10 najlepszych alternatyw dla Clearfeed AI w 2025 roku

ClearFeed AI to platforma wsparcia, która przechwytuje zapytania klientów z różnych źródeł i kieruje je do Slack i MS Teams. Teams mogą zarządzać wieloma zapytaniami klientów, przyspieszyć czas reakcji i zapewnić lepszą obsługę.

Jeśli jednak nie korzystasz z MS Teams lub nie współpracujesz na kanałach Slack, ClearFeed może nie być dla Ciebie. Ponadto, nie możesz używać platformy do pełnoprawnego zarządzania zgłoszeniami, jeśli narzędzia takie jak Zendesk lub Jira nie są częścią twojego cyklu pracy.

Dlatego wybraliśmy 10 potężnych alternatyw ClearFeed AI, których możesz użyć zamiast tego, aby usprawnić obsługę klienta.

60-sekundowe podsumowanie Oto najlepsze alternatywy Clearfeed AI, które możesz wybrać: ClickUp : Najlepszy do współpracy i zarządzania projektami w oparciu o AI : Najlepszy do współpracy i zarządzania projektami w oparciu o AI

Zendesk AI: Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji obsługi klienta i sprzedaży biletów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Jira Service Management: Najlepsza dla zespołów zarządzania usługami IT i DevOps

Intercom: Najlepszy do konwersacyjnej obsługi klienta i czatu na żywo

Freshdesk: Najlepszy do wielokanałowej obsługi klienta z automatyzacją

Zoho Desk: Najlepsze dla opłacalnych rozwiązań help desk z pomocą AI

ServiceNow: Najlepsze rozwiązanie do zarządzania usługami IT w przedsiębiorstwach i automatyzacji cyklu pracy

Salesforce: Najlepsze rozwiązanie do obsługi klienta i zarządzania sprawami zintegrowane z CRM

Help Scout: Najlepszy do niestandardowej obsługi klienta z udostępnianą skrzynką odbiorczą

HubSpot Service Hub: Najlepszy do obsługi klienta zintegrowanej z marketingiem i sprzedażą

Czego należy szukać w alternatywie ClearFeed AI?

Wyobraź sobie, że tracisz klientów, ponieważ Twój system wsparcia jest niestandardowy! Najwyraźniej nie jest to rzadkie - 65% osób przeniosło się do innej firmy z powodu słabej obsługi klienta!

Chociaż ClearFeed ma na celu temu zapobiec, jego limity pozostawiają luki. Oto kilka funkcji, których należy szukać w alternatywie ClearFeed, aby upewnić się, że jest ona kompleksowo zaprojektowana w celu poprawy obsługi klienta:

👉🏻 Przyjazny dla użytkownika interfejs: Wybierz narzędzie z przejrzystym interfejsem użytkownika. Upewnij się, że porządnie organizuje i prezentuje żądania klientów. Pomoże ci to zbudować solidny system zgłoszeń i efektywniej zarządzać zgłoszeniami

👉🏻 Możliwości automatyzacji: Poszukaj narzędzia z wbudowanymi możliwościami automatyzacji AI. Powinno ono na przykład być w stanie samodzielnie przekierowywać zgłoszenia, rozwiązywać podstawowe zapytania i obsługiwać powtarzalne zadania

👉🏻 Wsparcie omnichannel: Wybierz narzędzie, które obsługuje wiele kanałów komunikacji, takich jak e-mail, czat, help desk itp. Ponieważ ClearFeed obsługuje tylko Slack i MS Teams, w dużej mierze ogranicza to elastyczność

👉🏻 Możliwość personalizacji: Wybierz narzędzie, które można spersonalizować. Na przykład, powinieneś być w stanie dostosować cykl pracy i ustawić określone reguły automatyzacji, aby sprostać swoim potrzebom biznesowym

👉🏻 Integracje z innymi firmami: Poszukaj narzędzia, które zapewnia wsparcie dla płynnej integracji z innymi narzędziami w twoim cyklu pracy, takimi jak rozwiązania help desk, oprogramowanie CRM, narzędzia do zarządzania projektami itp. Pomoże to usprawnić operacje związane z obsługą klienta

Przeczytaj również: Jak rozwiązywać niestandardowe wyzwania związane z obsługą klienta

10 najlepszych alternatyw dla ClearFeed AI

Oto 10 najlepszych alternatyw ClearFeed, których możesz użyć w swojej organizacji:

1. ClickUp (najlepszy do współpracy i zarządzania projektami w oparciu o AI)

Choć może się tak nie wydawać, jakość wewnętrznej współpracy Twojej firmy ma wiele do zrobienia ze wsparciem, jakie zapewnia ona swoim dostawcom.

Na przykład, płynnie współpracujące Teamsy lepiej radzą sobie z zarządzaniem wiedzą. Nawet jeśli jest to tylko jeden z aspektów, to sam w sobie pomaga im w podnoszeniu zgłoszeń, rozwiązywaniu zapytań i eskalowaniu problemów z większą dokładnością, zapewniając 41% wyższą satysfakcję niestandardowych klientów.

Tak więc, jeśli to jest miejsce, w którym walka leży dla Twojej firmy, zdobądź aplikację wszystko do pracy - ClickUp!

📮 ClickUp Insight: A ClickUp survey found that knowledge workers maintain an average of 6 daily connections at their workplace. Prawdopodobnie wiąże się to z wieloma pingami w tę i z powrotem w e-mailach, czatach i narzędziach do zarządzania projektami. Co by było, gdybyś mógł zebrać wszystkie te rozmowy w jednym miejscu? Dzięki ClickUp jest to możliwe! To wszystko aplikacja do pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga Tobie i Twojemu zespołowi pracować szybciej i mądrzej.

Oto, jak pomogło to użytkownikowi w jego inicjatywach związanych z obsługą klienta:

Wdrożenie ClickUp nie tylko usprawniło nasze procesy, ale także pomogło ukształtować dział Customer Success, co pozwoliło nam zwiększyć liczbę klientów z 2 tys. do 8 tys. rocznie.

Wdrożenie ClickUp nie tylko usprawniło nasze procesy, ale także pomogło ukształtować dział Customer Success, co pozwoliło nam zwiększyć liczbę klientów z 2 tys. do 8 tys. rocznie.

Rozwiązanie do obsługi klienta ClickUp posiada wiele narzędzi i funkcji, z których możesz skorzystać. Obejmuje ono na przykład niestandardowe szablony obsługi klienta, które pomagają przedstawicielom zbierać informacje o klientach, śledzić opinie i współpracować w czasie rzeczywistym.

Na szczególną wzmiankę zasługuje jednak ClickUp Brain - natywny system AI platformy.

Przyspiesz cykl pracy, wykorzystując ClickUp Brain

Brain jest centralnym hubem ClickUp. Niezależnie od tego, czy chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat konkretnego zapytania, czy też zobaczyć status oczekującego zapytania, zawsze dzieli Cię tylko jedno kliknięcie. Pomaga również zespołom wsparcia klienta współpracować bardziej efektywnie.

Aby dowiedzieć się więcej o ClickUp Brain, obejrzyj to krótkie wyjaśnienie! 👇

Centralizując komunikację, Brain zapewnia członkom zespołu możliwość omawiania zapytań klientów, udostępniania aktualizacji i przydzielania zadań w ujednoliconym obszarze roboczym, zmniejszając szanse na jakiekolwiek opóźnienia lub nieporozumienia.

Na tym nie koniec, dzięki Brain możesz również automatyzować zadania i tworzyć niestandardowe cykle pracy w celu usprawnienia systemu obsługi klienta - podobnie jak zrobiliśmy to tutaj:

Przypisuj priorytety do zgłoszeń obsługi klienta za pomocą ClickUp Brain

Skorzystaj z ClickUp CRM, aby wizualizować swój potok zapytań w ponad 10 wysoce elastycznych widokach

Kolejną wartą wzmianki funkcją jest ClickUp CRM. Za jego pomocą możesz wizualizować swój potok zapytań, przypisywać zadania członkom zespołu i sprawdzać ich status, priorytet itp.

Pozwala również na automatyzację wielu elementów całego procesu obsługi klienta - od aktualizacji statusu po przydzielanie zadań - dzięki czemu możesz skupić się na tym, co jest absolutnie niezbędne.

Pro Tip: Chcesz usprawnić swój system zarządzania obsługą klienta? Jest to możliwe dzięki szablonowi do zarządzania obsługą klienta ClickUp. Dzięki niemu możesz: Śledzenie, ustalanie priorytetów i zarządzanie zapytaniami klientów w scentralizowanym widoku

Automatycznie przydzielaj zgłoszenia członkom zespołu na podstawie obciążenia pracą lub wiedzy specjalistycznej

Ustaw terminy i otrzymuj powiadomienia, aby zapewnić terminowe rozwiązywanie zapytań

Najlepsze funkcje ClickUp

Efektywnie zarządzaj prośbami klientów za pomocą zadań ClickUp , przekształcając je w możliwe do śledzenia zgłoszenia

Śledź cele zespołu bez wysiłku dzięki ClickUp Goals i upewnij się, że każde żądanie klienta dotrzyma terminu

Współpracuj nad dokumentami w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs , aby udostępniać wiedzę i zasoby

Wizualizuj wydajność wsparcia za pomocą pulpitów ClickUp i generuj szczegółowe raportowanie w celu podejmowania decyzji w oparciu o dane

Bezproblemowa integracja ClickUp z Slack, Microsoft Teams, Zendesk, Jira i Google Drive w celu scentralizowania komunikacji

Natychmiast znajdź dowolne zadanie lub komentarz za pomocą uniwersalnego wyszukiwania ClickUp, aby uniknąć przegapienia krytycznych aktualizacji

Ograniczenia ClickUp

Nowi użytkownicy często uważają to narzędzie za przytłaczające ze względu na jego szeroki zakres funkcji

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Podoba mi się możliwość dostosowywania ClickUp. Możliwość tworzenia niestandardowych cykli pracy i widoków dopasowanych do naszego przepływu pracy była wielką korzyścią dla mojego działu IT. Elastyczność w organizowaniu zadań i kamieni milowych pomaga nam śledzić postępy, szczególnie w przypadku złożonych projektów. ClickUp dobrze integruje się również z innymi narzędziami, takimi jak Zapier, pozwalając nam na automatyzację zadań. ClickUp usprawnił współpracę mojego zespołu i śledzenie projektów.

Podoba mi się możliwość dostosowywania ClickUp. Możliwość tworzenia niestandardowych cykli pracy i widoków dopasowanych do naszego przepływu pracy była wielką korzyścią dla mojego działu IT. Elastyczność w organizowaniu zadań i kamieni milowych pomaga nam śledzić postępy, szczególnie w przypadku złożonych projektów. ClickUp dobrze integruje się również z innymi narzędziami, takimi jak Zapier, pozwalając nam na automatyzację zadań. ClickUp usprawnił współpracę mojego zespołu i śledzenie projektów.

2. Zendesk AI (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji i obsługi klienta z wykorzystaniem AI)

via Zendesk AI

Zendesk to oparta na chmurze platforma do obsługi klienta. Jeśli szukasz narzędzia z zaawansowanymi możliwościami automatyzacji, jego chatboty oparte na AI i opcje samoobsługi mogą cię zwabić.

Platforma obsługuje również komunikację wielokanałową, dzięki czemu Twój zespół może bez wysiłku przełączać się między e-mailem, czatem i mediami społecznościowymi, aby obsługiwać nieograniczoną liczbę zapytań i zgłoszeń klientów. Ponadto Zendesk oferuje solidne możliwości analizy i raportowania, a także jest dostępny w przeglądarkach.

najlepsze funkcje Zendesk AI

Dostawca inteligentnego przekierowywania zgłoszeń do właściwych agentów

Zwiększa wydajność dzięki odpowiedziom i makrom generowanym przez AI

Oferuje szeroki rynek aplikacji o rozszerzonej funkcji

Integracja z Salesforce, Slack i Shopify dla płynnego cyklu pracy

Zendesk AI limit

Wymaga złożonego ustawienia dla zaawansowanych cykli automatyzacji pracy

Brak elastycznego raportowania bez aplikacji innych firm

Cena Zendesk AI

Zespół wsparcia: $25/miesiąc za agenta

Suite Teams: $69/miesiąc za agenta

Suite Professional: 149 USD/miesiąc za agenta

Suite Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Zendesk AI

G2: 4. 3/5 (ponad 6 100 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 4000 recenzji)

💡 Pro Tip: Wyeliminuj szum wokół AI w obsłudze klienta. Oto nasz praktyczny przewodnik na temat wykorzystania AI w obsłudze klienta (przypadki użycia i narzędzia).

3. Jira Service Management (najlepsze rozwiązanie dla zespołów zarządzania usługami IT i DevOps)

via Jira Service Management

Czy Twoja organizacja zmaga się z zarządzaniem incydentami, zmianami lub problemami? Jira pozwala zautomatyzować cykl pracy, aby zająć się tym za Ciebie. Jest to narzędzie do zarządzania usługami IT (ITSM), które usprawnia procesy dzięki wbudowanym praktykom ITIL. Pomaga to usprawnić obsługę klienta, skrócić czas przestojów i poprawić jakość rozwiązywania problemów.

Zwiększa również współpracę między DevOps i zespołami inżynierów poprzez standaryzację cykli pracy. Ponadto platforma dostarcza solidne zarządzanie zasobami i konfiguracją, które okazuje się kluczowe w upraszczaniu rozwiązywania problemów.

Najlepsze funkcje Jira Service Management

Oferuje samoobsługowy portal dla pracowników i niestandardowych klientów

Wsparcie dla śledzenia SLA i szczegółowej analizy usług

Możliwość niestandardowego dostosowywania za pomocą reguł automatyzacji i interfejsów API

Integruje się z Confluence, Bitbucket i Microsoft Teams w celu zapewnienia płynnej pracy

Limity w zarządzaniu usługami Jira

Limity opcji niestandardowych w planach niższego poziomu, ograniczające zaawansowane funkcje

Brak wbudowanego wsparcia telefonicznego dla zapytań głosowych

Cena Jira Service Management

Free forever

Standard: $19. 04/miesiąc za agenta

Premium: $47. 82/miesiąc na agenta

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jira Service Management

G2: 4. 2/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (700+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Jira Service Management?

Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobra platforma do zarządzania zgłoszeniami i incydentami IT. Po opanowaniu ustawień naprawdę pomaga usprawnić komunikację i rozwiązywanie zgłoszeń. Jest niezawodna, ale zdecydowanie mogłaby być bardziej przyjazna dla użytkownika.

Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobra platforma do zarządzania zgłoszeniami i incydentami IT. Po opanowaniu ustawień naprawdę pomaga usprawnić komunikację i rozwiązywanie zgłoszeń. Jest niezawodna, ale zdecydowanie mogłaby być bardziej przyjazna dla użytkownika.

Pro Tip: 91% niezadowolonych klientów nie narzeka - oni po prostu odchodzą. Śledź więc brak aktywności i malejące zaangażowanie, aby złapać ich, zanim odejdą. 🚶🏻

4. Intercom (najlepszy do konwersacyjnej obsługi klienta i czatu na żywo)

via Intercom

Dane pokazują, że 69% niestandardowych klientów preferuje konwersacyjne chatboty do kontaktu z firmą. Intercom głównie to oferuje. Jego agent AI nazywa się Fin i można go wdrożyć, aby udzielać dokładnych odpowiedzi dostawcom, personalizować interakcje z dostawcami i kierować rozmowy do odpowiednich ludzkich agentów.

Fin jest również wysoce konfigurowalny - dzięki czemu można dostosować jego ton głosu do zasad i procedur firmy. Kolejną zaletą korzystania z Intercom jest dogłębne raportowanie, które oferuje. Niezależnie od tego, czy chcesz zrozumieć, dlaczego bilet został utworzony, czy też jak radzą sobie Twoi agenci - generowane przez AI spostrzeżenia ujawniają wszystko.

Najlepsze funkcje Intercom

Śledzenie interakcji z klientami dzięki ujednoliconej skrzynce odbiorczej i możliwościom CRM

Umożliwia proaktywne zaangażowanie dzięki celom w aplikacji i wiadomościach e-mail

Dostawca konfigurowalnych cykli pracy dla zespołów sprzedaży i wsparcia

Integracja z Stripe, Marketo i Google Analytics w celu uzyskania niestandardowych informacji o klientach

Limity Intercom

Ogranicza zaawansowane raportowanie do planów wyższego poziomu, zmniejszając widoczność dla mniejszych teamów

Brak natywnego wyszukiwania bazy wiedzy w oknie czatu

Ceny Intercom

Essential: $39/miesiąc za licencję

Zaawansowane: $99/miesiąc za licencję

Ekspert: 139 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Intercom

G2: 4. 5/5 (ponad 3300 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 1 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Intercom?

Intercom jest naprawdę łatwy w użyciu, używam go codziennie, aby pozostać w niestandardowym połączeniu z naszymi klientami i ma wszystkie funkcje, których potrzebuję. Naprawdę podoba mi się funkcja, w której możemy odłożyć zgłoszenie, jeśli nie chcemy go zamknąć, podoba mi się również funkcja, w której możemy utworzyć zgłoszenie na zapleczu. Zespół wsparcia również okazał się bardzo pomocny.

Intercom jest naprawdę łatwy w użyciu, używam go codziennie, aby pozostać w niestandardowym połączeniu z naszymi klientami i ma wszystkie funkcje, których potrzebuję. Naprawdę podoba mi się funkcja, w której możemy odłożyć zgłoszenie, jeśli nie chcemy go zamknąć, podoba mi się również funkcja, w której możemy utworzyć zgłoszenie na zapleczu. Zespół wsparcia również okazał się bardzo pomocny.

5. Freshdesk (najlepszy do wielokanałowej obsługi klienta z automatyzacją)

via Freshdesk

Freshdesk to kolejna na liście platforma do obsługi klienta oparta na chmurze. Może się ona jednak pochwalić USP, którego nie oferuje reszta - analizą nastrojów opartą na AI. Oznacza to, że możesz użyć tego narzędzia do nadawania priorytetów zgłoszeniom poprzez ocenę tonu wiadomości od klientów.

Oprócz tego platforma obsługuje komunikację wielokanałową (e-mail, czat, telefon i media społecznościowe), zapewnia funkcje grywalizacji i oferuje bazę wiedzy w celu promowania samoobsługi klienta.

Najlepsze funkcje Freshdesk

Automatyzacja przydzielania zgłoszeń i odpowiadania na nie dzięki Freddy'emu opartemu na AI

Śledzenie umów SLA i czasów reakcji dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym

Niestandardowe reguły automatyzacji dla powtarzalnych zadań

Integracja z WhatsApp, Zapier i QuickBooks dla rozszerzonych możliwości

Limity Freshdesk

Limity zaawansowanej analityki i raportowania w planach subskrypcji premium

Spowalnia podczas obsługi dużej liczby zgłoszeń, wpływając na wydajność

Ceny Freshdesk

Free forever

Wzrost: 18 USD/miesiąc na agenta

Pro: $59/miesiąc za agenta

Enterprise: $95/miesiąc za agenta

Oceny i recenzje Freshdesk

G2: 4. 4/5 (ponad 3400 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (3,300+ recenzji)

🧠 Zabawny fakt: Pewien mężczyzna transmitował na żywo złą obsługę swojej linii lotniczej i uzyskał pomoc szybciej niż ludzie dzwoniący na infolinię! 📳

6. Zoho Desk (najlepsze dla opłacalnych rozwiązań help desk z pomocą AI)

via Zoho Desk

Jeśli potrzebujesz ekonomicznego rozwiązania do obsługi klienta, ale nie chcesz rezygnować z funkcji, Zoho Desk może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Jest ono oparte na AI i wyposażone w wiele wszechstronnych funkcji.

Zoho Desk umożliwia automatyzację kategoryzacji i przypisywania zgłoszeń za pomocą asystenta AI Zia-Zoho. Pozwala również usprawnić samoobsługę klienta poprzez tworzenie niestandardowych centrów pomocy i baz wiedzy. Oprócz tego, interfejs użytkownika narzędzia jest zachwycający.

Po uruchomieniu pulpitu można wyświetlić każde żądanie klienta posortowane według daty powstania zgłoszenia. Sprawia to, że jest on bardzo nieskomplikowany w użyciu.

Najlepsze funkcje Zoho Desk

Śledzenie umów SLA i eskalacji z alertami w czasie rzeczywistym dla nierozwiązanych zgłoszeń

Wsparcie dla help desków wielu marek w ramach jednego konta dla Business zarządzających wieloma markami

Umożliwia kontekstową współpracę z prywatnymi komentarzami i udostępnianiem notatek w ramach zgłoszeń

Bezproblemowa integracja z Zoho CRM, Slack i Jira, zapewniająca połączenie cykli pracy

Zoho Desk limit

Wymaga złożonego ustawienia dla niestandardowych cykli pracy i automatyzacji

Ogranicza wywołania API i integracje innych firm w subskrypcjach niższego poziomu

Ceny Zoho Desk

Free forever

Standard: $14/użytkownika

Profesjonalista: $23/użytkownika

Enterprise: $40/użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Desk

G2: 4. 4/5 (ponad 6 100 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 2 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho Desk?

Dzięki Zoho Desk można łatwo komunikować się i współpracować z klientami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji. Usprawnia szybsze rozwiązywanie niestandardowych problemów klientów. Zapewnia niestandardową obsługę klienta 24/7/365.

Dzięki Zoho Desk można łatwo komunikować się i współpracować z klientami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji. Usprawnia szybsze rozwiązywanie niestandardowych problemów klientów. Zapewnia niestandardową obsługę klienta 24/7/365.

7. ServiceNow (najlepsze rozwiązanie do zarządzania usługami IT w przedsiębiorstwach i automatyzacji cyklu pracy)

via ServiceNow

Inne narzędzie ITSM, ServiceNow, jest najbardziej znane ze wsparcia świadczenia usług w całym przedsiębiorstwie za pomocą międzyfunkcyjnych cykli pracy. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnej współpracy między Teams, szybkiego rozwiązywania problemów i zapewnienia spójnej jakości usług w całej organizacji.

Oprócz tego, platformę wyróżnia commit w zakresie bezpieczeństwa. Podczas gdy inne narzędzia pozwalają jedynie tworzyć zgłoszenia, ServiceNow zwiększa bezpieczeństwo dzięki wbudowanemu zarządzaniu ryzykiem i zgodnością.

Dostarcza również monitorowanie kondycji usług w czasie rzeczywistym i wgląd predykcyjny, aby pomóc w podejmowaniu solidnych decyzji opartych na danych.

Najlepsze funkcje ServiceNow

Zwiększa wydajność dzięki wirtualnym agentom dla typowych zapytań o wsparcie

Niestandardowy cykl pracy dzięki platformie no-code/low-code

Umożliwia zarządzanie zasobami IT dzięki szczegółowemu śledzeniu cyklu życia

Integracja z Microsoft Teams, Salesforce i Okta

ServiceNow limit

Wymaga rozszerzenia ustawień i konfiguracji

Brak elastyczności dla małych Business

Ceny ServiceNow

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ServiceNow

G2: 4. 4/5 (ponad 2200 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (200+ opinii)

8. Salesforce (najlepsze rozwiązanie do obsługi klienta i zarządzania sprawami zintegrowane z CRM)

wewnętrzne

via Salesforce

Salesforce to prawdopodobnie najbardziej znana nazwa na liście. Zasadniczo narzędzie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), ma kilka funkcji, które bezpośrednio przyspieszają zarządzanie obsługą klienta.

Na przykład Salesforce dostarcza oparte na AI sugestie dotyczące zapytań klientów, aby zwiększyć wydajność agentów. Śledzi również interakcje z klientami we wszystkich kanałach w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie trzeba przełączać się między nimi.

Możesz także generować zaawansowane raportowanie i analizy predykcyjne, aby uzyskać wgląd w wydajność agentów, czas rozwiązywania zgłoszeń, trendy zadowolenia klientów itp.

Najlepsze funkcje Salesforce

Automatyzacja zarządzania sprawami za pomocą botów Einstein opartych na AI

Wsparcie portali samoobsługowych dla niestandardowych klientów i zespołów wewnętrznych

Umożliwia wielokanałowe kierowanie zapytań przez czat, e-mail i telefon

Płynna integracja z aplikacjami Slack, Google Obszar Roboczy i Shopify

Limity Salesforce

Wymaga planów wyższego poziomu, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych funkcji opartych na AI

Brak współpracy w czasie rzeczywistym bez integracji z innymi firmami

ceny Salesforce

Enterprise: 165 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Unlimited: $330/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Sprzedaż Einstein 1: 500 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Starter Suite: 25 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane miesięcznie/rocznie)

Pro Suite: 100 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4. 4/5 (ponad 5 600 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 700 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Salesforce?

Ogólnie rzecz biorąc, Salesforce to niezawodne rozwiązanie, które po pełnym wdrożeniu usprawnia cykl pracy związany z obsługą klienta. Lubię z niego korzystać w mojej obecnej firmie. Pozwala nam korzystać z wielu ważnych aplikacji i usług.

Ogólnie rzecz biorąc, Salesforce to niezawodne rozwiązanie, które po pełnym wdrożeniu usprawnia cykl pracy związany z obsługą klienta. Lubię z niego korzystać w mojej obecnej firmie. Pozwala nam korzystać z wielu ważnych aplikacji i usług.

9. Help Scout (najlepszy do niestandardowej obsługi klienta z udostępnianą skrzynką odbiorczą)

via Help Scout

Help Scout to oprogramowanie do obsługi klienta, idealne wyłącznie dla małych teamów. Oferuje zakres przydatnych funkcji do personalizacji interakcji z klientami bez zbyt wielu komplikacji.

Korzystając z niego, Ty i Twój zespół możecie oferować swoim klientom usługę czatu w czasie rzeczywistym. Możesz również śledzić poziom ich zadowolenia za pomocą wbudowanych ankiet CSAT, aby zidentyfikować ukryte nieefektywności i zapewnić lepsze wsparcie.

Help Scout oferuje również gotowe i niestandardowe pulpity do łatwego raportowania wydajności i jest wyposażony w aplikację mobilną do zarządzania biletami w podróży.

Najlepsze funkcje Scout

Automatyzacja cykli pracy dzięki opartym na regułach ticketom, działaniom następczym i zarządzaniu umowami SLA

Dostarcza udostępniane skrzynki odbiorcze do współpracy zespołowej nad zapytaniami klientów

Usprawnia samoobsługę dzięki zintegrowanej, konfigurowalnej bazie wiedzy

Płynna integracja z Shopify, Trello i Asaną, usprawniająca procesy wsparcia

Help Scout limit

Wymaga osobnych subskrypcji do zarządzania wieloma kanałami

Oferuje ograniczone wsparcie wielojęzyczne w porównaniu do konkurencji

Cennik Help Scout

Free forever

Standard: $55/miesiąc

Plus: 83 USD/miesiąc

oceny i recenzje Help Scout

G2: 4. 4/5 (ponad 400 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (200+ recenzji)

Czy wiesz, że na pierwszego e-maila do działu obsługi klienta Amazona odpowiedział sam Jeff Bezos? 😮

10. HubSpot Service Hub (najlepszy do obsługi klienta zintegrowanej z marketingiem i sprzedażą)

via HubSpot Service Hub

Na końcu listy znalazł się HubSpot Service Hub.

Obejrzyj to wideo, które wyjaśnia jego podstawowe funkcje!

Jeśli potrzebujesz narzędzia, które usprawni zarządzanie obsługą klienta zarówno dla zespołów marketingowych, jak i sprzedażowych, to ClearFeed może okazać się strzałem w dziesiątkę. Platforma ta ujednolica obsługę klienta i CRM dzięki zintegrowanym biletom i zarządzaniu sprawami, aby zespoły marketingu, sprzedaży i wsparcia były zgodne.

Automatyzuje również cykle pracy za pomocą narzędzi opartych na AI, oferuje wbudowane pulpity raportowania do śledzenia wskaźników obsługi agenta i synchronizuje się z narzędziami sprzedażowymi i marketingowymi HubSpot, zapewniając niestandardową obsługę klienta.

Najlepsze funkcje HubSpot Service Hub

Wsparcie dla wielokanałowej komunikacji za pośrednictwem e-maila, czatu i platform społecznościowych

Dostawca narzędzi do zbierania opinii klientów i ankiet do pomiaru jakości usług

Umożliwia tworzenie bazy wiedzy do samoobsługi, zmniejszając liczbę wniosków o wsparcie

Integruje się z Zoom, Slack i Mailchimp w celu poprawy interakcji z niestandardowymi klientami

Ograniczenia HubSpot Service

Wymaga planów wyższego poziomu do zaawansowanej automatyzacji i raportowania

Limity funkcji chatbota bez integracji z HubSpot Marketing Hub

Cennik HubSpot

Free forever

Starter: 20 USD/miesiąc za licencję

Profesjonalista: 100 USD/miesiąc za licencję

Enterprise: $150/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje HubSpot Service

G2: 4. 4/5 (ponad 2 400 recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot Service Hub?

Centrum obsługi to świetna metoda centralizacji wszystkich problemów z klientami, dzięki czemu mój zespół może skutecznie śledzić i reagować na wszystkie wątpliwości. Platforma jest łatwa w użyciu po opanowaniu podstaw i pozwala mi przydzielać zadania mojemu zespołowi bez komunikacji zwrotnej. Niestandardowi klienci mogą śledzić status swoich zgłoszeń i widzieć, nad czym pracujemy w czasie rzeczywistym.

Centrum obsługi to świetna metoda centralizacji wszystkich problemów z klientami, dzięki czemu mój zespół może skutecznie śledzić i reagować na wszystkie wątpliwości. Platforma jest łatwa w użyciu po opanowaniu podstaw i pozwala mi przydzielać zadania mojemu zespołowi bez komunikacji zwrotnej. Niestandardowi klienci mogą śledzić status swoich zgłoszeń i widzieć, nad czym pracujemy w czasie rzeczywistym.

Przeczytaj również: Jak usprawnić cykl pracy związany z zarządzaniem dokumentami

✨ Specjalne wzmianki Atera: Ujednolica zdalne monitorowanie, automatyzację IT i obsługę zgłoszeń opartą na AI

SysAid: Automatyzacja zarządzania usługami IT dzięki cyklom pracy i narzędziom samoobsługowym opartym na AI

LiveAgent: Usprawnia obsługę klienta dzięki opartemu na AI ticketingowi, czatowi na żywo i komunikacji wielokanałowej

Uczyń zarządzanie biletami bułką z masłem dzięki ClickUp!

ClearFeed to niezawodne narzędzie do obsługi klienta, ale nie radzi sobie z kompleksowym zarządzaniem. Brakuje mu kompleksowego systemu biletowego, zaawansowanej automatyzacji i płynnego cyklu pracy. Utrudnia to utrzymanie zadowolenia klientów i płynne prowadzenie biznesu.

Aby naprawdę usprawnić obsługę klienta, potrzebujesz kompleksowego rozwiązania, takiego jak ClickUp.

ClickUp umożliwia automatyzację zarządzania zadaniami, komunikację w czasie rzeczywistym i obsługę zgłoszeń, dzięki czemu każde zapytanie jest przypisywane, traktowane priorytetowo i rozwiązywane w sposób efektywny. Dzięki integracji z usługami Slack, Microsoft Teams i Zendesk, ClickUp upraszcza pracę zespołową i przyspiesza udzielanie odpowiedzi.

Gotowy na transformację systemu wsparcia dla Twojego Businessu?

Wypróbuj ClickUp już dziś - zarejestruj się tutaj, aby skorzystać z szybkiej, bezpłatnej wersji próbnej!