ClickUp vs. Anytype: które narzędzie zwiększające wydajność najlepiej pasuje do Ciebie?

Niektórzy potrzebują narzędzia do zwiększania wydajności, które robi wszystko — zadania, dokumenty, cele i automatyzację. Inni chcą czystej przestrzeni bez rozpraszających elementów, aby uporządkować swoje myśli.

Jeśli nie możesz się zdecydować między ClickUp a Anytype, ta różnica ma kluczowe znaczenie.

ClickUp jest wyposażony w funkcje dla zespołów i ustrukturyzowane cykle pracy, podczas gdy Anytype oferuje przede wszystkim lokalne notatki.

Oba mają swoje mocne strony, ale które z nich najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy? Sprawdźmy to! 👀

ClickUp vs. Anytype w skrócie

Oto krótka tabela porównawcza, która przedstawia kluczowe funkcje każdego narzędzia:

Kategoria funkcji ClickUp Anytype Oferta podstawowa Kompleksowa platforma do zarządzania projektami, współpracy zespołowej i tworzenia dokumentów. Zarządzanie wiedzą osobistą i współpraca zespołowa z naciskiem na prywatność i funkcjonalność offline. Zarządzanie zadaniami ✔️ Zaawansowane zarządzanie zadaniami z podzadaniami, zależnościami, priorytetami i wieloma widokami (lista, tablica, Gantt, kalendarz). ✔️ Podstawowe zarządzanie zadaniami z konfigurowalnymi szablonami i powiązaniami. Współpraca nad dokumentami ✔️ Edycja dokumentów w czasie rzeczywistym, łączenie zadań z dokumentami i tworzenie treści wspomagane przez AI. ✔️ Bogata edycja tekstu z powiązaniami relacyjnymi, dostępem offline i szyfrowaniem typu end-to-end. Funkcje AI ✔️ Wbudowani agenci AI wraz z automatyzacją zadań opartą na AI, analizą predykcyjną, inteligentnymi powiadomieniami, generowaniem treści i tłumaczeniem językowym. ❌ Ograniczone funkcje AI; większy nacisk na prywatność użytkowników i funkcjonalność offline. Komunikacja w zespole ✔️ Wbudowany czat w czasie rzeczywistym, komentarze, wzmianki oraz integracja z Slackiem i Microsoft Teams. ✔️ Podstawowe funkcje czatu i współpracy; integracja z narzędziami zewnętrznymi w celu usprawnienia komunikacji. Personalizacja i widoki ✔️ Wysoce konfigurowalne cykle pracy, pulpity nawigacyjne i ponad 15 widoków projektów. ✔️ Konfigurowalne szablony i relacje; wsparcie różnych widoków, takich jak tabele, tablice i kalendarze. Integracje ✔️ Integruje się z ponad 1000 aplikacji innych firm, w tym Google Workspace, Slack, GitHub i Zoom. ✔️ Obsługuje integrację z narzędziami zewnętrznymi, jednak zakres jest bardziej ograniczony w porównaniu z ClickUp. Dostęp offline Głównie oparte na chmurze; ograniczona funkcjonalność offline. W pełni dostępne w trybie offline z kompleksowym szyfrowaniem. Ceny 💰 Oferuje bezpłatny plan z podstawowymi funkcjami; płatne plany zaczynają się od 7 USD/użytkownika/miesiąc za funkcje AI 💰 Bezpłatny i open source; dostępne opcjonalne funkcje premium. Najlepsze dla Teams i organizacje potrzebujące kompleksowego zarządzania projektami, współpracy i automatyzacji opartej na AI. Osoby indywidualne i małe zespoły, dla których priorytetem jest prywatność, dostęp offline i konfigurowalne zarządzanie wiedzą.

Czym jest ClickUp?

Śledź pracę w wielu działach dzięki ClickUp

Dzisiejsza praca nie działa. 60% naszego czasu spędzamy na udostępnianiu, wyszukiwaniu i aktualizowaniu informacji w różnych narzędziach. Nasze projekty, dokumentacja i komunikacja są rozproszone w niepołączonych narzędziach, które obniżają wydajność.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki aplikacji do pracy, która ma wszystko, łączącej projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — a wszystko to dzięki najbardziej spójnej na świecie sztucznej inteligencji do pracy.

Obecnie ponad 3 miliony zespołów korzysta z ClickUp, aby pracować szybciej dzięki bardziej wydajnym cyklom pracy, scentralizowanej wiedzy i czatowi ukierunkowanemu na konkretne zadania, który eliminuje czynniki rozpraszające uwagę i zwiększa wydajność organizacji.

Funkcje ClickUp

Od konfigurowalnych widoków po integracje i automatyzację — ClickUp jest stworzony dla zespołów i osób indywidualnych, które chcą zmaksymalizować współpracę w czasie rzeczywistym i wydajność.

Oto kilka funkcji, które sprawiają, że jest to najlepszy wybór. 📂

Funkcja nr 1: Dokumenty ClickUp

Pisz, edytuj i współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, korzystając z ClickUp Docs

Jeśli kiedykolwiek musiałeś korzystać z wielu aplikacji, aby zsynchronizować swoje notatki, zadania i dokumenty, ClickUp Docs jest rozwiązaniem dla Ciebie. Jest to obszar roboczy do współpracy, w którym możesz tworzyć, edytować i zarządzać dokumentami, pozostając w połączeniu z cyklem pracy.

Na przykład plan wprowadzenia produktu na rynek może zawierać wszystko w jednym dokumencie — kluczowe daty, strategie marketingowe i przypisane zadania, takie jak „Sfinalizuj kreacje reklamowe” lub „Wyślij komunikat prasowy”. Polecenia / ułatwiają formatowanie tekstu, wstawianie tabel do śledzenia wyników oraz dodawanie bloków kodu zawierających szczegóły techniczne.

Zastosuj formatowanie tekstu w dokumentach ClickUp, aby tworzyć estetyczne notatki

Dzięki funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym, takim jak @wzmianki, komentarze w tekście i śledzenie kursora na żywo, wszyscy pozostają na bieżąco bez opuszczania aplikacji do tworzenia notatek.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dodaj strukturę wizualną do swoich notatek, używając nagłówków, dzielników i bloków z objaśnieniami. Podświetlenia oznaczone kolorami pozwalają wyróżnić ważne szczegóły, a emotikony dodają osobowości i ułatwiają szybkie przeglądanie. Połącz je z punktami i listami kontrolnymi, aby Twoje notatki były estetyczne i funkcjonalne.

Funkcja nr 2: ClickUp Brain

Poproś ClickUp Brain o podsumowanie dowolnego dokumentu w ClickUp Docs

Jeśli dokumenty pomagają Ci uporządkować myśli, ClickUp Brain idzie o krok dalej, oferując asystenta pracy opartego na sztucznej inteligencji, wbudowanego bezpośrednio w obszar roboczy. Rozumie Twoje zadania, dokumenty i projekty, zapewniając natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji.

Załóżmy, że przygotowujesz propozycję projektu przebudowy strony internetowej.

Podczas pisania w dokumencie ClickUp możesz wyświetlić podpowiedź ClickUp Brain, wpisując „Podsumuj zakres naszego ostatniego projektu strony internetowej dla [nazwa klienta]”, aby natychmiast uzyskać szczegółowe informacje na temat osi czasu, budżetu i kluczowych rezultatów. Możesz również wyświetlić poprzednie opinie klientów, warunki umowy i wskaźniki wydajności, dzięki czemu możesz skupić się na napisaniu dobrze przemyślanej oferty bez utraty tempa.

Potrzebujesz szybkiego podsumowania projektu? ClickUp Brain może zeskanować dokument i wygenerować podsumowanie w ciągu kilku sekund. Chcesz poinformować swój zespół? ClickUp może sporządzić e-mail lub aktualizację zadania na podstawie najnowszych szczegółów projektu. Możesz nawet użyć AI do sporządzania notatek i tworzenia treści, w tym do udoskonalania tekstów i sporządzania raportów.

Oprócz bezpośredniej pomocy, ClickUp Brain wprowadza agentów AI — tzw. agentów Autopilot — którzy mogą zautomatyzować pracę w listach i czatach. Agentów list można skonfigurować tak, aby monitorowali przestrzenie, foldery lub listy i automatycznie wykonywali działania, takie jak publikowanie aktualizacji, podsumowywanie aktywności projektu lub reagowanie na zmiany statusu zadań. Na przykład agent listy może generować cotygodniowe podsumowanie projektu lub powiadamiać zespół o zmianie priorytetu zadania.

Podsumowuj wątki czatu, generuj aktualizacje projektów i nie tylko dzięki agentom Autopilot ClickUp

Z drugiej strony agenci czatu pracują w kanałach czatu Twojego zespołu, gdzie mogą odpowiadać na pytania, udzielać natychmiastowych informacji z obszaru roboczego, a nawet tworzyć zadania i dokumenty na podstawie próśb otrzymanych na czacie. Oznacza to, że rutynowe pytania są odpowiadane automatycznie, a ważne aktualizacje nigdy nie zostaną pominięte. Możesz wybrać gotowych agentów autopilota do typowych cykli pracy lub zaprojektować własnych niestandardowych agentów autopilota, aby dopasować ich do unikalnych potrzeb swojego zespołu.

🔍 Czy wiesz, że... Leonardo da Vinci często pisał swoje notatki od tyłu, co oznacza, że można je było przeczytać tylko w lustrze. Historycy uważają, że robił to, aby zachować swoje pomysły w tajemnicy lub dlatego, że było to dla niego bardziej naturalne, ponieważ był leworęczny.

Funkcja nr 3: Notatnik ClickUp

Miej listę zadań pod ręką dzięki Notatnikowi ClickUp

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że w trakcie pracowitego dnia wpadł Ci do głowy świetny pomysł, ale później o nim zapomniałeś? Notatnik ClickUp to Twoja osobista przestrzeń, w której możesz zapisywać myśli, przypomnienia i zadania do wykonania bez zaśmiecania głównego obszaru roboczego.

Załóżmy, że jesteś na spotkaniu i wpada Ci do głowy nowy pomysł dotyczący strategii treści. Zamiast szukać karteczki samoprzylepnej lub otwierać kolejną aplikację, szybko przejdź do Notatnika ClickUp z menu Szybkich działań i zapisz swój pomysł.

Chcesz uporządkować notatki? Notatnik obsługuje formatowanie tekstu, dzięki czemu możesz dodawać nagłówki, punkty lub nawet kolorować sekcje, aby wszystko było uporządkowane. Jeśli tworzysz listę kontrolną, możesz przeciągać i upuszczać elementy, aby zmienić ich kolejność.

Możesz również dołączać obrazy i wideo za pomocą poleceń /, co ułatwia zapisywanie odniesień wizualnych wraz z notatkami.

🧠 Ciekawostka: Na długo przed pojawieniem się cyfrowych narzędzi zwiększających wydajność, pierwsza znana lista rzeczy do zrobienia powstała w 1795 r. p.n.e.! Babiloński król Hammurabi wyrył listy na kamieniach, aby śledzić przepisy prawa — można to uznać za wczesną wersję menedżera zadań.

Funkcja nr 4: Zadania ClickUp

Organizuj zadania ClickUp i dodawaj zależności między zadaniami, aby wszystko działało płynnie

Jeśli realizujesz projekt samodzielnie lub koordynujesz pracę zespołu, zadania ClickUp ułatwiają przydzielanie zadań, śledzenie postępów i utrzymanie porządku bez chaosu niekończących się wiadomości.

Załóżmy, że planujesz wprowadzenie na rynek nowego urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej.

Możesz utworzyć zadanie dla każdego ważnego kamienia milowego, takiego jak finalizacja opakowania produktu, przygotowanie strony docelowej witryny internetowej i koordynacja współpracy z influencerami.

Potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji? Podzadania i listy kontrolne zadań pomogą Ci uporządkować wszystkie szczegóły. W ramach zadania dotyczącego strony docelowej możesz dodać podzadania związane z napisaniem opisu produktu, zaprojektowaniem banerów i skonfigurowaniem formularza zamówień przedpremierowych. Przypisz terminy i obowiązki członkom zespołu, aby copywriter wiedział, kiedy ma dostarczyć treść, a grafik mógł zgodnie z planem pracować nad elementami wizualnymi.

Platforma umożliwia również śledzenie czasu poświęconego na zadania i projekty.

Aby uzyskać jeszcze większą kontrolę, funkcja zależności zadań w ClickUp pozwala skonfigurować sekwencje — na przykład zapewnić, że kampania reklamowa nie zostanie uruchomiona, dopóki wideo produktu nie zostanie zatwierdzone. Jeśli coś się zmieni, widok osi czasu ClickUp pomoże Ci natychmiast dostosować terminy i zrównoważyć obciążenie pracą.

🔍 Czy wiesz, że... Grafomania to stan psychiczny, w którym ludzie odczuwają niekontrolowaną potrzebę pisania. Niektóre postacie historyczne, takie jak Voltaire i Balzac, pisały obsesyjnie, wypełniając tysiące stron notatkami.

Ceny ClickUp

🔍 Czy wiesz, że... Przed XIX wiekiem ludzie nosili ze sobą luźne kartki papieru, aby robić notatki. W 1888 roku Tasmańczyk o nazwisku J.A. Birchall związał te kartki razem, tworząc pierwszy dostępny w sprzedaży notes.

Czym jest Anytype?

Przyjazny dla użytkownika interfejs Anytype

Anytype to otwarta aplikacja do tworzenia notatek, która pomaga użytkownikom organizować notatki w uporządkowany i powiązany sposób.

To oprogramowanie open source zwiększające wydajność jest dostępne na systemy macOS, Windows, iOS i Android, a nawet oferuje rozszerzenie Chrome do szybkiego zapisywania notatek z Internetu. Dzięki kompleksowemu szyfrowaniu i lokalnym kluczom szyfrującym na urządzeniu Twoje dane pozostają Twoją własnością — coś, co docenią użytkownicy dbający o prywatność.

Funkcje Anytype

Anytype to narzędzie stworzone z myślą o uporządkowanym myśleniu i płynnej organizacji. Niezależnie od tego, czy zarządzasz zadaniami, mapujesz pomysły, czy tworzysz osobistą bazę wiedzy, jego funkcje pomogą Ci zachować porządek bez poczucia ograniczeń.

Zobacz, co wyróżnia to oprogramowanie do tworzenia baz wiedzy i jak jego kluczowe funkcje mogą pasować do Twojego cyklu pracy. 💁

Funkcja nr 1: Tworzenie notatek oparte na obiektach

Notatki, zadania i spotkania oparte na obiektach w Anytype

W przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji do robienia notatek, Anytype traktuje wszystko — notatki, zadania, książki i spotkania — jako obiekty, które można ze sobą łączyć.

Na przykład, jeśli szukasz informacji na jakiś temat, możesz utworzyć obiekt badania, połączyć go z odpowiednimi artykułami, a nawet połączyć z projektem, nad którym pracujesz. W ten sposób powstaje uporządkowana, połączona baza wiedzy zamiast izolowanych notatek.

🧠 Ciekawostka: Anytype czerpie inspirację z różnych dziedzin, w tym z filmów dokumentalnych poświęconych indywidualizmowi, kolektywizmowi i sztucznej inteligencji. Ta eklektyczna inspiracja ma wpływ na wygląd i funkcjonalność aplikacji, której celem jest zapewnienie użytkownikom holistycznego doświadczenia.

Funkcja nr 2: Wspólny obszar roboczy i niestandardowe widżety

Wspólne obszary robocze do współpracy z członkami zespołu

Anytype wspiera również współpracę zespołową poprzez wspólne obszary robocze. Możesz pracować z kolegami nad wspólnym projektem badawczym, burzą mózgów lub budować zbiorową bazę wiedzy, zachowując jednocześnie porządek i strukturę wszystkich informacji.

Ponadto umożliwia dostosowanie ekranu głównego za pomocą widżetów, które wyświetlają najważniejsze zadania, notatki lub projekty.

📮 ClickUp Insight: 35% pracowników umysłowych twierdzi, że poniedziałek jest ich najmniej produktywnym dniem i nietrudno zrozumieć dlaczego. Pomiędzy nadrabianiem zaległości w e-mailach, przeglądaniem wiadomości na czacie, przeglądaniem notatek dotyczących projektów i uczestnictwem w spotkaniach stand-up, połowa pracowników twierdzi, że na początku tygodnia czuje się bardziej zestresowana. Kiedy wszystko jest rozrzucone po różnych narzędziach, powrót do trybu pracy zajmuje więcej czasu niż powinien. ClickUp pomaga przełamać poniedziałkowy chaos, gromadząc zadania, notatki dotyczące projektów i komunikację zespołu w jednym miejscu.

Funkcja nr 3: Bazy danych i zestawy

Specjalne bazy danych do porządkowania notatek

Dzięki Zestawom Anytype pozwala organizować obiekty w bazy danych, które można wyświetlać w różnych formatach — siatka, galeria, lista, kanban, kalendarz i wykres. Jeśli zarządzasz projektem badawczym, możesz utworzyć bazę danych źródeł, oznaczyć je etykietami według tematu i przełączać się między różnymi widokami, aby śledzić postępy.

Dodatkowo widok graficzny Graph View wizualizuje połączenia między różnymi obiektami, ułatwiając dostrzeżenie powiązań między pomysłami.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony do zarządzania zadaniami w ClickUp i Excel

Ceny Anytype

Free

Kreator: 99 USD/rok

Współtwórca: 299 USD za 3 lata

Business: Ceny niestandardowe

🧠 Ciekawostka: W Japonii istnieje metoda sporządzania notatek zwana Shorthand Notes (lub Sokkibon ), która polega na szybkim, stylizowanym pisaniu w celu szybkiego uchwycenia szczegółów wykładu. Wielu japońskich studentów używa również kakeibo do planowania budżetu — jest to w zasadzie sporządzanie notatek finansowych!

ClickUp vs. Anytype: porównanie funkcji

ClickUp i Anytype mają bardzo różne podejście do organizacji, współpracy i dostosowywania. Jedno z nich jest przeznaczone do strukturalnego zarządzania projektami, a drugie do zarządzania wiedzą osobistą.

Przyjrzyjmy się bliżej, co każda z platform ma do zaoferowania (w tej tabeli). ⚒️

Zarządzanie projektami

Śledzenie zadań, terminów i postępów zespołu może zadecydować o sukcesie lub porażce projektu. Zobaczmy, jak każda z platform radzi sobie z zarządzaniem projektami i czy są w stanie sprostać złożonym cyklom pracy.

ClickUp

Jeśli chodzi o zarządzanie projektami, ClickUp to potęga. Zapewnia zespołom uporządkowane sposoby planowania, śledzenia i zarządzania pracą dzięki funkcjom takim jak listy zadań, a nawet wbudowana automatyzacja.

Możesz przypisywać zadania, wyznaczać terminy, monitorować postępy i wizualizować cykle pracy, co sprawia, że jest to doskonałe narzędzie dla firm realizujących złożone projekty. Śledzenie czasu, ustalanie celów i kompleksowe raportowanie dodatkowo zwiększają jego użyteczność.

Anytype

Z drugiej strony, Anytype nie jest przeznaczony do zarządzania projektami w tradycyjnym sensie.

Chociaż oferuje innowacyjny system oparty na obiektach do organizowania plików i folderów, brakuje mu podstawowych narzędzi do zarządzania projektami, takich jak zależności zadań, automatyzacja cyklu pracy i raportowanie zespołowe.

🏆 Zwycięzca: ClickUp, ponieważ bogaty zestaw funkcji i skalowalność sprawiają, że idealnie nadaje się dla zespołów zarządzających wieloma projektami i zadaniami.

Robienie notatek i organizacja

Organizowanie notatek powinno być szybkie i łatwe. Zobaczmy, które narzędzie ułatwia zapisywanie i porządkowanie pomysłów.

ClickUp

ClickUp oferuje funkcje tworzenia notatek, takie jak Notatnik i Dokumenty, które uzupełniają jego już i tak potężne możliwości zarządzania projektami. Zapewnia to, że Twoje notatki są zorientowane na działanie, umożliwiając płynną integrację z zadaniami, projektami i cyklami pracy.

Dzięki funkcjom takim jak współpraca w czasie rzeczywistym, formatowanie tekstu i historia wersji możesz dokumentować procesy, burze mózgów i utrzymywać bazę wiedzy w uporządkowany sposób. Aplikacja dostosowuje się również do różnych metod tworzenia notatek.

Anytype

Anytype jest przeznaczony do zarządzania wiedzą osobistą i oferuje system łączenia notatek, pomysłów i punktów danych. Widok graficzny pomaga użytkownikom dostrzec powiązania między różnymi informacjami, dzięki czemu jest to doskonałe narzędzie dla osób preferujących nieliniowe podejście do organizacji notatek.

Dodatkowo tryb offline zapewnia użytkownikom dostęp do notatek bez połączenia z Internetem.

🏆 Zwycięzca: Remis! ClickUp i Anytype oferują zaawansowane funkcje tworzenia notatek i organizowania informacji.

🧠 Ciekawostka: Jednostka FBI ds. dokumentów kwestionowanych specjalizuje się w analizowaniu odręcznych notatek w celu ustalenia ich autentyczności, autorstwa i ukrytych znaczeń, co dowodzi, że notatki mogą mieć poważną wartość kryminalistyczną!

Współpraca

Współpraca powinna przebiegać płynnie, niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów, przydzielasz zadania, czy udostępniasz opinie. Sprawdź, które narzędzie sprawia, że współpraca zespołowa jest bardziej wydajna.

ClickUp

Platforma umożliwia zespołom płynną współpracę dzięki edycji dokumentów w czasie rzeczywistym, komentarzom w zadaniach, wzmiankom i wbudowanej funkcji czatu.

ClickUp integruje się również z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Google Drive i Zoom, zapewniając płynną komunikację między platformami. Uprawnienia oparte na rolach i kontrola dostępu pomagają zespołom zarządzać tym, kto może wyświetlać i edytować zadania, zapewniając bezpieczeństwo i promując pracę zespołową.

Anytype

Anytype koncentruje się obecnie na prywatnym tworzeniu notatek offline i zarządzaniu wiedzą, a nie na współpracy w czasie rzeczywistym.

Chociaż można udostępniać strony i synchronizować zawartość między urządzeniami, brakuje funkcji takich jak edycja na żywo, komentarze czy wzmianki. Dzięki temu lepiej nadaje się do użytku osobistego niż do projektów zespołowych.

🏆 Zwycięzca: ClickUp za współpracę w czasie rzeczywistym, zarządzanie zadaniami i możliwości integracji.

4. Wartość w stosunku do ceny

Zarówno ClickUp, jak i Anytype oferują różne modele cenowe, a oba narzędzia posiadają plany bezpłatne i płatne. Przyjrzyjmy się dostępnym planom i funkcjom, które oferują.

Ceny ClickUp

Ceny Anytype

Free Forever : Pełny dostęp do lokalnego tworzenia notatek, organizowania notatek na podstawie obiektów oraz szyfrowanego przechowywania danych.

Builder (99 USD/rok) : Dodaje zaawansowane funkcje, takie jak niestandardowe szablony oparte na obiektach i ograniczone opcje współpracy zespołowej.

Współtwórca (299 USD za 3 lata) : Obejmuje pełne funkcje współpracy, obszary robocze dla zespołów i więcej opcji dostosowywania dla większych zespołów.

Business (ceny niestandardowe): Ten plan obejmuje funkcje na poziomie przedsiębiorstwa, takie jak prywatne przestrzenie dla zespołów, niestandardowe szablony notatek i dodatkowe narzędzia do współpracy zespołowej.

Który plan cenowy jest lepszy: ClickUp czy Anytype?

ClickUp zajmuje pierwsze miejsce w tym porównaniu.

Przystępna cena : płatne plany ClickUp zaczynają się od bardziej przystępnej ceny 7 USD za użytkownika i oferują bardziej rozbudowane funkcje niż płatne plany Anytype, które zaczynają się od wyższego zakresu cenowego

Pamięć i funkcje : Plan Free w ClickUp zapewnia znacznie więcej pamięci (100 MB) w porównaniu z planem Free Anytype, który jest przeznaczony głównie do lokalnego, osobistego sporządzania notatek

Stosunek jakości do ceny : Plan Unlimited ClickUp odblokowuje funkcje takie jak pulpity, tablice, śledzenie czasu i zaawansowane integracje — funkcje, których brakuje Anytype w podobnych przedziałach cenowych

Integracja AI: ClickUp oferuje również funkcje oparte na sztucznej inteligencji już od 5 USD miesięcznie za użytkownika, zapewniając dodatkowy wzrost wydajności, którego nie oferuje Anytype

Ceny ClickUp zapewniają bardziej wszechstronny zestaw narzędzi, dzięki czemu jest to lepszy wybór dla użytkowników, którzy potrzebują zaawansowanych funkcji zarządzania projektami i współpracy zespołowej w przystępnej cenie.

ClickUp vs. Anytype na Reddicie

Przeszukaliśmy Reddit, aby sprawdzić, co użytkownicy sądzą o ClickUp i Anytype, ale w przeciwieństwie do innych porównań narzędzi zwiększających wydajność, nie ma zbyt wielu bezpośrednich wątków, w których omawiane są te dwie platformy.

Jednak dyskusje na temat każdego narzędzia z osobna ujawniają silne opinie na temat ich mocnych stron i idealnych zastosowań. 👇

Oto, co użytkownicy mają do powiedzenia o ClickUp:

Korzystamy z Clickup od co najmniej 4 lat i szczerze mówiąc, jest to zdecydowanie jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami. Przed podjęciem decyzji o wyborze ClickUp wypróbowaliśmy Asana, Monday.com i Trello. To najlepszy wybór w moim życiu! Nigdy nie miałem żadnych większych problemów, a obsługa klienta była bardzo pomocna. Korzystam z płatnej subskrypcji i wraz z nową wersją narzędzie jest coraz lepsze. Ogólnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę cenę i ogromną ilość narzędzi, ClickUp zdecydowanie przekroczył wszystkie moje oczekiwania.

Korzystamy z Clickup od co najmniej 4 lat i szczerze mówiąc, jest to zdecydowanie jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami. Przed podjęciem decyzji o wyborze ClickUp wypróbowaliśmy Asana, Monday.com i Trello. Najlepszy wybór w życiu! Nigdy nie miałem żadnych większych problemów, a obsługa klienta była bardzo pomocna. Korzystam z płatnej subskrypcji i wraz z nową wersją narzędzie jest coraz lepsze. Ogólnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę cenę i ogromną ilość narzędzi, ClickUp zdecydowanie przekroczył wszystkie moje oczekiwania.

Działa znacznie szybciej, jest wydajniejszy i doskonale łączy się z wieloma aplikacjami… Mój zespół używa go do większości działań związanych z projektami, a dzięki nowej funkcji czatu rozważamy również rezygnację ze Slacka. To NAPRAWDĘ dobry program. Aplikacja jest świetna. Obsługa klienta jest świetna. Ceny są niesamowite. Plug and play + niestandardowe dostosowania są naprawdę na najwyższym poziomie.

Działa znacznie szybciej, jest wydajniejszy i doskonale łączy się z wieloma aplikacjami… Mój zespół używa go do większości działań związanych z projektami, a dzięki nowej funkcji czatu rozważamy również rezygnację ze Slacka. To NAPRAWDĘ dobry program. Aplikacja jest świetna. Obsługa klienta jest świetna. Ceny są niesamowite. Plug and play + niestandardowe dostosowania są naprawdę na najwyższym poziomie.

Oto, co użytkownicy mają do powiedzenia na temat Anytype:

Interfejs użytkownika jest nieporęczny, dotarcie do samego sejfu i rozpoczęcie tworzenia notatek zajmuje wieki. Sam sejf jest na początku zdefiniowany za pomocą kilku szablonów. Chociaż można go zmienić według własnych upodobań, wolę budować sejf od podstaw, zamiast dostosowywać gotowy... Co mi się podoba – mają GUI do edycji tabel...

Interfejs użytkownika jest nieporęczny, dotarcie do samego sejfu i rozpoczęcie tworzenia notatek zajmuje wieki. Sejf jest wstępnie zdefiniowany na początku za pomocą kilku szablonów. Chociaż można go zmienić według własnych upodobań, wolę budować sejf od podstaw, zamiast dostosowywać gotowy... Co mi się podoba – mają GUI do edycji tabel...

Tak, wypróbowałem. Przypominało mi Notion. Ale było jeszcze bardziej zagmatwane. Nie wiedziałem, od czego zacząć i nie rozumiałem tych szablonów.

Tak, wypróbowałem. Bardzo przypomina Notion. Ale jakoś jeszcze bardziej zagmatwane. Nie wiedziałem, od czego zacząć i nie rozumiałem tych szablonów.

Które narzędzie zwiększające wydajność jest najlepsze?

Po porównaniu kluczowych funkcji ClickUp i Anytype, jeden z nich wyraźnie wygrywa.

To ClickUp! 👑

Oparte na obiektach podejście Anytype i model priorytetowej prywatności to świeże spojrzenie na tworzenie notatek. Brakuje mu jednak solidnych funkcji zarządzania projektami i współpracy, których potrzebuje wielu profesjonalistów i zespołów, aby zachować wydajność.

Z kolei ClickUp oferuje wszystko — od zarządzania zadaniami i automatyzacji po udostępnianie dokumentów i płynną współpracę zespołową. Wykracza poza organizację, przekształcając pomysły w działania.

Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅