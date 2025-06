13 najlepszych alternatyw dla Chatbase dla chatbotów opartych na sztucznej inteligencji w 2025 roku

Jeśli szukasz alternatyw dla Chatbase, prawdopodobnie szukasz chatbota AI bez kodowania, który płynnie integruje się z Twoją firmą, rozszerza natychmiastową obsługę przez agentów i wzmacnia obsługę klienta AI.

Chociaż Chatbase był dla niektórych opcją domyślną, nie jest już jedyną dostępną na rynku. Wiele nowoczesnych platform oferuje niestandardowe chatboty AI z jeszcze lepszymi funkcjami i zaletami.

Który z nich wybrać?

Przyjrzyjmy się 13 alternatywom dla Chatbase, które możesz rozważyć.

Najlepsze alternatywy dla Chatbase w skrócie

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp Automatyzacja zadań oparta na AI, obsługa klienta, cykl pracy i integracja z narzędziami CRM Osoby prywatne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Dostępny plan Free; możliwość dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw Intercom Chatbot AI (Fin AI Agent), AI Copilot, raportowanie AI, integracja z pomocą techniczną Średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Wersja próbna bezpłatna; płatne plany już od 39 USD Ada Wielojęzyczny chatbot AI, szkolenie agentów AI, kreator automatyzacji bez kodowania, proaktywne zaangażowanie Średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Niestandardowe ceny Tidio Chatbot AI (Lyro AI Agent), czat na żywo, gotowe przepływy automatyzacji, integracje Shopify i CRM Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Plany płatne zaczynają się od 29 USD Drift Asystent sprzedaży oparty na AI, automatyczna kwalifikacja potencjalnych klientów, integracja z CRM, rozmowy w czasie rzeczywistym Średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Niestandardowe ceny Botpress Niestandardowy kreator chatbotów AI, integracja OpenAI i LLM, wektoryzowana synchronizacja wiedzy, dostęp do SDK/API Programiści, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Plany płatne zaczynają się od 39 USD Chatfuel Bot AI dla WhatsApp i Messenger, automatyczna sprzedaż i wsparcie, integracja ze Stripe i Shopify, zweryfikowany API WhatsApp Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Wersja próbna Free; dostępne plany płatne Landbot Kreator chatbotów bez kodowania, testy A/B, segmentacja klientów, integracja z CRM i e-commerce Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 45 USD IngestAI Analityka biznesowa oparta na AI, analiza predykcyjna, strategiczne wnioski AI, zorientowane na przedsiębiorstwa Enterprise Niestandardowe ceny Tars Automatyzacja ścieżki klienta, samoobsługa oparta na AI, optymalizacja cyklu pracy Średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Niestandardowe ceny Fini AI Wielokanałowy chatbot AI, integracja bazy wiedzy, płynne przekierowywanie do konsultantów Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw Manychat Automatyzacja czatu w mediach społecznościowych oparta na AI, wsparcie na Instagramie, WhatsApp i Messengerze Osoby prywatne, małe firmy Dostępny plan Free; płatne plany zaczynają się od 15 USD Yuma AI AI chatbot dla eCommerce, automatyczne zarządzanie zamówieniami, zwroty, zapytania klientów oparte na AI Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Niestandardowe ceny

Wprowadzenie do Chatbase

Chatbase to platforma chatbotów AI, która umożliwia firmom szkolenie ChatGPT na podstawie własnych danych i tworzenie niestandardowych chatbotów AI dla stron internetowych, aplikacji i mediów społecznościowych. Umożliwia płynną interakcję z klientami, zapewniając natychmiastowe odpowiedzi na zapytania użytkowników, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na wsparcie ze strony ludzi.

Dzięki możliwościom przetwarzania języka naturalnego (NLP) Chatbase zapewnia, że chatboty rozumieją kontekst i odpowiadają intuicyjnie. Platforma została zaprojektowana dla firm, start-upów, marketerów i zespołów obsługi klienta i upraszcza obsługę klienta AI bez konieczności posiadania umiejętności kodowania.

Jednak korzyści mają również swoją drugą stronę.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla Chatbase?

Jeśli szukasz bardziej zaawansowanych funkcji, lepszej integracji lub dynamicznego doświadczenia użytkownika, oto kilka rzeczywistych problemów, które mogą skłonić Cię do rezygnacji z Chatbase:

Brak wsparcia wielokanałowego: Jeśli Twoje rozwiązania biznesowe należą do branż wymagających wielokanałowego wsparcia AI i zaawansowanej automatyzacji, Chatbase może nie zapewnić Ci niezbędnej elastyczności

Słabe opcje szkolenia chatbotów: Chociaż pozwala szkolić ChatGPT na podstawie własnych danych, brakuje mu możliwości precyzyjnego dostosowywania, co utrudnia kontrolowanie odpowiedzi chatbotów i poprawianie ich dokładności w miarę upływu czasu

Brak funkcji przekazywania rozmowy do konsultanta: Nie ma wbudowanej funkcji płynnego przekazywania rozmów do konsultantów, co może frustrować użytkowników, gdy chatbot AI nie jest w stanie odpowiedzieć na ich zapytania

Ograniczone cykle pracy automatyzacji: Chatbase nie pozwala firmom tworzyć złożonych przepływów automatyzacji, takich jak logika warunkowa, sekwencje wieloetapowe lub wyzwalacze oparte na wydarzeniach, które umożliwiają inteligentniejsze interakcje chatbotów

Ograniczona integracja bazy wiedzy: Chatbot ma problemy z synchronizacją w czasie rzeczywistym z dynamicznymi bazami wiedzy, co oznacza, że aktualizacje często zadawanych pytań lub dokumentacji mogą nie być natychmiast odzwierciedlane w odpowiedziach chatbota

🔎 Czy wiesz, że... ChatGPT osiągnął 1 milion użytkowników w ciągu 5 dni. Stał się jedną z najszybciej rozwijających się aplikacji w historii, ustępując jedynie Threads. Podkreśla to ogromny popyt na rozwiązania czatowe oparte na sztucznej inteligencji.

13 alternatyw dla Chatbase w skrócie

Wiele popularnych marek chatbotów konwersacyjnych oferuje obecnie automatyzację opartą na AI, co czyni je silnymi alternatywami dla Chatbase. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz lepszej automatyzacji, głębszej integracji, czy inteligentniejszych odpowiedzi AI, oto 13 potężnych alternatyw dla Chatbase:

1. ClickUp (najlepszy wybór pod względem wydajności i wsparcia opartego na sztucznej inteligencji)

Natychmiast twórz zadania, automatyzuj odpowiedzi i synchronizuj cykle pracy za pomocą ClickUp Chat

ClickUp to kompleksowa platforma zwiększająca wydajność, znana również jako "aplikacja do wszystkiego" dla pracy, stworzona z myślą o zapewnieniu doskonałej obsługi klienta.

W przeciwieństwie do większości podstawowych chatbotów, które obsługują zapytania na poziomie powierzchniowym, ClickUp Chat przekształca rozmowy w rzeczywistą pracę. Zespoły wsparcia mogą natychmiast przekształcać wiadomości w zadania, łączyć dyskusje z zgłoszeniami klientów lub projektami oraz zapewnić pełną synchronizację czatów z cyklami pracy całego zespołu.

Agenci AI w ClickUp Chat (Autopilot Agents) automatycznie odpowiadają na typowe pytania klientów, zapewniają natychmiastowe aktualizacje i wyświetlają istotne informacje z obszaru roboczego, skracając czas reakcji i zmniejszając nakład pracy zespołów wsparcia. Dzięki automatyzacji rutynowych interakcji i wykorzystaniu wiedzy z obszaru roboczego pomagają zespołom obsługi klienta zapewnić szybsze, bardziej spójne i dokładniejsze wsparcie.

Możliwość połączenia wielu aplikacji roboczych w ClickUp pozwala skonsolidować interakcje z klientami, bazy wiedzy i zadania związane ze wsparciem w jednym miejscu, eliminując potrzebę korzystania z wielu niepołączonych narzędzi.

Dzięki ClickUp Brain zespoły wsparcia mogą natychmiast odpowiadać na pytania klientów, pobierając odpowiedzi w czasie rzeczywistym z zadań, dokumentów i historii komunikacji.

Podczas gdy wiele znanych marek chatbotów konwersacyjnych koncentruje się wyłącznie na obsłudze podstawowych zapytań, ClickUp łączy rozmowy bezpośrednio z cyklami pracy, zarządzaniem zgłoszeniami i bazami wiedzy, zapewniając pełen cykl obsługi klienta.

Funkcja tworzenia zadań AI automatycznie generuje i przypisuje elementy do wykonania na podstawie czatów klientów, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze. Ponadto ClickUp Brain szybko podsumowuje bieżące rozmowy i zgłoszenia, zapewniając agentom obsługi klienta pełny kontekst bez konieczności przeglądania wątków.

Możesz również tworzyć niestandardowe cykle pracy dla różnych typów zgłoszeń do pomocy technicznej, ustawiać priorytety zgłoszeń i automatyzować ich kierowanie dzięki głębokiej integracji z wieloma platformami.

Automatyzacja: Możesz skonfigurować automatyzację, aby wyzwalać działania na podstawie aktywności czatu lub zadania, dzięki czemu cykle pracy będą przebiegać sprawniej

Agenci AI: Agenci AI ClickUp mogą automatyzować procesy, odpowiadać na pytania i zapewniać wsparcie w obszarze roboczym.

Jeśli szukasz alternatywy dla Chatbase, która wykracza poza proste chatboty i oferuje zintegrowane zarządzanie projektami, automatyzację opartą na AI oraz głęboką personalizację, ClickUp jest najlepszym wyborem. Centralizuje komunikację, wiedzę i pracę, dzięki czemu Twój zespół jest bardziej wydajny i współpracuje lepiej.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz zadania, podsumowania i automatyczne aktualizacje postępów przy użyciu AI

Odpowiadaj na zapytania użytkowników, generuj elementy do działania i automatycznie synchronizuj zadania

Zautomatyzuj odpowiedzi, organizuj zgłoszenia i sugeruj rozwiązania dla wsparcia klientów

Zintegruj płynnie z Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma i innymi narzędziami

Przechowuj, przeglądaj i zarządzaj całą wiedzą zespołu na jednej platformie z funkcją wyszukiwania

Twórz odpowiedzi, podsumowania i treści bez wysiłku dzięki pomocy w pisaniu opartej na AI

Automatycznie transkrybuj i streszczaj rozmowy głosowe i wideo dzięki AI

Generuj automatyczne raporty stand-up i raporty z postępów, aby zapewnić spójność działań zespołów

Ograniczenia ClickUp

Dzięki wielu funkcjom ClickUp może wydawać się skomplikowany dla niektórych nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

A użytkownik G2 mówi:

Nasz zespół jest rozproszony w czterech strefach czasowych w trzech różnych krajach. Musimy mieć jasną komunikację między członkami naszego zespołu, w przeciwnym razie pojawia się co najmniej jednodniowe opóźnienie. Przydzielanie zadań sobie nawzajem zamiast wysyłania wiadomości e-mail lub wiadomości w Teams jest znacznie bardziej wydajne. Rozmawiamy i aktualizujemy informacje w ramach samego zadania, dzięki czemu znacznie łatwiej jest znaleźć powiązane rozmowy, zamiast zastanawiać się "czy ta wiadomość była w e-mailu, czy ona wysłała mi wiadomość?" oraz "Kiedy to było potrzebne?" lub "Jak pilne to jest?". Wszystkie te pytania znajdują odpowiedź w dobrze skonstruowanym zadaniu.

Nasz zespół jest rozproszony w czterech strefach czasowych w trzech różnych krajach. Musimy mieć jasną komunikację między członkami naszego zespołu, w przeciwnym razie pojawia się co najmniej jednodniowe opóźnienie. Przydzielanie zadań sobie nawzajem zamiast wysyłania wiadomości e-mail lub wiadomości w Teams jest znacznie bardziej wydajne. Rozmawiamy i aktualizujemy informacje w ramach samego zadania, dzięki czemu znacznie łatwiej jest znaleźć powiązane rozmowy, zamiast zastanawiać się "czy ta wiadomość była w e-mailu, czy ona wysłała mi wiadomość?" oraz "Kiedy to było potrzebne?" lub "Jak pilne to jest?". Wszystkie te pytania znajdują odpowiedź w dobrze skonstruowanym zadaniu.

🔎 Czy wiesz, że... Pigment, szybko rozwijająca się firma programistyczna, usprawniła swoje działania dzięki ClickUp jako centralnemu hubowi, zwiększając efektywność wdrażania nowych pracowników o 88% i przyspieszając naprawę błędów o 83%. Dzięki zastąpieniu rozproszonych narzędzi jedną platformą do współpracy, automatyzacji zadań i szablonów wdrażania, Pigment umożliwił swoim zespołom inteligentniejszą pracę, lepszą komunikację i szybszą skalowalność.

2. Intercom (najlepszy do automatyzacji obsługi klienta opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Intercom

Intercom na nowo definiuje obsługę klienta opartą na AI dzięki Fin AI Agent, zaawansowanemu asystentowi AI, który usprawnia interakcje z klientami dzięki funkcji naturalnego rozumienia dialogu, zapewniając użytkownikom kontekstowe i trafne odpowiedzi.

Obejmuje również Copilot, asystenta AI, który wspiera agentów, dostarczając sugestie w czasie rzeczywistym, automatycznie generowane odpowiedzi i automatyzację cyklu pracy w celu skrócenia czasu rozwiązywania problemów.

Mimo że rozwiązania Intercom obejmują narzędzia do zarządzania pracownikami, takie jak automatyzacja wdrażania nowych pracowników i delegowanie zadań, ich prawdziwą siłą dla zespołów obsługi klienta jest automatyzacja działań wsparcia i usprawnienie cyklu pracy związanego z udzielaniem odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Intercom

Popraw orientację na klienta dzięki Fin AI Agent, zapewniającemu ludzkie odpowiedzi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Wspieraj agentów obsługi klienta dzięki Copilot opartemu na AI, który zapewnia sugestie odpowiedzi w czasie rzeczywistym i automatyzację

Analizuj i optymalizuj działania wsparcia dzięki AI Insights & Reporting, aby zwiększyć wydajność

Usprawnij cykle pracy wsparcia dzięki automatyzacji bez kodowania, ograniczając ręczne interwencje

Ograniczenia Intercom

Niektóre cykle pracy nie zawierają intuicyjnych kroków, co wymaga stosowania skomplikowanych rozwiązań zastępczych

Funkcje AI mogą generować odpowiedzi, które w niektórych scenariuszach mogą nadal wymagać weryfikacji przez człowieka

Ceny Intercom

Niezbędne: 39 USD/miesiąc za użytkownika

Zaawansowane: 99 USD/miesiąc na użytkownika

Ekspert: 139 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Intercom

G2: 4,5/5,0 (ponad 3330 recenzji)

Capterra: 4,5/5,0 (ponad 1100 recenzji)

🔎 Czy wiesz, że... ChatGPT obsługuje ponad 10 milionów zapytań dziennie . Ta ogromna liczba interakcji opartych na sztucznej inteligencji kształtuje obsługę klienta, tworzenie treści i automatyzację biznesową na całym świecie.

3. Ada (najlepsza do wielojęzycznej obsługi klienta opartej na AI)

za pośrednictwem Ada

Ada doskonale sprawdza się w automatyzacji rozmów wsparcia na wielu platformach dzięki zaawansowanemu, wielojęzycznemu wsparciu opartemu na AI, umożliwiając płynną komunikację na całym świecie.

W porównaniu z innymi tradycyjnymi chatbotami AI, Ada nieustannie uczy się na podstawie interakcji, umożliwiając firmom ulepszanie odpowiedzi generowanych przez AI, automatyzację rozwiązywania problemów i zmniejszenie liczby zgłoszeń w miarę upływu czasu.

Dzięki kreatorowi automatyzacji bez kodowania firmy mogą tworzyć samodoskonalące się cykle pracy, które integrują się z Salesforce, Zendesk, Twilio i innymi narzędziami dla przedsiębiorstw. Ada zapewnia również proaktywne zaangażowanie klientów, umożliwiając markom interakcję z klientami, zanim problemy się nasilą.

Najlepsze funkcje Ada

Zautomatyzuj rozmowy wsparcia w ponad 50 językach, obsługując zapytania za pośrednictwem wiadomości, głosu i e-maila

Twórz i dostosowuj cykle pracy AI za pomocą narzędzia do automatyzacji bez kodowania, aby zapewnić spersonalizowane i znaczące interakcje

Z czasem popraw dokładność chatbotów dzięki szkoleniom agentów AI i śledzeniu wydajności

Łatwa integracja z Salesforce, Zendesk, Twilio i innymi narzędziami dla przedsiębiorstw

Obowiązują ograniczenia

Wymaga wiedzy technicznej do generowania złożonych intencji i zarządzania symbolami zastępczymi lub API

Integracja z Zendesk mogłaby zostać ulepszona, aby proces wdrażania przebiegał płynniej

Ceny Ada

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Ada

G2: 4,6/5,0 (ponad 150 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Ada prawdziwi użytkownicy?

A użytkownik G2 mówi:

Ciężko pracowaliśmy z Adą, aby osiągnąć wysoki wskaźnik zatrzymania klientów i jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników.

Ciężko pracowaliśmy z Adą, aby osiągnąć wysoki wskaźnik zatrzymania klientów i jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników.

🧠 Ciekawostka: GPT-2 został początkowo oznaczony jako "zbyt niebezpieczny, aby go udostępnić" ze względu na obawy dotyczące dezinformacji i nadużywania generowania treści. Wraz z rosnącymi możliwościami AI kluczowe znaczenie ma odpowiedzialne wdrażanie tej technologii — firmy muszą priorytetowo traktować bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i etyczne wykorzystanie AI.

4. Tidio (najlepsze rozwiązanie do czatu na żywo i automatyzacji oparte na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Tidio

Tidio to platforma obsługi klienta oparta na sztucznej inteligencji, która łączy Lyro AI Agent, czat na żywo i automatyzację w celu obsługi zapytań dotyczących wsparcia, zwiększenia konwersji i poprawy komfortu użytkowania.

Lyro AI Agent może samodzielnie rozwiązać do 70% pytań klientów w czasie rzeczywistym, w wielu kanałach i językach, bez konieczności interwencji agenta.

Unikalna zdolność Tidio do płynnej integracji AI z funkcjami czatu na żywo i pomocy technicznej zapewnia natychmiastowe odpowiedzi klientów.

Najlepsze funkcje Tidio

Zautomatyzuj 70% zapytań klientów dzięki Lyro AI Agent, zmniejszając obciążenie pracą agentów

Angażuj odwiedzających w czasie rzeczywistym za pomocą czatu na żywo z rekomendacjami opartymi na AI

Spersonalizuj interakcje z klientami dzięki gotowym przepływom automatyzacji dla sprzedaży i obsługi klienta

Połącz się z Shopify, WordPress, HubSpot i ponad 100 integracjami, aby uzyskać ujednolicony cykl pracy

Ograniczenia Tidio

Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne tylko w planach wyższych poziomów, co ogranicza dostępność dla mniejszych firm

Ceny Tidio

Pakiet startowy: 29 USD/miesiąc za użytkownika

Rozwój: Od 59 USD miesięcznie za użytkownika

Dodatkowo: Ceny już od 749 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: Od 2999 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Tidio

G2: 4,7/5,0 (ponad 1620 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 460 recenzji)

➡️ Czytaj więcej: Jak zintegrować AI z Twoją stroną internetową

5. Drift (najlepszy do marketingu konwersacyjnego opartego na sztucznej inteligencji i generowania leadów)

za pośrednictwem Drift

Drift to platforma konwersacyjna AI zaprojektowana w celu angażowania odwiedzających stronę internetową, kwalifikowania potencjalnych klientów i przyspieszenia sprzedaży.

W przeciwieństwie do tradycyjnych chatbotów, sztuczna inteligencja Drift personalizuje rozmowy w czasie rzeczywistym, umożliwiając firmom nawiązanie kontaktu z kupującymi o wysokim poziomie zaangażowania i płynne przeprowadzenie ich przez lejek sprzedażowy.

Dzięki agentom czatu opartym na sztucznej inteligencji Drift automatycznie odpowiada na zapytania odwiedzających, planuje spotkania i kieruje potencjalnych klientów do odpowiednich przedstawicieli handlowych, zmniejszając tym samym tarcia w procesie zakupowym.

Ponadto funkcja deanonymizacji odwiedzających stronę pomaga firmom identyfikować i śledzić potencjalnych klientów, umożliwiając targetowanie oparte na danych.

Najlepsze funkcje Drift

Angażuj użytkowników witryny o wysokim poziomie zainteresowania dzięki rozmowom w czasie rzeczywistym opartym na sztucznej inteligencji AI

Automatycznie identyfikuj i śledź anonimowych odwiedzających, aby lepiej kierować reklamy do potencjalnych klientów

Zwiększ liczbę potencjalnych klientów dzięki chatbotom opartym na sztucznej inteligencji, które natychmiast rezerwują spotkania

Płynna integracja z platformami CRM i sprzedażowymi zapewnia sprawne przekazywanie potencjalnych klientów

Ograniczenia Drift

Stroma krzywa uczenia się ze względu na szeroki zakres funkcji i złożone opcje dostosowywania

Niektóre integracje wymagają dodatkowego rozwiązywania problemów, co wpływa na wydajność cyklu pracy

Ceny Drift

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Drift

G2: 4,4/5,0 (ponad 1250 recenzji)

Capterra: 4,5/5,0 (ponad 200 recenzji)

Co o Drift mówią prawdziwi użytkownicy?

A użytkownik G2 mówi:

Korzystałem z Drift w dwóch różnych miejscach pracy i w obu przypadkach dostęp był łatwy. Dzięki temu potencjalni klienci mogą skontaktować się z nami w razie jakichkolwiek pytań i umówić spotkanie, gdy nie jesteśmy dostępni. Drift posiada również funkcję, która pozwala nam zobaczyć, jakie firmy korzystały z naszych stron internetowych i co przeglądały, dzięki czemu możemy skierować do nich konkretne treści.

Korzystałem z Drift w dwóch różnych miejscach pracy i w obu przypadkach dostęp był łatwy. Dzięki temu potencjalni klienci mogą skontaktować się z nami w razie jakichkolwiek pytań i umówić spotkanie, gdy nie jesteśmy dostępni. Drift posiada również funkcję, która pozwala nam zobaczyć, jakie firmy korzystały z naszych stron internetowych i co przeglądały, dzięki czemu możemy skierować do nich konkretne treści.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W przeciwieństwie do statycznych FAQ, bazy wiedzy oparte na AI nieustannie się uczą i aktualizują. Firmy, które integrują rozwiązania samoobsługowe oparte na AI, mogą znacznie poprawić satysfakcję użytkowników i skrócić czas oczekiwania.

6. Botpress (najlepszy dla programistów tworzących chatboty oparte na AI z możliwością głębokiej personalizacji)

za pośrednictwem Botpress

Botpress to potężna platforma agentów AI przeznaczona dla programistów, którzy chcą tworzyć wysoce konfigurowalne chatboty oparte na najnowszych modelach LLM, takich jak OpenAI, Anthropic i Fireworks AI.

Ponadto zapewnia płynny dostęp do interfejsu użytkownika API, narzędzia do automatyzacji oraz integracje w czasie rzeczywistym, umożliwiające tworzenie gotowych do użycia agentów AI dostosowanych do konkretnych potrzeb biznesowych.

Dzięki wizualnemu studiu tworzenia oprogramowania programiści mogą importować niestandardowe bazy wiedzy, synchronizować je z systemami innych firm i wdrażać agentów AI w wielu kanałach, takich jak WhatsApp i Telegram.

Najlepsze funkcje Botpress

Twórz chatboty AI bez kodowania i z niewielką ilością kodu, aby uzyskać niestandardową automatyzację i cykle pracy

Zintegruj agentów AI z platformami WhatsApp, Telegram, Slack i CRM

Importuj niestandardowe bazy wiedzy z plików PDF, stron internetowych i baz danych, aby uzyskać odpowiedzi kontekstowe

Rozszerz możliwości chatbota dzięki Botpress SDK i API, które umożliwiają głęboką personalizację

Ograniczenia Botpress

Wymaga długiego czasu nauki dla użytkowników bez wiedzy technicznej, co sprawia, że zaawansowane wdrożenia są skomplikowane

Model cenowy może być kosztowny dla firm obsługujących duże ilości wiadomości lub wymagających funkcji premium

Ceny Botpress

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem: 0 USD/miesiąc + koszty użytkowania AI

Dodatkowo: 79 USD/miesiąc za użytkownika

Team: 446 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Botpress

G2: 4,6/5,0 (ponad 330 recenzji)

Capterra: 4,5/5,0 (ponad 40 recenzji)

🔎 Czy wiesz, że... Chatboty ≠ konwersacyjna sztuczna inteligencja. Chociaż wszystkie konwersacyjne rozwiązania AI mogą funkcjonować jako chatboty, nie wszystkie chatboty wykorzystują konwersacyjną sztuczną inteligencję. Chatboty działają zgodnie ze skryptowymi regułami, podczas gdy konwersacyjna sztuczna inteligencja uczy się, dostosowuje i rozumie kontekst, aby zapewnić dynamiczne, podobne do ludzkich interakcje.

7. Chatfuel (najlepszy do automatyzacji WhatsApp i mediów społecznościowych opartej na AI)

za pośrednictwem Chatfuel

Chatfuel to platforma chatbotów nastawiona na powodzenie, która automatyzuje sprzedaż, wsparcie dla klientów i zaangażowanie użytkowników. Dzięki Fuely AI firmy mogą odpowiadać na często zadawane pytania, rezerwować terminy, kwalifikować potencjalnych klientów i przetwarzać zamówienia bez żadnych problemów — wszystko to bez udziału człowieka.

Jedną z wyróżniających funkcji Chatfuel jest oficjalna integracja z API WhatsApp, która pozwala firmom używać zweryfikowanej zielonej odznaki potwierdzającej wiarygodność.

Platforma oferuje również wsparcie w zakresie odzyskiwania porzuconych koszyków, upsellingu i ponownego angażowania klientów, co czyni ją doskonałą alternatywą dla Chatbase dla firm, które chcą zautomatyzować komunikację na WhatsApp, Facebooku i Instagramie.

Najlepsze funkcje Chatfuel

Zautomatyzuj sprzedaż, wsparcie i ponowne zaangażowanie dzięki chatbotom WhatsApp i Facebook Messenger

Zwiększ zaufanie klientów dzięki oficjalnej zielonej odznace API WhatsApp dla zweryfikowanych firm

Zintegruj z Stripe, Shopify, Zapier i Arkuszami Google, aby uzyskać płynną automatyzację

Wykorzystaj opartą na AI funkcję odzyskiwania porzuconych koszyków, aby zwiększyć sprzedaż i konwersję

Ograniczenia Chatfuel

Model automatycznego skalowania cen może prowadzić do nieoczekiwanych wzrostów kosztów wraz ze wzrostem historii rozmów

Ceny Chatfuel

Business: 24 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: 300 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Chatfuel

G2: 4,4/5,0 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,3/5,0 (ponad 30 recenzji)

Co mówią o Chatfuel prawdziwi użytkownicy?

A użytkownik G2 mówi:

Chatfuel to prosta platforma, z której mogą korzystać nawet osoby bez wcześniejszej wiedzy na temat tworzenia chatbotów. Jest łatwa w użyciu, wydajna i skalowalna. Chatfuel oferuje szeroki zakres funkcji, które pozwalają użytkownikom tworzyć złożone chatboty.

Chatfuel to prosta platforma, z której mogą korzystać nawet osoby bez wcześniejszej wiedzy na temat tworzenia chatbotów. Jest łatwa w użyciu, wydajna i skalowalna. Chatfuel oferuje szeroki zakres funkcji, które pozwalają użytkownikom tworzyć złożone chatboty.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Sposób, w jaki zadajesz pytanie AI, ma wpływ na jego dokładność! Modele AI, takie jak ChatGPT, lepiej reagują na konkretne, ustrukturyzowane podpowiedzi kontekstowe niż na niejasne zapytania. Im więcej szczegółów podasz, tym lepsza będzie odpowiedź!

8. Landbot (najlepszy do tworzenia chatbotów AI bez kodowania z zaawansowaną automatyzacją)

za pośrednictwem Landbot

Landbot to narzędzie do tworzenia chatbotów AI bez kodowania, zaprojektowane, aby pomóc firmom zautomatyzować interakcje z klientami, generowanie leadów i sprzedaż za pośrednictwem WhatsApp, stron internetowych i Facebook Messenger.

Landbot oferuje interaktywny interfejs typu "przeciągnij i upuść", w odróżnieniu od innych platform chatbotów, umożliwiający prowadzenie rozmów przypominających ludzkie rozmowy bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej.

Dzięki generatorowi chatbotów AI firmy mogą w ciągu kilku minut uruchomić asystentów do umawiania spotkań, chatboty sprzedażowe i boty do obsługi klienta.

Platforma obsługuje również testy A/B, zaawansowaną segmentację i integrację z CRM, dzięki czemu firmy mogą optymalizować rozmowy z klientami w celu uzyskania wyższych konwersji.

Najlepsze funkcje Landbot

Twórz i korzystaj z chatbotów AI za pomocą kreatora typu "przeciągnij i upuść" bez konieczności pisania kodu, przeznaczonego dla stron internetowych, WhatsApp i Messengera

Zautomatyzuj kwalifikację potencjalnych klientów, rezerwację terminów i obsługę klienta dzięki botom opartym na sztucznej inteligencji AI

Płynna integracja z Slackiem, Arkuszami Google, Salesforce, Stripe i innymi narzędziami biznesowymi

Wykorzystaj testy A/B i segmentację, aby zoptymalizować wydajność i zwiększyć konwersję

Ograniczenia Landbot

Wersja bezpłatna zawiera rozbudowane funkcje, dzięki czemu dla wielu użytkowników aktualizacja nie jest konieczna

Ceny Landbot

Sandbox: Free Forever

Pakiet startowy: 45 USD/miesiąc za użytkownika

Pro: 220 USD/miesiąc za użytkownika

Business: Od 450 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Landbot

G2: 4,7/5,0 (ponad 320 recenzji)

Capterra: 4,4/5,0 (ponad 70 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Świetne odpowiedzi AI zaczynają się od świetnych podpowiedzi! Skorzystaj z szablonów podpowiedzi AI, aby nadać ton, głębię i kierunek odpowiedzi AI, oszczędzając czas i poprawiając dokładność generowania treści, wsparcia dla klientów i zadań związanych z automatyzacją.

9. IngestAI (najlepsze rozwiązanie do analizy danych opartej na sztucznej inteligencji i opracowywania strategii biznesowych)

za pośrednictwem Ingest AI

IngestAI to startup z siedzibą w Dolinie Krzemowej, specjalizujący się w strategiach dotyczących danych, projektowaniu produktów AI i opracowywaniu przypadków biznesowych. Platforma koncentruje się na wykorzystaniu danych jako przewagi konkurencyjnej, pomagając firmom analizować trendy, optymalizować wydajność i wdrażać automatyzację opartą na AI.

Wspierany przez Stanford HAI, OpenAI, NVIDIA i Plug and Play, IngestAI zapewnia firmom dostosowane do ich potrzeb rozwiązania AI, które usprawniają procesy decyzyjne i maksymalizują inwestycje w AI.

Najlepsze funkcje IngestAI

Opracuj strategie biznesowe oparte na AI, uwzględniające trendy rynkowe i możliwości technologiczne

Zautomatyzuj analizę predykcyjną, wykrywanie anomalii i optymalizację wydajności

Wykorzystaj najnowocześniejsze rozwiązania AI do projektowania produktów, aby przekształcić pomysły w rzeczywiste aplikacje

Uzyskaj dostęp do ekosystemu AI wspieranego przez Dolinę Krzemową, ze wsparciem Stanford, OpenAI i NVIDIA

Ograniczenia IngestAI

Stroma krzywa uczenia się ze względu na rozbudowane możliwości analizy danych platformy

Ceny IngestAI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje IngestAI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o IngestAI prawdziwi użytkownicy?

A użytkownik G2 mówi:

Platforma jest niezwykle przyjazna dla użytkownika i prosta w obsłudze. Oszczędza czas dzięki automatyzacji analiz predykcyjnych, wykrywania anomalii i optymalizacji wydajności.

Platforma jest niezwykle przyjazna dla użytkownika i prosta w obsłudze. Oszczędza czas dzięki automatyzacji analiz predykcyjnych, wykrywania anomalii i optymalizacji wydajności.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Niestandardowe GPT rewolucjonizują zarządzanie IT i usługami. Firmy mogą teraz szkolić agentów AI na podstawie swojej dokumentacji i cyklu pracy. AI nie jest już tylko ogólnym narzędziem — może być inteligentnym asystentem dostosowanym do potrzeb Twojej organizacji.

10. Tars (najlepszy do automatyzacji obsługi klienta opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Tars

Tars to platforma konwersacyjna AI klasy korporacyjnej, zaprojektowana w celu automatyzacji interakcji z klientami, usprawnienia wydajności pracowników i zmniejszenia kosztów operacyjnych.

Specjalizuje się w przekształcaniu złożonych cykli pracy w proste, intuicyjne rozmowy, dzięki czemu idealnie nadaje się dla firm, które chcą zastąpić systemy IVR i zoptymalizować generowanie leadów.

Dzięki wsparciu dla automatyzacji w wielu branżach, Tars jest używany przez ponad 700 globalnych marek z sektora finansowego, opieki zdrowotnej, nieruchomości i administracji rządowej. Chatboty AI platformy mogą zmniejszyć obciążenie pracą działu obsługi klienta, zwiększyć współczynnik konwersji potencjalnych klientów i obsługiwać złożone zapytania.

Najlepsze funkcje Tars

Zautomatyzuj obsługę klienta, sprzedaż i cykle pracy działu HR za pomocą chatbotów opartych na AI

Zastąp tradycyjne systemy IVR rozmowami przypominającymi ludzką komunikację, aby szybciej rozwiązywać problemy

Płynna integracja z Salesforce, Zendesk, Google Ads, WhatsApp i innymi

Zaawansowana analityka i śledzenie wydajności chatbotów dla podejmowania decyzji opartych na danych

Ograniczenia Tars

Funkcje analityczne i raportowania wymagają ulepszeń, aby dostosować się do niestandardowych procesów biznesowych

Ograniczone wsparcie w weekendy, co może powodować opóźnienia w rozwiązywaniu pilnych problemów związanych z chatbotem

Ceny Tars

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Tars

G2: 4,6/5,0 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,6/5,0 (ponad 40 recenzji)

11. Fini AI (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji obsługi klienta w wielu kanałach opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Fini AI

Fini AI to agent wsparcia AI klasy korporacyjnej, zaprojektowany do rozwiązywania nawet 70% zapytań klientów, podejmowania inteligentnych działań i zapewniania płynnego przekazywania spraw do agentów ludzkich w razie potrzeby.

Łatwo integruje się z Zendesk, Salesforce, Intercom, Slack i Discord, dzięki czemu jest potężnym rozwiązaniem dla firm, które chcą zautomatyzować interakcje z klientami bez zakłócania istniejących cykli pracy.

Dzięki możliwości dostosowania tonu, wdrożeniu w wielu kanałach i uczeniu się na podstawie informacji zwrotnych opartym na sztucznej inteligencji, Fini AI zapewnia firmom dokładne i dostosowane do kontekstu wsparcie dla klientów.

Najlepsze funkcje Fini AI

Rozwiązuj zapytania klientów dzięki automatyzacji opartej na AI

Wielokanałowe wdrożenie z integracjami dla Zendesk, Slack, Discord i Intercom

Inteligentne szkolenie AI, które nieustannie uczy się i doskonali na podstawie informacji zwrotnych

Płynne przekazywanie spraw do konsultanta ludzkiego, gdy AI napotyka złożone lub wstępnie skonfigurowane tematy

Ograniczenia Fini AI

Ograniczona liczba recenzji użytkowników, co utrudnia porównanie rzeczywistej wydajności

Zaawansowane funkcje AI mogą wymagać dostosowania na poziomie przedsiębiorstwa

Ceny Fini AI

Pakiet startowy: Free

Wzrost: Ceny niestandardowe

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Fini AI

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

➡️ Więcej informacji: Szablony obsługi klienta do organizacji działań wsparcia

12. Manychat (najlepszy do automatyzacji czatów w mediach społecznościowych, takich jak Instagram, WhatsApp i Messenger)

za pośrednictwem ManyChat

Manychat to platforma do automatyzacji marketingu czatowego, zaprojektowana, aby pomóc firmom zwiększyć zaangażowanie użytkowników, pozyskać potencjalnych klientów i zwiększyć sprzedaż na Instagramie, WhatsApp, Facebook Messengerze i TikToku.

Dzięki automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji AI firmy mogą automatycznie odpowiadać na wiadomości, komentarze i odpowiedzi na historie, dzięki czemu nigdy nie przegapią potencjalnego klienta ani zapytania.

Manychat jest szeroko stosowany przez sklepy internetowe, agencje i influencerów w celu usprawnienia komunikacji w mediach społecznościowych bez konieczności ciągłego ręcznego wprowadzania danych.

Najlepsze funkcje Manychat

Zautomatyzuj odpowiedzi na Instagramie, WhatsApp i Messengerze, aby zapewnić zaangażowanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Zarządzaj automatyzacją czatu opartą na AI dzięki rozpoznawaniu intencji i optymalizacji odpowiedzi

Korzystaj z narzędzi do generowania leadów, takich jak automatyczne odpowiedzi, komentarze do wiadomości prywatnych i automatyczne sekwencje

Zintegruj z Stripe, Zapier, Arkuszami Google i HubSpot w celu synchronizacji danych

Ograniczenia Manychat

Problemy z automatyzacją mogą powodować niepowodzenia w dostarczaniu wiadomości, co frustruje użytkowników

Brak wsparcia dla klientów, wielu użytkowników zgłasza powolne odpowiedzi lub ich brak

Ceny Manychat

Plan Free

Plan Pro: 15 USD/miesiąc za użytkownika

Plan Elite: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Manychat

G2 : 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

Co mówią o Manychat prawdziwi użytkownicy?

A użytkownik G2 mówi:

Korzystam z ManyChat od czterech lat i jest to fantastyczne narzędzie dla mojej firmy. Pozwala mi rozwijać obecność w Internecie, komunikować się z potencjalnymi klientami i łatwo tworzyć listę adresów e-mail. Platforma jest przyjazna dla użytkownika i oferuje imponujące opcje dostosowywania chatbotów.

Korzystam z ManyChat od czterech lat i jest to fantastyczne narzędzie dla mojej firmy. Pozwala mi rozwijać obecność w Internecie, komunikować się z potencjalnymi klientami i łatwo tworzyć listę adresów e-mail. Platforma jest przyjazna dla użytkownika i oferuje imponujące opcje dostosowywania chatbotów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: AI nie ma na celu zastąpienia miejsc pracy — ma wyeliminować żmudne zadania! Firmy, które integrują AI w miejscu pracy w celu automatyzacji powtarzalnych zadań, usprawnienia komunikacji i poprawy procesu podejmowania decyzji, odnotowują znaczny wzrost wydajności i efektywności.

13. Yuma AI (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji obsługi klienta w e-commerce opartej na sztucznej inteligencji)

za pośrednictwem Yuma AI

Yuma AI specjalizuje się w automatyzacji obsługi klienta dla marek eCommerce. Zapewnia wysoki poziom automatyzacji przy zachowaniu dokładności, spójności i wydajności.

Dzięki wstępnie wyszkolonej wiedzy z zakresu e-commerce Yuma AI szybko rozumie zapytania klientów dotyczące zamówień, subskrypcji, zwrotów i recenzji, umożliwiając szybkie i precyzyjne odpowiedzi.

W przeciwieństwie do tradycyjnych chatbotów AI, funkcja Auto-Pilot odzwierciedla działania ludzkiego agenta, co oznacza, że odpowiada i autonomicznie przetwarza żądania klientów, takie jak edycja zamówień i zarządzanie subskrypcjami.

Funkcja realizacji logiki biznesowej zapewnia zgodność odpowiedzi z polityką i tonem marki, dzięki czemu brzmią one naturalnie i są dostosowane do marki.

Najlepsze funkcje Yuma AI

Zautomatyzuj do 49% zapytań klientów w ciągu zaledwie dwóch miesięcy dzięki obsłudze zgłoszeń opartej na sztucznej inteligencji

Realizuj logikę biznesową za pomocą AI, zapewniając, że odpowiedzi klientów są zgodne z tonem i polityką marki

Autonomiczne przetwarzanie zmian zamówień, zwrotów i zarządzanie subskrypcjami bez interwencji człowieka

Zintegruj płynnie z Shopify, Gorgias, Zendesk, Klaviyo i innymi narzędziami AI do obsługi klienta

Ograniczenia Yuma AI

AI może czasami generować halucynacje lub nieprawidłowe odpowiedzi, wymagające weryfikacji przez człowieka

Dostępnych jest niewiele opinii klientów, co utrudnia ocenę długoterminowej wydajności

Ceny Yuma AI

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Yuma AI

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

➡️ Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI zorientowaną na człowieka w miejscu pracy: kompletny przewodnik

Jeśli nadal szukasz idealnej platformy chatbotów AI, oto kilka dodatkowych narzędzi, które mogą spełnić Twoje potrzeby:

: Platforma chatbotów AI klasy korporacyjnej, idealna dla firm poszukujących zaawansowanych wirtualnych asystentów Kore.ai: Platforma chatbotów AI klasy korporacyjnej, idealna dla firm poszukujących zaawansowanych wirtualnych asystentów

IBM Watson Assistant: Potężny chatbot oparty na sztucznej inteligencji z funkcją NLP i płynną integracją Potężny chatbot oparty na sztucznej inteligencji z funkcją NLP i płynną integracją

Rasa: Otwarta platforma chatbotów, która umożliwia programistom tworzenie wysoce konfigurowalnych asystentów opartych na sztucznej inteligencji Otwarta platforma chatbotów, która umożliwia programistom tworzenie wysoce konfigurowalnych asystentów opartych na sztucznej inteligencji

Haptik: Platforma konwersacyjna AI z silnymi przypadkami użycia w branży e-commerce, telekomunikacji i bankowości Platforma konwersacyjna AI z silnymi przypadkami użycia w branży e-commerce, telekomunikacji i bankowości

Rozpocznij automatyzację z ClickUp

Jeśli polegasz na podstawowych botach, takich jak Chatbase, tracisz prawdziwą okazję, aby przekształcić rozmowy w działania. ClickUp Chat łączy każdą interakcję z klientem bezpośrednio z zadaniami, projektami i cyklami pracy, dzięki czemu obsługa klienta jest inteligentniejsza i szybsza.

Zamiast izolowanych czatów, ClickUp łączy dyskusje z rzeczywistymi wynikami: automatycznie tworzy zgłoszenia do wsparcia, przypisuje zadania i aktualizuje cykle pracy w czasie rzeczywistym. Agenci otrzymują natychmiastowe podsumowania oparte na AI, sugestie dotyczące kolejnych kroków i łatwe śledzenie zgłoszeń — bez przełączania się między narzędziami.

Dzięki głębokiej integracji z platformami takimi jak Slack, WhatsApp, Intercom, HubSpot i Salesforce, ClickUp Chat przechowuje wszystkie rozmowy z klientami i operacje w jednym systemie. Koniec z rozproszonymi czatami. Koniec z zagubionymi zgłoszeniami.

Jeśli jesteś gotowy na obsługę klienta, która naprawdę napędza pracę, ClickUp Chat jest oczywistym wyborem.

👉 Zacznij korzystać z ClickUp już dziś i zmień swoje chatboty AI!