniczenia w monitorowaniu rzeczywistych użytkowników, odtwarzaniu sesji i dostosowywaniu pulpitów nawigacyjnych w celu uzyskania głębszego wglądu w wydajność. Inni uważają, że struktura cenowa jest mniej elastyczna w miarę rozwoju zespołu lub zmiany potrzeb.

Alternatywy dla Bugsnag często wykraczają poza śledzenie błędów, oferując zaawansowane funkcje, takie jak monitorowanie wydajności aplikacji, alerty w czasie rzeczywistym, pełne powtórki sesji i zintegrowane śledzenie błędów. Funkcje te pomagają zespołom inżynierów uzyskać przydatne informacje, poprawić stabilność aplikacji i zwiększyć komfort obsługi klientów.

Niezależnie od tego, czy szukasz lepszej widoczności zachowań użytkowników, lepszej współpracy między zespołami produktowymi, czy narzędzia dostosowanego do Twojego budżetu, przejście z Bugsnag może zapewnić szybsze debugowanie i inteligentniejsze zarządzanie incydentami. Zapoznaj się z najlepszymi alternatywami dla Bugsnag, które warto rozważyć.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Połączenie śledzenia błędów z solidnym narzędziem do zarządzania projektami, takim jak ClickUp, może skrócić średni czas rozwiązywania problemów, ponieważ zadania, dyskusje i dane dotyczące błędów pozostają w jednym, scentralizowanym obszarze roboczym.

Wybierz odpowiednią alternatywę dla Bugsnag dla swojego zespołu

Znalezienie najlepszych alternatyw dla Bugsnag zależy od unikalnych potrzeb Twojego zespołu — niezależnie od tego, czy chodzi o dogłębne śledzenie błędów, płynne monitorowanie wydajności, czy raportowanie awarii w czasie rzeczywistym. Narzędzia takie jak ClickUp wyróżniają się nie tylko zaawansowanym śledzeniem błędów, ale także usprawnieniem współpracy i automatyzacją cyklu pracy w ramach projektów.

Jeśli szukasz kompleksowej platformy, która pomoże Twoim zespołom inżynierów i produktowym śledzić błędy, monitorować wydajność aplikacji i zwiększyć stabilność aplikacji dzięki łatwym w użyciu szablonom i integracjom, ClickUp jest oczywistym zwycięzcą.

Chcesz uprościć śledzenie błędów i monitorowanie problemów? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij zarządzać błędami i problemami z wydajnością w inteligentniejszy i szybszy sposób.