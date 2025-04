10 najlepszych narzędzi do badania firm w 2025 roku

80% firm korzysta z badań rynkowych, aby zrozumieć swoich klientów, konkurencję i trendy w branży. To nie tylko trend - to konieczność, aby pozostać na czele.

Co się stanie, jeśli nie będziesz mieć odpowiednich spostrzeżeń? Ryzykujesz ściganie potencjalnych klientów, którzy nie dokonają konwersji, tworzenie wiadomości, które nie będą rezonować, i pozostaniesz w tyle za konkurentami, którzy wykorzystują narzędzia do badania rynku w celu uzyskania wglądu opartego na danych.

Na szczęście jest rozwiązanie: narzędzia do badania firm! Narzędzia te pomagają identyfikować klientów docelowych, analizować zmiany w zachowaniach konsumentów i optymalizować wysiłki marketingowe.

Ten przewodnik przedstawia 10 najlepszych narzędzi do badania firm, które pomogą Ci znaleźć cenne informacje, śledzić pojawiające się trendy i szybciej zamykać transakcje. ✨

60-sekundowe podsumowanie Oto lista narzędzi badawczych dla firm, które oferują zaawansowane funkcje usprawniające cykl pracy i zwiększające wydajność: ClickUp (najlepsze do badań firm i zarządzania przepływem pracy w oparciu o AI )

Cognism Prospector (najlepszy do globalnego generowania leadów B2B)

Crunchbase (najlepsze do identyfikacji możliwości inwestycyjnych)

LinkedIn Sales Navigator (najlepszy do zaawansowanego poszukiwania i kwalifikowania leadów)

ZoomInfo (najlepsze dla dostępu do informacji kontaktowych B2B)

SalesIntel (najlepszy do identyfikacji klientów i optymalizacji istniejących danych

Apollo. io (najlepsze do usprawniania procesów poszukiwawczych)

UpLead (Najlepsze do rozszerzania globalnych wysiłków zasięgowych

Seamless. AI (najlepsze do zwiększania zasięgu dzięki spersonalizowanym ofertom sprzedaży)

LeadIQ (najlepszy do zarządzania danymi potencjalnych klientów)

Wybór odpowiedniego narzędzia do badania rynku często decyduje o strategii sprzedaży. Najlepsze narzędzia badawcze dla firm zapewniają cenne dane, szczegółowy wgląd i możliwość wyprzedzania trendów rynkowych:

Kompleksowe gromadzenie i organizacja danych: Szukaj narzędzi, które gromadzą informacje o firmie, spostrzeżenia konsumentów i wiele punktów danych z wiarygodnych źródeł i organizują je w jednym miejscu

Analiza oparta na AI: Wybierz narzędzie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do odkrywania praktycznych spostrzeżeń, przewidywania pojawiających się trendów i automatyzacji analizy danych

Wizualizacja danych i raportowanie: Wybierz narzędzia badawcze dla firm, które przekształcają surowe dane firmy w przejrzystą wizualizację danych w celu lepszego podejmowania decyzji dzięki funkcjom zarządzania badaniami

Śledzenie słów kluczowych i trendów rynkowych: Wybierz narzędzia AI do badania rynku z narzędziami AI do badania słów kluczowych i trendów wyszukiwania, aby monitorować konkurentów i dostrzegać możliwości, zanim osiągną szczyt

Możliwości integracji: Wybierz płatne lub Free narzędzia do badania rynku, które synchronizują się z CRM, wysiłkami marketingowymi i innymi platformami w celu płynnego gromadzenia danych i wydajności cyklu pracy

Narzędzia do analizy konkurencji: Nadaj priorytet narzędziom do badania rynku, które analizują segmentację rynku, strategie cenowe i strategie marketingowe konkurencji, wykorzystując funkcje oprogramowania marketingowego B2 B, aby pozostać na czele

Dostosowanie i skalowalność: Zdecyduj się na narzędzia do badania firm, które dostosowują się do potrzeb Twoich teamów sprzedażowych dzięki niestandardowym cenom, elastycznym filtrom i spersonalizowanemu oprogramowaniu do badania firm

Daniel Starch, amerykański psycholog, odegrał kluczową rolę w profesjonalizacji badań rynku poprzez opracowanie ustrukturyzowanych metodologii analizy reklam. W latach dwudziestych XX wieku wprowadził test Starcha, technikę zaprojektowaną do oceny wpływu reklam w gazetach i czasopismach, pomagającą zmierzyć ich skuteczność.

Oto 10 najlepszych narzędzi do badania rynku, które zapewniają oparte na danych spostrzeżenia, które pomagają zidentyfikować klientów docelowych, udoskonalić zasięg i szybciej zamykać transakcje:

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do badania firm i zarządzania przepływem pracy w oparciu o AI)

ClickUp to jedno z najlepszych narzędzi do badania rynku, które zarządza badaniami i usprawnia cykl pracy. Jest to aplikacja Wszystko do pracy z potężnymi możliwościami AI i oferuje scentralizowaną przestrzeń do gromadzenia, organizowania i analizowania badań, jednocześnie upraszczając współpracę między Teams.

Twórz zadania, przypisuj terminy i śledź je z łatwością dzięki ClickUp Tasks

ClickUp Tasks pomaga tworzyć zadania dla różnych działań badawczych, przypisywać terminy i śledzić postępy w czasie rzeczywistym.

Na przykład w przypadku badania dopasowania produktu do rynku można przypisać zadania do analizy konkurencji, wywiadów z klientami i danych powstania ankiety. Każde zadanie może zawierać szczegółowe opisy, załączniki i podzadania w celu rozbicia złożonych procesów.

A co najlepsze? Możesz wygodnie przełączać się między widokami listy, tablicy lub kalendarza, aby wizualizować swoje postępy.

Pisz oferty sprzedaży bez wysiłku dzięki ClickUp Brain

Badania często oznaczają przesiewanie niekończących się informacji w celu znalezienia kluczowych spostrzeżeń. ClickUp Brain to zmienia. Ten asystent oparty na AI pomaga łatwo znajdować, analizować, a nawet generować zawartość badawczą.

Potrzebujesz podsumowania spostrzeżeń na temat konkurencji z ostatniego miesiąca? Wystarczy zapytać ClickUp Brain. Chcesz przygotować ofertę e-mail na podstawie swoich wyników? AI przygotuje profesjonalną wiadomość w kilka sekund.

Edytuj dokumenty i pracuj nad materiałami badawczymi w czasie rzeczywistym z zespołami za pomocą ClickUp Docs

ClickUp Docs umożliwia Twojemu zespołowi współtworzenie dokumentów badawczych w czasie rzeczywistym, z bogatym formatem tekstu, tabelami i osadzonymi multimediami.

Potrzebujesz burzy mózgów na temat strategii wejścia na rynek? Otwórz udostępniany dokument i pozwól pomysłom na przepływ. Możesz nadawać etykiety członkom zespołu, przypisywać elementy działań bezpośrednio w dokumencie i łączyć powiązane zadania w celu uzyskania kontekstu.

Z drugiej strony, ClickUp Chat zapewnia połączenie komunikacji i pracy. Koniec z niekończącymi się wątkami e-mail lub zagubionymi wiadomościami Slack. Omawiaj wyniki, zadawaj pytania i udostępniaj spostrzeżenia natychmiast na platformie.

📮 ClickUp Insight: Około 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w zespole. Chociaż zapewniają one szybką i wydajną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone w wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze wyszukiwanie informacji. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, wątki czatu są mapowane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu konwersacje mają kontekst i są łatwo dostępne.

Przekształcanie danych w praktyczne spostrzeżenia ma kluczowe znaczenie dla badań. Pulpity ClickUp umożliwiają tworzenie niestandardowych widoków w celu śledzenia kluczowych wskaźników, trendów i postępów.

Pobierz szablon Free Uporządkuj dane z badań rynkowych w jednym miejscu, korzystając z szablonu badań rynkowych ClickUp

Szablon do badań rynkowych ClickUp upraszcza proces badawczy, centralizując wszystko w jednej przestrzeni współpracy. Pomaga zaoszczędzić czas, ograniczyć liczbę zadań wykonywanych ręcznie i odkryć trendy, które napędzają inteligentne decyzje oparte na danych.

Możesz płynnie zarządzać każdą sceną badania, od gromadzenia danych po raportowanie. Pozwala to zachować zgodność z zespołem, łatwo śledzić postępy i przekształcać spostrzeżenia w strategie rozwoju.

Kluczowe funkcje:

Monitoruj postępy dzięki statusom, które odzwierciedlają każdą scenę badania, od planu do analizy

Dodaj istotne szczegóły, takie jak metody gromadzenia danych, połączone raportowania i sceny badań dla lepszej organizacji

Przełączaj się między widokami List, Gantt, Obciążeń pracą i Kalendarza, aby zobaczyć postępy z różnych perspektyw

Idealne dla: Zespołów marketingowych, menedżerów produktów i startupów poszukujących wydajnych, zorganizowanych i opartych na danych procesów badań rynkowych w konkurencyjnych branżach.

Dodatkowo, twórz kompleksowe dokumenty badawcze bez wysiłku dzięki szablonowi raportu badawczego ClickUp. Zbierz wszystkie dane w jednym miejscu, szybko je przeanalizuj, aby odkryć ukryte trendy i przechowuj wszystko w celu łatwego dostępu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzaj każdą sceną swoich badań i scentralizuj je w jednym miejscu dzięki zadaniom ClickUp

Współpracuj z członkami zespołu nad zadaniami i udostępniaj istotne ustalenia i spostrzeżenia za pomocą ClickUp Chat

Analizuj dane, zestawiaj wyniki badań, generuj zawartość i pisz wiadomości e-mail za pomocą ClickUp Brain

Twórz pulpity i raporty z interaktywnymi wykresami i grafami za pomocą ClickUp Dashboards

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, uwalniając czas na ważniejsze zadania za pomocą ClickUp Automations

ClickUp limit

ClickUp ma rozszerzenie bogatych funkcji, które początkowo wymagają pewnej krzywej uczenia się dla użytkowników nieobeznanych z technologią

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc na członka

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

Oto, co Judy Hellen, kierownik ds. wsparcia administracyjnego w Brighten A Soul Foundation, ma do powiedzenia na temat ClickUp:

Śledzenie i organizacja projektów firmowych jest bardzo łatwa i skuteczna dzięki oprogramowaniu ClickUp. Od prostych list do zrobienia skomplikowanych projektów, oprogramowanie ClickUp zostało wykorzystane do zrobienia rzeczy zgodnie z oczekiwaniami. Jest to bardzo skuteczne oprogramowanie w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem zadaniami i śledzeniem postępów w organizacji bieżących zadań i projektów.

Śledzenie i organizacja projektów firmowych jest bardzo łatwa i skuteczna dzięki oprogramowaniu ClickUp. Od prostych list do zrobienia skomplikowanych projektów, oprogramowanie ClickUp zostało wykorzystane do zrobienia rzeczy zgodnie z oczekiwaniami. Jest to bardzo skuteczne oprogramowanie w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem zadaniami i śledzeniem postępów w organizacji bieżących zadań i projektów.

2. Cognism Prospector (najlepszy do globalnego generowania leadów B2B)

via Cognism Prospector

Cognism Prospector zapewnia dostęp do ogromnej globalnej bazy danych B2B, umożliwiając skuteczną identyfikację i połączenie z idealnymi klientami. Będąc jednym z najlepszych narzędzi do badania firm, oferuje funkcje takie jak zaawansowane filtry wyszukiwania, spostrzeżenia oparte na AI i płynną integrację CRM, aby zoptymalizować sposób prowadzenia badań rynku.

Dzięki temu narzędziu Twoje zespoły sprzedażowe szybko znajdują decydentów w określonych branżach, podczas gdy zespoły marketingowe tworzą celowe listy potencjalnych klientów. Jego funkcje wzbogacania danych utrzymują aktualne informacje kontaktowe, zapewniając dokładność i zmniejszając współczynnik odrzuceń.

Najlepsze funkcje Cognism Prospector

Identyfikuj firmy aktywnie badające produkty lub usługi dzięki funkcjom takim jak monitorowanie intencji

Dostawca sugeruje spersonalizowane wiadomości do wykorzystania podczas docierania do potencjalnych klientów

Zawężaj perspektywy według branży, lokalizacji, wielkości firmy i nie tylko

Korzystaj ze spostrzeżeń opartych na AI i otrzymuj inteligentne rekomendacje, aby nadać priorytet potencjalnym potencjalnym klientom

Cognism Prospector limit

Wersja próbna Free oferuje tylko do 25 leadów, co może być niewystarczające do dokładnej oceny narzędzia

Chociaż wiele kontaktów jest dokładnych, niektóre informacje mogą być nieaktualne lub nieprawidłowe

Cognism Prospector pricing

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Cognism Prospector

G2: 4. 6/5 (790+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (160+ opinii)

Pro Tip: Chcesz przekształcić dane w informacje zwiększające sprzedaż? Dowiedz się , jak w prostych krokach tworzyć raporty CRM dla swojego zespołu sprzedaży: Śledź interakcje z klientami, zbieraj spostrzeżenia i automatyzuj działania następcze bez wysiłku 🔄

Wizualizuj wyniki sprzedaży za pomocą wykresów, wykresów Gantta i pulpitów KPI 📈

Ustaw wyzwalacze dla zadań, aktualizacji statusu i postępu leadów 🤖

Wykorzystaj analitykę CRM do udoskonalenia strategii sprzedaży i poprawy konwersji 🤩

Przekształć spostrzeżenia w działania dzięki zoptymalizowanym cyklom pracy 💯

3. Crunchbase (najlepszy do identyfikacji możliwości inwestycyjnych)

przez Crunchbase

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą poszukującym inwestorów, sprzedawcą poszukującym potencjalnych klientów, czy inwestorem analizującym krajobraz rynku dla prywatnych firm, Crunchbase dostarcza przydatnych, dostosowanych do potrzeb spostrzeżeń. Crunchbase agreguje dane z różnych źródeł, w tym firm venture capital, aniołów biznesu i dostawców, zapewniając kompleksowy widok krajobrazu biznesowego.

Korzystając z kompleksowych danych tej platformy do badania rynku, możesz podejmować świadome decyzje i wyprzedzać konkurencyjny rynek. Ponadto narzędzie śledzi trendy inwestycyjne, identyfikuje aktywnych inwestorów w określonych branżach i analizuje przepływ transakcji.

Najlepsze funkcje Crunchbase

Zawęź wyszukiwanie według branży, lokalizacji, sceny finansowania i innych kryteriów, aby znaleźć idealnych potencjalnych klientów

Uzyskaj programowy dostęp do danych Crunchbase, umożliwiając programistom zintegrowanie ich z własnymi aplikacjami i cyklami pracy

Korzystaj z dogłębnych raportów dotyczących konkretnych branż i rynków, dostarczając pomocnych spostrzeżeń i analiz konkurencji

Zastosuj szczegółowe opcje filtrowania, w tym określone typy inwestorów, szczegóły rundy finansowania i zakresy liczby pracowników, aby uzyskać wysoce celowe wyszukiwania

Crunchbase limit

Użytkownicy integrujący dane Crunchbase za pośrednictwem API napotykają na limity liczby połączeń na minutę

To oprogramowanie do badania rynku śledzi tylko zamknięte rundy finansowania

Crunchbase pricing

Pro: $99/miesiąc

Business: Od 199 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

API: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Crunchbase

G2: 4. 5/5 (360+ opinii)

Capterra: 4. 2/5 (za mało opinii)

Co użytkownicy w czasie rzeczywistym mówią o Crunchbase?

Podoba mi się to, że gromadzi wszystko w jednym miejscu, takie jak dane firmy, informacje o finansowaniu lub kluczowe trendy branżowe. Jest bardzo intuicyjna i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, gdy próbujesz szybko zebrać wiarygodne informacje.

Podoba mi się to, że gromadzi wszystko w jednym miejscu, takie jak dane firmy, informacje o finansowaniu lub kluczowe trendy branżowe. Jest bardzo intuicyjna i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, gdy próbujesz szybko zebrać wiarygodne informacje.

4. LinkedIn Sales Navigator (najlepszy do zaawansowanego poszukiwania i kwalifikowania leadów)

przez LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator to potężne narzędzie do analizy sprzedaży zaprojektowane, aby pomóc specjalistom ds. sprzedaży znaleźć, połączyć się i zaangażować potencjalnych klientów na LinkedIn. Ta platforma do badania firm ulepsza standardowe doświadczenie LinkedIn, zapewniając zaawansowane filtry wyszukiwania, rekomendacje potencjalnych klientów i wgląd w potencjalnych klientów.

Ponadto Sales Navigator pozwala użytkownikom celować w określone grupy demograficzne, branże, wielkości firm i tytuły stanowisk, umożliwiając wysoce ukierunkowane poszukiwania. Zapewnia również dostęp do kredytów InMail, umożliwiając bezpośrednią komunikację z potencjalnymi klientami spoza ich sieci oraz aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące aktywności potencjalnych klientów, zapewniając zaangażowanie na czas.

Ciekawostka: 16,2% użytkowników LinkedIn jest aktywnych codziennie, a szacuje się, że 48. 2% aktywnych miesięcznie.

najlepsze funkcje LinkedIn Sales Navigator

Bądź na bieżąco dzięki natychmiastowym powiadomieniom o aktywności zapisanych leadów i zmianach w firmie

Docieraj bezpośrednio do potencjalnych klientów za pomocą wiadomości InMail, aby zwiększyć swoje możliwości dotarcia do nich

Zorganizuj potencjalnych klientów w dopasowane listy w celu skutecznego śledzenia i podejmowania działań następczych

Skorzystaj z TeamLink, który identyfikuje ciepłe wprowadzenia poprzez udostępnianie połączeń, aby mieć bardziej spersonalizowany i skuteczny zasięg

LinkedIn Sales Navigator limit

Pomimo tego, że jest to funkcja premium, liczba wysyłanych wiadomości InMail jest ograniczona

Bezpośrednie eksportowanie list potencjalnych klientów do plików zewnętrznych nie jest wspierane, co komplikuje zarządzanie danymi

cennik LinkedIn Sales Navigator

Core: $99. 99/miesiąc

Zaawansowane: $179. 99/miesiąc

Advanced Plus: Niestandardowe ceny

oceny i recenzje LinkedIn Sales Navigator

G2: 4. 3/5 (1900+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (150+ opinii)

przez ZoomInfo

ZoomInfo to niezawodny wybór, jeśli szukasz kompleksowej platformy do badania firm B2B w celu ulepszenia strategii sprzedaży i marketingu. Rozszerzona baza danych obejmująca ponad 150 milionów kontaktów (odbiorców docelowych) dostarcza dokładnych i aktualnych informacji zespołom sprzedaży i marketingu na całym świecie.

ZoomInfo zapewnia szczegółowe profile firm, w tym dane firmowe, techniczne i kontaktowe. Umożliwia to identyfikację klientów docelowych i skuteczne dostosowanie działań. Oprócz informacji kontaktowych, ZoomInfo zapewnia dogłębne profile firm, w tym przychody, liczbę pracowników, klasyfikacje branżowe i stosy technologii, ułatwiając cel poszukiwań i badania rynku.

Najlepsze funkcje ZoomInfo

Śledzenie zachowań odwiedzających witrynę, identyfikacja potencjalnych potencjalnych klientów i wgląd w ich odsetki

Otrzymuj dane dotyczące intencji i identyfikuj potencjalnych klientów aktywnie poszukujących rozwiązań w Twojej domenie

Synchronizuj wszystkie dane bez wysiłku z istniejącymi systemami CRM lub systemami zarządzania powiązaniami z klientami

Uzyskaj schematy organizacyjne, aby zidentyfikować kluczowych decydentów w firmach docelowych

ZoomInfo limit

Wbudowanemu narzędziu do nawiązywania połączeń brakuje zaawansowanych funkcji, takich jak 3-Way Calling czy Intelligent Routing

ZoomInfo to usługa oparta na subskrypcji, która może być kosztowna dla mniejszych Businessów lub użytkowników indywidualnych

Ceny ZoomInfo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (8700+ opinii)

Capterra: 4. 1/5 (290+ opinii)

Co użytkownicy w czasie rzeczywistym mówią o ZoomInfo?

Lubię korzystać z ZoomInfo Sales, ponieważ usprawnia proces wyszukiwania i połączenia z odpowiednimi potencjalnymi klientami. Platforma dostarcza dokładne i aktualne dane kontaktowe i informacje o firmach, oszczędzając mi czas i wysiłek związany z generowaniem leadów.

Lubię korzystać z ZoomInfo Sales, ponieważ usprawnia proces wyszukiwania i połączenia z odpowiednimi potencjalnymi klientami. Platforma dostarcza dokładne i aktualne dane kontaktowe i informacje o firmach, oszczędzając mi czas i wysiłek związany z generowaniem leadów.

6. SalesIntel (najlepsze do identyfikacji klientów i optymalizacji istniejących danych)

przez SalesIntel

SalesIntel jest dostawcą danych kontaktowych B2B specjalizującym się w informacjach kontaktowych weryfikowanych przez człowieka. Jej celem jest dostarczanie dokładnych i aktualnych danych, aby zespoły sprzedaży i marketingu mogły skutecznie połączyć się z decydentami.

SalesIntel kładzie nacisk na proces weryfikacji, z zespołem, który ręcznie sprawdza dokładność adresów e-mail i numerów telefonów. Ten nacisk na jakość danych ma na celu zmniejszenie współczynnika odrzuceń i poprawę skuteczności docierania do odbiorców. Ponadto SalesIntel integruje się z popularnymi platformami CRM i automatyzacji marketingu, upraszczając cykl pracy i zapewniając wydajne zarządzanie potencjalnymi klientami.

Najlepsze funkcje SalesIntel

Oczyszczaj i dołączaj dane do istniejących rekordów CRM, poprawiając jakość i zakończoną kompletność danych

Połączenie z różnymi platformami CRM i marketing automation w celu płynnego przesyłania danych i automatyzacji cyklu pracy

Wykorzystaj dane dotyczące intencji i zidentyfikuj potencjalnych klientów aktywnie poszukujących rozwiązań w Twojej branży

Uzyskaj dostęp do danych firmograficznych i uzyskaj wgląd w dane demograficzne firmy, aby udoskonalić swoje cele

limity SalesIntel

Koncentruje się głównie na danych z USA, co może być ograniczające dla kampanii międzynarodowych

Użytkownicy zauważyli, że pomimo regularnych aktualizacji, niektóre dane mogą stać się nieaktualne między okresami weryfikacji

ceny SalesIntel

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje SalesIntel

G2: 4. 3/5 (345+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (30+ opinii)

7. Apollo. io (najlepsze do usprawniania procesów prospectingu)

Apollo.io to oparta na chmurze platforma do badania firm, zaprojektowana w celu usprawnienia generowania leadów i wysiłków związanych z docieraniem do potencjalnych klientów. Jej rozszerzona baza danych obejmuje ponad 210 milionów kontaktów i 35 milionów firm, co stanowi ogromną pulę potencjalnych dostawców.

Z łatwością korzystaj z tego oprogramowania do badania rynku, aby zidentyfikować i połączyć się z kluczowymi decydentami. Ponadto funkcje automatyzacji sprzedaży Apollo. io umożliwiają automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie kolejnych e-maili, co pozwala bardziej skupić się na budowaniu relacji i zamykaniu transakcji.

💡 Pro Tip: Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak najlepsze firmy płynnie zarządzają relacjami z klientami? opanuj te pięć podstawowych kroków, aby stworzyć własny cykl procesu CRM! Identyfikacja potencjalnych klientów: Znajdź i przyciągnij potencjalnych klientów za pomocą kampanii, mediów społecznościowych i nie tylko 📍

Kwalifikuj leady: Sortuj gorące leady od zimnych i skup się na najlepszych możliwościach 🌻

Pielęgnuj leady: Buduj relacje dzięki celowej zawartości i spersonalizowanym działaniom 🎉

Zamknięcie transakcji: Przypieczętuj transakcję dzięki terminowym działaniom następczym i dostosowanym ofertom 🎯

Zapewnij wsparcie: Zapewnij obsługę na najwyższym poziomie i spraw, aby klienci byli zadowoleni przez całe życie 🤩

Najlepsze funkcje Apollo.io

Ustaw wieloetapowe kampanie e-mail, aby skutecznie angażować potencjalnych klientów

Twórz i automatyzuj sekwencje e-maili i zadania związane z działaniami następczymi, usprawniając zasięg i zwiększając wydajność

Synchronizuj dane bez wysiłku z platformami takimi jak Salesforce i HubSpot

Korzystaj z danych w czasie rzeczywistym i dbaj o dokładność i aktualność informacji kontaktowych

Apollo. io limit

Obowiązują limity dziennych wysyłek e-maili, co może mieć wpływ na duże kampanie

Kilku użytkowników tego narzędzia do badania firm zgłosiło wyzwania związane z synchronizacją danych

Apollo. io pricing

Free Forever

Podstawowy : 59 USD/miesiąc za użytkownika

Professional : 99 USD/miesiąc za użytkownika

Organizacja: 149 USD/miesiąc za minimum trzech użytkowników (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Apollo.io

G2: 4. 7/5 (8000+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (350+ opinii)

Co użytkownicy w czasie rzeczywistym mówią o Apollo.io?

Integracja z LinkedIn za pośrednictwem rozszerzenia Chrome jest doskonała, a funkcje automatyzacji poczty e-mail zapewniają idealną równowagę między wyrafinowaniem a użytecznością. Analizy naszego zespołu pokazują znaczną poprawę współczynników konwersji dzięki szczegółowemu śledzeniu zaangażowania na platformie.

Integracja z LinkedIn za pośrednictwem rozszerzenia Chrome jest doskonała, a funkcje automatyzacji poczty e-mail zapewniają idealną równowagę między wyrafinowaniem a użytecznością. Analizy naszego zespołu pokazują znaczną poprawę współczynników konwersji dzięki szczegółowemu śledzeniu zaangażowania na platformie.

8. UpLead (najlepszy do rozszerzania globalnych wysiłków)

przez UpLead

UpLead to kolejne najlepsze narzędzie do badania firm, zaprojektowane w celu zwiększenia wysiłków związanych z generowaniem leadów. Jego duża baza danych zawiera zweryfikowane informacje kontaktowe, profile firm i dane dotyczące zamiarów. Narzędzie umożliwia zawężenie potencjalnych klientów według kryteriów takich jak branża, wielkość firmy lub lokalizacja, zapewniając precyzyjny zasięg.

Dodatkowo platforma oferuje możliwości wzbogacania danych, umożliwiając wzbogacanie list kontaktów o aktualne informacje, co jest nieocenione w przypadku spersonalizowanych kampanii marketingowych. Firma kładzie nacisk na dokładność danych, stosując weryfikację w czasie rzeczywistym i gwarantując aktualność danych.

Najlepsze funkcje UpLead

Uzyskaj gwarancję dokładności danych, a UpLead będzie dostawcą kredytów za nieprawidłowe kontakty

Zapewnij dokładność swoich działań dzięki natychmiastowej weryfikacji e-maili

Wzbogać swoje aktualne listy kontaktów o najnowsze informacje o firmach

Uzyskaj dostęp do danych technograficznych i zidentyfikuj firmy, aby dostosować swoje oferty

UpLead limit

Nie ma wbudowanej automatyzacji e-maili, wymaga zewnętrznych narzędzi

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że dane dostarczane przez UpLead są nieaktualne lub niedokładne

Cena UpLead

Free przez 7 dni

Essentials : 99 USD/miesiąc

Plus : 199 USD/miesiąc

Profesjonalny: Niestandardowe ceny

oceny i recenzje UpLead

G2: 4. 7/5 (780+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (70+ opinii)

Co użytkownicy w czasie rzeczywistym mówią o UpLead?

UpLead wyróżnia się jako przyjazna dla użytkownika i zależna platforma do analizy sprzedaży i gorąco polecam ją każdemu, kto szuka wysokiej jakości danych i doskonałego wsparcia. Nie ma zbyt wielu danych na temat mniejszych, nowszych firm, które mają mniej niż 10 EE i poniżej 5 mln USD przychodów.

UpLead wyróżnia się jako przyjazna dla użytkownika i zależna platforma do analizy sprzedaży i gorąco polecam ją każdemu, kto szuka wysokiej jakości danych i doskonałego wsparcia. Nie ma zbyt wielu danych na temat mniejszych, nowszych firm, które mają mniej niż 10 EE i poniżej 5 mln USD przychodów.

9. Seamless. AI (najlepsze do zwiększania zasięgu dzięki spersonalizowanym ofertom sprzedaży)

Seamless.AI to najnowocześniejsza platforma badań rynkowych, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do zrewolucjonizowania generowania leadów. Narzędzie to umożliwia dostęp do ogromnej bazy danych zawierającej ponad 1. 3 miliardów kontaktów i 121 milionów profili firm, weryfikowanych w czasie rzeczywistym. Przyjazny dla użytkownika interfejs platformy i zaawansowane funkcje wyszukiwania pozwalają również zaoszczędzić znaczną ilość czasu, co czyni ją nieocenioną dla zespołów sprzedażowych i marketingowych dążących do optymalizacji swoich wysiłków.

Bezproblemowo. Wzbogacanie danych oparte na sztucznej inteligencji AI zapewnia szczegółowe profile, w tym zweryfikowane e-maile i bezpośrednie połączenia, umożliwiając bardziej efektywne połączenia. Ponadto platforma oferuje narzędzie AI do pisania, które pomaga tworzyć spersonalizowane oferty sprzedaży, zwiększając wysiłki związane z zasięgiem.

Bezproblemowe. Najlepsze funkcje AI

Automatycznie uzupełniaj dane potencjalnych klientów o dodatkowe informacje, takie jak profile w mediach społecznościowych i szczegóły dotyczące firmy

Twórz atrakcyjne komunikaty dostosowane do potencjalnych klientów dzięki copywritingowi sprzedażowemu opartemu na AI

Płynna integracja z popularnymi systemami CRM, takimi jak Salesforce i HubSpot

Wykorzystanie algorytmów AI w celu uproszczenia generowania leadów poprzez umożliwienie wyszukiwania na podstawie określonych kryteriów

Bezproblemowe. Limity AI

Pojawiły się wzmianki o mniej responsywnej obsłudze klienta, co może mieć wpływ na doświadczenia użytkowników w przypadku pojawienia się problemów

Wielu użytkowników podobno doświadczyło sporadycznych usterek systemu, wpływających na ich cykl pracy

Bezproblemowo. Wycena AI

Free: Niestandardowe ceny

Pro: Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowe ceny

Bezproblemowo. Oceny i recenzje AI

G2: 4. 4/5 (4900+ opinii)

Capterra: 3. 8/5 (160+ opinii)

10. LeadIQ (najlepsze do zarządzania danymi potencjalnych klientów)

przez LeadIQ

LeadIQ to kompleksowa platforma poszukiwania sprzedaży B2B zaprojektowana w celu usprawnienia generowania leadów i usprawnienia cyklu pracy sprzedaży. Integracja z popularnymi systemami CRM umożliwia zespołom sprzedażowym efektywne przechwytywanie i zarządzanie danymi potencjalnych klientów, śledzenie wyzwalaczy sprzedaży i personalizację wysiłków. Przykładowo, przeglądając LinkedIn i natrafiając na potencjalnego potencjalnego klienta, LeadIQ umożliwia przechwycenie jego danych kontaktowych za pomocą jednego kliknięcia, eliminując ręczne wprowadzanie danych.

Oprócz podstawowych funkcji, LeadIQ oferuje generowanie e-maili w oparciu o AI, pomagając użytkownikom w tworzeniu spersonalizowanych wiadomości na dużą skalę.

Najlepsze funkcje LeadIQ

Bezpośrednie pozyskiwanie leadów z profili LinkedIn, upraszczające proces prospectingu

Powiadamiaj użytkowników o ważnych wydarzeniach, takich jak zmiana pracy lub nowości w firmie, umożliwiając zaangażowanie potencjalnych klientów w odpowiednim czasie

Twórz spersonalizowane wiadomości e-mail, poprawiając wskaźniki zaangażowania

Współpracuj ze swoim zespołem, udostępniaj spostrzeżenia i pracuj razem, aby usprawnić zarządzanie leadami

LeadIQ limit

Użytkownicy raportowali częste odrzucanie e-maili z powodu niedokładnych danych kontaktowych

Rozszerzenie LeadIQ Chrome jest nieporęczne i niepotrzebnie otwiera wiele zakładek

Ceny LeadIQ

Free forever

Essential : 45 USD/miesiąc za użytkownika

Pro : 89 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje LeadIQ

G2: 4. 2/5 (1080+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (20+ opinii)

Co użytkownicy w czasie rzeczywistym mówią o LeadIQ?

E-maile, które pozyskałem za pośrednictwem LeadIQ, były trafne częściej niż nie (gdy miały zielony znacznik wyboru). Najlepszą częścią jest możliwość szybkiego eksportowania do wielu platform zewnętrznych, a nawet przypisywania cykli pracy do potencjalnych klientów, a wszystko to za pomocą jednego kliknięcia.

E-maile, które pozyskałem za pośrednictwem LeadIQ, były trafne częściej niż nie (gdy miały zielony znacznik wyboru). Najlepszą częścią jest możliwość szybkiego eksportowania do wielu platform zewnętrznych, a nawet przypisywania cykli pracy do potencjalnych klientów, a wszystko to za pomocą jednego kliknięcia.

✨ Specjalne wzmianki Oprócz różnych narzędzi do badania firm wymienionych powyżej, oto kilka innych, na które warto zwrócić uwagę: SimilarWeb (Najlepsze do odkrywania danych o ruchu na stronach internetowych i trendów branżowych)

SEMrush (najlepszy do analizy strategii SEO i płatnych reklam konkurencji)

Ahrefs (najlepsze do przeprowadzania dogłębnej analizy konkurencji, badania słów kluczowych i audytów witryn)

Moz (najlepsze do analizy konkurencji i badania słów kluczowych)

BrandMentions (najlepsze do śledzenia wzmianek o marce i monitorowania rozmów online)

Zoptymalizuj cykl pracy z badaniami rynku dzięki ClickUp!

Badania rynku to podstawa podejmowania mądrych decyzji w biznesie. Dzięki odpowiednim narzędziom można odkryć trendy, zrozumieć potrzeby klientów i wyprzedzić konkurencję. Skuteczne zarządzanie tym procesem oszczędza czas, zmniejsza liczbę błędów i zapewnia, że spostrzeżenia prowadzą do skutecznych strategii.

10 narzędzi badawczych dla firm, które uwzględniliśmy, oferuje różnorodne korzyści - od automatyzacji gromadzenia danych po uproszczenie analizy. Narzędzia te pomagają firmom przeprowadzać dokładne i skuteczne badania bez typowych bólów głowy.

Jeśli jednak potrzebujesz kompleksowej platformy do codziennej pracy, aby scentralizować badania, zarządzać zadaniami i płynnie współpracować, wypróbuj ClickUp! Jego konfigurowalne szablony, spostrzeżenia oparte na AI i dynamiczne pulpity sprawiają, że badania rynku są bardziej intuicyjne i oparte na wynikach.

Dlaczego więc czekać? Zarejestruj się na ClickUp już dziś, aby zoptymalizować swój cykl pracy związany z badaniami rynku i przekształcić spostrzeżenia w działania - łatwo i skutecznie!