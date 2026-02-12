Jak tworzyć podpowiedzi dla Copilota na podstawie 10 przykładów

Microsoft 365 Copilot może zdziałać cuda w Twoim cyklu pracy — jeśli tylko wiesz, jak się do niego zwracać!

🧠 Ciekawostka: 72% firm na całym świecie wdrożyło już jakąś formę sztucznej inteligencji

W tym poście dowiesz się, jak pisać podpowiedzi dla Copilota, które maksymalizują wydajność — dzięki 10 praktycznym przykładom i oczekiwanym wynikom.

Ale najpierw zacznijmy nasz przewodnik po podpowiedziach Copilota.

Czym są podpowiedzi Copilot?

Podpowiedzi dla Copilota to instrukcje, które przekazujesz narzędziom opartym na sztucznej inteligencji, takim jak Microsoft Copilot, aby pomóc im w wykonywaniu zadań.

Potraktuj je jako punkt wyjścia do rozmowy — pomagają one sztucznej inteligencji zrozumieć Twoje potrzeby i dostarczyć dokładnie to, czego oczekujesz. Im bardziej dopracujesz swoje podpowiedzi, tym większa będzie wydajność i skuteczność Twojego asystenta AI!

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad prezentacją, analizujesz dane, czy piszesz post na blogu, Twoja podpowiedź decyduje o tym, jak zareaguje AI. Dobrze sformułowana podpowiedź jest jasna, zwięzła i szczegółowa, co gwarantuje uzyskanie najlepszych wyników od AI.

Wykorzystując AI w zarządzaniu projektami, możesz pomóc zespołom w podziale złożonych zadań na łatwiejsze do opanowania części. Na przykład zespół marketingowy może używać podpowiedzi do tworzenia szkiców kampanii e-mailowych, podczas gdy programiści wykorzystują je do debugowania kodu lub generowania dokumentacji.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wykorzystaj AI do uzyskiwania wniosków, a nie tylko do tworzenia zawartości. Poproś Copilota o porównanie trendów, analizę nastrojów lub wyodrębnienie kluczowych wniosków z dużych zbiorów danych, wykraczających poza proste streszczenia.

Korzyści wynikające z używania podpowiedzi Copilot

Czy kiedykolwiek próbowałeś przygotować potrawę bez jasnych instrukcji? Prawdopodobnie nie wyszło to tak, jak sobie tego życzyłeś. Tak właśnie wygląda praca z AI bez jasnych podpowiedzi dla Copilota. Konkretne wskazówki gwarantują, że Twój asystent AI spełni Twoje potrzeby związane z pisaniem, analizowaniem lub organizowaniem.

Oto, w jaki sposób pisanie jasnych, lepszych podpowiedzii w Microsoft Copilot pozwoli Ci osiągnąć pożądane wyniki:

Wzrost wydajności: Jasne instrukcje pomagają AI usprawnić zadania, takie jak generowanie zawartości, analiza danych czy tworzenie prezentacji, oszczędzając Twój czas i pozwalając Ci skupić się na tym, co najważniejsze

Większa dokładność: Dobrze sformułowane podpowiedzi gwarantują, że AI udziela trafnych i adekwatnych odpowiedzi, niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie wiadomości e-mail, streszczanie raportów czy obliczanie danych

Spójne wyniki: podpowiedzi Copilot zapewniają spójność Twojej pracy, pomagając uzyskać przewidywalne i niezawodne wyniki za każdym razem

Pomoc w różnych aplikacjach: Inteligentne podpowiedzi pozwalają korzystać z Copilota we wszystkich narzędziach pakietu Microsoft 365 — od e-maili po prezentacje. Zacznij od podsumowania spotkania w Outlooku i przekształć je w prezentację PowerPoint, a wszystko to dzięki ukierunkowanym podpowiedziom

Zamień kontekst w wnioski: Copilot uczy się na podstawie Twoich wzorców pracy, dostrzegając trendy i sugerując automatyzację, np. tworzenie szablonów odpowiedzi na podstawie opinii klientów

👀 Czy wiesz, że... Microsoft Copilot wykorzystuje zaawansowane modele językowe, takie jak GPT-4, dzięki czemu rozumie i generuje teksty przypominające ludzką mowę. Dzięki temu Copilot potrafi nie tylko odpowiadać na pytania — może również wykonywać zadania, tworzyć dokumenty, a nawet pomagać w pisaniu kodu!

Jak tworzyć skuteczne podpowiedzi dla Copilota?

Tworzenie skutecznych podpowiedzi dla Copilota wymaga znalezienia równowagi między jasnością, trafnością i zaangażowaniem. Oto kluczowe strategie pozwalające tworzyć lepsze podpowiedzi, które zapewnią bardziej znaczące i wydajne interakcje:

Używaj jasnego i konkretnego języka : unikaj niejasności — sformułuj instrukcje w sposób jasny, aby Copilot mógł szybko zrozumieć, czego potrzebujesz

Pisz zwięźle : Szczegóły mają znaczenie, ale zbyt długie podpowiedzi mogą przytłoczyć AI

Podaj kontekst i istotne informacje : Im więcej kontekstu podasz, tym lepiej AI zrozumie sytuację. Na przykład: „W ustawieniu rozmowy kwalifikacyjnej, jakie trzy najważniejsze cechy podkreśliłbyś w odniesieniu do swojego doświadczenia w zarządzaniu projektami?”

Zachęcaj do głębszego myślenia: Układaj podpowiedzi warstwowo, aby uzyskać bardziej przemyślane odpowiedzi. Na przykład: „Porównaj i zestaw ze sobą czynniki powodzenia tradycyjnych i cyfrowych strategii marketingowych dla małych firm.”

Określ ton i styl : jasno zaznacz, czy potrzebujesz odpowiedzi w określonym tonie lub stylu. Na przykład: „Napisz przyjazną notatkę z podziękowaniem za rozmowę kwalifikacyjną, podkreślając kluczowe omówione kwestie.”

Powtarzaj i udoskonalaj: Dostosowuj swoje podpowiedzi na podstawie informacji zwrotnych. Jeśli konkretna podpowiedź konsekwentnie przynosi doskonałe wyniki, przeanalizuj, co sprawiło, że zadziałała, i udoskonal ją do wykorzystania w przyszłości

10 przykładowych podpowiedzi dla Copilota

Oto 10 podpowiedzi dla Copilota dostosowanych do różnych branż i zawodów. Te przykłady wykorzystania AI pokazują, jak wykorzystać Copilota w obsłudze klienta, finansach, prawie i innych sytuacjach.

1. Marketing

W dzisiejszych czasach marketing opiera się na decyzjach opartych na danych i spersonalizowanych doświadczeniach klientów. AI pomaga analizować zachowania klientów, przewidywać ich preferencje oraz tworzyć ukierunkowane kampanie.

Dzięki solidnym podpowiedziom Twój dział marketingu może zautomatyzować rutynowe zadania, skuteczniej generować wnioski i dopracowywać strategie w celu zwiększenia zaangażowania, a wszystko to przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i kreatywności.

Podpowiedź: Stwórz segmentowaną kampanię e-mailową z okazji premiery naszej wiosennej kolekcji. Dołącz rekomendacje produktów i spersonalizowane kody rabatowe.

👀 Czy wiesz, że... W 2023 roku muzyk Holly Herndon wydała album o tytule „PROTO”, stworzony we współpracy z „dzieckiem” AI o imieniu Spawn. Ten projekt badał punkt styku ludzkiej kreatywności i uczenia maszynowego, podważając tradycyjne pojęcia autorstwa w muzyce. To się nazywa trafna podpowiedź!

2. Tworzenie oprogramowania

Zespoły programistów poszukują nowych sposobów na przyspieszenie procesów kodowania i testowania przy zachowaniu jakości.

Wykorzystanie AI w tworzeniu oprogramowania pomaga wcześnie wykrywać błędy oraz generować bardziej przejrzyste i wydajniejsze fragmenty kodu.

Podpowiedź: Napisz funkcję w języku Python, która weryfikuje hasła użytkowników. Uwzględnij sprawdzanie minimalnej długości (8 znaków), znaków specjalnych, cyfr oraz wielkich i małych liter. Dodaj pomocne komunikaty o błędach dla każdego niepowodzenia weryfikacji.

3. Analityka w służbie zdrowia

Pracownicy służby zdrowia wykorzystują AI do analizowania danych pacjentów, wykrywania wczesnych objawów ostrzegawczych, a nawet tworzenia spersonalizowanych planów leczenia. AI pomaga również w interpretacji obrazów medycznych i przewidywaniu wyników leczenia pacjentów, dzięki czemu wszystko — od diagnozy po opiekę pooperacyjną — przebiega znacznie sprawniej.

Podpowiedź: Przeanalizuj dane dotyczące parametrów życiowych pacjenta z ostatnich 24 godzin. Zaznacz wszelkie niepokojące wzorce i zaproponuj środki zapobiegawcze w oparciu o dotychczasowe wyniki leczenia pacjenta.

4. Analiza finansowa

Instytucje finansowe wykorzystują podpowiedzi oparte na AI do analizowania trendów rynkowych, wykrywania oszustw i skuteczniejszej oceny ryzyka. Odpowiednie podpowiedzi pomagają AI przetwarzać ogromne ilości danych finansowych, odkrywać ukryte wzorce i generować wnioski, które usprawniają proces podejmowania decyzji.

Od automatyzacji raportów po usprawnianie interakcji z klientami — podpowiedzi oparte na AI usprawniają operacje finansowe.

Podpowiedź: Stwórz raport z analizy finansowej dla średniej wielkości firmy z branży detalicznej. Przeanalizuj wzrost przychodów firmy, marże zysku i przepływy pieniężne w ciągu ostatnich 3 lat. Uwzględnij kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), benchmarki branżowe oraz wszelkie potencjalne ryzyka lub możliwości przyszłego wzrostu.

5. Edukacja

Branża edukacyjna wykorzystuje podpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji, aby uczynić naukę bardziej interaktywną i wydajną. Od automatyzacji oceniania po udzielanie natychmiastowej informacji zwrotnej — narzędzia oparte na sztucznej inteligencji pomagają nauczycielom zaoszczędzić czas i skupić się na spersonalizowanym zaangażowaniu uczniów.

Dzięki odpowiednim podpowiedziom AI może generować plany lekcji, sugerować ćwiczenia, sprawdzać zawartość, a nawet dostosowywać ją do różnych poziomów zaawansowania.

Podpowiedź: Wygeneruj plan lekcji matematyki z zakresu algebry dla klasy 7. Uwzględnij trzy poziomy trudności, pomoce wizualne oraz zadania do ćwiczeń wraz z rozwiązaniami krok po kroku.

6. Obsługa klienta

Obsługa klienta opiera się na szybkich i trafnych odpowiedziach; podpowiedzi oparte na AI to ułatwiają. Dzięki automatyzacji często zadawanych pytań, zapewnieniu pomocy przez całą dobę oraz obsłudze rutynowych zapytań AI pozwala konsultantom skupić się na rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów klientów i zapewnianiu lepszego wsparcia.

Podpowiedź: Utwórz szablony odpowiedzi na typowe pytania dotyczące zwrotów produktów. Uwzględnij informacje o wysyłce, szczegóły dotyczące terminu zwrotu oraz kolejne kroki. Dodaj empatyczne sformułowania skierowane do sfrustrowanych klientów.

7. Zarządzanie kadrami i talentami

AI zmienia świat HR, sprawiając, że rekrutacja staje się inteligentniejsza, szybsza i bardziej inkluzywna.

Od automatyzacji żmudnych zadań, takich jak przeglądanie CV, po dopasowywanie kandydatów do ról w oparciu o ich umiejętności i doświadczenie — AI pozwala zespołom HR skupić się na budowaniu relacji, zamiast na przeglądaniu dokumentów.

Podpowiedź: Napisz serię wiadomości e-mail, aby zaangażować pasywnych kandydatów, wykorzystując wnioski płynące z analizy danych opartej na AI. Uwzględnij personalizację, rekomendacje ofert pracy oraz przypomnienia o dalszych działaniach, aby podtrzymać zainteresowanie.

8. Nieruchomości

Sztuczna inteligencja sprawia, że kupno, sprzedaż i zarządzanie nieruchomościami stają się bardziej inteligentne i wydajne. Od chatbotów opartych na AI, które pomagają kupującym przez całą dobę, po analitykę predykcyjną z prognozami wartości nieruchomości i trendów rynkowych — AI pomaga agentom i klientom podejmować świadome decyzje.

Wirtualne wycieczki i rekomendacje oparte na AI personalizują proces wyszukiwania nieruchomości, a automatyczne generowanie leadów i inteligentne przetwarzanie umów usprawniają transakcje.

Podpowiedź: Przeprowadź analizę rynku, aby zidentyfikować aktualne trendy i strategie cenowe na lokalnym rynku nieruchomości. Przedstaw informacje na temat wartości nieruchomości, stawek czynszu oraz potencjalnych możliwości inwestycyjnych: [Wprowadź szczegóły lokalizacji]

🧠 Ciekawostka: Informatyk John McCarthy po raz pierwszy użył terminu „sztuczna inteligencja” w 1956 roku podczas konferencji w Dartmouth, która jest uważana za wydarzenie zapoczątkowujące pole AI.

9. Produkcja

Konserwacja predykcyjna oparta na AI pomaga zespołom produkcyjnym przewidywać awarie sprzętu i ograniczać kosztowne przestoje. Firmy wykorzystujące AI do planowania konserwacji odnotowały 20-procentowy spadek przestojów, co pozwala na płynniejsze działanie i lepszą alokację zasobów.

Podpowiedź: Przeanalizuj dane z linii produkcyjnej, aby zidentyfikować wzorce połączone z wadami produktów [wstaw dane z linii produkcyjnej].

10. Prawo

Narzędzia AI pomagają prawnikom w szybkiej analizie ogromnych ilości orzecznictwa, umów i dokumentów prawnych, skracając czas poświęcany na pracę ręczną.

Chatboty obsługują podstawowe zapytania klientów, zwalniając czas na bardziej złożone sprawy prawne. Jednocześnie analityka predykcyjna ocenia wyniki spraw na podstawie danych historycznych, a oparte na AI przeglądanie i sporządzanie umów poprawia dokładność, jednocześnie ograniczając błędy ludzkie — dzięki czemu praca prawnicza staje się szybsza i bardziej wydajna.

Podpowiedź: Wciel się w rolę prawnika specjalizującego się w sprawach cywilnych. Mój klient, najemca, domaga się zwrotu kaucji od byłego wynajmującego, który ją zatrzymał, mimo że nieruchomość została pozostawiona w nienaruszonym stanie.

Jeśli mój klient przegra sprawę, przedstaw szczegółową analizę potencjalnych konsekwencji [zgodnie z prawem danego stanu]. Uwzględnij skutki finansowe, osobiste i reputacyjne, w tym koszty prawne, konsekwencje dla zdolności kredytowej, przyszłe trudności z wynajmem oraz wszelkie szersze skutki dla jego działalności gospodarczej lub życia osobistego. Upewnij się, że odpowiedź jest wyczerpująca i uwzględnia zarówno bezpośrednie, jak i długoterminowe konsekwencje.

Typowe błędy, których należy unikać

Tworzenie skutecznych podpowiedzi dla Copilot Chat jest kluczem do uzyskania dokładnych i wartościowych wyników. Niezależnie od tego, czy korzystasz z Microsoft Copilot, Copilot Chat, czy AI w ramach Microsoft 365 Copilot, niejasne podpowiedzi mogą prowadzić do nieprecyzyjnych lub nieistotnych odpowiedzi. Aby w pełni wykorzystać potencjał swoich podpowiedzi, unikaj tych typowych błędów:

Zbytnie ogólniki: AI najlepiej radzi sobie z jasnymi poleceniami. Zamiast mówić: „Podsumuj ten dokument”, określ: „Podsumuj ten raport w trzech punktach, skupiając się na trendach finansowych”

Ignorowanie kontekstu: Podpowiedzi Copilota działają najlepiej, gdy kontekst jest jasny. Zawsze określ branżę, cel lub grupę docelową, aby uzyskać bardziej precyzyjną odpowiedź.

Przeciążanie nadmierną ilością informacji: Chociaż kontekst jest niezbędny, zbyt rozbudowane podpowiedzi mogą przeciążać Microsoft Copilot. Staraj się, aby były zwięzłe, ale jednocześnie zawierały wszystkie niezbędne informacje.

Zapomnienie o zdefiniowaniu formatu wyjściowego: Jeśli potrzebujesz listy, tabeli lub akapitu, po prostu to powiedz. Przykład: „Przedstaw te dane w tabeli z trzema kolumnami”

Nie zapominaj o limitach AI: Chociaż Copilot korzysta z ogromnej Chociaż Copilot korzysta z ogromnej bazy wiedzy opartej na AI , nie zastępuje on opinii eksperta. Zawsze weryfikuj kluczowe informacje.

Ograniczenia Copilota

Przed stworzeniem podpowiedzi dla Microsoft Copilot warto wiedzieć, co ten asystent AI potrafi, a czego nie. Realistyczne oczekiwania pomogą Ci tworzyć bardziej skuteczne podpowiedzi i osiągać najlepsze wyniki.

Oto kilka kluczowych limitów, o których należy pamiętać:

Brak samodzielnych działań: Copilot służy pomocą, ale nie działa samodzielnie. Przedstawia sugestie, jednak przed udostępnianiem odpowiedzi musisz je przejrzeć i zatwierdzić.

Brak pamięci między rozmowami: Każda rozmowa zaczyna się od nowa. Jeśli wczoraj omawialiście strategię marketingową, Copilot nie będzie o tym pamiętał dzisiaj — trzeba będzie ponownie podać kontekst

Ograniczona analiza danych: Copilot przetwarza określoną ilość danych na zapytanie. Potrafi podsumować informacje, ale nie jest przeznaczony do dogłębnej analizy ani ustalania związków przyczynowo-skutkowych. W tym celu lepiej sprawdzają się specjalistyczne narzędzia analityczne.

Ograniczenia wiedzy: Podstawowa wiedza Copilota obejmuje okres do około 2021 roku. Chociaż Copilot może pobierać aktualne informacje w zależności od konfiguracji Twojej organizacji, jego podstawowy model wiedzy nie jest na bieżąco aktualizowany.

Niespójne odpowiedzi: Zadaj to samo pytanie dwa razy, a możesz otrzymać nieco różne odpowiedzi. Dzieje się tak, ponieważ Copilot generuje odpowiedzi w oparciu o prawdopodobieństwo, a nie o stałe reguły

Ograniczenia czatu: Rozmowy mają limit 30 interakcji na sesję i mogą wygasnąć. Jeśli coś jest istotne, pamiętaj, aby to zapisać — starych czatów nie można wznowić

Ograniczenia dostępu do plików: Dostęp Copilota do plików zależy od Twoich ustawień. Może on pobierać pliki tylko z określonych lokalizacji, takich jak firmowy SharePoint, co ogranicza jego możliwość pobierania dokumentów przechowywanych w innych miejscach

Krótsze odpowiedzi w trybie pracy: Podczas korzystania z Copilota w trybie pracy odpowiedzi mogą być krótsze i bardziej konkretne w porównaniu z innymi narzędziami opartymi na GPT-4

