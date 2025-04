13 najlepszych systemów CRM dla siłowni w 2025 roku

Pomiędzy zarządzaniem potencjalnymi klientami, dbaniem o zadowolenie członków siłowni i obsługą sprzedaży, może się wydawać, że podnosisz więcej niż tylko ciężary. Cała ta praca administratora może zakłócić koncentrację i spowolnić rozwój biznesu.

W tym właśnie może pomóc system zarządzania powiązaniami z klientami dla siłowni.

Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania członkami siłowni to coś więcej niż tylko miejsce do przechowywania danych klientów - pomaga ono w śledzeniu czasu, planowaniu zajęć, automatycznych przypomnieniach i spersonalizowanej komunikacji, dzięki czemu możesz poświęcić mniej czasu na ściganie płatności, a więcej na pomaganie członkom w osiąganiu ich celów.

Zebraliśmy 13 najlepszych opcji oprogramowania CRM dla siłowni, które pomogą Ci śledzić frekwencję członków, zwiększyć ich zaangażowanie i rozwinąć biznes fitness. Znajdźmy idealne rozwiązanie!

Do czego siłowniom potrzebne jest oprogramowanie CRM?

Firmy korzystające z CRM są o 85% bardziej skłonne do poprawy obsługi klienta - i może to zaoszczędzić 5-10 godzin obciążenia pracą pracowników tygodniowo. To poważny wzrost wydajności, a kluby fitness również mogą wziąć udział w tej akcji.

Dlaczego? Ponieważ żonglowanie danymi członków, śledzenie obecności i przetwarzanie płatności na wielu platformach przyprawia o ból głowy.

Dzięki analityce opartej na AI możesz bez wysiłku śledzić zaangażowanie członków, a dostęp w chmurze zapewnia synchronizację zespołu bez względu na to, gdzie się znajduje. Mniej czasu na administratora oznacza więcej czasu na budowanie dobrze prosperującej społeczności fitness. To brzmi jak wygrana.

Korzyści z systemów CRM dla siłowni

Oprogramowanie CRM dla siłowni odciąża zarządzanie komunikacją z klientami. Podczas gdy ty pomagasz im osiągnąć ich cele fitness, narzędzia AI zajmują się zadaniami administratora, od przetwarzania płatności po automatyzację przypomnień i nie tylko.

Oto pięć korzyści płynących z wdrożenia systemu CRM w siłowni:

Śledzenie obecności członków, informacji o płatnościach i profili członków w jednym pulpicie CRM

Umożliwiaj rezerwacje zajęć w czasie rzeczywistym, anulowanie zajęć i zarządzanie listą oczekujących, aby zmaksymalizować obłożenie

Ustawienie cyklicznych rozliczeń, automatycznego fakturowania i przypomnień o zaległych płatnościach w celu poprawy przepływu gotówki

W pełni zintegrowane szablony formularzy członkowskich i chatboty do zbierania nowych zapytań

Mierz wydajność trenerów i satysfakcję członków, aby podejmować decyzje w oparciu o dane

Czego należy szukać w systemie CRM dla siłowni?

Odpowiednie oprogramowanie CRM dla siłowni powinno służyć nie tylko do zrobienia czegoś więcej niż tylko uporządkowania danych członków i pobudzenia rozwoju biznesu. Aby naprawdę usprawnić swoje operacje, upewnij się, że oferuje ono również te kluczowe funkcje:

Wybierz CRM oparty na chmurze z monitorowaniem frekwencji i historią członkostwa w czasie rzeczywistym

Weryfikuj niestandardowe funkcje segmentacji, aby kategoryzować członków na podstawie poziomu aktywności, danych demograficznych lub celów fitness

Wybierz CRM z harmonogramem zajęć opartym na AI, który automatycznie dostosowuje się do godzin szczytu i dostępności trenerów

Poszukaj automatyzacji fakturowania, płatności cyklicznych i alertów o zaległych płatnościach, aby zapobiec wyciekom przychodów

Wykorzystaj analitykę predykcyjną do prognozy ryzyka związanego z utrzymaniem członków i trendów w przychodach

do zrobienia: Zautomatyzowane zgłoszenia klientów są rozwiązywane o 52% szybciej.

13 najlepszych systemów CRM dla siłowni

Ponieważ potrzeby każdej siłowni są unikalne, znalezienie idealnego oprogramowania CRM może wydawać się onieśmielające.

Ale nie przejmuj się - mamy dla Ciebie rozwiązanie! Znajdźmy CRM, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania operacjami w siłowni i komunikacją z członkami dzięki niestandardowym cyklom pracy)

Zarządzaj wzrostem klientów i ich satysfakcją dzięki ClickUp CRM for Gym

ClickUp, wszystko aplikacja do pracy, może płynnie przekształcić się w oprogramowanie CRM dla siłowni.

ClickUp CRM for Gym to kompleksowe rozwiązanie do śledzenia nowych potencjalnych klientów, zarządzania istniejącymi członkostwami oraz automatyzacji cykli pracy związanych z płatnościami i odnowieniami. Potrzebujesz opcji plug-and-play? Zapoznaj się z szablonami CR M ClickUp i rozpocznij pracę od razu.

Na przykład, szablon CRM ClickUp organizuje rozproszone dane w scentralizowany system, dzięki czemu żaden potencjalny klient nie zostanie zapomniany, żadne odnowienie nie zostanie pominięte, a żaden klient nie poczuje się zaniedbany. Ten szablon może przechowywać informacje, przypisywać zadania trenerom i definiować cele fitness dla klientów.

Pobierz szablon Free Przekształć zarządzanie siłownią z chaotycznego, czasochłonnego procesu w uporządkowany dzięki szablonowi ClickUp CRM

Oto jak możesz wykorzystać ten szablon:

przechowywanie danych członków, takich jak informacje kontaktowe, plany członkostwa i raportowanie postępów w uporządkowanej bazie danych z możliwością wyszukiwania

monitoruj potencjalnych nowych członków dzięki niestandardowemu procesowi sprzedaży, który śledzi ich od zapytania do rejestracji

✅ Ustawienie automatycznych przypomnień o zbliżających się odnowieniach, wygaśnięciu członkostwa lub specjalnych promocjach, ograniczając liczbę ręcznych działań następczych

Jeśli jesteś trenerem, szablon ClickUp Exercise Log Template pomoże Ci zarządzać osobistymi sesjami treningowymi podczas projektowania ustrukturyzowanego planu dla każdego klienta. Rejestruj treningi, ustaw kamienie milowe i śledź postępy - wszystko w jednym miejscu - dzięki czemu możesz skupić się na coachingu zamiast żonglować arkuszami kalkulacyjnymi.

Chcesz pomóc swoim członkom zbudować solidną rutynę na siłowni poprzez małe, ale konsekwentne zmiany w stylu życia? W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp Personal Habit Tracker szablon. Dzięki spersonalizowanemu śledzeniu treningów i dobrego samopoczucia, pomaga członkom siłowni pozostać na dobrej drodze, budować lepsze nawyki i trzymać się swoich celów fitness w dłuższej perspektywie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Korzystaj z niestandardowych szablonów formularzy opinii, aby zbierać i przechowywać dane od potencjalnych i obecnych członków

Zarządzaj wieloma branchami siłowni z jednego pulpitu za pomocą widoku mapy ClickUp do śledzenia danych geograficznych

Wykorzystaj integracje ClickUp do współpracy z platformami e-mail, oprogramowaniem księgowym i nie tylko, aby śledzić wszystkie interakcje z klientami na jednej platformie i współpracować z trenerami, dietetykami i administratorami

Monitoruj podróże klientów, zarządzaj onboardingiem i śledź płatności za pomocą niestandardowych widoków , w tym listy, tablicy Kanban i widoku tabeli

Wizualizuj wartość życiową klienta, średnią wielkość transakcji i wiele więcej za pomocą pulpitów bez użycia kodu w ClickUp

Limity ClickUp

Początkujący użytkownicy mogą czuć się przytłoczeni mnogością funkcji dostępnych na platformie

Cennik ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (4,000+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

ClickUp to NAJLEPSZY system do zarządzania projektami, pulpit, CRM i skalowania, z jakim miałem do czynienia! Pomógł mi zaoszczędzić setki - tysiące godzin, ustalić priorytety + skupić się na rozwoju biznesu w procesie 500 tysięcy - milionów dolarów dziennie. Jesteśmy teraz w trakcie śledzenia konwersji + wyników! KOCHAM ClickUp!

ClickUp to NAJLEPSZY system do zarządzania projektami, pulpit, CRM i skalowania, z jakim miałem do czynienia! Pomógł mi zaoszczędzić setki - tysiące godzin, ustalić priorytety + skupić się na rozwoju biznesu w procesie 500 tysięcy - milionów dolarów dziennie. Jesteśmy teraz w trakcie śledzenia konwersji + wyników! KOCHAM ClickUp!

2. Mindbody (najlepszy do komunikacji z klientem z wykorzystaniem AI)

via Mindbody

Masz dość odpowiadania w kółko na te same pytania klientów? Train Messenger, asystent Mindbody oparty na AI, ma Twoje wsparcie. Może obsługiwać zapytania klientów, rezerwować spotkania i wysyłać automatyczne przypomnienia, jak kierownik recepcji, który nigdy nie bierze dnia wolnego.

Ponadto system personalizuje odpowiedzi na podstawie danych członków, zapewniając płynną i profesjonalną interakcję. Pozwól mu zająć się najczęściej zadawanymi pytaniami, podczas gdy ty skupisz się na osobistych sesjach treningowych i zarządzaniu członkami.

Najlepsze funkcje Mindbody

Zarządzaj zajęciami, spotkaniami i personelem w czasie rzeczywistym za pomocą jednego, łatwego w użyciu kalendarza

Przyciągnij nowych klientów na całym świecie, umieszczając swoją siłownię na liście Mindbody Marketplace

Dostarcz niestandardową aplikację mobilną dla członków, aby mogli rezerwować zajęcia, zarządzać członkostwem i pozostać zaangażowani

Ograniczenia Mindbody

Ceny mogą być wysokie dla małych Business i niezależnych profesjonalistów fitness

Oprogramowanie może zawierać błędy, może mieć opóźnienia, a jego przestoje mogą trwać godzinami

Ceny Mindbody

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Mindbody

G2: 3. 6/5 (370+ opinii)

Rozdział: 4. 0/5 (2,800+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Mindbody

Podstawowe oprogramowanie ma solidną funkcję, jednak system jest złożony i nieintuicyjny. Spędziłem 6 lat pracując w oprogramowaniu, więc z czasem nauczyłem się, jak osiągnąć to, czego potrzebowałem.

Podstawowe oprogramowanie ma solidną funkcję, jednak system jest złożony i nieintuicyjny. Spędziłem 6 lat pracując w oprogramowaniu, więc z czasem nauczyłem się, jak osiągnąć to, czego potrzebowałem.

3. ZenPlanner (najlepszy do organizowania informacji o członkach)

via ZenPlanner

Zen Planner automatyzuje czasochłonne zadania i zapewnia łatwe w użyciu narzędzia cyfrowe. Jego system rezerwacji online eliminuje konflikty w harmonogramie, umożliwiając członkom rezerwowanie zajęć w czasie rzeczywistym.

Automatyzacja rozliczeń zapewnia otrzymywanie płatności na czas, za każdym razem, bez konieczności gonienia za płatnościami. To dobry CRM dla trenerów do zarządzania operacjami i budowania społeczności.

Najlepsze funkcje ZenPlanner

Szybka, samoobsługowa odprawa dzięki trybowi kiosku

Pozwól członkom rezerwować zajęcia online, śledzić frekwencję i zapobiegać podwójnym rezerwacjom

Integracja z SugarWOD do rejestrowania treningów, śledzenia wyników i zwiększania zaangażowania

Śledzenie kluczowych wskaźników biznesowych za pomocą konfigurowalnych raportów w celu podejmowania decyzji opartych na danych

Ograniczenia ZenPlanner

Krytyczne elementy, takie jak portale rejestracji online, często ulegają awariom

Ma tendencję do nadpisywania poprzednich danych pustymi wpisami

Cennik ZenPlanner

Pakiet startowy: 199 USD/miesiąc

Studio: 99 USD/miesiąc

Engage: $198/miesiąc

Ultimate: $348/miesiąc

Oceny i recenzje ZenPlanner

G2: 4. 3/5 (90+ opinii)

Rozdział: 4. 3/5 (250+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ZenPlanner

Używamy go od prawie dziesięciu lat i jest bardzo pomocny w śledzeniu danych dotyczących członkostwa. Nie jest zbyt intuicyjny, a szkolenie nowych wolontariuszy z jego obsługi zajmuje trochę czasu, ale sprawdza się do zrobienia tego, czego potrzebujemy.

Używamy go od prawie dziesięciu lat i jest bardzo pomocny w śledzeniu danych dotyczących członkostwa. Nie jest zbyt intuicyjny, a szkolenie nowych wolontariuszy z jego obsługi zajmuje trochę czasu, ale sprawdza się do zrobienia tego, czego potrzebujemy.

4. Virtuagym (najlepszy do spersonalizowanych planów żywieniowych i treningowych)

via Virtuagym

Czy klienci skarżą się, że nie wiedzą, co jeść, aby wesprzeć swój trening? Zdrowa dieta jest tak samo ważna jak trening.

Virtuagym tworzy spersonalizowane plany posiłków, które są zgodne z ich potrzebami żywieniowymi, preferencjami i celami fitness, pomagając im pozostać na dobrej drodze na siłowni i poza nią. Wbudowany monitor odżywiania pozwala klientom rejestrować posiłki i monitorować ich makra, a automatyczne sugestie posiłków upraszczają planowanie w napiętych harmonogramach.

Najlepsze funkcje Virtuagym

Twórz niestandardowe treningi z instrukcjami ćwiczeń i prezentacjami wideo

Zaoferuj markową aplikację, aby poprawić i zwiększyć wskaźniki KPI dotyczące obsługi klienta

Wspieraj społeczność dzięki wyzwaniom, grupom i tabelom wyników, aby budować lojalność

Limity Virtuagym

Śledzenie listy płac to proces ręczny

Oprogramowanie nie posiada harmonogramu w czasie rzeczywistym

Nie wszystkie informacje dotyczące planu posiłków są zapisywane

Cennik Virtuagym

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Virtuagym

G2: 4. 4/5 (50+ opinii)

Rozdział: 3. 8/5 (250+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Virtuagym

Świetne wdrożenie i obsługa, virtuagym szybko odpowiada na wszelkie pytania i zawsze chętnie pomaga w rozwiązywaniu problemów.

Świetne wdrożenie i obsługa, virtuagym szybko odpowiada na wszelkie pytania i zawsze chętnie pomaga w rozwiązywaniu problemów.

5. Club OS (najlepszy do automatyzacji marketingu i sprzedaży)

via Club OS

Nadążanie za nowymi potencjalnymi klientami może wydawać się pracą na pełen etat - ale nie musi tak być. Funkcja powiadomień o nowych potencjalnych członkach Club OS zapewnia, że Twój zespół otrzymuje natychmiastowe powiadomienia, gdy potencjalny członek wykazuje odsetki, dzięki czemu szybkie działania następcze są łatwe.

Dzięki segmentacji wiadomości możesz wysyłać właściwe wiadomości we właściwym czasie, zwiększając zaangażowanie i konwersje. Ponadto integracja Facebook Lead Ads z Club OS umożliwia potencjalnym klientom bezpośrednie przesyłanie swoich danych, usprawniając zarządzanie potencjalnymi klientami i ich pozyskiwanie, dzięki czemu możesz skupić się na przekształcaniu potencjalnych klientów w lojalnych członków.

Najlepsze funkcje Club OS

Wysyłaj promocje, przypomnienia o zajęciach i kamienie milowe za pomocą zautomatyzowanych e-maili i kampanii tekstowych

Pozyskiwanie potencjalnych klientów za pomocą cyfrowych zwolnień dla gości, integracji z Facebook Ads i programów poleceń

Śledzenie aktywności potencjalnych klientów, współczynników konwersji i wydajności e-maili za pomocą pulpitów analitycznych w czasie rzeczywistym

Ograniczenia Club OS

System do zrobienia nie limituje zduplikowanych wpisów

Funkcja wyszukiwania wymaga więcej informacji do działania niż to konieczne

Cennik Club OS

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Club OS

G2: 3. 9/5 (20+ opinii)

Rozdział: 4. 2/5 (190+ opinii)

6. PushPress (najlepszy do udostępniania osiągnięć społeczności)

via PushPress

Codzienne przychodzenie na treningi staje się łatwiejsze, gdy członkowie czują, że coś osiągają. Tak więc, gdy ktoś osiągnie nowy rekord życiowy, zakończy wyzwanie lub pozostanie konsekwentny, PushPress pozwala mu opublikować swoje zwycięstwa w kanale społecznościowym w aplikacji.

Utrzymuje to motywację na wysokim poziomie i buduje poczucie wspólnoty, zamieniając treningi we wspólne doświadczenie. Właściciele siłowni mogą wchodzić w interakcje z członkami poprzez polubienia, komentarze i shoutouty, wspierając głębsze połączenia.

Ponadto PushPress integruje się z narzędziami do śledzenia wyników, umożliwiając członkom rejestrowanie postępów, ustawienie celów i rozliczanie się - wszystko na tej samej platformie.

Najlepsze funkcje PushPress

Zaangażuj potencjalnych klientów i członków dzięki dwukierunkowym wiadomościom SMS, e-mailom i automatyzacji mediów społecznościowych

Buduj społeczność dzięki tabelom wyników, okrzykom i wyróżnieniom dla najlepszych użytkowników

Samodzielna rezerwacja, zarządzanie listą oczekujących i śledzenie dostępności personelu w czasie rzeczywistym

Limity PushPress

Funkcja komentarzy między sportowcem a trenerem może opóźniać

Doświadczenie jest lepsze w przeglądarce internetowej w porównaniu do aplikacji

Cennik PushPress

Free forever

Pro: $159/miesiąc

Max: $229/miesiąc

Oceny i recenzje PushPress

G2: 4. 9/5 (150+ opinii)

Rozdział: 4. 7/5 (180+ opinii)

7. Gymdesk (najlepszy do prowadzenia siłowni 24/7)

via GymDesk

Wyobrażałeś sobie kiedyś własne studio fitness, które działa 24/7? Zdalny dostęp do obiektu Gymdesk sprawia, że jest to możliwe - członkowie mogą odblokowywać drzwi za pomocą swoich smartfonów i nie są potrzebne żadne karty-klucze.

System automatycznie przyznaje lub ogranicza wejścia na podstawie statusu płatności, zapewniając dostęp do siłowni tylko aktywnym członkom. Ponadto, dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym, właściciele siłowni mogą śledzić zameldowania, zarządzać bezpieczeństwem i utrzymywać płynność operacji z dowolnego miejsca.

Najlepsze funkcje Gymdesk

Zbuduj i hostuj profesjonalną stronę internetową z konfigurowalnymi szablonami, które pasują do Twojej marki

Usprawnij onboarding i śledź postęp konwersji leadów na jednej platformie

Wysyłaj masowe teksty i e-maile, aby bez wysiłku zaangażować całą bazę danych członków

Limity Gymdesk

Integracja z witryną jest ograniczona

Sprawdzanie obecności może być mylące w przypadku wielu zajęć

Cennik Gymdesk

Micro Gym Plan: $75/miesiąc

Plan dla małych siłowni: 100 USD/miesiąc

Średni plan dla siłowni: 150 USD/miesiąc

Plan dla dużych siłowni: 200 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Gymdesk

G2: 4. 8/5 (20+ opinii)

Rozdział: 4. 8/5 (120+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Gymdesk

Gymdesk był dosłownie pierwszą rzeczą, jaką kupiliśmy przed założeniem naszej siłowni, a sam zakup i ustawienie go sprawiło, że wszystko, co musieliśmy zrobić do zrobienia, stało się o wiele jaśniejsze. Jest bardzo wszechstronny i możesz korzystać z tylu funkcji, ile potrzebujesz. Zintegrowaliśmy się z Stripe i od 2 lat nigdy nie mieliśmy problemu z płatnościami. Dobra robota GymDesk

Gymdesk był dosłownie pierwszą rzeczą, jaką kupiliśmy przed założeniem naszej siłowni, a sam zakup i ustawienie go sprawiło, że wszystko, co musieliśmy zrobić do zrobienia, stało się o wiele jaśniejsze. Jest bardzo wszechstronny i możesz korzystać z tylu funkcji, ile potrzebujesz. Zintegrowaliśmy się z Stripe i od 2 lat nigdy nie mieliśmy problemu z płatnościami. Dobra robota GymDesk

8. Pike13 (najlepszy dla zminimalizowania obciążenia pracą administracyjną)

via Pike13

Pike13 zmniejsza liczbę zadań administracyjnych, pozwalając klientom zająć się obciążeniem pracą. Samoobsługowy portal klienta pozwala członkom rezerwować sesje, aktualizować swoje profile i obsługiwać płatności - wszystko to bez angażowania czasu personelu. Ta autonomia zwiększa zadowolenie klientów i pozwala pracownikom skupić się na dostarczaniu wyjątkowych usług.

Najlepsze funkcje Pike13

Usprawnij planowanie personelu, listę płac i śledzenie prowizji, aby uprościć zarządzanie zespołem

Generowanie szczegółowych raportów finansowych w celu monitorowania przychodów, zaległych płatności i rozwoju biznesu

Zaoferuj markową aplikację mobilną do płynnej interakcji z klientem, w tym rezerwacji, płatności i powiadomień

Ograniczenia Pike13

Funkcja raportowania może być trudna w użyciu

Oprogramowanie może generować błędne zwolnienia

Cennik Pike13

Essential: $139/miesiąc

Zaawansowany: 199 USD/miesiąc

Premium: 279 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Pike13

G2: 3. 6/5 (40+ opinii)

Rozdział: 4. 1/5 (140+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pike13

Możesz znaleźć harmonogram wszystkich w jednym miejscu lub zobaczyć tylko swój własny harmonogram.

Możesz znaleźć harmonogram wszystkich w jednym miejscu lub zobaczyć tylko swój własny harmonogram.

9. Glofox (najlepszy do zarządzania zaangażowaniem członków)

via Glofox

Funkcja Smart No-Show Recovery firmy Glofox nie tylko śledzi nieobecności - aktywnie działa na rzecz ponownego zaangażowania członków. System Strike przypisuje "strike", gdy ktoś wielokrotnie opuszcza zajęcia bez anulowania, a po ustawieniu liczby strike'ów, jego zdolność do rezerwacji przyszłych zajęć może zostać ograniczona.

Zachęca to członków do pojawiania się lub odwoływania zajęć z wyprzedzeniem, dzięki czemu harmonogramy zajęć są dokładne, a zaangażowanie wysokie. Dodatkowo, funkcja Glofox Appointments pomaga zapobiegać nieobecnościom, wysyłając e-maile z przypomnieniami i powiadomienia SMS, dzięki czemu członkowie pozostają zaangażowani w swoje zajęcia fitness.

Najlepsze funkcje Glofox

Umożliwienie członkom wstrzymania subskrypcji bezpośrednio przez aplikację

Automatyczne polecanie alternatywnych przedziałów czasowych lub opcji listy oczekujących w przypadku zapełnienia się zajęć

Uszereguj najgorętszych potencjalnych klientów na podstawie zaangażowania i wcześniejszych interakcji, aby nadać priorytet działaniom następczym

Limity Glofox

Klienci nie mogą odnowić swojego członkostwa do czasu wygaśnięcia obecnego

Pakiet marketingowy wydaje się nieporęczny

Ceny Glofox

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Glofox

G2: 4. 5/5 (120+ opinii)

Rozdział: 4. 4/5 (330+ opinii)

10. Exercise. com (najlepszy do automatyzacji lejka sprzedażowego)

Zmęczony ściganiem potencjalnych klientów i żonglowaniem działaniami następczymi? Exercise.com ma dla Ciebie rozwiązanie. Exercise.com usprawnia proces sprzedaży poprzez automatyzację pozyskiwania leadów za pośrednictwem e-maili, SMS-ów i powiadomień push, zapewniając stałe zaangażowanie bez konieczności ręcznego monitorowania.

Niestandardowe pulpity zapewniają wgląd w przychody, trendy członkostwa i wyniki marketingowe, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych. Ponadto platforma oferuje narzędzia, takie jak niestandardowe aplikacje mobilne i szczegółowe analizy, które zwiększają zaangażowanie członków i napędzają rozwój biznesu.

Najlepsze funkcje Exercise. com

Usprawnij zarządzanie klientami, umożliwiając członkom rezerwowanie sesji, podpisywanie umów i dokonywanie płatności online lub za pośrednictwem niestandardowej aplikacji

Utrzymuj zaangażowanie członków dzięki automatyzacji planów treningowych, raportowaniu wyników i spersonalizowanym wiadomościom motywacyjnym

Śledzenie kluczowych wskaźników z wglądem w czasie rzeczywistym w frekwencję członków, wydajność trenerów i ogólną kondycję biznesu

Ograniczenia Exercise. com

Nie oferuje funkcji analizy technicznej

Zmiana dat opłat w istniejących szablonach rozliczeń może stanowić wyzwanie

Exercise. com ceny

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Exercise. com

G2: 4. 5/5 (50+ opinii)

Rozdział: 4. 8/5 (220+ opinii)

11. RhinoFit (najlepszy do ustawienia elastycznego systemu rozliczeniowego)

via RhinoFit

Dzięki RhinoFit zarządzanie członkostwem jest mniej uciążliwe, a bardziej proste. Możesz niestandardowo dostosować wszystko - wersje próbne, pakiety grupowe i rejestracje online - do potrzeb swojej siłowni.

Elastyczny system rozliczeniowy pozwala na ustawienie tygodniowych, miesięcznych lub rocznych planów płatności. Możesz również łatwo oferować rabaty dla osób udzielających pierwszej pomocy, rodzin lub przedpłaconych członkostw. Jego automatyczne przypomnienia o płatnościach i integracja z popularnymi procesorami płatności eliminują stres związany z transakcjami zarówno dla Ciebie, jak i Twoich członków.

Najlepsze funkcje RhinoFit

Sprzedawaj członkostwa, pakiety i karnety na zajęcia bezpośrednio ze swojej strony internetowej

Niech RhinoFit zajmie się zwolnieniami, umowami i odprawami członków

Zapewnij członkom bezkluczykowy dostęp do swojego obiektu

Limity RhinoFit

Musisz ręcznie przechodzić z jednej strony na drugą, aby uzyskać dane kontaktowe osób, które nie dokonały płatności

Ceny RhinoFit

Standard: $57/miesiąc

Dostęp 24/7: 149 USD/miesiąc

Affiliate Pro: $299/miesiąc

Affiliate Plus: 399 USD/miesiąc

Oceny i recenzje RhinoFit

G2: Za mało recenzji

Rozdział: 4. 0/5 (250+ opinii)

🧠 Fun Fact: Dorośli powinni starać się być aktywni przez większość dni, od 2,5 do 5 godzin umiarkowanych ćwiczeń, takich jak chodzenie lub pływanie, lub od 1,25 do 2,5 godzin energicznej aktywności, takiej jak jogging lub piłka nożna każdego tygodnia. Połączenie obu rodzajów aktywności jest również korzystne, o ile ruch jest stały.

12. Vagaro (najlepszy do zbierania rezerwacji online za pośrednictwem zewnętrznych aplikacji)

via Vagaro

Chcesz otrzymywać rezerwacje bez kiwnięcia palcem? Vagaro pomoże Ci się wyróżnić, umieszczając listę Twojego biznesu na Free Marketplace, ułatwiając klientom rezerwację bezpośrednio z Google, Instagrama lub map Apple.

Inteligentne oprogramowanie do planowania zajęć pozwala naliczać opłaty za nieobecność, zarządzać odwołaniami i automatycznie wypełniać puste miejsca klientami z listy oczekujących. Ponadto wbudowane narzędzia marketingowe pomagają wysyłać promocje, przypomnienia i działania następcze, aby utrzymać pełny grafik i zaangażowanie klientów.

Najlepsze funkcje Vagaro

Prowadzenie sklepu internetowego z suplementami, odzieżą i kartami podarunkowymi

Rezerwuj i zarządzaj zasobami z wbudowanego kalendarza Vagaro

Użyj Vagaro Connect do nieprzerwanych rozmów z klientami i uzyskaj dostęp do ich informacji

Limity Vagaro

Integracja rezerwacji może być trudna w obsłudze

Vagaro może zamknąć konto w przypadku braku płatności

Cennik Vagaro

Jedna lokalizacja: 30 USD/miesiąc za kalendarz

Wiele lokalizacji: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Vagaro

G2: 4. 6/5 (250+ opinii)

Rozdział: 4. 7/5 (ponad 3400 opinii)

13. TeamUp (najlepszy do zarządzania reputacją)

via TeamUp

Silna reputacja sprawia, że klienci wracają - i przyciąga nowych. Funkcja Community Happiness w TeamUp automatyzuje prośby o recenzje, zachęcając zadowolonych członków do udostępniania swoich doświadczeń w Google i na Facebooku.

Pomaga również śledzić opinie, rozwiązywać problemy i wzmacniać relacje z klientami, zapewniając rozwój firmy dzięki pozytywnym opiniom.

Najlepsze funkcje TeamUp

Zarządzanie recenzjami i odpowiadanie na nie z jednego scentralizowanego pulpitu

Zachęcaj do większej liczby zapisów dzięki funkcjom automatycznej prośby o recenzję

Egzekwowanie opłat za anulowanie i niestawienie się na zajęciach w celu ochrony przychodów

Limity TeamUp

Trenerzy nie otrzymują powiadomień do zrobienia zmian w harmonogramie zajęć

Kalendarz nie pokazuje wyraźnie dostępności personelu

Cennik TeamUp

Start: 104 USD/miesiąc dla 100 niestandardowych klientów

TeamUp oceny i recenzje

G2: 4. 6/5 (240+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (320+ opinii)

Czy wiesz, że: Badania pokazują, że starsze osoby dorosłe, które zwiększają swój poziom aktywności do 7500 kroków zaledwie trzy dni w tygodniu, mogą zmniejszyć ryzyko śmiertelności o ponad 50%.

Zarządzaj członkami bez wysiłku i zachowaj porządek dzięki ClickUp

Idealny system CRM dla firm z branży fitness powinien zapewniać automatyzację procesu pozyskiwania potencjalnych klientów, upraszczać planowanie zajęć i śledzenie płatności, a jednocześnie dostarczać cennych informacji, umożliwiając właścicielom siłowni podejmowanie mądrzejszych decyzji biznesowych.

Wybór kompleksowej platformy, takiej jak ClickUp, w tym przypadku sprawia, że procesy te są mniej przytłaczające. Dzięki konfigurowalnym pulpitom, funkcjom automatyzacji i integracji, ClickUp pomaga zarządzać siłownią - niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na przyciąganiu nowych członków, czy na utrzymaniu zaangażowania obecnych.

Po co grzęznąć w pracy administratora? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i rozwijaj swój Business.