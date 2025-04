10 najlepszych alternatyw HARO dla lepszego zasięgu PR w 2025 roku

Jeśli pracowałeś w mediach, HARO (Help a Reporter Out) prawdopodobnie było istotną częścią twojej podróży. Jako platforma internetowa do zdobywania miejsc w mediach i cennych linków zwrotnych przez ponad dekadę, jest to nieocenione źródło informacji.

Jednak w grudniu 2024 roku HARO (później Connectively) oficjalnie zamknęło swoje podwoje. Co to oznacza dla ciebie? Czy Twoja praca z mediami właśnie znalazła się w ślepym zaułku?

Wcale nie! Nadal istnieje wiele solidnych alternatyw, które mogą pomóc w zabezpieczeniu wysokiej jakości linków zwrotnych i uzyskaniu ekspozycji w mediach.

W tym artykule omówimy 10 alternatyw HARO, ich najlepsze funkcje, limity i ceny. Pod koniec lepiej zrozumiesz, które narzędzia PR najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i osobowości użytkownika.

60-sekundowe podsumowanie Oto 10 solidnych alternatyw dla HARO: Qwoted: Najlepszy dla specjalistów PR i założycieli startupów SourceBottle: Najlepszy dla źródeł eksperckich i profesjonalistów PR JustReachOut: Najlepszy dla solopreneurów, brand managerów i małych teamów PR Muck Rack: Najlepszy do wyszukiwania i badania dziennikarzy Meltwater: Najlepszy dla wywiadu medialnego ProfNet: Najlepszy dla wysokiej jakości wygranych Funkcje: Najlepszy ze względu na wysoki współczynnik konwersji i najszybszy czas realizacji PitchRate: Najlepszy dla mediów OnePitch: Najlepszy do usprawnienia pitchingu prasowego Pomóż pisarzowi B2B: Najlepsze dla nisz marketingowych

Czego należy szukać w alternatywach HARO?

Wybierając alternatywę dla HARO dla swoich wysiłków, kluczowe znaczenie ma wybór narzędzia, które jest zgodne z celami biznesowymi i komunikacją zewnętrzną.

Pamiętaj o tych kluczowych funkcjach podczas oceny dostępnych opcji: Czas reakcji: Szybkie odpowiedzi od reporterów lub dziennikarzy, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kontaktu z prasą

Integracja z narzędziami PR: Bezproblemowe połączenie z innymi narzędziami PR lub systemami CRM w celu usprawnienia pracy

Raportowanie i analityka: Dostęp do szczegółowych danych, takich jak wskaźniki odpowiedzi i powodzenia, aby pomóc w śledzeniu postępów i dostosowywaniu strategii

Efektywność kosztowa: Struktura cenowa, która zapewnia, zwłaszcza w przypadku długotrwałego użytkowania

Śledzenie linków zwrotnych: Funkcje monitorowania linków zwrotnych, dzięki którym można monitorować powodzenie kampanii budowania linków

Baza danych kontaktów z mediami: Solidna baza danych dziennikarzy, blogerów i influencerów do celowego pitchingu

Teraz, gdy ustaliliśmy kluczowe funkcje, których należy szukać, przyjrzyjmy się narzędziom, które oferują.

10 najlepszych alternatyw HARO

Aby pomóc ci w powodzeniu kampanii medialnych, oto lista 10 najlepszych alternatyw HARO zaprojektowanych w celu usprawnienia wysiłków komunikacyjnych.

1. Qwoted (najlepszy dla specjalistów PR i założycieli startupów)

via Qwoted

Qwoted łączy dziennikarzy ze źródłami eksperckimi, pomagając im znaleźć cenne spostrzeżenia do ich artykułów. W przeciwieństwie do HARO, przed udzieleniem odpowiedzi na zapytania należy złożyć wniosek i zostać zatwierdzonym jako źródło. Ponadto cała komunikacja odbywa się bezpośrednio na Qwoted - żadne dane kontaktowe nie są udostępniane dziennikarzom.

Proces zatwierdzania może oznaczać mniejszą liczbę osób konkurujących o to samo zapytanie, ale działa również na korzyść dziennikarzy. W zależności od tego, jak dobrze twój profil odpowiada ich potrzebom, dziennikarze mogą również skontaktować się z tobą bezpośrednio.

Dla profesjonalistów PR, Qwoted pomaga uzyskać możliwości prasowe, z których wynikają relacje dla marek i ekspertów, których reprezentują.

Najlepsze funkcje Qwoted

Zbuduj profil ze swoimi referencjami i wiedzą specjalistyczną, aby otrzymywać odpowiednie zapytania od mediów

Odpowiadaj na zapytania dziennikarzy bezpośrednio na platformie

Uzyskaj filtr dziennikarzy na podstawie lokalizacji, płci i wiedzy specjalistycznej

Ograniczenia Qwoted

Qwoted jest bardziej ukierunkowany na agencje PR niż agencje SEO

Ceny kont zespołowych mogą być drogie dla małych teamów

Cennik Qwoted

Podstawowe: Free

Pro : 99 USD/miesiąc za użytkownika

Teams: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Qwoted

G2 : Za mało recenzji

Capterra: N/A

2. SourceBottle (najlepsze dla źródeł eksperckich i specjalistów PR)

via SourceBottle

Jeśli szukasz darmowej platformy, która pomoże dziennikarzom i blogerom znaleźć źródła eksperckie, SourceBottle może być świetnym rozwiązaniem. Podobnie jak HARO, platforma ta umożliwia połączenie profesjonalistów z branży z mediami, które potrzebują specjalistycznych informacji. Możesz znaleźć źródła lub samemu stać się źródłem.

To, co wyróżnia SourceBottle, to indywidualne podejście do zarządzania PR. Możesz wybrać tematy, które pasują do Twojej wiedzy. Obejmują one biznes i finanse, zdrowie i dobre samopoczucie, technologię, podróże i wypoczynek, nadrzędne i styl życia oraz żywność i modę.

Ponadto płatny plan odblokowuje dodatkowe funkcje, takie jak konkretne prezenty, studia przypadków i możliwości prezentacji w mediach.

Najlepsze funkcje SourceBottle

Dostęp do globalnej platformy o szerszym międzynarodowym zasięgu

Chroń prywatność dzięki anonimowym opcjom

Otrzymuj darmowe powiadomienia e-mail z funkcją redukcji spamu

Korzystaj z wyrafinowanych filtrów wyszukiwania według branży i lokalizacji

Celuj w indywidualnych profesjonalistów i mniejsze biznesy

Limity SourceBottle

Nie oferuje takiego samego rozszerzenia zasięgu jak HARO lub większe platformy

Funkcje są stosunkowo podstawowe, bez opcji premium dla lepszej widoczności

Cennik SourceBottle

Free

Profil eksperta: $25/miesiąc

Oceny i recenzje SourceBottle

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. JustReachOut (najlepszy dla solopreneurów, brand managerów i małych teamów PR)

via JustRea chOut

Założona przez eksperta PR Dmitrija Dragileva w 2014 roku, JustReachOut została zaprojektowana, aby pomóc ludziom z ambitnymi celami PR w bezpośrednim połączeniu z mediami.

Dzięki oprogramowaniu do link-buildingu możesz bez wysiłku znaleźć i zaprosić dziennikarzy do współpracy, korzystając z ogromnej bazy danych zawierającej ponad 700 000 kontaktów. Jeśli dziennikarz nie odpowie na twoją wstępną ofertę, możesz zaplanować automatyczne działania następcze, zapewniając, że pozostaniesz na topie bez dodatkowej pracy.

Aby zapewnić spokój, platforma ręcznie weryfikuje adresy e-mail, aby upewnić się, że docierasz do właściwej osoby.

Twórz spersonalizowane e-maile w ciągu kilku sekund, przełamuj lody z dziennikarzami bez zagłębiania się w ich artykuły, a nawet otrzymuj natychmiastowe podsumowania tych artykułów, aby zrozumieć, czego szukają.

Najlepsze funkcje JustReachOut

Prawdziwe wzmianki prasowe dla klientów

Uzyskaj funkcję w najlepszych podcastach

Szybko zidentyfikuj niedziałające połączenia w swojej niszy i podnieś swoje pozycje w Google

Uzyskaj dostęp do narzędzi PR opartych na AI, aby przyspieszyć swój cykl pracy

Limity JustReachOut

Koncentruje się głównie na zasięgu, a nie na szerszym zarządzaniu PR

Wymaga od nowych użytkowników nauki poruszania się po wszystkich funkcjach

Ceny JustReachOut

Smarter Outreach : $147/miesiąc za użytkownika

Advanced Outreach : 247 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników

Unlimited Outreach: 497 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników

Oceny i recenzje JustReachOut

G2 : Za mało ocen

Capterra: N/A

Badanie przeprowadzone przez BBC wykazało, że firmy posiadające markowe podcasty odnotowały imponujący wzrost rozpoznawalności marki o 89%.

4. Muck Rack (najlepszy do znajdowania i wyszukiwania dziennikarzy)

przez Muck Rack

Podczas gdy 82% teamów PR regularnie mierzy swoje wysiłki w zakresie PR, mniej niż 40% jest "bardzo" lub "bardzo" pewnych danych, które raportują.

A gdyby istniał sposób na automatyzację pomiarów i łatwe udostępnianie wyników kierownictwu za pomocą zaledwie kilku kliknięć? Muck Rack może być dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Ta platforma pomaga firmom i osobom prywatnym dotrzeć do odpowiednich kontaktów w mediach. Można ustawić alerty dla słów kluczowych związanych z danym polem, co ułatwia znalezienie i wysłanie wiadomości do dziennikarzy piszących na tematy z danej dziedziny.

Muck Rack dostarcza również kompleksową listę dziennikarzy i influencerów, zakończoną danymi kontaktowymi. Pozwala to przesiać i zidentyfikować odpowiednie osoby, do których można się zwrócić. Jednak to ty jesteś odpowiedzialny za zasięg i bycie na bieżąco z popularnymi tematami.

Najlepsze funkcje Muck Rack

Aktualizuj listy mediów dzięki informacjom w czasie rzeczywistym

Ustaw alerty dla branżowych słów kluczowych, aby być na bieżąco

Otrzymuj powiadomienia, gdy raportujący zmienią temat lub zaczną zajmować się nowymi zagadnieniami

Limity Muck Rack

Składa się z wielu czynności administratora związanych z zasięgiem i zarządzaniem bazą danych

Na niektórych listach kontaktów może brakować pewnych informacji

Ceny Muck Rack

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Muck Rack

G2 : 4. 6/5 (270+ opinii)

Capterra: 4. 3/5 (20+ recenzji)

Przeczytaj także: Najlepsze szablony do zarządzania influencerami

5. Meltwater (najlepszy do analizy mediów)

via Meltwater

Meltwater to platforma do analizy mediów, która pomaga śledzić obecność i zasięg w mediach. Używając słów kluczowych związanych z Twoją branżą lub firmą, możesz wyszukiwać odpowiednie publikacje i dziennikarzy.

Platforma umożliwia tworzenie niestandardowych pulpitów do śledzenia kluczowych punktów danych dla kampanii PR i marketingu zawartości, takich jak nastroje dotyczące zasięgu i spostrzeżenia odbiorców.

Platforma umożliwia generowanie biuletynów w celu udostępniania wzmianek w mediach swojemu zespołowi lub klientom. Dodatkowo, możesz użyć narzędzia wywiadowczego Meltwater do śledzenia zasięgu konkurencji i obecności w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Meltwater

Otrzymuj codzienne lub cotygodniowe newslettery, aby być na bieżąco

Uzyskaj dostęp do danych kontaktowych reporterów w celu celowego dotarcia do nich

Skutecznie monitoruj relacje w mediach, aby śledzić obecność swojej marki

Limity Meltwater

Posiada nieintuicyjny pulpit, który może być trudny w nawigacji

Nie są dostosowane do indywidualnych źródeł, które chcą budować wiarygodność

Cennik Meltwater

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Meltwater

G2 : 4. 0/5 (2 180+ opinii)

Capterra: 4. 0/5 (90+ opinii)

Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI w mediach społecznościowych dla marketerów

6. ProfNet (najlepszy dla wysokiej jakości wygranych)

via ProfNet

Czy odpowiedni dziennikarze aktywnie poszukujący specjalistycznej wiedzy mogą codziennie lądować w Twojej skrzynce odbiorczej? ProfNet oferuje tę usługę od PR Newswire, która ma 20-letnią historię połączenia specjalistów PR i marketingu z chętnymi do kontaktów mediami. Oszczędza to czas i wysiłek związany z niekończącym się zimnym pitchingiem.

ProfNet pozwala wykorzystać ekskluzywne możliwości, które nie są dostępne na innych platformach. Przy mniejszej liczbie użytkowników - około 14 000 specjalistów PR - Twoje szanse na bycie odebranym przez dziennikarza są znacznie wyższe niż w przypadku innych usług medialnych, takich jak HARO, które może pochwalić się ponad milionem użytkowników.

ProfNet wyróżnia się unikalnym systemem. W tym systemie dziennikarze przesyłają szczegółowe zapytania dotyczące potrzebnej im wiedzy specjalistycznej, które są następnie wysyłane do subskrybowanych ekspertów. Pozwala to na wysoce celowe dotarcie do odbiorców.

Najlepsze funkcje ProfNet

Wyższy współczynnik konwersji w porównaniu do większości alternatyw

Filtruj zapytania na podstawie typu instytucji lub lokalizacji geograficznej, aby uzyskać bardziej trafne wyniki

Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia e-mailem, gdy pojawią się nowe możliwości

Limity ProfNet

Radzenie sobie z przestarzałym formatem e-maila, który wydaje się niezgrabny w porównaniu z nowoczesnymi narzędziami

Brak danych SEO oznacza, że musisz samodzielnie badać oceny domen i backlinki

Cennik ProfNet

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje ProfNet

G2 : N/A

Capterra: N/A

📮ClickUp Insight: 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailu i czacie do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% ich dnia pracy jest tracone na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji ClickUp do wszystkiego do pracy, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty zbiegają się w jednym miejscu - dzięki wbudowanej AI.

7. Funkcje (najlepsze pod względem wysokich współczynników konwersji i najszybszej realizacji)

za pośrednictwem funkcji

Uruchomiona jako Terkel w 2021 roku, platforma rozpoczęła działalność jako prosty hub do połączenia Business z możliwościami medialnymi. Szybko do września 2023 r. i zmieniła nazwę na Funkcja, aby skupić się bardziej na prezentowaniu najlepszych ekspertów w zakresie zawartości.

Teraz oferuje łatwy sposób na pitchowanie i śledzenie kontaktów z mediami, dzięki czemu proces ten jest znacznie łatwiejszy w zarządzaniu niż zajmowanie się niekończącymi się wątkami e-mail, jak w przypadku HARO.

Unikalnym aspektem funkcji Featured jest to, że konsoliduje wszystko w prostym pulpicie nawigacyjnym. Ta przejrzystość oznacza koniec z żonglowaniem wieloma platformami lub próbami śledzenia ofert w chaotycznych łańcuchach e-maili.

Wyróżnione najlepsze funkcje

Dopasuj pytania do swojej wiedzy i doświadczenia

Specjalizuj się w pisemnych pytaniach i odpowiedziach dla funkcji artykułów i spostrzeżeń ekspertów

Zarządzanie kontaktami i działaniami następczymi przy minimalnym wysiłku

Zbuduj wiarygodność, uzyskując funkcje w renomowanych punktach sprzedaży

Ograniczenia funkcji

Zmaga się z mniejszą liczbą możliwości w porównaniu z większymi platformami wzmiankowanymi na tej liście

Koncentruje się tylko na pisemnych wypowiedziach; brak opcji dla innych formatów zawartości

Funkcje cenowe

Free

Pro: 49. 75/miesiąc za użytkownika

Business: 99 USD/miesiąc za użytkownika

Funkcje ocen i recenzji

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

Przeczytaj także: Najlepsze narzędzia influencer marketingu dla agencji

8. PitchRate (najlepszy dla mediów)

via PitchRate

PitchRate koncentruje się na dopasowywaniu źródeł do odpowiednich dziennikarzy, zwiększając szanse na uzyskanie odpowiedzi.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest internetowy newsroom. Przestrzeń ta pozwala firmom prezentować swoje zasoby medialne, informacje prasowe i pomysły na historie, które dziennikarze mogą przeglądać i uzyskiwać do nich bezpośredni dostęp. Zwiększa to prawdopodobieństwo nawiązania istotnych połączeń.

Najlepsze funkcje PitchRate

Otrzymuj wysokiej jakości, trafne odpowiedzi od dziennikarzy

Przesyłaj artykuły eksperckie z nagłówkami, dostarczając dziennikarzom gotową do użycia zawartość

Uzyskaj dostęp do zasobów szkoleniowych PR, artykułów i wskazówek, aby ulepszyć swój plan dotarcia do odbiorców

Limity PitchRate

Najlepiej nadaje się do mniejszych kampanii PR niż większych

Cennik PitchRate

Free

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje PitchRate

G2 : Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

9. OnePitch (najlepszy do usprawnienia pitchingu prasowego)

przez OnePitch

Uruchomiona w 2017 roku platforma została zaprojektowana w celu przyspieszenia procesu pitchingu zarówno dla dziennikarzy, jak i profesjonalistów PR. Idea jest prosta: zamiast wysyłać ogólne oferty, wysyłasz jedną dostosowaną do potrzeb dziennikarza.

Jedną z najlepszych funkcji tej platformy jest Pitch Checker, który analizuje Twoją ofertę, aby upewnić się, że spełnia ona oczekiwania dziennikarzy. Dostarcza również rekomendacje dla dziennikarzy, sugerując najlepsze kontakty w oparciu o Twoją ofertę, dzięki czemu nie tracisz czasu na nieistotne leady.

Najlepsze funkcje OnePitch

Śledzenie e-maili w celu monitorowania postępów w kontaktach

Ustaw przypomnienia, aby być na bieżąco z odpowiedziami

Otrzymuj raporty e-mail, aby zmierzyć swoje powodzenie w pitchingu

Limity OnePitch

Oferuje limit zaawansowanych funkcji dla bardziej doświadczonych specjalistów PR

Zależy w dużej mierze od wkładu użytkowników, aby wygenerować najlepsze wyniki

Cennik OnePitch

All Pitch: $50/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje OnePitch

G2 : Za mało ocen

Capterra: Za mało ocen

10. Pomóż pisarzowi B2B (najlepsze dla nisz marketingowych)

via Help a B2B Writer

Kupiona przez społeczność marketingu zawartości Superpath w 2023 roku, ta niszowa platforma po cichu dostarcza wartość specjalistom ds. marketingu, sprzedaży i technologii.

To, co wyróżnia serwis Help a B2B Writer (HaB2BW), to jego zdolność do połączenia autorów z ekspertami w danej dziedzinie, co ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu najwyższej jakości zawartości. Jeśli nie jesteś ekspertem, HaB2BW ułatwia znalezienie i komunikację z tymi, którzy nimi są.

Najlepsze funkcje Help a B2B Writer

Dostęp do szerokiego zakresu szablonów dla mediów społecznościowych

Free platforma bez opłat za subskrypcję i kosztów per-pitch

Stwórz środowisko wolne od spamu, dostarczając wysokiej jakości możliwości

Ograniczenia dla pisarzy B2B

Ogranicza swoje zastosowanie do nisz marketingowych, technologicznych lub biznesowych

Sporadyczne usterki, takie jak problemy z dostarczalnością

Pomoc w wycenie dla pisarzy B2B

Free

Ocena i recenzje Help a B2B Writer

G2 : N/A

Capterra: N/A

Inne warte uwagi metody

Jeśli uważasz, że te alternatywy HARO nie są w stanie zaspokoić Twoich potrzeb w zakresie kontaktów z mediami, istnieje więcej opcji. Niektóre uznane platformy oferują bardziej interaktywne podejście oparte na społeczności, które może pomóc w uzyskaniu cennych wzmianek i linków zwrotnych.

Oto kilka godnych uwagi rozwiązań:

X (dawniej Twitter) (#journorequests)

X nie służy tylko do przewijania memów lub plotek o celebrytach. To kopalnia złota do połączenia z dziennikarzami aktywnie poszukującymi opinii ekspertów.

Wyszukaj hashtag #journorequests, aby uzyskać zapytania mediów w czasie rzeczywistym od raportujących z różnych branż. Dziennikarze używają tego hashtagu do publikowania cytatów, wywiadów i spostrzeżeń ekspertów. Piękno X polega na jego natychmiastowości i zasięgu - możesz od razu wskoczyć do rozmowy i połączyć się z szerokim zakresem raportowania.

Upewnij się jednak, że Twoja oferta jest zwięzła i dostosowana do każdej prośby.

🧠 Zabawa Fakt: Zamiast zwykłego cold-pitchingu, wielu profesjonalistów PR aktywnie nawiązuje kontakty na LinkedIn, oferując przemyślane przywództwo lub dołączając do społeczności medialnych, takich jak PR Week lub Media Relations 101.

Społeczności Reddit (np. r/PRpros, r/Freelance)

Reddit to ukryty klejnot dla mediów, z kilkoma aktywnymi społecznościami poświęconymi PR i relacjom z mediami.

Subreddity takie jak r/PRpros i r/Freelance są pełne dziennikarzy i twórców zawartości, którzy publikują zapytania medialne i szukają opinii ekspertów. Społeczności te są często mniejsze i bardziej niszowe, co może być ogromną zaletą w znajdowaniu bardzo istotnych możliwości, które są zgodne z celami PR.

Przestrzegaj jednak zasad subreddita i unikaj nadmiernej zawartości promocyjnej - redaktorzy naprawdę cenią sobie autentyczność.

Społeczności Slack

Wielu specjalistów ds. PR i mediów używa Slacka do udostępniania możliwości i połączenia z dziennikarzami i influencerami w czasie rzeczywistym.

Kanały takie jak #PRdaily, #PublicRelations lub #MediaRequests często umożliwiają publikowanie informacji o swojej dostępności jako źródła, udostępnianie informacji prasowych lub odpowiadanie na prośby dziennikarzy. Społeczności Slack wyróżniają się swobodnym, konwersacyjnym stylem komunikacji, który zachęca do szybkiego zaangażowania.

Ponadto są one bardziej ekskluzywne, co oznacza, że często uzyskujesz dostęp do wysokiej jakości możliwości.

Jeśli chcesz poprawić swój zasięg wśród dziennikarzy i zarządzać relacjami z mediami, ClickUp jest najlepszą aplikacją do pracy, aby to osiągnąć!

To kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i zaangażowania w media społecznościowe dla agencji może pomóc w lepszym zarządzaniu zasięgiem mediów i planowaniu mediów. Oto jak to zrobić:

🚀 Śledzenie zapytań mediów za pomocą niestandardowych formularzy

Tworzenie niestandardowych formularzy do śledzenia zapytań od mediów

Niezależnie od tego, czy chodzi o zbieranie informacji od dziennikarzy, czy monitorowanie przychodzących zapytań od mediów, ClickUp Formulars pozwala uchwycić wszystkie istotne szczegóły.

Po zebraniu informacji możesz zautomatyzować zadania i działania następcze, aby Twój zespół dokładnie wiedział, kiedy podjąć działania. Zapewnia to płynne i terminowe docieranie do mediów.

współpraca nad strategiami PR dzięki ClickUp Docs

Zoptymalizuj swoją zawartość, aby uzyskać lepszy wpływ dzięki ClickUp Docs

Dzięki ClickUp Docs Twój zespół może współpracować nad strategiami PR i planami dotarcia do mediów w czasie rzeczywistym. Łatwo twórz, edytuj i udostępniaj dokumenty, ułatwiając przygotowywanie ofert, planowanie kampanii lub dopracowywanie informacji prasowych.

Dokumenty pozwalają również organizować zawartość dzięki bogatym funkcjom formatu, zagnieżdżonym stronom i szablonom, aby wszystko było wyrównane.

generowanie pomysłów z pomocą AI

Poproś ClickUp Brain o wygenerowanie dla Ciebie zawartości mediów społecznościowych

ClickUp Brain, asystent oparty na AI, pomaga generować świeże pomysły na wysiłki związane z dotarciem do mediów. Oferuje natychmiastowe wsparcie, umożliwiając burzę mózgów na temat strategii zawartości, dopracowanie celów PR, a nawet generowanie pomysłów na kampanie informacyjne.

Sugestie AI mogą stać się wykonalnymi zadaniami w Dokumentach, przyspieszając proces tworzenia zawartości.

automatyzacja zadań i działań następczych

Etykietuj członków swojego zespołu za pomocą prostego "@" dzięki ClickUp Assign Comments

Dzięki ClickUp Tasks możesz tworzyć zautomatyzowane cykle pracy dla follow-upów, śledzenia kontaktów i przydzielania zadań. Ustaw automatyczne przypomnienia o kontaktach z mediami lub przydziel zadania odpowiednim członkom zespołu po wysłaniu informacji.

W ten sposób utrzymasz swoje kampanie informacyjne na właściwym torze przy minimalnym wysiłku.

proaktywna komunikacja z czatem

Podobnie, ClickUp Chat łączy komunikację w zespole z zarządzaniem zadaniami. Omawiaj aktualizacje kampanii, udostępniaj opinie na temat list mediów lub przeprowadzaj burze mózgów - wszystko w ramach tej samej platformy.

Omawiaj zadania, przydzielaj problemy i zrób więcej dzięki ClickUp Chat

Czat integruje się również z Twoimi zadaniami, dzięki czemu możesz połączyć znaczące rozmowy bezpośrednio z konkretnymi elementami działań, co ułatwia utrzymanie zgodności.

monitorowanie postępów za pomocą potężnych pulpitów

Wizualizuj swój zasięg dzięki pulpitom ClickUp

Dzięki pulpitom ClickUp możesz śledzić kluczowe wskaźniki, monitorować wydajność kampanii i dostosowywać strategie w razie potrzeby. Te konfigurowalne pulpity zapewniają wgląd w skuteczność wysiłków, pomagając w podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Wdrożenie ClickUp do naszych mediów społecznościowych i zarządzania danymi powstania doprowadziło do powodzenia w wyeliminowaniu WSZYSTKICH form komunikacji e-mail w tym projekcie.

Wdrożenie ClickUp do naszych mediów społecznościowych i zarządzania danymi powstania doprowadziło do powodzenia w wyeliminowaniu WSZYSTKICH form komunikacji e-mail w tym projekcie.

Dzięki scentralizowaniu zadań, komunikacji i dokumentów na jednej platformie, ClickUp zapewnia, że planowanie mediów jest wydajne i produktywne. Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowywanie ofert, zarządzanie działaniami następczymi, czy współpracę nad strategiami dotarcia, ClickUp sprawia, że cały proces jest płynniejszy, lepiej zorganizowany i bardziej efektywny.

Wybór właściwej alternatywy HARO

HARO może już nie istnieć, ale zasięg mediów jest daleki od zakończenia. Dzięki tym 10 alternatywom masz wiele sposobów, aby utrzymać swój PR i wysiłki związane z budowaniem linków przy życiu.

Ale jak wybrać tę właściwą do zrobienia?

Spróbuj przetestować połączenie darmowych i płatnych platform, aby zobaczyć, co najlepiej pasuje do Twojej sytuacji. Niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, pamiętaj, że Twoje oferty muszą oferować realną wartość. To klucz do uzyskania wysokiej jakości linków zwrotnych, które z czasem pozostaną silne w algorytmie Google.

Dzięki ClickUp możesz efektywnie zarządzać kontaktami z mediami, śledzić cele PR i współpracować nad strategiami budowania linków w jednym miejscu.

Zarejestruj darmowe konto ClickUp już dziś, aby przenieść swoje wysiłki PR na wyższy poziom!