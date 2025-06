10 najlepszych alternatyw dla Tl;dv Note Taker do tworzenia notatek i transkrypcji ze spotkań opartych na AI

Nadążanie za wszystkimi spotkaniami może wydawać się pracą na pełen etat. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozmowy handlowe, wywiady z użytkownikami czy spotkania wewnętrzne, sporządzanie dokładnych notatek i śledzenie kluczowych spostrzeżeń może oznaczać brak pełnej obecności w dyskusji.

W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia do robienia notatek oparte na sztucznej inteligencji. Pomagają one organizować spostrzeżenia, tworzyć krótkie klipy i rejestrować najważniejsze momenty spotkań.

Narzędzia takie jak tl;dv pomagają nagrywać wirtualne spotkania, generować podsumowania AI i integrować się z platformami takimi jak Google Meet i MS Teams. Jednak niektórzy użytkownicy rezygnują z nich ze względu na ograniczone plany bezpłatne, przechwytywanie wypełniaczy i podstawowe funkcje AI.

W tym przewodniku przedstawiono najlepsze alternatywy dla aplikacji tl;dv note taker, które pozwalają zarządzać wieloma spotkaniami jak profesjonalista.

🔍 Czy wiesz, że... W samych Stanach Zjednoczonych codziennie odbywa się ponad 11 milionów spotkań, czyli ponad miliard rocznie. Wyobraź sobie, ile wiedzy traci się bez odpowiedniej transkrypcji lub podsumowań.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Tl;dv Note Taker?

Tl;dv wykonuje swoją pracę, zwłaszcza jeśli zaczniesz od tworzenia notatek za pomocą AI. Ale czy daje Ci wszystko, czego potrzebujesz? Potrzebujesz czegoś więcej niż tylko podstawowych funkcji, gdy Twój zespół obsługuje wiele spotkań, rozmów sprzedażowych lub wewnętrznych spotkań kontrolnych.

Wielu użytkowników poszukuje obecnie alternatyw dla aplikacji tl;dv note taker, aby uzyskać bardziej zaawansowane funkcje, lepszą wartość i płynniejszy cykl pracy, które zapewnią produktywne spotkania. Oto dlaczego:

Podstawowe funkcje AI : Narzędzie do transkrypcji AI nie posiada funkcji analizy przychodów, analizy nastrojów oraz inteligentnego śledzenia działań dla zespołów sprzedaży

Nadmiar wypełniaczy : Transkrypcje często zawierają niepotrzebne wypełniacze, co zmniejsza dokładność transkrypcji

Brak zaawansowanych szablonów spotkań : do planowania agend spotkań lub tworzenia powtarzalnych szablonów spotkań potrzebne będzie inne oprogramowanie do zarządzania spotkaniami

Minimalne wsparcie dla współpracy : brakuje funkcji edycji w czasie rzeczywistym lub funkcji przekazywania opinii, takich jak w Dokumentach Google

Ograniczona integracja : Nie działa płynnie z platformami innymi niż MS Teams, Zoom i Google Meet

Brak informacji o wielu spotkaniach : nie można analizować trendów we wszystkich spotkaniach ani łączyć przydatnych informacji z różnych sesji

Nieporęczny interfejs użytkownika dla użytkowników planów zespołowych : Nawigacja może być frustrująca dla rozwijających się zespołów

Bezpłatny plan nie jest całkowicie darmowy: Kluczowe funkcje, takie jak nieograniczona liczba nagrań lub transkrypcji, są dostępne wyłącznie w planie Business lub Enterprise, rozliczanym rocznie w tym narzędziu AI do spotkań

➡️ Czytaj więcej: Darmowe szablony notatek dla lepszej organizacji

10 alternatyw dla aplikacji do sporządzania notatek tl;dv w skrócie

Oto krótki przegląd porównywanych przez nas alternatyw dla aplikacji tl;dv note taker:

Nazwa narzędzia Najlepsze dla Najważniejsze funkcje Ceny ClickUp Notatki ze spotkań i elementy do wykonania dla zespołów zarządzających projektami każdej wielkości Podsumowania i transkrypcje spotkań oparte na sztucznej inteligencji, komunikacja w zespole, zarządzanie zadaniami i współpraca Dostępny plan Free; dostosowania dostępne dla przedsiębiorstw Otter. ai Zapisy spotkań dla małych firm i zespołów Przeszukiwalne transkrypcje spotkań; integracja z Zoom; wielojęzyczne wsparcie Dostępny plan Free; plany płatne zaczynają się od 16,99 USD miesięcznie za użytkownika Fireflies. ai Podsumowania spotkań dla wirtualnych zespołów każdej wielkości Wirtualne nagrywanie spotkań; analiza nastrojów; wsparcie wielojęzyczne Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 18 USD miesięcznie za użytkownika Fathom Podsumowania spotkań przepływające do CRM dla zespołów sprzedaży i marketingu Notatki ze spotkań AI; synchronizacja z CRM i Zoom Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie za użytkownika Grain Transkrypcje spotkań dla zdalnych zespołów każdej wielkości Wysoka dokładność transkrypcji; streszczenia generowane przez AI; fragmenty wideo, które można udostępniać Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 19 USD miesięcznie za użytkownika Sembly AI Wielojęzyczne protokoły spotkań dla zespołów każdej wielkości Notatki ze spotkań AI z wielojęzycznym wsparciem; automatyczne listy zadań; wiele integracji Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD miesięcznie za użytkownika Notta Transkrypcje spotkań dla dużych zespołów globalnych Nagrywanie spotkań w czasie rzeczywistym, transkrypcja i podsumowania; identyfikacja mówców Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 13,49 USD miesięcznie za użytkownika Avoma Transkrypcje w czasie rzeczywistym dla zespołów Enterprise Automatyzacja sporządzania notatek; transkrypcje, które można udostępniać; szablony agend spotkań Plany zaczynają się od 29 USD miesięcznie za użytkownika. Dodatki zaczynają się od 25 USD miesięcznie za użytkownika Krisp Wysokiej jakości nagrywanie rozmów dla profesjonalistów z różnych pól Eliminacja szumów tła; podsumowania i transkrypcje spotkań w czasie rzeczywistym Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 16 USD miesięcznie za użytkownika Rev. ai Dokładne transkrypcje dla dziennikarzy, badaczy i profesjonalistów biznesowych Szybkie i dokładne usługi zamiany mowy na tekst dla różnych treści audio Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 14,99 USD miesięcznie za użytkownika

➡️ Czytaj więcej: Darmowe szablony notatek ze spotkań, które pomogą Ci sporządzać lepsze protokoły

Najlepsze alternatywy dla tl;dv

Oto kilka najlepszych alternatyw dla aplikacji do sporządzania notatek tl;dv (zarówno bezpłatnych, jak i płatnych), które oferują lepsze funkcje, inteligentniejszą automatyzację i narzędzia wspierające prawdziwe spotkania — od wywiadów z użytkownikami po spotkania online:

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania projektami z notatkami ze spotkań opartymi na sztucznej inteligencji)

ClickUp to aplikacja, która oferuje wszystko do pracy, ponieważ naprawdę łączy wszystko w jednym miejscu. Od zarządzania projektami i dokumentami po organizowanie spotkań i automatyzację zadań za pomocą AI — to kompleksowy hub dla zespołów zdalnych, start-upów i przedsiębiorstw.

Jako potężna alternatywa dla tl;dv, ClickUp wykracza poza proste sporządzanie notatek. Rejestruje spotkania, automatyzuje elementy wymagające działania i organizuje wszystko w spójny cykl pracy.

Twórz podsumowania i zaznaczaj kluczowe punkty dyskusji podczas spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker

Dzięki AI Notetaker od ClickUp możesz wreszcie przestać martwić się o robienie notatek podczas nadchodzących spotkań. Aplikacja rejestruje każdy szczegół, automatycznie tworząc podsumowania, zaznaczając kluczowe decyzje i przypisując elementy do wykonania. Otrzymujesz przejrzystą listę zadań do wykonania, nie ruszając palcem.

📮 ClickUp Insight: 21% respondentów chce wykorzystać AI do osiągnięcia doskonałości zawodowej, stosując ją podczas spotkań, w e-mailach i projektach. Chociaż większość aplikacji do obsługi poczty e-mail i platform do zarządzania projektami ma zintegrowaną funkcję AI, może ona nie być wystarczająco płynna, aby ujednolicić cykle pracy między narzędziami. Ale w ClickUp złamaliśmy ten kod! Dzięki funkcjom zarządzania spotkaniami opartymi na sztucznej inteligencji ClickUp możesz łatwo tworzyć elementy agendy, przechwytywać notatki ze spotkań, tworzyć i przypisywać zadania na podstawie notatek ze spotkań, transkrybować nagrania i nie tylko — dzięki naszemu notatnikowi AI i ClickUp Brain. Zaoszczędź do 8 godzin tygodniowo na spotkaniach, tak jak nasi klienci z Stanley Security!

Czy musisz śledzić opinie klientów lub kluczowe wyniki omówione podczas spotkania? Notatnik AI zajmie się tym, zapewniając przejrzystość i dokumentację wszystkich informacji.

ClickUp Brain zamienia głos na tekst podczas spotkań, ale wykorzystuje również kontekst z obszaru roboczego, aby odpowiedzieć na każde zadane pytanie.

Załóżmy, że przegapiłeś spotkanie i chcesz wiedzieć, czy termin został przesunięty — zapytaj ClickUp Brain. Przeskanuje transkrypcję, notatki i aktualizacje zadań, aby udzielić Ci natychmiastowej odpowiedzi.

Zautomatyzuj zadania i usprawnij cykle pracy dzięki ClickUp Brain

To nie wszystko, czym zajmuje się ClickUp. Niezależnie od tego, czy piszesz briefy dla klientów, podsumowujesz spotkania, czy dokumentujesz procesy wewnętrzne, ClickUp Docs pozwala Ci pracować na żywo z zespołem.

Możesz wspólnie edytować dokumenty, oznaczyć członków zespołu w komentarzach, przekształcić opinie w zadania i połączyć wszystko bezpośrednio z projektami.

Korzystaj z ClickUp Meetings, aby uporządkować wszystkie agendy spotkań i notatki

ClickUp Meetings łączy to wszystko w jedną całość. Twórz agendy spotkań, rób notatki na bieżąco i dodawaj komentarze bezpośrednio podczas dyskusji.

Załóżmy, że prowadzisz rozmowę dotyczącą planowania produktu. Stwórz listę kontrolną, zaznaczaj elementy w miarę postępów i ustaw powtarzające się zadania, aby nic nie zostało pominięte podczas nadchodzących spotkań.

Edytuj dokumenty podczas rozmowy, używaj poleceń / do szybkiego formatowania i przypisuj działania następcze w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatycznie rejestruj najważniejsze informacje ze spotkań dzięki ClickUp AI Notetaker , aby nigdy więcej nie przegapić kluczowych decyzji lub zadań

Współpracuj w czasie rzeczywistym i dostosowuj dokumenty za pomocą bogatego formatowania, korzystając z poleceń /Slash, banerów, tabel i przycisków w ClickUp Docs

Komunikuj się natychmiastowo z członkami zespołu za pośrednictwem czatu ClickUp , aby prowadzić rozmowy dotyczące konkretnych projektów i udostępniać pliki

Podsumowuj nagrania ze spotkań, zadawaj pytania i uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi z zadań, dokumentów i notatek ze spotkań dzięki ClickUp Brain

Twórz i zarządzaj agendami w ClickUp Meetings dzięki szablonom wielokrotnego użytku i opcjom powtarzających się zadań

Ograniczenia ClickUp

Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne tylko w wersji ClickUp na pulpit

Możliwości platformy mogą początkowo wydawać się przytłaczające dla użytkowników, którzy nie są biegli w technologii

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4400 recenzji)

Oto, co Gustavo Seabra, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Florydy, ma do powiedzenia na temat ClickUp:

To szczególna zaleta ClickUp: oferuje większość narzędzi potrzebnych do organizacji projektów w jednym miejscu. Umożliwia nie tylko zarządzanie i przydzielanie zadań, ale także oferuje inne narzędzia w tym samym środowisku, takie jak Dokumenty, gdzie można robić notatki i tworzyć raporty, oraz integrację z kalendarzem i pocztą e-mail, a wszystko to w jednym miejscu. Nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznych programów lub różnych aplikacji dla każdej funkcji.

To szczególna zaleta ClickUp: oferuje większość narzędzi potrzebnych do organizacji projektów w jednym miejscu. Umożliwia nie tylko zarządzanie i przypisywanie zadań, ale także oferuje inne narzędzia w tym samym środowisku, takie jak Dokumenty, gdzie można robić notatki i tworzyć raporty, oraz integrację z kalendarzem i pocztą e-mail, wszystko w jednym miejscu. Nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznych programów lub różnych aplikacji dla każdej funkcji.

2. Otter. ai (najlepszy do tworzenia przeszukiwalnych zapisów komunikacji)

za pośrednictwem Otter.ai

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, czy kierownikiem zespołu, Otter. ai pomaga w rejestrowaniu i organizowaniu rozmów w postaci tekstu, który można przeszukiwać i udostępniać. Transkrypcja w czasie rzeczywistym pozwala śledzić wypowiadane słowa, ułatwiając zaznaczanie kluczowych punktów podczas spotkań.

Ponadto Otter.ai płynnie integruje się z platformami takimi jak Zoom. Pomaga to automatycznie transkrybować spotkania i generować podsumowania, dzięki czemu możesz skupić się na dyskusji bez martwienia się o robienie notatek.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Transkrybuj rozmowy w czasie rzeczywistym z wysoką dokładnością

Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące spotkania dzięki czatowi Otter AI

Rozróżniaj wielu mówców, aby lepiej zarządzać spotkaniami

Zintegruj się płynnie z Zoom, aby automatycznie transkrybować spotkania

Ograniczenia Otter.ai

Wsparcie jest ograniczone do języka angielskiego; brakuje funkcji wielojęzycznych

Plan Free oferuje tylko 300 minut transkrypcji miesięcznie

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurenci Otter.ai

Ceny Otter.ai

Free Forever

Pro : 16,99 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Otter.ai

G2: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Otter. ai?

Od użytkownika G2:

Otter. ai to świetne narzędzie AI do transkrypcji plików audio i wideo. Wersja premium jest świetna, ponieważ pozwala na przesłanie większej ilości minut nagrań audio. Największą zaletą jest znakowanie czasu i dokładność.

Otter. ai to świetne narzędzie AI do transkrypcji plików audio i wideo. Wersja premium jest świetna, ponieważ pozwala na przesłanie większej ilości minut nagrań audio. Największą zaletą jest znakowanie czasu i dokładność.

3. Fireflies. ai (Najlepsze do transkrypcji i podsumowywania wirtualnych spotkań)

za pośrednictwem Fireflies.ai

Dla profesjonalistów i zespołów poszukujących solidnego asystenta spotkań AI, Fireflies. ai oferuje kompleksowe rozwiązanie dla produktywnych spotkań. Integruje się płynnie z Zoom, Microsoft Teams i Google Meet, automatycznie nagrywając i transkrybując wirtualne spotkania.

Transkrypcja w czasie rzeczywistym obsługuje ponad 60 języków, zapewniając integrację różnorodnych zespołów. Podsumowania oparte na sztucznej inteligencji podkreślają kluczowe punkty i elementy wymagające działania, pozwalając Ci skupić się na dyskusjach bez rozpraszania uwagi na robienie notatek.

Najlepsze funkcje Fireflies.ai

Wsparcie transkrypcji w ponad 60 językach dla zespołów międzynarodowych

Generuj podsumowania oparte na sztucznej inteligencji, podkreślające kluczowe punkty i elementy wymagające działania

Analizuj nastroje, aby ocenić emocjonalny ton rozmów

Ograniczenia Fireflies. ai

Oferuje 800 minut przechowywania i nie zawiera nagrywania wideo dla użytkowników bezpłatnych

Użytkownicy nie mogą przesyłać plików audio większych niż 200 MB

Ceny Fireflies. ai

Free Forever

Plan Pro : 18 USD/miesiąc na użytkownika

Business Plan: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise Plan: 39 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (ponad 670 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Fireflies. ai?

Od użytkownika G2:

Podoba mi się, że Fireflies pozwala mi być aktywnym słuchaczem i uczestnikiem spotkań, które nagrywa i transkrybuje. Nie jestem już przywiązany do długopisu i notatnika. Podoba mi się również to, że jeśli opuszczę spotkanie, mogę przeczytać podsumowanie i transkrypcję, aby dowiedzieć się, co naprawdę się wydarzyło. Fireflies nie jest idealny.

Podoba mi się, że Fireflies pozwala mi być aktywnym słuchaczem i uczestnikiem spotkań, które nagrywa i transkrybuje. Nie jestem już przywiązany do długopisu i notatnika. Podoba mi się również to, że jeśli przegapię spotkanie, mogę przeczytać podsumowanie i transkrypcję, aby dowiedzieć się, co naprawdę się wydarzyło. Fireflies nie jest idealny.

💡 Dodatkowa wskazówka: Chcesz usprawnić pracę zespołową podczas spotkań i po ich zakończeniu? Dowiedz się, jak udostępniać notatki i współpracować nad nimi w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli na bieżąco! 🤝📄

4. Fathom (najlepszy do automatycznego generowania podsumowań spotkań)

Fathom to kolejna alternatywa dla tl;dv, która usprawnia wirtualne spotkania poprzez płynne nagrywanie, transkrypcję i podsumowywanie dyskusji na popularnych platformach komunikacyjnych. Pozwala skupić się na rozmowie, rejestrując jednocześnie każdy szczegół.

Notatki generowane przez AI Fathom podkreślają kluczowe wnioski i elementy wymagające działania, usprawniając cykl pracy. Integruje się z systemami CRM, takimi jak HubSpot, automatycznie synchronizując notatki ze spotkań, aby Twoje zapisy były zawsze aktualne.

Poznaj najlepsze funkcje

Nagrywaj i transkrybuj spotkania na wielu platformach bez wysiłku

Generuj natychmiastowe podsumowania oparte na sztucznej inteligencji, podkreślające kluczowe punkty

Łatwe udostępnianie członkom zespołu określonych fragmentów spotkań wideo

Ograniczenia Fathom

Oferuje ograniczone wsparcie platformy dla narzędzi innych niż Zoom

Interfejs użytkownika wymaga pewnego nakładu czasu na naukę

Ceny Fathom

Free Forever

Premium : 19 USD/miesiąc na użytkownika

Wersja dla zespołów: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Team Edition Pro: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Fathom

G2: 5/5 (ponad 5000 recenzji)

Capterra: 5/5 (ponad 730 recenzji)

Co mówią o Fathom prawdziwi użytkownicy?

Od użytkownika G2:

To po prostu działa. Wypróbowałem podobny produkt przed erą AI, ale można śmiało powiedzieć, że teraz jesteśmy na zupełnie innym poziomie. Bardzo kompletny zestaw funkcji (prawie zbyt wiele funkcji). Nie działa, jeśli nie jesteś gospodarzem spotkania. Jest to również problem w przypadku zarządzania zgodami. Ponadto interfejs łączy zlokalizowaną zawartość z angielskimi elementami sterującymi.

To po prostu działa. Wypróbowałem podobny produkt przed erą AI, ale można śmiało powiedzieć, że teraz jesteśmy na zupełnie innym poziomie. Bardzo kompletny zestaw funkcji (prawie zbyt wiele funkcji). Nie działa, jeśli nie jesteś gospodarzem spotkania. Jest to również problem w przypadku zarządzania zgodami. Ponadto interfejs zawiera zlokalizowaną zawartość, ale elementy sterujące są w języku angielskim.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Czy kiedykolwiek wyszedłeś ze spotkania z myślą: "Chwila… co zdecydowaliśmy?" Sporządzenie jasnego, praktycznego protokołu ze spotkania ratuje dzień i pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych dyskusji. Dowiedz się , jak sporządzać protokoły ze spotkań. Skorzystaj z tej prostej metody, aby za każdym razem uzyskać prawidłowy wynik: Przygotuj się przed spotkaniem, korzystając z szablonu i agendy 📄

Zapisuj najważniejsze informacje, takie jak daty, decyzje i elementy do wykonania ✍️

Dzięki pogrubionym nagłówkom i punktorom notatki są łatwe do przeglądania 📌

Sprawdź dokładność i udostępniaj za pomocą ClickUp Docs 📤

Śledź zadania dzięki przypomnieniom i sprawdzaniu statusu ⏰ Zacznij używać ClickUp, aby pisać i udostępniać notatki jak profesjonalista!

5. Grain (najlepszy do automatyzacji sporządzania notatek podczas wirtualnych spotkań)

via Grain

Wysoką dokładność transkrypcji Grain i generowane przez AI podsumowania zapewniają zwięzły przegląd dyskusji, podkreślając najważniejsze punkty i elementy wymagające działania.

Funkcje współpracy umożliwiają udostępnianie konkretnych fragmentów spotkań zespołowi, co sprzyja lepszej komunikacji i zwiększa wydajność.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w dziale sprzedaży, obsłudze klienta, czy rozwoju produktów, Grain usprawnia cykl pracy.

Najlepsze funkcje Grain

Nagrywaj najważniejsze fragmenty wideo na żywo podczas spotkań Zoom

Twórz natychmiastowe filmy wideo z możliwością udostępniania, znacznikami czasu i identyfikatorami mówców

Osadzaj fragmenty wideo bezpośrednio w Notion, Slack lub dokumentach

Ograniczenia dotyczące rozdzielczości

Spójne zapisywanie konkretnych fraz podczas rozmów może być trudne

Jest to bardzo kosztowne rozwiązanie dla mniejszych zespołów lub osób indywidualnych

Ceny zależy od wielkości pakietu

Free Forever

Pakiet startowy : 19 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Grain

G2: 4,6/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

💡 Bonus: Szukasz inteligentnych narzędzi, które bez wysiłku uchwycą wszystkie szczegóły spotkania? Sprawdź najlepsze generatory protokołów spotkań oparte na AI, aby zaoszczędzić czas i zachować porządek! 🤖📝

6. Sembly AI (najlepsze do transkrypcji i podsumowywania wielojęzycznych spotkań)

za pośrednictwem Sembly AI

Aby zwiększyć wydajność spotkań, rozważ Sembly AI — zaawansowane narzędzie, które dokładnie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje spotkania. Oferuje wielojęzyczne wsparcie w 35 językach, idealne dla zróżnicowanych zespołów.

Wykorzystująca sztuczną inteligencję aplikacja Sembly identyfikuje elementy wymagające działania i potencjalne zagrożenia, usprawniając cykl pracy. Pozwala kierownikom projektów automatycznie generować listy zadań na podstawie dyskusji, dzięki czemu projekty są realizowane zgodnie z planem.

Najlepsze funkcje Sembly AI

Bez wysiłku nagrywaj spotkania na wielu platformach

Transkrybuj rozmowy z wysoką dokładnością w 35 językach

Twórz zwięzłe podsumowania podkreślające kluczowe punkty

Ograniczenia Sembly AI

Czasami rozłącza się z kalendarzem, powodując opóźnienia w spotkaniach

Bot Sembly może opuszczać spotkania, co skutkuje utratą nagrań

Ceny Sembly AI

Free Forever

Profesjonalna : 15 USD/miesiąc na użytkownika

Team: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Sembly AI

G2: 4,6/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak robić inteligentniejsze notatki bez kiwnięcia palcem (no, prawie)? Poznaj moc notatek AI. Oto jak używać AI do robienia notatek, aby zwiększyć swoją wydajność i skupienie: Nagrywaj wykłady z transkrypcjami w czasie rzeczywistym, abyś mógł po prostu słuchać 🎧

Podsumowuj spotkania i notatki natychmiast, aby zaoszczędzić czas ⏱️

Automatycznie twórz i śledź elementy do wykonania po spotkaniach 🗒️

Zmień notatki w hub zasobów dzięki połączonym dokumentom 🔗 Od rejestrowania wykładów na żywo po tworzenie elementów do wykonania i zmianę przeznaczenia treści — AI zrobi to wszystko za Ciebie. 🚀

7. Notta (najlepsza do identyfikacji mówców w dyskusjach grupowych)

via Notta

notta, alternatywa dla tl;dv, zmienia Twoje spotkania, nagrywając, transkrybując i podsumowując rozmowy w czasie rzeczywistym. Obsługuje ponad 50 języków i jest idealna dla globalnych zespołów, które chcą przełamać bariery językowe.

Funkcje takie jak identyfikacja mówcy i generowane przez AI podsumowania pomagają szybko wskazać kluczowe wnioski i elementy wymagające podjęcia działań. Na przykład Notta zapewnia natychmiastowe transkrypcje i zwięzłe podsumowania podczas rozmowy z klientem lub rozmowy handlowej, dzięki czemu możesz skupić się na zaangażowaniu, a nie na robieniu notatek.

Najlepsze funkcje Notta

Transkrybuj dźwięk na żywo na tekst w 58 językach

Zintegruj płynnie z Zoom, Google Meet i Teams

Rozróżniaj różnych mówców, aby zapewnić jasność podczas przeglądania transkrypcji

Ograniczenia Notta

Usługa automatycznej transkrypcji wymaga edycji i korekty w celu zmniejszenia liczby błędów

AI może mieć trudności z rozróżnieniem mówców, co prowadzi do niedokładności

Ceny Notta

Free Forever

Pro : 13,49 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 27,99 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Notta

G2: 4,5/5 (ponad 180 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Notta prawdziwi użytkownicy?

Od użytkownika G2:

Podoba mi się dokładność transkrypcji, możliwość identyfikacji mówców, edycji i pobierania tekstu. Chciałbym mieć więcej minut transkrypcji na plik w planie Free, nawet jeśli oznaczałoby to mniej minut miesięcznie. Ale możliwość przesyłania dłuższych plików byłaby świetna. Byłoby to naprawdę podstawowe zastosowanie tego narzędzia.

Podoba mi się dokładność transkrypcji, możliwość identyfikacji mówców, edycji i pobierania tekstu. Chciałbym mieć więcej minut transkrypcji na plik w planie Free, nawet jeśli oznaczałoby to mniej minut miesięcznie. Ale możliwość przesyłania dłuższych plików byłaby świetna. Byłoby to naprawdę podstawowe zastosowanie tego narzędzia.

🔍 Czy wiesz, że... System sporządzania notatek Cornella, powszechnie uznana metoda opracowana przez Waltera Pauka z Cornell University, dzieli stronę na odrębne obszary: wskazówki, szczegółowe notatki i podsumowanie końcowe. To uporządkowane podejście ma na celu poprawę zarówno zapamiętywania informacji, jak i procesu przeglądu. 👍📚

8. Avoma (najlepsza do skutecznej analizy rozmów podczas spotkań)

za pośrednictwem Avoma

Dzięki Avoma zoptymalizujesz swoje spotkania, automatyzując sporządzanie notatek, transkrypcję i analizę, co pozwoli Ci całkowicie skupić się na rozmowie. W przeciwieństwie do niektórych innych alternatyw dla tl;dv note taker, Avoma zapewnia transkrypcję w czasie rzeczywistym i notatki generowane przez AI, usprawniając cykl pracy.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w dziale sprzedaży, kadr, czy obsługi klienta, Avoma pomaga w rejestrowaniu kluczowych spostrzeżeń i elementów wymagających działania. Na przykład zespoły sprzedaży wykorzystują szablony agend Avoma do skutecznego przygotowywania się, zapewniając uwzględnienie wszystkich kluczowych kwestii.

Najlepsze funkcje Avoma

Zautomatyzuj tworzenie notatek dzięki podsumowaniom generowanym przez AI, aby zaoszczędzić czas

Nagrywaj i transkrybuj spotkania na różnych platformach, aby łatwo udostępniać notatki

Wykorzystaj szablony agend spotkań, aby zapewnić spójne przygotowania

Ograniczenia Avoma

Niektórzy użytkownicy uważają obecność AI podczas spotkań za nachalną

Użytkownicy zgłaszają, że czasami myli słowa lub ma trudności z wypełnieniem luk

Ceny Avoma

AI Meeting Assistant : 29 USD/miesiąc na użytkownika

Startup: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Organizacja: 39 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 39 USD/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Dodatek Conversation Intelligence: 35 USD/miesiąc na użytkownika

Dodatek Revenue Intelligence : 35 USD/miesiąc na użytkownika

Dodatek Lead Router: 25 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Avoma

G2: 4,6/5 (ponad 1330 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Avoma prawdziwi użytkownicy?

Od użytkownika G2:

Funkcje automatycznego transkrypcji nagrań są bardzo dokładne, co pozwala nam zaoszczędzić czas i mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte w rozmowie. Możliwość rozróżnienia mówców oraz podsumowanie notatek ze spotkania, które są dostępne na końcu, ułatwiają śledzenie dyskusji i późniejsze odniesienie się do kluczowych punktów.

Funkcje automatycznego transkrypcji nagrań są bardzo dokładne, co pozwala nam zaoszczędzić czas i mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte w rozmowie. Możliwość rozróżnienia mówców oraz podsumowanie notatek ze spotkania, które są dostępne na końcu, ułatwiają śledzenie dyskusji i późniejsze odniesienie się do kluczowych punktów.

9. Krisp (najlepszy do poprawy jakości dźwięku podczas wirtualnych spotkań)

za pośrednictwem Krisp

Krisp usprawnia spotkania wideo, eliminując szumy tła, transkrybując rozmowy i podsumowując dyskusje w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do tl;dv, Krisp oferuje zaawansowane funkcje redukcji szumów i konwersji akcentów, zapewniając wyraźną komunikację.

Profesjonaliści z różnych dziedzin używają Krisp, aby poprawić jakość rozmów i skupić się na treści bez rozpraszania uwagi.

Na przykład podczas prezentacji dla klienta funkcja tłumienia szumów Krisp pozwala jasno przekazać wiadomość, a asystent spotkań AI rejestruje kluczowe punkty i elementy do działania.

Najlepsze funkcje Krisp

Transkrybuj spotkania w czasie rzeczywistym z dużą dokładnością, aby poprawić jakość spotkań

Generuj podsumowania oparte na AI, podkreślające kluczowe punkty dzięki asystentowi spotkań

Konwertuj akcenty, aby poprawić zrozumienie

Ograniczenia Krisp

Użytkownicy zgłaszali przypadki awarii aplikacji podczas użytkowania, co może powodować zakłócenia

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że dokładność transkrypcji może być niejednolita

Ceny Krisp

Free Forever

Pro : 16 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Krisp

G2: 4,7/5 (ponad 560 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

➡️ Czytaj więcej: Darmowe szablony list zadań w Excelu i ClickUp

10. Rev (najlepszy do dokładnego transkrybowania wywiadów i spotkań)

za pośrednictwem Rev.ai

Rev. ai oferuje szybkie i dokładne usługi oprogramowania do zamiany mowy na tekst, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla tl;dv. Niezależnie od tego, czy jesteś dziennikarzem nagrywającym wywiady, badaczem analizującym dane audio, czy profesjonalistą biznesowym dokumentującym spotkania, Rev. ai dostarcza precyzyjne transkrypcje, które usprawnią Twój cykl pracy.

Dzięki wsparciu wielu języków i płynnej integracji z różnymi aplikacjami, Rev. ai zapewnia wydajną i skuteczną realizację zadań związanych z transkrypcją.

Najlepsze funkcje Rev

Szybko transkrybuj audio z wysoką dokładnością

Wsparcie wielu języków dla globalnego zasięgu

Dostosuj słownictwo do terminów branżowych

Ograniczenia Rev

Chociaż Rev oferuje również transkrypcję wykonywaną przez ludzi, jest to usługa droższa (1,99 USD za minutę)

Ceny w wersji Rev

Free

Podstawowy: 14,99 USD/miesiąc na użytkownika

Pro: 34,99 USD/miesiąc na użytkownika

Płać na bieżąco: Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 420 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

✨ Wzmianki specjalne Oprócz różnych alternatyw dla aplikacji do robienia notatek tl;dv wspomnianych powyżej, warto zwrócić uwagę na kilka innych: Opis: Najlepszy do podsumowywania i wyodrębniania kluczowych informacji ze spotkań

Notatki ze spotkań Confluence: Najlepsze do podsumowywania dyskusji i elementów do działania

Tactiq: Najlepszy do transkrypcji w czasie rzeczywistym i sporządzania notatek

Usprawnij sesje robienia notatek dzięki asystentowi spotkań AI ClickUp!

Alternatywy dla aplikacji tl;dv do sporządzania notatek z tej listy oferują solidne funkcje do nagrywania, transkrypcji i udostępniania notatek ze spotkań. Pomagają one zachować porządek, zaoszczędzić czas i poprawić odpowiedzialność w całym zespole.

Jednak ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie dla Twoich potrzeb w zakresie zarządzania projektami. To coś więcej niż tylko notatki.

Możesz użyć ClickUp AI Notetaker do automatycznego tworzenia podsumowań, przekształcania pomysłów w zadania i łączenia ich z projektami. Dzięki ClickUp Docs, Meetings, Chat i Brain Twoje notatki stają się możliwe do realizacji, przeszukiwalne i można nad nimi współpracować. Oszczędzasz czas, nie przełączając się między wieloma aplikacjami, aby wykonać swoją pracę!

Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby uprościć swoje spotkania, zwiększyć wydajność i zsynchronizować wszystko!