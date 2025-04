10 najlepszych programów do komunikacji w handlu detalicznym w 2025 roku

Wyobraź sobie: to pracowity sobotni poranek w Twoim sklepie detalicznym. Twój zespół biega w kółko, próbując zarządzać zapytaniami klientów, uzupełniać półki i obsługiwać zamówienia - a wszystko to przy jednoczesnym pilnowaniu zmian na zegarze.

Jeden z Twoich sprzedawców zauważa problem z systemem magazynowym. Zamiast szukać kierownika lub dzwonić do niego, wysyła szybką wiadomość za pośrednictwem oprogramowania do komunikacji w handlu detalicznym. Problem zostanie rozwiązany w ciągu kilku minut, a Twój zespół będzie mógł kontynuować pracę.

Odpowiednia platforma komunikacyjna dla handlu detalicznego może zwiększyć wydajność operacji. Jednak przy tak wielu dostępnych narzędziach, które mogą pomóc w realizacji celów związanych z komunikacją w zespole, wybór tego właściwego może wydawać się przytłaczający.

Ten blog przedstawia 10 najlepszych programów do komunikacji w handlu detalicznym, podkreślając ich wyróżniające się funkcje, przypadki użycia specyficzne dla handlu detalicznego i limity, dzięki czemu możesz znaleźć idealne rozwiązanie dla swojego biznesu.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do komunikacji w handlu detalicznym?

W handlu detalicznym komunikacja może decydować o doświadczeniach klientów. Pomyśl o tym. Twoi klienci oczekują szybkiej, dokładnej i spersonalizowanej obsługi, niezależnie od tego, czy dokonują zakupów online, dzwonią do działu obsługi klienta, czy przechodzą przez drzwi sklepu. Każdy błąd w komunikacji, niezależnie od tego, czy chodzi o brak produktu w magazynie, brak promocji, czy opóźnienie w odpowiedzi na zapytanie, powoduje tarcia.

Skuteczna komunikacja nie jest jednak dziełem przypadku. Wymaga ona odpowiednich narzędzi, które zapewnią płynny przepływ informacji między zespołami, działami i niestandardowymi klientami. Ale co dokładnie sprawia, że narzędzie komunikacyjne jest właściwym wyborem dla handlu detalicznego?

Przeanalizujmy kluczowe funkcje:

Narzędzia do komunikacji z pracownikami : Wybierz oprogramowanie, które wspiera dwukierunkową komunikację, umożliwiając aktualizacje w czasie rzeczywistym, przydzielanie zadań i udostępnianie informacji zwrotnych pracownikom handlu detalicznego

Dostępność mobilna : Upewnij się, że platforma jest przyjazna dla urządzeń mobilnych, umożliwiając pracownikom utrzymanie połączenia w podróży, szczególnie w dynamicznych środowiskach sprzedaży detalicznej

Integracja z systemami sprzedaży detalicznej : Poszukaj rozwiązań, które płynnie integrują się z istniejącymi systemami, takimi jak POS, zarządzanie zapasami i CRM, aby zapewnić płynne działanie

Rozgłaszanie i celowe przesyłanie wiadomości : Wybierz oprogramowanie, które umożliwia zarówno ogłoszenia w całym sklepie, jak i spersonalizowane wiadomości w celu skutecznego rozpowszechniania informacji

Funkcje zwiększające zaangażowanie : Narzędzia takie jak współpraca społecznościowa, wirtualne wydarzenia i grywalizacja mogą podnieść morale zespołu i zwiększyć zaangażowanie

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami : Priorytetem są platformy z solidnymi funkcjami bezpieczeństwa danych, aby chronić informacje o klientach i informacje operacyjne

Analityka i spostrzeżenia: Kompleksowe narzędzia do raportowania, które śledzą skuteczność komunikacji i wydajność operacyjną, mają kluczowe znaczenie dla decyzji opartych na danych

Porada profesjonalisty: Wybierz kompleksowe narzędzie komunikacyjne, które rozwija się wraz z Twoim biznesem. Zacznij od podstawowych funkcji, takich jak przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym i zarządzanie zadaniami, ale upewnij się, że oferuje skalowalne opcje, takie jak integracje i zaawansowane analizy, aby wesprzeć przyszłą ekspansję sprzedaży detalicznej.

10 najlepszych programów do komunikacji w handlu detalicznym

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zespołami w sklepie, koordynujesz działania z wieloma lokalizacjami, czy też dostosowujesz codzienne operacje do celów korporacyjnych, posiadanie narzędzia nowej generacji jest niezbędne do płynnego cyklu pracy i lepszej obsługi klienta.

Poznajmy 10 najlepszych programów do komunikacji w handlu detalicznym.

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania projektami i współpracy w handlu detalicznym)

ClickUp to aplikacja do wszystkiego do pracy, która łączy zarządzanie projektami, dokumentami i komunikację zespołową w jednej potężnej platformie. Można jej używać do usprawniania procesu otwierania sklepów, koordynowania strategii merchandisingowych i zapewniania płynnej komunikacji zespołowej w wielu lokalizacjach.

ClickUp Chat

Menedżerowie sklepów używają ClickUp Chat do natychmiastowego kontaktowania się ze swoimi Teams w ważnych momentach (takich jak renowacja sklepu lub wprowadzenie produktu na rynek), zapewniając, że wszyscy są na bieżąco, a problemy są rozwiązywane na miejscu.

Rozmawiaj ze swoim zespołem, trzymaj załączniki pod ręką i przydzielaj zadania z ClickUp Chat

Pracownicy sprzedaży używają go do szybkiego sprawdzania statusu zapasów w dziale zarządzania zapasami, udzielając niestandardowym klientom szybkich odpowiedzi i poprawiając jakość obsługi w sklepie.

ClickUp Clip

ClickUp Clip ułatwia szkolenia i komunikację. Menedżerowie mogą nagrywać samouczki dotyczące wszystkiego, od systemów POS po zarządzanie zapasami, pozwalając pracownikom uczyć się we własnym tempie.

Gdy pojawia się nowy układ sklepu lub aktualizacja merchandisingu, Teams mogą udostępniać wizualizacje i szybciej uzyskiwać opinie za pomocą tego narzędzia do współpracy wizualnej, zapewniając spójność marki we wszystkich obszarach.

Nagrywaj i udostępniaj swoje dane w sposób wizualny i wydajny dzięki ClickUp Clips

Wykrywanie współpracy ClickUp

Aby pozostać w synchronizacji, Twój zespół może skorzystać z ClickUp Collaboration Detection. Pokazuje ona, kiedy ktoś inny edytuje lub przegląda zadania, promując nieinwazyjną komunikację opartą na współpracy - idealną dla teamów pracujących nad kampaniami marketingowymi.

Zobacz, kto współpracuje z Tobą w czasie rzeczywistym, korzystając z funkcji wykrywania współpracy ClickUp

📮ClickUp Insight: Prawie 42% pracowników umysłowych preferuje e-mail do komunikacji w zespole. Wiąże się to jednak z pewnymi kosztami. Ponieważ większość e-maili dociera tylko do wybranych członków zespołu, wiedza pozostaje fragmentaryczna, utrudniając współpracę i szybkie podejmowanie decyzji. Aby poprawić widoczność i przyspieszyć współpracę, skorzystaj z aplikacji do wszystkiego w pracy, takiej jak ClickUp, która w ciągu kilku sekund zamienia Twoje e-maile w zadania, które można wykonać!

Widoki ClickUp

Widoki ClickUp zapewniają przyjemny przegląd każdego działu. Zarządzanie zadaniami staje się bułką z masłem dzięki konfigurowalnym opcjom, które pomagają sprzedawcom detalicznym i menedżerom w ustalaniu priorytetów i utrzymaniu płynnego działania.

Widok listy jest idealny do śledzenia zapasów i codziennych zadań, podczas gdy widok kalendarza organizuje wydarzenia i promocje w sklepie za pomocą udostępnianego kalendarza.

Dodawaj zadania w wielu widokach list za pomocą ClickUp Views

Funkcja ClickUp Assign Comments zapewnia, że ważne dyrektywy (np. uzupełnianie zapasów określonych elementów lub aktualizowanie wyświetlaczy promocyjnych) są przekazywane i śledzone w ramach zadania.

Możesz monitorować postępy i potwierdzać zakończone zadania poprzez przypisywanie komentarzy, zmniejszając prawdopodobieństwo błędnej komunikacji w miejscu pracy.

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzaj wszystkimi kluczowymi dokumentami w handlu detalicznym, takimi jak plany renowacji, SOP lub szczegóły dotyczące produktów dzięki ClickUp Docs

Twórz i przydzielaj zadania z dostosowanymi statusami, aby odzwierciedlić konkretne sceny projektów detalicznych, zwiększając przejrzystość i wydajność przepływu pracy

Integracja z istniejącymi systemami sprzedaży detalicznej, takimi jak CRM i narzędzia do zarządzania zapasami, w celu zapewnienia ujednoliconego widoku operacyjnego

Twórz wizualne mapy układów sklepów lub współpracuj nad pomysłami marketingowymi, ułatwiając orientację w strategiach i szybsze zrobienie czegoś dzięki ClickUp Whiteboards

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą uznać rozszerzenie funkcji za przytłaczające, wymagające czasu na dostosowanie i pełną integrację platformy z istniejącymi cyklami pracy

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise : Kontakt w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4. 7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4. 6/5 (ponad 4000 opinii)

Jennifer White, kierownik ds. broni palnej w Bridgeport Equipment & Tool, udostępnia swoje doświadczenia związane z korzystaniem z ClickUp.

Zajmujemy się wieloma projektami w naszym dziale i jestem w stanie posegregować pracę tak, aby każde zadanie było rozliczane w osobnej przestrzeni. Zarządzam 4-osobowym zespołem, a ClickUp pomaga mi oddelegować pracę i zobaczyć, kto pracuje nad którym zadaniem, umożliwiając mi równomierną dystrybucję pracy. Wprowadzanie terminów dla każdego zadania pomaga nam śledzić postępy.

Zajmujemy się wieloma projektami w naszym dziale i jestem w stanie posegregować pracę tak, aby każde zadanie było rozliczane w osobnej przestrzeni. Zarządzam 4-osobowym zespołem, a ClickUp pomaga mi oddelegować pracę i zobaczyć, kto pracuje nad którym zadaniem, umożliwiając mi równomierną dystrybucję pracy. Wprowadzanie terminów dla każdego zadania pomaga nam śledzić postępy.

🧠 Ciekawostka: Wiele z pierwszych amerykańskich sklepów typu mom-and-pop było sklepami ogólnospożywczymi lub drogeryjnymi sprzedającymi wszystko, od artykułów spożywczych i tkanin po zabawki i narzędzia.

2. Zipline (najlepsze do komunikacji w zespole i realizacji zadań)

via Zipline

Zipline został stworzony specjalnie z myślą o Teams, ułatwiając centrali i pracownikom pierwszej linii pozostanie na tej samej stronie. Jest to dobra opcja dla sklepów, które chcą uprościć zarządzanie zadaniami, komunikację wewnętrzną i codzienne operacje.

Niezależnie od tego, czy wprowadzasz nowe promocje, czy też jesteś na bieżąco z kampaniami sezonowymi, Zipline zapewnia pracownikom handlu detalicznego połączenie, informacje i gotowość do zapewnienia wyjątkowej obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Zipline

Przypisuj i śledź zadania z terminami dostosowanymi do scenariuszy specyficznych dla handlu detalicznego, takich jak kampanie sezonowe lub zmiany zapasów, korzystając z zarządzania zadaniami

Łącz wiadomości, ogłoszenia i aktualizacje w jednym miejscu, ograniczając nieporozumienia dzięki scentralizowanej komunikacji

Umożliwienie pracownikom sklepu dostępu do zadań i aktualizacji w podróży dzięki dostępowi mobilnemu

Uzyskaj raportowanie i analizy dotyczące zakończonych zadań i zaangażowania w komunikację, aby uzyskać wgląd w działalność operacyjną

Ograniczenia Zipline

Użytkownicy wspominają o krzywej uczenia się dla nowych członków zespołu niezaznajomionych z systemami zorientowanymi na zadania

Raportowanie może być żmudne, zwłaszcza raportowanie oceny

Możesz napotkać sporadyczne problemy techniczne, które zespół wsparcia rozwiąże podpowiedź szybko

Cennik Zipline

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zipline

G2 : 4. 8/5 (60+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

Do zrobienia? Pierwszym produktem, na którym zeskanowano kod kreskowy, była paczka gumy do żucia Wrigley's w 1974 roku.

3. BookKeeper (najlepszy do księgowości detalicznej i zarządzania finansami)

via BookKeeper

Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że zarządzanie finansami jest bardziej skomplikowane niż prowadzenie sklepu detalicznego? BookKeeper upraszcza zarządzanie finansami, oferując łatwe w użyciu narzędzia do śledzenia sprzedaży, zarządzania zapasami i monitorowania wydatków.

Zaprojektowany specjalnie dla firm zajmujących się handlem detalicznym, eliminuje zgadywanie z księgowości, pomagając w zarządzaniu kontami, zapewniając jednocześnie zgodność ze standardami raportowania finansowego.

Najlepsze funkcje BookKeeper

Rejestruj codzienne transakcje, monitoruj trendy przychodów i automatycznie twórz raporty sprzedaży, aby usprawnić operacje detaliczne za pomocą śledzenia sprzedaży detalicznej

Zsynchronizuj stany magazynowe z danymi sprzedaży, aby zapobiec brakom lub nadmiernym zapasom, zapewniając pracownikom pewność sprzedaży dzięki zarządzaniu zapasami w czasie rzeczywistym

Automatyzacja obliczeń podatkowych, generowanie raportów podatkowych i zachowanie zgodności z lokalnymi przepisami podatkowymi za pomocą narzędzi zgodności podatkowej

Uprość fakturowanie i śledzenie płatności dzięki gotowym do użycia szablonom i automatycznym przypomnieniom o płatnościach dla klientów i dostawców, korzystając z funkcji zarządzania klientami i dostawcami

Ograniczenia BookKeeper

Nie integruje się z innymi platformami do komunikacji lub zarządzania zadaniami w handlu detalicznym

Nie oferuje zaawansowanych funkcji, takich jak kodowanie płatności kolorami, synchronizacja w czasie rzeczywistym z wieloma urządzeniami i wsparcie dla wielu walut, które są niezbędne dla większych przedsiębiorstw handlu detalicznego o rozszerzonych potrzebach księgowych

Ceny BookKeeper

Srebrny : 8 USD/miesiąc za urządzenie

Złoty : 12 USD/miesiąc za urządzenie

Diamond: 12 USD/miesiąc za urządzenie

BookKeeper - oceny i recenzje

G2 : 4. 2/5 (20+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

4. YOOBIC (najlepszy do angażowania pracowników pierwszej linii i zarządzania zadaniami w handlu detalicznym)

via Yoobic

Zaprojektowany z myślą o zespołach pierwszej linii, YOOBIC to platforma mobilna, która zapewnia komunikację, zarządzanie zadaniami i szkolenia zawsze na wyciągnięcie ręki. Niezależnie od tego, czy wdrażasz nową inicjatywę, czy śledzisz codzienne operacje, dzięki temu oprogramowaniu możesz zsynchronizować swój zespół.

Dzięki analizom w czasie rzeczywistym, zyskujesz jasny widok postępów i zaangażowania pracowników, umożliwiając im podejmowanie decyzji opartych na danych i zwiększając wydajność na hali sprzedaży.

Najlepsze funkcje YOOBIC

Umożliwiają efektywne planowanie, przydzielanie i śledzenie zadań w celu precyzyjnego sprostania wyzwaniom operacyjnym

Twórz możliwości mikroedukacji dla pracowników handlu detalicznego, poszerzając wiedzę o produktach i umiejętności obsługi klienta dzięki dostępnym modułom szkoleniowym na urządzeniach mobilnych

Ułatwienie dwukierunkowej komunikacji między pracownikami sklepu a kierownictwem

Ograniczenia YOOBIC

Integracja YOOBIC ogranicza się do mniejszej liczby zewnętrznych systemów sprzedaży detalicznej

Przy wdrażaniu platformy występuje początkowy okres dostosowawczy lub krzywa uczenia się, szczególnie w zakresie poruszania się po jej kompleksowym zestawie funkcji

Ceny YOOBIC

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje YOOBIC

G2 : 4. 6/5 (130+ opinii)

Capterra: 4. 4/5 (60+ opinii)

🧠 Ciekawostka: Pierwszy nowoczesny program lojalnościowy rozpoczął się w 1793 roku, kiedy to kupiec z Sudbury w stanie New Hampshire podarował klientom miedziane tokeny na przyszłe zakupy. To zachęciło klientów do ponownych wizyt i stało się podstawą dzisiejszych programów lojalnościowych!

5. Blink (najlepsze do komunikacji w czasie rzeczywistym w zwinnym środowisku sprzedaży detalicznej)

via Blink

Wyobraź sobie narzędzie, które sprawia, że komunikacja w handlu detalicznym jest tak prosta, jak szybki czat. Takie właśnie jest Blink. Stworzony z myślą o szybko zmieniających się środowiskach sprzedaży detalicznej, umożliwia połączenie pracowników i menedżerów poprzez aktualizacje i wiadomości w czasie rzeczywistym.

Przyjazna dla użytkownika aplikacja mobilna Blink pomaga zespołom w zapewnieniu najwyższej jakości obsługi klienta. Co więcej, scentralizowana biblioteka zasobów pozwala mieć pod ręką materiały szkoleniowe, przewodniki po produktach i ważne dokumenty.

Najlepsze funkcje Blink

Zapewnij pracownikom i menedżerom orientację dzięki natychmiastowej komunikacji za pomocą wiadomości w czasie rzeczywistym w celu szybkich aktualizacji i rozwiązywania zadań

Udostępnianie krytycznych ogłoszeń, promocji i spostrzeżeń dotyczących sprzedaży detalicznej w różnych lokalizacjach sklepu za pomocą kanału informacyjnego

Przydzielaj zadania z jasno określonymi terminami, zapewniając sprawną realizację operacji w sklepie za pomocą przydzielania i monitorowania zadań

Wykorzystaj ankiety i mechanizmy informacji zwrotnej jako narzędzia opinii pracowników, aby zrozumieć wyzwania stojące przed zespołem i zwiększyć zaangażowanie pracowników

Ograniczenia Blink

Dobrze integruje się ze swoim ekosystemem, ale brakuje mu szerokiego wsparcia aplikacji innych firm dla niektórych systemów specyficznych dla handlu detalicznego

Wymaga krzywej uczenia się dla pracowników niezaznajomionych z platformami cyfrowymi

Cennik Blink

Business : 4,5 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Blink

G2 : 4. 7/5 (250+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (120+ opinii)

6. Staffbase (najlepsze do komunikacji wewnętrznej w dużych sklepach detalicznych)

via Staffbase

Skuteczna komunikacja jest podstawą powodzenia dużych organizacji handlu detalicznego, a Staffbase staje na wysokości zadania. Staffbase zapewnia spersonalizowane aktualizacje i zasoby dla wszystkich, niezależnie od tego, czy są na hali sprzedaży, czy zarządzają operacjami regionalnymi.

Jest to idealne rozwiązanie dla firm zajmujących się handlem detalicznym, które chcą ujednolicić swoją siłę roboczą, poprawić współpracę i zwiększyć wydajność w zespołach międzyfunkcyjnych.

Najlepsze funkcje Staffbase

Zapewnij niestandardową aplikację dla pracowników i intranet do udostępniania wiadomości, aktualizacji społecznościowych i kluczowych zasobów

Twórz spersonalizowane kampanie komunikacyjne, aby dostarczać istotne informacje określonym zespołom, sklepom lub regionom

Udostępnianie informacji zwrotnych za pośrednictwem ankiet i sondaży pomaga kierownikom ds. sprzedaży detalicznej zrozumieć wyzwania i poprawić wydajność operacyjną

Korzystaj z bogatych narzędzi do zarządzania zawartością, takich jak kalendarz redakcyjny i analityka, aby planować i mierzyć skuteczność komunikacji wewnętrznej w całej sieci detalicznej

Ograniczenia Staffbase

Krzywa uczenia się jest stroma dla niektórych użytkowników

Integracja z niektórymi niszowymi systemami sprzedaży detalicznej jest wyzwaniem i może wpływać na ciągłość pracy

Staffbase ceny

SMB : Niestandardowe ceny

Business : Niestandardowe ceny

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Staffbase

G2 : 4. 6/5 (200+ opinii)

Capterra: 4. 7/5 (70+ opinii)

7. Zinc (najlepszy do komunikacji z ekspertami w zakresie operacji detalicznych)

via Zinc

Gdy operacje w handlu detalicznym stają się zajęte, szybki dostęp do wiedzy specjalistycznej ma kluczowe znaczenie, a Zinc, część ServiceMax, sprawia, że tak się dzieje. Platforma ta umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym między zespołami sprzedaży detalicznej i zaplecza, oferując szybkie rozwiązania w przypadku problemów pojawiających się w godzinach szczytu.

Dzięki obsłudze wiadomości, głosu, wideo i udostępnianiu zawartości w jednym miejscu, Zinc zapewnia płynną komunikację i usprawnia obsługę klienta.

Najlepsze funkcje Zinc

Udostępnianie tekstu, głosu, wideo i zawartości na jednej platformie

Umożliwiają rozpowszechnianie ważnych ogłoszeń lub pilnych wiadomości do wszystkich pracowników handlu detalicznego, zapewniając, że wszyscy są na bieżąco informowani o promocjach, zmianach zasad lub krytycznych aktualizacjach

Zintegruj się z pakietem narzędzi ServiceMax, dostarczając ujednoliconą platformę do zarządzania realizacją usług i komunikacją w handlu detalicznym

Upewnij się, że cała komunikacja jest bezpieczna i zgodna ze standardami branżowymi, takimi jak szyfrowanie FIPS 140 i TLS, aby chronić poufne informacje biznesowe i dane klientów

Ograniczenia cynku

Przy wdrażaniu platformy może wystąpić początkowy okres dostosowawczy,

Integracje aplikacji innych firm są ograniczone do Salesforce Field Service, TrueContext, Aquant i Baxter Planning

Ceny Zinc

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Zinc

G2 : 4. 4/5 (30+ opinii)

Capterra: Za mało recenzji

8. Slack (najlepszy do komunikacji zespołowej w handlu detalicznym z dużymi integracjami)

via Slack

Slack to popularna platforma komunikacyjna znana z funkcji współpracy zespołowej. Dostarcza ona wiadomości błyskawiczne i integruje się z wieloma aplikacjami. Możesz tworzyć kanały dla różnych zespołów lub tematów, wysyłać bezpośrednie wiadomości i używać wątków do organizowania rozmów.

Umożliwia również połączenia głosowe i wideo, ułatwiając połączenie ze zdalnymi Teams lub lokalizacjami. Slack doskonale sprawdza się jednak w ogólnej komunikacji i zarządzaniu projektami, ale nie jest dostosowany specjalnie do potrzeb zespołów sprzedaży detalicznej.

Najlepsze funkcje Slack

Twórz dedykowane kanały do zorganizowanej komunikacji z zespołami, sklepami lub projektami, zapewniając ukierunkowane dyskusje i łatwe wyszukiwanie informacji

Udostępnianie dokumentów, zdjęć i materiałów wideo związanych z wiedzą o produktach, promocjami i materiałami szkoleniowymi dzięki zintegrowanemu udostępnianiu plików

Łatwy dostęp do przeszłych rozmów i plików za pośrednictwem przeszukiwalnych archiwów

Ograniczenia Slack

Wersja Free ogranicza dostęp do ostatnich 90 dni historii wiadomości i plików

Płatny plan może stać się kosztowny dla dużych organizacji handlu detalicznego

Cennik Slack

Free

Pro : $6. 67 za użytkownika/miesiąc

Plus : $12. 50 za użytkownika/miesiąc

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Slack

G2 : 4. 5/5 (30K+ recenzji)

Capterra: 4. 7/5 (22K+ recenzji)

9. Opterus (najlepszy do kompleksowego zarządzania zadaniami i komunikacji w handlu detalicznym)

via Opterus

Jeśli zarządzasz siecią sklepów detalicznych, Opterus oferuje OPSCENTER, wielomodułowe narzędzie do współpracy w chmurze zaprojektowane w celu uproszczenia operacji detalicznych. Jego modułowe podejście pozwala dostosować platformę do konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zadaniami, komunikację w zespole czy śledzenie wydajności sklepu.

Funkcja zarządzania zadaniami ułatwia przypisywanie, śledzenie i zarządzanie obowiązkami związanymi ze sprzedażą detaliczną we wszystkich sklepach, zapewniając płynne działanie i efektywne spotkanie celów.

Najlepsze funkcje Opterus

Ułatw płynną komunikację wewnętrzną między biurami korporacyjnymi a pracownikami handlu detalicznego za pomocą modułów komunikacyjnych

Oferują aplikacje mobilne dla systemów iOS i Android, umożliwiając kierownikom i pracownikom handlu detalicznego dostęp do platformy w podróży

Uzyskaj narzędzia do przesyłania i zatwierdzania wizualnych ekspozycji towarów, zapewniając spójność i zgodność ze standardami marki we wszystkich lokalizacjach sprzedaży detalicznej

Korzystaj z asystenta opartego na AI, aby ułatwić wdrażanie i operacje, dostarczając szybkich odpowiedzi na zapytania pracowników

Limity Opterus

Wymagają czasu, aby w pełni dostosować się do wszechstronnych funkcji platformy

Posiada limit integracji z aplikacjami innych firm

Cennik Opterus

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Opterus

G2 : 4. 6/5 (20+ opinii)

Capterra: Brak dostępnych recenzji

10. SellPro (najlepsze do szkolenia i angażowania pracowników handlu detalicznego)

via SellPro

Chcesz zmienić swoich pracowników w ekspertów ds. marki? SellPro umożliwia to dzięki przyjaznym dla urządzeń mobilnych szkoleniom, które są angażujące i skuteczne. Dzięki krótkim lekcjom, grywalizacji i komunikacji w czasie rzeczywistym, pracownicy sklepu są na bieżąco informowani i motywowani do zapewniania klientom wyjątkowej obsługi.

Ponadto, dzięki zaawansowanej analityce, menedżerowie mogą z łatwością śledzić postępy w szkoleniach i zaangażowanie, co ułatwia dostosowanie strategii komunikacji i zwiększenie sprzedaży.

Najlepsze funkcje SellPro

Dostarczaj krótkie, przyjazne dla urządzeń mobilnych moduły szkoleniowe, aby poprawić retencję wiedzy i jej zastosowanie

Włącz elementy przypominające gry i zachęty, aby motywować pracowników, zwiększając ich zaangażowanie i udział w programach szkoleniowych

Korzystaj z ogłoszeń, czatów, ankiet i forów, aby ułatwić natychmiastową komunikację między kierownictwem a pracownikami sklepu

Organizuj wirtualne i stacjonarne wydarzenia, takie jak promocje i sesje szkoleniowe

Limity SellPro

Wdrożenie platformy wymaga nauki, biorąc pod uwagę jej kompleksowe ustawienie funkcji

Integracje z aplikacjami innych firm są ograniczone do Stripe, HubSpot, ADP, Zendesk i Disqus

Ceny SellPro

wersja próbna Free Trial, później 500 USD miesięcznie

Oceny i recenzje SellPro

G2: Brak dostępnych recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Najlepsze oprogramowanie do komunikacji w handlu detalicznym

Znalezienie odpowiedniego narzędzia komunikacyjnego dla zespołu sprzedawców detalicznych może mieć ogromny wpływ na płynność pracy i zadowolenie klientów.

Spośród wszystkich dostępnych opcji, ClickUp zajmuje pierwsze miejsce. Ma wszystko, czego potrzebujesz: zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem, czaty w czasie rzeczywistym i integracje z systemami sprzedaży detalicznej.

