Jak rozbić silosy marketingowe, aby poprawić współpracę i wydajność

Teams marketingowe powinny ze sobą współpracować. Ale często tak nie jest.

Znasz objawy: Twój zespół sprzedaży nie rozumie, co promuje marketing. Zespół ds. zawartości tworzy zasoby, których zespół ds. płatnych mediów nigdy nie używa. Twoje dane znajdują się w wielu systemach, które nie komunikują się ze sobą. A niestandardowi klienci doświadczają chaotycznej podróży, która podważa obietnicę marki.

Problemem nie jest brak talentu czy wysiłku. Problemem jest sposób, w jaki Teams są zorganizowane. Gdy zawartość, generowanie popytu i sprzedaż funkcjonują niezależnie, cenne spostrzeżenia zostają uwięzione, a skuteczność marketingu spada.

52.2% specjalistów ds. sprzedaży uważa, że największym skutkiem niedopasowania zespołów sprzedażowych i marketingowych jest utrata sprzedaży i przychodów.

Jest jednak lepszy sposób. Kiedy zespoły marketingowe pracują w synchronizacji, obserwują silniejszą współpracę, szybsze zamykanie transakcji i większy wzrost przychodów w porównaniu do rozdrobnionych zespołów. W tym przewodniku omówimy przyczyny takiego rozłączenia, ich wpływ i strategie działania, które pozwolą przełamać silosy marketingowe - aby stworzyć bardziej połączony, wydajny zespół marketingowy.

60-sekundowe podsumowanie Silosy marketingowe występują, gdy zespoły takie jak zawartość, generowanie popytu i sprzedaż pracują w izolacji, co prowadzi do nieefektywności i fragmentarycznych doświadczeń klientów

Do najczęstszych przyczyn należą struktury organizacyjne z oddzielnymi budżetami i wskaźnikami KPI, rozdrobnione stosy technologii, bariery kulturowe i źle dopasowane cele działów

Wynikiem silosów są powielane wysiłki, niespójny przekaz marki, wolniejsza realizacja kampanii i nieefektywna alokacja zasobów

Niestandardowi klienci doświadczają chaotycznych podróży, gdy komunikaty marketingowe różnią się w różnych kanałach, co zmniejsza zaufanie i obniża współczynniki konwersji

Rozbijanie silosów sprzyja współpracy, ujednolica cele i tworzy ujednoliconą podróż klienta, prowadząc do szybszej realizacji kampanii i lepszego wykorzystania zasobów

Aby przełamać silosy marketingowe, należy wspierać komunikację poprzez tworzenie wspólnych przestrzeni do dyskusji, międzyfunkcyjnych podów i regularnych odpraw w celu dostosowania teamów i dzielenia się spostrzeżeniami

Centralizacja danych i narzędzi w celu wyeliminowania nadmiarowości, zapewnienia wszystkim teamom dostępu do tych samych informacji i usprawnienia procesu decyzyjnego

Wyrównanie celów między działami poprzez ustawienie wspólnych wskaźników KPI, wykorzystanie OKR i stworzenie widoczności zależności w celu zapewnienia spójnych strategii

Wykorzystaj AI i automatyzację, aby usprawnić cykle pracy, wyeliminować powtarzalne zadania i zapewnić zespołom pracę z aktualnymi informacjami

Mierz powodzenie poprzez śledzenie wskaźników współpracy, spójności podróży klienta i wydajności operacyjnej, aby zapewnić ciągłe doskonalenie.

Narzędzia takie jak ClickUp zapewniają ujednolicony obszar roboczy do centralizacji danych marketingowych i sprzedażowych, automatyzacji cykli pracy i dostosowania zespołów, zapewniając płynną współpracę

Czym są silosy marketingowe?

Silosy marketingowe powstają gdy różne Teams - takie jak content, demand gen, social i sprzedaż - pracują w izolacji zamiast jako zjednoczona siła. Te odłączone jednostki opracowują własne procesy, cele, a czasem nawet konkurujące ze sobą priorytety.

Najczęstsze przyczyny silosów marketingowych

Silosy marketingowe rzadko tworzą się celowo. Zazwyczaj wynikają one z:

Struktura organizacyjna : Wielu liderów marketingu nieumyślnie wzmacnia silosy za pomocą oddzielnych budżetów, linii raportowania i wskaźników KPI

Fragmentacja technologii : Teams korzystające z oddzielnych CRM, narzędzi analitycznych i platform do zarządzania projektami mają trudności z efektywnym udostępnianiem danych. Utrudnia to połączenie podróży klienta w różnych punktach styku

Bariery kulturowe : Konkurencyjne kultury wewnętrzne mogą zniechęcać do udostępniania informacji w ramach inicjatyw marketingowych. Kiedy działy konkurują o budżet lub uznanie, są zachęcane do ochrony "swoich" danych i powodzenia, a nie do współpracy

Specjalistyczna wiedza : Ponieważ marketing staje się coraz bardziej techniczny, specjaliści mogą mieć trudności z efektywną komunikacją z kolegami z różnych dyscyplin. Ekspert SEO i strateg marki mogą dosłownie mówić różnymi językami

Cele poszczególnych działów, które nie są ze sobą zgodne : Jeśli generowanie popytu koncentruje się na SQL, a zawartość goni za zaangażowaniem, ich strategie nigdy nie zostaną w pełni połączone

Brak komunikacji między Teams: Gdy Teams nie mają regularnych odpraw lub udostępniania pulpitów dla wysiłków marketingowych, ważne spostrzeżenia pozostają zamknięte w jednym dziale

Jak silosy wpływają na wyniki marketingowe

Jeśli w pomieszczeniu znajduje się więcej niż trzech marketingowców, powstają silosy... Tracisz tkankę łączną, a niestandardowi klienci dostrzegają różne rzeczy.

Na początku silosy mogą nie wydawać się wielkim problemem. Jednak z czasem tworzą one wąskie gardła, spowalniają realizację i utrudniają generowanie leadów oraz mierzenie rzeczywistego wpływu marketingu. Koszty biznesowe silosowego marketingu są znaczne:

Niestandardowe doświadczenia klientów : Twoi niestandardowi klienci nie postrzegają Twojej organizacji jako różnych działów - widzą jedną markę. Gdy komunikaty marketingowe i podejścia różnią się w poszczególnych kanałach, może dojść do erozji zaufania i obniżenia współczynników konwersji

Zduplikowane wysiłki : Bez widoczności pracy innych teamów, zespoły często odtwarzają zasoby lub powielają kampanie, które już istnieją w innym miejscu w organizacji. Mogą nawet przegapić zmianę przeznaczenia zasobów o wysokiej wydajności

Niespójny przekaz marki : Gdy Teams nie są zgodne co do głównej pozycji, niestandardowi klienci otrzymują sprzeczne sygnały na temat propozycji wartości, co prowadzi do nieporozumień

Krótszy czas reakcji : Organizacje działające w silosach potrzebują więcej czasu na wprowadzenie kampanii na rynek, przez co są mniej elastyczne i szybciej reagują na zmiany rynkowe. Bez scentralizowanego cyklu pracy, zatwierdzenia i podejmowanie decyzji przeciągają się, opóźniając premiery

Nieefektywna alokacja zasobów: Bez holistycznego widoku wyników marketingowych, inwestycje często przepływają do najbardziej głośnych działów, a nie tych, które mają największy wpływ

Nic dziwnego, że przełamywanie tych barier wykracza poza zwykłą poprawę współpracy.

Korzyści z rozbicia silosów marketingowych

38.3% liderów sprzedaży wymienia lepsze dostosowanie celów i strategii jako ich najważniejszy priorytet ze strony zespołów marketingowych.

Po powodzeniu w burzeniu murów między funkcjami marketingowymi, cały ekosystem marketingowy ulega transformacji.

Zauważysz szybszy czas wprowadzenia na rynek dla kluczowych inicjatyw, ponieważ wąskie gardła zatwierdzania znikną, a pomysły będą miały swobodny przepływ między specjalistami. Twój budżet zacznie się bardziej rozciągać, gdy wyeliminujesz zbędne narzędzia i powielone wysiłki, które wcześniej były ukryte w zakamarkach działów.

Co najważniejsze, Twoi klienci doświadczają spójnej podróży marki niezależnie od tego, z których kanałów korzystają. Kiedy Twój głos w mediach społecznościowych jest zgodny z tonem e-mail marketingu, który wzmacnia przekaz Twojej strony internetowej, niestandardowi klienci rozwijają głębsze zaufanie do Twojej marki. Ta spójność przekłada się bezpośrednio na wyższe współczynniki konwersji i zwiększoną wartość życiową.

22.1% sprzedawców uważa, że największą korzyścią płynącą z większej zgodności między zespołami sprzedaży i marketingu jest to, że pomaga im to zamykać więcej transakcji.

🕵🏼‍♀️ Studium przypadku: Niestandardowa reorganizacja w HubSpot Kiedy HubSpot odkrył, że ich klienci byli niezadowoleni z powodu znacznej luki między obiecanymi usługami a rzeczywistą dostawą, Mike Volpe, ich były CMO, uznał to za okazję do fundamentalnej zmiany wizerunku działu marketingu. Zamiast organizować zespoły wokół tradycyjnych kanałów marketingowych lub punktów styku, HubSpot zorganizował zespoły w oparciu o różne sceny cyklu życia klienta. Oznaczało to fizyczną zmianę lokalizacji teamów w biurze. "Zespoły sprzedaży i obsługi klienta siedzą razem" - wyjaśnił Volpe. "Struktura opiera się na tym, jaką sceną cyklu życia klienta zajmuje się każdy zespół, a nie na punktach styku czy kanałach. Ludzie siedzą zgodnie z różnymi personami niestandardowych klientów. "* Motywacją było wyeliminowanie powszechnej frustracji związanej z niestandardowymi doświadczeniami klientów, w których klienci musieli wielokrotnie wyjaśniać swoją sytuację różnym przedstawicielom, którym brakowało kontekstu z poprzednich interakcji. Wyniki były znaczące. Zadowolenie klientów znacznie wzrosło, wskaźniki odnowień uległy poprawie, a firma nadal rozwijała się w tempie 50%. Volpe zauważył, że doświadczenie klienta z HubSpot stało się znacznie mniej fragmentaryczne.

Strategie rozbijania silosów marketingowych

Wiesz już, że te silosy marketingowe nie służą Twojemu zespołowi do zrobienia czegokolwiek. One cię powstrzymują.

Jeśli chcesz, aby zespół marketingowy działał jak dobrze naoliwiona maszyna - gdzie przepływ informacji jest swobodny, kampanie są zgodne i nikt nie powiela pracy - musisz przełamać bariery między zespołami.

Omówmy praktyczne strategie, aby to osiągnąć.

Wspieranie kultury komunikacji i współpracy

Zacznij od przyjrzenia się wzorcom komunikacji swojego zespołu. Czy twoi twórcy zawartości są kiedykolwiek w tym samym pomieszczeniu co twoi specjaliści PPC? Kiedy ostatnio menedżer ds. mediów społecznościowych pił kawę z kimś z działu sprzedaży? Silosy rozwijają się w ciszy.

Wypróbuj te podejścia, aby zachęcić do ustrukturyzowanej, ciągłej komunikacji:

Tworzenie udostępnianych przestrzeni do dyskusji. I nie, kanał Slack nie wystarczy. Wszystko, czego potrzebujesz, to aplikacja do pracy, taka jak I nie, kanał Slack nie wystarczy. Wszystko, czego potrzebujesz, to aplikacja do pracy, taka jak ClickUp for Marketing Teams , aby ustawić współdzielone pulpity, wielofunkcyjne tablice projektów i czat w czasie rzeczywistym, aby zapewnić przepływ rozmów. W ClickUp każdy może spojrzeć na ogólny obraz sytuacji, jednocześnie zarządzając własnymi cyklami pracy. Twój zespół SEO może natychmiast zobaczyć, jaka zawartość jest tworzona, podczas gdy Twój zespół społecznościowy może dostosować swój kalendarz postów do premiery produktu - wszystko w jednym obszarze roboczym

📮 ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w zespole. Chociaż zapewniają one szybką i skuteczną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone w wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze wyszukiwanie informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, wątki czatu są mapowane na konkretne projekty i zadania, dzięki czemu rozmowy mają kontekst i są łatwo dostępne.

Twórz wielofunkcyjne pody wokół podróży klienta, a nie kanałów. Kiedy twoje zespoły e-mailowe, społecznościowe i internetowe wspólnie rozwiązują ten sam problem klienta, dzieje się magia

Wdrażaj regularne sesje "pokaż i powiedz ", podczas których Teams prezentują swoje bieżące projekty. Stanowią one okazję do wykrycia nakładających się na siebie elementów i pobudzenia nowych pomysłów. Niech będą one swobodne, ale obowiązkowe, ze ścisłym 30-minutowym limitem czasowym, aby utrzymać energię. Cotygodniowe spotkania all-hands mogą być przesadą, ale codwutygodniowe spotkania z kluczowymi interesariuszami (zawartość, płatności, cykl życia, sprzedaż itp. ) zapewniają, że wszyscy zmierzają w tym samym kierunku

💡 Pro Tip: Zamiast aktualizować wiele statycznych arkuszy kalkulacyjnych w celu śledzenia projektów marketingowych i ich wyników, skorzystaj z szablonu Marketing Teams firmy ClickUp, aby podzielić duże kampanie na łatwe do zarządzania zadania, udostępniać zasoby między zespołami wielofunkcyjnymi i dostosowywać wyniki. Pobierz szablon Free Skorzystaj z szablonu ClickUp Marketing Teams, aby śledzić wyniki kampanii i zespołów w jednym miejscu

Teams nie powinien być zmuszony do przekopywania się przez pięć różnych narzędzi marketingowych, aby znaleźć najnowsze dane dotyczące wydajności kampanii. Standaryzacja przechowywania plików. Jeśli kreacje znajdują się na Dysku, płatne media w Dropbox, a dokumenty sprzedażowe w losowym wątku e-mail... masz problem. Skonsoliduj zasoby w jednym miejscu, aby nikt nie tracił czasu na ich wyszukiwanie.

Co więcej, jedno źródło prawdy nie podlega negocjacjom. Dla większości zespołów sprzedażowych i marketingowych jest to system CRM.

79% specjalistów ds. sprzedaży twierdzi, że ich CRM poprawia dostosowanie sprzedaży i marketingu.

CRM ClickUp pomaga wyeliminować silosy marketingowe, zapewniając zespołom jeden wspólny obszar roboczy do śledzenia leadów, współpracy nad transakcjami i dostosowywania się do celów związanych z przychodami. Zamiast marketingu, sprzedaży i powodzenia klienta pracujących w rozłącznych narzędziach, ClickUp konsoliduje szczegóły leadów, historię interakcji i sceny transakcji w jednym miejscu. Każda aktualizacja - czy to z marketingu pielęgnującego leada, czy ze sprzedaży zamykającej transakcję - jest widoczna w czasie rzeczywistym, więc nikt nie działa po omacku.

Zarządzaj i śledź wszystkie dane i interakcje z niestandardowymi klientami w jednym miejscu dzięki CRM ClickUp

Niestandardowe pola ClickUp pozwalają zespołom kategoryzować leady według źródła, kampanii, poziomu zaangażowania lub dowolnego innego istotnego czynnika. Pomaga to działowi marketingu zrozumieć, które kanały generują najlepsze leady i pozwala działowi sprzedaży nadać priorytet szansom o wysokiej wartości.

przykład: Marketing może filtrować potencjalnych klientów według "źródła kampanii", aby zobaczyć, które z nich pochodzą z reklam LinkedIn, a które z wyszukiwania organicznego, co pomaga udoskonalić przyszłe wydatki na reklamę.

Ponadto nie potrzebujesz już arkuszy kalkulacyjnych ani wiadomości Slack, aby przekazywać leady między zespołami. Możesz tworzyć niestandardowe automatyzacje ClickUp, aby zapewnić, że gdy lead osiągnie próg kwalifikacji (np. pobierze eBook, weźmie udział w demo), zostanie automatycznie przypisany do przedstawiciela handlowego ze wszystkimi istotnymi szczegółami.

Automatyzacja powtarzających się zadań związanych z marketingiem i sprzedażą dzięki ClickUp Automations i oszczędność czasu

Zamiast ręcznie pobierać raporty z wielu narzędzi lub potrzebować pełnoprawnej hurtowni danych, pulpity ClickUp zapewniają natychmiastowy wgląd we współczynniki konwersji leadów, prędkość pipeline'u i przychody pochodzące z marketingu. Oznacza to, że zespoły marketingu i sprzedaży mogą śledzić udostępniane wskaźniki KPI i na bieżąco dostosowywać strategie.

Przejrzysta wizualizacja wskaźników pipeline'u sprzedaży dzięki pulpitom ClickUp

przyjazne przypomnienie: Byłbyś zszokowany, jak wielu marketerów płaci za wiele narzędzi, które robią zasadniczo to samo, ponieważ różne Teams kupiły je niezależnie. Zrób mapę swojego stosu martech i wyeliminuj zbędne narzędzia. Jeśli Twój CRM nie komunikuje się z platformą e-mail marketingu, narzędziem do automatyzacji lub systemem śledzenia reklam, Twoje dane zawsze będą niekompletne.

Rozbijając silosy danych, automatyzując przekazywanie danych i ułatwiając współpracę, ClickUp CRM zapewnia, że marketing i sprzedaż pracują jako zjednoczony zespół - w wyniku czego cykle transakcji są szybsze, niestandardowe doświadczenia klientów i wyższe przychody.

📮 ClickUp Insight: Niskowydajne zespoły są 4 razy bardziej skłonne do żonglowania ponad 15 narzędziami, podczas gdy wysokowydajne zespoły utrzymują wydajność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. Ale co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i rozmowy telefoniczne w ramach jednej platformy, zakończonej cyklami pracy opartymi na AI. Gotowa na inteligentniejszą pracę? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

Przeczytaj również: Jak opracować strategię sprzedaży i marketingu?

Wyrównywanie celów między działami

Niedopasowane cele są źródłem większości silosów marketingowych. Teams mogą ciężko pracować, ale jeśli dążą do różnych celów, osiągnięcie prawdziwej współpracy będzie prawie niemożliwe.

Ustawienie udostępnianych wskaźników KPI, które mają znaczenie dla całej organizacji marketingowej. Gdy zespół ds. zawartości jest mierzony wyłącznie na podstawie ruchu, podczas gdy przedstawiciele handlowi są mierzeni na podstawie SQL, są oni zachęcani do pracy przeciwko sobie. Udostępniane wskaźniki KPI zachęcają Teams do lepszej współpracy

Użyj OKR, aby stworzyć odpowiedzialność. Ogólnofirmowy cel, taki jak "zwiększenie pipeline'u marketingowego o 20%" gwarantuje, że każdy dział dąży do tego samego celu

Uczyń raportowanie widocznością. Korzystaj z raportów i pulpitów ClickUp do śledzenia postępów w różnych teamach, aby wszyscy wiedzieli, co wpływa na wzrost przychodów

Stwórz widoczność zależności, aby Teams zrozumieli, w jaki sposób ich praca wpływa na innych. Twój zespół ds. wprowadzenia produktu na rynek musi dokładnie wiedzieć, kiedy materiały marketingowe muszą zostać sfinalizowane, aby zespół ds. kampanii mógł skutecznie działać. Tworząc , aby Teams zrozumieli, w jaki sposób ich praca wpływa na innych. Twój zespół ds. wprowadzenia produktu na rynek musi dokładnie wiedzieć, kiedy materiały marketingowe muszą zostać sfinalizowane, aby zespół ds. kampanii mógł skutecznie działać. Tworząc zadania w ClickUp, możesz również tworzyć relacje zależności z połączonymi zadaniami - i wizualizować, w jaki sposób łączą się one i wpływają na siebie nawzajem na wykresie Gantta

Lepiej zarządzaj zależnościami zadań i planuj wyniki za pomocą zadań ClickUp

Pro Tip: Wdróż szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp, aby wszyscy byli zgodni co do wspólnych celów. Ten gotowy do użycia szablon pomaga zwizualizować, w jaki sposób wysiłki każdego zespołu przyczyniają się do realizacji nadrzędnych celów, zamieniając fragmentaryczne wysiłki w skoordynowane działania.

Wykorzystaj AI i automatyzację do płynnej integracji

Myślisz, że AI w marketingu służy tylko do generowania tekstów reklamowych? Będziesz zaskoczony, jak skutecznie wspomaga automatyzację w celu rozbicia silosów. Dobrze zrobiona automatyzacja oparta na AI eliminuje czasochłonną pracę, przyspiesza procesy i zapewnia zespołom pracę z najbardziej aktualnymi informacjami.

Oto jak najlepiej wykorzystać platformy do automatyzacji marketingu:

Automatyzacja powtarzających się czynności między teamami za pomocą ClickUp Automations. Gdy Twój projektant przesyła nowe zasoby kreatywne, Twój zespół społecznościowy może zostać automatycznie powiadomiony bez konieczności wysyłania e-maili lub planowania spotkań. ClickUp umożliwia tworzenie automatyzacji przy użyciu języka naturalnego. 👉🏼 Na przykład: Gdy status zadania zmieni się na "Gotowe do projektowania", przypisz je do zespołu projektowego

Użyj automatyzacji ClickUp, aby wyzwalać określone zadania, takie jak przypisywanie zadań, aktualizowanie statusów lub wysyłanie powiadomień

Wykorzystaj AI do normalnej analizy danych z różnych źródeł, aby móc dokonywać porównań typu "jabłko do jabłka". Zamiast ręcznie wyciągać raporty, użyj narzędzi analitycznych opartych na AI, które pozwalają uzyskać wgląd w kampanie, kanały i opinie klientów. z różnych źródeł, aby móc dokonywać porównań typu "jabłko do jabłka". Zamiast ręcznie wyciągać raporty, użyj narzędzi analitycznych opartych na AI, które pozwalają uzyskać wgląd w kampanie, kanały i opinie klientów. ClickUp Brain , natywny asystent ClickUp AI, jest do tego idealny. Zadaj pytanie związane z danymi w języku naturalnym, a ClickUp Brain przeanalizuje nie tylko Twoje dane z obszaru roboczego ClickUp, ale także połączone aplikacje w poszukiwaniu spostrzeżeń

Analizuj dane marketingowe w czasie rzeczywistym i uzyskaj wgląd w AI dzięki ClickUp AI Brain

Korzystaj z szablonów planów marketingowych , aby usprawnić przekazywanie zadań i stworzyć przejrzysty cykl pracy. Dzięki , aby usprawnić przekazywanie zadań i stworzyć przejrzysty cykl pracy. Dzięki szablonowi Marketing Operations Template firmy ClickUp możesz na przykład ustawić obszar roboczy do współpracy i zautomatyzowane procesy przeglądu, aby wszystko działało szybko i sprawnie

przyjazne przypomnienie: Rozbijanie silosów marketingowych nie jest jednorazową i zrobioną poprawką. Wymaga celowego wysiłku, lepszych procesów i odpowiednich narzędzi. Ale gdy tylko Twoje Teams zostaną dopasowane, będziesz działać szybciej, pracować mądrzej i wywierać realny wpływ na biznes dzięki swoim działaniom marketingowym.

Następnie porozmawiajmy o tym, jak mierzyć powodzenie i ulepszać cały proces.

Przeczytaj również: Dzień z życia menedżera ds. marketingu

Mierzenie powodzenia i zapewnianie ciągłego doskonalenia

Nie można poprawić tego, czego się nie mierzy - a rozbijanie silosów marketingowych nie jest wyjątkiem. Przyjrzyjmy się konkretnym sposobom śledzenia postępów i upewnijmy się, że te mury pozostaną na dobre.

Zacznij od pomiarów bazowych przed wdrożeniem jakichkolwiek zmian. Ile czasu zajmuje obecnie przejście od koncepcji do zrobienia kampanii? Ile handoffów ma miejsce pomiędzy teamami? Jaki procent utworzonych zasobów jest faktycznie wykorzystywany? Udokumentuj te wskaźniki teraz, aby później móc wykazać rzeczywistą poprawę.

Nie zapomnij porównać wyników z poprzednimi kwartałami, aby zobaczyć, jak wyrównanie poprawia się w czasie.

Wybierając wskaźniki KPI do śledzenia postępów, skup się na tych obszarach: Wskaźniki współpracy między zespołami ujawniają, jak dobrze zespoły faktycznie ze sobą współpracują: Liczba zakończonych projektów międzydziałowych

Średni czas realizacji zgłoszeń między Teamsami

Procent zasobów udostępnianych w wielu kanałach lub kampaniach

Ograniczenie powielania pracy w różnych teamach Spójność podróży niestandardowej pokazuje, czy Twój marketing wydaje się ujednolicony z zewnątrz: Spójność komunikatów we wszystkich punktach styku (mierzona za pomocą ankiet wśród klientów)

Współczynniki konwersji między kanałami w porównaniu do wskaźników wydajności dla pojedynczego kanału

Wyniki satysfakcji klientów w pytaniach o spójność marki Wskaźniki efektywności operacyjnej dowodzą, że rozbijanie silosów przynosi wymierne korzyści biznesowe: Efektywność budżetowa (ROI w zintegrowanych kampaniach w porównaniu do silosowych wysiłków)

Czas rozwoju kampanii od koncepcji do realizacji

Wykorzystanie zasobów w różnych funkcjach marketingowych wreszcie, monitoruj, czy wysiłki związane z marketingiem i sprzedażą przekładają się na wyższy odsetek zamkniętych transakcji. Jest to ostateczny wskaźnik, że silosy przestają istnieć.

Niestandardowe pola i funkcje raportowania w ClickUp ułatwiają śledzenie tych wskaźników.

Utwórz pola niestandardowe dla "powstałych w dziale" i "wykorzystanych przez dział", aby śledzić przepływ zasobów między zespołami. Następnie użyj ClickUp Dashboards, aby zwizualizować ten przepływ, natychmiast zauważając wąskie gardła lub działy, które nie udostępniają zasobów efektywnie.

Ustaw cotygodniowe, zautomatyzowane raportowanie za pomocą AI Custom Fields pokazujące zależności między zespołami i wskaźniki ukończenia. Szybko przekonasz się, czy niektóre Teams konsekwentnie nie dotrzymują terminów, które mają wpływ na inne, lub czy niektóre działy są naturalnie bardziej biegłe we współpracy niż inne.

Użyj pól niestandardowych AI w ClickUp, aby zautomatyzować śledzenie postępów i aktualizacje

Możesz nawet skorzystać z funkcji śledzenia czasu w ClickUp, aby zmierzyć, jak długo faktycznie trwa przekazywanie zadań między zespołami, a następnie ustawić progresywne punkty odniesienia w celu poprawy, jeśli proste przekazywanie zadań czeka w kolejkach przez wiele dni.

pro Tip: Pamiętaj, że poprawa powinna być iteracyjna. Nie oczekuj perfekcji od razu - zamiast tego świętuj stopniowe zwycięstwa i wykorzystuj dane, aby zidentyfikować kolejny najbardziej wpływowy obszar, którym należy się zająć. Kiedy Teams widzą konkretne ulepszenia wynikające z ich wysiłków na rzecz współpracy, są zmotywowani do dalszego przełamywania pozostałych silosów.

Od silosów do rozwiązań: Jak ClickUp przekształca współpracę marketingową

Silosy marketingowe mogą wydawać się nieuniknioną częścią wzrostu, ale nie muszą tak być. Najlepsze teamy marketingowe nie tylko do zrobienia - one budują systemy, które zapobiegają ich powstawaniu. Dzięki odpowiednim strategiom - wyrównanym celom, usprawnionej komunikacji, scentralizowanym danym i inteligentnej automatyzacji - możesz przekształcić swoją organizację marketingową w wysokowydajną, współpracującą potęgę.

Wybrane narzędzia do współpracy albo ułatwią tę integrację, albo wzmocnią istniejące bariery. Ujednolicony obszar roboczy ClickUp zapewnia podstawę, której potrzebuje Twój zespół - oferując konfigurowalne cykle pracy, które dostosowują się do różnych funkcji marketingowych, zachowując widoczność w całej organizacji. Od planowania kampanii i tworzenia zasobów po śledzenie wyników i współpracę zespołową - wszystko znajduje się w jednym, połączonym systemie.

Silosy spowalniają powodzenie Twojej organizacji. Inteligentna współpraca w ClickUp przyspiesza go. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zbuduj swój wymarzony zespół marketingowy.