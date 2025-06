11 najlepszych alternatyw i konkurentów Guidde w 2025 roku

Twoim zadaniem jest stworzenie przewodnika krok po kroku dla swojego zespołu. Potrzebujesz oprogramowania do dokumentacji wideo, które w prosty sposób rejestruje procesy na ekranie, dodaje adnotacje i eksportuje je w wielu formatach — a wszystko to bez konieczności długiego szkolenia.

Oczywiście, jest Guidde. To cenne narzędzie do wykonania wszystkich tych zadań. Jeśli jednak szukasz alternatywnych narzędzi z zaawansowanymi funkcjami edycji, niestandardowym brandingiem lub elementami interaktywnymi, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wdrażanie użytkowników, dokumentację produktu czy materiały szkoleniowe, odpowiednie narzędzie może mieć ogromne znaczenie.

Poznaj 11 najlepszych alternatyw dla Guidde, które pomogą Ci tworzyć profesjonalne wideo, publikować dokumentację oprogramowania i utrzymać wysokie zaangażowanie użytkowników — wszystko to za pomocą kilku kliknięć.

👀 Czy wiesz, że... Termin „cięcie” pochodzi od fizycznego aktu cięcia filmu. Nawet w przypadku edycji cyfrowej redaktorzy nadal „tną” wideo w ramach swojego cyklu pracy.

Na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Guidde?

Wraz z rozwojem edukacji produktowej narzędzia do dokumentacji wideo muszą oferować profesjonalne, skalowalne rozwiązania. Oto, na co należy zwrócić uwagę w alternatywach dla Guidde:

Profesjonalne tworzenie wideo : Wybierz narzędzie z zaawansowanymi funkcjami edycji, wyraźną narracją, płynnymi animacjami i precyzyjną strukturą wideo, aby zwiększyć przejrzystość. Zautomatyzowane filmy szkoleniowe zapewniają spójność i wydajność

Ulepszenia AI : Poszukaj tekstu generowanego przez AI, automatycznego tworzenia podpisów i inteligentnego streszczania, aby usprawnić cykle pracy. Najlepsze narzędzia wykorzystują AI do dokumentacji w celu udoskonalenia skryptów, automatyzacji edycji i optymalizacji przejrzystości — dodatkowym atutem są systemy wykrywania obejścia

Eksport w wielu formatach : zapewnij kompatybilność z różnymi typami plików, rozdzielczościami i opcjami osadzania, aby zmaksymalizować zasięg bez utraty jakości

Współpraca zespołowa : treści generowane przez AI powinny integrować się ze współdzielonymi obszarami roboczymi, umożliwiając płynną pracę zespołową bez konieczności zastępowania nadzoru ludzkiego

Bezpieczeństwo dla przedsiębiorstw : Priorytetowe traktowanie szyfrowania, wykrywania AI i ścieżek audytu w celu ochrony zawartości i zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi

Zawartość gotowa do wykorzystania w marketingu: Wybierz narzędzie z interaktywnymi elementami, aby tworzyć angażujące, łatwe do udostępniania filmy, zwiększając popularność produktów i produkcję wideo do zarządzania projektami

🧠 Ciekawostka: Pracownicy zazwyczaj potrzebują od 40% do 60% mniej czasu na opanowanie materiału za pośrednictwem platform e-learningowych, które często wykorzystują samouczki wideo, w porównaniu z tradycyjnymi ustawieniami w sali lekcyjnej.

Najlepsze alternatywy dla Guidde w skrócie

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Generator scenariuszy wideo oparty na sztucznej inteligencji i tworzenie treści Nagrywanie ekranu i natychmiastowa transkrypcja Zintegrowane dokumenty, szablony i zarządzanie projektami Płynna współpraca i automatyzacja Osoby fizyczne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Plan Free; 30-dniowa wersja próbna; Możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Scribe Generowanie przewodników krok po kroku oparte na sztucznej inteligencji Zrzuty ekranu z adnotacjami i instrukcjami Konfigurowalne szablony Eksport w wielu formatach (PDF, HTML, wideo) Osoby fizyczne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępny plan Free; płatne plany z zaawansowanymi funkcjami; dostosowywanie dla zespołów Loom Szybkie nagrywanie i udostępnianie wideo Automatyczne streszczenia i usuwanie wypełniaczy Integracja z narzędziami w miejscu pracy Konwersja wideo do SOP Osoby fizyczne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Dostępny plan Free; wersja próbna płatnych planów; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Confluence Strukturalna baza wiedzy firmy Ponad 75 konfigurowalnych szablonów Współpraca w czasie rzeczywistym Integracja z Jira Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa i duże przedsiębiorstwa Dostępny plan Free; bezpłatna wersja próbna planów płatnych; dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw Notion Elastyczne dokumenty, wiki i tablice projektów Tworzenie treści wspomagane sztuczną inteligencją Obsługa wielu języków Dostosowywanie metodą „przeciągnij i upuść” Osoby fizyczne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Dostępny plan Free; bezpłatna wersja próbna planów płatnych; dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw Trainual Tworzenie SOP i dokumentów szkoleniowych oparte na sztucznej inteligencjiStrukturalne foldery i niestandardowe ścieżki szkolenioweŚledzenie postępów i certyfikacja Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępna wersja próbna; Dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw Snagit Przechwytywanie całej strony przewijaniaAdnotacje do filmów i zrzutów ekranuUstawienia wstępne i skróty usprawniające pracęSynchronizacja w chmurze Osoby prywatne, małe firmy Dostępna wersja próbna; Ceny dla edukacji i biznesu; Niestandardowe dostosowanie dla przedsiębiorstw Tango Rejestrowanie cyklu pracy w czasie rzeczywistym Klikalne instrukcje w aplikacji Analizy dotyczące korzystania z przewodników Przypięte wskazówki i notatki Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępny plan Free; bezpłatna wersja próbna planów płatnych; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Camtasia Zaawansowany pakiet do edycji wideo Interaktywne quizy i objaśnienia Zielony ekran i przejścia Narzędzia audio i lektorskie Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Dostępna wersja próbna; Dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw FlowShare Automatyczna dokumentacja cyklu pracyEdycja zbiorcza i szablony brandingoweEksport do wielu formatów (PDF, PPTX, HTML)Rozmycie wrażliwych danych Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępna wersja próbna; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Zight Natychmiastowe nagrywanie i udostępnianie ekranu Adnotacje i tworzenie plików GIF Udostępnianie w chmurze Integracja z Slack, Jira i Trello Osoby fizyczne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępny plan Free; bezpłatna wersja próbna planów płatnych; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw

11 najlepszych alternatyw dla Guidde

Zagłębmy się w kluczowe funkcje, zalety, ograniczenia, ceny i oceny, aby odkryć, która alternatywa dla Guidde będzie dla Ciebie najlepsza:

1. ClickUp (najlepszy do generowania treści AI i optymalizacji cyklu pracy)

Nagrywaj, udostępniaj i organizuj nagrania ekranu bez opuszczania obszaru roboczego dzięki ClickUp Clips

Jeśli szukasz alternatywy dla Guidde, która łączy w sobie kompleksowe generowanie dokumentacji wideo oparte na sztucznej inteligencji z płynną współpracą, ClickUp jest jednym z najlepszych rozwiązań. Aplikacja do wszystkiego w pracy wykracza poza tradycyjne oprogramowanie do dokumentacji wideo; pomaga zespołom, od start-upów po globalne przedsiębiorstwa, zachować wydajność.

ClickUp Clips to płynna, oparta na współpracy i ekonomiczna alternatywa dla samodzielnych narzędzi do nagrywania wideo. Przechowuje wszystkie Twoje komunikaty wideo i opinie w jednym miejscu.

Umożliwia nagrywanie i udostępnianie nagrań ekranu bez konieczności pisania długich wyjaśnień lub korzystania z wielu narzędzi do dokumentacji wideo.

Niezależnie od tego, czy realizujesz zadania, przekazujesz użytkownikom informacje zwrotne, czy tworzysz filmy instruktażowe, Clips sprawia, że wszystko jest proste i wydajne, idealnie nadając się do materiałów szkoleniowych, przewodników krok po kroku i wdrażania użytkowników. Możesz również nagrywać i wysyłać klipy zawierające wyłącznie dźwięk, aby szybko przekazać informacje zwrotne lub instrukcje.

ClickUp Clips integruje się również z ClickUp Brain, dzięki czemu Twoje nagrania są jeszcze bardziej użyteczne. Po zakończeniu nagrywania ClickUp Brain automatycznie transkrybuje wideo, umożliwiając wyszukiwanie kluczowych szczegółów bez konieczności przewijania całego klipu — idealne rozwiązanie do ponownego przeglądania opinii użytkowników, notatek dotyczących projektów lub materiałów szkoleniowych.

Udoskonal swoje teksty dzięki ClickUp Brain, asystentowi opartemu na sztucznej inteligencji, dostosowanemu do Twojego stylu pracy

Podczas gdy Guidde koncentruje się na nagrywaniu ekranu, ClickUp Brain idzie o krok dalej dzięki generatorowi scenariuszy wideo, który pomaga tworzyć scenariusze dopasowane do celu, odbiorców i tonu wideo. Zamiast zaczynać od zera, otrzymujesz sugestie oparte na sztucznej inteligencji, które są dopracowane, a jednocześnie naturalne.

Oprócz pisania, ClickUp Brain dopracowuje gramatykę, jasność i zaangażowanie, dzięki czemu Twoje skrypty trafiają do odbiorców — coś, czego nie oferuje Guidde. A jeśli brakuje Ci pomysłów, podpowiedzi AI do marketingu wideo mogą zainspirować Cię do stworzenia nowych koncepcji i unikalnych narracji, które pomogą wyróżnić Twoje treści.

Twórz treści i buduj bazę wiedzy swojej firmy wraz z ClickUp Docs

Inne funkcje ClickUp, które sprawiają, że jest to silna alternatywa dla Guidde, obejmują ClickUp Docs, który usprawnia współpracę, tworzenie dokumentów wspomagane przez AI oraz organizację treści. Możesz łatwo ulepszać dokumenty za pomocą linków, tabel, zakładek i dostosowywalnego formatowania, aby uzyskać uporządkowany, przyjazny dla użytkownika interfejs.

Wbudowana funkcja sprawdzania plagiatu gwarantuje, że Twoje treści pozostaną unikalne.

Oprócz dokumentacji wideo, ClickUp oferuje szeroki zakres szablonów do tworzenia treści na potrzeby strategii marketingowych, zarządzania kampaniami i planowania wydarzeń.

Na przykład szablon produkcji wideo ClickUp upraszcza często złożony i czasochłonny proces produkcji wideo. Ten szablon pozwala uporządkować wszystkie elementy i zapewnić ich realizację zgodnie z planem, od planowania i przedprodukcji po edycję i ostateczną dostawę.

Dzięki temu możesz:

Określ cele kreatywne i monitoruj postępy

Organizuj i usprawniaj zadania przedprodukcyjne

Przydzielaj i planuj zasoby produkcyjne oraz sprzęt

Skutecznie nadzoruj cykle pracy po produkcji

Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się , jak wykorzystać AI w marketingu treści, czy potrzebujesz szablonu do kolejnego kreatywnego projektu, narzędzia i funkcje ClickUp zostały zaprojektowane z myślą o wsparciu wydajności i kreatywności Twojego zespołu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi, generuj zawartość i automatyzuj aktualizacje dzięki pomocy AI

Twórz i transkrybuj nagrania ekranu, aby szkolić członków zespołu lub prezentować funkcje produktu za pomocą ClickUp Clips

Zautomatyzuj zatwierdzanie treści, aby zadania były realizowane natychmiast po ich przejrzeniu

Uzyskaj dostęp do ponad 100 narzędzi opartych na badaniach, z podpowiedziami dostosowanymi do konkretnych ról i zadań

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać rozbudowane funkcje za przytłaczające

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Użytkownik G2 mówi

Ma dosłownie WSZYSTKIE funkcje w jednej aplikacji. Nagrywaj klipy, śledź czas, projekty usług lub rozwój produktów. Znalazłem ją przez przypadek i bardzo się cieszę, że to zrobiłem... Używałem trello, monday.com, bitrix i wszystkich innych aplikacji do tego celu w 10 różnych organizacjach. NIC nie może się z tym równać.

Ma dosłownie WSZYSTKIE funkcje w jednej aplikacji. Nagrywaj klipy, śledź czas, projekty usług lub rozwój produktów. Znalazłem ją przez przypadek i bardzo się cieszę, że to zrobiłem... Używałem Trello, Monday.com, Bitrix i wszystkich innych aplikacji do tego celu w 10 różnych organizacjach. NIC nie może się z tym równać.

2. Scribe (najlepszy do automatycznego generowania przewodników krok po kroku)

za pośrednictwem Scribe

Dzięki Scribe możesz zautomatyzować tworzenie przewodników krok po kroku i dokumentacji użytkownika za pomocą jednego kliknięcia. Wystarczy kliknąć „Rozpocznij przechwytywanie”, przejść przez proces wyświetlany na ekranie, a Scribe zajmie się resztą — w tym adnotacjami do zrzutów ekranu, opisami i zaznaczeniami. Edytuj, zmieniaj kolejność lub dodawaj szczegóły przed udostępnieniem.

Potrzebujesz kompletnej platformy do zarządzania wiedzą? Łącz przewodniki, dodawaj zrzuty ekranu lub osadzaj filmy z serwisów YouTube, Loom i Vimeo. Generowanie dokumentacji oparte na sztucznej inteligencji Scribe przekształca wszystko w wysokiej jakości dokumentację z niestandardowym brandingiem.

W przeciwieństwie do Guidde, które ogranicza liczbę przechwyconych kroków do 100, Scribe obsługuje 200 — co jest niezbędne w przypadku złożonej dokumentacji. Ponadto, podczas gdy aplikacja komputerowa Guidde ma charakter korporacyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs Scribe sprawia, że dokumentowanie procesów jest szybsze i łatwiejsze.

Najlepsze funkcje Scribe

Generuj przewodniki krok po kroku oparte na sztucznej inteligencji, zawierające zrzuty ekranu i instrukcje

Rejestruj nieograniczoną liczbę kroków wraz z adnotacjami, alertami i wskazówkami

Edytuj przewodniki za pomocą adnotacji, przyciętych obrazów i zredagowanych szczegółów

Szybkie formatowanie zawartości dzięki konfigurowalnym szablonom

Udostępniaj przewodniki bezpośrednio, osadzaj je na platformach lub eksportuj jako pliki HTML, PDF lub wideo

Ograniczenia Scribe

Scribe może być kosztowny, zwłaszcza dla zespołów potrzebujących zaawansowanych funkcji

Funkcje i dostosowywanie oparte na zaawansowanych algorytmach dostępne wyłącznie w ramach płatnej subskrypcji

Ceny Scribe

Podstawowy: Free

Pro Team: 15 USD/miesiąc za licencję

Pro Personal: 29 USD miesięcznie za licencję

Oceny i recenzje Scribe

G2: 4,8/5 (ponad 330 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

3. Loom (najlepszy do tworzenia instruktażowych filmów demonstracyjnych)

za pośrednictwem Loom

Komunikacja za pomocą wideo jest szybsza i bardziej osobista niż pisanie długich wiadomości. Dlatego zespoły, nauczyciele i firmy używają Loom do tworzenia dokumentacji użytkownika, materiałów szkoleniowych i wdrażania pracowników za pomocą formatu wideo. Możesz łatwo udostępniać filmy Loom wewnętrznym zespołom, klientom lub globalnej publiczności.

Loom zawiera podstawowe funkcje edycji wideo, umożliwiające przycinanie filmów, łączenie klipów oraz usuwanie wypełniaczy lub niezręcznych ciszy dzięki widokowi wideo i transkrypcji obok siebie, funkcji, której często brakuje alternatywom Guidde. Ponadto dzięki niestandardowemu brandingowi i interaktywnym elementom możesz sprawić, że Twoje treści będą bardziej angażujące i profesjonalne.

Najlepsze funkcje Loom

Pracuj szybciej dzięki automatycznym tytułom, automatycznym streszczeniom i usuwaniu wypełniaczy

Zintegruj z Google Workspace, Slack i innymi narzędziami do pracy

Chroń dane dzięki SSO, SCIM i niestandardowym zasadom przechowywania danych

Konwertuj wideo na uporządkowane, tekstowe SOP

Limity Loom

Sporadyczne problemy z hostingiem wideo

Narzędzie do przycinania w edytorze nie jest wystarczająco precyzyjne

Ceny Loom

Starter: Free

Business : 18 USD/miesiąc na użytkownika

Business + AI: 24 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Loom

G2: 4,7/5 (ponad 2050 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 450 recenzji)

Co mówią o Loom prawdziwi użytkownicy?

Recenzja TrustRadius brzmi:

To świetne i proste narzędzie do nagrywania filmów. Pomaga udostępniać pomysły dotyczące produktów członkom zespołu, aby szybciej reagować na potencjalne nowe zmiany. Twórz filmy do wewnętrznych szkoleń dla różnych działów firmy przed i po premierze produktów. Udostępniaj informacje o błędach innym zespołom, aby pomóc im szybciej znaleźć rozwiązania.

To świetne i proste narzędzie do nagrywania filmów. Pomaga dzielić się pomysłami na produkty w zespole, aby szybciej reagować na potencjalne nowe rozwiązania. Twórz filmy do szkoleń wewnętrznych dla różnych działów firmy przed i po premierach. Udostępniaj informacje o błędach różnym zespołom, aby pomóc im szybciej znaleźć rozwiązania.

4. Confluence (najlepsze rozwiązanie do tworzenia bazy wiedzy dla całej firmy)

za pośrednictwem Confluence

Poszukiwanie szczegółów projektu nie powinno trwać dłużej niż sama praca. Zamiast przeszukiwać e-maile lub wysyłać wiadomości do współpracowników w poszukiwaniu brakujących plików, zespoły potrzebują scentralizowanego huba wiedzy, w którym wszystko jest łatwo dostępne.

Właśnie to oferuje Confluence — połączony obszar roboczy do współpracy w czasie rzeczywistym, dokumentowania projektów i udostępniania wiedzy bez chaosu.

W przeciwieństwie do Guidde, Confluence służy jako wiki dla całej firmy i narzędzie do zarządzania projektami. Zespoły inżynierów, marketingowców i operacyjne mogą przechowywać notatki ze spotkań, plany sprintów, przewodniki dla nowych pracowników i plany rozwoju produktów w jednej przestrzeni z funkcją wyszukiwania.

Koniec z traceniem czasu na poszukiwanie dokumentów, powtarzanie pracy lub porządkowanie rozproszonych informacji.

Najlepsze funkcje Confluence

Organizuj dokumentację firmową w uporządkowanej bazie wiedzy

Skorzystaj z ponad 75 konfigurowalnych szablonów do tworzenia strategii, planowania i raportowania

Połącz dokumentację z problemami Jira w czasie rzeczywistym, aby usprawnić śledzenie

Ograniczenia Confluence

Strome krzywe uczenia się dla zespołów, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z narzędzi do współpracy

Wyniki wyszukiwania nie zawsze są najbardziej trafne

Ograniczona elastyczność podczas edycji tabel

Ceny Confluence

Free

Standard : 6,40 USD/miesiąc na użytkownika

Premium : 12,30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Confluence

G2: 4,1/5 (ponad 3700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 3500 recenzji)

5. Notion (najlepszy do elastycznej dokumentacji i tworzenia treści wspomaganego przez AI)

za pośrednictwem Notion

Jeśli potrzebujesz elastycznego obszaru roboczego do zarządzania wszystkim, od dokumentów po projekty, Notion zapewnia połączony hub, który zwiększa wydajność zespołu i automatyzację cyklu pracy. Początkowo zaprojektowana jako aplikacja do robienia notatek, ewoluowała w potężne narzędzie do tworzenia tekstu generowanego przez AI, budowania wiki do współpracy i usprawniania zarządzania zadaniami — wszystko w jednym miejscu.

Notion wyróżnia się konfigurowalnym obszarem roboczym, oferującym bloki do przeciągania i upuszczania, które pozwalają stworzyć idealne ustawienia. Chociaż działa dobrze jako prosty edytor tekstu, jego pełen potencjał ujawnia się podczas organizowania osi czasu projektów, centralizacji wiedzy firmy i usprawniania współpracy między zespołami.

Najlepsze funkcje Notion

Twórz i organizuj dokumenty, wiki oraz tablice do zarządzania projektami na jednej platformie

Wykorzystaj AI do burzy mózgów, tworzenia treści przypominających ludzkie wypowiedzi i upraszczania złożonych informacji

Tłumacz, dostosowuj i udoskonalaj treści dla wielu języków i odbiorców

Ograniczenia Notion

Podczas obsługi dużych zestawów danych może występować spowolnienie działania lub awaria

Dostęp do dziennika audytu jest ograniczony do użytkowników planu Enterprise

Ceny Notion

Free Forever

Dodatkowo: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Notion AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 10 USD miesięcznie od członka

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Dla mnie Notion to super fajna aplikacja, która pomaga mi zachować porządek i wydajność! Notion to wszechstronny obszar roboczy, który można dostosować do własnych potrzeb, dzięki czemu można robić wszystko, od sporządzania notatek po zarządzanie zadaniami. Najlepsze jest to, że jest naprawdę łatwy w użyciu dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i przydatnej funkcji wyszukiwania.

Dla mnie Notion to super fajna aplikacja, która pomaga mi zachować porządek i wydajność! Notion to wszechstronny obszar roboczy, który można dostosować do własnych potrzeb, dzięki czemu można w nim robić wszystko, od sporządzania notatek po zarządzanie zadaniami. Najlepsze jest to, że jest naprawdę łatwy w użyciu dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i przydatnej funkcji wyszukiwania.

6. Trainual (najlepszy do dokumentacji wdrożeniowej i szkoleniowej)

za pośrednictwem Trainual

Trainual to platforma tekstowa przeznaczona do tworzenia standardowych procedur operacyjnych (SOP), materiałów szkoleniowych dla pracowników i przewodników dla nowych pracowników. Niezależnie od tego, czy zaczynasz od dostosowywalnych szablonów, przesyłasz istniejące dokumenty, czy generujesz tekst oparty na sztucznej inteligencji (AI), Trainual usprawnia zarządzanie wiedzą.

Umożliwia również firmom strukturyzowanie cyklu pracy, przypisywanie szkoleń dostosowanych do ról oraz śledzenie postępów pracowników dzięki wbudowanym testom i certyfikatom.

Najlepsze funkcje Trainual

Generuj treści oparte na sztucznej inteligencji i wykresy procesów krok po kroku, aby ułatwić udostępnianie

Przechowuj dokumenty szkoleniowe w uporządkowanych folderach, aby mieć do nich szybki dostęp

Twórz niestandardowe ścieżki szkoleniowe i śledź postępy dzięki szczegółowym raportom

Limity Trainual

Nowi użytkownicy mogą napotkać trudności podczas rozpoczęcia pracy

Platforma jest droga w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami

Brak funkcji wykrywania AI

Ceny Trainual

Mały : 299 USD/miesiąc

Medium : 349 USD/miesiąc

Wzrost : 499 USD/miesiąc

Niestandardowe: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Trainual

G2: 4,7/5 (ponad 790 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 470 recenzji)

📮ClickUp Insight: 50% respondentów naszej ankiety wskazało piątek jako najbardziej produktywny dzień tygodnia. Może to być zjawisko charakterystyczne dla współczesnej pracy. W piątki zazwyczaj odbywa się mniej spotkań, co w połączeniu z kontekstem zgromadzonym w ciągu tygodnia pracy może oznaczać mniej zakłóceń i więcej czasu na głęboką, skoncentrowaną pracę. Chcesz utrzymać wydajność na poziomie piątku przez cały tydzień? Wykorzystaj asynchroniczne praktyki komunikacyjne dzięki ClickUp, aplikacji do pracy, która ma wszystko! Nagrywaj swój ekran za pomocą ClickUp Clips, uzyskaj natychmiastowe transkrypcje dzięki ClickUp Brain lub poproś AI Notetaker ClickUp o podsumowanie najważniejszych punktów spotkania!

7. Snagit (najlepszy do przechwytywania i opisywania zrzutów ekranu oraz nagrań wideo)

za pośrednictwem Snagit

Masz problem z przechwyceniem całej strony internetowej bez łączenia wielu zrzutów ekranu? Funkcja przechwytywania przewijania programu Snagit pozwala na przechwycenie zrzutów ekranu całej strony za pomocą jednego kliknięcia, ułatwiając tworzenie dokumentacji i samouczków.

Chcesz nagrać ekran lub kamerę internetową? Snagit oferuje nieograniczone nagrywanie ekranu z wbudowaną funkcją przycinania wideo, dzięki czemu możesz udoskonalić zawartość przed udostępnieniem. Synchronizuj pliki bezpośrednio z Google Drive, OneDrive lub Dropbox, aby mieć do nich płynny dostęp.

Dzięki konfigurowalnym ustawieniom wstępnym i skrótom klawiaturowym Snagit usprawnia cykle pracy, przyspieszając tworzenie treści, co daje mu przewagę nad Guidde w zakresie przechwytywania i edycji ekranu.

Najlepsze funkcje Snagit

Uzyskaj dostęp do zasobów wolnych od opłat licencyjnych, aby ulepszyć dokumenty, samouczki i prezentacje

Oznaczaj i dodawaj do ulubionych zdjęcia lub wideo, aby ułatwić organizację

Filtruj zrzuty ekranu według daty, typu pliku lub aplikacji

Ograniczenia Snagit

Brak zaawansowanych funkcji współpracy

Ceny Snagit

Indywidualny i Business : 39 USD/rok, rozliczane rocznie

Edukacja: 48 USD/rok, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Snagit

G2: 4,7/5 (ponad 5300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 470 recenzji)

Co mówią o Snagit prawdziwi użytkownicy?

Zgodnie z recenzją Reddit:

Chociaż istnieją szybsze/prostsze metody, takie jak użycie klawisza Print Screen, Snagit ma wystarczająco lekkie narzędzia, które sprawiają, że jest to dla mnie opłacalne.

Chociaż istnieją szybsze/prostsze metody, takie jak użycie klawisza Print Screen, Snagit ma wystarczająco lekkie narzędzia, które sprawiają, że jest to dla mnie opłacalne.

8. Tango (najlepsze do tworzenia przewodników szkoleniowych dotyczących oprogramowania)

za pośrednictwem Tango

Tango i Guidde doskonale sprawdzają się w tworzeniu przewodników szkoleniowych krok po kroku, ale służą różnym potrzebom. Podczas gdy Guidde specjalizuje się w dokumentacji wideo, Tango koncentruje się na wskazówkach w aplikacji do wewnętrznych szkoleń z zakresu oprogramowania.

Dzięki rozszerzeniu przeglądarki Tango zespoły mogą automatycznie rejestrować cykle pracy, generować przewodniki krok po kroku i przypinać je bezpośrednio w aplikacjach, z których korzystają na co dzień. To sprawia, że jest to idealne narzędzie do wdrażania nowych pracowników, dokumentowania procesów i usprawniania operacji wewnętrznych.

Najlepsze funkcje Tango

Śledź wydajność wersji demonstracyjnych dzięki analizom widoków, wskaźnikom ukończenia i porzucenia

Twórz klikalne instrukcje w czasie rzeczywistym dzięki rozszerzeniu przeglądarki

Przypnij przewodniki, wskazówki lub notatki do konkretnych elementów aplikacji, aby mieć do nich łatwy dostęp

Ograniczenia Tango

Tango nie generuje tekstu automatycznie podczas pisania, co wymaga ręcznego wprowadzania danych

Brak funkcji wykrywania AI

Ceny Tango

Free

Pro: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Tango

G2: 4,8/5 (ponad 260 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

👀 Czy wiesz, że... Około 74% trenerów włącza naukę wideo do swoich programów, a w dużych firmach odsetek ten wzrasta do 88%.

9. Camtasia (najlepsze rozwiązanie do zaawansowanej edycji wideo)

za pośrednictwem Camtasia

Chcesz tworzyć interaktywne prezentacje produktów lub webinaria? Camtasia nie wymaga umiejętności edycji wideo i oferuje kompletny pakiet do tworzenia dopracowanych, profesjonalnych treści.

Podczas gdy Guidde nie oferuje zaawansowanych funkcji edycji, Camtasia zawiera efekty zielonego ekranu, konfigurowalne przejścia i precyzyjną edycję audio — idealne rozwiązanie do filmów instruktażowych, kursów e-learningowych i treści marketingowych.

Najlepsze funkcje Camtasia

Reguluj głośność, dodawaj podkład muzyczny i nagrywaj komentarze głosowe, aby zapewnić jasne wyjaśnienia

Dodawaj objaśnienia, podpisy i zrzuty ekranu, aby podkreślić ważne szczegóły

Twórz interaktywne quizy, aby ulepszyć e-learning i filmy szkoleniowe

Ograniczenia Camtasia

Wymaga czasu, aby nauczyć się obsługi i efektywnie korzystać

Nie nadaje się do szybkiego przechwytywania ekranu

Ceny Camtasia

Camtasia Essentials : 203,02 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Camtasia Create : 281,04 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Camtasia Pro: 563 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Camtasia

G2: 4,6/5 (ponad 1450 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 430 recenzji)

Co mówią o Camtasia prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 brzmi:

Wciąż do niego wracam. Jest bardzo łatwy w użyciu i pozwala błyskawicznie wprowadzać zmiany w filmach. Bardzo łatwo można zintegrować istniejące materiały wideo, a program obsługuje wiele formatów plików wideo.

Wciąż do niego wracam. Jest bardzo łatwy w użyciu i niezwykle szybki w tworzeniu i wprowadzaniu zmian w filmach. Bardzo łatwo można zintegrować istniejące materiały wideo, a program akceptuje szeroki zakres plików wideo i formatów.

10. FlowShare (najlepszy do automatycznego dokumentowania cykli pracy)

za pośrednictwem FlowShare

Jeśli masz dość ręcznego dokumentowania procesów, FlowShare upraszcza dokumentację cyklu pracy, automatycznie rejestrując każde działanie w dowolnym oprogramowaniu biznesowym lub platformie SaaS.

FlowShare działa w tle podczas wykonywania zadań, rejestrując każdy krok w celu dokumentacji procesu i tworzenia materiałów szkoleniowych. Po zakończeniu sesji przejrzyj i udoskonal zarejestrowane kroki za pomocą narzędzi do edycji zbiorczej, zapewniając przejrzystość i wydajność wdrażania nowych pracowników, tworzenia standardowych procedur operacyjnych (SOP) i automatyzacji cyklu pracy.

Najlepsze funkcje FlowShare

Zachowaj spójność marki dzięki szablonom, które automatycznie formatują przewodniki

Rozmyj prywatne informacje, aby chronić poufne dane

Eksportuj do wielu formatów, w tym PDF, PPTX, interaktywnej wersji demonstracyjnej, PNG, DOCX i HTML

Limity FlowShare

Wysoki koszt sprawia, że jest to niepraktyczne rozwiązanie do tworzenia treści na dużą skalę

Ceny FlowShare

Professional: 45 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje FlowShare

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystaj z quizów, klikalnych punktów aktywnych i podpowiedzi wideo, aby utrwalić wiedzę i utrzymać zaangażowanie.

11. Zight (najlepszy do nagrań wideo i zrzutów ekranu)

za pośrednictwem Zight

Zight (dawniej CloudApp) to narzędzie do komunikacji wizualnej służące do nagrywania, hostowania i udostępniania filmów, obrazów, zrzutów ekranu i plików GIF. Aby poprawić przejrzystość i zaangażowanie, możesz wzbogacić zawartość o adnotacje, zaznaczenia tekstu i narrację.

Dzięki natychmiastowemu nagrywaniu ekranu w Zight zespoły mogą szybciej tworzyć filmy szkoleniowe, prezentacje produktów i samouczki obsługi klienta. Udostępnianie w chmurze oraz integracja z Slack, Jira i Trello sprawiają, że jest to silna alternatywa dla Guidde, zapewniająca wydajne tworzenie treści i współpracę.

Najlepsze funkcje Zight

Przeciągaj i upuszczaj elementy bezpośrednio do wiadomości e-mail i aplikacji do czatu

Połącz się z Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA i innymi narzędziami

Przechwytuj i zapisuj pliki GIF z ekranu, aby szybko i atrakcyjnie komunikować się z innymi

Ograniczenia Zight

Opcje dostosowywania są ograniczone w planie Free

Drogie dla firm produkujących duże ilości wideo lub potrzebujących zaawansowanych funkcji

Ceny Zight

Free Forever

Pro: 9,95 USD/miesiąc za użytkownika

Team: 9 USD/miesiąc za zespół (2 użytkowników)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zight

G2: 4,6/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 180 recenzji)

Twórz lepsze interaktywne przewodniki dzięki ClickUp

Każde narzędzie z tej listy ma swoje mocne strony — niektóre specjalizują się w interaktywnych samouczkach, podczas gdy inne usprawniają współpracę zespołową i zarządzanie cyklem pracy. Ale czy jest takie, które potrafi wszystko?

ClickUp wyróżnia się szybkim wdrożeniem, głęboką personalizacją i płynnym tworzeniem wersji demonstracyjnych zarówno dla aplikacji komputerowych, jak i internetowych. Oprócz podstawowego tworzenia treści oferuje zaawansowaną sztuczną inteligencję, zintegrowane udostępnianie dokumentów, krótkie aktualizacje wideo i szablony treści przyjazne dla marketingu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz bazy wiedzy, automatyzacji cyklu pracy, czy śledzenia projektów, ClickUp łączy to wszystko w jednej platformie.

Przekonaj się sam — zarejestruj się w ClickUp już dziś!