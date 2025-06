Pulpit łańcucha dostaw: co śledzić i jak go stworzyć

Cyfryzacja łańcuchów dostaw ma kluczowe znaczenie, ponieważ bez niej nie ma przejrzystości, a bez przejrzystości nie ma odpowiedzialności.

Zarządzanie łańcuchem dostaw nie jest dziś łatwym zadaniem. Nieustannie starasz się sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klientów. Do tego dochodzi ogromna presja związana z redukcją kosztów, usprawnieniem cyklu pracy, poprawą wydajności i radzeniem sobie z zakłóceniami geopolitycznymi.

Aby to zrobić, potrzebujesz pełnej widoczności swojego łańcucha dostaw. Oznacza to, że wszystkie procesy łańcucha dostaw muszą być w 100% przejrzyste. I tu właśnie pojawia się pulpit łańcucha dostaw.

Dobrze skonstruowany pulpit łańcucha dostaw przekształca złożone, rozproszone dane w jasne, przydatne informacje. Zamiast spędzać godziny na przeglądaniu arkuszy kalkulacyjnych w celu sprawdzenia stanów magazynowych lub uzgodnienia raportów dotyczących wydajności dostawców, możesz użyć pulpitu do wykrywania problemów w czasie rzeczywistym i szybkiego reagowania w celu uniknięcia zakłóceń.

W tym wpisie na blogu omówimy, co powinien zawierać pulpit nawigacyjny łańcucha dostaw, jakie wskaźniki KPI są istotne dla łańcucha dostaw oraz jak zbudować pulpit nawigacyjny dostosowany do potrzeb Twojego zespołu.

Czym jest pulpit łańcucha dostaw?

Pulpit łańcucha dostaw to scentralizowane, wizualne narzędzie, które wyświetla dane w czasie rzeczywistym oraz kluczowe wskaźniki wydajności w całym łańcuchu dostaw, od zaopatrzenia i zapasów po produkcję, logistykę i dostawy. Gromadzi rozproszone dane z różnych istniejących systemów, takich jak system planowania zasobów przedsiębiorstwa, system zarządzania magazynem, system zarządzania transportem i portale dostawców, a następnie przekształca je w informacje w czasie rzeczywistym.

Pulpit pomaga wcześnie wykrywać problemy, monitorować istotne wskaźniki KPI oraz podejmować mądrzejsze i szybsze decyzje — niezależnie od tego, czy zarządzasz opóźnieniami, równoważysz zapasy, czy reagujesz na nagły wzrost popytu.

Twórz pulpity nawigacyjne łańcucha dostaw w ClickUp

Dlaczego warto korzystać z pulpitu nawigacyjnego łańcucha dostaw?

Jako kierownik operacyjny lub specjalista ds. logistyki potrzebujesz proaktywnych danych do planowania strategicznego. Oznacza to, że potrzebujesz aktualnych informacji z całego łańcucha dostaw, od poziomów zapasów i kosztów transportu po wydajność dostawców i terminowość dostaw.

Oto dlaczego potrzebujesz pulpitu nawigacyjnego łańcucha dostaw:

Decyzje oparte na danych: Pobieranie danych z narzędzi do zarządzania zapasami, systemów WMS, TMS, ERP, zarządzania zamówieniami i platform dostawców oraz przekształcanie ich w gotowe do wykorzystania informacje. Dzięki tym danym można identyfikować trendy

Wydajność i oszczędność czasu : Automatyzacja procesu raportowania, dzięki czemu nie trzeba ręcznie pobierać danych z odizolowanych systemów

Lepsza współpraca : Centralizacja danych i koordynacja działań zespołów ds. zaopatrzenia, logistyki i operacji w zakresie wspólnych celów i priorytetów

Śledzenie wydajności : Śledzi kluczowe wskaźniki łańcucha dostaw, takie jak dokładność zamówień, wskaźnik realizacji zamówień oraz planowanie zapasów i obrotów, aby pomóc zoptymalizować wydajność i zwiększyć efektywność

Redukcja ryzyka: zapewnia świadomość sytuacyjną dotyczącą wydarzeń pogodowych, niedoborów siły roboczej i zmian popytu, dzięki czemu procesy pozostają elastyczne i można je szybko dostosować

Kluczowe wskaźniki do śledzenia na pulpicie łańcucha dostaw

Podczas projektowania pulpitu nawigacyjnego łańcucha dostaw należy uwzględnić następujące najważniejsze wskaźniki:

Metryka Co to oznacza Dlaczego to ważne Wskaźnik rotacji zapasów Pokazuje, jak często zapasy są sprzedawane i uzupełniane w danym okresie Pomaga zoptymalizować poziomy zapasów, uniknąć nadmiernych zapasów i zmniejszyć koszty przechowywania Wskaźnik realizacji zamówień Odsetek zamówień dostarczonych pomyślnie na czas i w całości w porównaniu z całkowitą liczbą zamówień Bezpośredni wpływ na satysfakcję klientów i wydajność operacyjną Terminowość dostaw (OTD) Odsetek zamówień dostarczonych w terminie Zapewnia spełnienie oczekiwań klientów i minimalizację opóźnień Czas realizacji Całkowity czas od złożenia zamówienia u dostawcy do otrzymania towarów lub usług Krótszy czas realizacji pomaga ograniczyć braki magazynowe i usprawnić planowanie zapasów Wydajność dostawców Śledzenie stopnia spełnienia oczekiwań dostawców w zakresie jakości, kosztów i dostaw Identyfikacja silnych i słabych dostawców umożliwia podejmowanie lepszych decyzji dotyczących zaopatrzenia i pomaga zarządzać ryzykiem Koszty transportu Suma kosztów transportu i paliwa, robocizny oraz opakowań Pomaga zoptymalizować logistykę, ograniczyć marnotrawstwo i zidentyfikować możliwości wprowadzenia strategii oszczędnościowych

Rodzaje pulpitów nawigacyjnych łańcucha dostaw

Przyjrzyjmy się kilku przykładom pulpitów nawigacyjnych łańcucha dostaw.

1. Operacyjny pulpit łańcucha dostaw

Ten pulpit łańcucha dostaw pomaga śledzić codzienne przemieszczanie towarów i zapewnia zgodność operacji z umowami dotyczącymi poziomu usług, poprawiając wydajność łańcucha dostaw.

👤 Używane przez: kierowników łańcucha dostaw, kierowników zakładów, kierowników centrów dystrybucji

🛠️ Najczęściej używane narzędzia: pulpity ClickUp, Zoho Analytics

✅ Główne śledzone wskaźniki KPI:

Czas cyklu zamówienia: Całkowity czas od momentu złożenia zamówienia przez klienta do momentu jego otrzymania, łącznie z przetworzeniem zamówienia, kompletacją, pakowaniem, wysyłką i dostawą

Wskaźnik rotacji zapasów: Liczba przypadków sprzedaży i zastąpienia zapasów w danym okresie

Wskaźnik realizacji: Odsetek zapotrzebowania klientów zaspokojonego dzięki natychmiastowej dostępności zapasów bez zamówień oczekujących lub opóźnień

2. Pulpit zarządzania zapasami

Kompleksowy pulpit zarządzania zapasami do zarządzania przepływem zapasów w wielu lokalizacjach magazynowych lub kanałach.

👤 Wykorzystywane przez: planistów zapasów, kierowników magazynów

🛠️ Najczęściej używane narzędzia: NetSuite, Cin7

✅ Główne śledzone wskaźniki KPI:

Częstotliwość braków magazynowych: Liczba przypadków, w których element nie był dostępny w magazynie w określonym okresie

Wartość zapasów martwych : Łączna wartość elementów zapasów, które nie zostały sprzedane ani wykorzystane przez dłuższy okres

Wskaźnik rotacji zapasów: liczba razy, kiedy zapasy zostały sprzedane i zastąpione w określonym okresie

3. Pulpit logistyczny

Ten pulpit koncentruje się na śledzeniu przesyłek, dostawach na ostatnim etapie i kontroli kosztów transportu. Zapewnia sprawny przepływ towarów z punktu A do punktu B oraz umożliwia zespołom logistycznym zmianę trasy lub proaktywne eskalowanie opóźnień.

👤 Wykorzystywane przez: koordynatorów logistyki, kierowników transportu

🛠️ Najczęściej używane narzędzia: ShipBob, FreightPOP

✅ Główne śledzone wskaźniki KPI:

Koszt transportu na jednostkę: Całkowity koszt transportu podzielony przez liczbę wysłanych jednostek

Wydajność przewoźnika : miara tego, w jakim stopniu zewnętrzni przewoźnicy spełniają oczekiwania dotyczące usług, w tym terminowość i warunki transportu towarów

Zapasy w transporcie: wartość lub ilość towarów, które zostały wysłane, ale nie dotarły jeszcze do miejsca przeznaczenia

4. Pulpit wydajności dostawców

Tego typu pulpit nawigacyjny łańcucha dostaw można wykorzystać do monitorowania i oceny niezawodności dostawców oraz jakości w czasie. Dzięki temu pulpitowi nawigacyjnemu zespoły logistyczne mogą oceniać wyzwania związane z zaopatrzeniem, negocjować lepsze warunki i utrzymywać zgodność z przepisami we wszystkich operacjach zaopatrzenia.

👤 Używane przez: kierowników ds. zaopatrzenia, zespoły ds. relacji z dostawcami

🛠️ Najczęściej używane narzędzia: Coupa, Jaggaer

✅ Główne śledzone wskaźniki KPI:

Wskaźnik wadliwości dostawców: Odsetek materiałów lub produktów otrzymanych od dostawców, które nie spełniają norm jakości

Czas realizacji spójność : mierzy, jak konsekwentnie dostawca dotrzymuje oczekiwanych lub uzgodnionych terminów dostaw

Wynik zgodności z umową: Śledzi, w jakim stopniu dostawca przestrzega uzgodnionych warunków umowy, takich jak cena, dostawa, jakość, poziom usług itp.

5. Pulpit prognozowania popytu

Pulpit prognozowania popytu dokładnie przewiduje zapotrzebowanie klientów, dzięki czemu można planować zapasy, produkcję i zaopatrzenie. Zamiast polegać na danych dotyczących sprzedaży z poprzedniego roku, pulpit ten pobiera dane historyczne i dane w czasie rzeczywistym (sprzedaż, sezonowość, promocje, trendy rynkowe itp. ), aby wykrywać wzorce, zmiany i modelować przyszły popyt.

👤 Używane przez: planiści popytu, zespoły ds. sprzedaży i planowania operacyjnego

🛠️ Najczęściej używane narzędzia: Excel + integracja BI, prognozowanie SAS

✅ Główne śledzone wskaźniki KPI:

Popyt a rzeczywista sprzedaż: Porównanie prognozowanego popytu klientów i rzeczywistej sprzedaży

Sezonowe trendy : powtarzające się wzorce sprzedaży występujące w określonych porach roku, np. święta, powrót do szkoły i letni wzrost popytu

Historyczna zmienność sprzedaży: stopień wahań danych dotyczących sprzedaży w czasie

6. Pulpit zarządzania ryzykiem

Pulpit zarządzania ryzykiem zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym wszystkich słabych punktów łańcucha dostaw — od ryzyka związanego z dostawcami i opóźnieniami transportu po zagrożenia geopolityczne, bankructwa dostawców i luki w zgodności z przepisami.

👤 Używane przez: analityków ryzyka, menedżerów ds. ciągłości działania

🛠️ Najczęściej używane narzędzia: Resilinc, Fusion Risk Management

✅ Główne śledzone wskaźniki KPI:

Zdarzenia zakłócające łańcuch dostaw : Liczba zdarzeń, które zakłócają normalny przepływ towarów i usług w łańcuchu dostaw (np. klęski żywiołowe, strajki, cyberataki, przerwy w dostawach od dostawców)

Poziomy zapasów awaryjnych : ilość dodatkowych zapasów przechowywanych wyraźnie do wykorzystania w sytuacjach awaryjnych lub w przypadku zakłóceń w łańcuchu dostaw

Matryca prawdopodobieństwa wpływu: potencjalne ryzyka związane z łańcuchem dostaw naniesione na mapę cieplną według prawdopodobieństwa wystąpienia i konsekwencji (wpływu)

7. Pulpit finansowy łańcucha dostaw

Pulpit finansowy łańcucha dostaw wypełnia lukę między fizycznym przepływem towarów a przepływem pieniędzy z nim związanym. Zespoły operacyjne i finansowe używają go, aby uzyskać wspólną widoczność wpływu działań łańcucha dostaw na kapitał obrotowy, przepływy pieniężne i ogólną kondycję finansową w czasie rzeczywistym.

👤 Korzystają z niego: dyrektorzy finansowi, analitycy kosztów

🛠️ Najczęściej używane narzędzia: ClickUp, Tableau

✅ Główne śledzone wskaźniki KPI:

Koszt jednostkowy : całkowity koszt poniesiony w celu wyprodukowania lub nabycia jednej jednostki produktu, w tym materiały, robocizna, koszty ogólne i logistyka

Koszt obsługi : całkowity koszt obsługi konkretnego klienta lub linii produktów, z uwzględnieniem magazynowania, transportu, obsługi klienta, zwrotów i wysiłków administracyjnych

Kapitał obrotowy związany z zapasami: Kwota zainwestowana w zapasy, która nie generuje natychmiastowych przychodów

8. Pulpit do śledzenia zamówień

Pulpit do śledzenia zamówień odsłania cały cykl życia zamówienia — od daty powstania zamówienia po wysyłkę, dostawę i ostateczną realizację.

W zarządzaniu łańcuchem dostaw potrzebny jest ujednolicony widok każdego kroku realizacji zamówienia. Pulpit zarządzania łańcuchem dostaw pomaga to osiągnąć.

👤 Używane przez: menedżerów ds. realizacji zamówień

🛠️ Najczęściej używane narzędzia: ClickUp, Salesforce Service Cloud

✅ Główne śledzone wskaźniki KPI:

Zamówienia według statusu : Podział w czasie rzeczywistym pokazujący, na jakim etapie realizacji znajduje się każde zamówienie

Średni czas realizacji : czas od złożenia zamówienia do momentu wysyłki

Wskaźnik dokładności zamówień: Odsetek zamówień, które zostały dostarczone dokładnie zgodnie z zamówieniem (prawidłowe elementy, ilości i opakowania)

Jak stworzyć pulpit łańcucha dostaw

Krok 1: Określ cele i odbiorców

Z góry określ, czy pulpit ma służyć do nadzoru strategicznego, kontroli operacyjnej czy zarządzania wyjątkami, a następnie zaprojektuj go odpowiednio.

Na przykład kierownicy łańcucha dostaw lub zespoły finansowe potrzebują podsumowań wysokiego poziomu do planowania strategicznego, podczas gdy kierownicy magazynów i koordynatorzy logistyki potrzebują pulpitów operacyjnych do codziennych działań.

🎯 Typowe cele mogą obejmować: Monitorowanie wskaźników KPI: Rotacja zapasów, wskaźnik realizacji zamówień

Identyfikowanie wąskich gardeł: Opóźnienia w dostawach, braki magazynowe

Poprawa procesu podejmowania decyzji: Prognozowanie popytu, wydajność dostawców

Następnie dostosuj poziom szczegółowości i wizualizacji do potrzeb odbiorców

💼 Podmioty zaangażowane w łańcuch dostaw mogą obejmować: Zespół ds. zaopatrzenia : Śledzenie wydajności dostawców i czasu realizacji

Kierownicy magazynów : Skoncentruj się na przepustowości, wydajności i lokalizacji zapasów

Koordynatorzy logistyki: Chcesz uzyskać wgląd w wydajność transportu i opóźnienia dostaw?

Skorzystaj z funkcji ClickUp Goals, aby dostosować wskaźniki pulpitu do celów strategicznych i śledzić postępy w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji Targets możesz powiązać konkretne kamienie milowe i wskaźniki KPI z każdym celem i zobaczyć, jak każdy punkt danych na pulpicie odnosi się do większego wyniku biznesowego.

Bądź na bieżąco dzięki przejrzystym osiom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów w ClickUp Goals

Używaj celów liczbowych, gdy śledzisz postępy w realizacji celu liczbowego, takiego jak "Skrócenie średniego czasu realizacji zamówienia do poniżej 24 godzin". Cele walutowe są idealne dla celów związanych z kosztami w łańcuchu dostaw. Jeśli chcesz śledzić kamienie milowe binarne, takie jak "Włączona funkcja aktualizacji wysyłki w czasie rzeczywistym – Tak/Nie", przełącz się na cele typu prawda/fałsz.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj folderów celów w ClickUp, aby uporządkować swoje cele według różnych obszarów pulpitu łańcucha dostaw, takich jak zapasy, logistyka i zaopatrzenie.

Krok 2: Zidentyfikuj odpowiednie źródła danych

Pulpit łańcucha dostaw jest tak skuteczny, jak dane, z których czerpie informacje.

Zacznij od zidentyfikowania wszystkich kluczowych systemów i narzędzi, które przechowują dane dotyczące łańcucha dostaw w całej organizacji.

🖥️ Typowe źródła danych, które należy wziąć pod uwagę: Systemy ERP : podstawowe dane dotyczące produkcji, finansów, procesów zaopatrzenia i poziomów zapasów

Oprogramowanie do zarządzania zapasami : poziomy zapasów, numery SKU, punkty ponownego zamówienia i ruchy magazynowe

Narzędzia do zarządzania zamówieniami : dane dotyczące zamówień klientów, status realizacji, terminy dostaw i zwroty

WMS: Dane dotyczące dostaw przychodzących, dokładności kompletacji, wykorzystania powierzchni magazynowej i osi czasu wysyłek.

TMS: Wydajność przewoźników, koszty wysyłki, śledzenie dostaw, informacje dotyczące optymalizacji tras.

Portale dostawców lub systemy SRM (zarządzanie relacjami z dostawcami): czasy realizacji, karty oceny dostawców, warunki umów, dane dotyczące zgodności.

Narzędzia do planowania lub prognozowania popytu: Prognozy sprzedaży, historyczne wzorce popytu, czynniki wpływające na wzrost sprzedaży w wyniku promocji.

Platformy obsługi klienta (systemy CRM): Zwroty, reklamacje i pętle informacji zwrotnej, które wskazują problemy związane z realizacją lub dostawą.

Na tym etapie należy udokumentować własność danych dla każdego źródła. Dowiedz się, kto je utrzymuje, jak często są aktualizowane i jakie są znane luki — pozwoli to uniknąć ogromnych problemów podczas integracji i walidacji pulpitu.

Krok 3: Wybierz odpowiednie wskaźniki KPI

Każdy wskaźnik KPI, który zdecydujesz się dodać do pulpitu łańcucha dostaw, powinien odpowiadać na pytanie kluczowe dla działalności. Może też sygnalizować ryzyko operacyjne wymagające uwagi. Ostateczny cel może obejmować zakres od poprawy szybkości realizacji, zmniejszenia kosztów transportu, skrócenia terminów dostaw lub ograniczenia ryzyka w łańcuchu dostaw.

📈 Aby wybrać odpowiednie wskaźniki KPI, zacznij od zadania sobie następujących pytań: Jakie decyzje musimy podjąć przy użyciu tego pulpitu?

Które wskaźniki odzwierciedlają postęp w realizacji naszych celów?

Jakie dane są dostępne, dokładne i często aktualizowane?

Szablon KPI ClickUp to elastyczna i konfigurowalna struktura przeznaczona do śledzenia wydajności w zakresie zaopatrzenia, zapasów, logistyki i dostaw w jednej scentralizowanej przestrzeni.

Pobierz darmowy szablon Śledź, zarządzaj i oceniaj kluczowe wskaźniki wydajności bez wysiłku dzięki szablonowi KPI ClickUp

Szablon zawiera widok tablicy postępów, który wyświetla cele OKR na podstawie statusu postępów. Dzięki ogólnemu przeglądowi umożliwiającemu szybką identyfikację zagrożonych celów OKR zespół może opracować i wdrożyć skuteczne strategie ograniczania ryzyka.

Dostępny jest również widok osi czasu, który wyświetla każdy cel OKR na osi czasu w oparciu o datę rozpoczęcia i termin realizacji oraz zaznacza, które działy pracują nad konkretnymi celami OKR w danym okresie.

Wykrywaj nakładanie się zadań, planuj z wyprzedzeniem i dbaj o przestrzeganie terminów dzięki widokowi osi czasu

🤝🏻 Przypomnienie: Nie ulegaj pokusie śledzenia wszystkiego. Dobrze zaprojektowany pulpit powinien skupiać się na kilku najważniejszych wskaźnikach, dostosowanych do potrzeb odbiorców pulpitu (kadry kierowniczej, menedżerów lub zespołów operacyjnych).

Krok 4: Wybierz narzędzie pulpitu nawigacyjnego

Kolejnym krokiem jest wdrożenie analizy łańcucha dostaw na pulpicie nawigacyjnym. Należy pamiętać, że nie każde narzędzie pulpitu nawigacyjnego będzie odpowiednie dla złożoności łańcucha dostaw lub środowiska danych.

Wybierając narzędzie do tworzenia pulpitów, należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

Integracja danych: Czy można łatwo pobierać dane z systemów ERP, WMS lub TMS bez konieczności ręcznego przesyłania?

Aktualizacje w czasie rzeczywistym: Czy aktualizacje są wystarczająco częste, aby zapewnić wsparcie dla podejmowania decyzji operacyjnych?

Personalizacja przez użytkownika: Czy różne zainteresowane strony (dział zaopatrzenia, logistyki, finansów) mogą tworzyć widoki dostosowane do swoich potrzeb?

Skalowalność: Czy będzie nadal działać po dodaniu nowych dostawców, jednostek magazynowych lub magazynów?

📊 Oto, jak można wykorzystać różne widżety, aby pulpit KPI był zarówno przejrzysty, jak i atrakcyjny wizualnie: Wykres słupkowy/liniowy : Śledź rotację zapasów, czas cyklu zamówienia lub czas realizacji dostaw przez dostawców w ciągu tygodni lub miesięcy

Pasek postępu : Śledź cele, takie jak poprawa dokładności dostaw lub realizacja celów produkcyjnych

Wykresy kołowe: pokazują dystrybucję zapasów w różnych kategoriach produktów lub magazynach

Pulpit nawigacyjny w ClickUp oferuje różnorodne widżety do śledzenia różnych aspektów wskaźników KPI i metryk łańcucha dostaw. Możesz używać filtrów, aby wyświetlać dane z określonych okresów i tworzyć niestandardowe widoki dostosowane do różnych ról w zespole, takich jak kierownicy magazynu lub specjaliści ds. zaopatrzenia.

📖 Więcej informacji: Przykłady i szablony pulpitów nawigacyjnych do zarządzania projektami

Krok 5: Zaprojektuj przejrzysty układ

Gdy użytkownik otwiera pulpit, jego wzrok powinien najpierw zatrzymać się na najważniejszych informacjach, bez konieczności przewijania lub wyszukiwania.

Jak to zrobić? Zacznij od ustalenia hierarchii informacji. Oznacza to umieszczenie najważniejszych wskaźników w górnej części pulpitu, tak aby były natychmiast widoczne. Wskaźniki pomocnicze lub drugorzędne można zgrupować niżej lub za widokami szczegółowymi.

Wiesz również, że zespoły odpowiedzialne za łańcuch dostaw nie zawsze siedzą przy biurkach. Kierownicy magazynów, koordynatorzy logistyki i zespoły terenowe mogą sprawdzać pulpity na tabletach lub telefonach podczas pracy.

Układ pulpitu nawigacyjnego musi być przejrzysty, czytelny i łatwy w obsłudze na ekranach o różnych rozmiarach. Dzięki responsywnemu projektowi każdy, niezależnie od lokalizacji, może szybko uzyskać odpowiednie informacje.

📌 Oto jak sprawić, aby pulpit był łatwy do odczytania na pierwszy rzut oka: Unikaj bałaganu: Wybierz wskaźniki, które mają wpływ na decyzje i uwzględnij tylko te KPI, które są kluczowe dla roli użytkownika

Logiczne grupowanie informacji : organizuj widżety lub sekcje w bloki tematyczne, aby ułatwić użytkownikom szybsze znalezienie potrzebnych informacji

Intuicyjna nawigacja: używaj jasnych etykiet dla każdej sekcji lub widżetu oraz kolorowych znaczników, aby wyróżnić wyjątki

Wykorzystanie ClickUp do tworzenia pulpitów nawigacyjnych łańcucha dostaw

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, pomaga menedżerom łańcucha dostaw planować harmonogramy zakupów, śledzić przesyłki, optymalizować zapasy, współpracować z dostawcami i monitorować wskaźniki KPI w jednym scentralizowanym obszarze roboczym.

Przyjrzyjmy się bliżej jego solidnym funkcjom zarządzania zadaniami, wizualizacji, automatyzacji i współpracy dla pulpitu nawigacyjnego łańcucha dostaw.

Niestandardowe pulpity z widżetami działającymi w czasie rzeczywistym

Pulpit nawigacyjny w ClickUp można w pełni dostosować do własnych potrzeb. Dodawaj widżety, układaj je w siatce lub w bardziej otwartym układzie, przeciągaj i upuszczaj, aby je przenosić, zmieniaj ich rozmiar i grupuj, aby połączyć powiązane wskaźniki KPI.

Oprócz wykresów słupkowych/liniowych, pasków postępu i wykresów kołowych otrzymujesz widżet "Lista zadań", który pozwala śledzić, kto co robi, co jest przeterminowane, a co już zostało wykonane. Widżet "Tekst/Notatka" umożliwia dodawanie cotygodniowych aktualizacji, krótkich wyjaśnień lub notatek dotyczących wszelkich nietypowych skoków danych.

Śledź postępy i wizualizuj kamienie milowe za pomocą widżetów w czasie rzeczywistym w pulpitach ClickUp

W miarę aktualizacji zadań zmienia się ich status. Terminy się zbliżają. Cele są coraz bliższe realizacji.

Pulpit jest aktualizowany natychmiast, bez konieczności ręcznego wysiłku. Nie ma potrzeby odświeżania stron ani ponownego uruchamiania raportów. Zawsze masz przed oczami najbardziej aktualny obraz swoich danych.

Śledzenie zapasów i logistyki za pomocą widoku listy lub tabeli

Widok listy ClickUp jest jak cyfrowa lista kontrolna, idealna do śledzenia, które pozycje są na wyczerpaniu, które zamówienia są opóźnione lub co będzie dostarczone w następnej kolejności. Każde zadanie na liście reprezentuje produkt lub partię, a pola niestandardowe można wykorzystać do dodania informacji specyficznych dla danego cyklu pracy.

Prezentuj dane w widoku listy ClickUp, aby śledzić zadania i terminy

Po umieszczeniu pól widok tabeli w ClickUp przekształca listę w mini bazę danych dla Twojego zespołu. Teraz możesz sortować według poziomu zapasów, grupować według statusu lub ustawić filtry, aby wyświetlać tylko elementy o niskim stanie zapasów lub nadchodzące dostawy.

Możesz zapisać filtrowane widoki dla różnych działów, od operacji magazynowych i finansów po zespół ds. zaopatrzenia.

Użyj widoku tabeli ClickUp, aby zarządzać zapasami, ustawiać zależności zadań i rejestrować postępy

Systemy zarządzania magazynem mogą szybko stać się skomplikowane. Śledzisz poziomy zapasów, ustawienia punktów ponownego zamówienia, przetwarzasz zamówienia i zarządzasz komunikacją z dostawcami.

Dzięki automatyzacji ClickUp możesz ustawić wyzwalacze, działania warunkowe i warunki, aby zautomatyzować powtarzalne zadania.

Na przykład, gdy pojawia się nowe zamówienie, można automatycznie wygenerować zadanie, które zawiera wszystkie niezbędne informacje: dane klienta, ilości elementów, instrukcje wysyłki itp.

Oszczędzaj czas, automatyzując powtarzalne zadania, takie jak działania następcze, przypomnienia, aktualizacje zamówień i odpowiedzi na e-maile dzięki automatyzacji ClickUp

Funkcje współpracy dla zespołów rozproszonych

Twoi dostawcy, zespoły transportowe i kierownicy ds. zaopatrzenia pracują w różnych lokalizacjach. Właśnie w takich sytuacjach wszystkie zespoły mogą skorzystać z funkcji współpracy ClickUp, aby zapewnić płynny przebieg wszystkich procesów.

Możesz łatwo omawiać szczegóły, przypisywać obowiązki, rozwiązywać problemy i śledzić aktualizacje w kontekście swojej pracy.

Chcesz współpracować nad wspólnymi dokumentami? Dokumenty ClickUp umożliwiają wielu osobom edytowanie, komentowanie i współpracę w czasie rzeczywistym. Możesz nawet załączać pliki, takie jak faktury lub potwierdzenia zamówień, bezpośrednio do zadań i projektów, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane w jednym miejscu.

Oznacz członka zespołu za pomocą @wzmianki, aby mieć pewność, że nie przegapi ważnej aktualizacji lub prośby.

A gdy potrzebujesz szybszej komunikacji, czat ClickUp pozwala tworzyć pokoje przeznaczone dla konkretnych zespołów. Obsługują one wielofunkcyjne grupy łańcucha dostaw, które muszą pozostawać w kontakcie bez przełączania się między różnymi aplikacjami.

Zarządzaj całym cyklem pracy łańcucha dostaw za pomocą ClickUp

