11 najlepszych narzędzi do tworzenia harmonogramów zmian dla lepszego planowania pracy personelu

Zarządzanie harmonogramami pracy może przypominać ciągle zmieniającą się układankę. Ze względu na zmieniającą się dostępność i preferencje zespołu jest to czasochłonne zadanie.

Generator harmonogramów pracy upraszcza to zadanie, automatyzując proces, oszczędzając czas, ograniczając błędy i tworząc zrównoważone harmonogramy. Jeśli masz dość ręcznego planowania, te narzędzia usprawnią cykl pracy, zapewniając płynniejszy i bardziej wydajny proces.

Poznaj 11 najlepszych narzędzi do planowania zmian! 🎯

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia do planowania zmian?

Znalezienie odpowiedniego narzędzia do tworzenia harmonogramów zmian może znacznie ułatwić życie — koniec z gorączkowymi zmianami w ostatniej chwili, pomyłkami i koszmarnymi ręcznymi harmonogramami. Ale jak wybrać najlepsze narzędzie spośród tak wielu opcji?

Oto funkcje, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze narzędzia do planowania zmian:

Konfigurowalne planowanie: Każda firma jest inna, więc narzędzie do planowania powinno umożliwiać dostosowanie zmian, przerw i rotacji do potrzeb zespołu

Aktualizacje i powiadomienia w czasie rzeczywistym: Plany ulegają zmianom; kiedy to nastąpi, wszyscy powinni o tym wiedzieć natychmiast. Poszukaj narzędzi, które wysyłają natychmiastowe powiadomienia o zmianach w harmonogramie, zamianach i zatwierdzeniach

Integracja z kalendarzem: Doskonałe narzędzie do planowania powinno synchronizować się z popularnymi aplikacjami kalendarza, aby pracownicy mieli dostęp do swoich harmonogramów z dowolnego miejsca

Wbudowana komunikacja: Funkcje przesyłania wiadomości pomagają wszystkim być na bieżąco z nadchodzącymi zmianami i wszelkimi aktualizacjami w ostatniej chwili

Analizy i raportowanie: Wbudowane raporty i statystyki pomagają śledzić koszty pracy, trendy dotyczące obecności i efektywność planowania

Prosta obsługa metodą "przeciągnij i upuść": Planowanie powinno być łatwe. Narzędzie z funkcją "przeciągnij i upuść" sprawia, że dostosowywanie wielu zmian jest dziecinnie proste

📮ClickUp Insight: Tylko 7% profesjonalistów polega głównie na AI w zakresie zarządzania zadaniami i organizacją. Może to wynikać z faktu, że narzędzia te są ograniczone do konkretnych aplikacji, takich jak kalendarze, listy rzeczy do zrobienia lub aplikacje do obsługi poczty e-mail. Dzięki ClickUp ta sama sztuczna inteligencja obsługuje e-maile i inne cykle pracy związane z komunikacją, kalendarz, zadania i dokumentację. Po prostu zapytaj: "Jakie są moje priorytety na dziś?". ClickUp Brain przeszuka cały obszar roboczy i poinformuje Cię dokładnie, co masz do zrobienia, na podstawie pilności i ważności zadań. W ten sposób ClickUp konsoliduje ponad 5 aplikacji w jednej superaplikacji!

Najlepsze narzędzia do planowania zmian

Zarządzanie harmonogramami pracowników może być złożonym i czasochłonnym zadaniem, ale odpowiednie narzędzie do planowania może mieć ogromne znaczenie.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji, płynnej zamiany zmian, czy zintegrowanego systemu płacowego i śledzenia zgodności, najlepsze narzędzia do tworzenia harmonogramów pracy pomagają firmom oszczędzać czas, ograniczać błędy i poprawiać wydajność pracowników.

Przyjrzyjmy się 11 najlepszym narzędziom do planowania zmian. 👀

1. ClickUp (najlepszy do planowania i zarządzania zadaniami opartego na sztucznej inteligencji)

Dzisiejsza praca jest chaotyczna. Nasze projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone w niepołączonych narzędziach, które spowalniają naszą pracę. Planowanie zmian w Twojej organizacji nie powinno jednak oznaczać tonania w arkuszach kalkulacyjnych.

ClickUp, aplikacja do wszystkiego w pracy, z łatwością rozwiązuje ten chaos. Łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — wszystko to dzięki AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

ClickUp Brain

AI idzie o krok dalej. Pomyśl o tym, że nigdy więcej nie będziesz musiał ręcznie żonglować harmonogramami, szukać najlepszego czasu na spotkania lub radzić sobie z konfliktami w ostatniej chwili. W tym miejscu pojawia się ClickUp Brain. Sprawia, że planowanie zmian jest inteligentniejsze i bardziej wydajne. Nie będziesz już musiał spędzać godzin na dostosowywaniu osi czasu i ustalaniu priorytetów zadań; ten asystent oparty na sztucznej inteligencji zrobi to za Ciebie.

Zoptymalizuj swój harmonogram dzięki sugestiom AI dotyczącym priorytetyzacji zadań za pośrednictwem ClickUp Brain

Analizuje obciążenie pracą, sugeruje optymalne terminy spotkań i automatycznie zmienia harmonogramy w zależności od zmieniających się potrzeb projektu.

Ponadto, dzięki integracji z Kalendarzem Google, Outlookiem i innymi zewnętrznymi kalendarzami, nie musisz się martwić, że przegapisz aktualizację — wszystko pozostaje zsynchronizowane.

Oprócz planowania, oparte na sztucznej inteligencji analizy ClickUp pomagają zespołom zarządzać obciążeniem pracą poprzez priorytetyzację pilnych zadań, podsumowywanie aktualizacji projektów, a nawet sporządzanie notatek ze spotkań.

Kalendarz ClickUp

Jeśli szukasz inteligentnego, elastycznego kalendarza wykraczającego poza podstawowe funkcje planowania, kalendarz ClickUp jest stworzony dla Ciebie.

Zaprojektowany z myślą o konsolidacji zadań, wydarzeń i dostępności zespołu w jednym miejscu, kalendarz ClickUp ułatwia planowanie, aktualizowanie i wyprzedzanie zmian bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Niezależnie od tego, czy koordynujesz harmonogramy zespołu, zarządzasz osiami czasu projektów, czy planujesz premiery, kalendarz ClickUp pozwala przeciągać, upuszczać, zmieniać harmonogramy i przypisywać zadania bez żadnych problemów. Wszystko pozostaje zsynchronizowane w całym obszarze roboczym, więc nic nie umknie Twojej uwadze.

Chcesz dostosować wydarzenie lub przypisać zadanie innej osobie? Po prostu przenieś je — kalendarz ClickUp natychmiast zaktualizuje informacje, bez konieczności ręcznej edycji.

Szablony planowania ClickUp

Wiele gotowych szablonów ClickUp pomoże Ci szybko rozpocząć planowanie zmian dla dużego zespołu.

Na przykład szablon blokowania harmonogramu ClickUp to doskonałe narzędzie do kontrolowania zadań i kończenia projektów. Planuj dokładne harmonogramy, zrozum zależności między zadaniami i intuicyjnie organizuj bloki zadań — wszystko w jednym szablonie.

Szablon harmonogramu zespołu ClickUp to potężne i elastyczne narzędzie do efektywnego zarządzania harmonogramami pracy. Od koordynacji zmian i przydzielania zadań po śledzenie dostępności zespołu — ten szablon zapewnia scentralizowany widok całej siły roboczej.

Użytkownicy mogą modyfikować harmonogramy, aby dostosować je do swoich konkretnych cykli pracy, niezależnie od tego, czy zarządzają zmianami rotacyjnymi, zespołami zdalnymi, czy pracą projektową.

A jeśli organizowanie i zarządzanie personelem staje się zbyt przytłaczające? Szablon harmonogramu pracy personelu ClickUp pomaga w zarządzaniu urlopami i zapewnia dostępność wszystkich pracowników w razie potrzeby.

Najlepsze funkcje ClickUp

Integracja z narzędziami dla pracowników: Połącz ClickUp z platformami do obsługi płac, kadr i komunikacji, aby dostosować harmonogramy zmian do dostępności pracowników i zasad firmy

Śledź godziny pracy bez wysiłku: Korzystaj z funkcji śledzenia czasu i blokowania czasu, aby monitorować czas trwania zmian, zapobiegać nadmiernemu planowaniu i zapewnić zgodność z przepisami prawa pracy

Automatyzacja planowania zmian: Konfiguruj powtarzające się harmonogramy, automatycznie przydzielaj zmiany i dostosowuj wnioski o urlop za pomocą Konfiguruj powtarzające się harmonogramy, automatycznie przydzielaj zmiany i dostosowuj wnioski o urlop za pomocą automatyzacji ClickUp

Synchronizacja z dostępnością pracowników: Dostosuj harmonogramy zmian do dostępności w czasie rzeczywistym i wniosków o urlop, aby uniknąć konfliktów i zmian w ostatniej chwili

Włącz dostęp mobilny: Pozwól pracownikom sprawdzać harmonogramy, zamieniać się zmianami i otrzymywać aktualizacje z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej ClickUp

Scentralizuj komunikację: przechowuj wszystkie wiadomości, aktualizacje i opinie dotyczące zmian w jednym miejscu dzięki przechowuj wszystkie wiadomości, aktualizacje i opinie dotyczące zmian w jednym miejscu dzięki czatu ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Stroma krzywa uczenia się

Funkcje dostosowywania mogą być przytłaczające dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Ocena i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 040 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że... W 2017 roku linie lotnicze American Airlines popełniły błąd w harmonogramie, przez co zbyt wielu pilotów otrzymało wolne w okresie świąt Bożego Narodzenia, co niemal unieruchomiło tysiące lotów.

2. Deputy (najlepszy do automatycznego planowania i zarządzania pracownikami opartego na AI)

za pośrednictwem Deputy

Pozwól AI zająć się planowaniem pracy pracowników dzięki zaawansowanej funkcji automatycznego planowania Deputy. Za pomocą jednego kliknięcia Deputy tworzy zoptymalizowane harmonogramy pracy pracowników, analizując prognozy popytu, dane dotyczące sprzedaży i koszty pracy, zapewniając, że właściwi pracownicy są we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Ponadto platforma zwiększa elastyczność pracowników, umożliwiając im synchronizację zmian z kalendarzami osobistymi, zamianę zmian i składanie wniosków o urlop za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Aktualizacje i powiadomienia w czasie rzeczywistym zapewniają wszystkim dostęp do informacji, ograniczając liczbę nieobecności i konfliktów w planowaniu w ostatniej chwili.

Najlepsze funkcje Deputy

Twórz zmiany za pomocą narzędzi typu "przeciągnij i upuść" lub szablonów harmonogramów opartych na dostępności pracowników, aby zapobiec błędom

Śledź godziny pracy bez wysiłku dzięki monitorowaniu obecności w czasie rzeczywistym, zapewniając dokładne rozliczanie wynagrodzeń i zgodność z przepisami prawa pracy

Dokładnie prognozuj zapotrzebowanie na pracowników, przewidując wymagania kadrowe na podstawie popytu, aby kontrolować koszty i optymalizować harmonogramy pracowników

Zapewnij pracownikom narzędzia samoobsługi, które umożliwiają przeglądanie harmonogramów, składanie wniosków i ustawianie preferencji dotyczących dostępności, aby uzyskać większą elastyczność

Ograniczenia Deputy

Nie można używać normalnego arkusza kalkulacyjnego programu Excel lub Arkuszy Google do przesyłania zmian

Aplikacja mobilna może czasami działać nieprawidłowo, powodując opóźnienia w rejestrowaniu czasu pracy lub dostępie do harmonogramów

Ceny Deputy

Premium: 6 USD/miesiąc na użytkownika

Planowanie: 4,50 USD/miesiąc na użytkownika

Czas i obecność: 4,50 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Ocena i recenzje Deputy

G2: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

3. Homebase (najlepszy do prostego, przyjaznego dla użytkownika planowania i śledzenia czasu)

za pośrednictwem Homebase

Dla firm, które potrzebują łatwego w użyciu narzędzia do planowania bez zbędnej złożoności, Homebase jest dobrym rozwiązaniem. Oferuje prosty, ale potężny interfejs do planowania, który pozwala menedżerom tworzyć zmiany w ciągu kilku minut, śledzić godziny pracy pracowników i bez wysiłku zarządzać dostępnością. Automatyczne przypomnienia o zmianach i powiadomienia zapewniają, że pracownicy zawsze wiedzą, kiedy i gdzie mają być.

Ponadto funkcja śledzenia czasu w tym oprogramowaniu do zarządzania zmianami płynnie integruje się z systemem płacowym, ograniczając ręczne błędy i eliminując stres związany z wypłatami.

Najlepsze funkcje Homebase

Zmień dowolne urządzenie w zegar rejestrujący czas pracy dzięki łatwym w obsłudze funkcjom rejestrowania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, w tym śledzeniu GPS zapewniającym dokładne śledzenie czasu

Zatrudniaj i wdrażaj nowych pracowników bez wysiłku dzięki wbudowanym narzędziom do publikowania ofert pracy, śledzenia kandydatów i usprawnionego wdrażania nowych pracowników

Uprość przetwarzanie listy płac, konwertując szablony kart czasu pracy na raporty płacowe i integrując je z dostawcami usług płacowych

Ograniczenia Homebase

Integracja kalendarza przebiega powoli i może powodować utworzenie wielu instancji tej samej zmiany w jednym dniu

Nie jest łatwo poprosić o dzień wolny po nocnej zmianie lub dodatkowej zmianie

Ceny Homebase

Podstawowy: Free

Niezbędne: 24,95 USD/lokalizacja

Dodatkowo: 59,95 USD/lokalizacja

All-In-One: 99,95 USD/lokalizacja

Ocena i recenzje Homebase

G2: 4,2/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Wraz z rozwojem automatyzacji niektóre firmy eksperymentują również z botami opartymi na sztucznej inteligencji i robotycznymi asystentami do planowania!

4. ZoomShift (najlepszy do dostosowywania szablonów harmonogramów i śledzenia kosztów pracy w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem ZoomShift

ZoomShift jest przeznaczony dla firm, które potrzebują elastycznych, niestandardowych opcji planowania. W przeciwieństwie do sztywnych narzędzi do planowania, umożliwia menedżerom tworzenie i ponowne wykorzystywanie szablonów harmonogramów pracy, ułatwiając planowanie harmonogramów dostosowanych do konkretnych potrzeb. Jest to szczególnie przydatne w firmach, w których pracownicy pracują w systemie zmianowym, są zatrudnieni na podstawie umów lub mają nietypowe wzorce pracy.

Ponadto śledzenie kosztów pracy w czasie rzeczywistym pomaga firmom utrzymać się w ramach budżetu poprzez monitorowanie wydatków na wynagrodzenia podczas tworzenia harmonogramów pracy pracowników.

Najlepsze funkcje ZoomShift

Śledź koszty pracy w czasie rzeczywistym dzięki narzędziom do prognozowania i integracji z systemem płacowym, aby nie przekroczyć budżetu

Uprość śledzenie czasu dzięki internetowym i mobilnym zegarom czasu pracy, weryfikacji GPS i automatycznemu zarządzaniu rejestracją czasu pracy

Popraw komunikację w zespole dzięki wiadomościom w aplikacji, czatom grupowym i potwierdzeniom odczytu, które ułatwiają koordynację

Zwiększ odpowiedzialność dzięki automatycznym przypomnieniom o zmianach, ograniczając absencję i problemy z planowaniem w ostatniej chwili

Ograniczenia ZoomShift

Brak funkcji offline

Nie możesz automatycznie zatwierdzać wniosków o pokrycie zmian

Ceny ZoomShift

Niezbędne: Free

Pakiet startowy: 2,50 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: 5 USD miesięcznie za użytkownika

Ocena i recenzje ZoomShift

G2: 4,9/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Pozwól pracownikom zamieniać się zmianami w aplikacji, zmniejszając obciążenie menedżerów. Niektóre narzędzia wymagają zgody menedżera na rezygnację ze zmiany, podczas gdy inne umożliwiają automatyczną zamianę na podstawie ustalonych zasad.

5. Sling (najlepszy do intuicyjnego planowania i komunikacji w zespole)

za pośrednictwem Sling

Sling ułatwia planowanie, jednocześnie priorytetowo traktując jasną komunikację w zespołach. Menedżerowie mogą tworzyć, dostosowywać i przydzielać zmiany, jednocześnie informując wszystkich o aktualnych zmianach dzięki wbudowanym wiadomościom i alertom. Pracownicy mogą prosić o czas wolny, zamieniać się zmianami i otrzymywać natychmiastowe powiadomienia o wszelkich zmianach w harmonogramie.

Kluczowym wyróżnikiem Sling jest funkcja zarządzania zadaniami, która pozwala menedżerom przypisywać pracownikom konkretne zadania podczas ich zmian. Dzięki temu członkowie zespołu znają swoje obowiązki z wyprzedzeniem, co prowadzi do płynniejszej pracy i mniej nieporozumień.

Najlepsze funkcje Sling

Zapewnij pracownikom możliwość zamiany zmian, samodzielnego planowania harmonogramów i automatycznych przypomnień o zmianach, aby ograniczyć zmiany w ostatniej chwili i poprawić dystrybucję obciążenia pracą

Zapewnij zgodność z przepisami, zarządzając wnioskami o urlop i przestrzegając przepisów prawa pracy dzięki wbudowanym zabezpieczeniom harmonogramów

Popraw ocenę wyników pracy dzięki narzędziom do oceny 360 stopni, które pozwalają oceniać pracowników i wspierać ich rozwój zawodowy

Monitoruj aktywność za pomocą pulpitu nawigacyjnego, aby uzyskać natychmiastowe aktualizacje dotyczące obecności, wydajności i wyników całego zespołu

Ograniczenia Sling

Trudno jest zintegrować Sling z innym oprogramowaniem, w tym z systemami płacowymi, takimi jak Gusto

Narzędzie nie posiada zaawansowanych opcji, takich jak szczegółowe raportowanie dla bardziej złożonych organizacji

Ceny Sling

Free

Premium: 2 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 4 USD miesięcznie na użytkownika

Ocena i recenzje Sling

G2: 4,6/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 150 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że? Globalne firmy mogą tworzyć płynne modele pracy typu "follow-the-sun" za pomocą oprogramowania do planowania. Zespoły w różnych strefach czasowych przekazują sobie zadania jak w niekończącej się sztafecie, pracując przez całą dobę.

6. When I Work (najlepszy pod względem solidnych funkcji planowania dostępności pracowników i zamiany zmian)

When I Work koncentruje się na tworzeniu harmonogramów dla firm i pracowników. Platforma umożliwia pracownikom ustawienie swojej dostępności i preferencji, dzięki czemu menedżerowie mają lepszy wgląd w to, kto jest dostępny, przed przypisaniem zmian.

Ta funkcja pomaga ograniczyć konflikty w harmonogramach i zwiększa zadowolenie pracowników, zapewniając dostosowanie zmian do preferencji personelu, gdy tylko jest to możliwe. Dodatkowo umożliwia zamianę zmian, dzięki czemu pracownicy mogą zamieniać się zmianami z kolegami, co ogranicza stres związany z problemami z obsadą w ostatniej chwili.

Najlepsze funkcje When I Work

Wizualizuj harmonogramy pracowników za pomocą kolorowych kalendarzy, które pomagają menedżerom organizować zmiany i dostrzegać konflikty na pierwszy rzut oka, co pozwala na lepsze planowanie zasobów

Śledź czas za pomocą cyfrowego zegara, który obsługuje rejestrację czasu pracy za pomocą zdjęć i automatyczne przypomnienia, aby zapewnić dokładną frekwencję

Usprawnij przetwarzanie wynagrodzeń dzięki integracji z ADP, Gusto i Paychex, zapewniając płynne obliczanie wynagrodzeń

Ograniczenia aplikacji When I Work

Opcja czatu działa wolno

Nie jest zgodny z ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA)

Ceny I When I Work

Pojedyncza lokalizacja lub harmonogram: 2,50 USD/miesiąc na użytkownika

Wiele lokalizacji lub harmonogramów: 4 USD miesięcznie za użytkownika

Ocena i recenzje When I Work

G2: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1000 recenzji)

🧠 Ciekawostka: Niektóre systemy planowania analizują dane historyczne, aby przewidzieć, w które dni pracownicy najczęściej zgłaszają nieobecność, zwłaszcza po świętach lub ważnych wydarzeniach.

Dla firm o złożonych potrzebach w zakresie planowania, Planday oferuje potężne rozwiązanie, które integruje planowanie pracy personelu z zarządzaniem płacami i kadrami. Platforma ułatwia zarządzanie skomplikowanymi harmonogramami zmian, w tym zmianami zmiennymi, nadgodzinami i zgodnością z przepisami prawa pracy.

Zawiera również narzędzia HR do śledzenia danych pracowników, zarządzania wnioskami o urlop i monitorowania wskaźników wydajności.

Najlepsze funkcje Planday

Efektywnie zarządzaj zadaniami HR, przechowując umowy, karty czasu pracy i dokumentację pracowników

Wykorzystaj analizy oparte na danych dzięki zaawansowanym funkcjom raportowania kosztów pracy, przychodów i trendów dotyczących siły roboczej, aby zoptymalizować decyzje dotyczące zatrudnienia

Nadzoruj wiele lokalizacji z jednego pulpitu, zapewniając płynność operacji w różnych miejscach

Uprość śledzenie czasu dzięki mobilnym rejestratorom czasu pracy, wspólnym kioskom i geofencingowi, aby zapewnić dokładną rejestrację obecności i obliczyć przepracowane godziny

Ograniczenia Planday

Zmiana czasu letniego to ręczne zadanie, które wymaga dodatkowego wysiłku

Nie można wyświetlić kont urlopowych skonfigurowanych dla pracowników bez zmiany zakresów dat

Ceny Planday

Pakiet startowy: 2,99 € miesięcznie za użytkownika (około 3,76 $ miesięcznie za użytkownika)

Dodatkowo: 4,99 € miesięcznie za użytkownika (około 6,28 $ miesięcznie za użytkownika)

Pro: Ceny niestandardowe

Ocena i recenzje Planday

G2: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że... Kilka zaawansowanych technologicznie systemów zarządzania pracownikami analizuje dane dotyczące wydajności pracowników, frekwencji, a nawet tonu wiadomości e-mail/komunikatów, aby oszacować poziom satysfakcji z pracy, dzięki czemu menedżerowie mogą zapobiegać wypaleniu zawodowemu, zanim do niego dojdzie.

8. 7shifts (najlepsze rozwiązanie do optymalizacji kosztów pracy i planowania harmonogramów na podstawie prognoz sprzedaży)

7shifts przenosi optymalizację siły roboczej na wyższy poziom, wykorzystując prognozy sprzedaży i dane o ruchu klientów do przewidywania zapotrzebowania na pracowników. Analizuje historyczne dane dotyczące sprzedaży i natężenia ruchu, aby pomóc menedżerom w tworzeniu harmonogramów pracy pracowników dostosowanych do potrzeb biznesowych. Ta funkcja obejmuje godziny szczytu, jednocześnie unikając niepotrzebnych kosztów pracy w okresach mniejszego natężenia ruchu.

Platforma integruje się z systemami punktów sprzedaży (POS) w celu gromadzenia danych dotyczących sprzedaży w czasie rzeczywistym, oferując dokładny wgląd w wymagania kadrowe. Automatyczne planowanie, prognozowanie zapotrzebowania na siłę roboczą i preferencje pracowników dotyczące zmian zapewniają, że harmonogramy są opłacalne i sprawiedliwe.

Najlepsze funkcje 7shifts

Kontroluj koszty pracy dzięki analizom w czasie rzeczywistym, które zapewniają wgląd w poziom zatrudnienia i optymalizację kosztów

Zintegruj je płynnie z systemami POS, takimi jak Square i Toast, aby dostosować dane dotyczące sprzedaży do potrzeb związanych z wynagrodzeniami i zatrudnieniem

Śledź codzienne operacje za pomocą scentralizowanego Dziennika menedżera, w którym możesz zapisywać ważne wydarzenia, notatki i zadania

Dostosuj się do warunków pogodowych, korzystając z narzędzi prognozowania, aby dostosować poziom zatrudnienia w oparciu o przewidywany ruch pieszy

Ograniczenia 7shifts

Aplikacja nie zapisuje zmian do momentu zamknięcia przeglądarki, co powoduje problemy, gdy wiele osób edytuje harmonogram

Funkcja napiwków nie działa w przypadku punktów za zmianę, a jedynie w przypadku stawki godzinowej

Ceny 7shifts

Free

Entree: 31,99 USD/miesiąc za lokalizację

The Works: 69,99 USD miesięcznie za lokalizację

Gourmet: 135 USD/miesiąc za lokalizację

Ocena i recenzje 7shifts

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1100 recenzji)

🔍 Czy wiesz, że... Sklepy spożywcze korzystają z zaawansowanych narzędzi do planowania, aby analizować wzorce zakupów, np. jak zła pogoda wpływa na wzrost sprzedaży, i zaplanować większą liczbę pracowników przed rozpoczęciem szczytu.

9. Factorial (najlepszy do zintegrowanego planowania, śledzenia czasu wolnego i monitorowania wydajności)

Factorial oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kadrami i pracownikami, które wykracza poza zwykłe planowanie. Menedżerowie mogą tworzyć i zarządzać zmianami, śledząc dostępność pracowników i wnioski o urlop, zapewniając zrównoważone i zgodne z przepisami harmonogramy.

Jedną z najcenniejszych funkcji Factorial jest narzędzie do monitorowania wydajności. Narzędzie to pozwala firmom śledzić wydajność i zaangażowanie pracowników wraz z danymi dotyczącymi harmonogramów. Pomaga menedżerom identyfikować trendy i podejmować decyzje dotyczące zatrudnienia w oparciu o dane.

Najlepsze funkcje Factorial

Usprawnij zarządzanie dokumentami, przechowując pliki kadrowe w bezpieczny sposób i umożliwiając składanie podpisów elektronicznych na dokumentach prawnych

Śledź czas pracy i obecność dzięki rejestrowaniu czasu pracy za pomocą kodów QR, śledzeniu geolokalizacji i zarządzaniu nadgodzinami, aby zapewnić dokładne rozliczenia płacowe

Zoptymalizuj rekrutację i wdrażanie nowych pracowników dzięki systemowi śledzenia kandydatów (ATS), który automatyzuje przeglądanie CV i gromadzenie dokumentów

Łatwo skaluj działalność dzięki scentralizowanej platformie HR, która integruje planowanie, zarządzanie wydajnością i przechowywanie dokumentów, dostosowując się do rozwoju Twojej firmy

Ograniczenia dotyczące faktur

Ograniczone opcje raportowania i dostosowywania

Wstępne ustawienia są przytłaczające

Integracja z aplikacjami innych firm przebiega powoli

Ceny fakturalne

Niestandardowe ceny

Ocena i recenzje Factorial

G2: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 250 recenzji)

10. Shiftbase (najlepszy do elastycznego planowania harmonogramów w celu zwiększenia zaangażowania pracowników i uzyskania informacji zwrotnych)

Shiftbase jest przeznaczony dla firm, które chcą zaoferować pracownikom większą elastyczność przy zachowaniu wydajności operacyjnej. Pracownicy mogą ustawić swoją dostępność i preferencje, ułatwiając menedżerom tworzenie harmonogramów pracy, które są odpowiednie zarówno dla firmy, jak i dla pracowników.

Narzędzie to zachęca również do dwustronnej komunikacji, umożliwiając pracownikom przekazywanie opinii na temat harmonogramów, co daje menedżerom cenny wgląd w potrzeby i preferencje pracowników.

Najlepsze funkcje Shiftbase

Zarządzaj zadaniami HR dzięki profilom pracowników, przechowywaniu dokumentów i integracji z HoorayHR w celu wdrażania nowych pracowników i planowania obciążenia

Dokładnie śledź czas pracy pracowników za pomocą zegarów rejestrujących, mobilnych rejestratorów czasu pracy i śledzenia lokalizacji, aby zapobiec rozbieżnościom

Twórz tygodniowe harmonogramy w podróży dzięki aplikacji dostosowanej do urządzeń mobilnych, która umożliwia pracownikom śledzenie godzin, składanie wniosków o urlop i zarządzanie dostępnością

Ograniczenia Shiftbase

Aplikacja mobilna nie oferuje tych samych funkcji, co wersja internetowa

Nie ma wbudowanych opcji zarządzania dniami wolnymi pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, co wymaga ręcznego zarządzania poprzez ustawienia dostępności

Ceny Shiftbase

Free

Podstawowy: 4,25 USD/miesiąc na użytkownika

Premium: 5,25 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Ocena i recenzje Shiftbase

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,4/5 (ponad 190 recenzji)

11. Humanity (najlepsze rozwiązanie do zaawansowanego planowania z wykorzystaniem analiz opartych na sztucznej inteligencji i wsparciem w zakresie zgodności z przepisami)

Humanity łączy planowanie oparte na sztucznej inteligencji z narzędziami zapewniającymi zgodność z przepisami, tworząc potężne rozwiązanie do zarządzania pracownikami.

Platforma wykorzystuje uczenie maszynowe do analizowania zapotrzebowania na siłę roboczą i automatycznego generowania opłacalnych harmonogramów zgodnych z przepisami. Pomaga to firmom uniknąć konfliktów w harmonogramach, nadmiernego zatrudniania i niedoborów personelu, zapewniając jednocześnie zgodność z przepisami prawa pracy i umowami zbiorowymi.

Najlepsze funkcje Humanity

Zautomatyzuj dynamiczne planowanie i tworzenie harmonogramów zmian, aby wyeliminować błędy związane z obsadą stanowisk, zoptymalizować koszty pracy i zapewnić menedżerom i pracownikom bezstresową pracę

Ujednolicie systemy zarządzania pracownikami, integrując Humanity Schedule z głównymi dostawcami usług płacowych i dostawcami ERP/HCM, takimi jak ADP, Oracle, Workday i innymi

Skorzystaj z narzędzia Staffing Checker, aby zidentyfikować i wyeliminować luki w obsadzie według godzin i pozycji, zapewniając optymalny poziom zatrudnienia

Ograniczenia ludzkie

Nie integruje się z systemami płacowymi, takimi jak Dayforce i Ceridian

Opóźnienia w zmianach i konieczność nauki obsługi

Ceny dostosowane do potrzeb użytkowników

Niestandardowe ceny

Ocena i recenzje użytkowników

G2: 4,3/5 (ponad 1000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 290 recenzji)

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zamiast panikować, gdy ktoś zadzwoni, że jest chory, prowadź listę pracowników gotowych do podjęcia pracy w ostatniej chwili. Wiele narzędzi do planowania pozwala skonfigurować system "dyżurów" umożliwiający szybkie zastąpienie nieobecnych pracowników.

Przejdź na planowanie zmian, które zapewni Ci powodzenie dzięki ClickUp

Tworzenie idealnego harmonogramu zmian nie musi być ciągłą walką o dostępność, zamianami i zmianami w ostatniej chwili. Dzięki odpowiednim narzędziom możesz zbudować płynniejszy i bardziej wydajny system planowania, który zapewni zadowolenie Twojego zespołu i sprawne działanie firmy.

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, jest idealnym narzędziem do planowania opartego na sztucznej inteligencji, płynnej integracji i aktualizacji w czasie rzeczywistym. Porzuć stres związany z planowaniem i skup się na powodzeniu swojego zespołu!

