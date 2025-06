10 najlepszych alternatyw dla Verbit do transkrypcji i tworzenia napisów w 2025 roku

Jeśli jesteś producentem mediów lub badaczem rynku, transkrypcja to nie tylko dokładność. Potrzebujesz szybkości bez utraty niuansów. Integracji, które nie wymagają umowy Enterprise. I narzędzia, które płynnie wpasuje się w Twój cykl pracy.

Verbit dostarcza czyste transkrypcje, ale pozostawia Ci najtrudniejsze zadania: ręczne wyodrębnianie informacji, przełączanie się między narzędziami i śledzenie dalszych działań. Spowalnia to pracę i fragmentuje jej wykonanie.

Odpowiednie narzędzie do transkrypcji powinno podsumowywać rozmowy, zaznaczać kolejne kroki, synchronizować się z projektem i natychmiast wyświetlać odpowiedzi.

W tym przewodniku przyjrzymy się najlepszym alternatywom dla Verbit oraz ich kluczowym funkcjom, ograniczeniom i cenom, aby pomóc Ci dokonać właściwego wyboru.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Verbit?

Verbit to narzędzie do transkrypcji i tworzenia napisów, które konwertuje treści audio i wideo na dokładny tekst. Wykorzystuje ono autorski silnik AI o nazwie Captivate™ do transkrypcji w czasie rzeczywistym, a następnie redaktorzy sprawdzają dokładność transkrypcji.

Chociaż Verbit twierdzi, że oferuje solidne rozwiązanie do transkrypcji dla przedsiębiorstw, wielu profesjonalistów dostrzega braki w zakresie opłacalności i codziennej użyteczności. Standardowy plan często nie zawiera zaawansowanych funkcji, takich jak podsumowania w czasie rzeczywistym lub automatyzacja cyklu pracy, a dostęp do nich wymaga aktualizacji lub niestandardowych umów.

Dla zespołów skupionych na bezpieczeństwie, zwłaszcza tych zajmujących się wrażliwymi mediami lub danymi badawczymi, wybór narzędzia z silnym szyfrowaniem i certyfikatami zgodności ma kluczowe znaczenie. Dodatkowo platformy, które zapewniają kompleksową dokumentację online i responsywne wsparcie, mogą znacznie usprawnić Twoje procesy.

Oto dlaczego warto rozważyć alternatywę dla Verbit:

❗️Dłuższy czas realizacji: Ponieważ Verbit korzysta z redaktorów ludzkich do sprawdzania transkrypcji wygenerowanych przez AI, może być konieczne dłuższe oczekiwanie w porównaniu z narzędziami, które zapewniają natychmiastowe, zautomatyzowane wyniki

❗️Kwestie prywatności danych: Verbit przechowuje wszystkie Twoje dane w chmurze. Jeśli pracujesz z poufnymi treściami, takimi jak pliki prawne lub medyczne, możesz potrzebować usług tłumaczeniowych z bardziej rygorystyczną kontrolą danych

❗️Ograniczona współpraca w czasie rzeczywistym: Chociaż Verbit zapewnia transkrypcję w czasie rzeczywistym, funkcje współpracy, takie jak wspólne adnotacje, edycja na żywo lub przypisywanie elementów do wykonania, są minimalne

❗️Złożony interfejs: Interfejs Verbitu jest przeznaczony dla dużych zespołów. Jeśli potrzebujesz tylko przesłać plik i uzyskać szybką transkrypcję audio i wideo, poszukaj alternatywy dla Verbitu z przyjaznym dla użytkownika interfejsem

❗️Sztywne plany: Verbit obsługuje klientów korporacyjnych. Jeśli jesteś start-upem, twórcą lub osobą prywatną poszukującą planów samoobsługowych, wybierz alternatywę dla Verbit z płatnością zgodnie z rzeczywistym zużyciem

Alternatywy dla Verbit w skrócie

Nazwa narzędzia Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp AI Notetaker, ClickUp Brain, integracja z dokumentami, konwersja zadań w czasie rzeczywistym Przedsiębiorstwa, średnie firmy Free Forever; płatne plany od 7 USD/użytkownika/miesiąc Otter. ai Transkrypcja w czasie rzeczywistym, podsumowania na żywo, czat Otter, integracja ze slajdami Małe firmy, nauczyciele Free; płatne plany od 16,99 USD/użytkownik/miesiąc Descript Edycja audio/wideo, Scene Rail, asystent AI, integracja z SquadCast Twórcy treści, zespoły medialne Free; płatne plany od 24 USD/osoba/miesiąc Rev Transkrypcja ludzka + AI, podświetlanie, streszczanie, niestandardowe słownictwo Przedsiębiorstwa, zespoły prawne AI: 0,25 USD/min; człowiek: 1,99 USD/min; plany od 14,99 USD/użytkownik/miesiąc Sonix. ai Wyniki pewności, streszczenia AI, wsparcie dla wielu ścieżek, zarządzanie folderami Badacze, średnie przedsiębiorstwa Free; płatne plany od 22 USD/licencja/miesiąc VEED AI do tworzenia wideo, generator napisów, dubbing głosowy, AI do kontaktu wzrokowego Twórcy treści globalnych, małe firmy Free; płatne plany od 18 USD/miesiąc Trint Story Builder, współpraca w czasie rzeczywistym, aplikacja mobilna, streszczenia AI Zespoły medialne, administracja publiczna, prawo Płatne plany od 80 USD/licencja/miesiąc Fathom Podsumowania spotkań AI, synchronizacja CRM, hub połączeń z funkcją wyszukiwania, Ask Fathom Zespoły sprzedaży, przedsiębiorstwa Free; płatne plany od 19 USD/użytkownik/miesiąc Fireflies Notatnik, śledzenie tematów, fragmenty dźwiękowe, wątki, reakcje Zespoły zdalne, zespoły sprzedaży Free; płatne plany od 18 USD/licencja/miesiąc Temi Szybkie przesyłanie, prosta edycja, usuwanie wypełniaczy, eksport do wielu formatów Małe firmy, freelancerzy Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem: 0,25 USD/min

💭 Czy wiesz, że... Wynalezienie maszyny do pisania pod koniec XIX wieku miało ogromny wpływ na rynek pracy, zwłaszcza dla kobiet. Maszyna do pisania Sholes and Glidden, wprowadzona na rynek w 1874 roku, była reklamowana przez kobiety i zaprojektowana tak, aby przypominała maszynę do szycia, co sprawiało, że była atrakcyjna dla użytkowników domowych.

Najlepsze alternatywy dla Verbit

1. ClickUp

Wypróbuj teraz Transkrybuj notatki głosowe, klipy wideo, notatki ze spotkań i nie tylko dzięki sztucznej inteligencji ClickUp

ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, łączy transkrypcję, zadania, dokumenty i cykle pracy na jednej platformie. Oferuje szerokie wsparcie w zakresie transkrypcji spotkań, notatek głosowych i nagrań ekranu, automatycznie przekształcając dźwięk z dowolnego cyklu pracy w tekst, który można przeszukiwać i wykorzystać do dalszych działań.

Na początek, AI Notetaker od ClickUp automatycznie transkrybuje dźwięk ze spotkania na tekst z identyfikacją mówców i znacznikami czasu, ułatwiając śledzenie rozmowy. Notetaker płynnie integruje się z popularnymi platformami do spotkań, takimi jak Zoom, Teams i Google Meet, aby automatycznie transkrybować wirtualne spotkania bez dodatkowych ustawień.

W przeciwieństwie do tradycyjnych usług transkrypcji, ClickUp AI Notetaker wyróżnia się jako najlepsza alternatywa dla Verbit, ponieważ może oznaczyć kluczowe elementy działania, terminy i decyzje podjęte podczas spotkania, a następnie uporządkować je w dokumentach ClickUp.

Na przykład, jeśli członek zespołu powie: "Skontaktujmy się z klientem do piątku", AI rozpoznaje to jako zadanie do wykonania, tworzy je bezpośrednio w ClickUp i łączy z odpowiednim projektem lub cyklem pracy. Ta sztuczna inteligencja do notatek ze spotkań gwarantuje, że ważne działania następcze nie zostaną pominięte, a wszystkie zadania zostaną płynnie zintegrowane z cyklem pracy.

Uchwyć każdy szczegół bez wysiłku dzięki Notetaker od ClickUp

W Dokumentach tryby skupienia, edycji i przeglądania pozwalają kontrolować sposób pracy z treścią — idealne rozwiązanie zarówno do intensywnej pracy, jak i szybkiego przeglądania. Możesz również bezpiecznie udostępniać notatki dzięki szczegółowym ustawieniom uprawnień, które pozwalają kontrolować, kto może je przeglądać, komentować lub edytować.

Następnie użyj zadań ClickUp, aby przekształcić swoje spostrzeżenia w działania. Możesz zaznaczyć kluczowe punkty lub decyzje bezpośrednio w dokumencie lub transkrypcji i natychmiast przekształcić je w zadania, przypisując właścicieli, ustawiając terminy i łącząc je z odpowiednimi projektami.

Po transkrypcji spotkań za pomocą AI Notetaker ClickUp możesz pójść o krok dalej dzięki ClickUp Brain, który dodaje potężną warstwę inteligencji do Twoich notatek.

Dzięki Brain możesz błyskawicznie streszczać całe transkrypcje lub wyciągać konkretne fragmenty bez ręcznego przeszukiwania treści. Program czyta transkrypcję i wyodrębnia kluczowe informacje, pomagając szybko uchwycić to, co najważniejsze.

Zadawaj pytania w języku naturalnym dotyczące spotkań i uzyskaj odpowiedzi w ciągu kilku sekund dzięki ClickUp Brain

Możesz nawet zadawać pytania kontekstowe, takie jak "Co Sarah powiedziała o terminie?" a Brain natychmiast przeszuka transkrypcję, aby dostarczyć jasną odpowiedź. Zamień rozmowy w działanie w ciągu kilku sekund.

Najlepsze funkcje ClickUp

Skonfiguruj automatyzację: Wyzwalaj działania, takie jak tworzenie zadań, przypisywanie lub aktualizacja statusu, automatycznie za pomocą Wyzwalaj działania, takie jak tworzenie zadań, przypisywanie lub aktualizacja statusu, automatycznie za pomocą automatyzacji ClickUp po dodaniu nowego transkrypcji lub notatki ze spotkania

Skorzystaj z Notatnika: Użyj Użyj Notatnika ClickUp , aby zapisywać myśli podczas spotkań i przeciągać notatki bezpośrednio do zadań lub dokumentów, gdy będziesz gotowy do działania

Ulepsz transkrypcje dzięki polom niestandardowym: Dodaj do transkrypcji kontekst, taki jak typ spotkania, nazwa klienta lub priorytet, korzystając z pól niestandardowych ClickUp, aby usprawnić organizację i śledzenie

Komentarz z kontekstem: Umieść konkretne fragmenty transkrypcji w Umieść konkretne fragmenty transkrypcji w ClickUp Assign Comments , aby przypisać zadania i zapewnić jasne odniesienia bez udostępniania całych dokumentów

Limity ClickUp

Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji platforma może być nieco przytłaczająca dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

ClickUp łączy wszystkie nasze zadania, dokumenty, cele i śledzenie czasu w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym. Korzystamy z niego od 2018 roku i jest on niezwykle elastyczny w zarządzaniu zarówno wewnętrznymi cyklami pracy, jak i projektami klientów. Konfigurowalne widoki (lista, tablica, kalendarz itp.) oraz szczegółowe opcje automatyzacji pozwalają nam zaoszczędzić wiele godzin każdego tygodnia. Ponadto częste aktualizacje funkcji pokazują, że twórcy poważnie podchodzą do ulepszania platformy.

ClickUp łączy wszystkie nasze zadania, dokumenty, cele i śledzenie czasu w jednym, zunifikowanym obszarze roboczym. Używamy go od 2018 roku i jest on niezwykle elastyczny w zarządzaniu zarówno wewnętrznymi cyklami pracy, jak i projektami klientów. Konfigurowalne widoki (lista, tablica, kalendarz itp.) oraz szczegółowe opcje automatyzacji pozwalają nam zaoszczędzić wiele godzin każdego tygodnia. Ponadto częste aktualizacje funkcji pokazują, że twórcy poważnie podchodzą do ulepszania platformy.

2. Otter. ai (najlepsze rozwiązanie do transkrypcji spotkań w czasie rzeczywistym i współpracy)

za pośrednictwem Otter.ai

Otter. ai to narzędzie do transkrypcji mowy na tekst w czasie rzeczywistym, które transkrybuje spotkania, wywiady i wykłady na platformach takich jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams. Jedną z jego kluczowych funkcji są automatyczne podsumowania na żywo, które pomagają skupić się na kluczowych punktach w trakcie spotkania.

Podczas rozmowy Otter Chat umożliwia zadawanie pytań dotyczących transkrypcji i uzyskiwanie natychmiastowych odpowiedzi, co jest szczególnie pomocne podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie. Możesz również dodawać najważniejsze fragmenty, wnioski i komentarze bezpośrednio do transkrypcji, ułatwiając współpracę zespołowi bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi.

Verbit natomiast dostarcza po sesji wyłącznie dopracowane transkrypcje, które są weryfikowane przez AI i ludzi, ale nie oferuje interakcji podczas spotkania, wglądu w czasie rzeczywistym ani współpracy w trybie inline.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Prześlij slajdy prezentacji lub udostępnione ekrany bezpośrednio do notatek ze spotkania

Po zakończeniu spotkania wróć do transkrypcji, popraw błędy i dopracuj kluczowe punkty, aby były bardziej przejrzyste lub łatwiejsze do udostępnienia

Grupuj transkrypcje według klientów, projektów lub tematów za pomocą folderów i łatwo wyszukuj i zarządzaj rozmowami w czasie

Ograniczenia Otter.ai

Otter. ai czasami ma problemy z prawidłowym dzielenie zdań, co może utrudniać czytanie transkrypcji. Problem ten często prowadzi do długich, niepoprawnych gramatycznie zdań bez odpowiedniej interpunkcji

Ceny Otter.ai

Podstawowe : Free

Pro : 16,99 USD/użytkownik

Business : 30 USD/użytkownik

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 90 recenzji)

Co mówią o Otter.ai prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Niedawno natknąłem się na Otter. ai dzięki jednemu z moich kolegów i od tego czasu moje obciążenie pracą związane z MOM i wszystkim innym stało się bardzo łatwe. Zapisuje wszystkie najważniejsze punkty, a na końcu podaje krótkie podsumowanie całego spotkania. Bardzo łatwo było zintegrować to narzędzie z moim zespołem. Używamy go podczas wszystkich spotkań do sporządzania notatek.

Niedawno natknąłem się na Otter.ai dzięki jednemu z moich kolegów i od tego czasu moje obciążenie pracą związane z MOM i wszystkim innym stało się bardzo łatwe. Zapisuje wszystkie najważniejsze punkty, a na końcu podaje krótkie podsumowanie całego spotkania. Bardzo łatwo było zintegrować to narzędzie z moim zespołem. Używamy go podczas wszystkich spotkań do sporządzania notatek.

📚 Bonus: Najlepsze alternatywy i konkurenci Otter.ai

3. Descript (najlepszy do edycji podcastów i wideo z wbudowaną transkrypcją)

za pośrednictwem Descript

Descript to kompleksowa platforma do edycji plików audio i wideo, która łączy transkrypcję, edycję i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji w celu usprawnienia tworzenia treści. W przeciwieństwie do Verbit, który koncentruje się na połączeniu zautomatyzowanych usług transkrypcji i redaktorów ludzkich, Descript oferuje bardziej interaktywne i elastyczne środowisko edycji.

Możesz sklonować swój głos za pomocą Overdub, usunąć wypełniacze jednym kliknięciem i oczyścić dźwięk za pomocą AI. Oferuje również automatyczną transkrypcję w wielu językach, nagrywanie ekranu i edycję wielościeżkową.

Jeśli jesteś niezależnym twórcą pełniącym wiele funkcji (twórca, redaktor i marketer), Descript upraszcza edycję, zamieniając mowę na tekst. Chcesz wyciąć fragment? Po prostu usuń zdanie z transkrypcji. Nie potrzebujesz rozległych umiejętności edycji wideo, aby korzystać z tego narzędzia.

Najlepsze funkcje Descript

Zautomatyzuj zadania edycji, takie jak usuwanie wypełniaczy, skracanie nagrań i generowanie podsumowań, aby przyspieszyć cykl pracy

Zaznacz i wyodrębnij określone fragmenty treści, aby wykorzystać je ponownie jako krótkie, samodzielne filmy wideo lub posty w mediach społecznościowych

Użyj polecenia /, aby zaznaczyć zmiany scen w scenariuszu i strukturze oraz poruszać się po wideo jak po slajdach w prezentacji

Ograniczenia Descript

Funkcja Overdub w Descript pozwala użytkownikom tworzyć syntetyczny model głosu, ale wymaga nagrania znacznej ilości materiału audio. Wygenerowany głos nie zawsze będzie idealnie pasował do naturalnej mowy

Ceny Descript

Free

Hobbyści: 24 USD za osobę miesięcznie

Twórca: 35 USD za osobę miesięcznie

Business: 65 USD za osobę miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 770 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o Descript prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Oszczędza mi mnóstwo czasu podczas edycji! Doceniam przemyślany projekt. Widać, że włożono wiele energii w zrozumienie potrzeb podcastów i bardzo to doceniam. Descript jest bardzo łatwy w użyciu. Podoba mi się funkcja transkrypcji oraz możliwość jednoczesnej edycji transkrypcji i pliku audio. To bardzo ułatwia mi życie.

Oszczędza mi mnóstwo czasu podczas edycji! Doceniam przemyślany projekt. Widać, że włożono wiele energii w zrozumienie potrzeb podcastów i bardzo to doceniam. Descript jest bardzo łatwy w użyciu. Podoba mi się funkcja transkrypcji oraz możliwość jednoczesnej edycji transkrypcji i pliku audio. To bardzo ułatwia mi życie.

📮ClickUp Insight: 88% respondentów naszej ankiety korzysta z narzędzi AI do zadań osobistych każdego dnia, a 55% używa ich kilka razy dziennie. A co z AI w pracy? Dzięki scentralizowanej sztucznej inteligencji obsługującej wszystkie aspekty zarządzania projektami, zarządzania wiedzą i współpracy, możesz zaoszczędzić nawet ponad 3 godziny tygodniowo, które w przeciwnym razie poświęciłbyś na wyszukiwanie informacji.

4. Rev (najlepszy do elastycznej transkrypcji z dokładnością ludzką lub AI)

za pośrednictwem Rev

Rev pozwala przekształcić wykłady, seminaria lub wywiady ze studentami w przejrzyste transkrypcje z możliwością wyszukiwania. Możesz wybrać szybkie wyniki generowane przez AI lub transkrypcję wykonywaną przez człowieka, gdy niezbędna jest dokładność, na przykład podczas transkrypcji złożonych dyskusji lub terminologii akademickiej.

Gdy transkrypcja będzie gotowa, możesz ją przejrzeć i edytować w przeglądarce. Zaznacz ważne fragmenty do planowania lekcji, dodaj poprawki lub szybko znajdź kluczowe cytaty, które chcesz umieścić w materiałach lub raportach.

Narzędzia takie jak etykiety mówców, znaczniki czasu i niestandardowe glosariusze pomagają utrzymać porządek. Dla nauczycieli ma to kluczowe znaczenie podczas zarządzania dyskusjami grupowymi, panelami z wieloma mówcami lub terminami związanymi z konkretnym przedmiotem.

Najlepsze funkcje Rev

Szybko znajdź fragmenty transkrypcji, które mogą wymagać edycji

Skorzystaj z wbudowanych narzędzi AI, aby generować zwięzłe streszczenia

Naucz narzędzie rozpoznawania nazw marek, terminów technicznych lub języka branżowego

Limity Rev

Platforma Rev nie oferuje tak wielu zaawansowanych narzędzi edycji, które pozwoliłyby użytkownikom udoskonalić transkrypcje po automatyzacji

Ceny Rev

Podstawowy: 14,99 USD za użytkownika miesięcznie

Zalety: 34,99 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Płatność za minutę : Transkrypcja wykonywana przez człowieka : 1,99 USD/minuta Transkrypcja AI : 0,25 USD/minuta

Transkrypcja wykonywana przez człowieka : 1,99 USD/minuta

Transkrypcja AI: 0,25 USD/minutę

Transkrypcja wykonywana przez człowieka : 1,99 USD/minuta

Transkrypcja AI: 0,25 USD/minuta

Oceny i recenzje Rev

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o Rev prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie mówi:

Jestem autorem napisów i naprawdę lubię tę pracę, chociaż wynagrodzenie nie jest rewelacyjne w porównaniu z innymi firmami, ale uważam, że to dobry punkt wyjścia do nauki zawodu.

Jestem autorem napisów i naprawdę lubię tę pracę, chociaż wynagrodzenie nie jest rewelacyjne w porównaniu z innymi firmami, ale uważam, że to dobry punkt wyjścia do nauki zawodu.

5. Sonix. ai (Najlepszy do szybkich, edytowalnych transkrypcji z możliwością współpracy zespołowej)

za pośrednictwem Sonix.ai

Sonix. ai to platforma transkrypcji oparta na sztucznej inteligencji, która konwertuje pliki audio i wideo na dokładny, edytowalny tekst. Dla badaczy rynku, którzy zajmują się wywiadami, grupami fokusowymi i przeglądami wewnętrznymi, Sonix usprawnia transkrypcję i współpracę zespołu w jednym obszarze roboczym opartym na przeglądarce.

Możesz zaznaczyć kluczowe informacje, zostawić komentarze dla członków zespołu i oznaczyć pliki według tematu lub projektu. Zamiast eksportować transkrypcje do innego narzędzia, Sonix pozwala oczyścić zawartość w edytorze za pomocą intuicyjnych funkcji, takich jak wyszukiwanie i zamiana oraz etykietowanie mówców.

Pracujesz z żargonem branżowym? Niestandardowe słowniki pomagają zapewnić dokładność wszystkich transkrypcji. Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala organizować foldery i śledzić opinie dotyczące wielu projektów badawczych z poziomu pulpitu.

Najlepsze funkcje Sonix.ai

Sprawdź, jak pewny jest Sonix co do każdego słowa w transkrypcji, aby szybko znaleźć i poprawić fragmenty o niskiej dokładności

Skorzystaj z wbudowanej funkcji podsumowywania Sonix, aby tworzyć punkty, akapity lub szybkie przeglądy długich transkrypcji, a nawet kierować podsumowaniem za pomocą własnych podpowiedzi

Udostępniaj transkrypcje za pomocą linku współpracownikom w celu uzyskania opinii lub recenzji

Ograniczenia Sonix. ai

Sonix nie obsługuje transkrypcji na żywo ani napisów w czasie rzeczywistym. Może to nie być idealne rozwiązanie w sytuacjach wymagających natychmiastowych usług transkrypcji, takich jak spotkania na żywo lub wydarzenia.

Ceny Sonix. ai

Cena platformy Standard: 0 USD miesięcznie Premium: 22 USD miesięcznie za licencję Enterprise: cena niestandardowa

Standard: 0 USD miesięcznie

Premium: 22 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Transkrypcja AI Standard: 10 USD za godzinę Premium: 5 USD za godzinę. Zaoszczędź 50% Enterprise: Niestandardowe ceny

Standard: 10 USD za godzinę

Premium: 5 USD za godzinę. Zaoszczędź 50%

Enterprise: Niestandardowe ceny

Standard: 0 USD miesięcznie

Premium: 22 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Standard: 10 USD za godzinę

Premium: 5 USD za godzinę. Zaoszczędź 50%

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sonix.ai

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 130 recenzji)

Co mówią o Sonix.ai prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Błyskawiczny cykl pracy przy transkrypcji. AI wykonuje pracę z dokładnością prawie 95%, nie tylko w języku angielskim, ale także niemieckim. Po transkrypcji niecelnych słów zajęło mi to tylko 25–50% całkowitego czasu wywiadu. Kompatybilny również z MAXQDA. Porównałem to narzędzie z wieloma innymi i jest po prostu najlepsze.

Błyskawiczny cykl pracy przy transkrypcji. AI wykonuje pracę z dokładnością niemal 95%, nie tylko w języku angielskim, ale także niemieckim. Po transkrypcji pozostało mi tylko 25–50% czasu całego wywiadu na poprawienie niedokładnych słów. Kompatybilny również z MAXQDA. Porównałem to narzędzie z wieloma innymi i jest po prostu najlepsze.

🧠 Ciekawostka: W 1936 roku August Dvorak opatentował alternatywny układ klawiatury, który miał zwiększyć wydajność pisania poprzez umieszczenie najczęściej używanych klawiszy pod palcami o największej sile. Pomimo swoich zalet, układ Dvoraka nie zastąpił układu QWERTY ze względu na powszechną znajomość i opór przed zmianami.

6. VEED (najlepsze rozwiązanie dla twórców wideo, którzy potrzebują transkrypcji i edycji w jednym)

za pośrednictwem VEED

VEED. io to oparta na przeglądarce platforma do transkrypcji i edycji wideo oparta na sztucznej inteligencji. Obsługuje transkrypcję i tłumaczenie w ponad 125 językach, dzięki czemu jest odpowiednia dla twórców produkujących treści dla odbiorców na całym świecie.

Gdy transkrypcja będzie gotowa, VEED udostępni Ci kilka opcji eksportu. Możesz pobrać ją w formatach TXT, VTT lub SRT lub osadzić napisy bezpośrednio w swoim wideo. Narzędzia do automatycznego tworzenia napisów można dostosować do własnych potrzeb.

Użyj go, aby zmienić czcionkę, rozmiar, położenie i kolor, aby dopasować styl do swoich potrzeb. Otrzymasz również dostęp do funkcji korekcji kontaktu wzrokowego opartej na sztucznej inteligencji, która dostosowuje kierunek wzroku w wideo, dzięki czemu mówisz bezpośrednio do widza (nawet jeśli podczas nagrywania nie patrzyłeś w kamerę 😉).

Verbit nie zawiera natomiast funkcji związanych z wideo, takich jak korekcja spojrzenia czy zintegrowane narzędzia do edycji.

Najlepsze funkcje VEED

Wklej swój skrypt i pozwól VEED stworzyć kompletny film z obrazami, napisami i lektorem

Prześlij swoje wideo, a VEED automatycznie utworzy dokładne napisy, które możesz edytować, stylizować i nagrać bezpośrednio do wideo, aby ułatwić udostępnianie

Użyj funkcji dubbingowania głosu, aby automatycznie przetłumaczyć i nagrać głos do swojego wideo

Ograniczenia VEED

VEED nie oferuje identyfikacji i przypisywania mówców, co może mieć kluczowe znaczenie w środowiskach z wieloma mówcami, aby dokładnie śledzić, kto co powiedział

Ceny VEED

Free

Podstawowy: 18 USD/miesiąc

Zalety: 30 USD/miesiąc

Business: 70 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje VEED

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o VEED prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Bardzo podoba mi się dokładność usługi tworzenia napisów! Szeroki zakres stylów pomaga mi również wybrać ten, który najlepiej pasuje do tonu moich filmów. Ogólnie rzecz biorąc, VEED to usługa, którą z łatwością polecam innym twórcom wideo!

Bardzo podoba mi się dokładność usługi tworzenia napisów! Szeroki zakres stylów pomaga mi również wybrać ten, który najlepiej pasuje do tonu moich filmów. Ogólnie rzecz biorąc, VEED to usługa, którą z łatwością polecam innym twórcom wideo!

7. Trint (najlepsze rozwiązanie dla dziennikarzy i zespołów medialnych tworzących artykuły na podstawie transkrypcji)

za pośrednictwem Trint

Trint pomaga dziennikarzom i zespołom medialnym przekształcać surowe nagrania w gotowe do publikacji artykuły. Obsługuje transkrypcję ponad 40 języków i tłumaczenie na ponad 50, dzięki czemu jest przydatny do raportowania transgranicznego bez konieczności korzystania z zewnętrznych narzędzi.

Jedna z jego funkcji, Story Builder, pozwala wyciągać cytaty, fragmenty i momenty z wielu transkrypcji, aby tworzyć uporządkowane narracje. Pomaga organizować wywiady, konferencje prasowe lub relacje z paneli w spójne artykuły lub scenariusze.

AI firmy Trint skraca długie wywiady do kluczowych wniosków, zachowując kontekst niezbędny do zapewnienia dokładności. W przeciwieństwie do wielu innych alternatyw dla Verbit, Trint nie trenuje swojej sztucznej inteligencji na Twoich treściach, więc Twoje nagrania pozostają prywatne, nawet za kulisami.

Najlepsze funkcje Trint

Natychmiast znajdź kluczowe frazy w transkrypcjach i dodaj niestandardowe etykiety, aby uporządkować ważne momenty

Edytuj, komentuj i przeglądaj transkrypcje jednocześnie ze swoim zespołem, tak jak podczas pracy w Dokumentach Google

Użyj aplikacji mobilnej Trint, aby nagrywać dźwięk i generować transkrypcje na żywo

Ograniczenia Trint

Funkcja identyfikacji mówców Trint ma trudności z dokładnym rozróżnieniem mówców, zwłaszcza w nagraniach z nakładającymi się dialogami lub przesłuchami

Ceny Trint

Starter 2024: 80 USD za licencję miesięcznie

Advanced 2024: 100 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Trint

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 3,9/5 (ponad 10 recenzji)

Co mówią o Trint prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Korzystam z Trint od około 4 lat. Często osoby, z którymi przeprowadzam wywiady, mają międzynarodowy akcent – nie jest to typowa wymowa środkowo-zachodnia. Jednak Trint często rozumie słowa, których nie jestem w stanie usłyszeć w plikach audio. To naprawdę zrobiło na mnie wrażenie i znacznie ułatwiło mi pracę.

Korzystam z Trint od około 4 lat. Często osoby, z którymi przeprowadzam wywiady, mają międzynarodowy akcent – nie jest to typowa wymowa środkowo-zachodnia. Jednak Trint często rozumie słowa, których nie jestem w stanie usłyszeć w plikach audio. To naprawdę zrobiło na mnie wrażenie i znacznie ułatwiło mi pracę.

8. Fathom (najlepsze rozwiązanie dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta potrzebujących notatek ze spotkań połączonych z CRM)

za pośrednictwem Fathom

Fathom to asystent spotkań oparty na sztucznej inteligencji. Dla zespołów sprzedaży i obsługi klienta rejestruje i transkrybuje rozmowy w Zoom, Microsoft Teams i Google Meet, przechwytując kluczowe informacje bez konieczności ręcznego sporządzania notatek.

Po zakończeniu rozmowy Fathom AI automatycznie generuje dostosowane podsumowania skupiające się na kluczowych punktach, zastrzeżeniach i kolejnych krokach. Możesz wybrać szablony dla rozmów sprzedażowych, kontaktów z klientami lub sesji wdrożeniowych, aby udostępniać przejrzyste notatki dostosowane do roli danej osoby członkom zespołu lub klientom.

Chcesz zaznaczyć ważny moment? Clip it. Fathom pozwala tworzyć i wysyłać krótkie fragmenty wideo bezpośrednio w Slacku. Dzięki natywnej integracji z Salesforce, HubSpot i Slackiem, Fathom synchronizuje podsumowania i działania następcze bezpośrednio z Twoim CRM.

Najlepsze funkcje Fathom

Przechowuj wszystkie rozmowy telefoniczne swojego zespołu w jednym hubie z funkcją wyszukiwania

Otrzymuj powiadomienia natychmiast, codziennie lub co tydzień, gdy podczas spotkań pojawią się określone terminy lub tematy

Skorzystaj z asystenta AI, aby zadawać pytania dotyczące poprzednich rozmów, wyświetlać podsumowania lub generować działania następcze

Ograniczenia Fathom

Chociaż Fathom integruje się z popularnymi systemami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot, a także z narzędziami takimi jak Dokumenty Google, Asana i Slack, nie oferuje wsparcia dla innych powszechnie używanych platform, takich jak Trello, Monday.com i Zoho

Ceny Fathom

Free Forever

Premium: 19 USD za użytkownika miesięcznie

Wersja dla zespołów: 29 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 750 recenzji)

Co mówią o Fathom prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Podoba mi się, że Fathom zajmuje się wszystkim, nagrywa moje spotkania, transkrybuje je i wysyła mi e-mailem podsumowanie spotkania wraz z elementami do działania. Oszczędza mi to mnóstwo czasu, ponieważ nie muszę robić notatek ani martwić się, że przegapię coś ważnego.

Podoba mi się, że Fathom zajmuje się wszystkim, nagrywa moje spotkania, transkrybuje je i wysyła mi e-mailem podsumowanie spotkania wraz z elementami do działania. Oszczędza mi to mnóstwo czasu, ponieważ nie muszę robić notatek ani martwić się, że przegapię coś ważnego.

9. Fireflies (najlepsze rozwiązanie do przeszukiwalnych notatek ze spotkań i śledzenia rozmów zespołów)

za pośrednictwem Fireflies

Fireflies. ai, narzędzie do robienia notatek podczas spotkań oparte na sztucznej inteligencji, automatycznie nagrywa i transkrybuje spotkania. Dzięki funkcji Topic Trackers możesz śledzić konkretne tematy, takie jak "ceny" lub "problemy klientów", i sprawdzać, jak często pojawiają się one podczas rozmów.

Z drugiej strony Verbit nie oferuje narzędzi do wycinania fragmentów multimediów ani interaktywnych narzędzi audio.

Dzięki Fireflies. ai możesz również wyciągać krótkie, łatwe do udostępnienia fragmenty dźwiękowe z ważnych momentów, aby szybko je podsumować lub udostępnić współpracownikom. A jeśli chcesz przenieść te informacje do innych narzędzi, Fireflies umożliwia łatwe osadzanie transkrypcji lub plików audio na platformach takich jak Notion lub Salesforce.

Najlepsze funkcje Fireflies

Odpowiadaj bezpośrednio na konkretne fragmenty spotkania lub komentarze i ułatwiaj śledzenie dalszych działań

Dodawaj szybkie reakcje do notatek lub komentarzy, aby potwierdzić aktualizacje lub wyróżnić kluczowe momenty bez zakłócania przepływu pracy

Kontroluj widoczność, organizując spotkania w kanałach otwartych dla całego zespołu lub ograniczonych do wybranych członków

Ograniczenia Fireflies

W porównaniu z platformą internetową aplikacja mobilna Fireflies.ai nie posiada niektórych funkcji, takich jak niestandardowe słownictwo i szczegółowe analizy spotkań. Ta rozbieżność może utrudniać pracę użytkownikom, którzy korzystają z urządzeń mobilnych w celu uzyskania dostępu do notatek ze spotkań i transkrypcji w podróży

Ceny Fireflies

Free Forever

Pro: 18 USD za licencję miesięcznie

Business: 29 USD za licencję miesięcznie

Enterprise: 39 USD za licencję miesięcznie

Oceny i recenzje Fireflies

G2: 4,8/5 (ponad 600 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 10 recenzji)

Co mówią o Fireflies prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Oprogramowanie Fireflies było używane w moim poprzednim miejscu pracy do nagrywania spotkań i pozwalało mi odsłuchiwać je w celu sporządzenia notatek ze spotkania. Nagrania audio są naprawdę dobre, a płatna wersja pozwala uzyskać transkrypcje spotkań, które są dość dokładne.

Oprogramowanie Fireflies było używane w moim poprzednim miejscu pracy do nagrywania spotkań i pozwalało mi odsłuchiwać je w celu sporządzenia notatek ze spotkania. Nagrania audio są naprawdę dobre, a wersja płatna umożliwia uzyskanie transkrypcji spotkań, które są dość dokładne.

10. Temi (najlepsze rozwiązanie dla osób prywatnych, które potrzebują szybkiej, niedrogiej i prostej transkrypcji)

za pośrednictwem Temi

Usługa transkrypcji Temi umożliwia przesyłanie plików audio i wideo we wszystkich głównych formatach, zapewniając maksymalną elastyczność. Po przekształceniu plików na tekst możesz edytować transkrypcję za pomocą znaczników czasu i etykiet mówców, śledzić rozmowy i łatwo wprowadzać niezbędne poprawki.

Następnie możesz pobrać transkrypcję w wielu formatach, w tym MS Word, PDF, SRT i VTT, aby zintegrować ją z dokumentami, prezentacjami lub napisami do filmów wideo.

Najlepsze funkcje Temi

Prześlij pliki metodą "przeciągnij i upuść" lub wklej adresy URL z platform takich jak Dropbox i Vimeo, aby skorzystać z szybkich usług transkrypcji

Edytuj transkrypcje za pomocą prostego podwójnego dotknięcia i podstawowych skrótów klawiaturowych, z łatwymi opcjami pobierania i udostępniania

Podświetlone słowa wypełniające, takie jak "um" i "uh", można szybko usunąć jednym dotknięciem

Ograniczenia Temi

Temi nie pozwala użytkownikom dodawać niestandardowych terminów lub nazw do swojego słownika, co może wpływać na dokładność w przypadku treści branżowych lub technicznych

Ceny Temi

Wersja próbna

Płatność: 0,25 USD za minutę nagrania

Oceny i recenzje Temi

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Co mówią o Temi prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Tekst można łatwo edytować i poprawiać, co pozwala na udostępnianie dopracowanych transkrypcji

Tekst można łatwo edytować i poprawiać, co pozwala na udostępnianie dopracowanych transkrypcji

Wykrocz poza transkrypcję — wypróbuj ClickUp, aby zintegrować cykl pracy

Verbit i jego alternatywy oferują solidne usługi transkrypcji i tworzenia napisów. Otrzymujesz dokładne transkrypcje, wielojęzyczne wsparcie i narzędzia do obsługi wszystkiego, od wykładów po spotkania prawne.

A co, jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż tylko transkrypcji? Co, jeśli chcesz, aby notatki ze spotkań automatycznie zamieniały się w zadania, podsumowania podkreślały elementy wymagające działania, a narzędzia do współpracy przekształcały rozmowy w działania?

Właśnie w tym wyróżnia się ClickUp. Dzięki niemu Twoje spotkania, klipy i notatki głosowe mogą być nagrywane, transkrybowane i podsumowywane natychmiast. ClickUp Brain pomaga wyciągać decyzje, elementy do działania i terminy — bez konieczności czytania całego transkrypcji. A dzięki ClickUp Docs możesz przekształcać spostrzeżenia w plany, przypisywać zadania i współpracować z zespołem w czasie rzeczywistym.

Potrzebujesz czegoś więcej niż tylko transkrypcji? Zarejestruj się w ClickUp za darmo.