ponad 20 najlepszych GPT do pisania zwiększających kreatywność i wydajność

Pisanie to sztuka - ale nawet najlepsi pisarze potrzebują narzędzi, by doskonalić swoje rzemiosło. Niezależnie od tego, czy jesteś blogerem, marketerem, studentem czy pisarzem, GPT oparte na AI upraszczają proces pisania i wyszukiwania informacji w sieci, zwiększają kreatywność i pomagają przezwyciężyć blok pisarski.

Do zrobienia? Niedawne badanie wykazało, że modele pisania ChatGPT pomagają profesjonalistom zakończyć ich zadania o 50% szybciej, jednocześnie poprawiając jakość ich pracy.

Jednak, jak powie ci każdy, kto korzystał z podstawowych modeli ChatGPT do pisania, zawartości opartej na AI często brakuje konwersacyjnego tonu i dogłębnej analizy, którą można uzyskać od ludzkich pisarzy.

Na szczęście istnieją GPT do pisania, które pomogą ci wygenerować zawartość podobną do ludzkiej, jednocześnie czyniąc cały proces pisania o wiele bardziej wydajnym.

Ten blog przedstawia ponad 20 najlepszych GPT do pisania, które pomogą ci podnieść poziom pisanej zawartości. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym pisarzem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z pisaniem, te GPT do pisania oferują potężny sposób na uwolnienie pełnego potencjału pisarskiego.

60-sekundowe podsumowanie Blog Content Writer (najlepszy do tworzenia wpisów na bloga)

Blog SEO Expert (najlepszy dla zawartości bloga zoptymalizowanej pod kątem SEO)

Trener kreatywnego pisania (najlepszy do pomocy w kreatywnym pisaniu)

Artykuł GPT (Najlepszy do generowania artykułów)

Article Writer (najlepszy do pisania długich formularzy)

Write for Me (Najlepsze do wszechstronnej pomocy w pisaniu)

Edit GPT (Najlepsze do edycji i korekty)

Przewodnik dla twórców książek (najlepszy dla danych powstania książki i wsparcia)

Pisanie akademickie (Najlepsze do badań akademickich i pisania)

Literature Review Writer (najlepszy do generowania recenzji literatury)

Copywriter GPT (Najlepszy do tworzenia tekstów marketingowych)

Narzędzie do pisania esejów (Najlepsze do pisania esejów)

Humanize AI (Najlepsze do humanizowania tekstu generowanego przez AI)

Novel Writer (najlepszy do pisania powieści)

Asystent scenarzysty (najlepszy do pisania scenariuszy)

Viral Intro Hooks (Najlepsze do tworzenia wciągających wstępów)

Content Marketing GPT (Najlepsze dla strategii content marketingowych)

Landing Page Creator by HubSpot (najlepszy do tworzenia landing page'y)

Sales Cold Email Coach (najlepszy do tworzenia skutecznych e-maili sprzedażowych)

Free AI Scripts Generator (najlepszy do generowania skryptów)

Plagiarism Checker (najlepszy do zapewnienia oryginalności)

Professional LinkedIn Post Writer (Najlepszy dla zawartości LinkedIn)

Storyteller Writer (najlepszy do tworzenia historii i burzy mózgów)

(Najlepsze do zarządzania zawartością i cyklem pracy zintegrowanym z AI) ClickUp(Najlepsze do zarządzania zawartością i cyklem pracy zintegrowanym z AI)

Czym są GPT?

Wyobraź sobie, że masz cyfrowego asystenta, który dostosowuje się do praktycznie każdego zadania, rozumie kontekst jak profesjonalista i zmienia sposób, w jaki pracujesz. Tym właśnie są Generative Pre-trained Transformers (GPT).

GPT rewolucjonizują wydajność w różnych branżach. Potraktuj je jako superinteligentnych cyfrowych współpracowników. Opracowane przez OpenAI, te zaawansowane modele AI to nie tylko generatory tekstu, ale kompleksowe narzędzia do rozwiązywania problemów, które uczą się, rozumieją i tworzą zawartość podobną do ludzkiej, dostosowaną do twoich potrzeb.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją cztery rodzaje GPT:

GPT ogólnego przeznaczenia: Wszechstronne modele, takie jak ChatGPT, które radzą sobie z wieloma zadaniami, w tym pisaniem, kodowaniem, podsumowywaniem i burzą mózgów

Niestandardowe GPT: Modele dostosowane do konkretnych potrzeb, takie jak chatboty branżowe, asystenci badawczy lub narzędzia zwiększające wydajność

Dopracowane GPT: Modele szkolone na specjalistycznych zestawach danych do niszowych zastosowań, takich jak analiza prawna, badania medyczne lub obsługa klienta

Wbudowane GPT: Zintegrowane systemy AI w aplikacjach, stronach internetowych lub narzędziach (np. Microsoft Copilot w produktach Office)

Przeczytaj także: Jak wykorzystać AI do tworzenia dokumentacji

Zalety GPT

Przyjrzyjmy się niektórym zaletom korzystania z GPT:

Zwiększenie wydajności: Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak redagowanie e-maili, tworzenie zawartości i analiza danych

Usprawnij obsługę klienta: Zapewnij natychmiastowe odpowiedzi oparte na AI, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników

Pomoc w nauce i badaniach: Podsumowywanie złożonych tematów, generowanie spostrzeżeń i wsparcie edukacji

Zwiększ kreatywność: Pomoc w generowaniu pomysłów, podpowiedzi do pisania i opowiadania historii

Włącz generowanie kodu i debugowanie: Pomagaj programistom w efektywnym pisaniu i optymalizacji kodu

Najlepsze niestandardowe GPT do pisania występują w różnych formularzach, z których każdy jest dostosowany do konkretnych potrzeb związanych z pisaniem, takich jak: Poprawa SEO: Generowanie zawartości zoptymalizowanej pod kątem SEO w celu uzyskania lepszej pozycji na stronach wyników wyszukiwania (SERP)

Generowanie zawartości : Twórz artykuły, posty na blogi i teksty marketingowe, aby zwiększyć wydajność i zaoszczędzić czas

Edycja i korekta : Ulepsz gramatykę, popraw błędy ortograficzne, zaoferuj sugestie dotyczące stylu i popraw przejrzystość

Pisanie akademickie : Pomoc w tworzeniu esejów, przeglądów literatury i prac badawczych

Kreatywne pisanie: Pomoc w opowiadaniu historii, pisaniu powieści i scenariuszy

➡️ Czytaj więcej: Grammarly vs ChatGPT: Które narzędzie AI do pisania jest najlepsze?

Czego szukać w GPT do pisania?

Jeśli szukasz zawartości generowanej przez AI, która jest prawie podobna lub, w niektórych przypadkach, lepsza niż ludzcy pisarze, musisz przyjrzeć się pisaniu GPT zaprojektowanych dla konkretnych przypadków użycia. Najlepszym sposobem do zrobienia tego jest wybranie GPT, który naprawdę usprawni twój cykl pracy. Niektóre czynniki, które należy wziąć pod uwagę to:

Dokładność i zrozumienie kontekstu: Wybierz dobry GPT do pisania, który generuje odpowiednią, spójną i opartą na faktach zawartość, zachowując przy tym odpowiedni ton i styl

Możliwość dostosowania: Szukaj GPT, które pozwalają na precyzyjne dostosowanie lub podpowiedź inżynieryjną, aby dopasować się do głosu marki i wymagań branżowych

Gramatyka i przejrzystość: Wybierz GPT, które tworzy dobrze skonstruowany, poprawny gramatycznie i czytelny tekst bez nadmiernej edycji

Kreatywność i zdolność adaptacji: Wybierz GPT do generowania pomysłów i angażującej, oryginalnej zawartości, jednocześnie dostosowując się do różnych stylów pisania, od raportowania technicznego po kreatywne opowiadanie historii

Wykrywanie plagiatu i AI: Upewnij się, że GPT generuje unikalną zawartość i nie zmienia przeznaczenia istniejącego tekstu wygenerowanego przez AI bez odpowiedniego przypisania

Integracja: Wybierz model, który integruje się z narzędziami do pisania, takimi jak Microsoft Word, Dokumenty Google lub systemy zarządzania zawartością (CMS)

Potrzeby związane z pisaniem: Rozważ pisanie GPT w oparciu o konkretny przypadek użycia. Niektóre GPT specjalizują się w określonych rodzajach pisania lub edycji, więc dostosowanie narzędzia do głównego przypadku użycia jest kluczowe. Na przykład, narzędzie do ulepszania pisania może nie generować doskonałej zawartości generowanej przez AI, ale może pomóc w ulepszeniu istniejącej zawartości, jeśli jest skutecznie wykorzystywane

Łatwość obsługi: Skomplikowany interfejs raczej obniża wydajność niż pomaga. Szukaj modeli GPT, które mają przyjazny dla użytkownika interfejs, nawet jeśli nie jesteś ekspertem technicznym

Pro Tip: Użyj szablonów podpowiedzi AI, aby udoskonalić swoje dane wejściowe i uzyskać dokładniejsze wyniki z modelu GPT. Im lepsze podpowiedzi, tym lepsza zawartość generowana przez AI.

20 najlepszych GPT do pisania

Gotowy, by w końcu zacząć pisać książkę lub skorzystać z AI do pisania esejów? Niezależnie od tego, czy piszesz posty na bloga, artykuły akademickie, czy też chcesz, aby AI pomogła ci w profesjonalnym pisaniu, istnieje wyspecjalizowane GPT do pisania zaprojektowane specjalnie dla ciebie.

Poniżej przygotowaliśmy listę najlepszych GPT do pisania dostępnych w ChatGPT, podzielonych na kategorie w oparciu o różne przypadki użycia. Każdy model GPT jest oceniany na podstawie jego funkcji, użyteczności i potencjalnych limitów, aby pomóc ci wybrać odpowiedniego asystenta pisania AI do twoich potrzeb.

1. Blog Content Writer (najlepszy do tworzenia wpisów na bloga)

via Blog Content Writer

Jeśli szukasz GPT do pisania, które pomogą ci w kreatywnych zadaniach związanych z pisaniem, to Blog Content Writer jest właściwym narzędziem. Pomaga pisarzom w przezwyciężaniu bloków twórczych, odkrywaniu nowych perspektyw i zapewnianiu spójnej zawartości.

Piszesz artykuł na temat przywództwa lub recenzję produktu? To narzędzie dopracuje i zoptymalizuje zawartość pod kątem zaangażowania odbiorców.

Ten model GPT jest doskonały do generowania zawartości, ale na tym się nie kończy! Pomaga on również w tworzeniu struktury artykułów, generowaniu szczegółowych konspektów, poprawie czytelności i utrzymaniu spójnego tonu. Jest to zatem doskonałe narzędzie do skalowania wydajności zawartości bez utraty jakości.

najlepsze funkcje Blog Content Writer

Generowanie konspektów i szkiców wpisów na blogu na podstawie danego tematu lub słów kluczowych

Twórz angażujące nagłówki i wprowadzenia, aby przyciągnąć uwagę czytelników

Otrzymuj sugestie dotyczące podtytułów i wsparcia zawartości

Optymalizacja zawartości pod kątem określonych słów kluczowych w celu poprawy widoczności w wyszukiwarkach

Ograniczenia dla osób piszących treści na bloga

Mogą wymagać ręcznej edycji w celu dopracowania tonu i przepływu zgodnie z twoim stylem pisania

Cena za pisanie treści na bloga

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

ocena i recenzje Blog Content Writer

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

2. Blog SEO Expert (najlepszy do tworzenia zawartości bloga zoptymalizowanej pod kątem SEO)

via Blog SEO Expert

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO) napędza organiczny ruch na blogach. Blog SEO Expert wykorzystuje AI, aby pomóc autorom zoptymalizować zawartość ich blogów pod kątem wyszukiwarek, poprawiając widoczność i zasięg.

Narzędzie to pomaga w badaniu słów kluczowych, optymalizacji strony i analizie zawartości, czyniąc SEO bardziej dostępnym nawet dla osób bez rozszerzenia wiedzy technicznej. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie postów filarowych, ocen produktów czy artykułów z listą, ten GPT umożliwia efektywne umieszczanie słów kluczowych, organizację zawartości i poprawę czytelności.

Najlepsze funkcje Blog SEO Expert

Badanie i analiza słów kluczowych w celu zidentyfikowania odpowiednich wyszukiwanych haseł

Optymalizacja zawartości pod kątem docelowych słów kluczowych, w tym etykiety tytułów, meta opisy i tekst główny

Generowanie sugestii dotyczących wewnętrznych i zewnętrznych linków w celu poprawy SEO

Analizuj zawartość konkurencji, aby zidentyfikować możliwości ulepszeń

Blog SEO Expert limit

Wyniki mogą się różnić w zależności od konkurencyjności docelowych słów kluczowych i ogólnej strategii SEO

Cena eksperta SEO bloga

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Blog SEO Expert

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

Oto małe podsumowanie wideo na temat tego, jak pisać lepiej z AI:

3. Creative Writing Coach (najlepszy do pomocy w kreatywnym pisaniu)

via Creative Writing Coach

Creative Writing Coach to GPT dla pisarzy, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności opowiadania historii i tworzyć wciągające narracje. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad powieścią, opowiadaniem, czy kreatywną zawartością bloga, ta AI oferuje sugestie dotyczące stylu, korekty tonu i ulepszenia struktury.

Ten GPT jest idealny dla pisarzy beletrystycznych, poetów i blogerów eksperymentujących z różnymi stylami pisania. Może generować podpowiedzi, udoskonalać przepływ zdań i sugerować alternatywne wybory słów, aby uczynić pisanie bardziej wyrazistym i wciągającym.

Najlepsze funkcje Creative Writing Coach

Popraw narrację i zaangażowanie dzięki sugestiom dotyczącym stylu

Uzyskaj dostęp do podpowiedzi do kreatywnego pisania, aby pobudzić nowe pomysły

Popraw strukturę zdań i dobór słów dla lepszej czytelności

Strukturyzuj historie z lepszym tempem i przepływem narracji

Ograniczenia trenera kreatywnego pisania

Brak emocjonalnej głębi w porównaniu do ludzkiej kreatywności

Trener kreatywnego pisania

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Trener kreatywnego pisania - oceny i recenzje

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

4. ArticleGPT (najlepszy do generowania artykułów)

via ArticleGPT

Tworzenie dobrze zbadanych i pouczających artykułów jest często czasochłonne. ArticleGPT optymalizuje ten proces poprzez generowanie artykułów na różne tematy. Narzędzie to pomaga pisarzom w wydajniejszym tworzeniu wysokiej jakości zawartości, zwalniając czas na inne zadania.

Wprowadzając temat lub słowa kluczowe, użytkownicy kierują AI w tworzeniu artykułów dostosowanych do ich konkretnych potrzeb. AI pomaga również generować zawartość w różnych stylach, pomagając pisarzom zwiększyć wydajność i znaleźć odpowiednie słowa.

ArtykułGPT najlepsze funkcje

Projektowanie zakończonych artykułów, w tym generowanie nagłówków i podtytułów

Szybkie i wydajne tworzenie zawartości

Uzyskaj istotne informacje i wsparcie dla wybranego tematu

Wykorzystaj różne style i tony pisania, aby dopasować je do celu artykułu

ArticleGPT limit

Może wymagać ręcznego sprawdzenia faktów pod kątem dokładności

Cena artykułuGPT

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje articleGPT

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

➡️ Czytaj więcej: Free AI Paragraph Generators for Writing

5. Article Writer (najlepszy do pisania długich formularzy)

via Article Writer

Podobnie jak ArticleGPT, Article Writer to GPT do pisania zaprojektowane, aby pomóc ci w efektywnym generowaniu zawartości.

Jest szczególnie skuteczny dla tych, którzy potrzebują zawartości przyjaznej dla SEO przy minimalnym wysiłku. Tworzy dobrze zbadane i logicznie ustrukturyzowane artykuły, pozwalając użytkownikom skupić się na udoskonalaniu i personalizowaniu końcowych wyników.

Najlepsze funkcje Article Writer

Generowanie zakończonych artykułów na podstawie słów kluczowych lub podpowiedzi

Uzyskaj wiele możliwości dostosowania tonu i stylu dla różnych odbiorców

Zapewnienie logicznej struktury i płynnego przepływu pomysłów

Skorzystaj z jego zaawansowanych możliwości, aby dostarczać sugestie w oparciu o grupę docelową i oczekiwany rezultat

Ograniczenia dla autorów artykułów

Czasami tworzy zawartość, której brakuje głębi lub oryginalności, jeśli podpowiedź jest zbyt ogólna

Ceny dla autorów artykułów

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje pisarzy artykułów

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

6. Write for Me (najlepsze do wszechstronnej pomocy w pisaniu)

via Write For Me

Write For Me to oparty na AI asystent pisania zaprojektowany, aby pomóc twórcom zawartości usprawnić proces redagowania. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad wpisami na blogu, podpisami w mediach społecznościowych czy e-mailami marketingowymi, narzędzie to generuje spójną i ustrukturyzowaną zawartość na podstawie twoich danych wejściowych.

Idealny dla tych, którzy zmagają się z blokiem pisarskim, Write For Me pomaga rozpocząć proces twórczy, dostarczając generowane przez AI sugestie, konspekty i pełne szkice.

Jest to szczególnie przydatne dla osób, które potrzebują szybkiego punktu wyjścia przed dopracowaniem zawartości, aby pasowała do ich osobistego stylu i głosu.

najlepsze funkcje Write For Me

Wykorzystaj pomysły na zawartość, struktury i kluczowe punkty do rozmowy

Dostosowanie tonu i stylu do różnych odbiorców i formatów

Przyspieszenie daty powstania zawartości poprzez skrócenie czasu burzy mózgów

Integracja z różnymi platformami dla łatwego dostępu

limity Pisz dla mnie

Mogą wymagać edycji i dopracowania w celu zapewnienia dokładności, jasności i spójności z głosem marki

Ceny za pisanie dla mnie

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

oceny i recenzje Write For Me

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

Sprawdź wideo o tym, jak dobierać zawartość za pomocą AI, aby dotrzeć do globalnej publiczności:

7. editGPT (najlepszy do edycji i korekty)

via editGPT

Doskonalenie zawartości tekstu wymaga starannej edycji i korekty. editGPT pomaga pisarzom zidentyfikować i poprawić błędy w gramatyce, ortografii, interpunkcji i stylu, po prostu wprowadzając tekst.

W rezultacie narzędzie to znacznie poprawia jakość i dopracowanie pisanej zawartości, promując jasność i zwięzłość wypowiedzi.

najlepsze funkcje editGPT

Skorzystaj z sugestii dotyczących stylu, aby poprawić przejrzystość i zwięzłość tekstu

Zrozumienie opinii na temat struktury i przepływu zdań

Zapewnij spójność tonu i stylu

Popraw ogólną jakość i dopracowanie pisanej zawartości

editGPT limit

Mogą zmagać się z wysoce technicznymi lub niszowymi stylami pisania, zmieniając zamierzone znaczenie zdania

editGPT pricing

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

edytuj oceny i recenzje GPT

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

Przeczytaj także: Wordtune vs. Grammarly: Które narzędzie AI do pisania jest najlepsze?

8. Book Creator Guide (najlepszy do tworzenia książek i wsparcia)

via Book Creator Guide

Book Creator Guide to GPT przeznaczone specjalnie dla autorów i początkujących pisarzy, którzy chcą usprawnić proces pisania książek. Niezależnie od tego, czy tworzysz beletrystykę, literaturę faktu czy książki samopomocowe, ten GPT pomaga we wszystkim, od generowania pomysłów i organizowania rozdziałów po dopracowywanie języka i utrzymywanie spójności.

Co więcej, Book Creator Guide działa jak wirtualny trener pisania, z wbudowanymi wskazówkami na temat technik opowiadania historii, tempa i rozwoju postaci.

Najlepsze funkcje Book Creator Guide

Plan, konspekt i struktura książek beletrystycznych i niebeletrystycznych

Generowanie pomysłów na fabułę, motywy i rozwój postaci

Uzyskaj sugestie dotyczące poprawy stylu, tonu i tempa pisania

Uzyskaj dostęp do opinii na temat czytelności i zaangażowania

Ograniczenia przewodnika dla twórców książek

Wygenerowana zawartość może wymagać znacznej edycji i przepisania w celu dostosowania do kreatywnej wizji autora i zapewnienia oryginalności

Ceny przewodników dla twórców książek

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Book Creator Guide

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

Fun Fact: Ankieta przeprowadzona przez Statista wśród amerykańskich autorów wykazała, że 23% z nich wykorzystało AI w procesie pisania. Wśród nich 47% wykorzystało AI do pomocy w gramatyce, podczas gdy 29% wykorzystało ją do burzy mózgów postaci i pomysłów na fabułę. Co zaskakujące, mniej niż 10% polegało na AI w celu wygenerowania rzeczywistego tekstu!

9. Pisanie akademickie (najlepsze do badań akademickich i pisania)

via Academic Writing

Academic Writing GPT został zaprojektowany, aby pomóc studentom i naukowcom w tworzeniu wysokiej jakości prac naukowych, esejów i raportów. Narzędzie to pomaga uporządkować argumenty, cytować źródła i zapewnić zgodność z konwencjami akademickimi.

Wprowadzając dane dotyczące tematu, wyników badań i pożądanego stylu cytowania, dostawcy z łatwością generują dobrze ustrukturyzowane i odpowiednio sformatowane dokumenty akademickie.

Najlepsze funkcje pisania akademickiego

Generowanie ustrukturyzowanych konspektów do artykułów naukowych i esejów

Uzyskaj sugestie dotyczące cytowania w stylach APA, MLA i Chicago

Doskonalenie akademickiego tonu i formalnego języka

Poprawa logicznego przepływu i rozwoju argumentów

Akademickie limity pisania

Nie generuje oryginalnych badań ani nie weryfikuje dokładności faktów i może mieć trudności z wysoce technicznymi lub niszowymi tematami akademickimi

Akademickie ceny pisania

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje dotyczące pisania akademickiego

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

10. Literature Review Writer (najlepszy do generowania recenzji literatury)

via Literature Review Writer

Aplikacja Literature Review Writer jest przeznaczona dla pracowników naukowych, badaczy i studentów, którzy potrzebują pomocy w kompilowaniu, podsumowywaniu i analizowaniu istniejących badań.

Pomaga użytkownikom poruszać się po ogromnych ilościach zawartości naukowej, wydobywać kluczowe spostrzeżenia i tworzyć kompleksowe przeglądy literatury.

Możesz określić tematy, słowa kluczowe, style cytowania, a nawet konkretne ramy czasowe, z których chcesz pozyskać piśmiennictwo akademickie i stworzyć przegląd literatury.

najlepsze funkcje Literature Review Writer

Podsumowanie kluczowych wniosków z wielu źródeł akademickich

Identyfikacja trendów badawczych i luk w esejach akademickich

Zbieranie zawartości do dobrze zorganizowanego przeglądu literatury

Zwiększ czytelność poprzez dopracowanie złożonego języka akademickiego

Ograniczenia dla autorów recenzji literackich

Nie można automatycznie zweryfikować wiarygodności wszystkich źródeł

Cena dla autora recenzji literackiej

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje autorów tekstów literackich

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

➡️ Czytaj więcej: Jak korzystać z AI w dokumentach Word, aby usprawnić tworzenie zawartości

11. Copywriter GPT (najlepszy do tworzenia tekstów marketingowych)

przez Copywriter GPT

Atrakcyjne teksty marketingowe są niezbędne do przyciągnięcia klientów i zwiększenia sprzedaży. Copywriter GPT został zaprojektowany, aby pomóc marketerom w tworzeniu skutecznych i przekonujących tekstów na różne platformy.

To łatwe w użyciu narzędzie umożliwia tworzenie nagłówków, treści reklam, zawartości stron internetowych i innych materiałów marketingowych poprzez wprowadzanie danych dotyczących sprzedawanego produktu lub usługi, grupy docelowej i pożądanego tonu.

Najlepsze funkcje GPT dla copywriterów

Optymalizacja zawartości pod kątem konwersji dzięki silnym wezwaniom do działania

Dostosowanie tonu i stylu do tożsamości marki

Dostęp do sugestywnych wariantów dla testów A/B

Udoskonalanie tekstu w celu poprawy czytelności i oddziaływania

Ograniczenia GPT dla copywriterów

Brak głębokiej inteligencji emocjonalnej w marketingu opartym na opowiadaniu historii

Cennik GPT dla copywriterów

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje GPT dla copywriterów

Capterra: N/A

G2: N/A

Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI do tworzenia treści

12. Narzędzie do pisania esejów (najlepsze do pisania i strukturyzowania esejów)

via Narzędzie do pisania esejów

Narzędzie AI do pisania es ejów to oparty na sztucznej inteligencji asystent zaprojektowany, aby pomóc studentom, badaczom i pracownikom naukowym w tworzeniu dobrze skonstruowanych esejów.

Ten GPT usprawnia proces pisania eseju, od burzy mózgów po nakreślenie kluczowych punktów i dopracowanie argumentów. Zapewnia jasność, spójność i logiczny przepływ, dzięki czemu jest cennym towarzyszem dla osób pracujących nad artykułami akademickimi, raportowaniem lub esejami perswazyjnymi.

Najlepsze funkcje narzędzia do pisania esejów

Generowanie konspektów esejów i ustrukturyzowanych szkiców

Uzyskaj zalecenia dotyczące stylu i tonu pisania akademickiego

Wskaż obszary wymagające poprawy w zakresie argumentów i struktury

Sprawdź gramatykę i czytelność, aby udoskonalić ostateczne wersje robocze

Limity narzędzi do pisania esejów

Ten kreator esejów może nie być w stanie w pełni zastąpić krytycznego myślenia i umiejętności analitycznych wymaganych do tworzenia wysokiej jakości i oryginalnych esejów

Narzędzia do pisania esejów

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje narzędzi do pisania esejów

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

13. Humanize AI (Najlepsze do humanizowania tekstów generowanych przez AI)

via Humanize AI

Jednym z wyzwań związanych z tekstem generowanym przez AI jest to, że może on brzmieć robotycznie lub nienaturalnie. Humanize AI rozwiązuje ten problem, pomagając pisarzom sprawić, by zawartość generowana przez AI brzmiała bardziej ludzko.

Dzięki temu narzędziu możesz udoskonalić język, poprawić przepływ i dodać bardziej osobisty charakter. Skorzystaj z podpowiedzi, aby zhumanizować zawartość AI, aby uzyskać przewagę nad konkurencją i zwiększyć wydajność.

najlepsze funkcje Humanize AI

Dopracuj tekst generowany przez AI, by brzmiał bardziej naturalnie i ludzko

Popraw przepływ i czytelność zawartości

Dodaj unikalny akcent do tekstu generowanego przez AI, aby pomóc zawartości rezonować z czytelnikami

Upewnij się, że zawartość generowana przez AI nie brzmi na zbyt zautomatyzowaną

Humanizuj limity AI

Może wymagać ręcznego dostosowania do zawartości specyficznej dla kontekstu lub określonych stylów pisania

Humanizuj ceny AI

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Humanizuj oceny i recenzje AI

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

14. Novel Writer (najlepszy do tworzenia wciągających i szczegółowych powieści)

via Novel Writing

Novel Writer to GPT zaprojektowane specjalnie dla autorów, aspirujących powieściopisarzy i gawędziarzy, którzy potrzebują pomocy w tworzeniu atrakcyjnej fikcji. Jak wynika z samej nazwy, to narzędzie AI pomaga usprawnić proces pisania, dzięki czemu można lepiej nakreślić fabułę powieści, rozwinąć postacie lub dopracować dialogi.

To narzędzie jest szczególnie przydatne dla tych, którzy zmagają się z blokiem pisarskim lub szukają inspiracji. Generując kreatywne podpowiedzi, poprawiając strukturę zdań i oferując ulepszenia stylu, Novel Writer pozwala autorom skupić się na opowiadaniu historii, jednocześnie radząc sobie z ciężkim generowaniem zawartości.

Najlepsze funkcje pisania powieści

Uzyskaj pomoc w rozwoju postaci i budowaniu świata

Popraw dialogi i strukturę narracji

Sugerowane ulepszenia dotyczące tempa i przepływu fabuły

Dostęp do szczegółowej analizy stylu pisania w oparciu o preferencje gatunkowe

Limity pisania powieści

Mogą nie oddawać w pełni unikalnego głosu autora

Brak głębokich niuansów emocjonalnych w rozwoju postaci

Ceny pisania powieści

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje pisania powieści

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

📮 ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników wiedzy wysyła od 1 do 3 wiadomości dziennie, aby uzyskać potrzebny im kontekst. Ale co by było, gdybyś miał wszystkie informacje udokumentowane i łatwo dostępne? Z ClickUp Brain's AI Knowledge Manager u boku, przełączanie kontekstu staje się przeszłością. Zadaj pytanie ze swojego obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z Twojego obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

15. Asystent scenarzysty (najlepszy do pisania scenariuszy)

via Asystent scenarzysty

Screenwriting Assistant to GPT zaprojektowane, aby pomóc scenarzystom, filmowcom i dramaturgom w tworzeniu ustrukturyzowanych, wciągających scenariuszy. Jest on zgodny ze standardowymi formatami scenariuszy, zapewniając profesjonalną strukturę scenariusza od początku do końca.

Oprócz formatu, Screenwriting Assistant oferuje wgląd w rozwój postaci, tempo i przejścia między scenami. Tworzy dialogi, wzbogaca opisy i sugeruje sposoby na uczynienie scenariusza bardziej dynamicznym i wciągającym, dzięki czemu jest to świetna opcja zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych pisarzy.

Najlepsze funkcje Asystenta Pisania Scenariuszy

Formatowanie scenariuszy zgodnie ze standardami branżowymi

Pisz skuteczne opisy scen oraz naturalne i wciągające dialogi

Łatwo uzyskaj profesjonalny układ skryptu

Tworzenie scenariuszy gotowych do produkcji

Asystent scenarzysty - limity

Wymaga znacznego wkładu i wskazówek ze strony scenarzysty, aby stworzyć atrakcyjną i oryginalną historię

Asystent scenarzysty

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Asystent scenarzysty - oceny i recenzje

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

16. Viral Intro Hooks (najlepsze do tworzenia wciągających wstępów)

via Viral Intro Hooks

Jak sama nazwa wskazuje, narzędzie Viral Intro Hooks generuje atrakcyjne, przyciągające uwagę wstępy, które przyciągają czytelnika i zachęcają go do kontynuowania lektury.

Narzędzie to jest szczególnie przydatne do tworzenia wpisów na blogu, artykułów lub postów w mediach społecznościowych, które wymagają atrakcyjnego wprowadzenia. Dzięki udostępnianiu szczegółowych informacji na temat tematu i zamierzonych odbiorców, możesz stworzyć wiele opcji wprowadzania.

Umożliwiają one pisarzom odkrywanie różnych stylów, tonów i metod w celu znalezienia idealnego haczyka dla ich zawartości.

Najlepsze funkcje Viral Intro Hooks

Generuj wysoko konwertujące teksty otwierające dla blogów, wideo i mediów społecznościowych

Analizuj trendy, aby tworzyć wstępy pasujące do aktualnych wzorców zaangażowania

Korzystaj z wielu wariantów, aby dopasować je do różnych stylów zawartości

Uzyskaj dostęp do cennych spostrzeżeń, aby zoptymalizować wprowadzenia w celu maksymalnego zatrzymania odbiorców

Ograniczenia wirusowych haków wprowadzających

Narzędzie opiera się na istniejących trendach, limitując oryginalność

Viralowa wycena intro

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Viral Intro Hooks oceny i recenzje

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

Przeczytaj również: Jak pisać dokumentację projektu: Przykłady i szablony

17. Content Marketing GPT (najlepsze dla strategii marketingu zawartości)

via Content Marketing GPT

Content Marketing GPT to zaawansowany asystent AI dostosowany do potrzeb marketerów, firm i blogerów, którzy chcą usprawnić swoją strategię dotyczącą zawartości. Pomaga planować, strukturyzować i generować wysokiej jakości zawartość, zapewniając spójność postów na blogu, kampanii e-mail, mediów społecznościowych i stron docelowych.

Dodatkowo, narzędzie analizuje trendy SEO i wskaźniki zaangażowania odbiorców, oferując wgląd w to, jaki rodzaj zawartości osiąga najlepsze wyniki.

Najlepsze funkcje GPT związane z content marketingiem

Twórz posty na blogi, zawartość mediów społecznościowych i kampanie e-mailowe

Optymalizacja strategii zawartości zgodnie z trendami SEO i wskaźnikami zaangażowania odbiorców

Pomysły na zmianę zawartości dla marketingu wieloplatformowego

Zwiększ czytelność i strukturę, aby lepiej przyciągnąć uwagę odbiorców

Limity GPT związane z content marketingiem

Rekomendacje SEO mogą nie zawsze odzwierciedlać najnowsze aktualizacje

Cennik GPT z zakresu content marketingu

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Ocena i recenzje GPT z zakresu marketingu zawartości

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

18. Landing Page Creator od HubSpot (najlepszy do tworzenia landing page'y)

via Landing Page Creator od HubSpot

Strony docelowe mają kluczowe znaczenie dla przekształcania odwiedzających w potencjalnych klientów lub niestandardowych klientów. Landing Page Creator od HubSpot wykorzystuje AI, aby pomóc marketerom w tworzeniu atrakcyjnych tekstów na strony docelowe. Narzędzie to pomaga w pisaniu nagłówków, wezwań do działania i innych istotnych elementów strony docelowej o wysokiej konwersji.

Narzędzie to płynnie integruje się również z pakietem marketingowym HubSpot, umożliwiając udoskonalanie treści w oparciu o spostrzeżenia odbiorców i testy A/B.

najlepsze funkcje Landing Page Creator od HubSpot

Uprość proces tworzenia stron docelowych dzięki ustrukturyzowanym szablonom i sugestiom w czasie rzeczywistym

Bez wysiłku opracuj kopię strony docelowej zoptymalizowaną pod kątem konwersji

Pisz atrakcyjne nagłówki i przekonujące wezwania do działania

Opracowywanie zawartości na podstawie trendów SEO i zaangażowania

Kreator Landing Page od HubSpot z limitem

Ograniczone opcje niestandardowe w porównaniu do ręcznego copywritingu i mogą wymagać ludzkiego dopracowania, aby dopasować się do tonu i głosu marki

Landing Page Creator od HubSpot w cenie

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Kreator Landing Page od HubSpot - oceny i recenzje

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

19. Trener zimnych e-maili sprzedażowych (najlepszy do tworzenia skutecznych e-maili sprzedażowych)

Sales Cold Email Coach został zaprojektowany, aby pomóc specjalistom ds. sprzedaży w tworzeniu atrakcyjnych zimnych e-maili, które przyciągają uwagę i zachęcają do odpowiedzi.

Dzięki temu narzędziu przeanalizujesz najlepsze praktyki w wysyłaniu e-maili i uzyskasz ustrukturyzowane szablony, przekonujące tematy i zoptymalizowane wiadomości dostosowane do różnych odbiorców. To GPT pomaga tworzyć wyróżniające się e-maile dla klientów, śledzenia potencjalnych klientów i ofert sprzedaży.

Trener zimnych e-maili sprzedażowych - najlepsze funkcje

Dostosuj szablony zimnych e-maili o wysokiej konwersji, aby lepiej docierać do sprzedaży

Używaj przekonujących linii tematycznych, aby zwiększyć wskaźniki otwarć

Dowiedz się, jak dopracować ton i strukturę e-maili, aby zwiększyć zaangażowanie odbiorców

Personalizacja zawartości e-maili na podstawie informacji o odbiorcach i branży

Trener zimnych e-maili sprzedażowych Limity

E-maile generowane przez AI czasami brzmią generycznie bez niestandardowego charakteru

Trener zimnych e-maili sprzedażowych

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Trener zimnych e-maili sprzedażowych - oceny i recenzje

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

📮 ClickUp Insight: Około 43% pracowników wysyła od 0 do 10 wiadomości dziennie. Chociaż sugeruje to bardziej skoncentrowane lub celowe rozmowy, może to również wskazywać na brak płynnej współpracy, a ważne dyskusje odbywają się gdzie indziej (np. w e-mailu). Aby uniknąć niepotrzebnego przeskakiwania między platformami i przełączania kontekstu, potrzebujesz aplikacji do wszystkiego do pracy, takiej jak ClickUp, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować wydajniej.

20. Free AI Scripts Generator (najlepszy do generowania nowych skryptów)

via Free AI Scripts Generator

Free AI Scripts Generator to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do pisania, które pomaga scenarzystom w tworzeniu wciągających dialogów, scen i pełnometrażowych skryptów.

Niezależnie od tego, czy piszesz na potrzeby filmu, telewizji, YouTube czy wideo dla firm, ten GPT usprawnia proces pisania scenariuszy, dostarczając ustrukturyzowane konspekty, dialogi postaci i opisy scen.

Najlepsze funkcje Free AI Scripts Generator

Generuj zakończone scenariusze, dialogi i opisy scen w kilka sekund na podstawie podpowiedzi

Tworzenie wciągających fabuł i interakcji między postaciami

Formatowanie skryptów zgodnie ze standardami branżowymi (np. scenariusz, YouTube, korporacyjny)

Popraw przepływ i tempo scenariusza dzięki rekomendacjom opartym na AI

Free AI Scripts Generator limity

Może brakować głębokich niuansów emocjonalnych w porównaniu do skryptów pisanych przez ludzi

Cena generatora skryptów AI za darmo

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Free AI Scripts Generator - oceny i recenzje

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

21. Narzędzie do sprawdzania plagiatu (najlepsze do zapewnienia oryginalności)

via Plagiarism Checker

Zapewnienie oryginalności pisanej zawartości ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w środowisku akademickim i zawodowym. Plagiarism Checker wykorzystuje AI do wykrywania instancji plagiatu w tekście.

To narzędzie pomaga pisarzom uniknąć niezamierzonego plagiatu i upewnić się, że ich praca jest oryginalna. Skanuje w poszukiwaniu podobieństw do istniejącej zawartości online lub w bazach danych i identyfikuje potencjalne problemy z plagiatem.

Najlepsze funkcje sprawdzania plagiatu

Wykrywa instancje plagiatu w tekście poprzez skanowanie zawartości i baz danych online

Identyfikuje potencjalne problemy z plagiatem

Dostarcza sugestie dotyczące prawidłowego cytowania lub parafrazowania

Pomaga pisarzom zapewnić oryginalność ich pracy

Limity sprawdzania plagiatu

Dokładność wykrywania plagiatu różni się w zależności od narzędzia i źródeł, które sprawdza

Cena sprawdzania plagiatu

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje sprawdzarek plagiatu

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

22. Professional LinkedIn Post Writer (najlepszy do tworzenia zawartości na LinkedIn)

via Profesjonalny autor postów na LinkedIn

Professional LinkedIn Post Writer GPT został zaprojektowany, aby pomóc profesjonalistom, marketerom i liderom myśli w tworzeniu angażujących postów na LinkedIn, które zwiększają widoczność i interakcję. Rozumie algorytm LinkedIn i zapewnia, że posty mają strukturę zapewniającą maksymalny zasięg przy jednoczesnym zachowaniu autentyczności i profesjonalizmu.

Dostosowanie zawartości do popularnych tematów i żargonu branżowego pomaga użytkownikom zachować autorytatywny i wiarygodny głos na LinkedIn.

najlepsze funkcje Professional LinkedIn Post Writer

Niestandardowe, wysokiej jakości posty na LinkedIn oparte na AI, dostosowane do Twojej branży i odbiorców

Zoptymalizuj posty pod kątem zaangażowania za pomocą sprawdzonych technik formatowania i strukturyzacji

Używaj silnych haczyków, zwrotów wzywających do działania i technik formatu, aby posty były bardziej łatwe do skanowania i angażujące

Zrozum trendy LinkedIn dzięki wbudowanym narzędziom do analizy danych, aby dostosować zawartość do bieżących dyskusji

Profesjonalne ograniczenia pisania postów na LinkedIn

Może nie w pełni uchwycić spostrzeżenia specyficzne dla niszy bez wkładu użytkownika

Profesjonalna wycena pisania postów na LinkedIn

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje profesjonalnych autorów postów na LinkedIn

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

23. Storyteller Writer (najlepszy do tworzenia historii i burzy mózgów)

via Storyteller Writer

Zanurz się w świecie, w którym opowiadanie historii spotyka się z innowacją! Storyteller Writer pozwala autorom, blogerom i twórcom zawartości tworzyć wciągające narracje z ilustracjami.

Dzięki temu narzędziu doświadczysz wyjątkowego połączenia obrazów postaci, niestandardowych danych powstania, różnorodności gatunków, ilustracji w czasie rzeczywistym i interaktywnego doświadczenia dostosowanego specjalnie dla Ciebie. To ty przejmujesz komendę nad narracją, kształtując swoją przygodę na niezliczone sposoby i odkrywając ścieżki, które rezonują z twoją wyobraźnią.

najlepsze funkcje Storyteller Writer

Prześlij swoje zdjęcia - czy to zdjęcie siebie, swojego zwierzaka, czy otoczenia

Generowanie spersonalizowanych postaci, wciągających ustawień i innych elementów wizualnych, które ożywiają historię w oparciu o wizualne wskazówki z twoich obrazów

Korzystaj z zaawansowanej analizy, aby tworzyć przemyślane historie i obrazy

Przekształcanie pomysłów w historie i obrazy na wielu platformach

Storyteller Writer limit

Wymagają ludzkiego wkładu, aby zapewnić oryginalność i uniknąć formuły fabuły

Ceny dla pisarzy historyków

Dostępne z ChatGPT Plus, Pro, Teams i Enterprise:

Plus: $20/miesiąc

Pro: $200/miesiąc

Teams: $30/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

oceny i recenzje Storyteller Writer

Capterra: Za mało recenzji

G2: Za mało recenzji

Niedawne badania wykazały, że 55% specjalistów ds. marketingu używa AI do zrobienia treści, z czego 54% używa jej do tworzenia pierwszych szkiców, 43% do optymalizacji treści, a 42% do edycji.

ClickUp - codzienna aplikacja do pracy i pisania

Podczas gdy pisanie GPT może pomóc usprawnić proces pisania, zaawansowane modele AI i narzędzia AI zwiększające wydajność przenoszą ten proces na kolejną scenę.

ClickUp, codzienna aplikacja do pracy i jedno z najlepiej zintegrowanych narzędzi AI do tworzenia treści i zarządzania przepływem pracy, oferuje kompleksową platformę do zarządzania całym cyklem życia zawartości.

Od wstępnej burzy mózgów i danych powstania po wspólną edycję i zarządzanie projektami, zapewnia scentralizowany hub dla wszystkich potrzeb związanych z pisaniem.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby uprościć złożony tekst i sprawić, że twoje teksty będą bardziej przejrzyste i efektywne

ClickUp Brain to asystent pisania AI, bezpośrednio integrujący sztuczną inteligencję z cyklem pracy i codziennymi procesami. Pozwala to generować wysokiej jakości zawartość, dopracowywać wersje robocze i nadawać tekstom strukturę, aby uzyskać maksymalny efekt.

Tworzenie postów na bloga, tekstów marketingowych lub technicznych - ten zaawansowany model AI zintegrowany z ClickUp Docs zrobi to wszystko. Dostarcza inteligentnych sugestii oraz podsumowuje i edytuje pisaną zawartość w celu zwiększenia czytelności i zaangażowania, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem dla dostawców treści, pisarzy i marketerów.

Oto, co użytkownik Reddit u/codymreese miał do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp Brain:

Używamy go do informowania pracowników o kolejnych krokach, do tworzenia automatyzacji, przesyłamy dokumentację narzędzi i oprogramowania, którą można przeszukiwać w AI. Użyłem niestandardowych pól AI w widokach dla kluczowych interesariuszy, aby mogli po prostu kliknąć, a AI uruchomi się i zaktualizuje ich o zadanie i kolejne kroki.

Używamy go do informowania pracowników o kolejnych krokach, do tworzenia automatyzacji, przesyłamy dokumentację narzędzi i oprogramowania, którą można przeszukiwać w AI. Użyłem niestandardowych pól AI w widokach dla kluczowych interesariuszy, aby mogli po prostu kliknąć, a AI uruchomi się i zaktualizuje ich o zadanie i kolejne kroki.

Pobierz szablon Free Uzyskaj ustrukturyzowane podejście do tworzenia zawartości dzięki szablonowi do pisania treści ClickUp

Oprócz pomocy ClickUp Brain w zakresie AI, ClickUp oferuje również szablony do pisania zawartości, które skutecznie eliminują blokadę pisarską. Szablon do pisania zawartości ClickUp pomaga organizować pomysły, śledzić poprawki i płynnie współpracować, jednocześnie umożliwiając:

Przechowuj wszystkie szkice zawartości, badania i poprawki w jednym miejscu

Pracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, aby udoskonalać i poprawiać zawartość

Ustawienie terminów i przypomnienia, aby trzymać się harmonogramu

Skorzystaj z sugestii i narzędzi AI do formatowania, aby uzyskać dopracowany tekst

Bonus: Aby uzyskać wytyczne dotyczące pisania i ustrukturyzowaną dokumentację, zapoznaj się z szablonem ClickUp Writing Guidelines.

Uwolnij swój kreatywny potencjał z ClickUp

W tym przewodniku omówiono najlepszych asystentów pisania opartych na AI, z których każdy zaspokaja inne potrzeby - marketing zawartości, pisanie akademickie lub dokumentację biznesową. Aby jednak naprawdę zmaksymalizować potencjał AI, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko narzędzia do pisania - potrzebujesz zintegrowanej platformy, która optymalizuje dane powstania, współpracę i zarządzanie cyklem pracy.

W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp. Dzięki zaawansowanemu zarządzaniu zadaniami, współpracy w czasie rzeczywistym i konfigurowalnym cyklom pracy, ClickUp pomaga planować, śledzić i udoskonalać proces pisania od początku do końca. Niezależnie od tego, czy jesteś blogerem, marketingowcem, czy pisarzem, ClickUp utrzymuje wszystko w jednym miejscu, dzięki czemu możesz skupić się na tworzeniu swojej najlepszej pracy. Gotowy, by poznać przyszłość pisania? Zarejestruj się w ClickUp i odkryj, jak zmienia on Twój proces tworzenia zawartości.