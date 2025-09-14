13 najlepszych narzędzi do komunikacji cyfrowej w miejscu pracy w 2025 r

Problem nie polega na zbyt małej komunikacji, ale na niewłaściwym jej rodzaju.

Zespoły zdalne i hybrydowe są bardziej połączone niż kiedykolwiek, ale ciągłe powiadomienia, rozproszone kanały komunikacji i niekończące się spotkania nie oznaczają, że ludzie są zgrani. Oznaczają one po prostu, że wszyscy są wyczerpani.

Prawdziwym wyzwaniem nie jest utrzymywanie kontaktu, ale zapewnienie jasności komunikacji.

Bez odpowiednich narzędzi aktualizacje giną w gąszczu informacji, decyzje są opóźniane, a współpraca zamienia się w chaos.

W tym przewodniku przedstawimy dziesięć najlepszych narzędzi komunikacji cyfrowej stworzonych z myślą o nowoczesnych zespołach — narzędzi, które zapewniają wsparcie pracy asynchronicznej, usprawniają rozmowy i pomagają zrobić więcej przy mniejszej liczbie przerw.

Wybór odpowiednich narzędzi komunikacji cyfrowej może poprawić współpracę, kooperację i wydajność Twojej organizacji. Oto najważniejsze funkcje, które należy wziąć pod uwagę.

Komunikacja w czasie rzeczywistym: Poszukaj narzędzi komunikacji cyfrowej, które obejmują komunikatory internetowe i Poszukaj narzędzi komunikacji cyfrowej, które obejmują komunikatory internetowe i asynchroniczną komunikację wideo , aby umożliwić elastyczny kontakt między członkami zespołu

Zarządzanie zadaniami: Poszukaj narzędzi komunikacji cyfrowej z funkcjami, które umożliwią przydzielanie zadań, ustalanie terminów i śledzenie postępów

Dostęp mobilny i stacjonarny: Wybierz narzędzia komunikacji cyfrowej, które są dostępne na wszystkich urządzeniach, aby członkowie zespołu mogli pozostać w kontakcie zarówno w biurze, jak i w podróży

Możliwości integracji: Wybierz narzędzie z efektywną technologią komunikacyjną, które można zintegrować ze wszystkimi aplikacjami używanymi przez Twój zespół, takimi jak platformy do zarządzania projektami

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: Wybierz narzędzia komunikacji cyfrowej, które zapewniają skuteczne zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych i zgodność z przepisami, aby chronić poufne informacje

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Wybierz narzędzie komunikacji cyfrowej dla swojego miejsca pracy o intuicyjnym wyglądzie. Dzięki temu członkowie zespołu z łatwością zaakceptują produkt, co skróci czas szkolenia i zwiększy ogólną wydajność

🎥 Chcesz, aby Twój zespół komunikował się lepiej i szybciej, niezależnie od tego, gdzie się znajdują jego członkowie? Powyższe wideo przedstawia 7 aplikacji stworzonych właśnie w tym celu — funkcje, które pomagają wyeliminować zakłócenia, skupić się na dyskusji oraz usprawnić sposób, w jaki ludzie udostępniają informacje, organizują spotkania i współpracują.

📮 ClickUp Insight: 83% pracowników umysłowych korzysta głównie z poczty elektronicznej i czatu do komunikacji zespołowej. Jednak prawie 60% ich dnia pracy traci się na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji do pracy, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-mail i czaty są zgromadzone w jednym miejscu! Czas na centralizację i energię!

Narzędzie Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny ClickUp Kompleksowa współpraca i zarządzanie projektamiWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów potrzebujących wszechstronnego narzędzia do zarządzania projektami i komunikacją Czat, dokumenty, tablice, klipy, notatnik oparty na AI, zarządzanie zadaniami, współpraca w czasie rzeczywistym Free Forever; niestandardowe dostosowanie dostępne dla przedsiębiorstw Slack Wiadomości w czasie rzeczywistym i rozmowy zespołowe Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów poszukujących platformy komunikacyjnej skupionej na wiadomościach Kanały tematyczne, udostępnianie plików, połączenia głosowe/wideo, integracja aplikacji i automatyzacja przepływu pracy Free; od 8,75 USD miesięcznie za użytkownika Microsoft Teams* Spotkania wideo i integracja z Microsoft 365Wielkość zespołu: Teams wymagające integracji z Microsoft w zakresie czatu, wideo i współpracy nad dokumentami Płynna integracja z Microsoft 365, narzędzia do spotkań, udostępnianie plików, wątki rozmów Free; od 4 USD miesięcznie za użytkownika Zoom Wysokiej jakości wideokonferencje i webinariaWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów potrzebujących niezawodnej komunikacji wideo i webinariów Połączenia wideo, udostępnianie ekranu, pokoje do rozmów, czat, integracja z innymi aplikacjami Free; od 15,99 USD miesięcznie za użytkownika Google Workspace Wydajność w chmurze i współpraca nad dokumentami Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów działających w ekosystemie Google Gmail, Dokumenty, Dysk, Spotkanie, Czat, Kalendarz, współpraca w czasie rzeczywistym, przechowywanie w chmurze Pakiet Business Starter: 8,40 USD miesięcznie za użytkownika Chanty Prosty czat zespołowy z wbudowanym zarządzaniem zadaniami Wielkość zespołu: Małe zespoły potrzebujące prostego narzędzia komunikacyjnego z funkcją zarządzania zadaniami Czat zespołowy, zarządzanie zadaniami, połączenia wideo/audio, udostępnianie plików, tablica Kanban Free; od 4 USD miesięcznie za użytkownika Mattermost Komunikacja oparta na własnym serwerze z narzędziami przeznaczonymi dla programistówWielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zespołów potrzebujących bezpiecznej komunikacji opartej na własnym serwerze Wdrożenie na własnym serwerze lub w prywatnej chmurze, szyfrowane wiadomości, integracje DevOps Free; od 10 USD miesięcznie za użytkownika Flock Szybkie wiadomości i łatwa współpraca zespołowa Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla małych i średnich zespołów, które potrzebują szybkiej i wydajnej komunikacji Czat zespołowy, udostępnianie plików, wideo-wideokonferencje, zarządzanie zadaniami, przypomnienia Free; od 6 USD miesięcznie za użytkownika Ryver Połączenie czatu, zadań i automatyzacji przepływu pracy Wielkość zespołu: zespoły potrzebujące czatu i zarządzania zadaniami w jednej platformie Czat zespołowy, zarządzanie zadaniami, automatyzacja przepływu pracy, udostępnianie plików Ceny zaczynają się od 4 USD miesięcznie za użytkownika Jira Zwinne zarządzanie projektami i śledzenie problemów Wielkość zespołu: Idealne rozwiązanie dla zwinnych zespołów programistycznych Śledzenie problemów, zarządzanie projektami, elastyczne przepływy pracy, integracje ze Slackiem, GitHubem i nie tylko Free; od 8,60 USD miesięcznie za użytkownika Dropbox Bezpieczne przechowywanie plików i łatwe udostępnianie Wielkość zespołu: zespoły potrzebujące bezpiecznego udostępniania plików i wersjonowania Udostępnianie plików, synchronizacja, historia wersji plików, Dropbox Paper do współpracy nad dokumentami Ceny zaczynają się od 11,99 USD miesięcznie Microsoft Office 365 Wydajność przedsiębiorstwa dzięki aplikacjom biurowym Wielkość zespołu: idealne rozwiązanie dla zespołów już włączonych do ekosystemu Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, e-mail, przechowywanie w chmurze Business Basic: 7,20 USD miesięcznie za użytkownika

Przy tak dużej liczbie dostępnych narzędzi wybór odpowiedniego może być trudny. Aby pomóc Ci w podjęciu decyzji, stworzyliśmy listę najlepszych narzędzi do komunikacji zdalnej i hybrydowej w miejscu pracy.

*clickUp (najlepsze rozwiązanie do kompleksowej współpracy i zarządzania projektami)

ClickUp, aplikacja do pracy, to kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, która centralizuje pracę Twojego zespołu, służąc jako oprogramowanie do współpracy i zarządzania projektami. Zawiera wiele funkcji spełniających różne wymagania komunikacyjne i organizacyjne.

Współpracuj natychmiastowo, przekształcając rozmowy w zadania do wykonania w ClickUp Chat

ClickUp Chat dosłownie przenosi rozmowy bezpośrednio do Twojego przepływu pracy. Zamiast przełączać się między aplikacją do przesyłania wiadomości a menedżerem zadań, zespoły mogą rozmawiać, planować i podejmować działania bez konieczności przełączania się między zakładkami.

Możesz ustawić kanały oparte na zespołach lub tematach, wysyłać szybkie wiadomości bezpośrednie i natychmiast przekształcać wiadomości w zadania, gdy coś wymaga dalszych działań. Dostępna jest również funkcja „Posty” do bardziej uporządkowanych aktualizacji (takich jak ogłoszenia lub podsumowania) oraz inteligentne tagowanie, dzięki czemu nic nie umknie Twojemu zespołowi.

Wyróżnia się to, jak dobrze ClickUp Chat łączy się z resztą platformy: – Wątki można synchronizować bezpośrednio z zadaniami, aby zachować kontekst – Można oznaczać wiadomości do dalszego działania (aby zadania nie zostały zapomniane) – ClickUp AI może podsumowywać czaty i przekształcać dyskusje w zadania lub kolejne kroki

Dla zespołów hybrydowych lub zdalnych, które potrzebują jednego źródła informacji na temat rozmów i postępów w projektach, ClickUp Chat jest mądrym wyborem — zwłaszcza jeśli już korzystasz z ClickUp do zarządzania pracą.

Współpraca w czasie rzeczywistym ClickUp dokument

ClickUp Docs zapewnia środowisko współpracy umożliwiające tworzenie, udostępnianie i edycję dokumentów w czasie rzeczywistym. Twórz wiki, bazy wiedzy i dokumenty projektu z zaawansowanymi opcjami formatowania, takimi jak osadzone zakładki i tabele.

Dokumenty w ClickUp nie są izolowane — łączą się bezpośrednio z zadaniami, dzięki czemu kluczowe informacje są zawsze dostępne dla Twojego zespołu. Dzięki Docs Hub możesz natychmiast oznaczać członków zespołu, wyszukiwać, sortować i filtrować rekordy, utrzymując porządek i dostępność wszystkich informacji.

Potrzebujesz szybkiego formatowania? Dodaj zakładki, tabele lub tekst sformatowany. Chcesz uzyskać szybszy wynik? Użyj ClickUp AI, aby natychmiast podsumować lub przepisać tekst.

Koniec z rozproszonymi dokumentami — wszystko znajduje się tam, gdzie pracujesz.

Wizualizuj pomysły i natychmiast przekształcaj je w zadania dzięki tablicom ClickUp Whiteboards

Tablice ClickUp tworzą wirtualne płótno do burzy mózgów i komunikacji wizualnej. Współpraca w czasie rzeczywistym pozwala zespołom szkicować pomysły, tworzyć schematy blokowe i wizualizować cykle pracy.

Tablice ClickUp są zintegrowane z zadaniami i dokumentami, co pozwala przekształcić pomysły w konkretne działania bezpośrednio z poziomu pulpitu. To płynne połączenie inspiracji i realizacji pozwala utrzymać inicjatywy na właściwym torze.

Dowiedz się, jak korzystać z tablic ClickUp:

Nagrywaj i udostępniaj krótkie wideo z ekranu za pomocą ClickUp Clips

ClickUp Clips pozwala użytkownikom w łatwy sposób tworzyć i udostępniać nagrania ekranu. Jest to niezwykle pomocne przy udzielaniu szczegółowych wyjaśnień, przekazywaniu informacji zwrotnych i rejestrowaniu procesów. ClickUp Clips integruje się również z zadaniami, dokumentami i czatami.

A co najlepsze? Clipy ClickUp mogą być automatycznie oznaczane, transkrybowane i podsumowywane za pomocą AI, dzięki czemu są łatwiejsze do wyszukiwania i dostępne. Zapewniają one dostępność informacji wizualnych tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

A jeśli potrzebujesz spotkania?

…Poznaj ClickUp AI Notetaker.

Ten asystent oparty na sztucznej inteligencji dołącza do rozmów w Zoom, Google Meet lub Teams, automatycznie nagrywa sesję i dostarcza pełny zapis, podsumowanie oraz listę działań do wykonania — bezpośrednio do dokumentu ClickUp. Wszystko pozostaje połączone z Twoim cyklem pracy, więc nic nie ginie w chaosie po spotkaniu.

Organizuj, ustalaj priorytety i prowadź śledzenie wszystkich zadań ClickUp dzięki zadaniu ClickUp

ClickUp wyróżnia się przede wszystkim w zarządzaniu zadaniami dzięki funkcji zadanie ClickUp, które umożliwia dostosowanie zadań do dowolnego cyklu pracy. Przydzielaj zadania, ustalaj priorytety, wyznaczaj terminy i sprawdzaj postępy w różnych widokach, w tym na liście, tablicy i kalendarzu.

Aby poprawić organizację i wydajność, platforma oferuje ponad 35 ClickApp, w tym automatyzacje, punkty sprintu i pola niestandardowe.

Oto krótki przewodnik dotyczący ustawienia pierwszego zadania ClickUp:

Użyj ClickUp Brain do generowania odpowiedzi na e-mail

ClickUp Brain to wbudowany asystent AI, który działa w zakresie zadań, dokumentów, rozmów i przestrzeni projektowych, pomagając zespołowi działać wydajniej i inteligentniej. Może natychmiast generować zawartość, w tym notatki ze spotkań, opisy zadań i streszczenia projektów, oszczędzając czas poświęcany na powtarzalne pisanie.

Podsumowuj obszerne wątki komentarzy, wyodrębniaj elementy do wykonania lub odpowiadaj na zapytania w oparciu o istniejącą dokumentację i zadania w Twoim obszarze roboczym.

🎁 Bonus: Możesz również użyć ClickUp Brain do tworzenia uporządkowanych list kontrolnych dotyczących audytu komunikacji wewnętrznej. Oto przykład: Przykładowa lista kontrolna audytu komunikacji wewnętrznej stworzona przez ClickUp Brain

Aby poprawić zaangażowanie pracowników i uczynić komunikację w miejscu pracy bardziej uporządkowaną i skalowalną, ClickUp oferuje szablony planów komunikacji, które eliminują domysły. Szablony takie jak szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp i szablon planu komunikacji ClickUp pomogą Ci szybko rozpocząć pracę i pozostać skupionym.

najlepsze funkcje ClickUp*

Współpracuj w czasie rzeczywistym, aby omawiać aktualizacje, zadawać pytania i podejmować szybkie decyzje

Twórz i udostępniaj edytowalne dokumenty ClickUp całemu zespołowi

Organizuj swoją pracę, korzystając z w pełni konfigurowalnych zadań, osi czasu i widoków

Pisz szybciej i mądrzej dzięki pomocy opartej na AI poprzez ClickUp Brain

Przydzielaj zadania i prowadź ich śledzenie bezpośrednio z poziomu wątków czatu ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Opanowanie szerokiego zestawu funkcji może zająć trochę czasu, ale szybko się to zwraca dzięki elastyczności i kontroli

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

*co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Korzystamy z ClickUp do zarządzania i śledzenia procesu tworzenia treści w mediach społecznościowych i cyfrowych. Dzięki temu możemy sprawdzić status każdej treści (w trakcie tworzenia, wymaga edycji, zaplanowana itp.) oraz dowiedzieć się, kto jest głównym projektantem. Eliminuje to również konieczność wymiany wielu e-maili, ponieważ sekcja komentarzy dla każdego zadania może służyć do omawiania i delegowania zadań/kolejnych kroków (co pozwala nam śledzić i monitorować cykl tworzenia treści).

Korzystamy z ClickUp do zarządzania i śledzenia procesu tworzenia treści w mediach społecznościowych i cyfrowych. Dzięki temu możemy sprawdzić status każdej treści (w trakcie tworzenia, wymaga edycji, zaplanowana itp.) oraz dowiedzieć się, kto jest głównym projektantem. Eliminuje to również konieczność wymiany wielu e-maili, ponieważ sekcja komentarzy dla każdego zadania może służyć do omawiania i delegowania zadań/kolejnych kroków (co pozwala nam śledzić i monitorować cykl tworzenia treści).

2. Slack (najlepszy do komunikacji w czasie rzeczywistym i rozmów zespołowych)

za pośrednictwem Slack

Slack to popularna aplikacja do komunikacji zespołowej, która łączy rozmowy, narzędzia i pliki w jednej lokalizacji. Jej przyjazny dla użytkownika interfejs pomaga zespołom tworzyć kanały dla konkretnych projektów lub tematów, promując uporządkowane i przejrzyste interakcje.

Slack to jednak coś więcej niż tylko narzędzie do komunikacji asynchronicznej — oferuje wsparcie dla cyfrowych kanałów komunikacji, takich jak połączenia głosowe, wideo konferencje i udostępnianie plików. Ponadto łączy się z ponad 2500 aplikacjami, upraszczając cykl pracy i zmniejszając potrzebę przełączania się między narzędziami.

*najlepsze funkcje Slacka

Organizuj rozmowy za pomocą dedykowanych kanałów dla projektów, działów lub wiadomości firmowych

Zintegruj się z aplikacjami, takimi jak Google Drive, Trello i Dropbox

Popraw komunikację dzięki połączeniom głosowym i wideo

Zautomatyzuj zadania za pomocą narzędzia Workflow Builder, aby tworzyć niestandardowe przepływy pracy

Ograniczenia Slacka

Wysoki poziom aktywności może powodować częste powiadomienia, które mogą rozpraszać uwagę

Plany premium mogą być kosztowne dla większych zespołów

Ceny Slack

Free

Pro: 8,75 USD miesięcznie za użytkownika

Business+: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise Grid: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Slacka

G2: 4,5/5 (ponad 34 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

Oto, co użytkownik Capterra miał do powiedzenia na temat Slacka:

Dzięki obszarowi roboczemu Slack łatwo jest organizować rozmowy zespołowe dotyczące konkretnych projektów i tematów. Slack ułatwia tworzenie czatów grupowych, na których zespoły mogą rozmawiać i omawiać konkretne tematy i projekty. Slack zapewnia doskonałą funkcję wyszukiwania, która ułatwia filtrowanie i znajdowanie rozmów zespołowych, kanałów i plików. Łatwość integracji z wieloma aplikacjami innych firm. Slack ma niezwykle intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs.

Dzięki obszarowi roboczemu Slack łatwo jest organizować rozmowy zespołów dotyczące konkretnych projektów i tematów. Slack ułatwia tworzenie czatów grupowych, na których zespoły mogą rozmawiać i omawiać konkretne tematy i projekty. Slack oferuje doskonałą funkcję wyszukiwania, która ułatwia filtrowanie i znajdowanie rozmów zespołów, kanałów i plików. Łatwość integracji z wieloma aplikacjami innych firm. Slack ma niezwykle intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs.

3. Microsoft Teams (najlepsze rozwiązanie do spotkań wideo i integracji z Microsoft 365)

za pośrednictwem Microsoft

Microsoft Teams to oprogramowanie do wideokonferencji, które łączy czat, spotkania wideo i przechowywanie plików w jednym obszarze roboczym. Jego celem jest usprawnienie pracy asynchronicznej. Dzięki wątkom rozmów, zintegrowanemu udostępnianiu plików za pośrednictwem OneDrive oraz możliwości tworzenia dedykowanych kanałów dla działów lub projektów, Teams stał się niezbędnym narzędziem dla firm, które chcą zredukować silosy i poprawić zaangażowanie pracowników.

System sprzyja skoordynowanej komunikacji i udostępnianiu zasobów. Płynnie współpracuje z aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Word, Excel i PowerPoint, umożliwiając współpracę w czasie rzeczywistym.

*najlepsze funkcje Microsoft Teams

Organizuj wirtualne spotkania z udziałem nawet 300 uczestników

Skonfiguruj zespoły i kanały, aby uporządkować komunikację według tematu lub funkcji

Dostosuj swoje miejsce pracy, dodając notatki, strony internetowe i aplikacje innych firm

Popraw komunikację wewnętrzną dzięki wzmiankom, wątkom rozmów i kanałom aktywności

Ograniczenia Microsoft Teams

Aplikacja wymaga dużych zasobów systemowych

Niektóre funkcje i integracje wymagają płatnej subskrypcji

*ceny Microsoft Teams

Microsoft Teams Free

Microsoft 365 Personal: 9,99 USD/miesiąc

pakiet Microsoft 365 Family:* 12,99 USD/miesiąc

Microsoft Teams Essentials: 4 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (ponad 15 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 9000 recenzji)

Oto, co użytkownik G2 ma do powiedzenia na temat Microsoft Teams:

Microsoft Teams pomaga ludziom efektywnie współpracować, nawet gdy są daleko od siebie, dzięki czatowi grupowemu, rozmowom wideo i udostępnianiu plików. Łatwo łączy różne aplikacje Microsoft 365, takie jak OneDrive, Outlook i SharePoint. Użytkownicy mogą tworzyć różne kanały zespołowe, żeby efektywnie zarządzać projektami. Jest bardziej przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze. Przydaje się podczas spotkań, seminariów i innych wydarzeń.

Microsoft Teams pomaga ludziom efektywnie wykonywać swoje obowiązki, nawet gdy są daleko od siebie, dzięki czatowi grupowemu, rozmowom wideo i udostępnianiu plików. Łatwo łączy różne aplikacje Microsoft 365, takie jak OneDrive, Outlook i SharePoint. Użytkownicy mogą tworzyć różne kanały zespołowe do efektywnego zarządzania projektami. Jest bardziej przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze. Przydaje się podczas spotkań, seminariów i innych wydarzeń.

4. Zoom (najlepszy do wysokiej jakości wideo-wideokonferencji i webinarów)

za pośrednictwem Zoom

Zoom to popularne narzędzie komunikacyjne dla przedsiębiorstw, znane z wysokiej jakości funkcji audio i wideo, które umożliwiają organizowanie wirtualnych spotkań i webinarów. Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs i oferuje wsparcie dla różnych funkcji, w tym udostępniania ekranu, pokoi do rozmów w mniejszych grupach i czatu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nadaje się dla przedsiębiorstw każdej wielkości.

Integracja Zoom z aplikacjami innych firm (takimi jak CRM i kalendarze) sprawia, że jest on wszechstronnym narzędziem w różnych branżach. Integracja z CRM, kalendarzami i narzędziami projektowymi sprawia, że jest to elastyczne rozwiązanie dla organizacji każdej wielkości, które chcą usprawnić komunikację cyfrową.

Najlepsze funkcje Zoom

Organizuj duże spotkania i webinaria z wsparciem dla nawet 1000 uczestników

Korzystaj z pokoi do rozmów, aby organizować dyskusje w mniejszych grupach w ramach większych spotkań

Wysyłaj wiadomości, planuj i udostępniaj zawartość spotkań w jednej aplikacji dzięki Zoom Chat i Zoom Kalendarz, dodając kontekst do rozmów

Nagrywaj spotkania, aby uniknąć nieporozumień lub dla osób, które nie mogą uczestniczyć w sesjach na żywo

Ograniczenia Zoom

Wersja bezpłatna ustala limit czasu trwania spotkań do 40 minut

Może to potencjalnie wpłynąć na wydajność urządzeń z niższej półki

Ceny Zoom

Podstawowe: Free

Pro: 15,99 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes: 21,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Zoom

G2: 4,5/5 (ponad 56 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 14 000 recenzji)

🔎 Czy wiesz, że... Nieporozumienia komunikacyjne kosztują amerykańskie firmy 1,2 biliona dolarów rocznie, co podkreśla potrzebę stosowania skutecznych narzędzi i metod komunikacji.

5. Google Workspace (najlepsze rozwiązanie do wydajności w chmurze i współpracy nad dokumentami)

za pośrednictwem Google

Google Workspace (dawniej G Suite) to zintegrowany zestaw aplikacji do wydajności w chmurze, stworzony przez Google. Jest to nadal najpopularniejszy pakiet komunikacyjny dla zespołów, które chcą współpracować w czasie rzeczywistym za pomocą poczty elektronicznej, czatów, dokumentów i rozmów wideo.

Dzięki ścisłej integracji usług Gmail, Dysk Google, Google Meet i Google Chat zespoły mogą pracować nad wspólnymi dokumentami, dodawać komentarze i organizować spotkania bez opuszczania ekosystemu. Współpraca w czasie rzeczywistym pozwala wielu użytkownikom jednocześnie pracować nad dokumentami i projektami z dowolnego miejsca. Zapewnia również wspólne, oparte na chmurze środowisko, w którym zespoły mogą wspólnie edytować pliki, planować spotkania i przechowywać zasoby.

najlepsze funkcje Google obszar roboczy*

Uzyskaj dostęp do narzędzi administracyjnych i bezpiecznych usług przechowywania danych w chmurze

Zintegruj się z tysiącami innych aplikacji za pośrednictwem Google Workspace Marketplace

Zarządzaj uprawnieniami użytkowników i ustawieniami bezpieczeństwa na poziomie organizacji

Korzystaj z funkcji opartych na AI, takich jak automatyczne odpowiedzi na wiadomości e-mail i inteligentne sugestie

Ograniczenia Google Workspace

Chociaż niektóre aplikacje mają tryb offline, pełna funkcja wymaga połączenia z Internetem

Wraz z rozwojem zespołów i rozbudową pamięci masowej oraz funkcji koszty stają się coraz wyższe

ceny Google Workspace*

Pakiet Business Starter: 8,40 USD miesięcznie za użytkownika

Standard biznesowy: 16,80 USD miesięcznie za użytkownika

Business Plus: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Workspace

G2: 4,6/5 (ponad 42 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 17 000 recenzji)

6. Chanty (najlepsze rozwiązanie do prostych rozmów zespołowych z wbudowanym zarządzaniem zadaniami)

za pośrednictwem Chanty

Chanty to lekkie, ale wydajne narzędzie komunikacyjne dla zespołów, które chcą uprościć codzienne interakcje. Łącząc wiadomości z współpracą nad zadaniami, Chanty pozwala zamienić każdą wiadomość w zadanie do wykonania, przypisać je i śledzić wszystko w ramach aplikacji.

Ponadto funkcja Teambook firmy Chanty konsoliduje zadania, czaty i pliki w scentralizowanym hub, dzięki czemu informacje są bardziej dostępne. Intuicyjny interfejs i szybkie ustawienia sprawiają, że jest to jedna z bardziej dostępnych platform komunikacji cyfrowej, szczególnie dla osób przechodzących z cykli pracy opartych na dużej ilości wiadomości e-mail na narzędzia do rozmów w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Chanty

Promuj komunikację zespołową poprzez rozmowy publiczne i prywatne

Organizuj komunikację cyfrową za pomocą wątków i folderów tematycznych

Przeprowadzaj rozmowy audio i wideo z możliwością udostępniania ekranu, aby dostosować się do członków zespołu i rytmu ich spotkań

Wykorzystaj wbudowaną tablicę Kanban do wizualnego zarządzania zadaniami zespołu

Ograniczenia Chanty

Ograniczone możliwości integracji w porównaniu z bardziej uznanymi platformami

Brak zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa dla wdrożeń na poziomie przedsiębiorstwa

Ceny Chanty

Free

Biznes: 4 USD miesięcznie na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Chanty

G2: 4,5/5 (ponad 45 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Oto, co użytkownik G2$$$a miał do powiedzenia na temat korzystania z Chanty:

Chanty oferuje szybkie wiadomości i stabilne połączenia audio/wideo, które znacznie poprawiły komunikację w naszym zespole. Zaplanowane wiadomości pomagają zarządzać rozmowami w różnych strefach czasowych i utrzymać porządek w zespołach. Fajnie jest też mieć menedżera zadań Kanban bezpośrednio w aplikacji i łatwiej śledzić postępy w pracy. Bardzo podoba mi się sposób zarządzania rolami, ponieważ sprawia, że proces jest łatwy i bezpieczny.

Chanty oferuje szybkie wiadomości i stabilne połączenia audio/wideo, które znacznie poprawiły komunikację w naszym zespole. Zaplanowane wiadomości pomagają zarządzać rozmowami w różnych strefach czasowych i utrzymywać porządek w zespołach. Fajnie jest też mieć menedżera zadań Kanban bezpośrednio w aplikacji i łatwiej śledzić postępy w pracy. Bardzo podoba mi się sposób zarządzania rolami, ponieważ sprawia, że proces jest łatwy i bezpieczny.

za pośrednictwem Mattermost

Mattermost to otwarta platforma współpracy, którą można hostować samodzielnie i która oferuje firmom bezpieczne i elastyczne rozwiązania do komunikacji wewnętrznej. W przeciwieństwie do platform komunikacyjnych w chmurze, Mattermost umożliwia wdrożenie lokalne, dzięki czemu firmy mogą hostować swój wewnętrzny system komunikacyjny w pełni niezależnie.

Platforma ta, idealnie dostosowana do branż o rygorystycznych wymaganiach dotyczących zgodności, takich jak opieka zdrowotna, finanse i administracja publiczna, oferuje wsparcie dla rozmów w wątku, udostępniania plików i niestandardowych integracji. W wyniku odzwierciedla funkcjonalność nowoczesnych aplikacji do przesyłania wiadomości, zapewniając jednocześnie prywatność danych.

Najlepsze funkcje Mattermost

Wdrażaj lokalnie lub w prywatnej chmurze, aby uzyskać pełną kontrolę nad danymi

Włącz szyfrowane wiadomości z precyzyjnymi ustawieniami dostępu

Zintegruj się z narzędziami DevOps, takimi jak Jira, GitHub i Jenkins

Zwiększ komunikację wewnętrzną dzięki zorganizowanym kanałom i bezpośrednim wiadomościom

Ograniczenia Mattermost

Samodzielne hostowanie wymaga dedykowanej infrastruktury i wiedzy technicznej

Bezpłatna wersja hostowana samodzielnie ma limity dotyczące liczby użytkowników i historii wiadomości

Ceny Mattermost

Free

Professional: 10 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mattermost

G2: 4,3/5 (ponad 330 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 160 recenzji)

Oto, co użytkownik Capterra miał do powiedzenia na temat korzystania z Mattermost:

Do komunikacji w czasie rzeczywistym w zespole preferujemy Mattermost. Najważniejszym powodem, dla którego preferujemy to narzędzie, jest możliwość wykorzystania go do komunikacji wewnętrznej. Jest bezpieczne, cieszy się powodzeniem w komunikacji błyskawicznej, a powiadomienia docierają na czas. Czasami pojawiają się problemy z udostępnianiem plików.

Do komunikacji w czasie rzeczywistym w zespole preferujemy Mattermost. Najważniejszym powodem, dla którego preferujemy to narzędzie, jest możliwość wykorzystania go do komunikacji wewnętrznej. Jest bezpieczne, cieszy się powodzeniem w komunikacji błyskawicznej, a powiadomienia docierają na czas. Czasami pojawiają się problemy z udostępnianiem plików.

8. Flock (najlepsze rozwiązanie do szybkiego przesyłania wiadomości i lekkiej współpracy zespołowej)

za pośrednictwem Flock

Flock to aplikacja do komunikacji zespołowej, zaprojektowana, aby pomóc zespołom pracować szybko i pozostać skupionymi. Jej przejrzysty interfejs i intuicyjny styl sprawiają, że rozpoczęcie pracy jest proste. Dzięki wbudowanej funkcji wideo, zarządzaniu projektami i udostępnianiu plików, Flock eliminuje konieczność przełączania się między różnymi narzędziami.

Platforma jest szczególnie przydatna dla zespołów pracujących zdalnie, które potrzebują scentralizowanej komunikacji i szybkiego dostępu do podstawowych funkcji, takich jak dyskusje dotyczące projektów, udostępnianie plików i przypomnienia. Ponadto powiadomienia w czasie rzeczywistym i szybkie dostarczanie wiadomości gwarantują, że nic nie zostanie przeoczone, nawet w ruchliwych miejscach pracy.

Najlepsze funkcje Flock

Zintegruj Flock z Google Drive, Trello i ponad 60 innymi aplikacjami, aby zapewnić spójność całej komunikacji cyfrowej

Korzystaj z funkcji zwiększających wydajność, takich jak ankiety i przypomnienia podczas dyskusji

Efektywnie zarządzaj zadaniami, tworząc listy rzeczy do zrobienia, przydzielając zadania i ustawiając terminy ich wykonania

Przypnij ważne wiadomości i pliki, aby mieć do nich łatwy dostęp

Ograniczenia Flock

Grupowe rozmowy wideo mają limit 20 uczestników

Bez funkcji łączenia wątków śledzenie konkretnych dyskusji staje się trudne

Ceny Flock

Starter: Free

Pro: 6 USD miesięcznie za użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Flock

G2: 4,4/5 (ponad 270 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 340 recenzji)

9. Ryver (najlepsze rozwiązanie do łączenia czatu, zadań i automatyzacji cyklu pracy)

za pośrednictwem Ryver

Ryver to platforma do współpracy zespołowej, która łączy w jednej aplikacji funkcje grupowego przesyłania wiadomości, zarządzania zadaniami i automatyzacji cyklu pracy. Ryver oferuje czat zespołowy, udostępnianie plików oraz połączenia głosowe i wideo, a jego funkcje mają na celu uproszczenie współpracy i zwiększenie wydajności.

Wbudowana automatyzacja przepływu pracy i wsparcie nieograniczonej liczby tematów czatu sprawiają, że Ryver jest odpowiedni dla dynamicznych zespołów lub małych firm zarządzających wieloma projektami. Oferuje również solidne funkcje administratora i integrację z narzędziami cyfrowymi, takimi jak Dropbox, Google Drive i Zapier.

Najlepsze funkcje Ryver

Scentralizuj komunikację zespołu, tworząc otwarte fora i prywatne zespoły

Przełączaj się między czatem a śledzeniem zadań w stylu kanban bez opuszczania aplikacji

Organizuj rozmowy na forach, aby móc do nich wracać w przyszłości

Zautomatyzuj procesy za pomocą Zapier i niestandardowych cykli pracy

Ograniczenia Ryver

Połączenia głosowe i wideo zapewniają wsparcie dla maksymalnie pięciu uczestników

Ryver nie oferuje wersji bezpłatnej

Ceny Ryver

Dostępna jest bezpłatna wersja próbna

Pakiet startowy: 69 USD/miesiąc

Standard: 129 USD/miesiąc

Pakiet średni: 4 USD miesięcznie na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Ryver

G2: 4,4/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 40 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Nieporozumienia w miejscu pracy często spowalniają wydajność. Oto pięć wskazówek, jak uniknąć nieporozumień w miejscu pracy, aby zwiększyć przejrzystość komunikacji w zespole: Ustal jasne wytyczne i protokoły komunikacyjne, których wszyscy będą przestrzegać, aby zapewnić, że wiadomości docierają do adresatów zgodnie z zamierzeniami 🎯

Skup się, parafrazuj i zadawaj pytania wyjaśniające, aby uchwycić prawdziwy sens słów rozmówcy 👂

Zachęcaj do zadawania otwartych pytań i zniechęcaj do formułowania przypuszczeń, aby proaktywnie eliminować niejasności 🤔

Jasno określ cele i obowiązki oraz dopasuj swój komunikat do odpowiedniej platformy 💬

Scentralizuj rozmowy, udostępniaj dokumenty i śledź postęp, aby wyeliminować silosy informacyjne 💻

10. Jira (najlepsze rozwiązanie do zwinnego zarządzania projektami i śledzenia problemów)

za pośrednictwem Atlassian

Chociaż Jira jest znana przede wszystkim jako narzędzie do śledzenia projektów i problemów dla zespołów programistycznych, nie należy zapominać o jej możliwościach komunikacyjnych. Dzięki komentarzom, @wzmiankom i integracji z narzędziami do czatu, takimi jak Slack lub Microsoft Teams, Jira staje się hubem współpracy w zakresie naprawy błędów, nowych funkcji i planowania sprintów.

Opracowane przez firmę Atlassian narzędzie to, dzięki zaawansowanym funkcjom raportowania, regułom automatyzacji i niestandardowym cyklom pracy, pomaga zespołom zachować spójność priorytetów bez utraty widoczności. Ponadto ekosystem Jira obejmuje Confluence do dokumentacji, dodając kolejną warstwę przejrzystej komunikacji zespołowej, aby wszyscy byli na bieżąco.

*najlepsze funkcje Jira

Skutecznie planuj i śledź projekty dzięki konfigurowalnym tablicom Scrum i Kanban

Dostosuj pulpity nawigacyjne i cykle pracy do procesów realizowanych przez Twój zespół

Wykorzystaj zaawansowane funkcje raportowania i analizy, aby uzyskać wgląd w wydajność zespołu i potencjalne wąskie gardła

Zintegruj z narzędziami do kontroli wersji i CI/CD, aby zapewnić płynną współpracę DevOps

Ograniczenia Jira

Możliwości i opcje niestandardowe Jira mogą onieśmielać nowych użytkowników

Może być najbardziej odpowiedni tylko dla zespołów stosujących metodyki agile lub scrum

Ceny Jira

Free

Standard: Do 8,60 USD miesięcznie na użytkownika

Premium: Do 17 USD miesięcznie na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 15 000 recenzji)

Oto, co użytkownik Capterra miał do powiedzenia na temat korzystania z Jira:

Jira ma intuicyjny interfejs, dzięki czemu jest łatwa w użyciu dla użytkowników na każdym poziomie zaawansowania. Bardzo łatwo przydzielać zadania, tworzyć osie czasu i śledzić postępy. Funkcja tablicy Kanban pomaga wizualizować zadania. Umożliwia współpracę między zespołami, co zwiększa efektywność pracy nad projektem. Oferuje wiele połączeń z aplikacjami innych firm.

Jira ma intuicyjny interfejs, dzięki czemu jest łatwa w użyciu dla użytkowników na każdym poziomie zaawansowania. Bardzo łatwo przypisywać zadania, tworzyć osie czasu i śledzić postępy. Funkcja tablicy Kanban pomaga wizualizować zadania. Umożliwia współpracę między zespołami, co zwiększa efektywność pracy nad projektem. Oferuje wiele połączeń z aplikacjami innych firm.

11. Dropbox (najlepszy do bezpiecznego przechowywania plików i łatwego udostępniania)

za pośrednictwem Dropbox

Dropbox ewoluował z prostej usługi przechowywania danych w chmurze do wspólnego obszaru roboczego, w którym zespoły mogą udostępniać pliki, dodawać komentarze i zarządzać wersjami. Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs i łączy się z różnymi programami innych firm, a narzędzie Paper dodaje warstwę edycji dokumentów i komunikacji w czasie rzeczywistym.

Twórz foldery współdzielone dla bieżących projektów, ograniczaj dostęp według ról i bez wysiłku synchronizuj duże pliki multimedialne. Integracja aplikacji do komunikacji cyfrowej, takich jak Slack i Zoom, pozwala na połączenie rozmów z zawartością.

*najlepsze funkcje Dropbox

Uzyskaj dostęp do plików z dowolnego miejsca dzięki automatycznej synchronizacji między urządzeniami

Udostępniaj pliki, generując linki do udostępniania lub zapraszając współpracowników

Odzyskaj poprzednie wersje plików i przywróć usunięte elementy w określonym okresie

Komentuj bezpośrednio udostępnione pliki, aby dyskusje były kontekstowe

Ograniczenia Dropbox

Oferuje możliwości przesyłania wiadomości z limitem poza dyskusjami dotyczącymi plików

Zaawansowane narzędzia do współpracy znajdują się głównie w Dropbox Paper, co stanowi barierę dla ich wdrożenia

Ceny Dropbox

Dodatkowo: 11,99 USD miesięcznie

Essentials: 19,99 USD/miesiąc

Biznes: 18 USD miesięcznie za użytkownika

*business Plus: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Dropbox

G2: 4,4/5 (ponad 28 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 21 000 recenzji)

Oto, co użytkownik G2 miał do powiedzenia na temat korzystania z Dropbox:

Łatwy sposób pracy polegający na udostępnianiu plików, nad którymi pracujesz, i posiadaniu najnowszych zmian, na przykład w przypadku projektów, sprawia, że nasza praca jest bardziej wydajna i zorganizowana, ponieważ nie mamy zbyt wielu plików, które mogą powodować zamieszanie co do tego, który z nich jest najnowszy. Udostępnianie książek projektowych, które są łatwo dostępne z dowolnego miejsca, naprawdę bardzo pomaga.

Łatwy sposób na współpracę poprzez udostępnianie plików, nad którymi pracujesz, i posiadanie najnowszych zmian, na przykład w przypadku projektów, sprawia, że nasza praca jest bardziej wydajna i zorganizowana, ponieważ nie mamy zbyt wielu plików, które mogą powodować zamieszanie co do tego, który z nich jest najnowszy. Udostępnianie książek projektowych, które są łatwo dostępne z dowolnego miejsca, naprawdę bardzo pomaga.

12. Microsoft Office 365 (najlepszy wybór dla zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa dzięki aplikacjom pakietu Office)

za pośrednictwem Microsoft

Microsoft 365 to w pełni zintegrowany pakiet obejmujący e-mail (Outlook), edycję dokumentów (Word, Excel, PowerPoint), komunikację (Teams) i planowanie (kalendarz Outlook). Dla przedsiębiorstw już osadzonych w ekosystemie Microsoft jest to idealna, kompleksowa platforma do komunikacji z klientami zewnętrznymi i komunikacji wewnętrznej w zespole.

Aplikacja Teams umożliwia prowadzenie wideo, czatowanie, współpracę nad plikami, a nawet integrację z aplikacjami innych firm. Dzięki SharePoint i OneDrive pakiet Microsoft 365 ułatwia bezpieczną współpracę między działami i strefami czasowymi.

*najlepsze funkcje pakietu Microsoft Office 365

Łatwy dostęp do aplikacji, w tym Word, Excel, PowerPoint i Outlook

Współpracuj w czasie rzeczywistym z kolegami, korzystając z narzędzi opartych na chmurze

Bezpiecznie przechowuj i udostępniaj pliki dzięki 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze OneDrive dla każdego użytkownika

Bezpieczne udostępnianie plików za pomocą OneDrive i ustawienie szczegółowych uprawnień

Ograniczenia Microsoft Office 365

Wymaga dużych zasobów na starszych urządzeniach i wysokich opłat cyklicznych

Optymalna funkcja i współpraca wymagają stabilnego połączenia internetowego

*ceny Microsoft Office 365

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD miesięcznie za użytkownika

aplikacje Microsoft 365 dla Business: *9,90 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD miesięcznie za użytkownika

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Office 365

G2: 4,6/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 13 000 recenzji)

🧠 Ciekawostka: e-mail jest najpopularniejszym środkiem komunikacji w miejscu pracy – 52,2% pracowników korzysta z niego co najmniej raz w tygodniu.

13. SharePoint (najlepszy do zarządzania dokumentami i portali intranetowych)

za pośrednictwem Microsoft

SharePoint to platforma współpracy firmy Microsoft, która pomaga organizacjom zarządzać wewnętrzną zawartością, tworzyć intranety i udostępniać wiedzę. Najlepiej sprawdza się w zespołach, które potrzebują uporządkowanego dostępu do dokumentów, ogłoszeń i komunikacji wewnętrznej w jednym miejscu.

Dzięki rozbudowanym możliwościom niestandardowego dostosowywania i ścisłej integracji z Microsoft 365, SharePoint pomaga dużym organizacjom utrzymać spójność działań wszystkich pracowników. Ponadto wbudowane zarządzanie uprawnieniami gwarantuje, że ważne informacje są dostępne tylko dla upoważnionych użytkowników.

Najlepsze funkcje programu SharePoint

Twórz niestandardowe strony intranetowe z dynamiczną zawartością i cyklami pracy

Dostosuj niestandardowe witryny zespołów do konkretnych potrzeb projektu lub wizerunku marki organizacji

Kontroluj dostęp do poufnych informacji dzięki uprawnieniom opartym na rola

Skorzystaj z zaawansowanych funkcji wyszukiwania, aby szybko uzyskać lokalizację dokumentów, osób i informacji

Ograniczenia programu SharePoint

Konfiguracja programu SharePoint w celu spełnienia określonych wymagań organizacyjnych jest złożonym procesem

Pojedyncze pliki mają limit 15 GB

Ceny SharePoint

SharePoint (Plan 1): 5 USD miesięcznie za użytkownika (rozliczane rocznie)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Microsoft 365 Copilot: 30 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje SharePoint

G2: 4/5 (ponad 8000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 5000 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Jak poprawić komunikację w hybrydowym miejscu pracy

*znajdź idealne narzędzie do komunikacji w miejscu pracy dzięki ClickUp

Idealne rozwiązanie do komunikacji cyfrowej w miejscu pracy zależy od wielkości zespołu, stylu pracy i wymagań dotyczących współpracy. Platformy takie jak Slack i Microsoft Teams wyróżniają się możliwościami przesyłania wiadomości i organizowania spotkań w czasie rzeczywistym, natomiast Zoom i Google Workspace zapewniają niezawodne wirtualne spotkania i współpracę nad dokumentami.

Jeśli jednak szukasz kompleksowej platformy, która oferuje więcej niż tylko komunikację tekstową — w tym czat, dokumenty, tablice, zarządzanie zadaniami, a nawet wsparcie oparte na AI — trudno o lepszą opcję niż ClickUp. Jej narzędzia do komunikacji i zarządzania projektami pozwalają zespołom zachować spójność, wydajność i koncentrację — wszystko w jednym miejscu.

Zarejestruj się bezpłatnie już dziś i zamień rozproszone rozmowy i cykle pracy w spójne, oparte na współpracy doświadczenie.