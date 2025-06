11 najlepszych generatorów sloganów AI do tworzenia chwytliwych sloganów

Zrób sobie przerwę, zjedz KitKat!

Slogany mają znaczenie. Donald Gillies stworzył ten slogan Kit Kat i kto z nas, kto kiedykolwiek jadł chrupiącego KitKata, zapomniał o nim!

Bo jesteś tego wart.

Slogan reklamowy L'Oréal Paris autorstwa Ilona Spechta podważył narrację branży kosmetycznej na temat wartości kobiet i ich pewności siebie.

Podczas gdy KitKat skupił się na fizycznej czynności (zrobieniu przerwy), L'Oréal postawił na wzmocnienie pozycji. Oba slogany oddawały tożsamość marki reprezentowanej firmy i były na tyle chwytliwe, że stały się niezapomniane.

Nie musisz jednak stać się Gilliesem ani Spechtem, aby napisać zapadający w pamięć slogan – wystarczy poręczny asystent AI. W rzeczywistości 30% komunikatów marketingowych wysyłanych w ramach kampanii w mediach społecznościowych jest obecnie generowanych przez AI, a Ty również możesz stworzyć swój własny w ciągu kilku minut.

W tym blogu szczegółowo opisano 11 generatorów sloganów AI, z których możesz wybierać pomysły na slogany do swojej kampanii. Zacznijmy!

W skrócie: 11 najlepszych generatorów sloganów AI

Zanim przejdziemy do szczegółów, oto przegląd najlepszych narzędzi AI do generowania chwytliwych sloganów:

Narzędzie Najlepsze dla Najlepsze funkcje ClickUp Tworzenie sloganów i zarządzanie projektami kampanii Generuj slogany za pomocą ClickUp Brain i skorzystaj z opcji wielu modeli AI; przechowuj pomysły w dokumentach i zamień je w zadania z terminami realizacji Copy. ai Tworzenie alternatywnej zawartości Generuj wiele formatów treści i udoskonalaj slogany, korzystając z danych dotyczących marki Generator sloganów Canva Tworzenie atrakcyjnych wizualnie projektów i chwytliwych sloganów Twórz slogany i natychmiast stosuj je w projektach na media społecznościowe i branding Writesonic Dostęp do różnych modeli AI jednocześnie Skorzystaj z Chatsonic i Socialsonic, aby przeprowadzić burzę mózgów i być na bieżąco z trendami Ahrefs Free generator sloganów AI Połącz tworzenie sloganów z badaniem słów kluczowych SEO i analizą konkurencji Grammarly Udoskonalanie i dopracowywanie tekstu sloganu Generuj i edytuj slogany, korzystając z głosu marki i celów pisania GrammarlyGO Shopify Tworzenie sloganów dostosowanych do branży Wygeneruj setki sloganów e-commerce i zastosuj je natychmiast w swoim sklepie Jasper AI Tworzenie sloganów dostosowanych do potrzeb klientów Wprowadź dane klienta i skorzystaj z szablonów lub trybu Boss Mode, aby wygenerować i przetestować slogany Generator sloganów Designhill Tworzenie sloganów zoptymalizowanych pod kątem słów kluczowych Wprowadź słowa kluczowe związane z marką i natychmiast wygeneruj ponad 100 sloganów dostosowanych do celu Hypotenuse AI Nieograniczone generowanie sloganów Opisz swoją markę, wygeneruj wiele wersji, edytuj lub spróbuj ponownie, aby uzyskać lepsze wyniki Proste jak bułka z masłem. AI Generowanie sloganów zgodnie z wytycznymi marki Wytrenuj AI za pomocą plików PDF i danych dotyczących marki, aby generować spójne slogany

Czego należy szukać w generatorze sloganów AI?

Zapadający w pamięć slogan powinien być unikalny dla tożsamości Twojej marki, jej wizji i grupy docelowej. Należy również pamiętać o tym, jak będzie on wyglądał w różnych kontekstach — czy będzie równie atrakcyjny na stronie internetowej, ekranie telefonu komórkowego i billboardzie?

Generator sloganów AI powinien być w stanie zająć się tym kreatywnym procesem, aby zaoszczędzić czas i wygenerować dobrze skonstruowany slogan. Ale to nie wszystko!

Oto pięć dodatkowych cech, na które należy zwrócić uwagę w narzędziach do tworzenia skutecznych sloganów:

Możliwość dostosowania: określenie tonu lub dopracowanie wygenerowanych sloganów, aby dopasować je do konkretnej branży i grupy demograficznej

Łatwość obsługi: Korzystanie z funkcji takich jak generowanie jednym kliknięciem i opcje filtrowania

Wiele opcji sloganów: Tworzenie unikalnych sloganów, które nie brzmią powtarzalnie, aby wywrzeć trwałe wrażenie

Spójność marki: Integracja z istniejącymi zasobami brandingowymi i wymaganiami reklamowymi w celu lepszego dostosowania

Opcje eksportu: Pobieranie gotowego sloganu w różnych formatach (np. PDF, CSV) i udostępnianie go członkom zespołu w celu podjęcia wspólnej decyzji

Ta dyskusja między użytkownikami Reddit pięknie odpowiada na pytanie, jak wykorzystać AI w reklamie. Niezależnie od tego, jakie narzędzie ostatecznie wybierzesz, traktuj je jako swojego asystenta, a nie konkurenta.

📖 Przeczytaj również: AI a treści tworzone przez ludzi: zalety i wady

11 najlepszych generatorów sloganów AI

Generator sloganów AI może tworzyć szybkie, dostosowywalne slogany i działać jako kompleksowa platforma do zarządzania wysiłkami marketingowymi — od zarządzania projektami i integracji projektów po tworzenie sloganów przyjaznych dla SEO.

Zapoznaj się z 11 generatorami sloganów AI (bezpłatnymi i płatnymi), aby zdecydować, który z nich najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.

🧠 Ciekawostka: Hyundai jest jedną z najczęściej błędnie pisanych nazw marek na świecie, tuż za Lamborghini.

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia sloganów i zarządzania projektami kampanii)

Zrób burzę mózgów, aby znaleźć pomysły na chwytliwe slogany, a następnie stwórz listę rzeczy do zrobienia lub dokument do wspólnej edycji dzięki ClickUp Brain

Napisać zapadający w pamięć slogan podczas zarządzania kampanią marketingową — brzmi jak marzenie, prawda?

Ale dzięki ClickUp to może stać się rzeczywistością! Aplikacja wszystko do pracy łączy systemy oparte na sztucznej inteligencji z udostępnianiem wiedzy, komunikacją zespołową i zarządzaniem projektami, aby wszystko było uporządkowane.

Generuj chwytliwe slogany i twórz zbiór kreatywnych pomysłów dzięki ClickUp Brain, wewnętrznemu asystentowi AI ClickUp. Narzędzie przetwarza szczegóły Twojej marki, grupę docelową i główny przekaz, korzystając z ponad 1000 integracji ClickUp, aby dostarczyć skuteczne slogany.

Nawet bez skomplikowanych podpowiedzi, AI Writer for Work od ClickUp Brain rozumie proste polecenia i generuje zapadające w pamięć slogany.

✨ Bonus: Użytkownicy ClickUp Brain mogą wybierać spośród wielu zewnętrznych modeli AI, w tym GPT-4o, o3-mini, o1 i Claude 3. 7 Sonnet do copywritingu i generowania chwytliwych sloganów!

Zobacz, jak możesz wykorzystać ClickUp Brain w marketingu, dzięki temu krótkiemu przewodnikowi:

Po stworzeniu chwytliwych sloganów ClickUp może również pomóc w współpracy w czasie rzeczywistym. Użyj ClickUp Docs, aby zapisywać kreatywne pomysły, uwzględniać tożsamość marki i planować kampanie w mediach społecznościowych.

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki dokumentom ClickUp, śledź każdą zmianę i ogranicz ryzyko błędów

Wielu członków zespołu może współpracować i śledzić zmiany bez opuszczania platformy. Aby przejść od planowania do wdrożenia, zespoły mogą połączyć dokumenty ClickUp z zadaniami ClickUp i tworzyć elementy do wykonania z ustalonymi terminami i narzędziami do śledzenia postępów.

📮 ClickUp Insight: Dzięki menedżerowi wiedzy AI ClickUp Brain generowanie sloganów staje się łatwiejsze. Po prostu zadaj pytanie bezpośrednio w obszarze roboczym, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

Najlepsze funkcje ClickUp

Skorzystaj z widoków ClickUp , aby uporządkować i filtrować slogany (np. według kategorii, oceny lub statusu). Widok tabeli może być najlepszy do sortowania i porównywania

Dodaj pola niestandardowe ClickUp do swoich zadań, aby kategoryzować slogany (np. "Nacisk na markę", "Grupa docelowa", "Ton")

Wdrażaj szablony reklam z przykładowymi zadaniami, niestandardowymi polami i predefiniowanymi cyklami pracy

Monitoruj kluczowe wskaźniki, śledź realizację zadań i analizuj wyniki przyszłych kampanii marketingowych dzięki pulpitom ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Pierwsze użycie wymaga pewnej nauki

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Chelsea Bennett, menedżer ds. zaangażowania marki w Lulu Press, podzieliła się swoimi doświadczeniami z ClickUp:

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo podoba nam się to, że pomaga nam pozostać w kontakcie z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie każdego dnia, do wszystkiego. Jest bardzo pomocny dla naszego zespołu kreatywnego i sprawił, że cykl pracy stał się lepszy i bardziej wydajny.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia i aplikacje zwiększające wydajność

2. Copy. ai (najlepszy do tworzenia alternatywnych treści)

za pośrednictwem Copy.ai

Zamiast spędzać godziny na burzy mózgów nad sloganami dla każdej kampanii, użyj Copy. ai, aby stworzyć alternatywną zawartość dla różnych inicjatyw marketingowych i grup demograficznych.

Pozwala to na pisanie szczegółowych podpowiedzi, które określają parametry, takie jak ton, styl i struktura, aby dopasować się do Twoich wymagań.

Oprócz generowania sloganów, Copy.ai oferuje szeroką bibliotekę narzędzi do pisania AI dostosowanych do różnych formatów treści — blogów, opisów produktów, e-maili i nie tylko. Generator sloganów umożliwia szczegółowe dostosowywanie podpowiedzi, pomagając marketerom testować ton, styl i sposób przekazywania treści. Możesz również skorzystać z narzędzia Brand Voice, aby generowane slogany były spójne z tożsamością marki we wszystkich kampaniach.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Dodaj słowa kluczowe związane z Twoją działalnością, aby uzyskać dostosowane do potrzeb slogany

Skorzystaj z gotowych szablonów, aby wypełnić informacje i wygenerować treść w ciągu kilku sekund

Udoskonal swoją treść za pomocą narzędzia Sentence Rewriter

Ograniczenia Copy. ai

Brak możliwości edycji podpowiedzi w trakcie rozmowy

Może generować niedokładną lub powtarzalną zawartość

Ceny Copy. ai

Free Forever

Pakiet startowy: 49 USD/użytkownik miesięcznie

Zaawansowane: 249 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Copy. ai

G2: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

3. Canva Slogan Generator (najlepszy do tworzenia atrakcyjnych wizualnie projektów i chwytliwych sloganów)

za pośrednictwem Canva Slogan Generator

Potrzebujesz chwytliwego sloganu dla swojej marki z wszechstronnymi opcjami projektowania? Generator sloganów Canva to najlepszy wybór!

Możesz użyć generatora sloganów AI, aby napisać chwytliwe slogany i natychmiast dostosować ich wygląd za pomocą czcionek, kolorów i grafiki — wszystko to bez konieczności przełączania aplikacji do strategii promocji lub kampanii marketingowych.

Oprócz sloganów Canva ułatwia stosowanie wygenerowanych haseł w materiałach wizualnych marki. Możesz przeciągać i upuszczać slogany wygenerowane przez AI do postów na Instagramie, reklam, ulotek i wizytówek, korzystając z szablonów Canva.

Najlepsze funkcje generatora sloganów Canva

Wygeneruj 50 sloganów za pomocą generatora sloganów AI Canva za darmo

Przetłumacz slogany na ponad 100 języków za pomocą profesjonalnego narzędzia tłumaczeniowego Canva

Skorzystaj z Canva Docs, aby współpracować ze swoim zespołem i omówić slogany wygenerowane przez AI

Przekształć swój dokument w prezentację jednym kliknięciem i zaprezentuj swoją kampanię biznesową

Ograniczenia generatora sloganów Canva

Organizowanie dużej liczby plików może być kłopotliwe

Nowe aplikacje i funkcje mogą być przytłaczające i sprawiać, że interfejs jest nieporęczny

Ceny generatora sloganów Canva

Free Forever

Canva Pro: 15 USD/użytkownik miesięcznie

Canva Teams: 10 USD/użytkownik miesięcznie

Canva Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje generatora sloganów Canva

G2: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 12 000 recenzji)

👀 Czy wiesz, że... 73% użytkowników mediów społecznościowych twierdzi, że jeśli marka nie odpowiada w Internecie, kupią produkt konkurencji.

4. Writesonic (najlepszy do uzyskania dostępu do różnych modeli AI jednocześnie)

Chatsonic firmy Writesonic łączy modele AI, takie jak ChatGPT, Claude i Gemini, w celu wyszukiwania i generowania treści, stając się w ten sposób kompletnym narzędziem do tworzenia treści AI.

Możesz również skorzystać z Socialsonic, aby być na bieżąco z trendami wirusowymi i stworzyć zbiór kreatywnych pomysłów. Planowanie kampanii marketingowych za pomocą tego narzędzia może być niezwykle łatwe. Jednak jego funkcje związane z treściami społecznościowymi skupiają się obecnie wyłącznie na LinkedIn.

Generowanie sloganów Writesonic dobrze współgra z zestawem narzędzi do tworzenia tekstów reklamowych i opisów produktów. Dzięki funkcjom Brand Voice możesz nauczyć Writesonic odtwarzania określonych tonów na różnych platformach.

Najlepsze funkcje Writesonic

Twórz i utrzymuj spójny ton marki we wszystkich generowanych treściach

Wykorzystaj generowanie treści w ponad 25 językach

Publikuj treści bezpośrednio na preferowanej platformie za pomocą jednego kliknięcia

Ograniczenia Writesonic

Kredyty w planie Free Plan są ofertą jednorazową, więc nie można ich ponownie wykorzystać po ich wyczerpaniu

Ma tendencję do generowania ogólnej treści, nawet w przypadku konkretnej podpowiedzi tekstowej

Ceny Writesonic

Free Forever

Indywidualny: 20 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie)

Standard: 99 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 2000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Writesonic

Writesonic to asystent pisania, którego potrzebuję podczas burzy mózgów nad tytułem bloga, pisania artykułu lub tekstu reklamowego do książki lub tekstu marketingowego do reklamy cyfrowej. Jego dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu doskonale uzupełnia mój harmonogram pisania. Pomaga mi również w burzy mózgów z moimi klientami, gdy szukamy nowych pomysłów na zawartość.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj Writesonic AI Article Writer 5. 0, aby wygenerować długą wersję roboczą treści, a następnie udoskonal ją za pomocą Chatsonic, aby uzyskać pomysły na slogany, oraz Photosonic, aby uzyskać elementy wizualne. Stwórz kampanię marketingową dostosowaną do Twojej marki — od chwytliwych sloganów po angażujące treści i grafiki — korzystając z jednej platformy.

5. Ahrefs (najlepszy darmowy generator sloganów AI)

Wyszukaj słowa kluczowe do tworzenia chwytliwych sloganów w Ahrefs i skorzystaj z generatora sloganów AI (bezpłatny), aby opracować slogany.

Chociaż generator sloganów Ahrefs jest prosty, jego prawdziwa moc tkwi w badaniu słów kluczowych. Przed sfinalizowaniem sloganu marketerzy mogą użyć Ahrefs do sprawdzenia trudności słów kluczowych, liczby wyszukiwań i wykorzystania odpowiednich terminów przez konkurencję. Dzięki temu slogany są nie tylko chwytliwe, ale także zoptymalizowane pod kątem SEO.

Najlepsze funkcje Ahrefs

Wybierz liczbę wariantów, które chcesz wygenerować

Przeanalizuj najbardziej udane slogany i teksty marketingowe konkurencji dzięki funkcji Site Explorer

Twórz świeże slogany w zależności od aktywności wyszukiwania Twojej grupy docelowej, korzystając z Keywords Explorer

Ograniczenia Ahrefs

Odpowiedzi mogą być ogólne i powtarzalne

Chociaż generator sloganów AI jest darmowy, inne funkcje są dostępne za wysoką cenę

Cennik Ahrefs

Free

Lite: 129 USD/użytkownik miesięcznie

Standard: 249 USD/użytkownik miesięcznie

Zaawansowane: 449 USD/użytkownik miesięcznie

Enterprise: 1499 USD/miesiąc (wymagane zobowiązanie roczne)

Oceny i recenzje Ahrefs

G2: 4,5/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 550 recenzji)

6. Grammarly (najlepszy do dopracowywania i szlifowania tekstów sloganów)

za pośrednictwem Grammarly

Wśród narzędzi sprawdzających jakość pisania wyróżnia się Grammarly, oferujące funkcje korekty w czasie rzeczywistym oraz szczegółowe sugestie wykraczające poza podstawowe poprawki gramatyczne.

GrammarlyGO, generatywny współtwórca AI, jest szczególnie przydatny do pisania dobrych sloganów w tonie Twojej marki. Aby stworzyć szkic sloganu produktu, wprowadź kluczowe terminy dotyczące produktu, a GrammarlyGO wygeneruje wiele opcji w ciągu kilku sekund.

Sugestie sloganów Grammarly znacznie się poprawiają w połączeniu z niestandardowymi opcjami ustawiania celów. Ustal ton (przyjazny, formalny, pewny siebie), określ grupę docelową, wybierz intencję (informowanie, przekonywanie) i pozwól GrammarlyGO odpowiednio dostosować slogany.

Najlepsze funkcje Grammarly

Analizuj zawartość stron internetowych, aby zapewnić oryginalność i zapobiec niezamierzonemu plagiatowi

Ustaw niestandardowe cele pisania, aby dopasować treść do celu i odbiorców

Skorzystaj z wielojęzycznego wsparcia, takiego jak amerykański, brytyjski, kanadyjski i australijski angielski

Ograniczenia Grammarly

Może powodować więcej błędów z powodu usterek oprogramowania w Dokumentach Google lub wiadomościach e-mail

Ograniczone wsparcie w zakresie dostosowywania tonu w językach innych niż angielski

Ceny Grammarly

Free

Pro: 30 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Grammarly

G2: 4,7/5 (ponad 9500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 7000 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Jeśli chodzi o rozpoznawalność marki — czyli to, co odbiorcy zapamiętują o Twojej marce — marketing influencerski zwiększa wskaźnik wspomaganego rozpoznawania o 79%, a markową zawartość o 81%.

7. Shopify (najlepszy do tworzenia sloganów branżowych)

za pośrednictwem Shopify

Darmowy generator sloganów Shopify ma przejrzysty i prosty interfejs. Za pomocą kilku kliknięć możesz wygenerować setki chwytliwych sloganów.

Przeglądaj wiele nazw branżowych i twórz konkretne slogany, wpisując słowo kluczowe.

Generator sloganów Shopify jest doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców wprowadzających na rynek niszowe marki eCommerce. Po wygenerowaniu sloganu możesz szybko zastosować go na stronie głównej swojego sklepu Shopify, w listach produktów lub banerach reklamowych za pomocą wbudowanych integracji.

Najlepsze funkcje Shopify

Wybierz spośród setek opcji sloganów na podstawie słów kluczowych

Dostosuj slogany, aby podkreślić przekaz marki i jej unikalne cechy

Uzyskaj dostęp do dodatkowych zasobów marketingowych i brandingowych dzięki zintegrowanemu zestawowi narzędzi Shopify

Ograniczenia Shopify

Ograniczone opcje dostosowywania w celu dopracowania wygenerowanych sloganów

Generowanie zbiorcze może skutkować powtarzalnymi lub ogólnymi sloganami

Ceny Shopify

Free

Podstawowy: 29 USD/miesiąc na użytkownika

Shopify: 79 USD/miesiąc dla małych zespołów

Zaawansowane: 299 USD/miesiąc dla dużych firm

Oceny i recenzje Shopify

G2: 4,4/5 (ponad 4500 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 6500 recenzji)

📖 Przeczytaj również: 10 przełomowych generatorów opisów produktów

8. Jasper AI (najlepszy do tworzenia sloganów dostosowanych do potrzeb klientów)

za pośrednictwem Jasper AI

Opisz potencjalnych klientów Jasper AI i inne szczegóły związane z marką, a następnie stwórz treść. Możesz to zrobić za pomocą szablonu Perfect Headline Template — wprowadź szczegóły, takie jak opisy produktów, nazwa firmy, kontekst, awatar klienta i ton wypowiedzi.

Inną metodą tworzenia sloganów za pomocą Jasper AI jest funkcja receptury w trybie Boss Mode. Akceptuje ona podobne pola wprowadzania danych, ale pozwala na wykonanie określonych komend generowania sloganów za pomocą kombinacji klawiszy CTRL/CMD + Shift + Enter.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Skorzystaj z szerokiej gamy szablonów do pisania treści, aby generować wszelkiego rodzaju teksty

Twórz slogany w 25 językach

Zmieniaj przeznaczenie istniejących treści, tworząc zwięzłe nagłówki

Limity Jasper AI

Użytkownicy potrzebują czasu, aby nauczyć się efektywnie korzystać ze wszystkich funkcji

Ustawienie podpowiedzi i kontekstu może być trudne

Ceny Jasper AI

Free: 7-dniowa wersja próbna

Twórca: 49 USD/licencja miesięcznie

Pro: 69 USD/licencja miesięcznie

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper AI

G2: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1500 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jasper AI

Bardzo podoba mi się również to, że pomaga w tworzeniu krótkich, chwytliwych sloganów lub tytułów, które mogę wykorzystać w mediach społecznościowych, e-mailach lub innych działaniach marketingowych. Recenzja zebrana i opublikowana na stronie G2.com.

9. Designhill Slogan Generator (najlepszy do tworzenia sloganów zoptymalizowanych pod kątem słów kluczowych)

za pośrednictwem Designhill Slogan Generator

Designhill Slogan Generator jest jak rozmowa z przyjacielem, który ma kreatywne pomysły dotyczące potrzeb Twojej firmy w zakresie brandingu i marketingu.

Wpisz słowo kluczowe swojej marki i natychmiast wygeneruj slogany dostosowane do tego tematu, dzięki czemu będą one doskonale pasować do Twoich kanałów marketingowych.

Najlepsze funkcje generatora sloganów Designhill

Skorzystaj z przyjaznego dla użytkownika interfejsu, który nie wymaga żadnej wiedzy technicznej

Wybierz spośród ponad 100 opcji sloganów dostosowanych specjalnie do słów kluczowych związanych z Twoją marką

Kopiuj slogany jednym kliknięciem, co ułatwia zapisywanie i porównywanie ulubionych

Ograniczenia generatora sloganów Designhill

Niektóre slogany mogą wymagać niewielkiej edycji, aby dopasować je do charakteru Twojej marki

Brak wsparcia wielojęzycznego

Ceny generatora sloganów Designhill

Free

Oceny i recenzje Designhill Slogan Generator

G2: Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

10. Hypotenuse AI (najlepszy do nieograniczonego generowania sloganów)

za pośrednictwem Hypotenuse AI

Aby uzyskać najlepsze wyniki, opisz szczegółowo charakter swojej marki i potrzeby klientów — Hypotenuse AI wykorzystuje te informacje do generowania sloganów dostosowanych do Twoich celów.

Hypotenuse AI oferuje sześć opcji i swobodę wprowadzania pożądanych zmian. Ponadto, jeśli nic Ci się nie podoba, po prostu wygeneruj slogan ponownie.

Najlepsze funkcje Hypotenuse AI

Skorzystaj z ponad 50 konfigurowalnych szablonów treści

Wykorzystaj internetowe narzędzie badawcze do natychmiastowego pozyskiwania informacji

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji pisania artykułów, które pomogą Ci stworzyć teksty marketingowe oparte na Twoich sloganach

Ograniczenia Hypotenuse AI

Generuje sporadycznie powtarzającą się zawartość podczas korzystania z podobnych podpowiedzi

Ograniczone funkcje wsparcia na czacie

Ceny Hypotenuse AI

Free

Opłata początkowa: 29 USD/miesiąc

Niezbędne: 87 USD/miesiąc

Blog Pro: 230 USD/miesiąc

Blog Niestandardowy: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hypotenuse AI

G2: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Hypotenuse AI prawdziwi użytkownicy

Używamy tego do burzy mózgów i pisania opisów produktów, postów w mediach społecznościowych, tekstów na strony docelowe i kilku innych rodzajów treści marketingowych. Dało nam to świetne pomysły i jesteśmy w stanie tworzyć i dostosowywać treści do konkretnego tonu i języka, który nam odpowiada.

11. Bułka z masłem. AI (Najlepszy do generowania sloganów zgodnych z wytycznymi marki)

za pośrednictwem Easy-Peasy.AI

Możesz wyszkolić Easy-Peasy. AI, podając konkretne wytyczne dotyczące marki, przykłady i tonację, aby zachować spójność generowanych sloganów. Wykorzystuje GPT-4 do zrozumienia kontekstu i tworzenia fraz zgodnych z osobowością Twojej marki.

To proste. Asystent AI, Marky, pomaga udoskonalić slogany za pomocą zaawansowanego przetwarzania języka naturalnego.

To proste. Najlepsze funkcje AI

Generuj slogany w ponad 40 językach

Uzyskaj dostęp do ponad 200 szablonów AI, które ułatwią Ci pracę

Prześlij pliki PDF związane z marką i zadaj pytania AI, aby uzyskać bardziej ukierunkowane kampanie marketingowe

Bułka z masłem. Ograniczenia AI

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają nauki dla nowych użytkowników

Może brakować dokładności w generowanej treści

To proste. Ceny AI

Free

Pakiet startowy: 16 USD/użytkownik miesięcznie

Unlimited 50: 24 USD/użytkownik miesięcznie

Unlimited: 32 USD/użytkownik miesięcznie

To proste. Oceny i recenzje AI

G2: 4,5/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

👀 Czy wiesz, że... Według 93% liderów marketingu marketerzy muszą wiedzieć, jak wykorzystać AI w swoim cyklu pracy.

Generuj slogany i formularze tożsamości marki za pomocą ClickUp

Tworzenie zapadających w pamięć sloganów, które utkwią w głowach ludzi, nie jest najłatwiejszym zadaniem. Ale dzięki odpowiedniemu generatorowi sloganów AI możesz uchwycić osobowość swojej marki w frazie, która trafi do Twoich odbiorców.

Chociaż wszystkie te narzędzia mogą pomóc w generowaniu atrakcyjnych sloganów i testowaniu różnych wariantów, tylko ClickUp łączy tworzenie sloganów z kompletnym cyklem pracy i zarządzaniem kampaniami.

ClickUp tworzy centralną lokalizację do przechowywania zasobów marki, współpracy z członkami zespołu i śledzenia kampanii marketingowych. Po stworzeniu sloganu marki możesz kontynuować jego wykorzystanie w tym samym miejscu, w którym go stworzyłeś.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i wypróbuj! 🎉