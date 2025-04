Apple Notes vs. Evernote: która notatka jest lepsza?

Jesteś rozdarty pomiędzy Apple Notes i Evernote w kwestii notatek? To częsty dylemat. Niezależnie od tego, czy chodzi o notowanie szybkich pomysłów, zapisywanie połączonych stron internetowych, czy też organizowanie swojego życia w notatnikach o uporządkowanej strukturze, wybór odpowiedniej aplikacji do robienia notatek może wpłynąć na wydajność pracy.

Apple Notes jest jak dom, jeśli jesteś głęboko zakorzeniony w ekosystemie Apple, ale Evernote od dawna jest najlepszym wyborem dla zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują bogatych w funkcje notatek na wielu platformach.

Która z tych aplikacji faktycznie wygrywa? Przeanalizujemy różnice w synchronizacji, organizacji notatek, web clippingu i cenach - abyś mógł przestać się zastanawiać i zacząć notować.

Jeśli żadna z nich nie przypadnie ci do gustu, zostań z nami do końca - przedstawimy ci ClickUp i jego wyjątkowe narzędzie AI Notetaker, zaskakująco potężną alternatywę, której być może jeszcze nie brałeś pod uwagę.

Czym jest aplikacja Apple Notes?

Apple Notes to darmowa, preinstalowana aplikacja do tworzenia notatek firmy Apple Inc. Umożliwia ona użytkownikom tworzenie, organizowanie i zarządzanie notatkami na urządzeniach Apple.

Początkowo był to prosty redaktor tekstu do przechwytywania losowych myśli i przypomnień. Wraz z premierą iOS 9 w 2015 roku ewoluowała w pełnoprawną aplikację do notatek. Obejmowało to formatowanie tekstu sformatowanego, wsparcie dla Apple Pencil i opcje udostępniania.

Obecnie aplikacja pozwala na osadzanie zdjęć i materiałów wideo, kolorowanie tekstu, konwertowanie notatek głosowych (do Siri) na tekst pisany, rozpoznawanie pisma odręcznego (w iPadOS), a nawet generowanie wykresów z równań.

🧠 Fun Fact: Apple Notes wykorzystywał skeuomorficzny design - naśladujący estetykę fizycznego notatnika, zakończony znanym żółtym papierem z linijką. Dopiero w 2013 roku, wraz z iOS 7, przeszedł na czysty, minimalistyczny wygląd, który widzimy dzisiaj.

Funkcje Apple Notes

Apple Notes przeszło długą drogę jako jedna z najlepszych aplikacji do robienia notatek z 18-letnią historią. Ma ona wiele bardzo pomocnych funkcji, które sprawiają, że organizowanie notatek jest intuicyjne. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich:

Funkcja #1: Inteligentne foldery dla inteligentnej organizacji

przez Apple

U podstaw Apple Notes leży system organizacji oparty na folderach. Aplikacja oferuje jednak również szereg innych funkcji, takich jak etykiety między folderami, słowa kluczowe i sortowanie, które dodają kontekst do folderów.

Opcja Smart Folders firmy Apple umożliwia ustawienie filtra, dzięki czemu wszystkie odpowiednie notatki pasujące do tego filtra są do niego automatycznie sortowane. Powiedzmy, że masz folder o nazwie "Przepisy" i dodajesz do niego etykiety #bakedgoods, #starters i #maincourse. Za każdym razem, gdy dodasz te etykiety do notatki, trafi ona do folderu "Przepisy".

Funkcja #2: Integracja z urządzeniami Apple

przez Apple

Podobnie jak pozostałe produkty i usługi Apple, Apple Notes płynnie integruje się również z ekosystemem Apple.

Notatki można na przykład dyktować Siri, która następnie przekształci je w tekst. Możesz także zapisywać nagrania rozmów jako pliki audio w aplikacji Notatki, aby mieć do nich łatwy dostęp. Inną funkcją jest korzystanie z Arkusza udostępniania z niemal każdej aplikacji, aby wysłać zawartość do Notatek, czy to zdjęcie, dokument, czy nawet lokalizację z Map.

Funkcja #3: Opcje udostępniania notatek

przez Apple

Apple Notes oferuje rozbudowany zestaw funkcji współpracy. Obejmują one uprawnienia, edycję w czasie rzeczywistym i śledzenie czasu aktywności - prawie to, co można uzyskać w podstawowym narzędziu do zarządzania dokumentami.

Notatki można udostępniać za pośrednictwem wiadomości, poczty lub połączonych linków i zapraszać do 100 współpracowników na notatkę. Istnieją również dwa poziomy uprawnień: "może wprowadzać zmiany" i "tylko widok". '

Uwaga: notatki można przekształcić w dokumenty Word lub PDF, ale nie można ich udostępniać online za pomocą połączonego łącza publicznego.

Funkcja #4: Apple Intelligence

przez Apple

Apple wzbogaciło swoją aplikację Notatki o funkcję Narzędzia do pisania. Dzięki niej możesz:

Korekta tekstu i poprawianie błędów gramatycznych i ortograficznych

Dostosuj ton pisania do różnych kontekstów

Analizuj długie notatki, aby tworzyć zwięzłe podsumowania lub wypunktowania

Przekształcanie nieuporządkowanego tekstu w sformatowane tabele dla lepszej organizacji

Generowanie obrazów bezpośrednio z tekstu w notatkach

Ceny aplikacji Apple Notes

Free to use (Uwaga: Apple Notes korzysta z przestrzeni dyskowej iCloud. I chociaż otrzymujesz 5 GB za darmo, dodatkowa przestrzeń wymaga miesięcznej subskrypcji, zaczynającej się od 0,99 USD za 50 GB)

🧠 Fun Fact: Pierwsza notatka samoprzylepna została wynaleziona w 1974 roku przez przypadek, gdy naukowiec 3M Spencer Silver próbował stworzyć super mocny klej. Co zabawne, cyfrowe aplikacje do robienia notatek, takie jak Apple Notes, to po prostu kleje, które stały się wirtualne.

Czym jest Evernote?

Evernote, wprowadzony na rynek w 2008 roku, umożliwia tworzenie i przechowywanie różnego rodzaju notatek, w tym tekstu, obrazów, nagrań audio i zeskanowanych dokumentów.

Jednym z głównych powodów popularności Evernote jest jego wieloplatformowa kompatybilność i wsparcie dla szerokiego zakresu systemów operacyjnych i urządzeń. Aplikacje mobilne i internetowe są bogate w funkcje, dzięki czemu Evernote jest świetną opcją dla użytkowników niezależnych od platformy.

Funkcje Evernote

Evernote aktywnie pracuje nad dodawaniem ulepszeń funkcji do swojej platformy, wydając ponad 100 aktualizacji tylko w 2024 roku. Poznajmy teraz niektóre z jej najlepszych funkcji.

Funkcja #1: stosy notatników dla organizacji

przez Evernote

Evernote przyjmuje strukturalne, hierarchiczne podejście do organizacji. Mamy więc do dyspozycji foldery (lub stosy notatników w uniwersum Evernote), filtry i opcje etykiety do organizowania notatek i powiązanych z nimi grup. To jednak nie wszystko - notatki można również połączyć z wydarzeniami w kalendarzu.

Oznacza to, że za każdym razem, gdy połączysz notatkę, wszystkie szczegóły wydarzenia, takie jak data, godzina itp. zostaną automatycznie dodane do nowej notatki (i zaktualizowane, jeśli wydarzenie zostanie przełożone).

Pulpit główny Evernote można również niestandardowo dostosować, aby zawierał różne widżety - przypięte notatki, szablony notatek, zapisane wyszukiwania, zdrapki i inne - dzięki czemu można łatwo znaleźć informacje.

🧠 Fun Fact: Leonardo Da Vinci słynnie pisał swoje notatki "pismem lustrzanym", zapisując swoje myśli w odwrotnej kolejności, aby tylko on mógł je odczytać. Mógł to być jego sposób na szyfrowanie tekstu - utrzymywanie swoich pomysłów w prywatnej tajemnicy.

Funkcja #2: Doświadczenie w tworzeniu notatek

przez Evernote

Evernote obejmuje wszystkie podstawy, w tym edycję tekstu sformatowanego, wsparcie dla pisma odręcznego na urządzeniach z ekranem dotykowym, integrację multimediów, a nawet optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), które rozpoznaje tekst na obrazach i zeskanowanych dokumentach.

Aplikacja posiada również przeglądarkę Web Clipper, która umożliwia kopiowanie i zapisywanie tekstów ze stron internetowych. Web clipper jest dość dokładny, zawiera wszystkie połączone linki, a nawet dopasowuje format strony internetowej tak dokładnie, jak to możliwe.

To świetny sposób na stworzenie cyfrowego archiwum swoich badań. Scratch Pad (Evernote'owa wersja funkcji Quick Capture z Apple Notes) pozwala na zapisywanie notatek "na wszelki wypadek".

Jest to jednak rozwiązanie tymczasowe. Musisz przekonwertować go na notatkę, a także istnieje limit znaków (600 znaków). Aplikacja obsługuje tylko zwykły tekst.

Funkcja #3: Funkcje współpracy w Teams

przez Evernote

Możesz udostępniać pojedyncze notatki lub całe notatniki innym osobom, przyznając im różne poziomy dostępu (widok lub edycja).

Choć Evernote nie oferuje wsparcia dla ochrony hasłem pojedynczych notatników lub notatek, to możliwe jest szyfrowanie bloków tekstu za pomocą hasła - świetne rozwiązanie dla zespołów zajmujących się wrażliwymi danymi.

Evernote oferuje dedykowany plan "Evernote Teams" przeznaczony dla firm i organizacji. Obejmuje on "udostępniane przestrzenie" do przechowywania wspólnych informacji, uprawnienia dostępu dla różnych członków zespołu, a nawet możliwości komentowania i edycji w czasie rzeczywistym w celu współpracy zespołowej.

Evernote integruje się również z innymi popularnymi narzędziami do współpracy, takimi jak Slack i Gmail, dzięki czemu możesz konwertować rozmowy i e-maile ze Slacka na notatki za pomocą jednego kliknięcia.

Funkcja #4: Evernote AI

przez Evernote

Evernote posiada dwie funkcje AI: Wyszukiwanie i Edycja. Pierwsza z nich umożliwia wyszukiwanie informacji z notatek, dzięki czemu nie trzeba ich ręcznie przeglądać. Jest dostępna we wszystkich planach (w tym Free Plan), ale musisz zdecydować się na wyszukiwanie oparte na AI.

Domyślnie funkcja wyszukiwania działa w trybie wyszukiwania standardowego. Aby aktywować wyszukiwanie wspomagane przez AI, należy kliknąć przełącznik "AI-Powered" znajdujący się nad paskiem wyszukiwania. Pozwala to kontrolować notatki (i dane), ponieważ Evernote udostępnia niektóre z tych informacji zewnętrznym API, takim jak OpenAI.

Druga pozwala na manipulowanie tekstem. Można tworzyć podsumowania, poprawiać literówki i zmieniać ton głosu. Aplikacja może również tworzyć wstępy, wnioski i tytuły w oparciu o zawartość notatek.

Ceny Evernote

Free Plan

Personal : 14,99 USD miesięcznie za użytkownika

Profesjonalny : 17,99 USD miesięcznie za użytkownika

Teams : 24,99 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Apple Notes vs. Evernote: porównanie funkcji

Przeanalizujmy teraz Evernote vs. Apple Notes, aby pomóc Ci określić, które narzędzie najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Na początek, oto tabela podsumowująca ich funkcje:

Funkcje Apple Notes Evernote Organizacja Foldery, etykiety, inteligentne foldery Stosy notatników, etykiety Współpraca Podstawowe udostępnianie z dostępem tylko do widoku lub edycji, edycja w czasie rzeczywistym, historia aktywności Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki udostępnianym notatnikom i przestrzeniom Funkcje Teams Brak Udostępnianie przestrzeni, scentralizowane zarządzanie, firmowa własność danych Zaawansowane funkcje Notatki głosowe, transkrypcje, notatki chronione hasłem, generowanie obrazów Notatki głosowe, web clipper, podstawowe zarządzanie zadaniami AI Edycja Wyszukiwanie i edycja Integracje Z wydajnością produktów Apple ponad 1000 integracji, w tym za pośrednictwem Zapier. Model cenowy Free Oparte na subskrypcji

Funkcja #1: Doświadczenie w tworzeniu notatek

Obie platformy podchodzą do tego inaczej.

Apple Notes zapewnia prostotę obsługi, dzięki czemu idealnie nadaje się dla użytkowników, którzy cenią sobie prostotę funkcji i płynną integrację z ekosystemem Apple. Intuicyjny interfejs minimalizuje złożoność, umożliwiając zarówno szybkie robienie notatek, jak i podstawową organizację za pomocą folderów i etykiet.

Evernote oferuje bardziej zaawansowaną strukturę organizacyjną przeznaczoną dla użytkowników, którzy zarządzają dużą ilością notatek w różnych projektach lub tematach.

Oczywiście, krzywa uczenia się jest nieco bardziej stroma, ale warto to zrobić dla zaawansowanych możliwości wyszukiwania, w tym OCR.

🏆 Zwycięzca: Remis. Aplikacja Apple Notatka powinna być twoim wyborem, jeśli wolisz prostotę i jesteś głęboko zakorzeniony w ekosystemie Apple. Jeśli szukasz bardziej złożonego i zaawansowanego ustawienia, Evernote jest najlepszym wyborem.

Funkcja nr 2: kompatybilność międzyplatformowa

Aplikacja Apple Notes jest ściśle zintegrowana z ekosystemem Apple - iPhone'ami, iPadami i komputerami Mac. Chociaż dostęp do sieci jest dostępny za pośrednictwem iCloud, jest on mniej solidny niż aplikacje natywne.

Z drugiej strony, Evernote przyjmuje podejście wieloplatformowe, oferując dedykowane aplikacje dla systemów iOS, Android, macOS, Windows i całkiem fajną platformę przeglądarek. Choć doświadczenie użytkownika może się nieznacznie różnić w zależności od platformy, warto to zrobić dla elastyczności dostępu do zaimportowanych notatek z praktycznie dowolnego urządzenia.

🏆 Zwycięzca: Evernote. Ponieważ aplikacja Apple Notes nie jest łatwo dostępna w żadnym systemie operacyjnym poza systemem Apple, Evernote jest zdecydowanym zwycięzcą.

Funkcja #3: Funkcje współpracy

Apple Notes zapewnia podstawową współpracę poprzez udostępnianie notatek. Możesz zaprosić inne osoby do widoku lub edycji notatki, dzięki czemu nadaje się ona do prostego, opartego na współpracy tworzenia notatek w ramach ekosystemu Apple.

Brakuje jej jednak zaawansowanych funkcji, takich jak udostępnianie obszarów roboczych, szczegółowe uprawnienia lub oddelegowane zadania.

Evernote oferuje bardziej wszechstronne funkcje współpracy. Możesz udostępniać pojedyncze notatki lub całe notatniki, a dzięki Evernote Teams zyskujesz dostęp do udostępnianych przestrzeni, scentralizowanej administracji i solidnego zarządzania zadaniami.

🏆 Zwycięzca: Evernote, ponieważ wykracza poza podstawy dzięki swoim funkcjom Teams.

Apple Notes oferuje przejrzyste i proste środowisko edycji. Zawiera podstawowe opcje formatu, takie jak pogrubienie, kursywa, listy i listy kontrolne. Aplikacja umożliwia wstawianie obrazów, szkiców i tabel, dzięki czemu nadaje się do prostego sporządzania notatek.

Brakuje jej jednak zaawansowanych opcji formatu, solidnej obsługi multimediów i zaawansowanych narzędzi do edycji tekstu.

Evernote zapewnia wsparcie dla bogatego formatu tekstu, różnorodnej integracji multimediów (w tym nagrań audio, zeskanowanych dokumentów i plików PDF) oraz zaawansowanych funkcji, takich jak OCR do przeszukiwania obrazów.

🏆 Zwycięzca: Evernote ze względu na zaawansowane możliwości edycji.

Funkcja #5: Możliwości AI

Zarówno Apple Notes, jak i Evernote integrują AI, ale ich mocne strony leżą w różnych obszarach.

Aplikacja Apple Notes, obsługiwana przez Apple Intelligence, zwiększa wydajność dzięki takim funkcjom jak korekta w czasie rzeczywistym, dostosowywanie tonu, podsumowywanie, konwersja tekstu do tabeli i transkrypcja audio. Oferuje również integrację ChatGPT do burzy mózgów i generowania obrazów.

Evernote stawia na organizację opartą na AI i zaawansowaną edycję. Jego narzędzia AI podsumowują notatki, poprawiają przejrzystość pisania i nie tylko, a także zapewniają wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji.

🏆 Zwycięzca: Apple Notes za integrację z ChatGPT i funkcje transkrypcji audio oparte na AI.

Funkcja #6: Wartość w stosunku do ceny

Aplikacja Apple Notes jest już dołączona do urządzenia Apple i subskrypcji przestrzeni dyskowej iCloud. Dla wielu użytkowników, głównie tych, którzy już zainwestowali w ekosystem Apple, ta integracja oferuje wartość bez dodatkowych kosztów.

Evernote działa w oparciu o model subskrypcji, oferując różne poziomy z różnymi ustawieniami funkcji. Choć oferuje on rozbudowane funkcje organizacyjne i AI, to dla większości użytkowników jest to przesada - zwłaszcza, że Free Plan ogranicza cię do jednego urządzenia i notebooka.

🏆 Zwycięzca: Apple Notes. Dla użytkowników spoza Apple, Apple Notes może nie być najlepszym wyborem. Jednak porównując koszt do wartości, zwłaszcza w przypadku Free Planu, Apple Notes niezaprzeczalnie oferuje więcej niż Evernote.

Apple Notes vs. Evernote na Reddit

A teraz najlepsze - co prawdziwi użytkownicy sądzą o Apple Notes vs. Evernote? Oto wypowiedź byłego użytkownika Evernote, który stwierdził, że Apple Notes lepiej pasuje do r/Evernote:

Użytkownik Reddit mówi,

10-letni użytkownik EN (-6200 notatek) i przesiadłem się na darmową wersję EN. Przerzuciłem się na AN i jestem bardzo zadowolony. Prosty proces importu, etykiety przyszły, zawartość na miejscu i AN robi wszystko, czego potrzebuję. Jest dostępny z MBP i iPhone'a, bardzo szybki i Free. Jestem bardzo zadowolony. Nie znalazłem przypadku użycia, z którym AN nie mógłby sobie poradzić.

Inny Redditor wskazuje na funkcję Evernote, która powstrzymuje go przed przejściem na Apple:

Zastanawiałem się nad zmianą aplikacji. Nie potrzebuję wielu funkcji Evernote i wolałbym mieć prostszy, minimalistyczny interfejs. Jedyną rzeczą, która trzyma mnie przy Evernote jest przekazywanie e-maili. Dla mnie jest to niezbędne do zarządzania projektami. Szkoda, że nie ma przycisku udostępniania z Apple Mail do Notatek.

Apple Notes jest jednak popularną alternatywą dla Evernote dla przeciętnego notatka, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysoką cenę tego ostatniego.

Użytkownik Reddit mówi:

Cieszę się, że po latach płacenia zrezygnowałem z płatnej subskrypcji. Kusiło mnie, by skorzystać z rabatu "proszę, nie rezygnuj", ale wiedziałem, że będą podnosić ceny. Nie jest to w ogóle warte obecnej ceny wywoławczej. Przerzuciłem się na Notatki Apple i to bardziej przypomina starego nieopierzonego Evernote. I ma zerowe szyfrowanie wiedzy. I płacę za niego mniej niż zapłaciłbym za Evernote i jest dostarczany z pakietem usług.

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Apple Notes vs. Evernote

Podczas gdy Apple Notes i Evernote mają wiele zalet, obie mają znaczące wady. Istnieje jednak trzecia opcja, która może okazać się najlepszym rozwiązaniem do sporządzania notatek, jakiego szukałeś.

Dzięki solidnym opcjom współpracy i niestandardowym opcjom, ClickUp to wszystko aplikacja do pracy, która łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Dzięki ClickUp jako podstawowemu oprogramowaniu do robienia notatek, możesz nagrywać, tworzyć i zarządzać wszystkimi swoimi notatkami w ramach jednego, zintegrowanego interfejsu.

Platforma jest tak czysta jak Apple Notes i pełna funkcji jak Evernote - bez nadęcia i metki z ceną. Przyjrzyjmy się kilku funkcjom, które sprawiają, że jest to świetna alternatywa dla Apple Notes i Evernote.

ClickUp's One Up #1: Rób notatki w dowolny sposób

Rób notatki z dowolnego urządzenia dzięki Notatnikowi ClickUp

Najpierw porozmawiajmy o Notatniku ClickUp - jest on tak minimalistyczny jak Apple Notes, a jeśli chcesz czegoś więcej, możesz przekonwertować każdą notatkę na zadanie ClickUp (w przeciwieństwie do Evernote, gdzie śledzisz zadania w notatkach).

Notatnik ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebuje przeciętny użytkownik - bogaty format, organizację opartą na folderach i aplikacje mobilne.

A gdy tylko będziesz chciał czegoś więcej, czy to do zrobienia notatek, czy zadań, możesz przejść do ClickUp Docs lub ClickUp Projects - narzędzi stworzonych specjalnie do tej roli, zamiast na siłę dopasowywać swój notatnik do zrobienia czegoś, do czego nie został stworzony.

Szablon notatek ze spotkań ClickUp

ClickUp dostarcza również bibliotekę gotowych szablonów w różnych kategoriach, które możesz wykorzystać do tworzenia notatek, gdy będziesz gotowy.

A jeśli spędzasz dużo czasu na spotkaniach, możesz użyć czegoś takiego jak szablon notatek ze spotkań ClickUp, aby dodać strukturę do swoich notatek i wyciągnąć elementy działań.

Pobierz szablon Free Bądź na bieżąco i spraw, aby każde spotkanie było ważne dzięki szablonowi ClickUp Meeting Notes

Ten szablon to świetne narzędzie dla początkujących. Organizuje agendy, notatki i elementy działań w celu zapewnienia wydajności i dobrze udokumentowanych dyskusji.

ClickUp's One Up #2: Notatnik z obsługą AI do tworzenia notatek

Uwolnij prawdziwy potencjał swoich rozmów dzięki ClickUp AI Notetaker. Dostarcza on 10 razy więcej przydatnych informacji z notatek.

ClickUp AI Notetaker ułatwia tworzenie notatek i prowadzenie rozmów

I bądźmy szczerzy, czasami rozmowy się rozmywają. AI Notetaker to naprawia:

Zapisuje każdą decyzję, dzięki czemu możesz powiedzieć ludziom, których tam nie było (lub byli, ale marzyli), co dokładnie przegapili ✅

Zamienia te niejasne stwierdzenia "zajmiemy się tym" w rzeczywiste zadania i przypisuje je odpowiednim osobom ✅

Połączone wszystkie fragmenty, dzięki czemu nie musisz ponownie przeżywać całego spotkania, gdy potrzebujesz znaleźć jeden drobny szczegół. Zasadniczo zapobiega to wywołanemu spotkaniem Dniu Świstaka ✅

Kiedyś żyłem z notatek, ale po dwóch dniach oceny ClickUp wiedziałem, że jest to rozwiązanie dla mnie.

Przeczytaj również: Popularne metody tworzenia notatek

ClickUp's One Up #3: Przejdź od notatek do dokumentów i książek

Rób notatki i organizuj informacje bardziej efektywnie dzięki ponad 10 blokom tekstu w ClickUp Docs

ClickUp Docs może służyć jako centralny hub wiedzy, jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż tylko rozproszonych notatek. W przeciwieństwie do Apple Notes lub Evernote, które koncentrują się głównie na indywidualnym tworzeniu notatek, ClickUp łączy w sobie funkcje tworzenia dokumentów i organizacji, zapewniając zakończony system zarządzania wiedzą.

Możesz rejestrować ulotne myśli, tworzyć szczegółowe dokumenty badawcze i nie tylko, bez konieczności przełączania się między wieloma aplikacjami.

Przenieś swoje zadania do ClickUp Docs dla lepszej organizacji

Ponadto, ClickUp Docs oferuje narzędzia do współpracy nad dokumentami w czasie rzeczywistym, takie jak komentowanie, wiązanie wskaźników i jednoczesna edycja, co sprawia, że świetnie nadaje się do pracy zespołowej.

Możesz również:

Połącz i osadz zadania ClickUp w Docs, tworząc połączony obszar roboczy

Osadzanie zadań i widoków ClickUp w dokumentach

Śledzenie zmian i przywracanie poprzednich wersji, zapobiegające przypadkowej utracie danych

Konwertuj sekcje swoich dokumentów na wykonalne zadania i przydzielaj je członkom zespołu

Szablon bazy wiedzy ClickUp

Na przykład, jeśli pracujesz nad przewodnikiem dla zespołu, możesz skompilować wszystkie swoje notatki w rozszerzoną wiki (zakończoną FAQ) za pomocą szablonu bazy wiedzy ClickUp.

Pobierz szablon Free Zbuduj inteligentniejszy hub wiedzy dzięki szablonowi bazy wiedzy ClickUp

ClickUp to idealny system do robienia notatek i rozwijania ich bez konieczności żonglowania wieloma aplikacjami, nie wspominając już o subskrypcjach.

📮 ClickUp Insight: 21% respondentów chce wykorzystać sztuczną inteligencję, aby doskonalić się zawodowo, stosując ją do spotkań, e-maili i projektów. Podczas gdy większość aplikacji e-mail i platform do zarządzania projektami ma zintegrowaną AI jako funkcję, może ona nie być wystarczająco płynna, aby ujednolicić cykl pracy w różnych narzędziach. Ale złamaliśmy kod w ClickUp! Dzięki funkcjom ClickUp AI do zarządzania spotkaniami, możesz łatwo tworzyć elementy agendy, przechwytywać notatki ze spotkań, tworzyć i przydzielać zadania z notatek ze spotkań, transkrybować nagrania i nie tylko - dzięki naszemu notatnikowi AI i ClickUp Brain. Zaoszczędź do 8 godzin spotkań tygodniowo, tak jak nasi klienci w Stanley Security!

Przeczytaj również: Jak korzystać z mapy myśli do robienia notatek?

ClickUp's One Up #4: Optymalizacja z wyszukiwaniem i edycją opartą na AI

Kolejnym aspektem, w którym ClickUp błyszczy, jest autorski silnik GenAI - ClickUp Brain. Posiada on najlepsze cechy zarówno Apple Notes, jak i Evernote (a nawet więcej).

Istnieją dwa sposoby, w jakie ClickUp Brain może pomóc ci w tworzeniu notatek: manipulacja tekstem i wyszukiwanie.

Na początek, ClickUp Brain może generować i korygować tekst, modyfikować jego ton, a nawet tłumaczyć go na ponad 10 języków. Następnie możesz przekształcać tekst w tabele, pisać kod i robić o wiele więcej.

Podsumuj swoje notatki, przekształć je we wpis na blogu, znajdź istotne informacje i zrób jeszcze więcej dzięki ClickUp Brain

Następnie dostępna jest funkcja ClickUp AI Connected Search, która może wyszukiwać informacje w dowolnym dokumencie, a nawet podsumowywać informacje w notatkach. Pomaga to szybko uchwycić kluczowe punkty bez konieczności czytania całych dokumentów.

Pro tip: Notatniki spotkań AI, takie jak ClickUp, mogą automatycznie transkrybować dźwięk ze spotkań i tworzyć notatki ze spotkań. Po zrobieniu tego, użyj jednego z wielu szablonów do zarządzania projektami ClickUp, aby przenieść elementy działań z notatek ze spotkania do projektu.

Przeczytaj również: Jak prowadzenie dziennika wydajności może zwiększyć koncentrację?

Uporządkuj swoje notatki (i życie) dzięki ClickUp

Zarówno Apple Notes, jak i Evernote to świetne aplikacje do robienia notatek. Apple Notes wyróżnia się prostotą i płynną integracją z Apple, podczas gdy Evernote oferuje zaawansowane funkcje dla użytkowników różnych platform.

A co jeśli chcesz mieć to, co najlepsze z obu światów - i jeszcze więcej?

ClickUp to aplikacja zapewniająca wszechstronne możliwości tworzenia notatek, rozszerzenia współpracy nad dokumentami i zarządzania projektami. Zapewnia ona elastyczność, niestandardowe funkcje i automatyzację, dzięki czemu notatki idealnie wpasowują się w cykl pracy.

Zarejestruj się w ClickUp już teraz i stwórz ustrukturyzowane systemy, aby przekształcić swoje pomysły w rzeczywiste projekty.