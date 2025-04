11 najlepszych programów do zarządzania usługami w terenie w 2025 roku

Praca w terenie może przypominać nieustanną krzątaninę. W jednej chwili przydzielasz zadania, a w następnej zajmujesz się zmianą harmonogramu w ostatniej chwili lub próbujesz śledzić technika. Pominięta aktualizacja lub podwójna rezerwacja może wszystko zepsuć, prowadząc do opóźnień, sfrustrowanych klientów i straty czasu.

W tym miejscu z pomocą przychodzi oprogramowanie do zarządzania usługami w terenie.

Dzięki niemu Twój zespół będzie połączony, harmonogramy uporządkowane, a zadania realizowane bez zwykłego chaosu. W tym przewodniku omówimy jedenaście najlepszych platform oprogramowania do zarządzania polem serwisowym, które mogą sprawić, że Twój biznes usługowy będzie płynniejszy i bardziej wydajny.

60-sekundowe podsumowanie Oto 11 najlepszych programów do zarządzania polem, które warto wypróbować: ClickUp: Najlepsze do śledzenia usług w terenie i zarządzania projektami : Najlepsze do śledzenia usług w terenie i zarządzania projektami Jobber: Najlepszy do usprawnionej wyceny i fakturowania Housecall Pro: Najlepszy do automatyzacji planowania i komunikacji z niestandardowymi klientami Service Fusion: Najlepsze do kompleksowego zarządzania zadaniami i dyspozytornią ServiceTitan: Najlepsze rozwiązanie dla firm działających na polach Enterprise Zuper: Najlepsze do zarządzania pracownikami i flotą w oparciu o AI Zoho FSM: Najlepsze dla małych Businessów i rozwijających się Teamów Field Service Salesforce Field Service: Najlepsze do zaawansowanego planowania i analizy Oracle Filed Service: Najlepszy do optymalizacji siły roboczej w oparciu o AI FieldEdge: Najlepsze dla usług HVAC, hydraulicznych i elektrycznych Microsoft Dynamics 365 Field Service: Najlepszy do operacji na dużą skalę i integracji

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania usługami w terenie?

Wszystkie programy do zarządzania pracą w terenie NIE są sobie równe. Najważniejszym krokiem przy wyborze oprogramowania do zarządzania usługami w terenie jest dokładna analiza potrzeb i dokumentacja procesów, ZANIM zaczniesz przyglądać się oprogramowaniu. Następnie należy zaakceptować, jaki procent potrzeb i procesów może być obsługiwany po wyjęciu oprogramowania z pudełka, jaki procent może być obsługiwany poprzez zmianę procesu w celu dopasowania go do oprogramowania, a jaka luka pozostaje nieuwzględniona. Czasami tę lukę można rozwiązać poprzez niestandardowe dostosowanie, ale upewnij się, że rozumiesz, jaki poziom dostosowania jest dostępny. W wielu produktach chmury może to być ograniczone do pól zdefiniowanych przez użytkownika i może nie obejmować opcji ekranu lub cyklu pracy.

Operacje serwisowe w terenie są złożone, a odpowiednie oprogramowanie może wiele zmienić. Ale przy tak wielu opcjach obiecujących uproszczenie przepływu pracy, trudno jest wiedzieć, które z nich faktycznie spełnią oczekiwania.

Kilka kluczowych czynników pomoże ci zawęzić listę i znaleźć oprogramowanie, które faktycznie odpowiada potrzebom twojego biznesu:

Szybkie planowanie i wysyłanie

Teams jest zawsze w ruchu, więc potrzebujesz oprogramowania, które sprawi, że przydzielanie zadań będzie szybkie i bezproblemowe. Warto zwrócić uwagę na planowanie metodą "przeciągnij i upuść", automatyzację wysyłek i aktualizacje w czasie rzeczywistym, aby wszyscy wiedzieli, gdzie muszą być.

Mobilny dostęp dla Teams w podróży

Jeśli technicy pracujący w terenie lub pracownicy użyteczności publicznej muszą polegać na dokumentacji papierowej lub dzwonić w celu uzyskania aktualizacji, to jest to problem. Dobry system FSM powinien mieć solidną aplikację mobilną z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, w którym można zobaczyć szczegóły zadania, zaktualizować statusy, a nawet uzyskać podpisy klientów - wszystko z telefonu lub tabletu.

Śledzenie czasu rzeczywistego w celu poprawy wydajności

Wiedza o tym, gdzie w danym momencie znajduje się twój zespół, pomaga skrócić czas reakcji i zapewnić lepszą obsługę klienta. Śledzenie GPS ułatwia optymalizację tras i unikanie niepotrzebnych opóźnień.

Inteligentniejsze zarządzanie zapasami

Nie ma nic gorszego niż pojawienie się technika bez odpowiednich części. Niezawodny system FSM pozwala śledzić stany magazynowe i zamawiać części zamienne zanim się skończą, oszczędzając czas i unikając frustracji. Pomaga to również budować lojalność niestandardowych klientów.

Łatwe fakturowanie i szybsze płatności

Fakturowanie nie powinno być uciążliwe. Najlepsze oprogramowanie FSM umożliwia generowanie faktur na miejscu, akceptowanie płatności cyfrowych i synchronizowanie wszystkiego z oprogramowaniem księgowym, dzięki czemu szybciej otrzymujesz zapłatę.

Lepsze zarządzanie niestandardowymi klientami

Niestandardowi klienci doceniają aktualizacje! Zautomatyzowane przypomnienia o spotkaniach, przewidywany czas przybycia techników i działania następcze pozwalają im być na bieżąco i poprawiają ich doświadczenia.

Oprogramowanie FSM powinno współpracować z istniejącymi narzędziami do zarządzania zadaniami. Im bardziej płynna integracja, tym mniej ręcznej pracy do zrobienia przy przenoszeniu i zarządzaniu silosowymi danymi.

Elastyczne i skalowalne na potrzeby rozwoju

Gdy Twój Business się rozwija, Twoje oprogramowanie powinno być w stanie rosnąć razem z Tobą. Konfigurowalne cykle pracy i elastyczne plany cenowe zapewniają ochronę teraz i w przyszłości.

Odpowiednie oprogramowanie FSM powinno ułatwić ci życie i przyczynić się do rozwoju biznesu. Skoncentruj się na tym, co pozwoli zaoszczędzić czas, poprawić wydajność operacyjną i zadbać o zadowolenie niestandardowych klientów.

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania usługami w terenie

Na podstawie powyższej listy kontrolnej przygotowaliśmy listę najlepszych rozwiązań do zarządzania usługami w terenie.

1. ClickUp (najlepsze do śledzenia usług w terenie i zarządzania projektami)

Wypróbuj ClickUp za darmo Stwórz w pełni konfigurowalny CRM w ClickUp, aby usprawnić śledzenie usług

ClickUp to aplikacja wszystko do pracy, stworzona z myślą o usprawnieniu każdej części działalności biznesowej. Upraszcza planowanie, zarządzanie klientami i śledzenie zadań, zapewniając Twojemu zespołowi wszystko, czego potrzebuje do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Masz dość sztywnych, uniwersalnych systemów? ClickUp CRM pozwala niestandardowo dostosować wszystko, od widoków zadań po pola danych. Twórz potoki, które pasują do Twojego cyklu pracy - niezależnie od tego, czy jest to "Nowe zlecenie", "Zaplanowane" czy "Zakończone", zawsze będziesz wiedzieć, gdzie znajduje się każde zadanie.

Możesz przełączać się między innymi między tablicami Kanban (do szybkiego planowania metodą "przeciągnij i upuść"), widokiem listy (do prostego zestawienia zadań) i widokiem tabeli (do uporządkowanego układu w stylu arkusza kalkulacyjnego).

Pro Tip: Jeśli jesteś nowym użytkownikiem ClickUp (lub CRM), zacznij od gotowego szablonu ClickUp CRM! Został on zaprojektowany, aby pomóc Ci w błyskawicznym ustawieniu niestandardowego CRM z gotowymi pipelinami, personalizacją i automatyzacją sprzedaży.

To nie wszystko! Zadania ClickUp upraszczają zarządzanie zadaniami, umożliwiając przypisywanie zleceń pracy, ustawianie terminów i łączenie zadań z niestandardowymi klientami.

W ramach zadania ClickUp z łatwością twórz i organizuj szczegółowe listy kontrolne, aby być na bieżąco z zadaniami do wykonania

Tymczasem ClickUp Automatyzacja obsługuje działania następcze, przypomnienia o spotkaniach i aktualizacje statusu, zmniejszając wysiłek ręczny i utrzymując wszystko w sprawnym ruchu. Automatycznie przypisuj zadania po przesłaniu zgłoszenia serwisowego, aktualizuj statusy zadań, gdy technicy meldują się lub wychodzą, i wyzwalaj przypomnienia, jeśli zadanie nie zostało oznaczone jako zakończone do końca dnia.

Ustawienie tego wszystkiego może wydawać się pracochłonne, ale na szczęście szablon ClickUp Facilities Service Management Template ułatwia rozpoczęcie pracy. Szablon ten został stworzony w celu uporządkowania zleceń serwisowych, przydziałów zadań i harmonogramów techników.

ClickUp najlepsze funkcje

Zmniejsz liczbę otwartych zakładek i silosowych aplikacji dzięki natywnym i zewnętrznym integracjom ClickUp

Uzyskaj dostęp do ClickUp z dowolnego urządzenia, niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy w podróży

Ustaw szablony CRM, aby stworzyć scentralizowany system dla klientów i procesów sprzedaży

Zbuduj model prognozy sprzedaży przy użyciu danych historycznych, aby podejmować lepsze decyzje dzięki ClickUp Brain

Wyeliminuj silosy i przyspiesz komunikację dzięki integracji e-maili z ClickUp

Rejestruj godziny i ustaw szacowany czas dzięki natywnemu śledzeniu czasu. Synchronizacja z narzędziami takimi jak Toggl i Time Doctor pozwala dokładnie sprawdzić, ile czasu zajmuje każde zadanie

Monitoruj wydajność techników i postęp prac w czasie rzeczywistym dzięki pulpitom ClickUp

Uzyskaj dostęp do ponad 1000 szablonów ClickUp , aby błyskawicznie standaryzować zlecenia, listy kontrolne i raportowania

📮 ClickUp Insight: Niskowydajne zespoły są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy wysokowydajne zespoły utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. Ale co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w ramach jednej platformy, zakończonej cyklami pracy opartymi na AI. Gotowa na inteligentniejszą pracę? ClickUp działa dla każdego zespołu, zapewnia widoczność pracy i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Limity ClickUp

Poznanie wszystkich funkcji wymaga czasu, choć Centrum pomocy ClickUp może pomóc przyspieszyć ten proces

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp

2. Jobber (najlepszy do usprawnionej wyceny i fakturowania)

via Jobber

Jobber upraszcza świadczenie usług w terenie, nie idąc na skróty. Wycena jest łatwa; wystarczy dodać opisy i zdjęcia, a klienci mogą sprawdzić wszystko za pośrednictwem huba klienta. Chcesz często wysyłać podobne oferty? Szablony eliminują konieczność zaczynania od zera za każdym razem.

Możesz nawet niestandardowo ustalać ceny - wyświetlać sumę, rozbijać ją na poszczególne elementy lub oferować pakiety usług, aby ułatwić sprzedaż. Po zatwierdzeniu oferty Jobber automatycznie przekształca ją w zadanie gotowe do planowania i fakturowania.

Najlepsze funkcje Jobber

Aktualizowanie statusów zadań, rejestrowanie czasu pracy i pobieranie płatności bezpośrednio z urządzenia mobilnego

Wbudowany CRM umożliwia wysyłanie zautomatyzowanych powiadomień, przypomnień o spotkaniach i próśb o weryfikację

Korzystaj z Jobber Copilot do generowania wycen, tworzenia e-maili i obsługi zadań administratora bez wysiłku

Limity Jobbera

Ograniczone opcje płatności w trakcie realizacji, dostępne tylko w przypadku jednorazowych zleceń

Brak opcji scalania zduplikowanych klientów może skutkować bałaganem w CRM

Cennik Jobbera

Podstawowe: $39/miesiąc za użytkownika

Połączenie: $119/miesiąc za użytkownika i $169/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników

Wzrost: 199 USD/miesiąc za użytkownika i 349 USD/miesiąc za maksymalnie 10 użytkowników

Plus: 599 USD/miesiąc dla maksymalnie 15 użytkowników

Oceny i recenzje Jobber

G2: 4. 5/5 (ponad 300 opinii)

Capterra: 4. 5/5 (1,000+ opinii)

3. Housecall Pro (najlepsze do automatyzacji planowania i niestandardowej komunikacji)

via Housecall Pro

Housecall Pro oferuje scentralizowany system planowania dla powtarzających się prac konserwacyjnych, wezwań serwisowych w ostatniej chwili lub jednorazowych zadań. Wystarczy kliknąć harmonogram, dodać szczegóły i gotowe. Aplikacja pobiera leady z aplikacji takich jak Thumbtack bezpośrednio do systemu, automatycznie przekształcając je w szacunki, zadania i faktury.

Kontrolowanie wyników biznesowych jest równie łatwe. Housecall Pro oferuje ponad 35 wbudowanych raportów obejmujących zadania, szacunki, plany serwisowe i płatności. Możesz również tworzyć niestandardowe raporty dostosowane do Twoich potrzeb.

Najlepsze funkcje Housecall Pro

Oszczędzaj czas dzięki szablonom zadań, które przechowują typowe procedury, eliminując potrzebę przepisywania instrukcji dla rutynowych zadań

Automatyzacja planowania poprzez dopasowywanie techników do zadań na podstawie ich umiejętności i dostępności

Osadź stronę rezerwacji w swojej witrynie lub udostępnij bezpośredni link

Zapobiegaj rezerwacjom w ostatniej chwili poprzez ustawienie okresu wypowiedzenia, zapewniając swojemu zespołowi wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do pracy

Korzystaj ze zintegrowanego biznesowego systemu telefonicznego Housecall Pro, Voice, aby uzyskać dedykowany numer roboczy

Limity Housecall Pro

System nie powiadamia użytkowników, jeśli pracownik jest już zarezerwowany na inne zadanie lub wydarzenie

Notatki, zdjęcia i inne szczegóły nie zawsze są przenoszone między zadaniami lub stronami, co prowadzi do nadmiernego przełączania stron

Ceny Housecall Pro

Podstawowy: $79/miesiąc za użytkownika

Essentials: $189/miesiąc dla maksymalnie 5 użytkowników

MAX: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Housecall Pro

G2: 4. 3/5 (100+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 2,000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Housecall Pro

Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że Housecall Pro jest świetnym rozwiązaniem dla właścicieli małych firm, ponieważ zawsze szukam sposobów [na] zmniejszenie obciążenia pracą związaną z zarządzaniem klientami, co dałoby mi więcej czasu na rozwój biznesu. Zdarzało się, że aplikacja zawieszała się, uniemożliwiając mi uzyskanie cennych informacji o klientach.

4. Service Fusion (najlepsze do kompleksowego zarządzania zadaniami i wysyłką)

via Service Fusion

Spełnianie oczekiwań klientów może wydawać się pracą na pełen etat, ale Service Fusion to upraszcza. Klienci mogą rezerwować zadania online, otrzymywać zautomatyzowane teksty przed pracą, a nawet podpisywać szacunki bez konieczności wykonywania jednego telefonu.

Pulpit daje pełny widok na planowanie dnia, wysyłkę, a nawet śledzenie floty w czasie rzeczywistym. Tworzenie szacunków zadań jest szybkie, ponieważ linie serwisowe i produkty są już wstępnie wypełnione, a przekształcenie ich w zadania to tylko kilka kliknięć. Przedstawiciele handlowi mogą zarządzać zadaniami, ustawić wizyty w miejscu pracy i śledzić prowizje bez konieczności przełączania się między różnymi systemami.

Najlepsze funkcje Service Fusion

Twórz wiele lokalizacji serwisowych i kontaktów z niestandardowymi klientami, jednocześnie ustawiając warunki rozliczeń, preferencje komunikacji i śledzenie poleceń

Widok wszystkich szacunków i zadań w jednym miejscu oraz udostępnianie szczegółów pracownikom terenowym za pośrednictwem telefonu lub tekstu bezpośrednio z pulpitu

Synchronizacja z QuickBooks zapewnia automatyczne aktualizacje faktur, wpłat i przetwarzania płatności, a także dostęp do ekskluzywnych rabatów

Automatyzacja raportowania płac dzięki funkcjom śledzenia godzin pracy, aktywności zdalnej i czasu pracy pracowników

Ograniczenia Service Fusion

Utrudnia dostęp do przejrzystej listy umów serwisowych, co prowadzi do dodatkowej pracy ręcznej

Brak silnego wsparcia zaplecza może spowolnić rozwiązywanie problemów

Cennik Service Fusion

Smart: $225/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników)

Plus: $350/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników)

Pro: $575/miesiąc (nieograniczona liczba użytkowników)

Oceny i recenzje Service Fusion

G2: 4. 1/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (200+ opinii)

5. ServiceTitan (najlepsze dla firm zarządzających usługami w terenie na poziomie Enterprise)

via ServiceTitan

ServiceTitan otwiera się na stronie głównej przypominającej pulpit nawigacyjny, która zapewnia natychmiastowy widok sprzedaży, przychodów i wydajności pracy, dzięki czemu nigdy nie zgadniesz, na czym stoisz. Rozbija całkowity dochód z zakończonych faktur za zadania, jednocześnie podkreślając utracone przychody z niezarezerwowanych połączeń, nieprzekonwertowanych zadań i anulowanych zleceń.

W międzyczasie zespół biurowy może wysyłać zlecenia, wystawiać faktury klientom oraz śledzić pojazdy i części, a wszystko to z poziomu pulpitu. Tablica dyspozytorska na bieżąco informuje o potwierdzeniach zadań, zmianach terminów i lokalizacji techników, a mapa na żywo pokazuje dokładnie, gdzie znajduje się Twój zespół.

A jeśli korzystasz z produktów pro, takich jak FleetPro, zyskujesz zintegrowane śledzenie floty, walidację listy płac i szybszy czas reakcji na wezwania alarmowe.

Najlepsze funkcje ServiceTitan

Wykonuj i odbieraj połączenia z klientami na platformie, jednocześnie automatycznie łącząc je z rejestrami zadań

Przyciągaj więcej potencjalnych klientów dzięki spersonalizowanym formularzom rezerwacji i automatyzacji komunikacji

Filtruj harmonogramy według strefy czasowej, technika, typu zadania i nie tylko, aby zarządzać spotkaniami i zadaniami

Obsługuj wszystko w jednym miejscu - otrzymuj zlecenia pracy, wypełniaj formularze serwisowe, rejestruj wejścia i wyjścia oraz generuj numery zamówień

Ograniczenia ServiceTitan

Brak bezpośredniego dostępu do bazy danych uniemożliwia użytkownikom samodzielne zapytania o dane

Ograniczone możliwości raportowania ograniczają użytkowników do jednego zestawu danych na raport

Cennik ServiceTitan

Starter : Niestandardowy cennik

Essentials: Niestandardowy cennik

Moja praca: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ServiceTitan

G2: 4. 5/5 (ponad 300 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (200+ opinii)

optymalizacja tras z wykorzystaniem AI może skrócić czas podróży nawet do 15%! To nie tylko pomaga technikom szybciej zakończyć więcej zadań, ale także obniża koszty paliwa i zużycie pojazdów. Ponadto jest to korzystne dla środowiska, ponieważ obniża emisję paliwa. 🚀🌿

6. Zuper (najlepsze do zarządzania pracownikami i flotą w oparciu o AI)

via Zuper

Zuper udostępnia niestandardowym klientom samoobsługowy portal, w którym mogą oni sprawdzać statusy zleceń, zatwierdzać wyceny i dokonywać płatności bez konieczności kontaktu zwrotnego.

Jednocześnie Twój zespół otrzymuje system zarządzania projektami, który utrzymuje wszystko w porządku dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, udostępnianiu dokumentów i wbudowanym narzędziom do współpracy. AI przypisuje odpowiedniego technika na podstawie umiejętności, lokalizacji i dostępności, a planowanie metodą "przeciągnij i upuść" sprawia, że zmiany w ostatniej chwili są bezproblemowe.

Śledzenie trasy za pomocą GPS i geofencing zapewniają dokładny czas przybycia na miejsce, a zautomatyzowane karty czasu pracy śledzą godziny pracy i przebieg w tle. System zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym pozwala zespołowi być na bieżąco z tym, co jest w magazynie i ułatwia płynny przepływ pracy od początku do końca.

Najlepsze funkcje Zuper

Podziel klientów według lokalizacji, połącz zadania w ramach jednego zadania nadrzędnego i dodaj zadania podrzędne do dalszych działań

Śledzenie istotnych wskaźników, takich jak wskaźniki zakończonych zadań, wydajność techników i zadowolenie klientów, w celu wskazania obszarów wymagających ulepszeń

Automatycznie konwertuj zatwierdzone szacunki na faktury i zbieraj płatności na miejscu za pomocą Stripe

Modyfikuj, podpisuj i przechowuj umowy ze zintegrowanym śledzeniem danych, aby zapobiec niedotrzymaniu terminów odnowienia

Ograniczenia Zuper

Rozbudowane opcje niestandardowe mogą utrudniać określenie idealnego ustawienia bez wcześniejszego doświadczenia

Aplikacja mobilna jest przyjazna dla użytkownika, ale czasami zdarzają się drobne opóźnienia w synchronizacji

Cennik Zuper

Starter: Niestandardowe ceny

Wzrost : Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zuper

G2: 4. 7/5 (100+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (20+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zuper

Uwielbiam wszystkie funkcje dodawania zadań, od możliwości podziału klientów na poszczególne lokalizacje i lokalizacje w ramach podklienta. Podoba mi się również możliwość pobierania tych zadań z powrotem i dodawania zadania podrzędnego do zadania nadrzędnego dla wielu połączeń związanych z tym samym problemem.

7. Zoho FSM (najlepsze dla małych Business i rozwijających się Teams)

via Zoho FSM

Zoho FSM wyróżnia się głęboką integracją z ekosystemem Zoho, łącząc sprzedaż, serwis, fakturowanie i zapasy w jeden płynny przepływ. Synchronizuj dane klientów z Zoho CRM, automatyzuj fakturowanie za pomocą Zoho Books i śledź części za pomocą Zoho Inventory.

Przydzielaj odpowiednich techników, śledź postępy w czasie rzeczywistym i pozwól niestandardowym klientom zatwierdzać wyceny jednym kliknięciem. Teams może wysyłać raporty serwisowe bezpośrednio z aplikacji mobilnej, zakończone podpisami cyfrowymi. Prowadzisz globalny Business? Wsparcie w wielu walutach jest na wyciągnięcie ręki.

Pulpit nawigacyjny zawiera dane liczbowe, które faktycznie mają znaczenie (statusy zleceń, czasy odpraw, trendy przychodów). Wbudowane raporty ułatwiają sprawdzenie, co działa, wykrycie obszarów problematycznych i podejmowanie mądrzejszych decyzji w celu rozwoju biznesu.

Najlepsze funkcje Zoho FSM

Generowanie wstępnie wypełnionych faktur i wysyłanie ich do niestandardowych klientów bezpośrednio z aplikacji mobilnej Zoho FSM

Ustaw automatyczne powiadomienia e-mail, aby informować niestandardowych klientów na różnych scenach lub połącz się z aplikacjami innych firm, aby wysyłać powiadomienia SMS

Połącz usługi, części i umiejętności za pomocą typów prac, aby tworzyć dokładne, wolne od błędów zlecenia pracy z gotowymi szablonami

Korzystaj z wykresów Gantta, siatek i kalendarzy w celu efektywnego planowania i zarządzania zasobami

Limity Zoho FSM

Zarządzanie i śledzenie części w wielu lokalizacjach jest uciążliwe

Niektórym funkcjom brakuje jasnych wskazówek dotyczących efektywnego wykorzystania

Cennik Zoho FSM

Free

Standard: 30 USD/miesiąc za 60 spotkań

Professional: $45/miesiąc za 60 spotkań

Oceny i recenzje Zoho FSM

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4. 6/5 (20+ opinii)

8. Salesforce Field Service (najlepsze do zaawansowanego planowania i analizy)

via Salesforce Field Service Management

Oprogramowanie do zarządzania usługami Salesforce jest wyposażone w konsolę Dispatch Console, która pomaga dopasować odpowiedniego technika do odpowiedniego zadania na podstawie umiejętności, dostępności i lokalizacji. Potrzebujesz wypełnić luki w ostatniej chwili lub dostosować harmonogramy? Wbudowany asystent AI szybko się tym zajmie.

Pre-work Briefs dają zespołowi pełny obraz - historię klienta, szczegóły dotyczące zasobów, wcześniejsze interakcje - dzięki czemu mogą wejść przygotowani, zamiast szukać informacji. Raporty praktycznie piszą się same dzięki inteligentnym podsumowaniom, a aktualizacje w czasie rzeczywistym oznaczają, że niestandardowi klienci są na bieżąco z obrazami zadań i notatkami techników.

Najlepsze funkcje Salesforce Field Service

Zapewnij niestandardowym klientom kontrolę nad spotkaniami i aktualizacjami w czasie rzeczywistym dzięki portalowi samoobsługowemu

Zwiększ liczbę napraw za pierwszym razem dzięki Visual Remote Assistant, umożliwiając technikom natychmiastowe uzyskanie wskazówek ekspertów

Zwiększ wydajność i lojalność klientów dzięki Service Cloud, usprawniając operacje serwisowe na dużą skalę

Pomóż agentom i niestandardowym klientom szybko znaleźć rozwiązania dzięki solidnemu systemowi zarządzania wiedzą

Aplikacja mobilna offline zapewniająca nieprzerwaną pracę

Limity Salesforce Field Service

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają dogłębnej znajomości systemu, co prowadzi do dłuższego czasu szkolenia

Cennik Salesforce Field Service

Dispatcher: $165/miesiąc za użytkownika

Technik: 165 USD/miesiąc za użytkownika

Kontrahent: 50 USD/miesiąc za użytkownika lub 20 USD za zalogowanie

Contractor Plus: 75 USD/miesiąc za użytkownika lub 30 USD za zalogowanie

Field Service Plus: $220/miesiąc za użytkownika

Einstein 1 Field Service: $600/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce Field Service

G2: 4. 4/5 (600+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (20+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Salesforce Field Service?

Salesforce Field Service doskonale nadaje się do zarządzania zespołami i zasobami w terenie. Bardzo doceniam łatwość, z jaką mogę przeglądać harmonogramy techników i sprawnie przydzielać im zadania.

9. Oracle Field Service (najlepsze do optymalizacji siły roboczej w oparciu o AI)

via Oracle Field Service

Jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad zarządzaniem obciążeniami i limitami, Oracle Field Service umożliwia ustawienie własnych parametrów i zbudowanie planu zasobów opartego na zapotrzebowaniu. Jego narzędzia do prognozy analizują historyczne trendy, dzięki czemu można planować potrzeby kadrowe w terenie, dostosowywać się do szczytowych sezonów, a nawet testować scenariusze "co jeśli", aby zobaczyć, jak kampanie marketingowe lub promocje wpływają na popyt.

Dla agentów pracujących w terenie, Menedżer cyklu pracy działa jak wbudowany przewodnik, prowadząc ich przez każdy krok zadania, jednocześnie dbając o zgodność wszystkiego z przepisami. Nawet nowo zatrudnieni pracownicy i podwykonawcy mogą śledzić ich pracę, zapewniając niestandardowe usługi na najwyższym poziomie za każdym razem. W międzyczasie dyspozytorzy i menedżerowie otrzymują widok postępu prac na żywo

Najlepsze funkcje Oracle Field Service

Uzyskaj dokładny widok ilości pracy do zrobienia każdego dnia i wyświetlanie obciążenia minuta po minucie

Monitoruj warunki drogowe w czasie rzeczywistym i natychmiast aktualizuj trasy podróży dla swoich mobilnych pracowników

Przydzielaj właściwych techników do odpowiednich zadań, biorąc pod uwagę ich umiejętności, lokalizację, dostępność i indywidualne wyniki

Ogranicz marnowanie czasu, nadgodziny i nieodebrane spotkania dzięki aktualizacjom harmonogramu w czasie rzeczywistym

Limity Oracle Field Service

Interfejs jest skomplikowany i niezbyt przyjazny dla użytkownika

Aplikacja czasami się zawiesza, powodując przerwy w pracy

Aktualizowanie możliwości może być powolne i uciążliwe

Cennik Oracle Field Service

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Oracle Field Service

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

10. FieldEdge (najlepsze dla usług HVAC, hydraulicznych i elektrycznych)

via FieldEdge

FieldEdge zapewnia inteligentną tablicę dyspozytorską, która umieszcza wszystko w jednym miejscu - przydzielone, nieprzydzielone i zakończone zadania. Ceny również są elastyczne. Niestandardowa prezentacja dobrej, lepszej i najlepszej ceny pomaga klientom wybrać odpowiednią opcję, jednocześnie zwiększając liczbę biletów.

Chcesz wiedzieć, którzy technicy dają z siebie wszystko, a którzy potrzebują wsparcia? Porównania wydajności ułatwiają to zadanie.

Twoi CSR również stają się lepsi, dzięki nagraniom rozmów i wskaźnikom wydajności, które pomagają im dopracować każdą interakcję z klientem. Nawet drobne szczegóły, takie jak kody bramek lub imiona zwierząt domowych, są przechowywane w celu nadania im osobistego charakteru. Ponadto wbudowane śledzenie połączeń telefonicznych pokazuje dokładnie, które kanały marketingowe przynoszą najwięcej pieniędzy.

Najlepsze funkcje FieldEdge

Twórz niestandardowe formularze dla różnych typów sprzętu, aby zapewnić dokładne serwisowanie

Automatyzacja przypomnień serwisowych przez telefon, tekst lub e-mail w celu zminimalizowania ręcznych działań następczych

Natychmiastowa synchronizacja aktualizacji dzięki integracji z oprogramowaniem do zarządzania usługami w terenie na żywo

Zwiększ liczbę odnowień, ustawiając automatyczne odnawianie umów serwisowych z płatnościami cyklicznymi

Ograniczenia FieldEdge

Brak nowoczesnych funkcji, takich jak powiadomienia tekstowe od klientów, które zawiera wiele nowszych programów do szacowania i planowania

Zasoby szkoleniowe są niewystarczające, przez co Teams mają trudności z przygotowaniem się do pracy

Cennik FieldEdge

Wybierz : Niestandardowy cennik

Premier: Niestandardowe ceny

Elita: Niestandardowe ceny

FieldEdge - oceny i recenzje

G2: 4. 1/5 (50+ opinii)

Capterra: 4. 2/5 (ponad 300 recenzji)

11. Microsoft Dynamics 365 Field Service (najlepsze dla operacji na dużą skalę i integracji)

via Microsoft Dynamics 365

Zbudowany na bazie D365 CRM, Dynamics 365 Field Service łączy umowy, zlecenia pracy i zadania, jednocześnie umożliwiając niestandardowe cykle pracy i automatyzację procesów. Dzięki głębokiej integracji z Outlookiem, Teams i innymi narzędziami Microsoft, możesz zarządzać zgłoszeniami serwisowymi bez ciągłego przełączania się między platformami.

Przeciągaj i upuszczaj zadania na Tablicę Harmonogramu, korzystaj z Asystenta Harmonogramu opartego na AI lub polegaj na mechanizmie routingu, aby znaleźć najlepszego technika.

Agenci pracujący w terenie otrzymują wszystkie potrzebne informacje za pośrednictwem aplikacji mobilnej, dzięki czemu są przygotowani i aktualizują statusy zadań w czasie rzeczywistym. Gdy praca zostanie zrobiona, integracja z ERP od razu zajmie się fakturowaniem, obiecując bezproblemowy proces.

Fun Fact: Microsoft Dynamics 365 Field Service umożliwia technikom korzystanie z HoloLens (okularów rzeczywistości rozszerzonej) do napraw bez użycia rąk, zapewniając wskazówki w czasie rzeczywistym podczas pracy

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365 Field Service

Zmniejsz koszty, zminimalizuj czas podróży i utrzymuj najwyższą jakość usług dzięki analizom opartym na AI

Automatyczne tworzenie zleceń pracy na podstawie e-maili, połączeń telefonicznych lub możliwości

Zrozumienie modułów jest łatwe, o ile członkowie zespołu wprowadzają szczegółowe informacje, zapewniając wartościowe raportowanie

Microsoft Dynamics 365 Field Service limit

Wymaga dużej wiedzy technicznej do ustawienia i administracji

Brak ujednoliconego statusu konta lub potoku, co prowadzi do fragmentacji procesu

Cennik usługi Microsoft Dynamics 365 Field Service

Wersja próbna Free

Dynamics 365 Field Service: $105/miesiąc za użytkownika

Dynamics 365 Field Service Contractor: $50/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Dynamics 365 Field Service

G2: 3. 9/5 (ponad 100 opinii)

Capterra: 4. 4/5 (5,000+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Microsoft Dynamics 365 Field Service

Field Service to potężne narzędzie, które wyróżnia się przede wszystkim możliwością optymalizacji działań w terenie dzięki połączeniu funkcji planowania, zarządzania zasobami i angażowania klientów.

Zaufaj ClickUp jako najlepszemu rozwiązaniu do zarządzania polem serwisowym

Wszystkie narzędzia do zarządzania usługami w terenie, które omówiliśmy, zostały zaprojektowane w celu uproszczenia planowania, zarządzania klientami, wysyłania, śledzenia zadań i fakturowania. Łączą one wszystko w jednym systemie, ułatwiając zarządzanie operacjami i zapewniając wydajność zespołu.

Jeśli jednak chcesz czegoś, co jest super konfigurowalne i pełne automatyzacji, warto sprawdzić ClickUp. Od planowania po CRM i wszystko pomiędzy, został stworzony, aby usprawnić operacje na polu.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś!