10 najlepszych redaktorów AI PDF do inteligentnej edycji dokumentów w 2025 roku

Czy kiedykolwiek próbowałeś edytować plik PDF i czułeś, że to on aktywnie działa przeciwko Tobie?

Czy zastanawiałeś się kiedyś: „Dlaczego ta tabela jest teraz na stronie 47?” (skoro zaczynała się na stronie 2) lub „Dlaczego nie mogę po prostu kliknąć i wpisać tekst?” Niezależnie od tego, odpowiedni edytor AI PDF może być rozwiązaniem tego problemu.

Od modyfikacji oferty biznesowej po podpisanie umowy — darmowy edytor AI PDF pomoże Ci zrobić to szybciej, dokładniej i bez frustracji.

Zebraliśmy listę 10 narzędzi do edycji plików PDF, które umożliwiają dostosowywanie tekstu, zmianę formatowania dokumentów, konwersję plików PDF oraz wdrażanie sztucznej inteligencji do dokumentacji. Zapraszamy do zapoznania się z nimi!

Najlepsze edytory AI PDF w skrócie

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Podsumowywanie dokumentów, adnotacje, automatyzacja zadań i współpraca oparte na AI Wielkość zespołu: małe zespoły, średnie przedsiębiorstwa i duże przedsiębiorstwa; zarządzanie dokumentami oparte na sztucznej inteligencji Free Forever; Niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw LightPDF Czat AI z plikami PDF, OCR, synchronizacja w chmurze, ulepszanie skanów Wielkość zespołu: Freelancerzy i przedsiębiorcy indywidualni: poprawianie formatowania AI, streszczanie dokumentów i narzędzia do współpracy Plan Free, płatny od 13,99 USD/tydzień Edytor PDF Canva Kreatywna edycja plików PDF, wsparcie multimediów, szablony wizualne Wielkość zespołu: Małe zespoły i start-upy; przekształcanie statycznych plików PDF w dokumenty wizualne Free Forever DocHub Wykrywanie układu AI, edycja zbiorcza, zmiana kolejności metodą „przeciągnij i upuść”, przechowywanie w chmurze Wielkość zespołu: Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą; Efektywne zarządzanie dokumentami Plan Free, płatny od 11 USD/miesiąc/użytkownik Adobe Acrobat z asystentem AI Kreatywna edycja plików PDF, wsparcie multimediów i szablony wizualne Wielkość zespołu: przedsiębiorstwa i zaawansowani użytkownicy; zaawansowane przetwarzanie dokumentów Wersja próbna Free, płatna od 12,99 USD/miesiąc UPDF Adnotacje, wizualizacja map myśli, notatki samoprzylepne, tłumaczenie Wielkość zespołu: przedsiębiorstwa i zaawansowani użytkownicy Zaawansowane przetwarzanie dokumentów Ceny płatnych wersji zaczynają się od 39,99 USD rocznie OnlyOffice Współpraca w czasie rzeczywistym, integracja audio/wideo, tworzenie formularzy Wielkość zespołu: małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa; zespoły wymagające współpracy w czasie rzeczywistym Bezpłatna chmura dla początkujących, płatna wersja od 30 USD/miesiąc/użytkownik Nitro Pro Interfejs w stylu Microsoft, OCR, kompresja plików, podpis elektroniczny Wielkość zespołu: zespoły Enterprise i Business korzystające z Microsoft 365 Wersja próbna Free, płatna od 17,69 USD/miesiąc/użytkownik iScanner Pomiar powierzchni, zliczanie obiektów, rozwiązywanie równań Wielkość zespołu: studenci i profesjonaliści; obliczanie powierzchni i automatyczne dostosowywanie Wersja próbna Free, płatna 9,99 USD/miesiąc/użytkownik ABBYY FineReader OCR w ponad 150 językach, porównywanie dokumentów, scalanie Wielkość zespołu: instytucje rządowe i organizacje o dużych potrzebach w zakresie digitalizacji; zaawansowana digitalizacja dokumentów Ceny płatnych wersji zaczynają się od 16 USD miesięcznie za użytkownika

Czego należy szukać w edytorze AI PDF?

Zwykły edytor PDF może wykonać zadanie, ale jest to praca ręczna, powolna i wymagająca dodatkowego wysiłku. Narzędzie PDF oparte na sztucznej inteligencji wykracza poza podstawowe funkcje. Może streszczać długie raporty, wyodrębniać prawidłowe dane, automatycznie poprawiać irytujące błędy, a nawet integrować się z innymi narzędziami biznesowymi.

Aby czerpać te i inne korzyści, zwróć uwagę na następujące zaawansowane funkcje:

Łatwa edycja: Modyfikuj tekst, obrazy i formatowanie bez naruszania struktury dokumentu

Konwersja plików: Konwertuj pliki PDF na dokumenty Word, arkusze Excel lub prezentacje PowerPoint bez utraty formatu

Podsumowuj zawartość: Narzędzia do scrapingu stron internetowych w ciągu kilku sekund wyodrębniają kluczowe frazy i wnioski z długich raportów, umów lub artykułów naukowych Narzędzia do scrapingu stron internetowych w ciągu kilku sekund wyodrębniają kluczowe frazy i wnioski z długich raportów, umów lub artykułów naukowych

Automatyczna korekta: Wykrywaj literówki, błędy gramatyczne i niezręczne sformułowania i przesyłaj dokumenty cyfrowe bez błędów

Rozpoznawanie tekstu w skanach: użyj funkcji OCR (optycznego rozpoznawania znaków) do konwersji plików PDF po zeskanowaniu na w pełni edytowalny tekst

Adnotacje w plikach PDF: Podświetlaj, dodawaj komentarze i Podświetlaj, dodawaj komentarze i rysuj na plikach PDF bez naruszania układu

🧠 Ciekawostka: Istnieje dziewięć różnych typów plików PDF? Od PDF/A, który jest stworzony, aby przetrwać wiecznie, po PDF/X, który pomaga projektantom uzyskać idealne wydruki – każdy z nich ma swoją własną funkcję!

Zaznaczanie w pliku PDF jest przydatne do podkreślania kluczowych punktów, przeglądania ważnych szczegółów lub współpracy z zespołem.

Jednak prawdziwa edycja dokumentów wykracza poza proste adnotacje. Wymaga narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które mogą przekształcić plik PDF w edytowalny dokument.

Przejrzyj tę listę i oceń, jak zaawansowany musi być edytor AI PDF dla Twojego cyklu pracy. Przed wyborem weź pod uwagę wielkość zespołu, budżet i kompatybilność z istniejącym stosem technologicznym!

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania zadaniami i dokumentami opartego na sztucznej inteligencji)

ClickUp , aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, pomaga zespołom zarządzać informacjami zawartymi w dokumentach, analizować je i podejmować działania w oparciu o ekosystem oparty na sztucznej inteligencji AI.

Uporządkuj swoje dokumenty i pliki PDF za pomocą oprogramowania do zarządzania projektami ClickUp

Zamiast mozolnie przeglądać plik PDF strona po stronie, poproś o pomoc ClickUp Brain. Potraktuj go jako swojego niezawodnego asystenta AI do podsumowywania treści, dodawania tekstu, zaznaczania kluczowych informacji lub generowania raportów.

ClickUp Brain

Użyj ClickUp Brain, aby zadawać pytania, tworzyć podsumowania, zaznaczać kluczowe punkty i wprowadzać poprawki

Wszystkie potrzebne informacje możesz uzyskać w ciągu kilku sekund, bez konieczności czytania niekończących się stron! Gdyby tylko można było to zrobić w prawdziwym życiu! 👇🏼🤭

Co więcej, jeśli chcesz jeszcze bardziej udoskonalić raporty generowane przez AI, pomocny może okazać się asystent pisania ClickUp Brain. Wbudowana funkcja sprawdzania pisowni i mechanizm rozpoznawania kontekstu mogą poprawić jakość dokumentu, zapewniając wygodę wszystkim użytkownikom. Koniec z długimi przeglądami dokumentów.

Dokumenty ClickUp

Łącząc ClickUp Brain z ClickUp Docs, możesz łatwo tworzyć dokumentację AI. Twórz karty projektów, kampanie e-mailowe, szkice postów na media społecznościowe i blogi, a nawet odpowiedzi na wiadomości, korzystając z funkcji Write with AI w ClickUp Docs.

Udoskonalaj pomysły, podsumowuj zawartość i organizuj szczegóły za pomocą ClickUp Docs

Pliki PDF mogą być ograniczające, ponieważ nie można ich edytować i nie ma możliwości współpracy w czasie rzeczywistym. Tworząc i przechowując dokumenty w ClickUp, możesz uniknąć kłopotów związanych ze statycznymi wersjami PDF i niekończącą się wymianą e-maili.

Wielu członków zespołu może jednocześnie edytować ten sam dokument. Jeśli chcesz zwrócić uwagę na konkretną część, funkcja @wzmianki umożliwia współpracę z kolegami bezpośrednio w dokumencie.

Wreszcie możesz oznaczyć określone sekcje i dodawać do nich adnotacje w pliku PDF, śledząc jednocześnie wszystkie zmiany.

ClickUp Proofing

Przypisuj członkom zespołu komentarze ClickUp Proofing wymagające podjęcia działań

Oprócz tekstu, ClickUp Proofing umożliwia przeglądanie, dodawanie adnotacji i przekazywanie opinii na temat plików obrazów, wideo i PDF bezpośrednio w zadaniach. Na przykład podczas przeglądania treści wideo można zostawić komentarze połączone z konkretnymi znacznikami czasu na pasku odtwarzania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Umożliwiaj zespołom łatwe komentowanie i edytowanie plików PDF. Możesz również omawiać zadania związane z plikami PDF w czasie rzeczywistym w ramach ClickUp Docs

Połącz się z Google Drive, Dropbox i innymi platformami do udostępniania plików, aby wszystkie pliki PDF były łatwo dostępne

Przekształcaj informacje zawarte w plikach PDF w zadania, które można wykonać, automatycznie przypisując je odpowiednim członkom zespołu

Skonfiguruj inteligentną automatyzację ClickUp , aby wyzwalać działania związane z dokumentami, takie jak zatwierdzanie, aktualizacja statusu lub powiadomienia

Limity ClickUp

Wiele funkcji może skutkować stromą krzywą uczenia się

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co o ClickUp mówią prawdziwi użytkownicy?

Edmund D., właściciel małej firmy, ocenił ClickUp:

Im częściej korzystam z ClickUp, tym bardziej staje się on centralnym punktem mojej pracy. Różnorodne elementy komunikacji – notatki, pliki PDF, e-maile, pamięć online – można zebrać w jednym miejscu, aby mieć do nich łatwy dostęp podczas pracy nad zadaniem, niezależnie od tego, czy jest to projekt, czy zadanie związane z obsługą klienta.

Im częściej korzystam z ClickUp, tym bardziej staje się on centralnym punktem mojej pracy. Rozproszone elementy komunikacji – notatki, pliki PDF, e-maile, przechowywanie online – można zebrać w jednym miejscu, aby mieć do nich łatwy dostęp podczas pracy nad zadaniem, niezależnie od tego, czy jest to projekt, czy zadanie związane z obsługą klienta.

2. LightPDF (najlepszy do intuicyjnej analizy dokumentów i współpracy)

za pośrednictwem LightPDF

Funkcja czatu AI LightPDF (ChatPDF) pozwala uchwycić główne punkty 50-stronicowego raportu za pomocą kilku kliknięć lub w ciągu kilku sekund. Ten darmowy edytor PDF umożliwia zadawanie pytań dotyczących dokumentów i dostarcza konkretnych odpowiedzi na podstawie zawartości, zapewniając jednocześnie bezpłatną przestrzeń dyskową w chmurze.

Platforma korzysta z ChatGPT, który wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) w celu ułatwienia interaktywnego czatu z dokumentami PDF. Na przykład, możesz przesłać artykuł naukowy i zapytać: „Jakie są kluczowe wnioski?”, a natychmiast otrzymasz zwięzłe podsumowanie.

Najlepsze funkcje LightPDF

Synchronizacja plików PDF między urządzeniami dzięki systemowi opartemu na chmurze

Konwertuje zeskanowane dokumenty do formatów edytowalnych dzięki zaawansowanej technologii OCR

Przekształcaj dokumenty fizyczne w przejrzyste pliki PDF wysokiej jakości za pomocą skanera w telefonie.

Usuwa pismo odręczne i poprawia jakość obrazów

Ograniczenia LightPDF

Reklamy i wyskakujące okienka oferujące płatne subskrypcje mogą być uciążliwe

Konwersja plików PDF jest ograniczona

Wersja bezpłatna ma limit wielu funkcji, takich jak przetwarzanie wsadowe, czat dla wielu dokumentów i inne

Ceny LightPDF

Osobiste

Free Forever

Plan tygodniowy: 13,99 USD/tydzień

Plan miesięczny: 19,99 USD/miesiąc

Plan półroczny: 59,99 USD za dwa lata

Business

Free Forever

Plan roczny: 89,95 USD/rok

Plan 3-letni: 159,9 USD/użytkownik

Oceny i recenzje LightPDF

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

👀 Czy wiesz, że: 59% dyrektorów ds. informatyki wymienia technologię chmury jako katalizator innowacji.

3. Edytor PDF Canva (najlepszy do przekształcania statycznych plików PDF w dokumenty wizualne)

za pośrednictwem edytora PDF Canva

Chcesz mieć większą swobodę twórczą? Zaimportuj plik PDF do edytora PDF Canva, aby rozdzielić tekst, obrazy i tła na edytowalne elementy.

Wykorzystaj kreatywny zestaw narzędzi Canva, aby wprowadzić unikalne zmiany i zobaczyć, jak magia ożywa dzięki elementom wizualnym, animacjom i niestandardowym czcionkom. Następnie możesz pobrać swoją pracę w różnych formatach, w tym PDF i JPG.

Najlepsze funkcje edytora PDF Canva

Edytuj pliki PDF, dostosowując tekst, obrazy i tła do stylu Twojej firmy

Dodaj elementy multimedialne, takie jak wideo i klipy audio, aby Twoje pliki PDF były bardziej atrakcyjne

Wybierz spośród ponad miliona gotowych i skutecznych szablonów dokumentów , aby przyspieszyć tworzenie plików

Zmniejsz rozmiar plików bez utraty jakości dzięki funkcji inteligentnej kompresji

Ograniczenia edytora PDF Canva

W Canva nie można edytować zeskanowanego dokumentu ani pliku zawierającego wyłącznie obraz

Maksymalny rozmiar pliku PDF obsługiwany przez serwis wynosi 100 MB

Ceny edytora PDF Canva

Free Forever

Oceny i recenzje edytora PDF Canva

G2: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 12 000 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas pracy z dużymi plikami PDF zawierającymi wiele obrazów skompresuj pliki przed udostępnieniem. Dzięki temu rozmiary plików pozostaną przystępne bez utraty jakości wizualnej.

4. DocHub (najlepszy do wydajnego zarządzania dokumentami)

za pośrednictwem DocHub

AI PDF Enhancer firmy DocHub wykorzystuje uczenie maszynowe do poprawy jakości obrazów i naprawiania problemów z formatowaniem w skanowanych dokumentach. Robi to, oferując jednocześnie nieograniczoną przestrzeń dyskową w chmurze i interfejs z funkcją wyszukiwania plików.

To oprogramowanie do współpracy nad dokumentami sprawia, że czujesz się, jakbyś miał asystenta, który dokładnie wie, gdzie znajduje się każdy plik.

Najlepsze funkcje DocHub

Przeciągaj i upuszczaj strony PDF, aby zmienić ich kolejność lub obrócić je

Automatycznie popraw formatowanie dokumentów dzięki wykrywaniu układu opartemu na sztucznej inteligencji

Wyodrębnij dane z wielu plików PDF i uporządkuj je w uporządkowane informacje

Zastosuj edycję zbiorczą w wielu dokumentach jednocześnie

Dodawaj prawnie wiążące podpisy elektroniczne do plików PDF za pomocą kilku kliknięć

Limity DocHub

W planie Free użytkownicy nie mogą chronić swoich dokumentów hasłem

Ceny DocHub

Plan Free

Podstawowy: 11 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 16 USD/miesiąc na użytkownika

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje DocHub

G2: 4,6/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 230 recenzji)

Co mówią o DocHub prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Dochub jest bardzo przystępny cenowo i intuicyjny w obsłudze. Posiada wszystkie funkcje, których można oczekiwać od oprogramowania do podpisywania dokumentów.

Dochub jest bardzo przystępny cenowo i intuicyjny w obsłudze. Posiada wszystkie funkcje, których można oczekiwać od oprogramowania do podpisywania dokumentów.

👀 Czy wiesz, że: 47% pracowników uważa, że metody organizacji cyfrowej w ich firmie są nieefektywne i trudne w nawigacji.

5. Adobe Acrobat z asystentem AI (najlepszy do zaawansowanego przetwarzania dokumentów)

za pośrednictwem Adobe Acrobat z asystentem AI

Otwórz zeskanowany dokument w programie Adobe Acrobat i pozwól AI zabrać się do pracy, korzystając z podpowiedzi. Jeśli na przykład chcesz dostosować specyfikacje produktów w kilku plikach PDF, AI zrozumie kontekst i zaproponuje inteligentne sugestie edycji.

To oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy dokumentów zapewnia spójność całej dokumentacji. Możesz podsumowywać, porównywać i wyszukiwać treści w dużych dokumentach, oszczędzając czas i ograniczając ręczną weryfikację.

Adobe Acrobat z AI Assistant – najlepsze funkcje

Napraw niespójności dokumentów dzięki AI, która koryguje formatowanie, niedopasowania czcionek i odstępy

Udostępniaj i współpracuj, korzystając z narzędzi do śledzenia zmian, zarządzania wersjami i zabezpieczania danych

Zachowaj tabele, dostosuj marginesy i zachowaj oryginalną strukturę dzięki AI

Adobe Acrobat z AI Assistant – ograniczenia

Działa tylko z plikami PDF o rozmiarze do 120 stron i 25 MB

Odpowiedzi generowane przez AI mogą być niedokładne i wymagać ręcznej interwencji

Ceny programu Adobe Acrobat z asystentem AI

Free: 7-dniowa wersja próbna

Acrobat Standard: 12,99 USD/miesiąc na użytkownika

Acrobat Pro: 19,99 USD/miesiąc na użytkownika

Acrobat Pro: 23,99 USD/miesiąc za licencję

Acrobat dla Enterprise: Ceny niestandardowe

Asystent Acrobat AI: 4,99 USD/miesiąc

Adobe Acrobat z AI Assistant — oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 3300 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3800 recenzji)

Co mówią o asystencie AI Adobe Acrobat prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Program Adobe Acrobat jest niezwykle łatwy w użyciu do podstawowych zadań związanych z plikami PDF.

Program Adobe Acrobat jest niezwykle łatwy w użyciu do podstawowych zadań związanych z plikami PDF.

🧠 Ciekawostka: W 1990 roku współzałożyciel firmy Adobe, dr John Warnock, stworzył projekt „The Camelot Project”, w ramach którego powstał format PDF (Portable Document Format). Miał on na celu umożliwienie komunikacji elektronicznej i konwersję informacji drukowanych do formatu cyfrowego.

6. UPDF (najlepszy do dodawania adnotacji do dokumentów PDF)

za pośrednictwem UPDF

Masz problem ze zrozumieniem dokumentu PDF zawierającego wyniki badań? UPDF może przekształcić złożony plik w mapę myśli i wizualizować informacje w przystępnym formacie.

Co więcej, oprócz dodawania adnotacji do plików PDF, możesz pozostawić inne dokumenty w różnych sekcjach PDF, aby później odwołać się do nich za pomocą otwieranych załączników.

Najlepsze funkcje UPDF

Tłumacz zawartość plików PDF bez przełączania się między narzędziami

Korzystaj z notatek, naklejek, objaśnień tekstowych i przekreśleń, aby ułatwić współpracę

Pracuj na systemach Windows, Mac, iOS i Android z jedną licencją na wszystkie urządzenia

Ograniczenia UPDF

Funkcja wyszukiwania w plikach PDF może być skomplikowana

Nie obsługuje funkcji JavaScript i/lub Markdown w zaawansowanych dokumentach

Ceny UPDF

Osoby prywatne

UPDF Pro : 39,99 USD/rok/użytkownik i 69,99 USD/dożywotnia licencja/użytkownik

Asystent AI : 29 USD/kwartał/użytkownik

UPDF Sign: 9 USD/miesiąc/użytkownik

Enterprise

Plan roczny UPDF : 79 USD/użytkownik

Plan dożywotni UPDF: 109 USD/użytkownik

Niestandardowe ceny dla ponad dziesięciu użytkowników

Oceny i recenzje UPDF

G2: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o UPDF prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Podoba mi się, że jest łatwy w użyciu i spełnia wszystkie moje wymagania dotyczące plików PDF. Mogę z łatwością otworzyć każdy plik PDF, który posiadam. Bardzo podoba mi się również to, że gdy potrzebuję pomocy i wsparcia, wystarczy jedno kliknięcie.

Podoba mi się, że jest łatwy w użyciu i spełnia wszystkie moje wymagania dotyczące plików PDF. Mogę z łatwością otworzyć każdy plik PDF, który posiadam. Bardzo podoba mi się również to, że gdy potrzebuję pomocy i wsparcia, wystarczy jedno kliknięcie.

7. OnlyOffice (najlepszy dla zespołów poszukujących współpracy w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem OnlyOffice

Dzięki OnlyOffice wielu członków zespołu może jednocześnie edytować pliki PDF. Mogą omawiać zmiany za pomocą wbudowanego czatu lub pozostawiając komentarze w pliku PDF. Przydatną funkcją jest możliwość przełączenia się na połączenia audio i wideo za pomocą wtyczki Jitsi w przypadku złożonych edycji.

Współpraca w czasie rzeczywistym usprawnia proces edycji, zmniejsza opóźnienia i zapewnia wszystkim spójność bez konieczności opuszczania dokumentu.

Najlepsze funkcje OnlyOffice

Pracuj w wielu formatach dzięki zintegrowanym edytorom tekstu, arkuszom kalkulacyjnym i prezentacjom

Efektywnie zarządzaj wiadomościami e-mail dzięki zaawansowanym filtrom i konfigurowalnym podpisom cyfrowym

Twórz interaktywne formularze PDF z polami tekstowymi, listami rozwijanymi i polami wyboru, aby usprawnić gromadzenie danych

Ograniczenia OnlyOffice

Proces ustawień może być skomplikowany dla nowych użytkowników

Oferuje ograniczone funkcje do odczytu plików PDF

Integracje z aplikacjami innych firm spoza chmury są ograniczone

Ceny OnlyOffice

Docs Enterprise (lokalnie): 2100 USD (licencja roczna)

Starter Cloud: Free

Chmura Business: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise On-premises: 6550 USD/serwer (cena początkowa)

Oceny i recenzje OnlyOffice

G2: 4,4/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o OnlyOffice prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Jedną z rzeczy, które najbardziej podoba mi się w OnlyOffice, jest szeroki zakres funkcji i narzędzi, które pozwalają mi efektywnie i wydajnie tworzyć i edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje.

Jedną z rzeczy, które najbardziej podoba mi się w OnlyOffice, jest szeroki zakres funkcji i narzędzi, które pozwalają mi efektywnie i wydajnie tworzyć i edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje.

8. Nitro Pro (najlepszy dla zespołów biznesowych korzystających z ekosystemu Microsoft 365)

za pośrednictwem Nitro Pro

Nitro Pro odzwierciedla interfejs Microsoft Office w systemie Windows i pasek narzędzi Apple na komputerach Mac. Ten znany układ oznacza, że Twój zespół nie będzie tracił czasu na szukanie narzędzi — może od razu przystąpić do pracy.

Spójność między platformami skraca czas nauki, przyspiesza wdrażanie i zapewnia płynny cykl pracy, niezależnie od tego, czy edytujesz, konwertujesz czy przeglądasz pliki PDF.

Najlepsze funkcje Nitro Pro

Zastosuj hasła otwierające i hasła dostępu do plików PDF, aby kontrolować, kto może je wyświetlać lub edytować

Wypełniaj formularze i wysyłaj dokumenty do podpisania za pomocą wbudowanego rozwiązania eSign firmy Nitro — bez konieczności drukowania, podpisywania i skanowania

Szybko konwertuj pliki PDF do innych formatów i zmniejszaj rozmiar dużych plików, aby ułatwić ich udostępnianie

Ograniczenia Nitro Pro

Konwersja formatów może być czasami niedokładna lub niekompletna

Zaawansowane funkcje OCR są ograniczone

Ceny Nitro Pro

Free: 14-dniowa wersja próbna

Nitro PDF Pro: 17,69 USD miesięcznie za użytkownika

Nitro PDF Standard: 17,70 USD miesięcznie za użytkownika

Nitro PDF Pro : 295,00 USD za użytkownika rocznie

Nitro PDF Plus: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Nitro Pro

G2: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 530 recenzji)

Co mówią o Nitro Pro prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Proste otwieranie wielu zakładek, idealne rozwiązanie w przypadku często używanych dokumentów. Łatwe zaznaczanie i dodawanie adnotacji oraz wyszukiwanie (po optymalizacji).

Proste otwieranie wielu zakładek, idealne rozwiązanie w przypadku często używanych dokumentów. Łatwe zaznaczanie i dodawanie adnotacji oraz wyszukiwanie (po optymalizacji).

📖 Przeczytaj również: Jak szybko i łatwo usunąć zaznaczenia w pliku PDF

9. iScanner (najlepszy do obliczania powierzchni i automatycznego dostosowywania)

za pośrednictwem iScanner

Funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak pomiar powierzchni i zliczanie obiektów, są integralną częścią zestawu narzędzi iScanner. Dzięki nim możesz mierzyć wymiary pomieszczeń lub zliczać podobne elementy na zdjęciu, ograniczając ręczne obliczenia.

Aplikacja zawiera również specjalistyczne tryby skanowania dla różnych typów dokumentów i jest kompatybilna z systemami Android i iOS. Niezależnie od tego, czy skanujesz kartę ID, paszport czy zwykły dokument, iScanner automatycznie dostosowuje swoje ustawienia.

najlepsze funkcje iScanner

Wyodrębnij i edytuj tekst ze skanów dokumentów za pomocą funkcji OCR w ponad 20 językach

Rozwiązuj równania matematyczne natychmiast, kierując aparat na równanie — idealne rozwiązanie dla uczniów i specjalistów ds. danych

Korzystaj z szablonów autouzupełniania, aby usprawnić powtarzalne zadania i obsługę formularzy

ograniczenia iScanner

Organizowanie plików PDF w aplikacji może być trudne

Wyskakujące reklamy mogą być uciążliwe dla niektórych użytkowników

ceny iScanner

Bezpłatna wersja próbna na 3 dni

Premium: 9,99 USD/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje iScanner

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

10. ABBYY FineReader (najlepszy do zaawansowanej digitalizacji dokumentów)

za pośrednictwem ABBYY FineReader

Dokumenty o złożonym formacie lub słabej jakości skanów mogą stanowić wyzwanie. Jednak wbudowane algorytmy AI firmy ABBYY rozpoznają teksty w różnych typach dokumentów w ponad 150 językach.

Na przykład w sektorze rządowym zespoły mogą używać tego narzędzia do digitalizacji dużych ilości archiwalnych dokumentów. Jego zdolność do obsługi wielu języków i zachowania formatowania może pomóc agencjom w konwersji dokumentacji papierowej na przeszukiwalne pliki cyfrowe.

Najlepsze funkcje programu ABBYY FineReader

Wykrywaj zmiany między wersjami roboczymi, pomagaj zespołom śledzić poprawki i kontroluj wersje dokumentów za pomocą oprogramowania do porównywania dokumentów

Łącz wiele dokumentów, zachowując spójny format na wszystkich stronach

Edytuj tekst i akapity bezpośrednio w plikach PDF bez konieczności konwersji do innych formatów

Limity programu ABBYY FineReader

Brak ustawień kolejności czytania w edytorze OCR

Dokumenty zawierające specjalne symbole mogą nie zostać poprawnie przekonwertowane

Ceny ABBYY FineReader

FineReader PDF Standard dla systemu Windows: 16 USD miesięcznie na użytkownika

FineReader PDF Corporate dla systemu Windows: 24 USD miesięcznie na użytkownika

FineReader PDF dla komputerów Mac: 69 USD/rok na użytkownika

Plany FineReader PDF dla Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje ABBYY FineReader

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,7/5 (ponad 400 recenzji)

Co mówią o ABBYY prawdziwi użytkownicy?

W recenzji Capterra czytamy:

Charakteryzuje się wysoką dokładnością rozpoznawania znaków i formatowania wyników niemal identycznego z plikiem wejściowym.

Charakteryzuje się wysoką dokładnością rozpoznawania znaków i formatowania wyników niemal identycznego z plikiem wejściowym.

📖 Przeczytaj również: Jak łatwo przesłać plik PDF do ChatGPT

Pożegnaj się z ręczną edycją dzięki ClickUp

Możliwość edycji, dodawania adnotacji, podsumowywania i automatyzacji zadań w plikach PDF (takich jak umowy lub raporty) zwiększa wydajność i zmniejsza nakład pracy ręcznej.

Większość edytorów AI PDF upraszcza ten proces, ale ClickUp idzie o krok dalej!

Wykracza poza tradycyjną edycję plików PDF, integrując zarządzanie dokumentami oparte na AI, automatyzację zadań i współpracę zespołową w jednej platformie.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś, aby usprawnić ogólną współpracę.