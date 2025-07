Notion vs Apple Notes: która aplikacja do robienia notatek jest lepsza?

Dziesięć lat temu robienie notatek było proste. Wystarczyło wziąć długopis, napisać coś na kartce papieru lub szybko wpisać notatkę w telefonie.

W dzisiejszych czasach aplikacje cyfrowe zmieniają sposób, w jaki przechwytujemy, organizujemy i odzyskujemy informacje. Aplikacje do robienia notatek, takie jak Notion i Apple Notes, znajdują się w samym centrum tej ewolucji.

Ale która z nich jest odpowiednia dla Ciebie? Potrzebujesz eleganckiej przestrzeni bez rozpraszających elementów do codziennych przemyśleń, czy też bogatego w funkcje systemu do organizowania projektów, śledzenia celów i współpracy?

W tym artykule porównamy Notion i Apple Notes, omawiając ich mocne i słabe strony oraz porównując ich funkcje, użyteczność i najlepsze zastosowania. Jeśli żadna z tych aplikacji nie wydaje Ci się odpowiednia, omówimy ClickUp, alternatywę wykraczającą poza obie powyższe!

Notion jest najlepszy dla Apple Notes najlepiej sprawdza się w przypadku Użytkownicy, którzy potrzebują elastycznego, wszechstronnego narzędzia zwiększającego wydajność, łączącego funkcje tworzenia notatek, baz danych i zarządzania projektami. Użytkownicy Apple, którzy potrzebują prostego, szybkiego i zintegrowanego rozwiązania do robienia notatek. Zespoły i osoby, które potrzebują zaawansowanej organizacji z dostosowywalnymi stronami, stronami zagnieżdżonymi i bazami danych. Osoby, które preferują minimalistyczną aplikację do robienia notatek, bez elementów rozpraszających uwagę, do zapisywania codziennych myśli i list rzeczy do zrobienia. Użytkownicy, którzy potrzebują funkcji współpracy, takich jak wspólne obszary robocze, przypisywanie zadań i komentarze w czasie rzeczywistym. Osoby, które priorytetowo traktują bezpieczeństwo dzięki opcjom blokady Face ID/Touch ID dla poufnych notatek. Dla tych, którzy chcą uporządkować i połączyć notatki w celu zarządzania wiedzą. Użytkownicy, którzy preferują pisanie odręczne, szkicowanie i wsparcie Apple Pencil, aby uzyskać bardziej naturalne wrażenia podczas robienia notatek. Firmy i kierownicy projektów, którzy poszukują alternatywy dla tradycyjnych narzędzi do zarządzania projektami. Użytkownicy Apple, którzy potrzebują płynnej synchronizacji iCloud na wszystkich urządzeniach bez dodatkowych ustawień.

Czym jest Notion?

za pośrednictwem Notion

Notion to modułowa platforma zwiększająca wydajność, która łączy notatki, bazy danych i zarządzanie projektami w jednym interfejsie. Zaprojektowana dla osób indywidualnych, zespołów i firm, Notion pozwala tworzyć uporządkowane cykle pracy, łączyć powiązane informacje i współpracować w czasie rzeczywistym.

System bloków Notion sprawia, że jest to aplikacja wyjątkowa, w której każda część zawartości (tekst, obrazy, listy kontrolne lub bazy danych) jest ruchomą, konfigurowalną jednostką.

Funkcje Notion

Największą zaletą Notion jest jego elastyczność. Nie narzuca użytkownikom sztywnej struktury. Zamiast tego możesz tworzyć strony, łączyć informacje i organizować dane w dowolny sposób. Oto zestawienie jego podstawowych funkcji:

Funkcja nr 1: Konfigurowalne strony i bloki

za pośrednictwem Notion

W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji do robienia notatek, Notion wyróżnia się blokami. Dzięki zmianie układu zawartości możesz ożywić każdą stronę, tworząc dostosowany, osobisty pulpit.

Możesz:

Przeciągaj i upuszczaj, aby przenosić sekcje

Twórz zagnieżdżone strony w ramach stron, aby lepiej organizować swoje notatki

Dodawaj elementy multimedialne, takie jak wideo z YouTube, pliki PDF i fragmenty kodu

Na przykład zamiast statycznej listy zadań możesz zamienić stronę Notion w w pełni interaktywną tablicę Kanban, kalendarz lub tabelę.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z metody Zettelkasten w Notion. Możesz połączyć powiązane pomysły za pomocą systemu wzmianek „@” w Notion, aby tworzyć powiązane notatki i budować osobistą sieć wiedzy.

Funkcja nr 2: Bazy danych, tabele i zaawansowana organizacja

Jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż tylko podstawowej aplikacji do robienia notatek, system baz danych Notion jest właśnie dla Ciebie. Twórz tabele, listy i tablice z zaawansowanymi opcjami sortowania, filtrowania i etykietowania bezpośrednio na stronie Notion.

Możesz:

Korzystaj z baz danych do śledzenia projektów, informacji o klientach lub list książek

Połącz powiązane notatki, aby stworzyć wewnętrzny system zarządzania wiedzą

Dodaj właściwości, takie jak pola wyboru, daty i etykiety wielokrotnego wyboru, aby ułatwić kategoryzację

Dzięki temu Notion doskonale nadaje się do zarządzania złożonymi projektami, zwłaszcza podczas pracy w zespole.

👀 Czy wiesz, że... Notion pozwala przekształcić każdą notatkę w bazę danych. Wystarczy wpisać /tabela lub /baza danych, aby natychmiast przekształcić notatkę w interaktywną tabelę!

Funkcja nr 3: Współpraca i obszary robocze dla zespołów

Zaproś członków zespołu do wspólnych obszarów roboczych. Przydzielaj zadania i dodawaj komentarze na stronach, aby zwrócić ich uwagę. Możesz również ustawić różne poziomy uprawnień (czytelnik, redaktor, administrator), śledzić zmiany w historii wersji oraz pingować członków zespołu w komentarzach i dyskusjach.

Funkcja nr 4: Szablony i integracja z aplikacjami innych firm

Gotowe szablony Notion upraszczają ustawienia, oferując gotowe struktury kalendarzy treści, narzędzi do śledzenia projektów i systemów CRM. Aplikacja integruje się również z narzędziami takimi jak Slack, Kalendarz Google i Zapier, aby zautomatyzować cykle pracy.

Ceny Notion

Free

Dodatkowo: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Business: 18 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

🧠 Ciekawostka: Studenci robiący notatki na tabletach cyfrowych są znacznie mniej podatni na rozpraszanie uwagi niż ci korzystający z laptopów.

Czym jest Apple Notes?

za pośrednictwem Apple Notes

Apple Notes to domyślna aplikacja do robienia notatek wbudowana w iPhone'ach, iPadach i komputerach Mac. Została zaprojektowana z myślą o prostocie i szybkim dostępie, a jej głównymi zaletami są szybkość, łatwość obsługi i głęboka integracja z ekosystemem Apple.

Jest przydatna dla użytkowników, którzy potrzebują szybkiego i prostego sposobu na zapisywanie pomysłów, tworzenie list kontrolnych i organizowanie notatek przy minimalnym wysiłku. Wszystko synchronizuje się automatycznie przez iCloud, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników Apple.

👀 Czy wiesz, że? Możesz użyć niestandardowego hasła, kodu dostępu do urządzenia, Touch ID lub Face ID, aby zabezpieczyć notatki Apple za pomocą systemu iOS 16 i iPadOS 16 lub nowszego.

Funkcje Apple Notes

Chociaż Apple Notes jest prostszy niż Notion, nadal oferuje zaawansowane funkcje do codziennego sporządzania notatek.

Funkcja nr 1: Płynna synchronizacja iCloud między urządzeniami

za pośrednictwem Apple Notes

Apple Notes automatycznie synchronizuje notatki na wszystkich urządzeniach Apple, dzięki czemu wszystko, co napiszesz na iPhonie, jest natychmiast dostępne na iPadzie i komputerze Mac. Notatki są dostępne w trybie offline i są archiwizowane w iCloud. Aplikacja współpracuje również z Siri, umożliwiając tworzenie notatek głosowych.

Funkcja nr 2: Pisanie odręczne, szkicowanie i wsparcie dla Apple Pencil

Dla tych, którzy wolą pisać od ręki niż na klawiaturze, Apple Notes oferuje natywne narzędzia do szkicowania i pełne wsparcie dla Apple Pencil na iPadach.

Dzięki temu możesz:

Twórz odręczne notatki przy użyciu różnych stylów pióra i kolorów

Rysuj diagramy lub dodawaj adnotacje do dokumentów

Konwertuj tekst odręczny na tekst cyfrowy za pomocą funkcji Scribble

Jest to znacząca zaleta dla studentów, artystów i profesjonalistów, którzy chcą korzystać z naturalnego sposobu robienia notatek.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oznaczaj notatki kolorami. W Apple Notes możesz używać pogrubienia, podkreślenia i różnych kolorów tekstu, aby wyróżnić kluczowe informacje i przyspieszyć przeglądanie.

Funkcja nr 3: Bezpieczne notatki i funkcje prywatności

Apple Notes wykracza poza podstawowe funkcje tworzenia notatek, oferując kompleksowe szyfrowanie i zaawansowane opcje bezpieczeństwa. Możesz ukryć zablokowane notatki w wynikach wyszukiwania. Możesz również zablokować poufne notatki za pomocą Face ID, Touch ID lub hasła.

Dzięki temu jest to bezpieczna opcja do przechowywania haseł, poufnych dokumentów i osobistych przemyśleń.

Funkcja nr 4: Inteligentna organizacja i zaawansowane wyszukiwanie

Chociaż Apple Notes nie oferuje organizacji w stylu bazy danych Notion, ma ciekawe funkcje inteligentnego wyszukiwania:

OCR (optyczne rozpoznawanie znaków): wyszukiwanie terminów w obrazach i odręcznych notatkach

Etykiety i inteligentne foldery: Organizuj notatki za pomocą hashtagów (#praca, #osobiste)

Przypnij najważniejsze notatki: często używane notatki możesz przypiąć u góry, aby mieć do nich szybki dostęp

Te funkcje sprawiają, że Apple Notes jest bardziej wydajna niż podstawowa aplikacja do notatek, zachowując jednocześnie intuicyjność i lekkość.

Ceny Apple Notes

Apple Notes jest bezpłatny, ale korzysta z pamięci iCloud, która może wymagać płatnej aktualizacji:

Free: Po zarejestrowaniu się w iCloud automatycznie otrzymujesz 5 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej. Jeśli potrzebujesz więcej przestrzeni w iCloud, możesz przejść na iCloud+

Plany przechowywania danych iCloud+: 50 GB: 0,99 USD/miesiąc 200 GB: 2,99 USD/miesiąc 2 TB: 9,99 USD/miesiąc 6 TB: 32,99 USD/miesiąc 12 TB: 64,99 USD/miesiąc

📮 ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki uzupełniające lub protokoły ze spotkań, aby śledzić elementy wymagające działania, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach.

Notion vs Apple Notes: porównanie funkcji

Zarówno Notion, jak i Apple Notes mogą wydawać się platformami do zapisywania myśli.

Obie aplikacje potrafią to i wiele więcej, ale w zupełnie inny sposób. Oto krótki przegląd ich funkcji i różnic.

Funkcja Notion Apple Notes Niestandardowe dostosowanie i elastyczność Wysoka konfigurowalność dzięki systemowi opartemu na blokach, umożliwiającemu użytkownikom tworzenie unikalnych cykli pracy Prosta i uporządkowana, z minimalnymi opcjami formatowania Organizacja i struktura Obsługuje bazy danych, zagnieżdżone strony, połączone notatki i tablice Kanban do zaawansowanej organizacji Wykorzystuje foldery, inteligentne etykiety i przypięte notatki do podstawowej organizacji Współpraca Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki wspólnym obszarom roboczym, przypisywaniu zadań i historii wersji Ograniczona współpraca w czasie rzeczywistym, przeznaczona głównie do użytku indywidualnego Wsparcie multimediów Umożliwia osadzanie obrazów, wideo, fragmentów kodu i linków zewnętrznych Obsługuje obrazy, szkice, zeskanowane dokumenty i odręczne notatki za pomocą Apple Pencil Bezpieczeństwo i prywatność Podstawowe ustawienia prywatności; kontrola uprawnień do udostępnianych treści Kompleksowe szyfrowanie, ochrona Face ID/Touch ID i zablokowane notatki Dostęp na wielu platformach Dostępna na Windows, macOS, iOS, Android i w przeglądarce internetowej Dostępne wyłącznie na urządzeniach Apple z synchronizacją iCloud Narzędzia do wyszukiwania i organizacji Zaawansowane filtry wyszukiwania, relacyjne bazy danych i linki zwrotne do zarządzania wiedzą Inteligentne wyszukiwanie z OCR (rozpoznawanie tekstu w obrazach i notatkach odręcznych) Integracje Łączy się z Slack, Kalendarzem Google, Zapier i innymi aplikacjami, umożliwiając automatyzację cyklu pracy Ograniczona integracja z aplikacjami innych firm, głównie w ekosystemie Apple Ceny Plan Free z płatnymi aktualizacjami Free z opcjonalnymi aktualizacjami pamięci iCloud

Teraz, gdy masz już ogólne pojęcie o obu platformach, porównajmy je szczegółowo:

Funkcja nr 1: Organizacja i struktura

Największą zaletą Notion jest możliwość dostosowania i uporządkowana organizacja. Każda strona w Notion działa jak cyfrowy obszar roboczy, w którym użytkownicy mogą zagnieżdżać podstrony, łączyć powiązane treści oraz kategoryzować informacje za pomocą baz danych, etykiet i filtrów. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują dobrze zorganizowanego systemu notatek, zadań i projektów

Z drugiej strony Apple Notes wykorzystuje prostszy system oparty na folderach. Możesz tworzyć foldery i podfoldery oraz używać etykiet do kategoryzowania notatek. Brakuje mu jednak zaawansowanych narzędzi organizacyjnych Notion, takich jak połączone bazy danych i interaktywne pulpity.

🏆 Zwycięzca: Notion. Jeśli potrzebujesz szczegółowej organizacji, zarządzania zadaniami i struktury w stylu bazy danych, Notion jest lepszym wyborem.

Funkcja nr 2: Łatwość obsługi i szybkość

Apple Notes jest preinstalowany na urządzeniach Apple, otwiera się błyskawicznie i pozwala od razu zacząć pisać. Funkcje takie jak Quick Notes, integracja z Siri i wsparcie dla Apple Pencil sprawiają, że korzystanie z aplikacji jest jeszcze łatwiejsze.

Notion wymaga pewnego nakładu nauki. Jego system oparty na blokach, choć bardzo elastyczny, wymaga pewnych ustawień. Nowi użytkownicy mogą czuć się przytłoczeni ogromną liczbą opcji dostosowywania, szablonów Notion i narzędzi formatowania.

🏆 Zwycięzca: Apple Notes. Apple Notes jest bezkonkurencyjny dla tych, którzy cenią sobie szybkość, minimalizm i natychmiastowy dostęp. Notion jest doskonały dla tych, którzy chcą zainwestować czas w budowę systemu.

Funkcja nr 3: Współpraca i udostępnianie

Notion jest przeznaczony do współpracy zespołowej. Umożliwia użytkownikom udostępnianie notatek i stron, przypisywanie zadań, dodawanie komentarzy i ustawianie uprawnień. Jest szeroko stosowany w projektach zespołowych, planowaniu treści i bazach wiedzy firmowej.

Apple Notes umożliwia podstawowe udostępnianie notatek, ale w przeciwieństwie do innych alternatyw dla Notion, jest to funkcja ograniczona. Możesz zaprosić inne osoby do współpracy nad notatką, ale nie ma zaawansowanych funkcji, takich jak komentarze, historia wersji lub uprawnienia oparte na rolach.

🏆 Zwycięzca: Notion. Jeśli pracujesz w zespole lub potrzebujesz szczegółowego narzędzia do współpracy, Notion jest zdecydowanym zwycięzcą.

Funkcja nr 4: Formatowanie i dostosowywanie

Notion oferuje bogate formatowanie tekstu, umożliwiając użytkownikom dodawanie nagłówków, punktorów, list numerowanych, a nawet fragmentów kodu. Możesz wstawiać bazy danych, tabele, listy kontrolne i osadzać elementy, aby tworzyć wysoce spersonalizowane układy.

Apple Notes oferuje podstawowe opcje formatowania — pogrubienie, kursywę, listy kontrolne i punkty.

Funkcja nr 5: Multimedia i notatki odręczne

Apple Notes obsługuje notatki odręczne, szkice wykonane za pomocą Apple Pencil oraz skanowanie dokumentów. Jest idealna do rysowania, dodawania adnotacji do plików PDF lub robienia odręcznych notatek na iPadzie.

Notion nie obsługuje pisma ręcznego ani Apple Pencil. Umożliwia użytkownikom osadzanie obrazów, wideo i plików bez użycia narzędzi do rysowania lub szkicowania.

🏆 Zwycięzca: Apple Notes. Apple Notes jest zdecydowanym zwycięzcą, jeśli preferujesz notatki odręczne lub szkice.

Funkcja nr 6: Dostępność na wielu platformach

Notion jest dostępny na Maca, Windowsa, iOS, Androida i przeglądarki internetowe, dzięki czemu można z niego korzystać na wielu urządzeniach.

Apple Notes jest dostępny wyłącznie w ekosystemie Apple. Działa na komputerach Mac, iPhone'ach i iPadach, ale nie ma natywnej aplikacji na Windowsa ani Androida.

🏆 Zwycięzca: Notion. Jeśli potrzebujesz wieloplatformowej aplikacji do robienia notatek, Notion jest lepszym wyborem.

Notion vs Apple Notes na Reddicie

Użytkownicy Reddit mają zdecydowane opinie na temat Apple Notes i Notion, które wynikają z ich konkretnych potrzeb i cyklu pracy.

Podczas gdy Notion jest chwalony za potężne narzędzia organizacyjne, Apple Notes jest uważany za świetne narzędzie ze względu na swoją prostotę i łatwość obsługi. To ważna kwestia dla użytkowników, którzy chcą mieć proste rozwiązanie do robienia notatek.

Użytkownik Reddit dobrze to podsumował w r/notion:

W moim cyklu pracy używam notatek Apple, aby szybko zapisywać rzeczy, dzięki czemu nie tracę przepływu pracy podczas korzystania z innych narzędzi. Wszystko, co wymaga udostępnienia, archiwizacji lub szczególnej uwagi, trafia do Notion. Jeśli po upływie dnia nie potrzebuję już danej notatki lub służy mi ona jedynie jako szybki notatnik, po prostu używam notatek Apple.

W moim cyklu pracy używam notatek Apple, aby szybko zapisywać rzeczy, dzięki czemu nie tracę przepływu pracy podczas korzystania z innych narzędzi. Wszystko, co wymaga udostępnienia, archiwizacji lub poważnej uwagi, trafia do Notion. Jeśli po dniu nie potrzebuję już notatki lub służy mi ona tylko jako szybki notatnik, po prostu używam notatek Apple.

Elastyczność Notion jest główną zaletą dla użytkowników, którzy potrzebują uporządkowanej organizacji, oferując bazy danych, zagnieżdżone strony i szablony notatek. Oto, co jeden z użytkowników wspomniał w r/notion:

Notion tworzy naprawdę ładne notatki… Jest podobny do tego, co robię w Evernote – tworzę tabele wydarzeń z linkami do bardziej szczegółowych notatek – ale robi to automatycznie i o wiele lepiej.

Notion tworzy naprawdę ładne notatki… Działa podobnie do tego, co robię w Evernote – tworzę tabele wydarzeń z linkami do bardziej szczegółowych notatek – ale robi to automatycznie i o wiele lepiej.

Jednak niektórzy twierdzą, że wymaga zbyt wielu ustawień i może rozpraszać uwagę.

Natomiast Apple Notes jest uwielbiane za minimalistyczną strukturę opartą na folderach. Jeden z użytkowników zwrócił uwagę w r/AppleNotesGang,

Łatwiej jest mi tworzyć „karteczki samoprzylepne”, na których zapisuję notatki, które mogę przenieść do małego okienka i otworzyć w osobnym oknie. W OneNote jest to DUŻO trudniejsze ze względu na nieskończone pole robocze. Aplikacja Sticky Notes z systemu Windows nie synchronizuje się z aplikacją komputerową OneNote, więc nie mogę nawet z niej korzystać. Musiałbym zalogować się do sieci, żeby je zobaczyć (w przeciwnym razie korzystałbym z nich).

Łatwiej jest mi tworzyć „karteczki samoprzylepne”, na których zapisuję notatki, które mogę przenieść do małego okienka i otworzyć w osobnym oknie. W OneNote jest to DUŻO trudniejsze ze względu na nieskończone pole robocze. Aplikacja Sticky Notes z systemu Windows nie synchronizuje się z aplikacją komputerową OneNote, więc nie mogę nawet z niej korzystać. Musiałbym zalogować się do sieci, żeby je zobaczyć (w przeciwnym razie korzystałbym z nich).

Poznaj ClickUp — najlepszą alternatywę dla Notion i Apple Notes

Zarówno Notion, jak i Apple Notes dobrze spełniają swoje zadania, ale mają też swoje ograniczenia.

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, oferuje to, co najlepsze z obu światów — elastyczność Notion i łatwość obsługi Apple Notes — a jednocześnie wprowadza automatyzację opartą na sztucznej inteligencji, mapy myśli i płynną integrację zadań.

Przed ClickUp pracowaliśmy w dwóch oddzielnych narzędziach. Częste przechodzenie między jednym narzędziem do zarządzania zadaniami a innym do dokumentacji było nieefektywne dla naszego zespołu.

Przed ClickUp pracowaliśmy w dwóch oddzielnych narzędziach. Częste przechodzenie między jednym narzędziem do zarządzania zadaniami a innym do dokumentacji było nieefektywne dla naszego zespołu.

Przewaga ClickUp nr 1: Dokumenty ClickUp

Organizuj swoje myśli bez wysiłku dzięki ClickUp Docs

Notion jest znany ze swojego modułowego obszaru roboczego, w którym można tworzyć uporządkowane notatki, wiki i bazy danych. Jednak konfiguracja i utrzymanie tej struktury wymaga wysiłku, zwłaszcza podczas pracy nad dużymi projektami.

ClickUp Docs eliminuje te utrudnienia, umożliwiając:

Połącz dokumenty bezpośrednio z zadaniami, projektami i cyklami pracy — bez konieczności ręcznego łączenia baz danych

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki przypisanym komentarzom, uprawnieniom i kontroli wersji

Osadzaj multimedia, fragmenty kodu, tabele i nie tylko, aby tworzyć uporządkowane dokumenty bogate w informacje

W przeciwieństwie do podstawowego systemu folderów Apple Notes, ClickUp Docs oferuje głębokie linkowanie, zaawansowane formatowanie i współpracę w czasie rzeczywistym, co czyni go potężną alternatywą dla Apple Notes.

Przewaga ClickUp nr 2: ClickUp Brain

Uwolnij swoją kreatywność i usprawnij proces burzy mózgów dzięki ClickUp Brain

Jedną z największych strat czasu podczas robienia notatek jest ręczne porządkowanie i podsumowywanie treści. Notion w dużym stopniu opiera się na ręcznym tworzeniu struktury, podczas gdy Apple Notes nie posiada zaawansowanych funkcji wyszukiwania i porządkowania.

ClickUp idzie o krok dalej dzięki ClickUp Brain, który:

Automatycznie generuj podsumowania notatek ze spotkań , sesji burzy mózgów i długich treści

Wyodrębnia kluczowe elementy i zamienia je w zadania, dzięki czemu nie musisz ręcznie przeglądać informacji

Ulepsz i udoskonal swoje teksty dzięki sugestiom opartym na sztucznej inteligencji, sprawdzaniu gramatyki i optymalizacji zawartości

Przewaga ClickUp nr 4: Notatnik ClickUp

Twórz szybkie notatki i organizuj je za pomocą Notatnika ClickUp

Apple Notes nadaje się do szybkiego, swobodnego sporządzania notatek, ale nie można go zintegrować z zadaniami ani organizować notatek poza prostymi folderami. Notatnik ClickUp zapewnia, że każda informacja może być połączona z szerszym cyklem pracy lub projektem poprzez:

Umożliwia natychmiastowe tworzenie, edytowanie i kategoryzowanie notatek bez konieczności przełączania się między aplikacjami

Zamień każdą notatkę w zadanie z terminem, osobą przypisaną i priorytetem

Synchronizacja między urządzeniami, dzięki czemu masz dostęp do swoich notatek w dowolnym miejscu i czasie, korzystając z tej samej intuicyjnej obsługi

Przewaga ClickUp nr 4: ClickUp AI Notetaker

Robienie notatek jest 10 razy wydajniejsze dzięki AI Notetaker od ClickUp — narzędziu stworzonemu, aby zamienić bałagan po spotkaniach w jasne, praktyczne informacje.

Wypróbuj ClickUp AI Notetaker, aby tworzyć bardziej efektywne i połączone notatki

Oto, jak to działa:

Gwarantuje, że każda podjęta decyzja zostanie zapisana i będzie można ją łatwo udostępnić innym osobom — niezależnie od tego, czy były one obecne w pomieszczeniu, czy nie

Rejestruje elementy wymagające działania i przypisuje je odpowiednim osobom

Łączy każdą dyskusję z odpowiednimi zadaniami i plikami, zapewniając pełny kontekst — dzięki czemu Twój zespół może iść naprzód bez konieczności powracania do przeszłości

ClickUp ma przewagę nr 5: mapy myśli ClickUp

Wizualizuj swoje pomysły w kolorze dzięki mapom myśli ClickUp

Notion oferuje wsparcie dla podstawowych schematów blokowych i wizualnej organizacji, ale wymaga integracji z aplikacjami innych firm, aby stworzyć odpowiednią mapę myśli do robienia notatek. Natomiast Apple Notes nie oferuje żadnych narzędzi do wizualnej strukturyzacji.

ClickUp zmienia to dzięki wbudowanym mapom myśli ClickUp, które pozwalają:

Organizuj i łącz pomysły w sposób, który ma sens dla Twojego cyklu pracy

Przeciągaj i upuszczaj elementy, aby dynamicznie zmieniać układ myśli

Natychmiast zamieniaj notatki w zadania, dzięki czemu sesje burzy mózgów prowadzą do działania

Dla wszystkich, którzy myślą wizualnie, ClickUp Mind Maps zapewnia przewagę nad tradycyjnymi notatkami tekstowymi.

Przewaga ClickUp nr 5: Połączone wyszukiwanie ClickUp

Znajduj odpowiednie notatki, zadania i dokumenty szybciej niż kiedykolwiek dzięki funkcji wyszukiwania powiązanego ClickUp

Funkcja wyszukiwania jest jednym z najbardziej frustrujących aspektów Notion i Apple Notes. Apple Notes opiera się na podstawowym dopasowywaniu słów kluczowych, co zawodzi, gdy masz setki notatek. Wyszukiwanie w Notion jest niezwykle powolne w dużych obszarach roboczych.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki ClickUp Connected Search, która:

Natychmiastowe wyszukiwanie we wszystkich dokumentach, zadaniach i notatkach

Wykorzystuje połączoną sztuczną inteligencję AI , aby wyświetlać trafne wyniki, a nie tylko dopasowania słów kluczowych

Umożliwia filtrowanie według typu zawartości, autora lub daty, dzięki czemu możesz znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz

Dzięki ClickUp nie musisz już tracić czasu na przeszukiwanie notatek lub poleganie na etykietach w celu uporządkowania informacji — wszystko jest pod ręką, gdy tylko tego potrzebujesz.

Przewaga ClickUp nr 6: Zarządzanie wiedzą ClickUp

Przechowuj, udostępniaj i uzyskuj dostęp do cennych informacji bez wysiłku dzięki ClickUp Knowledge Management

Notion jest często używany jako system zarządzania wiedzą, ale jego utrzymanie wymaga ręcznego wysiłku — tworzenia baz danych, łączenia stron i strukturyzowania obszarów roboczych. Apple Notes nawet nie próbuje oferować ustrukturyzowanego zarządzania wiedzą.

System zarządzania wiedzą ClickUp upraszcza to, zapewniając:

Gotowe szablony do tworzenia wiki, wewnętrznej dokumentacji projektów i notatek badawczych

Uporządkowana organizacja bez konieczności konfiguracji bazy danych

Bezpośrednia integracja z zadaniami, projektami i narzędziami do współpracy

Oznacza to, że zyskujesz korzyści płynące z głębokiej organizacji Notion bez konieczności ciągłego jej utrzymywania.

Przewaga ClickUp nr 7: Zadania ClickUp zamieniają notatki w elementy do wykonania

Zachowaj porządek i kontrolę, łącząc swoje notatki z zadaniami do wykonania w ClickUp

Główną wadą Notion jest to, że chociaż umożliwia współpracę, nie jest z natury przeznaczony do zarządzania zadaniami i śledzenia postępów. Apple Notes nie oferuje natomiast wsparcia dla współpracy poza prostym udostępnianiem. ClickUp traktuje jednak tworzenie notatek jako część większego ekosystemu zwiększającego wydajność

Dzięki zadaniom ClickUp i narzędziom do współpracy możesz:

Przypisuj zadania bezpośrednio z notatek

Śledź postępy zadań w czasie rzeczywistym dzięki aktualizacjom statusu i priorytetom

Skorzystaj z szablonów, takich jak szablon notatek ze spotkania ClickUp szablon bazy wiedzy ClickUp , aby błyskawicznie uporządkować informacje

🧠 Ciekawostka: Tony Buzan zainspirował się do stworzenia map myśli Da Vinci i Edisonem, dwoma największymi myślicielami w historii! Studiując ich nawyki związane z robieniem notatek, zdał sobie sprawę, że pomysły przepływają lepiej, gdy są połączone wizualnie, a nie zapisane w sztywnych listach. Obecnie mapy myśli są narzędziem wykorzystywanym do burzy mózgów, rozwiązywania problemów, a nawet do wkuwania na egzaminy!

Twórz notatki, które działają dla Ciebie. Ulepsz swoją pracę dzięki ClickUp

Notion i Apple Notes spełniają swoje zadania, ale mają też swoje wady.

Notion jest wysoce konfigurowalny, ale wymaga ręcznego ustawienia i ciągłej konserwacji, aby zachować porządek. Apple Notes jest prosty i szybki, ale brakuje mu głębi, możliwości współpracy i zaawansowanych funkcji wyszukiwania.

Jeśli frustrują Cię te ograniczenia, czas wyjść poza aplikację do robienia notatek i zwrócić uwagę na w pełni połączony hub zwiększający wydajność.

ClickUp to bardziej intuicyjne rozwiązanie, które wypełnia lukę między robieniem notatek a przekształcaniem ich w elementy do zrobienia. Po co zadowalać się robieniem notatek, skoro za pomocą jednej aplikacji można zrobić o wiele więcej?

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!