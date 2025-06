Szablony katalogów produktów Free do łatwej personalizacji

Tak, masz świetne produkty. Ale stworzenie katalogu, który naprawdę oddaje ich walory? To zupełnie inna historia. Zarządzanie typami obrazów, problemami związanymi z projektem i zmianami cen w ostatniej chwili może pochłonąć wiele godzin pracy nad prostymi zadaniami.

Jeśli kiedykolwiek otworzyłeś pusty dokument i pomyślałeś: "Od czego mam zacząć? To całkowicie zrozumiałe. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą darmowe szablony katalogów produktów. Szablony katalogów umożliwiają dodawanie obrazów, opisów i informacji o cenach. Nie musisz już zaczynać od zera ani uczyć się projektowania graficznego w weekendy. Są szybkie, elastyczne i stworzone, aby zaprezentować Twoją ofertę w najlepszym świetle — na każdym urządzeniu.

Wybierz ten, który będzie dla Ciebie odpowiedni.

Czym są szablony katalogów produktów?

Szablony katalogów produktów to gotowe układy uporządkowanych katalogów, w których można wyświetlać produkty, informacje o cenach, opisy i zdjęcia. Stanowią one ważny element strategii produktowej, zapewniając gotowy format, który można łatwo dostosować do marki i oferty.

Szablony katalogów produktów pomagają firmom profesjonalnie prezentować swoje produkty lub usługi potencjalnym nabywcom. Zamiast projektować od podstaw, użytkownicy wstawiają zawartość i eksportują gotowy katalog.

Szablony te zawierają w większości przypadków miejsca na tytuły produktów, szczegóły, zdjęcia, logo i informacje o firmie. Większość z nich jest również kompatybilna z popularnymi narzędziami, takimi jak PowerPoint, InDesign, Canva i edytory PDF. Można ich używać zarówno do drukowania, jak i udostępniania w formie cyfrowej.

Cechy dobrego szablonu katalogu produktów

Niezależnie od tego, czy chodzi o układ projektu, czy strukturę zarządzania danymi, dobry szablon upraszcza pracę:

Edytowalne bloki zawartości: Wybierz szablon, który umożliwia aktualizowanie szczegółów produktów, opisów i informacji o cenach bez konieczności rozpoczynania od nowa

Elastyczny układ: Dobry szablon pozwala na zmianę kolejności sekcji lub kategorii w zależności od oferty

Pasek wyszukiwania: Wybierz szablon, w którym w kilka sekund znajdziesz wszystko — zadania, dokumenty, wiadomości lub pliki — bezpośrednio z jednego inteligentnego, ujednoliconego paska wyszukiwania

Dostosowanie marki: Powinno umożliwić dodanie logo, czcionek i schematu kolorów, aby dopasować wygląd do tożsamości firmy

Miejsca na obrazy w wysokiej rozdzielczości: wybierz szablon, w którym możesz wstawić zdjęcia, które szybko się ładują i wyglądają ostro na każdym urządzeniu

Wsparcie wielu formatów: Upewnij się, że możesz używać szablonu w różnych narzędziach, takich jak PowerPoint, Canva, InDesign lub jako plik PDF do druku

Okładka i spis treści: Szablon katalogu produktów musi zawierać opcjonalne sekcje, które pozwolą uporządkować katalog i ułatwią poruszanie się po nim

Szablony projektów katalogów produktów

Nikt nie ma czasu na godzinne majstrowanie przy marginesach lub zmianę rozmiaru obrazów. Dlatego stworzyliśmy listę darmowych szablonów katalogów. Są one gotowe do użycia i zaprojektowane tak, aby uprościć prezentację i przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek. Nie musisz rezygnować z jakości ani wyglądu.

1. Szablon cyfrowej listy kontrolnej produktów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Planuj i zarządzaj cyfrowymi premierami dzięki szablonowi listy kontrolnej produktów cyfrowych ClickUp

Jeśli Twój katalog zawiera produkty cyfrowe, takie jak aplikacje, narzędzia lub usługi, skorzystaj z szablonu listy kontrolnej produktów cyfrowych ClickUp. Pomaga on śledzić każdy element, od pomysłu do wdrożenia. Zamiast przeskakiwać między arkuszami kalkulacyjnymi, tablicami zadań i wątkami Slack, centralizuje projekt.

Szablon jest idealny dla zespołów zajmujących się wieloma cyklami pracy. Oferuje aktualizacje w czasie rzeczywistym i szczegółowe śledzenie zadań. Nie tylko tworzysz listę produktów — zarządzasz wszystkim, co się za nimi kryje.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję

Twórz listy kontrolne dla każdego etapu procesu tworzenia produktu

Dodaj pola niestandardowe dla specyfikacji technicznych, osi czasu i etapów zatwierdzania

Przydzielaj zadania i automatyzuj aktualizacje postępów

Współpracuj z programistami, marketerami i projektantami w jednym udostępnionym dokumencie

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedających narzędzia SaaS, pliki cyfrowe do pobrania lub produkty oparte na subskrypcji, które wymagają ciągłych aktualizacji i płynnej współpracy.

✨ Dodatkowa wskazówka: Lista kontrolna rozwoju produktu to nie tylko lista rzeczy do zrobienia — to Twoja siatka bezpieczeństwa przed wprowadzeniem produktu na rynek. Wykorzystaj ją, aby wykrywać luki, ograniczyć przeróbki i zapewnić synchronizację działań zespołów międzyfunkcyjnych.

2. Szablon cennika produktów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Ustal mądrzejsze ceny dzięki szablonowi ClickUp do wyceny produktów

Wycena produktu nie jest problemem matematycznym — to strategia. Szablon wyceny produktów ClickUp jest przeznaczony dla firm, które muszą zarządzać strategiami cenowymi i śledzić koszty produktów w czasie. Działa jak centrum dowodzenia w zakresie wyceny, pomagając firmom rozkładać koszty, obliczać marże zysku i analizować konkurencję.

Ten szablon umożliwia ciągłe śledzenie i ewolucję modeli cenowych w oparciu o informacje zwrotne z rynku i wyniki.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję

Wprowadź kluczowe dane, takie jak numer SKU, cena jednostkowa i koszt na element, korzystając z pól niestandardowych

Analizuj linie produktów dzięki gotowym widokom według kategorii i marki

Współpracuj z zespołami, aby testować i dostosowywać strategie cenowe

Ustal zadania, cele i powtarzające się aktualizacje, aby stale udoskonalać ceny

🔑 Idealne dla: zespołów sprzedaży, menedżerów produktów i właścicieli firm wprowadzających nowe produkty lub optymalizujących strategie cenowe w wielu liniach produktów.

➡️ Czytaj więcej: Darmowe szablony list cenowych i arkuszy cenowych w programach Word, Dokumenty Google i ClickUp

3. Szablon zarządzania zapasami ClickUp

Pobierz darmowy szablon Kontroluj stan zapasów dzięki szablonowi zarządzania zapasami ClickUp

Zarządzanie zapasami bez utraty kontroli nad stanem magazynu, zamówieniami lub przestarzałymi elementami może być chaotyczne. Szablon zarządzania zapasami ClickUp został stworzony dla firm obsługujących wiele produktów i łańcuchów dostaw.

To coś więcej niż tylko lista — to kompletny system inwentaryzacji, który pomaga firmom zarządzać zapasami bez konieczności korzystania z nieuporządkowanych arkuszy kalkulacyjnych. Możesz organizować numery SKU, śledzić zmiany stanu magazynowego w czasie rzeczywistym, automatyzować powiadomienia o konieczności ponownego zamówienia i przeglądać wartość produktów na pierwszy rzut oka.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję

Śledź status zapasów za pomocą niestandardowych etykiet, takich jak "W magazynie" lub "Brak w magazynie"

Skorzystaj z gotowych widoków, takich jak tabela, oś czasu i aktualizacje zamówień, aby uzyskać lepszy przegląd sytuacji

Zautomatyzuj powiadomienia o stanie magazynowym i ponowne zamawianie na podstawie progów zapasów

Scentralizuj dane produktów, w tym ceny, zdjęcia i informacje o dostawcach

🔑 Idealne dla: Sprzedawców detalicznych, hurtowników i kierowników operacyjnych, którzy potrzebują uporządkowanego, skalowalnego systemu do zarządzania zapasami bez konieczności korzystania z nieuporządkowanych arkuszy kalkulacyjnych.

➡️ Czytaj więcej: Jak stworzyć system zarządzania zapasami

4. Szablon zamówienia zakupu i zapasów ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj zamówieniami i zapasami jak profesjonalista dzięki szablonom zamówień zakupu i zapasów ClickUp

Szablon zamówienia zakupu i zapasów ClickUp to rozwiązanie dwa w jednym. Pomaga firmom zarządzać dostawcami, zapasami i budżetami.

Ten szablon oferuje jeden obszar roboczy do śledzenia zamówień i stanów magazynowych. Wszystko jest uporządkowane: statusy, aktualizacje dostawców, dostępność elementów i śledzenie kosztów.

Automatyzacja i zarządzanie produktami w czasie rzeczywistym sprawiają, że proces zaopatrzenia przebiega płynniej i wydajniej.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję

Twórz zadania dla każdego zamówienia i zarządzaj nimi za pomocą 14 szczegółowych statusów

Śledź poziomy zapasów, punkty ponownego zamówienia i postęp dostaw z jednego pulpitu

Przypisz członkom zespołu obowiązki i osie czasu dla każdego zamówienia

Skorzystaj z wbudowanych funkcji automatyzacji, aby wyzwalać przypomnienia i aktualizacje statusu

🔑 Idealne dla: Właścicieli małych firm, kierowników ds. zaopatrzenia i zespołów operacyjnych, którzy potrzebują jednego narzędzia do zarządzania listami zapasów i cyklami pracy związanymi z zakupami przy mniejszym nakładzie pracy ręcznej.

5. Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp

Pobierz darmowy szablon Uprość proces zakupu dzięki szablonowi formularza zamówienia produktu ClickUp

Ręczne śledzenie zamówień jest źródłem błędów i straty czasu. Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp oferuje usprawniony sposób zarządzania zamówieniami produktów od momentu ich przyjęcia do dostawy.

Został zaprojektowany z myślą o szybkości, dokładności i widoczności. Umożliwia scentralizowanie informacji o klientach, szczegółów zamówień i statusów wysyłek w jednym interfejsie. Ponadto szablon ten zawiera wiele niestandardowych widoków, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję

Twórz niestandardowe formularze, aby rejestrować informacje o kupujących i szczegóły zamówień w czasie rzeczywistym

Śledź zamówienia na każdym etapie za pomocą statusów, takich jak "Nowe", "Pakowanie", "Zrealizowane" i "Dostarczone"

Uzyskaj dostęp do wszystkich zamówień i danych klientów dzięki uporządkowanym widokom, takim jak Status zamówienia lub Śledzenie problemów

Użyj pól na całkowitą cenę, typ produktu, informacje kontaktowe i aktualizacje dotyczące wysyłki

🔑 Idealne dla: Małych sprzedawców detalicznych, marek DTC lub firm usługowych, które potrzebują niezawodnego systemu do zarządzania przychodzącymi zamówieniami bez chaosu.

6. Szablon porównania oprogramowania ClickUp

Pobierz darmowy szablon Porównaj narzędzia za pomocą szablonu porównania oprogramowania ClickUp

Decydując się na wybór platformy oprogramowania, nie potrzebujesz kolejnej opinii — potrzebujesz danych, które możesz porównać. Szablon porównania oprogramowania ClickUp oferuje przejrzysty sposób porównywania narzędzi. Obejmuje funkcje, koszty, użyteczność i wiele więcej.

Dzięki wbudowanym widokom cen i wizualizacji produktów eliminuje domysły i zastępuje je jasnymi, możliwymi do śledzenia kryteriami, które mogą zaakceptować wszyscy członkowie zespołu.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję

Twórz zadania dla każdej opcji oprogramowania i organizuj je według dostępności lub przypadku użycia

Użyj pól niestandardowych, aby ocenić narzędzia pod kątem cen, wsparcia, interfejsu użytkownika i kluczowych funkcji

Wizualizuj porównania za pomocą widoków tabeli, tablicy obrazów i cen

Śledź postępy w podejmowaniu decyzji dzięki statusom, takim jak Dostępne, Nowe i Niedostępne

🔑 Idealne dla: zespołów IT, założycieli start-upów i menedżerów produktu podejmujących decyzje dotyczące narzędzi SaaS lub systemów wewnętrznych, w które zaangażowanych jest wielu interesariuszy.

7. Szablon formularza wyceny ClickUp

Pobierz darmowy szablon Szybciej wysyłaj profesjonalne oferty dzięki szablonowi formularza ofertowego ClickUp

Błędna wycena może kosztować utratę kontraktu. Szablon formularza wyceny ClickUp został zaprojektowany, aby temu zapobiec. Pomaga zebrać wymagania dotyczące projektu, obliczyć ceny i wysłać jasne wyceny.

Pola niestandardowe pomagają śledzić szczegóły usług, stawki godzinowe, terminy i nie tylko. Ten szablon pozwala uporządkować proces sprzedaży i zapewnia spójność ofert między zespołami.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję

Twórz zapytania ofertowe z sekcjami dotyczącymi zakresu prac, cen i terminów dostawy

Śledź status każdej oferty od "W trakcie przeglądu" do "Oferta wysłana" za pomocą etykiet statusu

Przypisuj zatwierdzanie ofert i zadania odpowiednim członkom zespołu

Korzystaj z integracji z pocztą e-mail, aby wysyłać oferty i przypomnienia bezpośrednio

🔑 Idealne dla: Freelancerów, agencji i zespołów sprzedaży B2B, którzy potrzebują szybkiego i niezawodnego sposobu na wycenę zleceń i zamykanie transakcji bez konieczności przełączania się między narzędziami.

➡️ Czytaj więcej: Jak menedżerowie produktu ClickUp korzystają z ClickUp

8. Szablon listy ClickUp

Pobierz darmowy szablon Szybko zacznij pracę dzięki elastycznej strukturze szablonu listy ClickUp

Szablon listy ClickUp to proste, ale potężne narzędzie do organizowania zadań, cykli pracy, danych produktów, a nawet szybkich zarysów projektów. Ten szablon jest idealny, gdy potrzebujesz funkcjonalnej struktury, która nie komplikuje spraw.

Układ oferuje przyjazne dla początkujących widoki wraz z opcjonalnymi dostosowaniami, dzięki czemu pozostaje przejrzysty i skalowalny wraz z rosnącymi potrzebami. Potraktuj go jako pusty, ale inteligentny punkt wyjścia.

Oto dlaczego pokochasz to rozwiązanie

Korzystaj z gotowych widoków, aby przełączać się między pulpitami tabeli, listy i zadań

Uporządkuj cykl pracy dzięki konfigurowalnym statusom, takim jak "Do zrobienia", "W trakcie" i "Zakończone"

Przypisuj zadania i śledź aktualizacje za pomocą etykiet, terminów i priorytetów

Twórz na elastycznej podstawie i skaluj w miarę potrzeb dzięki automatyzacji

🔑 Idealne dla: zespołów lub użytkowników indywidualnych, którzy potrzebują gotowego formatu listy do płynnego zarządzania wszystkim — od katalogów produktów po wewnętrzne cykle pracy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie wystarczy uruchomić i czekać — śledź to, co naprawdę ważne. Przenieś dane katalogu do pulpitu wskaźników KPI i metryk produktów, aby mierzyć wydajność produktów, zainteresowanie klientów i wzorce sprzedaży w czasie rzeczywistym.

9. Szablon ClickUp do zarządzania projektowaniem odzieży

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj projektami modowymi od szkicu do premiery dzięki szablonowi ClickUp Apparel Design Template

Projektowanie odzieży to nie tylko kreatywność, ale także terminy, zaopatrzenie, budżety i produkcja. Szablon ClickUp do zarządzania projektowaniem odzieży pozwala mieć wszystko pod kontrolą.

Ten gotowy do użycia folder pozwala uporządkować projekty związane z modą. Obejmuje wszystko, od pierwszego szkicu projektu po ostateczne wprowadzenie produktu na rynek. Możesz śledzić postępy, zarządzać zapasami i łatwo współpracować. Różne widoki i statusy pomagają uniknąć chaosu związanego z rozproszonymi narzędziami.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję

Zaplanuj cykl pracy za pomocą niestandardowych statusów, takich jak "Koncepcja", "Pozyskiwanie" i "Produkcja"

Przypisuj budżety, kategoryzuj typy projektów i śledź postępy za pomocą pól niestandardowych

Przełączaj się między widokami osi czasu, listy, tablicy i harmonogramu, aby zarządzać terminami i kamieniami milowymi

Współpracuj z różnymi zespołami, śledź zmiany i usprawnij komunikację

🔑 Idealne dla: Projektantów mody, kierowników produkcji lub zespołów kreatywnych zarządzających kolekcjami sezonowymi lub procesami projektowania produktów.

🔍 Czy wiesz, że... Filmy demonstracyjne produktów mają duży wpływ na 64% kupujących. Dodanie krótkich filmów do katalogu lub połączenie ich z katalogiem może zwiększyć zaufanie kupujących.

10. Szablon katalogu produktów Freepik Gradient

Szablon katalogu produktów Gradient autorstwa Freepik został stworzony z myślą o przejrzystości wizualnej. Jest idealny dla firm, które potrzebują eleganckiej i minimalistycznej struktury, aby zaprezentować wiele kategorii produktów bez bałaganu.

Projekt zawiera funkcje takie jak tła z gradientem, wyraźne symbole zastępcze obrazów i proste czcionki. Jest nowoczesny i uniwersalny dla każdej branży i marki.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję

Wstawiaj obrazy w wysokiej rozdzielczości, aby uzyskać profesjonalny wygląd

Dostosuj tekst, projekt i kolory za pomocą edytowalnych plików AI i EPS

Łatwo dodawaj ceny, opisy i szczegóły produktów bez konieczności kodowania

Eksportuj jako plik PDF lub obraz do druku i wykorzystania cyfrowego

🔑 Idealne dla: Małych firm, hurtowników lub projektantów, którzy potrzebują atrakcyjnego wizualnie, lekkiego katalogu produktów z opcjami szybkiej personalizacji.

11. Szablon broszury profilowej firmy Freepik

Jeśli sprzedajesz nie tylko produkty, ale także usługi, wartości lub tożsamość korporacyjną, sprawdź szablon broszury profilowej firmy Freepik. Pomoże Ci on przekazać wszystkie informacje bez przytłaczania czytelnika.

Szeroki, panoramiczny układ idealnie nadaje się do opowiadania historii za pomocą silnych obrazów. Ustrukturyzowane sekcje prezentują Twoją ofertę, osiągnięcia biznesowe i doświadczenie zespołu.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję

Dostosuj bloki tekstu zawierające misję, usługi, referencje i informacje kontaktowe

Prezentuj wysokiej jakości obrazy, ikony lub zdjęcia produktów wraz z przekazem reklamowym

Korzystaj z edytowalnych plików EPS, JPG i SVG, aby dostosować układ, kolory i branding

Stwórz wielostronicowy profil firmy do udostępniania online lub drukowania

🔑 Idealne dla: agencji, firm B2B lub przedsiębiorstw usługowych, które muszą zaprezentować się potencjalnym klientom lub inwestorom w dopracowanym, uporządkowanym formacie.

✨ Dodatkowa wskazówka: Oszczędź czas i uniknij blokady twórczej. Skorzystaj z generatora opisów produktów, aby błyskawicznie tworzyć jasne, atrakcyjne teksty dostosowane do odbiorców, które są od razu gotowe do pozycjonowania w wyszukiwarkach.

12. Katalog produktów z technologią gradientową Freepik

Szablon katalogu produktów Gradient Technology został stworzony z myślą o nowoczesnych firmach z branży technologicznej, elektronicznej lub akcesoriów cyfrowych.

Projekt łączy odważne przejścia tonalne z minimalistycznymi sekcjami produktów. Dzięki temu idealnie nadaje się do prezentacji gadżetów, sprzętu lub oprogramowania w elegancki i przejrzysty sposób. Dzięki edytowalnym typom plików i gotowym do użycia strukturom Twój katalog zyska dopracowany wygląd gotowy do sprzedaży detalicznej.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję

Prezentuj produkty technologiczne, korzystając z dobrze rozmieszczonych miejsc na zdjęcia i opisów produktów

Dostosuj informacje o cenach, funkcjach i kategoriach za pomocą warstwowych plików AI i EPS

Z łatwością dopasuj kolory marki i typografię, korzystając z edytowalnych czcionek i tła z gradientem

Przygotuj atrakcyjny wizualnie katalog zarówno do publikacji w Internecie, jak i do druku, przy minimalnym wysiłku projektowym

🔑 Idealne dla: Sprzedawców internetowych, marek elektroniki użytkowej lub firm technologicznych B2B poszukujących eleganckiego, gotowego do użycia szablonu katalogu produktów.

🔍 Czy wiesz, że... 87% klientów twierdzi , że zawartość produktu jest najważniejszym czynnikiem przy zakupach online. Jeśli Twój katalog produktów nie zawiera jasnych szczegółów lub materiałów wizualnych, tracisz zaufanie i konwersje.

13. Szablon broszury produktów kosmetycznych Canva

za pośrednictwem Canva

Szablon broszury produktów kosmetycznych firmy Canva jest dostosowany do potrzeb firm z branży kosmetycznej i wellness, które potrzebują eleganckiego formatu promocyjnego bez konieczności projektowania. Ten szablon katalogu łączy przejrzystą typografię z dużą przestrzenią na zdjęcia, aby zaprezentować produkty wysokiej jakości.

Układ zawiera miejsce na opisy, zalety, składniki i ceny. Dzięki temu doskonale nadaje się do wykorzystania w sklepie lub jako cyfrowy pakiet startowy.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję

Dodaj swoje zdjęcia, zdjęcia produktów i elementy brandingowe za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"

Dostosuj projekt, kolory i czcionki, takie jak Glacial Indifference i Montserrat

Drukuj w formacie A4 poziomym lub udostępniaj online natychmiast

Zachowaj profesjonalny wygląd bez zatrudniania projektanta

🔑 Idealne dla: Przedsiębiorców z branży kosmetycznej, linii produktów do pielęgnacji skóry, spa lub marek e-commerce poszukujących szablonu katalogu produktów, który będzie wyglądał ekskluzywnie, a jednocześnie przystępnie.

14. Canva Minimalistyczna broszura produktowa z biżuterią w kolorze kości słoniowej

za pośrednictwem Canva

Broszura produktowa Ivory Minimalist Jewelry autorstwa Canva została zaprojektowana z myślą o elegancji. Dzięki delikatnym, neutralnym odcieniom i wyrafinowanej typografii broszura ta zapewnia wysokiej klasy biżuterii przestrzeń, w której może zabłysnąć — bez rozpraszania uwagi.

Ten układ idealnie nadaje się do wyróżnienia kolekcji, cen i materiałów. Jest elegancki i podkreśla luksusowy charakter. To połączenie lookbooka i katalogu — łatwe do dostosowania, trudne do zignorowania.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję

Dodaj nazwy produktów, krótkie opisy, ceny i instrukcje dotyczące pielęgnacji

Dodaj zdjęcia biżuterii, stylizowane lub na białym tle

Dostosuj czcionki, takie jak Noto Serif Display i Public Sans, aby dopasować je do swojej marki

Drukuj lub udostępniaj online w wyraźnym formacie A4 poziomym

🔑 Idealne dla: Butikowych marek biżuterii, producentów niestandardowych lub ekskluzywnych sklepów detalicznych, które chcą zaprezentować swoją kolekcję w ponadczasowym, atrakcyjnym wizualnie stylu.

15. Canva Brązowa, minimalistyczna broszura z trójdzielną okładką poświęcona wycieczce po Włoszech

za pośrednictwem Canva

Chociaż ten szablon został zaprojektowany jako broszura turystyczna, można go łatwo dostosować do prezentacji produktów związanych ze stylem życia lub rękodziełem.

Tworzy ciepły format w stylu redakcyjnym z ziemistymi odcieniami, ponadczasowymi czcionkami, takimi jak Times New Roman Condensed i Poppins, oraz dużą przestrzenią na zdjęcia i opisy. Dzięki temu idealnie nadaje się do katalogowania kolekcji, które opowiadają historię, takich jak wyroby rzemieślnicze lub oferty oparte na doświadczeniach.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję

Dodaj duże zdjęcia produktów wraz z krótkimi opisami i informacjami o cenach

Podziel katalog na kategorie, korzystając z formatu trójdzielnego

Personalizuj czcionki, układ i paletę kolorów zgodnie z motywami sezonowymi lub estetyką marki

Eksportuj gotowe do druku broszury lub udostępniaj je w formie cyfrowej

🔑 Idealne dla: firm oferujących produkty o tradycyjnym charakterze, marek opartych na doświadczeniu lub twórców poszukujących minimalistycznego układu, który pozwoli zaprezentować ofertę w uroczy, narracyjny sposób.

16. Canva Zielona broszura z menu zdrowych posiłków

za pośrednictwem Canva

Trzyczęściowa broszura "Ekologiczne menu zdrowego odżywiania" ma przejrzysty układ wizualny. Pierwotnie zaprojektowana dla firm cateringowych, jej uporządkowany układ idealnie nadaje się dla przedsiębiorstw oferujących produkty naturalne, ekologiczne lub usługi związane ze zdrowiem.

Paleta kolorów w odcieniach ziemi w połączeniu z nowoczesnymi czcionkami, takimi jak DM Sans i Bricolage Grotesque, nadaje katalogowi produktów przyjazny, a jednocześnie profesjonalny charakter.

Oto dlaczego pokochasz ten produkt

Wyświetlaj składniki, najważniejsze wartości odżywcze lub opisy produktów w łatwych do odczytania sekcjach

Dodaj zdjęcia produktów, usług lub opakowań w specjalnych miejscach

Podkreśl ceny, plany lub poziomy pakietów za pomocą gotowych bloków informacji

Eksportuj do użytku cyfrowego lub drukuj, korzystając z ekologicznych opcji Canva

🔑 Idealne dla: Sprzedawców produktów ekologicznych, trenerów wellness, marek żywności pochodzenia roślinnego lub ekologicznych sprzedawców detalicznych poszukujących szablonu katalogu, który odzwierciedla ich wartości zarówno pod względem projektu, jak i formatu.

💫 Przydatna wskazówka: Utrzymanie spójności informacji na różnych platformach staje się trudne wraz z rozwojem katalogu produktów. Solidne oprogramowanie do zarządzania informacjami o produktach centralizuje dane produktów — opisy, specyfikacje i ceny — dzięki czemu katalog pozostaje dokładny wszędzie, bez chaosu związanego z kopiowaniem i wklejaniem.

17. Canva Czarna pomarańczowa pogrubiona trójstronna broszura dotycząca siłowni i fitnessu

za pośrednictwem Canva

Trzyczęściowa broszura Black Orange Bold Gym and Fitness nie jest przeznaczona wyłącznie dla siłowni. Kontrastowe kolory, wyrazista typografia i dynamiczny układ sprawiają, że doskonale nadaje się do każdego katalogu produktów, który ma wywierać wrażenie mocy, energii i nowoczesności.

Dzięki wyraźnemu podziałowi na sekcje i przestrzeni na zdjęcia, opisy i ceny szablon ten idealnie nadaje się dla marek nastawionych na działanie lub ofert opartych na wynikach.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję

Wyróżnij nowości, bestsellery lub limitowane edycje w pogrubionych miejscach przeznaczonych na produkty

Dodaj zdjęcia, funkcje i informacje o cenach w przejrzystych, dedykowanych sekcjach

Użyj czcionek Canva Sans i Public Sans, aby zachować czytelność we wszystkich formatach

Eksportuj i drukuj w układzie A4 z trzema falcami lub udostępniaj cyfrowo za pomocą jednego linku

🔑 Idealne dla: marek fitness, producentów sprzętu, firm suplementacyjnych, a nawet marek technologicznych, które potrzebują efektownego szablonu katalogu produktów, który będzie wyglądał solidnie i nowocześnie.

🌟 Ciekawostka: Nikon wykorzystuje prawdziwe zdjęcia klientów + cytaty. Zamiast tylko wyretuszowanych zdjęć, pokazuje swoje produkty w akcji na stronach katalogu w formie referencji, które pełnią również funkcję społecznego dowodu słuszności.

18. Szablon katalogu modowego Visme

źródło Visme

Szablon katalogu modowego firmy Visme to w pełni funkcjonalny układ idealny do prezentacji kolekcji odzieży, zarówno w przypadku sezonowej premiery, jak i portfolio dla klientów.

Przejrzysta struktura i elastyczne elementy projektu, takie jak nowoczesne czcionki, elementy wizualne i opcje interaktywne, sprawiają, że jest to coś więcej niż tylko statyczna broszura. Możesz przekształcić ją w klikalny katalog lub osadzić na swojej stronie internetowej, aby zapewnić użytkownikom pełnię wrażeń związanych z produktem.

Oto dlaczego pokochasz tę funkcję

Lista stylów produktów, materiałów i cennych informacji z przejrzystą hierarchią wizualną

Wstaw swoje zdjęcia i dostosuj kolory, czcionki oraz bloki układu, aby dopasować je do swojej marki

Dodaj animacje, linki i multimedia, aby stworzyć interaktywny katalog lub plik PDF do pobrania

Użyj wbudowanych widżetów lub wykresów, aby podkreślić podział produktów lub trendy sezonowe

🔑 Idealne dla: marek modowych, butików lub sprzedawców odzieży, którzy potrzebują stylowego, interaktywnego szablonu katalogu produktów bez konieczności tworzenia go od podstaw.

➡️ Czytaj więcej: Zarządzanie portfolio produktów: co to jest i jak to robić prawidłowo

Stwórz katalog, który sprzedaje bez stresu dzięki ClickUp

Tworzenie katalogu produktów nie musi być zajęciem na pełen etat. Dobry szablon katalogu produktów zapewni Ci przewagę nad konkurencją. Możesz go wykorzystać do prezentacji produktów z branży modowej, technologicznej, wellness lub usług cyfrowych.

Od projektów typu "przeciągnij i upuść" po układy oparte na stanie magazynowym — te szablony umożliwiają szybkie dodawanie własnych obrazów, szczegółów i informacji o cenach bez utraty jakości.

Niezależnie od tego, czy wprowadzasz nową linię produktów, czy odświeżasz prezentację swojej marki, unikaj problemów związanych z formatowaniem i zacznij od czegoś, co się sprawdza.

Potrzebujesz czegoś więcej niż tylko katalogu? Wypróbuj ClickUp. Ta aplikacja do pracy, która ma wszystko, pomaga organizować, śledzić zamówienia, zarządzać zapasami i współpracować z zespołem.

👉 Zarejestruj się w ClickUp, przeglądaj szablony produktów i twórz mądrzej od pierwszego dnia.