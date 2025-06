10 najlepszych alternatyw dla Peoplebox AI do zarządzania wydajnością

Peoplebox AI to popularny wybór wśród zespołów HR i liderów, którzy chcą uprościć śledzenie celów i zarządzanie wydajnością pracowników.

Jeśli jednak czytasz ten artykuł, prawdopodobnie szukasz czegoś innego — narzędzia, które będzie łatwe w użyciu dla Twojego zespołu od pierwszego dnia, płynnie zintegruje się z istniejącym oprogramowaniem HR lub pozwoli Ci dostosować procesy OKR i oceny wydajności.

Wybór odpowiedniej platformy do zarządzania wydajnością ma bezpośredni wpływ na zaangażowanie i produktywność Twojego zespołu.

Dlatego zebraliśmy 10 najlepszych alternatyw dla Peoplebox AI, które pomogą Ci wyznaczyć jasne cele, łatwo śledzić wydajność i zwiększyć produktywność zespołu.

Zacznijmy więc i znajdź idealne rozwiązanie dla swojego zespołu.

Czym jest Peoplebox AI?

Peoplebox AI to platforma oprogramowania do zarządzania wydajnością, stworzona w celu uproszczenia sposobu ustalania, śledzenia i osiągania celów przez zespoły. Została zaprojektowana w oparciu o cele i kluczowe wyniki (OKR), dzięki czemu liderzy HR i menedżerowie mogą łatwiej śledzić postępy swoich zespołów w czasie rzeczywistym.

Oto wyróżniające się funkcje Peoplebox AI:

Automatyczne sprawdzanie, które gromadzi bieżące opinie i aktualizacje bez konieczności ręcznego monitorowania

Pulpity nawigacyjne do ustalania celów, które pokazują, w jaki sposób cele każdego członka zespołu łączą się z ogólnymi priorytetami firmy

Integracja z narzędziami takimi jak Slack, Microsoft Teams, Jira i Google Workspace, dzięki czemu menedżerowie i pracownicy mogą śledzić postępy bezpośrednio z poziomu codziennego cyklu pracy

Funkcje AI umożliwiają proaktywne identyfikowanie potencjalnych problemów lub zagrożeń w danych dotyczących wydajności i realizacji celów, dzięki czemu menedżerowie mogą podejmować wczesne działania i utrzymać cele na właściwej drodze

Ograniczenia Peoplebox AI

Chociaż Peoplebox AI zapewnia zaawansowane funkcje zarządzania wydajnością, ma pewne ograniczenia, w tym ograniczone możliwości dostosowywania.

Złożone ustawienia celów: Ustawianie celów liczbowych lub zagnieżdżonych może być mylące, a użytkownicy często nie są pewni, jak zdefiniować cele lub miary

Trudna edycja celów: Edycja kluczowych wyników i wyników podrzędnych nie jest intuicyjna

Przestarzały interfejs użytkownika: Interfejs wydaje się powolny i zagracony, zawiera wiele przycisków "Utwórz cel" oraz niejasne ścieżki nawigacji między różnymi sekcjami

Luki w cyklu pracy podczas przeglądów: Platforma nie zawiera wskazówek dla menedżerów dotyczących kolejności zadań podczas indywidualnych spotkań i ocen talentów, co utrudnia ustalenie priorytetów działań

Ograniczona integracja: Integracja z narzędziami zewnętrznymi, takimi jak Slack i Microsoft Teams, jest dostępna, ale może być niespójna i czasami wymaga ręcznego śledzenia

Podstawowe funkcje raportowania i automatyzacji: Opcje raportowania są sztywne, z ograniczoną możliwością dostosowywania pól, automatyzacji gromadzenia danych lub generowania szczegółowych analiz

Brak aplikacji mobilnej: Użytkownicy nie mogą zakończyć rejestracji ani aktualizować postępów z urządzenia mobilnego, co ogranicza elastyczność pracy zdalnej lub szybkich aktualizacji

Przytłaczające powiadomienia: System powiadomień nie oferuje możliwości dostosowania, co powoduje powtarzające się alerty i niepotrzebne zakłócenia

Jeśli te wyzwania wydają Ci się znajome, mamy dobrą wiadomość – istnieją inne platformy, które lepiej spełnią Twoje potrzeby. Przyjrzyjmy się pokrótce najlepszym alternatywom dla Peoplebox AI.

Alternatywy dla PeopleBox AI w skrócie

Narzędzie Kluczowe funkcje Najlepsze dla Ceny ClickUp ClickUp Goals, ClickUp Brain, szablony OKR, integracje narzędzi HR i wiele więcej Kompleksowe śledzenie celów i współpraca zespołowa Bezpłatna wersja podstawowa Lattice Oceny wydajności, OKR, ankiety zaangażowania, plany rozwoju i analityka personalna Zintegrowane zarządzanie wydajnością i zaangażowaniem pracowników Ceny zaczynają się od 11 USD za licencję miesięcznie Leapsome Oceny wydajności, OKR, ścieżki rozwoju, ankiety i analizy Zarządzanie wydajnością zorientowane na rozwój Niestandardowe ceny 15Five Cotygodniowe spotkania, szablony spotkań indywidualnych, informacje zwrotne, uznanie i szkolenia dla menedżerów Ciągła informacja zwrotna dotycząca wydajności w formacie 1:1 Ceny zaczynają się od 4 USD za użytkownika miesięcznie WorkBoard Pulpit OKR, cotygodniowe raporty i planowanie strategii Zarządzanie OKR na poziomie przedsiębiorstwa Niestandardowe ceny Betterworks Śledzenie celów, CFR, recenzje, pulpity nawigacyjne i integracje HRIS Zwinne zarządzanie wydajnością Niestandardowe ceny PerformYard Niestandardowe cykle przeglądów, ciągła informacja zwrotna i dostosowanie celów Niestandardowe procesy oceny wydajności Ceny zaczynają się od 5 USD miesięcznie za użytkownika Culture Amp Ankiety dotyczące zaangażowania, oceny wydajności, plany rozwoju i raporty porównawcze Opinie pracowników i kultura firmy Niestandardowe ceny BambooHR Rejestry pracowników, oceny wydajności, śledzenie czasu wolnego i raportowanie HR Zarządzanie zasobami ludzkimi i śledzenie pracowników Niestandardowe ceny Gusto Narzędzia do automatyzacji płac, zarządzania świadczeniami, wdrażania nowych pracowników i oceny wydajności Zarządzanie kadrami i płacami w małych firmach Niestandardowe ceny

Najlepsza alternatywa dla PeopleBox AI

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego śledzenia celów i współpracy zespołowej)

Wypróbuj ClickUp dla zespołów HR Wypróbuj ClickUp, aby uzyskać kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wydajnością i śledzenia celów

ClickUp to aplikacja do pracy, która pomaga zespołom zarządzać zadaniami, śledzić cele i usprawniać współpracę w jednym miejscu. Umożliwia użytkownikom ustalanie mierzalnych celów, śledzenie postępów w czasie rzeczywistym oraz automatyczną aktualizację celów na podstawie wykonania zadań.

Dzięki ClickUp Goals zespoły mogą podzielić cele firmy na mniejsze zadania, przypisać je poszczególnym osobom i monitorować wydajność pracowników w stosunku do terminów. Użytkownicy mogą również zautomatyzować tworzenie celów za pomocą ClickUp Brain, asystenta AI, który generuje OKR na podstawie istniejących zadań i działań w obszarze roboczym.

Skorzystaj z ClickUp Brain, asystenta AI ClickUp, aby tworzyć OKR i monitorować wydajność

ClickUp integruje się z popularnymi narzędziami HR i zapewnia szablony usprawniające proces zarządzania wydajnością. W szczególności szablony OKR pomagają zespołom w łatwym strukturyzowaniu i dostosowywaniu celów. Jeśli szukasz inspiracji do skonfigurowania własnych, te przykłady OKR mogą stanowić dobry punkt wyjścia.

Na przykład szablon ClickUp OKRs pozwala skonfigurować i śledzić OKR w uporządkowany i prosty sposób. Można go używać do tworzenia uporządkowanego podejścia do ustawiania i śledzenia OKR w różnych zespołach, dzięki czemu wszyscy będą zgodni z celami firmy.

Pobierz darmowy szablon Monitoruj wydajność i śledź postępy dzięki szablonowi OKR ClickUp

Zespoły HR mogą usprawnić ocenę pracowników dzięki gotowym szablonom, które pozwalają gromadzić opinie, oceny i plany rozwoju w jednym miejscu, takim jak szablon oceny wydajności ClickUp

Pobierz darmowy szablon Oceniaj, dokumentuj i planuj w podróży dzięki szablonowi ClickUp Performance Review Template

Dzięki pulpitom ClickUp Dashboards możesz tworzyć niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby wizualizować wskaźniki wydajności, obciążenie zespołu i postępy w realizacji OKR w czasie rzeczywistym. Raporty te pomagają zespołom HR monitorować cykle informacji zwrotnych, przeglądać postępy i dostosowywać cele bez konieczności przełączania kart lub narzędzi.

Najlepsze funkcje ClickUp

Cele: Ustal mierzalne cele, podziel je na zadania, przypisz właścicieli i automatycznie śledź postępy na podstawie wykonania zadań.

ClickUp Brain: Wykorzystaj sztuczną inteligencję do automatycznego generowania OKR na podstawie działań w obszarze roboczym, pomagając zespołom zaoszczędzić czas i zachować spójność w ustawianiu celów

Integracje: Połącz ClickUp z narzędziami takimi jak Slack, Microsoft Teams i Google Workspace, aby aktualizować zadania i cele bez przełączania się między platformami

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy uważają platformę za przytłaczającą ze względu na liczbę funkcji

Nowi użytkownicy, którzy nie są zaznajomieni z konfigurowalnymi cyklami pracy, mogą napotkać trudności podczas nauki obsługi

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 docenił fakt, że ClickUp to naprawdę aplikacja do wszystkiego, co dotyczy pracy:

Podoba mi się, jak ClickUp łączy w jednym miejscu wiele narzędzi zwiększających wydajność — zarządzanie zadaniami, dokumenty, tablice, raportowanie — ułatwiając organizację wszystkiego.

Podoba mi się, jak ClickUp łączy wiele narzędzi zwiększających wydajność w jednym miejscu — zarządzanie zadaniami, dokumenty, tablice, raportowanie — ułatwiając organizację wszystkiego.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wydajności pracowników i cyklu pracy, zapoznaj się z przewodnikiem po oprogramowaniu do monitorowania pracowników

2. Lattice (najlepsze rozwiązanie do integracji wielu źródeł informacji zwrotnej z zarządzaniem wydajnością)

za pośrednictwem Lattice

Lattice to platforma do zarządzania ludźmi, która pomaga organizacjom zarządzać ocenami wydajności, celami, informacjami zwrotnymi i zaangażowaniem pracowników w jednym miejscu. Daje menedżerom i zespołom HR narzędzia do dostosowania indywidualnych celów do priorytetów firmy, prowadzenia ustrukturyzowanych cykli ocen i wspierania rozwoju pracowników za pomocą spersonalizowanych planów rozwoju.

Zespoły HR mogą również gromadzić opinie i mierzyć zaangażowanie za pomocą ankiet opartych na badaniach, a następnie wykorzystać analizę danych dotyczących pracowników w czasie rzeczywistym, aby przekształcić wnioski w działania. Lattice oferuje elastyczne cykle pracy, które można dostosować do różnych struktur i procesów zespołów.

Najlepsze funkcje Lattice

Oceny wydajności: Informacje zwrotne od siebie samego, współpracowników i przełożonych w dostosowywalnych cyklach ocen

Cele i OKR: Przejrzyste śledzenie i dostosowywanie celów w zespołach i całej organizacji

Ankiety dotyczące zaangażowania: oparte na badaniach szablony do pomiaru i poprawy zaangażowania

Plany rozwoju: Strukturalne plany rozwoju dostosowane do indywidualnych celów zawodowych

Analiza danych dotyczących pracowników: Informacje w czasie rzeczywistym umożliwiające podejmowanie lepszych decyzji

Ograniczenia Lattice

Konfiguracja i dostosowywanie mogą zająć trochę czasu, zwłaszcza w przypadku złożonych cykli pracy

Nawigacja między modułami może wydawać się mniej intuicyjna dla początkujących użytkowników

Ceny Lattice

Zarządzanie wydajnością (obejmuje recenzje, spotkania 1:1, cele i OKR): 11 USD/licencja/miesiąc

Podstawowy system HRIS (obejmuje dokumentację pracowników, wdrażanie nowych pracowników, cykle pracy): 10 USD/licencja/miesiąc Dodatki:

Zaangażowanie: +4 USD/licencja/miesiąc

Płace: +6 USD/licencja/miesiąc

Śledzenie czasu: +2 USD/licencja/miesiąc

Oceny i recenzje Lattice

G2: 4,7/5 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o Lattice prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 miał do powiedzenia o Lattice:

Lattice zmieniło nasze podejście do zarządzania wydajnością, rozwoju kariery i bieżącej informacji zwrotnej.

Lattice zmieniło nasze podejście do zarządzania wydajnością, rozwoju kariery i ciągłego przekazywania informacji zwrotnych.

3. Leapsome (najlepsze rozwiązanie do zarządzania wydajnością zorientowanego na rozwój)

za pośrednictwem Leapsome

Leapsome to kompleksowa platforma umożliwiająca rozwój pracowników, łącząca zarządzanie wydajnością, zaangażowanie pracowników i naukę. Została zaprojektowana, aby pomóc zespołom rozwijać się poprzez ustrukturyzowane informacje zwrotne, jasne śledzenie celów i spersonalizowane plany rozwoju.

Leapsome umożliwia firmom przeprowadzanie ocen wydajności, automatyzację cykli informacji zwrotnej, ustalanie i śledzenie OKR oraz uruchamianie ankiet dotyczących zaangażowania. Menedżerowie i zespoły HR mogą również tworzyć ścieżki szkoleniowe i integrować je z planami rozwoju, zapewniając pracownikom narzędzia niezbędne do rozwijania umiejętności i osiągania celów.

Najlepsze funkcje Leapsome

Oceny wydajności: Łatwo konfiguruj oceny własne, wzajemne i menedżerskie za pomocą dostosowywalnych szablonów. Możesz również przygotować pracowników, udzielając im wskazówek dotyczących oceny wydajności, aby poczuli się pewniej

Cele i OKR: Śledź cele indywidualne, zespołowe i firmowe dzięki automatycznym aktualizacjom postępów.

Ścieżki edukacyjne: Twórz ustrukturyzowane programy rozwoju powiązane bezpośrednio z celami wydajnościowymi. Jeśli planujesz spersonalizowane plany rozwoju dla pracowników, te szablony planów rozwoju pomogą Ci łatwo rozpocząć pracę

Ankiety dotyczące zaangażowania: Uruchom konfigurowalne ankiety, aby zmierzyć satysfakcję, motywację i ogólne nastroje pracowników

Zaawansowane analizy i spostrzeżenia: Uzyskaj dostęp do pulpitów łączących dane dotyczące wydajności, zaangażowania i nauki

Ograniczenia Leapsome

Niektórzy użytkownicy uważają, że liczba opcji dostosowywania podczas początkowej konfiguracji jest przytłaczająca

Podczas zarządzania kampaniami dotyczącymi opinii i ankiet na dużą skalę mogą wystąpić niewielkie opóźnienia

Ceny Leapsome

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Leapsome

G2: 4,8/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Leapsome prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 miał do powiedzenia o Leapsome:

Jest to przyjazne oprogramowanie, łatwo dostępne, materiały szkoleniowe są dobrze wyposażone i łatwe do pobrania oraz sporządzenia notatek.

Jest to przyjazne oprogramowanie, łatwo dostępne, materiały szkoleniowe są dobrze wyposażone i łatwe do pobrania oraz sporządzenia notatek.

4. 15Five (najlepsze rozwiązanie do ciągłej oceny wyników w formacie 1:1)

15Five pomaga organizacjom wzmocnić zaangażowanie pracowników i skuteczność menedżerów, koncentrując się na ciągłej informacji zwrotnej i rozmowach dotyczących rozwoju. Łączy cotygodniowe spotkania, szablony spotkań indywidualnych, oceny wyników i ankiety dotyczące zaangażowania, aby pomóc menedżerom w ciągłym wspieraniu rozwoju pracowników.

za pośrednictwem 15five

Dzięki 15Five menedżerowie mogą śledzić postępy w realizacji celów, zbierać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, doceniać osiągnięcia i zapewniać coaching w razie potrzeby. Platforma oferuje również dedykowany program szkoleniowy dla menedżerów o nazwie Manager Effectiveness, który pomaga liderom budować silniejsze zespoły.

15 najlepszych funkcji

Cotygodniowe spotkania: Ułatw regularną wymianę informacji zwrotnych i aktualizacji statusu między pracownikami a kierownikami. Zachęcanie pracowników do samodzielnej oceny wyników i refleksji nad postępami przed każdym spotkaniem może sprawić, że rozmowy będą bardziej konstruktywne

Spotkania indywidualne: Korzystaj z szablonów, aby uporządkować rozmowy i śledzić elementy wymagające działania

Oceny wydajności: Przeprowadzaj dostosowane cykle ocen z udziałem menedżerów, współpracowników i samoocen. Te szablony ocen wydajności pomogą Ci szybciej rozpocząć pracę i zachować porządek

Uznanie i informacja zwrotna: Publicznie doceniaj osiągnięcia zespołu i zbieraj informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

Szkolenie z zakresu efektywności menedżerów: Wyposaż menedżerów w narzędzia i programy coachingowe, które pomogą im skuteczniej kierować zespołami

Ograniczenia 15Five

Konfiguracja i zarządzanie wieloma cyklami przeglądów może być czasochłonne, zwłaszcza w przypadku większych zespołów

Funkcje raportowania mogą wymagać dostosowania do złożonych struktur zespołów

Ceny 15Five

Plan Engage: od 4 USD/użytkownika miesięcznie

Perform Plan: od 8 USD/użytkownika miesięcznie

Całkowita platforma: od 14 USD/użytkownika miesięcznie

Dodatki Focus i Transform dostępne za dodatkową opłatą

15 ocen i recenzji

G2: 4,6/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 300 recenzji)

Co mówią o 15Five prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 miał do powiedzenia o 15five:

Chęć wysłuchania i znalezienia rozwiązania, które sprawdzi się w przypadku naszych pracowników. Doradcy Exec Advisors są fantastyczni i warci każdej wydanej złotówki!

Gotowość do słuchania i znalezienia rozwiązania, które sprawdzi się w przypadku naszych pracowników. Doradcy Exec Advisors są fantastyczni i warci każdej wydanej złotówki!

5. WorkBoard (najlepsze rozwiązanie do zarządzania OKR na poziomie przedsiębiorstwa)

za pośrednictwem WorkBoard

Zaprojektowany z myślą o wsparciu zespołów w przedsiębiorstwach, WorkBoard pomaga organizacjom dostosować się do priorytetów strategicznych i śledzić postępy za pomocą OKR.

Platforma oferuje dynamiczne pulpity OKR, automatyczne cotygodniowe raporty i analizę postępów, aby zapewnić przejrzystość w zespołach. WorkBoard zawiera również narzędzia do planowania strategicznego, funkcje zarządzania spotkaniami oraz integrację z platformami takimi jak Microsoft Teams, Slack, Jira, Salesforce i Workday.

Dzięki wbudowanym programom coachingowym i certyfikacyjnym OKR, WorkBoard wspiera zarówno realizację strategii, jak i wzmacnia potencjał zespołu, co sprawia, że doskonale nadaje się dla szybko rozwijających się przedsiębiorstw.

Najlepsze funkcje WorkBoard

Zarządzanie OKR: Twórz i dostosowuj OKR dla poszczególnych osób, zespołów i działów, aby dostosować je do celów całej firmy

Dynamiczne pulpity: Wizualizuj postępy w czasie rzeczywistym dzięki automatycznie aktualizowanym pulpitom OKR

Cotygodniowe spotkania: Zautomatyzuj aktualizacje statusu i śledź zgodność bez ręcznego raportowania. Aby uzyskać wskazówki dotyczące prowadzenia bardziej efektywnych dyskusji na temat celów, zapoznaj się z tym przewodnikiem dotyczącym spotkań OKR

Narzędzia do planowania strategicznego: Efektywne definiowanie, dostosowywanie i realizacja priorytetów strategicznych

Integracje: Połącz się z Microsoft Teams, Slack, Salesforce, Jira i Workday, aby usprawnić cykle pracy

Ograniczenia WorkBoard

Platforma może wydawać się skomplikowana podczas wstępnej konfiguracji dla organizacji, które nie mają doświadczenia z OKR

Dostosowanie widoków i raportów może wymagać dodatkowej konfiguracji

Ceny WorkBoard

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje WorkBoard

G2: 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 20 recenzji)

Co mówią o WorkBoard prawdziwi użytkownicy?

Oto, co ma do powiedzenia recenzent G2:

WorkBoard zapewnia nam platformę opartą na chmurze do zarządzania programem realizacji strategii. Daje nam to skalowalność, widoczność tego, co faktycznie się dzieje, oraz przejrzystość w zakresie możliwości obserwowania postępów. Czasami elastyczność może stanowić barierę we wdrożeniu.

WorkBoard zapewnia nam platformę opartą na chmurze do zarządzania programem realizacji strategii. Daje nam to skalowalność, widoczność tego, co się faktycznie dzieje, oraz przejrzystość w zakresie możliwości obserwowania postępów. Czasami elastyczność może stanowić barierę we wdrożeniu.

6. Betterworks (najlepsze rozwiązanie do elastycznego zarządzania wydajnością)

za pośrednictwem Betterworks

Betterworks zapewnia organizacjom ustrukturyzowany sposób ustalania, śledzenia i zarządzania celami na dużą skalę. Platforma, skoncentrowana na elastyczności, pomaga zespołom zachować spójność dzięki ciągłym rozmowom na temat wydajności, ustalaniu celów i informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym.

Betterworks pozwala menedżerom łączyć indywidualne cele z szerszymi celami biznesowymi, śledzić postępy za pomocą wizualnych pulpitów nawigacyjnych i dostosowywać priorytety w razie potrzeby. Obsługuje również zarządzanie wydajnością za pomocą narzędzi do rejestrowania obecności, spotkań indywidualnych i cykli informacji zwrotnej.

Najlepsze funkcje Betterworks

Zarządzanie celami: Ustalaj i śledź cele indywidualne, zespołowe i firmowe, mając wgląd w postępy w czasie rzeczywistym

Rozmowy, informacje zwrotne i uznanie (CFR): Ułatw ciągły coaching i uznanie w zespołach

Oceny wyników: Przeprowadzaj ustrukturyzowane cykle ocen i sesje kalibracyjne, aby wspierać rozwój pracowników. Jeśli planujesz kolejny cykl ocen, te przykłady ocen wyników mogą dostarczyć Ci pomysłów na to, co warto uwzględnić

Integracje: Połącz się z Microsoft Teams, Slack, Workday i głównymi platformami HRIS

Analizy i spostrzeżenia: Uzyskaj dostęp do szczegółowych pulpitów i raportów, aby monitorować realizację celów i poziom zaangażowania. Aby skuteczniej mierzyć wydajność, zapoznaj się z przewodnikiem po wskaźnikach wydajności pracowników, które należy śledzić

Ograniczenia Betterworks

Konfiguracja i dostosowywanie struktur celów może zająć trochę czasu użytkownikom korzystającym z nich po raz pierwszy

Niektórzy użytkownicy uważają, że opcje raportowania są mniej elastyczne w porównaniu z innymi platformami dla przedsiębiorstw

Ceny Betterworks

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Betterworks

G2: 4,2/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 50 recenzji)

Co mówią o Betterworks prawdziwi użytkownicy?

Oto, co recenzent G2 miał do powiedzenia na temat Betterworks:

Nowoczesny, intuicyjny i wysoce konfigurowalny interfejs użytkownika i administratora.

Nowoczesny, intuicyjny i wysoce konfigurowalny interfejs użytkownika i administratora.

7. PerformYard (najlepszy do niestandardowych procesów oceny wydajności)

za pośrednictwem PerformYard

PerformYard zapewnia organizacjom elastyczność w projektowaniu procesów zarządzania wydajnością dostosowanych do ich kultury i struktury. Obsługuje szeroki zakres formatów przeglądów, ciągłą informację zwrotną i śledzenie celów w usprawnionej, łatwej w użyciu platformie.

Teams mogą przeprowadzać coroczne przeglądy, oceny oparte na projektach lub cykle ciągłej informacji zwrotnej bez konieczności dostosowywania się do sztywnych ram. PerformYard upraszcza również planowanie, śledzenie i raportowanie, pomagając zespołom HR zarządzać cyklami pracy związanymi z wydajnością przy mniejszym wysiłku ręcznym.

Najlepsze funkcje PerformYard

Elastyczne oceny wyników: Dostosuj cykle, formaty i osie czasu ocen do potrzeb firmy

Ciągła informacja zwrotna: Przekazuj informacje zwrotne w czasie rzeczywistym przez cały rok, niezależnie od formalnych ocen

Zarządzanie celami: Ustalaj, śledź i dostosowuj indywidualne cele do szerszych celów biznesowych

Usprawnione cykle pracy: Automatyzacja planowania, przypomnień i zatwierdzania w celu oszczędności czasu

Integracje: Połącz się z podstawowymi systemami HR, takimi jak BambooHR, ADP i Paylocity

Ograniczenia PerformYard

Elastyczność platformy może wymagać większego wysiłku w zakresie ustawień, aby dopasować ją do konkretnych procesów

Opcje dostosowywania raportowania są ograniczone w porównaniu z niektórymi rozwiązaniami dla przedsiębiorstw

Ceny PerformYard

Zarządzanie wydajnością: 5–10 USD za osobę miesięcznie (rozliczane rocznie)

Dodatek "Zaangażowanie pracowników": dodatkowe 1–3 USD miesięcznie od osoby (w przypadku zakupu wraz z dodatkiem "Wydajność")

Oceny i recenzje PerformYard

G2: 4,8/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 200 recenzji)

Co mówią o PerformYard prawdziwi użytkownicy?

Oto opinia recenzenta G2 na temat tego narzędzia:

Świetna platforma z dużym potencjałem. PerformYard pozwolił nam przejść od chaotycznej, nieprzewidywalnej i nieskutecznej oceny pracowników przeprowadzanej raz w roku do wydajnego i skutecznego procesu zarządzania wydajnością.

Świetna platforma z dużym potencjałem. PerformYard pozwolił nam przejść od chaotycznej, nieprzewidywalnej i nieskutecznej oceny pracowników przeprowadzanej raz w roku do wydajnego i skutecznego procesu zarządzania wydajnością.

8. Culture Amp (najlepsze rozwiązanie do zbierania opinii pracowników i budowania kultury organizacyjnej)

Znana z koncentracji na doświadczeniach pracowników, firma Culture Amp pomaga organizacjom gromadzić opinie, mierzyć zaangażowanie i budować silniejszą kulturę pracy. Łączy ankiety dotyczące zaangażowania, oceny wydajności i narzędzia rozwojowe w jednej platformie.

Culture Amp zapewnia oparte na badaniach szablony ankiet, które obejmują zaangażowanie, dobre samopoczucie, różnorodność i integrację. Menedżerowie mogą przeprowadzać ustrukturyzowane oceny wydajności i tworzyć plany rozwoju w oparciu o informacje zwrotne. Platforma oferuje również gotowe do użycia raporty i punkty odniesienia, które pomagają zespołom HR zrozumieć wyniki i ustalić priorytety działań.

Najlepsze funkcje Culture Amp

Ankiety dotyczące zaangażowania pracowników: Uruchom dostosowywalne ankiety oparte na badaniach z wbudowanymi punktami odniesienia. Zbieraj opinie pracowników w uporządkowany sposób dzięki szablonom formularzy opinii

Oceny wydajności: Zarządzaj ustrukturyzowanymi cyklami ocen powiązanymi z planami rozwoju i wzrostu. Możesz również zapoznać się z 360 pytaniami ewaluacyjnymi, aby zaprojektować bardziej kompleksowe informacje zwrotne z wielu źródeł

Rozwój pracowników: Twórz spersonalizowane plany rozwoju na podstawie informacji zwrotnych

Raportowanie umożliwiające podjęcie działań: Uzyskaj dostęp do łatwych w odczytaniu pulpitów i raportów porównawczych

Integracje: Połącz się z Slack, Workday, BambooHR i innymi narzędziami HR

Ograniczenia Culture Amp

Dostosowywanie ankiet poza szablonami może wymagać dodatkowego czasu na ustawienia

Raportowanie w dużych organizacjach może wydawać się ograniczone w porównaniu ze specjalistycznymi platformami analitycznymi

Ceny Culture Amp

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Culture Amp

G2: 4,5/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Culture Amp prawdziwi użytkownicy?

Przeczytaj opinię recenzenta G2:

Uwielbiam Culture Amp! Świetne dane i łatwość obsługi!

Uwielbiam Culture Amp! Świetne dane i łatwość obsługi!

9. Bamboo HR (najlepsze rozwiązanie do zarządzania kadrami i śledzenia pracowników)

za pośrednictwem BambooHR

BambooHR koncentruje się na pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w zarządzaniu informacjami o pracownikach, śledzeniu wydajności i usprawnianiu procesów HR. Łączy podstawowe funkcje HR, takie jak dokumentacja pracowników, śledzenie czasu pracy, zarządzanie wydajnością i raportowanie w jednej łatwej w użyciu platformie.

Dzięki BambooHR zespoły HR mogą zautomatyzować proces wdrażania nowych pracowników, zbierać opinie pracowników poprzez ustrukturyzowane oceny wydajności oraz generować wnioski na podstawie gotowych raportów. Platforma została zaprojektowana tak, aby była intuicyjna, co zmniejsza potrzebę przeprowadzania skomplikowanych szkoleń lub ustawień.

Najlepsze funkcje BambooHR

Zarządzanie dokumentacją pracowników: Scentralizuj informacje o pracownikach, dokumenty i historię w jednym miejscu

Zarządzanie wydajnością: Przeprowadzaj ustrukturyzowane przeglądy i zbieraj opinie pracowników za pomocą konfigurowalnych szablonów

Śledzenie czasu wolnego: Zarządzaj wnioskami o urlop, zatwierdzeniami i saldami dzięki wbudowanym cyklom pracy

Wdrażanie i zatrudnianie: Wysyłaj listy z ofertami, realizuj zadania związane z wdrażaniem i przechowuj dokumenty w formie cyfrowej. Określ jasne oczekiwania wobec nowych pracowników, tworząc plan na 30, 60 i 90 dni

Raportowanie i analityka: Generuj raporty dotyczące danych dotyczących pracowników, wydajności i trendów fluktuacji kadr

Integracje: Połącz z oprogramowaniem do obsługi płac, platformami świadczeń pracowniczych, Slackiem, Microsoft Teams i innymi narzędziami HR

Ograniczenia BambooHR

Zaawansowane funkcje zarządzania wydajnością mogą wydawać się ograniczone w porównaniu ze specjalistycznymi platformami

Opcje tworzenia niestandardowych raportów są podstawą dla większych organizacji o złożonych potrzebach

Ceny BambooHR

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje BambooHR

G2: 4,4/5 (ponad 1500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Bamboo HR prawdziwi użytkownicy?

Przeczytaj komentarz recenzenta G2:

Świetne oprogramowanie dla Twoich potrzeb w zakresie HRMS, ale bardzo kosztowne.

Świetne oprogramowanie dla Twoich potrzeb w zakresie HRMS, ale bardzo kosztowne.

10. Gusto (najlepsze rozwiązanie dla małych firm w zakresie zarządzania kadrami i płacami)

za pośrednictwem Gusto

Gusto łączy w jednej platformie obsługę płac, świadczeń i zarządzania kadrami, ułatwiając małym firmom wsparcie swoich zespołów. Oferuje kompleksową obsługę płac, administrowanie świadczeniami pracowniczymi, śledzenie czasu pracy, wdrażanie nowych pracowników i wsparcie w zakresie zgodności z przepisami w jednym systemie.

Dzięki Gusto firmy mogą zautomatyzować procesy związane z płacami, zarządzać świadczeniami zdrowotnymi oraz zachować zgodność z przepisami podatkowymi i regulacjami dotyczącymi zatrudnienia. Platforma zapewnia również narzędzia do oceny wydajności, zbierania opinii pracowników oraz analizy kosztów zatrudnienia. Gusto integruje się z oprogramowaniem księgowym, narzędziami do śledzenia czasu oraz platformami zwiększającymi wydajność, usprawniając codzienne operacje.

Najlepsze funkcje Gusto

Kompleksowa obsługa płac: Automatyzacja przetwarzania płac, rozliczeń podatkowych i bezpośrednich wpłat we wszystkich 50 stanach

Świadczenia pracownicze: Oferuj świadczenia zdrowotne, dentystyczne, okulistyczne i emerytalne dzięki łatwym ustawieniom i zarządzaniu

Śledzenie czasu i zarządzanie urlopami: Śledź godziny pracy, zarządzaj wnioskami urlopowymi i automatycznie synchronizuj dane z listą płac

Wdrażanie i zatrudnianie: Wysyłaj oferty pracy, realizuj zadania związane z wdrażaniem nowych pracowników i przechowuj dokumenty w formie cyfrowej

Integracje: Połącz się z QuickBooks, Xero, Slack i innymi narzędziami HR i księgowymi

Ograniczenia Gusto

Opcje dostosowywania zarządzania wydajnością i śledzenia celów są ograniczone w porównaniu z większymi platformami HR

Funkcje zarządzania świadczeniami są obecnie dostępne tylko dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych

Ceny Gusto

Proste: od 49 USD/miesiąc + 6 USD/miesiąc za osobę

Dodatkowo: od 80 USD/miesiąc + 12 USD/miesiąc za osobę

Premium: od 180 USD/miesiąc + 22 USD/miesiąc za osobę

Niestandardowe ceny dla większych zespołów, które potrzebują dodatkowego wsparcia

Oceny i recenzje Gusto

G2: 4,3/5 (ponad 3400 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co mówią o Gusto prawdziwi użytkownicy?

Oto, co napisał recenzent G2:

Łatwa obsługa płac i kadr w jednym miejscu! W Gusto mamy skonfigurowane dwie firmy i świetnie jest móc przełączać się między nimi bez konieczności logowania się i wylogowywania z systemu.

Łatwa obsługa płac i kadr w jednym miejscu! W Gusto mamy skonfigurowane dwie firmy i świetnie jest móc przełączać się między nimi bez konieczności logowania się i wylogowywania z systemu.

Znajdź odpowiednią alternatywę dla Peoplebox AI dla swojego zespołu

Znalezienie odpowiedniej platformy do zarządzania wydajnością to coś więcej niż tylko funkcje; ma to również ogromny wpływ na komfort użytkowania. Chodzi o to, jak łatwo Twoje zespoły mogą wyznaczać cele, śledzić postępy i pozostawać w zgodzie.

Chociaż Peoplebox AI obejmuje podstawowe funkcje, braki, takie jak skomplikowana edycja celów, mniej intuicyjny interfejs i ograniczona elastyczność raportowania, mogą spowalniać pracę zespołów i utrudniać wysiłki na rzecz usprawnienia zarządzania wydajnością. Dlatego warto rozważyć alternatywne rozwiązania, takie jak ClickUp, Lattice, Leapsome, BambooHR i inne, które mogą naprawdę zmienić sytuację.

Każde narzędzie oferuje nieco inne podejście do analizy trendów wydajności, w zależności od tego, czego najbardziej potrzebuje Twój zespół, ale jeśli szukasz najlepszego narzędzia do zarządzania wydajnością, Twoje poszukiwania kończą się na ClickUp. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś, aby uzyskać elastyczne ustawienia celów, głębszy wgląd w zaangażowanie lub prosty sposób zarządzania recenzjami i opiniami.