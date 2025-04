13 najlepszych programów do komunikacji w branży budowlanej w 2025 roku

Koferdamy na nowo zdefiniowały sposób, w jaki budujemy mosty, żurawie wieżowe dały nam panoramę, jaką znamy, a szklane fasady bezramowe zmieniły architekturę w sztukę.

Budownictwo zawsze było historią innowacji, ale jeden obszar uparcie pozostaje w tyle: komunikacja.

Podczas gdy metody budowlane poszły naprzód, tylko 16% organizacji budowlanych w pełni wykorzystało nowoczesne technologie do współpracy. Luka ta może być kosztowną piętą achillesową na polu, na którym precyzja i czas są wszystkim.

Ale oto dobra wiadomość: nowe narzędzia komunikacyjne zmieniają sposób, w jaki zespół realizujący projekt budowlany łączy się, współpracuje i pokonuje wyzwania.

W tym artykule przeanalizujemy 13 najlepszych opcji wartych zbadania, jeśli jesteś gotowy stawić czoła wyzwaniom komunikacyjnym i sprawić, by Twoje projekty przebiegały płynniej niż kiedykolwiek.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do komunikacji w budownictwie?

Oceniając oprogramowanie do komunikacji w budownictwie, zwróć uwagę na te kluczowe funkcje:

Współpraca w czasie rzeczywistym : Teams mogą udostępniać aktualizacje, zatwierdzenia i zmiany natychmiast, zarówno na miejscu, jak i w biurze

Scentralizowane zarządzanie danymi : Poszukaj jednej platformy do przechowywania dokumentów projektowych, harmonogramów i komunikacji, redukując silosy i zamieszanie

Możliwości integracji : Upewnij się, że oprogramowanie jest kompatybilne z narzędziami takimi jak oprogramowanie do zarządzania projektami, budżetowania i planowania, aby usprawnić cykl pracy

Dostępność mobilna : Zapewnij zespołom na placu budowy łatwy dostęp do aktualizacji i narzędzi na ich urządzeniach, niezależnie od lokalizacji

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Szukaj prostego, intuicyjnego projektu, aby zachęcić do przyjęcia przez wszystkich członków zespołu, od menedżerów po pracowników terenowych

Silne zabezpieczenia: Wykorzystaj funkcje takie jak szyfrowanie i konfigurowalne uprawnienia użytkowników, aby chronić wrażliwe dane projektu

13 najlepszych programów do komunikacji w branży budowlanej

Oto 13 najlepszych programów do komunikacji w branży budowlanej, którym należy się przyjrzeć przed wybraniem jednego z nich dla swojej organizacji:

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami budowlanymi i współpracy w oparciu o AI)

ClickUp upraszcza złożoność zarządzania projektami budowlanymi, łącząc wszystko w jedną, wysoce elastyczną platformę.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zatwierdzeniami pozwoleń, śledzenie zleceń zmian, czy koordynowanie inspekcji na miejscu, ClickUp dostarcza Twojemu zespołowi budowlanemu narzędzia, które pozwalają być na bieżąco z każdym szczegółem.

Jego funkcje, takie jak wykresy Gantta, niestandardowe pulpity i narzędzia do śledzenia czasu, pozwalają kierownikom projektów bez wysiłku nadzorować oś czasu, budżety i alokację zasobów bez konieczności przełączania się między wieloma aplikacjami.

Giuliano Peressini, Chief Technical Officer (CTO) w Casagrande, podkreśla jego wartość dla współpracy:

ClickUp jest zawsze bardzo dobrym wyborem, gdy informacje muszą być udostępniane wielu osobom w tym samym czasie i gdy różne zespoły pracują nad tym samym tematem z różnych punktów widzenia.

ClickUp jest zawsze bardzo dobrym wyborem, gdy informacje muszą być udostępniane wielu osobom w tym samym czasie i gdy różne zespoły pracują nad tym samym tematem z różnych punktów widzenia.

Ta zdolność do ujednolicenia cyklu pracy jest nieoceniona dla zespołów budowlanych, w których architekci, inżynierowie, wykonawcy i klienci muszą pozostać w zgodzie.

Ale to, co wyróżnia ClickUp, to nie tylko jego elastyczność - to bogactwo funkcji zaprojektowanych z myślą o każdym aspekcie zarządzania projektami budowlanymi. Przyjrzyjmy się im bliżej:

Oprogramowanie do zarządzania budową ClickUp

Oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi ClickUp upraszcza zarządzanie osią czasu, zadaniami, budżetami i pozwoleniami - wszystko na jednej platformie.

Płynnie zarządzaj harmonogramami, pozwoleniami i zadaniami na jednej scentralizowanej platformie dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami budowlanymi ClickUp

Na przykład, można użyć wykresów Gantta do wizualizacji osi czasu projektu i tworzenia zależności między zadaniami. Dzięki temu wszelkie opóźnienia na placu budowy automatycznie dostosowują harmonogramy i powiadamiają zespół. Jest to idealne rozwiązanie do utrzymywania podwykonawców, dostawców i pracowników biurowych w zgodzie i na czas.

W rzeczywistości Cemex, wiodąca firma produkująca materiały budowlane, skróciła czas wprowadzania produktów na rynek o 15%, wykorzystując rozwiązania ClickUp. To tylko jedna z wielu historii powodzenia.

Zdolność ClickUp do scentralizowania komunikacji, usprawnienia cyklu pracy i zapewnienia wglądu w czasie rzeczywistym sprawia, że jest to nieocenione narzędzie dla projektów budowlanych każdej wielkości, zapewniające zarządzanie projektami na bieżąco, koszty pozostają pod kontrolą, a projekty są zakończone na czas.

ClickUp Chat

Ponadto, ClickUp Chat pełni funkcję scentralizowanego centrum dowodzenia dla komunikacji Twojego zespołu. Ekipy pracujące na polu mogą udostępniać aktualizacje w czasie rzeczywistym, oznaczać pilne problemy lub omawiać zadania bezpośrednio z pracownikami biura.

Ponieważ czaty są połączone z konkretnymi zadaniami, nie ma potrzeby przeszukiwania niekończących się wątków w poszukiwaniu krytycznych szczegółów.

Współpracuj natychmiast ze swoim zespołem, aby udostępniać aktualizacje, rozwiązywać problemy i pozostawać w kontakcie dzięki ClickUp Chat

ClickUp Docs

Śledzenie dokumentów projektu, takich jak plany, pozwolenia i raporty z inspekcji, jest często chaotyczne. ClickUp Docs upraszcza zarządzanie dokumentami poprzez tworzenie, przechowywanie i udostępnianie wszystkiego w jednym miejscu.

Co więcej, Teams mogą współpracować nad tymi dokumentami na żywo, zapewniając wszystkim - od ekip pracujących na polu po klientów - dostęp do najnowszej wersji.

Przechowuj i organizuj plany, umowy i szczegóły projektów w udostępnianych, wspólnych dokumentach dzięki ClickUp Docs

ClickUp Clip

W przypadku zadań, które wymagają więcej niż tekstu, ClickUp Clips umożliwia nagrywanie i udostępnianie materiałów wideo.

Chcesz pokazać, jak zmontować złożoną konstrukcję lub zwrócić uwagę na problem związany z bezpieczeństwem? Klipy pozwalają wizualnie przekazać te szczegóły, dzięki czemu są szczególnie przydatne podczas szkoleń lub rozwiązywania problemów.

Nagrywaj i udostępniaj szybkie aktualizacje wideo lub instrukcje, aby wszyscy byli na bieżąco dzięki ClickUp Clips

ClickUp Wykrywanie współpracy

ClickUp Collaboration Detection eliminuje ryzyko powielania pracy. Jeśli dwie osoby edytują to samo zadanie lub dokument projektowy, system powiadamia wszystkich zaangażowanych, oszczędzając czas i zapobiegając błędom.

Jest to szczególnie pomocne dla kierowników projektów zarządzających nakładającymi się zadaniami w cyklach pracy w branży budowlanej.

Bądź na bieżąco dzięki powiadomieniom w czasie rzeczywistym o tym, kto nad czym pracuje, aby uniknąć powielania zadań dzięki ClickUp Collaboration Detection

Widoki ClickUp

Widoki ClickUp pozwalają zobaczyć to, co najważniejsze, zarówno w biurze, jak i na placu budowy. Użyj widoku Gantta do długoterminowego planowania projektu, widoku Kalendarza do codziennych priorytetów lub widoku Kanban do śledzenia cyklu pracy na pierwszy rzut oka.

Wybierz spośród wykresów Gantta, kalendarzy lub tablic zadań, aby śledzić postępy w sposób, który działa dla Ciebie z ClickUp Views

Tablice ClickUp

ClickUp Tablice oferują wizualny sposób na planowanie układów placu budowy, przeprowadzanie burzy mózgów lub rozwiązywanie problemów projektowych. Są idealne do wspólnych sesji planowania, niezależnie od tego, czy cały zespół znajduje się w jednym pomieszczeniu, czy w różnych lokalizacjach.

Wizualna mapa pomysłów i cykli pracy dzięki interaktywnym tablicom ClickUp stworzonym do współpracy zespołowej

ClickUp Assign Comments przechowuje informacje zwrotne i aktualizacje zadań w jednym miejscu. Umożliwia nadawanie etykiet członkom zespołu, przypisywanie działań następczych i powiązanie konwersacji z konkretnymi zadaniami, dzięki czemu nigdy nie tracisz kontekstu. To prosty sposób na przyspieszenie zatwierdzeń i aktualizacji w każdym biznesie budowlanym bez niekończących się e-maili.

📮ClickUp Insight: 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailu i czacie do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% ich dnia pracy jest tracone na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji do wszystkiego do pracy, takiej jak ClickUp, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty zbiegają się w jednym miejscu! Nadszedł czas na centralizację i dodanie energii!

Korzystaj z ClickUp Assign Comments, aby wyjaśniać szczegóły i organizować rozmowy w sposób umożliwiający podejmowanie odpowiednich działań

ClickUp najlepsze funkcje

Niestandardowe zarządzanie zadaniami z listami kontrolnymi, śledzeniem czasu i etykietami priorytetów, zapewniające płynną koordynację zespołu

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, aby natychmiast informować członków zespołu o zmianach lub zakończonych zadaniach

Niestandardowe pulpity zapewniają przejrzysty widok postępów w projekcie, dzięki czemu interesariusze są zawsze na tej samej stronie

Zapewnij dostęp mobilny, aby Teams w terenie mogli aktualizować zadania i utrzymywać przepływ komunikacji bez konieczności powrotu do biura

Integracja AI z cyklami pracy w branży budowlanej w celu automatyzacji procesów

Limity ClickUp

Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników ze względu na rozszerzenie funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 900 opinii)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4 300 opinii)

Pro Tip: Ustaw niestandardowe powiadomienia w oprogramowaniu do zarządzania projektami, aby powiadamiać interesariuszy tylko o aktualizacjach istotnych dla ich roli, minimalizując rozpraszanie uwagi.

2. Buildertrend (najlepsze do kompleksowego zarządzania budową)

via Buildertrend

Buildertrend to platforma, która obsługuje wszystko, co związane z zarządzaniem projektami budowlanymi, od przedsprzedaży po zakończenie projektu. Zaprojektowana z myślą o budowniczych domów, firmach remontowych i specjalistycznych wykonawcach, upraszcza planowanie, zarządzanie finansami i komunikację z klientami.

Teams mogą udostępniać aktualizacje harmonogramu w czasie rzeczywistym, śledzić zlecenia zmian i zarządzać dostawami materiałów, zapewniając, że każdy interesariusz jest na bieżąco informowany.

Wyróżniającą się funkcją jest portal klienta. Daje on klientom przejrzysty widok na oś czasu projektu, płatności, a nawet zdjęcia postępów, zmniejszając potrzebę ciągłych aktualizacji.

Najlepsze funkcje Buildertrend

Wykorzystaj project messaging do konsolidacji komunikacji i informowania wszystkich interesariuszy o rozwoju projektu w jednym miejscu

Nagrywaj dzienniki , aby automatycznie przechwytywać i udostępniać aktualizacje dotyczące postępu prac klientom i członkom zespołu

Aktualizuj dokumenty projektu i udostępniaj je w czasie rzeczywistym, upewniając się, że nikt nie pracuje z nieaktualnymi informacjami

Limity Buildertrend

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że aplikacja mobilna ma ograniczone funkcje w porównaniu do wersji na pulpit

Ceny mogą być wysokie dla mniejszych wykonawców

Buildertrend ceny

Essential: $499/miesiąc

Zaawansowane: $799/miesiąc

Zakończone: $1,099/miesiąc

Oceny i recenzje Buildertrend

G2: 4. 2/5 (150+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (1,600+ opinii)

3. Procore (najlepsze do zarządzania projektami klasy Enterprise)

via Procore

Jeśli jesteś dużą firmą budowlaną lub generalnym wykonawcą zarządzającym złożonymi projektami z udziałem wielu interesariuszy, Procore to dobry wybór.

Jego mocną stroną jest centralizacja cykli pracy związanych z komunikacją - Teams mogą śledzić RFI, zgłoszenia i zlecenia zmian, jednocześnie udostępniając aktualizacje postępów na wszystkich etapach projektu.

Funkcja dziennika Procore pozwala kierownikom w terenie rejestrować pogodę, robociznę i materiały w czasie rzeczywistym, zapewniając szybką komunikację z zespołami biurowymi. Platforma integruje również solidne narzędzia finansowe, zapewniając interesariuszom widoczność budżetów, faktur i zleceń zmian.

Najlepsze funkcje Procore

project communication hub , aby skonsolidować wszystkie e-maile, RFI i wiadomości na scentralizowanej platformie, Skorzystaj z, aby skonsolidować wszystkie e-maile, RFI i wiadomości na scentralizowanej platformie, zmniejszając liczbę nieporozumień w miejscach pracy

Bezpiecznie udostępniaj dokumenty zespołom projektowym, zapewniając, że każdy pracuje z najbardziej aktualną wersją planów lub umów

Korzystaj z powiadomień w czasie rzeczywistym, aby powiadamiać członków zespołu o ważnych aktualizacjach, zapewniając, że wszyscy są na bieżąco

Ograniczenia Procore

Ceny mogą być zaporowe dla mniejszych firm

Wymaga szkolenia, aby w pełni wykorzystać jego zaawansowane funkcje

Limit funkcji offline dla zdalnych miejsc pracy

Cennik Procore

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Procore

G2: 4. 6/5 (3,200+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (ponad 2700 recenzji)

4. Fieldwire (najlepsze do koordynacji pracy zespołu na miejscu)

via Fiel dwire

Fieldwire został stworzony z myślą o wypełnieniu luki między zespołami pracującymi w terenie i w biurze, dzięki czemu idealnie nadaje się do koordynacji na miejscu. Zarządzanie zadaniami jest również łatwe, umożliwiając Teams tworzenie i przypisywanie zadań bezpośrednio z miejsc pracy.

Zarządzanie planami jest jego wyróżniającą się funkcją, w której użytkownicy mogą przesyłać plany komunikacji, dodawać do nich adnotacje i natychmiast udostępniać aktualizacje, zapewniając, że wszyscy pracują z najnowszą wersją.

Lista wykroczeń i listy kontrolne Fieldwire pomagają w utrzymaniu kontroli jakości, a funkcja pracy offline zapewnia zdalnym teamom wydajność. Choć jego integracje są ograniczone w porównaniu do większych platform, intuicyjny interfejs sprawia, że jest odpowiedni dla mniejszych i średnich zespołów budowlanych.

Najlepsze funkcje Fieldwire

Utrzymuj przepływ komunikacji między biurem a polem dzięki synchronizacji w czasie rzeczywistym , zapewniając zawsze udostępnianie dokładnych aktualizacji

Udostępnianie plików projektu bezpośrednio przez platformę, aby zapewnić brak rozbieżności w dokumentacji lub planach

Teams może aktualizować i śledzić postępy dzięki możliwościom offline , zapewniając pracownikom w terenie możliwość pracy bez połączenia z Internetem

Udostępnianie raportów z projektów w trybie natychmiastowym, umożliwiając zainteresowanym stronom przegląd postępów i rozwiązywanie wszelkich problemów bez opóźnień

Ograniczenia Fieldwire

Limit opcji integracji w porównaniu do większych platform

Zaawansowane funkcje raportowania mogłyby być bardziej rozbudowane

Cennik Fieldwire

Podstawowe: Free

Pro: $54/miesiąc za użytkownika

Business: $74/miesiąc za użytkownika

Business Plus: 104 USD/miesiąc za użytkownika

Fieldwire - oceny i recenzje

G2: 4. 5/5 (230+ opinii)

Capterra: 4. 6/5 (80+ opinii)

czy wiesz, że? Termin "plan" pochodzi od XIX-wiecznej techniki drukowania zwanej procesem cyjanotypii, opracowanej przez angielskiego naukowca Sir Johna Herschela w 1842 roku.

5. Houzz Pro (najlepsze dla firm projektowych)

przez Houzz Pro

Połącz zarządzanie projektami z potężnymi narzędziami do komunikacji z klientem w Houzz Pro, idealnym dla wykonawców mieszkaniowych i firm projektowo-budowlanych. Portal klienta pozwala klientom na widok aktualizacji projektu, oś czasu i zdjęcia postępów, zmniejszając potrzebę częstych odpraw.

Kreator ofert jest przydatny do tworzenia dopracowanych, szczegółowych szacunków, które klienci mogą zatwierdzać cyfrowo, przyspieszając rozpoczęcie projektu. Houzz Pro pełni również funkcję narzędzi do planowania i zarządzania podwykonawcami, zapewniając płynną współpracę na etapie projektowania i budowy.

Najlepsze funkcje Houzz Pro

Zapewnij przejrzystą komunikację za pomocą markowych portali dla klientów

Prezentuj koncepcje projektów za pomocą narzędzi do projektowania wizualnego

Informuj klientów i zespoły dzięki udostępnianiu osi czasu

Udostępnianie szybkich aktualizacji i żądanie zatwierdzeń za pomocą narzędzi do przesyłania wiadomości

Ograniczenia Houzz Pro

Limit opcji integracji z oprogramowaniem innych firm

Ceny mogą nie być idealne dla wykonawców obsługujących mniejsze projekty

Cennik Houzz Pro

Essential: $149/miesiąc

Pro: 249 USD/miesiąc

Niestandardowe: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Houzz Pro

G2: Brak oceny

Capterra: 4. 3/5 (980+ opinii)

6. Autodesk Build (najlepsze do zintegrowanego zarządzania projektami i współpracy projektowej)

via Autodesk Build

Autodesk Build to potężna platforma, która integruje zarządzanie budową ze współpracą projektową.

Idealny do projektów na dużą skalę, centralizuje RFI, zgłoszenia i aktualizacje postępów w jednym miejscu, zapewniając, że zespoły zawsze pracują z dokładnymi informacjami. Jego narzędzia do współpracy projektowej pozwalają architektom, inżynierom i wykonawcom przeglądać i komentować modele w czasie rzeczywistym, zmniejszając opóźnienia spowodowane błędną komunikacją.

Najlepsze funkcje Autodesk Build

Otrzymuj w czasie rzeczywistym aktualizacje postępu prac od Teams pracujących na polach

Szybkie rozwiązywanie konfliktów dzięki śledzeniu problemów

Integracja z innymi produktami Autodesk, takimi jak AutoCAD i Revit

Ograniczenia Autodesk Build

Może to być kosztowne dla mniejszych firm lub projektów

Zespoły niezaznajomione z ekosystemem Autodesk muszą się liczyć z bardziej stromą krzywą uczenia się

Cennik Autodesk Build

145 USD/miesiąc za użytkownika

Niestandardowe ceny dla nieograniczonej liczby użytkowników

Oceny i recenzje Autodesk Build

G2: 4. 4/5 (3,900+ opinii)

Capterra: Brak oceny

🧠 Fun Fact: Budowa Burj Khalifa zaangażowała ponad 12 000 pracowników reprezentujących ponad 100 narodowości i była wynikiem współpracy ponad 60 firm wykonawczych i konsultingowych z całego świata, co podkreśla znaczenie sprawnej komunikacji w takich globalnych projektach.

7. Wrike (najlepsze do elastycznego zarządzania projektami w różnych Teams)

via Wrike

Czy zarządzasz różnorodnymi projektami budowlanymi, z których każdy ma swoje specyficzne wymagania w zakresie zarządzania projektami? Wrike to wszechstronne narzędzie z niestandardowymi cyklami pracy, które jest idealne dla Ciebie.

Zadania są zorganizowane w huby, w których Teams mogą zostawiać komentarze, udostępniać pliki i śledzić postępy, eliminując rozproszoną komunikację. Jego elastyczność pozwala wykonawcom dostosować cykl pracy do zadań, takich jak śledzenie ofert lub zatwierdzanie pozwoleń.

Wrike nie posiada jednak narzędzi branżowych, takich jak zarządzanie projektami i może stać się kosztowny wraz ze wzrostem wielkości zespołu.

Najlepsze funkcje Wrike

Umożliwienie komunikacji dostosowanej do zadań w celu lepszej organizacji

Niestandardowe cykle pracy dostosowane do procesów budowlanych

Wizualizuj oś czasu projektu za pomocą wykresów Gantta i innych funkcji współpracy wizualnej

Płynna integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack i Google Drive

Ograniczenia Wrike

Limit funkcji specyficznych dla branży budowlanej w porównaniu do innych narzędzi

Może to stać się kosztowne w miarę zwiększania skali działalności Teams

Cennik Wrike

Free

Teams: 10 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 24,80 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Niestandardowy cennik

Pinnacle: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4. 2/5 (ponad 3700 recenzji)

Capterra: 4. 3/5 (ponad 2700 recenzji)

Pro Tip: Okresowo sprawdzaj cykl pracy swojego zespołu, aby upewnić się, że żadne krytyczne informacje nie zostaną utracone lub opóźnione.

8. Jobber (najlepszy dla małych teamów budowlanych i wykonawców)

przez Jobber

Jobber został stworzony z myślą o małych Teams i niezależnych wykonawcach. Upraszcza planowanie, fakturowanie i komunikację z klientem, dzięki czemu jest doskonałą opcją dla handlowców i wyspecjalizowanych wykonawców.

Dzięki Jobber wykonawcy mogą pozostawać w stałym połączeniu z klientami i załogami. Teams mogą planować zadania, wysyłać aktualizacje i śledzić postępy za pośrednictwem aplikacji, zapewniając płynną komunikację od początku do końca.

Hub klienta ułatwia klientom widok ofert, zatwierdzanie zadań i opłacanie faktur, zwiększając przejrzystość i zaufanie.

Najlepsze funkcje Jobber

Generowanie profesjonalnych faktur z opcjami płatności online

Pozostań w stałym połączeniu z aplikacją mobilną zaprojektowaną dla wykonawców

Automatyzacja przypomnień w celu zmniejszenia liczby nieodebranych płatności

Ograniczenia Jobbera

Ograniczone funkcje dla dużych projektów budowlanych

Brak zaawansowanych narzędzi do kompleksowego zarządzania cyklem pracy w branży budowlanej

Ceny dla jobberów

Podstawowe: $39/miesiąc za użytkownika

połączenie Connect: 119 USD/miesiąc za użytkownika (lub 169 USD/miesiąc dla Teams; do pięciu użytkowników)

Wzrost: 199 USD/miesiąc za użytkownika (lub 349 USD/miesiąc dla Teams; do 15 użytkowników)

Oceny i recenzje Jobber

G2: 4. 5/5 (290+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (930+ opinii)

9. CoConstruct (najlepsze dla budowniczych niestandardowych domów i firm zajmujących się przebudową)

via CoConstruct

Niestandardowi budowniczowie domów i firmy zajmujące się przebudową przysięgają na CoConstruct, który oferuje kanały komunikacji i narzędzia, które poprawiają zaangażowanie klientów, zarządzanie projektami i śledzenie finansów.

Jego portal skierowany do klientów jest wyróżniającą się funkcją, umożliwiającą właścicielom domów przeglądanie aktualizacji projektu, zatwierdzanie wyborów i bezpośrednią komunikację z budowniczymi.

Najlepsze funkcje CoConstruct

Usprawnij zarządzanie finansami dzięki integracji z QuickBooks

Zarządzaj harmonogramami, budżetami i selekcjami za pomocą specjalistycznych narzędzi

Śledzenie zleceń zmian i zatwierdzeń w czasie rzeczywistym

Limity CoConstruct

Stroma krzywa uczenia się dla małych teamów

Limit funkcji aplikacji mobilnych w porównaniu do pulpitów

Ceny CoConstruct

Standard: 99 USD/miesiąc

PLUS: Startuje od 399 USD/miesiąc

CoConstruct oceny i recenzje

G2 : 4. 0/5 (20+ reviews)

Capterra: 4. 7/5 (860+ opinii)

10. LetsBuild (najlepsze do śledzenia postępów prac i raportowania)

via LetsBuild

LetsBuild koncentruje się na pomaganiu zespołom budowlanym w śledzeniu projektów za pomocą narzędzi do monitorowania postępów i raportowania w czasie rzeczywistym.

Wykresy Gantta w czasie rzeczywistym pomagają kierownikom projektów wizualizować opóźnienia i proaktywnie dostosowywać harmonogramy. Najlepsze funkcje LetsBuild

Łatwe udostępnianie dokumentów w celu zapewnienia zgodności zespołów

Rejestruj postępy i przesyłaj zdjęcia z pola bez wysiłku

Uprość raportowanie na placu budowy dzięki intuicyjnym narzędziom

Limity LetsBuild

Ograniczone narzędzia do zarządzania finansami

Lepiej nadaje się jako narzędzie uzupełniające niż jako zakończona platforma do zarządzania projektami budowlanymi

Cennik LetsBuild

LB Aproplan: Niestandardowe ceny

LB Geniebelt: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje LetsBuild

G2: 4. 1/5 (20+ opinii)

Capterra: 4. 2/5 (ponad 100 opinii)

11. Connecteam (najlepsze do zarządzania zespołami w terenie i codziennymi operacjami)

via Conn ecteam

Masz duże teamy pracujące w terenie przy wielu projektach? Connecteam oferuje narzędzia do komunikacji między pracownikami, zarządzania zadaniami i śledzenia czasu.

Jest to idealne rozwiązanie dla wykonawców, którzy zarządzają harmonogramami i udostępniają aktualizacje załogom na miejscu bezpośrednio za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Funkcja zegara GPS zapewnia dokładne śledzenie czasu, a formularze i listy kontrolne upraszczają inspekcje i audyty bezpieczeństwa.

Najlepsze funkcje Connecteam

Zarządzaj zadaniami i komunikuj się w czasie rzeczywistym dzięki zoptymalizowanym komunikatom

Uzyskaj dostęp do mobilnej platformy zaprojektowanej z myślą o pracownikach na placu budowy

Zapewnij bezpieczeństwo dzięki wbudowanym formularzom i listom kontrolnym do audytów i inspekcji

Ograniczenia Connecteam

Limit zaawansowanych możliwości zarządzania projektami

Nie są idealne do zarządzania złożonymi projektami z udziałem wielu interesariuszy

Ceny Connecteam

Mały Business Plan: Free

Communications Basic: 35 USD/miesiąc (dla pierwszych 30 użytkowników; 0,6 USD/miesiąc za każdego kolejnego użytkownika)

Communications Advanced : 59 USD/miesiąc (dla pierwszych 30 użytkowników; 1,8 USD/miesiąc za każdego dodatkowego użytkownika)

communication Expert 119 USD/miesiąc (dla pierwszych 30 użytkowników; 3,6 USD/miesiąc dla każdego kolejnego użytkownika): 119 USD/miesiąc (dla pierwszych 30 użytkowników; 3,6 USD/miesiąc za każdego kolejnego użytkownika)

Oceny i recenzje Connecteam

G2: 4. 6/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (340+ opinii)

12. Contractor Foreman (najlepszy dla małych firm budowlanych)

via Contractor Foreman

Contractor Foreman obejmuje wiele funkcji, w tym zarządzanie projektami, śledzenie czasu, szacowanie i fakturowanie dla małych firm budowlanych.

Dzięki ponad 35 zintegrowanym narzędziom, małe Teams mogą zarządzać wszystkim, od dzienników bezpieczeństwa po RFI, bez konieczności przeskakiwania między wieloma aplikacjami.

Najlepsze funkcje programu Contractor Foreman

Zachowanie zgodności z przepisami dzięki wbudowanym dziennikom bezpieczeństwa

Skorzystaj z przystępnych opcji cenowych dostosowanych do potrzeb małych Teams

Ciesz się łatwością ustawień i przyjaznym dla użytkownika interfejsem dla nowych użytkowników

Limity dla brygadzistów

Przestarzały interfejs w porównaniu do innych narzędzi

Limit zaawansowanych funkcji mobilnych

Ceny dla brygadzistów

Podstawowy: $49/miesiąc (rozliczane rocznie)

Standard: $99/miesiąc (rozliczane kwartalnie)

Plus: 155 USD/miesiąc (rozliczane kwartalnie)

Pro: $212/miesiąc (rozliczane kwartalnie)

Unlimited: 312 USD/miesiąc (rozliczane kwartalnie)

Oceny i recenzje aplikacji Contractor Foreman

G2 : 4. 5/5 (260+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (670+ opinii)

13. Knowify (najlepsze dla wyspecjalizowanych wykonawców i branż)

przez Knowify

Podwykonawcy i branże takie jak hydraulika, elektryka i HVAC mogą znaleźć narzędzia do zarządzania ofertami, śledzenia kosztów pracy i tworzenia faktur w Knowify. Śledzenie budżetu w czasie rzeczywistym pomaga wykonawcom monitorować wydatki i utrzymywać się w granicach marży.

Platforma Knowify płynnie integruje się z QuickBooks, automatyzując procesy księgowe i eliminując podwójne wprowadzanie danych. Narzędzia do planowania Knowify pomagają załogom zarządzać wieloma zadaniami w różnych lokalizacjach, zapewniając wydajność i przejrzystość.

Najlepsze funkcje Knowify

Teams pracujący w terenie mogą rejestrować godziny pracy, aktualizować statusy zadań i przesyłać raporty wydatków bezpośrednio z urządzeń mobilnych

Ustawienie automatycznych powiadomień, gdy projekt jest zagrożony przekroczeniem budżetu

Przechowuj ważne dokumenty, takie jak umowy, faktury i rachunki w bezpiecznej lokalizacji w chmurze, aby mieć do nich łatwy dostęp

Ograniczenia Knowify

Ograniczone funkcje zarządzania projektami dla generalnych wykonawców

Nie są idealne dla dużych projektów budowlanych

Ceny Knowify

Podstawowe: Od 149 USD/miesiąc

Zaawansowany: Zaczyna się od 311 USD/miesiąc

Enterprise: Cena niestandardowa

Oceny i recenzje Knowify

G2: 4. 6/5 (60+ opinii)

Capterra: 4. 5/5 (90+ opinii)

