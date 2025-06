10 najlepszych alternatyw dla AssemblyAI do zamiany mowy na tekst w 2025 r

AssemblyAI to platforma AI do przetwarzania mowy, stworzona z myślą o programistach, która pozwala dodawać do produktów wysoką dokładność transkrypcji mowy na tekst oraz inteligencję audio za pomocą prostego API.

Obsługuje funkcje takie jak wykrywanie mówców, analiza nastrojów i wiele innych — a wszystko to w przejrzystym środowisku programistycznym. Jednak wraz ze wzrostem złożoności zastosowań mogą pojawić się ograniczenia.

Być może pracujesz z hałaśliwym, rzeczywistym dźwiękiem i potrzebujesz lepszej diarizacji. A może tworzysz wielojęzyczną aplikację i zauważyłeś, że niektóre dialekty nie są w pełni obsługiwane. Być może działasz w branży podlegającej regulacjom, która wymaga wdrożenia lokalnego lub głębszej personalizacji modelu — funkcji, których AssemblyAI obecnie nie oferuje.

Jeśli szukasz niezawodnego sposobu na zapoznanie się z kilkoma niedrogimi aplikacjami i porównanie ich, to trafiłeś we właściwe miejsce!

Od lepszego pokrycia języków po ściślejszą kontrolę modeli lub wspólną edycję transkrypcji — nasze zestawienie narzędzi oferuje większą elastyczność dostosowaną do Twoich potrzeb. 🌈

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Assembly AI?

Zaprojektowany z myślą o programistach, zespołach produktowych i badaczach, AssemblyAI pomaga szybko przejść od testowania w środowisku bez kodowania do wdrażania gotowych do produkcji modeli, które obsługują dźwięk w czasie rzeczywistym lub nagrany z wysoką dokładnością.

Istnieją jednak pewne ograniczenia, które mogą skłonić Cię do rozważenia alternatyw dla Assembly AI:

Ograniczenia wydajności w czasie rzeczywistym: Jeśli Twój produkt opiera się na transkrypcji na żywo, może się okazać, że dokładność i czas reakcji AssemblyAI w czasie rzeczywistym mogą się różnić

Brak wsparcia dla lokalnych lub prywatnych chmur: AssemblyAI działa wyłącznie w chmurze. Jeśli pracujesz w branży podlegającej regulacjom lub potrzebujesz pełnej kontroli nad środowiskiem danych, brak opcji wdrożenia lokalnego lub prywatnego może nie spełniać Twoich wymagań dotyczących zgodności

Ograniczona obsługa wielu języków: Chociaż AssemblyAI obsługuje wiele języków, jest zoptymalizowany przede wszystkim pod kątem języka angielskiego. Jeśli Twoje zastosowanie obejmuje użytkowników z całego świata lub dialekty regionalne, będziesz potrzebować innych narzędzi do transkrypcji, które zapewniają wyjątkową dokładność również w innych językach

Brak możliwości szkolenia niestandardowych modeli: Nie można dostosowywać modeli AssemblyAI za pomocą własnych danych. Jeśli pracujesz z terminologią specyficzną dla danej dziedziny, taką jak język prawniczy, medyczny lub techniczny, ograniczenie to ma wpływ na jakość transkrypcji

Brak interfejsu do edycji transkrypcji: Ponieważ narzędzie zostało stworzone z myślą o programistach, nie oferuje wbudowanego interfejsu użytkownika do przeglądania lub edycji transkrypcji. Jeśli potrzebujesz współpracować nad transkrypcjami lub oczyścić zawartość przed publikacją, musisz stworzyć własny interfejs lub skorzystać z innych alternatyw dla AssemblyAI

👀 Czy wiesz, że... W 2016 roku miliony widzów oglądały igrzyska olimpijskie — i po raz pierwszy w tle pracowała sztuczna inteligencja. IBM Watson zapewnił napisy w czasie rzeczywistym dla transmisji na żywo, co było jednym z pierwszych przypadków wykorzystania narzędzi transkrypcji AI na dużą skalę.

Alternatywy dla Assembly AI w skrócie

Rzućmy okiem na najlepsze alternatywy dla Assembly AI:

Nazwa narzędzia Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny Przedsiębiorstwa, zespoły prawne i małe firmy Przedsiębiorstwa, średnie firmy i małe firmy Przedsiębiorstwa, średnie firmy, małe firmy Dostępny plan Free, płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownika/miesiąc Otter. ai Transkrypcja w czasie rzeczywistym, separacja mówców, podsumowanie na żywo, etykietowanie, formaty eksportu Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępny plan Free, płatne plany zaczynają się od 16,99 USD/użytkownik/miesiąc Rev Transkrypcja wykonywana przez ludzi i AI, formatowanie zgodne z wymogami prawnymi, znaczniki czasu i certyfikowane transkrypcje Przedsiębiorstwa, zespoły prawne, małe firmy Brak planu Free, AI: 0,25 USD/min, człowiek: 1,99 USD/min Google Cloud Speech-to-Text Przesyłanie strumieniowe w czasie rzeczywistym, ponad 125 języków, wstępnie wyszkolone/niestandardowe modele, silna integracja z ekosystemem Przedsiębiorstwa, średnie firmy Niestandardowe ceny Deepgram Transkrypcja w czasie rzeczywistym i wsadowa, analiza nastrojów, redagowanie, identyfikacja mówców, wdrażanie lokalne Przedsiębiorstwa, średnie firmy Wersja próbna (200 USD kredytu), płatne plany od 4000 USD rocznie AWS Transcribe Transkrypcja na żywo, identyfikacja kanałów, niestandardowe słownictwo, analiza soczewek kontaktowych Przedsiębiorstwa, średnie firmy Brak planu Free, ceny niestandardowe Descript Edycja wideo oparta na transkrypcji, overdub, wielościeżkowy edytor audio, nagrywanie ekranu Dla programistów, badaczy i małych firm Dostępny plan Free, płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie Szept Wielojęzyczna transkrypcja, tłumaczenie, interpunkcja, otwarte oprogramowanie, ocena pewności Analiza nastrojów, wykrywanie tematów, filtrowanie wulgaryzmów i segmentacja audio Dostępny plan Free, API: 0,006 USD/minutę Speechmatics Analiza nastrojów, wykrywanie tematów, filtrowanie wulgaryzmów, segmentacja audio Przedsiębiorstwa, średnie firmy Dostępny plan Free, płatne plany zaczynają się od 0,24 USD/godz SpeechBrain Otwarta architektura, modułowa konstrukcja, wstępnie wyszkolone modele, integracja z Hugging Face, zadania związane z mową Badacze, programiści i instytucje akademickie Free Forever

Najlepsze alternatywy dla Assembly AI

Omówmy szczegółowo możliwości każdego narzędzia, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla Ciebie:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania transkrypcjami i cyklami pracy związanymi z treścią)

Wypróbuj teraz Transkrybuj notatki głosowe, nagrane klipy wideo, spotkania i nie tylko dzięki sztucznej inteligencji ClickUp

Wyobraź sobie obszar roboczy, w którym każde spotkanie, notatka głosowa i nagranie ekranu są automatycznie transkrybowane, przeszukiwalne i gotowe do przekształcenia w praktyczne informacje. To magia ClickUp jako oprogramowania do transkrypcji.

Dzięki narzędziom opartym na sztucznej inteligencji ClickUp możesz przechwycić każde słowo z rozmów w Zoom, Teams lub Google Meet za pomocą AI Notetaker. Natychmiast otrzymasz pełną transkrypcję, zwięzłe podsumowanie i listę kontrolną działań do wykonania — koniec z szukaniem notatek lub brakujących kluczowych szczegółów. Narzędzie do robienia notatek AI identyfikuje mówców, przechwytuje ważne momenty i podkreśla kluczowe decyzje oraz działania do wykonania — wszystko to w trakcie trwania spotkania.

Po transkrypcji spotkania zawartość trafia do ClickUp Docs, potężnego edytora dokumentów w czasie rzeczywistym stworzonego dla zespołów. Docs umożliwia wspólną edycję, dodawanie komentarzy w tekście, wzmianki o członkach zespołu oraz osadzanie multimediów lub zadań — wszystko w jednym miejscu. Zapewnia dynamiczny obszar roboczy, w którym można przekształcać pomysły i dokumentację w działania.

Współpracuj w czasie rzeczywistym i twórz dynamiczne dokumenty za pomocą ClickUp Docs

Możesz również śledzić historię wersji, udostępniać uprawnienia i osadzać elementy ClickUp, takie jak listy zadań lub widoki projektów, bezpośrednio w transkrypcji. Możesz śledzić aktualizacje, łączyć powiązane inicjatywy lub zarządzać zatwierdzeniami bez opuszczania dokumentu.

Dzięki ClickUp Brain możesz błyskawicznie wydobywać wiedzę z dowolnej notatki ze spotkania. Zadawaj pytania w języku naturalnym, np. "Jakie terminy zostały omówione?" lub "Jaki jest następny krok dla zespołu projektowego?", a otrzymasz precyzyjne, kontekstowe odpowiedzi oparte na treści spotkania. Ta sztuczna inteligencja do notatek ze spotkań może również pomóc w generowaniu podsumowań dostosowanych do konkretnych zastosowań, takich jak działania następcze wobec klientów, briefingi dla kadry kierowniczej lub aktualizacje dla interesariuszy.

Zadaj konkretne pytania dotyczące transkrypcji spotkań i uzyskaj wyczerpujące odpowiedzi dzięki ClickUp Brain

Ale ClickUp nie ogranicza się tylko do spotkań. Nagrywaj prezentacje ekranowe za pomocą ClickUp Clips lub krótkich klipów głosowych, a ClickUp AI automatycznie je transkrybuje. Chcesz wrócić do konkretnego momentu? Wystarczy przeszukać transkrypcję lub kliknąć znacznik czasu, aby przejść bezpośrednio do wybranego fragmentu. Możesz nawet zadawać ClickUp Brain pytania dotyczące swoich nagrań, a on pobierze odpowiedzi bezpośrednio z transkrypcji.

ClickUp spełnia Twoje potrzeby w zakresie transkrypcji dzięki wszystkim swoim funkcjom, od nagrywania ekranu po notatki głosowe

Niezależnie od tego, czy współpracujesz w różnych językach, dokumentujesz rozmowy z klientami, czy śledzisz aktualizacje projektów, ClickUp przekształca słowa w uporządkowaną, przydatną wiedzę. To coś więcej niż tylko transkrypcja — to wydajność, przejrzystość i współpraca w jednym miejscu.

Wreszcie, po wprowadzeniu wszystkich tych notatek i informacji do zadań ClickUp, dyskusja zamienia się w konkretne wyniki. Możesz zaznaczyć zdanie w transkrypcji i natychmiast przekształcić je w zadanie, przypisać je i ustawić termin. Zadanie pozostaje połączone z rozmową źródłową, aby zachować pełny kontekst, a cykle pracy przebiegają bez zakłóceń.

Zamień dyskusje dotyczące transkrypcji i elementy do działania w zadania dzięki zadaniom ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Konfiguracja automatyzacji cyklu pracy: Wyzwalanie działań, takich jak przypisywanie zadań, aktualizacja statusów lub wysyłanie powiadomień w momencie dodania lub aktualizacji transkrypcji, aby proces przebiegał szybko i bezobsługowo

Standaryzacja dzięki szablonom: stosuj różne stosuj różne szablony ClickUp do podsumowań spotkań, streszczeń treści lub cykli pracy redakcyjnej, aby zapewnić spójność w sposobie przeglądania transkrypcji i przekształcania ich w gotowe produkty

Wyszukiwanie w całej zawartości: Natychmiastowe lokalizowanie decyzji, cytatów lub elementów do działania w transkrypcjach za pomocą Natychmiastowe lokalizowanie decyzji, cytatów lub elementów do działania w transkrypcjach za pomocą funkcji Connected Search w ClickUp

Śledź czas poświęcony na zadania związane z transkrypcją: Mierz, ile czasu zajmuje przeglądanie transkrypcji, tworzenie treści lub wykonywanie działań następczych związanych z audytami czasu lub rozliczeniami, korzystając z Mierz, ile czasu zajmuje przeglądanie transkrypcji, tworzenie treści lub wykonywanie działań następczych związanych z audytami czasu lub rozliczeniami, korzystając z funkcji śledzenia czasu ClickUp

Limity ClickUp

Ze względu na tak wiele funkcji platforma może początkowo wydawać się skomplikowana w obsłudze

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Bardzo podoba mi się wszechstronność ClickUp. Posiada szeroki zakres funkcji i może potencjalnie zastąpić wiele innych rozwiązań programowych. Dla małych i rozwijających się zespołów stanowi doskonały sposób na organizację i wizualizację pracy. Wreszcie, AI ClickUp jest doskonałym narzędziem, które pomaga mojemu zespołowi w wyszukiwaniu elementów.

Bardzo podoba mi się wszechstronność ClickUp. Posiada szeroki zakres funkcji i może potencjalnie zastąpić wiele innych rozwiązań programowych. Dla małych i rozwijających się zespołów stanowi doskonały sposób na organizację i wizualizację pracy. Wreszcie, AI ClickUp jest doskonałym narzędziem, które pomaga mojemu zespołowi w wyszukiwaniu elementów.

2. Otter. ai (najlepsze rozwiązanie do przechwytywania i organizowania notatek ze spotkań w zespołach zdalnych)

za pośrednictwem Otter.ai

Jeśli jesteś członkiem zespołu zdalnego lub zarządzasz wieloma projektami, Otter pomoże Ci uchwycić wszystko, co zostało omówione podczas spotkań, bez konieczności wpisywania notatek. Współpracuje z Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, automatycznie nagrywając i transkrybując rozmowy w czasie rzeczywistym.

Otrzymujesz również podsumowanie na żywo, które aktualizuje się w miarę mówienia — przydatne, gdy potrzebujesz szybkiego przeglądu dotychczas omówionych kwestii. Otter rozdziela również mówców, dzięki czemu możesz śledzić decyzje, elementy do działania lub działania następcze powiązane z konkretnymi członkami zespołu.

Możesz dodawać zaznaczenia lub komentarze oraz oznaczyć członków zespołu w transkrypcji, aby zaznaczyć ważne fragmenty lub wyjaśnić kolejne kroki. Chcesz powrócić do rozmowy? Funkcja wyszukiwania Otter pomoże Ci przejść bezpośrednio do momentu, którego szukasz

Najlepsze funkcje Otter.ai

Monitoruj aktywność transkrypcji, trendy użytkowania i wydajność zespołu, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Twój zespół korzysta z Otter i gdzie można poprawić wydajność

Pobieraj notatki w formacie TXT, PDF, DOCX lub SRT, aby uzyskać wsparcie podczas tworzenia dokumentacji, edycji lub tworzenia napisów do filmów wideo

Grupuj transkrypcje według klientów, projektów lub wewnętrznych zespołów, aby uporządkować obszar roboczy i ułatwić wyszukiwanie

Ograniczenia Otter. ai

Brakuje mu bardziej zaawansowanych funkcji inteligencji audio, takich jak analiza nastrojów lub redagowanie danych osobowych, które są dostępne w niektórych alternatywach dla AssemblyAI

Ceny Otter.ai

Podstawowa wersja: Free

Pro: 16,99 USD/użytkownik

Business: 30 USD/użytkownik

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Otter.ai prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Jeśli przegapiłem coś podczas spotkania na żywo, zawsze mogę wyświetlić transkrypcję na innym ekranie i nie muszę prosić nikogo o powtórzenie, ponieważ transkrypcja na żywo jest niezwykle dokładna.

Jeśli przegapiłem coś podczas spotkania na żywo, zawsze mogę wyświetlić transkrypcję na innym ekranie i nie muszę prosić nikogo o powtórzenie, ponieważ transkrypcja na żywo jest niezwykle dokładna.

📚 Przeczytaj również: Najlepsze alternatywy i konkurenci Otter.ai

3. Rev (najlepszy do transkrypcji prawnych i zgodnych z przepisami)

za pośrednictwem Rev

Rev to bardzo dokładne oprogramowanie do zamiany mowy na tekst przeznaczone do pracy w branży prawniczej, np. do sporządzania protokołów, transkrypcji przesłuchań i wywiadów z klientami. Platforma oferuje możliwość wyboru między transkrypcjami dosłownymi, które zawierają każde słowo, a wersjami oczyszczonymi, w których pominięte są wypełniacze.

Każda transkrypcja zawiera etykiety mówców i znaczniki czasu, a także certyfikowane kopie, jeśli są one potrzebne do oficjalnych dokumentów. Możesz również poprosić o niestandardowe formatowanie, takie jak numerowane linie lub układy dostosowane do wymagań sądu.

Twoje pliki są szyfrowane, a każdy transkrybent zajmujący się treściami prawnymi podpisuje umowę o zachowaniu poufności, aby zapewnić bezpieczeństwo. Jeśli pracujesz w napiętym harmonogramie, możesz skorzystać z usługi ekspresowej dostawy w ciągu zaledwie 12 godzin. Aby uprościć współpracę między działami, Rev umożliwia dodawanie notatek, udostępnianie ich innym zespołom i wspólną pracę nad nimi.

Najlepsze funkcje Rev

Pracuj z plikami audio lub wideo, takimi jak MP3, MP4 lub WAV, nawet jeśli zawartość audio jest słaba lub zawiera rozmowy kilku osób

Dodawaj zawsze widoczne napisy bezpośrednio do swoich filmów wideo, w tym do mediów społecznościowych i witryn, które nie obsługują oddzielnych plików z napisami

Kliknij dowolne słowo w transkrypcji, aby w ciągu kilku sekund przejść do odpowiedniego momentu wideo

Ograniczenia Rev

Rev stosuje ścisły limit 60 znaków na grupę napisów. To ograniczenie może stanowić wyzwanie w przypadku szybkich dialogów lub złożonych zdań. Wpływa to na czytelność i przepływ napisów

Ceny Rev

Podstawowa : 14,99 USD miesięcznie za użytkownika

Pro : 34,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise : Niestandardowe ceny

Lub płać za minutę Transkrypcja wykonywana przez człowieka: 1,99 USD/minuta Transkrypcja AI: 0,25 USD/minuta

Transkrypcja wykonywana przez człowieka: 1,99 USD/minutę

Transkrypcja AI: 0,25 USD/minutę

Transkrypcja wykonywana przez człowieka: 1,99 USD/minutę

Transkrypcja AI: 0,25 USD/minutę

Oceń i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 420 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Rev prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Rev sprawia, że przekształcanie plików audio w czyste, dokładne transkrypcje jest niezwykle łatwe i wymaga minimalnego wysiłku z mojej strony. Podoba mi się prostota interfejsu — przesyłanie plików jest szybkie, czas realizacji jest krótki, a formatowanie jest czyste i profesjonalne.

Rev sprawia, że przekształcanie plików audio w czyste, dokładne transkrypcje jest niezwykle łatwe i wymaga minimalnego wysiłku z mojej strony. Podoba mi się prostota interfejsu — przesyłanie plików jest szybkie, czas realizacji jest krótki, a formatowanie jest czyste i profesjonalne.

🎧 Szybki trik: Dodając narrację do wideo, możesz nagrać swój głos podczas nagrywania ekranu za pomocą ClickUp Clips. Nie ma potrzeby późniejszego synchronizowania audio. Wystarczy przyciąć i udostępnić.

📮 ClickUp Insight: Prawie 88% respondentów naszej ankiety polega obecnie na narzędziach AI w celu uproszczenia i przyspieszenia realizacji zadań osobistych. Chcesz uzyskać te same korzyści w pracy? ClickUp jest tutaj, aby Ci pomóc! ClickUp Brain, wbudowany asystent AI ClickUp, może pomóc Ci zwiększyć wydajność o 30% dzięki mniejszej liczbie spotkań, szybkim podsumowaniom generowanym przez AI i zautomatyzowanym zadaniom.

4. Google Cloud Speech to Text (najlepsze rozwiązanie do rozpoznawania mowy w czasie rzeczywistym w aplikacjach wielojęzycznych)

za pośrednictwem Google Cloud Speech to Text

Jeśli tworzysz aplikację z obsługą głosu, chatbota lub wirtualnego asystenta, Google Cloud Speech to Text zapewnia narzędzia do dodawania szybkiej i dokładnej transkrypcji. Obsługuje strumieniowanie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownicy mogą mówić naturalnie i uzyskiwać natychmiastowe odpowiedzi — nawet w środowiskach o niskim opóźnieniu.

Model Chirp, wyszkolony na milionach godzin nagrań audio, radzi sobie z akcentami, hałaśliwym tłem i szybką mową konwersacyjną. Dzięki wsparciu dla ponad 125 języków możesz tworzyć treści dla globalnej publiczności bez konieczności stosowania oddzielnych modeli.

Możesz zintegrować API za pomocą REST lub gRPC. Ta alternatywa dla AssemblyAI dobrze współpracuje z innymi narzędziami w ekosystemie Google Cloud, w tym Dialogflow i Vertex AI. Możesz centralnie zarządzać wszystkimi elementami usługi transkrypcji, od wprowadzania mowy po rozpoznawanie intencji i generowanie odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Google Cloud Speech to Text

Wybierz modele dostosowane do komend głosowych, połączeń telefonicznych lub transkrypcji wideo i dostosuj je za pomocą interfejsu użytkownika Speech-to-Text

Korzystaj z kluczy szyfrujących zarządzanych przez klientów, aby zabezpieczyć wszystkie zasoby i transkrypcje wsadowe

Dokładna transkrypcja mowy nawet w głośnych lub nieprzewidywalnych ustawieniach, bez konieczności stosowania zewnętrznych narzędzi do redukcji szumów

Limity usługi Google Cloud Speech to Text

W przeciwieństwie do platform, które umożliwiają edycję i przeglądanie w przeglądarce, Google Cloud Speech-to-Text nie oferuje wbudowanego edytora tekstu do wspólnego czyszczenia transkrypcji

Ceny usługi Google Cloud Speech to Text

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje usługi Google Cloud Speech to Text

G2: 4,6/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o narzędziu Google Cloud Speech-to-Text?

Recenzja Capterra mówi:

Pamiętam, jak 5 lat temu przez kilka tygodni transkrybowałem prawie 10 tysięcy minut nagranych wypowiedzi. Usługi w chmurze Google znacznie ułatwiły mi teraz tę pracę i umożliwiły transkrypcję w setkach języków i akcentów.

Pamiętam, jak 5 lat temu przez kilka tygodni transkrybowałem prawie 10 tysięcy minut nagranych wypowiedzi. Usługi w chmurze Google znacznie ułatwiły mi teraz tę pracę i umożliwiły transkrypcję w setkach języków i akcentów.

📚 Archiwum szablonów: Darmowe szablony list zadań w Excelu i ClickUp

🧠 Ciekawostka: Dzisiejsze narzędzia do transkrypcji audio nie tylko rejestrują słowa — identyfikują mówców, wykrywają emocje i śledzą dokładną sekwencję rozmowy. Dzięki ciągłemu rozwojowi i inteligentniejszym algorytmom (często tworzonym przy użyciu języków takich jak R) przyszłość zapowiada jeszcze większą dokładność, w której maszyny nie tylko będą nas słyszeć, ale naprawdę zrozumieją.

5. Deepgram (najlepsze rozwiązanie dla programistów tworzących niestandardowych agentów głosowych lub funkcje analizy audio)

za pośrednictwem Deepgram

Deepgram to narzędzie oparte na API, które konwertuje audio na tekst, mowę lub syntetyczny głos przy użyciu głębokiego uczenia.

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów rozpoznawania mowy, jest on w pełni przeszkolony na rzeczywistym dźwięku w ponad 30 językach. Można go używać do strumieniowego przesyłania dźwięku na żywo z opóźnieniem poniżej sekundy lub do transkrypcji nagrań zbiorczych.

Programiści mogą również wykorzystać tę funkcję do dostosowania wyników poprzez wzmocnienie słów kluczowych, dodanie terminów specyficznych dla danej dziedziny lub etykietowanie mówców. Deepgram wykrywa również nastroje i tematy, dzięki czemu jest przydatny nie tylko do transkrypcji, ale także do analizy tego, co zostało powiedziane i w jaki sposób.

Najlepsze funkcje Deepgram

Wykrywaj i usuwaj ponad 50 rodzajów danych prywatnych, takich jak dane osobowe (PII), chronione informacje zdrowotne (PHI) i dane kart płatniczych (PCI), aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności

Hostuj Deepgram lokalnie lub w prywatnej chmurze, aby zachować pełną kontrolę nad danymi i spełnić surowe normy bezpieczeństwa

Identyfikuj i wyodrębniaj nazwy, daty, lokalizacje i inne przydatne szczegóły, aby przekształcić nieustrukturyzowane dane audio w użyteczne informacje

Ograniczenia Deepgram

Deepgram może błędnie rozpoznawać ciszę w hałaśliwym otoczeniu, powodując błędy segmentacji transkrypcji

Ceny Deepgram

Free : 200 USD kredytu. Następnie płatność zgodnie z rzeczywistym zużyciem

Wzrost: 4000 USD+/rok

Enterprise : 15 000 USD+/rok

API agenta głosowego: Niestandardowe ceny

Synteza mowy: Niestandardowe ceny

Inteligencja audio: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Deepgram

G2 : 4,6/5 (ponad 260 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Deepgram użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Produkt działa stabilnie, a zespół jest bardzo otwarty. Produkt obsługuje dużą liczbę jednoczesnych użytkowników i oferuje główne funkcje transkrypcji, których potrzebujemy, w szczególności gramatykę i etykietowanie mówców.

Produkt działa stabilnie, a zespół jest bardzo otwarty. Produkt obsługuje dużą liczbę jednoczesnych użytkowników i oferuje główne funkcje transkrypcji, których potrzebujemy, w szczególności gramatykę i etykietowanie mówców.

6. AWS Transcribe (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji rozmów na poziomie przedsiębiorstwa i analizy nastrojów)

za pośrednictwem AWS Transcribe

Amazon Transcribe może być używany samodzielnie lub zintegrowany bezpośrednio z narzędziami wsparcia. Wprowadza funkcję zamiany mowy na tekst do cyklu pracy bez zakłócania jego przebiegu.

Obsługujesz dużą liczbę połączeń? Funkcje takie jak diarizacja mówców i identyfikacja kanałów ułatwiają rozróżnienie agentów i klientów. Możesz śledzić wydajność, przeglądać rozmowy lub szybciej rozwiązywać problemy.

Potrzebujesz większej dokładności? Wytrenuj niestandardowe modele językowe, aby rozpoznawały terminy związane z marką, nazwy produktów lub lokalne akcenty. W przypadku interakcji na żywo transkrypcja strumieniowa zapewnia natychmiastową widoczność. Częściowe wyniki pojawiają się w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nadaje się do coachingu na żywo, eskalacji lub wyzwalania automatycznych działań.

Dzięki obsłudze ponad 100 języków Twój zespół będzie reagował szybko, niezależnie od lokalizacji klientów.

Najlepsze funkcje AWS Transcribe

Automatycznie wykrywaj i usuwaj określone terminy z transkrypcji, aby zapewnić wsparcie w zakresie moderacji, zgodności lub bezpieczeństwa marki

Generuj transkrypcje z precyzyjnym czasem i danymi dotyczącymi pewności dla każdego słowa

Połącz się z AWS Contact Lens, aby analizować nastroje, wykrywać ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów i wykrywać problemy w rozmowach z klientami

Limity AWS Transcribe

Amazon Transcribe ma problemy z nagraniami audio zawierającymi zakłócenia, niską jakość lub bogate w multimedia, co sprawia, że nie jest idealnym rozwiązaniem dla podcastów lub nakładających się rozmów

Ceny usługi AWS Transcribe

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje AWS Transcribe

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co użytkownicy mówią o AWS Transcribe?

Recenzja Capterra mówi:

Korzystając z transkrypcji Amazon, mogę łatwo transkrybować swoje słowa i język na spójny i zrozumiały tekst. Pozwala to zaoszczędzić czas, ponieważ nie muszę wpisywać tekstu. Jest jasny i zwięzły

Korzystając z transkrypcji Amazon, mogę łatwo transkrybować swoje słowa i język na spójny i zrozumiały tekst. Pozwala to zaoszczędzić czas, ponieważ nie muszę wpisywać tekstu. Jest jasny i zwięzły

7. Descript (najlepszy dla twórców edytujących zawartość audio/wideo za pomocą transkrypcji)

za pośrednictwem Descript

Descript to kompleksowe narzędzie do edycji audio i wideo, które transkrybuje zawartość mówioną na tekst. Umożliwia edycję multimediów tak łatwo, jak dokumentu.

Możesz na bieżąco zaznaczać ważne informacje, co ułatwia śledzenie zgłoszeń dotyczących funkcji lub problemów. Transkrypcja ma formę dokumentu, więc kopiowanie kluczowych momentów do planu działania lub listy zadań jest proste.

Jeśli jednak chcesz wbudować transkrypcję w swój produkt, pamiętaj, że Descript nie oferuje obecnie publicznego API zamiany mowy na tekst. Jego funkcje transkrypcji są ograniczone do aplikacji komputerowych i internetowych. Chociaż istnieje API Overdub do generowania syntetycznego głosu, jest ono dostępne tylko dla użytkowników korporacyjnych i nie obsługuje ogólnych zastosowań transkrypcji.

Najlepsze funkcje Descript

Wygeneruj syntetyczną wersję swojego głosu, aby poprawić błędy lub dodać nowe linie

Pracuj nad projektami jednocześnie z członkami zespołu, korzystając ze wspólnego dostępu do edycji, komentarzy na żywo i śledzenia wersji, aby usprawnić przekazywanie informacji zwrotnych

Eksportuj swoje wideo w wielu formatach lub publikuj bezpośrednio na platformach takich jak YouTube

Ograniczenia Descript

Funkcja Overdub może nie zawsze dawać idealne wyniki w przypadku osób niebędących rodzimymi użytkownikami języka lub jeśli model głosowy nie został wytrenowany przy użyciu wystarczającej ilości danych.

Ceny Descript

Free

Hobbyści: 24 USD miesięcznie od osoby

Twórca: 35 USD za osobę miesięcznie

Business: 65 USD miesięcznie za osobę

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 770 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o Descript prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Szukałem platformy, która pomogłaby mi edytować filmy podcastowe z napisami i transkrypcjami i natrafiłem na Descript. Byłem pod ogromnym wrażeniem jakości platformy i wszystkiego, co potrafi. Jest bardzo łatwa w użyciu i ma wiele potężnych, pomocnych i oszczędzających czas funkcji.

Szukałem platformy, która pomogłaby mi edytować filmy podcastowe z napisami i transkrypcjami i natrafiłem na Descript. Byłem pod ogromnym wrażeniem jakości platformy i wszystkiego, co potrafi. Jest bardzo łatwa w użyciu i ma wiele potężnych, pomocnych i oszczędzających czas funkcji.

8. Whisper (najlepszy do projektów transkrypcji open source i wielojęzycznych)

za pośrednictwem Whisper

Jeśli jesteś badaczem lub programistą pracującym z wielojęzycznym dźwiękiem, Whisper AI zapewnia elastyczny i dokładny sposób transkrypcji, tłumaczenia i analizy mowy. Dzięki przeszkoleniu na 680 000 godzin różnorodnych nagrań audio, radzi sobie z rzeczywistymi warunkami, takimi jak hałas w tle, zmiana kodu i różne akcenty, bez konieczności wcześniejszego czyszczenia danych.

Możesz go używać do wykrywania języka mówionego, generowania znaczników czasu na poziomie fraz lub konwersji mowy na język angielski z prawie 100 języków. Dzięki pięciu rozmiarom modeli, od 39 milionów do 1,55 miliarda parametrów, możesz wybrać ten, który najlepiej pasuje do Twojego budżetu obliczeniowego.

Ponieważ jest to oprogramowanie typu open source na licencji MIT, możesz je modyfikować, dostosowywać lub integrować z własnymi narzędziami i cyklami pracy badawczej.

Najlepsze funkcje Whisper

Automatycznie formatuj transkrypcje, wstawiając przecinki, kropki i odpowiednią wielkość liter, aby tekst był łatwiejszy do czytania i publikacji

Zachowaj dokładność długich nagrań, wprowadzając do modelu poprzednie segmenty transkrypcji

Wyświetlaj ocenę pewności (od 0 do 1) dla wykrytego języka i oznaczaj niepewne fragmenty do przeglądu lub korekty

Ograniczenia Whisper

Transkrypcja może przebiegać wolno podczas pracy z długimi plikami audio, jeśli używasz dekodowania metodą wyszukiwania wiązki lub jednego z większych modeli Whisper

Ceny na życzenie

Free

Whisper API: 0,006 USD za minutę przetworzonego audio

Oceny i recenzje Whisper

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Whisper prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Whisper wyróżnia się przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który sprawia, że nawigacja jest niezwykle łatwa. Wdrożenie go do istniejących systemów jest dziecinnie proste. Częstotliwość jego użycia świadczy o jego niezawodności. Bogaty zestaw funkcji oraz łatwość integracji zwiększają jego ogólną atrakcyjność.

Whisper wyróżnia się przyjaznym dla użytkownika interfejsem, dzięki czemu nawigacja jest niezwykle łatwa. Wdrożenie go do istniejących systemów jest dziecinnie proste. Częstotliwość jego użycia świadczy o jego niezawodności. Bogaty zestaw funkcji oraz łatwość integracji zwiększają jego ogólną atrakcyjność.

📚 Archiwum szablonów: Darmowe szablony notatek ze spotkań, które pomogą Ci sporządzać lepsze protokoły

9. Speechmatics (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji strukturalnej dla przedsiębiorstw z ekstrakcją nastrojów i tematów)

za pośrednictwem Speechmatics

Speechmatics oferuje API klasy korporacyjnej dla agentów AI przetwarzających mowę na tekst i głos. Jest przeznaczony do obsługi szerokiego zakresu języków, akcentów i warunków audio. Obsługuje wszystkie główne formaty plików audio i wideo z automatycznym wykrywaniem częstotliwości próbkowania, co pozwala na pracę z surowymi mediami bez dodatkowego przygotowania.

Dzięki formatowaniu liczb Speechmatics automatycznie zamienia wypowiedziane liczby, daty i waluty na czysty, uporządkowany tekst, oszczędzając Ci wysiłku związanego z późniejszymi ręcznymi poprawkami.

Wykrywanie wulgaryzmów i niepłynności pomaga oznaczyć lub usunąć wypełniacze i obraźliwy język, co jest przydatne w przypadku rozmów z klientami, treści multimedialnych lub transkrypcji prawnych.

Najlepsze funkcje Speechmatics

Analizuj nastroje klientów podczas rozmów, wykrywając ton emocjonalny, i nie ograniczaj się do ocen gwiazdkowych, uzyskując głębszy wgląd w sytuację

Podziel długie pliki audio lub wideo na konkretne tematy za pomocą znaczników czasu

Podziel zawartość na sekcje podsumowujące, z których każda ma własny tytuł, aby łatwo nawigować i powracać do kluczowych punktów

Ograniczenia Speechmatics

Ponieważ nie integruje się natywnie z tak wieloma narzędziami innych firm lub platformami dla przedsiębiorstw, jak niektóre inne API do transkrypcji, może to wydłużyć czas ustawień

Ceny Speechmatics

Free

Pro: od 0,24 USD/godz

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Speechmatics

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Speechmatics użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja G2 mówi:

Byłem zdumiony dokładnością rozpoznawania głosu i autentycznością generowanej mowy. To było tak, jakbym rozmawiał z prawdziwą osobą. Czas reakcji był również bardzo krótki, więc od razu poleciłem to rozwiązanie osobom z mojego otoczenia. Wyobrażam sobie, że może ono znaleźć szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach.

Byłem zdumiony dokładnością rozpoznawania głosu i autentycznością generowanej mowy. To było tak, jakbym rozmawiał z prawdziwą osobą. Czas reakcji był również bardzo krótki, więc od razu poleciłem to rozwiązanie osobom z mojego otoczenia. Wyobrażam sobie, że może ono znaleźć szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach.

10. SpeechBrain (najlepsze rozwiązanie dla badaczy tworzących niestandardowe modele mowy i procesy eksperymentalne)

za pośrednictwem SpeechBrain

SpeechBrain to otwarty, kompleksowy zestaw narzędzi AI do konwersacji, zaprojektowany do wspierania badań i nauki w zakresie przetwarzania mowy i języka. Oparty na PyTorch, jest to źródło informacji dla zespołów akademickich i studentów, którzy chcą uzyskać praktyczny dostęp do podstawowych elementów nowoczesnych technologii mowy.

Zestaw narzędzi zawiera ponad 100 wstępnie wytrenowanych modeli i ponad 200 receptur szkoleniowych. Możesz trenować swoje modele, dostosowywać istniejące lub korzystać z powtarzalnych baz odniesienia do prac semestralnych i artykułów naukowych. Wszystko to bez konieczności tworzenia wszystkiego od podstaw.

Oferuje wsparcie dla samokontroli uczenia się, współpracuje z wieloma mikrofonami i posiada szczegółową dokumentację. Ułatwia to radzenie sobie z rzeczywistymi wyzwaniami, takimi jak ASR przy ograniczonych zasobach, diarizacja mówców w hałaśliwym otoczeniu oraz wykrywanie emocji w nagraniach z wieloma mówcami.

Najlepsze funkcje SpeechBrain

Wybierz spośród modeli RNN, CNN, Transformers i conformer w zależności od kierunku badań lub celów wydajnościowych

Twórz, trenuj i oceniaj modele za pomocą modułowego potoku, aby wymieniać komponenty (np. kodery, dekodery, funkcje strat) w celu eksperymentowania i uczenia się

Wykrocz poza rozpoznawanie mowy dzięki wbudowanemu wsparciu dla weryfikacji mówcy, rozpoznawania emocji, separacji mowy, poprawy jakości mowy i identyfikacji języka

Limity SpeechBrain

Użytkownicy bez solidnej wiedzy z zakresu głębokiego uczenia się lub PyTorch mogą mieć trudności z rozpoczęciem pracy

Ceny SpeechBrain

Free Forever

Oceny i recenzje SpeechBrain

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Przekształcaj rozmowy ze spotkań w jasne kolejne kroki

AssemblyAI i jego najlepsze alternatywy ograniczają się do transkrypcji. Nadal musisz przeglądać surowy tekst, wyodrębniać kluczowe informacje i przypisywać elementy do działania. Jest to niespójny cykl pracy, który spowalnia tempo i sprawia, że spostrzeżenia pozostają niewykorzystane.

Właśnie tym wyróżnia się ClickUp. Zamiast samych transkrypcji oferuje kompletną usługę transkrypcji. Dzięki niej możesz natychmiast nagrywać i transkrybować spotkania, notatki głosowe i klipy ekranowe za pomocą ClickUp AI. Podsumowania i transkrypcje są automatycznie organizowane w dokumentach, połączone z zadaniami i można je przeszukiwać za pomocą ClickUp Brain. Rejestruj, udostępniaj i reaguj na każdą rozmowę — wszystko w jednym miejscu.

