11 najlepszych alternatyw Happeo do współpracy w zespole

60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd najlepszych alternatyw dla Happeo: : Najlepszy do współpracy, zarządzania zadaniami i udostępniania wiedzy ClickUp: Najlepszy do współpracy, zarządzania zadaniami i udostępniania wiedzy

Workvivo: Najlepszy do zwiększania zaangażowania pracowników i komunikacji wewnętrznej

Simplr: Najlepszy do scentralizowanego zarządzania zawartością i płynnego doświadczenia użytkownika

Microsoft Sharepoint: Najlepszy do zarządzania dokumentami i współpracy na poziomie Enterprise

Guru: Najlepsze do budowania scentralizowanego repozytorium wiedzy

Confluence: Najlepszy do współpracy nad dokumentacją i udostępniania wiedzy

Workplace by Meta: Najlepszy do komunikacji wewnętrznej i zaangażowania pracowników

Slack: Najlepszy do komunikacji zespołowej i współpracy w czasie rzeczywistym

Unily: Najlepszy do angażowania pracowników i zarządzania wiedzą

LumApps SAS: Najlepszy ze względu na płynną integrację z obszarem roboczym Google

Viva Engage (wcześniej Yammer): Najlepsza do współpracy społecznościowej i komunikacji firmowej

Happeo Limitations

Zanim przyjrzymy się alternatywom dla Happeo, może pojawić się oczywiste pytanie: Co jest złego w używaniu Happeo jako oprogramowania do współpracy zespołowej?

Chociaż Happeo doskonale nadaje się do komunikacji wewnętrznej i angażowania pracowników, może mieć pewne braki w porównaniu z innymi dostępnymi narzędziami. Limity te obejmują:

Ciężka krzywa uczenia się : Od samego początku wdrożenia, przyzwyczajenie się do tego oprogramowania intranetowego może być trudne dla większości Teams. To prawda, zwłaszcza dla nietechnicznych członków teamu

Ograniczenia niestandardowe : Opcje niestandardowe, zwłaszcza w przypadku poziomu Starter, są ograniczone w porównaniu z innymi platformami. Utrudnia to dostosowanie platformy do konkretnych wymagań związanych z brandingiem i cyklem pracy

Problemy ze skalowalnością i cenami : W miarę powiększania się teamów, struktura cenowa może okazać się bardziej stroma

Brak funkcji: Narzędzie może nie integrować się płynnie z określonymi narzędziami innych firm lub nie oferować funkcji takich jak zaawansowane zarządzanie projektami

Jeśli te wyzwania brzmią znajomo, zapoznanie się z poniższymi alternatywami może pomóc w znalezieniu narzędzia, które lepiej odpowiada potrzebom Twojej organizacji.

💡 Pro Tip: Upewnij się, że sprawdziłeś również połączone funkcje AI w narzędziu intranetowym. Zwiększają one wydajność i pomagają w wyszukiwaniu plików i skanowaniu dokumentów.

Alternatywy Happeo w skrócie

Oto krótki przegląd wszystkich alternatyw Happeo i dlaczego je wybraliśmy:

11 najlepszych alternatyw dla Happeo

Jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich, jeśli chodzi o znalezienie odpowiednich narzędzi do współpracy zespołowej i potrzeb intranetowych. Mieliśmy do czynienia z podobnymi problemami i wypróbowaliśmy wiele narzędzi do współpracy, aby znaleźć najlepszą opcję.

Oto analiza 11 najlepszych alternatyw Happeo, które możesz rozważyć dla swojej organizacji:

1. ClickUp (najlepszy do współpracy, zarządzania zadaniami i udostępniania wiedzy)

ClickUp to potężna aplikacja do pracy, która wykracza poza tradycyjne zarządzanie projektami. Skutecznie integruje zarządzanie zadaniami, komunikację i udostępnianie wiedzy w ramach ujednoliconego obszaru roboczego, dzięki czemu idealnie nadaje się do poprawy współpracy i wydajności.

Sercem funkcji współpracy ClickUp jest ClickUp Chat - intuicyjne narzędzie do przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym, zaprojektowane w celu utrzymania połączenia między Teams. W przeciwieństwie do samodzielnych platform komunikacyjnych, Chat integruje się bezpośrednio z obszarem roboczym, umożliwiając płynne przejścia między rozmowami, zadaniami i dokumentami.

Najlepszą częścią tego narzędzia jest jego potężna sieć neuronowa lub asystent sztucznej inteligencji (AI), ClickUp Brain.

Happeo łączy wszystkie aplikacje do pracy i bazę wiedzy, aby pomóc Ci wykorzystać AI do automatyzacji zadań, dokumentów, zasobów i nie tylko. Pozwala tworzyć projekty i zarządzać nimi, wspierać zautomatyzowane cykle pracy, a nawet pisać natychmiastowe odpowiedzi na wiadomości lub e-maile.

Automatyzacja cyklu pracy w celu szybkiego tworzenia i utrzymywania projektów dzięki ClickUp Brain

Dodatkowo, dzięki zaawansowanemu wyszukiwaniu ClickUp Connected Search, możesz znaleźć dowolny plik lub informacje w aplikacji, na dysku lokalnym, w dokumencie lub bazie wiedzy. Zapewnia to, że zawsze masz potrzebne informacje na wyciągnięcie ręki i nie tracisz krytycznych dokumentów lub informacji w organizacji.

Najważniejszą funkcją każdej platformy intranetowej jest możliwość łatwego zarządzania dokumentami i wiedzą.

Usprawnij zarządzanie wiedzą i cykle pracy w swojej organizacji, korzystając z platformy ClickUp Knowledge Management do lepszej współpracy

W ClickUp Knowledge Management bezpiecznie twórz i przechowuj swoje dokumenty i wiki na jednej platformie.

📮 ClickUp Insight: Ponad 60% czasu zespołu poświęcane jest na wyszukiwanie kontekstu, informacji i elementów działania. Według badań przeprowadzonych przez ClickUp, Teams tracą cenne godziny na przeskakiwanie między różnymi narzędziami. Aby zapobiec zerwaniu komunikacji, zintegruj przesyłanie wiadomości z cyklami pracy za pomocą scentralizowanej platformy, która łączy zarządzanie projektami, współpracę i komunikację. Wypróbuj ClickUp , aplikację do wszystkiego w pracy.

Ten scentralizowany obszar roboczy wiedzy zapewnia całemu zespołowi możliwość współpracy i płynnej pracy, przy jednoczesnym posiadaniu zaawansowanych uprawnień i kontroli wersji, aby zapewnić bezpieczeństwo prywatnych danych przez cały czas.

Rozbudowany zestaw funkcji i elastyczny interfejs sprawiają, że jest to idealny wybór dla firm poszukujących kompleksowego rozwiązania intranetowego, które płynnie integruje się z istniejącymi cyklami pracy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Projektuj i dostosowuj cykle pracy do unikalnych wymagań każdego projektu, zespołu i działu

Z łatwością przydzielaj zadania, ustalaj terminy, śledź postępy i monitoruj zależności za pomocą ClickUp Tasks

Automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą ClickUp Automations , takich jak aktualizacje statusu, przypisywanie zadań i powiadomienia, aby zwolnić czas na strategiczną pracę

Twórz, edytuj i udostępniaj pliki na platformie za pomocą ClickUp Docs do płynnej współpracy i udostępniania wiedzy

Współpracuj wizualnie w ClickUp Whiteboards , który jest wyposażony w interaktywne tablice i narzędzia do tworzenia map myśli

Przeszukuj wszystkie obszary robocze, zadania, dokumenty i konwersacje na platformie ClickUp za pomocą ClickUp Connected Search

Ograniczenia ClickUp

Choć Happeo jest przyjazne dla użytkownika, sama liczba funkcji i funkcjonalności może stanowić stromą krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Wymaga czasu na pełną integrację i przeszkolenie członków zespołu w zakresie wszystkich funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 recenzji)

Niezliczeni użytkownicy ClickUp przysięgają na jego potężne funkcje. Jeden z recenzentów udostępnia swoje doświadczenia, mówiąc.

Happeo jest używane przez całą naszą agencję jako narzędzie do zarządzania wszystkimi projektami, zadaniami, osią czasu i rozliczeniami. Zastąpił on starszy system i pozwolił nam przejść do bardziej zwinnego zarządzania projektami i pomógł usprawnić komunikację wewnętrzną.

2. Workvivo (najlepsze do zwiększania zaangażowania pracowników i komunikacji wewnętrznej)

via Workvivo

Workvivo to platforma angażująca pracowników, która pełni również funkcję intranetu. Została stworzona z myślą o promowaniu poczucia wspólnoty w organizacjach, jednocześnie usprawniając komunikację wewnętrzną.

Połączenie funkcji typowych dla mediów społecznościowych z tradycyjnymi funkcjami intranetu zapewnia pracownikom połączenie, a krytyczne informacje skutecznie docierają do pracowników.

Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą zwiększyć zaangażowanie i usprawnić współpracę w nowoczesnym, przyjaznym dla użytkownika środowisku.

Najlepsze funkcje Workvivo

Tworzy społecznościową platformę intranetową do angażowania pracowników za pomocą kanałów informacyjnych, profili pracowników i dyskusji grupowych

Usprawnij wdrażanie pracowników i zapewnij im dostęp do materiałów szkoleniowych i zasobów na platformie

Zbieraj opinie pracowników za pomocą ankiet i sondaży oraz wykorzystuj ich spostrzeżenia do poprawy zaangażowania i satysfakcji pracowników

limity Workvivo

Funkcje premium mogą być kosztowne dla małych i średnich firm

Może nie być tak wydajne jak dedykowane narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp

ceny Workvivo

Business Plan : Niestandardowy cennik

Enterprise Plan: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Workvivo

G2: 4. 8/5 (1900+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (120+ opinii)

💡 Pro Tip: Skuteczny system zarządzania wiedzą zapewnia, że żadne informacje nie zostaną utracone podczas zmian. Zapoznaj się z naszymi najlepszymi wskazówkami dotyczącymi transferu wiedzy, aby upewnić się, że nie przegapisz żadnego szczegółu!

3. Simpplr (najlepszy do scentralizowanego zarządzania zawartością i płynnego doświadczenia użytkownika)

via Simpplr

Simpplr to nowoczesna platforma intranetowa zaprojektowana w celu uproszczenia komunikacji wewnętrznej i udostępniania wiedzy w organizacjach. Znana z intuicyjnego interfejsu użytkownika, pomaga zespołom szybko uzyskać dostęp do niezbędnych informacji i efektywnie współpracować.

Dzięki Simpplr firmy mogą stworzyć spersonalizowany intranet, który będzie zgodny z ich marką i strukturą organizacyjną. Dzięki temu pracownicy mogą być na bieżąco informowani, dostosowywani i angażowani.

Najlepsze funkcje Simplr

Uzyskaj nowoczesny i intuicyjny interfejs do zarządzania wszystkimi działaniami związanymi z intranetem i zaangażowaniem pracowników

Twórz spersonalizowane doświadczenia dla każdego pracownika w oparciu o jego rolę, odsetki i preferencje

Wykorzystaj rekomendacje oparte na AI, aby spersonalizować rekomendacje zawartości i zasugerować odpowiednie informacje każdemu pracownikowi

Śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak zaangażowanie pracowników, konsumpcja zawartości i aktywność użytkowników, w celu zmierzenia wpływu platformy intranetowej

Simpplr limit

Zaawansowane funkcje i funkcje mogą wymagać czasu, aby pracownicy mogli je zrozumieć

Silny nacisk na zawartość może powodować przeciążenie informacjami

Ceny Simplr

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Simplr

G2: 4. 7/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4. 8/5 (100+ opinii)

Simpplr to ulubione rozwiązanie firm do usprawniania komunikacji wewnętrznej. Jeden z recenzentów podkreśla:

Bardzo łatwy dostęp do pomocy. Funkcja platformy jest niezrównana. Uwielbiam funkcje push/pull, takie jak newsletter i niedawne wdrożenie narzędzi AI. Pulpit analityczny jest również bardzo szczegółowy i przydatny.

4. Microsoft Sharepoint (najlepszy do zarządzania dokumentami i współpracy na poziomie Enterprise)

via Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint to platforma o ugruntowanej pozycji, która oferuje zakres funkcji do współpracy, zarządzania dokumentami i możliwości intranetowych. Integruje się z innymi aplikacjami w ekosystemie Microsoft, dzięki czemu jest popularnym wyborem dla organizacji korzystających z tych narzędzi.

Wszechstronność SharePoint pozwala organizacjom tworzyć niestandardowe rozwiązania dostosowane do ich specyficznych wymagań. Sprawia to, że jest to najlepszy wybór do zarządzania wiedzą i komunikacji wewnętrznej.

Najlepsze funkcje Microsoft Sharepoint

Twórz dedykowane witryny zespołów do współpracy i buduj angażujące witryny komunikacyjne, aby udostępniać wiadomości i aktualizacje w całej organizacji

Automatyzacja procesów biznesowych dzięki cyklom pracy, takim jak procesy zatwierdzania, przekierowywanie dokumentów i gromadzenie danych

Uzyskaj silne funkcje bezpieczeństwa i zgodności, aby chronić poufne dane, bezpiecznie udostępniać pliki i spełniać wymogi regulacyjne

Dostęp do SharePoint i współpraca nad dokumentami z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej

Ograniczenia Microsoft Sharepoint

Mogą być skomplikowane w konfiguracji i administrowaniu, wymagając pewnej wiedzy technicznej

Wydajność może czasami stanowić problem, zwłaszcza w przypadku dużych plików i dużego ruchu

Ceny Microsoft Sharepoint

SharePoint (Plan 1) : 5 USD/miesiąc za użytkownika

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Sharepoint

G2: 4/5 (8000+ recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (5000+ recenzji)

Do zrobienia? Organizacje, które wdrażają oprogramowanie do współpracy i zarządzania wiedzą, odnotowują skrócenie oś czasu realizacji projektów o 30%.

5. Guru (najlepsze do budowania scentralizowanego repozytorium wiedzy)

via Guru

Guru to narzędzie do zarządzania wiedzą, które umożliwia Teams płynne przechwytywanie, udostępnianie i uzyskiwanie dostępu do informacji. Zaprojektowane z myślą o szybko rozwijających się organizacjach, integruje się z popularnymi aplikacjami, aby dostarczać wiedzę bezpośrednio w ramach cyklu pracy.

Wyróżnia się jako dynamiczne rozwiązanie pomagające firmom budować niezawodną bazę wiedzy, zapewniając pracownikom możliwość znalezienia odpowiednich informacji we właściwym czasie, zwiększając wydajność i współpracę.

Najlepsze funkcje Guru

Dostęp do wiedzy bezpośrednio w narzędziach takich jak Slack, Teams i e-mail

Dokładność i aktualność informacji dzięki wbudowanym narzędziom do weryfikacji

Twórz niestandardowe szablony wiki kart, aby przechwytywać i organizować informacje w spójny i efektywny sposób

Wykorzystanie AI do dostarczania inteligentnych wyników wyszukiwania i znajdowania najistotniejszych informacji na podstawie zapytań użytkowników

Guru limit

Wersja Free jest dostępna tylko przez limitowane 30 dni

Ma bardziej stromą krzywą uczenia się w porównaniu do innych rozwiązań do zarządzania wiedzą

Cena Guru

Darmowa wersja próbna

All-in-one: $15/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje guru

G2: 4. 7/5 (2000+ opinii)

Capterra: 4. 8/5 (ponad 500 recenzji)

Guru stał się popularny wśród Teams, którzy chcą organizować i uzyskiwać dostęp do wiedzy bez wysiłku. Recenzent udostępnia:

Zdecydowanie najbardziej doceniliśmy łatwość obsługi Guru. Migracja naszej istniejącej bazy wiedzy z Confluence była również niezwykle prosta. Ustawienie było niezwykle proste i przejrzyste, co doprowadziło do szybkiego przyjęcia KB przez wszystkie zespoły w firmie.

6. Confluence (najlepsze do współpracy nad dokumentacją i udostępniania wiedzy)

via Confluence

Confluence firmy Atlassian to potężna platforma zaprojektowana w celu usprawnienia współpracy zespołowej i udostępniania wiedzy.

Happeo umożliwia firmom tworzenie, organizowanie i udostępnianie zawartości między zespołami, dzięki czemu idealnie nadaje się do zarządzania dokumentami, notatkami ze spotkań, planami projektów i nie tylko.

Jego płynna integracja z innymi produktami Atlassian, takimi jak Jira, zwiększa jego skuteczność w zarządzaniu projektami i współpracy międzyfunkcyjnej.

Najlepsze funkcje Confluence

Twórz i edytuj strony, w tym dokumenty, wiki i prezentacje, za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu

Zbuduj scentralizowaną bazę wiedzy, aby przechwytywać i udostępniać wiedzę w całej organizacji

Umożliwienie współpracy w czasie rzeczywistym poprzez komentarze i dyskusje na stronach

Wykorzystaj makra i szablony do tworzenia i formatowania stron, szybko zwiększając wydajność i spójność

Ograniczenia Confluence

Może być drogie, zwłaszcza dla większych organizacji z wieloma użytkownikami

Nowi użytkownicy mogą uznać interfejs i funkcje za przytłaczające, co prowadzi do stromej krzywej uczenia się

Confluence pricing

Free Forever

Standard: $5. 16/miesiąc za użytkownika

Premium : 9,73 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Confluence

G2: 4. 1/5 (3500+ recenzji)

Capterra: 4. 5/5 (3500+ opinii)

➡️ Czytaj więcej: Confluence vs. SharePoint: Które narzędzie do współpracy jest najlepsze?

7. Workplace by Meta (najlepszy do komunikacji wewnętrznej i angażowania pracowników)

via Workplace

Workplace by Meta to platforma komunikacyjna, która łączy Teams poprzez wzmocnienie współpracy i zaangażowania. Dzięki znanemu interfejsowi podobnemu do Facebooka, zapewnia pracownikom narzędzia do pozostawania w połączeniu, udostępniania pomysłów i codziennej współpracy.

Zaprojektowany dla firm każdej wielkości, jest idealny do uproszczenia współpracy zespołowej. Oferuje przyjazne dla użytkownika środowisko do angażowania współpracowników i otrzymywania aktualizacji firmowych.

najlepsze funkcje Workplace by Meta

Przeprowadzaj spotkania wideo i audio na żywo, transmisje oraz sesje pytań i odpowiedzi z pracownikami

Twórz grupy i społeczności dla Teams, działów i odsetków, aby ułatwić dyskusje i udostępnianie wiedzy

Bądź na bieżąco z wiadomościami firmowymi, aktualizacjami dla pracowników i ważnymi ogłoszeniami dzięki spersonalizowanemu kanałowi informacyjnemu

Miejsce pracy według limitów Meta

Charakter sieci społecznościowych może rozpraszać i zmniejszać wydajność

Workplace by Meta pricing

Niestandardowe ceny

oceny i recenzje Workplace by Meta

G2: 4/5 (1700+ recenzji)

Capterra: 4. 4/5 (1300+ opinii)

Workplace by Meta jest powszechnie ceniona za uczynienie komunikacji w organizacjach bardziej angażującą. Jeden z użytkowników mówi:

Umożliwia łatwe udostępnianie plików między współpracownikami, możesz czatować za pośrednictwem komunikatora, aby sprawdzić, co dzieje się w biurze, możesz prowadzić rozmowy wideo i organizować spotkania tak, jakbyś był w biurze i nadal wykonywać swoje codzienne zadania, jeśli pracujesz zdalnie.

8. Slack (najlepszy do komunikacji zespołowej i współpracy w czasie rzeczywistym)

via Slack

Slack to popularna platforma do komunikacji i współpracy zespołowej, która ułatwia przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i prowadzenie wideokonferencji. Choć nie jest to tradycyjne rozwiązanie intranetowe, Slack może znacznie usprawnić wewnętrzną komunikację i współpracę w organizacji.

Dostarcza scentralizowany hub do komunikacji w zespole, umożliwiając płynną i wydajną wymianę informacji w ramach działów i między nimi.

Najlepsze funkcje Slack

Twórz dedykowane kanały dla Teams, projektów i tematów, aby organizować rozmowy i informacje

Prowadzenie rozmów wideo i audio w Slack, ułatwiając połączenie z kolegami twarzą w twarz

Automatyzacja cykli pracy za pomocą kreatora przepływu pracy Slack, takich jak zatwierdzanie żądań i automatyzacja powiadomień

Integracja z szerokim zakresem aplikacji biznesowych, w tym Google Workspace, Microsoft Teams i Salesforce

Slack limit

Duża liczba wiadomości i kanałów może być przytłaczająca

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami i projektami

Ceny Slack

Pro: $7. 25/miesiąc za użytkownika

Business+ : $12. 50/miesiąc za użytkownika

Enterprise Grid: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Slack

G2: 4. 5/5 (33 000+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (ponad 23 000 recenzji)

9. Unily (najlepszy do angażowania pracowników i zarządzania wiedzą)

via Unily

Unily to platforma cyfrowego miejsca pracy, która pomaga organizacjom tworzyć angażujące i spersonalizowane intranety dla swoich pracowników.

Wykracza poza tradycyjne funkcje intranetu, oferując funkcje promujące komunikację, współpracę i zaangażowanie pracowników.

Koncentracja Unily na tworzeniu spersonalizowanych doświadczeń pracowników pomaga zwiększyć zaangażowanie i zapewnia użytkownikom łatwy dostęp do odpowiednich informacji i narzędzi. Elastyczność platformy pozwala na dostosowanie jej do różnych potrzeb biznesowych, od dużych Enterprise po mniejsze organizacje.

Najlepsze funkcje

Twórz spersonalizowane doświadczenia dla każdego pracownika w oparciu o jego rolę, odsetki i preferencje

Włącz kanały społecznościowe i komentarze, aby zachęcić do nieformalnej współpracy i udostępniania wiedzy

Przechowuj i organizuj ważne dokumenty i zasoby firmy w scentralizowanej bazie wiedzy

Uzyskaj skuteczny system zarządzania treścią do tworzenia, publikowania i zarządzania zawartością w intranecie

Jednolity limit

Zaawansowane funkcje i funkcje platformy mogą być trudne do zrozumienia

Może być kosztowne dla mniejszych teamów sprzedażowych lub tych z limitami budżetowymi

Jednolite ceny

Zasięg: Niestandardowe ceny

Engage : Niestandardowe ceny

Amplify : Niestandardowe ceny

Extend: Niestandardowe ceny

Jednoznaczne oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (21 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (23 opinie)

Użytkownicy Unily uwielbiają przyjazny dla użytkownika interfejs i potężne możliwości intranetu. Jeden z niestandardowych klientów podkreśla:

Unily jest świetnym partnerem. Jesteśmy w stanie korzystać z wielu opcji, funkcji i funkcjonalności, które oferują w swoim Internecie. Uwielbiamy to, że jest łatwy w użyciu, konfigurowalny w granicach rozsądku i przyjazny dla użytkownika.

Pro Tip: Wiele organizacji zmaga się z zarządzaniem dokumentami i zawartością. Poznaj porady i wskazówki dotyczące organizowania plików i folderów, aby każdy członek zespołu mógł łatwo znaleźć potrzebne informacje.

10. LumApps SAS (najlepszy ze względu na płynną integrację z obszarem roboczym Google)

via LumApps

LumApps to oparta na chmurze platforma intranetowa stworzona z myślą o płynnej integracji z obszarem roboczym Google. Koncentruje się ona na personalizacji doświadczeń pracowników poprzez organizowanie informacji, usprawnienie komunikacji wewnętrznej i wsparcie udostępniania wiedzy.

Łączy intuicyjny design z potężnymi integracjami Google, pomagając Businessowi usprawnić wewnętrzne operacje i zwiększyć wydajność.

Integracja platformy z narzędziami takimi jak Dysk Google, Gmail i Kalendarz Google ułatwia zespołom korzystającym już z obszaru roboczego Google przyjęcie LumApps.

najlepsze funkcje SAS LumApps

Zachęcanie do pracy zespołowej poprzez edycję dokumentów w czasie rzeczywistym, komentowanie i współpracę grupową

Utrzymuj zaangażowanie pracowników dzięki wiadomościom firmowym, ogłoszeniom i spersonalizowanej zawartości

Zbudowany z funkcjami bezpieczeństwa na poziomie Enterprise, aby chronić wrażliwe dane i zapewnić zgodność z przepisami

Uzyskaj wgląd w wykorzystanie platformy i zaangażowanie pracowników dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym

LumApps SAS limit

Organizacje, które nie korzystają z Google, mogą mieć trudności z przyjęciem

cennik SAS LumApps

Niestandardowe ceny

oceny i recenzje SAS LumApps

G2: 4. 3/5 (80+ opinii)

Capterra: 4. 1/5 (35+ opinii)

11. Viva Engage (najlepsza do współpracy społecznościowej i komunikacji firmowej)

via Yammer

Viva Engage (wcześniej znana jako Yammer), będąca częścią pakietu Microsoft 365, to narzędzie społecznościowe dla przedsiębiorstw zaprojektowane w celu poprawy wewnętrznej komunikacji i współpracy w organizacjach. Ułatwia ono otwartą komunikację między zespołami, zapewniając pracownikom przestrzeń do połączenia, udostępniania wiedzy i współpracy nad projektami.

Viva Engage to idealne narzędzie dla firm, które korzystają już z Microsoft 365 i chcą dodać element społecznościowy do swojej strategii komunikacji wewnętrznej. Pozwala Teamsom na utrzymanie połączenia niezależnie od ich fizycznej lokalizacji, dzięki czemu jest szczególnie przydatny w środowiskach pracy zdalnej lub hybrydowej.

Najlepsze funkcje Viva Engage

Płynna integracja z innymi produktami Microsoft, takimi jak Teams, SharePoint i Outlook

Pozostań w połączeniu i współpracuj w podróży dzięki aplikacji mobilnej

Tworzenie publicznych lub prywatnych grup w celu prowadzenia rozmów na określone tematy lub projekty

Publikuj aktualizacje dla całej firmy, aby upewnić się, że wszyscy są informowani o ważnych wiadomościach

Viva Engage limit

Viva Engage jest najbardziej skuteczna, gdy jest używana w ramach ekosystemu Microsoft 365, co ogranicza jej atrakcyjność dla użytkowników spoza Microsoft

Viva Engage pricing

Viva Engage: Free

Podstawowe: $8/miesiąc za osobę

Oceny i recenzje Viva Engage

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

➡️ Czytaj więcej: Najlepsze alternatywy i konkurenci Yammer (Viva Engage)

