10 najlepszych alternatyw i konkurentów Tango w 2025 r

"Uwielbiam tworzyć SOP", nikt nigdy nie powiedział. I nie bez powodu.

Kto chciałby zajmować się przechwytywaniem niekończących się zrzutów ekranu, gubieniem ich wśród ziliona plików na pulpicie, przełączaniem zakładek i ciągłym strachem przed awarią wymazującą postęp?

Tak było, dopóki Tango nie zmieniło gry dzięki automatyzacji dokumentacji procesów.

Podczas gdy Tango przetarło szlak, alternatywy w przestrzeni dokumentacji oferują bardziej zaawansowane funkcje - od nagrywania ekranu po przechwytywanie cyklu pracy oparte na AI, dzięki czemu procesy są jeszcze płynniejsze.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz przewodników w aplikacji, pomocy w czasie rzeczywistym, czy współpracy zespołowej, istnieje alternatywa dla Tango. Znajdźmy odpowiednie rozwiązanie!

60-sekundowe podsumowanie Oto 10 najlepszych alternatyw dla Tango do tworzenia przewodników krok po kroku i samouczków: ClickUp: Najlepsze do tworzenia samouczków, dokumentacji procesów i współpracy : Najlepsze do tworzenia samouczków, dokumentacji procesów i współpracy Scribe: Najlepsze do szybkiego, zautomatyzowanego tworzenia przewodników krok po kroku z automatycznie przechwytywanymi zrzutami ekranu Process Street: Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji cyklu pracy i śledzenia procesów z wykorzystaniem AI Document360: Najlepsze do kompleksowego zarządzania bazą wiedzy z wielojęzycznym wyszukiwaniem AI Trainual: Najlepsze do interaktywnego wdrażania pracowników i danych powstania programów szkoleniowych UserGuiding: Najlepsze do interaktywnych wycieczek po produkcie bez użycia kodu Iorad: Najlepsze do natychmiastowej konwersji działań na ekranie w interaktywne samouczki Loom: Najlepsze do szybkiego nagrywania ekranu z dźwiękiem do asynchronicznej komunikacji w zespole Snagit: Najlepsze do zaawansowanego zrzutu ekranu i adnotacji Camtasia: Najlepsze narzędzie do tworzenia profesjonalnych filmów instruktażowych z zaawansowaną edycją

Czym jest Tango?

Tango to narzędzie do przechwytywania cykli pracy na ekranie i przekształcania ich w przewodniki krok po kroku. Doskonale nadaje się do dokumentacji procesów, przewodników w aplikacji i materiałów szkoleniowych. Pomyśl o nim jak o bystrym koledze, który robi notatki, aby inni mogli później podążać za nim.

Korzystając z rozszerzenia Tango na Chrome lub aplikacji komputerowej, możesz rejestrować kroki, robić zrzuty ekranu i tworzyć łatwo dostępne przewodniki wizualne w ciągu kilku sekund.

48% pracowników ma trudności z szybkim i skutecznym znalezieniem dokumentów. Złe praktyki dokumentacyjne spowalniają cykl pracy, marnują cenny czas i powodują frustrację.

Dlaczego warto wybrać alternatywy dla Tango?

Chociaż Tango jest solidnym narzędziem do dokumentowania procesów, nie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego.

Niektóre Teams zmagają się z bogatym w funkcje interfejsem Tango, gdy wszystko, co chcą zrobić, to stworzyć prosty przewodnik.

Użytkownik Tango, który zrecenzował platformę, mówi:

Klikanie różnych kroków nie jest tak intuicyjne, a cofanie się i konieczność dogłębnej edycji jest bardzo czasochłonna. Nadal nie znam pełnych możliwości platformy, ale wolałbym coś, co automatycznie rejestruje ekran, a następnie wykonuje kroki podczas nagrywania ekranu i podsumowuje je przy wsparciu AI, aby jednocześnie wygenerować SOP.

Alternatywa dla Tango może oferować lepsze ceny, zaawansowane funkcje lub płynniejszą obsługę. Niektóre narzędzia koncentrują się na nagrywaniu wideo, pomocy w czasie rzeczywistym i współpracy zespołowej dla dużych organizacji. Inne są przeznaczone dla mniejszych Teams, które potrzebują przyjaznych dla użytkownika opcji z silnymi integracjami.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz niestandardowych cen, wsparcia na urządzeniach mobilnych, czy narzędzia, które pasuje do Twojej krzywej uczenia się, właściwy wybór ulepszy materiały szkoleniowe i usprawni cykl pracy.

Ostatecznie najlepszym narzędziem jest to, które naprawdę pasuje do Twoich procesów.

do zrobienia? Rosnąca różnorodność, ilość i szybkość informacji jest głównym wyzwaniem dla 78% organizacji. Niedawno przeprowadzone badanie sugeruje, że duże organizacje wdrażają skalowalne cyfrowe procesy przyjmowania dokumentów. Umożliwiają one bezproblemową integrację ze wszystkimi źródłami informacji.

Czego należy szukać w alternatywach dla Tango?

Wybór odpowiedniego narzędzia do dokumentowania procesów ma wpływ na sposób, w jaki zespół przechwytuje i udostępnia wiedzę. W oparciu o badania branżowe, oto kluczowe funkcje, które mają znaczenie:

Elastyczna dokumentacja : Wsparcie dla różnych typów zawartości, od zrzutów ekranu po interaktywne instrukcje

Bogate narzędzia do edycji : Edytuj zrzuty ekranu, dodawaj znaczniki i notatki oraz niestandardowe opisy kroków z łatwością

Inteligentne integracje : Twoja dokumentacja powinna mieć płynne połączenie z istniejącymi cyklami pracy

Wstępnie zaprojektowane szablony : Uzyskaj przewagę dzięki szablonom do wdrażania, szkoleń i samouczków oprogramowania

Inteligentna organizacja : Utrzymuj dokumenty uporządkowane i łatwe do przeszukiwania w miarę ewolucji procesów

Elastyczne udostępnianie: Kontroluj, kto może wyświetlać, edytować i zarządzać materiałami szkoleniowymi i przewodnikami

Odpowiednie narzędzie ułatwia tworzenie, aktualizowanie i udostępnianie dokumentacji.

Pro Tip: Zanim wyciągniesz kartę kredytową, zrób szybką listę kontrolną funkcji, które są najważniejsze dla twojego zespołu. Dzięki temu wybór idealnego narzędzia będzie 10 razy łatwiejszy.

10 najlepszych alternatyw dla Tango

Po rozszerzeniu testów i oceny pod kątem rzeczywistych potrzeb dokumentacji biznesowej, te alternatywy Tango wyróżniają się unikalnymi możliwościami i przypadkami użycia. Każde z narzędzi oferuje odrębne funkcje, które pomagają zespołom tworzyć przejrzystą, angażującą dokumentację.

1. ClickUp (najlepsze do tworzenia samouczków, dokumentacji procesów i współpracy)

ClickUp jest naprawdę aplikacją do wszystkiego w pracy i znajduje się na szczycie naszej listy alternatyw. Łączy w sobie dokumentację procesów, tworzenie samouczków i współpracę zespołową w jednym scentralizowanym hubie.

Zacznij tworzyć dokumenty ClickUp za Free Twórz, współpracuj i zarządzaj dokumentami, wiki i bazą wiedzy całej firmy dzięki ClickUp Docs

Zacznij tworzyć swoje SOP, podręczniki szkoleniowe i przewodniki dzięki ClickUp Docs. Jego podejście oparte na współpracy, w połączeniu z umiejętnościami ClickUp AI Brain, tworzy inteligentny system zarządzania wiedzą, którego potrzebuje Twój zespół.

Oto krótki przegląd tego, jak to działa:

Dokumenty ClickUp pozwalają:

Twórz szczegółową dokumentację z opcjami bogatego formatu tekstu, osadzonymi multimediami i tabelami

Struktura dokumentów z zagnieżdżonymi stronami w celu odzwierciedlenia złożonych procesów

Współtwórz i współedytuj dokumentację w czasie rzeczywistym z członkami swojego teamu

Kontroluj poziomy dostępu, aby zapewnić odpowiednie udostępnianie informacji

Funkcje te pozwalają zespołom utrzymywać scentralizowane repozytorium dokumentów procesowych, zapewniając spójność i dostępność.

ClickUp Brain zwiększa użyteczność Docs poprzez integrację możliwości AI, takich jak:

Streszczenia AI : Generowanie zwięzłych przeglądów długich dokumentów w celu ich szybkiego zrozumienia

Generowanie zawartości : Pomoc w tworzeniu i rozszerzaniu dokumentacji procesów za pomocą prostych podpowiedzi w języku naturalnym

Połączenia wiedzy: Połącz powiązane zadania, dokumenty i osoby, aby stworzyć spójną sieć wiedzy opartą na AI. Poproś Brain o pobranie dowolnej informacji z obszaru roboczego i uzyskaj prawidłowe, kontekstowe odpowiedzi

Użyj ClickUp Brain w ClickUp Docs, aby tworzyć, edytować i podsumowywać dokumenty

Ta integracja zapewnia, że dokumenty procesowe są nie tylko kompleksowe, ale także połączone z odpowiednimi zasobami.

ClickUp może być kompleksowym rozwiązaniem np. dla onboardingu. Do zespołu dołącza nowy członek? Szybko skorzystaj z Dokumentów - lub po prostu zapytaj Braina - o odpowiednią dokumentację bez przekopywania się przez niekończące się foldery.

W przypadku wizualnej dokumentacji procesów, ClickUp Clips umożliwia użytkownikom nagrywanie i udostępnianie wideo:

Możesz przechwytywać aktywność na ekranie, aby zademonstrować procesy lub samouczki, z kamerą internetową lub bez niej. Dodaj lektora, aby zapewnić kontekst i wyjaśnienia. Łatwo dystrybuuj klipy w ramach zespołu lub osadzaj je w dokumentach w celach referencyjnych.

Przeglądający mogą komentować określone znaczniki czasu, ułatwiając celowe dyskusje.

Tango to nie tylko narzędzie do zarządzania projektami, ale także punkt kompleksowej obsługi całej dokumentacji procesów/projektów. Jest to niezbędne narzędzie do utrzymania wszystkich na tej samej stronie.

Gotowy na ustawienie bazy wiedzy, ale nie wiesz od czego zacząć? Sprawdź szablon bazy wiedzy ClickUp, aby systematycznie organizować wewnętrzną dokumentację.

ClickUp Insight: Niedawno odkryliśmy, że około 33% pracowników wiedzy wysyła od 1 do 3 osób dziennie, aby uzyskać potrzebny im kontekst. Ale co by było, gdyby wszystkie informacje były udokumentowane i łatwo dostępne? Dzięki menedżerowi wiedzy ClickUp AI Brain przełączanie kontekstów staje się przeszłością. Wystarczy zadać pytanie bezpośrednio z obszaru roboczego, a ClickUp Brain pobierze informacje z obszaru roboczego i/lub połączonych aplikacji innych firm!

Najlepsze funkcje ClickUp

Tworzenie zagnieżdżonych podzadań i list kontrolnych w celu rozbicia złożonych procesów

Dodaj pola niestandardowe, aby śledzić kluczowe szczegóły dla każdego dokumentu lub procesu

Organizuj dokumentację za pomocą widoków listy, tablicy i kalendarza

Połączenie z ponad 1000 aplikacji za pomocą integracji ClickUp

Limity ClickUp

Rozbudowane funkcje platformy mogą początkowo wydawać się przytłaczające, zwłaszcza dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Ma dosłownie WSZYSTKIE funkcje w jednej aplikacji. Nagrywanie klipów, śledzenie czasu, śledzenie projektów usług lub rozwoju produktu. Znalazłem go przypadkiem i bardzo się cieszę, że to zrobiłem ... a używałem Trello, Monday. com, Bitrix i wszystkiego innego do tego celu na świecie w 10 różnych organizacjach. NIC nie może się z nią równać.

🧠 Fun Fact: Podczas gdy dokumentacja procesu zawiera elementy wizualne, służy ona innemu celowi niż mapa procesu. Dokumentacja procesów dostarcza szczegółowych instrukcji krok po kroku dotyczących wykonywania procesu, zapewniając spójność i transfer wiedzy. Mapa procesu wizualnie przedstawia cykl pracy w celu zidentyfikowania nieefektywności, zależności i możliwości optymalizacji. Dokumentacja koncentruje się na wykonaniu, podczas gdy mapa pomaga w analizie i doskonaleniu.

2. Scribe (najlepsze do szybkiego, zautomatyzowanego tworzenia przewodników krok po kroku z automatycznie przechwytywanymi zrzutami ekranu)

via Scribe

Jeśli chcesz przekształcić proces dokumentacji swojego zespołu, Scribe oferuje rozwiązanie do przechwytywania ekranu, które tworzy dopracowane przewodniki w kilka sekund.

Dzięki automatycznemu generowaniu zrzutów ekranu i instrukcji krok po kroku, Scribe eliminuje żmudną ręczną pracę związaną z tworzeniem standardowych procedur operacyjnych (SOP) i materiałów szkoleniowych.

Najlepsze funkcje Scribe

Zmniejsz ręczny wysiłek dzięki automatycznemu przechwytywaniu, które rejestruje i przekształca aktywność na ekranie w dokumentację

Dostosuj przewodniki za pomocą narzędzi do edycji, aby dodawać notatki, wyróżniać szczegóły i dostosowywać kroki

Natychmiastowe udostępnianie procedur SOP za pośrednictwem połączonych stron internetowych lub osadzanie ich bezpośrednio w szablonach bazy wiedzy

Łatwo współpracuj, gdy wielu członków zespołu współtworzy i udoskonala przewodniki

Limity Scribe

Opanowanie zaawansowanych funkcji wymaga praktyki ze względu na związaną z tym krzywą uczenia się

Ceny Scribe

Podstawowe: Free

Pro Teams: 15 USD za licencję miesięcznie

Pro Personal: $29/miesiąc za licencję

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Scribe

G2: 4. 8/5 (290+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Scribe?

Wykorzystaliśmy Scribe do stworzenia prostego 5-krokowego procesu, aby pomóc naszym klientom efektywniej korzystać z naszego oprogramowania. Byliśmy w stanie stworzyć przewodnik, który pomógł zaoszczędzić godziny pracy naszego zespołu wsparcia. Chociaż początkowe ustawienie zajmuje trochę czasu, widzieliśmy, że opłaca się to na dłuższą metę

Porada profesjonalisty: Aby skutecznie nakreślić proces, dokument powinien zasadniczo zawierać nie więcej niż 10-12 kroków lub zadań podrzędnych. Przekroczenie tej liczby sugeruje, że dokument może być bardziej odpowiedni jako tradycyjny dokument niż zwięzły opis procesu.

3. Process Street (najlepsze do automatyzacji przepływu pracy i śledzenia procesów z wykorzystaniem AI)

via Process Street

Chcesz zautomatyzować złożone cykle pracy swojego zespołu bez typowych bólów głowy? Process Street to platforma do automatyzacji przepływu pracy, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do zarządzania powtarzającymi się zadaniami i śledzenia procesów.

Asystent AI narzędzia, Process AI, pomaga szybciej tworzyć i udoskonalać pisemne procedury, sugerując sposoby na usprawnienie cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Process Street

Twórz niestandardowe cykle pracy z logiką warunkową i automatyzacją działań

Stwórz scentralizowaną bazę wiedzy, integrując Process Street z Slack i Mailchimp

Śledzenie wskaźników KPI i metryk cyklu pracy za pomocą integracji narzędzia z Power BI w celu podejmowania decyzji opartych na danych

Limity Process Street

Struktura cenowa może nie odpowiadać mniejszym Businessom

Cennik Process Street

Startup: Niestandardowy cennik

Pro: $1,500/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Process Street

G2: 4. 6/5 (400+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (600+ recenzji)

do zrobienia? 79% firm przewiduje wzrost znaczenia inteligentnych rozwiązań do zarządzania informacjami. Rozwój inteligentnych systemów zarządzania dokumentami wynika z potrzeby odciążenia personelu i zwiększenia wydajności.

4. Document360 (najlepsze do kompleksowego zarządzania bazą wiedzy z wielojęzycznym wyszukiwaniem AI)

przez Document360

Pomyśl o Document360 jak o cyfrowym bibliotekarzu, który organizuje Twoją dokumentację, czyniąc ją łatwo dostępną i przeszukiwalną w wielu językach.

To oprogramowanie bazy wiedzy pomaga Teams tworzyć, udostępniać i zarządzać różnymi rodzajami dokumentacji - od instrukcji obsługi po dokumenty API i SOP. Ponadto płynnie obsługuje zarówno publiczne, jak i prywatne przypadki użycia dokumentacji w różnych branżach.

Najlepsze funkcje Document360

Automatycznie generuj glosariusz biznesowy na podstawie swoich artykułów, aby zachować spójną terminologię i przyspieszyć wdrażanie

Wspólna edycja zawartości za pomocą edytorów tekstu sformatowanego i markdown z funkcją kontroli wersji

Niestandardowa baza wiedzy z markowymi układami, kolorami, czcionkami i logo

Zoptymalizuj dokumentację dzięki opartym na AI sugestiom dotyczącym etykiet i rekomendacjom SEO

Limity Document360

Platforma może zbyt dokładnie kopiować stary kod HTML podczas migracji zawartości z systemów, potencjalnie powodując problemy z wyświetlaniem lub niespójności

Ceny Document360

Profesjonalny : Niestandardowe ceny

Business : Niestandardowy cennik

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Document360

G2: 4. 7/5 (400+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (200+ recenzji)

5. Trainual (najlepsze do interaktywnego wdrażania pracowników i danych powstania programów szkoleniowych)

via Trainual

Trainual pomaga zespołom HR i menedżerom tworzyć angażujące doświadczenia wdrożeniowe i programy szkoleniowe za pośrednictwem scentralizowanego huba.

Nowi pracownicy mogą uczyć się we własnym tempie dzięki interaktywnym modułom, podczas gdy menedżerowie śledzą ich postępy w czasie rzeczywistym.

Zamiast udostępniać wszystkim ten sam ogólny materiał, możesz dostosować zawartość szkolenia do potrzeb organizacji i każdej pozycji. Takie celowe podejście znacznie skraca krzywą uczenia się nowych członków Teams.

Najlepsze funkcje Trainual

Monitoruj wskaźniki zakończonych testów i wyniki quizów, aby wcześnie wykrywać luki w wiedzy

Wysyłaj zautomatyzowane przypomnienia, aby utrzymać szkolenie na właściwym torze

Twórz interaktywne quizy, aby sprawdzić zrozumienie

Dodaj samouczki wideo i przewodniki krok po kroku z elementami wizualnymi

Ograniczenia Trainual

Opcje niestandardowe są nieco ograniczone

Ceny Trainual

Mały: 299 USD/miesiąc

Średnie: 349 USD/miesiąc

Wzrost: $499/miesiąc

Niestandardowe: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Trainual

G2: 4. 7/5 (700+ recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (450+ recenzji)

czy wiesz, że? Aby zmniejszyć obciążenie związane z zarządzaniem dokumentami, 26% firm zgłasza zwiększenie inwestycji w rozwiązania do automatyzacji. Automatyzacja kluczowych zadań związanych z dokumentami, takich jak przekierowywanie plików, wersjonowanie, analiza i klasyfikacja dokumentów, może znacznie poprawić wydajność biznesu.

6. UserGuiding (najlepsze do interaktywnych wycieczek po produkcie bez użycia kodu)

via UserGuiding

Chcesz tworzyć interaktywne i przyjazne dla użytkownika opisy produktów bez dotykania linii kodu? UserGuiding może pomóc.

Platforma pozwala poprowadzić nowych użytkowników przez kluczowe funkcje produktu za pomocą niestandardowych wycieczek, list kontrolnych i ankiet.

Najlepsze funkcje UserGuiding

Tworzenie wielojęzycznego onboardingu poprzez tłumaczenie i ponowne ładowanie zawartości

Śledzenie postępów użytkowników dzięki analizie interakcji z przewodnikiem

Zbieraj opinie za pomocą ankiet NPS i formularzy w produktach

Kategoryzuj użytkowników i dostarczaj celową zawartość w oparciu o ich potrzeby

Limity UserGuiding

Pulpit analityczny nie posiada opcji niestandardowych

Interfejs może być trudny w nawigacji dla początkujących

Cennik UserGuiding

Podstawowy: $99/miesiąc

Professional: $299/miesiąc

Korporacyjne: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje UserGuiding

G2: 4. 7/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (50+ recenzji)

7. iorad (najlepsze do natychmiastowej konwersji działań na ekranie w interaktywne samouczki)

via iorad

Jaki jest szybki sposób na przekształcenie czynności wykonywanych na ekranie w przewodniki krok po kroku? iorad robi to poprzez nagrywanie tego, co robisz na ekranie i automatyczne tworzenie interaktywnych samouczków.

Gdy pokazujesz komuś, jak korzystać z oprogramowania lub poruszać się po stronie internetowej, po prostu włącz iorad i przejdź przez normalny proces. Narzędzie rejestruje kliknięcia i ruchy, a następnie tworzy samouczek, który inni mogą śledzić.

najlepsze funkcje iorad

Dodaj zamianę tekstu na mowę lub nagrany dźwięk do samouczków z przewodnikiem głosowym

Przełączaj się między formatami wideo, listami kroków lub quizami, aby dopasować je do różnych stylów uczenia się

Maskowanie wrażliwych informacji podczas nagrywania dla zachowania prywatności danych

Integracja samouczków z platformami edukacyjnymi, takimi jak Canva LMS

limity iorad

Interfejs użytkownika wydaje się przestarzały i może być skomplikowany w nawigacji

Nagrywanie ekranu może się opóźniać lub pomijać akcje, wymagając wielu prób

ceny iorad

Free

Indywidualnie: $200/miesiąc

Teams: $500/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje iorad

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4. 7/5 (50+ recenzji)

8. Loom (najlepsze do szybkiego nagrywania ekranu z dźwiękiem do asynchronicznej komunikacji w zespole)

via Loom

Loom sprawia, że nagrywanie ekranu, dodawanie komentarzy audio i udostępnianie aktualizacji zespołowi jest proste - nie wymaga skomplikowanej edycji.

Tango umożliwia nagrywanie wideo podczas prezentowania procesu, wyjaśniania poprawki błędu lub angażowania użytkowników w przekazywanie opinii na temat projektu. Twoje wideo jest natychmiast zapisywane w chmurze, a Ty otrzymujesz połączony link do udostępniania go docelowym odbiorcom.

Najlepsze funkcje Loom

Przechwytywanie pełnego ekranu, okna aplikacji lub kamery internetowej z wyczyszczonym dźwiękiem

Dodawaj komentarze ze znacznikami czasu i reakcje emoji dla naturalnych konwersacji

Kontroluj dostęp dzięki niestandardowym ustawieniom prywatności i opcjom pobierania offline

Otrzymuj powiadomienia, gdy członkowie zespołu oglądają lub komentują materiały wideo

Limity Loom

Wideo może mieć opóźnienia i statyczny dźwięk, co wpływa na jakość

Interfejs ma krzywą uczenia się, szczególnie dla początkujących użytkowników

Ceny Loom

Starter: Free

Business: $15/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Business + AI: $20/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Loom

G2: 4. 7/5 (ponad 2,000 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (450+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Loom?

Filmy wideo Loom były dla nas fantastycznym sposobem na nagrywanie i przekazywanie samouczków demonstrujących funkcje naszej platformy, są łatwe w tworzeniu i dystrybucji. Nieocenioną funkcją jest również możliwość sprawdzenia, czy zostały one wyświetlone i przez ile osób.

9. Snagit (najlepszy do zaawansowanego zrzutu ekranu i adnotacji)

via Snagit

Snagit wyróżnia się bogatym zestawem profesjonalnych funkcji do przechwytywania, oznaczania i udostępniania tego, co znajduje się na ekranie.

To narzędzie wykracza poza podstawowe możliwości zrzutów ekranu, oferując zakończony pakiet do tworzenia wizualnej dokumentacji i samouczków.

Użytkownicy uwielbiają sposób, w jaki Snagit radzi sobie z przechwytywaniem przewijanych treści - możesz przechwytywać całe strony internetowe lub długie dokumenty za jednym razem, nawet zawartość wykraczającą poza widoczność na ekranie.

Najlepsze funkcje Snagit

Wyodrębnianie tekstu z obrazów za pomocą OCR, aby uniknąć ręcznego przepisywania

Nagrywanie ekranu, dźwięku i kamery internetowej w plikach MP4 w celu łatwego udostępniania

Użyj objaśnień, strzałek i znaczników kroków, aby wyróżnić kluczowe szczegóły na zrzutach ekranu

Limity Snagit

Nie ma wersji Free, przed zakupem dostępna jest jedynie limitowana wersja próbna

Ceny Snagit

Subskrypcja osobista: $39/rok

Licencja wieczysta dla Teams i Business: $62. 99/użytkownika

Wieczysta licencja dla edukacji: $37. 99/użytkownika

Licencja bezterminowa dla instytucji rządowych: $53. 99/użytkownika

Oceny i recenzje Snagit

G2: 4. 7/5 (5000+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (450+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Snagit?

Snagit znacznie zwiększa moją zdolność do skutecznej komunikacji zarówno z moim zespołem, jak i klientami. Podczas rozwiązywania różnych problemów mogę szybko przechwytywać zrzuty ekranu lub nagrywać wideo, aby zilustrować punkty, które mogą być skomplikowane do wyjaśnienia samymi słowami. Jest to szczególnie korzystne podczas prezentowania błędów programistom; wizualne dowody ułatwiają im zrozumienie i podpowiedź w rozwiązywaniu problemów.

Snagit znacznie zwiększa moją zdolność do skutecznej komunikacji zarówno z moim zespołem, jak i klientami. Podczas rozwiązywania różnych problemów mogę szybko przechwytywać zrzuty ekranu lub nagrywać wideo, aby zilustrować punkty, które mogą być skomplikowane do wyjaśnienia samymi słowami. Jest to szczególnie korzystne podczas prezentowania błędów programistom; wizualne dowody ułatwiają im zrozumienie i podpowiedź w rozwiązywaniu problemów.

10. Camtasia (najlepsza do tworzenia profesjonalnych instruktażowych danych wideo z zaawansowaną edycją)

przez Camtasia

Chcesz tworzyć dopracowane, profesjonalne wideo szkoleniowe bez poświęcania godzin na skomplikowane oprogramowanie do edycji? Poznaj Camtasia.

Może ono pomóc w nagrywaniu krystalicznie czystych zrzutów ekranu, dodawaniu angażujących elementów wizualnych i tworzeniu narracji audio o jakości studyjnej - a wszystko to za pomocą interfejsu, który nie wymaga ukończenia studiów filmowych.

Wyróżniająca się funkcja? Audiate, która zamienia nagrania głosowe w edytowalny tekst. Możesz poprawić te niezręczne "ums" i "ahs" tak szybko, jak edytując dokument Word.

Najlepsze funkcje Camtasia

Przechwytywanie prezentacji dzięki integracji z Microsoft PowerPoint i Google Slides

Podziel długie wideo na rozdziały, aby ułatwić nawigację

Generowanie podkładów głosowych opartych na AI ze skryptów tekstowych w wielu językach

Eksport wideo w różnych formatach z niestandardowymi ustawieniami kompresji

Limity Camtasia

Duże rozmiary plików mogą utrudniać udostępnianie wideo

Niespójności funkcji między wersjami na komputery Mac i PC

Ceny Camtasia

Camtasia Essentials: $179. 88/rok

Camtasia Create: 249 USD/rok

Camtasia Pro: $499/rok

Oceny i recenzje Camtasia

G2: 4. 6/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (400+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Camtasia?

To, co najbardziej podoba mi się w Camtasia, to przyjazny dla użytkownika interfejs. Jest on niezwykle intuicyjny, co ułatwia natychmiastowe rozpoczęcie edycji wideo bez konieczności stromej krzywej uczenia się. Funkcja "przeciągnij i upuść" oraz szyk wbudowanych efektów i przejść pomagają mi szybko tworzyć wideo o profesjonalnej jakości.

Tworzenie, zarządzanie i udostępnianie SOP bez wysiłku dzięki ClickUp - inteligentniejszemu narzędziu do dokumentacji

Nasza dogłębna analiza najlepszych alternatyw dla Tango podkreśla różnorodne zalety - od intuicyjnego nagrywania ekranu po kompleksowe zarządzanie przepływem pracy. Kluczem jest znalezienie narzędzia, które pasuje do istniejącego przepływu pracy bez zwiększania złożoności.

Weź pod uwagę swoje potrzeby: Czy tworzysz samouczki wideo do zdalnego szkolenia pracowników, dokumentujesz SOP lub zarządzasz cyklami pracy wielu zespołów? Odpowiednia platforma powinna zapewnić wsparcie dla tych zadań przy jednoczesnym zachowaniu prostoty.

Jeśli potrzebujesz ujednoliconego obszaru roboczego do tworzenia, organizowania i udostępniania wszystkich procesów swojego zespołu, ClickUp jest idealnym wyborem. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Brain, ClickUp Docs i ClickUp Clips, usprawnia dokumentację i zapewnia łatwy dostęp do wszystkiego.

Wypróbuj ClickUp już dziś - za darmo!