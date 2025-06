10 najlepszych programów do planowania pracy w restauracji, które usprawnią zarządzanie personelem

W restauracji, w której pracuję, mamy najdziwniejsze zmiany, a harmonogram prawie nigdy nie jest odpowiedni. Mamy kilka krótkich zmian (np. 5-godzinne zmiany poranne i zmiany obiadowe o 15:30), kilka standardowych 7-godzinnych zmian, a następnie te okropne 10-godzinne zmiany zamknięcia od 17:00 do 2:00.

W restauracji, w której pracuję, mamy najdziwniejsze zmiany, a harmonogram prawie nigdy nie jest odpowiedni. Mamy kilka krótkich zmian (np. 5-godzinne zmiany poranne i zmiany obiadowe o 15:30), kilka standardowych 7-godzinnych zmian, a następnie te okropne 10-godzinne zmiany zamknięcia od 17:00 do 2:00.

Ten komentarz użytkownika Reddit doskonale podkreśla powszechny problem w branży restauracyjnej — źle zaplanowane harmonogramy zmian.

Sektor hotelarski jest bardzo zależny od ludzi. Kiedy pracownicy nie przychodzą do pracy, menedżerowie muszą w pośpiechu znaleźć zastępstwo, co ostatecznie odbija się negatywnie na działalności firmy.

Potrzebujesz niezawodnego oprogramowania do planowania pracy w restauracji. Odpowiednie oprogramowanie do tworzenia harmonogramów pracy pracowników może obsługiwać śledzenie czasu, a nawet automatyzować zamianę zmian, dzięki czemu zmiany w ostatniej chwili nie zaburzą równowagi całej działalności.

Aby ułatwić Ci wybór, zebraliśmy 10 najlepszych platform do planowania pracy w restauracji, które pomogą Ci efektywnie zarządzać personelem.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do planowania pracy w restauracji?

Chcesz utrzymać zaangażowanie pracowników restauracji, jednocześnie kontrolując koszty pracy? Upewnij się, że oprogramowanie do planowania pracy w restauracji oferuje następujące niezbędne funkcje:

✅ Intuicyjne narzędzia do planowania powinny umożliwiać pracownikom ustawianie dostępności, a menedżerom restauracji łatwe tworzenie i dostosowywanie miesięcznych harmonogramów za pomocą interfejsów typu "przeciągnij i upuść"

✅ Aplikacja do planowania pracy w restauracji powinna umożliwiać pracownikom składanie wniosków o urlop i łatwą zamianę zmian, jednocześnie zapewniając menedżerom kontrolę nad zatwierdzaniem wniosków

✅ Wbudowane funkcje powinny pomóc w śledzeniu wolnych zmian, powiadamianiu członków zespołu o dostępnych terminach i wysyłaniu natychmiastowych powiadomień w celu wypełnienia luk w czasie rzeczywistym

✅ Funkcja zegara czasu pracy i integracja z systemami płacowymi zapewniają dokładne obliczenia wynagrodzeń, pomagając jednocześnie właścicielom restauracji kontrolować budżety pracy

✅ Aplikacja do planowania z komunikacją w czasie rzeczywistym ułatwia omawianie harmonogramów zmian, zmian w ostatniej chwili i ważnych aktualizacji

Oprogramowanie do planowania pracy restauracji w skrócie

Oto krótkie podsumowanie najlepszego oprogramowania do planowania pracy w restauracji:

Oprogramowanie do planowania pracy w restauracji Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Planowanie pracy zespołów i automatyzacja cyklu pracy dla restauracji każdej wielkości Harmonogramy oparte na sztucznej inteligencji, widok obciążenia pracą, integracja z kalendarzem, śledzenie czasu, szablony zmian Dostępny plan Free; Plany dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw 7shifts Planowanie i zarządzanie pracą dostosowane do potrzeb restauracji Automatyczny harmonogram, synchronizacja POS/listy płac, dziennik menedżera, pulpit zaangażowania, aplikacja mobilna Plan Free; płatne plany zaczynają się od 29,99 USD za lokalizację Homebase Małe zespoły restauracyjne potrzebujące kompleksowego rozwiązania do planowania i rozliczania wynagrodzeń Planowanie metodą "przeciągnij i upuść", śledzenie czasu, automatyczna obsługa płac, zarządzanie napiwkami, wiadomości Plan Free; płatne plany zaczynają się od 24,95 USD Deputy Zarządzanie personelem i zgodność z przepisami prawa pracy Automatyczne planowanie, narzędzia zapewniające zgodność z przepisami, śledzenie czasu, aplikacja mobilna, śledzenie kosztów pracy Plany zaczynają się od 4,50 USD/użytkownika Sling Planowanie budżetu i komunikacja w zespole Aktualizacje w czasie rzeczywistym, śledzenie kosztów pracy, geofencing, komunikacja zespołowa, synchronizacja kalendarza Plan Free; płatne plany zaczynają się od 1,70 USD/użytkownika ZoomShift Małe firmy i zespoły pracujące w systemie zmianowym Harmonogram typu "przeciągnij i upuść", rejestracja czasu pracy za pomocą GPS, przypomnienia o zmianach, śledzenie urlopów, czaty zespołowe Plan Free; płatne plany już od 2 USD/użytkownika Planday Firmy z wieloma lokalizacjami i złożonym harmonogramem Inteligentne planowanie, geofencing, raporty gotowe do rozliczeń płacowych, narzędzia do obsługi wielu lokalizacji, zgodność z przepisami Ceny zaczynają się od 3,25 USD za użytkownika When I Work Firmy, które potrzebują usług planowania w jednej platformie Planowanie jednym kliknięciem, zamiana zmian, synchronizacja listy płac, kontrola budżetu pracy, aplikacja mobilna Ceny zaczynają się od 2,50 USD/użytkownika Buddy Punch Zdalne zespoły i integracja z systemem płacowym Śledzenie GPS, rozpoznawanie twarzy, automatyzacja kart czasu pracy, integracja z systemem płacowym, śledzenie urlopów Ceny zaczynają się od 4,49 USD/użytkownika Connecteam Zarządzanie zespołami i pracownikami bez stanowisk stacjonarnych Zegar czasu pracy z GPS, automatycznym planowaniem, wbudowaną komunikacją, narzędziami HR i integracją z systemem płacowym Plan Free; płatne plany już od 29 USD miesięcznie

📮 ClickUp Insight: AI przejmuje świat, ale część Twoich pracowników nadal nie chce z niego korzystać. 22% respondentów naszej ankiety pozostaje sceptycznych wobec wykorzystania AI w miejscu pracy. Połowa z nich obawia się o prywatność danych, a druga połowa kwestionuje niezawodność AI. ClickUp bezpośrednio odpowiada na te obawy, oferując najwyższej klasy protokoły bezpieczeństwa i przejrzyste odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję, które zawierają linki do źródeł i odniesienia do zadań. Dzięki temu nawet najbardziej ostrożne zespoły mogą bez obaw korzystać z wydajności zapewnianej przez sztuczną inteligencję, nie martwiąc się o bezpieczeństwo danych ani dokładność uzyskiwanych informacji.

Najlepsze oprogramowanie do planowania pracy w restauracji

Nie da się zaprzeczyć, że zarządzanie restauracją jest trudne. Dzięki tym platformom do planowania harmonogramów pracy w restauracjach nie będziesz już musiał martwić się o planowanie.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do planowania pracy zespołów i automatyzacji cyklu pracy oparte na sztucznej inteligencji)

Branża hotelarska i gastronomiczna nigdy nie śpi. Dlatego czas jest tak cenny. Potrzebujesz kompleksowego oprogramowania, które oferuje planowanie pracy pracowników oparte na sztucznej inteligencji AI i automatyzację zadań w jednej platformie.

ClickUp to aplikacja do pracy , która łączy zarządzanie wiedzą, planowanie pracy pracowników oparte na sztucznej inteligencji oraz automatyzację zadań w jednej platformie. Oto, jak ClickUp może pomóc restauracjom w lepszym zarządzaniu harmonogramami.

ClickUp Brain

Wyobraź sobie inteligentny system, który uczy się Twojego cyklu pracy i na bieżąco dostarcza Ci ważne informacje, podsumowania postępów i elementy wymagające działania.

To właśnie ClickUp Brain. AI konsoliduje kluczowe zadania, harmonogramy i dane Twojej restauracji w praktyczne informacje — wszystko w jednym miejscu.

ClickUp Brain jest szczególnie pomocny w automatycznym generowaniu harmonogramów pracy pracowników poprzez analizę dotychczasowych wzorców pracy, dostępności i obciążenia pracą.

Z łatwością twórz harmonogramy pracy pracowników generowane przez sztuczną inteligencję na podstawie istniejących danych dzięki ClickUp Brain

Widok obciążenia pracą ClickUp

Widok obciążenia pracą ClickUp efektywnie równoważy zmiany personelu, zmniejszając koszty pracy i zapobiegając nadmiernemu lub niedostatecznemu planowaniu.

Wizualizuj ilość pracy przypisanej każdemu członkowi zespołu w wybranym okresie dzięki widokowi obciążenia pracą ClickUp

Innym sposobem planowania zmian w oparciu o możliwości pracowników jest skorzystanie z szablonu harmonogramu zespołu ClickUp. Zapewnia on przejrzysty widok tego, kto pracuje, kiedy i za jakie zadania jest odpowiedzialny.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: W restauracji liczy się każda sekunda. Aby zrozumieć, gdzie tracisz czas, funkcja śledzenia czasu ClickUp oferuje automatyczne wprowadzanie czasu i ręczne śledzenie czasu. Integruje się nawet z popularnymi narzędziami, takimi jak Toggl, Harvest i Everhour, dzięki czemu wszystko, co śledzisz, znajduje się w jednym miejscu.

Kalendarz oparty na sztucznej inteligencji ClickUp AI

Kalendarz ClickUp zmniejsza bałagan wizualny. Jest to kalendarz oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany do inteligentnego zarządzania obciążeniem pracą zespołu i usprawniania wydajności.

Wyobraź sobie, że masz wirtualnego asystenta, który nie tylko analizuje zaległości, ale także ustala priorytety zmian i automatycznie blokuje je w czasie, aby zapewnić optymalną wydajność.

Dzięki integracji ClickUp i Kalendarza Google restauracje mogą bez wysiłku synchronizować informacje dotyczące harmonogramów między platformami.

Płynnie połącz ClickUp z istniejącymi kalendarzami i korzystaj z funkcji opartych na sztucznej inteligencji, takich jak AI Notetaker

Każde działanie podjęte w jednym z nich — takie jak zaplanowanie nowego wydarzenia lub utworzenie zadania — automatycznie aktualizuje pozostałe, zapewniając płynne planowanie.

Tyler Guthrie, dyrektor ds. operacji przychodowych w Home Care Pulse, powiedział, że widoki obciążenia pracą i kalendarza w ClickUp sprawiają, że planowanie obciążenia jest dziecinnie proste.

Widoki obciążenia pracą i kalendarza znacznie ułatwiają planowanie obciążenia. Widoczność zadań wykonywanych przez zespoły jest znacznie lepsza niż wcześniej

Widoki obciążenia pracą i kalendarza znacznie ułatwiają planowanie obciążenia. Widoczność zadań wykonywanych przez zespoły jest znacznie lepsza niż wcześniej

Dzięki integracji ClickUp i Kalendarza Google restauracje mogą bez wysiłku synchronizować informacje dotyczące harmonogramów między platformami. Oto jak to zrobić:

Planuj scenariusze, aby zoptymalizować planowanie zmian

Użyj harmonogramu projektu typu workback, aby ustawić uporządkowane cykle rotacji (np. harmonogram pracy 2-2-3 )

Organizuj członków zespołu w ramach zdefiniowanych struktur zarządzania zmianami

Śledź i aktualizuj miesięczne harmonogramy dzięki automatycznym alertom

Szablon blokowania harmonogramu ClickUp

Możesz również wypróbować szablon blokowania harmonogramów ClickUp. Szablon ten pomaga menedżerom restauracji efektywnie organizować dni pracy, nadając priorytety zadaniom takim jak przygotowania, kontrola zapasów i obsługa klienta, bez konieczności korzystania z rozproszonych arkuszy kalkulacyjnych.

Pobierz szablon Free Strukturyzuj dni robocze i ustalaj priorytety zadań dzięki szablonowi blokowania harmonogramu ClickUp

Otrzymasz przejrzystą oś czasu dla godzin szczytu, dzięki czemu pracownicy restauracji będą mieli jasno określone obowiązki.

Podobnie szablon harmonogramu zmian ClickUp upraszcza proces planowania zmian dzięki edycji metodą "przeciągnij i upuść", aktualizacjom w czasie rzeczywistym oraz wizualnej organizacji zmian.

Zadania ClickUp

Zarządzaj zapasami i ustalaj priorytety ważnych zadań za pomocą zadań ClickUp

Podczas gdy kalendarz zajmuje się zmianami, zadania ClickUp pomagają zarządzać każdym aspektem codziennej działalności restauracji.

Na przykład możesz planować zmiany, zarządzać zapasami i nadzorować zadania obsługi klienta, ustawiając przypomnienia, przypisując role i śledząc każdy projekt w czasie rzeczywistym. Możesz nawet tworzyć pola niestandardowe, dzięki czemu zawsze będziesz mieć pod kontrolą to, co najważniejsze dla każdego zadania: prace przygotowawcze, zamówienia klientów lub konserwację.

Ponadto dzięki funkcji automatycznego planowania nie musisz już martwić się o nakładające się obowiązki.

Najlepsze funkcje ClickUp

Widok kalendarza : łatwe planowanie i wizualizacja zmian dzięki interfejsowi typu "przeciągnij i upuść", umożliwiającemu szybkie wprowadzanie zmian

Powtarzające się zadania : Zautomatyzuj regularne zmiany, aby były planowane bez konieczności ręcznego wprowadzania danych

Śledzenie czasu: monitoruj godziny pracy pracowników, aby zapewnić dokładne rozliczenia płacowe i obsadę zmian

Szablon harmonogramu zmian : Uprość planowanie pracy pracowników restauracji dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i opcjom zamiany zmian

Automatyzacja ClickUp: wysyłaj automatyczne przypomnienia o nadchodzących zmianach i powiadamiaj członków zespołu o zmianach w harmonogramie

Pola niestandardowe : dodaj szczegóły, takie jak lokalizacja, rola i specjalne instrukcje dotyczące przydziału zmian

Aplikacja mobilna: umożliwia pracownikom restauracji sprawdzanie harmonogramów, rejestrowanie czasu pracy i otrzymywanie powiadomień w dowolnym miejscu

Limity ClickUp

Różnorodność funkcji i szablonów może przytłaczać początkujących użytkowników

Korzystanie z aplikacji mobilnej może być niejednolite, a aktualizacje mogą czasami występować z opóźnieniem

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Recenzja G2 mówi

Jednym z największych przełomów były integracje i możliwości API ClickUp. Zautomatyzowaliśmy prawie połowę naszych ręcznych zadań, znacznie poprawiając wydajność i zwalniając czas na pracę o większej wartości. Możliwość dostosowywania pulpitów, konfigurowania automatyzacji i integracji z naszymi istniejącymi narzędziami sprawia, że ClickUp jest nieodzowną częścią naszego zestawu technologii.

Jednym z największych przełomów były integracje i możliwości API ClickUp. Zautomatyzowaliśmy prawie połowę naszych ręcznych zadań, znacznie poprawiając wydajność i zwalniając czas na pracę o większej wartości. Możliwość dostosowywania pulpitów, konfigurowania automatyzacji i integracji z naszymi istniejącymi narzędziami sprawia, że ClickUp jest nieodzowną częścią naszego zestawu technologii.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Właściciele restauracji często mają trudności z podjęciem decyzji, od czego zacząć. Bez jasnej hierarchii zadań ryzykujesz powstanie wąskich gardeł i niedotrzymanie terminów. Dowiedz się, jak skutecznie ustalać priorytety zadań w artykule Jak ustalać priorytety zadań w pracy i zacznij pracować mądrzej, a nie ciężej.

2. 7shifts (najlepsze rozwiązanie do planowania harmonogramów i zarządzania pracą w restauracjach)

za pośrednictwem 7shifts

Zarządzanie harmonogramami w restauracji wymaga narzędzia stworzonego specjalnie z myślą o wyjątkowych wyzwaniach tej branży. W przeciwieństwie do ogólnego oprogramowania do planowania harmonogramów pracy pracowników, 7shifts zostało zaprojektowane wyłącznie dla menedżerów i pracowników restauracji. Oferuje takie funkcje, jak pobieranie napiwków, integracja z systemami POS i prognozowanie zapotrzebowania na pracowników.

Jednym z największych problemów w branży restauracyjnej jest sprawiedliwe planowanie harmonogramów przy jednoczesnym zrównoważeniu kosztów pracy. 7shifts rozwiązuje ten problem dzięki automatycznemu harmonogramowi, który tworzy zoptymalizowane harmonogramy zmian w oparciu o dostępność pracowników, historyczne dane dotyczące sprzedaży i godziny szczytu.

najlepsze funkcje 7shifts

Automatycznie przydzielaj optymalne zmiany w oparciu o trendy dotyczące pracy, prognozy sprzedaży i dostępność pracowników dzięki automatycznemu harmonogramowi

Zsynchronizuj je z wiodącymi systemami płacowymi i narzędziami POS, aby usprawnić śledzenie kosztów pracy i ograniczyć ręczne wprowadzanie danych dzięki integracji POS i płac

Śledź opinie dotyczące zmian, zarządzaj obecnością i uzyskaj dostęp do wskaźników zaangażowania w czasie rzeczywistym dzięki oprogramowaniu Manager Log Book i oprogramowaniu do rejestracji czasu pracy

Monitoruj zamiany zmian, spóźnienia i frekwencję, aby zidentyfikować potencjalne problemy związane z utrzymaniem pracowników dzięki pulpitowi zaangażowania pracowników

Umożliw pracownikom zamianę zmian, składanie wniosków o urlop i otrzymywanie natychmiastowych powiadomień o nadchodzących harmonogramach dzięki aplikacji mobilnej

limity 7shifts

Przytłaczające dla początkujących użytkowników ze względu na różnorodność funkcji

Niektórzy użytkownicy zgłaszali sporadyczne problemy z synchronizacją z integracjami POS innych firm

Aplikacja mobilna mogłaby skorzystać z bardziej intuicyjnego układu do zmiany zmian i śledzenia czasu

ceny 7shifts

Free

Entrée : 29,99 USD miesięcznie za lokalizację

The Works : 69,99 USD miesięcznie za lokalizację

Gourmet: 135 USD miesięcznie za lokalizację

oceny i recenzje 7shifts

G2 : 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1190 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o 7shifts?

Ułatwia komunikację z zespołem, każdy wie, jakie ma zadania, a także ma do dyspozycji wiele narzędzi do zamiany zmian, proszenia o wolne, przeglądania zmian itp. 7shifts znacznie skrócił czas potrzebny na planowanie i jest świetnym formularzem komunikacji z personelem.

Ułatwia komunikację z zespołem, każdy wie, jakie ma zadania, a także ma do dyspozycji wiele narzędzi do zamiany zmian, proszenia o wolne, przeglądania zmian itp. 7shifts znacznie zaoszczędził czas przy planowaniu, a także jest świetną formą komunikacji z personelem.

Przeczytaj również: 11 darmowych szablonów do zarządzania zadaniami w ClickUp i Excel

3. Homebase (najlepsze rozwiązanie dla małych zespołów restauracyjnych potrzebujących kompleksowego oprogramowania do planowania i rozliczania wynagrodzeń)

Prowadzenie restauracji oznacza szereg zadań administracyjnych wykonywanych w gorącej i chaotycznej atmosferze ruchliwej kuchni, zwłaszcza w przypadku małych firm. Potrzebujesz aplikacji o nazwie Homebase, która łączy planowanie pracy pracowników, śledzenie czasu i zarządzanie kadrami.

W przeciwieństwie do większości programów do planowania pracy w restauracjach, Homebase automatyzuje również przetwarzanie listy płac, przekształca karty czasu pracy w odcinki wypłat, rozlicza podatki od wynagrodzeń, a nawet oferuje pracownikom wcześniejszy dostęp do wynagrodzenia.

Najlepsze funkcje Homebase

Planowanie pracy pracowników z funkcją "przeciągnij i upuść" oraz automatyczną aktualizacją zmian

Śledzenie czasu pracy za pomocą wbudowanego zegara, który działa na urządzeniach mobilnych, tabletach i systemach POS

Przetwarzanie listy płac, które zamienia karty czasu pracy na wynagrodzenia i automatycznie obsługuje rozliczenia podatkowe

Komunikacja zespołowa dzięki wbudowanej funkcji przesyłania wiadomości, która pozwala koordynować zamiany zmian i wysyłać aktualizacje

Zarządzanie napiwkami, które pobiera dane o napiwkach z systemów POS, oblicza dystrybucję i dodaje je do listy płac

Limity Homebase

Ograniczone możliwości dostosowywania widoków harmonogramów i raportów

Niektórzy użytkownicy doświadczają sporadycznych problemów z synchronizacją z integracjami innych firm

Zaawansowane funkcje kadrowe i zgodności z przepisami są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

Ceny Homebase

Podstawowe : Free

Essentials : 24,95 USD miesięcznie za lokalizację

Plus : 59,95 USD miesięcznie za lokalizację

All-in-One: 99,95 USD miesięcznie za lokalizację

Oceny i recenzje Homebase

G2 : 4,2/5 (128 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (1093 recenzje)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Homebase?

Jestem kierownikiem i korzystam z Homebase, które spełnia wszystkie moje wymagania. Pracownicy mogą rejestrować swoje wejścia na terminalie lub bezpośrednio na telefonie, jeśli im na to pozwolisz. Na "ekranie głównym" każdego pracownika wyświetla się podsumowanie nadchodzących zmian, a także informacja o dotychczasowych zarobkach i opcja wypłaty.

Jestem kierownikiem i korzystam z Homebase, które spełnia wszystkie moje potrzeby. Pracownicy mogą rejestrować swoje wejścia na terminalu lub bezpośrednio na telefonie, jeśli na to pozwolisz. Na "ekranie głównym" każdego pracownika wyświetla się podsumowanie nadchodzących zmian itp., a także informacja o tym, ile pieniędzy "zarobili" do tej pory, oraz opcja wypłaty.

4. Deputy (najlepsze rozwiązanie do zarządzania pracownikami i zgodności z przepisami prawa pracy)

za pośrednictwem Deputy

Każda restauracja ma swój rytm — ruchliwe godziny lunchu, spokojne popołudnia i nieprzewidywalne godziny szczytu. Zarządzanie harmonogramami zmian przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów pracy w ramach budżetu jest trudnym zadaniem, ale Deputy ułatwia to dzięki automatycznemu planowaniu opartemu na sztucznej inteligencji i śledzeniu pracy w czasie rzeczywistym.

Zamiast spędzać godziny na ręcznym tworzeniu harmonogramów pracy restauracji, Deputy pomaga zautomatyzować planowanie zmian, biorąc pod uwagę dostępność pracowników, trendy sprzedaży i prognozy popytu. Deputy naprawdę wyróżnia się w zakresie zgodności z przepisami prawa pracy. Aplikacja do planowania pracy zapewnia wbudowaną funkcję zgodności z przepisami Fair Workweek oraz śledzenie nadgodzin.

Najlepsze funkcje Deputy

Optymalizuj zmiany w oparciu o zapotrzebowanie, dane dotyczące sprzedaży i koszty pracy dzięki automatycznemu planowaniu opartemu na sztucznej inteligencji AI

Zapewnij zgodność z przepisami prawa pracy i unikaj kosztownych kar dzięki narzędziom zapewniającym zgodność z przepisami Fair Workweek

Synchronizacja bezpośrednio z systemami płacowymi zapobiega błędom w śledzeniu czasu pracy i integracji listy płac

Umożliwiaj pracownikom zamianę zmian, sprawdzanie harmonogramów i otrzymywanie powiadomień za pomocą aplikacji do planowania dostosowanej do urządzeń mobilnych

Śledź koszty pracy w czasie rzeczywistym, aby zapobiec nadmiernym wydatkom na wynagrodzenia i efektywnie zarządzać budżetem

Ograniczenia Deputy

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne problemy z synchronizacją z integracjami zewnętrznych systemów płacowych i POS

Interfejs aplikacji mobilnej może wydawać się zagmatwany , zwłaszcza dla nowych użytkowników zarządzających wieloma zespołami

Zaawansowane raportowanie i niestandardowe konfiguracje stawek wynagrodzenia są dostępne tylko w planach Enterprise

Ceny Deputy

Planowanie : 4,50 USD/miesiąc na użytkownika

Czas i frekwencja : 4,50 USD/miesiąc na użytkownika

Premium : 6 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Deputy

G2 : 4,6/5 (ponad 310 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 740 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Deputy?

Deputy to niesamowity dodatek do naszej nowo otwartej firmy, który pomaga uprościć proces rozliczania wynagrodzeń w branży hotelarskiej i zaoszczędzić mnóstwo czasu! Wsparcie jest fantastyczne, bardzo szybkie odpowiedzi i świetna obsługa posprzedażowa. Gorąco polecam!

Deputy to wspaniałe uzupełnienie naszej nowo otwartej firmy, które pomaga uprościć proces rozliczania wynagrodzeń w branży hotelarskiej i zaoszczędzić mnóstwo czasu! Wsparcie jest fantastyczne, a odpowiedzi bardzo szybkie i wyczerpujące. Gorąco polecam!

✨ Ciekawostka: Pierwsze hotele w historii, zwane ryokanami, powstały w Japonii na początku VII wieku. Ryokany pełniły funkcję miejsc odpoczynku na Jedwabnym Szlaku, oferując podróżnym miejsce na relaks podczas podróży.

5. Sling (najlepsze rozwiązanie do planowania budżetu i komunikacji w zespole)

za pośrednictwem Sling

Dla restauracji z wieloma lokalizacjami Sling oferuje opcje długoterminowego planowania, ułatwiające zarządzanie zmianami w różnych lokalizacjach.

Dzięki Sling menedżerowie restauracji mogą bez wysiłku tworzyć, edytować i udostępniać harmonogramy, ograniczając zmiany w ostatniej chwili i nieporozumienia. Platforma zapewnia również wsparcie w zakresie śledzenia czasu i zarządzania kosztami pracy, ułatwiając kontrolę kosztów pracy i utrzymanie budżetu.

Najlepsze funkcje Sling

Planuj zmiany za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść" oraz aktualizacji w czasie rzeczywistym

Śledź czas pracy pracowników za pomocą funkcji geofencing, aby mieć pewność, że rejestrują się oni z właściwej lokalizacji

Zarządzaj kosztami pracy, śledź wynagrodzenia w czasie i unikaj konfliktów w harmonogramach

Komunikuj się natychmiastowo za pomocą prywatnych i grupowych wiadomości bez zewnętrznych aplikacji

Synchronizuj kalendarze, aby zintegrować je z istniejącymi narzędziami do planowania

Ograniczenia Sling

Ograniczone opcje raportowania i dostosowywania w porównaniu z bardziej zaawansowanym oprogramowaniem do planowania

Interfejs może wydawać się zagmatwany podczas zarządzania dużymi zespołami

Niektórzy użytkownicy zgłaszają drobne problemy z aplikacją mobilną podczas zmiany zmian

Ceny Sling

Free

Premium : 1,70 USD/użytkownik miesięcznie

Business: 3,40 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Sling

G2 : 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 180 recenzji)

Przeczytaj również: Darmowe szablony kart czasu pracy pracowników w programach Excel, Word i ClickUp

6. ZoomShift (najlepsze dla małych firm i zespołów pracujących w systemie zmianowym)

za pośrednictwem ZoomShift

Firmy, które priorytetowo traktują pracowników zatrudnionych na godziny, doceniają ZoomShift, ponieważ oferuje on łatwe w użyciu funkcje, takie jak śledzenie urlopów, zamiana zmian i kontrola kosztów pracy, które pomagają menedżerom utrzymać budżet, jednocześnie dbając o zadowolenie pracowników.

Ponadto dzięki funkcji planowania metodą "przeciągnij i upuść", automatycznym przypomnieniom i wbudowanej komunikacji zespołowej pracownicy zawsze wiedzą, kiedy i gdzie mają być, co ogranicza liczbę nieobecności i nieporozumień związanych z planowaniem.

Najlepsze funkcje ZoomShift

Planowanie metodą "przeciągnij i upuść" z szablonami harmonogramów pracy wielokrotnego użytku ułatwia planowanie zmian

Śledź czas dzięki weryfikacji GPS i opcjom mobilnego rejestrowania czasu pracy

Wysyłaj automatyczne przypomnienia i potwierdzenia zmian, aby ograniczyć liczbę nieobecności

Zarządzaj śledzeniem urlopów i dni wolnych dzięki cyklom pracy z zatwierdzaniem w czasie rzeczywistym

Zapewnij wgląd w koszty pracy, aby pomóc menedżerom kontrolować nadgodziny i nie przekraczać budżetu

Umożliwiaj komunikację zespołu za pomocą prywatnych wiadomości, czatów grupowych i powiadomień o zmianach zmian

Limity ZoomShift

Brak głębokiej integracji z systemem płacowym (brak wsparcia dla ADP lub Paychex)

Brak automatyzacji planowania opartej na sztucznej inteligencji, jak u niektórych konkurentów

Niektóre raporty są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

Ceny ZoomShift

Essentials : Free

Pakiet startowy : 2 USD/użytkownik miesięcznie

Premium: 4 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje ZoomShift

G2 : 4,9/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 110 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ZoomShift?

Jesteśmy organizacją non-profit działającą przy uczelni, która zatrudnia ponad 40 studentów pomagających nam w organizacji wydarzeń. ZoomShift świetnie pomaga nam w organizacji szczegółów wydarzenia, daty, godziny i pozycji (np. bileter/ekipa sceniczna itp.). Możliwość poproszenia o zastąpienie na zmianie jest bardzo pomocna, ponieważ studenci mają czasami napięty harmonogram zajęć. Ponieważ studenci przychodzą i odchodzą/kończą studia, łatwo jest dodawać i usuwać członków.

Jesteśmy organizacją non-profit zajmującą się organizacją koncertów w college'u, która zatrudnia ponad 40 studentów pomagających nam w organizacji wydarzeń. ZoomShift świetnie pomaga nam organizować szczegóły wydarzeń, daty, godziny i pozycje (np. bileter/ekipa sceniczna itp.). Możliwość poproszenia o zastąpienie na zmianie jest bardzo pomocna, ponieważ studenci mają czasami napięty harmonogram zajęć. Ponieważ studenci przychodzą i odchodzą/kończą studia, łatwo jest dodawać i usuwać członków.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz zaoferować swojemu zespołowi większą elastyczność bez utraty wydajności? Harmonogram pracy 9/80 może być idealnym rozwiązaniem! Dowiedz się, jak to działa i jak płynnie wdrożyć ten system za pomocą aplikacji do planowania. Czym jest harmonogram pracy 9/80 i jak działa?

7. Planday (najlepsze rozwiązanie dla firm z wieloma lokalizacjami i złożonymi potrzebami w zakresie planowania)

za pośrednictwem Planday

Czy kiedykolwiek czułeś, że planowanie to praca na pełen etat, która nakłada się na Twoją rzeczywistą pracę na pełen etat? Planday pomaga planować mądrzej, komunikować się lepiej i kontrolować wynagrodzenia bez zbędnych zmartwień.

Stworzony z myślą o restauracjach, hotelach, sklepach detalicznych, zespołach opieki zdrowotnej i firmach każdej wielkości, Planday automatyzuje żmudne zadania, dzięki czemu możesz skupić się na prowadzeniu działalności. Niezależnie od tego, czy zarządzasz jedną lokalizacją, czy wieloma, Planday pomaga zsynchronizować pracę zespołu, obniżyć koszty pracy i ułatwić rozliczanie wynagrodzeń.

Najlepsze funkcje Planday

Zautomatyzuj inteligentne planowanie dzięki planowaniu opartemu na zapotrzebowaniu

Upewnij się, że pracownicy rejestrują się z właściwej lokalizacji dzięki Punch Clock i geofencingowi

Generuj raporty gotowe do rozliczenia płac dzięki płynnej integracji z systemem obliczania wynagrodzeń

Umożliwiaj pracownikom samodzielną zmianę zmian, składanie wniosków o urlop i otrzymywanie powiadomień za pomocą aplikacji

Zapobiegaj naruszeniom przepisów dotyczących nadgodzin i zarządzaj zasadami dotyczącymi przerw dzięki narzędziom zapewniającym zgodność z przepisami

Zarządzaj harmonogramami w wielu lokalizacjach i przechowuj umowy dla działu kadr

Limity Planday

Według opinii użytkowników aplikacja mobilna może działać wolno

Wyższy koszt niż w przypadku niektórych konkurentów, zwłaszcza dla małych zespołów

Niektóre zaawansowane funkcje raportowania są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

Ceny Planday

Pakiet startowy : 3,25 USD miesięcznie za użytkownika

Dodatkowo : 5,50 USD miesięcznie za użytkownika + 27,50 USD opłaty podstawowej

Pro: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Planday

G2 : 4,5/5 (88 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (56 recenzji)

Przeczytaj również: Darmowe szablony do zarządzania czasem (kalendarze i harmonogramy)

8. When I Work (najlepsze dla firm, które potrzebują usług planowania w jednej platformie)

za pośrednictwem When I Work

Reputacja When I Work mówi sama za siebie — łatwa w użyciu platforma do planowania i zarządzania pracownikami, której zaufało ponad 150 000 firm na całym świecie.

Najlepszą funkcją tego narzędzia jest automatyzacja planowania, płynne śledzenie czasu i utrzymywanie łączności między zespołami — wszystko w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą kawiarnię, sieć sklepów detalicznych w wielu lokalizacjach, czy rozwijającą się placówkę opieki zdrowotnej, When I Work pomoże Ci stworzyć harmonogramy w ciągu kilku minut.

Najważniejsze funkcje When I Work

Twórz harmonogramy w kilka minut za pomocą jednego kliknięcia

Zarządzaj zespołami w wielu lokalizacjach

Pozwól pracownikom zamieniać się zmianami lub rezygnować z nich, a menedżerowie będą mogli natychmiast zatwierdzać zmiany

Synchronizacja bezpośrednio z dostawcami usług płacowych w celu usprawnienia obliczania wynagrodzeń

Zarządzaj budżetami pracy i unikaj kosztów nadgodzin

Limity When I Work

Niektórzy użytkownicy zgłaszają spowolnienie działania aplikacji i problemy z wylogowaniem

Funkcje dostosowywania (takie jak reguły planowania) są dostępne tylko w droższych planach

Ograniczone śledzenie urlopów, chyba że wykupisz plan Pro lub Premium

Ceny When I Work

Essentials : 2,50 USD miesięcznie za użytkownika

Pro : 5 USD miesięcznie za użytkownika

Premium: 8 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje When I Work

G2 : 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1140 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o When I Work?

Podoba mi się, że wszystko, czego potrzebuję, znajduje się w jednym miejscu. Podoba mi się również to, że mogę zobaczyć harmonogram zespołu, a także mój osobisty harmonogram. Wdrożenie systemu było łatwe dla zespołu, a biorąc pod uwagę to, jak często z niego korzystamy, cieszę się, że jest tak prosty w obsłudze.

Podoba mi się, że wszystko, czego potrzebuję, znajduje się w jednym miejscu. Podoba mi się również to, że mogę zobaczyć harmonogram zespołu, a także swój osobisty harmonogram. Wdrożenie systemu było łatwe dla zespołu, a biorąc pod uwagę to, jak często z niego korzystamy, cieszę się, że jest tak prosty w obsłudze.

✨ Ciekawostka: McDonald's jest znany jako jedna z najpopularniejszych sieci restauracji na świecie, ale dzięki swoim Happy Mealom posiada również tytuł największego dystrybutora zabawek na świecie!

9. Buddy Punch (najlepsze rozwiązanie dla zespołów zdalnych i integracji z systemem płacowym)

za pośrednictwem Buddy Punch

Jeśli zarządzasz pracownikami zatrudnionymi na godziny, pracownikami zdalnymi lub wieloma miejscami pracy, Buddy Punch sprawia, że śledzenie czasu i rozliczanie wynagrodzeń jest proste i płynne. Dzięki śledzeniu GPS, geofencingowi i rozpoznawaniu twarzy możesz mieć pewność, że pracownicy rejestrują się we właściwym miejscu i o właściwej porze — bez ręcznego nadzoru.

Zaprojektowany dla firm każdej wielkości, Buddy Punch automatyzuje rozliczanie wynagrodzeń, śledzi nadgodziny i integruje się z QuickBooks, Paychex i Workday, co czyni go jednym z najlepszych dostępnych obecnie rozwiązań do śledzenia czasu i rozliczania wynagrodzeń.

Najlepsze funkcje Buddy Punch

Śledź czas pracy pracowników za pomocą etykiet GPS i geofencing

Otrzymuj powiadomienia o nadgodzinach i zapewnij śledzenie w czasie rzeczywistym, aby zapobiec przekroczeniu kosztów pracy

Zintegruj listę płac z QuickBooks, Paychex, Workday i innymi programami

Zautomatyzuj karty czasu pracy dzięki szczegółowym raportom dotyczącym wynagrodzeń i kosztów pracy

Zapobiegaj nieuczciwym wpisywaniu czasu pracy dzięki kamerze internetowej i rozpoznawaniu twarzy

Twórz elastyczne harmonogramy za pomocą narzędzi do tworzenia zmian metodą "przeciągnij i upuść"

Śledź urlopy i dni wolne dzięki automatycznym zatwierdzeniom i naliczaniom

Limity Buddy Punch

Niektóre funkcje pulpitu nie są dostępne na urządzeniach mobilnych

Opłata podstawowa w wysokości 19 USD miesięcznie może być kosztowna dla małych zespołów

Ceny Buddy Punch

Pakiet startowy : 4,49 USD/użytkownik + 19 USD/miesiąc opłata podstawowa

Pro : 5,99 USD/użytkownik + 19 USD/miesiąc opłata podstawowa

Enterprise: 10,99 USD/użytkownik + 19 USD/miesiąc opłata podstawowa

Oceny i recenzje Buddy Punch

G2 : 4,8/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1050 recenzji)

10. Connecteam (najlepsze rozwiązanie dla zespołów pracujących w terenie i zarządzania pracownikami)

za pośrednictwem Connecteam

Utrzymanie wszystkich pracowników w kontakcie, zorganizowanie ich pracy i zapewnienie odpowiedzialności za wykonywane zadania stanowi wyzwanie dla firm zatrudniających pracowników mobilnych, niezależnie od tego, czy działają one w branży detalicznej, hotelarskiej, budowlanej czy usługach terenowych.

Connecteam rozwiązuje ten problem, oferując kompleksową aplikację mobilną do planowania harmonogramów pracy pracowników, śledzenia czasu, komunikacji, zarządzania urlopami i kadrami. Menedżerowie mogą planować zmiany, śledzić godziny pracy za pomocą zegarów z funkcją GPS, wysyłać ogłoszenia, przydzielać zadania i przechowywać dokumenty pracowników — wszystko z jednego pulpitu.

Jest ono równie intuicyjne dla pracowników: mogą oni rejestrować czas pracy, zamieniać się zmianami, składać wnioski o urlop i rozmawiać z kierownikami za pomocą urządzeń mobilnych.

Najlepsze funkcje Connecteam

Upewnij się, że pracownicy rejestrują czas pracy z właściwej lokalizacji dzięki zegarowi czasu pracy i śledzeniu GPS

Planuj zmiany za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść", automatycznego planowania i zamiany zmian

Zadbaj o spójność działań zespołów dzięki wbudowanym funkcjom przesyłania wiadomości, kanałów informacyjnych i ankiet

Popraw wydajność pracy dzięki listom kontrolnym, formularzom i zarządzaniu zadaniami

Uprość zarządzanie kadrami dzięki narzędziom do wdrażania nowych pracowników, szkoleń i śledzenia wyników

Zintegruj listę płac z QuickBooks, Gusto, ADP, Paychex i Xero

Ograniczenia Connecteam

Funkcje geofencing mogą czasami być zawodne w obszarach o słabym sygnale

Zaawansowana automatyzacja płac nie jest tak solidna jak dedykowane oprogramowanie do obsługi płac

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne opóźnienia aplikacji podczas przetwarzania dużych ilości danych

Ceny Connecteam

Plan dla małych firm : Free

Podstawowy : 29 USD/miesiąc

Zaawansowane : 49 USD/miesiąc

Expert: 99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Connecteam

G2 : 4,6/5 (2241 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (1221 recenzji)

✨ Ciekawostka: Prawie 40% Amerykanów pracowało kiedyś w restauracji — czy to na pełen etat, czy na krótko w niepełnym wymiarze godzin.

Oto kilka narzędzi, które nie znalazły się w naszej pierwszej dziesiątce, ale mogą być dla Ciebie przydatne:

Toggl Track : Pomaga śledzić godziny pracy pracowników na wielu zmianach, zapewniając wgląd w wydajność pracy

Zoho People : Zintegruj planowanie z listą płac, śledzeniem urlopów i ocenami wydajności

Shiftboard: Korzystaj z harmonogramowania w czasie rzeczywistym oraz narzędzi do komunikacji zespołowej, aby zapewnić efektywne obsadzanie zmian i synchronizację pracy zespołów

Oszczędzaj czas i opanuj planowanie pracy restauracji dzięki ClickUp

Planowanie pracy w restauracji nie jest łatwym zadaniem — 83% pracowników w Stanach Zjednoczonych priorytetowo traktuje elastyczne godziny pracy. Jednak w tak intensywnej branży, jak hotelarstwo i gastronomia, konieczna jest równowaga i przejrzysta komunikacja.

Odpowiednie oprogramowanie do planowania pracy w restauracji eliminuje stres związany z zatrudnianiem personelu. Po co więc zmagać się z nagłymi nieobecnościami i niejasnymi harmonogramami?

ClickUp zajmie się tym dzięki automatycznym przypomnieniom, zamianie zmian, śledzeniu czasu, a nawet integracji z systemem płacowym. Chcesz, aby planowanie pracowało dla Ciebie? Zarejestruj się w ClickUp już teraz!