10 najlepszych programów do zarządzania agendą i spotkaniami w 2025 roku

Zmagasz się z niezorganizowanymi spotkaniami i zagubionymi elementami działań? Odpowiednie oprogramowanie do planowania spotkań zapewnia uporządkowane dyskusje, wyczyszczone wnioski i wydajne działania następcze.

Zebraliśmy 10 najlepszych programów do planowania spotkań, które pomogą ci usprawnić zarządzanie spotkaniami i zwiększyć wydajność zespołu. Zaczynamy!

Bonus: Czy wiesz, że ClickUp AI Notetaker transkrybuje notatki ze spotkań, podsumowuje je i przekształca w przydatne informacje?

Szukasz najlepszego oprogramowania do planowania spotkań, aby usprawnić spotkania, poprawić współpracę i śledzić elementy działań bez wysiłku? Oto krótkie zestawienie najlepszych rozwiązań dla Teams:

Fellow : Najlepsze do współpracy przy agendach spotkań i przekazywania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym

OneNote : Najlepszy do tworzenia cyfrowych notatek i organizacji spotkań

GoTo Meeting : Najlepsze do wirtualnych spotkań z wbudowanymi narzędziami agendy

Spinach AI : Najlepszy asystent spotkań oparty na AI do automatycznych podsumowań

Zakres : Najlepsze do ustrukturyzowanych odpraw i uzgadniania działań zespołu

MeetingKing : Najlepsze do ustrukturyzowanej dokumentacji spotkań i działań następczych

Agenda : Najlepsze do sporządzania notatek i organizacji agendy w oparciu o oś czasu

Lucid Meetings: Najlepsze dla ustrukturyzowanych i opartych na procesach spotkań Zwiększ wydajność, zorganizuj swój zespół i organizuj lepsze spotkania dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu!

Korzyści z korzystania z oprogramowania do planowania spotkań

Zapewne nie raz zdarzyło ci się uczestniczyć w niekończących się spotkaniach z niejasnymi celami, rozproszonymi dyskusjami i zagubionymi elementami działań. Inwestycja w solidne oprogramowanie do planowania spotkań pomoże ci pozbyć się tych frustracji, zapewniając sprawniejsze zarządzanie spotkaniami i lepsze wrażenia dla wszystkich zaangażowanych.

Oto, jak Twój zespół natychmiast skorzysta na korzystaniu z agendy i oprogramowania do zarządzania spotkaniami:

Wyczyszczone agendy za każdym razem

Prawie 60% spotkań jednorazowych i 64% spotkań cyklicznych nie ma ustrukturyzowanej agendy!

Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu do tworzenia agend spotkań można łatwo tworzyć celowe agendy, aby wyeliminować marnowanie czasu i mieć jasny plan gry na spotkanie.

Korzyści:

Szybka data powstania dzięki gotowym do użycia, konfigurowalnym szablonom agendy spotkania

Wyczyszczone dyskusje wokół jasno określonych elementów agendy

Łatwa dystrybucja agend, aby uczestnicy byli przygotowani na kolejne spotkanie

Krótsze spotkania, które oszczędzają czas

Nieuporządkowane spotkania mogą łatwo zboczyć z obranego toru, prowadząc do marnowania czasu i niejasnych wniosków.

Skuteczne rozwiązania do zarządzania spotkaniami bezpośrednio rozwiązują ten problem poprzez:

Automatyzacja żmudnego planowania spotkań, co jest szczególnie pomocne w przypadku spotkań cyklicznych

Bez wysiłku rejestruj dokładne protokoły ze spotkań, eliminując ręczne sporządzanie notatek z obciążenia pracą

Przekształcanie rozmów w zorganizowane elementy działań za pomocą jednego kliknięcia

Płynna współpraca w Teams

Teams, które efektywnie współpracują są nawet pięciokrotnie bardziej wydajne. Dobre oprogramowanie do planowania spotkań usprawnia współpracę, pozwalając teamom na:

Łatwy dostęp i udostępnianie notatek, dokumentów i zadań na wielu urządzeniach mobilnych

Współpracuj nad elementami agendy przed spotkaniem, zapewniając wydajność dyskusji

Błyskawicznie przydzielaj zadania z agendy, zapewniając wszystkim odpowiedzialność i zgodność

Większa przejrzystość i zgodność z przepisami

Przejrzystość ma znaczenie, zwłaszcza w organizacjach publicznych, radach lub spotkaniach społeczności. Odpowiednie oprogramowanie do zarządzania spotkaniami zapewnia łatwą zgodność z zasadami przejrzystości, umożliwiając:

Szybko publikuj agendy i protokoły spotkań publicznych

Maintainer prowadzi dokładną dokumentację cyfrową, spełniając wymagania dotyczące zgodności ze standardami i rejestrami publicznymi

Oferuj dostępność dzięki zintegrowanym napisom i łatwym w nawigacji dokumentom cyfrowym

Wybór odpowiedniego oprogramowania do agendy spotkań wzmacnia pozycję zespołu, zmieniając nieefektywne spotkania w angażujące, ustrukturyzowane sesje, które zwiększają wydajność i utrzymują wszystkich na tej samej stronie.

Jednak nie wszystkie programy do organizacji spotkań są takie same. Przy tak wielu opcjach, jak znaleźć najlepszą dla swojego zespołu?

Czego szukać w oprogramowaniu do planowania spotkań?

Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od tego, jak dobrze usprawnia ono zarządzanie spotkaniami, poprawia współpracę w zespole i sprawia, że spotkania są efektywne.

Oto, co należy traktować priorytetowo podczas oceny agendy i oprogramowania do zarządzania spotkaniami:

1. Konfigurowalne szablony agend

Solidna platforma powinna oferować konfigurowalne szablony agendy, które pozwalają szybko tworzyć ustrukturyzowane plany spotkań, które można łatwo udostępniać członkom zespołu.

2. Płynne protokołowanie spotkań i dokumentacja

Dobre rozwiązanie do zarządzania spotkaniami powinno ułatwiać ich protokołowanie. Zautomatyzowane i oparte na AI narzędzia do tworzenia agendy spotkań i notatek ze spotkań są najlepsze dla wydajnych teamów.

3. Inteligentne planowanie i integracje

Planowanie spotkań powinno być łatwe, zwłaszcza w przypadku spotkań cyklicznych.

4. Działania następcze i odpowiedzialność

Twoje oprogramowanie powinno służyć nie tylko do zrobienia planu spotkania, ale także do zapewnienia, że zadania zostaną zrobione, oferując wbudowane śledzenie elementów działań w celu przydzielania i monitorowania zadań po spotkaniu. Kolejną niezwykle cenną funkcją jest możliwość oddelegowania zadania bezpośrednio z agendy spotkania

5. Dostępność i zgodność

Zgodność jest kluczem dla Teams obsługujących publiczne spotkania lub formalne przeglądy. Upewnij się, że oprogramowanie obejmuje zarządzanie dokumentacją publiczną w celu przechowywania agend i wyników spotkań, napisy zamknięte i funkcje dostępności dla integracji oraz bezpieczny dostęp do dokumentów w celu kontrolowanego udostępniania plików.

📮ClickUp Insight: Według naszej ankiety dotyczącej efektywności spotkań, 12% respondentów uważa, że spotkania są przepełnione, 17% twierdzi, że trwają one zbyt długo, a 10% uważa, że są one w większości niepotrzebne. W innej ankiecie ClickUp 70% respondentów przyznało, że chętnie wysłaliby na spotkania zastępcę lub pełnomocnika, gdyby mieli taką możliwość. ClickUp AI Notetaker może być idealnym pełnomocnikiem na spotkania! Pozwól AI uchwycić każdy kluczowy punkt, decyzję i element działania, podczas gdy Ty skupisz się na pracy o wyższej wartości. Dzięki automatycznym podsumowaniom spotkań i tworzeniu zadań wspomaganym przez ClickUp Brain, nigdy nie przegapisz krytycznych informacji - nawet jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu. prawdziwe wyniki: Teams korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% redukcję niepotrzebnych rozmów i spotkań!

10 najlepszych programów do planowania spotkań

Przy tak wielu narzędziach na rynku, znalezienie najlepszego oprogramowania do planowania spotkań może być przytłaczające. Odpowiednia platforma powinna służyć do zrobienia czegoś więcej niż tylko zaplanowania spotkań - powinna usprawnić zarządzanie spotkaniami, usprawnić współpracę i zapobiegać przeoczaniu elementów działań.

Wybraliśmy 10 najlepszych rozwiązań w zakresie agendy spotkań, które pomogą ci lepiej prowadzić spotkania, śledzić decyzje i oszczędzać czas. Oto, co wyróżnia poszczególne narzędzia.

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania spotkaniami i współpracy z wykorzystaniem AI)

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania spotkaniami, zaprojektowane, aby pomóc Teams w planowaniu, organizowaniu i płynnym przeprowadzaniu spotkań. Dzięki wbudowanej funkcji robienia notatek opartej na AI, automatyzacji zadań i konfigurowalnym szablonom, eliminuje kłopoty związane z ręcznym tworzeniem agendy spotkań i utrzymuje zespoły w zgodzie z elementami działań.

Najlepsze funkcje ClickUp

a. Asystent spotkań oparty na AI

ClickUp AI Notetaker usprawnia zarządzanie spotkaniami poprzez automatyzację sporządzania notatek, podsumowywanie dyskusji i wyodrębnianie kluczowych punktów działania. Eliminuje to potrzebę ręcznej transkrypcji, zapewniając, że ważne spostrzeżenia nie zostaną utracone.

Automatycznie generuje notatki ze spotkań, ułatwiając tworzenie dokumentacji

Automatycznie tworzy elementy działań, dzięki czemu nigdy nie zostaną one pominięte

Dostarcza natychmiastowe podsumowania, pomagając Teams szybko przejrzeć kluczowe wnioski

Szablon agendy spotkania ClickUp pomaga zespołom w organizowaniu dyskusji, przypisywaniu elementów działań i śledzeniu postępów spotkania. Jest to idealne rozwiązanie do organizowania rozmów i osiągania wyników.

Pobierz szablon Free Bądź na bieżąco z celami ustawionymi na spotkanie w ratuszu dzięki szablonowi agendy ClickUp

b. Ustrukturyzowane zarządzanie zadaniami

Przypisywanie zadań i zarządzanie nimi za pomocą ClickUp

ClickUp Tasks usprawnia działania następcze po spotkaniu, natychmiast przekształcając punkty rozmów w wykonalne zadania z jasnymi terminami i osobami przypisanymi.

Automatyzacja zadań gwarantuje, że elementy działań nigdy nie zostaną pominięte

Narzędzia do ustalania priorytetów pomagają Teams skupić się na najważniejszych kolejnych krokach

Śledzenie czasu rzeczywistego informuje interesariuszy o postępach w projekcie

Potrzebujesz bardziej sformalizowanej agendy? Szablon agendy spotkania rady nadzorczej ClickUp i szablon spotkań ClickUp są dostawcami ustrukturyzowanych formatów dla spotkań cyklicznych i spotkań na szczeblu kierowniczym.

c. Scentralizowana dokumentacja spotkań

Twórz dokumenty wiedzy za pomocą ClickUp Docs

Dzięki ClickUp Docs, Teams mogą przechwytywać notatki ze spotkań w czasie rzeczywistym, śledzić decyzje i współpracować nad udostępnianymi agendami bez konieczności przełączania się między wieloma platformami.

Współpraca w czasie rzeczywistym zapewnia stałą aktualizację notatek ze spotkań

Śledzenie historii wersji zapobiega utracie ważnych zmian

Łatwe połączenie dokumentów łączy zapisy spotkań z odpowiednimi zadaniami i pulpitami

d. Śledzenie działań i raportowanie

Bądź na bieżąco ze swoimi celami dzięki jasnym osiom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów za pomocą ClickUp Goals

ClickUp zapewnia, że każde spotkanie przynosi wyniki dzięki funkcjom śledzenia celów i raportowania wbudowanym w platformę.

Pulpity ClickUp zapewniają wizualny przegląd wyników spotkań i elementów działań

Zautomatyzowane przypomnienia (za pomocą ClickUp Automatyzacja ) pozwalają członkom zespołu być odpowiedzialnymi za przydzielone zadania

Narzędzia do śledzenia postępów, takie jak ClickUp Gantt Chart View, zapewniają, że działania następcze nie zostaną utracone

Limity ClickUp

Narzędzie ma stromą krzywą uczenia się, ponieważ oferuje rozszerzenie funkcji, których nawigacja może zająć trochę czasu nowym użytkownikom

Funkcje tworzenia notatek oparte na AI są dostępne tylko w płatnych planach

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu za jedyne $6/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : ⭐ 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: ⭐ 4. 6/5 (ponad 4 400 opinii)

ClickUp pomógł nam scentralizować nasze zasoby, komunikację i zarządzanie projektami, dzięki czemu jesteśmy dwukrotnie - jeśli nie trzykrotnie - bardziej wydajni.

ClickUp pomógł nam scentralizować nasze zasoby, komunikację i zarządzanie projektami, dzięki czemu jesteśmy dwukrotnie - jeśli nie trzykrotnie - bardziej wydajni.

2. Fellow (najlepszy do współpracy przy agendach spotkań i przekazywania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym)

via Fellow

Fellow zapewnia ustrukturyzowany sposób planowania, zarządzania i dokumentowania spotkań, zapewniając jednocześnie przypisywanie i śledzenie elementów działań. Zamiast żonglować rozproszonymi notatkami, Teams mogą współpracować nad agendami spotkań, sporządzać notatki w czasie rzeczywistym i udostępniać działania następcze w jednej przestrzeni.

Inne najlepsze funkcje

Teams mogą tworzyć wspólne agendy spotkań, dodając punkty do dyskusji przed, w trakcie i po spotkaniach

Gotowe do działania protokoły ze spotkań automatycznie śledzą kluczowe wnioski i przydzielają zadania, aby zapewnić kontynuację działań

Dzięki narzędziom do przekazywania informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, członkowie Teams mogą przekazywać ustrukturyzowane uwagi bezpośrednio w interfejsie spotkania

Szablony spotkań cyklicznych usprawniają planowanie cotygodniowych synchronizacji, spotkań jeden na jeden i aktualizacji projektów

Platforma integruje się z usługami Slack, Microsoft Teams i Asana, ułatwiając synchronizację cykli pracy między narzędziami

Ograniczenia współpracowników

Brak wbudowanej funkcji wideokonferencji; wymaga integracji z platformami innych firm

Niektóre zaawansowane funkcje są zablokowane w płatnych planach

Ceny dla współpracowników

Free : Podstawowy plan z limitem funkcji

Pro : 6 USD/użytkownik miesięcznie

Business: Niestandardowy cennik

Oceny kolegów

G2 : ⭐ 4. 7/5 (2000+ opinii)

Capterra: ⭐ 4. 9/5

3. OneNote (najlepszy do tworzenia cyfrowych notatek i organizacji spotkań)

przez OneNote

OneNote to oprogramowanie do tworzenia cyfrowych notatek, które pomaga zespołom i osobom indywidualnym organizować notatki ze spotkań, elementy działań i sesje burzy mózgów w elastycznym, swobodnym obszarze roboczym. W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania do planowania spotkań, oferuje ono puste płótno do przechwytywania pomysłów, osadzania multimediów i strukturyzowania notatek w dowolny sposób.

Najlepsze funkcje programu OneNote

Elastyczny cyfrowy notatnik do robienia notatek ze spotkań, list rzeczy do zrobienia i sesji burzy mózgów

Etykiety i funkcje wyszukiwania pomagają Teams szybko zlokalizować notatki z poprzednich spotkań i elementy działań

Wsparcie dla pisma odręcznego i rysowania w celu dodawania adnotacji do zawartości spotkania i szkicowania pomysłów

Współpraca w czasie rzeczywistym umożliwia wielu użytkownikom jednoczesną edycję i dodawanie notatek

Płynna integracja z Microsoft 365 zapewnia synchronizację notatek ze spotkań z Outlookiem, Teams i innymi aplikacjami Microsoft

Limity programu OneNote

Brak wbudowanych szablonów agend spotkań, wymagający ręcznego tworzenia struktury

Duże notatniki z wieloma współpracownikami mogą doświadczać opóźnień w synchronizacji

OneNote Ceny:

Wersja Free : Obejmuje podstawowe funkcje notatek z synchronizacją w chmurze.

Microsoft 365 Personal : 9,99 USD/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Family: 12,99 USD/miesiąc

Oceny OneNote

G2 : ⭐ 4. 5/5 (1,800+ recenzji)

Capterra: ⭐ 4. 6/5 (ponad 1800 recenzji)

Wspaniałą rzeczą jest to, że automatycznie wysyła aktualizacje do chmury, jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Microsoft. Dzięki temu tworzenie kopii zapasowych mojej pracy jest bardzo łatwe.

Wspaniałą rzeczą jest to, że automatycznie wysyła aktualizacje do chmury, jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Microsoft. Dzięki temu tworzenie kopii zapasowych mojej pracy jest bardzo łatwe.

via GoTo Meeting

GoTo Meeting to rozwiązanie do wideokonferencji i spotkań online zaprojektowane z myślą o firmach, które potrzebują płynnej współpracy wirtualnej. Oferuje wbudowane narzędzia do planowania spotkań, transkrypcję w czasie rzeczywistym i podsumowania oparte na AI, dzięki czemu jest solidną opcją dla teamów, które często organizują spotkania zdalne.

Najlepsze funkcje GoTo Meeting

Zintegrowane narzędzia do tworzenia agend spotkań pomagają Teamsom uporządkować dyskusje przed, w trakcie i po spotkaniach

Oparte na AI transkrypcje i podsumowania automatycznie przechwytują notatki ze spotkań i kluczowe elementy działań

Nagrywanie spotkań jednym kliknięciem zapewnia Teams możliwość powrotu do dyskusji w dowolnym momencie

Bezproblemowa integracja kalendarza z Outlookiem, Kalendarzem Google i Microsoft 365 zapewnia płynne planowanie

Kompleksowe szyfrowanie zapewnia bezpieczeństwo i prywatność podczas spotkań Business

Ograniczenia GoTo Meeting

Brak wbudowanych funkcji zarządzania zadaniami - użytkownicy muszą integrować się z aplikacjami innych firm w celu śledzenia działań następczych

Plany wyższego poziomu są wymagane do zaawansowanej analizy i podsumowań spotkań generowanych przez AI

Ceny GoTo Meeting

Professional : 12 USD/użytkownika miesięcznie

Business : 16 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena GoTo Meeting

G2 : ⭐ 4. 2/5 (13 000+ opinii)

Capterra: ⭐ 4. 4/5 (ponad 11 000 opinii)

Przyjazny interfejs użytkownika pomaga w zarządzaniu wieloma spotkaniami. Dźwięk i wideo są ładne i wyraźne, a platforma działa świetnie zarówno na komputerach PC, jak i Mac.

Przyjazny interfejs użytkownika pomaga w zarządzaniu wieloma spotkaniami. Dźwięk i wideo są ładne i wyraźne, a platforma działa świetnie zarówno na komputerach PC, jak i Mac.

5. Spinach AI (najlepsze do podsumowań spotkań i śledzenia działań z wykorzystaniem AI)

via Spinach AI

Spinach AI to asystent spotkań oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności zespołów poprzez automatyzację notatek, podsumowywanie dyskusji i śledzenie elementów działań. Spinach AI to idealne rozwiązanie dla Teams, które chcą mieć wgląd w spotkania generowane przez AI w czasie rzeczywistym, dzięki czemu spotkania są zorganizowane i nie giną żadne krytyczne szczegóły.

Najlepsze funkcje Spinach AI

Oparte na AI podsumowania spotkań generują zwięzłe podsumowania z kluczowymi punktami działania

Automatyzacja sporządzania notatek zapewnia, że dyskusje i decyzje są rejestrowane bez ręcznego wysiłku

Śledzenie zadań i działania następcze pomagają zespołom zachować odpowiedzialność poprzez przypisywanie i monitorowanie elementów działań

Transkrypcja spotkań w czasie rzeczywistym zapewnia dokładne zapisy z możliwością wyszukiwania w celu lepszej dokumentacji

Płynna integracja ze Slack, Zoom, Google Meet i narzędziami do zarządzania projektami usprawnia cykl pracy

Ograniczenia Spinach AI

Brak wbudowanych szablonów agend, co wymaga od Teams ręcznego tworzenia ustrukturyzowanych agend

Niektóre zaawansowane funkcje AI są dostępne tylko w wyższych planach

Ceny Spinach AI

Starter : Free

Pro : 2,90 USD za godzinę spotkania

Business : 19 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena Spinach AI

G2 : ⭐ 4. 8/5

Capterra: Niedostępne

6. Zakres (najlepszy do ustrukturyzowanych odpraw i dostosowania zespołu)

via Zakres

Zakres to narzędzie do współpracy zespołowej i zarządzania spotkaniami, które pomaga zespołom pozostać w zgodzie dzięki ustrukturyzowanym odprawom, udostępnianym agendom spotkań i automatycznym aktualizacjom statusu. Zaprojektowane z myślą o zespołach zdalnych i hybrydowych, usprawnia spotkania poprzez wspieranie przejrzystości i odpowiedzialności przy jednoczesnym śledzeniu dyskusji.

Zakres najlepszych funkcji

Ustrukturyzowane check-iny pomagają Teamsom w asynchronicznym udostępnianiu aktualizacji przed spotkaniami

Wspólne agendy spotkań zapewniają, że Teams są przygotowani z jasnymi punktami do dyskusji

Notatki ze spotkań i śledzenie elementów działań pomagają zespołom uchwycić kluczowe wnioski i działania następcze

Zintegrowane refleksje i śledzenie nastrojów w zespole zwiększają zaangażowanie i wspierają środowisko pracy

Płynna integracja ze Slackiem, Kalendarzem Google i narzędziami do zarządzania projektami

Ograniczenia zakresu

Brak wbudowanej funkcji wideokonferencji, co wymaga integracji z oprogramowaniem innych firm

Niektóre zaawansowane funkcje raportowania są dostępne tylko w płatnych planach

Zakres cen

Free : Dla 12 użytkowników

Standard : 8 USD/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena zakresu

G2 : ⭐ 4. 6/5 (70+ opinii)

Capterra: ⭐ 4. 7/5

7. MeetingKing (najlepszy do ustrukturyzowanej dokumentacji spotkań i działań następczych)

via Meeting King

MeetingKing to oprogramowanie do tworzenia agend spotkań i protokołów, które pomaga Teams tworzyć ustrukturyzowane agendy, sporządzać szczegółowe notatki ze spotkań i śledzić elementy działań bez wysiłku. Upraszcza przygotowywanie spotkań i działań następczych, oferując narzędzia do automatyzacji dokumentacji, przydzielania zadań i przeszukiwania archiwów poprzednich spotkań.

Najlepsze funkcje MeetingKing

Wbudowane szablony agend usprawniają przygotowywanie spotkań dzięki wstępnie ustrukturyzowanym formatom

Przydzielanie zadań i śledzenie działań zapewnia, że elementy działań nie zostaną pominięte

Automatyczne generowanie protokołów ze spotkań rejestruje kluczowe punkty dyskusji i decyzje

Archiwum spotkań i funkcja wyszukiwania pozwalają Teamsom na łatwy dostęp do wcześniejszych dyskusji

Bezproblemowa integracja z Kalendarzem Google, Outlookiem i narzędziami do zarządzania zadaniami

Ograniczenia MeetingKing

Brak natywnych funkcji wideokonferencji, co wymaga zewnętrznych platform do obsługi wirtualnych spotkań

Ograniczone opcje niestandardowe dla agend spotkań w porównaniu do innych rozwiązań

MeetingKing ceny

Podstawowe : Free

Pro : $9. 95/użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena MeetingKing

G2 : Niedostępne

Capterra: Niedostępne

8. Agenda (najlepsza do sporządzania notatek z organizacją opartą na osi czasu)

via Agenda

Agenda to aplikacja do sporządzania notatek w oparciu o oś czasu, przeznaczona dla profesjonalistów, którzy muszą organizować spotkania, agendy i dokumentację projektów w uporządkowany sposób.

W przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania do planowania spotkań, Agenda koncentruje się na notatkach opartych na kontekście, umożliwiając użytkownikom łatwe połączenie dyskusji na spotkaniu z przeszłymi i przyszłymi wydarzeniami.

Najlepsze funkcje agendy

Organizacja notatek w oparciu o oś czasu sprawia, że dyskusje na spotkaniach są uporządkowane i łatwo dostępne

Etykiety i narzędzia do kategoryzacji ułatwiają filtrowanie i znajdowanie odpowiednich notatek

Wsparcie Markdown umożliwia zespołom szybkie formatowanie notatek i agend spotkań

synchronizacja iCloud zapewnia dostęp do notatek ze spotkań na wszystkich urządzeniach Apple

Bezproblemowa integracja z Kalendarzem Apple i Przypomnieniami w celu usprawnienia planowania

Ograniczenia agendy

Brak współpracy w czasie rzeczywistym, co czyni go mniej idealnym rozwiązaniem do zarządzania spotkaniami opartymi na pracy zespołowej

Brak wersji na Windows lub Android, co ogranicza dostępność dla użytkowników spoza Apple

Ceny agend

Free Forever: Dostęp do wszystkich podstawowych funkcji notatek i osi czasu

Ocena agend

G2 : Niedostępne

Capterra: Niedostępne

9. Lucid Meetings (najlepsze dla spotkań ustrukturyzowanych i opartych na procesach)

via Lucid Meetings

Lucid Meetings to platforma do zarządzania spotkaniami zaprojektowana dla Teams, które wymagają ustrukturyzowanych, opartych na procesach spotkań z wyczyszczonymi agendami, automatyzacją działań następczych i wbudowanym śledzeniem decyzji.

Oferuje kompleksowe ramy zapewniające, że spotkania są skuteczne, powtarzalne i dobrze udokumentowane.

Najlepsze funkcje Lucid Meetings

Wbudowane szablony spotkań pomagają Teams tworzyć ustrukturyzowane agendy dostosowane do różnych typów spotkań

Automatyzacja działań następczych zapewnia, że elementy działań i decyzje są rejestrowane i przypisywane

Narzędzia do śledzenia decyzji dokumentują umowy i usprawniają dostosowanie zespołu

Bezproblemowa integracja z aplikacjami Slack, Microsoft Teams i Kalendarz Google do planowania i współpracy

Zaawansowane raportowanie i wgląd w analizę efektywności spotkań i usprawnianie procesów

Limity Lucid Meetings

Interfejs może wydawać się skomplikowany dla nowych użytkowników ze względu na ustrukturyzowane podejście

Ograniczone funkcje oparte na AI w porównaniu do innych rozwiązań do zarządzania spotkaniami

Ceny Lucid Meetings

Wersja próbna Free

Teams: $12. 50/użytkownika miesięcznie

Business: 249 USD miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy cennik

Ocena Lucid Meetings

G2 : Niedostępne

Capterra: Niedostępne

Pomaga wyczyścić bałagan z datami spotkań i działa jako wirtualna sekretarka

Pomaga wyczyścić bałagan z datami spotkań i działa jako wirtualna sekretarka

10. Avoma (najlepsze rozwiązanie do prowadzenia notatek i analiz spotkań z wykorzystaniem AI)

via Avoma

Avoma to oparty na sztucznej inteligencji asystent spotkań, który pomaga zespołom w automatyzacji notatek, podsumowywaniu dyskusji i wydobywaniu kluczowych informacji. Usprawnia dokumentację spotkań, ułatwiając rejestrowanie ważnych szczegółów i śledzenie elementów działań bez ręcznego wysiłku.

Najlepsze funkcje Avoma

Oparte na AI transkrypcje i podsumowania automatycznie przechwytują notatki ze spotkań, kluczowe wnioski i elementy działań

Współpraca w czasie rzeczywistym pozwala Teamsom wspólnie podkreślać, komentować i edytować notatki ze spotkań

Analityka spotkań zapewnia wgląd w czas rozmów prelegentów, zaangażowanie i trendy

Integracje CRM i kalendarza synchronizują spotkania z platformami takimi jak HubSpot, Salesforce i Kalendarz Google

Automatyzacja śledzenia elementów działań zapewnia bezproblemowe przypisywanie i monitorowanie działań następczych

Limity Avoma

Transkrypcje generowane przez AI mogą wymagać ręcznej edycji w celu zapewnienia dokładności

Niektóre zaawansowane funkcje analityczne są dostępne tylko w wyższych planach

Ceny Avoma

AI Meeting Assistant : 29 USD/użytkownika miesięcznie

Conversation Intelligence : $69/użytkownika miesięcznie

Revenue Intelligence: 99 USD/użytkownik miesięcznie

Oceny Avoma

G2: ⭐ 4. 6/5 (ponad 1300 opinii)

Capterra: Niedostępne

Cenię sobie sposób, w jaki podsumowania generowane przez AI Avoma wychwytują wszystkie istotne punkty, pozwalając mi skupić się na rozmowie, a nie na robieniu notatek.

Cenię sobie sposób, w jaki podsumowania generowane przez AI Avoma wychwytują wszystkie istotne punkty, pozwalając mi skupić się na rozmowie, a nie na robieniu notatek.

Zoptymalizuj swoje spotkania dzięki najlepszemu oprogramowaniu do planowania spotkań

Spotkania nie muszą być bezproduktywne. Odpowiednie oprogramowanie do agendy spotkań pomaga organizować dyskusje, rejestrować kluczowe wnioski i śledzić elementy działań - dzięki czemu Twój zespół spędza mniej czasu na nieefektywnych spotkaniach, a więcej na realizacji planów.

Od asystentów opartych na sztucznej inteligencji, takich jak ClickUp i Spinach AI, po ustrukturyzowane narzędzia do zarządzania spotkaniami, takie jak Lucid Meetings, istnieje platforma spełniająca potrzeby każdego zespołu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz agend do współpracy, automatyzacji podsumowań, czy płynnej integracji, odpowiednie narzędzie zapewni, że każde spotkanie będzie miało wartość dodaną.

Gotowy do prowadzenia lepszych spotkań? Zarejestruj się w ClickUp i usprawnij planowanie agendy, śledzenie działań i współpracę w zespole!