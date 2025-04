13 darmowych szablonów list spożywczych ułatwiających zakupy

Tworzenie listy zakupów może usprawnić proces robienia zakupów, oszczędzając czas i pieniądze, a jednocześnie zapewniając, że nie zapomnisz o niezbędnych elementach.

Niezależnie od tego, czy planujesz posiłki na cały tydzień, czy po prostu kupujesz kilka niezbędnych rzeczy, posiadanie dobrze zorganizowanej listy może wiele zmienić.

Na tym blogu przedstawimy 13 darmowych szablonów list zakupów, które zaspokoją różne potrzeby i preferencje. Od minimalistycznych projektów po kompleksowe układy, szablony te są idealne dla każdego, kto chce zwiększyć efektywność zakupów spożywczych i cieszyć się bezstresowym doświadczeniem w sklepie.

Zaczynamy! 🌟

Czym są szablony list zakupów?

Szablony list zakupów to ustrukturyzowane listy z predefiniowanymi układami, które pomagają zorganizować zakupy i uniknąć zapasów. Można je dostosować do własnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy wolisz szablon listy spożywczej do wydrukowania, czy rozwiązanie cyfrowe, posiadanie gotowej, kompleksowej listy kontrolnej ułatwia zakupy.

Typowa lista zakupów zawiera nabiał, mięso, warzywa, owoce, podstawowe produkty, oleje itp. które znajdują się w różnych lokalizacjach w sklepie. Szablon listy zakupów spożywczych kategoryzuje te produkty i pozwala wybrać te, których potrzebujesz, a następnie podać ich ilość. Dzięki temu nie trzeba chodzić po całym sklepie.

Co więcej, takie listy pozwalają na umieszczenie dodatkowych notatek obok każdego elementu. Jeśli więc musisz kupić konkretny element określonej marki, aby lepiej zaplanować swój tydzień, nie musisz o tym pamiętać; Twoja lista Ci o tym przypomni.

🧠 Ciekawostka: Według badań przeprowadzonych w Stern School of Business, ponad 80% elementów listy zakupów zostało zakupionych, co podkreśla jej skuteczność podczas zakupów spożywczych.

Co składa się na dobry szablon listy zakupów?

Dobrze zaprojektowany szablon listy zakupów upraszcza robienie zakupów, zmniejsza zmęczenie podejmowaniem decyzji i pomaga trzymać się budżetu. Szablon powinien być na tyle zorganizowany, elastyczny i intuicyjny, aby usprawnić rutynowe czynności i jednocześnie dostosować się do zmieniających się potrzeb. Oto, co wyróżnia świetny szablon:

Wyczyszczone kategorie: Organizuj według kategorii (np. produkty, nabiał, spiżarnia), aby sprawnie poruszać się po sklepie i uniknąć cofania się

Konkretne ilości: Uwzględnij pola ilości i jednostek, aby dokładnie określić, ile potrzebujesz

Przypomnienia: Otrzymuj przypomnienia o preferowanych markach, elementach wyprzedaży lub zamiennikach

Zachowaj koncentrację: Nadaj priorytet niezbędnym rzeczom za pomocą sekcji "Niezbędne", aby skupić się na rzeczach niezbędnych przed dodaniem dodatków

Śledź elementy: Uwzględnij format listy kontrolnej, aby śledzić elementy podczas zakupów i wizualnie ograniczyć przeoczenia

Przyjazne dla użytkownika układy: Projektuj z myślą o elastyczności, pozostawiając puste wiersze lub przestrzenie na dodatki w ostatniej chwili lub zakupy pod wpływem impulsu

Właściwości synchronizacji: Synchronizuj z planami posiłków, łącząc składniki z cotygodniowymi przepisami, minimalizując marnotrawstwo i zbędne zakupy

🔎 Do zrobienia? 44% kupujących uważa, że wydaje mniej, gdy korzysta z listy zakupów.

13 darmowych szablonów list zakupów, które oszczędzają czas

Każdy szablon został zaprojektowany w innym celu, od organizowania zakupów spożywczych po efektywne planowanie posiłków dla rodziny, szacowanie kosztów przepisów i poziomów zapasów i wiele więcej. Zrozumienie każdego z nich z osobna może wydawać się zniechęcające, ponieważ zawierają one pewien techniczny żargon.

Na szczęście mamy dla Ciebie kompleksowy zestaw 13 darmowych szablonów list kontrolnych z ClickUp, aplikacji wszystko do pracy i innych platform, takich jak Dokumenty Google i Vertex42.

1. Szablon do planowania posiłków ClickUp

Pobierz szablon Free Planuj zdrowsze posiłki, oszczędzaj czas i pieniądze dzięki szablonowi do planowania posiłków ClickUp

Planowanie posiłków jest męczące i może być przytłaczające, zwłaszcza jeśli nie śledzisz na bieżąco swoich potrzeb spożywczych. Przyjazny dla początkujących szablon do planowania posiłków ClickUp to idealne rozwiązanie do skutecznego planowania posiłków, które promuje zdrowsze odżywianie oraz oszczędza czas i pieniądze.

Ten szablon umożliwia planowanie cotygodniowych posiłków, tworzenie list zakupów, śledzenie ulubionych przepisów i monitorowanie celów dietetycznych. Szablon można łatwo dostosować do własnych potrzeb i preferencji dzięki konfigurowalnym polom i widokom.

Co ci się spodoba:

Przechowuj i organizuj swoje ulubione przepisy w szablonie, aby mieć do nich łatwy dostęp

Monitoruj spożycie składników odżywczych i śledź postępy w realizacji celów zdrowotnych

Planuj posiłki w ramach budżetu i śledź swoje wydatki spożywcze

Wizualizuj swój tygodniowy plan posiłków w widoku kalendarza, aby mieć do niego łatwy dostęp

Idealny dla: Każdego, kto chce uprościć planowanie posiłków, śledzenie swojej diety, zaoszczędzić czas i pieniądze lub dostosować się do określonych potrzeb dietetycznych.

Przeczytaj również: Free Plan Szablony do planowania posiłków, aby zaoszczędzić czas

2. Szablon do planowania menu ClickUp

Pobierz szablon Free Skorzystaj z szablonu do planowania menu ClickUp, aby zaplanować pyszne menu dla swojej restauracji

Szablon do planowania menu ClickUp optymalizuje planowanie posiłków dla restauracji, usług cateringowych lub do użytku osobistego. Pomaga organizować menu, planować lunch i inne posiłki, zarządzać przepisami i śledzić zapasy.

Możesz uprościć dane powstania menu, zapewnić spójność produktów i zmniejszyć marnotrawstwo żywności poprzez optymalizację wykorzystania składników. Współpracuj ze swoim zespołem nad pomysłami na menu, śledź preferencje klientów i łatwo dostosowuj menu w oparciu o dostępność sezonową lub ograniczenia dietetyczne.

Co ci się spodoba:

Zaprojektuj swoje menu na tydzień, miesiąc lub dowolny okres, zapewniając różnorodność i spójność

Skorzystaj z ClickUp Brain , aby obliczyć koszt każdego przepisu i zoptymalizować swój budżet i ceny

Śledź składniki i zapasy, aby zminimalizować marnotrawstwo i mieć pewność, że masz wszystko, czego potrzebujesz

Twórz specjalne menu na święta, wydarzenia cateringowe lub inne specjalne okazje

🎁 Bonus: Oto szablon do obliczania budżetu na przepisy, który stworzyliśmy za pomocą ClickUp Brain w ClickUp Docs:

Idealny dla: Restauracji, firm cateringowych, firm dostarczających posiłki i osób prywatnych, które chcą usprawnić proces planowania menu.

➡️ Read More: Darmowe szablony do planowania menu na kolację

3. Szablon Kosztów Przepisów ClickUp

Pobierz szablon Free Odblokuj kluczowy wgląd w koszty receptur dzięki szablonowi kosztów receptur ClickUp

Opanuj sztukę kulinarnego budżetowania dzięki szablonowi ClickUp Recipe Cost Template! Ten przyjazny dla użytkownika szablon pozwala obliczyć koszt Twoich kulinarnych danych powstania. Wprowadź składniki, ilości i koszty jednostkowe, a szablon automatycznie obliczy całkowity koszt przepisu i koszt jednej porcji.

Śledź również wahania cen, eksperymentuj z różnymi składnikami i odkrywaj opłacalne alternatywy bez uszczerbku dla smaku.

Co ci się spodoba:

Śledź swoje podstawowe produkty w spiżarni i ich ceny, aby uprościć kalkulację kosztów przepisów

Łatwa konwersja między różnymi jednostkami miary w celu dokładnego obliczenia kosztów

Dostosuj przepisy do różnych wielkości porcji i automatycznie przeliczaj koszty

Przeanalizuj swoje wydatki na różne składniki i zidentyfikuj obszary, w których możesz zaoszczędzić

Idealny dla: Głównych kucharzy, blogerów kulinarnych, osób przygotowujących posiłki i każdego, kto chce obliczyć koszty przepisu, zarządzać budżetem żywnościowym i dokonywać świadomych wyborów posiłków.

💡 Pro Tip: Zamień małe przerwy w wydajne chwile, wykonując szybkie zadania, które zapewnią Ci organizację i wydajność. Wypróbuj te proste sposoby, aby być na bieżąco ze swoją sprawą: Zorganizuj się dzięki aplikacji zwiększającej wydajność, takiej jak ClickUp ⚡

Sortuj i odpowiadaj na e-maile, aby oczyścić skrzynkę odbiorczą 📩

Oczyść i uporządkuj swój fizyczny obszar roboczy 🧹

Organizuj pliki i uporządkuj pulpit komputera 🗂️

Uruchom aktualizację systemu, aby zoptymalizować swój komputer 🔄

4. ClickUp Prosta lista do zrobienia

Pobierz szablon Free Przejmij kontrolę nad swoim dniem i z łatwością osiągaj swoje cele dzięki szablonowi ClickUp Simple To-Do List Template

Szablon ClickUp Simple To-Do List Template to idealne rozwiązanie do organizowania zadań i zwiększania wydajności. Ten prosty szablon zapewnia scentralizowany hub do zarządzania sprawami do załatwienia, czy to osobistymi sprawami, projektami w pracy, czy obowiązkami domowymi. Intuicyjny interfejs i konfigurowalne funkcje umożliwiają łatwe dodawanie zadań, przypisywanie terminów, ustawianie priorytetów i śledzenie postępów.

Ten szablon upraszcza zarządzanie zadaniami, zmniejsza stres i pozwala osiągnąć więcej. Podziel duże projekty na mniejsze, łatwe w zarządzaniu zadania, współpracuj z innymi i ciesz się satysfakcją ze sprawdzania elementów na liście.

Co ci się spodoba:

Przypisz priorytety do swoich zadań, aby skupić się na tym, co najważniejsze

Ustaw terminy i otrzymuj przypomnienia, aby mieć pewność, że zakupy zostaną zakończone na czas

Monitoruj swój postęp i pozostań zmotywowany, sprawdzając zakończone zadania

Twórz niestandardowe statusy, aby odzwierciedlić swój cykl pracy i śledzić postęp zadań

Idealny dla: Osób i teamów, które chcą organizować zadania, efektywnie zarządzać swoim czasem i zwiększać wydajność.

📮 ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji, kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić rozmowy w wykonalne zadania we wszystkich zadaniach, czatach i dokumentach - upewniając się, że nic nie umknie uwadze.

5. Szablon listy zakupów ClickUp

Pobierz szablon Free Notuj wszystko i wszędzie dzięki szablonowi listy podstawowej ClickUp

Szablon listy podstawowej ClickUp to prosty, ale skuteczny sposób na organizację zadań, usprawnienie cyklu pracy i zwiększenie wydajności. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie codziennymi zadaniami, śledzenie kamieni milowych projektu czy ustalanie priorytetów kluczowych zadań, szablon ten zapewnia przejrzysty, uporządkowany format, dzięki któremu wszystko jest w jednym miejscu.

Zaprojektowany z myślą o elastyczności i wydajności, szablon ten dostosowuje się do Twojego unikalnego cyklu pracy. Dzięki konfigurowalnym polom, funkcji przeciągnij i upuść oraz współpracy w czasie rzeczywistym, bycie na bieżąco z zadaniami i codziennym planem nigdy nie było łatwiejsze.

Co ci się spodoba:

Szybkie ustawienie i niestandardowe dopasowanie do każdego cyklu pracy, od użytku osobistego po profesjonalny

Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki komentarzom, zadaniom i udostępnianiu plików w jednym miejscu

Elastyczna organizacja zadań z sortowaniem, filtrowaniem i grupowaniem dla lepszej widoczności

Grupuj, sortuj i filtruj zadania w oparciu o terminy, priorytety lub kategorie, aby zachować koncentrację i porządek

Idealny dla: Każdego, od kierowników projektów i teamów po freelancerów i osoby prywatne poszukujące prostego, opartego na współpracy i konfigurowalnego sposobu organizowania zadań, śledzenia postępów i zwiększania wydajności.

Oto, co Catriona Parsons, dyrektor w Bluelime Bespoke, miała do powiedzenia na temat używania ClickUp:

Jesteśmy dostawcą luksusowych usług prywatnego cateringu i usług concierge, więc zawsze jesteśmy w drodze. Praca ze smartfona i korzystanie z aplikacji ClickUp były dla mnie zdecydowanie najbardziej pomocnymi rzeczami do tej pory. Na przykład, mogę sprawdzić płatności otrzymane na nasze konto bankowe bez konieczności czekania, aż wrócę do domu. To jeden z przykładów czegoś, co uważam za niezwykle pomocne.

Jesteśmy dostawcą luksusowych usług prywatnego cateringu i usług concierge, więc zawsze jesteśmy w drodze. Praca ze smartfona i korzystanie z aplikacji ClickUp były dla mnie zdecydowanie najbardziej pomocnymi rzeczami do tej pory. Na przykład, mogę sprawdzić płatności otrzymane na nasze konto bankowe bez konieczności czekania, aż wrócę do domu. To jeden z przykładów czegoś, co uważam za niezwykle pomocne.

6. Szablon inwentaryzacji restauracji ClickUp

Pobierz szablon Free Utrzymuj optymalny poziom zapasów w restauracji dzięki szablonowi zapasów w restauracji ClickUp

Utrzymanie prawidłowego stanu zapasów surowców jest kluczowe dla uniknięcia nadmiernych zapasów lub braków magazynowych, jeśli prowadzisz restaurację. Szablon ClickUp Restaurant Inventory jest kluczem do efektywnego zarządzania zapasami i minimalizowania marnotrawstwa żywności! Ten kompleksowy szablon umożliwia śledzenie składników, monitorowanie poziomu zapasów, przewidywanie popytu i optymalizację decyzji zakupowych.

Łatwo dostosuj szablon do swoich unikalnych potrzeb dzięki konfigurowalnym polom i widokom. Ponadto możesz śledzić terminy ważności, obserwować wydajność dostawców i generować szczegółowe raporty, aby uzyskać cenny wgląd w przepływ zapasów.

Co ci się spodoba:

Zrozum poziomy zapasów w restauracji dzięki pięciu niestandardowym statusom, a mianowicie Zarchiwizowane, W magazynie, Nowy element, Brak w magazynie i Ponowne zamówienie

Ustaw punkty zmiany kolejności i otrzymuj powiadomienia o niskim stanie zapasów, dzięki czemu nigdy nie zabraknie Ci niezbędnych składników

Monitoruj marnotrawstwo żywności i identyfikuj obszary wymagające poprawy, aby zminimalizować straty i zmaksymalizować rentowność

Analizuj koszty składników i identyfikuj możliwości oszczędności w procesie zakupów

Idealny dla: Właścicieli restauracji, menedżerów i szefów kuchni, którzy chcą usprawnić zarządzanie zapasami, zmniejszyć marnotrawstwo żywności i zoptymalizować decyzje zakupowe.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania zamówieniami

7. Szablon kosztorysu restauracji ClickUp

Pobierz szablon Free Efektywnie szacuj koszty składników dzięki szablonowi ClickUp Restaurant Recipe Costing Template

Wyeliminuj zgadywanie z cennika menu, aby być przygotowanym i zmaksymalizować rentowność swojej restauracji dzięki szablonowi ClickUp Restaurant Recipe Costing Template. To dynamiczne narzędzie pozwala obliczyć dokładny koszt każdego dania, zapewniając, że ceny odzwierciedlają wydatki na składniki i pożądane marże zysku.

Po wybraniu i wprowadzeniu składników, ilości i kosztów jednostkowych, szablon automatycznie oblicza całkowity koszt przepisu, koszt za porcję i potencjalne marże zysku. Następnie możesz bez wysiłku śledzić wahania cen, dostosowywać przepisy i eksperymentować z różnymi strategiami cenowymi, aby zoptymalizować swoje menu pod kątem powodzenia.

Co ci się spodoba:

Zbuduj scentralizowaną bazę danych swoich składników wraz z powiązanymi z nimi kosztami

Dokładnie określ wydajność każdego przepisu, aby obliczyć koszt za porcję i zminimalizować ilość odpadów

Analizuj rentowność swoich elementów menu i identyfikuj możliwości poprawy

Drukuj wnikliwe raporty dotyczące kosztów przepisów, marży zysku i ogólnej wydajności menu

Idealny dla: Właścicieli restauracji, szefów kuchni i menedżerów, którzy chcą dokładnie obliczyć koszty receptur, zoptymalizować ceny menu i poprawić rentowność.

Przeczytaj również: Jak wykorzystać AI w codziennych zadaniach: Nowoczesne umiejętności życiowe

8. Szablon listy rzeczy do zrobienia podczas planowania imprezy ClickUp

Pobierz szablon Free Doświadcz bezproblemowego planowania imprezy dzięki szablonowi listy rzeczy do zrobienia ClickUp Party Planning

Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Party Planning to Twój najlepszy imprezowy towarzysz! Pożegnaj się ze stresem i przywitaj zorganizowane uroczystości dzięki temu kompleksowemu szablonowi, który poprowadzi Cię przez każdy krok procesu planowania imprezy. Dzięki temu szablonowi będziesz na bieżąco z każdym szczegółem, od tworzenia list gości i zarządzania zaproszeniami po śledzenie RSVP i koordynowanie dekoracji.

Dzięki konfigurowalnym polom i widokom, szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Party Planning pozwala na łatwe dostosowanie do każdego przyjęcia, imprezy urodzinowej, spotkania świątecznego lub niezobowiązującego spotkania. Przydziel zadania, ustaw terminy i współpracuj z przyjaciółmi lub rodziną, aby zapewnić sprawne i powodzenie wydarzenia.

Co ci się spodoba:

Śledź wydatki na imprezę i nie przekraczaj swojego budżetu

Organizuj i komunikuj się z dostawcami, takimi jak firmy cateringowe, DJ-e czy fotografowie

Wizualizuj oś czasu planowania imprezy, aby mieć pewność, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem

Łatwe zarządzanie i udostępnianie listy gości i jej różnych wersji, śledzenie RSVP i wysyłanie przypomnień

Idealny dla: Każdego, kto planuje przyjęcie, od zwykłych spotkań po wydarzenia na dużą skalę, kto chce zachować porządek, efektywnie zarządzać zadaniami i zapewnić powodzenie uroczystości.

Sprawdź, jak ClickUp poprawił wydajność dla Pressed Juice:

9. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Pobierz szablon Free Znajdź czas dla siebie w napiętym grafiku dzięki ClickUp Self-Care To-Do List Template

Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp Self-Care nadaje priorytet Twojemu dobremu samopoczuciu, tworząc ustrukturyzowaną, ale elastyczną rutynę samoopieki. Niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na zdrowiu psychicznym, zdrowiu fizycznym, czy prostych codziennych nawykach, szablon ten ułatwia śledzenie ważnych działań, ustawienie przypomnień i zbudowanie zrównoważonej rutyny dbania o siebie. Wyczyszczony, zorganizowany układ pozwala pamiętać o swoich potrzebach bez poczucia przytłoczenia.

Szablon ten zachęca do zrównoważonego podejścia do wydajności i dobrego samopoczucia osobistego, umożliwiając ustawienie celów związanych z dbaniem o siebie, monitorowanie postępów i dostosowywanie ich w razie potrzeby. Kategoryzuj działania, śledź wskaźniki ich zakończenia i zastanawiaj się nad swoją rutyną, aby z czasem budować lepsze nawyki. Co więcej, dzięki intuicyjnemu projektowi ClickUp, dbanie o siebie staje się bardziej celowe i samodyscyplinujące.

Co ci się spodoba:

Organizuj czynności związane z dbaniem o siebie według typu, np. samopoczucie psychiczne, fizyczne lub emocjonalne, korzystając z niestandardowych kategorii

Monitoruj zakończone zadania i buduj lepsze nawyki z biegiem czasu dzięki śledzeniu postępów

Zautomatyzuj przypomnienia, aby zachować spójność i nigdy nie przegapić chwili na zadbanie o siebie

Personalizuj widoki, aby przełączać się między listą kontrolną, kalendarzem lub formatem tablicy, aby ułatwić planowanie

Idealne dla: Każdego, kto chce nadać priorytet dbaniu o siebie, budować zdrowe nawyki i stworzyć ustrukturyzowaną, ale elastyczną rutynę wellness.

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze narzędzia AI do użytku osobistego i wydajności

10. Szablon tygodniowej listy zakupów od Canva

via Canva

Szablon Simple Weekly Grocery List od Canva ułatwia planowanie posiłków i zakupów, dostarczając przejrzysty, uporządkowany układ listy niezbędnych elementów. Stworzony z myślą o przejrzystości i wygodzie, szablon ten pozwala kategoryzować artykuły spożywcze, ustalać priorytety i optymalizować zakupy.

Ta minimalistyczna, łatwa w użyciu lista zakupów sprawi, że zakupy będą bezstresowe. Niestandardowy szablon można dostosować do własnych potrzeb, dodając sekcje dotyczące określonych sklepów, preferencji żywieniowych lub podstawowych artykułów gospodarstwa domowego. Wydrukuj ją lub korzystaj z niej cyfrowo - tak czy inaczej, będziesz mieć dobrze zorganizowaną listę, która sprawi, że zakupy spożywcze będą szybsze i bardziej wydajne.

Co ci się spodoba:

Kategoryzuj artykuły spożywcze za pomocą wstępnie zaprojektowanych kategorii, aby zakupy przebiegały sprawniej

Niestandardowy układ dopasowany do alejek sklepowych, potrzeb dietetycznych, osobistych preferencji i innych rzeczy

Łatwo drukuj lub korzystaj z wersji cyfrowej, aby mieć elastyczny dostęp na papierze lub dowolnym urządzeniu

Ciesz się czystym, nowoczesnym wyglądem, dzięki któremu Twoja lista zakupów będzie zarówno funkcjonalna, jak i atrakcyjna wizualnie

Idealny dla: Każdego, kto chce mieć prostą, uporządkowaną, konfigurowalną listę zakupów, aby zakupy były szybsze, łatwiejsze i bardziej zorganizowane.

Przeczytaj również: How to Plan Your Week: Przewodnik po wyższej wydajności i stanie umysłu Zen

11. Szablon listy zakupów w arkuszu kalkulacyjnym autorstwa Vertex42

via Vertex 42

Szablon Spreadsheet Grocery List Template od Vertex42 pomaga uniknąć zakupów pod wpływem impulsu w sklepie (na przykład podczas wyprzedaży), umożliwiając sporządzenie listy produktów, których naprawdę potrzebujesz. Zaprojektowany w formacie arkusza kalkulacyjnego szablon kategoryzuje elementy, śledzi ilości i dynamicznie aktualizuje listę.

Co więcej, dostosuj sekcje arkuszy do swoich nawyków zakupowych, aktualizuj ilości w czasie rzeczywistym, a nawet oblicz szacowane koszty, aby nie przekroczyć budżetu.

Co ci się spodoba:

Dynamicznie sortuj i filtruj elementy, aby dopasować je do trasy zakupów lub priorytetów

Śledź ilości i koszty, aby zmieścić się w budżecie i uniknąć nadmiernych wydatków

Edytuj kategorie stron, aby uporządkować artykuły spożywcze na podstawie alejek sklepowych lub osobistych preferencji

Korzystaj z wersji cyfrowej lub drukowanej, aby elastycznie dostosowywać zakupy do swoich potrzeb

Idealny dla: Każdego, kto chce mieć uporządkowaną, opartą na danych i konfigurowalną listę zakupów, aby zakupy były bardziej wydajne i przyjazne dla budżetu.

➡️ Czytaj więcej: Darmowe szablony do śledzenia nawyków w Arkuszach Google, Excelu i ClickUp

12. Szablon listy zakupów PPT GDoc

via GDoc

Szablon PPT Grocery List by GDoc, kompatybilny z Google Slides, Microsoft PowerPoint i MacOS Keynote na iOS, to kolejna dobra opcja, która pomaga w zakupach spożywczych. Oferuje wizualny i uporządkowany sposób organizowania zakupów. Dostarcza czysty i łatwy do odczytania format, dzięki czemu jest idealny dla tych, którzy preferują atrakcyjną wizualnie listę zakupów.

W przeciwieństwie do tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych lub list opartych na tekście, ten szablon umożliwia niestandardowe dodawanie ikon, kolorów i obrazów, dzięki czemu planowanie zakupów jest bardziej wciągające i urocze. Dzięki prostemu, ale skutecznemu układowi, szablon ten przekształca listę zakupów w dobrze zorganizowane narzędzie zakupowe.

Co ci się spodoba:

Wizualizuj swoją listę za pomocą ikon, obrazów i sekcji oznaczonych kolorami dla lepszej organizacji

Łatwo dopasuj swoje preferencje zakupowe dzięki funkcji przeciągnij i upuść

Wydrukuj lub użyj cyfrowo, aby uzyskać wygodny dostęp na papierze, tablecie lub telefonie

Efektywna organizacja poprzez grupowanie elementów w kategorie ułatwia zakupy

Idealny dla: Każdego, kto preferuje wizualnie uporządkowaną, konfigurowalną i łatwą w użyciu listę zakupów.

13. Lowcarb Grocery Checklist Template by Venngage

via Venngage

Planowanie posiłków niskowęglowodanowych jest uproszczone dzięki szablonowi listy kontrolnej produktów niskowęglowodanowych od Venngage. Szablon ten pomaga zachować porządek, zaoszczędzić czas i trzymać się swoich celów dietetycznych bez poświęcania różnorodności. Jego przejrzysty, atrakcyjny wizualnie układ pełni funkcję podzielonych na kategorie sekcji dla białek, świeżych warzyw, podstawowych produktów i przekąsek niskowęglowodanowych, dzięki czemu nigdy nie zapomnisz o niezbędnych rzeczach ani nie padniesz ofiarą zakupów pod wpływem impulsu.

Idealna dla osób przygotowujących posiłki i entuzjastów zdrowia, lista kontrolna zawiera również przestrzeń na cotygodniowe pomysły na posiłki, ułatwiając dostosowanie zakupów spożywczych do planu żywieniowego.

Co ci się spodoba:

Kategorie oznaczone kolorami dla szybkiej nawigacji między grupami żywności

Integracja z popularnymi aplikacjami do tworzenia cyfrowych list zakupów w celu aktualizacji w czasie rzeczywistym

Zamień wysokowęglowodanowe elementy na niskowęglowodanowe alternatywy z wbudowanymi sugestiami dotyczącymi zamienników

Dostęp do listy w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności korzystania z Internetu

Idealny dla: Dietetyków keto, entuzjastów przygotowywania posiłków, trenerów zdrowia i zapracowanych gospodarstw domowych, którzy chcą uprościć planowanie zakupów o niskiej zawartości węglowodanów.

🔍 Do zrobienia? Skupienie się na kupowaniu żywności na zewnętrznych krawędziach sklepów spożywczych może pomóc w dokonywaniu zdrowszych wyborów. Często można tam znaleźć świeże owoce, warzywa, białka i inne łatwo psujące się produkty. Nazywa się to zakupami obwodowymi.

Zorganizuj swoją listę zakupów z ClickUp

Mając do dyspozycji szablon listy zakupów, nie wydasz niepotrzebnie pieniędzy na artykuły, które już masz w domu, ani nie zapomnisz o najważniejszych rzeczach, które musisz kupić. Co więcej, pomaga kategoryzować zakupy, zachować porządek i uniknąć przekroczenia budżetu podczas zakupów.

ClickUp sprawia, że zakupy spożywcze nie wymagają wysiłku dzięki wszechstronnym, dobrze zorganizowanym i łatwym w użyciu szablonom, które pasują do każdego stylu robienia zakupów. Bez względu na to, jak duże lub małe są Twoje zakupy, szablony ClickUp pomogą Ci być na bieżąco z zakupami, zaoszczędzić czas i sprawić, że każda podróż będzie bezstresowa.

Dodatkowo, elastyczne funkcje zarządzania zadaniami i współpracy ClickUp pomogą Ci planować posiłki, budżetować wydatki, a nawet koordynować zakupy z członkami rodziny.

Dołącz do ClickUp już dziś za darmo, aby pobrać te szablony i zrobić zakupy spożywcze bez wysiłku!